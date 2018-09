Hora 25 (04/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 el futuro resumido en tres sonidos de este martes

Voz 1806 00:03 es bastante ansiedad no Fost la absolución los persas Assange estudiará pequinés da Seasons Calpe entre impulsaría disposición al Papa

Voz 0194 00:11 el futuro inmediato dependerá de una sentencia es una de las ideas más destacadas de la conferencia del president catalán o absolución o una posible desobediencia que sometería al Parlamento catalán hasta entonces movilización independentista diálogo con el Gobierno

Voz 1 00:26 nosotros mantenemos nuestra previsión de que este año España tendrá un crecimiento robusto que las bases del crecimiento son sólidas del futuro

Voz 0194 00:32 era tal y como estaba previsto o al menos eso dice la ministra de Economía que el pasado mes de agosto haya sido el peor para el empleo desde hace diez años no modifica el pronóstico del Gobierno

abierto el debate para reducir la velocidad máxima en las carreteras secundarias y esto está en la agenda punto

Voz 0194 00:47 el futuro dice el director de Tráfico debería pasar por correr menos en las carreteras convencionales en las de doble sentido este ha sido un mal verano en la carretera el número de víctimas mortales ha aumentado un quince por ciento

Voz 0194 01:21 hola buenas tardes el presidente Torra ha pronunciado ya su esperada conferencia política del nuevo curso catalán el tres ideas fuerza en su mensaje le diálogo movilización ir reacción diálogo con el Estado con objetivos concretos

Voz 5 01:33 ha sido siempre ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación posible quieren parar los abusos y las arbitrariedades José se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña

Voz 0194 01:53 Torra llamado además a una movilización independentista masiva desde ahora y hasta que el Supremo dicte sentencia el presidente asegura que no valora otra opción que la absolución y si no es así asegura que propondrá una respuesta al Parlamento de Cataluña en Hora Veinticinco vamos a preguntar en Barcelona y en Madrid como se está analizando este mensaje del presidente de la Generalitat que hoy han recibido una invitación de la presidenta del Congreso

Voz 1806 02:13 a que venga al Parlamento a defender sus posicionamientos políticos el diálogo es muy necesario en el Parlamento siempre hay debe haber espacio para los todos los planteamientos pero es necesario que esos planteamientos se encuentre dentro de la ley

Voz 0194 02:31 quizá esa sea una de las imágenes que resuman Un Nuevo Tiempo de distensión la del presidente catalán dirigiéndose al Congreso de los Diputados pero eso es sólo una hipótesis así que regresemos a los hechos a los que hoy ha ocurrido en Bruselas

Voz 1571 02:41 las es solicitado que se pospusiera

Voz 6 02:44 el caso la audiencia del veinte y cinco de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de Yuri dicción orgánica Il juez

Voz 0919 02:58 no es lo que ha propuesto algo el abogado Conte

Voz 0194 03:00 atado por el Gobierno y lo que la juez ha decidido convocar de nuevo a las partes el próximo día veinticinco de septiembre quizá entonces se aclare si la justicia belga admite la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena no tiene prisa y la derecha controla el reloj parlamentario PP y Ciudadanos han bloqueado el intento de reformar por la vía de urgencia la Ley de Estabilidad Pedro Olano

Voz 1715 03:21 una reforma con la que Moncloa quiere quitar al Senado la capacidad de veto de las senda de déficit que viene a ser el margen en el que se debió mover el presupuesto el PSOE Sandra por eso herida y acusa a PP y Ciudadanos de esta red torciendo el proceso parlamentario sin gastar

Voz 1 03:35 es como político es utilización de las instituciones en beneficio partidista y no se lo vamos a consentir

Voz 1715 03:42 haremos recuento de daños del dato de paro del pasado mes de agosto el peor desde dos mil ocho que deja uno de esos titulares muy llamativos el treinta y uno de agosto fue el día que más empleo se destruyó de la historia de España Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 1634 03:55 es una cifra escandalosa pues no es la cifra que se da en todos los finales de diciembre hitos todos los finales de agosto pero bueno me imagino que al final se recuperará un número de afiliados

Voz 1715 04:12 hola hable no de otra estadística desastrosa la de muertos en accidentes de tráfico este verano han aumentado un quince por ciento respecto al año pasado lo hemos escuchado antes el director general de Tráfico retoma el debate sobre la rebaja de los límites de velocidad en vías convencionales

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:29 buenas tardes Rafa Nadal va a jugar hoy para meterse en las

Voz 0861 04:31 semifinales del Open de los Estados Unidos ante el francés Dominic Thiem pase lo que pase Rafa va a conservar el número uno del mundo después de la sorprendente eliminación de Roger Federer en la Vuelta Ciclista a España el italiano Elia vivían y ha ganado su segunda etapa al sprint sigue de líder el británico Simon James con Valverde a un segundo y en fútbol selección absoluta femenina juega hoy el último partido de clasificación para el Mundial en Logroño a las ocho y media España Serbia las españolas han ganado hasta ahora todos los partidos de su grupo de clasificación

empieza Jara veinticinco pero nos vamos a marchar en directo

hora veinticinco

Voz 1715 07:18 algo más de una hora de conferencia política añade el presidente de la Generalitat el título de la conferencia es nuestro momento él ha insistido en numerosas ocasiones Quim Torra a lo largo de todo este tiempo que lo de esta tarde no era una protesta sino

Voz 0806 07:32 una propuesta ha tenido forma sí

Voz 1715 07:34 de protesta en numerosos pasajes de su intervención de momento más allá de algunas apelaciones ya conocidas al diálogo de apelaciones a la movilización del independentismo quizá el titular más destacado

Voz 0861 07:45 es esa amenaza con la de eso

Voz 1715 07:47 obediencia si es que el Tribunal Supremo no absuelve a todos los políticos independentistas pero vamos a marchar hasta Barcelona siguiendo la conferencia Pablo Tallón hablo

Voz 12 07:56 las tardes qué tal buenas tardes conferencia que acaba de terminar ahora mismo vemos a los asistentes de pie dedicando libertad dando el president Torra ya bajado el escenario está saludando a los miembros de de que ver una conferencia en la que él ha asegurado que el referéndum ya está hecho el punto de partida de este Gobierno es el veintisiete de octubre es decir la fallida declaración de independencia y ha asegurado que esto sólo se puede frenar comen referéndum acordado de hecho ha anunciado la puesta en marcha del llamado par la República que es este órgano qué va a liderar Carles Puigdemont desde Waterloo dice que tiene que ser el gran altavoz del prosa es también ha anunciado la puesta en marcha de lo que las denominado el Fòrum Social constituyente que no viene a ser otra cosa que un órgano que en teoría tiene que redactar una supuesta constitución catalana para el president su premisas a referéndum por referéndum para de este es Berta Oliver

Voz 1806 08:47 hemos ofrecido siempre ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña

Voz 1673 09:09 y lo decías tú ahora Torras situado un punto clave en esta legislatura las sentencias por el proceso asegura que no va a acatar ninguna que no sea absolutoria que la respuesta la va a dar el Parlament dice que no teme a las consecuencias de esto es decir está abriendo la puerta como decías doble desobediencia también ha anunciado lo que denomina una marcha por la libertad y los derechos civiles una movilización permanente inspirada dice él en la de Martin Luther King hasta que llegue este juicio interpeló a Torra dice al ochenta por ciento de catalanes que según del pues está a favor del referéndum en contra de los encarcelamientos gracias

Voz 1715 09:42 Pablo este mensaje de Quim Torra tiene carácter inaugural para el curso político en Cataluña así que había una indiscutible mezcla de interés hice expectación son por lo que dijera ahora que ya se sabe vamos a ver por dónde respiran si es que ya han emitido alguna señal por ejemplo los partidos políticos en Cataluña volvemos a Barcelona Pau rumbo buenas tardes

Voz 0861 10:03 hola qué tal buenas tardes tenemos algunas reacciones pocas por ejemplo las tenemos que ir a buscar en Twitter donde el diputado del Partido Popular Alejandro Fernández habla de burradas decir interés refiriéndose a lo que estaba diciendo Torra lo cierto es que buena prueba de la ruptura existente en la política catalana la tenemos simplemente mirando la platea del Teatro Nacional de Cataluña el único partido no independentista que ha mandado representación ha sido hoy el PSC aunque su portavoz Eva Granados que es precisamente quién ha asistido a la conferencia la hemos visto es estrechando la mano del president no sea ahorrado reproches este mediodía en el Palacio

Voz 1 10:35 yo hoy en vez de tener un debate de política general en el Parlament que es lo que tocaría en estos momentos en el inicio del curso político el presidente

Voz 13 10:42 Torra que llama al diálogo lo que va es a un teatro hacer un monólogo a trasladar a la ciudadanía Hinault a los representantes nosotros le pedimos un debate en el Parlament

Voz 0861 10:54 los Comunes tampoco han asistido hoy al teatro fuentes de esa formación contaban a esta redacción que no se han sentido interpelados

Voz 1715 11:01 formato gracias Pau el tono y el fondo de este mensaje interesa va mucho entre las paredes de la Moncloa porque la apuesta política por el diálogo y por el tema el entendimiento del Gobierno de Sánchez necesita de un interlocutor comprometido con la negociación Hinault con la ruptura pero claro escuchar al presidente de la Generalitat hablar de una posible desobediencia al Supremo de la constitución de organismos extra legales como el Consell de la República o de ese Fòrum Social constituyente llamado a elaborar una Constitución catalana habla más de

Voz 0194 11:37 ruptura que de negociación

Voz 1715 11:40 de momento que dicen en la Moncloa Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 11:42 buenas tardes a las nueve menos cuarto está anunciada acaban de hacer la comparecencia en el Palacio de la Moncloa de la ministra portavoz para responder a las palabras de Quim Torra por el momento hay fuentes del Gobierno que nos dicen que la intervención del president se ha producido en la línea que esperaban porque creen que será un otoño de mucha retórica de inflamación de amenazas aunque no consideran que se vayan a reproducir los acontecimientos el año pasado el propio presidente Pedro Sánchez ha asegurado estos días que no cree que en Catalunya se vaya a volver a traspasar la línea roja de la legalidad de hecho fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que el independentismo no tiene en estos momentos la misma capacidad de movilización que hace un año y desde la oposición fuentes de Ciudadanos que es la primera fuerza política de en Cataluña aseguran que por lo que han escuchado hasta ahora el presiden ofrece más de lo mismo independencia ya amenaza al Estado así que esas fuentes instan a Pedro Sánchez a que active el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 1715 12:33 el gracias Inma si la pregunta fundamental en este punto es cuanto Sobrequés se puede negociar con quién entre otras cosas amenaza con desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo os anuncia que se van a seguir dando pasos en la constitución de esa estructura nacida de este proceso independentista que el independentismo cuida mucho ya saben su liturgia así que unas horas antes de que escucharemos al presidente de ahora vayamos juntos a los presidentes de antes a Push the moon y Artur Mas Christian reunido en Waterloo donde han respondido a esa idea que hay ayer dejaba aquí en la antena de la SER el presidente Sánchez de promover una reforma estatutaria y una nueva consulta

Voz 14 13:10 referéndum lo propusimos nosotros y aceptaremos el referéndum de autodeterminación claro que sí referéndum es lo que creo que la gente pide cada año la Diada ahí lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento sucesivamente entiendo que está usted hablando hay yo yo yo creía que había un autogobierno exactamente que no exactamente dio un bueno también hoy en Bruselas la juez encargada

Voz 1715 13:36 ha de decidir si admite la demanda de Puigdemont de los exconsejeros contra el juez Llarena ha vuelto a citar a las partes el próximo veinticinco de septiembre hoy se ha limitado a recibir los alegatos de los demandantes ideal los defensores de el juez del Supremo

Voz 6 13:50 es solicitado que se pospusiera el caso la audiencia del veinte cinco de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de Yuri dicción ida de sus orgánica

Voz 15 14:05 el juez Llarena no pusimos la fecha el día veinticinco de hecho se plantearon dos fechas y todos estuvimos de acuerdo que la mejor en el XXV Se planteó el tema de los tres jueces no tuvimos problema porque evidentemente estaba dentro de nuestro cálculo es decir yo lo he dicho muchas veces que la justicia en los países democráticos que es previsible lo que ha pasado y era perfectamente previsible porque es un interpretación conforme al derecho vuelos

Voz 1715 14:28 si el PP ha presentado esta tarde su propuesta de reforma de la Ley de Símbolos ya saben que el Partido Popular viene manteniendo una militancia activa sin llegar al extremo de Ciudadanos de remangarse para quitar los lazos amarillos pero sí una militancia contra esa simbología que ha ido ocurriendo una parte del espacio público en Cataluña María Jesús

Voz 1461 14:45 el PP ha registrado esta tarde en el Congreso una proposición de ley para evitar que los símbolos de exclusión como por ejemplo son para ellos los lazos amarillos Copé en las instituciones y espacios públicos los populares dicen que se debe velar por la neutralidad y la convivencia de todos así que con la mirada puesta en Cataluña señalan que son las autoridades tanto altos cargos como funcionarios quienes deben hasta ahora legalidad controlar y denunciar situaciones que provocan un enfrentamiento entre los ciudadanos y si no lo hacen pues piden que sean sancionados con acceso suspensión del cargo tal y como se recoge ya en la ley de transparencia su régimen de infracciones e incorporado esta norma al igual que la jurisprudencia del Supremo o lo que dijo ayer el Defensor del Pueblo no quieren ver a Torra en La Moncloa con una señal independentista piensan que eso debería estar prohibido y en caso de ocurrir castigado al igual que algunas declaraciones porque consideran que la libertad de expresión tiene un límite así se producen en un marco público que genera tensión además el PP también quiere garantizar la protección de los símbolos nacionales oficiales como el Rey la bandera de España el himno y el escudo espera que todo esto no se convierta en un brindis al sol al contar con PSOE Ciudadanos en la tramitación parlamentaria

Voz 1715 15:49 dos cosas más y cerramos este amplio capítulo dedicado hoy también a Catalunya Agbar Aguas de Barcelona se ha convertido en la primera gran empresa que emprende el camino de vuelta el camino de regreso Agbar ha anunciado hoy que devuelve su sede social a Barcelona también esta tarde coincidiendo con la Conferencia de Quim Torra otra novedad política un anuncio inesperado Xavier Domènech ha anunciado que se aparta que se retira que dejan los cargos que tenía entre el Parlament de los Comunes asume entre otras cosas la responsabilidad por el último mal resultado electoral así que volvemos a Barcelona cuéntanos por

Voz 0861 16:22 se ven a través de una publicación en su página de Facebook ha dimitido de su escaño en el Parlament y también el del liderazgo de los comunes y de pueda en Cataluña es un gesto que llega como decías pues un poco antes mano primero porque atención mediática estaba en el TNC pero también en clave interna porque Doménech fue ratificado como líder de Cataluña como en unas elecciones hace tan sólo dos meses lo que dice en su comunicado si quieren este dar paso nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para los retos del país que que el país pide perdón en los próximos meses que serán claves novena firma que tenía claro que su tiempo en la política institucional sería limitado también hay mensajes de agradecimiento a Ada Colau también a Pablo Iglesias como decías el lugar en el comunicado para la autocrítica dice que el resultado debe del XXI de no fue el que quería y esperaba y que por eso asume la responsabilidad que afirma que ahora quiere volver a su trabajo es profesor universitario de esto

Voz 0919 17:10 día termina su comunicado agradeciendo

Voz 0861 17:12 imán mandando un abrazo en esta tierra dice del 15M del uno de octubre en este país capaz de lo más pequeño

Voz 0919 17:18 es grande cuando se lo propone gracias Pau

la publicidad y a la vuelta hablamos de presupuestos de paro de tráfico

Voz 8 17:27 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 9 17:32 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado al nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo

Voz 0194 17:44 asegura el diría directa y te damos un quince por ciento de descontentos seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 16 17:52 Bush Gal más vital no más que en Endesa si dándome ahora no tengo como tú lo dices por trescientos ochenta euros al mes tan seguro mantenimiento ha vuelto cuota y cada tres años y conducta es lo último oferte por espacio de una renting consulta condiciones tiempo hasta qué punto es

Voz 1715 18:21 las dificultades parlamentarias de un gobierno en minoría era más que previsibles hoy PP Ciudadanos se han aliado para bloquear la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Estabilidad reformar esa ley por la vía de urgencia para acabar con la posibilidad de veto del Senado a la senda de déficit el Gobierno quiere más rápido de lo que le va a permitir la mayoría conservadora del Congreso marrón

Voz 0806 18:42 el Gobierno confiaba en aprobar la reforma en menos de tres meses pero la negativa de PP Ciudadanos a que se tramite por la vía urgente y en lectura única amenaza ahora con duplicar como mínimo esos plazos siempre con la posibilidad de que ambos partidos lo retrasen por la vía de enmiendas es un revés para el calendario presupuestario del Ejecutivo fruto del control que PP y Ciudadanos tienen de la Mesa de la Cámara Ike ha provocado el enfado mayúsculo de los socialistas que hablan de retorcer el reglamento por intereses políticos Adriana Lastra

Voz 17 19:09 que a nadie se le pase por la imaginación y mucho menos a la presidenta de esta Cámara hurtar el debate al pleno de la Cámara la señora Pastor empieza a parecerse más a Pablo Casado que a una presidenta del Congreso es filibusterismo político y no se lo vamos a consentir

Voz 0806 19:25 el PSOE llevará ahora la reforma para su debate en pleno en dos semanas y ahí volver a exigir que se tramite por vía urgente y en lectura única para intentar forzar el pronunciamiento de todos los grupos hace dos años el Congreso sí tramitó por la vía urgente en apenas veinticinco días otra reforma de la Ley de Estabilidad cuando el Gobierno de Rajoy estará en funciones la diferencia es que entonces estuvieron de acuerdo PP PSOE y Ciudadanos

Voz 1715 19:47 dicen los expertos que la economía está dando muestras de debilitamiento y que ese es uno de los factores que explica que es este enfriando la mejoría del mercado laboral el pasado mes de agosto fue malo fue muy malo se perdieron más de doscientos mil empleos es el peor dato desde hace una década hice ha vivido el peor treinta y uno de agosto de la historia Rafa Bernardo

Voz 0919 20:05 agosto es un mes que casi siempre es malo porque sea

Voz 1762 20:08 con la temporada turística el curso todavía no está en marcha pero éste ha sido peor de lo habitual peor en paro porque ha sumado cuarenta y siete mil nuevos desempleados para encontrar un agosto peor hay que ir el de dos mil once y peor sobretodo en afiliación a la Seguridad Social porque se cerró con doscientos tres mil cotizantes menos que es el peor agosto desde dos mil ocho De hecho el cierre de mes el XXXI por ser final de agosto una fachada museo destruyendo empleo viernes el día en el que más contratos acaban se ha convertido en el peor para la afiliación de la serie histórica con más de trescientos mil cotizantes perdidos en esa jornada en el Gobierno dicen que a pesar del récord cifras como éstas sucedan siempre dos veces al año Octavio Granado secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 1634 20:45 parece que es una cifra escandalosa pues no es la cifra que se da en todos los finales de diciembre todos los finales de agosto pero bueno yo me imagino que al final ser Cooper hará un número de afiliados a Rafa

Voz 1715 21:04 hable no tras los datos conocidos hoy la cifra global

Voz 1762 21:06 al de desempleados registrados se sitúa por encima de los tres millones ciento ochenta mil y la de afiliados a la Seguridad Social ha vuelto a caer por debajo de los diecinueve millones

Voz 11 21:15 Cristian sino también un

Voz 1715 21:16 muy mal verano en la carretera el número de víctimas en accidentes de tráfico aumentó un quince por ciento hasta llegar a los doscientos cincuenta y nueve muertos y la mayoría la mayoría de las víctimas perdido la vida en carreteras convencionales así

Voz 0919 21:29 hoy el director de Tráfico retomado un debate que

Voz 1715 21:32 ya es conocido ya su viejo y que nunca se ha resuelto la rebaja del límite de velocidad en las carreteras de doble sentido María

Voz 1444 21:39 a lo que se nada buenas tardes de hecho es la palabra que el empleaba se va a debatirse va a estudiar la rebaja del límite de velocidad en las carreteras convencionales como también apuntabas el tema ya lo abordaron sus dos predecesores y ahí seguimos decía por eso con prudencia explica Pere Navarro el tema vuelve a la agenda política

Voz 2 21:55 abierto el debate para reducir la velocidad máxima en las carreteras secundarias y esto está en la agenda está en la agenda lo de homologar unos con los otros países en cuanto a velocidades máximas en carreteras secundarias

Voz 1444 22:07 es que la comparativa Pedro España es de los pocos países de la Unión Europea que tiene este límite y lo mismo pasa al límite cien kilómetros por hora y lo mismo pasa con los radares tenemos poquísimos el director de la deje de abogaba claramente por poner más para controlar la velocidad el datos muy malos del verano treinta y cuatro muertos más que el verano pasado pero en lo que va de año también salimos muy mal setecientos noventa y nueve fallecidos veinticuatro más que en el mismo periodo del año pasado

bueno pues de todo lo que les hemos contado vamos a hablar a partir de las nueve con más detenimiento con análisis avance de intenciones de hoy en Hora Veinticinco Sara habituales

Voz 1444 22:42 la Pedro sí análisis de los datos de paro en agosto y nombres propios también de quienes lo están sufriendo hoy una reflexión sobre el aumento del quince por ciento en la mortalidad en las carreteras después en la grave después de que hoy Willy Toledo no se presentara por segunda vez en el juzgado nos paramos entender el significado del término blasfemia esto dice de la blasfemia la filóloga

Voz 18 23:04 hago es subjetivo porque criminaliza a cualquiera que emita un juicio una afirmación que contradiga los puestos sobre todo religiosos porque finalmente el término Blas mar utilizar solemne en el ámbito de la de la religión

Voz 1444 23:20 en la historia etimológico mente desde la justicia vamos a analizar este concepto y para acabar para llegar hasta las diez las culturas con Javier Torres

todo eso decía desde las nueve hacia Sara ya las diez Si la información y el análisis hoy hemos convocado a Berna González Harbour a Cristina de la Hoz y Eduardo Madina

Voz 14 23:42 dos son las claves principales desde la primera a los datos de desempleo que como casi todos los meses de agosto son datos peores que el mes anterior que lo recuerdan el exceso de estacionalidad de temporalidad que abunda en el mercado de trabajo en España y que quizás los alerta de que algo está empezando a cambiar otra vez en la economía española más de trescientos mil empleos perdidos en este mes de agosto es la cifra más alta desde el año dos mil ocho año de infausto recuerdo la zona cero de la gran crisis financiera la segunda de las claves del día nos llega de la mano de una orden de detención de un conocido actor llamado Willy Toledo derivar de un proceso judicial que nunca debió iniciarse por un delito de ofensas a los sentimientos religiosos nos remite a un debate sobre la libertad de expresión y sobre lo que realmente ofende que ese delito continúe vigente en el Código Penal español

bueno de todo eso vamos a debatir esta noche en Hora Veinticinco tenemos un programa muy completo a partir de las diez por cierto vamos a analizar el mensaje de Quim Torra con Inés Arrimadas de ciudadanos con Andrea Levy del Partido Popular con Eva Granados del Partido Socialista de Cataluña del PSC todo eso a partir de las diez horas son las ocho veinticinco minutos las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1315 27:40 podemos recela del anuncio de la comunidad de flexibilizar los horarios de las farmacias madrileñas temen que esa liberalización acabe generando desigualdad entre las grandes y las pequeñas farmacias el Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que entre otros cambios contempla también permitirá a las farmacias atender a domicilio esta opción genera también dudas en la formación morada Mónica García diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 27 28:02 sería contradictorio legislar para que pueda llegar el farmacéutico al domicilio mientras que a los médicos las enfermeras el el imitan los recursos y también hay que recordar que a los pacientes más vulnerables seguramente les preocupa tanto o más el ir a la farmacia como el poder pagar esos fármacos y nosotros introducimos el tema del de eliminar el copago que el Gobierno actual no quiso eliminar el vil el copago a los pacientes más vulnerables

Voz 1315 28:28 visto para sentencia el primer juicio de bebés robados de España un juicio a Eduardo Vela el doctor acusado de robar una bebé en mil novecientos sesenta y nueve a Inés Madrigal no puede quedar en

Voz 28 28:38 que alguien jugará serbios cambiando la filiación eh falsificando partidas de de nacimiento como es mi caso cercenando el derecho a conocer los orígenes no

Voz 1315 28:51 Eduardo Vela como ya hizo en la primera sesión no ha querido hablar

Voz 29 28:55 vamos a ver si quiere decir alguna cosa más en su defensa no puede decir ahora si no quiere decir nada más pues terminamos nada más nada más muy pues sí señor muchas gracias entonces

Voz 1315 29:10 la Fiscalía mantiene su petición de once años de cárcel la acusación pide trece y la defensa la la defensa la absolución y una cosa más Madrid central el área de prioridad residencial del distrito Centro de la capital comenzará a funcionar en periodo de pruebas el veintitrés de noviembre después a principios de año habrá otra segunda etapa si multas y luego empezará a funcionar ya definitivamente con sanciones antes de que termine la legislatura llegamos así a las ocho y media con veintinueve grados en el centro de la capital sigo Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 5 30:06 Ángels Barceló Ike sens Gallego buenas tardes ha sido el verano de las mujeres jugando fútbol no ha sido el año en el año del año y lo que viene

Voz 0919 30:18 sí mira ahora mismo se va a jugar en Logroño el último partido de clasificación para el próximo Mundial femenino categoría absoluta va a jugar la selección de España ante Serbia es el último partido del grupo de clasificación hasta ahora las chicas han ganado todos los partidos déjame que

Voz 0194 30:32 te digo una cosa el campo está ya en el campo hay una grada

Voz 1715 31:16 recuerdo que también en el Open de Estados Unidos

Voz 0919 31:18 ha sido protagonista Carla Suárez que se ha metido en cuartos de final va a jugar ante la norteamericana Madison Keys Carla que puede meterse también mañana en semifinales y en la Vuelta Ciclista España ha ganado al esprín en la etapa de hoy su segunda etapa el italiano Elia Viviane y sigue de líder Simon James el británico con Valverde a un segundito pero vamos a preguntar ya como sale España en ese estadio de Las Gaunas de Logroño con un ambientazo para intentar cerrar la clasificación para el Mundial de la selección española femenina de fútbol con otra victoria Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 0194 31:55 buenas tardes España que juega para conseguir ese pleno en la fase de clasificación serían ocho victorias de ocho partidos Jorge Bill la que sale con paños en portería línea de cuatro para Celia Jiménez Andrea Pereira Ivana Mapi León en el centro el campo tres con Birkin Virginia Torrecilla Vicky Losada Aitana Bonmatí para tres atacantes también Amanda Sampedro por derecha delantera centro Jennifer Hermoso a Marta Corredera las de Jorge vida repetimos buscan ese pleno veinticuatro puntos serían ocho victorias en ocho partidos en Las Gaunas el logro

Voz 0919 32:24 la selección femenina que ha hecho los deberes ya está en el próximo Mundial la masculina hoy completa su segundo día de concentración a las órdenes de Luis Enrique que parece que ha cambiado las normas de convivencia

Voz 0919 32:37 a sus Enrique tiene otro librillo diferente al de Lopetegui o al de Del Bosque dicen que es más riguroso en seguida estamos en Las Rozas para contar cómo son esas normas de Luis Enrique por dónde van los tiros de cara al primer once titular de la selección que será el próximo sábado ante Inglaterra pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes lo de que haya llegado Ronaldo Nazario de Lima al Valladolid tiene a todo el mundo contentísimo

Voz 11 33:08 pues la gallega

Voz 31 33:10 mira me echo de Ronald brazos gordito que se haga con el Valladolid me encantan pero me encanta me encanta me encanta es una cosa que notoriedad como me gusta esto que ya no puedo llamar de de los Emiratos hoy de la gente está arriba lo que más me quedo y que no que no hoy los chinos lo que no es gente de fútbol y gente con con ska que que que que cosa tan buena tiene a mí gordito es que me ha gustado toda la vida tantísimos a una persona tan con un con todo esa majestuosidad que lleva encima hilo humilde y lo lo bueno y lo cariñoso y lo simpático y lo extraordinaria persona que al Valladolid de miedo me encanta me encanta Adiós corazón yo pasos de todos

Voz 0861 34:09 es tremendo es tremendo porque Ronaldo sobre todos feliz y las personas felices transmiten felicidad de nuestro mensaje

Voz 32 34:31 buenas tardes compañeros desde Ponferrada decirles mi indignación con el premio que la FIFA y con el que está por llegar lo ves resulta incomprensible que ningún campeón del mundo figure entre los tres primeros qué pasa con Varane campeón de la Champions el Mundial me lo podéis explicar compañeros buenas tardes

Voz 5 34:49 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:18 en los campos de entrenamiento de la selección española en Las Rozas ya está colocado el famoso andamio de Luis Enrique donde sube el técnico asturiano para ver mejor la disposición de sus jugadores en el terreno de juego todo el mundo tendría que subirse alguna vez han andamio para ver lo que eso supone de lo que se habla hoy en esa concentración es de las nuevas normas de convivencia Luis Enrique que está al mando quiere que se cumplan una serie de normas que antes no iban por otro camino es más riguroso cómo son esas normas de Luis Enrique que parece que ha puesto en los entrenamientos antes Javier Herráez buenas tardes

Voz 1571 35:58 hola qué tal buenas tardes bueno lo ha puesto antes porque hace calor calor el andamio ya estaba lo que pasa es que puede poner otro andamio más hay una pequeña grada la lona ya estaba pero no era tan roja como la que hay ahora era menos tupida osea que sí que es verdad que ha habido cambios pero tampoco tanto se me hablan de Luis Enrique muy cercano al futbolista no sé si porque acaba de llegar el nuevo jefe de oficina y andan todos los jugadores pues eso más atentos que de costumbre pero dicen que que es muy cercano que mira a los ojos que les abra les habla claramente que no anda con rodeos que le reúne antes del entrenamiento es verdad que lo va cortando para mejorar y para corregir ciertos aspectos y a mí por ejemplo que más me ha chocado es la figura del psicólogo pero con el chándal no está en otro sitio no estaba en la oficina no está con él al lado Illes va diciendo cosas al oreja hay está cerca el psicólogo de Luis Enrique no solamente las ruedas de prensa sino también en el terreno de juego y el resto más o menos lo habitual como digo los futbolistas tan contentos con él sala mucho de los viajes que enlaza un partido con otro también ocurrirá con Lopetegui a veces con Del Bosque dependiendo de la importancia de los partidos de la distancia entre encuentros será amistoso sea oficial Idriedo vemos no

Voz 0919 37:06 también de los móviles que prohibe de los móviles en las comida si es una cosa le había que prohibir en todas las comidas

Voz 1571 37:12 pero bueno correcto yo no está con sus hijos están con el móvil la contigo y eso me parece precioso así que bueno hay que bueno y también yo que estoy con el móvil tampoco lo está bien hay cosas que sí que ha hecho Luis Enrique que es también aquí como todo gallego lo importante es ganar Si gana será maravilloso el método Easy no gana ojalá eso no ocurra pues no será tan bueno

Voz 0919 37:33 hoy ha tomado la palabra Álvaro Morata que recordemos el año pasado se quedó fuera del Mundial con Lopetegui he dicho que no guarda rencor a Lopetegui vamos a ver qué papel tiene teniendo en cuenta que en esta primera convocatoria no está Diego Costa que dice Mora

Voz 1571 37:47 correcto si Diego Costa es el elegido

Voz 33 37:49 por el técnico asturiano

Voz 1571 37:52 no pero al no estar porque va a ser padre no es curioso porque Diego Costa estaba esta mañana entrenando con sus compañeros del Atlético de Madrid en el Espino no estaba por ejemplo Las Rozas viendo cómo trabaja Luis Enrique para el futuro pero bueno es una cuestión de Diego Costa ha dicho Morata que ha estado muy

Voz 0919 38:05 sincero la rueda de prensa que el pasado año fue una

Voz 1571 38:07 año horrible y no ha escondido porque no fue al Mundial cambió de equipo dejó el Madrid ése fue el Chelsea y además no fue el Mundial

Voz 0105 38:13 que es lo importante es que son muy feliz en todos los sitios donde he estado la verdad es que el año pasado no no no fui bueno empecé a nivel nacional y que la temporada acaba Sastre no no sabía ni dónde estaba cuando salió a jugar y bueno al final pues todo eso ya ha pasado lo importa di por eso quiero quiero ser feliz estaba año quiero quiero hacer una gran temporada en el Chelsea quiero venir el que no seleccionan

Voz 1571 38:38 sincero y con un toque de ingenuidad me encanta de Morata en un futbolista que lleva ya muchos años en la élite hablado así de Lopetegui que no le llevó al Mundial

Voz 0105 38:47 no va a guardar rencor debido muchas cosas muy muy bonitas también pues fue su opinión también yo yo tampoco hice la mejor temporada de bueno son decisiones que están en el fútbol y creo que no no hay que guardar rencor a nadie ya sabe que que les deseo todo lo mejor y más ahora que estará en Madrid

Voz 0919 39:04 mañana hablaremos ya de cómo va a jugar España con Luis Enrique cuando tenemos atención el gol de la selección La selección femenina que en apenas dos minutos ha inaugurado el marcador en su partido ante Serbia Andoni gol de Jennifer Hermoso de penalti un penalti ya

Voz 1571 39:25 de hecho Stefanovic sobre Vicky Losada cuando se cumple el minuto tres con retraso han rozado el partido pero ya manda la selección española gracias a un gol de penalti de Jennifer Hermoso la delantera del Atlético de Madrid Gallego penalti clarísimo Nacho falta Nibali nada España uno Serbia cero en Logroño son las ocho y treinta y nueve esto es el

Voz 5 40:15 hoy ha tenido lugar la

Voz 0919 40:17 reunión que organiza antes de que se inicie la Champions la UEFA con los entrenadores de los mejores entrenadores del mundo reunidos en el cuartel general de la UEFA en Nyon y claro por supuesto había entrenadores de nuestro país estaba el Cholo Simeone estaba Julen Lopetegui ya estaba con ellos nuestro compañero Mario Torrejón hola Mario buenas tardes

Voz 1762 40:39 hola Gallego muy buenas desde millón que esta noche haciendo ya terminada hace un ratito la Reunión de dentro de la de la UEFA en la que se ha hablado de cerrar el mismo día todos los mercados conjuntamente no solamente ahora al inglés e italiano que que se cierran antes también al lado del bar que en general tiene muy buena acogida entre los entrenadores de élite de la UEFA aunque no no no en todos los países es igual ahora eso sí después de esta reunión tampoco está muy claro Gallego que la Golfo vaya implantando ya en la Champions de hecho

Voz 1673 41:06 y queda el Secretario

Voz 1762 41:09 general de la UEFA ha dicho que en todo caso se plantearía Si la respuesta positiva de todos los clubes para dos mil diecinueve y además bueno pues han estado hablando poco de cambiar normas como la de cuarto cambio que ya está implantado el cuarto cambio la prórroga por ejemplo eliminar eso de lo del valor doble de los goles en campo contrario porque creen que hoy en día eso de marcar goles fuera de casa pues el museo

Voz 0919 41:30 sí bueno es representantes de nuestro país Lopetegui él sólo alguna más

Voz 1762 41:34 bueno ha estado de han estado viejos conocidos el Cholo y Lopetegui son los que están ahora mismo entrenando no ha habido ha iniciado derbi que sabes que a finales de este mes pues el de Villa Se inicia aquí con la el en cuando te solo y Lopetegui el Cholo por cierto ha sido el primero en marcharse iba acompañado de Petros las que eso jefe de prensa ahí se perdía el vuelo así que a las cinco y poco cinco y cuarto más o menos ha salido de de neón rumbo al aeropuerto Lopetegui ni siquiera el hemos visto por la zona mixta que ha improvisado poco la UEFA después del encuentro se ve que tenía prisa hay y hemos visto lo hemos visto bien acompañado por ejemplo que Rafa Benítez eh de José Mourinho que también ha sido uno de los primeros trabando la cuando ya terminado la la reunión no quería decir nada de el añito que ha asumido de condena por el asunto de Hacienda ha pasado simpático hasta luego no ha deseado lo mejor se ha marchado como siempre sin decir una sola palabra hemos visto por ejemplo a Rafa Benítez que curiosamente sigue hemos visto a Carlo Ancelotti que ha pasado ya sabes que es nuevo entrenador del Nápoles desde este verano y que lo hemos preguntado qué tal se vive por Nápoles lógicamente Carlet sabe vivir ha dicho que se vive fenomenal que es una ciudad espectacular

Voz 0919 42:36 a Guardiola no no Estado tendría trabajo en ese pequeño equipo del norte en el que entrena no

Voz 1762 42:42 a contracultura no que es lo que dicen sus acólitos dice que que entre la contracultura City bueno pues si no no ha venido no no ha confirmado estables su presencia suele ser una habitual en estas reuniones pero este año ha venido y tampoco ido Valverde que ya hace unos días confirmó que no iba a poder estar así que dos ausencia destacada Ny ni Guardiola ni Ernesto Valverde han podido estar aquí pero bueno aquí ya sabes que siempre se habla mucho de fútbol y esta vez no sólo es el maestro de ceremonias Alex Ferguson que ya sabes que hace poco lo bueno tuvo un percance de salud y si todavía no se ha recuperado del todo y el nuevo maestro de ceremonias ha sido Arsene Wenger que ya sabes que está jubilado pero que ha venido un poquito dar a dar lecciones de lo que ha sido su experiencia que en el fútbol

Voz 0919 43:18 buen viaje de vuelta esta noche nos cuenta más cosas en el Larguero por cierto

Voz 1762 43:21 a gallego aunque apetece estará pendiente de él

Voz 0919 43:24 el sorteo del cuadro del Mundialito de clubes que se juega el próximo mes de diciembre en Abu Dhabi donde el Real Madrid ya sabe en semifinales cuáles pueden ser sus rivales Laura Díaz hola

Voz 37 43:34 hola Gallego qué tal pues se verán las caras el Real Madrid en las semifinales con el ganador del partido entre el Chivas de Guadalajara el campeón asiático que aún se desconoce ese partido será el diecinueve de diciembre por el otro lado del cuadro en la otra semifinal se enfrentarán el campeón de la Copa Libertadores que aún tampoco conocemos el que gane el encuentro entre el campeón africano y el ganador del partido inaugural entre el Al Ain árabe y el Team Wellington apenas era el veintidós de diciembre en caso de que llegue el conjunto Julen Lopetegui gane el torneo sería el tercero consecutivo después de conseguirlo en dos mil dieciséis dos mil diecisiete

Voz 0919 44:05 gracias en nuestro país con la competición en Primera División aplazada por esos compromisos de la selección española a los puntos de interés pasan por ejemplo por San Sebastián Anoeta la Real Sociedad empezó ayer a plantar el césped dónde se tiene que jugar el próximo partido de Liga ante el Fútbol Club Barcelona después de lo sucedido en Valladolid la Liga está muy pendiente de cómo va ese proceso segundo día de trabajo con la hierba como está los plazos se va a cumplir cuáles son las primeras impresiones Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 44:40 hola qué tal Gallego buenas tardes buenas impresiones el césped está plantando ya en Anoeta se ha plantado un tercio del césped mañana es una jornada muy importante porque la idea es que para el jueves en este todo plantado todos los pescan llegados desde Portugal plantados y que luzca el verde como tiene que ser para el partido frente al Barça porque el jueves yerran emisarios de la Liga para realizar la inspección clave para decidir si se puede jugar o no ese partido del día quince frente al Barça en Anoeta va inspeccionada a sobre todo el tema de las obras el tema de la seguridad para los aficionados pero también evidentemente cómo está el estado del césped para ese partido habrá nueve días por delante para que el césped a raíz de bien Yeste en las mejores condiciones posibles ese partido no va a poder estar esto es noticia deportiva William José el delantero brasileño se lesionó en el partido frente al Eibar va estar entre uno y dos meses de baja por una tendinopatía rotura de fibras de grado II en el adductor de su cadera derecha