Hora 25 (03/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0873 00:00 la gente que se atreve dentro de lo que está al alcance su campo de acción en el segundo caso es la gente que osa frente a los Dios es decir osa frente al destino no resulta que alguna gente tiene racionalmente porque no hay manera de explicarlos racionalmente tiene suerte y tiene esa burocracia en el sentido fuerte que no digamos el coraje en el sentido razonable pues les sale bien es una circunstancia que yo no sé medir no no sé calcular me produce mucha incertidumbre pero que creo que no a la vista de la experiencia con con Pedro Sánchez pues no no se puede descartar tiene

Voz 1084 00:43 es alguna pedantería Cué para anotar abiertos una de tus compañeros de la res muy flojo e muy flojo

Voz 1 00:52 le hagáis Cope no les estimar que practicamente nada si acabamos pata Simon

Voz 2 01:00 pero pero yo digo que es verdad que al final la discusión La discusión es casi es la discusión es si es si es un loco o un tipo con mucha suerte o las dos cosas yo sinceramente creo que lo que pasa es que es difícil analizar lo que está pasando con Sánchez porque creo que ni siquiera él mismo se imaginaba aquí el presidente del Gobierno hace tres meses ahora hay una cosa que para hacer el análisis de si va a haber elecciones o no qué es lo que te dice la gente de Moncloa y demás evidentemente la decisión no está tomada evidentemente Sánchez hace camino al andar con ochenta y cuatro diputados no puede hacer muchas previsiones como decían Ignasi está el juicio también hay montones de cosas que van a pasar pero hay un hecho hay un hecho que es por lo menos de momento indiscutible las encuestas están marcando que Sánchez y el PSOE va creciendo poco a poco y no hay ninguna encuesta que indique que esa tendencia separa ni hay nada que es lo que te dicen en Moncloa o la gente con la que habla el dicen no hay hay gente hay barones socialistas que dice buenas que a lo mejor esto separan a un momento haga hagámoslo ya vayamos a las secciones incluso con las andaluzas se decía porque es que a lo mejor dentro de un año estamos mucho peor y los que están mirando datos todo todo el día nadie tiene más datos que La Moncloa en ningún gobierno los que están velando todo el dato datos y no a no pedimos nada que nos indique que esta ola positiva va a parar en Brega

Voz 3 02:17 el Atleti cuando te van bien las elecciones si estás escuchando por si podemos sacar algo que las de pero que te gustan municipales autonómicas podemos ir organiza eso es que peor Gaspart

Voz 1071 02:33 cabe decir sobre eso de las andaluz largo apunta Imma que ya estado Susana Díaz la de entrevistado en la Cadena Ser en Andalucía ha dicho que en principio no contempla adelanto electoral pero que influye o no que pueda aprobar los presupuestos de andaluz

Voz 1450 02:44 sí o sea que esta situación que estamos describiendo aquí quizá tiene también un espejo en el que mirarse en Andalucía

Voz 2 02:50 la época en la que la política era normal la política se hizo un poco a a algún lugar extraño pero cuando la política era normal sino te aprobaba los presupuestos convocadas elecciones era un automatismo Baltasar que ahora ya hacemos cosas muy raras repelente no pero deben no quedara

Voz 1084 03:05 pero sabes que un escenario que no sale ningún análisis porque porque políticamente es infumable pero jurídicamente es posible yo no me lo creí lo tuve quiero buscar la Constitución que es que podría disolver el Senado yo eso no está en ningún análisis puede disuelve el Senado no hace falta de las dos cámaras a la vez es algo que ha signo Carlos hemos tratado nunca porque los peros animo a mirar la Constitución y veréis que Pedro Sánchez podría disolverse dado a la vez que por ejemplo las andaluza su a la vez que no va a hacer razones políticas para que eso sea una salvajada pero pero se puede hacer el en la petición

Voz 1450 03:40 se es organicen se llegando de manera que ambos que podamos sobrevivir por orden Irma muchísimas gracias mañana eh Mariela Rubio buenas noches de nuevo que tajante antes hablaba contigo con la cuestión de la marcha atrás a ese contrato de venta de bombas que era volveremos a hablar de ello de venta de bombas y con destino a a Yemen pero hemos escuchado a lo largo de este programa algunos fragmentos de Pablo Iglesias de esa entrevista que ha mantenido hoy con Telecinco era un poco el retorno de Pablo Iglesias después de un par de meses prácticamente desaparecido de la actividad política como su regreso como lo has visto pues hubiera que poner un titular es el de que Iglesias el de siempre ha vuelto y que al menos de momento ha zanjado las especulaciones sobre su futuro él mismo en la carta abierta que ha publicado esta tarde en redes sociales agradeciendo a la sanidad pública la atención a sus pequeños decía esto esta nota es una forma de cerrar una etapa cuidando la cicatriz que deja para no olvidarla vamos es lo que escribía junto a su pareja Irene Montero carta en la que agradecía angels a los Reyes sus llamadas de preocupación a un republicano como el que asegurados será a la baja pero permitida compartida al cincuenta por ciento con su pareja primero ella después el aclaran desde su partido el líder de Podemos ha reaparecido Angels con una imagen bueno pues más tierna de la que nos tiene acostumbrados pero el tono de fondo era casi idéntico al del iglesias de hace dos meses el Iglesias que en su último acto público antes de ser padre pedía el PSOE rectificar el PSOE rectifica no con Franco ha dicho transmitiendo bueno sensación de sintonía con el Gobierno y poniendo como ejemplo lo mencionaba es ese principio de acuerdo para subir el IRPF a las rentas mayores de ciento cuarenta mil euros pero a la vez marcaba distancias con Franco se puede hacer más decía el tiempo enumeraba en muchas ocasiones que planteará requisitos muy concretos para un pacto de Presupuestos escuchábamos algunos la revalorización de las pensiones o intervenir en el mercado del alquiler hablaba también el material escolar gratuito también hemos visto un Iglesias de discurso bueno pues triunfante que no está dispuesto a que el PSOE capitaliza todo el éxito de las medidas de corte social que están encima de la mesa bueno un Iglesias que confesado su eventual línea de defensa si hay elecciones será porque el Gobierno no ha querido llegar a acuerdos también tirón de orejas lo vamos a escuchar a Sánchez en cuanto a política migratoria el Gobierno ha sido incongruentes

Voz 4 05:54 decía lo del Aquarius estuvo bien pero ya algunos dijimos ojo que los gestos no vales las devoluciones en caliente son ilegales no porque lo diga yo lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Gobierno del señor Sánchez debe retirar el recurso que presentó el Partido Popular luego sentido como no se puede consentir que gente que está huyendo de la pobreza sea en el mar

Voz 1450 06:13 Iglesias añadía que las instituciones catalanas tienen derecho exhibir lazos o cualquier forma de expresión y que el partido morado ha demostrado que hay banquillo lo ha hecho en estas negociaciones con el Gobierno así ha respondido a la pregunta de ahí podemos más allá de Iglesias y Montero mal pues muchísimas gracias por el análisis de de esta esta reaparición de este retorno de Pablo Iglesias hasta nueva en venga hasta luego voy a saludar a otro director de periódico digital director del español Pedro J Ramírez muy buenas noches

Voz 1251 06:45 muy buenas noches periódico digital sea casi una red como lo llamó como lo llamo no está bien pero a mí nunca me dijo nadie que yo dije durante tres periódicos de papel bien visto lo visto remate todo el debate está ya redes en el que todas las comunicaciones digital

Voz 1450 07:09 pues bien vista esta matización hablaba con colegas de cuáles pueden ser las claves de esta temporada que arrancamos de este otoño si tiene que apostar por algo Pedro J Ramírez cuáles van a ser estas claves

Voz 1251 07:21 yo creo yo coincido con la mayoría de los analistas que todo conduce inexorablemente a unas elecciones generales anticipadas facer un curso dramático por lo menos no es que haya cuanto antes un mandato qué le ha que vean Odierno los resortes para gestionar el problema de Cataluña es una mayoría social detrás ese es el problema que hoy por hoy tiene el prometió censura vienesa que tuvo un gran éxito y al liberar a la política española del gran tapón que era Mariano Rajoy prometió elecciones pero en medio anunció también prometió también estabilidad es imposible con ochenta y cuatro diputados y sobre todo con la actitud que los separatistas están manteniendo va a ser imposible que él pueda conseguir mi durante una sola semana que en la vida pública española tiene la sociedad española ya una sensación de estabilidad por lo tanto esto es absolutamente legítimo eso es indiscutible que Sánchez gobierne mientras pueda pero yo creo que antes y después tendrá que rendirse a la evidencia de amiga preocupado mucho la declaración de es cada mañana a la Cadena Ser proponiendo un referéndum para incrementar el autogobierno porque esto no es equidistancia y esto no es ecuánime llega esto es en definitiva aceptar que tiene una deuda pendiente del Estado para con Cataluña como consecuencia de la sentencia

Voz 1084 09:25 sin duda

Voz 1251 09:28 sí yo creo que no es así si además no va a servir para nada porque es que puede decirse bien pues es su la concesión pero desde la última concesión y con esto va a quedar zanjaba la cuestión de Catalunya busquemos un punto de encuentro entre el Estatut que elaboró el Parlament la sentencia al Tribunal Constitucional veamos qué aspectos redactados de otra manera me interesa lo que el centro de las interpretaciones conformes del Tribunal Constitucional veamos que podría salvarse de aquello

Voz 1450 10:10 sería la pera

Voz 1251 10:12 asistir al último indicio de que eso fuera ser suficiente

Voz 1450 10:17 yo agrego

Voz 1251 10:19 pero vamos yo estoy de acuerdo con el espíritu que escucha cucharas que ecuanimidad no es equidistancia entre la legalidad y la ilegalidad

Voz 1450 10:31 a Pedro J Ramírez que haya estado con nosotros proponiendo las claves de este Toni seguiremos hablando a lo largo de la temporada muchísimas gracias

Voz 1251 10:38 a vuestra disposición los bomberos cordial saludo antes

Voz 1450 10:41 igualmente y otra cuestión que todavía tenemos pendiente porque pasará a la historia como un memorable arranque de franqueza la manera en la que la ministra de Trabajo seguro que se acuerdan porque pasó hace muy pocos días reconoció que no sabía que su propio departamento había autorizado un sindicato de prostitutas

Voz 1084 10:58 en disgusto Ville ha sido de los más gordos que me he pillado a lo largo de Bush cierto rodaje inevitable justo muy gordo por

Voz 5 11:09 que aquí me parece que sinceramente lo voy a decir

Voz 1450 11:15 se han colado un gol por la escuela

Voz 1084 11:17 era eso cuando uno está política e intenta ser responsable con lo de entre manos

Voz 1450 11:24 duro hoy Sastre el episodio ha acabado con una renuncia o

Voz 0259 11:29 con un sol que en política no sabremos

Voz 1071 11:32 nunca hasta que alguien publica sus memorias la versión oficial dice que ha dimitido la directora general de Trabajo que fue la que puso su firma en esta Orden del Ministerio es verdad que ya dijo la ministra ese mismo día cuando hizo estas declaraciones las del gol por la escuadra que ella iba a preguntar con mucho interés quién había firmado la

Voz 1084 11:48 ahora bien ha sido una sorpresa esta publicación la persona que lleve esto en el Ministerio me tendrá que explicar porqué no se me hizo saber que este expediente estaba en tramitación

Voz 0259 12:05 buenas noches Angels dimisión o destitución bueno digamos que que a la directora general de Trabajo lo hicieron una oferta que no ha podido rechazar al o ustedes acceso por ese golazo tan difícil no escuadra oficialmente como decía Sastre el Ministerio o la vestido con una dimisión que ha presentado que le ha presentado a la ministra Valerio en una reunión a las dos de la tarde aunque minutos antes pues ya se le había escapado a José Luis Ábalos en una rueda de prensa en Ferrar tras la ejecutiva del PSOE ya se había ido de la lengua avalados la ministra Valerio citado evidentemente en la nota de él Ministerio se dice con que Concepción Pascual que así se llama asume voluntariamente todas las responsabilidades del registro del sindicato de prostitutas ella fue la que firmó no sin informar a la ministra esa resolución publicada recordemos el cuatro de agosto en el BOE autorizando los Estatutos de otras que que así se llama el sindicato y que supone en la practica legalizarla hay un dato llamativo Concepción Pascual es una cualificada inspectora de trabajo con mucha experiencia era incluso hasta su llegada al Gobierno sea hasta hace tres meses la jefa provincial de inspección en Barcelona donde precisamente nace este sindicato Se supone que los inspectores de trabajo en las inspectoras su función es vigilar no las condiciones que se dan por ejemplo en los burdeles en principio en principio la crisis se zanja con esa dimisión aunque también ha habido mucha polémica como artículo coral que firmó hace tres años la número dos de Magdalena Valerio en El País un artículo en El País en el que se defendía la legalización de la prostitución pero sin embargo el presidente Pedro Sánchez esta mañana en Hoy por hoy la justificaba disculpaba a Yolanda Valdeolivas de esta forma

Voz 1722 13:53 participaba como decana de la Universidad Autónoma la Facultad de Derecho pero nada bueno pero pero si todo todos conocemos cuál es digamos el ámbito académico cuando hay un ponente todas las personas que participan firman también ese esa ponencia y eso no significa que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que dice o haga el ponente

Voz 0259 14:14 bueno está claro que Valdeolivas no va a dimitir no para vender la gravísima Valerio sigue a la espera de ese informe que ha encargado a la Abogacía del Estado para poder rectificar para impugnar ya veremos si poder anular el sindicato porque en esa resolución de la autorización se dice que hay que impugnar en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional aunque fuentes del Ministerio nos han dicho que están esperando a ver qué dice ese informe qué opciones les da la Abogacía del Estado para actuar

Voz 1450 14:41 lo que pasa Varela que al final asunto lo que abierto otra vez porque no es la primera vez es el debate sobre la prostitución al gobierno dice que es abolicionista pero eso lo aunque se traduce

Voz 0259 14:50 bueno de momento en una mera declaración está muy bien ilegalizar el sindicato eso sí te de claras abolicionista tendrás que tomar alguna medida además del Gobierno bueno tiene en este sentido ya modelos muy claros referentes como es el de Suecia ya hay que recordar que el PSOE llevaba propuestas muy concretas

Voz 1450 15:09 programa electoral para abolir la prostitución

Voz 0259 15:12 concretamente vamos a recordar dos muy relevantes multar a los clientes cerrar los clubes y los burdeles así que que no tiene más que cumplir no con su programa electoral si quiere avanzar en este asunto en ese sentido la prostitución ahora mismo Angeles está en un limbo no está ni prohibida ni tampoco es legal y lo que tenemos eso sí es un problema muy grave de trata de mujeres las expertas no se cansan de repetir que el noventa por ciento son captada es por las mafias vienen engañadas e incluso muchas aunque sepa que vienen a ejercer la prostitución pues se ven obligadas no para para salir de la pobreza en sus países que no tienen expectativas de ningún futuro ante esta polémica los partidos vuelven a posicionarse PSOE y PP en contra de la regular actuación la regular regulación queremos decir pues podemos no lo tiene muy claro tienen una posición ambigua dice que hay que debatirlo en el Congreso en el Parlamento Ciudadanos es el único que aboga por la legalización Rivera ha acusado al Gobierno de puritanismo vamos a escucharlo donde no podemos estar de acuerdo

Voz 6 16:18 es el la posición digamos prohibicionista imputen puritanismo en la que se compara la prostitución forzosa las mafias los delincuentes los proxenetas con la desprotección de mujeres y hombres que en libertad o cinco coacción puedan libremente sin juicios morales ejercer esa esa tarea

Voz 0259 16:41 bueno pues ante esta indefinición los únicos que están tomando medidas son los ayuntamientos y además son medidas dispares ejemplos muy controvertida la postura la posición de Ada Colau en Barcelona a favor de la legalización

Voz 1450 16:53 Mariola muchísimas gracias venga hasta hasta luego dos unas sino también es otro caso hablábamos antes de la descoordinación con el tema del diésel pero al final es otro incendio de este también que en este caso sí que es es alta con el cese de alguien

Voz 2 17:07 no es un incendio muy muy gordo yo estaba ese día en el Congreso esto hemos ahí con la cola ministra de luego hay no sé si en fin es sonaba creíble realmente sonaba creíble en el sentido de que la habían colado gol de que bueno hoy también decía Ábalos que no los ministros no controlaron absolutamente todo lo que pasa en sus departamentos y ella decía que incluso hasta rompió el papel cuando le pasaron la orden lo rompió como Parallel pararse hoy ha destituido a estas desde luego es un error muy grave lo sabe creo que no hay discusiones

Voz 1450 17:36 Cup pero la información que les contábamos a las ocho el Ministerio de Defensa roto un contrato con Arabia Saudí para la venta de armamento y ese país que va ser utilizado en su campaña de ataques al Yemen y quiere saludar a esta hora Alberto Estévez de Amnistía Internacional Alberto muy buenas noches qué importancia concede a esta decisión del Ministerio que rompa este contrato de manera unilateral

Voz 7 17:59 es una muy buena noticia entendemos que debe ser un primer paso para que España suspenda de forma inmediata las exportaciones de armas a Sara saudí sobre todo porque este tipo de bombas sea utilizado son bombas de precisión el basa esta bien es es decir británicas que este tipo que ha utilizado para cometer crímenes de guerra no en en los últimos tres años y por lo tanto consideramos que es un paso muy importante un vamos juntos satisfacción pero que creemos que debe complementarse con otras ahí hemos que esté a ese importe ese montante ese contrato es el uno por ciento de los novecientos treinta y dos millones en los últimos tres años España ha debido a Arabia Saudí

Voz 1450 18:44 mañana a la reunión tener reunión con la secretaria de Estado de Comercio que exprés que salga de ahí

Voz 7 18:51 esperamos que haya anuncios claros tendentes a a suspender las exportaciones de armas a eso Elia Arabia Saudí que son humanos que son muy graves la sociedad de todo tipo en todos los territorios palestinos ocupados como en Yemen y creemos que debe haber pasos tendentes a para acabar como secretismo Córcega armas España eso es lo que vamos a adelantarles retener estado que es vista de forma rápida consumo

Voz 1450 19:23 eso optimistas

Voz 7 19:25 somos relativamente Crystal somos cautelosos y esperamos poder la de la buena cosa poder alguna

Voz 1450 19:35 pues a ver si mañana podemos contar lo que en Hora Veinticinco Cheek by acertó muchísimas gracias

Voz 7 19:39 gracias Angels

Voz 1450 19:42 la moto me estar escuchando por teléfono Nacho Carretero director del confidencial muy buenas noches

Voz 8 19:48 con tanta

Voz 1450 19:48 Quentin tantos y tantos nombres estamos repasando con directores de diferentes medios las claves las apuestas lo que piensan que va a marcar este otoño o esta temporada que radiofónica mente empezamos ahora para Nacho Carretero director de del Confidencial cuáles pueden ser estas claves

Voz 8 20:04 bueno yo creo que está bastante claro no además la la entrevista a Pedro Sánchez El resto misma cadena ha dejado bastante claro hemos dejado antes titulares y bastantes interrogantes que yo creo ahora nos va a deparar el nuevo curso político ir es que es como pero yo creo que que que son claves en este sentido los que vamos a hablar de los que nos vamos a hartar hablar a partir de ahora no es el tema de decirles que aunque de Pedro Sánchez presidente de Gobierno pues intentar dilatar el intentar dilatar las lo máximo posible o incluso la entrevista ha dejado la puerta abierta tanto electoral la prueba unos presupuestos que no es que quiera hacer este adelanto electoral es más humano una forma de meter presión a los franceses ocuparon hasta la Moncloa para para poder sacarlos adelante pues la verdad es que es una sombra que se quiere continuo aunque él quiere adaptarlo pues se va a encontrar con muchas digamos con muchos obstáculos en el camino para ligar a plantearse este posible adelanto electoral de elecciones hablaremos mucho de las generales y de otras muchas te puedo decir lógicamente lo otros dos temas en Cataluña y la economía cuanto a Cataluña a bordo a él también el presidente de gobierno tiende su mano uno se muestra dialogante no se muestra dispuesto a retira a dar un paso atrás en las comisiones bilaterales la negociación aunque lo va a tener complicado ir lo que ha hecho lo que ha llamado mucho la atención bueno cosas que se plantee que se donde autogobierno no qué ha dicho bueno que el que se tendría que producir hicieron la reforma del Estatuto una reforma estatutaria pues montante porque lógicamente de que al referéndum y cuando hablamos restaría interrogaciones interrogantes habría que ver si el presidente de Gobierno se requería algo más como una reforma estatutaria lo veremos

Voz 1251 21:56 viví

Voz 8 21:57 lo aprendido del presiente gobierno local vamos a encontrar un día tras otro estas fechas esto técnicas empezando por la mañana de quinto representa la conferencia política donde va a poner nuevas y váter discurso simbólico oí intentando poner contra las cuerdas abogando por la protesta permanente la canción El mal dato de octubre la la perdí las pesos políticos lo mismo de siempre y punto yo creo que que

Voz 1251 22:25 sí

Voz 8 22:27 que tenemos que estar más atención porque estamos ya días que es el tema el tema económico nacional e internacional todavía más más Grates agobiar no llegan a la mañana dato aquellas que saltó el paro

Voz 1450 22:41 sí sí

Voz 8 22:43 qué nos va a dar ya una una sorpresa negativas que puede ser la primera de muchas

Voz 1450 22:48 pues mañana veremos lo que dice Quim Torra ese dato del paro y también lo que comentábamos el responsable de de Amnistía como portavoz de Amnistía que puede pasar en esa reunión con la secretaria Estado de Comercio ha hecho muchísimas gracias

Voz 8 23:01 a vosotros seguiremos en contacto a lo largo

Voz 1450 23:03 lo de la temporada

Voz 8 23:05 astrónomos pienso quería preguntar al principio pero

Voz 1450 23:07 yo Ignasi empezáis con ganas la temporada no

Voz 1084 23:10 sí porque mira todo lo que nos espera eh los espera temas apasionantes algunos tristes y preocupantes pero pero los quedamos con risas por lo menos

Voz 1450 23:20 también Javier

Voz 2 23:22 hombre eso esto es importante pero que la temporada se avecina dura intensa está clarísimo

Voz 1450 23:30 bueno la pasada fue trepidante uno pensaba que no podía pasar nada más empezamos en Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaba un cambio de gobierno decíamos lo hemos visto todo yo estoy convencida de que no lo hemos visto todo que todavía nos queda alguna cosa por ver

Voz 1084 23:43 yo creo que este país ha enloquecido completamente con lo cual no lo hemos visto el guionista loco del que yo hablaba la temporada pasada al país entre vivo el guión

Voz 1450 23:50 está loco no se ha ido de vacaciones y hay cosas que no cambian en Hora Veinticinco no cambia el Boeing tampoco cambia que siempre cierra este programa Ramoneda

Voz 9 24:01 el dietario

Voz 1150 24:02 el regreso de vacaciones y me encuentro con un par de frases inquietantes dice Pablo Casado españoles un hecho histórico es un hecho moral un hecho moral supone una conciencia una finalidad una vocación de universalidad ahí es nada la patria común entre trascendental unidad de destino al que debemos plegarias todos si lo hubiese dicho un independentista de Cataluña el aparato mediático el PP no le habría dado respiro dice que ahorra en términos de obediencia y desobediencia llegaré hasta donde quiera llegar el Parlamento catalán un presidente con vocación de interino como puede liderar una situación tan compleja Un día es lo que diga Puigdemont otro lo que diga el Parlamento catalán hiel cuáles son sus ideas y su estrategia dicen que mañana lo hará sin embargo también se ha visto alguna señal positiva el propio Casado tenido la habilidad de no dejarse arrastrar por la demagogia de ciudadanos y no se ha sumado a los juegos de arrancar lazos amarillos por las calles arrancar la palabra del otro censura no es libertad de expresión la función del políticos responsables busca salidas no alimentar la confrontación y Ciudadanos desbordado por la emoción de Sánchez la renovación del PP está demostrando su desnudez política siempre piñón fijo pero no debemos permitir que nuestros encuentros familiares los impidan ver las amenazas que vienen del entorno las escalofriantes imágenes que llegan de las demostraciones callejeras del neones nazismo Lehman dan a Nico en la medida en que los vientos que soplan con fuerza en Europa bien entre el populismo de extrema derecha no se puede minimizar lo que está ocurriendo hay un caldo de cultivo que lo favorece la autoritarismo llega dice Timothy Snyder en su próximo libro cuando se pierde la capacidad

Voz 1084 25:42 distinguir entre los hechos y los deseos

Voz 1150 25:45 la Europa democrática debe reaccionar imperativa ambiente

Voz 10 25:58 pues con el buen terminamos con Ramoneda con el Boeing todos los signos de identidad de Hora Veinticinco Sastre mañana más mañana más y mejor mañana más y mejor Javier de Lucas Carlos Cué Ignasi Guardans que va a decir que mejor era imposible bueno no no lo podemos lo podemos lo debemos hacer lo debemos hacer mejor muchísimas gracias a los tres que hasta la semana que viene ya todos ustedes hasta mañana volveremos como siempre a partir de las ocho les esperamos el rastro

