Hora 25 (30/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 es el ojalá algo temporal legiones se habla se discute la mayor fiesta hice no es lo que queremos

Voz 1715 00:08 hemos dicho que tú enseñas Alemania español a los refugiados cómo están ellos cómo están tus alumnos

Voz 1 00:15 el yo doy principal alemán un idioma es alemana acuciado por supuesto mis alumnos están atemorizados tienen tienen miedo se preocupaban las mujeres pierden a la calle porque la misma Pío le comentaron tiene miedo escuela labor por supuesto como como docente es un la seguridades y leer en No tengas miedo te voy a acompañar te voy a ayudar paja algo imposible contener por supuesto así como el ciudadano once de los llamados friki News de las noticias falsas también en el canal de noticias falsas hice el arma mucho más de lo que deberían por ejemplo la tasa de extranjeros mostraban que para ellos mismos

Voz 2 01:13 lo dice nuestra labor labores por supuesto

Voz 1 01:16 tratar de cara a tratar de los Heat decirles que en lo posible todo aparte

Voz 1715 01:23 más allá de la movilización de estos días de esos grupos de extrema derecha en Cambridge Ana hay o no problemas de convivencia

Voz 1 01:31 a ver si te mentiría si dijera que no la hay por supuesto que la hay por supuesto que ahí una frustración flotante Melide de la región que que quisiera o que hubiese pensado tiene la reunificación alemana iba a ser mejor también es cierto que para una ciudad relativamente pequeña como es que un mito para un listado es relativamente pequeño como Sajonia la presencia extranjera sino no es una vez están por donde entre extranjeros desde hace muchísimo muchísimo tiempo que están perfectamente integrado pero acaba ha sido una inmigración mucho más lenta pero también en el último tiempo más más ídolo a ir por eso la convivencia sea un poco difícil no los los los que están bien integrados un acertado pero a los que les cuesta a los que todavía no manejan el idioma a los que todavía no entiendo cómo funciona nuestra sociedad se les hace difícil ya error

Voz 1715 02:30 pues han Yanira albornoz es decía antes que es chilena que divide desde hace trece años en ese país en Alemania hay que enseña alemana refugiados en esa ciudad de Minik gracias por haber atendido la llamada de de la SER aquí en España ha sido un placer

Voz 1 02:41 muchas gracias gracias por vuestro interés en España

Voz 1715 02:45 gracias y buenas noches bueno y Fernando te pido que mires que nos ayudes a mirar a Alemania lo que está ocurriendo en esta ciudad que se ha convertido en un símbolo es un paradigma no de la movilización de extrema derecha

Voz 3 02:59 de mí y me ha gustado mucho porque además estoy muy de acuerdo con con como descrito de lo ocurrido pero vamos a ver yo creo que que tendríamos una visión muy eh muy erróneas y generalizados lo que está ocurriendo en que deje de de Sajonia no y lo extendieran al resto de al resto del país yo creo que que Sajonia es el Estado donde Alternativa para Alemania obtuvo el mejor resultado Verdasco parece que fue el sino al primer el segundo partido más votado es una región bastante deprimida económicamente que de paso también la Meca

Voz 4 03:32 Burgo como se llama ahí

Voz 3 03:37 aprenden Burgo por ejemplo y algunas otras así del del Este son es es decir un tipo de sociedad donde donde la frustración derivada de de la de la de digamos de la de su incorporación a la República Federal Alemana se explica a través de las expectativas que había generado realmente la incorporase no tan dinámico y lo ha dicho algo que me parece que es muy relevante no ese que es la difusa denuncian que se percibe son una de las grandes fracturas políticas no que existen ahora mismo en Europa pero también la percibimos en Estados Unidos que esa fractura entre gran ciudad hay lo que podríamos llamar España provincias es decir que es una fractura tres en donde curiosamente digamos el porcentaje de inmigrantes en los países donde son más perdón en las que los suelen sea en los estados que son más claramente xenófobos es prácticamente a la mitad es tremendamente inferior al resto sin embargo en el resto sobretodo en las grandes ciudades no hay ese tipo de manifestaciones no sea que aquí hay un fenómeno también un poco de fenómeno también de construcción de un adversario de un enemigo que obedecer también yo creo al a la responsabilidad de ciertas élites es decir políticas pero bueno donde yo creo que también a la prensa sobre todo a una de la prensa sensacionalista a Alemania alemana pues ha ha hecho daño tremendo no pero pero vamos a ver el el yo que tenía los Heat también hacer una reflexión un poco más profunda reflexión más profunda en las conduce también es saber cómo lo que fue la Alemania nazi pero lo que nos aterra de lo que está ocurriendo es que están Alemania sea porque esto ocurre en Francia y bueno posiblemente no sería noticia hoy muy probablemente no vamos a ver la República Federal Alemana fue cada es decir que hubo políticas activas de de donde estemos digamos de de democratización y sobre todo donde hubo algo así como un acto de memoria sí público ahora que estamos con el tema este de nuestra memoria publica sistemáticamente llevado a cabo a través de las escuelas etcétera yo que pase cuatro años de vida viviendo Alemania niño y luego después el consejo pues yo recuerdo perfectamente como una o dos veces al año venía alguien que daba una conferencia en los ponían imágenes de suites etcétera es decir que si no entrecomillas que eso no se hizo en Austria que fue víctima de problemas pasó digamos al otro bloque consiguió digamos emanciparse del del bloque comunista del año cincuenta es la única excepción digamos de los territorios invadidos por el ejército rojo que después se pudo se pudo Oliver dar ni en la República Democrática Alemana porque por el hecho de ser socialistas entendía que ya estaban desde hace fijados no sé con lo cual es curioso que son justo las dos zonas de la xenofobia Campa ideales con mayor facilidad dentro del espacio público no sea que que ha algo si tiene no el el el llevar a cabo este tipo de políticas no donde realmente pues éste ejerce eso llamaríamos pues no sé si la memoria no es muy relevante el análisis en clave nacional que que que hace Fernando

Voz 5 07:03 la mucho entender lo que pasara en Alemania en concreto y sin embargo yo querría también en engarzar con con la dimensión internacional las subvenciones europeas de todo esto no es el caso lo conozco menos seguí un poco más en su momento lo que supuso el ascenso del del fenómeno Marine Le Pen y era muy parecido no Marine Le Pen cuando se separa de de la idea de partido que tenía su padre una de las cosas que haces mudarse al norte de Francia a una ciudad en antaño minera donde tradicionalmente había sindicatos muy potentes y habían triunfado los partidos de izquierda donde el abandono de la vieja industria debe ha dejado pues una nostalgia de la protección de de otros tiempos no de la solidaridad interna entre los trabajadores y cuando casi todos los trabajadores de esas ciudades trabajan en el mismo sector etc no es allí donde ya se mudo y es uno de los sectores donde más caló el discurso chovinista proteccionista y que al mismo tiempo solidariza de Madrid que esa es la gran combinación no solidaridad pero solamente para nosotros mientras en el sur ella exhibía su discurso más directamente xenófobo dirigida a los privilegiados en el norte dirigió un discurso más a los que anhelaban la protección de otro tiempo y esto es un poco lo que puede pasar también en estos casos si en relación con la división campo campo no campo no ciudades pequeñas ciudades grandes podríamos decir no recordemos qué hace unas semanas hemos conocido que Stipe Banon el asesor de Trump adquiere aterrizar en Bruselas en Europa para fundar una oficina con una especie de organización que nombre a nosotros el movimiento nos tiene los pelos de punta también

Voz 1715 08:50 el Leyma con lo que quiere hacer una especie de

Voz 5 08:52 un nacional populista nacionalista no es exactamente como la llamo la idea es avivar este fuego de la de la de la protección no entre el precisamente los quizás desfavorecidos los que más han sufrido los embates de la transformación de los sistemas de produce en la actualidad en reavivar lo de un modo en el que como dice Fernando Se cree un enemigo un enemigo exterior que es ficticio en buena medida no entonces atentos a este problema y atentos a este fenómeno y a las pasiones tan primarias que está suscitando la frivolidad de muchos políticos que están manejando la niña que

Voz 6 09:27 sí yo creo que que conformaban comentabais también hay hay un vínculo no en lo que pasa lo que pasa con la victoria tras no el Brexit Italia incluso liberalismo catalán movimientos Boque que surgen por el temor a un a unos cambios sociales sólo globalización que ha que ha provocado unos una crisis de identidad una crisis económica sobre todo que afectó a las clases medias y las clases trabajadoras yo creo que minusvalorar lo o ridiculizar los soy un error que Europa está ante su gran reto Si algo puede destrozar la Unión Europea a puede comer por dentro

Voz 3 10:03 todos estos estos movimientos

Voz 6 10:06 es el gran problema de la inmigración es es un poco el el enemigo exterior cada uno busca su enemigo exterior el Brexit también había un discurso contra la inmigración cuando en Reino Unido los problemas prácticamente inexistentes es más necesitaba mano de obra no es que les faltaban mano de obra europea hay de otros países entonces yo creo que el el lo que está claro es que lo creo pues es que Europa deje a cada país la política inmigratoria se haber un consenso es imposible pero tienes que ver un consejero dijeron cosas socavado usted con Italia con con con Hungría au sino Europa es imposible que el que proyectó sobreviva pues son no estamos hablando de países pequeños países y residuales no es el corazón de Europa es el corazón del proyecto europeo estuvo en su fundación entonces es un debate muy muy muy delicado porque se mezclan intereses nacionales con intereses internacionales como he dicho Rey es el gran peligro de Europa es muy difícil entre la aquí que hay hay paseo pones hay hay mezclas hay mezclas de sentimientos ahí hay Fake News Si yo veo que es la gran asignatura pendiente

Voz 1715 11:20 claro que por cierto una comentario un paréntesis que plaza que paga la afecta

Voz 3 11:27 todo lo ha sido muy interesante lo que he dicho usted señor claro que también ellos reciben nuestro momento pero

Voz 1715 11:34 a diga española e también estamos rodeados de efectivos

Voz 6 11:38 pues como Twitter no Twitter las nuevas redes sociales como han influyen el Brexit entra me hablen esté como explican a nuestra invitada no en los en los propios inmigrantes como les distorsionan también sobre su realidad seguimos abajo

Voz 5 11:51 lo lo que creo que que debemos advertir cuando de repente el ejemplo francés me refería con ello o hace referencia a ello es que lo que no debemos ceder esa la tentación de caracterizar como delirios nacionalistas locuras racionalistas a todos estos fenómenos no la entrevistada lo decía bien hay algo de comprensible en la medida en que roces de convivencia son las pues no del todo prósperas algo de comprensible en alguna reacción es decir tenemos que pensar que aunque hayan sido conducidos a A sí aunque condición nuestra palabra exacta porque parece dar a entender que muchas personas bueno pues son manipulables pero aunque la consecuencia sea una cierta xenofobia contra los refugiados y los inmigrantes podemos pensar que las razones de fondo son legítimas hay una sensación de desprotección hay pobreza hay una decepción de expectativas como los día como los de tal manera que yo no creo que debamos a tentación decir bueno

Voz 1715 12:48 los racionalistas ilustrado

Voz 5 12:51 los liberales por otro estar todos los nacionalistas irracionales neonazis etcétera bueno quizás el paso para contrarrestar prevenir estos fenómenos es que en en el origen de esta tentación de rechazo del otro hay bueno unas sentimientos de desprotección y una necesidad de sentirse seguros y de apelar a partidos que que que parece que que que cumple con esas expectativas que que es legítimo en sí y esto creo que es importante déjame que

Voz 1715 13:22 menos antes de los siete minutos que tengo por delante antes de que visite otra redacción hablemos de de Cataluña nos vamos a marchar hasta Colombia es el país en el que se encuentra en su gira latinoamericana el presidente del Gobierno a quién le han preguntado varias cosas entre otras Cataluña ya ha mandado un mensaje directo al presidente de la Generalitat de hecho es la vez en la que Pedro Sánchez ha mencionado sin mencionarlo pero de manera más clara la amenaza del ciento cincuenta y cinco te ha venido a decir a Quim Torra que se atenga a las consecuencias si es que decide volver al camino del cumplimiento de la ley ahí está la enviada especial de la SER Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 14:01 hola buenas noches dos mensajes fundamentales en clave nacional del presidente del Gobierno en esta rueda de prensa en Bogotá el primero muy claro y muy directo a la Fundación Franco que por burofax amenaza con llevar al Gobierno a la vía penal por la exhumación del dictador

Voz 1722 14:14 la Fundación Francisco Franco lo que ha hecho ha sido trasladar una suerte de amenaza a la presidencia del Gobierno que es quién está representando a los millones de españoles y españolas bueno pues yo lo que les digo es que la determinación del Gobierno de España es firme y que mañana el Consejo de Ministros se empezará a comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia pueden tener ningún Mausoleo que rinda tributo a un picador

Voz 0806 14:46 así que mañana el Consejo de Ministros sigue adelante con los trámites para la exhumación que ha sido un tema recurrente en las comparecencias públicas del presidente en esta gira por América Latina y el otro asunto del que hemos podido hablar con él ampliamente es Catalunya Sánchez ha mostrado estos días su confianza en que el Govern no traspase la línea roja de la legalidad y ante la nueva amenaza de Quim Torra hoy en rueda de prensa sin mencionar expresamente en el ciento cincuenta y cinco ni la cárcel sí que ha avisado al president de los riesgos que asume

Voz 1722 15:15 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites España es un Estado social y democrático de Derecho donde se respeta la legalidad

Voz 0806 15:38 ha hecho un llamamiento además Pedro Sánchez a todos los actores para que construyan la convivencia Ainhoa hunden en la fractura social en Cataluña era la respuesta que nos daba sobre la tensión en la manifestación de ayer a la que asistió Albert Rivera todo ello en una comparecencia conjunta con Iván Duque presidente de Colombia que ha agradecido la ayuda que ofrece España en el proceso de paz también el reconocimiento

Voz 5 15:58 expreso de Pedro Sánchez por su responsable

Voz 0806 16:01 edad en la acogida de refugiados venezolanos

Voz 1715 16:03 esas además una que pueden recuperar en la web de la Cadena SER Hoy hemos hablado con la traductora que tradujo del francés sale español la demanda interpuesta por pues te Mon y el resto de exconsejeros fugados contra el juez Llarena yo dice que no tiene nada que ver con ese error bueno o manipulación de las palabras y el sentido de las palabras del juez Llarena y el Gobierno conservado esta noche que ya ha contratado un despacho para defender al juez también al Estado español en Bélgica su bufete bueno de prestigio en Bélgica para que conozca pero nosotros no lo conocíamos que va a cobrar algo más de medio millón de euros por llevar a cabo esa labor de defensa pero lo que decía el presidente voy contigo Iñaki porque el presidente respondía a una compañera tuya de La Vanguardia que le preguntaba por una información de La Vanguardia que hoy decía que el presidente catalán tiene previsto plantear una especie de ultimátum al Gobierno entre el referéndum no ruptura y la respuesta de Sánchez decía yo antes es la apelación más clara aunque sea por la vía de Círculo Tokio al ciento cincuenta y cinco en boca del presidente del Gobierno

Voz 6 17:08 si Sánchez responde a a Torra y también a todos los que le pone en duda su su firmeza ante ante el catalán nosotros hemos adelantado y un poco el que sea el discurso de Torra cara al cuatro en septiembre con el que quiere iniciar el curso el curso político Ia abrir ese otoño caliente que ya anunció a los independentistas básicamente repetir el esquema de Puigdemont no es plantear un referéndum unilateral de independencia sino la ruptura yo no veo gran diferencia con lo que planteo puse moño Jovi el anterior Gobierno acataran la duda es de bueno hemos visto cómo ha afectado la economía catalana como la sociedad catalana está fracturada en dos las consecuencias para el Estado español por eso dirigentes independentistas en prisión provisional a la espera de a la espera de juicio y aún así hay un sector débilmente mismo sector que controla ahora el Gobierno que sigue erre que erre por esta senda yo creo que al final acabo pensando que ellos quieren un ciento cincuenta y cinco no porque Puigdemont desde Waterloo desde su despacho de Waterloo

Voz 7 18:12 de pensar que cuanto peor mejor

Voz 5 18:17 sí bueno no sabemos hasta qué punto esto desde luego tiene una primera finalidad no que es mantener viva la llama de lo que hemos llamado

Voz 3 18:25 es legítimo mismo no desde que además

Voz 5 18:28 el PDK pasó directamente a manos de Puigdemont de algún modo bueno pues perpetuar esta especie de legitimidad paralela a las propias instituciones catalanas en las que se ha instalado al menos el PDK y en las que con la que convive buena parte de la de la ciudadanía acatarán a partir el independentismo perdón a mí lo que me genera dudas relación extra aliento algunas expectativas cuál va a ser la posición de de Esquerra no de nuevo otra vez las encuestas parecía dar un viraje y volver a devolver una posibilidad es el partido preeminente dentro de ese sector a a Esquerra seguramente por la oposición de Yunquera es en la cárcel frente al al huido Puigdemont de nuevo el PDK reacciona con una huida hacia adelante creo que el interrogante para este otoño caliente y lo que puede deparar algún tipo de modificación en relación a las conversaciones con el nuevo Gobierno españoles si Esquerra modifique en algo la posición si de algún modo ellos plantean otros plazos siempre siendo su fin porque lo ha sido sí desde sus orígenes un partido independentista y eso de algún modo le hace desmarcarse del Bloque Independentista homogéneo al que trata de atraer la expuso el PDK parámetros la la gran interrogante

Voz 1715 19:47 bueno Fernando te guardas para otra semana no habló tanto

Voz 3 19:51 que te llena de tertulia claro si lo iba a decir

Voz 1715 19:54 vamos a buscar otro punto de vista no aspira al final en esta recta final hemos hablado mucho de La Vanguardia por qué vamos a saludar al jefe de cierre de vanguardia Julio Hurtado Julio muy buenas noches que nos cuente cómo están viendo yo soy el día como lo han visto revisará vuestra web y veo que estáis abriendo no con la el mensaje de Sánchez a Torra

Voz 2 20:14 sí eso es abriremos mañana al diario de papel también con lo mismo y bueno el día de hoy ha tenido básicamente dos dos focos informativos uno está en Bogotá por el por el viaje del presidente de Pedro Sánchez en el que se ha producido esta advertencia al presidente de la Generalitat sobre la aplicación aunque no lo ha pronunciado sobre la aplicación del ciento cincuenta y cinco Si se ruptura en este otoño caliente que bueno que es un poco de lo que hablabais y luego por otra parte pues también tenemos los donde ella también hay otro foco informativo importante hoy porque aquí en Barcelona todos los seguidores del Barça están muy preocupados con el bueno el que ya se ha bautizado el grupo de la muerte no con con el PSV y el Inter de Milán

Voz 1715 20:52 seguidores del Barça entiendo que tú no eres seguidor del barrio yo sí lo que puede ser un poco a ti te da menos miedo a ese grupo

Voz 2 21:00 pero bueno yo creo que yo creo que en fin que es el más difícil obviamente siendo objetivos pero que el Barça tiene suficiente capacidad para para

Voz 1715 21:08 ahora sí el Madrid ha tenido

Voz 2 21:10 mucha suerte en la verdad es que ahí esas bolas nunca se sabe no

Voz 1715 21:13 como la verás tú y yo es que eso es el Tudelano y entonces pues mira este domingo voy a ir a ver el primer partido de no creo que con el Vitoria en Tudela la objetividad ahí esto de tu parte eso te iba además pues pues no sabría decirte cuando mejor grupo a mí lo que me cuenten los compañeros de El Larguero a Fernando que no te oímos abrirá Fernando por favor decía yo creo usuario tiene peor el Valencia lo tienes ahí bueno y aparte de Cataluña algo más en la portada de mañana

Voz 2 21:42 la tenemos varias cosas tenemos lo de Argentina que sube los los tipos al sesenta por ciento para intentar mantener el peso que que está en caída libre y además por la compra de dólares y además de los de los argentinos después tenemos lo de la traducción de de la traductora de la de la denuncia contra Llarena que no desea suyo el error con lo cual que se abre también otro otro frente de polémica y luego nos vamos a Escocia también en la portada porque el independentismo escocés está dividido después de bueno después de la dimisión de Alex Salmond por este caso de de presuntos abusos

Voz 1715 22:12 pues Julio estado jefe de cierre de la vanguardia suerte con el Barça eh bueno muchas gracias un abrazo Julio gracias un abrazo a ver qué nos dicen que nos han dicho los oyentes a través del seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 8 22:25 hola buenas noches mi nombre no dirigir me sorprende me preocupa la vez eh esa oposición frontal a la creación no sindicato por más que sea de una actividad realmente que yo creo que debe ser abolida que es muy complicado pero Messi en esa negativa a poder dar unos derechos a unas eh trabajadoras que sabemos que está en una situación precaria en la que el pues realmente no se pueden defender de la misma forma que se puede defender cualquier otro trabajador de otro sector productivo a las buenas noches

Voz 7 23:07 quería hablaros sobre el tema de los símbolos porque no es lo mismo poner lazos que quitar lazos porque no es lo mismo expresar el dolor por unos encarcelamientos que algunos consideran injustos que impedir expresará esta Laure no es lo mismo que Gioconda o una pancarta en las Ramblas para expresar mi dolor por los por el atentado que venga otro ciudadano y la retire puede tener sus razones pero no es lo mismo porque me siento doblemente víctima por el dolor del atentado sí porque me guardan el derecho expresar ese dolor por no es la misma libertad de expresión poniendo lazos pancartas o flores que impedir la libertad de expresión retirando los fatal

Voz 0806 23:49 Pedro me ha gustado mucho tu temporada

Voz 9 23:52 el los informativos de Hora veinticinco asestado genial tú todo el equipo de vacaciones buena suerte muchas gracias

Voz 10 24:03 muchas gracias a usted a ver si consigo repetir el año que viene como no llevo verán oscuro a mis espaldas pues a ver si hecho méritos este Iñaki Uría Fernando Vallespín y Gonzalo Velasco muchas gracias a los tres noches buenas y hasta la próxima gracias también a ustedes mañana volveremos mañana es el último día de la guardia de verano Manolete aplaude al otro lado por qué cree que lo estoy repitiendo poco fueron Manolete hoy en fin qué quieres que haga pues tengo que pueda y lo que me deje claro que sí luego viene me echa la bronca pues yo no dije nada pero no me dice nada más lleno recordar otra vez que mañana nos volvemos a encontrar a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias en Hora Veinticinco hasta mañana

