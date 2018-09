Hora 25 (31/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 en una carta diciendo que tiene que aplicarse ya el ciento cincuenta y cinco hay que exigir a Torra que poco más o menos crees que juró lealtad a la Constitución pues no se dan las circunstancias por muy encendidas que sean las declaraciones inmuta por mucho con las escandalice en algunas de las cosas que se dicen en en política para aplicar el ciento cincuenta y cinco se tiene que dar un incumplimiento real y efectivo de la ley para que sea justificado no basta con una serie de declaraciones hay mucha expectación con lo que va a decir Torra el martes en esa conferencia pero del dicho al hecho hay un trecho

Voz 2 00:34 lo que pasa es que ahora el más además del del hecho de que vayan a hacer es decisión extras que judicialmente yo creo que tienen clarísimo lo que pasaría ahora hay una diferencia política desde que llegó llegado Gobierno de Sánchez hay muchas pero una muy importante y es que por primera vez en mucho tiempo los independentistas catalanes

Voz 0378 00:51 tienen el poder de de de

Voz 2 00:54 decidir sobre qué se aprueba hay que no se aprueba en el Parlamento en el Parlamento español cosa que es un poder bastante bastante notable que ha que antes no tenían porque Rajoy evidentemente no no contaba con ellos aprobaba con Ciudadanos entonces eso hace altera totalmente la el ambiente político porque en el fondo aunque efectivamente ellos no no yo creo que el margen que tienen es es así SIMO para para tomar decisiones fuertes sí pueden bloquear al Gobierno de Sánchez sí pueden impedirle que pueda aprobar casi ninguna casi ningún proyecto y eso sí que altera significativamente la política española y ellos lo están tratando utilizaran las conversaciones privadas evidentemente lo están tratando de utilizar como una forma de de apretar lo que pasa es que el margen de Sánchez es también tan estrecho para concederles absolutamente nada que lo más probable es que tengamos en fin a una situación de alargar este proceso de juego de equilibrio en el que creo que va a haber negociaciones de fondo que ya veremos cómo cómo funcionan pero que que acaba necesariamente en un bloqueo y acabará seguramente en algún momento ya veremos cuánto pero en algún momento acabaran lecciones para para que es Sánchez busque una mayoría diferente trate de reforzarse para intentar no depender tanto de un de unos partidos como el PP y Esquerra Republicana que hasta ahora no y en la moción de censura no pero en los próximos meses es muy posible que actúen en función de lo que pasa

Voz 0378 02:22 los juicios en Cataluña de declaró que un gobierno dependa

Voz 2 02:25 eso es muy complicado si es

Voz 0378 02:27 hablaba Ángela y yo coincido obviamente que que todos verborrea que no se salta la ley efectivamente pero no hay que minusvalorar la verborrea porque la verborrea traslada tensión y crispación a la calle y ahí esos quizá es más peligroso que el enfrentamiento entre entre políticos no no hablo de entren instituciones sino entre políticos elevar el tono al final tiene un reflejo en la calle estamos viendo cómo se quiere volver a sacar a los ciudadanos a la calle para precisamente para suplir esa falta de de capacidad de reacción que tiene el independentismo en las instituciones donde están y a mi me parece que es peligroso yo creo que por eso es por lo que el gobierno está haciendo esas advertencias tanto la de ayer de de Sánchez como la de hoy de la ministra portavoz pidió dando pues el mesura y el tacto

Voz 1715 03:31 crispación se trabaja y mientras tanto ya que hay de vez en cuando operaciones al pueblo y hemos escuchado al quinto hacerlas y mientras tanto el Parlamento cerrado y el Gobierno y la Generalitat that absolutamente paralizada no hay gobierno no hace nada no no regula el parlamento legisla pero el Ejecutivo con los no ejecuta la vida de los catalanes narrar

Voz 2 03:55 no no pasa nada pero sin embargo Cataluña sigue siendo un elemento fundamental para intentar sacar votos eso sea lo que estamos viendo de de la batalla entre Ciudadanos y PP que está siendo aumente por lo menos para mí está superando mis expectativas vamos quiero decir yo no no pensé que fuera a ser tan rápidamente tan tan agresiva yo creo que no era ni siquiera no era no era tan agresiva cuando el PP estaba en el Gobierno y ahora realmente es descarnada lo lo ve todo el mundo sea no hace falta hacer mucho análisis profundo de la política española para darse cuenta que hay una batalla muy muy seria y que de alguna manera ellos están jugando en el terreno de Cataluña por el otro lado Torra hiel el independentismo está jugando también en ese terreno dialéctico que anima anima a los suyos y que ese retro alimentan en una suma cero porque realmente al final todo conduce a la melancolía es decir no no no hay no hay evolución en la situación simplemente estamos en una guerra declarativa que que todo mundo parece como siempre colocarse ante eso ante unas elecciones que pueden llegar o no voy contigo Ángel

Voz 1715 05:03 es muy interesante también como elemento de análisis comparar la estrategia que respecto a la presencia de lazos amarillos en las calles la estrategia que está siguiendo ciudadanos es decidido implicarse hasta un extremo sinceramente discutirle ver Rivera Inés Arrimadas retirando lazos esta misma semana Partido Popular que no sólo no ha hecho sino que esta mañana escuchábamos aquí en la SER a Javier Maroto que afea a Ciudadanos Albert Rivera o en esa Arrimadas que hagan lo que hicieron esto de remangarse a liarse a arrancar esos símbolos que representan a una parte no pequeña esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta de la sociedad catalana Ángela

Voz 1 05:43 pues es la primera vez yo creo desde que Pablo Casado ha sido elegido presidente del PP que vemos una diferenciación no clara entre las estrategias de Ciudadanos y de del PP aunque sea en un hecho pues en parte anecdótico como es el tema de los de los lazos porque atado hasta ahora lo que habíamos visto a que si Albert Rivera iba a Ceuta

Voz 0378 06:05 Pablo Casado iba a Ceuta o al revés si uno

Voz 1 06:08 hablaba de papeles para para todos el otro arremetía contra los manteros era una extraña forma de diferenciarse yendo los dos siempre al mismo al mismo sitio de de la de la mano aunque fuera indirectamente aquí yo estoy más de acuerdo es me parece más más inteligente la la posición del Partido Popular al hablar de que no tiene mucho sentido echarse a da a la calle a retirar lazos en la medida en la que eso pues arregla muy poco y favorece una crispación aunque también es verdad y además lo hizo en estos micrófonos de la Cadena Ser el secretario general del PP dijo que él mismo iría si la invitaban a retirar a retirar eso esos lazos yo tengo que decir con el tema de de de los lazos que siguen siendo un tema que para mí anecdótico y que creo que nos está impidiendo ver la bueno el escenario

Voz 2 07:01 general no está distrayendo de lo del importe

Voz 1 07:04 ante hay que recordar irá como el de Ciudadanos está insistiendo mucho en que el espacio público debe ser neutral estoy muy en desacuerdo porque el espacio público no debe ser neutral espacio público de ser plural que es diferente a neutral floral quiere decir abierto a expresiones culturales políticas e a opiniones a que la gente proteste a que la gente se se exprese lo importante es que la expresión política o cultura lo personal de de los ciudadanos no Inter

Voz 0378 07:34 fiera en la expresión de los demás de es decir que deje

Voz 1 07:36 hueco a otras personas puedan también expresarse con lo cual eh el tema el tema de los lazos no me parece

Voz 0378 07:44 tan tan tan tan tan importante me parece importante porque creo que refleja que nos ha vuelto a traer a la a la vista de la fractura que se está viviendo en en Cataluña eh Isla la falta de convivencia que se está produciendo en Cataluña como hay unas posiciones tan encontradas de que que se están haciendo heridos que van a ser muy difíciles de curar yo creo que que cuando se habla de neutralidad en el espacio público donde obviamente puede y debe haber manifestaciones y puede haber de todo es el el consenso que hubo durante desde hace mucho tiempo en qué no se puede a empapelar las las la vía pública con cuestiones partidistas es que ni siquiera durante la campaña electoral se puede eh hay que hacerlo en determinados sitios ubicados para eso porque sí sino esto sería el la ley de la selva nos podríamos encontrar con que todos los días todo el mundo pondría lo que definiera políticamente y entonces podríamos llegar ya al al máximo a mí me parecería bien que no hubiera signos políticos me conformaría con que no los hubiera en los edificios públicos institucionales

Voz 1715 09:19 Carlos minuto no simplemente que no parece bastante Enter

Voz 2 09:22 es ante el giro de Pablo Casado y el hecho de que haya que esté jugando con creo que con inteligencia a que un error de ciudadanos que creo que se le volvió en contra esa ese ese acto de de la retirada de los de los lazos Casado ha estado rápido ya ya está ya ha dicho el tema este de la de la democracia representativa las explica bastante bien ojalá lo llevar hasta sus últimas consecuencias y es que se inventó la democracia representativa para que los problemas no los tengan que resolver los ciudadanos y los políticos quitando lazos en la calle sino pueden los parlamentos que está cerrado al de Cataluña no luego muchas veces pero en los parlamentos tratando de negociar y tratando de llegar a un punto de encuentro porque es que sino efectivamente la gente no tiene por qué

Voz 1715 10:08 espetar al rival como se respetan los parlamentos

Voz 2 10:11 así las cosas pueden acabar físicamente muy mal

Voz 0378 10:15 entonces voy a decir una cosa que no se basa en ningún dato pero que es una sospecha o una intuición que que yo he tenido cuando Teodoro García Egea dice aquí a preguntas de una periodista qué le dice pero usted iría a la calle a a quitarlos personalmente y dice que sí yo creo que en ese momento es cuando Rivera decide ir al que quitarlo no vaya ser que Pablo Casado lo hiciera antes le ha salido el culo por el tiro por la culata porque porque Pablo Casado ahí ha estado rápido ya he dicho no no los responsables políticos estamos para otras

Voz 1715 10:54 claro es que cierto denuncia lo que denuncie ahora de cálculo letrada de cualquier legislación de la operando vaya hasta quitarle el problema al que se va a enfrentar Albert Rivera e Inés Arrimadas y ciudadanos es que después de haber dado ese paso solo pueden defenderlo ya no bueno poder rectificar no iban a poder arrepentirse haberlo dado digo públicamente

Voz 0378 11:14 podría porque no lo harán queremos que no nos hemos equivocado llevan lleva razón Pablo Casado UD imaginas

Voz 1715 11:23 no no me imagino que preguntan no me imagino

Voz 2 11:26 o sea que Rivera es un hombre con cintura

Voz 1715 11:29 seguramente se ha dado cuenta de que les salió mal y bueno bonito volver a ser ellos no volverán a bueno otras historias del día el Consejo de Ministros que ha activado hoy de forma efectiva el proceso para exhumar a Franco a partir de ahora a partir de este viernes el Gobierno tiene que informar del procedimiento a todos los familiares Ivo ya cuando todos estén informados seguir con el procedimiento pero más allá de los plazos lo cierto es que ese trámite el de la la exhumación de este hoy es una realidad Adela Molina

Voz 0011 11:57 el Gobierno comenzará a notificar a los interesados entre ellos la familia Franco el inicio del procedimiento administrativo para exhumar al dictador para que puedan personarse y presentar alegaciones a partir de que se reciba la última notificación tendrán un plazo de quince días hábiles para hacerlo Un periodo en el que la familia deberá comunicar además a donde quiere trasladar los

Voz 0378 12:15 los mortales presentar la documentación necesaria

Voz 0011 12:18 sino lo hace no hay discrepancias entre los familiares será el Gobierno el que decida la portavoz del Ejecutivo no cree que la anunciada negativa de la familia a colaborar

Voz 1 12:26 en esta exhumación vaya a suponer que se demore más

Voz 0011 12:29 ya de Navidad y ha respondido a las amenazas de la Fundación Franco de querellarse contra el presidente Pedro Sánchez por prevaricación y profanación

Voz 3 12:35 no va a cambiar nada la determinación de Esteban alma este Gobierno está firmemente determinado e a exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático erigido para un dictador illa hemos tardado como decía la vicepresidenta la semana pasada bastante eh vamos a ello vamos Abilio no cambia nada

Voz 0011 13:02 sobre el futuro del Valle de los Caídos Isabel Celaá ha explicado que la propuesta de dejarlo como cementerio civil será debatida durante la reforma de la Ley de Memoria Histórica en la que los grupos podrán presentar enmiendas y acera

Voz 1715 13:12 bueno hoy la les ha adelantado la segunda rectificación el juzgado de Ceuta que archivó en dos ocasiones la investigación por la muerte de quince inmigrantes que intentaban llegar a nado a la playa del Tarajal en esa ciudad audiencia de Cádiz ordena reabrir el caso por segunda vez porque el juzgado es lo que dicen la audiencia al juzgado de ejecutar no ha hecho lo que debía hacer todo lo que debía hacer para investigar este caso Nicolás Castellano

Voz 1620 13:37 piense provincial lista la jueza de Ceuta que ha intentado finiquitar el caso en dos ocasiones a que practique las pruebas pertinentes en este segundo varapalo a la instructora ceutí que en enero de este año había intentado archivar través el caso la sección sexta de la Audiencia Provincial la obliga a reabrir porque no se han realizado las mínimas pruebas pertinentes que vienen reclamando las ONG desde aquel seis de febrero de dos mil catorce En el auto adelantado por la SER lo magistrado afirma que no se puede sobreseer sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitido para la investigación por la muerte de estas quince personas de desear una de las ONG que apeló el archivo Paloma Javier es celebran la decisión estamos

Voz 4 14:15 contentísimos es muy importante tener en cuenta el hecho de valorar de manera adecuada que es nuestro punto de vista no hizo el Juzgado de Instrucción toda la prueba testifical no poder acceder a los testigos aportar nuevas pruebas en fase de instrucción como es el el testigo que aportó CEAR el que fue testigo directo estas coacciones y poder valorar antes de cerrar en falso este procedimiento bueno muy satisfechos con la decisión esperando que efectivamente se se haga justicia

Voz 1620 14:41 cinco cadáveres fueron localizados en aguas españolas nueve la marroquíes y un cuerpo no apareció jamás dieciséis guardias civiles fueron imputados por usar material antidisturbios con pelotas de goma y botes de humo en el espigón de la playa del Tarajal cuando un grupo de doscientos jóvenes intentaba acceder a España Ana

Voz 1715 14:57 Patricia Fernández es abogada de Coordinadora de Barrios representa a las familias de varios de los fallecidos Patricia Fernández buenas noches hola buenas Patricia no sé si confiáis en que ahora sí el juzgado al juez de Ceuta haga lo que a todas luces no ha querido hacer hasta ahora

Voz 5 15:14 bueno confiamos en casa nunca el auto de la Audiencia Provincial que no viene a ratificar otro auto que ha dictado por la misma audiencia en enero del dos mil diecisiete que se oiga a las víctimas no podemos os han no creemos que se pueda saber la verdad de lo que aconteció el seis de febrero sin escuchar a las víctimas y supervivientes de la tragedia muchas personas fallecieron nos consta al menos catorce pero también muchas de ellas fueron objeto de una devolución en caliente esas personas fueron víctimas también de la actuación de la Guardia Civil y entendemos que eso testimonio importantísimo para esclarecer los hechos que es el primer paso para hacer

Voz 1715 15:51 esa es la la diligencia fundamental que creéis que se debe tomar no

Voz 5 15:55 esa otra quería identificar cuatro de los cinco cuerpos que todavía permanecen sin identificar en el cementerio de Ceuta aparecieron cinco cuerpos en las costas españolas es su grado de deterioro por haber permanecido en el agua y no haber sido rescatados por los GEAS era muy importante es que no es posible identificarlos por el rostro por lo tanto es necesario hacer las pruebas de ADN de los familiares que están identificados y saben que sus hijos desaparecieron el seis de febrero porque creemos que es una exigencia básica no hacer esa esa identificación

Voz 6 16:31 las dos partes que digamos costoso

Voz 5 16:33 oye me imperativo jurídico porque lo dicho la Audiencia Provincial pero también imperativo ético no

Voz 1715 16:38 claro escuchar a los supervivientes lo dice la Audiencia Provincial de Cádiz es lo que debería hacer ahora la justicia de de Ceuta pero Patricia por recordar cuántos supervivientes están localizados en disposición de declarar

Voz 5 16:51 bueno pues ahora mismo el juzgado tiene ya admitidas dos pruebas testificales dos testigos de jamás refugiadas que nos consta que residen en Alemania ir otra de las acusaciones en como propuso otro traspasa el selectivo ha pasado tiempo de los hechos sabemos que hay otros supervivientes en el Estado español y bueno pues es un acto de coraje no el presentarse is it querer a testificar porque ellos saben que no deja de ser un pulso al Estado que puede ser peligroso dentro de su periplo migratorio tienen tienen miedo a ser llega represaliados a sancionados por ello pero al menos hay

Voz 7 17:29 las personas que se han decidido a dar ese paso te iba a preguntar por la vía

Voz 1715 17:33 en esa diligencia en la medida en que como decías dos están en Alemania en fin otros tendrían que que que querer declarar ante el juez

Voz 5 17:41 Ellos quieren declarar la viabilidad es sencilla quiero decir hoy en día creo que ya casi todos somos expertas en mecanismos de cooperación

Voz 6 17:49 judicial como Europa bueno pues ahora mismo

Voz 5 17:52 sí es absolutamente factible no el juzgado inicialmente había archivado diciendo bueno o qué opinando que no era posible recibir declaración hasta dos personas porque se encontraban en situación irregular en Alemania bueno eso no es cierto que decir no consta en la causa la el estatus jurídico con que estas personas residen en Alemania pero en todo caso estamos acostumbrados hicimos a hacer diligencias judiciales con personas que no estaban en residentes legales no se no residente legal no justifica no todas la cualidades de espigón tenemos que aunque no fuera procedentes legales que pueden perfectamente testificar su testimonio y lo que habilita a una persona para ser testigos que viera lo que ocurrió el seis de febrero y estas personas no sólo lo vieron sino que lo sufrieron

Voz 1715 18:40 pues Patricia Fernández abogada y coordinadora de barrios gracias por habernos atendido esta noche en Hora Veinticinco

Voz 5 18:45 gracias a vosotros cuando estoy buenas noches

Voz 1715 18:47 es una novedad esta noche vamos a marcharnos a Washington Marta del Vado Marta muy buenas noches

Voz 1510 18:52 qué tal buenas noches después trampa cumplido con

Voz 1715 18:55 una de sus amenazas y ha decidido retirar los fondos que Estados Unidos dedicaba el Programa de Naciones Unidas para Palestina

Voz 1510 19:02 si el Departamento de Estado califica a la UNRWA en un comunicado de ser un organismo insostenible e irremediablemente defectuoso por eso dice que va a retirar todos los fondos que Estados Unidos le da a esta agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que es de unos trescientos cincuenta millones de dólares anuales más de un cuarto del presupuesto total de la agencia la Casa Blanca estaba básicamente echando humo

Voz 1715 19:25 pulso no hay quién exigía que redujera el número

Voz 1510 19:28 de refugiados palestinos reconocidos que estiman más o menos en cinco millones que lo redujeran a menos de medio millón que excluyera a los descendientes de quiénes fueron expulsados originalmente de sus tierras con esta medida la mayoría de palestinos desplazados forzosamente no podrían reclamar su derecho de retorno a los territorios en disputa con Israel que es que ha sido uno de los puntos fundamentales que siempre ha estado en la mesa de negociación de los acuerdos de paz y que Estados Unidos quiere ahora que que se retire además de cortar todos los fondos de la UNRWA el Departamento de Estado está eliminando también la ayuda bilateral la semana pasada anunció que los doscientos millones de dólares de ayuda a Palestina previstos para este año se van a D cenar en alguna otra cosa sin detallar a qué o a dónde ir recordamos Pedro como decías que la administración Trump lleva desde el principio de su mandato diciendo que va a pedir accionar el dinero de la cooperación internacional para apoyar a sus objetivos políticos la asfixia económica la UNRWA es está en línea con la estrategia de esta administración en este conflicto de respaldo absoluto a Israel como demostró con el reconocimiento de Jerusalén como Capi

Voz 8 20:34 al israelí gracias Marta Higueras

Voz 1715 20:37 abrazo vamos a visitar a esta hora la bueno la redacción igual no la visitamos exactamente porque ya se han ido de fin de semana pero como si visitara la redacción de Info Libre Manuel Rico eso director Manuel buenas noches

Voz 7 20:50 hola buenas noches qué tal ya dedica sí bueno en fin de semana no supongo si hemos cerrado pero bueno como vais a parte de la discusión estas

Voz 1715 21:03 sobre el cambio de hora que veo que lo lleváis abriendo no ahora en la web

Voz 6 21:09 sí bueno yo creo que que el tema del día sin ninguna duda el tema de debate que el fin semana no porque todos todos tenemos una opinión sobre ella no bueno creamos un artículo otro ángulo no no sólo el del debate artículo por ejemplo de Jesús Maraña que bueno que creamos que que hace un análisis de la motivación que ha dado Juncker no que es que lo hacen porque lo pide la gente entre bueno eso está bien la cena y el camino que vamos a seguir pues sería estupendo porque yo creo que se preguntan a los ciudadanos europeos a partir de ahora me aparte del ahora puesto que se podemos pronunciarnos sobre si queremos que Luxemburgo ha siendo algo para ellos

Voz 5 21:52 local porque es decir una cosa Juncker le puede

Voz 7 21:56 interesante eterna

Voz 6 21:58 sobre todo se compromete a cumplirlo no bueno aparte de ello en la verdad que en él probablemente certeramente en la voz también tenemos un tema que a mí me parece muy interesante y que no demasiados medios han destacado no que es el Ciudadanos no no preferente no vaya a presentar una denuncia contra el agresor en la manifestación que ellos mismos organizaban al cámara de Telemadrid porque con un partido que ha presentado todo tipo de es muy bien siempre que hay una agresión los partidos pueden tener iba de denunciar ante la Fiscalía cuando organizan ellos la manifestación se produce la agresión icono según la ley incluso ellos tienen responsabilidad de organizar parte hizo de oro o comunicar para qué estoy todavía organizado y ahí se produce oro una agresión Hinault no piensan denunciar o por lo menos eso han dicho hoy públicamente en la rueda de prensa cuando le han preguntado los periodistas no bueno el tema de la coherencia de los partidos siempre son algo muy interesante para los periodistas

Voz 7 23:00 sí es si bonito

Voz 6 23:02 otros temas de mañana Erasmos con análisis de esos tres modelos que pone Amnistía Internacional como ejemplos de comisión de la verdad

Voz 7 23:10 no son las que se crearon en Argentina pero

Voz 6 23:13 hoy Lanka Ivonne vamos a un poco de la crisis de los lazos amarillos dispara la tensión entre Partido Popular y pelea por por el espacio de la directora que yo creo que que vamos a ver bastantes batallas en este ciclo electorales que comenzamos no ciclo largo bueno pues no deja de tener su que su importancia que

Voz 5 23:34 sí sí

Voz 6 23:35 por gracia probablemente no que el PP considera que sean dos fomenta la crispación en Cataluña no

Voz 7 23:40 bueno bueno que todo eso en Info Libre para lectura el fin de semana por ejemplo gracias buenos Rico director de Info Libre un abrazo

Voz 6 23:50 gracias a vosotros como siempre un abrazo

Voz 1715 23:53 vamos a ver qué nos han dicho los oyentes a través de nuestro número de guasa

Voz 8 23:56 hola buenas noches soy oyente absolutamente de todas las noticias al cabo de todos los días a todas las horas es la primera vez que oigo algo sobre una encuesta sobre los horarios pero desde luego estoy absolutamente a favor de un referéndum porque el destrozo que supone para la vida cotidiana de muchísimas personas mereció un debate muy importante pero nadie se lo ha planteado que yo sepa Fernando de Cantabria

Voz 9 24:23 en mi opinión es que deberíamos ir hacia el horario continuo y combinar el uso escogido con el horario de invierno o verano para buscar algo próximo al actual sin modificar demasiado no obstante todo terminara en un problema político ya lo verán

Voz 10 24:40 buenas noches de bomba de Ares es un poco triste ver cómo los niños a final de octubre es talento

Voz 1620 24:47 parando a oscuras en la escuela

Voz 10 24:49 sí como secesionistas eh aquí

Voz 1715 24:52 que siempre es bueno el cambio de la que es el asunto que más interesado en nuestros oyentes vamos a dar las gracias Ángela Cañal a Carlos Cue Carmen del Riego

ser como siempre gracias a las tres buen fin de semana el verano para nosotros el verano de la radio termina hoy aquí después de veintidós años en esta casa les garantizo que ha sido como el primero de ellos eso es gracias a ustedes

Voz 12 25:19 no solíamos de nuevo el lunes a las ocho de la tarde en Hora Veinticinco

hasta el lunes Hora veinticinco

