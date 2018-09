Hora 25 (03/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 para Hora Veinticinco para nosotros también empieza hoy el curso ya les adelanto que no se van a encontrar con ninguna revolución pero sí que van a descubrir algunos cambios el primero el más reconocible a simple vista el de la música con la que nos vamos a vestir cada tarde que desde hoy sonará así

Voz 0194 00:40 hola buenas tardes empieza un nuevo curso en Hora veinticinco y lo hace con una novedad que les cuenta a esta hora Laser el Ministerio de Defensa ha decidido rescindir un contrato de venta de armas a Arabia Saudí eran cientos de bombas que se iban a utilizar

Voz 1239 00:53 en la guerra de Yemen Pedro Jiménez en firma esta información

Voz 1893 00:56 buenas tardes qué tal buenas tardes cuatrocientos bombas del ejército español a cambio de nueve coma dos millones de euros para bombardear Yemen un contrato que se firmó con Pedro Morenés en defensa que continuó con María Dolores de Cospedal y que ahora paralizado Margarita Robles sólo unos días después de que el Gobierno tomara esta decisión Angels el nueve de agosto un bombardeo de la coalición que lidera Arabia Saudí mató a cincuenta y uno personas cuarenta de ellas niños ahora

Voz 0194 01:18 hemos esta información que después vamos a desarrollar a partir de las nueve de la noche después resumir hemos lo fundamental de la entrevista Pedro Sánchez de esta mañana el presidente del Gobierno no oculta que le preocupa la convivencia en Cataluña vuelve a apostar por una consulta a los catalanes sobre uno

Voz 1722 01:31 el referéndum del hecho final tiene que ser una votación pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña que en definitiva a mi juicio es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana

Voz 0194 01:47 Cataluña va a ser la constante política más intensa de estas primeras semanas del nuevo curso los decibelios irán progresivamente en aumento quizá hasta hacer el ambiente ensordecedor por un lado la oposición que no piensa dejar ni un mínimo espacio para que el Gobierno respira

Voz 3 01:59 esto sería una línea roja si hay una consulta de autodeterminación o que la llamen autogobierno este Gobierno está incapacitado para seguir gobernando no juegos con las palabras el autogobierno que tiene Cataluña es el que todos los dimos es difícilmente ampliable por supuesto desde luego no con el apoyo del Partido Popular

Voz 0194 02:20 y por otro el independentismo que entre la Diada y el aniversario del uno de octubre está volviendo al discurso más beligerante a la espera de lo que diga mañana Quim Torra en un esperado discurso el president de la Generalitat ha dejado claro hoy en TV3 que sigue habiendo una sima entre la realidad y la realidad del independentismo con Nottingham en aquel país suficiente

Voz 4 02:40 me niego a aceptar que no tengamos la mayoría social suficientes porque creo que el independentismo ahora mismo ocupa el espacio central del país tiene la mayoría social está movilizado está luchando por sus derechos yo estoy aquí

Voz 1239 02:52 yo estoy caso gustar de esta entrevista Pedro Sánchez nace hoy uno de los ejemplos de problemas de coordinación

Voz 0194 03:01 Gobierno Pedro Blanco buenas tardes Angels el presidente

Voz 1715 03:04 confirmado esta mañana que el Gobierno si está pensando en penalizar más fiscalmente el diez

Voz 1722 03:08 este es un Gobierno ecologista y por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición Energética con la sostenibilidad de nuestro país sobretodo un gran asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de éste

Voz 1715 03:23 bueno y un rato después la ministra de Industria que no Juan madrugado sea levantado con otra emisora un rato después decía esto

Voz 0605 03:29 bueno se habló mucho en puesto el diese pero el Gobierno todavía ni siquiera lo anunciado entonces vamos a esperar déjanos trabajar íbamos a ver efectivamente que nuestra agenda para el sector del automóvil es una agenda que va sumar y que va a ser muy buena para este país

Voz 1715 03:41 la ministra ha tenido que esta misma tarde que no pretendía contradecir al presidente que no habló de globos sonda para referirse al anuncio de Pedro Sánchez y que el Gobierno es ecologista hay que trabaja por conseguir un mundo más limpio lo ha dicho en declaraciones a la Sexta hablaremos de presupuestos Pedro Sánchez ha repetido y que su intención de aprobarlos en el primer trimestre del dos mil diecinueve porque no contempla la posibilidad de gobernar con las cuentas que hizo Montoro les contaremos también la destitución con forma de dimisión de la directora general de Trabajo se llama Concepción Pascual desde hoy ha quedado señalada como la persona que permitió que ese legalizar un sindicato de trabajadoras del sexo

Voz 0194 04:14 a que no cambia esta temporada a las ocho y media Sendra por aquí cada tarde Jesús Gallego con el deporte Jesús buenas tardes

Voz 0919 04:19 tardes hoy es el primer día de concentración de la selección española de Luis Enrique preparando los partidos ante Inglaterra y Croacia el con una novedad el delantero del Celta Iago Aspas ha sido convocado en sustitución del rojiblanco Diego Costa que por motivos personales no puede estar en esta concentración la FIFA ha hecho pública la terna de candidatos al premio al mejor jugador de esta temporada son Cristiano Ronaldo Modric y el egipcio Salah sorprendentemente no está Antoine Griezmann y recordemos que hoy se cierra la jornada de fútbol en Segunda División A las nueve juegan a Almería y Málaga

Voz 0194 04:50 el tiempo en Un día de bastante calor en buena parte del país Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:53 buenas tardes hoy las temperaturas han bajado un poco respecto pero ha seguido haciendo mucho calor mañana bajarán un poco más el cross serán más soportable pero en definitiva calor durante la tarde este descenso se va a notar más las próximas noches con tanto calor y humedad se han formado tormentas que están desapareciendo la mayor parte de ellas del interior peninsular pero hasta bien entrada la noche aguaceros y fuertes rachas de viento así como granizo en la ibérica en general en toda Aragón Navarra también algunas alcanzarán La Rioja Cataluña la Comunidad Valenciana de manera más aislada Baleares entrada la noche irán desapareciendo mañana en general sol con temperaturas como decíamos más bajas sobretodo en el Cantábrico durante la tarde algunos chubascos en puntos de montaña especialmente en la mitad oeste de la península

Voz 0194 05:35 ha empezado ya forma Veinticinco Pedro desde que cerremos cierto

Voz 1715 05:37 crónica de un grave accidente de tráfico ocurrido hoy en Avilés seguro que han visto las imágenes impactantes de un autobús empotrado contra el pilar de un puente han muerto cinco personas nos vamos Asturias informa Ayuso

Voz 1239 05:47 buenos a la espera de conocer el último parte médico el número de

Voz 1715 05:50 de fallecidos se sitúa en cinco mientras que los heridos hasta

Voz 1239 05:54 tienden a quince cinco de ellos se encuentran muy graves uno es el conductor del autobús siniestrado que esta tarde ha pasado por el quirófano su vida corre peligro incluso en el mismo lugar del accidente le han tenido que amputar una a la Guardia Civil trabaja ahora con diversos escenarios diversas hipótesis entre ellas la del exceso de velocidad tampoco se descarta que el hombre haya sufrido un desvanecimiento el Gobierno regional ha decretado un día de luto también el Ayuntamiento de Avilés

Voz 1715 06:27 por cierto el director general de Tráfico presenta

Voz 1239 06:29 el balance de un mal verano

Voz 1239 07:07 veinticinco

Voz 1715 07:11 ahora vamos a escuchar a Pedro Sánchez íbamos a desgranar todo lo que nos ha dicho esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy pero antes la novedad la historia que les cuenta desde esta hora la Cadena Ser el Ministerio de Defensa ha decidido romper unilateralmente un contrato con Arabia Saudí para la venta de armamento a ese país que iba a ser utilizado en su campaña militar en Yemen Pedro Jiménez rastas

Voz 1712 07:32 qué tal buenas tardes según ha sabido la sede el Ministerio de Defensa ha paralizado la venta de cuatrocientas bombas de precisión láser del ejército español a Arabia Saudí para bombardear Yemen el departamento que dirige Margarita Robles además ha iniciado ya los trámites para dejar sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el verano de dos mil quince iba a devolver los nueve coma dos millones de euros abonados por este material que se encuentra en dependencias militares de Aragón a la espera de que los cumpla compradores recogieran el material bélico la firma del acuerdo se produjo en el verano de dos mil quince el contrato arrancó con Pedro Morenés como ministro de Defensa continuo con María Dolores de Cospedal y ahora finaliza bajo el mandato de Robles la petición formal de compra por parte de Arabia Saudí Pedro se hizo al amparo de la resolución veintidós dieciséis de Naciones Unidas que ningún párrafo ampara la venta de armamento militar para usar

Voz 1715 08:20 gracias Pedro las nueve vamos a ampliar esta noticia la vamos a poner en contexto por ejemplo con los datos sobre el negocio armamentístico Espanyol tres cifras clave cuál es el volumen de ese negocio en España cuál es el país al que vendemos más cuánto vendemos a Arabia Saudí cifras que hemos pedido que nos cuente que nos detalle que no se fije la rodeo

Voz 0194 08:44 bueno las exportaciones de material militar español alcanzaron en dos mil diecisiete que es el último dato disponible los cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones de euros es un aumento del siete coma tres por ciento respecto a dos mil dieciséis España batió así el año pasado la hasta ahora marca histórica que se había conseguido en dos mil dieciséis cuando se exportaron armas por valor de cuatro mil millones Arabia Saudí es el principal cliente de España fuera de la Unión Europea de la OTAN Riad

Voz 1715 09:10 en dos mil diecisiete armamento español por vale

Voz 0194 09:12 más de doscientos setenta millones de euros de los cuales noventa millones correspondieron al capítulo de munición plataformas porta morteros granadas de mortero munición de artillería según el informe que elaboró el pasado año la Secretaría de Estado de Comercio todas las licencias relativas a ventas de munición a Riad fueron acompañadas de certificados de último destino es decir con estrictas cláusulas de no de exportación

Voz 1715 09:35 eso fuera del territorio del país no obstante desde

Voz 0194 09:38 es como Amnistía Internacional se ha pedido al Gobierno que congele las ventas de armamento especialmente la munición a Arabia Saudí por riesgo dicen de complicidad en la comisión de crímenes de guerra

Voz 1715 09:48 segundo elemento que ayuda también a entender el contexto el punto en el que se encuentra el conflicto en ese país en Yemen es una de las guerras olvidadas una de las guerras en la que las dos partes en conflicto tienen un largo historial de crímenes Rafa Panadero

Voz 1775 10:03 buenas tardes sí de Yemen hablamos mucho menos que de otros conflictos pero algunos indicadores como la falta de Medicina son los bombardeos hospitales han superado por ejemplo a los que tenemos en Siria y en la mitad de tiempo el conflicto arranca en dos mil quince Un grupo rebelde apoyado por algunos militares toma el control de la capital sana y hecha al presidente Hadi que buscar refugio

Voz 0919 10:21 en Arabia Saudí los fieles a Hadi mantienen Cinema

Voz 1775 10:23 por el control de buena parte del país con lo que arranca hay una guerra civil que se convierte en Regional cuando Arabia Saudí forma una coalición con otros países del Golfo para intentar echar a su rebeldes y acusa además a su gran rival en la zona a Irán de estar dando apoyo a esos rebeldes en poco más de tres años han muerto allí cerca de diez mil personas más de cincuenta y cinco mil han resultado heridas y hay veintidós millones que dependen por completo de la ayuda humanitaria para seguir con vida

Voz 1715 10:45 a las nueve demasiado les digo que a las nueve la segunda hora del programa vamos a ampliar esta información pero nosotros vamos ya con pena

Voz 1722 10:51 Sánchez lo que está ahora mismo en juego en Cataluña unos la independencia

Voz 1715 10:56 convivencia tan por el presidente del Gobierno y en La Ser en este primer día del curso en la radio o cómo ha sido una charla larga vamos por partes primera referencia porque va a ser el gran asunto de este otoño político Cataluña donde según Pedro Sánchez han escuchado no hay un problema de independencia sino de convivencia el presidente sigue apostando por la vía del autonomismo por un nuevo Estatut porque los catalanes lo vuelvan a votar por mantener a las fiscalía al margen de las presiones políticas y macarra

Voz 0806 11:25 el presidente considera que el Estatut que está en vigor no es el que votaron los catalanes porque fue corregido por el Constitucional así que la solución que ofrece es que los catalanes voten en un referéndum un nuevo Estatuto de Autonomía

Voz 1722 11:37 sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno no por la autodeterminación

Voz 0806 11:42 autogobierno ese nuevo Estatut es el margen que ofrece Pedro Sánchez y en ese espacio y en el que quiere mantener vivo el diálogo y de hecho ha asegurado que no se levantará el Gobierno de las comisiones bilaterales por muchas provocaciones que hará el Gubern eso si se vulnera la legalidad del Camino es el ciento cincuenta y cinco

Voz 1722 11:58 eso a día de hoy no se ha producido más allá de una retórica inflamatoria por parte de los independentistas en el momento en el que se produzca pues lógicamente el Gobierno de España actuará

Voz 0806 12:08 sí por respeto a las reglas del juego el presidente rechaza de plano la petición de Esquerra Republicana de Catalunya para que oriente a la fiscalía en su actuación sobre los presos y Sánchez ha defendido la autonomía del ministro

Voz 1715 12:20 que publica la palabra consulta actúa como un resorte se pronuncia Isi una parte de la política española salta inmediatamente el PP y Ciudadanos han despreciado y la idea de Pedro Sánchez escuchen a Pablo Casado ya lo de Rivera

Voz 3 12:33 pero insisto esto sería una línea roja si hay una consulta de autodeterminación o autogobierno este Gobierno está incapacitado para seguir gobernando

Voz 8 12:44 es una idea clásica ya del Partido Socialista Catalán eso sí asumida que es lo que me preocupa por el Gobierno de la Nación asumida por un presidente que quiere recuperar algo declarado inconstitucional o que el quiere que Torra

Voz 1715 12:55 escojan los jueces independentismo catalán solo le contestaría la independencia te así que eso de la vía autonomista es un traje que se le queda pequeño muy pequeño a esta hora lo más relevante será no lo que ha ocurrido hoy sino lo que va a ocurrir mañana en la conferencia de Quim Torra en la que por fin vamos a saber hasta dónde endurecerse tono hasta donde estira la amenaza de Mon hablará en boca de Torra y esa va a ser la primera clave del otoño catalán Barcelona Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 13:24 buenas tardes el presidente Torra no renuncia a la independencia de hecho ya ha advertido que está dispuesto a llegar tan lejos y a desobedecer tanto como le pida al Parlament esta determina a sobrevolar la Conferencia de mañana en la que Torra insistirá en que su prioridad es acordar un referéndum con Madrid aunque sin renunciar a la vía unilateral que diría sobre esta materia pues entre otras cosas según ha contado el mismo que hace falta que los ciudadanos estén organizados para cuando llegue lo que él denomina el momento y que no es otra cosa que una oportunidad para volver a intentar la ruptura y esto puede pasar dice Torra con las sentencias del pluses o por ejemplo con una victoria clara independentista en las municipales según ha explicado la portavoz del guber descarta de aquí en la SER la idea de la conferencia es que sea un común denominador de las distintas sensibilidades independentistas

Voz 0605 14:08 la toda la isla es al president Torra a Boltaña

Voz 1673 14:14 dice que el autor de la conferencias Quim Torra así pero que ha escuchado muchas voces y que la idea es que todas ellas se sientan representadas que va a decir que pueda unir por ejemplo a Esquerra Cataluña pues según Torra quiere apelar a lo que él dice el ochenta por ciento de catalanes que está a favor del referéndum en contra del encarcelamiento de los dirigentes independentistas que no reconoce la Monarquía según él como modelo válido

Voz 1715 14:35 gracias Pablo volvamos a Sánchez IU ocupe monos de la duda fundamental sobre el futuro de su Gobierno lo consigue presidente sino tiene presupuestos disolverá y convocará elecciones

Voz 1722 14:45 era les bueno es que el Gobierno español trabaja con un solo escenario es precisamente el de aprobar esos presupuestos

Voz 1715 14:52 el presidente sostiene que él no va a gobernar con presupuestos prorrogados eso claro sólo sería posible si como dice aprobar los presupuestos algo que no tiene garantizado o si después de no conseguirlo convocara inmediatamente elecciones en fin hoy Hacienda ha vuelto a reunirse con Podemos es el único grupo con el Gobierno está negociando públicamente Nieves Goicoechea

Voz 1468 15:13 Unidos Podemos pone a Pedro Sánchez frente al espejo sino quiere gobernar con los presupuestos de Montoro lo que tiene que hacer es llevarlos a la Cámara Baja este mes tenerlos en vigor en enero esa sería la forma según estos partidos de izquierdas de que se puedan elevar todos los gastos sociales prometidos por el Gobierno socialista los negociadores de Unidos Podemos quieren que el Ejecutivo obligue a las grandes empresas que tienen sedes fuera de España a que paguen al fisco por los dividendos que generan fuera ahora están exentas que los dueños de pisos vacíos paguen más impuestos para frenar el precio del alquiler que se aumente el techo de gasto para que los presupuestos sean más expansivos y que se cree un impuesto sobre transacciones financieras el de la banca parece caer en el olvido para unos y para otros el responsable de Izquierda Unida en la negociación Carlos Sánchez Mato ve tardía la fecha de la primavera para aprobar un presupuesto

Voz 9 15:59 no es que lo vea inviable lo veo tardío porque creo que este país necesita que se reviertan los hachazos de los recortes del Partido Popular cuanto antes

Voz 1468 16:10 esta semana volverán a verse las caras Unidos Podemos y Hacienda para hablar de empleo y financiación de los ayuntamientos

Voz 1715 16:16 pues el Gobierno está dando a estas semanas algunas muestras de falta de coordinación interna ocurrió con la defensa del juez Llarena en Bélgica ocurrido hoy después de que el presidente confirmaran la ser una nueva política fiscal contra el diésel que la ministra puesto en duda apenas unos minutos después se va a ver

Voz 0605 16:36 el anuncio de Pedro Sánchez subir el impuesto al diésel

Voz 1722 16:39 pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de Estados

Voz 0605 16:45 le gana la batalla Transición Ecológica la pierde Industria

Voz 1722 16:49 el diésel es digamos una un combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista

Voz 0605 16:56 Reyes Maroto es la ministra de Industria bueno se habló mucho en puesto el diese pero el Gobierno todavía ni siquiera lo anunciado entonces vamos a esperar de momento con globos sonda sí porque efectivamente se lo dices hecho un globo sonda pero nosotros estamos trabajando con el sector el sector de la automoción detrás con el que Maroto ha pedido que la dejen trabajar en nuestra bajar ibamos saber efectivamente que nuestra agenda para el sector del automóvil es una agenda que va a sumar y que va a ser muy buena para este país Fuentes de Moncloa aseguran que lo que vale es lo que ha dicho el presidente que ha reiterado que el aumento no afectará a los conductores profesionales reconocen la discrepancia en este asunto entre el Ministerio de Teresa Ribera y el de Reyes Maroto

Voz 1715 17:34 bueno esta noche hablaremos con la ministra de Industria con Reyes Maroto en Hora veinticinco a partir de las diez la temida carga fiscal sobre los vehículos más contaminantes explica los datos de matriculaciones circulaciones es lo mismo que ventas ya saben que hay una práctica habitual en los concesionarios que es matricular un número determinado de coches antes de que termine el mes por sus propias necesidades os por sus propios intereses pero en todo caso digo que esa carga fiscal lo temida carga fiscal explica el número de matriculaciones de coches el pasado mes de agosto que aumentó casi un cincuenta por ciento Miguel

Voz 10 18:05 agosto ha cerrado con casi ciento siete mil matriculaciones unas cifras espectaculares que extrañan sobretodo por tratarse del mes que suele ser el que registra las cifras más bajas de todo el año las razones que fabricantes

Voz 0919 18:16 concesionarios se han apresurado a sacar de sus esto

Voz 10 18:18 a los coches que no tienen la nuevo homologación W L T P de medición de emisiones de CO2 obligatoria desde el pasado uno de septiembre Noemí Navas portavoz de la patronal de fabricantes Anfac

Voz 1385 18:28 esto ha provocado no negó

Voz 11 18:31 el área salida de stocks de los concesionarios no porque a los coches les pasa nada sino porque no me lo malos con la anterior normativa de colonos en los vehículos que no tengan ahora esta homologación no se pueden vender

Voz 10 18:42 las marcas han apostado por estrategias comerciales muy beneficiosas para los consumidores y esto ha supuesto un revulsivo para el sector la resaca de estas grandes ventas llegará durante el próximo cuatrimestre aunque esperan decía Navas cerrar el año con muy buenas cifras

Voz 1715 18:54 algo más para cerrar este bloque la dimisión con aspecto de destitución de la directora general del Ministerio de Trabajo es la persona que en palabras de la propia de metió el gol a Magdalena Valerio a la persona que permitió que ese legalizar el sindicato detrás

Voz 0605 19:09 los grupos del sexo buenas tardes Pedro es Concepción Pascual que según el Ministerio no ha sido cesada sino que ha presentado su dimisión ya decidido asumir voluntariamente todas las responsabilidades del registro de los Estatutos de otras la autorización en en el BOE lleva su firma nos ha llamado la atención que hasta que la hasta hoy directora general es una cualificada inspectora de trabajo era de hecho la jefa en la Dirección Provincial de Barcelona donde nace este sindicato desde la capital catalana la asociación feminista la Escola ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio su presidentes Nuria González ya ha pasado por la ventana

Voz 12 19:45 no puede haber un sindicato como laboral dentro de nuestra libertad sindical porque eso sería automáticamente reconocer el proxenetismo como una actividad dejarlos de llamarlo llamarnos honorables empresarios y lo que se pretende es autorizar una patronal que no es más que un asociación criminal de entonces proxeneta también

Voz 0605 20:02 extra Valerio está a la espera de recibir el informe de la Abogacía del Estado para impugnar podrá anular el sindicato de prostitutas

Voz 13 20:10 hora veinticinco si alguien va de coña hoy te dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo contestan llegas muy tarde

Voz 7 20:17 los dos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1239 20:31 sí dando más que olvídate del

Voz 7 20:35 ahora comer renting no lo vives sin entrada consta de mantenimiento y tú incluido en tu cuota náutica darle sabíamos lo cambias y conduce esto último

Voz 1239 20:46 Gara Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 21:12 esta tarde miles de personas han bailado han gritado han cantado en que en la ciudad alemana que se ha convertido en paradigma del crecimiento desde la movilización de la extrema derecha esto que estamos escuchando forma parte de ese concierto de esta tarde que era una forma de movilización antifascista la crónica del mundo vamos a destacar también lo que está ocurriendo en Argentina el intento desesperado del presidente Macri de dar tranquilidad a los mercados y a las instituciones internacionales hoy hoy mismo anunciado unos cambios económicos y fiscales también una reducción de la estructura de su Gobierno que ha quedado dedazo en una sombra de lo que era Victoria García

Voz 1460 21:47 medidas que algunos califican de mero maquillaje político como la reducción de sus ministros a la mitad pero que tratan de enviar un mensaje a los mercados Argentina hasta controlando el gasto para atajar el déficit y la inflación una inflación que va cuesta abajo tras la depreciación del peso frente al dólar

Voz 1239 22:03 el presidente Macri tenemos que seguir así

Voz 15 22:05 esfuerzo para equilibrar las cuentas del Estado este es un proceso en ese proceso todavía falta muchas decisiones para que lleguemos a ese equilibrio

Voz 1460 22:14 conoció a haber sido demasiado optimista en sus previsiones y la situación actual la califica de emergencia necesitada de un cambio de raíz profunda y firme para que uno de los países más ricos del mundo Argentina no tenga un tercio de su población en la pobreza

Voz 1715 22:30 lo decía Ángels al arrancar este hora25 en la nueva temporada no trae ninguna revolución pero sí algunos cambios al programa por ejemplo vamos a ampliar el tiempo que le dedicamos a la actualidad San agenda vendía lo que es noticia cada jornada de la que nos vamos a ocupar ya desde las nueve de la noche con los tertulianos de hora25

Voz 1880 22:47 para Pedro y te adelanto ya los de hoy son Javier de Lucas Ignasi Guardans y Carlos Cué con ellos vamos a repasar la actualidad como dices desde las nueve hoy con la ruptura del contrato de la venta de armamento que acabamos de adelantar vamos a sumar a la mesa las voces de Jesús Núñez Villaverde el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria también Alberto Estévez qué es el coordinador de la campaña de Armas bajo control de Amnistía Internacional después otra novedad la cara B lo que hay detrás lo que no vemos hoy vamos a hablar del ex presidente de Uruguay la estrella o anti estrella del Festival de Venecia donde ha dicho cosas tan interesantes como esta

Voz 1239 23:20 palabra populista no le gustó por los bombardeos todos los niños está de acuerdo lo que molesta populista no no de define

Voz 1880 23:34 si después Pedro antes de llegar a las diez de la noche con toda la información política las culturas con Javier Torres

Voz 1715 23:39 es otra de las novedades de esta temporada y es que adelantamos el horario del tiempo dedicado a la cultura a las diez menos diez aproximadamente una costumbre que no vamos a perder la de aportar ya a esta hora algunas de las claves de nuestros analistas hoy nos trae alguien que se estrena en la tertulia de Hora Veinticinco Éstas son las claves del día de Ignasi Balada

Voz 1722 23:56 ha empezado la noticia realmente triste desde Brasil el fuego ha consumido el Museo Nacional su contenido ha desaparecido así una de las más importantes instituciones culturales y científicas del país y uno de los más importantes museos de toda Iberoamérica Joseba con va se convierte en cenizas una parte de la historia de Brasil arqueología arqueología precolombina y también colecciones egipcias que habían sido llevadas en tiempos del Imperio museos y bibliotecas han ardido a lo largo de la historia recordemos la Biblioteca de Alejandría pero que eso pueda ocurrir hoy por la pura negligencia hay Abanto no me parece de una gravísima responsabilidad y un daño irreparable a futuras generaciones de brasileños va a hacer esfuerzos por reconstruir lo por la vía digital para que al menos quede algún tipo de memoria pero el daño está ahí que pena

Voz 1715 24:48 eres de primer Hora veinticinco de la temporada hemos llegado ya a las ocho

Voz 1239 24:52 de cinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 17 25:05 hora veinticinco Madrid

Voz 0072 25:13 buenas tardes el presidente Ángel Garrido son

Voz 0133 25:16 para que no le dolería que Pablo Casado no lo eligiera como candidato a la presidencia de la Comunidad ha estado hace unos minutos en La Ventana de

Voz 1880 25:22 madre

Voz 1239 25:23 no le dolería pedrería no no en absoluto de verdad

Voz 1995 25:26 lo que tiene que Donés no no de verdad hay acuerdo Cristina Cifuentes se salió del Gobierno y tuve que esperar durante un tiempo a que mi partido en este caso cumbre no Rajoy o presidente de fiera lo hice deberá una actitud absolutamente las cosas yo creo yo no soy nada fatalista todo lo contrario su optimista por eso creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que si no llegan es lo mejor que te puede pasar

Voz 0133 25:47 Garrido que mantiene que me gustaría seguir estando al frente de la comunidad deja su futuro político en manos de su presidente confía además en que el Tribunal Supremo no le imputará a Pablo Casado por el caso de sumas

Voz 1995 25:58 yo creo que desde luego no es uno se va a producir creo que todo todo este caso sacado absolutamente de contexto y yo creo que eran fruto va a ocurrir y por tanto es una es una situación que no siquiera contemplo y además creo que eso es lo que va lo que a sucediendo que se va a quedar súbitamente nada hay que Pablo Casado pues como ya ha demostrado yo creo que en muchas ocasiones

Voz 0133 26:18 enseguida vamos con el resto antes información de servicio la tarde ha sido algo complicada en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 18 26:25 buenas tardes así es hemos tenido una jornada bastante intensa en cuanto al tráfico se refiere aunque a esta hora se ha restablecido la normalidad en gran van desde la red de carreteras madrileñas en este instante tan sólo de encontramos tráfico intenso en las seis en el Plantío y también a la altura de Las Rozas de entrada a la capital madrileña tengan precaución si iban a transitar por esta carretera en el resto de la red vial madrileña como les comentaba a esta hora se circula sin problemas

Voz 1315 27:20 los técnicos del Ayuntamiento de la capital descartan que haya daños en el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando relacionados con las obras de Canalejas según confirman fuentes del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio los técnicos que han visitado hoy el edificio no ven ningún daño estructural ni nada relevante que se pueda achacar a las obras reconoce que hay vibraciones pero que no afectan al edificio y que por lo tanto no hay ninguna actuación prevista por parte del Consistorio dicen además que los problemas se han generado por las obras vinculadas a la mejora de la línea dos de Metro de Madrid de la institución mantiene cerradas cinco salas por el impacto dicen de esas obras Fernando de Terán ex subdirector

Voz 20 27:55 porque no queremos exponer a los cuadros que había colgados en las paredes a esas vibraciones sobre todos los cuadros que están pintado sobre tabla que son más sensibles a posible daño de una grieta

Voz 1315 28:11 más cosas la Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de los disparos que ha recibido esta tarde un hombre de cuarenta y siete años en el distrito de Usera los sanitarios del Samur lo han trasladado en estado crítico al Hospital doce de Octubre Gema Martín portavoz

Voz 21 28:24 la víctima es un varón de unos cuarenta y siete años que presentaba dos heridas por arma de fuego sin orificio de salida en el hemitórax izquierdo y en abdomen cual no han llegado los sanitarios de Samur Protección Civil estaba consciente los sanitarios le han intubado y le han trasladado en estado crítico al Hospital doce de Octubre

Voz 1315 28:44 además hoy hemos conocido que la Policía Municipal de Madrid ha detenido este fin de semana a tres hombres por agredir a sus parejas dos en Puente de Vallecas el viernes y el tercero en el distrito de Salamanca el sábado exilio cárcel portavoz de la Policía Municipal

Voz 22 28:57 en el primer caso la víctima fue que agredida en la calle nervioso pareja un bofetón los otros dos casos uno de ellos había ha sido amenazada por su pareja en su piso a la víctima y le había dicho que que la iba a matar por estar con otro y la última de las detenciones fue

Voz 23 29:18 qué otra mujer fue eh

Voz 22 29:21 amenazada en su piso le había insultado

Voz 24 29:23 y mientras hacía esto la la empujaba el agarraba

Voz 1385 29:26 por el cuello dejándole marcas de arañazos en el cuello

Voz 0133 29:30 y una cosa más el Ayuntamiento de la capital aún no ha hecho la petición oficial al Consistorio de Tres Cantos para iniciar los trámites necesarios para poder acoger a migrantes y refugiados en el Palacio Valdés hoy la portavoz socialista Purificación Causapié ha dicho que lo que ha hecho hasta ahora el equipo de Ahora Madrid es una chapuza además la plataforma acogida de Tres Cantos han iniciado una recogida de firmas para que faciliten la acogida a estos migrantes llegamos así a las ocho y media con treinta grados en el centro de la capital Hora Veinticinco esta mañana

Voz 0194 30:01 son las ocho y media las siete y media en Canarias Gallego buenas tardes es totalmente en sintonía claro

Voz 25 30:07 hay que pensaba que esto no hemos reunido a Franz Ferdinand los Strokes Arctic Monkeys Lori Meyers

Voz 0194 30:12 me amaban aquellos con los que hemos castiga este durante un tiempo la semana forjado en la temporada pasada no me acuerdo

Voz 25 30:17 bueno entre todos han hecho la sintonía las pensamos yo creo que a la gente le va a encantar tenga la escuchando va

Voz 26 30:24 uno veinticinco Deportes

Voz 1239 30:27 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 0919 30:37 de falta que pueda tiene ritmo bueno mira voy a abrir una noticia

Voz 1239 30:40 sí

Voz 0919 30:41 eso está viene el entonces está bien el mejor bar del mundo está en España ya lo sabía con con veo con Hugo nube con ve ya lo sabíamos pero con v también porque hoy el hombre que dirige el bar el vídeo arbitraje en España señor Velasco Carballo ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de las tres primeras jornadas de Liga y la aplicación del bar aunque haya mucha gente que sino lo entendemos que sí porque aquí entran porque aquí no entran dice Velasco Carballo que bueno que el bar nuestros el mejor

Voz 1239 31:16 todos debemos coincidir el éxito ha sido evidente estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que en que están teniendo nuestros árbitros de el nivel de acierto que está teniendo la verdad es que creemos que el inicio ha sido

Voz 0919 31:31 es tremendamente satisfactorio tremendo tremendo el bar que tenemos aquí más noticias del día la FIFA ha hecho público el trío de candidatos al premio desde el dos mil dieciocho son Cristiano Ronaldo Luka Modric y elegir egipcio del Liverpool Salah sorprendentemente no está entre estos tres Antoine Griezmann que ganó la Europa League con el Atlético de Madrid y el Mundial con la selección francesa pero Griezmann se queda fuera yo hoy es el primer día de Luis Enrique con sus chicos la selección se ha concentrado hoy tiene una novedad Yago Aspas que se había quedado fuera de la lista y que fue ciertamente una sorpresa cuando Luis Enrique lo hizo público el pasado viernes vuelve ahora en lugar de Diego Costa que tiene unos asuntos personales va a ser padre y estar dos semanas tenía que estar más pendiente de lo de casa que de lo de la selección así que Iago Aspas ya está en Las Rozas con Luis Enrique yo recuerdo que hoy se cierra la jornada de liga en Segunda División con el partido que juegan a las nueve el Almería hiel Marmara enseguida nos damos una vuelta por allí porque el Málaga podría ser líder si gana hoy sería el único equipo que lo ha ganado todo en este arranque de la magnífica segunda división que tenemos pero como siempre en evidencia el programa sobre sus utilidad para toda España donde ya sabéis que este programa tiene una apuesta con un oyente que sea esto una súper barbacoa parrillada a que Benzema metía cuarenta goles caro el otro día metió a Benzema a otros dos

Voz 27 33:02 hoy el oyente está que vamos bueno vía gallego qué pasa con Benzema y los cuarenta goles yo creo que no va a hacer falta a dar al portero en el palo como digo me amigo breva

Voz 28 33:15 se huele el miedo se huele el miedo

Voz 1239 33:18 te lo mete en vez de los cuarenta goles seguro que lo mete no sé si lo meterá pero esta capilla en el cuerpo que llevaban los capota

Voz 29 33:24 para eso no se lo quita nadie dos si es así es así parece que Benzema puede hacer incluso

Voz 0919 33:31 a olvidar a Cristiano Ronaldo reja vuestro mensaje

Voz 30 33:35 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes

Voz 1715 33:38 es parte de él

Voz 30 33:43 Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 28 33:49 Efeel haga Dieguito jugar aquí en el dating que pierda inviable hilo hablo de Madrid los aquí todo va da mucha mucha alegría al mes

Voz 30 34:14 el Guaza de Hora veinticinco Deportes instó a cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 31 34:25 cómo echaban de las Ingelmo y Marcos a Maite que el gusta verdad bueno de primera convocatoria de Luis Enrique y siempre que hablemos de los seleccionador Luis Enrique en este programa vamos Palha venga

Voz 29 34:48 cuando los hicieron esta canción ya estaban pensando que Luis Enrique algún día iba a ser selección

Voz 0919 34:53 Parador Nacional vamos a Las Rozas con esa novedad en el equipo Yago Aspas en lugar de Diego Costa y todos muy pendiente Javier Herráez de el primer entrenamiento el primer contacto en el campo de la nueva selección del

Voz 32 35:05 Luis Enrique como es que hace Luis Enrique como su relación con los

Voz 0919 35:10 no es bueno estar Javi

Voz 32 35:12 hola qué tal Gallego pues sí la verdad es que grandes los Nicky por cierto Luis Enrique es la he visto muy activo e en el entrenamiento que acaba de concluir aquí en Las Rozas ha sido el único que ha habido abierto para prensa para público

Voz 1961 35:24 hemos visto Luis Enrique muy cercano a los futbolistas Le gusta interrumpir el juego para corregir algún tipo de acciones Easy vamos a ver a un equipo con mucha velocidad a más velocidad que posesión también prepara un circuito en el que hemos visto el regate y el disparo como siempre es excepcional Isco Rodri muy bien el futbolista Atlético de Madrid vaya pelotero que ha fichado el equipo del Cholo Simeone que también ha clavado un par de balones

Voz 32 35:47 en la portería de Kepa de David De Gea que junto con Ochotorena está Pau López evidentemente el tercer portero en la portería del equipo de la selección española de fútbol ha comenzado a las siete todos menos Raúl Albiol que tiene un pequeño golpes sin importancia recordemos que esta mañana Diego Costa ya va Luis Enrique para decir que efectivamente va a ser padre y que en esta convocatoria prefería no estar su plaza la ocupa Yago Aspas que ayer marcó un gol el Celta de Vigo y este es el sonido de la mañana que nos dejaban los compañeros de ese fútbol hablan Ceballos el recién llegado la absoluta Marcos Alonso jugó un día con Lopetegui contra Argentina en el Metropolitano pero no estuvo en el pasado Mundial los dos Ceballos y Marcos Alonso analiza en la convocatoria

Voz 33 36:31 la verdad que de pequeño uno sueña con estar alguna vez la selección absoluta española y la verdad que tengo una oportunidad que es para mí de oro y la verdad que muy contento oí deseando tener un minuto para poder realizar mi sueño realidad

Voz 1239 36:46 muy ilusionado de venir a la selección y mi ídolo

Voz 1715 36:50 partidos importantes y la pena

Voz 1239 36:52 la convocatoria del nuevo míster con muchas ganas

Voz 32 36:55 mañana entrenamiento a las diez de la mañana siempre se va a trabajar por la mañana por la tarde en reuniones y vídeo así que a las diez cerrado es entrenamiento ya va a ser siempre así con Luis Enrique al frente de la sección española de fútbol aparte de

Voz 0919 37:08 los entrenamientos cerrado cambia alguna otra rutina con Luis Enrique contacto con medios de comunicación y viajes concentraciones ruedas de prensa o no

Voz 32 37:17 los iremos sorprendiendo porque el camino no no te va a sorprender mucho va a ser como en el Barça lo que ocurre es que tiene que hacer las ruedas de prensa porque son de la Federación por las mañanas sino sería todo cerrado la previa quince minutos abierto el trabajo si lo va a hacer él con su nuevo equipo técnico cerrado a cal y canto tan sólo Alba habrá uno abierto por ejemplo el de hoy en el que la gente de buena aún esta jugó ayer y evidentemente ha hecho un trabajo pues cortito hoy específico pero evidentemente el trabajo va a ser a puerta cerrada

Voz 29 37:46 es sábado Inglaterra evidentemente estamos con Luis Enrique otra posibilidad a las ocho y XXXVIII hora25 deportes en la SER

Voz 29 39:03 otra de las noticias del día Ronaldo no

Voz 0919 39:07 la feria de Lima ya es el máximo accionista del Valladolid

Voz 1995 39:15 tú qué crees que me voy de vacaciones yo me compro un equipo el nuevo

Voz 29 39:20 hombre no no no hay que trabajar Ronaldo

Voz 1995 39:24 es decir que hay mucho trabajo que hacer hay que seguir de cerca puede dedica el máximo posible pero desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos nuestro trabajo se basa en competitividad Transparency revolución social habrá cambios habrá ampliación de servicios que funciona todo ello tenemos un año para la niña todo poco a poco vamos enseña en lo que vamos haciendo cosas que dice Si lo que vamos hace y ya está

Voz 0919 40:10 vida transparencia revolución pues Ignacio Torradijo Valladolid por favor buenas tardes buenas tardes Jesús yo yo viviera en Valladolid estaría esperan sadismo con lo que ha hecho y con lo representa la llegada de de Ronaldo Nazario de Lima que supone la llegada de de Ronaldo al accionariado

Voz 13 40:29 eh en cosas concretas Bono de entrada estará en el escaparate mundial ahora mismo por la llegada de en sí de Ronaldo que se hace con el cincuenta y uno por ciento de las acciones a cambio de unos treinta millones de euros Suárez Carlos Suárez se quedara con el veinte por ciento Ronaldo será el propietario a su vez el que mande el presidente del consejo de administración Carlos Suárez va a ser la figura instó emocionada al va a ser el presidente que vaya a las uniones de la Liga que esté en el palco presidiendo y que bajen llevar la gestión también del día a día pero lo que de verdad ese confía Quique Ronaldo puede ser clave es sobre todo a la hora de la rentabilidad publicitaria el gancho de Ronaldo para atraer sponsor eh a cualquier nivel para el Real Valladolid se piensa que puede ser un auténtico granero para generar ingresos atípicos en la entidad blanquivioleta hay mucha confianza en lo que puede hacer y sobre todo pues tiene mucho carisma hoy hemos visto una especie de Bienvenido Mister Marshall aquí en Valladolid con más de doscientas personas que le han seguido por la calle desde el Ayuntamiento al restaurante por lo tanto

Voz 1239 41:23 con mucha confianza y sobre todo eso Ronaldo va a mandar pero la imagen de presidir va a seguir siendo la de Carlos Suárez que se queda como empleado de la imagen del club

Voz 0919 41:33 prácticamente la imagen de la ciudad a los que estos días venideros va ser Ronaldo pasos de todos es nombre lo corto yo tal Carnaval este año en Valladolid e la Semana Santa va a ser seguir siendo muy grande hoy ha sido presento

Voz 1239 41:49 el Ayuntamiento de por todo lo alto con el alcalde al frente de las operaciones osea que Eslovaquía caído como si hubiera caído y que nadie se lo tome mal como si hubiera caído el gordo en el buen sentido

Voz 0919 41:59 que sea para bien gracias verdad bueno de la jornada de Liga de este fin de semana sin duda alguna ha destacado el gran derbi sevillano que se llevó el Betis uno cero ganó el equipo verdiblanco con gol de Joaquín en un partido que estuvo marcado por una jugada la expulsión de Roque Mesa por recibir la segunda amarilla después de haber tenido un encontronazo entre comillas con el portero el Betis Pau López para algunos Pau López buscó el contacto se tiró encima de Roque Mesa que a lo mejor tenía que haber estado por allí puede ser pero expulsara Roque Mesa por eso Ike Pau López se fuera de rositas Pau López que es internacional con Luis Enrique ha explicado o ha intentado aplicar la jugada en el día de frenar

Voz 29 42:46 Ronaldo rápido medio Rosa M H Arsenal claro por novia ciudades del te decides a Vitro bueno que la ayudó poco

Voz 0919 43:00 no no el bar aquí no le ayudó aquí no aquí no global aquí aquí el árbitro José Roque Mesa Hay nada más El día después el Sevilla cómo está el vamos como están del ambiente más caldeado supongo en el Sevilla con esa decisión arbitral y felicidad absoluta en el Betis Florencia nochebuena estar así es qué tal buenas tardes Gallego tuvo no

Voz 36 43:20 perfectamente la ciudad lo bético dicen que estuvo muy bien sancionada la falta ahí la tarjeta amarilla a Roque Mesa y por tanto expulsado y los sevillistas que hombre que como como les saca amarilla a Roque

Voz 1715 43:32 esa ahí el árbitro no sanciona ese exceso

Voz 36 43:35 yo también de Pau López con el centrocampista del Sevilla no pero como no se pone de acuerdo nadie aquí en la ciudad lo que les tocan los béticos es disfrutar de este triunfo el derbi doce años habían pasado desde dos mil seis que no le ganaba al Sevilla en el Villamarín es entonces tres triunfos revistas y seis empates pero ninguna victoria del dije redondea por cierto un año dos mil dieciocho brillantísimo loca derbi se refiere con en el banquillo dos victorias inició el mes de enero en el Sánchez Pizjuán con victoria del Betis la de ayer el empate con más sabor dulce que agrio para Betis también malo para el Sevilla del pasado mes de mayo en el Sevilla lo más destacado aparte de del

Voz 1715 44:17 a donó con la decisión de el árbitro Gilmar

Voz 36 44:19 ganó ayer en la lesión de mercado que ya ha pasado por el quirófano sufre fractura de radio seguramente mañana sea dado ya de alta no se especifica cuánto tiempo estará exactamente fuera de combate fuera de los terrenos de juego pero varias semanas coloque ni Escudero también con fractura la celebración ni mercado podrán ser utilizados por Machín para la próxima semana gracias Florencio de esa jugada hoy le han preguntado al

Voz 0919 44:45 el presidente del Comité Técnico de Árbitros el señor verá J Carvalho el que que dice que nuestro hogar funciona perfectamente José Antonio Duro me parece que ahí no ha querido entrar y no ha querido entrar sobre todo en la polémica con lo que dijo después del partido el entrenador del Sevilla le hemos preguntado por esa jugada

Voz 37 45:01 polémica del Betis Sevilla se ha resistido Velasco Carballo a responder porque bueno pues él está sobre todo orgullo sabe cómo está funcionando el bar en estas primeras jornadas hasta que al final ya la cuarta buena querido digamos responder a las dudas de Pablo Machín tras el

Voz 1239 45:14 a mí en el caso de Machín en particular como te digo estuve con él en Tánger aquel día pues pues oye

Voz 36 45:19 el día hubo un gol no del Sevilla intervino el Bari fue gol no cómo fue la jugada fue gol el Sevilla o a favor del a favor del Sevilla no pasará comprensión no pasa nada más que responder bueno ha insistido no ha

Voz 37 45:36 machín a las once y media gallego Velasco Carballo en El Larguero seguirán preguntar sus dudas sobre el bar también puede llamar Machín incluso a las once y media los espera con todo Manu

Voz 1239 45:43 dudas sobre el bar Pruden no con la

Voz 0919 45:46 el barco pero tenemos pocas hoy ha hablado ojo camarero camarero Leo Messi en Catalunya Ràdio hablado de la Champions de la ausencia de Cristiano Ronaldo que le ha dicho nuestros compañeros vamos a Barcelona Adriano

Voz 32 46:02 buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes se ha hablado sobre todo de Cristiano hoy de su salida del Madrid reconoce Messi que el Madrid aunque sigue sí

Voz 0919 46:09 cuando uno de los mejores equipos del mundo es menos peligroso sin Cristiano hizo que les sorprendió mucho la salida del portugués pero

Voz 38 46:16 pero sí que el hecho de que Cristiano no teman la plantilla del Madrid lo hace lo hace menos bueno al al Madrid Si lo has a la suben tuvo un claro favorito a a ganar la Champions no lo imaginaba fuera de del Madrid Si

Voz 1715 46:31 me sorprendió mucho pero como dije Arsene creo que fueron un equipo muy bueno