Hora 25 (31/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 el treinta y uno de gusto

Voz 1715 00:02 yo siempre suele ser día de despedidas en la radio rondan los compañeros de La Ventana entre lágrimas diciendo adiós adiós a los becarios en las becarios que han estado con ellos este verano se motivo son las ocho de la tarde las siete en Canarias y ahí está hoy la noticia de momento siguen siendo las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:29 la cabina rara

Voz 1715 00:41 qué tal muy buenas tardes la noticia está en la hora si el Gobierno va a crear un comité de expertos para estudiar si España cambia de huso horario peninsular Baleares Ceuta y Melilla pasan a tener el horario que ahora tiene Canarias misión europea va a proponer que los países de la Unión dejen de cambiar la hora en verano y en invierno esa propuesta que el Gobierno avala abierto otro debate sobre nuestra situación horaria lo que vaya a ser en eso nuestro país va a depender de lo que digan los expertos de que exista consenso político y social pero que ducha esta tarde el presidente sí

Voz 1715 01:26 está por ver quiénes son los expertos a los que llama al Gobierno pero ya han hablado muchos de los que saben del tema otra cosa es que haya consenso José Luis Sastre buenas tardes a Pedro buenas tardes en que dejemos de cambiar la hora hay pocas dudas entre los médicos de que va a ser bueno para la salud Cervera la propuesta incluso las víctimas de tráfico porque se reducirían los accidentes distinto es cuando se pregunta si es mejor o no que los quedemos con el horario de invierno o el de verano los entendidos en energía han dicho además que el ahorro energético apenas se notara en su rueda de prensa en Costa Rica la última de gira en Latinoamérica Pedro Sánchez envió un nuevo mensaje Quim Torra le pide que dé una oportunidad a la política el Ejecutivo ha aclarado hoy que no contempla aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco después de que el presidente catalán insistiera en que él tiene que obedecer lo que le manda el pueblo catalán no ha dicho una parte ha dicho el pueblo estos son Torra y la portavoz del Gobierno que la soberanía al pueblo a Catalunya radica en el Parlamento de Cataluña por lo tanto dio tendría un problema si no obedeciera al Parlament de Cataluña

Voz 3 02:23 el artículo ciento cincuenta y cinco no ha sido objeto de este vayan no en alto

Voz 1715 02:34 dice el Gobierno que no va a tener problemas en anular el permiso que le dio el sindicato de trabajadoras del sexo para que se constituyera la representantes de este sindicato han avisado de que no sólo van a poner fácil

Voz 0419 02:44 el levantar tantas ampollas en un gobierno socialista obrero que las mujeres más castigadas socialmente no pueden tener los mismos derechos que

Voz 1715 02:56 vamos a estar en Detroit

Voz 1336 03:02 en el increíble funeral de despedida

Voz 1715 03:04 ahora mismo Aretha Franklin a la que decenas de artistas homenajean está siendo Pedro un auténtico espectáculo a en un decimos funeral impresionante convertido de hecho en una gran fiesta de despedida el nunca habíamos dado por Jesús Gallego de esta manera tan diga de tan fantástica tantas a las ocho y media deportes Jesús

Voz 0919 03:30 tenemos el juego ya un partido de la tercera jornada de fútbol en Primera división tres minutos de juego en Getafe Getafe cero Valladolid cero luego se jugarán a las diez de la noche el Eibar Real Sociedad y el Villarreal Girona también tenemos un partido de Segunda en juego en Santo Domingo Alcorcón cero Mallorca cero recordemos la otra gran noticia del día primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional para los partidos que va a jugar España ante Inglaterra y Croacia ausencias importantes no están ni Jordi Alba Nicole

Voz 1071 03:57 Kenny Aspas ni Lucas Vázquez y muchas novedad

Voz 0919 03:59 entre ellas la vuelta de Albiol o la convocatoria de Ceballos Gayá o el guardameta Pau López

Voz 1715 04:05 gracias que eso nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 04:07 es el fin de semana vamos anotado un ascenso de temperaturas significativo en todo el país durante las noches el ambiente será agradable un poco fresco en la mitad norte especialmente en el interior durante las tardes máximas cada vez más altas especialmente el domingo cuando se pasará con facilidad de los treinta y cinco grados en el centro peninsular en el interior en el resto máximas por encima de los treinta incluso la costa del Cantábrico el domingo es cuando van a subir más las temperaturas ir como decíamos en general sol pero chubascos que localmente pueden volver a descargar con intensidad en el litoral mediterráneo especialmente en Cataluña en el resto del Mediterráneo serán más aislados y la tarde del domingo tormentas de calor en el centro y sur de la Península especialmente en puntos de montaña dejarán poca agua pero irán acompañadas de rayos y truenos fuertes rachas de viento mucha atención a riesgo de incendios forestales

Voz 1715 04:53 empezado ya hora25 José Luis el del treinta y uno de agosto

Voz 0978 04:56 Juan Pablo González y Raúl rodar en la técnica y Juan

Voz 7 05:32 Hora Veinticinco

Voz 0978 05:36 conocida la decisión de Juncker este debate

Voz 8 05:40 sobre el horario de verano o invierno lleva años sin muchos ciudadanos caballo impedían participar se ha hecho una encuesta pública que han respondido millones de personas y el resultado es que creen que el horario de verano debería estar vigente para siempre en el futuro así es como Barça dos dos conocido

Voz 1071 05:57 eso digo lo que viene es un debate bastante espinoso con el horario de verano tarda en anochecer pero los médicos dicen que se descansa menos

Voz 9 06:05 sobre todo en el cambio de de que se hace en primavera que nos quitan una una hora de sueño suele haber unos cuantos días de cansancio o demás fatiga y en los niños lógicamente que ellos tienen que llevar una rutinas bastante enmarcadas pues el cambio pues se hace más

Voz 1071 06:25 más notorio con el horario de invierno dicen los expertos se ahorra ahora se ahorra

Voz 10 06:31 bueno yo creo que el efecto clarísimo es mínimo en lo que es el consumo de electricidad ahí bueno prácticamente despreciable no sabría calcular serlo porque es que no hay ningún cálculo oficial sobre esto

Voz 1071 06:40 o sea que lo que todo el mundo estamos comentando hoy es un anuncio pero al anuncio le queda todavía y eso debemos tenerlo en cuenta mucha letra pequeña por escribir de entrada porque ahora falta todo un proceso que ha arrancado con una consulta en la que la gente ya lo saben podía participar en Internet otra cosa es que muchos se hayan enterado porque no parece que han sido muchos los que más se han enterado son los alemanes que son los que más están decididos a que se deje de cambiar el horario en fin vamos a conectar con nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 07:07 buenas tardes más sorprendidos creo se han quedado en algunos gobiernos cuando esta mañana casi con el café delante han descubierto que Juncker da por muerta la ley y es un gesto importa durante el de la Comisión que apoyándose en esta consulta veraniega vía Internet confirma que hay que rectificar una ley europea cuestionada francamente desde que se aprobó el año dos mil contra la que se han peleado muchas asociaciones cívicas como saben muy bien los eurodiputados de la comisión de Transportes del Europarlamento

Voz 0893 07:37 ah pues sí la verdad es que llevamos en una pelea muy

Voz 11 07:40 acá y los que nos dedicamos a la seguridad vial pues lo teníamos claro yo creo que hoy es un buen día para las reacciones de víctimas de la de la seguridad vial de la carretera precisamente porque llevan peleando muchos años y en eso creo que se lo merecen

Voz 0738 07:59 es Inés Ayala del grupo socialista su compañero de partido político el ex ministro Pepe Blanco pide un informe económico de costes dando por hecho que no es muy serio y digamos con lo practica hacer anuncios abriendo expectativas sin aportar detalles pero el Europarlamento pidió a la Comisión que cambia la norma ya ahora los Gobiernos tendrán que decidir si hay mayoría y si es posible hacerlo antes de finales de octubre con la duda de saber que el horario que queda no está claro si es el de invierno o de verano aunque Bruselas lo que quiere es ante todo demostrar que si hay malos no están en esta capital española

Voz 1071 08:38 pues ya lo tiene difícil Bruselas dependerá en todo caso de la decisión final que vaya a tomar cada país España ya ha dicho que le parece bien eso ha dicho la ministra portavoz sobre lo de cambiar la hora pero es que ese abierto otro debate nuestro huso horario y aquí está la noticia con la que hemos abierto este informativo porque la dado a conocer el presidente del Gobierno esta tarde el Gobierno va a crear un comité de expertos que estudia qué es lo que va a hacer España al final enviada especial a la Costa Rica Inma Carretero

Voz 0806 09:03 la portavoz Isabel Cela esta mañana avaló directamente la propuesta de la Comisión Europea sobre el cambio de la hora el presidente ha sido más cauto en rueda de prensa en Costa Rica considerado Sánchez que es una cuestión de tal relevancia que tiene que ser sometida a un comité de expertos para que evalúe la conveniencia en términos de ahorro energético de pro

Voz 12 09:20 actividad de calidad de vida después quiere abrir un debate político y social sobre el cambio de uso horario no es la posición del Gobierno español es la de constituir un comité de expertos el para evaluar

Voz 1722 09:32 saber exactamente qué conviene pues lógicamente trabar las suficientes complicidades con los actores políticos los actores económicos los actores sociales para que en caso de que haya un eventual cambio pues cuente con el mayor consenso posible

Voz 0806 09:47 hay que recordar que el PSOE se comprometió en su programa electoral a aprobar una ley de usos horarios para facilitar la conciliación en España el Gobierno ahora como decimos quiere someter esta cuestión de los horarios a la opinión de los expertos

Voz 1071 10:00 será el día de medir los efectos que va a tener el fin del cambio de hora aunque ya les decimos que es muy difícil llegar a alguna conclusión concreta por ejemplo por centrarnos en algo que nos interesa a todos que es la salud María Manjavacas buenas tardes buenas tardes desde luego en eso sí que hay consenso Nos interesa a todos parece claro que el cuerpo sí que nos va a agradecer que dejemos de cambiar la hora

Voz 0137 10:18 sí en eso desde luego están de acuerdo todos los médicos el ajetreo del cambio es malo para la salud Éste sería el titular sin dramatismos nos decían pero los más afectados son niños porque sacarles de la rutina ya lo saben les altera y ancianos porque a su poca adaptación se une también que están muy medicado dos tal y como nos explicaba José María Borrell médico de atención primaria o Huesca

Voz 13 10:38 es un pequeño cambio una hora después les puede hay que hablen entre gente que está también cada con con con muchos tratamientos mucha coloquial de fondo

Voz 0137 10:53 y es que el insomnio es uno de los problemas para la salud de ahí que las asociaciones de víctimas de tráfico celebre en la propuesta no Bella preside Stop Accidentes

Voz 14 11:01 cambio horario siente afecta a las personas tenemos más son una dolencia durante esos días cambio y eso también es peligroso a la hora de de conducir

Voz 0137 11:12 en lo que no hay de acuerdo José Luis como decías es en qué horario se vive mejor los médicos se quejan de los pocos estudios que hay sobre todo en España pero por terminar con una evidencia en general el organismo tarda diez días para asimilar el impacto de adelantar o retrasar el reloj

Voz 1071 11:27 de momento gracias María el Gobierno le ha dado una solución muy española que es crear un comité de expertos veremos a qué conclusiones llegan sobre todo cuando las ocho y once

Voz 1 11:35 hora veinticinco

Voz 1071 11:38 seguro que algún día inventan la forma de vivir

Voz 15 11:41 las playas la gastronomía la luz de nuestra costa a través de la radio ese día no haría falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena disfrutar de trescientos veinte días de sol al año hasta entonces creemos que lo mejor es que vengas

Voz 16 11:53 Pirlo Comunitat Valenciana mediterráneo en Vigo Generalitat Valenciana en una feo vuelos vengo de Securitas Direct estelar la alarma gracias por venir tan rápido preocupéis todo ha sufrido algún robo no pero como estás

Voz 17 12:06 es una después de las vacaciones se queda vacía hay gente aprovechándose para meterse a vivir y no quiero que lo hagan en la mía pues tranquilo porque es la mejor manera para evitar que sí

Voz 1 12:24 el veinticinco para entender

Voz 1071 12:27 el capítulo de hoy sobre Cataluña lo mejor es explicarlo en forma de secuencia verán todo surge de una declaración de Pedro Sánchez pero no de hoy de ayer le preguntaron al presidente qué pasaría si Quim Torra decide que la Generalitat vuelva a la vía unilateral

Voz 1722 12:41 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites

Voz 1071 12:58 Quim Torra interpretó de aquí que Sánchez estaba planteando otra vez la posibilidad por lo menos denunciando la devolver al ciento cincuenta y cinco ha respondido y nosotros optamos por la vía política la verdad es que Sánchez nunca dijo lo acaban de escuchar que no optara por la vía política otra cosa cosas como lo ha querido interpretar Torra

Voz 8 13:15 que la soberanía al pueblo Catalunya radica en el Parlamento de Cataluña por lo tanto yo tendría un problema si no obedeciera al Parlament de Cataluña

Voz 3 13:24 el ministro ministra portavoz que es la que están escuchando ahora

Voz 1071 13:27 ha querido quitar de enmedio el debate sobre ciento cincuenta y cinco no está encima de la mesa venía a decir vamos a escuchar

Voz 3 13:31 el artículo ciento cincuenta y cinco en ha sido objeto de este Gobierno en ningún momento

Voz 1071 13:37 y esta tarde otra vez Sánchez ha tratado de zanjar por fin el debate pero vuelto a un sitio muy parecido ahora lo comprobarán desde el que partió que es

Voz 18 13:44 la hora de la política de Friburgo y la ministra portavoz

Voz 1722 13:48 en el Consejo de Ministros lo ha dicho claramente que hay que dar una oportunidad a la política nosotros advertimos entre otras cosas porque ya ser recorrió ese camino el año pasado por tanto advertimos simplemente de cuáles son las consecuencias de devolver al unilateralismo de volver a

Voz 1715 14:06 quiebra de la legalidad

Voz 1071 14:08 advertimos decía el presidente en el final de su gira en Latinoamérica el caso es que el Ejecutivo intenta un clima de deshielo y distensión no sólo entre instituciones sino en la calle por ahí iba precisamente el mensaje que ha salido hoy del Consejo de Ministros dirigido de manera expresa algo verde Óscar García

Voz 8 14:24 el Gobierno no aplicará de momento el ciento cincuenta y

Voz 1645 14:26 en Cataluña pero tampoco permitirá un referéndum de autodeterminación la portavoz Isabel Celaá pide directamente al president de la Generalitat Quim Torra que rebaje la tensión

Voz 0527 14:34 que rebaje su tensión

Voz 3 14:37 porque lo que no puede de ninguna de las maneras es establecer establecer

Voz 19 14:42 muy a modo de ultimátum cuestiones que para nada están en lo que significa un camino hacia la nota

Voz 1071 14:50 manida y en aras de esa normalidad Laporta

Voz 1645 14:53 me ha llamado a la prudencia a propósito de la retirada de lazos amarillos un asunto del que se hablará en la Junta de Seguridad de Cataluña convocada para el jueves que viene

Voz 3 15:00 a nadie le interesa tener problemas en las calles

Voz 1071 15:05 de momento el presidente Sánchez mantiene su intención de Reus

Voz 1645 15:08 en irse con Quim Torra este otoño en Barcelona pues para explicar

Voz 1071 15:11 otra polémica que tiene que ver con Cataluña que son precisamente los lazos también conviene hacerlo en secuencias antes de que Arrimadas y Rivera se pusieran a retirar estos símbolos soberanistas de las calles el secretario general del PP había dicho en la SER esto que ahora escucharán

Voz 20 15:23 si alguien quiere quitar lazos amarillos se comido con Vygotski caería yo quitaría a los lazos amarillos con sus manos sí sí sí porque representan más a García Egea pues después de que fuera Rivera el que retiró lazos

Voz 1071 15:38 ahora el PP cree que hacer eso eso que hizo Rivera y eso que hubiera hecho el propio número dos del PP es ir a provocar Maroto esta mañana en Hoy por hoy creo que sí

Voz 0893 15:47 en político te quiero hacer presidente de Gobierno lo que tiene que conseguir en una situación como esta va a arbitrar las leyes en el Parlamento y conseguir que las decisiones políticas también las que afectan a los Mossos d'Esquadra sean eficaces para evitar primero que se pongan esos lazos si realmente son las que están provocando altercados en la convivencia y en segundo lugar proteger esto lo digo bien claro y bien alto a los que de forma voluntaria quieran quitar

Voz 1089 16:14 la respuesta de ciudadanos Villegas pues no esperábamos mucha ayuda del señor casado ni del Partido Popular ya sabemos lo que el PSOE tiene que tienen en Cataluña pero en todo caso no sorprende que hayan pasado de su habitual inacción a la crítica a criticar directamente a aquellos ciudadanos que lo que está haciendo es intentar que se cumpla la ley

Voz 1071 16:34 por cierto todo lo que discrepan PP Ciudadanos con los lazos es todo lo que están de acuerdo en pone trabas a que el Gobierno apruebe los presupuestos otra vez Maroto y Villegas

Voz 0893 16:42 la pregunta es si nosotros vamos a poner dificultades a unos presupuestos que vienen con subida de impuestos anuncian subida del paro la respuesta es sí

Voz 1089 16:50 a salvar seguramente los españoles en este caso gracias a esa incapacidad de Sánchez de esas fórmulas que serían contra producentes y que pondrían en riesgo la salida de la crisis ocho diecisiete una menos en Canarias

Voz 1336 17:01 en él

Voz 0978 17:08 yo no sé si nos espera un otoño caliente parece que sí dicen que sí pero sea lo que sea no tengo unas ganas de contarlo pide conocer gente nueva interesante de preguntar y discutir sobre todo por encima de todo

Voz 1336 17:20 de reír osea que tengo ganas de vivir de seguir viviendo en la radio

Voz 1715 17:27 estamos preparados para la nueva temporada

Voz 1071 17:43 el Gobierno no cree que vaya a tener mucho problema legal en impedir que se constituya el sindicato de trabajadoras del sexo que él mismo Ejecutivo autorizó fue aquello por lo que la ministra Valerio dijo que le habían colado un gol por la escuadra vuelos sindicato ha advertido de que piensa seguir adelante a Barcelona Albert Prats

Voz 21 17:57 la organización de trabajadoras sexuales mantiene el pulso y esta mañana ha asegurado que luchará hasta el final para que se acabe poniendo en marcha el nuevo sindicato la secretaria general del colectivo Concha Borrell dice que ya basta de dejar las prostitutas al margen de los derechos laborales

Voz 0419 18:12 merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española ni uno más pero tampoco consideraremos quedarnos con ni uno menos preguntemos les a los feminismo se hegemónicos europeos por qué levanta tantas ampollas en un gobierno socialista obrero que las mujeres más castigadas socialmente no pueden tener los mismos derechos que ellas

Voz 21 18:34 la agrupación de trabajadoras también ha pedido la dimisión en bloque del Ejecutivo de Sánchez tras el Consejo de Ministros la portavoz Isabel Cela ya ha dejado claro que no ve difícil la anulación del nuevo sindicato y que lo harán por la vía rápida ha dicho la nulidad de pleno derecho

Voz 1071 18:49 la ministra dijo la ministra Valerio dijo ayer que la prostitución era ilegal en España en realidad ya saben que esa práctica no está regulada a nuestro país otros países Sonia Ballesteros hola Sonia buenas tardes hola aún estará hay países que si la regulan incluso quiénes las prohiben

Voz 0137 19:01 no pues si en cinco países europeos son los menos la prostitución y también los prostíbulos son legales cotizan tienen seguridad social etcétera Se trata de Alemania Países Bajos Suiza Austria Grecia una de las leyes más liberales es la alemana la probó un gobierno de socialdemócratas verdes que querían mejorar las condiciones laborales de las prostitutas el resultado es polémico entre los países donde la prostitución es ilegal hay que diferenciar dos grupos los que sólo persiguen a la prostituta y cliente no está castigado y ahí se encuentran Rusia daño Ucrania o Rumanía así a fondo tal trece y por otra parte están los que persiguen sólo al cliente en Suecia desde mil novecientos noventa y nueve quién pague para tener relaciones sexuales es un delincuente esa idea han copiado Noruega Islandia Irlanda y Francia y en este último país el cliente puede incluso llegar a ir a la cárcel donde se que de España en tierra de nadie aquí la prostitución se tolera no es ilegal pero sí lo son los proxenetas los prostíbulos aunque algunos sean bien visibles sigan había

Voz 1071 20:02 esto pues es el debate gracias Sonia que tenemos de nuevo encima de la mesa otros asuntos la Audiencia de Cádiz rectifica a la jueza de Ceuta ya ordenado que continúe la investigación por la tragedia del Tarajal el murieron quince migrantes repelidos por la Guardia Civil mientras intentaban llegar a nado a nuestro país a la ciudad de Ceuta los magistrados aseguran que no se han practicado las pruebas que corresponde Nicolás Castellano en el auto adelantado por la Cadena SER de los magistrados afirman que no

Voz 8 20:27 de sobreseer sin haberse realizado el más

Voz 1071 20:29 ánimo intento de oír a los testigos propuestos y admitido para la investigación por la muerte de estas quince personas es el segundo varapalo a la instructora saudí a la que instan a realizar de una vez las pruebas pertinentes de desear una de las ONG que apeló el archivo Paloma Baviera celebre la decisión ésta

Voz 22 20:44 los contentísimos es muy importante tener en cuenta el hecho de valorar de manera adecuada que es nuestro punto de vista no hizo en el Juzgado de Instrucción toda la prueba testifical no poder acceder a los testigos aportar nuevas pruebas en fase de instrucción como es el el testigo que aportó CEAR el que fue testigo directo estas ocupaciones y poder valorar antes de cerrar en falso este procedimiento bueno muy satisfechos con la decisión esperando que que efectivamente se se haga justicia

Voz 1071 21:10 cinco cadáveres fueron hallados en aguas españolas nueve en las marroquíes y un cuerpo no apareció jamás su familia no han podido ni siquiera venir a Ceuta a identificar a esos cadáveres dieciséis guardias civiles fueron imputados el domingo este domingo se cumplirán tres años de la muerte del niño Aylan Kurdi cuyo cuerpo seguro que los eran apareció en una playa de las cosas de Turquía fue una imagen que dio la vuelta al mundo hay datos que definen toda una época al menos seiscientos cuarenta niños niños como Island al menos han muerto desde entonces en el mar mediterráneo intentando llegar a Europa Adela Molina sólo en lo que va de año sesenta y cuatro ni

Voz 0011 21:44 yo sí niñas han muerto en el Mediterráneo son los últimos en engrosar esa trágica lista de seiscientos cuarenta menores muertos tratando de llegar a Europa que hoy ha recordado Save the Children la ONG pide al Gobierno español que lidere un cambio en las políticas migratorias de la Unión Susana Hidalgo portavoz

Voz 23 21:58 es necesario que el Gobierno lidere un cambio de políticas migratorias que permita esos niños niñas refugiados buscar protección en Europa a través de vías legales no podemos permitir que más niños sigan poniendo en riesgo sus vidas en el mar o en manos de las mafias

Voz 0011 22:12 la organización recuerda que los niños son los refugiados emigrantes más vulnerables especialmente los que viajan solos y que además sea la muerte se enfrentan a riesgos como la explotación la violencia o el tráfico de personas

Voz 1071 22:22 vamos ahora a Chile porque la fiscalía de ese país abierto ciento veinte reales son ciento nueve causas por presuntos abusos sexuales cometidos por personas relacionadas que pertenecía no que estaban relacionadas de alguna manera con la Iglesia Álvaro Zamarreño ya son ciento diecinueve causas que afectan a ciento sesenta y siete personas como imputadas ya casi ciento ochenta como víctimas muchas de ellas menores cuando sufrieron el abuso la Fiscalía chilena ha hecho varias actualizaciones en los últimos meses con los casos de este tipo que llegan a la Justicia está supone un incremento respecto a los datos que ya habían proporcionado en julio además han ha precisado que entre los acusados hay siete obispos el pasado mayo el Papa Francisco habló de una cultura de impunidad hacía estos casos en Chile la iglesia de ese país hizo un reconocimiento ya hace semanas publicó un listado de religiosos condenados por abusos sexuales el Gobierno decidió en este contexto nombrar fiscales especiales en cada región para recoger centralizar todos los casos

Voz 7 23:18 hora veinticinco

Voz 1071 23:22 vamos a cerrar este primer tramo llevándonos a la Mostra de Venecia el Festival de Cine de esa ciudad en el que venía de alumbrando viene deslumbrando lo más comentado desde que empezó nos decían nuestras enviadas especiales María Guerra y Pepa Blanes la película Roma mexicana hoy sin embargo la que ha deslumbrado ha sido alguien que no estaba claro que se fuera presentar y que al final se ha presentado que es Lady Gaga enviada especial a Venecia Pepa Blanes

Voz 1463 23:44 Venecia se ha rejuvenecido con una legión de fans jóvenes esperando a la diva del día y casi de todo el festival Lady Gaga que protagoniza a estar esboza un rímel del clásico ha nacido una estrella dirigido por el actor Bradley Cooper es una cantante emergente a la que rechazó

Voz 17 24:00 me temo adscrito de vándalos Bader decían ahora la chica más guapa de la sala muchos ejecutivos querían coger mis canciones dárselas a otras mujeres que no

Voz 1463 24:09 sabían componer decía Gaga que ha llegado al olvido subida en la prueba de un yate con permiso de Lady Gaga el protagonista del festival es Netflix la plataforma omnipresente hoy ha presentado la serie reconvertida en película de los hermanos Coen seis historias es western inconexos e irregulares que aseguran se estrenarán también en los mejores cines

Voz 1336 24:49 con la música de Lady Gaga que desde Venecia llegamos a las ocho y veinticinco son las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1071 25:03 si tiene coche os iba en el coche cosa que es bastante probable porque hoy por cierto ha empezado la operación retorno de la DGT que llegará hasta el domingo digo que esto les va a interesar porque ha subido la gasolina y el gasóleo más el gasóleo por concretar que la gasolina el de Meizoso

Voz 0527 25:17 el gasóleo más barato pero ha subido más cuesta de media en Península y Baleares uno coma veinticuatro euros el litro es un diecisiete por ciento más que hace un año la gasolina de noventa y cinco está a uno treinta y cuatro con una subida del once por cien interanual el gasóleo cuesta hoy diecisiete céntimos más por litro que hace doce meses la gasolina catorce así que llenar un depósito de gasolina de cincuenta litros cuesta hoy siete euros más que hace un año y uno de gasóleo ocho con cinco euros más la portavoz

Voz 1071 25:45 gobierno Se referido hoy al proceso para exhumar a Franco proceso que ya saben sigue su curso la familia del dictador tiene ahora quince días para poder presentar alegaciones pero ha dicho Cela que no se van a detener que el Ejecutivo de Sánchez no se va a detener pese a las protestas de la familia de Franco en realidad Cela no ha hablado de protestas ha utilizado otra palabra les amenaza

Voz 3 26:05 que a la presidencia del Gobierno ha formulado e la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este Gobierno este Gobierno está firmemente determinado e a exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen no puede haber ningún mausoleo eh en un sistema democrático erigido para un dictador Illa hemos tardado como decía la vicepresidenta la semana pasada bastante eh vamos a ello vamos ahí yo no cambia nada

Voz 1071 26:37 en un caso que hemos conocido esta tarde que nos lleva a Valencia la Audiencia Provincial ha condenado a once años de prisión a un joven por un delito continuado de abuso sexual a su hermanastro el niño del que abusaba tenía o tiene ocho años Valencia Toni Jiménez

Voz 24 26:51 joven de veinticuatro años no podrá acercarse a menos de quinientos metros ni comunicarse con él hasta dos mil treinta y tres no podrá ejercer cualquier profesión que conlleve contacto regular au directo con menores de edad durante quince años además una vez

Voz 1071 27:03 a la pena de prisión se le impondrá la medida de libertad Vigil

Voz 24 27:06 dada durante siete años los hechos se remontan a dos mil quince cuando el acusado se fue a vivir con su madre tras no haber tenido relación con ella durante mucho tiempo con el esposo de este con el hijo de ambos los hechos probados señalan que el joven se acostó dos noches en la misma cama con el menor de aprovechando la relación familiar y de confianza abusó sexualmente de él

Voz 1715 27:27 el avance de contenidos y última entrega de los perfiles que hemos sido escuchando cada viernes por el principio hoy conoceremos la infancia los primeros años de vida de Rosa María Calaf Sara vitorearon

Voz 1880 27:38 hola sastre de todas las personas que hemos ido escuchando cada viernes hemos descubierto muchos de los porqués de su presente de cómo son hoy por lo que nos han ido contando de su pasado y con la entrega de hoy también pasa lo mismo escucha como habla la Calaf de su infancia

Voz 25 27:51 ya me gustaba mucho leer gracias a mi padre que era un extraordinario lector y que me empezó a leer desde muy pequeña el que yo recuerdo como muy

Voz 1336 28:01 la claramente fue la odisea que me fascinaba totalmente no leerlo con M presentaba la mitología griega

Voz 1880 28:09 así salió de viajera bueno hay muchísimas anécdotas muchas experiencias curiosas que vamos a conocer en esta última entrega de principio a partir del

Voz 1071 28:16 más lo escuchamos ya las diez tertulia con Carlos Cué Ángela Cañal y Carmen del Riego grosor adelantan sus claves de hoy debate dijo que sí

Voz 0378 28:24 tienes que en apremiante son las ocho caso inmediata en la tarde del treinta y uno de agosto hasta ahora en la mayoría de la gente ni siquiera ha salido de casa por el calor que hace tiene sentido que nuestro reloj vallado horas por delante del reloj sola este es el debate de la Unión Europea ha decidido acabar con los cambios de Hora de Verano Invierno en una consulta popular la mayoría ha dicho que no quiere cambiar los relojes pero puede pensar lo mismo un finlandés con España quizá el problema sea que España siempre está por delante de su uso horario si volviéramos al nuestro es decir quitar la hora además en invierno y las dos horas de más en verano no sería más lógico seguirían siendo casi a las ocho y media nosotros estaríamos aquí ustedes hay escuchándonos para que necesitan el lado negro ni para unirnos para tomaron

Voz 1071 29:15 las cañas ni siquiera para seguir discutiendo sobre Catalunya

Voz 27 29:25 la canción que le dedicado Edward Franklin a su madre Aretha a la que la familia a la que el pueblo de Estados Unidos a la que artistas entre los mejores están despidiendo en este momento con ella nos vamos con este sonido los vamos ahora los deportes luego sigo Hora Veinticinco hasta luego

Voz 2 30:05 Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 30:16 qué tal muy buenas tardes bienvenidos vaya día este viernes de intensa actividad deportiva tenemos ahora mismo en directo fútbol de Primera fútbol de Segunda fútbol de la selección española femenina y está a punto de comenzar su partido Rafa Nadal en el Open de los Estados Unidos vamos a comenzar por el partido de Primera el que abre la tercera jornada en juego desde las ocho en el Coliseum Alfonso Pérez Getafe Valladolid como estaba Óscar G

Voz 1269 30:41 hola buenas tardes hola Gallego buenas tardes treinta mil aparte en Getafe a treinta desesperados para que Getafe vaya feliz durante unos minutos empate a hacer en aumento en el Coliseum Alfonso Pérez Bordalás ha repetido los mismos de la semana pasada ante el Eibar sin Vergara lesionado es Ignasi Miquel también tocado bien el Valladolid tan solo en cambio ha filtrado que con Borja respecto al equipo que empató en Girona la noticia en el Getafe es que Ángel Rodríguez es titular ayer intentó marcharse pero el Girona de momento no fue pagar su cláusula porque el Sevilla no paga la de Portu entonces el Girona no tiene dinero para pagarle al Getafe para acababa entonces titular todo parece que apunta que se queda partido parado treinta primera parte empate a cero entre Getafe

Voz 0919 31:24 Valladolid luego a las diez se juegan el Eibar Real Sociedad y el Villarreal Girona en Segunda División abierto la jornada el partido que se está disputando en el Santo Domingo de Alcorcón desde las ocho Alcorcón Mallorca como estaba Uxue Caballero hola qué tal

Voz 29 31:38 todo en Santo Domingo más de media entrada la presencia de unos cincuenta seguidores del Mallorca comenzó mejor el Alcorcón y en el minuto catorce Jonathan Pereira marcó para los alfareros y colocó el uno cero en el marcador en el minuto treinta y dos en Santo Domingo Alcorcón uno Mallorca cero

Voz 0919 31:56 en Santander se está jugando partido de clasificación para el Mundial femenino España está derrotando con facilidad a la selección de Finlandia ganan cinco uno a las españolas en el minuto setenta y cinco de partido y como digo en el Open de los Estados Unidos está a punto de comenzar el tercer partido de Rafa Nadal en el torneo tercera ronda se enfrenta al ruso cancha no parece que hay algunas nubes que amenazaban el partido pero van a empezar a jugar dentro de nada hoy también sorteo de la fase de grupos de la Europa League para los tres equipos españoles que no representan en la competición es Sevilla ha tenido suerte en el Hornet hoy en el sorteo va a jugar con el Krasnodar ruso el estándar de Lieja it también el aquí Sadd Sport de Luxemburgo el de Turquía perdón el Villarreal en el subgrupo al Rapid de Viena al Spartak de Moscú y al Glasgow Rangers escocés Illa peor suerte de la tenido el Betis que va a tener un grupo de campanillas con el Milán el Olympiakos de Grecia ya el doodle de Luxemburgo y la otra gran noticia del día sin duda alguna la primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional España va a jugar dos partidos próximamente ante Inglaterra y ante Croacia Luis Enrique que había dicho en las entrevistas previas a esta lista que de haber sorpresas il Asahi por qué no están en la lista ni Koke ni Yago Aspas ni Lucas Vázquez ni Jordi Alba hay muchas novedades vuelve a Albiol el central del Nápoles con treinta y tres años está Dani Ceballos está Gayá el chaval del Valencia está Pau López el poeta pero del Betis pero la pregunta más incómoda que será hecho Luis Enrique es por la ausencia de Jordi Alba el lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona ahora mismo uno de los mejores que hay de nivel en nuestro fútbol Eden nivel internacional no tuvo buena relación con él en el Barça ya Luis Enrique había que preguntarle por qué no está Georgia

Voz 8 33:55 Jordi Alba no viene por motivos deportivos puramente deportivos o porque usted se lleva mal con él lo tiene mala relación con él

Voz 1336 34:02 es una muy buena pregunta pero me voy a remitir a lo que digo voy a hablar de los veinticuatro jugadores acomodado que creo que estarán encantados si con muchas ganas de demostrar su nivel del resto es normal ante una lista hay sobre todo la primera lista es normal ya adelante que va a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más seguramente porque así funciona siempre este tipo de de selecciones este tipo de de equipos creo que es muy difícil ser jugador de la selección nacional y no te haga decir positivo negativo de los que no están en la lista

Voz 0919 34:31 Luis Enrique no habla de los que no están en la lista ha estado correcto que ha hablado sobre la evolución que necesita la selección el cambio de tendencia venimos de tres fases finales muy malas dice que va a jugar con un cuatro tres tres inicialmente desde aquí sólo queda desearle toda la suerte del mundo aunque siempre que hay una lista pues hay opiniones como las que han dejado en el contestador

Voz 2 34:59 habrá

Voz 30 35:00 buenas tardes Gallego si el seleccionador nacional Luis Enrique empieza con su prepotencia y empieza así sincera de será a las seleccionable como como el Jordi Alba vamos arreglará por sí es una prueba porque tiene que tiene que probara a lado que ha convocado de acuerdo pero sí que es por su pataleta puedo por lo que tiene que poner lo llevamos claro claro claro

Voz 0919 35:30 lo que llevamos todos dentro de su seleccionador nacional dejad vuestros mensajes

Voz 31 35:35 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él el inaccesible adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 32 35:50 el alero Cebek ahora no tenéis mano en las lista del seleccionador porque con el otro seleccionado a estar Tura ya sabía la lista entera así que lo ha puesto un poquillo más difícil un saludo Gallego

Voz 31 36:07 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se insta al juez de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:29 realmente en la primera lista de Luis Enrique para esos partidos ante Inglaterra y Croacia hay mucha gente nueva Pau López Sergi Roberto que no estuvo en el Mundial y que vuelve Dani Ceballos el centrocampista del Real Madrid que pasa de la sub-veintiuno la absoluta vuelve Álvaro Morata estás uso jugador del Milán está Raúl Albiol central que va a cumplir próximamente XXXIII años está Gayá el jugador del Varea hacia está Marcos Alonso un lateral zurdo porque ya sabéis no está Jordi Alba muchas explicaciones ha dado Luis Enrique bueno no todas pero sí muchas Javi Guerra de buenas tardes qué tal Gallego buenas

Voz 33 37:06 sí sí correcto como tú decías ha estado Luis Enrique aunque yo no estoy un poquito más serio que el día de su presentación no quería hablar de los ausentes pero era lógico pero

Voz 0919 37:14 contarle por aquellos que él no ha convocado

Voz 33 37:17 derecho del mundo no convocará Jordi Alba no convocar a Koke haya aguas pasó a Lucas Vázquez pero también hay que preguntarle aunque él no quiere hablar de los ausentes yo personalmente me sorprende mucho de Jordi Alba porque a Jordi Alba les ondearon hace un par de meses fue hace tres después de que España cayera en el Mundial y le preguntaron por Luis Enrique y la opinión de Jordi Alba fue favorable dijo que sí que es verdad que tuvo con el algún roce pero que era un gran técnico y que avalaba la calidad de Luis Enrique de momento no les cita para esta primera convocatoria tampoco va a Koke Resurrección veremos en la portería de Egea que Pay Pau López veremos quién es el titular en estos partidos frente a Inglaterra y frente a la selección de Croacia en estas en estos retornos como tú decías Morata Sergi Roberto Rodri y esa novedad de Dani Ceballos que ha jugado poquito con el Real Madrid pero en él confía el técnico Luis Enrique vamos a escuchar lo que he dicho entorno a Sergio Ramos había bastante runrún run entorno a la figura del capitán el hombre que después de Iker Casillas más veces ha vestido

Voz 0919 38:16 la camiseta de la sección de fútbol incluso

Voz 33 38:18 a lo mejor no lo llamaba pero dime tú central mejor que Ramos ahí mismo en el fútbol español así hablaba de Ramos Luis Enríquez

Voz 1336 38:25 jamás he dicho que Sergio Ramos sea uno más yo que mis tiros estén de no hablar no he creído necesario hablar con el jugador en ningún caso es uno más es el capitán jugador que más partidos internacionales a segundo de la historia que más partidos alteraciones a jugado con otra camiseta jamás puede ser además yo no dichos con lo cual estoy deseando verlos estoy deseando ver a a Sergio Ramos a todos los jugadores y empezar a a marcar las líneas de actuación disfrutar de lo que es una selección para mí muy suenan

Voz 33 38:53 pues ojalá que tenga suerte dos partidos importantes ante Inglaterra el día ocho en Wembley el día once en Elche ante Croacia veremos lo que pone Luis Enrique ese sistema cuatro tres tres habla de fútbol ojalá que dé con la tecla sí porque

Voz 0919 39:06 como ha recordado Luis Enrique en las últimas tres fases finales que ha jugado la selección española lo hemos hecho realmente mal y es evidente que la selección necesita una evolución en su estilo porque aquellos futbolistas que nos llevaron a lo más alto con el tiqui taca ya no están tenemos otros hay que aprovechar les ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 16 39:29 arriada dos mil cien

Voz 0919 40:17 sigue el empate a cero entre el Getafe y el Valladolid en Segunda División sigue el Alcorcón ganándole uno cero al Mallorca ahí sigue la selección Española Femenina derrotando a Finlandia

Voz 18 40:27 cinco uno en partido de clasificación para el próximo

Voz 0919 40:30 dial luego decíamos hay otros dos partidos a las diez de la noche en primera vamos a los estadios a ver si ya hay novedades que ambiente tenemos en el estadio de la cerámica para el Villarreal Girona Xavi ahora

Voz 35 40:43 qué tal Gallego muy buenas bueno pues algo de gente sí que hay en los alrededores pero hay que explicar que hoy arrancan las fiestas de la marea negra sigue por tanto hasta última hora no va a venir la gente aquí al estudio de la cerámica para ver este encuentro ante el Villarreal y el Girona un partido en el que ambos equipos van a buscar la primera victoria de la temporada en el Villarreal con las bajas Calleja de Bruno Javi Fuego pionera inaudita en principio con Víctor Ruiz que apunta a titular pese a que durante el día de hoy todavía había conversaciones con el Zenit para su traspaso que todo apunta a que se va a quedar en el Girona bueno pues está Eusebi evidentemente sin por lo habéis contado antes pendientes de ese posible traspaso al Sevilla que de momento está encallado podría debutar Seydou duraría el nuevo fichaje del Girona el partido las diez Pita Prieto Iglesias

Voz 0919 41:25 muchos equipos pendientes del cierre del mercado con muchas operaciones en marcha que seguida vamos a repasar buscamos también el ambiente previo en el Eibar Real Sociedad que se Juan Ipurúa las diez Roberto Ramajo hola

Voz 1825 41:35 hola qué tal Gallego muy buenas desde los aledaños de Ipurua poco a poco empieza a calentarse ambiente de derbi guipuzcoano las aficiones mezcladas camisetas de la Real Sociedad también de El Eibar para ese primer derbi guipuzcoano de la temporada pide partido grande al que llega el Eibar Aqua con muchas muchas dudas después de dos derrotas consecutivas la Real después de dos salidas sin conocer la derrota era dos primera jornada de ambos equipos sin el Eibar baja de Kike García entrado Orellana en la convocatoria veremos cuál es el once de José Luis Mendilibar todo apunta a cambio de sistema ya Pedro vidas en la defensa en lugar de Pablo Oliveira y en la Real Sociedad veinte convocados con la vuelta de Miguel Ángel Moyá la vuelta de Navas también la vuelta del central del filial de Norman también el chaval de la cantera Merkel lance la Real Sociedad que no cuenta con Sando su fichaje de última hora tampoco el Eibar con Pablo de Blasi tampoco va a contar evidentemente con Murilla cree que negocia por el Barça B el conjunto armero para que sea cedido una temporada para reforzar el lateral izquierdo ocho que arranca a las diez de la noche lo arbitra el murciano Sánchez Martínez

Voz 0919 42:37 al mercado le quedan poco más de cuatro horas para cerrarse y uno de los nombres propios en esta semana sin duda alguna sido Mariano Díaz nuevo jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas va a llevar el siete a la espalda ha sido presentado esta mañana en el estadio Santiago Bernabéu Mariano Díaz que no se ha querido mostrar agradecido al Sevilla porque recordemos que llega al Real Madrid después de que el Sevilla cerrase un acuerdo con el Olympique de Lyon y el propio jugador le dijera al Sevilla que quería ir a jugar al equipo de Machín Jean preguntada Mariano por cómo queda el Sevilla ahora mismo como fue esa declaración de de de cariño hacia Sevilla de querer jugar allí y Mariano ha querido darle las gracias a la directiva de Sevilla

Voz 1715 43:25 el entrenador

Voz 0919 43:45 porque lo tenía todo hecho que estaba ya ilusionado con jugar en el Sevilla pero claro el Madrid le llamó le llamó Julen Lopetegui le prometió que va a jugar muchos minutos en el Real Madrid y que Mariano no podía

Voz 36 43:58 decir que hoy es un día muy especial vuelvo a casa eso lo puedo decir gracias gracias al club al entrenador al presidente Florentino Pérez por darme la oportunidad de volver a vestir esta gran camiseta

Voz 0919 44:12 bueno pues Mariano Díaz va a estar mañana seguramente en el partido que va a jugar el Real Madrid con el Leganés nueve menos cuarto estadio Santiago Bernabéu el entrenador del líder Lopetegui ha hablado esta mañana antes del entrenamiento entre otras cosas también de su nuevo fichaje Iván Álvarez

Voz 18 44:28 hola qué tal Gallego buenas tardes si Lopetegui que hablado de Mariano no ha querido dar pistas sobre quién será mañana el portero titular si Taylor Navas tampoco ha querido hacer declaraciones acerca de la gala de la UEFA y esto dice

Voz 1336 44:38 Peter y sobre Mariano si me

Voz 18 44:55 Mariano disponible para el partido mañana contra el Leganés quién no estarás Borja Mayoral que ya ha confirmado su cesión al Levante tampoco Coentrao fin al culebrón del portugués que regresa a Portugal ha rescindido contrato con el Real Madrid jugará la próxima temporada en el Rio Ave

Voz 0919 45:07 sí como han sentado esas palabras de cariño de agradecimiento de Mariano Bueno el Sevilla realmente otras cosas porque no teniendo Mariano busca en el mercado repuestos que ya tiene también no buenas tardes

Voz 8 45:23 Sevilla Manolo Aguilar sí buenas tardes Gallego ahora sí cuéntanos ahora qué tal que digo que en el Sevilla no va a explicar realmente lo que piensa aunque lo que piensan realmente es que ha habido un plan con la connivencia de los por y posiblemente de sus representantes para y finalmente Art Madrid públicamente lo que dice Caparrós de María no es esto

Voz 37 45:42 muy hablamos profundiza lo primero que le decimos al futbolista es si quiere venirse quiero Ci al Sevilla y no quiero entrar más en detalle quiero y al Sevilla ok quiero y al Sevilla es el equipo que yo quiero nosotros lo que queremos es futbolista que vengan ciudad que viene al Sevilla y al ser

Voz 1071 46:01 además Sevilla hoy ha presentado

Voz 8 46:03 a Quincy pro mes está pendiente de Portu según el Sevilla las negociaciones se rompieron esta misma mañana porque el Girona quería más indio después de llegar a un acuerdo osea que está todo atascado no se puede descartar nada pero a esta hora de la noche Portu sigue siendo jugador del Girona pasado mañana es el Betis Sevilla el derbi

Voz 0919 46:20 de la ciudad el Betis también tiene refuerzo de última hora no

Voz 8 46:22 de importancia se le marchó no puedo fichar a Rafinha Serra Ferrer pero tenía preparado al centrocampista del París Saint Germain los Celso esta misma mañana ha llegado bajo el Betis cedido con una alta opción de compra para la próxima temporada centrocampista argentino de mucha calidad para el conjunto

Voz 0919 46:40 Boris Blanco que en las últimas horas a rechazar

Voz 8 46:43 a una oferta del Niza por Woody Buzz por cierto una el Sevilla que se ha confirmado también gansos ella se marcha cedido al amén Frances

Voz 0919 46:51 gracias Manolo ese partido el derbi sevillano será el domingo mañana parte del Real Madrid Leganés Se juega en Vigo el Celta Atlético de Madrid vamos con la novedades de los dos equipos empezamos por el Cholo Simeone hoy por cierto a Griezmann Le han elegido mejor jugador de la pasada edición de la Europa League Miguel Martín Talavera buenas tardes