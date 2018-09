Hora 25 (03/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 a las nueve en Canarias

volvemos al lío bueno íbamos en el lío desde las ocho de la tarde empezamos nueva temporada con los viejos temas Pedro Sánchez es más consciente hoy de su debilidad parlamentaria que cuando nos fuimos de vacaciones en Cataluña la división y el enfrentamiento se ve más peligroso hoy que antes del verano como se ve también la falta de voluntad de los diría entes independentistas de encontrar una salida siguen apostando por el cuanto peor mejor también a este tiempo de verano ciudadanos elegido la calle en lugar de las instituciones para hacer política ya sé que medirán los independentistas han cerrado el Parlamento pero los de Albert Rivera han preferido la presión callejera a la presión política y también en estos tiempos de calor es vales hemos presenciado cómo Pablo Casado está dispuesto robarle uno uno a los electores a Rivera y así se pasean por nuestra vida el cuerpo de Franco ETA y los independentistas como argumentos para demostrar el más en la música de los viejos temas pero con una letra que los hace nuevos hemos llegado a este tres de septiembre día de vuelta iba también de verbalizar propósitos y el de este programa es el de no contribuir en nada ni a la división ni al enfrentamiento la convivencia requiere responsabilidad por parte de todos responsabilidad en las argumentaciones y en las acciones que exige un plus de esta responsabilidad a los políticos y a nosotros a los medios de comunicación así que vamos a dedicarnos a buscar los matices a huir de los extremos si me lo permiten vamos a ser equidistantes pero equidistantes de los de antes de que los independentistas usaran esta palabra como un insulto nos gustan los argumentos nos gusta escuchar a todo el mundo de todos los lados piensen lo que piensen preguntar lo que no sabemos o no entendemos nos gusta nos encanta tener dudas es nuestra declaración de principios para esta temporada pero que la compartan y que nos ayuden a ser mejores así pues Grecia empezamos pero de hecho continuamos Ángels Barceló ya saben que desde las nueve sentados en la mesa de análisis Javier de Lucas Carlos Cué Guardans ya a esta hora de la noche saludamos a la ministra de Industria Reyes Maroto con muy buenas noches mil a la hemos llamado para intentar aclarar cuál es la posición del Gobierno sobre el impuesto al diésel permítame que antes escuchar sus explicaciones explique hemos la secuencia para para que éste pueda entender esta mañana en su entrevista aquí en la SER con Pepa Bueno el presidente Pedro Sánchez anuncia así el impuesto

Voz 5 02:50 el diésel es digamos una con

Voz 1722 02:53 en combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista y por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición Energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto

Voz 0194 03:14 después le han preguntado a usted ministra para que con

Voz 1722 03:17 es el momento

Voz 6 03:18 los turbantes en máxima bueno Se habla mucho

Voz 7 03:21 puesto el diese pero el Gobierno todavía ni siquiera lo anunciado entonces vamos a esperar el otro día como sabe en el Ministerio de

Voz 0806 03:27 usted aprobó una medida muy importa

Voz 7 03:29 ante y que va en relación con el la implementación del nuevo protocolo uve doble TP que va a permitir una transición ordenada hay evitamos un impacto fiscal muy lesivo para el sector por lo tanto de lo que estamos haciendo es trabajando con el sector del automóvil definiendo una agenda estratégica de un periodista

Voz 0194 03:47 desde pregunta si estamos pues ante un globo sonda

Voz 3 03:50 concesiones desde los consumidores se quejan de de ese tipo

Voz 6 03:52 luego sudeste está afectando a las ventas

Voz 7 03:55 sí porque efectivamente usted lo dices hecho un globo sonda pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada pensando en la industria también pensando en los consumidores ir hasta ahora las medidas que hemos tomado son buenas paradas

Voz 0194 04:08 actor ministra le preguntan si es un globo sonda y usted dice que si es un globo sonda

Voz 8 04:14 bueno quiero aclarar que me preguntan si es un globo sonda el debate que ha habido este verano sobre el tema de la fiscalidad el diésel y sus efectos en concesionarios y consumidores han sido Emir respuestas a esta pregunta Lab que acabáis de recoger y por lo tanto yo entiendo que sí

Voz 0194 04:32 ha sacado de contexto lo que pasa ministra que usted la respuesta anterior sí que dice claramente sobre el impuesto del diésel que el Gobierno no ha hecho ningún anuncio cuando lo cabalgada anunciar aquí en la Cadena SER el presidente

Voz 8 04:43 sí hay quiero de alguna manera destacar que yo estaba justo cuando el presidente estaba anunciando que el impuesto y que se iba a incorporar finalmente a los presupuestos del dos mil diecinueve inaugurando un curso de verano con con Ametic y por lo tanto efectivamente habidos ese desfase entre el anuncio del presidente y la pregunta que me dice mi hace que no sea me había informado de de este anuncio por lo tanto nosotros estábamos trabajando como así lo manifestado en otras ocasiones en la definición de este impuesto ir por supuesto que apoyó el anuncio que ha hecho el presidente simplemente ha habido un desfase en trece anunció la información

Voz 0194 05:22 aunque yo en ese momento tenía es decir usted si sabía que va a haber ese impuesto al diésel lo único que pensaba que se anunciaría en otro momento

Voz 8 05:33 efectivamente estábamos trabajando en una hoja de ruta como ha dicho el presidente y muy clara muy marcada en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire estamos contemplando distintas abstracciones una era una nueva fiscalidad que llamamos verde y por lo tanto en ese contexto estábamos trabajando el anuncio efectivamente lo tenía que hacer el presidente y por lo tanto lo que a mí me competía era bueno pues mantener de alguna manera que la información que nos parecía oportuna que era el que estábamos trabajando como así es que la concreción la ha hecho el presidente cosa que apoyo y simplemente ha habido un desface entre ese anuncio así que yo desconocía que se iba a cero

Voz 0194 06:15 lo que pasa es más que un desfase que yo puedo entender que a esa hora de la mañana ustedes tienen agenda los ministros quedaba también un poco la sensación que usted lo negaba en su respuesta

Voz 8 06:25 no no lo vamos a el que estamos

Voz 0194 06:28 la incómoda con el anuncio del presidente

Voz 8 06:30 no es no porque no lo conocía ir más que de alguna manera quiero señalar que hace justo un mes al principio de iniciarse el verano yo ya este tema y los medios se hicieron eco de que estaba trabajando en esta fiscalidad iré que era previsible que se incorporen los presupuestos del dos mil diecinueve algo que os quiero recordar que además bueno pues fue titulares de prensa por lo tanto perfectamente en los ministros que estamos trabajando en este marco estamos coordinados el presidente es conocer el trabajo que se estaba haciendo bueno yo creo que era una forma también en esta nueva temporada de anunciar algo que como bien ha dicho el presidente forma parte de nuestra hoja de ruta de lucha contra el cambio climático yo en la que estamos trabajando con esta y otras medidas

Voz 0194 07:15 eso es para los oyentes lo tengan claro impuesto al diésel para los particulares si no

Voz 8 07:21 bueno yo no quiero entrar en el contenido del impuesto yo creo que la noticia hoy que Aguirre confirmó apoyo el anuncio del presidente de incorporar la Fiscalía los presupuestos es lo que hay que hablar y por lo tanto el contenido pues dará cuenta la ministra y Hacienda junto con otros cambios

Voz 0194 07:39 son ahora mismo trabajando y usted hablaba de la coordinación entre ministerios antes de tomar una decisión como esta coordinación y entendimiento porque yo no sé a cuánto asciende la presión que pueda tener usted por ejemplo del sector del automóvil

Voz 8 07:54 estamos trabajando muy bien con el sector tenemos una hoja de ruta muy trazada en la que estamos y fijando cuáles son los compromisos a los que nos vamos a comprometer tanto el sector como como nuevo Gobierno y el sector está tranquilo el viernes nosotros adoptamos una medida que permite tener un atrás el honor de nada por el impacto que tiene protocolo W en la fiscalidad ANFAC salió valorando muy positivamente las medidas de este sector y estamos trabajando en un acuerdo estratégico que vamos a firmar en los próximos días donde vamos a hablar de reducción de emisiones por parte del sector a las que se han comprometido vamos a hablar de fiscalidad vamos a hablar también de la creación de una mesa de movilidad sostenible yo creo que el entendimiento con este nuevo Gobierno es firme estamos trabajando bien ir y colaborando en que la industria del automóvil mantenga el liderazgo que ahora mismo tiene el de entendimiento

Voz 0194 08:50 muy bueno ministra usted directo a un programa de televisión ha colgado un vídeo en Twitter dando explicaciones de han reñido mucho desde Moncloa

Voz 8 08:58 más que reñir es que de alguna manera como digo yo creo que las declaraciones se han sacado de contexto yo no soy una persona que suela reaccionar ante los medios porque creo que bueno tú lo has dicho no que que que hay que tener unos principios parte el inicio que habéis hecho de temporada con esa declaración de intenciones pero lamentablemente ABC es bueno pues es si sacan de contexto determinadas declaraciones y me he visto en la obligación también de salir de aclarar cuáles ha sido de alguna manera las declaraciones que hecho por supuesto ONDE apoyar el anuncio del presidente

Voz 0194 09:33 vamos una manera pues aquí tiene usted los micrófonos abiertos siempre que quiera a argumentar contar va a aclarar muchísimas gracias por habernos atendido en Hora Veinticinco

Voz 8 09:41 Georgia agradezco que haya madre mía es dejado participar y bueno nos deseo mucho éxito en esta nueva temporada

Voz 0194 09:47 hasta luego muy buenas noches Carlos Cué yo no no sé si me han reñido mucho poco pero sí que ha habido una reacción inmediata es el Misterio

Voz 5 09:55 es más que probable que la ya la hayan reñida hombre yo creo que ha salido ha salido lo ha conseguido sacar pero es evidente que no no había escuchado lo que decía el presidente al margen de todo esto este es un debate importante porque es una en la negociación de presupuestos que va a ser complicadísima que ya está haciendo complicadísima pues que el Gobierno se encuentra con un problema muy serio y es que tiene que tiene que aumentar los ingresos el tema lo lo está diciendo de la ministra porque Gobieron quiere hacer unos presupuestos pasivos suponiendo que haya presupuestos no luego de eso podemos hablar suponiendo que finalmente los catalanes aprueben todo todo este tema pero suponiendo que hubiera Presupuestos las visión del Gobierno es hacer unos presupuestos realmente pues sociales para enfrentarse a unas elecciones para trasladar el mensaje de que es diferente de que el PP que esa es la idea que que el Gobierno necesariamente tiene que trasladar pues es bastante complicado encontrar dinero es bastante complicado contra

Voz 0873 10:47 Armas ingresos ante sí sí

Voz 5 10:50 ejemplo y han dicho no quieren tocar IRPF salvo a partir de ciento cincuenta mil que es nada siete mil personas si no quieren tocar el IRPF en el impuesto de sociedades evidentemente van a intentar encontrar dinero ahí las grandes empresas pero tan poco todos sabemos que luego se les escapa muy bien no hay muchos sitios donde sacar dinero entonces van a tirar de esto el diésel que evidentemente tiene una venta desde el punto de vista ecológico además pero que hay muchísima gente muchísimos transportistas muchísima gente que nos está escuchando a la que le va a hacer daño Debolsillo iba a tener un coste político subir el diésel no es sólo la la idea de subir el diese porque es contaminante está afectando a decenas de miles de personas que viven encima de hundirse

Voz 0194 11:30 venga así como os visto lo episodio

Voz 9 11:32 pero la parte anecdótica la primera aquí la frase Yo desconocía que se iba a hacer hoy la comunicación de esto eso tenéis ahí el Corte Inglés tanto su exime eso sí fueron proceso que no lo es somos una tertulia que analizar pero su proceso y un jurado yo intentaría convencer a todo el jurado el absoluta inocencia de la ministra porque el problema de los suyos y nadie le ha dicho a ella a la gente

Voz 0194 11:54 estaría a ministro de Industria nadie le avisó

Voz 9 11:57 dado que hoy se va a hacer público algo en lo que llevan trabajando meses lo semanas muchos meses no pero cercanas pues la culpa no es de ella sino de alguien de comunicación

Voz 0194 12:05 que no ha hecho sus deberes por tanto hay un problema

Voz 9 12:07 interno en no es la primera vez de comunicación entre el Gobierno y por supuesto que el presidente tenía derecho a contar esto en la seria a tener él la iniciativa pero alguien su equipo tenía que decir señores y señoras ministras esto se anuncia hoy eso no se ha hecho pues la culpa no es de la administrar sobre el fondo del tema a poco que dijo lo que decía Carlos creo que que efectivamente hay pocos sitios donde rascar hay pocos impuestos que se puedan subir con apoyo de de de parte bueno con las fuerzas parlamentarias quedará pues yo este Gobierno porque porque si van por la vía IRPF pues difícilmente lo que queda del PDK lo va a apoyar en cambio por la vía del viese quizá así pero efectivamente claro y hay que explicarlo bien yo soy un ex diésel yo he tenido un coche diésel durante diez durante diez años pero he vendido hace hace seis meses lo compren España elucubrar vive al extranjero Yeti le le sacó el máximo partido cuando me compré el diésel hice de verdad con la mejor buena conciencia osa con la idea de que estaba haciendo algo

Voz 0194 13:06 es que eso nos dijeron en su momento Ignacio

Voz 9 13:09 los a lo compre con esa idea si lo hubiera mantenido ahora en lugar de diez años estuviera seis pues claro está pagando más impuestos

Voz 0194 13:15 el que levante la mano quién no lo comprobó en este verano

Voz 5 13:18 eso es lo que yo yo de hecho recuerdo ellos el yo recuerda que pregunte pregunte a especialistas en la materia que en el país hay bastantes especialistas en ecología y en estos temas y pregunté oye diésel o gasolina hasta hace ya bastantes años hace siete ocho ocho años siete años diese Gasol y me dijeron pues hay muchísima discusión en ese momento por lo menos hace siete años hay muchísima discusión sobre cuál de todos contaminan todo está mal tener coche ya está más antes

Voz 9 13:45 pero menos mal cuál de los dos pues hay mucho

Voz 5 13:47 la discusión porque uno de los dos consumen menos pero es más es algo más contaminante no está clarísimo decide tú yo de verdad que pregunté porque a mí me interesa estos temas de Dermatología pregunté no me lo dejaron

Voz 0194 13:58 pero lo peor es que yo sigo preguntando sea si yo ahora me tuviera que cambiar el coche hombre ahora luego de diez de diésel Casimiro

Voz 5 14:05 ya lo de los concesionarios

Voz 0194 14:07 casi mejor que no Javier

Voz 0873 14:11 sin entrar en el en la discusión sobre el diésel que sin necesidad de estar rodeadas de expertos del país pues creo que todos los papeles en cambio cómo no sabía yo que luego yo también me pregunté en su momento y he tenido varios coches diésel de los que me asesoraron que seguramente no eran los mejores expertos en ese momento lo parecía pues me aseguraron que que el diez el era una inversión muchísimo mejor no sólo en términos económicos no en términos del bien común no pero la falta de coordinación en un Gobierno que tiene tanto cuidado como todos pero éste desde luego de modo sobresaliente lo está por Aimar bien porque claro que esa falta de coordinación se produce incluso entre una ministra que evidentemente está muy cercana al presidente como la de Transición Ecológica Teresa Ribera cuando realizó unas declaraciones sobre el trasvase absolutamente sobre los trasvases absolutamente incendiarias e las declaraciones sobre el diésel que ha hecho hoy el presidente con lo que naturalmente como es el presidente tiene todo el derecho a esa primicia pero en realidad lo razonable parecía lo que estaba haciendo tal como la ligado ella la ministra Industries es decir estar todavía reuniendo elementos viviendo como y negociando con diferentes esa gente es para para decidir qué qué era lo mejor en términos de la distinción entre el uso de particulares el transporte la utilización en maquinaria agraria etc de manera que que a mí me sorprende decía antes e Inés el AMS que que hay el el responsable hay que buscarlo en el responsable de comunicación seguramente tiene razón y el sabe mucho mejor que yo cómo funciona eso pero pero me parece que el asunto va más allá de la comunicación y tiene que ver con la necesidad de de de dar digamos de gestos y golpes públicos que producen desconcierto como también lo fue digamos la diferencia de criterio manifiesta entre la ministra Delgado la ministra de Justicia el criterio de del presidente gobierna a propósito

Voz 0194 16:47 con el tema de la defensa y arena

Voz 0873 16:49 a por por no hablar bueno este es un tema que creo que que vamos a hablar de eso

Voz 0194 16:55 sí pero a hablar de de la de

Voz 0873 16:57 la descoordinación que en ninguna manera se puede justificar en una ministra que no es una jugadora de patio de colegio diciendo que la metió un gol en el Boletín

Voz 9 17:07 el del Estado hombre aún

Voz 0194 17:09 ministro social del Estado subdirectora general se atribuye muchas veces el problema a la comunicación y el problema muchas veces radica en que lo mejor no está claro lo que se quiere comunicar o que no hay una única versión sobre lo que se quiere comunicar esta temporada no va a haber pasos perdidos que era una sección con José Luis Sastre con la que saludamos a las diez de la noche sea temporada tocaremos la actualidad política junto a él porque va a estar sentado en esta mesa de Hora Veinticinco todas las noches donde hace un frío que pela sufrió que podría es para el aire bueno pues ya mira ahora vuelvo casi os lo habrá vuelvo con el oro

Voz 4 21:46 Ángels Barceló Javier

Voz 0194 21:49 de Lucas con Carlos Cué con Ignasi Guardans y en este tramo también con José Luis Sastre en el día que dicen Sastre ha vuelto la rutina como si eso existiera se lo único que tenemos claro del inicio de este curso político es que está lleno de incertidumbres otra vez otros septiembre se pregunta cómo será el mes de octubre en Cataluña por ejemplo

Voz 1722 22:05 lo que está ahora mismo en juego en Cataluña unos la independencia es la convivencia murió instó al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a abrir un diálogo con la otra parte de catalanes y catalanas que no se sienten representados en muchas ocasiones cuando escuchan al presidente de la Generalitat decir que quiere obedecer a la voluntad del pueblo catalán

Voz 0194 22:28 en la entrevista de Pedro Sánchez esta mañana en la SER estaba toda la temporada política que nos espera estar para empezar la propuesta que ha esbozado otras veces el presidente que es que haya un nuevo Estatuto

Voz 1722 22:39 al final tiene que ser una votación pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña que en definitiva a mi juicio es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana

Voz 0194 22:54 de hecho Sánchez es eso votar el autogobierno sea que su idea sería aplicar algo que en realidad contempla la constitución un Estatuto se puede reformar Se reforma pues eso se tiene que votar en referendo

Voz 1722 23:05 bueno Cataluña ahora mismo tiene un estatuto que no votó por tanto hay un problema político sí lo ha hecho dos cuando hablamos de autogobierno estamos hablando estas

Voz 0194 23:13 ocurre que para la oposición política la línea roja está en ese concepto en la consulta en eso estaban hoy de acuerdo casado y Rivera en que están en contra una todo lo que habían discrepado estos días PP y Ciudadanos por los lazos amarillos ha desaparecido hoy

Voz 21 23:26 pero insisto esto sería una línea roja si hay una consulta de autodeterminación o que la llamen de autogobierno este Gobierno está incapacitado para seguir gobernando

Voz 16 23:37 estas no idea clásica ya del Partido Socialista carrera eso sí asumiera que es lo que me preocupa por el Gobierno a la nación asumida por un presidente que quiere recuperar algo declarado inconstitucional o que quiere que Torra

Voz 0194 23:49 escoja los jueces que verá que por cierto llegó al Defensor del Pueblo los lazos amarillos de las calles y hoy el Defensor ha respondido en una declaración institucional que contiene esta frase textual el principio de neutralidad ideológica es incompatible con la presencia en edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología es decir en contra de que se exhiban los lazos amarillos ocurre que el Síndic de Greuges que es el equivalente catalán del Defensor opina que la libertad de expresión no puede quedar limitada por las normas que regula la vía pública diríamos pues está a favor además en Casado que conviene dejar anotado dice que por la vía del autogobierno sigue que por ahí no hay más margen

Voz 21 24:23 más no juegos con las palabras el autogobierno que tiene Cataluña es el que todos los dimos es difícilmente ampliable por supuesto desde luego no con el apoyo del Partido Popular

Voz 0194 24:35 estado hace un rato Pablo Iglesias en Telecinco regresó a la primera línea del que luego hablamos además de defender que las instituciones sí puedan exhibir los lazos amarillos ha puesto que haya una solución intermedia ya que nadie se pone de acuerdo sobre esa consulta el aboga por una negociación entiende Iglesias que sería posible esa negociación pese al clima político que existe votar

Voz 22 24:56 entre una cosa buena incluso aunque los referéndums sean consulté saber lo que opina la gente es una cosa que hay que desdramatizar en democracia pero en cualquier caso reconocer la legitimidad del adversario aquí hay algunos que no quieren que haya un referéndum de esas características y proponen con toda la legitimidad del mundo o no cambiar el Estatut otros dicen que quieren un referéndum para poder decidir bueno parece que todos no queremos las mismas cosas sentemos en una mesa tratemos de buscar acuerdos van a todos

Voz 0194 25:26 estaba les decía en la entrevista de Sánchez aquí en la SER ha hablado del autogobierno y casado y Sánchez le han enseñado o casado y Rivera le han enseñado sus líneas rojas pero el presidente ha hablado también pensando en los independentistas Pablo Tallón Barcelona buenas noches

Voz 1673 25:40 hola buenas noches si mañana Pablo es un día importante porque

Voz 0194 25:42 hasta ahora ya conoceremos la conferencia con la que Quim Torra abre el curso pero de entrada lo que ha dicho y Pedro Sánchez cambia poco los planes de la Generalitat no cree la conferencia llevará por título Nostra nuestro momento pretende explicar cómo conseguir la independencia según Quim Torra el guber evitables de hoja de ruta porque ya se sabe como acaban las hojas de ruta según cuenta

Voz 1673 26:04 antes del Ejecutivo Él lo que quiere es buscar un mínimo común denominador dicen de él del independentismo

Voz 0194 26:10 el independentismo que como sabéis lleva meses

Voz 1673 26:13 estancias algunas públicas otras privadas pero que podríamos decir que desde el referéndum del uno de octubre ha sido incapaz de encontrar su brújula Torre va a insistir en que su opción número uno es precisamente un referéndum pactado con Pedro Sánchez sino que pues él mismo ya ha ido apuntando que desde el independentismo hay que buscar o generar lo que él llama él momento que quiere decir este palabro pues otra oportunidad para intentar la vía unilateral y aquí la citado por ejemplo las sentencias por el pues es una victoria clara independentista en las municipales de mayo o nuevas elecciones a las que una vez más intentarían darle un carácter supuestamente plebiscitario en paralelo el presidente apuesta por tornas sociedad inmovilizada hijo organizada y también está por ver si define algo de llamado Consell la República esté órgano de Bruselas que lidera apuntaban y que pretende internacionalizar el el proceso

Voz 0806 27:02 en cuanto a la propuesta de Sánchez ha dicho que

Voz 1673 27:04 nueva da un referéndum sobre el Estatut porque lo considera una pantalla pasada y en todo caso creen que lo que se tendría que someter a referéndum si quiere Pedro

Voz 0194 27:12 Sánchez el Estatut perfecto sometemos al Estatut pero en paro

Voz 1673 27:15 al heló también a la independencia de hecho el presidente ha afirmado que él está dispuesto a llegar hasta el final desobedecer dice tanto como le diga al Parlament lo que habrá que ver si esto pues con la estrategia de Esquerra Republicana

Voz 0194 27:27 en su gira por Latinoamérica Sánchez reconoció que preveía un otoño caliente ahí es evidente Pablo que no esperáis otra cosa hoy ha explicado cómo enfoca no la Diada del once de septiembre

Voz 1673 27:37 sí una Diada que va a tener va a empezar los actos institucionales el diez por la tarde como es como es tradición el acto institucional va a estar presidido por el ahorro también va a estar a Rusia Torrent básicamente va a servir para pedir la libertad de los presos de lo que ellos denominan exiliados va a haber un recorrido que van desde el Parlament hasta y quieren visualizar dicen ellos el espíritu las ansias de libertad del del pueblo catalán el once por la mañana ya va a haber los actos institucionales de la Diada los habituales por ejemplo con la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanovas por la tarde la manifestación convocada como cada año por la NC y Omnium Cultural este año en la Diagonal de Barcelona pero queda mucha más citas queda por ejemplo el veinte D S siempre que fue cuando hubo las detenciones en la Conselleria de Economía el uno de octubre que también se esperan movilizaciones el dos tres cuatro debates de política general el veintisiete Se conmemora también el independentismo quiere conmemorar celebrar la fallida declaración de independencia por el camino pues queda lo que decíamos antes la puesta en marcha de este llamado conceptual la República en Waterloo en Bélgica veremos sino llegan las sentencias que también seguro generarían nueva

Voz 0194 28:43 las movilizaciones pues tendremos mucho de que hablar Pablo hasta luego no nos vemos otro otoño que no nos ahorraremos hasta luego Guardans compras esta frase del presidente del Gobierno lo que está en peligro unos la independencia sino la convivencia

Voz 9 28:57 el cien por cien yo tengo que empezar porque es la primera tertulia que tenemos en que aquí te tengo que ver no como dicen los americanos en los que los contratos que es que yo en este tema de Cataluña como es obvio análisis pero le como pasión porque porque me entristece porque siento que es mi vida porque es la vida de mi gente porque es es algo que me pesa profundamente por tanto nuevo no lo pudo analizar como quien discute el precio del pan a partir de ahí pues sí sí creo que efectivamente lo que está en juego es algo que suena muy fuerte pero ya dos veces y por tanto no me importa la tercera que es la fascinación de Cataluña sí Belfast y Belfast que es hacia donde vamos hacia donde vamos una forma distinta evidentemente como metáfora en las metáforas tienen parte de común y parte que no lo es pero la parte común que es este territorios mío este territorios tuyo aquí no eres bienvenido a que si esto lo puedes decir aquí no lo pueden allá familias rotas esperemos que sin otro nivel de evidencia eso es hacia dónde dónde está Cataluña con algunos rincones y hacia dónde puede ir mucho más por tanto por supuesto que sí que que lo primero que hay que hacer es es intentar recomponer Catalunya y por eso lo que hace falta es su nivel de responsabilidad que falta en en la oposición en este momento ir el Gobierno es el Gobierno tiene que poner las propuestas sobre la mesa pero el nivel de red de irresponsabilidad que supone andar a replicar al presidente del Gobierno al cabo de diez minutos de haber hecho unas declaraciones de la radio pues eso es lo que yo llamo irresponsabilidad es decir el problema catalán ni se resuelve con declaraciones Kanouté lazos que dicen los los reporteros no hay que es es muy complejo tiene muchas capas la idea de que hay es un pueblo catalán independentista monolítico con un líder y un pueblo catalán e independentista monolítico enfrente es radicalmente falsa hay grupos subgrupos tensiones el independentismo también está roto está unido sólo puedo Mikko común no independentismo está dividido en varias capas y con varios matices por tanto eso de una enorme complejidad que exige soluciones muy complejas y que no son de brocha gorda son son son de arquitectura complejísima y eso es lo que nos jugamos nos estamos jugando la paz social en Cataluña y la propia convivencia en España

Voz 0194 31:19 Javier tú coincide en esta percepción

Voz 0873 31:22 pues la verdad es que siento coincidir

Voz 0194 31:26 hombre no una los setenta de los ciento

Voz 0873 31:28 coincidir en el sentido de que de que me gustaría poder añadir algo más pero pero poco puedo añadir a lo ya dicho por por Ignasi Guardans y yo creo que el presidente ha dicho de manera más elegante lo mismo que ha dicho el ministro Borrell de manera un poco más brutal qué ha dicho que no era un problema ese cesión de de Catalunya en Cataluña respecto a Cataluña es decir de de un enfrentamiento civil que en el fondo dos no Moneo otra la formula El muy dura la de Ignasi Guardans la de la fascinación pero pero es una fórmula verosímil no a mí lo que me sorprende debo confesar que que sigo sin entenderlo es como hay un porcentaje alto de de personas que científico en su inmensa mayoría como personas de buena fe razonables que que que se abrazan a una tesis fundamentalista y tan contradictoria como sostener que es esta obedeciendo al mandato del Parlament de Cataluña por parte de aquellos que han cerrado el Parlamente

Voz 0194 32:38 Doña hay que que tiene paralizado

Voz 0873 32:41 la paralizado el el el órgano superior de de soberanía popular que es el Parlament rifirrafes de localización de poder quién se queda con TV tres pero se queda con esto otro etc entonces me me lo consigo entender cómo es posible que yo lo vi claro sin embargo que gente razonable y a la que estimo sin embargo vea vea claro lo contrario y les parezca que la llamada almuecín perdona la comparación de de del ayuntamiento de Vic que ha y me parece dicho me decían por no decir otra cosa porque me recuerda ejemplos mucho más terribles de de vividos en Europa en los cuarenta y siete de una capacidad de exclusión del otro que que me sinceramente me da miedo Carlos

Voz 5 33:38 llevamos mucho tiempo aquí hablando de Cataluña y hay cosas en las que se puede desde luego hay que coincidir no se puede más que a nadie que la situación está muy mal muy grave empeorando en algunas cosas mejorando un poquito en otras pero sinceramente yo lo siento y nadie sabe de esto cien veces más que yo y vive en fin con toda la humildad evidentemente le has dedicado la vida esto no es discutible yo soy un analista de tu ves tú le dedica la vida a esto la nota no voy a discutir por tanto desde esa posición de humildad yo lo siento pero él fascinación no me parecen una un elemento una forma de definir la adecuada porque creo que una de las diferencias fundamentales por suerte de este proceso con otros procesos terroríficos que hemos vivido en España incluso en Irla la como tú planteabas y ahora lo que está planteando de los años cuarenta una de las grandes diferencias de este proceso que no lo hace mejor osea así lo hace mejor pero quiero decir que no lo hace no quiere decir con eso que sea fácil de resolver que no tenga la enorme complejidad que tú has dicho que no haya que hacer horas y horas y horas y decenas de horas de política para resolverlo veremos si lo resolvemos pero no hay armas no hay armas en fin Carlos Carlos déjame lo digo porque no dejará escuchando

Voz 0873 34:48 de que que que evidentemente no tiene el conocimiento que tienes tú no

Voz 23 34:53 qué es lo que precisar eso eso que hemos lo porque porque era preciso

Voz 9 34:58 no no no no no es que el Pro deben Belfast siguió muchos años después y algunos te dirán que sigue hoy

Voz 23 35:03 pero pero los aquí en el País Vasco pero el origen no no no y no era gente matando no que yo creo cambia

Voz 0873 35:09 bueno que el origen de dicho no la metáfora

Voz 9 35:11 el hasta donde llega no no voy a sacar de quicio a la metáfora pero sí quiero dejar claro que sin armas sin armas ninguna sin muerte ningún tipo como ocurrió en Irlanda cuando ya después el proceso de paz sigue habiendo una sociedad en la que de esta calle tú no pasas tú no te puedes los niños no pueden jugar en esta otra zona allí esto siguió te aseguro en Belfast muchos años después de platos de paz sin armas y sin tiros sin tiros de ningún tipo simplemente con una una segregación que es la palabra tremenda divisiones en el trabajo impresiones una empresa está más cerca de un lado entrar a trabajar en esa empresa te es muy incómodo importante te vas a buscar una empresa que se de los de tu lado todo eso ha seguido ocurriendo en Irlanda ideó la comparación vale hasta donde vale pero yo ocurre en otros sitios es es es la comparecencia diciendo por supuesto no hay tiros no hay armas porque no hay armas retiros hasta su me atrevería a decir si los hubiera no sé si lo sabía pero como no hay armas no hay tiros pero hay una división tremenda da ahí es donde bueno hay es importante separan a los líderes de su gente ya hay una hay una frase ante el simétrico

Voz 0194 36:18 si la la la

Voz 9 36:19 en el que la repetida a veces amigos que me preguntan por esto aún así dice Carlos llevo años no explicando es explicando lo que pienso de etcétera cito mucho a Macron que muchas cosas ha hecho cometido enormes errores y estén desgastado pero le citó en una en una cosa muerta cuando macro la noche tonal Le vence a Le Pen Eleven que también a los que yo considero son populistas de extrema izquierda que es Mélenchon en su discurso electoral dice algo que me parece precioso y que se aplica Cataluña dice yo quiero ahora dirigirme a aquellos que han votado a los más radicales más de etcétera y quiero deciros ese dije la gente es importante no está hablando de hecho estando los votantes les dice voy a dedicar los próximos cinco años deberán taco a quitarnos las razones para volver a votar eso y eso es lo que está faltando en España es lo que le eche en cara no lo echen cara no que no soy quién pero tendrán que ahora pero leche en falta al Rey y le echo en falta al resto de España la hecho en falta aparto los ideas en Cataluña que es dirigirse a los votantes ir decir vamos a intentar dar motivos para seguir para renegar de estos cafres que os gobierna para para abandonar a esta gente que está liderando con mentiras y en lugar de eso les tratamos como un solo bloque homogéneo en el que pues Cataluña está llena de pulmones y es falso Cataluña no está llena de sean los

Voz 5 37:41 pero precisamente porque porque aire conteo adecuado pero pero precisamente porque hasta los datos que tenemos encuestas y demás y la sensibilidad a la gente que lo está analizando sabemos que no es mayoritario ese sentimiento eso es lo que es lo que tú estás planteando del nivel de exclusión y todo eso ni es mayoritario SAF esa esa tensión hace que estás diciendo tú el tema de los trabajos calle par esta calle mía esta calle es tuya como no es mayoritario improbable estamos seguramente a tiempo de pararlo yo sinceramente creo que es un error y creo que además a veces los independentistas usan como argumento la propia distorsión que se hace desde Madrid sin ninguna duda desde otro es decir

Voz 23 38:21 hablar de los nada hablar de los nazis hablar hablar de Guárico jardines

Voz 5 38:27 ayuntamiento de Vic el otro día es un despropósito es a lo yo creo que sí eso en toda Cataluña ni siquiera

Voz 23 38:35 no pero fíjate además Ercina yo es eso

Voz 5 38:37 el son los dirigentes políticos del ayuntamiento ni siquiera tenemos claro que la mayoría de la población de bici

Voz 23 38:42 es el acuerdo con eso carros miras tantos lo entendemos seguro la verdad tanto están de acuerdo que tardaron un mes en denunciarlos sólo cuando fue alguien de fue eso es lo que es gravísimo en Vicky Transavia exactamente esta lo es pero es muy importante ese dato Roderick salió a la luz cuando alguien de fuera entró en esa burbuja llevan un mes escuchando eso ya todo el mundo le pareció normal eso te da idea de lo que pasa en Cataluña

Voz 9 39:05 eh

Voz 23 39:05 porque efectivamente tuvo que llegaron nos decía verá con envidia

Voz 5 39:08 telón a estaremos de acuerdo no sería difícil que donde

Voz 23 39:10 vive la mayoría de la población de Catalunya

Voz 5 39:13 por eso los resultados electorales son los que son porque resulta que la mayoría de la población vive en unas ciudades que sobre todo en el cinturón de Barcelona donde el independentismo no

Voz 23 39:22 la ley electoral no la ley electoral es la gran favorita pero un momento

Voz 0194 39:27 ahora haré contigo Javier qué querías añadir algo a esto pero los oyentes que nos escuchan desde el principio hoy ya saben que estamos hablando con directores de otros medios para que nos cuenten cuántos piensan cuál es piensan ellos que pueden ser las claves de este otoño como estamos en el tema de Cataluña Enric Hernández es el director de El Periódico de Cataluña ritmo muy buenas es que los estabas escuchando la apasionado debate tienes alguna pista para pensar que este septiembre será distinto al septiembre del año pasado

Voz 2 39:54 seguro que siento seguro para mejor o para peor no para pagar peor no puede ser dañados sean lo que pasó en septiembre octubre y noviembre el año pasado en todos los sentidos desde el desde el la actuación del Parlament el Parlament septiembre nuestra tutti Constitución hasta el referéndum mira aviones decía entonces todo esto no puede volver a pasar es imposible ningún otras tan tan tóxico para la convivencia emperador algunas recién salido no todas todas eh yo creo en el independentismo una parte independentismo que es muy plural y aún que presumo de unidad está repleto de contradicciones internas en alguna parte entendido hay caminos tienen que ver a lo que Ymbro volverá a franquear en ese sentido yo no creo que en un terreno de los hechos se produzcan actuaciones que justifiquen la pregunta Pepa Bueno ha al presidente Sánchez que justifiquen y luego no lo creo ah sí creo que la gestualidad retórica inflamada va a seguir va a ir a más y aquí la clave La Ser cómo gestiona el Gobierno en una mayoría muy minoritaria cuando tú te cuatro diputados y con una presión incesante y ciudadanos como gestionó una situación de conflicto que va a ser más verbal

Voz 0194 41:20 fan

Voz 2 41:22 porque el culmen merced a la tensión verbal esperemos que como entraban tanto creo que a Carlos Ignasi Guardans no nos hemos no vayan a más los accidentes y hacerla sentencia el juicio y la sentencia de nuevos jefes del proceso independentista es verdad que yo soy muy pesimista porque veo muy difícil que ni siquiera en la Fiscalía la Fiscalía utilizando escenas que es muy difícil que el Supremo enamorarse muchas algo que tenido todavía no soy capaz de despejar salgo que se imponga entre las defensas Equus recusados que es mejor un pacto con la Fiscalía que llegar al juicio como si hubiesen tenido sobrinos a portagayola porque a nuestro juicio moderna voy a ser muy muy grande crisis que este otoño el periodo

Voz 0194 42:17 qué tal había que Cataluña tendrá la posibilidad de abrir con otra cosa que no sea Ángel pluses

Voz 2 42:22 la misma que este lunes se muy abierto con famosas indicadores de líneas el retroceso del turismo francamente complicado datos eran ya diario que somos un esfuerzo por apostar por temas el día en temas sociales

Voz 0873 42:35 o sea que

Voz 2 42:37 yo tengo una frustración muy pocas veces el titular que ofrece información que tenemos dentro pues muy dura que sea puede competir con con la brega política es una cosa que genera frustración al Borja entonces al director del periódico la frustración a los catalanes porque piensen como piensen como tener los problemas aquí en Cataluña va mucho más allá

Voz 0194 42:59 sí sí

Voz 2 43:01 no calle siempre el debate político en contra de lo entrenándose solo solo

Voz 0194 43:11 Enrique Hernández muchísima suerte y que querías decir algo antes

Voz 0873 43:18 bueno yo tengo que hacer un esfuerzo enorme por resistir la provocación en la se sobre Macron que he visto ahí que aspirado Thiago y doce oye lo que he vivido te voy a inspirar

Voz 23 43:30 hasta la producir cosas buena hasta ahora

Voz 0873 43:34 en el lo al peligroso radical Mélenchon no pero me resisto no para para decir dos cosas una discrepo muy a fondo de la última parte de la intervención del director del periódico es decir a mí sinceramente no me parece de ninguna de las maneras un escenario posible lo que la llamado un pacto con la Fiscalía el no eso no es no es verosímil un pacto con la Fiscalía en el Supremo aquí no estamos ante los pactos que se dan en la Audiencia Nacional en juicios de narcotráfico en juicios con el impacto ese tipo jurídicamente hablando no me parece verosímil políticamente parece que puesto en la tesitura el presidente ha sido esta esta mañana la entrevista muy claro en el sentido de que de que no va a poner las manos para evidenciar un una influencia del Gobierno en la acusación que lleva trabajando la la fiscalía y que sería realmente sorprendente que cambiara otra cosa es el juicio que no merezca la tipificación a mí como rebelión desde luego me parece disparate pero lo que sí quería punto Ángels porque creo que es la discusión con Carlos Si yo creo que que con con Ignasi incluso también no lo sé sino ser interpretado bien yo yo por supuesto tengo claro que que dentro el independentismo hay una pluralidad de posiciones hoy mismo me ha parecido leer que señor Turull decía que volver a la vía de la desobediencia en el sentido de de la manifestación de la unilateralidad no le parecía aconsejable no pero es que justamente la la retórica inflamada de de de de el president de la Generalitat es una la tónica de de romper cualquier viso de pluralidad de cerrar filas de una posición monolítica que solar retórica de Puigdemont aquí quiero señalar no sé lo que me vosotros el error que a mi juicio fueron las declaraciones excepto vivamente jurídicas de de de de un jurídica mismo Togo creíble de la vicepresidenta del Gobierno cuando decía hasta el momento no ha habido más que retórica en no sólo no hay hechos y mientras no hay hechos el derecho no sé de meter bueno vamos a ver decir sabemos perfectamente que como sepuede eh desde la palabra desde el discurso incentivar una reacción social es decir que simplemente la palabra son palabras Iber babor vuelan en fin eso es una ingenuidad retórica sirve para lo que sirven

Voz 0194 46:25 voy a dejar aquí en Cataluña si me permitís que tenemos ocasión de seguir hablando en este otoño que seguramente va a estar muy marcado por lo que allí pasé porque lo decíamos al principio lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez aquí en la SER ha sido un repaso de todos los temas que vamos a tener sobre la mesa en este en este otoño y antes cuya lo citaba tema de presupuestos como pueden condicionar o no condicionan unas posibles elecciones

