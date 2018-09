Hora 25 (04/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0283 00:00 podrá pasar esa reforma que impediría el veto del Senado es una tentación muy grande para el Partido Popular y Ciudadanos que tienen en su mano en la Mesa del Congreso bloquear este tipo de iniciativas es decir que las posibilidades de bloqueo a derecha e izquierda al centro atrás independentistas son portó

Voz 0515 00:18 es un aliciente más Berna porque el PP además de evitar que el Gobierno no Losada que tenga un fracaso etcétera etcétera sabe que si eso pasa el Presupuesto en vigor es el suyo el suyo porque tendría que hacer lo que ha dicho Cristina no le quedaría atacó disolver y prorrogar o prorrogar para disolver Islandia en vigor unas cuentas que hizo un tal Montoro era el amo del calabozo de las escuela

Voz 0283 00:37 emite ponerse la medalla cada vez que hay alguna cosa positiva ahora no recuerdo el otro día se me ha ido pero pero cada vez que hay algún avance que que el Gobierno se arroga el PP está detrás de inocuidad o que esto ya lo decidimos no sé

Voz 0194 00:50 el por eso esta prorrogar o no es decir que

Voz 0283 00:52 la la capacidad de maniobra es es muy escasa por derecha izquierda por independentistas y es verdad que pronto habrá que decir ley o bueno ya lo estamos diciendo pero el Gobierno se va a tener que dar cuenta de que no se puede gobernar sin gobernar

Voz 0194 01:09 sí pero yo pasando el pero yo creo que ya lo sabéis Berna mire no yo creo que con esta el partido el Partido Socialista es consciente de que al principio no les decía ahora las evidentes consciente de su desnudez de su debilidad pero no no consta tanto aquí como una moción

Voz 0436 01:25 de censura que prospera fundamentalmente porque va a ir porque Sánchez decía al señor Rajoy sus te dimite esta retiro o no la moción prospera fundamentalmente porque es todos contra Rajoy y luego está claro el día a día hoy a lo mejor no sorprende finalmente saca los presupuestos si ir bueno a todo el mundo pero no es lo mismo poner de acuerdo a distintos grupos parlamentarios en el objetivo común que era echar a Rajoy del Gobierno que luego gobernar entonces claro es que estás gobernando con ochenta y cuatro diputados dices es que PP y Ciudadanos me bloquean en la mesa es que en el Senado el PP claro es que es que el PP ganó las elecciones te llevas cincuenta diputados de ventaja en el Congreso y no sé cuántos senadores entonces era son dificultades si tienes esas dificultades y recuerdo antes que las tenía el PP y el Gobierno dificultades enormes pues como no las va a tener ahora con mayor debilidad parlamentaria pero es es que el problema es un problema de origen es que estás gobernando con ochenta y cuatro diputados no es que diga suyos segundo partido pero bueno ha habido casi un empate técnico la diferencias por cada estamos unas condiciones de Nono es que son ochenta y cuatro diputados eh eh cómo cómo no van a tener problemas no no es que se ejerza el derecho al veto es que no es esta es una situación de debilidad esto es así

Voz 0194 02:42 es consciente dirías tú en su debilidad

Voz 0515 02:46 supongo que si los que no sé si es consciente que los demás también lo somos

Voz 1 02:50 en febrero que ellos lo son no tengo

Voz 0515 02:53 hombre a ver yo yo creo que con ciento sesenta y nueve que era la suma que tenían Ciudadanos Si PP Sastre sino sumo mal creo que son ciento sesenta y nueve no Rivera hay PP actualmente dentro de las las dificultades seis no

Voz 0436 03:06 ciento treinta gracias a la hace las cosas

Voz 1 03:09 a las masas es que tenemos las Teresa más modernos delanteros siempre unas treinta

Voz 0515 03:18 culta de es para legislar sacar adelante iniciativas son tremendas con un Gobierno sufre con ochenta y cuatro no sé si el Gobierno sufre pero el país sí por qué no sacas adelante ninguna ley porque te cuesta mucho sacar adelante como lo estamos viendo porque la tiene mayoría en la Mesa tiene mayoría en el Senado tienen aritméticas imposibles en el Parlamento el Gobierno es el Gobierno actual esto lo sabe por eso el propio Gobierno manda señales y dijo la ministra de Empleo fue muy sincera dijo mira yo no tengo capacidad de cambiar la reforma laboral no sé si fue el presidente la vicepresidenta dijo no podemos hace afrontar una reforma de la financiación autonómica no podemos apostar por las grandes leyes porque no hay una mayoría por esos cuando yo digo que no sé si la legislatura está viva o muerta en términos presupuestarios y legislativos en mi opinión en mi opinión persona está muerta está terminada esto no quiere decir que la política del Mine en las leyes

Voz 0194 04:08 cosas hay política más allá de la legisla

Voz 0515 04:11 acción la regulación y el presupuesto indudablemente hay política hay se puede hacer de hecho al Gobierno en algunos aspectos no está haciendo y en mi opinión está avanzando no pero en en el ámbito de lo que modifica los sectores regulados la actividad de la economía el presupuesto etcétera esta legislatura no tiene margen yo a lo mejor aparece una fórmula por la cual consigue sacar adelante ciento setenta y seis votos o mayoría simple en el Presupuesto General del Estado pero tiene pinta de que va a ser difícil de que uno de los que va a estar dentro de ese pacto si es que llega a Torra que insisto una y otra vez va a producirse una negociación presupuestaria a la vez en el Congreso de un recalentamiento el patio político en Catalunya en el mismo proceso de tiempo en el otoño y principios de año siguiente no por tanto la dificultad política no puede ser mayor pero no para un partido o pan Gobierno para el país sabes que no explica con Corretja en el Congreso que se puede prorrogar los presupuestos prorrogados y que además no pasaba nada Cristóbal Montes

Voz 1 05:03 el decreto ley sobre todo sobre sobre todo

Voz 0515 05:08 sí son los suyos es severa

Voz 0283 05:11 que algunas cosas hay margen para hacer y las está haciendo acelera el pacto de la violencia de género la aplicación devolver la sanidad a los sin papeles que se le quito ignominiosa mente desde tenían a casi todas las comunidades

Voz 1 05:27 además por otro lado bueno pero Axel nacionales una cosa

Voz 0283 05:30 es muy importante también políticamente no sólo presupuestariamente desde luego y sanitariamente sino políticamente es decir hay ciertas cosas que sí han podido avanzar en ello pero efectivamente las grandes desde presupuestos a Ley de Educación que han prometido de eutanasia de cambios bueno sí he dicho cambio climático de refería esa de transición energética es decir hay cuestiones muy serias sobre la mesa que este país necesita efectivamente que va a tener que darse cuenta de que no pueden jugar mucho tiempo a marear

Voz 0194 06:02 sería interesante saber no hay unanimidad dentro del Gobierno sobre sobre los sobre los tiempos es decir si hay algún ministro incluso ministro influyente que pueda estar pensando en adelante claro tú crees que

Voz 0515 06:14 unanimidades por estos jóvenes

Voz 0436 06:17 pero es verdad que hay un riesgo era elecciones excepcional que es verdad que los sondeos te andando o qué ganas eh es una decisión de armería es hablar claro es un ejercicio de riesgo decir a lo mejor finalmente lo que hace es utilizar determinados temas que pueden tener una buena venta en tu en tu en tu en tu base electoral como puede ser la exhumación de los restos de Franco ya aprovechar decisiones un poco de impacto para decir ahora sí ahora sí tengo la posibilidad de consolidar un poquito más el voto no a lo mejor no no no aunque yo tengo la misma percepción que decía Berna de que van a intentar aguantar no hasta el dos mil veinte informa pues hombres y los sondeos a casa Franco del Valle de los Caídos ya hace un par de cosas muy de gesto pero que pueda tener una buena acogida entre el votante la izquierda lo mejor de respeto nos encontramos con una convocatoria electoral

Voz 2 07:06 antes de que te cambie el mapa callarnos escribía Inma Carretero era que había gente en el PSOE que apostaba incluso por un súper domingo electoral es decir municipales autonómicas europeas y además las generales que esa posición no era en principio compartida por Moncloa había digamos dos grandes grupos así a trazo grueso de uno que decía pues otoño del año que viene aprovechando un poco los vientos de cola si al PSOE le fuera bien en esta primera cita de marzo de mayo

Voz 0194 07:30 por algunas de las acciones como Christine

Voz 2 07:33 o bien como decía Christine ambos apurará el plazo hasta dos mil veinte pero claro que hay muchas cosas que tienen que ver si hay adelanto en Andalucía que puede ser si hay adelanto en Cataluña que ya veremos y luego sobre todas las encuestas que es aquí son el gran oráculo del BCE

Voz 0436 07:45 en Andalucía si lo hay no puede ya tardan mucho

Voz 0283 07:48 sólo anunciarlo

Voz 0194 07:50 quería porque se les se le puede que así no se lo va a pegar a las selecciones de de mayo que introduzca un elemento más con el tema de los presupuestos declaraciones del PNV y incorporamos este año a la la al programa alguien que está controlando y escuchando todo lo que estamos diciendo desde la mesa de producción que es Pedro Blanco y a partir de lo que decís lo que decimos hace sugerencias busca cosas lo que hemos hecho

Voz 2 08:13 claro es que Andoni Ortuzar Pedro hablado para la sede no Euskadi si si el presidente del PNV ha estado hoy con nuestros compañeros de la Cadena SER en Euskadi en esta clase de geometría parlamentaria que vamos a hablar de manera constante durante todo este año el PNV es uno de los socios fundamentales de del Partido Socialista del Gobierno el presidente del PNV ha vuelto a garantizar los votos de su partido decía salvo que cometan alguna barbaridad que no parece probable que ocurra y cuando le preguntaban sobre si cree o que el Gobierno

Voz 0515 08:41 debe o merece tener unos presupuesto

Voz 2 08:44 él es de la opinión de que los gobiernos sean cuales sean merecen tener unos presupuestos vamos

Voz 3 08:48 muchos ojalá pueda ojalá pueda yo creo que todos los gobiernos merecen tener presupuestos Si hay hay que dárselos ellos en en privado como todos los demás eh el resto de partidos catalanes podemos etcétera Todos quieren que la legislatura acabe incluido el Partido Popular claro y cada uno queremos que en el presupuesto Se eh valide nuestro modelo ideológico pues va a ser imposible

Voz 0515 09:14 con los votos del PNV puede contar yo creo que ya los tiene si eso no fue como lo tienes el PNV pese en su próximo presupuesto La Gomera autónoma vasca que están gobernando en coalición yo creo que esos votos sostiene el problema es que no llega a superar la barrera que previsiblemente va a tener enfrente de la PP tendrá ciudadanos es previsible que pueda tener el dúo esos suman ciento setenta y uno

Voz 0283 09:41 de le iban a faltar fue ahí sí hay un riesgo que está corriendo es decir en la medida en que empecemos a ver que se prolongan los los decretos o cuestiones de gesto interesantes pero que no cambian un país no también hay un riesgo de que parezca una campaña constante y eso no se puede decir que cada cosa es verdad que hacer retratarse al contrario sino quiere una ley de educación sino quiere eutanasia si no quiere Le haces retratarse te estás retratando pero exhibe es una especie de conviertes la impotencia en campaña electoral y eso tiene riesgos una última

Voz 0194 10:18 sino que además ayer dijimos Si estaríamos pendientes ayer les adelantábamos aquí en Hora Veinticinco que el Ministerio de Defensa rompía un contrato con Arabia Saudí para la venta de armamento a ese país iba a ser utilizado y además así explícita explicitado en el propio contrato en su campaña de ataques

Voz 2 10:33 alguien mensaje ONG se han entrevistado hoy con la secretaria de Estado de Comercio para pedirle que España deje de vender armas no sólo a Arabia Saudí también a Israel han dicho al salir que detectan un pequeño avance en el Ejecutivo aunque esperan más anuncios antes de que acabe esta semana

Voz 4 10:46 no hay una respuesta concreta a nuestra petición de suspender las exportaciones a Arabia Saudí Israel el no es comparecer un secreto de Estado y esperamos que ahí fuera a anunciar alguna medida que concrete eh las fusiones que hemos tenido esta mañana

Voz 2 11:01 es Alberto Estévez de Amnistía Internacional hoy por cierto el ministro de Exteriores Josep Borrell se ha reunido con su homólogo palestino ya ha anunciado que el consejo de ministros del viernes doblará la ayuda que España concede a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos recordarán que Estados Unidos retiró esa financiación

Voz 5 11:17 ayudas a un Raga desde el año dos mil ha sido de ciento veinte y siete millones de euros y este año había sido reducida hasta un millón que se va a aumentar a dos millones lejos de la media en los últimos dieciocho años que conviene tener en perspectiva que valores

Voz 0194 11:40 es verdad que valor le das a al gesto de la ruptura de ese contrato de cuatrocientas bombas venta bombas del Ejército español XXII Arabia Saudí que tenían como destino el ataque el Yemen

Voz 1 11:53 tengo soy Amy diestra no sé cómo decirlo quiero decir loable claro no queremos que maten a los pobres niños yemeníes con estas bombas Nikon ningunas otras

Voz 6 12:04 yo no sé veo un poquito de de buenismo difícil de sostener no es decir otra las Cortes

Voz 0436 12:12 vetas que en las que se pasean para lanzar esas

Voz 6 12:16 eh y las balas no quiero decir que empiezo por lo Raiola

Voz 0194 12:22 es el propio representante de Amnistía Internacional que ahora escuchábamos ayer hablábamos con él antes de la reunión que va a mantener hoy con la secretaria de Estado de Comercio que decía vale si es un buen gesto pero es loable

Voz 0283 12:33 pero qué es esto es decir que que después qué haces con la corbeta con las pistolas para parar a los manifestantes que están protestando por alguna razón lo que quieren protestar y con la que reprime a la población es un territorio muy complicados detrás de eso tiene que haber una política un gesto no

Voz 0515 12:56 lo que cumple una ley es un viejo conocido esta semana Carles Campuzano otro que yo creo que también lo es Joan Herrera Aitor Esteban perdón pero yo mismo formamos parte de una ponencia de una ley en el año dos mil siete que se llama Ley de Defensa de material de defensa y doble uso que prohibe la venta a países que formen parte de conflictos bélicos y Arabia Saudí es un combatiente territorio yemení de una guerra abierta declarada con arreglo a derecho internacional por tanto creo que hace bien el Gobierno en no vender armas a un país que en la actualidad está metido en una guerra que es que se está produciendo dentro de territorio yemení que no les seguía

Voz 1 13:33 pues mucho porque nos informa mucho en los medios habituales de formación

Voz 0515 13:37 pero sólo hay guerra cruenta contra las zonas rebeldes del país que están pagando un precio altísimo no por eso creo que está con arreglo a esta ley del año dos mil siete cumpliendo la pierde

Voz 0194 13:46 quería ir a más

Voz 0515 13:48 sí claro deberá ir a más de entrada debería cumplirse siempre siempre Compains está en guerra no pueden y por vía directa ni por vía indirecta defenderán a alguien que después se los revendió a que esto es la operación que vigilar armamento de ningún tipo de ningún tipos de ningún tipo y a partir de ahí tener un mayor control sobre la venta de armamento que el país que el Consejo de Ministros llegamos a prueba porque no es al Gobierno quién vende sino autoriza compra ventas de mercado de empresas privadas que compran pues a veces tienen compradores que su Gobierno es ya meses tienen compradores que son empresas de otros países no

Voz 0283 14:17 ir por ejemplo el material antidisturbios perdona Educared que te ha interrumpido el material antidisturbios que pueden usar para reprimir a su propia población unas dictaduras

Voz 1 14:25 tampoco puede vender afectados algunas Halley tampoco se podría vender tampoco se puede a Arabia Saudí no es una democracia Arija duras llegamos a olvidar de ya lo decía haylo

Voz 0515 14:34 dictaduras que entren en ciclos de represión como tú dices contra su propia población civil etcétera en principio esto está señalado en la propia le saque ni siquiera para este tipo de guerras tampoco material deportivo de caza que por ejemplo en África en conflictos abiertos en guerras es un material que termina formando parte de los materiales usados dentro de la guerra de lo que pensamos así que todo esto está escrito en esa le ha ido uso

Voz 0194 14:58 desconocía tú especialización sobre

Voz 1 15:00 estará era Carles Campuzano porque es quien propuso saber que es fantástica lo hizo muy bien digo de broma todos aprendimos mucho más de lo que yo nunca imaginé que iba a prender en la tramitación de la ponencia que ley año dos mil siete dos mil ocho por ahí Cristina pues después de lo que ha hecho bien porque ya da igual

Voz 0436 15:17 emitir mi desconocimiento sobre el tema del conflicto yemení la guerra civil que hay es decir que que se me escapa como desea sedo puestas Juan costo no

Voz 1 15:25 bueno nos informa que no atendemos

Voz 0436 15:27 entonces no entendí hasta qué punto no en la venta de armas era lícita hubiera ilícita si es que hay una ley que que es así que obliga a no vender a países en conflictos armados pues poco más que decir a mí me genera el único temor que me puede generar esta decisión del Gobierno es si eso puede provocar alguna decisión de tipo judicial algún tipo de recurso algún tipo de demanda

Voz 0194 15:51 bueno de entrada de entrada España ayer contábamos que España tiene que devolver el nueve coma dos en ello es ya habían pasado Gemma

Voz 0436 15:57 John es que ya se habían pagado pero no sé hasta qué sí eso puede provocar una reacción en los tribunales por los que bueno la decisión de de de de revertir las condiciones de de un contrato como este pues al final puede tener otro tipo de consecuencias que es lo único porque ya te digo que no son conflicto porque es verdad que nosotros vendemos corbetas y que además nuestra industria naval muchas veces sobrevive gracias a este tipo de de de no de de de encargos no iremos vendida Venecia es la también hemos vendido muchos países que precisamente no se han destacado por su respeto de los derechos humanos entonces dónde pones el límite de qué manera bueno hoy dices a lo mejor el planteamiento es yo como España no puedo vender pero Tropez hay otros países de nuestro entorno que también tienen prohibido no la la exportación a países en conflictos bélicos no no sé si Francia vale pero imagina dice bueno me me industria naval no va a poder vender una corbeta pero se va a vender Francia entonces hasta

Voz 0194 16:55 el punto digo yo no la vendo cuando lo va a hacer el país vecino no muy teniendo en cuenta también

Voz 0436 17:00 que es un sector que te genera muchos puestos de trabajo

Voz 1 17:03 no está mal aplicar genera aunque otros países lo agradece

Voz 0194 17:10 de todas formas decías lo lo que hace es cumplir la ley la ley esa que que trabajais con Campuzano y con con Aitor Esteban yo simplemente

Voz 1 17:19 por eso es es o para qué

Voz 0194 17:21 gente diga para qué sirve el Congreso si nunca hay nadie bueno pues hay gente que estarán despachos hablando de hacían haciendo ese tipo de cosas pero que en cualquier caso sí me parece bueno que raíz de la noticia que avanzaba ayer la Cadena Ser poner sobre la mesa porque yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de la gente es decir no es decir decía empezaba Berna diciendo no es un gesto así de buenismo no es que hay una ley que hay que cumplir y ahí hay un absoluto desconocido

Voz 0515 17:44 de material de defensa de doble uso que establece cuáles son los criterios comerciales que se pueden aplica había sido una ley muy seguida muy aplicada por gobiernos de todo tipo de goles del partido socialista con Zapatero que es cuando se aprueba esta ley la del Partido Popular este no va a tener otras que es una ley que está en vigor por tanto te ordena el tráfico yo creo que hay un elemento de desconocimiento que es cuando dice el Gobierno de armas

Voz 1 18:04 no autoriza al Consejo de Ministros una decir yo Jacko con la ley claro como si recomiende que el Gobierno actúe no pero sí te digo que la ley ya estaba en vigor la ley es es decir que el Consejo de Ministros de autorización la venta de armas que no debería haber autorizado no porque podía haber sido anterior anterior a Arabia Saudí Yemen vale vale vale es que uno que es un tema que se me escapa mucho y no sabía en qué momento sabía aprobado sí habría que ver cuándo

Voz 0515 18:36 el Gobierno anterior habría que ver en qué fecha para ver en qué otra en Arabia Saudí como contendiente en una guerra declarada en territorio yemení es probable quiero pensar seguro que esa así que es anterior y el Gobierno actual con las reglas de dice Arabia Saudí es un actor en conflicto bélico está la y me dice que no puedo venderle es correcto en mi opinión ni de manera directa ni de manera indirecta este mercado además es al revés

Voz 0436 18:58 sido Eduardo empezar posterior

Voz 0515 19:00 que yo creo que todas apuntaba algo la posibilidad de conflictos jurídico

Voz 2 19:03 ahora estamos de fechas de cuándo empezó cuando termina

Voz 1 19:05 sí pero con arreglo a eso el Gobierno yo broca tomó una decisión muy correcta

Voz 0194 19:09 de Jane que vuelva a la cuestión de Cataluña eh vamos a mirar a ver cómo cómo lo interpretaban los diferentes medios de comunicación sobre todos los catalanes ese discurso de de de Quim Torra en el Teatro Nacional de Cataluña Pedro Blanco ya tenemos los periodos

Voz 2 19:24 sí en la forma de titulares tras la manera de interpretar el heredero vinimos primero la prensa catalana me fijo en la web de La Vanguardia que titula si Torra insta a pactar un referéndum de autodeterminación que sea vinculante esto es lo que le ha parecido más destacable en él el Periódico de Cataluña se ve el vaso medio lleno Torras se aferra al diálogo su director en un artículo que titula No disparen al pianista ha contado las veces que Torra apelado al diálogo veinticinco veces destaca Enrique Fernández ninguna hacia la unilateralidad que es lo que destaca este periódico por cierto en el Nacional punto cat su director José Antich en el análisis que hace en este discurso en la parte final dice que este tipo de discursos se hacen grandes o pequeños con el tiempo que la reacción exagerada de la clase política española y de los medios de comunicación hacen más radical un mensaje que dice él sea de leer con calma para hacerse una idea exacta destaca también el país Torres

Voz 0194 20:20 que a un apunte regional para la gente que no sepa es el digital independiente

Voz 2 20:23 sí sí sí sí sí sí para bueno para ver a los suyos no Torra en el diario El País dos puntos no nos resignamos a una sentencia de injusta que traería más conflicto en el mundo Torra desprecia a Sánchez dos puntos el referéndum ya se ha hecho

Voz 0194 20:37 pues mira déjame que lo vea que vea cómo lo han visto en Info Libre Jesús Maraña buenas noches

Voz 7 20:44 hola buenas noches antes que gusta saludarte en hora25 yo mismo a Jesús como como has visto tú el discurso de Torra

Voz 1040 20:53 bueno pues que como suele ocurrir cuando se prevé hindús se establecen unas expectativas determinadas luego eso condicionan final como escucha uno o como interpretable que las palabras que se escuchándonos en ese sentido es verdad es que en ningún momento sea traspasado ninguna legalidad y me parece que lo más insistente y en ese sentido podía ser visible ese ese llamamiento a una movilización permanente hasta la sentencia no para a presionar o para solicitar o exigir la absolución de los de los dirigentes encarcelados que al final en todo caso es el pegamento que mejor une ahora mismo las distintas fuerzas independentistas no la defensa de los dirigentes que estar bueno el hecho de que el propio Gobierno ya ha reaccionado diciendo que mantienen todas las las vías y la voluntad de dialogo con Torra significa que tampoco se ha echado al monte no

Voz 0194 21:52 Jesús al margen de la interpretación lectura que Again for libre del discurso de Quim Torra es la puesta de Info Libre para mayo

Voz 1040 22:00 bueno pues como sabes cada noche enviamos una portavoz de los socios y social infalible y la foto es para Torra nos para este tema que comentábamos pero luego abrimos con una con una historia propia que viene de del sumario de la Púnica no porque los hema de corrupción no terminan nunca sobre todo mientras no se termine la investigación judicial y contamos que los padres de un colegio investigaron púnica avisaron por carta en dos mil nueve a Rajoy que acosa al de sus sospechas de corrupción en entregaron las cartas en la sede de Génova nunca obtuvieron respuesta y amigos estamos los detalles de esa información de esas misivas incorporadas al sumario de la Púnica no luego contamos también de lo que ha pasado al Congreso cuando PP Ciudadanos y PSOE han rechazado la comisión de investigación sobre las escuchas sobre la grabación seguir a Corina y sobre el tema de las supuestas cuenta de Juan Carlos I in contamos que extienden PSOE PP y Ciudadanos extienden al Congreso el privilegio judicial de Juan Carlos I a pesar de que el Gobierno en ya dijo que no es indio después de la aplicación y que hay cuestiones que se podían investigar hemos solicita al Congreso ese informe de los letrados los que eso no porque no ha querido argumentar por qué había decidido desafiarlo pero ese informe del Congreso considera es trabajo interno y no no se ha facilitado un informe jurídico cuando es verdad que hay juristas que sostienen que no que no es así es decir que que no hay motivo para no investigar lo que proceda sobre este asunto no contamos Ramos también para ti minar muestra que me parece interesante ha habido reunión del Pacto de Toledo y allí han sabido los los los que participan que mañana el Gobierno las autoridades del Ministerio de Trabajo van a ofrecer a la patronal y sindicatos van a proponer subir las cotizaciones de los contratos de menos de siete días

Voz 0515 23:58 es una forma de luchar contra la precariedad

Voz 1040 24:01 que a la vez que aumentar los ingresos de la Seguridad Social

Voz 0194 24:05 interesante viene como siempre fue libre en Jesús Maraña muchísimas gracias seguiremos hablando

Voz 7 24:09 muchas gracias buenas noches hasta luego Txikon Ramoneda

Voz 8 24:13 el de El dietario

Voz 1150 24:18 con la Pastor reemplaza al presidente todo representa sus ideas en el Congreso y éste lo rechaza la oferta por ahí se empieza si es una invitación al reconocimiento mutuo hay que aprovecharla a pesar de que torre en su conferencia programática una vez más ha pasado con las palabras por encima de las cosas confirmando el estado de confusión de un presidente que sigue aferrado a la búsqueda del Momentum la fracasada Estrategia de los momentos decisivos la situación exige algo más que retórica por un lado y cierta sensación de estancamiento como si el conflicto sesenta asume una tierra pantanosa en la que es imposible avanzar por otro crece lo preocupación para el día en que debajo de los barro Expo del volcán de las sentencias contra los presos independentistas mientras incógnita no se despeje no hay certeza posible dos cosas están claras sin embargo en el inicio de curso el relevo generacional se ha completado en la política española y eso beneficia el bipartidismo los partidos nuevos ya no parecen tan jóvenes y la situación de los presos independentistas es el único factor que puede asegurar la continuidad de la unidad del soberanismo un desenlace con condenas altas y le daría además un plus electoral considerarle Domenech deja todos sus cargos sus comunes pierden una persona con autoridad criterio y empatía probablemente cansado de al introducirse con elementos de racionalidad en el barullo en una política de hechos agradece que hay quién es capaz de decir que se va por agotamiento político en persona a los me inspira mucha más confianza que lo que están dispuestos a aguantarlo todo mirando el mundo atención normal verano para el Papa Francisco esta vez las malas noticias venían de Estados Unidos los casos de pederastia se siguen contando con miles entre los clérigos católicos las peticiones de perdón por más solemnes que sean suena a cinismo es un problema estructural de la Iglesia católica estas cosas si vuelven con cambios de fondo porque Francisco que ha hecho de los a día estilo aunque no siempre practica no impulse de una vez el fin del celibato rompe su paso imprescindible para reducir esta lacra

Voz 0194 26:16 terminamos aquí González Harbour Eduardo Madina

Voz 1 26:19 Cristina de la Hoz hasta la semana que viene gracias Sastre esta mañana hasta mañana y a todos ustedes también hasta mañana desesperamos como siempre a partir de las ocho el himno

