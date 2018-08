Hora 25 (30/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 en el mapa de los sonidos de este jueves ayer cuando me enteré el disgusto que me pillé ha sido de lo más gordo que me he pillado

Voz 2 00:19 sinceramente lo voy a decir me han colado en engordó por la

Voz 1715 00:22 la Magdalena Álvarez lo quiere hacer lo posible para dejar sin efecto una decisión de su propio ministerio en el reconocimiento como sindicato de una organización de trabajadoras del sexo la realidad y la legalidad en este caso chocan de forma estrepitosa cómo puede existir un sindicato que reúna quiénes desarrollan una actividad no reconocida irreal hablar ilegal decía la ministra que se desempeña bajo amenaza de violencia en no pocas ocasiones y con una flagrante vulneración de derechos este es en palabras de la propia ministra uno de los goles más dolorosos que le podían meter a un Gobierno que se expresa fundamentalmente en femenino los sonidos de la posición un tanto cínica del Gobierno marroquí dicen en Rabat que ascendieron a los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron las vallas de Ceuta para lanzar un mensaje a las mafias que tratan con los inmigrantes las mismas mafias que operan en su territorio

Voz 3 01:14 las mismas las que deja hacer

Voz 1715 01:16 a conveniencia la política marroquí siempre ha sido como un grifo que regula el caudal de la inmigración según le conviene y en el mapa de los sonidos de hoy otro ejemplo de la apropiación zafia de las instituciones en el ayuntamiento de Vic doctrina ni a golpe de megafonía municipal en la plaza de la localidad en general este país no ha terminado de entender que cuando se abre la puerta de un ayuntamiento debería cerrarse la de la sede del partido utilizan las instituciones retuercen las acaban vaciando de su carácter inclusivo democrático popular y ciudadano hace unos años la idea de un Ayuntamiento que esparcir ideología con altavoces que difundiera consignas como una especie de mandamiento para sus adeptos nos habría parecido una distopía

en el vídeo que difundirlos cada tarde a través de las redes sociales que en el avance de contenidos de Hora Veinticinco decía día de menos dos viniendo el estudio hecho la cuenta Iker que lleva haciendo la cuenta desde el lunes en realidad es el día de menos uno porque mañana es el día de mañana es el día que acaba esta guardia de verano aún tenemos tiempo de escucharles a través del número de Whatsapp al que nos pueden enviar sus notas de voz el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 4 02:49 Pedro Blanco

y nos van a echar de menos pues no lo pueden decir también a través de la nota de voz en el número de Whatsapp bueno vamos a completar la crónica de este día con Brian Pérez Bryan buenas

Voz 5 03:13 buenas noches Pedro el presidente del Gobierno Pedro Sánchez continúa su gira por Latinoamérica allá ha comparecido en rueda de prensa con el presidente colombiano Iván Duque ya ha lanzado varias advertencias entre ellas al presidente catalán Quim Torra para que sea el eje de la vía unilateral

Voz 6 03:29 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato en que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites España es un Estado social y democrático de Derecho donde se respeta

Voz 5 03:51 en unos minutos nos vamos hasta Colombia donde ampliaremos con la enviada especial de la SER Inma Carretero joya además hemos conocido el coste de la representación del Estado pide el juez Llarena en Bélgica al Gobierno se ha encargado al prestigioso bufete belga Kirk Patrick por un coste de algo más de quinientos cuarenta y cuatro mil euros un despacho de más de ciento treinta letrados que harán frente a la demanda civil presentada por los cinco políticos catalanes huidos de la Justicia el Ejecutivo que hoy además ha descartado subir los impuestos a las clases medias la ministra de Hacienda ha confirmado que sí que están contemplando la posibilidad de subir el IRPF a las rentas de más de ciento cincuenta mil euros

Voz 0277 04:29 y evidentemente me sonó mantenemos el Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora lo hemos dicho desde el principio lo hemos planteado en las reuniones y eso nos mantenemos

Voz 5 04:41 escuchábamos a la ministra María Jesús Montero sobre economía una fuerte caída del peso argentino ha arrastrado a los mercados en Europa y Estados Unidos el peso se ha devaluado un catorce por ciento frente al dólar caída que también ha tocado al Ibex treinta y cinco aunque ligeramente en unos minutos hablaremos con Jorge Elías compañero de ruta

Voz 1468 05:00 continental en Argentina Juan Ignacio

Voz 5 05:02 Crespo analista para comprender mejor este hundimiento en los mercados y también inmigración reunión europea de ministros de Defensa y Exteriores en Viena Josep Borrell ha avisado del riesgo de división de Europa por la gestión de la inmigración el ministro mantiene que es crucial llegar a algún acuerdo en la próxima cumbre que está celebrando durante estos días si la ministra de Migraciones Magdalena Valerio ha comparecido hoy en el Congreso

Voz 1913 05:26 ya estamos trabajando con ACNUR y con la organización

Voz 5 05:28 Internacional de Migraciones Jaca a la política migratoria del pasado Gobierno Rajoy y también ha defendido el trabajo hecho en tan sólo tres meses por el Gobierno con una apuesta ha dicho por un equilibrio entre el respeto a las fronteras de unos flujos migratorios más regularizados

Voz 3 07:11 volvemos estamos preparados para la nueva temporada

Voz 4 07:30 el corre

Voz 1715 07:48 diez y siete minutos de la noche en las nueve y siete minutos en Canarias vamos con todo que tenemos mucho el día la tarde nos ha dejado unas cuantas novedades que queremos Benfica contar y analizar en la tertulia hora25 hoy desde Barcelona con Iñaki Ellacuría Iñaki buenas noches es buenas noches que mirado Fernando Vallespín hola Fernando buenas noches después de tres meses de vacaciones vuelve Gonzalo Velasco buenas noches pienso que podremos tanto que se Nos han hecho largas pero bueno no pero dos y medio más o menos bastante bueno unas manitas esta fuera no así en el norte encontrando sombras encontrándose mal que bien bueno pues con ellos vamos a analizar las principales noticias de este día les decía antes que la tarde está plagada de novedades la más llamativa sin duda porque además es un argumento novedoso que nos saca del bucle en el que andábamos metidos ya en la recta final del verano digo la más llamativa el intento del Gobierno de dejar sin efecto una decisión adoptada por el Gobierno el Boletín Oficial del Estado publicó a principios del mes de agosto el reconocimiento como sindicato de una organización que dice lo que quiere representar a las trabajadoras del sexo hizo la ministra de Trabajo le ha dolido en lo más íntimo decía hoy la ministra Valerio que un gobierno de corte feminista no puede aceptar que se regule una actividad decía ella ilegal que atenta contra derechos fundamentales de las mujeres Sonia Ballesteros

Voz 1913 09:09 la ministra de Trabajo no ha podido evitar transmitir la sorpresa y el disgusto al saber que su ministerio había legalizado en sindicato de trabajadoras sexuales millón de justo muy gordo

Voz 2 09:19 por qué me parece que

Voz 1715 09:22 sinceramente no voy a decir le han colado

Voz 2 09:25 con por la escuadra y eso cuando uno está en política es intenta ser responsable con lo que tiene entre manos

Voz 1913 09:32 es muy duro y por eso va a pedir explicaciones a la persona que se encargó de tramitar ese expediente quiere saber por qué ella no fue informada el claro Magdalena Valerio lamenta que haya pasado esto con un Gobierno feminista como el de Sánchez este Gobierno

Voz 2 09:45 no no va a avalar aún sindicato de una actividad que es ilegal y que además vulnera los derechos fundamentales

Voz 10 09:56 de las mujeres en general y también de los

Voz 2 09:58 son hombres abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abuse de ellos

Voz 1913 10:05 también se ha pronunciado el presidente aunque está en Latinoamérica a través de Twitter ha anunciado que se han iniciado los trámites para impugnar a esta organización Pedro Sánchez considera que se trata de un acto administrativo sin errores en la forma pero sí en el fondo porque la prostitución no es legal en España pero lo cierto es que en España esa actividad no está regulada por lo que no es legal pero tampoco es ilegal como dicen desde el Gobierno en nuevos sindicatos no se lo va a poner fácil al Gobierno su secretaria general en declaraciones a Efe ya ha dicho que si quieren ilegalizar los van a tener que acudir a la vía judicial porque ellos han cumplido con todos los trámites que marca la ley

Voz 1715 10:41 quiero que saludemos a Rocío Nieto ex presidenta de la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención a la Mujer prostituir a Rocío Nieto muy buenas noches no sé cómo se ha enterado usted organización de el nacimiento de este sindicato y cómo han recibido la noticia

Voz 15 10:58 esta mañana ha sido sorprendente y triste no porque me parece que que que esto se quiera ilegalizadas pero ya la que lamentar pues es una barbaridad porque detrás de todo esto que tiren reglamentar que son mujeres que no son mujeres prostituidas ni mucho menos son mujeres que están en una situación totalmente Prada de explotación ya no dicho por una ONG que todos los días estamos informando viviendo a ciento ochenta mujeres diarias seguir a través de los crudos los pisos invisibles de la expolio los industriales creo que nos hemos precipitado muchísimo que hay que pensarse las cosas Barcelona tiene allí un movimiento muy fuerte que va por esa línea a mi me parece que es una barbaridad por la situación en la que están las mujeres que día a día vemos si realmente esas asociaciones de Barcelona ha ido aquí todo proveerá a nivel nacional pues ven que esto hay que reglamentar lo creo que detrás de esto hay una cosa extrema que todo el proxenetismo todas las mafias organizadas que traen a las mujeres en situación de esclarecidos

Voz 1715 12:04 claro la pregunta que se puede estar haciendo mucha gente hoy es quién tiene interés quién toma la iniciativa de constituir este sindicato

Voz 15 12:11 claro exactamente usted lo ha dicho yo creo que es que ellas por ellas vivas es como si nosotros con las mediadoras que son supervivientes de la trata que estamos ahogando y que ellas quieren trabajar por informar ella tira a sus otras compañeras no sigáis aguantando esta desigualdad no siga contando que el hombre se utilice el frutero porque se habla muy poco de él y hay que hablar de dos cosas muy muy importantes que están ocurriendo las mafias organizadas que cada vez hay más mujeres y niñas eh porque la demanda crece el portero está solicitando esta carne joven estamos dando esa esa ahora precisamente ese privilegio de que vamos a ser trabajador del sexo quien quiera feliz me parece que yo no lo has critico ellas tienen su opinión pero desde luego lo que se da no solamente habrán sino también por el de la seguridad toda la UCRIF todos los servicios de la Guardia Civil que toda incluso el propio Gobierno a mi me parece que la respuesta de la Administración rápidamente primer lugar que me parece muy oportuna lo ha dicho clarísimo esto no se puede legalizar sí esto es una cosa que primero tendremos por lo menos una opinión que tenemos estamos de acuerdo con ella y no solamente también Partido Socialista que siempre ácido abolicionista sino también otros determinados partidos que están de acuerdo esto como lo legalizó hemos damos el sello de garantía a los proxenetas sí sobre todo a todos aquellos que están negociando con seres humanos personas que vienen Iker se utiliza de la pobreza es personas porque cualquier mujer cualquier mujer que quiera prostituirse y que ella elija esto si usted les hacen esta pregunta no creo que ninguna quieras cien su carné de identidad o donde ella quiera pues se tenga que presentar le sean trabajadoras deceso y mucho menos dar unos cursos con una serie B para que estas señoras que iban a practicar complacer mejor hacer todo lo posible para que la sociedad vaya un a una normalización con la normalización de algo que realmente sí tenemos esa libertad sexual porque tenemos que utilizar por parte de mujeres

Voz 10 14:27 voy pagan

Voz 15 14:29 por lo tanto vamos a reflexionar por favor en este tema yo francamente me disguste cuando lo oí esta mañana la noticia pero luego me alegré no de la posición que ha tenido el Gobierno muchas dos solamente el Partido Socialista sino más bien el apoyo que hemos recibido destacan seguir adelante porque estamos porque claro es una recurría a todo el mundo no porque dije esto es una barbaridad bueno la respuesta ha sido positiva íbamos a ver

Voz 10 14:57 vamos a ver cómo se desarrolla

Voz 15 14:59 quiere son luego quién va a triunfar es lo que hay detrás

Voz 1715 15:02 esas todo todo

Voz 15 15:05 a las mafias si el portero va a salir pues si una mujer le va a costar quince o veinte servicio puesto de haber utilizado no me gusta porque utilizar la otra eso cómo se llama esclavitud

Voz 1715 15:19 a ver qué pasa a partir de ahora sí eso es lo fundamental y a ver cómo el Gobierno consiguió revertir esta situación no le vamos a a robar más tiempo Rocío Nieto presidenta de para gracias por habernos ate

Voz 10 15:27 Nuestra fochas gracias a vosotros

Voz 1715 15:30 bueno os pido y os pido una reflexión aquí hay diferentes planos que se puedan analizar antes de empezar a las diez de la noche comentábamos aquí que hay algo que tiene valor que es que políticamente es poco habitual un ejercicio de bueno sinceridad como la ministra que hoy ha reconocido que le ha metido un gol alguien podría pero usted ministra de ese departamento que a principios de agosto publicaba en el Boletín Oficial del Estado algo que usted debería haber conocido o debería haber conocido antes han pasado ya veinte días creo que ese público como el día cuatro y hay otro plano buena imagen pero hay otro plano quizá más profundo que plantea ahora mismo Rocío Nieto es que al final reconocer su miro a aceptar la existencia de un sindicato de trabajadoras del sexo es cambiar la condición de la mujer es decir la la inmensa mayoría son víctimas de redes de trata víctimas de una situación que no desean cambiar la condición con Gozalo voy empezar Portillo para Roberto de vacaciones cambiar la condición de víctima a trabajadora como sí efectivamente se tratara de un trabajo reglado reglamentado en el que hay un contrato por el que se pagan unos impuestos y unas escotes

Voz 3 16:36 acciones efectivamente y hacerlo además sin un debate previo una apertura a la sociedad de un tema que tiene un largo recorrido en el que hay posiciones diferentes pero del para que de momento en cierto consenso y desde luego Sansó abolicionista de que este Gobierno hace hace gala lo primero nación a a la ministra bueno hay que decir que ha sido un fallo del Ministerio base un acierto de la ministra claro los responsables políticos no pueden prevenir ni pueden estar encima de todos los departamentos de la Administración que dirigen y por lo tanto no pueden evitar que no haya errores incluso a veces errores graves ahora bien tienen que tomar la responsabilidad de los errores y los aciertos que se producen después gestionarlos y revertir los es necesario a lo que estamos acostumbrados es que pese a que se producían errores a veces más que errores nombre corrupción estas situaciones los responsables políticos después no asumían la gestión de ellos bueno creo que es correcto es acertó dado en realidad no tendríamos que celebrarlo pero es algo que entra dentro de la normalidad que se haya corregido ya he asumido la responsabilidad de una manera tan tan profunda en cuanto a la cuestión de fondo yo creo que lo lamentable es que este error como decía al principio no viene precedido de bueno de donde ha tenido una apertura no saldados sencillamente hace una especie de de de de dar cabida en normalizar esta situación por la puerta de atrás por lo tanto en realidad no hay que darle mayor relevancia en la medida en que se va a impugnar de manera de manera pronta pero sí es verdad que tenemos que estar advertidos de lo que esto significaría significaría normalizar una trata de de de personas no trata de seres humanos Se trataría de normalizar dentro de nuestra propia sociedad él hecho de que el hombre entienda el cuerpo de la mujer como un objeto que puede usar para su propio placer Se trataría por tanto de seguir fomentando una estructura de la consideración de las personas patriarcal machista y violenta y por lo tanto es algo que es muy grave aparte de que tú has hecho la pregunta de una manera pertinente supongo que habrá que ahondar en los próximos días habrá que cuestionarse quién está detrás de este este impulso no porque efectivamente esto no es una cuestión espontánea sino que habrá de acciones de tras otra cosa ya con esto con esto con suyo es que a las mujeres que por una razón o por otra se ven abocadas a esta situación no merezcan en necesiten organizarse no creo que asociaciones como como Abraham hacen una labor muy importante para de algún modo bueno incluso a veces están en situación de ilegalidad en limbos legales darles de algún modo una carta política permitirles asociarse entre ellas en compartir situaciones prevenir a otras mujeres creo que eso sí es relevante

Voz 10 19:20 con gran dignidad a la a ellas

Voz 1715 19:23 Fernando Lugo Agnelli Ferraz si a ello

Voz 16 19:26 coincido mucho con todo lo que ha dicho Gonzalo yo creo que aquí hay ponía los dos planos no hay me gustó mucho las declaraciones de Magdalena Valeria la verdad sí creo que ha sido muy sinceras no estamos acostumbrados a que realmente muy responsable Tico asuma no que que ha habido un error dentro de su Ministerio normalmente ese tipo de cosas se suelen cubrir osea que bienvenida sea el hablar claro aunque por supuesto imagino que ya ha empezado a ver si te vi no él que haya esto ha podido producir muy pro Clemente era algo que venía ya que se venía trabajando con anterioridad por tanto hasta hasta posible que viniera incluso del Gobierno anterior que de repente pues bueno pues que nadie se ha fijado realmente en cuáles son las consecuencias eso esto por un lado luego está el otro y el otro tema que es el de de la prostitución como fenómeno ISIS y eso no es susceptible de ser regulado vamos a ver todos sabemos que hoy en día por mucho que el Estado trate de prohibir la prostitución en mientras en Internet por lo menos se puede aquí desde servicios de prostitución de una manera tremendamente sencilla no es decir que las regulaciones públicas no sé hasta qué punto pueden ser eficaces pueden ser eficaces en todo lo que tiene que ver con burdeles con controles de determinadas mafias es decir aquello que está dentro de en el ámbito de soberanía primero de las administraciones locales y bueno autonómicas estatales etc pero el fenómeno en sí bueno no en vano se llama El que es la es la profesión más antiguo del mundo el fenómeno sí me parece que no va a desaparecer por el hecho de que se trate de regular por tanto yo creo que que apunta a algo mucho más profundo que realmente el el fenómeno mismo sino que es bueno a la existencia de una sociedad donde todo se ha convertido en mercancía desde luego es sexo es parte de de las mercancías que se compran y que se venden entonces yo creo que ahí lo que y con esto acabo lo que sí me parece que es muy relevante es que el el Gobierno español ahora precisamente ahora que sabemos que no había una regulación y esto me parece que es importante también que lo que lo subrayemos es decir que no era realmente ni legal ni ilegal el propio presidente ha dicho que era ilícito e es decir refiriendo es un poco va al ilícito moral no no al a la ilegalidad del fenómeno yo creo que puede ponderar diferentes modelos existen ya de hecho en otros países europeos no Suecia por ejemplo si me han atribuido en Alemania no tienen perfectamente regulado incluso yo creo que cinco su propio sindicato de prostitutas que hay varios modelos yo creo que ya estamos en condiciones de poder evaluar cuáles son las consecuencias de la aplicación de una política pública otra respecto de este fenómeno pero creo que también debe debe quedar muy claro es que evidentemente la prostitución es el no va a desaparecer sobre esta regulación

Voz 1715 22:23 Miyagi

Voz 17 22:24 el Ministerio un ejercicio de normalidad pero extraña normalidad no acostumbrados a a mil y una excusas pues ella sumido un error podía haber dicho es un gol veraniego no ahora que estamos en pretemporada inicios de temporada donde suele haber más más errores y luego en el plano hay una cierta hipocresía nombran como comentaba Fernando incluso en países donde hay una prohibición extrema ya hay un castigo

Voz 10 22:48 a los los pero

Voz 17 22:51 hay prostitución entonces yo sí que he leído ya hay diferentes posiciones incluso de asociaciones feministas que de nombre una cosa es luchar contra las mafias y otra cosa es dejar desamparadas a esas mujeres que por una razón u otra está la prostitución entonces también porque como comenta Fernando I el modelo Alemania Dinamarca Suecia yo lo que dudo es no sé si si desde la idea de que apoyo totalmente de decó de luchar contra esas mafias que están detrás de la mayoría del noventa o noventa y nueve por ciento de la prostitución si Alavés hay que dar un tipo de regulación Un tipo de derechos Un tipo de de de un lugar donde las prostitutas pone encontrar apoyo consenso y también cierto derechos no porque en unas personas que están totalmente desamparadas yo creo que la Administración debería acoger a estas estas mujeres entonces es es un debate que es es es muy complicado hay diferentes modelos y ninguno acaba de de solucionarlo

Voz 3 23:49 porque porque profundos Lars que dice Iñaki tenemos que darnos cuenta de la de la enorme reposo que estamos depositando en asociaciones repito como Abraham y otras tantas no yo no conozco el detalle pero estas hace unas encargadas de de brindar asistencia jurídica asistencia psicológica asistencia cultural también para que logren integrarse dentro de la sociedad muchas veces lo hacen pues a costa o el ritmo de las subvenciones que proceden de las administraciones autonómicas y municipales que suelen variar en función bueno pues de las harta caras públicas de los cambios de signo político de los gobiernos y por lo tanto están sujetas a muchas contingencia ese mucha vulnerabilidad depositar toda la responsabilidad en estas asociaciones que hacen una labor improbable es es excesivo no y ahí la administración quizás esté delegando en demasía

Voz 17 24:38 porque a veces cuando sable de luchar contra las prostitución a veces está criminalizando la prostituta no yo creo que hay que diferenciar mucho dice hay que luchar contra la prostitución contra las mafias contrató esa cultura que detrás pero la prostituta no deja de ser una una víctima no es cierto es importante diferenciar

Voz 1715 24:55 claro porque al final que se acepte la existencia de un sindicato como el que sea aceptado en este caso nos pone que sea una legalización de facto de esa actividad pero es cierto que ese la reviste de una normalidad que en la inmensa mayoría de los casos no tiene no son muchos casos trabajadoras voluntarias de un sector regulado que en el que que no se mueve la economía sumergida no no no es eso es justo lo contrario claro que es inaceptable que se normalice de esa manera por la vía del Boletín Oficial del Estado supongo que por la vía de la trampa que han sabido hacer quienes han promovido la creación de este sindicato hasta el punto que entiendo yo entiendo yo el funcionario que ha tramitado este expediente ha dicho esta petición cumple la ley dejarla me puede poner a mí funcionario en un problema que no quiero tener pues por ejemplo al Boletín Oficial del Estado acaso es decir quién ha metido un gol como decía la ministra introduce también un elemento comodín voluntariedad no de no yo soy portero intentado parar el balón pero me han metido por bueno no nos sólo será culpa de que sólo ha metido sino que también en vigilando habrá alguna responsabilidad

Voz 16 26:02 sí hay el el tema de fondo es un tema dijeron tiene que ver con la prostitución casi no sino que tiene que ver con el hecho de de bueno de intentar intento

Voz 10 26:14 tras la tira o modificar la

Voz 16 26:18 las condiciones que conducen a que determinadas personas se vean obligadas a prostituirse no sea que yo creo que ahí es donde está el auténtico problema es decir que la prostitución es una expresión de algún tipo de Justicia más profunda por eso ahora mismo el el el mercado a las prostitutas generalmente son prostitutas que vienen o qué es o que son obligadas a venir desde países en desarrollo y que por tanto está sujeto a un tipo de explotación que les permite salvo a guardarse de la miseria que les hubiera correspondido en su propio país no entonces yo creo que ahí es donde donde también habría que hacer algún tipo de actividad es decir no ver o sea no no no no apuntara la prostitución en sí sino lo que hay detrás de la prostitución no antes cuando cuando la representante de de la es estuvo manifestante yo creo que lo que ella ha subrayado fundamentalmente es esto no que es un poco lo vemos también con la inmigración en el problema de la inmigración es lo que provoca que la gente se sienta obligada a emigrar por tanto yo creo que el problema no es la inmigración en sí sino las condiciones que conduce en la que tengan que emigrar y luego a quién hay que señalar son precisamente a las mafias no que se vale de esa miseria para digamos no pero insisto veamos las políticas públicas estudiamos las no ir desde luego lleguemos a lleguemos a la conclusión que hemos yo la verdad es que de aquí ser quizá porque soy el más viejo de los que estamos aquí en la mente de la conclusión de que desde luego no pensemos que a través de políticas públicas vamos a acabar con la prostitución

Voz 1715 27:55 durante bueno vamos a seguir ha avanzando si quieren enviarnos su opinión sobre este asunto seis tres ocho yo siete siete cuatro siete cuatro tres nuestro número de whatsapp al que pueden enviar las notas de voz les decía antes que la tarde ha sido muy prolífica en novedades en noticias que nos obligaban a mirar a otros escenarios ya otras realidades diferentes las que hemos venido realizando a lo largo del verano lo que vamos a hacer ahora es mirar a Argentina porque la caída de peso es imparable la redacción del Banco Central que ya anunció una subida de los tipos de quince puntos hasta el sesenta por ciento no la ha frenado Jorge ex compañero de Radio Continental en Buenos Aires Jorge muy buenas

Voz 10 28:31 buenas noches bueno Jorge cuéntanos

Voz 1715 28:33 eh cuál es la causa cómo se explica la caída de hoy

Voz 18 28:36 y esto ocurre luego de una depreciación de ayer cercana al ocho por ciento que ya de por si fue sorpresiva yo hice agudizó se agudizó a pesar de las medidas que tomó el Gobierno ayer de hecho el Gobierno había emitido mensaje del presidente Macri antes de la apertura de los mercados de modo de contener una virtual escalada del dólar no funcionó el dólar llegó a treinta y cuatro pesos hoy el el Gobierno directamente dejó que fluyera el mercado si el mercado lo elevó a más de cuarenta y dos pesos luego bajo esto se debe a una suba de la tasa de interés un sesenta por ciento anual esto para captar fondos en peso sino en dólares por un lado por el otro lado de lo que se llama subasta de dólares algo así como quinientos millones de dólares que vuelca el Banco Central en el mercado para contenerlo para contener la suba igualmente ha sido un día de vértigo en el cual bueno ha habido rumores de todo tipo desde los económicos hasta los políticos Un lloc devaluatorias que ha hundido las acciones argentinas en Wall Street y sobre todo la palabra clave es

Voz 1715 29:51 hombre sin duda en lo que va de de dos mil dieciocho Jorge según los datos de hoy el piso ha perdido más del nueve por ciento de su valor frente al dólar

Voz 18 30:01 lo cual supera al mercado global es decir al contexto global que tampoco es favorable para los mercados emergentes esto ocurre ocurre también con sobre todo con la lira turca con la moneda surafricana y con otras monedas pero el caso de Argentina es al parecer mucho más vulnerable que otras economías hice debe a la inversión externa la inversión externa que no ha llegado que ha sido la meta que se ha propuesto este Gobierno desde el primer día una inversión externa que ti han ido más que todo un argumento au Se le ha buscado un argumento más político que económico un cambio de gobierno un cambio de rumbo un cambio de modelo sin embargo es el mismo argentino es que no cree en el peso y por eso se vuelca al dólar

Voz 1715 30:52 pues Jorge Elías compañero de Radio Continental

Voz 10 30:54 gracias y buenas noches muchas gracias un abrazo quiero que saludemos a Ignacio

Voz 1715 30:58 Crespo ex asesor del fondo de inversión multicines los blogs

Voz 10 31:00 el Renta cuatro Juan Ignacio Crespo buenas noches buenas noches qué está pasando en Argentina porque este comportamiento desastroso del peso

Voz 1193 31:09 bueno si miramos un poco la historia de los últimos sesenta y dos años Argentina ha estado durante cuarenta sometida programas de vigilancia de ayuda al Fondo Monetario Internacional lo que quiere decir estamos ante una situación que se produce de forma recurrente la desconfianza de los inversores tienen mucho que ver también con la idiosincrasia de la economía argentina de su región de noi de todos estos años que comentara en los años noventa hubo seis programas del Fondo Monetario Internacional de Ayuda Argentina finalmente Argentina no cumplió ninguna de las condiciones que pusieron para aplicarle aquí ayudarle con estos programas no con lo cual en cuanto hay problemas todo el mundo sale devolviendo de Argentina a los inversores extranjeros Éstos según es la situación que tenemos

Voz 15 32:04 es verdad como como estaba su compañero

Voz 1193 32:07 de la radio argentina pues es un momento especialmente malo porque es un momento delicado para todos los emergentes Turquía por de esa es una crisis en Turquía provocada por la negativa del presidente turco al que el banco central suban los tipos de interés la inflación en Turquía está por las nubes igual que en Argentina está por encima por ciento inicié que era el programa que el Fondo Monetario Internacional quiere aplicar en Argentina con ayuda de cincuenta mil millones de dólares que es la mayor que ha aplicado nunca al Fondo Monetario Internacional puede que sirva para mucho puesto que las necesidades de financiación de Argentina a los dos próximos años ascienden a ochenta y dos mil millones de dólares y es que el programa son cincuenta mil Además Argentina tiene un déficit que es uno de los problemas importantes de la balanza por cuenta corriente Argentina importa bienes y servicios con una cantidad muy superior a la que el déficit de cuenta corriente que que prácticamente se comería esos cincuenta mil millones de préstamo del Fondo Monetario Internacional en catorce quince meses entonces en una situación muy muy complicada ha vivido ya en otras épocas y que tiene difícil salir

Voz 1715 33:24 la ayúdenos también a entender en qué se nota que consecuencias tiene sobre los argentinos esta evolución de su moneda

Voz 15 33:31 bueno

Voz 1193 33:32 por una parte el Fondo Monetario Internacional va a pedir al Gobierno argentino va a exigirle les ayuda que aplica un programa de recortes del gasto muy fuerte ya les ha impuesto en la primera versión del programa que superen el uno y medio por ciento pero seguramente es otra vuelta de tuerca les va a exigir que el recorte del gasto será aún mayor no se de solución que aplica al Fondo Monetario Internacional dice que hemos vivido en Europa también hace años pues ha sido el mismo tipo no y entonces la gente también para esa subida de los tipos de interés hasta el sesenta por ciento y bueno esto interés interbancario de su tipo de interés al que intervienen en el mercado el Banco Central argentino pero todos los demás tipos se fija en relación a ese y por lo tanto el precio de las hipotecas el crecer cualquier préstamo consumo cualquier tipo de préstamo pidan un banco interés elevadísimo

Voz 1715 34:37 las consecuencias más allá de Argentina estoy pensando ahora en España ya de la crisis de la moneda el peso la bolsa supongo fundamentalmente la muchas de las caídas explican por eso

Voz 1193 34:48 sí lo que pasa es que las caídas se explica también por más por más elementos no por ejemplo ya las bolsas asiáticas habían estado flojas en las europeas también estado que hayan

Voz 10 35:00 aunque la española cayera

Voz 1193 35:02 que alguna de las otras europeas entonces el riesgo que tiene la banca española en Latinoamérica porque hay que olvidar como ganado ya Turquía Suráfrica pero no hemos mencionado Brasil que están una crisis brutal también y con su moneda enviando sepan vendan estos días su cotización central no faltó la entonces es una crisis los mercados emergentes en un momento en el que el dólar no estar particularmente fuerte por una de las razones que se aduce más es que está fuerte y eso hace que las monedas de los países emergentes estén calle debilitándose fuertemente pero nada estuvo mucho más fuerte y medio ocurrió nada esto lo que quiere decir que es una constelación de circunstancias especialmente desfavorables Donkey tienen mucho que ver las políticas internas que aplican los gobiernos de estos países emergentes en concreto Turquía que yo diría que ha sido el catalizador de toda esta crisis y ahora lo me emociona Argentina Brasil

Voz 1715 36:08 pues Juan Ignacio Crespo asesor del fondo de inversión más decirlos global Renta cuatro como siempre gracias por ayudarnos a entender un placer

Voz 1193 36:14 gracias gracias

Voz 1715 36:17 Argentina de la economía argentina sí a Juan Ignacio Crespo verdad llevamos hablando de formación explica desde hace mucho tiempo es una economía no sé si se puede decir que técnicamente fallida pero casi de los recuerdos la cifra que ha dicho de los últimos sesenta y dos años que en cuarenta Argentina estado sometido algún tipo de intervención al programa de ayuda sostenimiento del Fondo Monetario Internacional

Voz 16 36:39 a ganarlo si no solamente eso sino yo creo que el gran problema Argentina históricamente ha sido siempre la deuda no voy a una o de deuda embestía y sobre todo una una huida de capitales también que que incluso digamos habían más capital argentino fuera de Argentina que lo que Argentina diría que soy yo recuerdo que hace veinte años era algo de lo que de lo que está hablaba continuamente no el el el problema aquí yo creo que debemos analizarlo no tanto en Argentina en sí misma sino cuáles son las consecuencias que puede tener esto para la estabilidad

Voz 12 37:14 bueno

Voz 16 37:15 eh monetaria internacional y digo monetario porque realmente estamos otra vez de nuevo ante un problema financiero se tienen me parece que el quince fue la caída de Lehman Brothers Pacer diez años decir que estamos a punto de llegar a un aniversario del del famoso eh misteriosamente porque yo realmente todavía no acabó de encontrar las razones el otro día en Wall Street se celebró el récord de digamos de tiempo seguido en el que había habido el que había vivido la bolsa siguió subiendo no es decir que por tanto la bolsa de Wall Street ha seguido subiendo desde una manera digamos ininterrumpida de desde hace más tiempo que nunca con anterioridad es decir que lo que nos encontramos es que por un lado a la economía en el primer mundo parece que lo va nada mal incluso uno de los países que que que tú pueden estar recalentado es como es el caso de Alemania sobre todo ante la amenaza de de entrar en en una guerra comercial como está prometiendo sin embargo Alemania ha tenido un año récord de exportaciones este año no pues hay que que yo creo que el el dónde debemos fijarnos la mirada es precisamente Crespo antes ha señalado también el caso de Asia no yo no tengo ni idea pero yo creo que el lo que tenemos que fijar la mirada es en el tema de los de los efectivamente los emerger

Voz 1715 38:38 la Rosa mencionaba Turquía Sudáfrica Brasil

Voz 16 38:41 Brasil y bueno pues en Colombia tampoco muy allá hay que pensar que tiene la población de España es difícil colombiano

Voz 1715 38:51 a a Colombia el presidente del Gobierno precisamente Iñaki Gonzalo

Voz 17 38:57 tristemente es como un viejo relato argentino no la los problemas económicos recordemos que cuando llegó Macri parecía que iba a solucionar a cambiar la política de de Kirchner de Cristina Fernández iba a solucionar los problemas pero vemos que sus recetas liberales han llevado casi al al a la misma situación yo este verano compartido una una mesa una tertulia yo escuchaba a un grupo de argentinos diferentes posiciones diferentes pensamientos pero todas coincidieron poco en la en esa tristeza de que es un país con tantos recursos con tanto potencial con tanto

Voz 16 39:31 el riquísimo decirlo humano oculto

Voz 17 39:34 y que siempre acaba acaba cayendo en Hoy acaba tropezando en los mismos errores por otro lado tampoco es desvincular un poco de sí que yo detecto ciertos aires de recesión no luto todavía sanidad que por primera vez en el G20 había bajado con sumo los los los países del G20 la guerra comercial Las guerras comerciales que hasta viendo Tram con Asia con Europa con cara da a través de del tratado que que está forzando intentando forzar para que detuvo lo firme yo creo que se está generando un cierto ciertos ciertas turbulencias a la economía que esto no se puede desvincular del del caso el argentino

Voz 3 40:12 sí yo insisto en la misma idea esto es una pesadilla como las pesadillas son recurrentes y en este caso lo lo terrible es el paralelismo con con lo que ha venido en llamarse la década perdida que parece suceder una vez más como una común una secuela a lo que se llamó la década ganada no recordemos que cada década pérdida Se remite hace tiempo que Argentina es de los ochenta Hay toda la América con algunas excepciones incurrió en unas deudas las enormes tuvo que pedir préstamos restituciones trasnacionales y el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente concedió préstamos a gobiernos Estados que no estaban en condiciones de devolver lo sabían por sus circunstancias económicas que al frente de los ejecutivos estaban gobiernos corruptos al no poder devolver la deuda el Fondo Monetario Internacional en implementa una serie de normas que son paradigmática mente conocidas como los consensos de Washington que básicamente resumen pues las directrices de austeridad en el gasto liberalización desprotección de trabajo que repetirse en Europa el caso de Grecia es el más paradigmático no es verdad que hubo un tiempo en el que esa deuda gracia cerebral reportaje que así lo llamo te parece compensarse por esa soberanismo proteccionista de los gobiernos por decir así de izquierdas aunque decir esto en Latinoamérica es bien complicado

Voz 16 41:40 no

Voz 3 41:41 que de un modo u otro confesara un estado dadas con más éxito como pareció en un primer momento en Ecuador a veces con menos éxito el retorno de este modelo político que representa a Macri que de una especie de liderazgo así caudillista no muy carismático pero al mismo tiempo muy neoliberal con una apertura un libro comercio que en realidad vuelve a ser una especie de desprotección de la soberanía económica del país trae estas consecuencias y las ha traído desde el principio yo recuerdo que desde los primeros días del Gobierno de máquinas esta la compra no recuerdo las cifras pero subió muchísimo yo tenía compañeros académicos y vamos a un congreso en Nueva York unas semanas después de la historia de Maggie no pudieron pagarse pagarse el billete no entonces esta oposición no igual que esta posición entre libre comercio soberanismo estamos viendo a en Europa pero es que en Latinoamérica libre comercio no es libre comercio es una sencillamente venta de los bienes de la economía nacional de los países y esto redunda en otra lectura ya otra consecuencia es el enorme fracaso de las organizaciones económicas y políticas transnacionales en Latinoamérica todos los intentos de asociación de países por regular los mercados por regular los recursos financieros para regular la circulación de la moneda Se han demostrado totalmente ineficaces no es totalmente vulnerables a los terremotos financieros globales

Voz 1715 42:59 no hablando de Comercio di de los terremotos financieros hacían llegar ahora un titular un extracto de una entrevista que Donald Trump ha dado o con a la a la cadena Bloomberg ir ahí dice está amenazó ayer había expresado en ocasiones anteriores es dice tengo amenaza con que Estados Unidos abandone la Organización Mundial de Comercio si la Organización Mundial del Comercio no sé ponen forma no se renueva no se revitaliza diéramos tenemos que sentar a hablar detenidamente de la política que en materia comercial está siguiendo Donald Trump que es profundamente lesiva para la estabilidad mundial del comercio mundial por mucho que pueda resultar muy rentable electoralmente entre sus bases America First llevado hasta el extremo y en todos los ámbitos incluido el el comercial pero las guerras abiertas las guerras comerciales abiertas por pues ya ha mencionado a China con Europa con con Canada ahora mismo tienen consecuencias inmediatas casi siempre que Donald Trump anuncia la imposición de aranceles por ejemplo las bolsas se resienten en las bolsas están los muy ricos muy ricos muy ricos y la gente que tiene unos pequeños ahorros y los acaba invirtiendo en acciones intenta rentabilizar esos pequeños ahorros como puede o la gente que está construyendo un plan de pensiones que decide referenciar luego a la renta variable cuando hablamos de las amenazas de Trump materia comercial no estamos hablando sólo de gran política económica sino también de consecuencias decías que se ven en lo inmediato cercano deja de que cerremos este vuelo que me voy la desconexión hablando todavía de dinero de impuestos que es uno de los debates que deja al final del verano y que anticipa claro uno de los asuntos medulares del próximo curso la ministra de Hacienda ha confirmado hoy que el Gobierno está dispuesto a discutir una la subida del IRPF para las rentas muy altas aquellos que cobran aquellas personas que cobran ciento cincuenta mil euros al año o más ver cómo consigue el Gobierno hacer compatibles los deseos de Podemos de que los ricos paguen más con la resistencia del PDK por ejemplo que ya ha dicho que si se suben los impuestos ellos no apoyarán los Presupuestos ya veremos se sin sangre llega al Reino Unido del coche

Voz 1468 45:17 la ministra de Hacienda ha querido aclarar que en caso de hacer cambios en el IRPF de subirlo sólo afectarían a un cero coma cuatro por ciento de los contribuyentes es decir a noventa mil ochocientas personas en España con esta medida al Gobierno recaudaría cuatrocientos millones más al año la ministra María Jesús Montero es optimista sobre la marcha de las negociaciones con Unidos Podemos creo

Voz 0277 45:37 está produciendo avance y sobre todo está viendo diálogo pero no somos de retransmitir negociaciones porque es bueno para la buena marcha de las misma que permanezcan en el ámbito de la reunión

Voz 1468 45:47 el problema del Gobierno es cuadrar todos los apoyos políticos que necesita desde la izquierda y la derecha para aprobar los presupuestos los avances que consigue con Unidos Podemos sobre impuestos encuentran un freno en partidos como el Pde Cat su portavoz Carles Campuzano ya advierte que no están de acuerdo que subir impuestos a las rentas más altas no

Voz 3 46:04 es prioritario y frena el crecimiento del empleo

Voz 1715 46:06 lo que está muy claro

Voz 13 46:09 no es partidario de su el fraude fiscal demasiados ricos que no paguen impuestos y economía

Voz 1468 46:25 en las siguientes reuniones del Gobierno y Unidos Podemos serán sobre empleo e ingresos y gastos en el Ayuntamiento

Voz 1715 46:31 si hay algo a lo que le hemos venido prestando una atención poco tangencial no porque no lo merezca no porque no sea un asunto de interés masivo el precio de la luz este mes de agosto la electricidad va a subir un diez por ciento no será desde luego porque los embalses estén vacíos que noroeste tan no será porque no haya agua para generar electricidad dialéctica que es más barata porque hay agua mercado energético sigue pudiendo fijar precios por encima de la propia lógica que tendría ese mercado y el Gobierno no ve posible adoptar soluciones en el corto plazo al menos eso dice Eladio Meizoso

Voz 0527 47:06 la luz sube diez por ciento interanual sobretodo por la subida del gas y el carbón y porque la energía hidráulica más abundante que hace un año esta vez no sirve para frenar el precio de la electricidad en el mercado mayorista porque a menudo se está ofertando al precio de la energía más cara el problema preocupa a los gobiernos de España y Portugal que a mediados de mes se reunieron para estudiar medidas de reforma en el mercado mayorista el secretario de Estado de Energía español decía entonces a la Cadena Ser que no se pueden esperar soluciones milagrosas a corto plazo y que seguirán aplicando medidas en el medio y largo plazo para conseguir precios bajos de forma estable pero Jorge Morales de la Plataforma Pro un nuevo modelo energético sostiene que sí se puede legislar ya para impedir precios altos de electricidad de producción barata

Voz 10 47:50 hay que cambiar las reglas de juego para que esto

Voz 19 47:53 que no siga ocurriendo por supuesto que no es fácil pero se puede hacer esperemos que mañana vayamos a tener un precio más barato no sacar un Real Decreto cambiar una ley lleva entorno de más de seis meses normalmente en torno de un año pero desde luego hay que ponerse manos a la obra yo creo que esto es una de las cuestiones críticas más urgentes que tienen en este momento de la cartera de Energía del Gobierno

Voz 1715 48:12 bueno vamos a hacer un alto en el camino a las diez y cuarenta y ocho nueve cuarenta y ocho en Canarias seguimos Serrat dicen

Voz 4 48:17 no hombre veinticinco

Voz 1 48:20 equipos que para el pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado

Voz 20 48:25 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua convicciones en Mutua punto es

Voz 21 48:40 bueno siempre vuelven en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos y mucho más a precios especiales pensión completa hay pago en tres meses además reservando hasta el quince de octubre te regalamos doce euros para tu próximo viaje y entrará en el sorteo de un crucero fluvial pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes el Corte Inglés somos

Voz 1 49:05 día acredita da para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 10 52:18 a chivos de la Iglesia en España está hecho para proteger vamos entre comillas todo lo detuviera al presunto abusador hipotecas también a la institución la víctima quedó totalmente olvidada