Hora 25 (30/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1071 00:00 a partir de ahora hora25 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:25 qué tal buenas tardes el Gobierno frenará la autorización que él mismo había impulsado para que en España se pudieran crear sindicatos de trabajadoras del sexo la ministra de Trabajo alega de una manera muy gráfica que no sabía lo que su propio departamento acababa de aprobar Guillem libros tomo

Voz 3 00:37 a bordo porque me parece sinceramente lo voy a decir me han colado un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política es intenta ser responsable con tiene entre manos es muy

Voz 1715 00:53 el presidente del Gobierno ha añadido que es partidario de abolir la prostitución y la ministra Valerio sostiene que la prostitución es una actividad ilegal ocurre en nuestro país la prostitución no está regulada aunque sí existen normas municipales que sancionan a esta actividad en la vía pública la secretaria del sindicato que pretendía crear se acusa al Ejecutivo de ponerse del lado de los burdas esta tarde han caído en las bolsas europeas arrastradas por la crisis de divisas de países como Argentina la ponencia de ese país se sigue despreciando el Banco Central ha tenido que aumentar la tasa de interés José Luis Sastre buenas tardes hola Pedro buenas tardes ese complica por tanto al escenario los mercados mientras aquí en España sigue la negociación presupuestaria por la política fiscal los impuestos puede que haya subida del IRPF pero el Gobierno ha querido aclarar hoy que sería en cualquier caso para quienes cobren más de ciento cincuenta mil euros

sí evidentemente me sonó mantenemos el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora lo hemos dicho desde el principio lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos

Voz 1715 01:55 la ministra de Hacienda ocurre que para cualquier subida el Ejecutivo necesita el apoyo parlamentario de sus socios ya le ha dicho el PD Cate con ellos lo cuenten

Voz 5 02:02 que hoy en materia fiscal todo el mundo paguen los impuestos por fraude fiscal demasiados ricos no pagan impuestos y demasiadas economía

Voz 1715 02:12 también se han reunido los ministros europeos para abordar la crisis de la inmigración cada vez se ve más clara la fractura entre países europeos el ministro Borrell advierte incluso del riesgo de disolución de Europa los países con el discurso más duro respaldan propuestas como la que han lanzado Austria andar titulares para controlar las fronteras de la Unión en Bruselas la rechazara en la última hora tiene que ver con la defensa del juez Llarena que asumirá el Gobierno saben que Puigdemont le demandó el ejecutivo ha contratado a un despacho belga que se ocupara de su defensa costará quinientos cuarenta y cuatro mil euros a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco con los resultados del sorteo de la Champions Jesús Gallego hola bueno

Voz 0919 02:45 los tres grupos asequibles para el Real Madrid y el Atlético de Madrid grupos complicados para el Barcelona y el Valencia el Atlético de Madrid se enfrentará en esa primera fase al Borussia Dortmund al Mónaco y al Brujas el va

Voz 1715 02:56 esa al Tottenham al PSV y al Inter

Voz 0919 02:59 Milán el Real Madrid tendrá como rivales a la Roma al CSKA de Moscú y al Viktoria Pilsen el Valencia ha quedado en el grupo H con la Juventus el Manchester United Llum Boys en la gala el gran protagonista sido Luka Modric el madridista ha sido elegido el mejor jugador de la pasada edición de la Champions nos queda el tiempo

Voz 1715 03:17 Jordi Calvo buenas tardes

Voz 0978 03:18 buenas tardes a partir de mañana van a subir las temperaturas un ascenso que será más notable durante el fin de semana cuando el ambiente será de pleno verano especialmente durante las tardes ICO muchas horas de sol en todo el país aún así todavía mucha tensión cerca del Mediterráneo en las próximas horas hasta mañana al mediodía sobre todo en la mitad este de Catalunya con tormentas que pueden descargar con mucha intensidad a lo largo de mañana también eh entre Teruel y Castellón así como en el interior de la provincia de Valencia pero en el resto mañana el tiempo será soleado ambiente agradable incluso un poco fresco a primeras horas de la mañana calurosos durante la tarde insistimos que será el fin de semana cuando el ascenso de temperaturas será más notable

Voz 1715 03:55 empezado Hora Veinticinco José Luis Coll Raúl Roldán Pablo Arévalo en la técnica y Josema Jiménez en la producción arrancamos

Voz 3 04:29 el disgusto que me pillé ha sido de los más gordos que me pillado a lo largo de mi vida profesional y política llevo ya un cierto rodaje y me pilló un disgusto muy gordo

Voz 8 04:40 que aquí me parece

Voz 3 04:43 hace que sinceramente lo voy a decir me han colado un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política es intenta ser responsable con lo que viene entre manos

Voz 1071 04:55 era la frase del día puede que de la semana gol por la escuadra ha dicho la ministra de Trabajo Magdalena Valerio para explicar por qué su departamento autorizó un sindicato que se creara un sindicato de trabajadores del sexo kosher qué razones ha la ministra Sonia Ballesteros hola Sonia buenas tardes

hola buenas tardes pues la ministra asegura que desconocía el tema por completo y que jamás

Voz 1071 05:14 qué ha ocurrido dar el visto bueno a un sindicato

Voz 1913 05:16 es una actividad que vulnera los derechos de las mujeres

Voz 3 05:19 para mí ha sido una sorpresa desde luego yo como ministra y como miembro de un Gobierno feminista jamás habría dado el OK a que esto se publicase en el Boletín Oficial del Estado

Voz 1913 05:32 pero el BOE lo publicó y a día de hoy el sindicato cuenta con los correspondientes Estatutos y con el acta de constitución aunque el ministerio dice que eso es tan solo un mero trámite administrativo

Voz 1071 06:10 ahora es que impedirá que se constituya un sindicato que agrupe a las trabajadoras del sexo porque es una actividad ilegal la prostitución es una actividad ilegal en realidad la situación es que no es legal en nuestro país que no está regulada yeso es Sonia al que se agarra el Gobierno para conseguir revocar el permiso que ellos mismos concedieron

Voz 1913 06:28 pues sí porque el Gobierno una vez visto lo visto y lo que está pasando se puesto de inmediato a intentar ilegalizar ese sindicato está por ver cuál será el resultado final de momento el presidente que está de viaje Latinoamérica se ha pronunciado a través de Twitter ya ha anunciado que el Ministerio de Trabajo ha iniciado el trámite para impugnar la organización de trabajadores sexuales es la Abogacía General del Estado en la que está ya estudiando la formula de impugnación Pedro Sánchez también ha dicho que la prostitución no es legal en España y que este Gobierno no va a dar respaldo a ninguna organización donde se recoja una actividad ilícita pero lo cierto es que en España la prostitución no está regulada de ninguna manera por lo que no es legal pero tampoco ilegal su ejercicio es libre no está penalizado pero sí algunos ayuntamientos lo que pueden hacer ya han hecho es prohibir la prostitución en la calle por ejemplo lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 10 07:20 de momento están así las cosas

Voz 1913 07:22 te dicen desde el nuevo sindicato eh pues la Secretaria General Concha Borrell ya ha dicho que no se lo va a poner nada fácil al Gobierno y que si éste quiere ilegalizar a un sindicato que cumple con todos los trámites legales va a tener que recurrir a la vía judicial

Voz 1071 07:36 de hecho han dicho incluso que el Gobierno se pone del lado de los burdeles así que veremos en qué queda la cosa Sonia gracias buenas tardes son las ocho y siete ahora vamos con otra noticia de la tarde y es que han caído las Bolsas en Europa incluso en Estados Unidos los expertos lo están atribuyendo a la crisis de divisas en países como Turquía o sin ir significativamente Argentina atención con este país el peso argentino de hecho se ha devaluado un catorce por ciento frente al dólar Varga

Voz 0605 08:03 caídas en las bolsas europeas de medio punto porcentual que han alcanzado el uno por ciento en el español Ibex treinta y cinco los valores más expuestos a Turquía y Argentina como día BBVA Inditex os Santander han sido los que más han bajado en la sesión de hoy entre un dos y un cuatro por ciento la devaluación del peso argentino llega al noventa por ciento en lo que va de año frente al dólar y al euro hoy un nuevo retroceso tras el anuncio del presidente Mauricio Macri de avances con el FMI para dotar de ayuda financiera al país Enrique Sanma cola Link Securities

Voz 11 08:36 esto afecta o evidentemente los valores españoles en mayor medida los que tienen eh los que los que están más afectados tanto por su exposición en Latinoamérica como aquellos que tenemos es que tienen exposición en otros países emergentes como puede ser el caso

Voz 0605 08:52 Turquía el Banco Central argentino ha respondido a la caída de la moneda elevando los tipos de interés del cuarenta y cinco al sesenta por ciento

Voz 1071 09:00 pues mientras esa es la situación en los mercados derivadas de la crisis de divisas que preocupa sobre todo en Argentina aquí en España al debate político tiene que ver con el dinero vaya más que con el dinero con los impuestos que pagamos

Voz 4 09:12 el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora lo hemos dicho desde el principio lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar de explorar en las rentas por encima de ciento cincuenta mil euros

Voz 1071 09:29 las Lacan queda en ciento cincuenta mil la ministra de Hacienda que ha tenido que salir hoy a aclarar dónde se ha puesto el Gobierno la línea roja que fijaba precisamente en esos ciento cincuenta mil euros esos para el Ejecutivo una renta muy alta sólo quienes cobren a partir de ahí podrían subrayen ese condicional podrían pagar más en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas eso es lo que el Gobierno Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1913 09:51 qué tal José Luis está negociando con Podemos si además si deciden subir la carga fiscal lo harán sobre los que ganan eso más de ciento cincuenta mil euros al año es decir sobre el cero coma cuatro por ciento de los contribuyentes

Voz 1071 10:03 además de unas noventa mil ochocientas personas

Voz 1913 10:05 que pagarían cuatro mil cuatrocientos euros más al año a la Hacienda Pública Unidos Podemos también ha aclarado a la Ser que ellos no proponen subir impuestos a los que ganan sesenta mil euros anuales sino a las rentas de ciento veinte mil euros en adelante es lo que ellos propusieron al Gobierno aclaraciones de unos y de otros negociadores que puede ser habituales José Luis en estos días siguientes por culpa de las filtraciones a los medios en cualquier caso el diálogo va bien según María Jesús Montero

Voz 4 10:30 que el Ministerio de Hacienda se está manifestando prudentemente con las negociaciones porque creemos que para que lleguen a buen puerto es necesario que tengan su tiempo no se preocupen que en el momento en que haya algún acuerdo sobre alguna materia así lo expresará

Voz 1913 10:45 la semana que viene volverán a reunirse para hablar en este caso de gastos e ingresos en ayuntamientos ida empleo

Voz 12 11:05 qué podemos decir sobre esta subida de impuestos que además de ser insolidaria además de tener un riesgo para la recuperación económica además es innecesaria es innecesaria porque la recuperación económica gracias al Partido Popular ya estaba llegando a España

Voz 1071 11:22 pues es que le queda al Gobierno pues mirar al otro lado necesitaría el apoyo del PNV de Esquerra o del PDK que hoy ya les ha dicho que no

Voz 1715 11:30 lo que está claro es que un partido

Voz 5 11:33 no es partidario de subirles eh defiende que hoy en materia fiscal que todo el mundo pague impuestos eso fraude fiscal demasiados ricos que no paguen impuestos y demasiadas economía

Voz 1071 11:50 qué margen tiene el Gobierno porque el Ministerio quiere revertir recortes sociales se necesita sacar dinero de algún sitio hay técnicos especialistas que dicen que sigue habiendo margen en el impuesto de la renta pero hay quien propone buscar en otros impuestos sobretodo para localizar Nieves a quienes más tienen

Voz 1913 12:05 si el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha si cree que hay margen para aumentar los impuestos a los que cobran más en España

Voz 1071 12:11 sí porque en nuestra presión fiscal estas seis puntos

Voz 1913 12:13 debajo de la media europea desde luego para el presidente de Gestha Carlos Cruzado la solución pasa también porque el Ejecutivo que tenga más ingresos Iker que tengan entonces que luchar más contra el fraude fiscal

Voz 13 12:23 hay que afrontar con verdadera voluntad política está estén esta lacra no del fraude fiscal que según nuestros datos alcanzaría la economía sumergida casi el veinticinco por ciento al veinticuatro por ciento del PIB pero también datos recientes de hace una semana es de Fondo Monetario Internacional hablan de que en este momento estaría por encima del veintidós por ciento en la economía sumergida en España

Voz 1913 12:45 cruzado cree que hay que reforzar los planes de control de los que defraudan en este país y poner el foco en las empresas y las grandes fortunas Nieves gracias hasta ahora

Voz 1071 12:53 hasta luego a la espera de saber lo que suben si suben los impuestos hombre bajarnos no suelen hacerlo lo que seguro que se encarece es la luz ha subido en agosto un diez por ciento y en el Ejecutivo ven poco margen para impedirlo Eladio Meizoso

Voz 0527 13:05 la sobre el carbón explican en buena medida la subida de la luz en un diez por ciento interanual pero la energía hidráulica más abundante que hace un año no sirve esta vez para frenar los precios en el mercado mayorista porque a menudo se está ofertando al precio de la máscara los gobiernos español y portugués se reunieron hace un par de semanas para estudiar medidas sobre el mercado mayorista eléctrico que compartimos pero no podremos pero las a corto plazo decía entonces a la ser el secretario de Estado de Energía se trabaja a medio y largo plazo Jorge Morales de la plataforma por un nuevo modelo energético sostiene que si es posible actuar a corto plazo para que la energía de costes bajos no pueda ser vendida a precios altos

Voz 14 13:44 hay que cambiar las reglas de fuego para que esto

Voz 15 13:47 que no siga ocurriendo por su puesto que no es fácil pero se puede hacer esperemos que mañana vayamos a tener un precio más barato no sacar un Real Decreto cambiar una ley lleva entorno de más de seis meses normalmente en torno de un año pero desde luego hay que ponerse manos a la obra yo creo que esto es una de las cuestiones críticas más urgentes que tienen en este momento de la cartera de Energía del Gobierno

Voz 1071 14:06 por cierto la ministra de Hacienda ha comparecido para explicar como nombre el Gobierno a los altos cargos la oposición acusa de utilizar el dedazo como sistema el Ejecutivo ha defendido el perfil profesional de cada cargo al que designa María Jesús Montero Jaime de Olano diputados del PP

Voz 16 14:19 que no debemos de admitir es que usted hable de prepotencia de nepotismo me quiere usted decir el caso de nepotismo que familiar hay aquí yo lo puedo decir los del Partido Popular cuando gobernó usted me quiere decir de esta persona que hemos designado de quiénes son familiares para ocupar esta responsabilidad que es mentira

Voz 17 14:41 incluso hay quién lo lo ha llegado a denominar agencia de colocación Moncloa Ferraz tal es la capacidad del señor Sánchez para crear puestos para gente cercana a él que ha disparado un cincuenta y siete por ciento la estructura de la presidencia del Gobierno tanto es así que no caben en Moncloa ahí esto es literal no había esparcido en Moncloa para albergar semejante estructura de en política

Voz 1071 15:03 entre la oposición y el Gobierno esta mañana en el Congreso nos llega del cuarto

Voz 18 15:07 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 19 15:24 pues si con el voto el Vianés del gas por igual se me lo paga vamos yo ahí lo dejo

Voz 1715 15:28 OPA ni favores que a los sesenta millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta y un millones en el euro ya once millones para dar y Tamada

Voz 20 15:38 en Hora veinticinco Cadena Ser

Voz 1071 15:44 hoy hemos comprobado que los lazos amarillos no sólo se ven los lazos amarillos a veces también se escuchan

Voz 1715 15:54 el ayuntamiento de Vic en Barcelona lleva semanas emitiendo por la megafonía del pueblo

Voz 1071 15:58 pasajes este que escuchan mensajes de apoyo a los presos a los políticos presos los independentistas presos lo hacen a las ocho de la tarde y el Ayuntamiento defiende su derecho a hacerlo porque lo acordado con las plataformas independentistas después de la manifestación de ayer en Barcelona de la foto retirando lazos Ciudadanos ha acudido hoy al Defensor del Pueblo Óscar García

Voz 1645 16:17 según Ciudadanos la Generalitat ha cometido el mayor atentado a la democracia y la libertad ha oficializado la ideología independentista así se recoge literalmente en el escrito de XXXVIII páginas que Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta ha entregado esta mañana al Defensor del Pueblo en el texto ciudadanos considera lógico que se produzcan casos de violencia como el de la mujer agredida el sábado en Barcelona por esta práctica de la Generalitat

Voz 0738 16:38 estamos aquí no sólo a título personal como catalanes que somos

Voz 0793 16:43 para defendernos para para pedir amparo ante esta institución que está regulado además en nuestro ordenamiento jurídico sino además estoy convencida que que en representación de millones de catalanes que están viendo que que sus derechos y libertades están viendo están siendo vulnerado

Voz 1645 17:00 Ciudadanos pide al Defensor del Pueblo que investigue los hechos que interponga si procede recursos de inconstitucionalidad o de amparo y que ponga en conocimiento del fiscal general del Estado cualquier conducta que pueda ser delictiva

Voz 1071 17:10 saben que la concentración de ayer un cámara de Telemadrid fue agredido cuando un grupo de manifestantes lo confundió con un empleado de TV3 los trabajadores de Telemadrid también los de TV3 han emitido un comunicado de Getxo es conjunto y avisan de que al salir a trabajar en la calle al ir a cubrir noticias notan como el clima se está enriqueciendo Enrique García comunicado bajo el título Stop agresiones contra los medios de comunicación en el que en castellano y catalán señalan que es inadmisible que se quiera justificar la violencia contra este trabajador con la excusa absurda dice el texto de que se le confundió con un cámara de TV3 el texto lanza también un mensaje directo a los políticos Luis Lombardo presidente del comité de empresa de Telemadrid en declaraciones a Radio Madrid

Voz 21 17:52 a todos en general un poco a bajar el nivel de de crispación así cuidados obren en cuanto a los mensajes que se están que se están lanzando con respecto a según qué tipo de medios de comunicación o que la procedencia de según qué tipos de profesionales no

Voz 1071 18:07 el trabajador ha denunciado ya los hechos ante los Mossos d'Esquadra y lo que les hemos contado ya en portada sobre la defensa del juez Pablo Llarena España ha contratado al bufete un buffet belga que va a defender al magistrado del Tribunal Supremo ante la demanda que ha presentado Puigdemont en Bélgica va a costar quinientos cuarenta mil euros este bufete Javier Álvarez el gasto total de la defensa

Voz 0689 18:27 el magistrado Pablo Llarena ahí de la exclusividad de la jurisdicción española para la investigación del proceso ascenderá a quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos euros impuestos incluidos según los cálculos del Ministerio de Justicia España ha contratado a un prestigioso despacho de abogados belga el bufete Patrick para defender la soberanía y la inmunidad jurisdiccional de la justicia española ante los tribunales belgas donde se incluye la del juez instructor del Tribunal Supremo pero la estrategia últimas seguir y la dirección técnica la ejercerá la Abogacía del Estado

Voz 1071 18:56 sí

Voz 0689 18:56 se trata de un despacho que anuncia en su página web que fue fundado hace cincuenta y tres años tiene más de ciento treinta letrados a su servicio con amplia proyección internacional porque forma parte de una red de despachos de abogados líder mundial en firmas con representantes

Voz 1071 19:10 en cien país los presos independentistas intentan recusar a los magistrados del Supremo que les juzgarán este próximo otoño la Fiscalía ha rechazado las razones de los presos han llegado a decir los fiscales que sus motivos son incluso sarcásticos

Voz 1715 19:55 en los últimos días lo estamos contando aquí

Voz 1071 19:58 Alemania se está encontrando con imágenes que no pensaba que volvería a ver ultras a la caza del extranjero manifestaciones como ésta que suena con el saludo nazi que está prohibido en su código penal una ola de xenofobia aparezca aprende en el estado de Sajonia en el Este alemán y esta tarde ha habido otra manifestación basa que por los datos de participación parece que ésta ha pinchado están preparando más los grupos ultras la situación empieza a preocupar a las autoridades europeas así que vamos primero a Berlín Carmen Carmen Viñas

Voz 0391 20:27 unas ochocientos personas se concentró en estas horas a pocos metros del estadio convocadas por el movimiento ciudadano pero que Munich considerado de derecha radical entre gritos de nosotros somos el pueblo mientras en el estadio tiene lugar una asamblea abierta a los ciudadanos con el primer ministro de Sajonia ninja Él cree y la alcaldesa de la ciudad Bárbara Luz Vic más de medio millón de personas participa en la reunión que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecido un ciudadano alemán de origen cubano acuchillado el pasado domingo presuntamente pro inmigrantes que han sido detenidos con este encuentro se busca frenar los disturbios Illa la dio de al extranjero desatada esta semana a raíz del asesinato numerosos agentes de policía antidisturbios llegados de distintos puntos de Alemania velan por el pacífico desarrollo de ambas convocatorias mientras continúan las investigaciones Un funcionario judicial de Dresde ha admitido en una declaración pública haber fotografiado la orden de captura contra uno de los dos supuestos autores del crimen y haberla colgado en Internet el documento contenía información sensible sobre los detenidos los testigos el juez el hombre ya ha sido suspendido el servicio de forma cautelar según ha anunciado el Ministerio de Justicia sajón a la espera de adoptar otras medidas judiciales

Voz 1071 21:36 pues este es el contexto lo que ocurre en Alemania Salvini y Orbán bueno los ministros europeos han ido hoy a bien abordar cómo gestiona la inmigración ahora que cada vez está más claro que hay dos modelos dos bloques uno que intenta regular las entradas mejor o peor y otro directamente ultra por ejemplo Austria ha propuesto enviar militares a controlar las fronteras de la Unión Bruselas ya lo he dicho que que no le parece bien esa idea el la situación es tal que el ministro español Borrell ha llegado a advertir del riesgo de disolución de Europa por la crisis migratoria vamos a Viena enviada especial Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 22:08 hola muy buenas tardes la crisis de la inmigración sigue es peor que lo que fue la crisis del euro así lo ha explicado Borrell que confirma que hay una división interna tan profunda que sin soluciones en Salzburgo pues a donde viajará en los jefes de Gobierno el día diecinueve de este mes podría ser una crisis irreversible

Voz 1715 22:26 tórridos

Voz 23 22:28 son más graves que los que han sido los problemas de deuda

Voz 0738 22:35 desde la mayor poderoso disolvente Nos ha dicho Borrell explicando que al equipo esté intransigentes Elia unido Italia complicando el debate en el que los problemas pueden incrementarse si sin un pacto por el reparto de los desembarcos acaba cancelando si la operación Sofía en El Mediterráneo Austria adquiere sustituirla como tú has dicho por una operación de militares en las fronteras terrestres de la Unión las fronteras internas dando por hecho que sin barcos se acabará el problema del reparto porque no habrá inmigrantes que lleguen hasta aquí pero Moguer ni ni les ha explicado que esto no podrá ser porque es ilegal en un intento de impedir que el discurso de la extrema derecha acabe pareciendo la realidad

Voz 1071 23:18 pues ese es el rumbo gracias Griselda que parece estar tomando Europa y mientras en España asegura el Gobierno que va a cumplir con el compromiso de acoger a diecinueve mil refugiados lo he dicho en el Congreso la ministra de Trabajo aunque de momento Nicolás Castellano España sólo ha acogido de esas diecinueve mil a dos mil quinientas personas

Voz 1620 23:35 la ministra de tramos de Migraciones anunciaba que trabajan ya con el ACNUR y la OIM para atraer a los dieciséis mil refugiados que faltan de los más de diecinueve mil que se comprometió España ante Bruselas fuentes de su departamento aseguran que vendrá mil desde Siria a final de año o inicios de dos mil diecinueve Valerio pasaba hoy de pedir prudencia irresponsabilidad en el inicio de su intervención para que evitaran términos alarmista sobre inmigración a usar ella misma la palabra invasión tres horas después

Voz 7 23:59 utilizar términos como avalancha invasión puede hablar de millones de africanos dispuestos todos a venir de golpe a España Gene era a mi juicio de una manera irresponsable una alarma social que no se puede invadir nuestro nuestro territorio de manera agresiva y causando lesiones en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

Voz 1071 24:24 la ministra ha asegurado que son ya cuatro mil doscientas las plazas

Voz 1620 24:27 acogida humanitaria para los que llegan en pateras lo que ha dicho

Voz 1071 24:29 el Gobierno de Marruecos es que el acuerdo de readmisión de inmigrantes con España sirve para mandar un mensaje fuerte a las mafias este es el argumento que ha utilizado el portavoz del Gobierno marroquí que es muy similar al que ayer expuso en el Congreso el ministro del Interior español Fernando de Fernando Grande Marlaska son las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1715 24:52 hemos

Voz 1071 25:00 vamos a Pedro Saura hasta Francia porque la fiscalía de su capital la Fiscalía de París investiga al actor Gerard Depardieu por acusaciones de violaciones agresiones sexuales desde París Paula Rosas

Voz 0738 25:11 la Fiscalía de París se ha hecho cargo de la investigación pues de que una joven actriz y escritora de veintidós años e hija de un amigo del actor presentara una denuncia contra él por violación y agresiones sexuales según la denunciante los hechos tuvieron lugar en dos ocasiones el siete y el trece de agosto en el palacete que Gérard Depardieu tiene en pleno centro de la capital francesa mientras ensayaban una obra de teatro según su abogado el actor se encuentra estupefacto ante de la denuncia aunque admite conocer a la joven niega categóricamente cualquier violación o agresión sexual al parecer la joven que se había acercado al actor para pedirle consejo presentó la denuncia el pasado veintisiete de agosto en examinó Provence en el sur de Francia aunque dos días después ha sido la Fiscalía de París a la que ha asumido la investigación

Voz 1071 25:53 eso a estaciones de derechos humanos plantean una serie de medidas para hacer justicia con las víctimas de la desaparición forzada durante la guerra civil durante la dictadura durante el franquismo piden acabar con los obstáculos que se encuentran las familias formar a jueces y fiscales e incluso que se investigue de oficio Miguel Crespo

Voz 0702 26:10 en este comunicado organizaciones como la Asociación para el derecho internacional Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos española denuncian que la mayoría de estas víctimas olvidadas del conflicto están enterradas en cunetas y fosas y las posibilidades de sus familiares de localizarles y en su caso de exhumar los restos y que se abra una investigación es casi nula exigen según Esteban Beltrán director de la sección española de Amnistía tipificar el delito de desaparición forzada favorecer las investigaciones y crear una comisión de la verdad

Voz 25 26:38 cualquier desaparición igual que esos investiga por porque esto no se investigan y independiente el tiempo transcurrido obviamente muchos responsables ha muerto pero hay que investigar de oficio cuando alguien me encuentra cuerpos con balas el cráneo pues hay que investigarlo

Voz 0702 26:52 piden decía Beltrán más hechos y menos buenas intenciones

Voz 25 26:55 eso la exhumación de Franco está bien es un paso línea correcta pero yo creo que las víctimas están hartos vivió dos obstáculos y segundo de medidas que luego no queda en prometedoras intenciones pero no en hechos

Voz 1913 27:05 Amnistía Internacional espera que se pongan en marcha

Voz 0702 27:08 medidas que resuelvan este conflicto y proporción en paz a esas personas que todavía hoy ochenta años después desconocen el paradero de los restos de sus familiares

Voz 26 27:20 eh

Voz 0919 30:14 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones las bolas han repartido suerte para los equipos españoles la han repartido de diferente forma bastante suerte para el Real Madrid y el Atlético de Madrid menos suerte para el Barcelona y el Valencia el Atlético de Madrid está encuadrado en el Grupo A con el Borussia de Dortmund el Mónaco el Brujas el Barça en el grupo B con el Tottenham el PSV y el Inter de Milán y el Real Madrid en el grupo G con la Roma el CSKA de Moscú ya el Viktoria Pilsen fiel Valencia ha quedado encuadrado en el grupo H con la Juventus con el Manchester United de Mourinho Icon el Young Boys a priori grupos asequibles para el Atlético de Simeone para el Real Madrid de Lopetegui el Barça de Valverde va a tener que pelear su clasificación lo mismo que el Valencia de Marcelino que tiene a la Juve y al Manchester United como grandes rivales en ese en la gala también se ha demostrado que el Real Madrid está en lo más alto del fútbol europeo los premios al mejor portero de la Champions mejor defensa de la Champions mejor centrocampista de la Champions y mejor delantero de la Champions para jugadores del equipo blanco bueno el mejor delantero así lo Cristiano que ya no está en el equipo blanco está en la Juve pero el mejor centrocampista sido Modric el mejor defensa Ramos y el mejor portero Keylor Navas pero la gran noticia más allá del sorteo ha sido que Luka Modric el croata ha sido elegido el mejor jugador de la Champions por delante de Cristiano Ronaldo ID Salah Modric ha recibido trescientos trece votos Cristiano doscientos veintitrés curiosamente Cristiano no es todo presente en la gala que se ha celebrado en Mónaco ha sido la gran ausencia hasta allí nos vamos con el enviado especial de la Cadena SER Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 32:14 hola Galindo muy buenas tardes desde las afueras de este Forum Grimaldi donde está empezando al marcharse ya bueno Dayana empezado o marcharse muchos de los protagonistas de los que tú hablabas fundamentalmente Luka Modric que ha sido el último en abandonar este este teatro este foro feliz contento por su primer premio como Mejor Jugador de la UEFA Champions League Le hemos preguntado cómo se pueden mejor la temporada como ésta le preguntaba yo concretamente si está dispuesto o podría aguantar otros setenta partidos jugando como titular indiscutible al Real Madrid y me han contestado literalmente o cien y ha hablado de que sí que ha hablado con Lopetegui que sabe que el Estado significando porque ha empezado más tarde que los demás pero que él quiere jugarlo todo y quiérase titular y que en principio eso es lo que espera ser esta temporada sobre Cristiano Ronaldo han hablado todos

Voz 0301 32:53 pero Sergio Ramos Keylor Navas e Luka Modric

Voz 1501 32:56 los premiados y sobre su ausencia que hemos escuchado la versión de la UEFA Nos han dicho que ha sido de última hora y que no tiene ninguna justificación oficial que simplemente se ha ausentado después hemos escuchado o de récord a Giuseppe Maroto el director general de la Juve ya he dicho que ha sido una decisión personal y que ha sido tomada en el día de hoy a mí me cuentan que es justo cuando lo ha filtrado que iba a ganar Luka Modric cuando a Sergio Ramos el capitán del Real Madrid decía esto

Voz 33 33:20 no sabíamos nada de hecho no nos ha sorprendido cuando

Voz 27 33:23 sí

Voz 33 33:23 no la han comunicado prácticamente cuando no estaban poniendo el micrófono pero bueno

Voz 34 33:27 decisión suya que haga lo que quiera

Voz 1501 33:30 bueno el sorteo gallego que como has podido ver como tú decías ha repartido suerte desigual estaba en un poco más precavidos en el Fútbol Club Barcelona que en el Real Madrid aunque como le toca hablar a Emilio Butragueño ha dicho que respetaba mucho a los más flojos el Viktoria Pilsen CSKA a la Roma también está aquí de de Monchi que no ha parado en la zona mixta y suerte como digo desigual el Atlético de Madrid un grupo bastante conversado

Voz 1715 33:50 en el caso del Fútbol Club Barcelona con enfrentamientos

Voz 1501 33:52 tótem hay frente al Inter que va a ser muy duro para el equipo de Ernesto Valverde que por cierto Guillermo Amor el director de Relaciones Institucionales ha dicho que no están acabó encerrado para nadie ni siquiera para el Fútbol Club Barcelona que podría todavía cometer alguna que otra contratación

Voz 0919 34:04 como el mejor jugador de la Champions Modric la mejor jugadora de la Champions pernil hardware jugadora del el Burgo va a dar muchas vueltas la no asistencia de Cristiano Ronaldo que se lo mismo tenía gimnasio Hinault ha podido asistir aunque atención que más allá de lo que pueda decir Cristiano Ronaldo hay que destacar unas palabras de su representante Jorge Mendes presente en la gala que cuando le han preguntado sobre la victoria de Modric ha dicho que el fútbol de hoy en día se define en el área que ahí ha sido el mejor su representado Cristiano Ronaldo Iker a Victoria de Modric es algo simplemente ridículo y lo ha dicho Jorge Ben que ha hecho el ridículo hoy diciendo esto sobre el pedazo de jugador que es Luka Modric que también es el gran candidato a llevarse el Balón de Oro Modric mejor jugador de la Champions del año pasado puede ganar el Balón de Oro me da que el Real Madrid mes de noviembre mes de diciembre tendrá que anunciar obligatoriamente una mejora del contrato y una prolongación del contrato de Luka Modric ahora mismo un jugador bandera en el lo Pat enseguida preguntamos en los clubes como ha sentado el sorteo antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes tiene que ver todo con lo de Mariano el Sevilla el Madrid etc etc atención Quer

Voz 35 35:42 las tardes Gallego eh teníamos desde dijo ahí solo recordar una cosa al al anterior oye que dijo que el Madrid ha actuado un poco ruin e Le quiero recordar que el año pasado la Yu de la que iba para de la dio para Sevilla iba a estar aeropuerto aquí hay al final acabó firmando Gone con el Sevilla una llamada desde desde desde Nervión que dejó al Betis y sin ese fichaje con lo cual me parece que de ruin no pueden hablar ellos mucho eh ya que ya que ellos lo hicieron el año pasado venga

Voz 37 37:11 en que ayer me equivoqué creyó en los Juegos Olímpicos siempre

Voz 0919 37:14 nada con Michael Phelps cuando estaba con humildad

Voz 37 37:17 el monte y claro dije cien metros libres en vez de cien metros lisos pero el que tiene boca se equivoca empezado

Voz 34 37:36 el campeón de la Champions el Real Madrid va a jugar en su grupo de clasificación con la Roma de CSKA de Moscú y el Viktoria Pilsen Javier Herráez facilita o no sé si es asequible aunque Loja

Voz 0919 37:46 lamente que va a decir Emilio Butragueño que van a decir lo fútbol

Voz 34 37:49 vistas respeto absoluto del vigente campeón a esos tres equipo la Roma el más difícil aunque asequible el CSKA y el Viktoria Pilsen de la República Checa lo mejor de Ramos acabamos de escuchar el palo a Cristiano que bueno con esa ausencia desde que llegó a Turín parece que la única familia que hay en el fútbol es la de la Juventus y el Madrid andamos clase los compañeros porque estuvieron con el ganando títulos la Copa de Europa en Madrid ha ganado cuatro veces en cinco años Yesa chinitas que lanza de Turín hoy han tenido respuesta en la voz de Keylor Navas dice el propio Sergio Ramos fuera de la cancha

Voz 39 38:22 también es son con mi familia en el fútbol

Voz 0239 38:25 entonces siempre voy a estar sumamente agradecido

Voz 39 38:28 con ellos igual que con todo en excompañeros creo que impotencia

Voz 40 38:30 no me ser compañeros lo importante es ser un equipo y ser practicamente una familia siempre no nos hemos sentido Si yo creo que esas unas clave del éxito

Voz 34 38:39 bueno es que el Madrid es una familia y aunque diga desde Turín Cristiano que la Juve es más familia aquí están contentos cómo le va la vida

Voz 0919 38:46 el Barça juega atención al grupo que le ha tocado a los de Valverde el Tottenham de Pochettino el PSV y el Inter de Milán que era el equipo que nadie quería del último bombo le tocó

Voz 34 38:58 Al Barça Adriá Albets

Voz 0919 39:00 cómo se lo toman en la Ciudad Condal buenas tardes

Voz 34 39:03 es Edar Gallego buenas tardes bueno pues es evidente que no ha tenido suerte del Barça en este sorteo porque como decías ni siquiera se ha podido librar del Inter de Milán que era claramente el rival a evitar este bombo cuatro donde estaban los equipos más asequibles del sorteo un Inter que se ha reforzado muchísimo esta temporada que lleva siete años sin participar en la Champions y que sin duda es un rival potente a tener en cuenta en esta fase de grupos el Tottenham es uno de los equipos más fuertes

Voz 0919 39:27 la Terra quedó primero por delante del Madrid en la UE

Voz 34 39:30 Cima fase de grupos de la Champions y el PSV

Voz 0919 39:32 deben de Mark Van Bommel es el campeón de la Liga holandesa vamos un grupo muy difícil aunque Guillermo Amor uno de los representantes del Barça en el sorteo intenta verle la parte positiva

Voz 5 39:45 qué potente todo soleada en Champions ya a estas alturas cualquier equipo es bueno si tú lo estás en lo es la competición no y muy metido en ella pero es cierto que son grupo bueno fuerte potente

Voz 41 39:57 bonito podemos estar contentos dentro de las dificultad

Voz 34 39:59 la de sigue dos vamos que es un grupo quizá de los fuertes porque

Voz 5 40:02 puede ser un grupo de otros fuertes pero tenemos posibilidades de confiamos que tenemos nuestra

Voz 34 40:07 posibilidades de seguir adelante en la Champions es la gran cuenta pendiente del Barça el objetivo de la temporada y el camino hacia la final queda claro gallego que no va a ser nada fácil

Voz 0919 40:16 el Atlético de Madrid va a jugar con el Borussia de Dortmund el Mónaco y el Brujas un grupo menos complicado que el que tuvo el año pasado con la Roma y el Chelsea que le dejó fuera de la primera ronda eliminatoria de los octavos de final Miguel Martín Talavera que dicen los colchoneros buenas

Voz 34 40:32 qué tal buenas tardes Gallego en el Atlético de Madrid bueno pues prudencia y respeto a los rivales

Voz 1576 40:36 fíjate que el año pasado el verdad que estaba con el Chelsea estaba con la Roma sin embargo el que le dejó fuera fue el Karabaj que era un equipo evidentemente muy menor por lo tanto no te puedes fiar esto es fútbol ya lo decía el gerente del Atlético de Madrid nada más terminar el sorteo Clemente Villaverde hay que ir partido a partido

Voz 42 40:54 no yo creo que nosotros eh nunca hemos asumido ese papel de favoritos nosotros asumimos otros otra forma de entender el fútbol otros conceptos y que que son los que los que van con con nosotros no que son el trabajo la humildad el el ir

Voz 34 41:09 partido partido

Voz 1576 41:11 a nadie se le escapa gallego que que se juegue la final en el Wanda Metropolitano les mete algo de presión pero también mucha ilusión a los rojiblancos

Voz 34 41:18 el Valencia vuelve a la Liga de Campeones

Voz 0919 41:20 es con un grupo complicado Grupo H con la Juventus el Manchester United de Mourinho que aunque está en horas bajas es uno de los grandes completa el grupo el Young Boys como se lo han tomado en Valencia Pedro Morata buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes bueno

Voz 43 41:34 es evidente que aquí sólo han tomado como un grupo difícil muy difícil deportivamente hablando pero espectacular para el valencianista para el espectador y a veces un grupo fácil no te garantiza seguir la última vez que el Valencia jugó Champions en la XV XVI el grupo parecía fácil Zenit de San Petersburgo Olympique de Lyon el Gent y al final el Valencia fue elimina

Voz 38 41:53 dado por lo tanto el Valencia va a luchar

Voz 34 41:56 espectáculo para los aficionados y Marcelino

Voz 38 41:58 a García Toral ya levanta la mano diciendo ojo que el Valencia va a vender sus victorias derrotas caras

Voz 44 42:08 el Valencia ha sido una mosca en su trayecto no bueno nosotros estando muy Grupo III pues es obvio que tienes posibilidades de que te toque un grupo muy difícil tenemos que KAZ y aceptamos muy bien este grupo que nos ha tocado porque además creo que bueno para el Valencia también importante usual en estos escenarios encuentros

Voz 0919 42:35 claro que sí que vuelve por todo lo alto el Valencia esperemos que sea una mosca pero una mosca una mojama una moja como la que está pensando todos resto de grupos Emma en buenas tardes

Voz 34 42:48 que en el encuentro te pregunto de junto él

Voz 0301 42:51 el grupo C París Saint Germain en Nápoles Liverpool Estrella Roja un grupo complicado para todos yo creo que es el grupo de la muerte incluso te diría por encima de los que hemos citado del Valencia también de del Barça se van a quedar fuera o to gel o Ancelotti tío Jurgen Klopp tres de los mejores entrenadores que hay en Europa y bueno el morbo también del regreso del Estrella Roja que desde el noventa y uno no había estado en la Champions League pero lo que dice se parecen en Nápoles y Liverpool en tres proyectos en los que se ha puesto muchísima ilusión para esta temporada y veremos lo que dan de sí a priori parecen Ender y Liverpool parten con cierta ventaja respecto al Nápoles grupo

Voz 0919 43:27 de es el grupo más sencillo o es donde están los equipos más modestos Lokomotiv Oporto Schalke cero cuatro Galatasaray aquí pasarán dos que todo el mundo querrá en octavos está

Voz 0301 43:36 muy abierto ese grupos hay que decir dos yo creo que Oporto y Schalke parten con algo de de ventaja pero bueno grupo muy abiertos lo que tiene este nuevo formato de la Champions el Lokomotiv era cabeza de serie teníamos a un equipo como el Galatasaray que si histórico y que está habitualmente en la Champions en el último grupo ha deparado este del sorteo pero bueno sé que decir dos yo creo que Oporto y Schalke parten con algo de ventaja

Voz 0919 43:58 en el grupo E Bayern de Munich Benfica Ajax

Voz 0301 44:00 a en Atenas quiénes son los claros favoritos aquí para mí el Bayern clarísimamente favorito para ser el primero y en teoría debería jugar la segunda plaza entre Benfica y Ajax por nivel en la década de Atenas me parece bastante peor que el resto pero bueno sobre todo lo más importante que el vallado tenido suerte y que en condiciones normales en este primer año de Niko Kovac el equipo bávaro tendría que ser primero de ese grupo eh

Voz 0919 44:22 ya ese pequeño equipo que entrena Pep Guardiola el Manchester City le ha tocado el Shakhtar Donetsk el Olympique de Lyon y el Hoffenheim el City y que otro

Voz 0301 44:31 por segundo año consecutivo ha tenido suerte Guardiola hay que decirlo claramente yo creo que seguramente es un grupo de los más abiertos para la segunda plaza pero sí tenemos que decir uno me gusta bastante el Olympique de Lyon y creo que si son competitivos porque tiene jugadores muy jóvenes pueden llegar a ser segundos y clasificarse

Voz 0919 44:47 gracias Bruno este ha sido el sorteo de la Liga de Campeones mañana a la una de la tarde es el sorteo de la Europa League donde esperamos que esté el Sevilla que juega dentro de un ratito el último partido de la fase previa hasta allí nos vamos enseguida

Voz 0919 45:48 la Federación Española de Fútbol porque mañana da Luis Enrique su primera lista para dos partidos que va a jugar la selección próximamente entre Inglaterra y Croacia no son amistosos pertenecen al torneo de la liga de las naciones que bueno ya explicaremos para lo que sirve y lo que te puede suponer ser campeón de la liga de las naciones si tienes un tropiezo muy grande en la fase de clasificación para la Eurocopa pues ser campeón de la Liga de la nación eso quedar arriba en la Liga la te daría un la oportunidad de ir a la repesca Luis Enrique que en sus comparecencias públicas antes de El día de mañana ha dicho en un par de ocasiones que pues