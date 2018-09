Hora 25 (04/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 el presidente de la Generalitat Quim Torra ha explicado esta tarde a los catalanes que piensa hacer en los próximos meses Se podría pensar que lo ha hecho desde la sede donde reside la soberanía popular donde se sientan sus representantes en el Parlament bueno pues el presidente de la Generalitat ha explicado su proyecto en el escenario de un teatro con una escena no grafía hay un público que en ningún caso representan a la totalidad de los catalanes el presidente de la Generalitat no ha explicado su proyecto de Cataluña hecho un mitin ante su público entregado excluyendo a más de la mitad de los catalanes su idea de la democracia va ligada a la exclusión ya los bandos y en el discurso el rato de siempre lleno de fábulas y de realidades que sólo los Independent este reconocen el mandato social que se atribuyen con sólo el cuarenta y siete por ciento de los votos la intención de repetir el uno de octubre al tiempo que hablan de diálogo dialogar sobre que la insistencia en presentar a España como un Estado opresor o fascista denuncia que hace desde un teatro abierto al público y siendo retransmitido su discurso por las televisiones de ámbito nacional incluida la televisión pública española y la amenaza de no acatar la sentencia del juicio político los catalanes si no es absolutoria sin detallar en qué va a consistir su desobediencia no parece que los gestos del Gobierno socialista de han hecho cambiar en nada la idea de los independentistas saben de las consecuencias de sus acciones por eso se cuidan ahora de hablar de unilateralidad pero su ficción sigue intacta una república que no existe una declaración de independencia que no tuvo continuidad pero donde los independentistas se imaginan que viven pisoteados por un Estado tan opresor que les sigue permitiendo reclamar su independencia Torra pide diálogo pero confeccionan la lista sobre lo que quiere dialogar la misma lista de siempre dice lo pone todavía más difícil al presidente del Gobierno con la amenaza de de son

Voz 4 02:03 debe ser una sentencia judicial que tendrán para los independentistas los meses de septiembre Ángels Barceló seguimos pues ya con el análisis de la actualidad política nos acompañan ya saben Berna González Harbour Eduardo Madina Cristina de la Hoz y lo primero de esta noche lo pueden imaginar es Catalonia el inicio del curso político se preguntaba

Voz 0194 02:32 con interés cuál sería la declaración de intención del presidente catalán Quim Torra pues ya lo sabemos sólo aceptará la absolución de los presos independentistas ha dicho es eh o libertad o libertad sin aclarar hasta dónde estaría dispuesto a llegar y lo único que dice que negociará es un referéndum por la independencia en la Moncloa esperaban un otoño caliente quizá no intuían que lo fuera tanto

Voz 5 02:57 ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación ver si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades pues si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados como si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña

Voz 0194 03:15 José Luis Sastre buenas noches Ángels buenas noches zorra había pensado está en la temperatura por cierto hoy estamos en un clima de Torra ha pensado esta conferencia como la hoja de ruta para el soberanismo era el aviso al Gobierno de lo que se iba a encontrar lo conviene que antes pongamos las cosas en su contexto

Voz 1071 03:30 cualquiera diría que hoy abierto al Parlament de Cataluña pero si hoy ha abierto hoy la noticia es ésa que han eh

Voz 1630 03:35 allí actividad sin interés

Voz 6 03:39 así es como ha sonado esta mañana el Parlament unas fotos muy poca gente pocas seguirán la cámara que representa a todos los diputados que fueron votados en las últimas elecciones en realidad el Parlament ha despachado cuestiones de trámite la reunión de la Mesa Rubén de la Junta saben que no hay plenos la mayoría soberanista cerró esa cámara de junio octubre el Parlament pues en medio de un silencio que resulta revelador y en cambio el president convocando a la sociedad en un teatro

Voz 7 04:09 aplausos símbolos toda la simbología soberanista para Quim Torra en una estudiadísimo puesta en escena en el Teatre Nacional fondo negro

Voz 6 04:17 señera en el tiro de Hamás y sus tres grandes

Voz 0194 04:20 anuncios sólo aceptará un referéndum de independencia llama a la sociedad a una movilización sostenida dice y advierte de que si los presos son condenados reaccionará según lo que diga el Parlament

Voz 8 04:32 Sanz y la sentencia no fuera la libre absolución de los procesados estudiaría qué decisiones tomar me pondré a disposición del pueblo de Catalunya a través de sus

Voz 6 04:40 sesenta antes legítimos del Parlamento

Voz 0194 04:42 Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola buenas noches empecemos por aquí por lo que haría con los presos a qué se refiere

Voz 1071 05:01 insistimos no lo dicen

Voz 0194 05:35 la segunda idea Pablo es esa respuesta que le da a Pedro Sánchez a la vez que dice que quiere denuncia negociar pero avisa que no negociará lo que no sea un referéndum de autodeterminación

Voz 1673 05:45 si el president asegura que el referéndum ya está hecho que su punto de partida es el veintisiete de octubre que como sabéis es la declaración de independencia fallida igual va a firmar que en Catalunya ya hay una opción mayoritaria hay una mayoría social favorable a romper con España por mucho que este porcentaje nunca haya llegado al al cincuenta por ciento en base eso lanza esta advertencia Sánchez si no quiere ver cómo nace la supuesta república catalana sólo tiene una vía para frenarlo

Voz 6 06:10 Mercedes Sánchez

Voz 9 06:12 vas a Susana catalán no es sobre un Estatut dormía

Voz 5 06:16 al mandato ubres Vicent trabajar en tercer que

Voz 1673 06:19 ya no vale un referéndum sobre el Estatut y que sólo un referéndum de autodeterminación vinculante puede substituir este supuesto mandato democrático eso sí si alguien esperaba alguna concreción de cómo va a conseguirlo esta vez es decir de cómo va a hacer que esta vez a diferencia del año pasado si se consigue hacer efectiva esta supuesta declaración de independencia pues hoy se ha ido con con las gas

Voz 0194 06:39 pero bueno que pide Torrassa tres que el soberanismo vuelo

Voz 1071 06:42 a la calle a penas aludido al Parlament de Catalunya es es el hecho el eje según Torra es la movilización popular aprovechando el aniversario del uno de octubre antes habido momento en el que ha llamado incluso a desbordar la Diagonal ahora lo escucharéis el próximo once de septiembre

Voz 5 06:55 ha hecho una asistencia multitudinaria

Voz 9 06:58 a las burda la Diagonal de haber salones para reivindicar la república catalana y donarlo y toda la Força

Voz 1673 07:04 desbordar la Diagonal de Barcelona de hecho Pablo Torra dice que es inspiren Mandela y en King sí habla de una marcha por los derechos sociales civiles y nacionales de Cataluña inspirado en está de Martin Luther King en la que los cien danos actúen dice él como un pueblo constituyente cuál es la idea de todo esto pues Torra planea que desde el once de septiembre desde la Diada hasta el juicio por el proceso haya una movilización permanente que la idea es que coja especial fuerza pues en fechas destacadas para independentismo por ejemplo el propio uno de octubre o lo que hablábamos antes el veintisiete de octubre cuando se proclamó la la República Torra con este gesto pretende interpelar también al espacio de los comunes según el el ochenta por ciento de catalanes está a favor de un referéndum en contra de los encarcelamientos toda esta gente dice esta interpelada saliera a las calles para seducir a los que pero sobre todo para contentar a la CUP también ha anunciado la puesta en marcha de un llamado Foro Social constituyente que en teoría tiene que empezar a trabajar en una hipoteca la constitución catalana y además ha anunciado que en breve será poner en marcha el llamado Consell por la República que como sabéis es ese órgano en Waterloo que en teoría va a liderar jamón y que dice Torra tiene que ser el principal altavoz a nivel internacional pues de del proceso

Voz 10 08:14 Macarrón

Voz 0806 08:15 pero buenas noches hola buenas noches antes te saludaba estabas en Moncloa esperando la reacción del Gobierno pues

Voz 0194 08:20 que es verdad que ha sido inmediata a después

Voz 0806 08:23 el discurso de gente Torra no así la amenaza de Torra no afecta en principio a la voluntad del Gobierno de darle una oportunidad a la política al intento de desbloquear desde la política según ha dicho la portavoz Isabel Cela el conflicto catalán así que el Gobierno expresa su voluntad de seguir dialogando sobre lo que preocupa a los catalanes le pide además a Torra que abra un diálogo entre todos los ciudadanos de Cataluña porque cree que hoy sólo se ha dirigido a los independentistas y eso sí cuerda al president que las sentencias hay que aceptar las vamos a escucharlo diálogo sí

Voz 11 08:53 nuevos situación también pero sobre aquello

Voz 0436 08:56 que una a todos los catalanes

Voz 12 08:58 catalanas nacionalistas y no nacionalistas para ellos trabaja el Gobierno paso a paso y no hablemos de futuribles e casi en ninguna persona que está sometida a los tribunales tiene mucha determinación para aceptar las sentencias pero finalmente las sentencias de los jueces hay que aceptarlas

Voz 0806 09:18 en definitiva Angels el Gobierno cumple el guión que ayer es

Voz 1071 09:21 ideó Pedro Sánchez aquí en la Cadena Ser cuando vino a decir que

Voz 0806 09:24 no iban a caer en las provocaciones de Quim Torra que iban a seguir en las comisiones bilaterales intentando desbloquear asuntos de la competencia de ambas administraciones

Voz 0194 09:32 después de ese deshielo que intentaba Sánchez e Moncloa

Voz 0806 09:35 trabas teutona de Torra sí coinciden en Moncloa hay distintas fuentes del Gobierno que hemos consultado en qué es lo esperado porque creen que que es más de lo mismo esta conferencia de Quim Torra la interpretan como un nuevo intento de inflamar de calentar el ambiente con la retórica independentista pero en el Gobierno no están en la hipótesis de que este otoño el Gubern vaya a romper la legalidad eso es lo que Pedro Sánchez nos comentó reiteradamente a los periodistas que le

Voz 1071 10:00 acompañamos en él la gira por Latinoamérica

Voz 0806 10:02 la impresión que no más allá de la inflamación no se va a producir esa ese desacato y en ese escenario están y de ahí que mantengan esa mano tendida hoy también la decía ayer el presidente del Gobierno que ahí está el ciento cincuenta y cinco como un artículo perfectamente constitucional para responder en el caso de que se vulnere la legalidad de otra cosa que quería apuntar T hay miembros del Gobierno que nos dicen a cuenta de esa llamada de Quim Torra desbordar la Diagonal que no creen que en este momento el independentismo tenga la capacidad de movilización que que tenían el año que viene sociedad

Voz 0194 10:35 no no lo diría muy alto si además sabes lo dicen en privado a veces e iba a decir a veces esas consideraciones se convierten en provocaciones no es una cuestión que hará les preguntaré a los tertulianos de esta noche también es curioso

Voz 0806 10:46 sí que Moncloa ha reaccionado con tanta rapidez

Voz 0194 10:49 a un discurso que consideran que no dice nada nuevo

Voz 0806 10:51 hay hay que además era un mitin así nos ha llamado la atención a todos los los periodistas en principio no estaba previsto sobre al al mitad de la tarde han empezado a decir que quizá iban a a comparecer y finalmente ha hecho comparecencia la portavoz en los términos que que que había planteado el presidente del Gobierno

Voz 0194 11:08 mucho más allá no hay novedad en el planteamiento

Voz 0806 11:11 de la Moncloa lo que han hecho es reforzar ese discurso de de mano tendida de defensa de la legalidad por parte del Gobierno pues gracias Inma hasta mañana

Voz 0194 11:19 hay muchas preguntas clave aquí qué hará el Gobierno hasta donde estadio

Voz 1071 11:21 puesto a llegar Torres sobre todo cuál es la fuerza real que tiene Tornatore Santi aquí recuperar esta declaración que ha hecho Joan Tardá portavoz de Esquerra en el Congreso a la revista el Times ha dicho la independencia no se conseguirá por la vía de la insurgencia y Esquerra apoya al presidente entonces una buena pregunta para para Pablo ya para que nos diga porque sabes qué pasa que en el Teatre Nacional había mucha gente del independentismo y ellos han intentado que fuera una convocatoria transversal

Voz 0194 11:48 pero no lo no Pablo como como es la posición de Esquerra

Voz 1673 11:53 tanto el saldo ha sido estaba el presidente Herrera había todos los miembros del guber alcaldes independentistas muchísimo representantes de Esquerra Cataluña pero de la oposición sólo la socialista Eva Granados ha hecho acto de presencia me preguntabais por Esquerra pues la verdad es que bastante satisfechos salían de esta conferencia y os cuento porqué dicen que el presidente ha puesto mucho el acento nos ha llevado los titulares pero ha hablado de ello en derechos sociales en transversalidad en sumar más gente al independentismo ha insistido la oferta de diálogo se quedan con eso dicen que en el grueso de la conferencia se pueden pueden llegar a compartir al entorno del ochenta por ciento decía alguno de los dirigentes es verdad también hay que tenerlo en cuenta que quiénes pudieron leer versiones anteriores del texto Goya pronunciado Torra aseguran que el presiden pues se llegó a plantear un tono incluso más contundente un ultimátum a Pedro Sánchez que era todavía más duro que el que hemos escuchado hoy en en esta conferencia es verdad calor publicados algunos de ellos por lo menos hay cosas que les han chirría un poco la insinuación por ejemplo de que se puedan abrir las cárceles esto alguno decía bueno se lo tendrá que decir al Kun Said interior que es de Cataluña Miquel Buch también cuando dice que la patata caliente ésta se queda en manos del Parlament cuando dice haya sentencia yo iría al Parlament el Parlament me va a decir que voy a hacer aquí lo que dicen es que un Gobierno también tiene que gobernar que está muy bien he escuchado al Parlament pero temen que detrás de este gesto noquea ya es un intento por volver a dejar a Rusia corren como como un traidor sino acepta pues lo que proponga Jones para Cataluña en este debate alguno en tono de broma no llegaba a decir hombre no está mal que por una vez un presidente Convergencia no haya pedido la lista única sólo con esto ya nos tendríamos que dar por satisfechos y luego está el otro lado que es la Cup la Copa Davis que es muy difícil decir qué piensa la CUP porque es muy compleja porque hay muchas asambleas porque no hay una voz que que pueda marcar el camino al resto pero algunos de sus miembros y que decía que han visto esta conferencia algo descafeinada

Voz 0194 13:41 Pablo muchísimas gracias hasta luego

Voz 0283 13:44 hasta luego Inés Arrimadas

Voz 0194 13:46 acción de la oposición en el Parlament de Catalunya en ese Parlament cerrado por Ciudadanos Inés Arrimadas muy buenas noches

Voz 0283 13:53 hola buenas noches qué tan muy bien cambia algo otras esta conferencia de Torra

Voz 13 13:59 bueno Torra ha ratificado el lo de siempre el golpe contra la democracia e insultar a acatar llamar a la desobediencia colectiva por eso ratifica se ratifica lo que cambia yo espero que cambie en el espero que un señor que ratifica públicamente que no va a hacer caso a los tribunales que está llamando a calentar la calle que está llamando obviamente generar problemas de convivencia han cerrado el Parlamento esto lo quiero recordar esto y de hecho hoy hemos visto a Torra dieron un mitin monólogo Teatro en ver estará en el Parlamento cara hace de los se presenta quedé de los ciudadanos pero esto yo espero que cambia algo en Pedro Sánchez que cambiar algo para que dejen de ser socios de gobierno que cambiar algo para que déjeme criminalizar a los catalanes que estamos sufriendo el acoso y icono los abusos del separatismo y empiecen a pensaré

Voz 0392 14:53 eh

Voz 13 14:54 millones de catalanes que insisto que estamos siendo ignorados despreciados por el Gobierno de la Generalitat y que piense dentro del proyecto

Voz 0194 15:01 Justo interpela directamente al Gobierno al mi al presidente Pedro Sánchez incluso en un tuit que usted ha escrito le pedía decía señor Sánchez reacción y protegernos usted piensa que este discurso por sí solo justifica la aplicación del ciento cincuenta y cinco con lo que se ha dicho esta tarde

Voz 13 15:15 bueno es que no sólo lo que hayan dicho que es lo que están haciendo han cerrado el Parlamento yo no puedo hacerle una sesión de control al señor Torra no se ha podido celebrar el pleno de la convivencia que nosotros hemos pedido hace más de un año que no se celebra una Comisión de Asuntos Sociales donde se puede agotar que puesta de resolución que estos señores han cerrado el Parlamento cuando lo han tenido abierto han aceptado resolución que están absolutamente suspendida continua el Constitucional han abierto embajadas que claramente están haciendo actividades que van en contra de la Constitución se ha dado de lazos inicia ha puesto como representantes del guber a personas que están unidas a la Justino si es que no es sólo el discurso sino los hechos no parece que los hechos y el discurso acosó lo suficientemente graves como para que el Gobierno de España e inicio el requerimiento previo al Gobierno de Torra sobre todo porque insisto tenemos un problema muy grave de convivencia estos señores quieren calentar aún más la calle quieren llamar como decían antes a una desobediencia colectiva tienen llamar a una desobediencia a las resoluciones de los tribunales esto no se puede permitir falló lo que no puede permitir es que gobernó España diga que aquí no pasa nada que Torras muy bueno y que los culpables de todos los ciudadanos que Banic y te anula de la calle

Voz 0194 16:30 señora Arrimadas sobre todos hechos que usted está relatando que usted considera que ya serían suficientes como para activar la aplicación del ciento cincuenta y cinco Jay defensa a través de los tribunales es decir hay una buena parte de todo el proceso que está judicializado

Voz 13 16:44 bueno de los tribunales o del Defensor del Pueblo estamos teniendo que asistir a entidades constitucionales y democráticas como el Defensor del Pueblo ante la inacción de de la administración es la administración pública no es Parra que nada menos hasta garantizando la neutralidad del espacio público se necesita estamos miembro como instrucciones a los Mossos para que se pueda perseguir a la gente que que que quita un lazo o incluso a gente que colgó bandera que España hay que pegó banderas de España en Barcelona pero no calor que llenan los espacios públicos de me simbología partidista estamos viendo cómo el El Ayuntamiento de Vic hace una llamada una llamaba al independentismo como si fuera eso como mínimo ya no lucha Santano bueno es que estas cosas no son retórica no sólo son discursos son hechos yo les digo es la única explicación Beck que Pedro Sánchez no haya actuado aquí vamos haya protegido como como se merecen millones de catalanes es porque Torra era el socio de Gobierno de Sánchez porque ellos de la presidencia tiene parece que no sillón Così que merezca el mirar para otro lado mientras se viola los derechos de millones de catalanes una reflexión de fondo el señor saque decía que la solución iba a venir de hablar con Torra no que la solución iba a venir de envía algo bueno pues aquí estamos viendo resultados seis en mirar para otro lado los resultados son a Torra no sólo se ratifica sino que dice que vamos yo y nos ha insultado amable media Cataluña no nos ha considerado pueblo de Catalunya como viene siendo habitual encima una llamada a una desobediencia colectiva con lo peligroso que que que es eso para la convivencia ya fracturado en Cataluña no por tanto la verdad tenemos que esperar a otro golpe a la democracia consolidado de vaqueros que llamar que esperar algo tras desobediencia colectiva en las calles como los de los altercados que se produjeron en el mes de octubre pasado lo en la calle yo creo que he hecho un Gobierno España no puede esperar a que se produzca esto para para rectificar yo eso

Voz 0283 18:39 Sergio Sánchez que rectifique

Voz 13 18:42 deja Ike y que deje de gobernar España con los separatistas empieza protegieran los derechos constitucionales de personas

Voz 0194 18:49 de todas formas usted dice Torra es socio de Gobierno de Sánchez porque usted lo ha dicho así literalmente para ser socios de gobierno lo disimulan bastante bien

Voz 13 18:59 no al Sánchez está en Moncloa gracias a Torras y aquí y eso no lo digo yo eso es una evidencia quién con quién están intentando negocia presupuestó son con ellos es decir el señor Sánchez ex presidente del Gobierno porque los independentistas los partido separatista leer

Voz 0194 19:15 pero señora Arrimadas esto no esto pero granadas esto hombre esto no les convierte en socios de gobierno

Voz 13 19:21 los socios de investidura posó que se investigue la silla de Moncloa en Moncloa y critica más a ciudadanos que al señor Torra que dice que que hay ciudadanos que son bestias paradas con un fallo

Voz 0283 19:34 Annan porque no comparten subsidio

Voz 13 19:36 cogía yo habrá dio la justificación de de de que el señor Sánchez prefiera llegar a acuerdos con Torra como ha hecho ha llegado a un acuerdo de investidura señor Torra esta negociando presupuestos de etcétera antes que con un partido constitucionalista que por cierto ha ganado las elecciones en Cataluña y que tuvo que nuestros votantes comparten una moda muchos principios constitucionales como la igualdad la solidaridad de todos los españoles me parece muy difícil de explicar que además es que me digo es que el señor Sánchez ha pasado a llamarle que es el depende la política española a Becilla en mayo pitar La Moncloa dar un paseíto con el es decir que que es muy agradable para atacar a ciudadanos lo único que ha cambiado son invento dura lo único que ha cambiado aquí es que son quién debe la presidencia si yo creo que ser presidente a España es un honor enorme y es una aspiración legítima de cualquier político que le llevará a serlo pero hacerlo a costa de los derechos de millones de catalanes ID principios constitucionales a media cara

Voz 0283 20:32 que aquel no vamos uno

Voz 13 20:33 sí yo lo digo yo no me imagino al ver Rivera llegando Moncloa de la mano de incluso de todo Ray de Rufián y criticando a la gente que que que que está ya amargada bestia acoso nacionalista lazo hay suponía defender a Torra que es exactamente lo que está haciendo Sacha

Voz 0194 20:48 sabe si está prevista eso lo pregunto por si esta urgencia de de reacción que usted pida al Gobierno de España sabe está previsto algún tipo de encuentro algún tipo

Voz 14 20:57 de de reunión entre

Voz 0194 21:00 entre Rivera y Sánchez

Voz 13 21:01 bueno nuestra nuestra esa Serinyà y minutos a Ali al diálogo a una reunión un acuerdo constitucionalista parado Albert Rivera este mismo fin de semana ha sido una carta pública a Sánchez diciendo volvamos al acuerdo en que ha constitucionalistas volvamos al acuerdo para garantizar los derechos de los catalanes y nosotros insisto nos ponemos a disposición de ensanche para que rectifique llegar a un acuerdo en que con constitucionalistas nosotros siempre vamos a buscar más el acuerdo entre los que defienden la democracia los que defienden la libertad de todos los que defienden los derechos constitucionales que lo los señores haberse no juegos que hacen discursos por cierto que excluyen a más de la mitad de la población de Catalunya X una desobediencia activa que va a generar más problemas de convivencia si cabe yo creo que el Gobierno de Sánchez padre temprano molestó lo tendrá que asumir lo que me da mucha pena es que tenga que cargar tanto mientras tanto de ese deseo a dar un violando los derechos a millones de catalanes

Voz 0194 21:58 pues Inés Arrimadas agradezco muchísimo que haya intervenido en Hora Veinticinco muchísimo

Voz 0283 22:02 gracias y buenas noches muchas gracias a todos los que ustedes bueno hasta luego hablaremos después se con representantes de otras fuerzas políticas en Cataluña para conocer su reacción su valoración al discurso de esta tarde en el Teatre Nacional de Catalunya de quinto así que os pido a vosotros primero una una valoración Berna cambia algo después de este discurso bueno vamos a ver yo creo que Arrimadas por empezar por lo último que hemos escuchado es exagera un poco poniendo el foco sobre Pedro Sánchez cuando el foco y debe estar puesto sobre Torra yo creo que es su discurso el que el que merece la condena

Voz 15 22:36 a Hinault bueno la la

Voz 0283 22:39 la la la postura de de Sánchez está observando oí tiene la puerta abierta lo que sea legal entonces por centrarnos en en Torra yo creo que él ha caminado ha intentado caminar sobre la fina línea entre mantenerse en el discurso duro y amenaza de desobediencia de desacato y tal pero a la vez de no delinquir ha sido clarísimo que no ha querido que ha querido no delinquir por lo que pueda pasar entonces Inter Junta contentar ambas cuestiones eh yo creo que no contenta ninguna es decir ni logra un discurso muy movilizador porque tampoco está prometiendo nada nuevo ni nada que les lleve a conseguir su independencia esa mitad o menos de catalanes pero tan poco deja tranquilo a a los a los representantes de la ley a los a los defensores de la constitución de la estabilidad de la legalidad

Voz 15 23:34 es decir que bueno no no no no

Voz 0283 23:37 ha progresado adecuadamente si tuviéramos un colegio que no es el caso pero pero bueno el Gobierno tendrá que seguir vigilante e insisto en que no delinque eso es fundamental amenaza

Voz 4 23:51 dos son las el Gobierno Gobierno tendrá que seguir

Voz 0194 23:55 vigilante pero se lo pone más difícil al Gobierno el mantenerse en en esa fábula en esta realidad y además con la amenaza es verdad que no no va a delinquir pero la amenaza de voy a desobedecer una orden judicial yo creo que esto le complica más la relación con Pedro Sánchez

Voz 10 24:12 bueno yo es que no me niego a pensar con lo cual muchos miembros del Gobierno que en algún momento haya soñado con que esto va a cambiar

Voz 0436 24:20 el que sí lo han pensado

Voz 10 24:22 me preocupo más porque es evidente que no iba a cambiar nada es verdad que ambos gobiernos han puesto un pie en algo que antes no estaba puesto las comisiones bilaterales donde se discute aspectos que vamos a hacer lo tienen que ver con nada pro SES etcétera no es verdad acción que se llaman por teléfono ministros consejeros consejeras con ministras es verdad caló de sabido pero que la agenda del independentismo en manos de todo raíz de Puigdemont iba a seguir adelante quiero pensar que el Gobierno lo sabe dicho esto de este señor depende el presupuesto de España de este señor le convierte en socio no le conviene no es el el día D P de Pedro Sánchez no no es el día de este señor en eso tiene razón Berna estoy completamente de acuerdo pero de este señor depende de Presupuesto General del Estado las mayorías en el Parlamento cualquier ley es más para aprobar cualquier proposición no de ley para aprobar cualquier cosa en el Parlamento depende de este señor que debo decir que esa sea jugó a una en mi pueblo hay un amigo que dice una frase muy una palabra que me gusta sincera decidio descubra a jugaba la sinceridad los parlamentos cerrados y los teatros abiertos para una escenificación de una de un calentamiento de cara claramente al once de septiembre uno octubre ya la continuidad de la agenda en la que este movimiento no va a salirse los parlamentos los cerramos y abrimos los teatros donde escenificamos una realidad paralela este señor vive desde donde emite dice que vas acepta sólo hay sentencia y le gusta

Voz 16 25:57 vale pues entonces

Voz 10 25:58 el presidente paso puede ser aceptar los resultados de las elecciones son los y le gustan las leyes sólo las que le gusten que quiere decir no aceptar todas aquellas que no le gusten no preside algo en este caso algo tan grande como es la Generalitat lo primero que hay que aceptar son las sentencias que no te gusta para demostrar institucionalidad porque la gente gustan Omeyas entiende que esas las acepta más fácil convendría no enfrentar un órgano legislativo como es el Parlamento de Cataluña con los jueces y al poder judicial si quiere enfrentar dialécticamente buscar confrontación para mantener caliente el debate político en Cataluña el mejor sitio de todos es el Parlamento donde se discute ese opina se contraponen puntos de vistas diferenciados no yo creo que Catalunya con este Gobierno sigue mal que las pequeñas señales que hemos visto no han sido sirga fuegos de artificio de bueno de colocar un pie donde antes no estaba para agendas que siguen donde estaban el Gobierno central no se puede mover de la aplicación de la ley Torra parece que no se quiere mover de la ficción en la que habita

Voz 0283 27:04 Cristina no después de escucharles escucharle

Voz 0436 27:06 solamente pesimista sobre cómo me esto puede evolucionar me da la sensación de que sólo puede evolucionar a peor pero es verdad que el Gobierno haría un ejercicio de de de de ingenuidad si piensa que no van a pasar cosas que pueden pasar es decir nos hemos pasado en esta crisis tantos años pensando que no si va a llegar a determinadas situaciones a las ya han ido ya llegando una tras otra ante el estupor de todos que pensar que esto se puede quedar en la efervescencia de un discurso para animar a las huestes que reviente la día Mona Alí esto es una declaración de principios y de acción y de futuro el diálogo es posible pues el diálogo es posible cuando partes de la misma del mismo punto si el Gobierno de Pedro Sánchez parte de cero bueno vamos olvidar todo lo que ha pasado y vamos a hablar con el Gobierno catalán del Gobierno catalán dice no no nosotros no partimos de cero nosotros partimos de una supuesta legitimidad del referéndum del uno de octubre que dijo sí a la República sobre que dialogar porque se dialogar son eso es un diálogo extraterrestre es están hablando de cosas totalmente distintas hay comisión bilateral bien que sonó la voz durante siete años pero las conversaciones por ejemplo entre los ministros y los consejeros han sido muy habitual en los eh a Oriol Junqueras aburrido de reunirse con con Cristóbal Montoro como un tema de Economía es decir que luego había una relación digamos institucional administrativa luego una relación en la vía política pero sabía una relación administrativa entre los dos gobiernos no no ha inventado ahora no es nueva

Voz 0194 28:42 muy precaria no han bueno para que nuestra muy preámbulo

Voz 0436 28:44 has temas para muchos temas luego conocíamos que había habido diferente a reuniones y para que más por ejemplo económicos las hubo de una manera continua es verdad que que que que bueno es que es que Sánchez necesita todos y cada uno de los votos para poder sacar cualquier iniciativa los votos de Junts per Catalunya ERC es son indispensables para poder aspirar a sacar bueno por supuesto lo presupuesto le vamos a ver si saca el techo de gasto que esas otra no ICO haya habido distintos acontecimientos entorno a al asunto el techo de gasto yo creo que en cierto modo es los que lo lo que les está disuadió yendo en los lo lo que les provoca al menos de manera pública pensar en que esto es más postureo otra cosa y por último que está ya hemos hablado muchas veces yo no entienda ERC no entiendo como ERC sigue la estela de fuste money siga la estela de de de de no no no entiendo qué ha pasado con con ERC es verdad que está descabezado es verdad que con Oriol Junqueras en prisión posiblemente si si no estuviera en prisión si habría habido algún cambio en el escenario pero pero sigo sin entender la estrategia de Esquerra Republicana de poder que es esta déjeme dejando de ese papel tan secundario con respecto a Puigdemont es algo para mí inexplicable bueno quién sabe si el pequeño cambio de allí en Esquerra es precisamente

Voz 0283 30:15 qué Junquera está en la cárcel de Jaén no no no hay diciendo un poco y ahí iba yo precisamente en la división entre ellos yo creo que esa escenificación que estamos contemplando en el teatro en el inicio de septiembre preparando los tambores de la Diada el aniversario del uno de octubre etcétera lo que están escondiendo también como en las mejores familias de de de clase alta es las discrepancias profundas entre ellos Honda son o menos profundas pero discrepancias Esquerra Republicana ya ha dejado claro que no cuentan con la mayoría social suficiente para cometer la ambición republicana que creen haber ganado en el uno de octubre Esquerra lo ha explicitado no tienen la mayoría suficiente aunque ellos provocaron la debacle de del veintiocho de octubre es verdad que dieron marcha atrás Junquera se está en la cárcel ya han dejado claro eso que no se sino una mayoría suficiente social suficiente que eso es lo que parece olvidar y olvida siempre Torra es decir que esa división juega en contra de cualquier aventura más allá de los lazos juega en contra de cualquier aventura más allá de las herramientas dialécticas que hoy ha empleado Torra por subrayan una cosa más si me permites han del el Gobierno ha insistido en la comparecencia de la ministra portavoz en algo que también dijo ayer Pedro Sánchez y es que se tienen que poner de acuerdo entre catalanes y catalanas

Voz 0194 31:49 dichas y los catalanes y las catalanas sea queda

Voz 4 31:51 pero bueno veremos si si si dejamos la guerra del derecho

Voz 0283 31:54 esto es Torra es portavoz del independentismo ir debe ser portavoz de Cataluña es el presidente de Cataluña de los independentistas y no independentistas deben ponerse de acuerdo antes entre ellos antes de venir aquí con alguna otra propuesta y esas son las reglas del juego y lo demás es escenificación

Voz 10 32:15 algo más bueno es que yo creo que es evidente que Torra ha sustituido una política de partido y a parte en la introducido la institución que ocupa no no no creo que tenga ganas de ser el presidente dos catalanes es que el problema es es de voluntad de del propio personaje del propio líder político no por tanto está jugando a lo que está jugando con un Parlamento ha cerrado el la día de que de estos partidos depende la estabilidad del Gobierno de España que es un elemento relevante que hay que tener en cuenta Hora veinticinco

Voz 1071 36:56 luego Torra anuncia esta hoja de ruta que comentábamos en el teatro en el Teatre Nacional vaya avisos sobre los presos y rechazo al referéndum de autogobierno

Voz 1673 37:03 ay del que habló ayer aquí Pedro Sánchez y antes que él antes de Torres Carles Puigdemont quién responde precisamente al presidente del Gobierno las referéndum lo propusimos nosotros

Voz 26 37:14 y aceptaremos el referéndum de autodeterminación claro que sí hay referéndum es lo que creo que la gente pide cada año en la Diada ahí lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento sucesivamente entiendo que se estos te hablara

Voz 1071 37:30 esto lo ha dicho en Waterloo antes de que hablara Torra pues llevo ya había fijado el mensaje allí en Waterloo ha convocado a los medios junto Artur Mas que ha ido a verle a Bélgica lo mismo que la semana pasada fue haberle Quim Torra ha sido allí por cierto en Bélgica donde se ha aplazado para el próximo día veinticinco la vista por la demanda que Mon presentó contra el juez Llarena el abogado que representa al juez del Supremo que pertenece ya saben a un despacho que ha contratado finalmente el Gobierno de España pide que sea una sala con tres jueces Hinault uno solo quién decida sobre este caso

Voz 27 37:59 es solicitado que se pospusiera el caso la audiencia del veinte y cinco de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción irá de su órgano Il juez ya

Voz 0194 38:15 Perera volviendo al discurso de Quim Torra Eva Granados portavoz del PSC en nuevo

Voz 0283 38:20 las noches

Voz 0194 38:22 he escuchado a la ministra portavoz del Gobierno como ratificaba la voluntad negociadora del Gobierno de Pedro Sánchez después de hubiera Torra además usted estaba presente cree que esa negociación va llevar alguna parte

Voz 13 38:35 no tenemos otro remedio aseguran el diálogo es la única vía de desbloqueo y ahora estaba escuchando la entrevista que le hacías a Inés Arrimadas eso y la verdad es que a mí me da pena que se Arrimadas haciéndole oposición las de hacerlo posición a Torra porque va situación de Cataluña ya la conocemos los independentistas tienen una mayoría parlamentaria no tienen la mayoría social hicimos las elecciones hace poco oí y la verdad es que con una muy alta participación ellos prometieron el oro y el moro una república que no existe un mandato que no existe y qué hacemos ahora pues es que la única vía de desbloqueo es el diálogo ya los conocemos ya sabemos sus soflamas ya sabemos sus mítines yo he querido oí al allí al Nacional Cataluña creo que era la única que lo he aplaudido adquiera un público entregado no no ha venido al Parlament yo lo he dicho hoy debería haberse hecho el debate de política general que es el recurso lo el inicio de curso político en Cataluña donde los grupos parlamentarios contrastábamos la hoja de ruta que tiene el Gobierno para ese curso político es la decidido irse a teatro explica hacerlo solamente a los suyos por eso hemos querido estar allí para que vea que el pueblo del que habla no solamente los que le aplauden sino que

Voz 1630 39:46 muchas otras representantes públicos que tú

Voz 13 39:49 pensamos pensamos diferente pero dicho esto es que solamente nos queda la vía de diálogo

Voz 0194 39:55 dialogar grandes dialogar sobre qué porque en la lista que hace con Torra sobre los argumentos para sobre los que dialogar es un referéndum de autodeterminación referendo terminación y luego está el no obedecer la sentencia en el caso de que no sea absolutoria dialogar sobre qué

Voz 13 40:12 sí pero claro vamos a ver en Cataluña tiene un dificultades para acuerdos dentro de Cataluña dentro del Parlament en estos momentos tiene que venir los presupuestos y parece ser que no tienen ni la mayoría independentista para probarlo luego ir Quim Torra a un proceso de negociación a proponer o simplemente a poner como único punto de los entendía un tema en el que no hay una mayoría cualificada en el Parlament yo creo que es engañar al conjunto de la ciudadanía engañar en un proceso de negociación Cataluña tendrá fuerza para negociar cuando haya una mayoría cualificada en el Parlament que proponga al Gobierno de España una alternativa la situación que tenemos en estos momentos el problema que tiene el Gobierno de Torra y que tiene el mundo de India es mentira es que no mira la pluralidad que hay en Cataluña en ellos no representan el dos terceras partes del Parlamente ellos no representan los noventa diputados que son necesarios para cambiar el status luego tiene muy poca fuerza a la hora de negociar un referéndum de autodeterminación cuales lamenta lo quieren una parte de los catalanes que no son en ningún caso la mayoría social y que son la mayoría parlamentaria pues porque tenemos la ley electoral que tenemos

Voz 0283 41:20 hasta que ellos no se den cuenta

Voz 13 41:22 que hay un empate de impotencia más que la única manera que tenemos de salir es que cada uno mueva sus piezas los socialistas lo hemos dicho en todo momento el problema en Catalunya se solucionará votarlo pero tenemos que votar una propuesta de acuerdo esa propuesta de separaciones el derecho de autodeterminación que propone quinto los suyos no tiene el apoyo de la mayoría que necesita al Parlament ni siquiera para modificar el Estatuto otra rabia

Voz 0194 41:49 Granados muchísimas gracias

Voz 13 41:51 muchísimas gracias buscamos una última

Voz 0194 41:54 Acciona este discurso de Quim Torra la reacción de Andrea Levy Partido Popular muy buenas noches

Voz 0392 41:59 barniz para el francés la misma mañana Ana Paz

Voz 0194 42:02 Tour llamaba a Torra que acudiera al Parlament a exponer su postura yo no sé si este ofrecimiento sigue siendo válido después de haber escuchado esta noche a Quim Torra comparte ese ofrecimiento piensa que tiene que seguir vivo

Voz 0392 42:15 crecimiento debe hacerse al conjunto de la sociedad catalana que ya está harta pero creo que los mismos independentistas deben estar hartos hartos no que lleva produciéndose ya no solo desde el año pasado donde se prometieron muchas cosas que no sean conseguido sino ya desde hace muchos años que estamos en un buque que parece no acabar siguiendo un bucle en el cual los políticos independentistas parecen vivir muy cómodos porque hoy el señor Torra le pueden resultar muy cómodo estar en una foro donde su

Voz 0194 42:44 sus acólitos aplaude

Voz 0392 42:47 el socialista yo lamento que la portavoz del partido socialista fue ahí a tenga una posición complicada en estos momentos que es la e ir a escuchar pues a un señor que viene a reirse del conjunto de la democracia española y de la convivencia constitucional estamos hartos de que haya un Parlamento cerrado que estamos hartos de que se utilicen las instituciones catalanas sólo para los independentistas hemos visto cómo la misma Diada del once de septiembre que esa es la de todos los catalanes es utilizada por los independentistas haciendo de ese emblema haciéndole anuncio de esa pancarta oficial también otra vez una soflama de propaganda independentista probó tanto ofrecimiento lo seguiremos haciendo al conjunto de la sociedad catalana que creo suele pasar página de de esta etapa

Voz 0194 43:37 decía escuchábamos a Inés Arrimadas hablaba con ella hace hace unos minutos in ya instaba interpela va a Pedro Sánchez al presidente del Gobierno ya para poner en marcha el mecanismo del ciento cincuenta y cinco cree que es el momento usted también de ciento cincuenta y cinco que a cambio

Voz 0392 43:51 dado de Torra con respecto a Puigdemont incluso con Artur Mas porque yo hace unos años también escuchaba no sé si en el teatro masón al que creo que fue el año pasado con o Ac2 con Puche de Puigdemont hace tres con el señor Artur Mas creo que fue en el espacio del Fórum el mismo discurso que siguen manteniendo lo mismo lo único que supera en Catalunya es que no pasa nada bien lo que son las premisas independentistas mil suceden muchas cosas negativas con respecto a el bienestar de los catalanes a la economía catalana estamos viendo pues datos ya preocupantes de actividad económica de Turís en fin cosas que hay indicio creadas en negativo por por proferir después independentista no entonces creo que el Partido Socialista no puede ir a sentarse a un acto decir Torra cuando está en el Gobierno de la Nación y lo que tendría que estar al lado de todos aquellos que queremos pues e instituciones al favor a favor de todos los catalanes que el Parlament insisto es una vergüenza que en toda la legislatura el año pasado no hayamos tenido más que los plenos con normalidad

Voz 0283 45:04 eso debería mar o clamaba

Voz 0392 45:06 cielo porque no se está debatiendo en el Parlament de Catalunya de cuestiones que tienen que ver con el día a día de catalanes a los que los políticos no se me da igual si son independentistas no independentista porque deja más que el president de la Generalitat vaya a hacer sus actos anime a parte de la sociedad a ir a la calle lo que deberíamos estar a las puertas del Parlament no pues por tanto insisto yo creo que cada vez van a ser menos los que aún siendo independentista sean comprando una burbuja humo que es lo que fueron vendiendo en estos

Voz 0283 45:39 por está soflamas los leonesistas Andrea Levy muchísimas gracias en muy buena Success

Voz 0392 45:44 además como placer gracias

Voz 1071 45:47 contado a Pablo Tallón cuál era la situación de unidad o de tensiones dentro del independentismo nos ha dicho pues bueno a pesar de las discrepancias Esquerra Republicana decide apoyar Quim Torra en lo que va de noche sólo en este programa hemos escucho

Voz 10 45:59 dado Arrimadas atacar a Pedro Sánchez a Eva

Voz 1071 46:02 dos atacar Arrimadas y ahora Andrea Levy atacara a Eva

Voz 10 46:06 en fin desde luego no parece que pueda hablarse de bloques de encontrar

Voz 0194 46:10 la faltar los oyentes reacciones del bloque de los comunes pero es que hoy ha sido un día complicado está siendo un día complicado para para los comunes en Cataluña porque si le faltara poco a la tarde al poco de empezar a la conferencia de Torra Xavi Domènech líder de los Comunes ha contado en las redes sociales que dimite que deja todos sus cargos en política Pau rumbo buenas noches

Voz 10 46:31 hola buenas noches bueno qué razones aduce

Voz 0194 46:33 Benach

Voz 0867 46:34 pues son básicamente dos cansancio autocrítica ahora lo explican

Voz 10 46:38 hemos que ha dicho adiós en Internet

Voz 0867 46:40 mientras todos mirábamos al escenario del TNC el hasta hoy líder de los Comunes ha publicado un texto en Twitter y Facebook en el que se despide de su escaño en el Parlament y también de la dirección de Cataluña pueda en Cataluña du Mena apuesta por dar paso a nuevas personas con ideas frescas la energía necesaria para afrontar este otoño que promete ser movido asegura que desde el principio aclaró que su tiempo en la política institucional sería limitado ya lugar también en su texto para el autocrítica en concreto para el magro resultado de ocho escaños de ciento treinta y cinco que sacaron el pasa de diciembre dicen que esa cifra no fue la que querían y esperaban que asume la responsabilidad después de mandarles mensajes de agradecimiento Ada Colau Pablo Iglesias en su texto de homenaje explica que ahora vuelve a su trabajo anterior era profesor universitario de Historia termina su comunicado con referencias a muestras de poder popular al 15M pero también al uno de octubre remata este país es capaz de lo más pequeño y lo más grande cuando se lo propone

Voz 0194 47:35 la realidad Pau es que la situación política que tenía era

Voz 0436 47:38 lo realmente complicada no