Hora 25 (29/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0283 00:00 muy muy interesantes no hay muy bien documentados y yo me he leído estos textos de de proposición no de ley la proposición de ley era bastante interesante y esperanzador ese ese significado nuevo que querían dar al al Valle de los Caídos así como es incoherente también reconozco que es realista es muy difícil significar lo la propia salida de de el dictador Franco llama iniciar esa resigne ficción importante en ya no va a ser el mausoleo de Franco ella va a ser el lugar donde están los Caídos merece en yo creo no nos entre cero y cien no sé si se puede hacer es el cien pero tampoco el cero yo creo que merecen algo diez veinte cincuenta unos unas explicaciones unos paneles un nuevo nombre una nueva bueno eso significación yo creo que que no costaría tanto hacerlo creo que es claramente una una incoherencia creo que España necesita buenos superar eso ya digo lo puedes hacer entre cero y cien en una grabación muy variada ir más sencilla o más complicada pero pero bueno creo que hay que resaltar la incoherencia sobre todo

Voz 1715 01:18 buen rollo y luego Joaquín

Voz 1 01:20 yo creo que si da un paso atrás un poco de los proyectos de los estudios que había que sean dicho realmente el el Valle de los Caídos es el símbolo de los vencedores de la llama esto está clarísimo convertirlo en un cementerio civil hombre está presidido por una cruz en el cementerio de civiles la laicidad por supuesto también lo ve Arlington ya parece de aurora boreal porque no tiene nada que ver en todo es es es difícil es difícil como decía Berna el primer pasito muy simbólico muy simbólico es el de exhumar a Franco puede parecer corto sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el dos mil dieciocho pero es que hasta ahora no se ha hecho pero no los fondos quedar tampoco hay yo creo que hay que ser ambicioso un poco en el sentido sin herir susceptibilidades pero es que de alguna manera es una asignatura que que que se tiene tiene que desaparecer ese aspecto de el monumento de los vencedores de qué manera pues no lo sé la verdad pero desde luego lo del cementerio civil me parece que no tiene no tiene ningún ninguna posibilidad yo Muse haría en los informes que hay idea ahí creo que hay materiales suficientes para que con decisión estando todos de acuerdo de estando por una vez en la vida estamos no hay nada más incivil una guerra civil yo creo que ya es hora ya es hora de que en este tema pasemos página no para olvidar la sino para no repetirla y que encontraremos si no somos capaces de encontrar a estas alturas un mínimo común denominador en este tema pues es como para echarse a temblar me yo creo que sí

Voz 1226 03:10 en este país no vamos a crear hacer demasiadas cosas al mismo tiempo es decir hemos tardado cuarenta años en tener un presidente al Gobierno que tomara la decisión tan práctica de sacar a la momia de Franco de del Valle de los Caídos

Voz 1646 03:26 eh esto en sí mismo ya es un gesto de una profundidad muy importante como para que bueno ya lo hemos vale ahora ahora que viene como lo hacemos en primer lugar yo creo y quiero decir que el Valle de los Caídos por una gran mayoría de la sociedad sobre todo gente muy joven es una relación directa Valle de los Caídos Franco y no les contemos si es evidente que es mucho más pero al final las cosas tienden a simplificar se muchísimo con lo cual es muy difícil poder reconvertir algo que durante cuarenta años ha relacionado con Franco por parte de muchísima gente ahora de la noche al día en algo que que que no lo es con lo cual primera cuestión

Voz 1226 04:07 sí es sacar a los restos de Franco

Voz 1646 04:10 yo creo que ya en sí mismos un gesto que que debería ocupar mucho eh que tiene mucho más valor de del que el estamos a veces dando ya estamos hablando de que viene después en el Crimea es pues y lo decía mi compañero con toda la razón creo que el resultado es decir el monumento el espacio digamos que tenga como objetivo que los españoles no olviden pero es que sí que no querrá que no repitan jamás una guerra civil tiene que venir fruto del consenso y del consenso entre partes muy diferentes no se va a conseguir en dos días ni en tres ni un cuatro creo que es algo que requiere mucho más

Voz 1715 04:45 cero es decir si no se significa el Valle de los Caídos

Voz 1226 04:50 es es el Valle de los Caídos sin Franco que igual no tiene sentido que se un cementerio civil una ese cierre quiero decir pues para que creemos eso activo esto es otra cosa Pedro pero la gente pues

Voz 1781 05:02 lo repito eh eh pues si quiere ir este sitio que luego ellos sabrán ellos

Voz 1646 05:12 y entonces como no habrá visitantes pues que

Voz 1781 05:14 eso sería rico pero personas exacto exacto y habrá gente que tendrá algo que se deba tiene que poner en la entrada no vas yo lo que tengo claro es que no puede ser el centro

Voz 1646 05:24 en el centro de de de de lo que significó la guerra civil para España porque este espacio durante cuarenta años más o por menos ha sido ha estado y está relacionado con la figura de una parte y además del dictador con lo cual me parece muy difícil poder cambiar de la noche al día la visión sobre el Valle de los Caídos creo que si se si se decide que finalmente se va a reconvertir Henao BOC es algo es un proceso que requiere de tiempo porque estamos hablando de emociones estamos hablando de elementos que que que que llegan a una parte muy profunda de de de de de los corazones de las personas y esto pues con todo el respeto no se decide ni creo que se pueda solucionar en dos ni tres días requiere de consenso que por una vez como he dicho los principales líderes políticos de este país al menos lleguen al acuerdo de que lo que pasó fue algo una ignominia y que no se puede repetir ahora hay algo que en que estoy de aquí

Voz 0283 06:17 Erdogan Pedro Sánchez Illes en en criticar como la derecha ha sido incapaz de distanciarse de la imagen rancia de defensora de Franco que está dando yo creo idea verdadera lástima rabia porque en en ambos casos tanto ciudadanos como el Partido Popular tienen dos líderes jóvenes bueno Rivera ya le conocíamos casado es nuevo en en este puesto Illa oportunidad que están perdiendo de colocar a sus partidos verdaderamente en un lugar de modernidad ahí de progreso y de mirar hacia el futuro y eso sería importante para afrontar algo que tal vez es más importante aunque el Valle de los Caídos que es la comisión de la verdad que Pedro Sánchez ha dicho que que si quiere llevarlo a cabo tal y como dice la la proposición de ley de diciembre y que me parece importantísimo que esté bien quién abarrotada de especialistas de historiadores propuestos por unos por otros en el marco del Congreso que trabaje por lograr ese denominador común que mencionabas yo

Voz 1 07:23 mire a mí me llama la atención que los gobiernos del PSOE no ninguno hizo el mejor el menor gesto probablemente en aquella época hubiera sido a lo mejor menos conflictivo no lo sé no lo sé porque yo creo que aquellas dos Españas que de las que nos amenazaban don Antonio Machado han tenido un resurgir más que inquietante pero siempre me choco El silencio de los diversos Gobiernos del PSOE con relación a este tema que estaba ahí en el baúl de los recuerdos y ahora de repente en quizá en las condiciones políticas menos ido las por la crispación por por la situación política que tenemos la miremos como lo miremos tenemos este problema que evidentemente habrá que afrontarlo alguna vez porque es que sino esto es desde luego no no tiene sentido ya en este momento lo que es la exhumación yo creo que ya es un tema que no tiene no debe tener vuelta atrás no debe tener vuelta atrás pero esto sin acritud sin ir con con respeto y sin levantar si no se trata de levantar heridas es que hay muchas heridas que están abiertas hay que limpiarlas sigue habiendo gente en las cunetas sigue habiendo cadáveres en las cunetas familias que no saben dónde están por piedra por por elemental justicia

Voz 1715 08:38 el avance porque quiero que hablemos también al menos unos minutos sobre inmigración sobre la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso sobre la justificación que ha despegado del endurecimiento de la respuesta del Gobierno a los saltos de la valla de Ceuta humanidad si no permisividad decía el ministro que quería enviar un mensaje a las mafias y que por eso decidió expulsar esas ciento dieciséis personas y por eso ha detenido a otras diez por cierto de las que dos han ido a la cárcel por orden del juez siete han quedado en libertad con cargos y una más en libertad sin cargos siguiendo esa comparecencia del ministro estado Nicolás Castellano

Voz 1620 09:16 de las treinta y un mil personas que han entrado por vía terrestre y marítima España en lo que va de año diecisiete mil más que a estas alturas del año pasado sólo diez son claramente sospechosa de violenta de hecho por eso la Guardia Civil la detenía ayer acusadas de participación en organización criminal tras el salto del mes de julio a la valla de Ceuta sin embargo el Gobierno en peso y en particular el titular de Interior aseguran que sus polémicas decisiones de la última semana responden a una violencia generalizada

Voz 2 09:42 por organizaciones criminales que trafican con personas y el mensaje que hemos tratado de trasladarles es que la migración ordenada segura ilegal es posible es posible y deseable pero no la ilegal violenta repito no vamos a permitir la migración violenta que atente contra nuestro país contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1620 10:07 el Partido Popular a través de Martín Toledano criticaba como bandazos las decisiones migratorias del Gobierno mientras que

Voz 1 10:14 yo no la etiqueta directamente

Voz 1620 10:16 como políticas de derechas tiene que asumir

Voz 3 10:18 sí hay improvisación de Se están dando bandazos

Voz 4 10:22 ha pasado que ha pasado de junio agosto para que ustedes pasen de ser un gobierno decente a ser una especie de marca blanca del PP o incluso de Ciudadanos

Voz 5 10:31 el problema es que si hacemos una política migratoria de derechas

Voz 6 10:34 la gente va a votar a las derechas

Voz 1620 10:36 Marlaska ha anunciado que viajará mañana a Senegal para profundizar en la reactivación de la expulsión de nacionales de ese país al que España enviado a más de trescientas personas en las últimas semanas

Voz 1715 10:46 en Alemania la ultraderecha ser rebosa en la tensión que se vive estos días en la ciudad de Chen Nietzsche creo que se pronuncia así el asesinato de un ciudadano alemán a manos supuestamente de dos extranjeros ha derivado en una ola de protestas de corte de nazi ultraderechista hoy el líder de Alternativa para Alemania he apoyado lo que él denomina como autodefensa de una población dice que se siente huérfana de amparo del esta Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 11:14 mientras la clase política alemana condena en bloque los disturbios de Cambridge tras la muerte de un ciudadano alemán en una reyerta en la que participaron personas de distintas nacionalidades el presidente de la ultraderechista Alternativa para Alemania Aleksandar Rowland considera que son una consecuencia lógica para Ghailan diputado del Parlamento alemán que cerca de tres mil neonazis marchen la ciudad y que se llame a la caza del emigrante no es otra cosa que autodefensa ciudadana según ha explicado al diario Die Welt es una obligación ciudadana parar la inmigración del cuchillo que trae la muerte que es normal que cuando ocurre un asesinato así la gente explote sus declaraciones no hacen sino sumar leña a un fuego que hoy también se encendía con la pública son en Internet de la orden de detención de uno de los dos presuntos autores del asesinato de Cambridge gracias a radicales como el líder del movimiento islamófobo Pegida o a los ultraderechistas del Movimiento Pro Cambridge en el documento se lee el nombre de la víctima del presunto autor y del juez así como de los testigos las autoridades a Jonas lo han calificado de escándalo y la fiscalía de Dresde ha iniciado las investigaciones para esclarecer esta violación de secretos oficiales

Voz 1715 12:20 claro no lo había dicho bien que Nick Samuel Collado es ingeniero tiene veintiocho años y vive en esa ciudad es Díaz cinco Samuel muy buenas noches cree un Samuel que tú vives en el centro de Ken Nit sí que el domingo estabas en la calle cuando antes

Voz 7 12:38 pues sí yo vimos justo aquí en el centro que es más o menos grandes congregar todo el mundo y tal injusto este fin de semana eran pues la fiesta que aquí la ciudad tras la muerte de esta persona se cancelaron Italy justo en ese momento estaba en la calle in haga pues había un uno cuanto manifestantes del partido estrella Alternativa por Alemania unas veinte ochenta personas y la verdad es que de momento era todo tranquilo yo pase cerca de allí sin ningún problema ya justo cuando empecé a ver que venía cierto tipo de gente empezaban a juntar accidente pues más de con la cabeza rapada así es ropa oscura venía gente con perros no sé cómo moderaba no no muy buena espina así que simplemente cogí fui a casa y luego ya cuando vi las noticias que a la hora o así ya empezaron con con todos

Voz 8 13:27 problemas que ocurrió el domingo lunes hubo una manifestar

Voz 1715 13:30 aunque también viste

Voz 7 13:32 efectivamente si el lunes ya estaba la manifestación organizada Italia todo el mundo lo sabía hace había organizado pues el grupo este de de extrema derecha había también incluso una contramanifestación de la gente de izquierdas y tal y nada pues yo me quedé en casa y lo pude ver todo desde la ventana

Voz 1715 13:52 ir al fin hemos visto las imágenes no pero recuérdanos qué es lo que ocurrió qué es lo que viste

Voz 7 13:58 pues nada simplemente un montón de gente de marchando por la calle gritando un montón de cosas en contra de los extranjeros y que bueno en nuestro país etc más o menos así ya te digo todos la verdad que escoltados por la policía y luego ya pues cuando se juntaron al final de la manifestación Gascón hubo un poco más de problemas entre unos grupos y otros

Voz 1715 14:19 claro qué tamaño tiene esa ciudad

Voz 7 14:22 pues que mi tiene unos doscientos cuarenta mil habitantes es una ciudad más o menos grande lo que pasa que no es muy conocida en Alemania con lo cual tampoco tiene tanta repercusión

Voz 1715 14:34 y cuál es la presencia de población inmigrante en esa ciudad

Voz 7 14:38 pues la verdad que bastante baja en proporción con el resto de Alemania es cuanto un ocho por ciento más

Voz 1715 14:45 no llevas he dicho cinco años no viviendo allí

Voz 7 14:48 cinco años sí sí

Voz 1715 14:50 este brotes espontáneos digo este brote xenófobo por este brote racista es espontáneo o en todo este tiempo has visto tú que se ha ido

Voz 1226 14:59 a tu estado de ánimo

Voz 7 15:01 sí bueno ver la ciudad de usar la parte del este de Alemania ha sido siempre conocida un poco más de ultraderechistas y tal pero yo creo que realmente a raíz del tema de los refugiados y tal ha empezado esto va como un bastante mucha gente que ya era de estos pensamientos sea seguir afianzando en ellos y luego ha habido gente normal y corriente que se ha inclinado más para una parte para otra igualmente está hace unos tres años cuando ha aumentado todo más

Voz 1715 15:32 no has tenido problema por nuevos ademán por ser español

Voz 7 15:36 yo en principio no he tenido serios problemas aparte de bueno algún naves que cuchicheos inmigradas pero en principio nada nada grave pero por ejemplo a lo mejor amigos míos que son de piel más oscura o con rasgos árabes o asiáticos pues sí que han tenido más problemas a lo mejor por la calle que te gritan y dicen cosas que la policía dé para más a menudo

Voz 1715 15:59 tú estás allí estudiando o trabajando

Voz 9 16:02 yo estoy aquí trabajando trabajando

Voz 1715 16:05 pues Collado ingenio veintiocho años vive en esa ciudad de Ken que ahora se ha convertido estos días en otro símbolo del auge de la ideología de ultraderecha neonazi en ese país gracias por habernos atendido esta noche Samuel

Voz 9 16:19 el plazo gracias a vosotros gracias a vosotros a vosotros

Voz 1715 16:24 bueno sí a a la gente que decide ser nuestros ojos cuando se lo pedimos y cuando cuando llamamos ver ayer mismo yo creo que la yerno no cuando antes ayer cuando Angela Merkel la propia Angela Merkel decía que era intolerable que ocurriera lo que ocurrió desde luego es intolerable hemos escuchado antes al líder de Alternativa por Alemania que se justifique esto tiene que ver mucho con la deriva xenófoba que ha tomado una parte de la clase política europea respecto a la inmigración

Voz 0283 16:54 si las noticias son malas en muchísimos frentes no precisamente antes que hablábamos de de Marlasca y de lo que está pasando en España y oigo esto irá comente hay dos opciones Europa está ante dos opciones ahora mismo o hacer una política de inmigración donde la solidaridad el humanismo los valores europeos tengan su su arraigo oí sepan traducir sea integración o vamos todos por el camino de de la xenofobia que esto ahora ya no sólo ocupando ayer vimos Hungría Italia no sino que empieza a ocupar seriamente el espacio político en Alemania Merkel el gestionó bien es desde mi punto de vista esa llegada abriendo las puertas a todos esos cientos de miles de sirios que huyen de una situación catastrófica pero el la utilización del discurso anti inmigrante hace mella es fácil de de de de de tiene fácil crecer en un terreno fértil por tanto los políticos digamos racionales que han hecho las cosas me prudentemente y bien lo tienen muy difícil realmente ante semana antes sordas como las que estamos viendo para seguir defendiendo lo suyo por tanto aquellos empiezan a amenazar también a los que se mantienen la prudencia y lo hemos visto en España empezó bien empezó ICREA quiero seguir creyendo que va a ser así que vamos a estar alineados con los partir con los países más y más racionales de la Unión Europea frente a los xenófobos pero vemos vemos gestos aquí de bandazo como como vemos en Alemania una vulnerabilidad especial de Merkel porque la alianza el par de él la alternativa

Voz 1 18:45 Alemania está creciendo hoy ya es primer partido

Voz 0283 18:48 posición minuto

Voz 1226 18:50 también para hacer la foto desde desde Europa en hoy al concretos se fijemos que hace unos años cuando Jean Marie Le Pen el padre de Marie Le Pen era candidato llegó una vez a las altas presidenciales fue una anécdota en Europa hoy Europa tiene en a Le Pen con el treinta y cinco por ciento de votos y siempre anchas segunda en segunda vuelta de las presidenciales tenemos Alternativa por Alemania que era un partido residual y que está creciendo como la espuma tenemos a Orban en Hungría que bueno ya mejor ni mencionarlo tenemos a los los de Polònia que tampoco ya llevan un tiempo digamos como eh

Voz 1646 19:28 eh digamos sendos referente de de toda extrema derecha tenemos a Salvini Natalia que es viceprimer ministro tenemos a course Yeste es importante porque es el canciller que aparte de ser joven viene de un partido que teóricamente no es es un partido conservador pero no es un partido que se pueda alinear con con estos con estos radica el problema es que la derecha europea puede tener la tentación para frenar el crecimiento de la extrema derecha de asumir mensajes que ésta pueda tener estos peligrosísimo y es una malísima noticia para todos

Voz 1715 19:59 alguien otro minuto Martín pues

Voz 1 20:01 en Europa la Unión Europea se define como un espacio de libertad justicia y seguridad si somos coherentes con esos valores de los que nos sentimos orgullosos pues tenemos que tener una política con la inmigración que responda a estos de libertad justicia y seguridad esto es complicado esto es muy difícil el problema número uno y hablaremos durante mucho tiempo es el tema de la inmigración porque Europa es un islote está rodeado de de situaciones de decir libertad de injusticia y de seguridad por lo tanto pues es un problema muy difícil ir yo o post han puesto voy por el tema de la coherencia con los valores que decimos defender en nombre de ellos no podemos vulnerar los ahora también es cierto una cosa centrándome un poco lo de la valla de Ceuta y Melilla cuando hay una violencia contra los agentes que tratan de impedir hay lesiones como está ocurriendo esto tampoco puede ser gratis las fuerzas de seguridad tienen que estar también defendidas ni de alguna manera Si hay personas como hay una hay una investigación abierta de que con unos identificados diez personas de organización criminal con dos que al a un poco de jefes y demás bueno pues que sean juzgados por esto también da un mensaje esto también da un mensaje de que no todo vale una cosa es que sean inmigrantes ilegales y otra cuestión es que empleen violencia

Voz 1715 21:20 sin duda a esta hora siempre buscamos otros puntos de vista visitamos otra redacción saludamos a otros colegas Nos vamos a otros medios saludamos a José

Voz 9 21:29 el jefe político al perdido de Catalunya José muy buenas noches hola buenas noches Pedro

Voz 1715 21:33 qué nos cuenta de José como han visto hoy en el periódico El Día por dónde vais

Voz 10 21:37 bueno y la verdad es que el día está marcado aquí en Cataluña se refiere a por esa manifestación que ha convocado que había convocado ciudadanos en Barcelona para estar en contra de la agresión sufrida la el pasado sábado por una mujer que estaba retirando lazos amarillos Illes sólo ha servido para al partido de Albert Rivera para explotar un poco el en la calle ese conflicto que que ya se prácticamente se está convirtiendo en el en el conflicto de del verano y que que es ese completo por los lazos amarillos con la presencia o no de lazos amarillos en el espacio público y que desde luego hace presagiar que en las próximas semanas y meses en este nuevo otoño caliente que nos espera en Cataluña pues bueno ser muy intensas y que incluso pues hoy ya desde algunos sectores está empezando a llamar a la a la calma ante los ante la ante una espiral que que bueno que puede dar episodios la verdad poco recomendable

Voz 1715 22:42 por ahí que lo que da un el editorial de mañana no del periódico es que veía antes en Twitter el titular del editorial de la editorial que es poner fin a la espiral

Voz 10 22:50 sí correcto y de alguna manera lo que queremos es

Voz 7 22:54 sí bueno que

Voz 10 22:57 que tanto desde el buena parte desde el independentismo como desde lo algunos partidos constitucionalistas están intentando que que en la calle hay aún muy enfrentamiento o que esa tensión política que hemos vivido en los últimos meses en Catalunya se traslade a la calle coincidiendo ahora con la Diada con lo que el pleno del Parlamento el seis y el siete de septiembre luego belugas de octubre el ese ese esa tensión corre peligro de acabar convirtiéndose de acabar derivando en episodios violentos manera es verdad que que hasta ahora el Ciudad de Ciudadanos y el PP no sabían en atrevidos de alguna manera a dar esa batalla en la calle contra el independentismo y ahora está explotando ese filón

Voz 7 23:50 que que bueno realmente Ma

Voz 10 23:54 hace cuanto menos se nos obliga a ser a ser a pedir calma a las dos partes

Voz 1715 23:59 sin duda pues José Rico jefe de política de Cataluña muchas gracias por habernos atendido muy buenas noches

Voz 7 24:04 gracias a vosotros los oyentes que nos han dicho esto

Voz 6 24:07 buenas noches no sé si se están mezclando demasiados temas yo no sé de qué cifras de renta estamos hablando Hacienda sabe perfectamente cuánta gente gana sesenta cincuenta setenta noventa y ciento veinte que serán muy pocos no sé si pagan lo mismo no lo que yo sí sé es que no ganó ni muchísimo menos la inmensa mayoría de los españoles pero sí pagamos la anida de todos los colegios privados para esos señores que disfrutan de esas rentas muy superiores muy enormes por favor esto hay que abordarlo de una manera más seria pero más seria en todos los aspectos

Voz 11 24:41 estoy de acuerdo en que la desaparición del dinero físico evitaría el fraude fiscal que si bien esa pequeño nivel supone un gran porcentaje las empresas al fin y al cabo sirvan cuando lo desee buenas noches

Voz 3 24:56 buenas noches a usted buenas noches a Berna Joaquín ya Ruggeri gracias a los

Voz 12 25:00 gracias a los semanal que viene a ustedes les espero mañana a partir de las ocho las siete en Canarias sonoramente Hora Veinticinco Pedro Blanco

