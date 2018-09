Hora 25 (04/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la portavoz del Gobierno ha convocado una comparecencia para responder a la conferencia del presidente catalán Quim Torra en la que ha advertido que sólo aceptará un referéndum de autodeterminación y ha advertido de que si los presos independentistas no son absueltos consultará con el Parlament la decisión que tomábamos al Palacio de la Moncloa Inma Carretero ha empezado ya

Voz 0806 00:36 no este seguimos a la espera Ángels a la espera de pronunciamiento oficial del Gobierno por el momento fuentes del Ejecutivo aseguran a la Cadena Ser que el president ha planteado más de lo mismo es ya demasiado evidente dicen la falta de rumbo de criterio y de proyecto eso nos cuenta un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez a quien Quim Torra ha hecho una interpelación directa lo previsible es que el Gobierno y respondan los términos que ayer defendió el presidente Sánchez de la Cadena SER apostó por el diálogo institucional por la reforma del Estatut para que los catalanes puedan volver a votar tras las correcciones el Constitucional también sostuvo que hay una línea roja que es la defensa de la legalidad será de todas formas como decimos la ministra portavoz Isabel Celaá quien posición el Gobierno en la comparecencia que será producida aquí en el Palacio de la Moncloa en unos minutos

Voz 0194 01:18 pues y manos crees pasó en cuanto aparezca la portavoz del Gobierno de acordara Torra como decimos ha asegurado que convocará al Parlament para decidir qué haces y los presos son condenamos ya ha respondido a Pedro Sánchez que sólo está dispuesto a negociar un referéndum sobre la independencia en un discurso en el que ha descrito a España como si fuera un Estado represor ha llamado al soberanismo desbordar las calles y a participar en una marcha civil que Mule el ejemplo así lo ha dicho de Martin Luther King causales si la sentencia no fuera la libre absolución de los procesados estudiaría qué decisiones tomar me pondré a disposición del pueblo de Catalunya a través de sus representantes legítimos del Parlamento a las diez con Sastre lo ampliaremos todo incluyendo la otra noticia de esta tarde la decisión de Xavi Domènech de dejar la política y completamos la información hasta ahora con estas otras noticias que nos traes trabajan relacionada con lo anterior y también de esta tarde el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para la defensa de la convivencia la neutralidad institucional y los símbolos nacionales para evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos excluyentes como lo son para ellos los lazos amarillos nos lo cuenta María Jesús Güemes

Voz 1461 02:18 claro es dicen que se debe velar por la neutralidad y la convivencia de todos así que con la mirada puesta en Cataluña señalan que son las autoridades tanto altos cargos como funcionarios quienes deben restaurará legalidad controlar y denunciar situaciones que provocan un enfrentamiento entre los ciudadanos y no lo hacen pues piden que sean sancionados con un cese suspensión del cargo tal y como se recoge ley de Transparencia su régimen de infracciones ha incorporado esta norma al igual que la jurisprudencia del Supremo o lo que dijo ayer el Defensor del Pueblo no quieren ver a Torra en La Moncloa con una señal independentista es ante eso debería estar prohibido y en caso de ocurrir castigado al igual que algunas declaraciones porque consideran que la libertad de expresión tiene un límite si se producen en un marco público que genera tensión

Voz 0194 02:59 avanza la investigación del accidente de autobús ocurrido ayer en Avilés en el que murieron cinco personas Sector de Tráfico de la Guardia Civil que asumir esa investigación dirige su principal objetivo determinar si el conductor pudo haber perdido el conocimiento por una bajada de glucosa o cualquier otra indisposición la delegada del Gobierno apuntaba en este sentido tras la concentración que se ha celebrado a mediodía en recuerdo de las víctimas

Voz 4 03:21 pues porque no hay rodadas en el en el pavimento que demuestren que la haya tenido capacidad de reacción sin embargo Si pudiera Si lo hubiera sido merecido un despiste pues quiero tenido capacidad porque

Voz 0194 03:36 proliferan a once de los quince hospitalizados han sido dados de alta enseguida hablamos de los datos de los fallecidos en accidentes de tráfico que hemos conocido este martes datos que no son sólo cifras sino que incluyen historias nombres y apellidos y situaciones personales como los del paro de agosto de los que también vamos a ocuparnos en unos minutos Japón se enfrenta al tifón más poderoso de los últimos veinticinco años siete personas han fallecido doscientas han resultado heridas y hay cuantiosos daños materiales zonas más golpeadas el oeste del archipiélago el tifón ha dejado a su paso lluvias torrenciales desbordamientos de ríos fuerte oleaje y rachas de viento decenas de vuelos cancelados edificios dañados Victoria García

Voz 1460 04:10 el tifón como dices arrasado la mitad occidental de Japón con lluvias torrenciales vientos huracanados que superan los doscientos diez kilómetros por hora este es el sonido que hoy ha provocado la inundación del aeropuerto internacional de cansar y en Osaka que quedó prácticamente engullido por el mar siete personas esto doscientas heridas en accidentes causados por viento o caídas de construcciones

Voz 0194 04:33 ya ha quedado visto para sentencia la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio de un caso de bebé robado en nuestro país el de Inés Madrigal y hablada las puertas el tribunal mientras otras madres que siguen buscando a sus hijos en la esperaban al término de la vid

Voz 5 04:44 esta esperamos también de verdad en este país hace justicia Sí Se Puede condenada por lo menos a una persona e implicada en el tráfico en la compraventa de bebés

Voz 0194 04:55 el fiscal ha mantenido su petición de once años de prisión para el doctor Vela la acusación solicita trece la defensa su absolución por falta de pruebas y prescripción de los delitos enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia José Manuel Romero buenas noches

Voz 0194 07:24 tres empezamos hasta ahora en esta nueva temporada el análisis de la actualidad que viene cargada de datos los datos del paro los datos de muertos en las carreteras y viene cargada de política ya sabemos y luego lo contaremos cuál es el plan del presidente de la Generalitat Quim Torra para este otoño así que vamos con todo ello yo con el análisis ya desde ahora mismo Cristina de la Hoz narrada qué tal buenas noches González Harbour buenas noches La Biblia Eduardo Madina buenas noches Ángels os hago madrugar pero madrugar a las nueve de la noche en suelo construir es un madrugón que es fan el dejadme que salude antes que nada a Carmen Carmen vive en Mallorca Carmen buenas noches Carmen tú te crees es sin trabajo en el mes de agosto no

Voz 12 08:03 sí en que trabajaban trabajaba en un Jaime Latre Eros en el aeropuerto de Sant Joan de Mallorca en recursos humanos

Voz 0194 08:14 llevaba trabajando ahí

Voz 12 08:16 no es un año y diez meses con qué tipo de contrato trabas

Voz 0194 08:20 Abbas

Voz 12 08:21 con con contratos de interinidad por vacaciones con bajas y como eventual cuántos contratos has tenido un total de once contratos once contratos en un año ahí

Voz 0194 08:33 unos cuantos meses más dicho perdona once contratos en una

Voz 0436 08:37 año ideas meses ahora estás en el paro

Voz 12 08:40 actualmente si me despidieron Poor por no querer hacer mi hija fijará como que te dijeron con tu te despidieron es bueno me despidieron crecía me comunicaron él les pido tres días antes me dijeron que bueno digo era porque nunca se fija si la única manera que había para que yo continuara trabajando hacer mi fijada jornada completa porque siempre trabajando a jornada completa Hay bueno pues decidieron que no

Voz 0194 09:09 y tú te esperabas ese despido lo dio pero después de haber ido encadenando contratos llegó al piensas bueno pues a lo mejor al final tengo suerte tú te esperabas el despido

Voz 12 09:16 sí la verdad es que por una parte si por otra parte dio Pruna aparte pues de vecino lo esperaba por la situación cambia actualmente en la empresa aquí y por otra parte pues yo me lo esperaba porque estaba súper contento conmigo nunca Antonino ninguna queja respetarnos trabajo

Voz 0194 09:34 ahora que estás buscando un nuevo trabajo

Voz 12 09:37 oye veinte en búsqueda activa de empleo igual pues quería poner de manifiesto pues la precariedad laboral que actualmente hay en el aeropuerto de mayor tras

Voz 0194 09:47 cuando ya has visto la cifra de desempleados del mes de agosto sí yo soy una de ellas bien has visto Tu carita ictus fotografía Carmen suerte muchísimas gracias muchas gracias

Voz 12 10:00 sólo decir que todo esto está en manos de en el sector aéreo y que yo lo he denunciado vamos a uno de los abogados de UGT

Voz 0194 10:11 pues a ver a veremos a ver a ver si tienes suerte Carmen muchísimas gracias muchas gracias hasta luego como beso Rafa Bernardo buenas noches buenas noches sacarme la despidieron el mes de agosto y unos de los titulares que llamaba la atención de los datos del paro es esa cifra de despidos en un día concentrados Un día el treinta y uno de agosto que pasa el treinta y uno de agosto pues el treinta y uno de agosto

Voz 13 10:31 bueno en fin pasa pasa todos los años lo primero hay que decirlo lo que pasa que esta vez se produce un hito no ese esas bajas en la Seguridad Social para para ser exactos no todas son despidos muchas son contratos que sacaban y se han superado los trescientos mil en términos netos no hubo en ese día también cincuenta y ocho mil El altas no pero como hubo trescientas sesenta y tres mil bajas

Voz 0194 10:53 haciendo la cuenta al final gran más de trescientas mil

Voz 13 10:55 el bajas netas y lo que pasó fue eso que termina un mes en el que termina todo una temporada turística todavía no se ha reactivado digamos el curso normal entonces ahí se produce una

Voz 0194 11:06 además que hay un final de semana que yo Byrne exactamente el

Voz 13 11:09 no es el día en el que más bajas se produce normalmente pues coincide justo con el día treinta y uno y además de podemos sumar esa desaceleración de la economía no de lo que venimos oyendo hablar además un una temporada turística que ha sido buena encontramos

Voz 1444 11:23 bueno y luego hay un factor

Voz 13 11:26 eso me parece paradójico pero es es así cuando llegamos ya estos niveles de afiliación que son relativamente altos ya entornos diecinueve millones de afiliados ganar afín ya dos cuesta cada vez más y perderlos cuesta menos entoces será también esa circunstancia una cosa que a lo mejor el año pasado no habría sucedido ahora llegando a niveles tan altos pues pues se produce esta

Voz 0194 11:47 la cuestión es cómo valoramos los datos con todos estos factores se que tú estabas poniendo siempre la mesa agosto siempre es un mal mes y hemos visto la estadística de los últimos agosto pero siempre tan malo como es

Voz 13 11:58 no no siempre eh hay que decir ahora volviendo a los datos pocas para no Despistaos con los días de la semana y todo es cómo se hace normalmente la medición en esos datos medios eh se han perdido doscientos tres mil afiliados a la Seguridad Social es mucha destrucción de empleo incluso para un agosto es el peor agosto desde dos mil ocho hace una década y en el caso del paro subieron cuarenta y siete mil los los inscritos en las listas en las oficinas de los servicios públicos de empleo que es también el dato peor para un agosto desde dos mil once entonces no es un dato especialmente malo e para un agosto aunque hay que decir que eso se produce sobre cifras globales bastante más altas

Voz 0194 12:37 eran mejores años

Voz 13 12:38 pero pero si además se produce una paradoja en en este caso es que ha habido unas cifras de contratación bastante buenas en el agosto este contra el aborto anterior e la subida es de un cuatro coma seis por ciento del total de contratos del treinta y tres por ciento del total de contratos indefinidos pero de alguna forma eso pone de manifiesto que en la economía española funciona cada vez más eh esta sucesión de contratos no esto que hemos oido ahora de de estos once contratos en un año imágenes puedes porque muchas veces se da la circunstancia de que aunque suba mucho los contratos indefinidos suponen un porcentaje ínfimo del total de contratos firmados en el mes de todo el global de contratos temporales hay buena parte veinticinco por ciento muchas ocasiones que son pues de una semana

Voz 0194 13:18 Irene una cosa porque hablábamos de que agosto termina el verano terminan contratos vinculados con el sector del turismo ha sido el sector más afectado

Voz 13 13:24 pues no curiosamente porque en la hostelería se ha producido como media mensual una subida no de de la afiliación de cinco mil ochocientos trabajadores si en el comercio se ha producido una bajada que es otra de las es llevamos de los sectores que más los que más presencia de de temporada ya turística y ahí se ha producido una caída de doce mil afiliados pero el caso es que el grueso de la pérdida de afiliación en este mes de agosto ha sido en actividades bueno pues no no no estrictamente de temporada por ejemplo ha caído mucho en la industria manufacturera veintitrés mil empleos allí no de todo el año ha caído mucho la educación cincuenta y siete mil es el sector más afectado que quiere decir que en los meses de verano se produce eso que tantas veces ha dicho que se despide a los docentes no se les da vacaciones y los contrato

Voz 0194 14:10 vuelve a contratar en septiembre

Voz 13 14:13 la España que sucederá si también ha habido una fuerte caída en la construcción de veinte mil afiliados esto muchas veces se debe a que AC pues por ejemplo demasiado calor menos hubo de construir como este verano no atendido una ola de calor a veces cuando hace condiciones extremas por ejemplo la construcción retrocede bastante

Voz 0194 14:28 que tú qué dirías coyuntural o tendencia no pues ahí está un poco las ahí está la clave

Voz 13 14:33 no Si esta desaceleración este tope que se está alcanzando si lo del Brexit las guerras comerciales la subida de los precios se va a consolidar puede pasar una factura constante al empleo

Voz 0194 14:44 o bueno pues estamos ante un

Voz 13 14:47 ante una cosa un poco temporal si retomaremos un ritmo más fuerte de creación de empleo

Voz 0194 14:51 vamos a preguntárselo a Nacho Álvarez es profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid Nacho muy buenas noches

Voz 14 14:58 hola buenas noches le preguntaba Rafa

Voz 0194 15:00 coyuntural o tendencia el dato de paro de hoy es síntoma de algo

Voz 15 15:03 no

Voz 14 15:05 buenos síntomas en primer lugar donde una fragilidad propia de nuestro modelo económico y del patrón de crecimiento bueno es que salimos de la crisis caracterizado por una fortísima precariedad en nuestro mercado de trabajo en la rotación se ha incrementado en los últimos años hemos pasado de una duración de los contratos desde setenta días aproximadamente en el caso Nóos contratos temporales lógicamente a una duración de entorno a cincuenta días esto esto se ve esto se nota en momentos puntuales como el final de la temporada de verano hay una fuerte destrucción de empleo ir revela aparece ese componente tan tan precario y también establece en el mercado de trabajo

Voz 0194 15:42 NATS déjame un momentito que me voy a ir a Moncloa porque estábamos pendientes de la comparecencia de Isabel Celaá de la portavoz del Gobierno que iba a reaccionar al discurso esta tarde del presidente de Quim Torra está ahora mismo en ello la escuchamos

Voz 16 15:54 que eso no otra cosa es lo que aglutina inmune a la sociedad catalana en su conjunto como hemos venido viendo a lo largo de la historia el señor Torra ha repetido esta tarde que no dará un paso atrás efectivamente estamos de acuerdo es el momento de dar pasos hacia adelante nosotros ya lo hemos hecho el Gobierno lo hace cada día hemos empezado a dialogar en las comisiones bilaterales palabra de los temas que importan a los en las catalanas leyes sociales infraestructura vivienda sanidad para ello trabajamos a diario por lo tanto queremos seguir hablando queremos seguir dialogando y encontrando soluciones juntos porque nuestra destinatarios es decir nuestra relación nuestra interlocución obviamente es con a los gobiernos es entre gobiernos es con el Gobierno catalán pero nuestro destinatario es la sociedad catalana la nacionalista la no nacionalista así que al igual que es el exige al Gobierno de España escuchar y dialogar el Gobierno de España le pide al la al de la Generalitat que abra un diálogo entre todos y todas las catalanas esta es una cuestión que nos parece que hace mucha falta dentro de Cataluña tienen que dialogar entre ellos entre ellas el Gobierno está por tanto dispuesto a dialogar dentro de la legalidad por fortalecer aquello que una a los catalanes su autogobierno y le pedimos al Señor Torra que abra esa conversación hemos puesto encima una senda de diálogo

Voz 0194 17:43 una mesa gobierne a el Gobierno mantiene la propuesta de diálogo a pesar de la dureza idean contundencia del discurso de Quim Torra esta noche que después vamos a resumir discusión el que habla de diálogo pero sobró de diálogo sólo de dialogó sobre un referéndum de autodeterminación y también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de desobediencia en el caso de que los juicios para los políticos encarcelados no sean absolutorias después escucharemos veremos a Moncloa para escuchar el resumen de lo que ha dicho portavoz del Gobierno y escucharemos también todo lo que ha dicho Quim Torra recuperamos los datos del paro que era lo que nos tenía ahora mismo ocupados ese mal mes de agosto para los datos de paro hablamos con Nacho Álvarez que es profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid yo le preguntaba si era coyuntural lo tendencia Nacho podemos hablar y es cierto lo de la desaceleración que se dice

Voz 14 18:32 bueno hay un componente obvió la sensación que tiene que ver básicamente con con cierta finalización en los vientos de cola de lo de la economía española en un momento en donde empiezan a subir un poco los tipos de interés en donde se encarecen los precios del petróleo lógicamente todo esto afecta esta finalización de los vientos de cola a la marcha de la economía española por eso hace falta coordinadamente un cambio en la política fiscal poner punto final a la austeridad hay que la fiscalidad que nueva fiscalidad a ayude a que la creación de empleo no no disminuyan pero más allá de la cantidad lo importante yo diría que este caso es hablar de la calidad de la calidad del empleo en nuestra economía no que es que es es muy preocupantes desde luego

Voz 0436 19:13 muchísimas gracias como siempre

Voz 0194 19:15 vamos a vosotros hasta ahora nos decían Nacho Álvarez que la desaceleración quizá ya no vienen esos vientos de cola pero no es de la misma opinión la ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 17 19:25 en este sentido agosto es siempre un mes especial debido a la influencia de la estacionalidad pero si comparamos los datos de este año con los de agosto del año pasado en realidad lo que vimos es un incremento de entorno al tres por ciento en las afiliaciones a la Seguridad Social una reducción del desempleo registrado el paro registrado en torno al seis por ciento además una reducción igual en los desempleados de menos de veinticinco años un aumento del treinta y tres por ciento en la contratación indefinida de hecho los contratos indefinidos a tiempo completo son los que más han crecido en en este mes por tanto

Voz 18 19:58 eh es preciso ver todos los datos en su conjunto

Voz 0194 20:02 bueno Cristina no se ve especialmente preocupada la ministra

Voz 0436 20:04 de economía bueno yo creo que como había dicho aquel compañero vamos a ver la tendencia que hay en los próximos meses es verdad que empieza a haber datos preocupantes de que hay una cierta desaceleración yo creo que lo estamos viendo en en estos datos porque se puede hacer la interpretación sencilla de que esto es muy en muy buena medida de ese es el efecto

Voz 15 20:24 sí de que ha caído el turismo cinco por ciento pero precio

Voz 0436 20:26 esa mente no ha sido en las el sector más castigado saca a pesar de una calle un ciento cinco por ciento en la afluencia de de turistas a España entre otras cosas porque vuelven a abrirse destinos como

Voz 0194 20:37 Túnez o como Egipto que son la competencia directa

Voz 0436 20:40 el país no es es el sector más más afectada entonces me da la sensación de que puede ser una cosa más profunda y más estructural y no tanto temporal no que no tenga que ver con la temporalidad e habrá que ver cómo va evolucionando los próximos meses pero es cierto que a pesar a que además de haber sido la tormenta perfecta que explicaba ahí sí que además era viernes eh a mí me me me genera bastante incertidumbre de Si esto tiene muchísimo más calado con un mero cambio Homero fin de de la etapa del de verano dedujo coyuntura lo tendencia

Voz 0515 21:14 bueno hay que ver un poco cómo se instala pero es evidente Nacho Álvarez explica en parte que hay elementos en economía global europea española que están en un proceso de cambio no hemos visto que el tercer trimestre el crecimiento español es menor que el segundo y el primero los principales centros de estudios analistas hablando de dos mil diecinueve con crecimientos en el entorno del uno y medio entre el uno para una economía que ha venido creciendo unos cuantos años entre el dos y medio y el tres por ciento la española hay un loco en la Casa Blanca está llenando el mundo de aranceles que está impactando a la economía de la capacidades de comercio que impactan la desarrollo de la economía europea hay un problema grave en Turquía que está contaminando el sistema financiero afectando a algunos bancos alguno también español Ike alerta de las condiciones en las que la anterior crisis en dos mil ocho y explotó estamos a paladas está cumpliendo me parece que ahora mismo diez años de la Gran Cruz del estallido de la crisis financiera de Lehman Brothers hay un incremento de los precios de petróleo hay seguramente en el medio plazo un incremento del precio del dinero que hará el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés esos todo lo que llaman los vientos de cola las cosas de fuera que influyen en la sede dentro de las cosas que vienen de otros lados que no dependen de nadie más que de que no depende del Gobierno ni de ningún partido ni de cómo lo hagan las trabajadoras y los trabajadores en España y que influye en la vida de nuestro país no hay algunos elementos que tenemos que preguntarnos qué ha pasado para que este país ha perdido tanto tiempo analizando juegue dos parlamentarios e formaciones de aritméticas imposibles que han impedido a este país tener unas condiciones laborales diferenciadas para que lo que decía Nacho que tienes razón deje de suceder un exceso de temporalidad como patrón fundamental del crecimiento de la economía en eso que Montoro llamaba competitividad y que no es sino la rentabilidad de los de siempre porque no ha sido capaz de hacer reformas estructurales que deben las valor añadido a la capacidad productiva nuestra economía porque no ha sido este país capaz en estos años de hacer reformas estructurales en el ámbito de la educación y la formación profesional para tener más talento digamos en el ámbito de la producción de riqueza en nuestro país no esas preguntas en los juegos políticos son las tenemos que hacer hay que dejar un minuto para decir qué ha pasado para tanto tiempo perdido

Voz 13 23:19 hay una cosa destacable en lo que ha dicho la ministra de Economía que claro recurre a la comparación interanual no es extranjera que es está mejor que hace un año pero decía la el crecimiento del empleo en comparación con el año pasado en torno al tres por ciento de la cuestión es el entorno hasta ahora ese comparativa interanual era un poco por encima del tres por ciento pero en los últimos dos meses queda un poquito por debajo del dos por ciento todos por eso es verdad que que ha todo apunta a la tendencia quizás sea demasiado pronto pero sí que en estos momentos es levemente de éste

Voz 15 23:48 hay un poco de pendientes no lo seré del yo lo que más me alarma es el fracaso de la política yo creo que estamos podemos hablar de sí de desaceleración en el contexto internacional de los dificultades de los emergentes del proteccionismo detrás todo eso es verdad pero estamos ante un fracaso de la política porque año tras año esos índices de de rotación que que Rafa también ha explicado hilos la precariedad la estacionalidad que también la la oyente que has entrevistado ha explicado reflejan un fracaso de la política hay un fracaso de todos de todos del Partido Socialista y Partido Popular que han sido los los gobernantes porque que ojo que esto tiene una gran capacidad de desestabilizar a este Gobierno pero pero eso es otra cuestión que no seamos capaces de conseguir forjar un sistema de empleo más estable implica que estamos renunciando a la formación de los trabajadores estamos borren encerrando a sus expectativas de vida estamos renunciando a su fidelidad a las empresas los los chavales y los trabajadores de esta nueva cultura de los entre los contratos duran una semana no establece ningún tipo de vínculo con las empresas y las empresas no lo ha querido así ir lo que tenemos es una desigualdad apabullante por parte de propietarios si es que parece que tenemos que recuperar a Karl Marx a estas alturas pero es que es verdad que tenemos una desigualdad de disparada entre propietarios y trabajadores ir no hemos sabido forjar los políticos una nueva cultura de trabajo y una digamos un un un hábitat para que eso suceda la formación la lealtad la estabilidad la entablar proyectos propios y eso sino lo hemos hecho con un tres por ciento de crecimiento ahora que empieza la desaceleración

Voz 0194 25:40 con la cara en llegan las llegan las urgencias BBC decía el duque ha pasado que en este tiempo no no no no nos hemos parado a pensar a pensar en ello que tendría que pasar el mes que viene

Voz 0515 25:50 el mes que viene entramos en la fase

Voz 13 25:53 vamos de de declive eh estacionalmente del mercado laboral español hasta unas Navidades más o menos no entonces bueno veremos dieran los datos buenos interanuales aunque veamos que los interventores Abbasi nula

Voz 0436 26:06 es un trimestre complicado no

Voz 13 26:09 el final de año la cosa deja de marchar a veces repuntó en diciembre enero vuelve a caer fuerte estos siempre lo bueno lo ha dicho hoy el ex secretario de Estado de Seguridad Social dice hoy ha sido cifras récord pero siempre a finales de diciembre a finales

Voz 1444 26:23 en agosto se produce un fuerte

Voz 13 26:26 la y luego ya a partir de ahí en la carrera sea las vacaciones de verano otra vez es cuando el mercado laboral español engancha e mes tras mes decrece

Voz 0436 26:33 claro el problema es que es que en el caso de desaceleración económica independientemente de que esto sea una situación que está afectando a todos los países de nuestro entorno en España se traduce en destrucción de empleo es decir en otros países

Voz 0194 26:47 pero otros efectos ese pero el problema es que la

Voz 0436 26:50 la la la debilidad de nuestro mercado de trabajo siempre se traduce no fortísima cualquier crisis que en otros países pueden superar en mejores condiciones en España siempre se solventa tristemente con la destrucción de empleo Rafa

Voz 15 27:03 a ver qué es que aunque vayan bien las cosas

Voz 0194 27:05 por eso cuando vana estuvieron Seat desempleo o y muy superior al resto

Voz 15 27:11 el dato de que tenemos diez coma ocho millones de afiliados verdad pero cada año hay veintiséis millones de altas y veintiséis millones de bajas lo realmente está fallando absolutamente la estructura de nuestro sistema de empleo

Voz 13 27:24 ha dado perdona el Angels que los niveles de afiliación son próximos ya tenemos esos es esas cifras como las de dos mil ocho pero es verdad que si los contratos son más precarios y los salarios son más bajos no se puede hacer lo mismo que entonces

Voz 0194 27:40 pero podría entrar los guardas entonces que no es el caso que igual el caso de Carmen de once contratos en un año y diez meses no es un caso aislado ni es un caso único en España lamentablemente Rafa el mes que viene veremos a ver cómo va la tendencia es coyuntura eh venga hasta luego hasta el mes que viene no hasta luego otro dato de la jornada balance de accidentes de tráfico de este verano un dato malo también pésimo un aumento del quince por ciento en la mortalidad en las carreteras concretamente han perdido la vida doscientas cincuenta y nueve personas María Manjavacas buenas noches noches María los peores datos desde dos mil doce se ha sido el peor agosto

Voz 1444 28:16 desde ese año y luego si hablamos de verano julio y agosto Nos encontramos que hemos llegado aquí pero como decía Pere Navarro el director general de Tráfico sin sorpresas esto se venía venir porque es una tendencia que estamos arrastrando desde hace años concretamente

Voz 1880 28:29 tres llegamos a este dato que bueno que a todas luces es malo

Voz 1444 28:32 cómo es trágico o no yo lo repito porque a fuerza de repetirlo verdad Se nos queda un poquito clavado doscientos cincuenta y nueve muertos treinta y cuatro más que el verano pasado Bono por grupos de edad la peor parte se la llevan las personas de entre veinticinco y treinta y cuatro años Coves Agnelli como visto los que estáis aquí muy jóvenes

Voz 0194 28:49 Thibaut se han dado para este aumento mira Pere Navarro

Voz 1444 28:52 la mente no se ha atrevido a decir nada se lo hemos preguntado no ha dicho por esta razón y por esta otra pues hay este repunte de accidentes él quería ser muy cauto muy prudente el mismo lo decía pero siempre deslizaba esta frase

Voz 19 29:05 sí hay política de seguridad vial los adquirentes pueden bajar no hay política de seguridad vial lo que seguros que los agentes no

Voz 0194 29:11 pero a buen entendedor Ángels que supongo

Voz 1444 29:14 también los presentes aquí en esta mesa habéis entendido parece que el entiende que ha faltado política de seguridad vial sí que su primer verano desde que está de nuevo la DGT que se ha encontrado con este repunte que él fue el introductor del carné por seis dos que le fue muy

Voz 0194 29:26 con gran éxito con gran éxito también dicen que

Voz 1444 29:29 el carné por puntos ha tenido una vida ya de más de diez años y que está agotado entonces ahora se encuentra con este repunte que es lo que hace lo ha dicho en la rueda de prensa en una vez muchas veces primero voy a estudiar además estaba allí con los da todas las gráficas voy a estudiar los datos y después ya tomaremos las políticas

Voz 0194 29:46 el foco se ha puesto manos una rueda de prensa sobre todas las carreteras convencionales no la verdad que es aquí

Voz 1444 29:51 dónde está el problema el dato como Jos decía él se ha dejado llevar de las estadísticas de los datos el setenta y seis por ciento de los accidentes de los fallecidos a ocurrir

Voz 0194 30:00 en las carreteras convencionales para que los oye

Voz 1444 30:02 es lo sepan porque algunas veces hay confusión son las de ida y vuelta carriles en los dos sentidos de las autovías las autopistas tienen un nivel de seguridad mucho más superior la diferencia es abismal pero concentrado el problema aquí que hay que hacer pues él lo tenía claro hay que rebajar el límite de velocidad en las carreteras convencionales ahora mí

Voz 0194 30:21 mismo para situar estamos en cien kilómetros

Voz 1444 30:23 ahora para ir por estas carreteras que son maletas por decirlo de alguna forma pues es a mucha velocidad también Pere Navarro era consciente de que esto no es fácil porque esto va por ley que sus predecesores lo habían intentado pero de momento el tema vuelve a la agenda política

Voz 19 30:38 la agenda hemos de reforzar reformar el reglamento el Real Decreto que regula el reglamento de circulación

Voz 0515 30:45 y en ello estamos

Voz 19 30:47 muy antecesores y si no recuerdo mal los dos lo dio por el por prudencia mía los dos quisieron hacerlo pero ahí estamos en el mismo sitio me explico

Voz 0194 30:59 al que parece que ha aplicado fenomenal ha explicado preguntaba hablaremos siempre a Navarro por otra parte junto a la velocidad ojo los radares

Voz 1444 31:04 esa ustedes a todos los que me están oyendo lo Gestesa que ofrecerán muchísimo pues son muy pocos en relación con la Unión Europea tenemos novecientos y esto no va por ley esto es cuestión de presupuestos de tiene un montante económico eso pone los radares

Voz 0194 31:15 no te vayas todavía amarilla porque sé que la comparativa con Europa es siempre una interesante pero como estamos en las carreteras convencionales Jacobo Díaz el presidente de la Asociación Española de carreteras muy buenas noches

Voz 12 31:25 hola vengo a sus problemas tienen este

Voz 0194 31:28 las carreteras convencionales

Voz 20 31:30 bueno pues básicamente que tiene unos tejados bastante más complejos que las calzadas separadas en situarle que haya un porcentaje de ellas en los que los ciudadanos no sean los adecuadas pero esto tampoco quiere decir que las España se hace a bajar de los ochenta primero porque no todos las se circula a cien kilómetros por hora y segundo porque hay carreteras convencionales que funcionan perfectamente que no tienen fin tarea grados si hay otras donde se producen estos miles de accidentalidad que no tienen que estar la velocidad cuesta relacionadas con el porcentaje de usuarios el porcentaje de vehículos y conservación pues lamentablemente en las palabras del ministro de Fomento otros ya fueron muy clara disco básicamente tres cosas primero la seguridad vial cuesta yo creo que es una lección que era ya era hora que se pusiera encima de la mesa no es gratis seguir bajando la inmortalidad nuestras estadísticas segundo nos hemos dedicado a construir en a conservar y por tanto la la prioridad tiene que ser ahora conservar me parece bastante más constructivo es que ese discurso cuáles

Voz 0436 32:31 cuál debería ser o cuáles deberían ser las actuar

Voz 0194 32:34 tienes más inmediatas en estas carreteras

Voz 20 32:36 bueno nosotros hace tiempo que decimos que que el problema está en carretera convencional que el problema está en la salida de vía para trabajar contra este tipo de accidentalidad que es el cuarenta y cinco por ciento de los muertos en nuestras carreteras el concepto que sirve carteras que perdona que su tratamiento que los márgenes de la cartera en base al cual la posibilidad de cumplir con el control de la carrera no tenga porque contradice

Voz 0194 32:58 el primer accidente mortal y para eso

Voz 20 33:00 trabajos que se desarrollan por de Europa delante que funcionan y hay otro elemento que elimina

Voz 14 33:06 el accidente frontal en terceras

Voz 20 33:08 convencionales que es las carteras de sección dos más uno de los que ya empieza a ver ejemplos en la en en Catalunya y que creemos que es un un modelo que debe sistematizar sino por tanto no queremos tanto que sea la panacea una reducción sistemática de velocidad insisto habría en unas a funcionar lo tiene porque generalizarse pero creo que la ingeniería tienen que para aportar cosas que hasta ahora no ha cortado porque se ha trabajado muy bien controlando velocidad alcohol cinturón introduciendo el carné por puntos y como se decía antes pues cual admite que estas medidas ha mostrado síntomas de agotamiento

Voz 0194 33:40 pues Jacobo Díaz presidente de la Asociación Española de carreteras muchísimas gracias

Voz 20 33:44 un placer María nos quedan los

Voz 0194 33:46 es esa también comparativo de velocidad de las carreteras este tipo de carreteras entre España y el resto si el gráfico la dado precisamente de la velocidad

Voz 1444 33:53 qué hacen las carreteras secundarias o convencionales en mejor llamadas y entonces ha dicho que nosotros estamos con el límite máximo acompañados de quién que esto siempre ayuda mucho pues eh Rumanía Polonia e Irlanda luego tenemos por ejemplo el ha puesto un ejemplo muy gráfico lo van a entender los oyentes en Francia se ha rebajado a ochenta kilómetros por hora y ha sido poner esa medida rápidamente ha bajado el número de accidentes con los radares pasa lo mismo tenemos poquísimos los decía hay en Europa e Nos duplican en el caso de Francia ir de el Reino Unido

Voz 0194 34:27 alguna comparación más no ninguna comparación más pero yo creo que ya es bastante las ventas SVA ya es bastante trabajo por delante tiene a Navarro María muchísimas gracias hasta los cinco sobre del trabajo por delante pero ha salido ahora en la conversación sin dinero no hay seguridad vial eso también cuesta diez

Voz 0515 34:43 bueno yo creo que es que no hay nada que no cueste dinero no a efectos de políticas públicas en este caso más básicamente dependientes de seguridad y el Ministerio de Fomento la inversión en conservación de las vías de tránsito de vehículos es fundamental no es verdad que últimamente los últimos últimamente digo en los últimos años el país ha hecho un esfuerzo mayor en construcción de nuevas vías trenes infraestructuras quizá ha invertido menos de lo que hubiera sido en términos europeos una media cercana en términos de conservación no es curioso este repunte porque aunque es verdad que la tendencia en los últimos igual que en los últimos meses venía avisando es verdad que en los últimos años España ha mejorado mucho con respecto a décadas anteriores etcétera etcétera no hay hay una cierta sensación de sensibilización de educación vial de medidas de seguridad bueno segura sólo ocurren pocos mejores directores generales de de tráfico con que Pere Navarro vamos a ver qué análisis saca que políticas aplica no pero creo que es uno de los que en el Gobierno hay que seguir de cerca

Voz 0194 35:40 para que nos hagamos una idea María no ha habido campaña de tráfico este este verano por ejemplo no no no no ha habido han los anuncios que yo creo que si tienen o no

Voz 1444 35:48 estaba yo actuales con los ciclistas con los motoristas

Voz 15 35:51 pero campales pero bueno evidentemente ha sido la campaña de todos los veranos Bernard no es verdad que a partir de pera Navarro Ruiz se redujo considerablemente enormemente la mortalidad a partir del carné por puntos pero también debemos reconocer que el descenso en los años siguientes fue acompañado por el descenso en la circulación es decir por la crisis ya sea en la crisis provocó una reducción de la circulación de la velocidad del estado de los coches de de todo no ha venía repuntando es verdad en los últimos yo creo que ya seis meses así no varía o incluso nueve a los eh eh incluso un año posiblemente el año pasado es el primer día al mejor si en cuanto pasa a que les hablamos el primero que volvió

Voz 1880 36:37 es un mil catorce es el referente del mejor año en dos laterales ya Zidane

Voz 15 36:41 ante entonces bueno quiero decir que en la medida en que se empezó a recuperar la economía se empezaron a comprar coches más veloces etc

Voz 0436 36:48 ahora no Gobierno no neutral

Voz 15 36:50 lo hizo todo eso con nuevas medidas pues tenemos loca

Voz 0436 36:53 Cristina bueno estamos posiblemente ante el mayor experto en este tipo de política casi teatralmente no existía efectivamente hasta que lo hicieron responsable de la Dirección General de Tráfico no existía como política de Estado reducir la siniestrabilidad en nuestras carreteras hasta que Zapatero le nombra responsable de la DGT que es cuando este tema de verdad se toma en serio yo no creo que ya no solo cuestión de dinero porque de una de las cosas por ejemplo que María ha comentado es que el tema del carné por puntos que fue muy disuasorio al principio al precio ahora ya no genera os estoy ya no es una cuestión de dinero sino de concienciación de los propios conductores es decir aquellas medidas de impacto que en aquel momento fueron muy discutir el asedio Vogue enormes debates que tuvieron un una un reflejo directo ahora no no existe no están radares yo los veo las carreteras y autovías no en las carreteras convencionales no existe el setenta y siete por ciento de los accidentes mortales este país en las carreteras convencionales pero te lo ponen las autovías las autopistas bueno los autopistas no las autovías donde apenas hay inmortalidad está visto que evidentemente tienen una labor mucho más recaudatoria que realmente intentar ser disuasorios para los conductores entonces yo creo que también lo que hay que hacer es modificar el en la mentalidad con la que se aplican algunos de las políticas viales en este país María

Voz 0194 38:12 Mejías dime dime no en no que iba a decir que

Voz 1444 38:15 eh que evidentemente que lo de los radares pero yo según ha visto en esa rueda de prensa yo creo que lo de los radares va a ser cuestión de días meses

Voz 0194 38:23 pero más convencional en la Real en de las autopistas desde luego no hay tanto peligro

Voz 1444 38:28 hay más seguridad yo puedo confesar una cosa sí

Voz 0194 38:31 en qué basan puntos no que tuve que hacer en curso para recuperar mis pues es verdad yo me acuerdo cuerdas ya hay otro tertuliano

Voz 15 38:39 traumático para mí pero debo reconocer que en el aula que compartí con con no se veinte o treinta personas había algunos que habían perdido los puntos seis veces siete veces

Voz 0194 38:50 pero eso ya era buena viejos conocidos héroes es muy peligrosa al volante que en ese caso se les debería acabar el pelo a todo el mundo a que no los vería el director de la de

Voz 1444 39:00 que te decía hoy que Piqué debería haber llevado chófer para evitar riesgos

Voz 0194 39:03 lo que sí que daba por punto si así en puntos gracias María buenas tardes buenas noches qué tal Ángels momento para esa cara B en la que buscamos esos temas que están ahí escondidos pero que son buenos

Voz 1880 39:40 la blasfemia si la blasfemia palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado hoy nos paramos a analizar este término en clave porque lo hemos avanzado ya el juez ha ordenado la detención de Willy Toledo por no acudir a declarar por segunda vez Javier Álvarez nos lo cuenta

Voz 0689 39:55 el magistrado le dice a Willy Toledo que a la tercera va la vencida ha dictado una orden de detención que se hará efectiva el jueves de la semana que viene si no acude a declarar ante la justicia después de la denuncia presentada por abogados cristianos y por la Fiscalía es la segunda ocasión en la que Willy Toledo no acude al llamamiento de la Justicia y el juez le advierte ahora con una orden de detención que apoya también el el misterio público los abogados denunciantes y el propio Ministerio Fiscal dicen que el actor ha difundido a través de Facebook comentarios que vejan los sentimientos religiosos mientra justificaba los fusilamientos de sacerdotes el incendio de Iglesias porque algo harían aseguró el actor la acusación considera la posible existencia de un delito de odio y la vulneración de derechos

Voz 1880 40:36 esta valerosos decía Álvarez que los abogados denunciantes son la Asociación de Abogados Cristianos y hemos hablado con la presidenta que es Polonia castellanos ella dice que pusieron la denuncia a la Fiscalía que la Fiscalía vio que había indicios de delito que la remitieron al Juzgado de Instrucción la denunciará nos lo cuenta ya porque

Voz 21 40:51 una publicación de Facebook El señor Toledo lo que dije esto excompañera serán juzgadas por organizar la construcción de consenso usar el sevillano según la energúmeno dicha procesión constituye un escarnio al de la santidad la original a la Virgen María yo me cago en Dios me sobra mierdas pasarme en dos Madrid tantísima ubicuidad de la Marie nosotros hacíamos esto yo me cago en Dios me sobra mierda para señalar Guinea este señor continúa cada vez que sale profiriendo vejaciones y ataques que nosotros lo que hemos denunciado además es un delito León

Voz 11 41:26 orden de detención

Voz 0194 41:27 no por lo que dice sino porque no se presenta declarar pero lo que dice un juez si considera que puede ser delito desde el momento que le pide que vaya a declarar seguimos aquí

Voz 15 45:18 en sobre esto qué te parece bueno yo creo que la Asociación de Abogados Cristianos denuncia está dándole un altavoz y dándole una dimensión algo que no debería tener ni el mínimo comentario en Twitter vamos no no yo no retuvo y te hacían nada que valiera eso no no no valen para un tuit lo que ha dicho Willy Toledo ir con esta denuncia que es impensable no que eso sea blasfemia o eso pueda ofender en fin que le están dando una dimensión que no merece de supongo que

Voz 0436 45:51 será el juez el que determine ese y no delito posiblemente haya que repasar qué significa o qué qué alcance ven lo que consideramos delitos de odio

Voz 15 45:59 digo delitos de ofensas a las creencias religiosas es lo mejor que quedar

Voz 0436 46:01 es un repaso ya eliminarlos pero está de nuestro Código Penal lo que hasta el momento sí sabemos es que el juez ha llamado un señor dos veces tiene que comparecer sin obligación no la da la gana entonces no se detiene NYSE la amenaza con cárcel porque haya dicho lo que haya dicho sino por desobediencia un juez cualquiera de nosotros cuando nos cita a un juez vamos seguro que vamos por ser Señor Willy Toledo queda exonerado de dejar de acudir a dado la razón

Voz 0515 46:32 no pero será esta causa por haber dicho lo que dijo sino no llega habérsele abierto está causa por haber dicho lo que dijo no habría habido ningún juez amenazándole con cárcel por no ir por tanto el origen eje este señor no va no el origen eje este señor tiene una causa abierta por un delito que Ave María Purísima debería estar fuera del Código Penal

Voz 0436 46:50 está bajar el problema que está