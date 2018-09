Hora 25 (31/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la noche las nueve en Canal

Voz 1715 00:02 ellas y este es el mapa de los sonidos del verano del XVIII

Voz 3 00:14 no

Voz 4 00:14 con ello

Voz 5 00:17 sí es

Voz 4 00:20 hoy hemos estado hablando de comercio de asuntos militares produciendo tramos vivirlo de oro entre otros

Voz 5 00:25 sí efectivamente y en otoño en ese fado Huete

Voz 6 00:30 eh

Voz 5 00:41 es empezar a trabajar en esto a lo largo de este mes y el próximo mes en una solución que esperemos permita la coexistencia inquirió la administración permita que incumpla la ley reiteradamente lo que está haciendo

Voz 4 00:59 si hubiera escayola integración real hasta que estoy harto que Juan Carlos I el correo a las actividades la absoluta tranquilidad de que por mi parte hice todo correctamente mi absoluta colaboración

Voz 8 01:41 a mí me parece una cuestión anecdótica una cuestión totalmente menos se han dado ya muchísimas aplicaciones incremento

Voz 4 01:47 la casa hombre no es representante político dijo no para representar a esta España

Voz 9 01:54 no

Voz 3 01:56 había tanta gente que que el paseo marítimo cedió hice pudo notar como como todos

Voz 5 02:02 empezó a temblar

Voz 3 02:04 está a salvo

Voz 10 02:11 de nada esto es acababa de coger la salida de la carretera Génova este o mirado la vuelta he visto que el puente se derrumbaba

Voz 11 02:19 cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso No pregunte una una doble Correia

Voz 5 02:46 nosotras no la farsa español y Chus

Voz 13 02:53 Nuestro muchacho que están ciertas ya nombrado caballero por qué

Voz 3 03:04 esa es nuestra casa nostra sin un diálogo entre catalanes

Voz 4 03:12 ah sí

Voz 5 03:15 es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de autoridad eclesiástica

Voz 1736 03:24 el fracaso de las autoridades eclesiásticas obispos superiores religiosos sacerdotes y otros a la fe

Voz 1715 03:31 dotar adecuadamente estos primos

Voz 4 03:38 la pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor y como no es posible tenemos que empezar a decir

Voz 3 03:45 no vamos a permitir la inmigración violenta

Voz 6 03:48 y que atente contra nuestro país

Voz 4 03:54 eh

Voz 1341 03:57 la poesía es para mí un compromiso con la verdad de las palabras un lugar de resistencia contra es sabe ya quería posmoderna y agónica que ha dado en llamarse post ve la mejor manera de reivindicar la dignidad de la política es oponerse al sectarismo y a la manipula el mayor reto que tenemos desde muy diferentes perspectivas es el esfuerzo por ser buenos en el buen sentido de la palabra bueno frente a los que trabajan por crear un tiempo propicio al odio cito como ya sabéis Antonio Machado día Ángel González

Voz 14 04:42 yo sí en sonoro este verano que hemos ido contando a quién

Voz 1715 04:45 en la SER y en Hora Veinticinco por supuesto el verano tiene sus voces los mensajes que nos deben enviar si quieren claro en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 15 05:02 cadena SER

Voz 1071 05:07 Pedro Blanco

Voz 15 05:08 sí

Voz 1715 05:23 esto es lo principal de lo que ha ocurrido en el último día del mes de agosto

Voz 1071 05:27 es Luis Sastre buenas noches la Pedro buenas noches se acaba al mes pendiente de la hora la Comisión Europea ha propuesto que deje de cambiarse cuando llegue en el verano y en invierno se voto en una consulta voluntaria del Gobierno comparte esa decisión de todas maneras el Ejecutivo convocará un comité de expertos antes de tomar una decisión sobre la hora sobre el caso

Voz 1736 05:42 dio sobre el huso horario por si el resto del país

Voz 1071 05:45 pasa a tener el horario de Canarias

Voz 1722 05:47 una vez conozcamos ese posicionamiento de los expertos pues lógicamente trabar las suficientes complicidades con los actores políticos los actores económicos los actores sociales para que en caso de que haya un eventual cambio pues cuente con el mayor consenso posible

Voz 1071 06:03 en Costa Rica donde ha cerrado su gira por Latinoamérica el presidente del Gobierno ha pedido a Quim Torra que le dé una oportunidad la política el Ejecutivo sostiene que no tiene encima de la mesa la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 16 06:14 es un Torra insiste en que él hará lo que le diga al Parlament

Voz 17 06:18 nosotros entendemos que la soberanía al pueblo de Catalunya radica en el Parlamento de Cataluña por lo tanto yo tendría un problema si no obedeciera al Parlament de Cataluña

Voz 1071 06:27 la Audiencia de Cádiz ha rectificado a la juez de Ceuta ha ordenado continuar con la investigación por la tragedia del Tarajal en la que murieron quince emigrantes repelidos por la Guardia Civil mientras intentaban llegar a nado a la ciudad los magistrados aseguran que no se puede cerrar un caso sin hacer el más mínimo intento de oír a los testigos y bueno no nos resistimos a volver a escuchar

Voz 1736 06:45 ha sido otra de las noticias otro de los

Voz 1071 06:48 unidos del verano como está sonando esta noche Detroit Ariana Grande Stevie Wonder en el funeral de Aretha Franklin cuyos restos han llegado en un hermoso Cadillac blanco en medio de la multitud Estados Unidos ha despedido también esta noche al senador John Mccain por cierto ha sido en el Congreso con honores militares en medio de un silencio solemne sin embargo mañana será la ceremonia en la catedral en la que participarán Barack Obama George Bush pero ya saben no Donald Trump por expreso deseo de la familia

Voz 16 07:49 venga poco más diminutos saludamos a los tertulianos de esta noche

Voz 1715 07:57 vamos dale ahí

Voz 14 08:00 venga

Voz 3 09:19 muy bien rojiblanco

Voz 1715 09:37 diecinueve minutos de la noche en las nueve minutos en Canarias tiempo para la información y para la tertulia en Hora Veinticinco hoy con Sevilla Ángela Cañal Ángela buenas noches

Voz 24 09:47 qué tal buenas noches y aquí en Madrid Carmen del Riego

Voz 1715 09:50 en buenas noches buenas noches bienvenida muchas gracias la reforma y la escuchemos mejor porque vuelve de vacaciones

Voz 0378 09:56 sí

Voz 1736 09:56 pero descansados y sí mucho descanso

Voz 1715 09:59 Carlos Cué Carlos hola Carlos ya volvió hace unos días de vacaciones en la diferencia de colores por ya se tenerlo color de Cármenes

Voz 0378 10:07 el pasado se quita enseguida

Voz 1736 10:09 a la cara de de cristales cansada está inspirada

Voz 1715 10:15 la veremos estas lo veremos esta noche estaba pensando antes mientras hacía el montaje los sonidos del verano y lo volvió a escuchar a las diez de la noche al final cuando uno echa la vista atrás aunque sean un periodo corto de tiempo

Voz 1736 10:27 semanas de esta programación de verano de la Ser la de cosas que pasan la de cosas que se van acumulando ya sabes qué pensaba cuando he visto que se proclamaba a Pablo Casado

Voz 0378 10:38 el presidente del PP dije pero esto Face mucho

Voz 1736 10:42 pues no sé si bueno no en realidad no pero antes era sin embargo me parece me parece que fue hace ya ni se sabe si si si a mi me parece ser de ocurrió eso

Voz 1715 10:54 los con los asuntos del día y convendría matizar algunas muestras de euforia de las que se han ido sumando a lo largo del día porque es probable el próximo mes de octubre volvamos a cambiarla ahora volvamos al horario de invierno ya veremos qué ocurre en marzo pero es probable que el próximo mes de marzo volvamos a cambiar la hora porque sería la primera vez que Europa decide algo

Voz 1736 11:15 lo hace con rapidez porque seamos sinceros que fin

Voz 1715 11:20 tampoco es que sea el AVE de la política lo cierto es que la Comisión Europea va a proponer a los Estados miembro que dejen de cambiar la hora en primavera y en otoño la propuesta exija de una consulta en la que casi sólo votaron alemanes en esto Alemania también suele tener la voz cantante la que ganó con una mayoría aplastante a la opción de acabar con los cambios de hora vamos a Bruselas el buenas

Voz 0738 11:41 buenas noches aquí está la propuesta si hay que anular la obligación impuesta en el año dos mil es decir hay que cambiar la ley Juncker confía en que lanzada la idea demostrará que el problema de muchos ciudadanos no se encuentra en Bruselas porque son los gobiernos los que ahora tienen que confirmar si hay consenso es suficiente para que el tema llegue al Europarlamento donde también hay voces sorprendidas no se esperaban quizás la rapidez de Juncker ya empiezan como algunos gobiernos a rebajar expectativas

Voz 1028 12:12 bueno todo el mundo sabe que en el Parlamento Europeo en la Comissió consejo las decisiones no son rápidas porque eh requiere hacer una propuesta hacer un debate luego que ambas e instituciones Consejo y Parlamento adopten la medida por lo tanto se me antoja de va ser muy complicado de que esta medida pueda estar aprobada para el de ellos

Voz 0738 12:38 uu es el ex ministro Pepe Blanco hoy eurodiputado que ha pedido un informe de costes económicos aunque para el Europarlamento igual que para los gobiernos el reto es justamente el de clarificar si son capaces de decidirse rápidos porque la expectativa que abierto Juncker exigirá muchas explicaciones si a finales de octubre hay que volver a mover los relojes

Voz 1715 13:03 vi fin me voy a apostar con ustedes una cerveza a que a finales de octubre volvemos a cambiar los relojes de oro que si la pierda como la pago debo estar muy seguro de esta puesta en todo caso este es un viejo debate en un país como el nuestro que además se encuentra fuera del huso horario que le correspondería por su posición geográfica muchos expertos sostienen que deberíamos tener la hora de Portugal bueno hoy le han preguntado al Gobierno no por esta idea de la Comisión Europea la ministra portavoz ha asegurado que el Gobierno la comparte luego Pedro Sánchez ha sido en fin algo más frío en la reacción el presidente ha asegurado que lo que va hacer el Gobierno es preguntar a los expertos que hacer ir buscar consenso ya veremos si se consigue Óscar García

Voz 1645 13:45 en la agenda del Gobierno está no sólo apoyar la propuesta de Juncker sino también abrir otro debate más controvertido como es el del cambio del huso horario el presidente ha anunciado que se creará un comité de expertos que deberá evaluar que conviene en términos de productividad de calidad de vida de Bienestar Social de ahorro energético para nuestro país y luego buscar el máximo consenso Pedro Sánchez

Voz 1722 14:05 una vez conozcamos ese posicionamiento de los expertos pues lógicamente trabar las suficientes complicidades con los actores políticos los actores económicos los actores sociales para que en caso de que haya un eventual cambio pues cuente con el mayor consenso posible

Voz 1645 14:20 el Gobierno según ha dicho la portavoz Isabel Cela entiende que el sistema actual de horarios no tiene tantas ventajas

Voz 1715 14:26 sí sí este es un debate circular cuántas veces no sabrán escuchado ustedes en los medios en la radio que en la SER debatir sobre las ventajas sobre los inconvenientes de este tipo de cambios de horario los expertos junto a los medios llevan años discutiendo sobre el ahorro energético sobre las consecuencias en la salud sobre las implicaciones laborales en fin a lo largo del día hemos ido reuniendo las opiniones de los expertos que Nos va a resumir José Manuel Jiménez

Voz 25 14:53 de los primeros interrogantes es cuáles son los efectos sobre la salud los médicos dicen que con el horario de verano se descansa menos Pilar Rubio de la Unidad del Sueño del Hospital La Fe de Valencia

Voz 26 15:04 sobre todo en el cambio de de que se hace en primavera que nos quitan una una hora de sueño suele haber unos cuantos días de cansancio o demás fatiga en los niños lógicamente que ellos tienen que llevar una rutinas bastante marcadas pues el cambio pues se hace más

Voz 25 15:24 es más notorio pero no sólo los niños sufren estos cambios también a los ancianos les altera especialmente a sino en lo explicaba José María Borrell médico de Atención Primaria en Huesca

Voz 27 15:34 es un pequeño cambio una hora después se les puede hay gente que está también cada con con con muchos tratamientos mucha para coloquial de fondo y necesitan dormir

Voz 25 15:50 es que el insomnio es una de las consecuencias para la salud de ahí que las asociaciones de víctimas de tráfico hayan celebrado la propuesta Ana no bella es la presidenta de Stop Accidentes

Voz 28 16:01 cambio Dario siente afecta a las personas tenemos más sombra Valencia adelante a sus tías cambio y eso también es peligroso a la hora de de conducir

Voz 1715 16:12 por otro lado desde el punto de vista energético

Voz 25 16:15 la muy claro que el ahorro sea muy grande así lo decía en Hoy por hoy el experto en la materia Jorge Morales

Voz 8 16:21 bueno yo creo que el efecto clarísimo es mínimo en en lo que es el consumo de electricidad y bueno prácticamente despreciable no sabría calcular lo porque es que no hay ningún cálculo oficial sobre esto

Voz 25 16:30 las realidades que no hay un consenso claro sobre qué horario resulta mejor para la vida día

Voz 1715 16:35 en bueno nuestro meteorólogo ha hecho un ejercicio muy interesante en nuestra web en Cadena Ser punto com que queremos traer a la antena su ejercicio es un caso práctico sobre cómo nos cambiaría la vida si se eligiera un horario hubo otro Jordi Carbó buenas noches buenas noches bueno Jordi haber prime un escenario posible que nos quedamos con el horario de verano en la web por ejemplo ponía el ejemplo de un día concreto Draghi de varias ciudades

Voz 0978 16:59 sí hemos escogido el día en principio que es más corto de manera que es cuando quede más evidente más evidente hemos escogido tres ciudades aunque en el conjunto del país tanto la próximo insular como Baleares hay que tener claro qué es lo que más se notaría es que durante la mañana el saldría tan tarde que lo haría entre las nueve y las diez de la mañana es decir en Barcelona por ejemplo a las nueve y cuarto en Madrid a las nueve treinta y cuatro y en A Coruña pasadas las diez a las diez y seis minutos para ser exactos evidentemente esto querella quedaría compensado por más rato de sol más luz natural durante la tarde cuando ahora normalmente en invierno rápidamente se esconde el sol pues lo haría en todo el país pasadas las seis seis veinticinco en Barcelona seis cincuenta y uno en Madrid y en A Coruña no sería de noche en pleno invierno hasta las siete de la tarde

Voz 1715 17:45 muy bueno segundo escenario que nos quedemos con el horario de invierno que sea es el que se establezca qué ocurriría

Voz 0978 17:52 en el horario de invierno evidentemente el cambio sería más evidente en verano cuando estamos más habituados por ejemplo a que el sol se alargue muchas horas pasadas las diez haciendo suele muchos puntos del país pues yo soy uno pasaría porque se escondía bien temprano ponemos el día que es es contaría más tarde porque a medida que avanza del verano pues sería el de noche más temprano por ejemplo en Palma de Mallorca hasta las ocho y veinte o mejor dicho a las ocho y veinte ya sería oscuro en la ciudad de Madrid un poquito más tarde a las ocho y cuarenta y ocho minutos sería el mismo caso para la ciudad de Sevilla pero claro esto quedaría compensado porque durante las mañanas rondarían sobre todo de los que más de una Duggan ya lo hace temprano ahora Press que elevaría muy temprano a las cinco y veintidós en Palma a las cinco cuarenta y cinco en la ciudad de Madrid en Sevilla avanzaría a las seis y tres minutos

Voz 1715 18:40 claro todo esto contando con que mantenemos el huso horario actual porque si fracasamos Laura un ahora no Jordi

Voz 0978 18:46 de hecho ahí estará el debate no yo creo que a la conclusión al finales que bueno no hay ninguna solución que sea perfecta sencillamente tenemos que valorada ver cuál nos conviene más yo creo que por ejemplo el hecho de que cuando entremos hayan trabajo Juan Rosell

Voz 1715 18:59 los estudio en pleno invierno pasado

Voz 0978 19:01 las nueve todavía de noche eso se va a notar bastante no es lo que más va a notar la gente

Voz 1715 19:06 tú con con con qué cambio te que aunque con qué horas yo te quedarías

Voz 0978 19:10 yo contento que no se camisas más el horario porque al final eso es lo que más ha bajado acaba otras tocando no pero yo soy de los que prefiere que se instaure el de interno creo que sería el más adecuado para la mayoría de la gente

Voz 1715 19:21 gracias Jordi buenas noches buenas noches bueno como una de las discusiones tiene que ver con el huso horario hemos decidido esta noche irnos aquí al adicto marcharnos hasta Lisboa hasta nuestro corresponsal Aitor Hernández editor muy buenas noches buenas bueno ahí son claro las nueve y diecinueve minutos

Voz 29 19:38 efectivamente ahora menos

Voz 1715 19:40 si se cuenta con el cambio Aitor en Lisboa en el día más corto del año el sol no saldría hasta eso de las nueve de la mañana como cómo se ha tomado hoy esta noticia allí cuál es el debate

Voz 29 19:50 a ver curiosamente esto ha dominado el el ciclo de los viarios hoy de hecho ha salido a la luz que el Gobierno portugués ha pedido un informe al Observatorio hasta ahora me de Lisboa que es la la equidad que regula todos los horarios en ahí sino ir el observatorio ha salido claramente en contra de la posibilidad de cambiar el sistema actual al parecer Portugal ya hay todo esto en el país siete y lo mantuvo hasta el setenta y cinco hasta la Revolución de los Claveles ir lo que descubrieron era que las inconveniencias eran mucho mayores entonces el informe del Observatorio está claramente en contra porque precisamente señalan que la dos grandes movimientos de personas y dando las escuelas y los trabajos de noche sería problemático

Voz 1715 20:41 sí podría comentar el nombre de accidentes

Voz 29 20:44 claro sólo para tener en cuenta durante el cuarenta por ciento del año la mayoría de los portugueses estarían levantándose

Voz 1715 20:51 claro vamos a hacer un poco de historia Aitor porque Portugal sí llegó a cambiar su horario alguna vez

Voz 29 20:57 correcto entre mil novecientos noventa ido así el noventa y seis y el Gobierno de Aníbal Cavaco Silva ha cambiando el horario de El País para adaptar el horario central osea el horario de España y lo hizo precisamente por motivos económicos la idea era favorecer los negocios con España ya y con Alemania esto causó un obús Heller avisado en el país en parte porque llegó a ver ninguna desconección el horario solar que llevó a ser de dos horas y media entonces las quejas eran constantes cuando tomó el poder esos años Gutiérrez Secretario General de la ONU una de las cosas que prometió era inmediatamente volver al sistema antiguo osea el sistema que alineaba el horario portugués con el de Reino Unido desde entonces se ha mantenido así

Voz 1715 21:46 claro quizá los expertos a los que podría consultar el Gobierno sobre qué qué horario que huso horario es mejor son los habitantes de la raya no de la frontera que en fin de trabajar en un sitio luego ver en otro oí se van una hora y vuelven a otra

Voz 29 22:00 efectivamente es el el pueblo más versátil de de de Europa yo llegado con personas que viven en nevera ahí por ejemplo así que tras a Badajoz todos los días y viceversa algunos han en relojes separados otros tienen el el teléfono de cambiarse fin la gente llega a tener sus alusiones pero ese es curioso que algunos de hecho juegan con ello por ejemplo exige pasa de de horario de los almuerzos en Portugal pasan a nuestro lado y comenzarán a día

Voz 1715 22:30 las es una ventaja que ya no me comer pues me voy al otro lado hoy aquí ha anochecido y por allí

Voz 29 22:37 pues hoy precisamente el sol a las ocho y cuatro Sidor relativamente tranquilo

Voz 1715 22:43 la de Hernández Lisboa muchas gracias y buenas noches

Voz 29 22:47 las buenas noches

Voz 1715 22:49 en las opiniones de AGE a Carlos y Carmen del Riego no sé si compartir mi cara me cautela sobre los ritmos de la Unión Europea Carmen sobre cuándo veremos esto si es que lo acabamos de ver aunque es cierto que el debate más trascendentes Si hablamos de horas yo creo que esta mañana había un tuit de Carlos diciendo de lo que hay que hablar es de los horarios de la gente de la vida del trabajo y de la manera de conciliar la vida laboral y personal en España también hablaremos pero digo si hablamos de de labor en la que vivimos quizá más relevante sea el debate sobre el cambio del huso horario además de retrasar o adelantar la hora

Voz 0378 23:26 bueno porque al final el debate está ignorarlo decía hace un momento en la conexión con el horario solar nuestro problema es que ya de hecho vamos una hora por delante de lo que sería lo que no por lo que nos correspondería por situación geográfica entonces yo creo que se podría que de una vez por todas empezar ese debate ahora cuál es el problema todos los expertos coinciden en que lo importante es la armonización de horarios para que sea efectivo que haya cambio no haya cambiado si esto va a provocar que al final haya unos países como España que cambien su uso horario para adaptarse a las horas de sol para para que esos biorritmos estén más acordes con lo con lo que debería ser sólo su sistema vital al final hemos vuelto a a romper la baraja en estos momentos de toda la Unión Europea pues me parece que son Portugal Reino Unido por un lado oí en Chequia por otro me parece los que no tienen el horario

Voz 1715 24:45 el horario central en el horario a centrar

Voz 30 24:47 eh si se trata de adaptar

Voz 0378 24:51 que al al horario solar la vida de las personas que paraíso se hizo el cambio de verano y el invierno porque es que varía mucho en las horas de sol nos decían de pasada digo otra cosa la mayoría de de enero Nos europeo sea sobre todos los alemanes finlandeses que es donde más se ha votado aunque sea votado muy poquito

Voz 16 25:17 apuestan por

Voz 0378 25:18 el horario de verano obviamente eso lo lógico porque a ellos les beneficia pero lo raro es que España también haya votado por el horario de verano cuando tiene algún sentido que Se que amanezca a las cinco de la mañana

Voz 1736 25:36 en en verano o que tengo es quieren invierno al cole al trabajo a las grúas

Voz 0378 25:42 no hay épico encuentro absolutamente ningún no ha pasado lo mismo en Francia y en Italia y que ha apostado por el oral

Voz 1736 25:50 el primer no pero yo creo que lo primero será

Voz 0378 25:53 voy a ir a tener el horario osa a quitarnos en estos momentos tendríamos que quitarnos dos horas para estar en el horario normal

Voz 1715 26:01 Carlos viaje

Voz 31 26:03 sí yo la verdad que reconozco el tema me fascina el tema horarios en general me parece un tema del que del que hablamos poco sobre todo el tema de fondo que creo que son los horarios españoles que es un tema absolutamente trascendental y el que se habla poquísimo y me parece que esto es una buenísima excusa si lo que decían en el tuit yo creo que basta mirar un mapa para que alguien mire un mapa tranquilamente de Europa idea que no tiene ningún sentido que A Coruña tenga la misma hora que Berlín sean realmente es muy difícil de justificar va se siempre se apela a motivos económicos lo que hablaba el corresponsal Ed en Lisboa no motivos de de negocios y demás pero realmente el el huso horario de España creo que es

Voz 32 26:42 oye hoy le hemos preguntado a la a la portavoz la sensación de que Leo le gusta el debate pero como que les da un poco de miedo no porque probablemente le puede pasar como a Portu

Voz 31 26:50 al estas cosas son delicadas y a los gobiernos a veces les salen mal yo acabo de vivir varios años en un país donde no se cambiaba el horario en Argentina y en Latinoamérica en general no se cambia en Estados Unidos hay división de opiniones hay Estados que no Ka que cambian Estados que no cambian IR tengo que decir que tampoco es especialmente dramático vivir en un país donde no se cambia el horario en verano y en invierno no en no altera Carlos pero es dramático vivir

Voz 0378 27:14 en uno el que se cambia no

Voz 32 27:16 a a mi a mi me yo lo creo que tiene algunos

Voz 31 27:19 ajustes por lo menos en el momento que se cambia no dramático por su puesto que no es ahora yo creo que insisto es no sé si vamos a hablar ahora más adelante del otro tema que sí que creo sí creo que cuando uno vive fuera lo nota todavía más el

Voz 1736 27:32 inmenso despropósito de los horarios español

Voz 31 27:35 es que es algo de lo que yo creo que sea un poco se habla poco políticamente que es un tema Manuel Jordi Sevilla en algún momento lo intentó hubo ha habido comisión documentos en la Administración

Voz 32 27:46 ya se ha intentado pero aquí la clave es la de claves lo privado y luego puesto en lo puesto en Twitter es un tema que me interesa hace mucho

Voz 31 27:53 pésimo tiempo y cuando uno habla con amigos extranjeros le da muchísimo la atención pero extranjeros no de Alemania con tanta gente que dice es que no somos alemanes no Alia habló con los italianos para ver el cuando viene un italiana España el disco del despropósito el descentre qué le parece el los horarios españoles el perjuicio enorme que eso significa para las familias au para los amigos o para relaciones sociales esta idea española sobre todo los horarios comerciales el parón al mediodía perder horas y horas y horas de trabajo porque los porque los comercios paran porque a las porque hay que hay que hacer un horario partido todas estas es que a nosotros nos parece honor malísimas porque están instaladas en España hace muchos años no son normales en nuestro entorno no son normales a los horarios a los que comemos los horarios a los que volvemos a trabajar de verdad es un asunto que es verdad que es mucho más de fondo de lo que creo

Voz 1736 28:46 se trata del comercio muchos países a las cinco se cierra sobre todo el horario continuado no comer las diez a cinco Fini el comer el no

Voz 31 28:56 en la mayoría de los países que nos rodean

Voz 1736 28:58 las comidas de trabajo no son de los horas sobre las claro son de uno

Voz 31 29:01 ahora las comidas rápidas son de media hora

Voz 0378 29:04 no pasa nada y la gente se va antes a casa de verdad

Voz 31 29:07 se puede hacer y esto yo estoy convencido de que España llegará porque como es muy positivo la gente poco a poco se irá dando cuenta de que vive muchísimo mejor con eso con lo cual en algún momento creo que los sindicatos tienen mucho que decir creo que tiene que haber presión en las empresas para romper esta dinámica absurda de quedarse en las oficinas hasta las ocho de la tarde que no aporta nada después de tres horas de parón y a mí la verdad que me me parece un gran debate para para el siglo XXI para un país moderno que se parezca al entorno europeo tampoco estamos pidiendo nada extraño

Voz 1715 29:36 Ángela

Voz 24 29:38 el debate y la verdad es que es interesantísimo no porque invita a un a una triple perspectiva como la lo lo estáis planteando vosotros unos sobre si interesa o no que la mitad de un del año estemos con un a un horario y la otra mitad del año con otro y todas las bueno a las distorsiones caso genera en nuestra vida en los biorritmos eh biológico los mayores en el gasto farmacéutico incluso los accidentes de tráfico otro debate es si España debe romper con algo que es completamente artificial que es la decisión que tomó en su momento el régimen franquista o de equiparar Bono de alinear la hora de España con la de Alemania en una decisión completamente artificial in claramente política la última la que apunta Carlos Arias hablando sobre los las costumbres horarias en España sobre con a que era Nos levantamos aquí ahora comemos Icomos no no no nos organizamos yo tengo que decir de de partida que en principio creo que con con la mayoría de de de la gente estoy a favor de establecer un solo horario a lo largo del año porque el el lo los cambios me parecen una distorsión un poquito extraña pero tengo que decir que me ha me ha sorprendido la manera en la que la Comisión Europea ha llegado a esta decisión a esta recomendación cuando tenemos en cuenta lo difícil y lo lentas Casón todas las decisiones en la Unión en la en el ámbito europeo no que es un trasatlántico al que le cuesta muchísimo hacer un pequeño e viraje una una estructura con una con unos reflejos muy muy lentos que aquí nos encontramos con una encuesta que se hace en el mes de junio junio julio eh que está durante unos cuarenta días el a la que responden mayoritariamente ciudadanos alemanes no sé si porque estaban más interesados en el tema o porque está más informado sobre la encuesta yo tengo que reconocer que no ni siquiera estaba de verdad yo no se veía que al tanto de que sido una encuesta lo lo tengo que decir luego al carrilero

Voz 1715 31:38 porque los horarios le preocupa mucho pero claro luego hacer

Voz 24 31:40 pero la verdad es que si no se publicitó digamos discretamente yo lo he visto que está en Prensa Española el hecho de que esta encuesta estaba en marcha pero sinceramente yo no no me no me había informado en no me había llegado la asistencia este encuesta hay un ochenta y vemos que hay cuarenta y cuatro millones de europeos que contestan la inmensa mayoría una dos tercios creo que son alemanes que ya ya os digo o estaban muy interesados en el tema o estaba más más informado y que en base a esa encuesta que hay una participación muy muy muy baja en relación con la población europea pues de repente y el presidente Juncker da una una decisión exprés de una recomendación a todos los gobiernos de Europa para que establezcan un nuevo es una nueva costumbre horaria de un solo horario durante todo el año ojalá que la Unión Europea fuera tan ágil en tomar decisiones como con con esta cuestión que no es que no es menor porque afecta a la economía afecta a nuestras costumbres incluso doloroso por ejemplo por otros ex consejero

Voz 0378 32:40 no habrá que habrá que preguntarse porqué esa rapidez también si no está detrás de eso intentar desviar o encontrar al algún debate que pueda unir a los europeos cuando a lo mejor al final lo que hace es dividir los también hace cuatro años pregunto a a los a los gobiernos de los Veintiocho Estados contestaron dieciocho para que veas una el interés que había también incluso entre los gobiernos

Voz 30 33:09 ir esos once

Voz 0378 33:12 gobiernos enteros dieciocho que contestaron dijeron que se mantuviera la actual situación

Voz 31 33:18 pues la verdad es que nueve parece precisamente un día para criticar a la Comisión Europea el día que hace algo que es un debate

Voz 0378 33:24 de hecho

Voz 31 33:27 ha conseguido no no sé qué digo que hemos estamos en esta radio hablando de esto y hay muchas radios europeas seguramente están hablando en fin han conseguido generar un debate importante sobre un tema relevante y un debate además europeo porque prácticamente toda Europa tiene el mismo horario con lo cual eh

Voz 32 33:43 dado que terminan jeringas de bares de noche haré lleguemos no cree Roswell en los temas de mira no

Voz 0378 33:49 no crees que el debate debería haberse generado antes para que hubiera más informal

Voz 32 33:54 para no podría ser mejor pero no me parece mal ni el procedimiento ni niño insisto la forma en la que se ha planteado ha generado a mí me parece mal una cosa son Buendía europeo no parece un señor bueno ni malo me para

Voz 0378 34:09 EFE bien que se consulten las cosas me parece bien que se consulten después de generar un debate sobre ese asunto porque estoy seguro que hoy no pero a posteriori porque estoy segura que hoy muchísima gente incluso de los que han votado cuando da oído decir que no amanece sería en invierno hasta las diez si no no sé cuánto en La Coruña se pregunten ostras en esto novia ya no había yo callando

Voz 31 34:39 sí hay mucha oposición separara yo creo que no no genera donde va

Voz 0378 34:42 sin sí sí sí el debate me parece interesante ahora lo que me pregunto es porque de lo anuncia tan rápido que es lo que decía Angela Juncker justo después de conocerse el resultado de un de una consulta en la que ha participado que es el veinte por ciento de los de los europeos

Voz 1736 35:04 mucha menos menos menos menos muchísimo viento lote no tenía por aquel a lo mejor es aparte

Voz 24 35:10 nación ha sido va buenos y lo compara cero veinte pero ahora

Voz 1736 35:12 vale me acordaba ya del veinte

Voz 0378 35:15 pero veinte por ciento de los europeos lo asume como propia con ese cero veinte lo asume como propia sin encomendarse a nadie ni consultar con nadie ni con el Parlamento y nada luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas claro esto porque lo diga Juncker no va a ser que sí tendrá que haber un acuerdo de los de los estados luego el Parlamento también quién tendrá que ver tendrá que ver qué verse también cómo se hace si se queda en invierno todos si cada uno puede quedarse con uno de invierno con el de verano y al final esto va a ser una juerga

Voz 1736 35:55 claro la la sensación que he tenido cuando

Voz 24 35:57 todo cuando le han preguntado a la ministra portavoz en el Consejo de Ministros yo no sé en el resto de de gobiernos europeos pero la sensación que yo he tenido deja el Gobierno de España les ha pillado un poquito por sorpresa ese anuncio se ha dado lo que ha dicho la portavoz que estaban de acuerdo que siempre han apostado por por por romper no este sistema de doble horario a lo largo del año pero cuando le han preguntado bueno cuál es la apuesta del Gobierno de España en mantener el horario de verano que es el en el que estamos actualmente o mantener o establecer fijo un horario de invierno no ha sabido una respuesta yo creo que es porque bueno ya he dicho que ni siquiera sea debatida en el Consejo de Ministros y creo que le pilló completamente por la por la Expo

Voz 33 36:39 Alda la historia traído más lejos de lo que día total no este no no pero es verdad lo que dice Ángel

Voz 0378 36:46 se ha preguntado si se quedaría con el de verano con él de invierno que ha mirado al sus asesores como diciendo

Voz 1736 36:53 para que de que dijo tenemos alguna posición

Voz 33 36:55 la idea no pero ni idea

Voz 31 36:57 pero insisto en cualquier caso es estupendo que haya generado debate así yo creo que yo creo que además no nos engañemos se debate caros años

Voz 0378 37:05 en Tina pero en Rajoy propuso además solemnemente eh porque fue el digo solemnemente porque fue en creo que fue en el Parlamento en el como una gran propuesta que la administración dejará de trabajar a las seis de la tarde en se volvió a porque este debate no nos empieza hoy

Voz 32 37:24 el drama el drama es que la extrema no es ya no es el problema es que no es la administración hoy el problema

Voz 0378 37:31 no pero la Administración sin la Administración adoptara una decisión que cumpliera

Voz 31 37:37 bueno que cumpliera les seguirían

Voz 0378 37:39 las empresas privadas estoy segura me parece

Voz 32 37:42 entrega lamentablemente no creo Chema es más serio problema

Voz 0378 37:45 es que los mismos que proponen eso que saca a las seis después te te ponen reuniones que empiezan a las siete a las ocho de la tarde ICO obligan a mantener trabajos tal

Voz 31 37:55 así eran las once de la sí pero yo sinceramente creo hasta donde desde hasta donde conozco que no son ningún experto pero hasta donde conozco creo que la Administración comparado con lo privado está muy racionalizado quiero decir en la administración hay mucho horario continuo hay mucho Harare un horario continuo gente que sale a una hora razonable que puede disfrutar de la tarde que puede conciliar en general hay excepciones evidentemente pero en casi toda la administración hay bastantes continúa el drama real es en lo privado y el hay privada de sectores privados en los que es más comprensible que haya horarios locos desde luego a los periodistas seguramente no nos libre haremos nunca de tener unos horarios Un poco particulares pero hay miles diría a millones de personas que están haciendo un horario que no les aporta absolutamente nada ni a ellos ni a sus empresas que parten el horario en necesariamente por costumbre es por tradición es porque siempre seguido así que están perdiendo horas y horas has de ocio de trabajo de consumos si queréis económicamente en fin de disfrutar de la vida por una costumbre que sólo tenemos nosotros en Europa que es que exige la bueno es que los europeos somos así es que es una cosa española que hay gente incluso que la defiende como una particularidad nacional e entrañable Hinault tiene nada entrañable nos quita horas de vida es absurdo tener hice puede cambiar evidentemente hay que tener el valor de legislar lo pero se podría legislar en contra de que te puedan obligar como hay millones de personas y miles de los que nos están escuchando que tienen un horario partido que no quieren tener su empresario les obliga a tener buen hacer muchísimas cosas

Voz 1715 39:24 a ver en qué queda esto del cambio horario pase lo que pase hora25 empezará siempre a las ocho

Voz 32 39:30 que hoy los periodistas nosotros nosotros dormido en Mostar claro efectivamente nosotros no vamos a cambiar pero hay muchos otros trabajos normales tú lo has dicho hay muchos trabajo

Voz 0378 39:40 cada vez hay más trabajos que no son normales

Voz 1736 39:43 bueno eso tampoco ha sido nunca eh o casi nunca

Voz 1715 39:47 seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de guasa al que nos pueden enviar sus notas de voz para hablar por ejemplo del cambio horario vamos a una cosa nos vamos a marchar a desconexión aparcamos ya este asunto y a la vuelta el echamos hoy también una mirada a Cataluña por cierto que el tuit más peculiar del día es de Puigdemont que ha sido capaz de unir la consulta europea sobre el cambio de horario y la consulta del uno de octubre en Cataluña sí ahora he visto

Voz 0378 40:17 no no lo he visto luego le gusta esto

Voz 1715 40:20 deja tenía claro busco durante la durante la publicidad porque tiene guasa a las diez y cuarenta seguimos en hora25 Hora veinticinco

Voz 1715 44:42 y aquí seguimos en la tertulia de Hora veinticinco con Ángela Cañal con Carlos Cué Icon Carmen del Riego el tuit al que antes hacía referencia del ex presidente Puigdemont esta mañana CD doce horas por lo tanto pues casi a las once de la mañana decía esto la Comisión Europea anulará el cambio de hora después del resultado de una consulta en la que ha participado menos del uno por ciento de la población lo tendré en cuenta cuando un dirigente europeo diga que el referéndum del uno de octubre no vale porque ha participado el cuarenta y tres por ciento del censo sus hilar fino para unir realidades bueno sigamos avanzando ya veremos de Cataluña precisamente a qué se refería exactamente el presidente Sánchez digo formuló esta pregunta bueno porque se ha discutido algo a lo largo del día cuando ayer dijo esto

Voz 1722 45:26 el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los libros

Voz 1715 45:40 pues bueno se interpretó como una apelación indirecta pero apelación al ciento cincuenta y cinco William preguntas de la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros ha asegurado ha insistido en que su Gobierno no ha manejado se Potes

Voz 38 45:52 el artículo ciento cincuenta y cinco no ha sido objeto de debate por este Gobierno en ningún momento desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención ninguna intención de recorrer ningunas a la dialéctica ningún aumento de tensión precisamente lo que quiere el Gobierno es que el Godard rebaja su tensión

Voz 1715 46:12 así que para salir de dudas para saber si efectivamente era una amenaza más o menos velada con el ciento cincuenta y cinco lo mejor era acudir a la fuente original a Pedro Sánchez cerrados gira por Latinoamérica ya que claro no se le ha preguntado por este asunto ahí estaba Inma Carretero Inma buenas noches buenas noches el Gobierno trabaja con la hipótesis de que

Voz 0806 46:30 sin Torra no tiene fuerza suficiente para llevar a la practica sus amenazas no cree que Esquerra Republicana de Catalunya le vaya a seguir así que después del cruce de declaraciones de estos días hoy Pedro Sánchez ha vuelto a subrayar en público en una rueda de prensa en Costa Rica que su apuesta es la de la política la del diálogo

Voz 1722 46:46 hay que dar una oportunidad a la política nosotros advertimos ya ser recorrió ese camino el año pasado por tanto advertimos simplemente de cuáles son las consecuencias de devolver al unilateralismo de volver a a la quiebra de la legalidad

Voz 1715 47:00 y como prueba de su voluntad ha recordado Pedro Sánchez que

Voz 0806 47:02 va a ir a Barcelona reunirse con Quim Torra este año y también se va a celebrar allí una reunión del Consejo de Ministros en definitiva el presidente ha querido rebajar el tono evitar la confrontación y el cuerpo a cuerpo en esta última rueda de prensa que ha celebrado en América Latina en San José de Costa Rica de donde ha partido ya rumbo a España donde está previsto que aterrice mañana por la mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz

Voz 1715 47:27 bueno el presidente de la Generalitat se aferra a lo que interpreta como una advertencia o una amenaza eso le conviene claro para su discurso Quim Torra dice a Pedro Sánchez que menos azuzar el ciento cincuenta y cinco más hacer una propuesta política para Cataluña nos vamos a Barcelona informa Paula Romo

Voz 1684 47:45 Torrado les recuerda a Sánchez que el talante del Gobierno socialista ha expresado en numerosas ocasiones por el mismo presidente es el de proporcionar una solución política a un conflicto político aunque no se ha ahorrado una contra advertencia en este juego cruzado de las últimas horas ha recordado que él y su política sólo se deben a la voluntad del pueblo de Cataluña representado en el Parlament la duda razonable es saber qué hará el president si el Parlament le encomienda desobedecer o emprender la vía unilateral se le ha preguntado si la expresión que ha usado significa precisamente eso y en ese brete Torra ha tirado de manual de eufemismos no

Voz 17 48:19 quiere decir eso quiere decir que como catalanes nosotros entendemos que la soberanía al pueblo de Catalunya radica en el Parlamento de Cataluña por lo tanto yo tendría un problema si no obedeciera al Parlament de Catalunya ese es mi problema como presidente de la Sanitat

Voz 1684 48:35 Hinault otro Torra le ha exigido al presidente ya lo viene haciendo desde hace un tiempo que aclare su propuesta para Cataluña y también ha lamentado que Sánchez amenace con el ciento cincuenta y cinco y ex president ha tenido siempre muy claro que Sánchez aunque no lo dijera se refería a esta intervención de la autonomía cuando afirmó que Torra textualmente sabe perfectamente lo que de pararía volver a la vía unilateral

Voz 1715 48:56 la soberanía del pueblo de Cataluña reside en el Parlamento de Cataluña ha recordado a Quim Torra pues la soberanía tienen las persianas bajadas porque el Parlamento de Cataluña sí así de cerrado desde hace ya muchas semanas iba a seguir cerrado y sin actividad durante el mes de septiembre y así seguirá hasta el mes de octubre y luego está el PP y Ciudadanos separados estos días por los lazos amarillos por la respuesta que quedar a esa expresión política que el Partido Popular no creen que Rivera deba dedicarse a retirar lazos Javier Maroto esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0893 49:27 creo que un político te quieras al presidente del Gobierno lo que tiene que conseguir en una situación como esta va a arbitrar las leyes en el Parlamento y conseguir que las decisiones políticas también las que afectan a los Mossos d'Esquadra sean eficaces para evitar primero que se pongan esos lazos y si realmente son lazos que están provocando altercados en la convivencia y en segundo lugar proteger y esto lo digo bien claro y bien alto a los que de forma voluntaria quieran quitar

Voz 1715 49:56 Ciudadanos desprecia las críticas del PP con un golpe bajo José Manuel Villegas les recuerdo al Partido Popular lo poco que pinta de electoralmente en Cataluña

Voz 39 50:04 pues no esperamos mucha ayuda del señor Casado ni del Partido Popular ya sabemos lo que el PSOE tiene que tienen en Cataluña pero en todo caso no sorprende que hayan pasado de su habitual inacción a la crítica a criticar directamente a aquellos ciudadanos que lo que están haciendo es intentar que se cumpla la ley

Voz 1715 50:22 por cierto que hoy se ha sabido que el miércoles de esta semana en una reunión que nos hizo pública de la que de la que no se avisó se reunieron La Moncloa la vicepresidenta Calvo con la presentar Tahri de la Generalitat para dicen fuentes de conocerse porque no se conocían personalmente porque bueno volver a tener que mantener una relación política más o menos fluida durante los próximos meses bueno a ver los diferentes planos que nos deja hoy Cataluña como argumento de la autoridad Carlos va a empezar por til ese pequeño brote de cierta tensión dialéctica entre Sánchez y Torra entre La Moncloa y la Generalitat en un momento en el que en fin se buscaba sobre todo la contemporización política después de que ayer Sánchez apelar al decirlo así lo entendimos todos al ciento cincuenta y cinco