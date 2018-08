Hora 25 (30/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:06 Pedro Blanco

Voz 1715 00:23 es jueves y como venimos haciendo este verano Chema Patiño nos trae sus tres en un hoy nos va a hablar del Potter de Internet como se usa la red por parte de los estados de las empresas el rastro digital la capacidad de ganar dinero con con Internet y con los datos que vamos dejando en Internet todo eso a partir de ahora pero antes tenemos que repasar las principales noticias a esta hora Brian par de buenas noches

Voz 4 00:42 es buenas noches Pedro Pedro Sánchez advierte de la Fundación Franco que representa a todos los españoles

Voz 5 00:48 el presidente del Gobierno que continúa su gira por Latinoamérica ha comparecido en rueda de prensa con el presidente de Colombia Iván Duque hace unos minutos donde ha lanzado esta advertencia ahí está la enviada especial de la SER Inma Carretero

Voz 0911 01:02 si el presidente del Gobierno avisa a la Fundación Franco de que mañana en el Consejo de Ministros sigue adelante el expediente unos pasión de los restos del dictador a pesar de la amenaza de llevar al Gobierno a los tribunales

Voz 6 01:14 escuchamos la Fundación Francisco Franco lo que ha hecho ha sido

Voz 1722 01:17 eh trasladar una suerte de amenaza a la presidencia del Gobierno que es quién está representando a los millones de españoles y españolas bueno pues yo lo que les digo es que la determinación del Gobierno de España es firme y que mañana en el Consejo de Ministros se empezará Se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún Mausoleo que rinda tributo a ubicar

Voz 0911 01:48 la serie ha preguntado también al presidente sobre la tensión ayer en Catalunya en la manifestación en la que participó Albert Rivera no ha mencionado al líder de Ciudadanos pero sí que ha hecho un llamamiento a todos los actores para que garanticen la convivencia en las calles continúa en estos momentos la comparecencia conjunta en Bogotá de Pedro Sánchez con el presidente de Colombia Iván Duque

Voz 5 02:08 parte de los Mossos d'Esquadra los concentraron el diecisiete de septiembre contra el abandono de la Generalitat tres mil seiscientos mossos aproximadamente que unidos en un grupo de Telegraph en privado ajeno los sindicatos han convocado esta concentración contra el abandono la dejadez

Voz 4 02:21 es la falta de compromiso dicen que reciben desde la Generalitat

Voz 5 02:25 el grupo parte de la base del cuerpo hoy es poco habitual la convocatoria de este tipo de concentraciones ajenas a la participación de sindicatos policiales la protesta será durante la reunión del Consejo de la Policía en la Conselleria de Interior donde reivindicarán también sus condiciones La

Voz 1715 02:38 Morales la Organización Nacional de Trasplantes se persona como acusación particular en el caso Abidal

Voz 5 02:42 se suma a la petición de la Fiscalía pide la reapertura del caso tras concluir en julio que el trasplante hepático se hizo conforme a la ley y María Manjavacas

Voz 1444 02:50 la decisión se ha tomado después de que la Fiscalía haya pedido al juez que dicte una orden europea para someter a un examen médico al primo del ex futbolista francés Eric Abidal quiere comprobar si este familiar es el donante vivo delegado que le fue trasplantado al defensa en dos mil doce como figura en el expediente médico ya el pasado mes de julio la ONT concluyó que el trasplante se realizó de forma legal con buena práctica clínica pero anunció que si se reabría el caso se personará como acusación particular que es lo que hay

Voz 7 03:17 corrida y a partir de las diez de la noche la información del día

Voz 1715 03:19 ahí la tertulia hoy vamos a contar con Fernando Vallespín con Gonzalo Velasco y con Iñaki ya cubría

Voz 8 03:29 más tarde yo gastar de los veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche a un precio increíble que lo sabe libio directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el dinero

Voz 9 03:44 el club

Voz 8 03:46 buenas vengo de Securitas Direct reinstalar la alarma gracias por venir tan rápido no os preocupéis que ha sufrido algún robo no pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir no quiero que lo hagan en la mía puesto aquí lo porque es la mejor manera para evitar que sus

Voz 10 03:59 la protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 11 04:18 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 04:28 en este último jueves de la programación de verano de la Cadena Ser en hora25 como en las últimas semanas este es el momento de escuchar las reflexiones que nos trae José María Patiño con sus tres en uno José María buenas noches Pedro que la semana pasada hablamos de la pobres a conocimos términos como apuro fobia explora los límites de la solidaridad y en esta ocasión hoy esta semana nos propones abordar el poder Internet cómo se utiliza el poder transformador de la red por parte de los estados pero también de las corporaciones de las compañía

Voz 7 04:58 en las redes sociales sirven para comunicarnos para unir

Voz 1715 05:02 para la realizar Nastun también nos torean los llevan

Voz 7 05:05 allí donde ellas querer se porque el rastro digital que cada día dejamos en las redes acumulado tratado y analizado en un proceso que se denomina minería de datos nos hemos preguntado con qué objetivo son comerciales son políticos como se utiliza toda esa información que posee sobre nosotros somos usuarios de eso como decías tú somos ovejas au produce

Voz 1715 05:25 sí

Voz 7 05:25 muchas dudas que hemos consultado en esta primera parte del tres en uno con dos profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Rafael Rodríguez y Fernando Martínez autores de libre poder Internet que para alguna abren a los ha inspirado el título de este programa la periodista Marta P irano experta en desinformación en la red ICO la investigadora Mari Luz Congosto especialista en redes sociales que nos hace la siguiente receta

Voz 6 05:48 la gente no es consciente de lo que hay de vez en cuando van saliendo noticias por ejemplo si tú sabes el asistente de Google pues escucha sus conversaciones de teléfono pues hasta qué punto por una comodidad pues vas a tener una supervisión de ese tipo halló una frase de Richard Stallman que me me impresionó mucho que es libertad es él está reñido con comodidad cuando tú quieres hacer las cosas muy cómodas está renunciando a parcelas de libertad entonces tú tienes que poner dónde está tu raya de tu libertad hasta qué punto está dispuesto a ceder para que tu vida sea más cómoda no porque a veces hay que hay que estar más

Voz 1715 06:27 en el segundo tramo de este D3M uno propone analizar cómo utilizan los estados Internet hacia fuera de sus fronteras pero también hacia dentro hacia fuera para interferir en los asuntos de otros estados a defenderse de los ataques externos hacia dentro para controlar a suciedad y por último en esto tres en una nos acercaremos porque es un tema

Voz 7 06:45 complejo desde el punto de vista técnico a los efectos que para el poder financiero pueden tener la llamada adscrito monedas o bitcoins bueno pues esto es lo que propone tres uno en la próxima hora en hora25 pero lo primero Pedro si te parece ponte el casco Baker que bajamos a la mina vale a la mina de datos

Voz 12 07:02 bueno

Voz 11 07:15 sí

Voz 7 07:29 provistas de Canarias nos ofrecen The Police nos adentramos en la mina de datos de la mano de un experto Robert Brunet doctor en análisis numérico e ingeniero químico que se encuentra en Polonia a trabajando para la consultora Hewlett Packard

Voz 1 07:43 qué tal cómo estás muy bien encantado estar con vosotros

Voz 1108 07:47 en primer lugar nos tienes que explicar por qué

Voz 13 07:50 en somos unos auténticos ignorantes en esto

Voz 1108 07:53 terreno que es aunque consiste la minería de datos

Voz 0406 07:56 bueno a mí no hay datos de esta vida en cuatro fases la primera es la de recoger los datos normalmente aquí se basa lo que sería el Big Data con la tecnología Khatun y aquí es Se van insertando los datos por ejemplo yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito a cese secuencia que va una base de datos y esto es el es recoger datos la persona todo el día está enviando datos a diferentes servidores apareciendo cuando mira una película Ander

Voz 14 08:24 Blix

Voz 0406 08:25 dónde va pagar el supermercado cuando coge el autobús todo el rato hay como el digital Foot Prim de todos los datos que vamos a diferentes compañías insertando tanto día por ejemplo con este llamadas cae lo que estamos hablando ahora valor servidores de Microsoft y con esto pueden hacer después lo minería de datos los datos cuando los tenemos una base de datos que puede ser estructurado o no estructurada hice tienen que limpiar aquí viene la segunda parte extraña Transport and Love éste le coge los datos por ejemplo columnas que están vacías ha puntos que no no tienen lógica algunos elementos eliminarlos un poco un poco como un proceso químico también una vez ya teníamos la matriz perfecta limpia bonita eh pasamos a Machine y más y es unos algoritmos matemáticos que son de datan de los setenta todos los cincuenta con las redes neuronales eran a tesis de doctorado de matemáticas pero ahora con el poder de la computadora pues se están aplicando a hacer predicciones sobre el futuro y finalmente vienen las mismas interesen Tours como por ejemplo tablón o vía hay pavor viajes de Microsoft ya aquí es con un poco las tablas de hecho el pero más bonitas con unos da Albors Il la parte final que no Llanos minería de datos sería la decisión no de los

Voz 15 09:56 ejecutivo con estos datos

Voz 0406 09:58 tomar decisiones tu utilizar una

Voz 1108 10:01 imagen para que lo entienda mejor quizá nuestros oyentes eh que es hacer una comparación con la guerra de las galaxias

Voz 0406 10:07 exacto no supo aquí hay dos bandos hay por ejemplo el World Economic Forum muchas consultorías que lo que hacen es con el Big Data pues no ganar dinero pero hacer cosas a mejorar el hay muchas plataformas con los datos que estamos generando como mejorar el mundo por ejemplo las medicinas en casi todos los sectores como por ejemplo en la industria de la medicina hay la parte buena que es con con los datos que vamos generando recoger muchos datos y así tendrás una alguna tiene el futuro que están salvando muchas vidas pero en la parte mala que algunas farmacéuticas quieren saber por ejemplo quién tiene esa enfermedad para enviarle directo la promoción de las pastillas o cosas así esto en todos los campos en todos los campos Big data está ahora como la parte Primaria ya es la parte buena están intentando mejorar la vidas persones la parte mala que están intentando vender el producto haciendo un poco guerra sucia

Voz 1108 11:09 desde tu punto de vista de investigador en la educación digital ese la única herramienta quizá para generar ciudadanos consumidores no ya libres podríamos decir pero sí al menos conscientes de las consecuencias de los instrumentos que utilizan o que utilizamos en la vida cotidiana

Voz 0406 11:27 absolutamente absolutamente ahora hay mucha información en internet que puedes consultar pero creo que desde pequeños que ya los niños pequeños al nacer ya aparecen en Instagram por ejemplo a a la hora ya tiene su primera huella digital creo que en las escuelas se tendrá que adoptar coraje entró a ética digital o como comportarse en las redes sociales porque es es peligroso algunas cosas que podemos hay penas legales hay penas importantes porque claro queda grabado existir una una vez has escrito en la en Facebook con Instagram o en Twitter aunque lo borre es en los servidores de la estas compañías estará para siempre porque guardan todos los datos

Voz 1108 12:12 muchísimas gracias son Rober Brunet que es doctor en análisis numérico y licenciado en Ingeniería Química

Voz 1 12:18 muchas gracias muchas gracias

Voz 7 12:22 queda claro que como toda tecnología la minería de datos es dual por un lado no simplifica la vida hay nos abre a otras expectativas pero por otro nos convierte en instrumentos enseres manipulables el caso de Cambridge analítica ha hecho sonar todas las alarmas la APE en cada empresa británica de análisis de datos se vanagloriaba de haber influido en el resultado del Brexit o haber participado en la elección de Donald Trump al frente de Estados Unidos había utilizado la red social más importante del planeta Facebook que desautorizó a realizar encuestas entre sus dos mil doscientos millones de usuarios con qué objetivo

Voz 4 12:59 ella es lo que hacían porque claro intentar convencer a doscientos millones de persona sé que voten a Trump es muy difícil es una cantidad de recursos completamente inmanejable pero eso es lo que decían era identificar pues gracias a un está en Facebook a la la el porcentaje de población que tuviera un grado muy alto de neurotiza mismo que desde el punto de vista de la psicología son gente muy susceptible a las campañas de desinformación son gente muy muy propensa a creer en las teorías de la conspiración etcétera y a publicarla hacia compartirlas en las redes sociales y entonces ellos lo que hacían era identificar en los estados que llaman púrpura que son los sueño States no donde se decide generalmente el voto en el último minuto pues eso es es Florida Wisconsin etcétera este tipo de Estados encontrara ese tipo de gente y hacer campañas de información bueno de desinformación específicamente diseñadas para ellos

Voz 7 13:55 Marta irano es una de las expertas que hemos consultado para hablar de Internet y poder de cómo las empresas y corporaciones utiliza nuestra huella digital y con qué fines este es el resultado de sus testimonios cruzados

Voz 16 14:09 sí

Voz 17 14:13 en Internet pueden generar tanto

Voz 13 14:15 esto proceso de emancipación de liberación como proceso pues qué es realmente lo que hacen es que concentran el poder en pocas manos y además generan una serie de controles que pueden ser muy lesivos para la demora

Voz 4 14:34 era claramente durante los últimos años eh nuestra preocupación sobre la minería de datos giraba más en torno a la publicidad a diario al control gubernamental no como todo el mundo decía bueno pues qué más me da que me que me vigilen si luego me van a dar anuncios que se ajusten a mis necesidades no o o no me importa que me vigilen si no soy un terrorista no tengo nada que ocultar eh ahora con el escándalo de Cambre analítica de

Voz 9 15:00 descubierto claramente que hay cosas

Voz 4 15:02 sí mucho más interesantes que se pueden hacer con los datos

Voz 17 15:05 yo creo que donde tal poder data dónde está el poder de la recogida el tratamiento con con con Matemática Estadística avanzada no es es la imposición de algo sino en la previsión de

Voz 18 15:19 en cargando Martínez profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Voz 6 15:29 lo interesante

Voz 17 15:30 todas las Companyia una pseudo visión de futuro en la medida que tienen más datos esa visión se se clarifica un poco por qué comemos cómo funciona esto tratamientos remate con muy parecida a los fractales no que para que sea más claro el fractal tú tienes que esperar muchas veces la función aquí cuánto más tengas mejor puedes definir una tendencia entonces yo creo que será una red relación como dialéctica mutuamente conforma ante entre lo que son capaces de ver a ir donde interesa que que vaya el el revelan poniendo por ejemplo entonces yo creo que es difícil separar las dos partes creo que que conforman como una dualidad

Voz 6 16:09 no principio todo ha ido evolucionando desde Facebook ha ido creciendo en número de usuarios ha ido creciendo el número de información y ha ido cambiando su forma hacen negocio y rentabilizarlo

Voz 18 16:21 Mari Luz Congosto investigadora del departamento de telemática de la Universidad Carlos III de Madrid

Voz 13 16:27 tiene un poder enorme entonces

Voz 6 16:30 lo que ha ido hace buscando negocia tal vez puede pasarnos un poco la raya ya tirando la codicia no detener tanta información de eh con la idea de facilitar a los usuarios leer los contenidos que puede ser más relevantes pues ha creado una ciudad algoritmos que tuve la información segmentada para ti no te están enseñando lo que hay te están enseñando lo que creen que te interesa eh

Voz 13 16:59 no lo servicio en Internet no son gratis son a cambio de algo siempre a cambio de algo una gran corporación no te regala absolutamente nada

Voz 18 17:09 Fernando Martínez profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Voz 13 17:16 entonces los ciudadanos tienen que ser conscientes de que están pagando con sus datos con su privacidad

Voz 4 17:24 sí esta es una frase que se ha repetido mucho y que tiene ya bastantes años y que dice que sino lo pagas no eres el cliente eres el producto

Voz 18 17:33 Marta P irano periodista y autora del pequeño libro rojo de la activista en la red

Voz 17 17:39 están diseñadas como a máquinas tragaperras

Voz 4 17:41 la gente no para mantener a mantener a las a las personas pegadas a la pantalla pensando que están comunicándose con con sus personas queridas o que están compartiendo momentos importantes de sus vidas mientras etiquetan fotos no

Voz 9 17:57 eh eh eh

Voz 4 18:01 dicen que le gusta unos a otros etcétera etcétera sin embargo lo que están haciendo es alimentar una máquina de extracción de datos masiva para que las campañas publicitarias se puedan dispersar montar para para segmentos muy muy pequeños de la población

Voz 6 18:19 esto es bastante más antiguo Google empezó a ofrecer una cantidad de servicios muy interesantes que gratuitos en el que tú utilizaba esos servicios pero a cambio pues ellos tenían una cantidad enorme datos entonces Facebook ahora son un escándalo que ha llenado muchas portadas de periódicos pero yo creo que Facebook ha tenido ha sido un buen alumno de de Google no te lo que tiene feísmo de que tiene un perfil del usuario mucho más definido cosa que Google no tiene Google ha tenido coger información de distintos servicios que ofrecía haya tenido que cohesionar la en Facebook directamente hemos dado todos nuestro perfile donde somos donde hemos estudiado quiénes son sus amigos nuestra familia y claro es que como nación de punto de vista segmentación en muchísimo más rica por tanto mucho más delicada a la hora de trataba es entonces

Voz 16 19:05 ah

Voz 13 19:12 y ahora hay una serie de actores que tienen un poder muy grande respecto a nuestra nuestra privacidad no hay por otra parte las alianza que estos actores pueden establecer con Estados no hasta qué punto eso puede vulnerar derechos fundamentales derecho que ha costado generaciones de lograr que sean garantizados a nuestra Constitución

Voz 6 19:37 a los medios la televisión siempre una tendencia de crear opinión política pues la opinión pública a unos mensajes a a los ciudadanos no pero en este caso es más perverso porque el mensaje está particular izados esas que según un mismo partido político o podría hacer llegar a mensaje totalmente divergente a dos colectivos diferentes

Voz 4 20:01 bueno las ferias que no siempre son estrictamente necesarias a veces simplemente colocar la información de una manera estratégica o elegir determinados medios que las noticias de una manera digamos un poco un poco alterada no puede ser suficiente a crear lo que ellos llaman una meteorología en torno a una persona no una persona que a lo mejor está particularmente preocupada por pues por el fin del mundo por la crisis climática o por o por o tiene o es racista o le tiene miedo a la población afroamericana no por ejemplo pues lo que puedes hacer es elegir un número de noticias muy específicas que alimentan ese tipo de miedo ir crear una campaña de desinformación política que que gire en torno a estos temas no que le que le creen un un estado de ansiedad

Voz 6 20:50 eh

Voz 4 20:51 sobre los temas sobre los que ya están preocupados

Voz 13 20:59 en cuanto a esto de la ciudadanía digital yo a mí me da la sensación de que hay que ser muy cuidadosos con este concepto no no hemos visto muchos colegas tanto en España como en el extranjero que habla mucho de ahí Democracy o de Ciudadanía Digital a mi me parece que eso que hay que ser muy cautelosos Hinault por tener un certificado digital y poder entrar a hacer algún tipo de gestión en la Administración no ya por eso somos es Instituto danos todo ciudadanos digitales a mi me parece que Internet tiene muchas capacidades muchas posibilidades y que y que no se están aprovechando como debiera no

Voz 4 21:46 ejemplo desde el punto de vista legislativo

Voz 13 21:48 de proposiciones legislativas que se podría a lo mejor encauzar en parte por Internet y eso fortalecería la ciudadanía el debate público también a través de la red

Voz 6 22:00 las redes sociales han tenido un papel muy importante desde el punto de vista de ayuda un ejemplo sin en el dos mil nueve empezaron a usarse pues antes se usaba más para para contactos personales para intercambiar información personal pero derivó en una comunicación más colectiva

Voz 4 22:19 si la ley Sinde creó una real

Voz 6 22:22 en en Twitter movimiento que organizó las personas contra una ley eso es una cosa buena porque de alguna manera pues los gobiernos intentan imponer una serie de redes de leyes y gente que no están a favor y puede reaccionar y crear un un movimiento bueno lo de todos sabemos bueno del 15M fue el siguiente paso que muchos muchos colectivos descontentos en un momento dado a través de las redes se conectaron a las plazas y eso ha cambiado la política de hoy quince menos explica el estado de política que tenemos hoy es decir que las redes han intervenido no los gobiernos contra las personas manipulando a las personas sino las propias personas sean Hoto organizado y han hecho que la sociedad tenga unos cambios igual yo sólo veo positivo sea es una una vía de escape que tenemos es poder de mover cosas de abajo arriba

Voz 4 23:14 sí es interesante porque en Internet durante pues los principios y mediados de los años dos mil con con todo el tanto con todo el runrún de la de la inteligencia colectiva ir toda la idea de que las de las redes sociales eran eran como herramientas necesarias que propiciaban cosas como la primavera árabe como el quince M etcétera pues se ha generado un poco una idea de que de que la gente desde Twitter desde Facebook etcétera está haciendo cosas juntos cuando en realidad lo que están haciendo cosas a la vez que es algo completamente distinto no entonces al mismo tiempo nos estamos individualizado mucho en el sentido de que nos estamos quedando solos porque cada vez nos comunicamos menos como seres humanos y cada vez más como máquinas y al mismo tiempo cada vez estamos renunciando más a nuestra individualidad precisamente porque nuestra necesidad de pertenencia a grupos llegan digamos prefabricados por por la red misma que nos hace abandonar las particularidades específicas que tenemos nosotros mismos

Voz 17 24:13 yo aquí hay que entender lo que es Internet no es un espacio real los espacios reales son definió porque te llaman ordenamiento jurídico de los ordenamientos jurídicos tienen una cosa que se llama nacionalidad tienen una cosa que se llaman derechos fundamentales la ciudadanía realmente es una persona que está investido hemos derrochado determinado que implican los muros de la convivencia en la que se viven en ese espacio geográfico determinado entender que hay ciudadanía de Internet es hacer un uso muy extensivo creo yo de de la palabra ciudadana no no sólo por lo que he visto sino porque también hay que entender que en interna como hemos hablado las relaciones se crean en base al derecho privado en bazas a contratos de adhesión que afirma la agenda por su por su cerveza erigiendo en quites

Voz 7 25:01 Net de alguna manera niega la ciudadanía como tal

Voz 17 25:04 se hace hace en Internet con la lógica económica que liberan neoliberalismo no no le interesa la creación de un ciudadano como sujeto político le interesa un usuario viaja con un Pro Summer ningún productor consumidor

Voz 19 25:19 eh eh

Voz 17 25:26 vamos como una época de transición no es decir lo lo padres mucho Gijón no comprenden cómo se desarrolla la vida social de lejos porque simplemente transcurren otros médico esto no es no debería de ser obstáculos para que no hiciéramos un replanteamiento firme oye si cada vez más parte de la vida social la vida económica en la vida política de las personas están discurriendo a través de Internet quizá tendríamos que aparece que enseñar lo que implica Internet que implica cuando tu firma los datos para que hagan lo que quiera que implica dejar correo abierto lo interesante que sería que la gente controlar algo de criptografía la de hacer no tratarlo como algo que se tiene que aprender entrecomillas sexo que tú el sexo lo tienes que ver porque se por contacto conmigo o algo por el estilo ya internar le pasa de todo aprenderá con el uso sin embargo esto esto es una mecánica aquellos diría fatal para algo tan complejo tan lleno de leyes tan lleno de cruzado de de discursos diferentes como Internet

Voz 6 26:37 es vital la educación a los niños que sepan y sean conscientes de lo que hay en las redes sociales primero para protegerle de que no cometan abusos contra ellos y además para que sepa cómo comportarse igual hay educación vial para que los atropellos pues tienen que saber cómo se desenvuelve uno en las redes sociales las personas que llevan mucho tiempo la red de te tienen ya mucha experiencia yo creo que han desarrollado un espíritu crítico son gente que tiene mucha más diversidad que se informa por mucho más medios y que tiene una opinión menos manipulada ya no está en la televisión no la los medios generales tiene otros canales de comunicación a los que recurrir para poder informase contrastar ideas entonces la gente muy muy activa en en en Internet sí ha desarrollado una diversidad grande y lo que hay que hacer es lo que se han incorporado últimamente gente que a lo mejor sólo está en Facebook que no tiene una actividad grande diversa esas personas sí que están muy condicionados son frágiles para que sea más manipulables que carecen a lo mejor de esa educación digital para poder tener un criterio de de qué está pasando y donde están metidos

Voz 13 27:42 allá ya una asignatura en Secundaria dirigida a la formación de los estudiantes en Internet es decir no ya lo que sería programación que también me nos parece interesante que se conozca sino lo que sería una formación integral en en la red porque bueno puede primero el ejemplo que ha puesto Fernando creo que es bastante ilustrativo no la educación sexual en las escuelas pero también es desde mi punto de vista es muy importante porque lo que añadiría o al currículum esta asignatura sobre Educación de Internet es dar a la gente la posibilidad de que en Internet es algo realmente maravilloso que te hable las puertas de un entretenimiento tanto una cultura o una posibilidad de acceder a cosas que es sería en en otras condiciones imposible

Voz 4 28:38 tener una herramienta a tu disposición que te permite coordinar con millones de personas en todo el mundo e para defender una misma causa evidentemente es una herramienta positiva lo pasa es que no es una herramienta que por sí misma pueda generar comunidad es una herramienta que la comunidad puede utilizar para generar digamos episodios masivos no de de participación esto es así que pasa que también hemos descubierto en los últimos años que por la naturaleza de esa herramienta por el uso que están que estamos haciendo de esa herramienta motivado precisamente porque las redes sociales son plataformas

Voz 9 29:15 viciados comerciales que nos

Voz 4 29:18 nos nos dan la herramienta de manera gratuita para poder ir a recoger datos Si comercializarlos de otra manera completamente distinta pues ese tipo de herramientas se comportan de determinada manera que hace que nuestra capacidad de generar comunidad sea cada vez más

Voz 1715 29:41 abordamos el segundo enfoque de este tres en uno dedicado que saben poder Internet hemos hablado de las corporaciones y ahora Patiño queremos hablar sobre el uso de Internet que de Internet hacemos está

Voz 7 29:53 me permites para introducirlo te invito invito a todos a escuchar un fragmento de una serie de televisión muy popular

Voz 20 30:00 a cientos de empleados creyendo decenas de miles de usuarios falsos todos con historias personales detalles que las apoyan en múltiples Cyber presencias como las SAS llamado usuarios títere había oído rumores de cocinas de redes sociales como extras en Rusia China pero no aquí desde luego no a esta escala hay interesante yo lo está pagando que fue un montón de pasta para crear una máquina de propaganda nacional masiva Il no es sólo de dar noticias falsas y manipular a la opinión pública es que su fue alcalde a disensión

Voz 1715 30:32 la serie estamos escuchando un grupo de hackers contratados por un agente

Voz 7 30:36 información intenta desestabilizar a la presidenta a Estados Unidos este tipo de interferencias también se desarrollan por los estados contra sus rivales e incluso contra sus países aliados cuadros lo que denominamos la ciberguerra cuya existencia conocemos pero no vemos irse a sofisticado en los últimos años a través de la desinformación que llevan a cabo China Rusia y todo ello hemos hablado con la periodista Yolanda Quintana autora entre otros libros de Ciber activismo que además es integrante de la Plataforma en defensa de la libertad de información la primera pregunta que es la ciberguerra y en qué situación está actualmente

Voz 9 31:10 sí bueno ciberguerra lo que aludes a dos de tipo de fenómenos hay que tener en cuenta que desde nuestra dependencia a la tecnología e somos vulnerables Si el funcionando los estados nuestra vida cotidiana depende de sistemas informáticos pues un para qué actividades complejas como los mercados financieros son sencillas como encender la luz y que funcionen los electrodomésticos de casa este espacio cibernético que es cada vez más vulnerable supone un centro de operaciones cuando hay un enfrentamiento o cuando hay un com

Voz 6 31:40 flickr todo en y que si quieren avanzar posiciones

Voz 9 31:42 en produciendo ataques no sólo por parte de ciberdelincuentes o por parte

Voz 7 31:46 de Egibar mercenarios

Voz 9 31:49 los vándalos que son otros tipo de agentes que provocan ataques informáticos sino también por parte de los estados agentes para estatales

Voz 7 31:58 ante estos dos años precisamente desde que describisteis libro hemos conocido por ejemplo que Rusia interfiere en otros estados ha hecho público incluso se habla

Voz 1108 32:06 de su influencia va victoria de Donald Trump

Voz 7 32:09 Estados Unidos o como ha interferido en otras elecciones o en referéndum como el Brexit es tan potente en este terreno la Rusia de Putin

Voz 9 32:18 lo primero que hay que señalar es una realidad de la que hemos sido conscientes muy recientemente sin embargo los servicios de inteligencia por ejemplo a España el CNIO eh viene alertando desde hace bastante tiempo y que no tenía reflejo en las noticias sobre ataques informáticos en los medios de comunicación que es que el primer agente y la principal fuente de peligrosidad en el ciberespacio son los propios estados es frecuente que los medios de comunicación aparezcan ciberataques de ciberdelincuentes de robo de datos de ataques a entidades financieras sin embargo el agente que pone en mayor peligro en el ciberespacio son los estados la información también en España el propio Centro Nacional de Inteligencia es muy clara identificando cuáles son los estados más peligrosos esa arena imprima lugar por capacidad operativa Estados Unidos en segundo lugar en Rusia y en tercer lugar China digamos que estos serían los tres estados con mayor actividad en el ciberespacio en el caso de Rusia y es cierto que tiene uno de los que tiene con Estados Unidos también eh los agentes con mayor pericia con mayor preparación y con mayores recursos técnicos y económicos y es cierto también que es una de las potencias más activas en lo que se viene a llamar guerra híbrida o guerra de desinformación que supone una forma de ataque combinado en el que el el robo de datos o el robo de un ataque informático convencional que supone entrar un sistema robar datos sensibles publicarlos con colaboración en ocasiones desprevenida de los medios de comunicación porque son hechos noticiosos hizo uso interesado por parte de los espías con una finalidad estratégica de desestabilizar que es lo que se entiende por guerra híbrida o guerra de desinformación es cierto que Rusia lo está ensayando con bastante éxito gastado hay que tener en cuenta a la hora de atribuir un ataque que en en en ciberguerra como en general en seguridad informática la ingeniería forense es que no es una técnica exacta para atribuir un ataque para saber quién está detrás de un ataque eh se utilizan técnicas de deducción analizar él no digo que hay detrás del virus que que que ha dejado su rastro en un equipo que lenguaje e o qué idioma estaba detrás cuando se programaba aquel horas eh que en que Frank a horaria estaban los agentes atacantes actuando y a partir de estos datos se puede establecer e una deducción de la probabilidad de quién hay detrás de ese ataque pero nunca los ataques para atribuir de una manera certera eh hacia aún sobre todo hacia un determinado estado no sólo por eso sino porque también se están utilizando actuales para estatales en en caso de Rusia hemos visto grupos de hackers conocidos que al final se sabía que estaban detrás soportado

Voz 7 34:54 pero que serían como en el Estado como pistolero

Voz 1 34:56 los a sueldo manera pero no son la

Voz 9 34:59 de Rusia Estados Unidos tiene dos tipos de pistoleros a sueldo uno una compañía una perdón una unidad dentro de la NSA de sus servicios de inteligencia dedicada a ciberataques que es la atado la unidad de ataque de la UNED ya operativa que según los papeles de Snowden sabemos que están detrás de muchos de los robos de información de los últimos años no sólo del espionaje preventivo sino también de ataques de piratería pura y dura informática y en el caso de de Rusia también hay agencias como web dos punto cero que estar incluso identificados con un nombre sabe que por la cantidad de recursos que hace falta para poner en marcha sus ataques sólo puede estar financiados por un Estado

Voz 7 35:40 se ha referido a los tres grandes digamos Estados que era Estados Unidos Rusia y China hay otros estados porque has hablado también de India y Pakistán pero supongo que casi todo la mayor parte de los estados lo que hacen es defenderse precisamente de esos ataques externos cómo se defienden los estados incluidos

Voz 9 35:56 claro cómo se defienden bueno pues sobre todo con información sea igual que las guerras tradicionales hay poco se ha avanzado a los servicios de inteligencia están igual de presentes que en el mundo físico en el mundo virtual con el apoyo de herramientas específicas como hemos visto herramientas que se compran a empresas especializadas todo con información también eh bueno pues en en Europa con con normativa que obliga a infraestructuras críticas a redoblar la responsabilidad de los operadores una partidista

Voz 7 36:26 la guerra cibernética también se refiere se libra en el sector privado en el sector de la empresarial

Voz 9 36:32 si esto está documentado el Centro Nacional de Inteligencia y centros que Cristo gráfico nacional todos los años publica un informe que es la fuente de información más fiable y de qué es lo que está ocurriendo en el ciberespacio en el ámbito la ciberseguridad la ciberguerra ir era aclara dicen que el mayor número de ataques y el mayor número de eh de beneficios que obtienen los atacantes es en el ámbito del espionaje económico comercial lo hacen también los Estados España Europa ha perdido negociaciones por el espionaje de EEUU habilitado por Snowden saque los estados también utilizan ese espionaje para conseguir ventajas comerciales en acuerdos internacionales un determinadas ventas España perdido algún contrato por espionaje incluso de Estados aliados como Estados sonidos China sobre todo es uno de los de los países más y más activos en este terreno pero también las propias compañías les por eso a las compañías cada vez destinan más recursos y muchas veces incluso por encima de los Estados en proteger sus sus datos no hay grandes marcas que han sido han sufrido estos ataques no son entidades financieras podemos hablar de Sony con el robo de datos de los usuarios de extensión podemos hablar eh y del robo de distintos bancos identidades de financieras en Estados Unidos por lo tanto o el robo también que no hay que olvidar que son los ataques que más están creciendo el el ransomware o el secuestro de sistemas informáticos a cambio de un rescate como han sufrido sobre todo entidades sanitarias en estado los unido siguen en Reino Unido

Voz 7 38:05 muchas gracias Yolanda Quintana que además de periodista autora como hemos dicho de libro ciber activismo las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas también es integrante de la Plataforma en defensa de la libertad de información aquí en España muchas gracias

Voz 6 38:19 por tanto nuestra situación gracias

Voz 7 38:46 los Estados no sólo utilizan Internet hacia el exterior también lo hacen hacia el interior según el último informe de Freedom House sobre la libertad en Internet cada vez más Estado restringen el uso de Internet por motivos políticos y de seguridad China encabeza el ranking de los países que abusa de esas restricciones previstas ante China va a dar una vuelta de tuerca muy sofisticada al control que ya ejerce sobre sus ciudadanos va a introducir un sistema que aplica técnicas de ramificaciones con reglas premios y castigos para los buenos y malos ciudadanos hoy hemos querido saber más sobre esa Grammy ficción aplicada a la sociedad por motivos políticos estamos con Carlos González Tardón doctor en Psicología ocio y desarrollo humano por la Universidad de Deusto qué tal Carlos

Voz 1108 39:37 muy bien queríamos hablar de amor

Voz 7 39:40 que yo creo que lo principal es explicar

Voz 1108 39:42 a los oyentes porque muchos desconocemos estén término que es la ramificación

Voz 21 39:48 pues la medicación básicamente a escoger todo lo que no hacía atractivo a los videojuegos y sacarlo a un ambiente no lúdico a cosas más serias en todo lo que vemos es por nos gustan tanto porque nos enganchados a los videojuegos tratamos de integrarlo en otros aspectos de nuestra vida

Voz 1108 40:03 eso pasión digamos última tiene tiene que

Voz 21 40:06 veo que la como como tiene una relación

Voz 1108 40:09 con con respecto a la proliferación de soportes móviles es decir los teléfonos móviles las tablets las aplicaciones que se hacen para ello

Voz 21 40:16 claro porque con las móviles con el hijo en todo lo demás podemos utilizar geolocalización podemos incluso hacer trajín de Bono de todo o de respiración de pulsación esa etcétera etcétera y entonces es mucho más útil porque podemos hacer juegos o acciones de ramificación cada vez más complejas son más interesantes

Voz 1108 40:34 sí porque no ha medicación aunque tiene que ver con los Juegos porque su nombre digamos que induce a pensar que es algo de juego de Gaming etc en la actualidad tiene muchas más aplicaciones en especial en la educación he leído pero también por ejemplo en las empresas

Voz 21 40:47 las empresas en la educación en el marketing en identidad Responsabilidad Social Corporativa esa está veinte integrándose en muchos aspectos de nuestra vida y cada vez más rápido además pero punto

Voz 1108 40:58 porque es más fácil aprender jugando el ser humano tiene una tiene una propensión a aprender más rápidamente si juega o

Voz 21 41:06 pero la única característica común entre todos los animales superiores que tiene memoria y capacidad aprendizajes el juego por lo tanto es la herramienta de aprendizaje porque es la que compartimos con todos todo lo demás ha sido posterior pero el juego está presente en todos

Voz 1108 41:20 su uso es la política que El curioso también es una cosa que me ha llamado la atención es cada vez más creciente los partidos las utiliza en los partido político en las utilizan de hecho pero yo te quería preguntar a los utilizan para dirigirse a la población más joven y que está por lo tanto más habituada esa interacción que hablábamos de las tabletas y los móviles o o para fidelizar a sus electores en general lo sean no está dirigida especialmente a los jóvenes puede ser a cualquier tramo de la población

Voz 21 41:46 realmente aplica a todos porque todo el mundo ya tiene un móvil en su en su bolsillo entonces ya podemos poco ponernos en contacto con todos sí que es verdad que ahora hay muchas aplicaciones que lo que están haciendo es estructurar la participación de los votantes de ciertos partidos para que se muevan de una forma más conjuntado y más coordinada y luego hay otras aplicaciones como hacer llegar la información antes que sea

Voz 1108 42:09 inviertan mira al guión largo etcétera supongo que puede promover determinadas acciones políticas

Voz 21 42:14 sí sí totalmente claros al tú cuando crea son juego al generar esas reglas lo que hace es es que se vuelva predecible el sistema que puedes saber hacia dónde va Equal eso escala habilidad de es un poquito consiguiendo que la gente entre en el juego puedes hacer movimientos sociales complejo

Voz 1108 42:31 dos en China quiere puntuar a los ciudadanos a partir del año dos mil veinte esto es posible bodega mitificar una población rumana ya lo están dedicando sea de él a estos son plan que lleva desde el dos mil catorce el Gobierno chino de la idea es crear una estructura de

Voz 21 42:49 como un un ranking de de de lo de sus propias los ciudadanos para saber cuál es su implicación dentro del del Estado y también sobre todo lo que se está llevando a cabo saca eso lo primero es saber cuál es la musa cuánto te puedes fiar de un ciudadano para darle un préstamo esa que es la aplicación actual les han dado cierta o margen de maniobra a empresas privadas para que generen Rankin para generar crédito sea

Voz 1108 43:20 sí lo puedes Danubio que es el caso de Alibaba si no estoy mal informado a lo el portal de venta online que introduce un sistema de puntuación de ciudad

Voz 7 43:28 manos que se llama Sésamo creo

Voz 1108 43:30 Zeid y que les permite acceder a compras y regalos esto es a partir de ahí dice es el Estado chino construye otros excavar claro

Voz 21 43:38 esa es eso una primera intento sabe el Estado chino la idea era verlo montado ellos por sí solo pero se han dado cuenta que la gestión de esos datos eran bastante compleja entonces ésta ha dado cierta margen de maniobra a empresas privadas para que lo empiecen a implementar y ver cuál es su aplicación ir realmente ya está aplicándose entonces lo que pasa es que al principio era sólo para dar esa para los intercambios tipo Ebay porque era a D para asegurarte de quién te estaba vendiendo o a tiene estaba vendiendo tú pero realmente ahora también empieza a haber otras cosas como por ejemplo no tener que P pedir ciertas como permisos para poder acceder a zonas como la europea o para poder viajar con más facilidad saque ya empieza a ser de un cariz menos económico y más social lo políticos a ahí sí que claro El desarrollo de eso puede ser un poco impredecible porque bueno es que te están puntuando y aparte que todo él es por los que te puntúan son no son transparentes no sabes por qué sino por interacciones por lo que compras eh

Voz 1108 44:44 hay una situación cada ciudadano en este caso se Sami Credit ellos tienen la puntuación que recibe en correcto lo saben te reciben pero no saben por qué las reciben porque los algoritmos que hay debajo chao

Voz 21 44:59 no son públicos por lo tanto tú puedes comprar cosas que que te baje la puntuación o al contrario o comprar cosas que te suba la puntuación pero si tú no lo sabes en el fondo

Voz 1108 45:10 es lo que intentan es que la gente juegue

Voz 21 45:12 y que sepa que está jugando de esta manera se puede convertir en un poco la paranoia absoluta parte de la población porque se va a generar bulos

Voz 1108 45:20 Si imponen también se puede hacer trampas claro para conseguir el mejor puntuación de la que mereces yo soy más de China tenéis conocimiento vosotros que supuso investigadores de de este tipo de unificación y Tucker es un experto en concreto además de China hay otras experiencias realmente

Voz 21 45:37 parte de los estados no los los puntos que tenemos en el carné de conducir es una estructura ramificación usa quiero decir es que esto se lleva haciendo toda la vida osa ahora la cuestión cuestiona la siguiente es que en los puntos a viene marcado por por unas reglas que están ahí presentes y sabes cosa puedes predecir el comportamiento comportamos

Voz 7 45:56 entre que los va a correr pero por ejemplo también es

Voz 21 45:58 muy claro de cuánto paga el seguro de coche viene por una serie variables que tú desconoce es en el fondo es el equivalente a pedir un préstamo porque los prestamos igual los han no lo mismo lo que te ofrecen de forma automática según tus variables de hecho fue una de las cosas por las que se ahora te piden tantos datos cuando tú abres una cuenta que te están pidiendo todo el rato actualice es porque así pueden saber cuál es su préstamo lo llevamos haciendo siempre ahora la cuestión es que en China lo quieren mostrar Izar hoy la regla van a ser mucho más fluidas

Voz 1108 46:28 pues muchas gracias Carlos González Tardón doctor en Psicología ocio y desarrollo humano oportuno

Voz 7 46:33 vestía de Deusto muchísimas de aguas atrás

Voz 6 46:36 en este mundo donde estamos ensimismados en estas cosas

Voz 22 46:40 no es fácil pero vista lo que es lo que en importa color

Voz 11 46:50 es nuestro programa de personas implica propugna una lo haría necesitas en torno al cuatro

Voz 22 46:59 el su coma cinco

Voz 11 47:02 debido a su puntuación actual está restringida la flotas los números su escote popular una trayectoria mejor federativa es cuatro coma seis se veía para decir lo cantería cuanto mercado Balatanás va de golpe

Voz 1 47:33 otra vez recurrimos Pedro

Voz 7 47:34 las series de televisión para ilustrar este tres en uno si esta sonaba a alguien que precisamente obtenía puntos del resto de integrantes de una red social hasta que cae en desgracia si es el capítulo del inicio de la tercera temporada de Black Mirror no sé si has visto invito en cualquier caso a los oyentes a que lo siga en gran serie que invita a preguntarse si la sociedad china y las occidentales acabarán reproduciendo esos comportamientos bueno hemos llegado a la tercera parte de este tres en uno en Hora Veinticinco dedicado al poder vía Internet te hemos hablado del poder de lusos de los datos personales del poder y el control que los Estados pueden ejercer sobre esos datos y sus ciudadanos y ahora bueno para terminar hemos querido abordar como como desde la red se puede acabar su advirtiendo a base del capitalismo nada más y menos el sistema financiero en EEUU el experto en seguridad en Internet seguro que te suena a John Mc Afee alzado la declaración de independencia monetaria a la que se han sumado entre otros la pensadora acata Mary mal Abu que ve un inicio de anarquismo del capitalismo en la tecnología que se denomina Bloc Chain y la generación de bitcoins o Crichton monedas Lucía Riera nos lo explica en el siguiente reportaje

Voz 24 48:46 inspirada en el oro y en él

Voz 1322 48:48 dinero en efectivo el éxito de la moneda virtual bitcoins reside en que es la primera vez que tenemos un sistema que nos permite transmitir dinero sin que exista un intermediario se basa en la tecnología de cadena de bloques Shane cuyos principales valores son la puridad la transparencia la descentralización y el hecho de que sea global y no se pueda censurar Alberto García Toribio ahora responsable de blogging en Bankia creó en dos mil catorce la primera empresa española constituida en bitcoins

Voz 15 49:13 yo quería crear una página web sens en realidad para comprar y vender cripta monedas quería hacerlo de una forma distinta Iker involucrar a las entidades financieras en España para constituir una sociedad limitada es necesario disponer de tres mil euros al menos de capital social inicial que aportan los socios nosotros lo hicimos con bitcoins fue importante porque nos obligó a definir jurídicamente que es un bizcocho llegamos a la conclusión los juristas que nos asesoraron de qué se trataba de un objeto de derecho real es decir algo que a pesar de ser digital tiene una capacidad para hacer uso y disfrute personal se puede incautar tiene otras muchas propiedades por supuesto tiene una valoración Se puede UTE quizá para constituir empresas pusimos en un aprieto registro mercantil la Banco de España Sepla aquí agenciatributaria llegaron a la conclusión de que lo que estábamos haciendo era correcto Block

Voz 1322 50:05 Sein tiene muchas aplicaciones más allá del mundo financiero incluso la ONU se ha planteado utilizarla para la identificación de refugiados Jaime Núñez experto en esta tecnología cree que la descentralización y la seguridad hacen de Bloc Shane una herramienta muy útil para el registro de información o la transparencia de los gobiernos

Voz 14 50:22 la gente va a empezar a recuperar cierta soberanía que antes no nos queda más remedio que delegar porque no había otro sistema como ahora utilizamos los bancos sobre todo de transparencia donde yo veo más potencia el hecho de que podamos hacer micro transacciones imagínate y micro votos toda esta tecnología se basa en el hecho de que tú te hace responsable de digamos tú tienes tú tu clave en esa clave tú puedes votar pero puedes puedes hacer pagos puedes hacer de todo tú eres soberano un pequeño país

Voz 1322 50:49 la privacidad también facilita el cibercrimen aunque los defensores de la moneda virtual insisten en que los casos son mínimos en comparación con el uso criminal del dinero en efectivo pero cómo se controla un mercado financiero virtual Alberto compara estas transacciones como las que se pueden hacer en cualquier mercadillo con dinero y sin conocer la identidad de los sujetos

Voz 15 51:08 bitcoins hay personas que validan transacciones no lo hace una única persona sino que lo hace un montón de personas alrededor de Internet que conocemos como mineros que voluntariamente realizan en un trabajo sanciona porque no nos fiamos de una única persona en Internet nos fijamos de que la mayoría de ellos vayan a ser honestos ir poniendo los incentivos adecuados hemos comprobado que el modelo funciona la sola existencia David Cohen con

Voz 1322 51:35 sustituye una herramienta de control que devuelve el poder a los ciudadanos y obliga a los Estados a ser responsables

Voz 14 51:41 el poder no es que cambie de manos sino que se ajusta el dinero siempre ha sido una herramienta que no necesitaba de un tercero la realidad es que el dinero hoy es hoy en día el principal instrumento de control de los gobiernos a sus ciudadanos aquí no hay opción quiere decir que debemos de utilizar el dinero digamos oficial dinero de curso legal como se llama porque no tenemos opción sea prácticamente yo lo veo aunque suene un poco radical como si estuviéramos secuestrados por nuestros propios gobiernos