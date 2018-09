Hora 25 (03/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

empezamos el repaso a la actualidad hasta ahora recordando los últimos datos del accidente ocurrido este mediodía en Avilés cuando un autobús ha chocado contra el pilar de un puente de la autopista la entrada de la ciudad Ester Bazán tras literalmente contra uno de esos pilares y ahora se investiga porqué hay cinco personas muertas otras quince heridas entre ellas el propio conductor que se encuentra en estado grave información de Joshua

Voz 5 00:39 Alonso está a la espera de conocer el informe de la Policía Judicial fuentes consultadas por la Cadena SER comienzan a dar fuerza al Ipod

Voz 1622 00:47 tesis de un desvanecimiento una indisposición del conductor de autobús un suceso que deja cinco muertos y quince heridos cuatro graves y dos críticos repartidos por distintos hospitales de la región entre Oviedo Gijón y Avilés de esos heridos cuatro ya han sido dados de alta in no hay ningún menor afectado en la zona ya sea reabierto el tráfico el Gobierno asturiano ha decretado un día de luto también el Ejecutivo David

Voz 0194 01:15 este miércoles se reúne la Conferencia Sectorial de Migraciones de Andalucía propone que el Gobierno proceda al reparto de los menores que están siendo atendidos por las autoridades de esta común la idea es que como se hizo con el Aquarius o con la crisis de los cayucos sea el Gobierno quien tome la iniciativa

Voz 0592 01:29 declaraciones esta tarde a La Ser de la presidenta Susana Díaz a nuestra redacción en Andalucía y que resumimos con este Rodríguez la presidenta Susana Díaz ha avanzado en La Ventana de Andalucía que la Junta reclamará en la Conferencia Sectorial de migraciones que el Estado ejerza sus competencias ante la insolidaridad demostrada por el resto de comunidades autónomas proceda al el reparto de los mire de menores inmigrantes que están atendidos por la Junta como ya ocurrió con la crisis de los cayucos en Canarias

Voz 0194 01:58 política de inmigración y extranjería es compete

Voz 6 02:00 denuncia del país competencia estatal que tiene que ejercer el Gobierno de España no podemos pretender verdad que todas las personas que llegan a las costas españolas pues que todos los niños y niñas que llegan a las coche española se creen en Andalucía hasta los dieciocho años porque los recursos no son ilimitados

Voz 0592 02:19 Díaz confirma que la Junta y los gobiernos de España y Marruecos están avanzando en la posible repatriación de menores y la reagrupación de familias en el país norte

Voz 0194 02:27 africano el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo discrepan sobre la polémica de los lazos amarillos y los símbolos independentistas en lugares pública el Defensor del Pueblo considera que el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es incompatible con la presencia en los edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología el catalán ha defendido que la libertad de expresión no puede quedar limitada por las normas municipales de ordenación de la vía pública del paisaje urbano a partir de las diez de la noche repasaremos la crónica política que empezaba a primera hora en la SER con la entrevista al presidente del Gobierno hay muchos temas pero Cataluña ocupado bastante de esa conversación a la propuesta para el futuro que planteaba Sánchez respondía a media tarde la portavoz del Govern

Voz 5 03:03 uno que ahora mismo tiene un estatuto que no voto por tanto hay un problema político sino en otros con hablamos de autogobierno estamos hablando de Estatut

Voz 1880 03:11 sorprende que volvamos a un estadio tan anterior en cualquier cosa

Voz 1463 03:14 es una tampoco puedes levantar la

Voz 1880 03:17 el cartel de Estatut sin tampoco explicar que hay ahí detrás a entendemos que algo se debutar aquello en donde hay la mayoría donde en los consensos en Cataluña

Voz 0194 03:28 terminamos en Argentina al presidente Macri ha anunciado un plan para intentar hacer frente a la crisis en la que vive el país es como un impuesto a las exportaciones a una reducción de los miembros de su Gobierno y que presentará mañana ante el Fondo Monetario Internacional Macri ha comparecido durante veinticinco minutos y ha asegurado que esta crisis no va a ser una más sino que tiene que ser la última

Voz 7 03:46 todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado este es un proceso en ese proceso todavía falta muchas decisiones para que lleguemos a ese equilibrio

mañana en la presentación de la programación de la cadena SER si es que en plan escuchado seguro que no han oído hablar sobre introducir o no novedades en los programas al principio de la temporada la radio es un medio la verdad que te permite modular ir cambiando día a día a ver lo que funciona no funciona al final el termómetro son ustedes bueno pues una de las pocas novedades de Hora Veinticinco es que los tertulianos se sientan en la mesa de análisis aquí a mi lado algunos físicamente otros virtualmente desde las nueve de la noche así que saludamos a Carlos Cue buenas noches o la buenas noches no ahora nuevo horario no todavía no tienen ya noches quiere decir ya noches ya noches Javier de Lucas buenas noches quiere decir otras cosas que no cambian con respeto a la temporada anterior es que muchas veces al vamos a Javier de Lucas y Lucas buenas noches hola buenas noches ahora sí de escuchamos perfectamente y damos la bienvenida a una incorporación al nuevo tertuliano lista del panel de Hora Veinticinco Ignasi Guardans buenas noches qué tal bienvenido

Voz 12 06:45 muchas gracias Larraz

Voz 0194 06:46 en la radio se mueve continuamente contando las cosas que pasan contando lo que interesa de analizando toda la actualidad aquí en Hora veinticinco así que vamos con la ampliación de una noticia que les avanzábamos a las ocho de la tarde escuchen esto el sonido del horror fue el pasado nueve de agosto seguro que se acuerdan un bombardeo de la coalición de países árabes sobre Yemen coalición que lidera Araba ya saudí murieron más de cincuenta personas la mayoría cuarenta eran niños bueno pues la Cadena SER les sale de las ocho que el Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado la venta que cerró el Gobierno de Mariano Rajoy de cuatrocientas bombas de precisión láser

Voz 5 07:33 Arabia Saudí para usarlas adivinen de en Yemen

Voz 0194 07:37 la coalición militar que como les decía líder Arabia Saudí para defender al que llaman gobierno legítimo yemení ha reconocido este fin de semana que el ataque del nuevo de agosto fue injustificado se ha comprometido a que los responsables de la masacre rindan cuentas ante la justicia parece que el Gobierno español quiere contribuir a dar más errores como éste y por eso ha paralizado la venta Arabia Saudí de estas bombas Pedro Jiménez buenas noches qué tal Ángels la noche según ha podido saber la Cadena Ser se trata de un contrato que dice explícitamente que esas bombas iban a usar en Yemen es un contrato que se inició cuando Pedro Morenés será ministro de Defensa que sigue en vigor con María Dolores de Cospedal y que ahora paraliza la ministra socialista Margarita Robles así que España tendrá que devolver al comprador Arabia Saudí los nueve coma dos millones de euros que ya ha pagado por este material que por cierto no ha sido entregado

Voz 0356 08:24 no no no ha sido entregado este material se encuentra Angels en dependencias militares de Aragón esas cuatro cientas bombas de precisión láser y lo que ha hecho el Ministerio de Defensa ha sido paralizar el el contrato e iniciar los trámites para dejarlo sin efecto un contrato que como decías recoge explícitamente que se van a usar en el conflicto yemení que se van a esas bombas iban a ser empleadas para bombardear a los rebeldes a los que se han levantado contra los que esta coalición de países árabes considera que es el Gobierno

Voz 13 09:02 es el legítimo de Yemen un contrato firmado

Voz 0356 09:04 en el verano de dos mil quince por Pedro Morenés que continuó con María Dolores de Cospedal al frente del Ministerio de Defensa y que ahora liquidado Margarita Robles nueve coma dos millones de euros que se han pagado a plazos y Angels el último pagos efectuó a principios de este año ya está compra pues enmarca dentro de lo que decíamos de la operación Tormenta de la firmeza y devolución de la esperanza que lidera Arabia Saudí contra contra los UTI es además Arabia Saudí en ese contra todo Ángels muy importante invoca una resolución de Naciones Unidas la XXII dieciséis para que España le venda esas bombas que forman parte del Ejército español una resolución que hemos leído aquí en la redacción de la Cadena Ser y que en ningún párrafo ampara lamenta

Voz 0194 09:45 los perros anti memez armas por las que Arabia Saudi pagó con mano nueve coma dos millones de euros que ahora tendrá que devolver España armas que todavía no habían sido entregadas y muchos de nosotros preparando esta información bueno yo misma he conocido la existencia de estas bombas GB u Díez Hebe dieciséis que es el periodo de Arabia Saudí era de cien unidades de las primeras trescientas de las segundas Mariela Rubio buenas noches buenas noches de qué tipo de bombas estamos hablando

Voz 1450 10:09 no son bombas inteligentes muy pesadas de fabricación norteamericana guiadas por láser no de las más modernas pero sí de alta precisión bombas que el Ejército del Aire español tiene en su arsenal además de otros tantos países aliados cuando la coalición que lidera Arabia Saudí comenzó la operación en Yemen Pedro lo mencionaba pidió a EEUU que les suministrara una nueva remesa de estas bombas Ése es el contexto y el momento del contrato de venta por parte de España del que no sabrá a Pedro

Voz 0194 10:35 qué tipo de relación comercial Mariela en cuanto armamento tienen España y Arabia Saudí qué tipo de clientes Arabia Saudí

Voz 1450 10:40 pero ver la venta paralizada por Defensa tiene un fuerte significado político aunque es una pequeñísima parte de lo que España vende Arabia Saudí porque Arabia Saudi es el principal cliente de armamento español fuera de la Unión Europea de la OTAN en Riad compró en dos mil diecisiete armas españolas por valor de doscientos setenta coma dos millones de euros de esa cantidad no veinte millones correspondieron al capítulo de munición de qué hablamos cuando hablamos de munición pues de eso de bombas granadas de mortero inmóvil munición de artillería según el informe elaborado el pasado año por la Secretaría de Estado de Comercio todas las licencias relativas a estas ventas de municiones Riad fueron acompañadas siempre de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no resorción incluso fuera del territorio del país pero desde ONG como Amnistía Internacional o Intermón Oxfam se pide al Gobierno que al igual que ha hecho defensa con estas cuatrocientas bombas comercio congele el grueso de las ventas de armamento Riad que son las que hacen las empresas directamente con autorización eso sí del Gobierno para ello le piden que utilicen las posibilidades que le brinda la ley cuando existe riesgo de que ese armamento pueda ser utilizado sobrepoblación civil una prerrogativa Angels que tendría que hacer valer el organismo responsable de conceder o denegar esas licencias de exportación la Junta Interministerial de material de defensa que depende de comercio es decir del Ministerio de Industria precisamente con la eh el estado de la Secretaría de Estado de Comercio se reúnen mañana si la son ejes para reiterar esta petición

Voz 0194 12:05 con la larga como olvidada Rafa Panadero buenas noches

Voz 1775 12:09 qué tal buenos no sólo desde dos mil quince Se calcula que han muerto

Voz 0194 12:11 cerca de diez mil civiles en el conflicto de un país que vive una de las peores crisis humanitarias

Voz 1775 12:16 si los civiles como siempre es están llevando la peor parte de un conflicto que de alguna manera arranca con las primaveras árabes año dos mil once en Yemen aquel movimiento provoca la renuncia del presidente Ali Abdulá Saleh que llevaba en el poder más de veinte años y que en ese momento tú o que ceder el mando a su vicepresidente Mansur Hadi hasta aquí pues una transición más de las que hubo en aquellas primaveras árabes pero la cosa se complica a partir de finales de dos mil catorce entonces un movimiento político militar los judías y una parte del Ejército que siga haciéndole a la sale comienza una ofensiva contra el Gobierno en poco tiempo toman la capital sana se siente Hadi huye a Arabia Saudí aunque sus seguidores mantienen el control de buena parte del país hasta aquí pues tenemos ya el escenario típico de una guerra civil pero con un detalle peso esa presencia la presencia de Arabia Saudí país que ya hemos mencionado porque es donde oye el presidente Hadi que en marzo de dos mil quince pues Motta esa coalición con otros países del Golfo y con el apoyo de Occidente para contrarrestar a los rebeldes que supone esa presencia Nos Lopo explicarle la Jamaat Salinero investigadora especializada en Yemen

Voz 14 13:16 ahí ya no podemos hablar de una guerra entre los un FIS lo rebeldes del norte el Gobierno de Mansur Hadi no porque ahora hay diversos actores que hay cada vez que están cobrando más importancia y que desde luego han modificado sustancialmente el cariz la de esta guerra

Voz 1775 13:36 así que pasamos de una guerra civil a una guerra regional con diversos actores implicados por un lado Arabia Saudí que está con el presidente huido y por otro Irán su contraparte regional país al que acusan de apoyar y suministrar armas a los rebeldes judías según esta analista el papel de Teherán sea el sobredimensionado de alguna manera pero regional sí que está ahí sobre todo porque ahora el príncipe saudí no tiene un plan

Voz 14 13:56 entró pensando que va a ser muchísimo más fácil nuevamente como le ha pasado ya en muchas ocasiones en en el caso de Yemen pues se le ha complicado no sabían muy bien yo también efectivamente tengo un poco la sensación de que no sabe muy bien cómo salir de de de Yemen no

Voz 1775 14:12 hasta el momento convencidas el conflicto deja cerca de diez mil muertos y se estima que hay veintidós millones de personas que dependen por completo de la ayuda humanitaria muchos están muriendo de hambre por cólera o por falta de medicinas que doñas Villaverde

Voz 0914 14:25 buenas noches muchas sonrisas Jesus es codirector del instituto

Voz 0194 14:29 Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria estabas escuchando la información que ofrecía en exclusiva desde las ocho de la tarde la Cadena Ser que importancia tiene la marcha atrás de un contrato como este del que estamos hablando

Voz 0914 14:41 evidentemente en principio hay que interpretarlo como una buena señal pero hay que verlo en un contexto más amplio y por lo tanto ojalá esto sea el inicio de una rectificación de tantos errores acumulados porque no olvidemos que el propio Parlamento español con el voto favorable del Partido Popular del Partido Socialista de ciudadanos todavía no el pasado mes de septiembre negaron la posibilidad de que saliera adelante un embargo de armas a Arabia Saudí y que por otro lado tenemos también ha probado ya ha firmado el contrato para la construcción de cinco corbetas básicamente en los astilleros de Katif para alarmada saudí por lo tanto esta es como digo una operación de a fin de cuentas nueve millones de euros si la comparamos con los cometas son más de dos mil millones de euros y queda por ver si vamos a seguir jugando a la ambigüedad a las triquiñuelas a los eufemismos os si realmente ponemos los valores y los principios que nos definen como sociedades democráticas por encima de los intereses de corto plazo

Voz 0194 15:41 qué puede suponer para la relación de de los dos países

Voz 0914 15:45 desde luego en el caso de España con Arabia Saudí lo que vemos es que Se mantiene su relación con vaivenes evidentemente y con algunos matices de manera prácticamente inalterable porque a fin de cuentas no solamente se trata de como se suele mencionar la tradicional buena relación entre las respectivas monarquías sino que básicamente Arabia Saudí tiene la cuarta parte de los arrestados de petróleo es por lo tanto un peso pesado frente un país España que no tiene ni un solo barril de petróleo prácticamente que depende básicamente de los suministradores del golfo Pérsico no sólo de la propia Arabia Saudí sino de otros países que están en la órbita de Riad para poder cubrir esas necesidades creo que esto es un elemento jefe económico que mediatizada básicamente cualquier otro aspecto de la relación entre ambos países

Voz 0194 16:32 algo vuelvo contigo para preguntarte concretamente sobre el conflicto lleven pero déjame que pregunte a los analistas que esa noche también los acompañan Ignasi qué valor le das tu a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dar marcha atrás este contrato

Voz 12 16:45 bueno yo creo queda tiene un enorme valor simbólico no es la más fácil de hacer porque estamos hablando de la venta de armas desde el propio Ejército por es es España quién vende a veces cuando los medios dice en España vende armas eso periodísticamente está bien pero jurídicamente no porque porque a veces es España como este caso el Ejército español y en otros casos es españolas con licencia que no es lo mismo aquí efectivamente sí era una venta del Gobierno por decirlo así y por tanto más fácil el el parar las otras paradas las exportaciones a revocar ventas que ya estaban hechas por privados va a ser más complicado pero el mensaje está claro Alemania tomó una medida similar hace meses es un debate que está abierto está en Canadá es decir que efectivamente es un es un mensaje que va en la buena dirección no se puede ser parte de una guerra civil yo no estoy contra la venta de armas para la defensa de los países eso podemos jugar con más calma pero sí cuando las armas utilizan en un conflicto de guerra civil un conflicto abierto no hay que España estaría siendo parte de ese conflicto

Voz 0194 17:45 atraerlos que te dice a ti que te dice el mensaje este que lanza el Gobierno con esta decisión

Voz 15 17:50 no yo creo que es una decisión delicada importante y significativo porque con Arabia Saudí siempre todas las decisiones son delicadas porque con habría saudí tenemos intereses económicos muy muy fuertes no nos olvidemos el contrato de la historia es uno de los mayores contratos que que ha conseguido las empresas españolas con con el AVE siempre históricamente por la relación de la monarquía española con la que Arabia Saudí es un problema para España es un asunto prioritario no es un país más no es un país cualquiera es un país que en la política exterior en los Hobbit todos los gobiernos han tenido presiones para romper de tiempo todo tipo de organizaciones sí sistemáticamente para romper con Arabia Saudí para presionar más Arabia Saudí para que tengamos otro tipo de relaciones y todos los gobiernos a Renzi reticentes porque con Arabia Saudí se juega mucho dinero no entonces creo que es un asunto delicado y que que en fin que el Gobierno ha tomado una decisión que no es fácil que de que creo que sí que que es significativa va a tener recorrido ya veremos cómo reacciona es otro lado a ver

Voz 0194 18:49 ahora con la respuesta a Javier que te que te sugiere esta decisión

Voz 0873 18:53 yo siento discrepar no creo que sea

Voz 16 18:56 la intensión tan relevante que simbólicamente no puedo negarle valor pero digamos que es la decisión más fácil la que han tomado otros

Voz 0873 19:07 si os pero donde se debería de verde a un cambio de rumbo es en sí

Voz 12 19:12 la capacidad por ejemplo lo ha dicho es su uso

Voz 0873 19:15 no Núñez antes de plantear un embargo de armas en relación con la intervención de Arabia Saudí no sólo en Yemen sino también en Siria lo que sucede es que a mí me gustaría que lo dijera la saber la opinión de de Suso pero también la vuestra que nos no sólo tenemos una dependencia económica que la que la han mencionado clarísimamente Jesús Núñez desde el punto de vista energético también la dependencia económica de las mayores inversiones fuera Lahm la mención ahora Carlos sino también una dependencia geoestratégica es decir nosotros estamos alineados con una un grupo de países que Interviú

Voz 1775 20:00 tienen

Voz 0873 20:01 bajo la órbita de Estados Unidos y de sus aliados también aunque sea paradójico Israel y Arabia Saudí en relación con Irán en el en el ámbito más más grande Oriente Medio pero no sé qué es lo que pienso es Jesús

Voz 0914 20:16 sí básicamente en en en función de los comentarios que ha escuchado en nadie aunque sea un contrato de una empresa privada para eso están las sitúa para eso está la Junta Interministerial por lo tanto aunque vengan el negocios de una empresa privada siempre puedo el Gobierno a través de esa junta denegar la autorización si considera que eso quebranta la ley de cincuenta y tres el dos mil siete que es la que regula el comercio de armas y si le había no se la Posición Común de la Unión Europea que establece unos criterios muy claros cuando hay violación de derechos humanos son violación del derecho internacional humanitario que se han dado reiteradamente en la guerra de Yemen y en tantos otros casos y que sin embargo son operaciones que han autorizado

Voz 12 20:57 yo no creo en una absorber pero es una es más es más fácil Luczak efectivo o es más fácil parar una una decisión la justicia nuevos orquestó el propio vendedor que está otra que son los que puesto diciendo Se podría recurrir a que justificarlo es decir lo que quiero decir es que han empezado por lo más sencillo eso es lo que estaba ahí sí

Voz 0914 21:14 en la que ya digo sea el inicio de un cambio de tendencia pero a día que hoy eso no se ha producido todavía porque estamos hablando de elementos mucho más peso no olvidemos tampoco que el Parlamento Europeo en tres ocasiones desde febrero del año dos mil dieciséis al menos ha intentado poner en marcha un embargo de armas a nivel Unión Europea hay tampoco ha conseguido sino que son sólo algunos países de manera unilateral los que han determinado supongo que en función de la presión de eso porque la Unión pública hizo a sus intereses económicos hijas estratégicos no asuntos significativos que puedan dejar de venderle armas a Arabia Saudí pero no es el caso de Francia no es el caso de Italia o de o de la propia Alemania por lo tanto para nosotros coincidiendo con lo que señalaba Javier de Lucas está claro que hay un componente y con muy obvio porque a fin de cuentas Arabia Saudí no deja de estar haciendo una puesta fundamentalmente con los ojos puestos en Estados Unidos y de una forma más amplia con el mundo occidental de que él es el gendarme regional y que ya se encarga de establecer allí el orden desgraciadamente en un desastre como el que se inició en marzo del año dos mil quince con su intervención militar en una coalición en la que están integrados por países entonces en Marruecos por un lado a practicamente Pakistán por el otro y que ha cometido tantas violaciones que estas alturas debería haber llevado a medidas que vayan más allá de una operación de nueve millones

Voz 12 22:32 sin quitarle valor simbólico pero fíjate

Voz 15 22:34 cualquier perdón igual que diría es que sería la reacción de de Arabia Saudí ante una cosa si lo considera que va a tener una reacción fuerte o simplemente esto estaría ya dentro del guión y no va a pasar nada

Voz 0873 22:44 no el mensaje hacia Canadá fue bastante claro no

Voz 12 22:48 bueno pero con Canadá no ha sido por ahí con Canadá mensajeros

Voz 0873 22:51 no perdón el mensaje ha sido en en un asunto mucho más débil es que el el príncipe heredero no tolera una un reproche sobre recorte de herejes con ello procede a una congelación de las inversiones en Canadá elimina todas las becas en Canadá romper relaciones diplomáticas contra Nadal lo cual es un mensaje para los terceros no ya para no

Voz 0194 23:21 claro mensaje de audio se juega entonces

Voz 0914 23:24 en el punto de vista militar no militar en el punto de vista militar decía parece claro que el hecho de que atraviesa o bien no recibo los cuatrocientos bombas no va a significar ninguna reducción una parecida mantener el esforzado en ningún esfuerzo bélico en el que se ha empantanado en el que efectivamente no ve hoy cómo salir porque por otro lado no poco países occidentales empezando por Estados Unidos que quieren implicarse militarmente en primera línea en un pantano en el que no solamente hay enfrentamiento entre USCIS algunos leales al expresidente sale frente al a las fuerzas del presidente Hadi sino que no olvidemos que Al Qaeda en la Península Ibérica en la península Arábiga está allí y que además está Days también allí y por lo tanto que hay un una variedad de actores combatientes que hacen que cualquiera que sea meta allí pueden con problemas mucho mayores

Voz 0194 24:13 es que Ignasi querías diario de su escuela Ignasi

Voz 12 24:16 sí bueno que justamente lo que valora mucho más atrevida es la represión moral la reprobación moral perdono choca Canadá es una reprobación moral de derechos humanos y eso es lo que le ha costado un disgusto y sigue vivo un conflicto diplomático muy serio en cambio estrictamente la parte de las armas lanzó Alemania Alemania a él esta decisión que estamos dijo a vosotros si se hace no se hace Alemania la hecho ya en enero suspendió toda venta de armas y estaba vendiendo muchas no tengo cifras iba yo que eso más que España pero estaba vendido muchos lo suspendió en enero no ha pasado nada porque efectivamente todo depende cómo se explique lo único que dijo Alemania es no quiero participar en ese conflicto no fue decir son ustedes unos criminales de guerra sino que se limitó a decir Alemania no quiere participar en ese conflicto Innova vender armas que se pueden utilizar en ese conflicto paró ahí y eso no ha tenido consecuencias en las relaciones que ante Alemania inaudita Carlos y se traduce en una reprobación moral anti Arabia Saudita claro esto es otra cosa

Voz 0194 25:10 Carlos no por eso digo que efectivamente cuando ponía

Voz 15 25:13 sabes lo de Canadá es evidente que entonces sí que ha tomado una decisión delicada el Gobierno pero ahora estás matizando tú quien dio la la reacción de las que nos va a dar la clave de hasta qué punto esto era una voladura controlada o esto es realmente una decisión estratégica que puede tener complicaciones yo además creo y no sé si coincidir conmigo la opinión pública española que evidentemente ahora habrá un montón de gente satisfecha estos asuntos se generan cierta pero no es cierto seguimiento pero no había una gran presión enorme presión para el Gobierno para hacer esto no era un tema de de primera línea con lo cual

Voz 12 25:47 sobre el tema de armas y en general si no

Voz 15 25:50 siempre ha habido siempre ha habido y ha habido grupos y organizaciones que es que mantiene la presión con todos los gobiernos pero quiero decir que no es un asunto que parezca en la agenda de gobierno absolutamente prioritario guardan toma una decisión que creo que hay que ponerle hay que poner en valor

Voz 0873 26:03 algo que que en fin que puede tener consecuencia

Voz 15 26:05 si no tiene ninguna como decís y pasa como Alemania pues efectivamente habrá hecho un gesto simbólico pero pero yo creo con Arabia Saudí España siempre siempre va anda

Voz 0873 26:14 con pies de plomo no Jesús ahí Javier perdona no pero en la opinión pública española quizá no está en un porcentaje mayoritario pendiente de esto pero ha habido tomas de posición incluso ha habido conflictos recuerdo del conflicto en Cádiz con el alcalde de la de la coalición de grupo anticapitalista integrado teóricamente dentro de Podemos a propósito de la construcción de de esos barcos de guerra no y por otra parte hay una corriente que seguramente no es mayoritaria pero que yo creo que es importante de creciente antipatía hacia una monarquía que se revela como una un gobierno absolutamente despreciativo de los derechos humanos hay ahora una condena de muerte hubo una Fake News sobre la decapitación son de un activista de derechos humanos no ha sido todavía capital pero está condenada a muerte y ahí también un rechazo al los negocios sucios de la monarquía saudí con la anterior con el Rey emérito aquí con su amante Corina ahí a mi me parece que esto seguramente no es la preocupación fundamental de todos los españoles pero en la opinión pública hay una oposición que al mismo tiempo choca con ese realismo del dinero que para muchas familias supone la construcción de esos barcos o la construcción donde de los trenes de alta alguien

Voz 12 27:44 no no todo se juega por eso se juega todo en la sala de prensa de La Moncloa olas el Consejo de Ministros porque todo se juegue como se venda esto si esto se vende como una decisión contra todo lo que tocaba es decir la corrupción del Gobierno saudí su violación de derechos humanos fue una lista enorme de todos los agravios que sale poder imputar esas son muchos si eso eso presenta si efectivamente tenemos un incendio que no yo no sé qué consecuencias puede tener si en lugar de sofocante a como un discurso de neutralidad en un conflicto bélico porque no queremos saber nada pues bueno esto tendrán limitadas

Voz 0194 28:19 Jesús para cerrar Jesús neutralidad

Voz 0914 28:22 sí fiel cuando se queda en marcha el contrato por los cinco corbetas si es para la misma Arabia Saudí de la que estamos hablando ahora mismo

Voz 12 28:28 ahí ahí creo que lo para de medidas

Voz 0914 28:31 de ser cuántos españoles hay atendiendo a ese tema no porque sino que dejamos llevar por la opinión pública o mejor dicho por la opinión publicada hoy estaríamos viendo que la prioridad en la en la sociedad española es si cambiamos el el ahora o no el próximo mes de octubre pues creo que eso es mentira poco el sentido hoy en día hay que reconocer que precisamente por la presión de la opinión pública organizada y la Campaña Armas bajo control tenemos una ley desde el año dos mil siete que antes no teníamos que ahora desde finales del año pasado la Secretaría de Estado tiene que presentar las operaciones realizadas por debajo por encima perdón de diez millones euros o de cinco millones y son armas ligeras y las tiene que presentar trimestralmente y no semestralmente por lo tanto está claro que hay una conciencia social de la sociedad civil organizada que está actuando presionando para que esos procesos vayan adelante lo cual no quiere decir ni mucho menos que hayamos llegado punto en el que seamos perfectamente coherentes entre los valores y principios que decimos defender los intereses económicos que se imponen en tantas ocasiones

Voz 0194 29:32 Jesús Núñez Villaverde como siempre muchísimas gracias por ayudarnos a entender gracias y muy buenas noches

Voz 0914 29:37 pero bueno nuestro es enhorabuena antes por a la nueva temporada

Voz 0194 29:40 con gracias a ti por acompañarnos como siempre quedamos pendientes de las repercusiones que pueda tener de la reacción con Arabia Saudí de lo que pueda salir de la reunión que mantienen mañana la secretaria de Estado de Comercio con las divergentes ONGs Si esto es sólo una decisión puntual lo va acompañada de algo más en definitiva que como decía Guardans vamos a quedar a la espera de cómo se vende esto desde la sala de prensa de Moncloa era más o menos así lo has dicho tú no Guardans

Voz 12 30:04 así así pues vamos a quedar a la espera de ello

Voz 0194 30:07 de Pedro Jiménez muchísimas gracias por la información y Rafa Panadero también quedamos a la espera de la respuesta lo que vamos te iba haciendo también hoy a lo largo de todo el día en toda la noche perdón y mientras vamos explicando la actualidad vamos analizando la actualidad con contactar con gente que ahora mismo pues bueno está haciendo lo mismo que nosotros pensar que es noticia intentando analizar lo que es noticia planteándose también que temporada nos espera Ignacio Escolar director diario entonces muy buenas noches

Voz 17 30:34 la noche

Voz 0194 30:36 yo muy bien y encantado además de vivir T en la antena de la SER Ignacio estamos estamos pensando bueno volvemos hemos vuelto de vacaciones cuáles crees tú que van a ser las claves de esta temporada en que nos vamos a tener que fijar

Voz 17 30:49 pues vamos a tener una temporada marcado interés electoral porque tenemos vendrán asegura hacerles unas autonómicas municipales europeas es posible que andaluzas no estamos siendo eso es que en el año es posible que acabemos con generales en función de como vayan los presupuestos que dentro de un año con muchas muchas selecciones sí mucha campaña electoral y luego yo creo que uno de los temas que va marca además ir marcando la agenda empezando otra vez Catalunya da la impresión de que de que evidentemente eso sí sin resolver bien el juicio en el Tribunal Supremo con la acusación de rebelión para los líderes independentistas seguimos teniendo a una parte de esos líderes fuera en Europa intentando pelear la justicia europea contra las decisiones de la Justicia española iba a ser uno de los temas puramente va a seguir siendo uno de los temas del año

Voz 0194 31:39 no aprovechó cuál es la apuesta del diario punto es para mañana pues vamos

Voz 17 31:43 con precisamente con con este tema con el temor del Gobierno con la cuestión catalana se vuelve a encender porque además mi impresión es que el Gobierno a este Gobierno tiene claramente algunas batallas culturales asuntos en los que tiene todos los quedan toca nada pues todo lo que sea medioambiente feminismo memoria histórica son son debates donde la derecha quedan fuera de juego porque son posiciones donde la sociedad española es mayoritariamente favorable a las puertas del Gobierno tiene un tema que este catalán donde cada vez que no toca pierde porque incluso antes

Voz 0914 32:13 nosotros bastantes tiene

Voz 17 32:15 una posición muy difícil y no está apertura mañana va con este tema el titular de mañana es Torra mantiene en vilo al Gobierno con su escalada de tensión mientras Sánchez aún confía en romper la polarización

Voz 12 32:25 una que por cierto depende en sus puestos

Voz 0914 32:28 muchísimas gracias seguiremos hablando gracias a una hasta luego

Voz 18 32:37 en esta

Voz 0194 32:56 en esta temporada Sara vítores buenas noches esta temporada a estas horas más o menos queremos parar también unos minutos para entrar en la cocina echar un vistazo bajará al trastero revólver para mirar de

Voz 1880 33:07 de otro lado o mirar a otro lado así mirar lo que habitualmente se nos escapa lo podríamos llamar la derivada de una noticia o El asterisco no a pie de página o la parte de atrás conocer más a fondo aún protagonista un lugar lo vamos a llamar de momento cara B imagínate cuando le dábamos la vuelta a la cinta de caset y de repente parecía ahí justo la mejor canción me dijo

Voz 0194 33:26 que explicarlo bien lo del caset pero si invierten

Voz 1880 33:29 dos caras tenía dos tenía dos cara a cara B estaba lo imprescindible aunque fuera lo menos comentado pero era lo White no de la de la gente y hoy miramos a Venecia si vamos a mirar a Venecia pero bueno no el festival en sí sino a la súper estrella de este año o a la súper anti estrella que es José Mujica el ex presidente uruguayo protagonista de dos de las pelis que se han presentado para empezar el vamos a escuchar a otro uruguayo como él es Jorge Drexler Mujica decía estos días en Venecia que después de la pena de muerte el peor de todos los males es la soledad pues Drexler también le cantó a las

Voz 0391 34:04 aquí están mis creencias

Voz 19 34:12 llama cuarta

Voz 1880 34:17 antes de marcharnos para ella que ahora nos vamos a Venecia Blanes que esto en la rueda de prensa que ha dado esta mañana a Múgica sí que creo que lo primero que hay que destacar sobre Mujica es como este hombre se ha convertido en una referencia para muchísima gente en Uruguay y también en todo el mundo por su modo de vivir esa casa granja de toda la vida su forma de vestir que no lo hemos visto contraje en ningún momento la sencillez no como su arma más potente y sobre todo sus la verdad porque la verdad es que no hay frase que que no te devuelva por dentro esas frases que escribió nosotros en las carpetas lo siguen hacia los adolescentes de la época de Ángeles de las Heras igual no sé pero mira sólo nos vamos a quedar con dos una es sobre la austeridad el dice ir liviano de equipajes es uno de sus principios

Voz 0873 35:00 dije gente pobre no

Voz 1121 35:03 soy presidente puro lesión lo que quiere lo que no le cansa Navas y sus un pobre porque se mete en una carrera infinita se lo lleva el tiempo la vida ni nada

Voz 0873 35:14 eh

Voz 1121 35:18 vamos querida como camino y el reconocimiento Libia

Voz 15 35:22 a mí me está ganando pues claro

Voz 1880 35:28 lo que dice sobre la política otra de sus sentencias

Voz 20 35:32 tenemos por delante es una magnitud de carácter colosal y la gran crisis

Voz 0194 35:39 no y psicológica político

Voz 20 35:41 K

Voz 1880 35:42 el hombre gobierna hoy quién nos gobierna Ángels si el hombre no gobierna hoy quién nos gobierna

Voz 0194 35:48 a ti que te que te sugiere Múgica

Voz 15 35:51 David yo yo tuve la suerte de entrevistas de pregunta tuve la suerte de entrevistarle en Argentina ya sólo lo que rodeó la entrevista siempre es especial Múgica porque tú entre esta muchos presidentes expresidentes y siempre los entrevistas en lugares fastuosos no por lo menos grandes hoteles no por supuesto Múgica me citó en la Casa de la cónsul en Buenos Aires donde había dormido la casa era con su en Buenos Aires no es una casa de consejo es una casa de barrio total Múgica estaba allí recibiendo a toda la gente estuvo como cuatro-cinco horas viendo personas estuve ahí con con todo el mundo acabamos comiendo juntos más realmente es un personaje increíble por la forma en la que explica las cosas y me acuerdo incluso hablando de del de su pasado militar le dice los Fierro la gente de fieros el se sigue considerando una persona de Fierro y en ese momento para hablar de Colombia para hablar de la crisis de la de la guerrilla en Colombia él hablaba con la mentalidad de una persona decía la gente de Fierro entendemos todo de otra manera Él explica el mundo desde su su pasado de su historia vital que es tremenda es un hombre que pasó muchísimo tiempo en la cárcel ya antes muchísimo tiempo en el bosque

Voz 0194 36:55 eso lo de la entrevista que no sólo fue interesante la entrevista sino todo lo que rodeo me voy a Venecia Pepa Blanes buenas noches hola buenas noches porque yo creo que también ha quedado claro quiénes José Mujica en su paso por Venecia no sí

Voz 1463 37:09 qué bueno es que podéis imaginaros el contraste no aquí pues hemos visto a Lady Gaga con plumas rosas hemos visto a actores actrices Emma Stone y de repente la estrella durante dos días ha sido Pepe Mújica que además venía a Venecia quería pagarse el viaje

Voz 1880 37:25 él no quería que nadie les quitara

Voz 1463 37:28 alojarse en una casa y al final bueno han encontrado un punto intermedio no las las productoras de las dos películas hilvana alojado en un sitio en un barrio que se llaman mala moco que está como muy a las afueras de lo que es el centro neurálgico del festival y ahí se alojado con todo el equipo pero vamos nada que ver nada que ver con con estas estrellas el decían no sé soy una estrella sino un estrellado y bueno pues lo que decía Carlos no que explicaba con una sencillez pues toda su vida la verdad es que ha sido una visita a un poco o muy emotiva para él por un lado porque una de las películas que es la noche de doce años protagonizado por Antonio de la Torre que accede de Mujica en esos doce años que estuvo de cautiverio la cárcel con torturas ha sido muy duro dice enfrentarse a esa película y la otra pues es un documental de su amigo íntimo Emir Kusturica el director serbio que ha rodado sobre su vida no y que empezó digamos pues cuando deja la presidencia de Uruguay Illes retrata como explicaba es pues en esa vida cotidiana Nos que decía Antonio de la Torre y bueno es que fuimos a su casa encontrarnos con él nos dijo esperar que terminó de fregar la cocina no habla mucho

Voz 1880 38:32 oye Pepa esta mañana en la rueda

Voz 1463 38:34 prensa también ha hablado de lo que estamos hablando todos este año no

Voz 1880 38:37 el feminismo sí

Voz 1463 38:39 los temas del festival la verdad porque imaginas lo tengo que decir en cada intervención que hago sólo hay una mujer la sección oficial frente a veinte directores aunque ésta no

Voz 0194 38:47 de veinte una de veinte osea que está siendo

Voz 1463 38:50 muy común en las ruedas de prensa y Mujica decía que evidentemente estamos en un sistema patriarcal pero le pedía una cosa al feminismo y es que no se olvidase de aquellas mujeres que viven en la parte más pobre

Voz 1121 39:00 soy consciente de de la sociedad patriarcal y de sus consecuencias son también conscientes de las clases sociales sí tengo una honda preocupación por las mujeres muy humilde y quedan frecuentemente abandona hizo la escondo tres hijo Ci era que el feminismo nunca acción cuidara de que existen clases sociales que lo primero que ella en el fondo

Voz 1463 39:36 pues esa internacional intersección Alida de clase y de género que pedía Múgica aquí en un festival de Venecia lleno de glamour y con pues todavía más contrastes su presencia la verdad en estas alfombras rojas

Voz 15 39:47 es que hay hablando de mujeres el personaje no termina de entenderse si no se piensa en la mujer de Mujica luciendo Polanski que es un personaje aún más increíble que él que es un es una que ahora es vicepresidente de Uruguay sí que es una mujer que le ha acompañado en toda su vida en militancia y en política ha sido candidata a alcaldía de Montevideo nos perdió pero siguió en política es una senadora importantísima tanto es así que ha sido vicepresidenta es la que él él ha dimitido ante su mujer ahora que ha dejado la política Mujica haya tenido que renunciar al puesto la persona a la que ese lo ha mandado a su mujer que es la presidenta de Senado que es otro personaje increíble de militancia de personas que viven juntos y que tienen esa vida de austeridad lo comparten en fin también también dice cosas de Múgica la mujer de Múgica la persona que ha elegido para convertir subido

Voz 0194 40:30 con vosotros Ignasi Javier pero Pepa tengo entendido que ha hablado de una Europa que disimula dice en qué sentido

Voz 1463 40:36 bueno porque imagínate Ángel saque muchísimo periodista latinoamericano muchos venezolanos no muy preocupados un poco pues por la situación de Venezuela y de América Latina claro organizando así como nos repartimos las preguntas en este encuentro

Voz 1880 40:48 lo que temíamos decía que preguntarle por Venezuela

Voz 1463 40:51 hay que preguntarle por la pobreza cómo se puede solucionar la situación de pobreza inseguridad que hay y claro pues decía Múgica que no seamos cínicos que esto es un problema global que en Europa también pasa

Voz 1121 41:02 en América pasan cosas que y rompa la dijimos ambiente si hacemos que no tiene que este no es que defendiendo la deformación eje tenemos digo que esto que tan presente en el mundo que vivimos

Voz 1463 41:25 bueno pues decía que en todo caso ellos tienen los mismos defectos que los europeos pero a su propia escala insistía es que Múgica

Voz 0194 41:33 ha evitado durante este tiempo común bastante inteligente

Voz 1463 41:35 en sea pues criticar directamente a determinados países no la obvio lo de Venezuela pero también no criticaba nada ni Italia ni España no decía son dos países que considero mi padre y mi madre no voy a decir nada malo de ellos aunque sí que nos ha dado un poco de rapapolvo a Europa con la inmigración

Voz 0194 41:50 Javier le das la razón a Mujica con eso de que Europa disimula bien

Voz 0873 41:55 bueno ni me me parece que es el nombre de te mensajes llenos de sentido común de una sencillez que a veces a traerme a lo irreverente que es hacer una mínima crítica Múgica que es un personaje intocable e que a veces rozan la simplificación no porque bueno tampoco desde Europa se plantea un panorama de maniqueo de buenos y malos noi que Europa aquí todo va bien y yo creo que de una fortísima autocrítica en Europa y pensar que no existe pues es un poco tramposo dialécticamente al mismo tiempo yo creo que Múgica es un personaje admirable irrepetible pero que que sigue sosteniendo quizá con razón una clave de interpretación de la historia que no le falta razón de fondo por ejemplo en el tema de la crítica al feminismo digamos de de los de los países ricos que olvida a las mujeres de los países pobres eso está criticado posturas que estás en mí y algunos Un lo hemos criticado en el olvido de de algunas feministas por ejemplo en la vicepresidenta del Gobierno a las mujeres marroquís que trabajan en la fresa circunstancias que no han sido objeto de de ninguna denuncia desde la vicepresidencia yo creo que que Múgica en eso tiene razón pero que mantener siempre la clave que en el fondo hay de decir bueno problema de todo esto el problema la de la de la guerra de clases no deja de ser simplificado

Voz 0194 43:45 yo

Voz 12 43:45 siempre te tengo una resistencia enorme que a veces defraudan estamos viéndolo en Birmania yo era diputado del Parlamento Europeo cuando la presidenta de Birmania Goya acusa de crímenes de guerra y que ha permitido pues el encarcelamiento de periodistas era una santa laica ahora dicho eso con ese con esa prevención que pongo por delante pues efectivamente Múgica me parece un personaje muy muy interesante muy atractivo en mucho de lo que dice decía Reid dice admirable irrepetible repetir en exportable es decir es es algo que tener que es su todo esto Nacional uruguayo que que bueno que tiene su razón de ser por la propia Historia del país por la dimensión del país por la historia del país pero que yo no sé si querría ser gobernado por Múgica pero creo que tengo muchas cosas que escuchar del ICAA real

Voz 0194 44:36 no meter una cuña porque sino vamos a suelo de Múgica

Voz 12 44:38 pero estamos hablando de Múgica porque nos presenta la película en Venecia yo lo que quiero decir es que oido que esas películas fantástica y por tanto también hablaremos que hay veces que películas con muy buena intención

Voz 5 44:48 pero que lo que hago no son buenas

Voz 12 44:51 ya resulta que la película esta de los las memorias del calabozo doce años noche de once años de Álvaro Brenner pues

Voz 15 44:59 Aguayo como como Mojica española sur solo decía que Múgica no es para nada intocable tanto es así que en Uruguay hay mucho casi intocable en el resto del mundo pero pero en Uruguay hay muchísima crítica y evidentemente no no no es que todos los uruguayos digan que Múgica Fanta estoy tenido porque una cosa es las ideas de Múgica y esta forma que tiene el de plantear hacernos pensar que otra cosa es el Múgica gobernante que por sus Bretos merece críticas lo hemos criticado faltaría más

Voz 0194 45:28 Pepa muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 1463 45:30 hasta luego

Voz 1880 45:41 pues la otra de las dos películas es documental el directores Emir Kusturica el director también de Gato negro gato blanco de anda aún no el tiempo de los gitanos que también es músico a que es el quiere un montón este verano por ejemplo intente ir al concierto que había el el quince de agosto en Las Vistillas fue imposible imposible me acerqué pero no no no no pueden llegar y bueno las frases que ha dicho por ejemplo Múgica estos días hasta que me encanta es somos menos que un piojo triunfar no es tener plata es levantarse cada vez que uno se cae también ha hablado sobre nacionalismos cree que el nacionalismo es una cosa buena porque sirve para firmar un carácter una identidad pero que tiene un peligro escucha

Voz 22 46:17 quiero con los esas nacionalismo pues aquí los jugando en el que ahora bien una cosa es el mismo oye chico yo entre Alcorcón hacia remo de un país grande que te ardor

Voz 1880 46:37 lo que cuando se exacerba el nacionalismo hablaba estos días también si una respuesta ese nacionalismo exacerbado es lo que han vivido esta tarde después de toda la semana de altercados con un concierto que abría el grupo Kraft club que también son de allí

Voz 0194 46:57 venga pues vamos a ver qué ha pasado en este concierto de esta tarde Carmen Viñas corresponsal en Alemania buenas noches puedes cuéntanos cómo ha ido

Voz 0391 47:06 ha ido bastante bien hecho ha sido mega concierto podemos decir ya esta tarde se había decidido cambiar el emplazamiento a uno con más capacidad porque es esperaba bueno pues que pudieran decenas de miles de personas como así ha sido según las últimas cifras de la policía que las acabamos de recoger hace unos minutitos ha sido unas sesenta y cinco mil personas las que han asistido este

Voz 0194 47:26 Amal