Hora 25 (05/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

hoy vivir nos ha salido más caro

Voz 3 00:09 hemos estado con una alarma no

Voz 0194 00:14 hasta ahora una familia cualquiera que haga lo que hace todos los días pagará más por su normalidad por hacer la cena por darse una ducha por secarse el pelo OCE pillarse los dientes por ver la televisión o jugar con la tablet

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:49 hola buenas tardes cómo se explica la subida de un servicio básico que no distingue entre territorios ni clases sociales en Hora Veinticinco esta noche Nos volveremos a preguntar por qué sube la luz y quise puede hacer para evitar que nuestra normalidad esté en manos de un mercado imposible de entender por lo que parece imposible de controlar los expertos hablan del encarecimiento del petróleo gas como explicación de que la luz alcance hoy el precio máximo del año y el de la última década en un mes de septiembre las asociaciones de consumidores mantienen su tono crítico con las grandes empresas del sector Rubén Sánchez Facua

Voz 1853 01:21 entendemos realmente a los consumidores españoles que pagamos un disparate por el recibo de la luz que la eléctrica estrena miles de millones de euros de beneficio que crezcan además en muchos años y que no haya justificación eso no la entendemos no entendemos la política que hay detrás del recibo de la luz una política digamos que favorece que haya excesos de abusos

Voz 0194 01:41 esto les hablaremos también de la Junta de Seguridad de mañana en Barcelona que va a reunir al presidente y al ministro del Interior Grande Marlaska acude con un refuerzo del despliegue policial en Cataluña coincidiendo con la Diada el primer aniversario del uno de octubre y en las horas que precede en ese encuentro el mensaje que esta tarde le ha enviado el presidente del Gobierno de la Generalitat

Voz 6 01:59 hoy en Cataluña no está en juego la independencia está en juego la convivencia que tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad

Voz 0194 02:10 tiene menos gesticulación los gestos son inseparables de la forma de hacer política del independentismo como la conferencia Quim Torra o el viaje de hoy a Waterloo para

Voz 1715 02:18 volver a rendir cuentas ante Puig amor y desde allí la cal

Voz 0194 02:20 colada indefinición del presidente catalán cuando se le pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar en la desobediencia

Voz 7 02:26 este disco tan lejos como llegó el president Puigdemont que simplemente se puso a disposición del pueblo de Cataluña y a través de sus representantes legítimos democráticamente pacíficamente decidieron cuál era la decisión que tenía que tomarse

Voz 0194 02:42 entre el ruido una llamada a la sensatez de alguien que milita en el independentismo político Ángel diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà ha echado mano hoy del más puro realismo

Voz 8 02:51 si hay algún independentista ingenuo hoy estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento Carral es que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado

Voz 9 03:07 y en Andalucía ciudadanos rompe sin romper todavía el acuerdo de gobierno con el

Voz 7 03:12 PSOE Pedro Blanco del resúmenes situaciones generado en los trenes al acuerdo anuncia una ruptura con unos incumplimientos que vienen de lejos la diferencia es que las elecciones se acercan Di cuanto antes rompan antes se pondrán a frotar la mancha que les haya podido dejar permitir gobernar al PSOE ayer ver Rivera anunciaban lo que

Voz 6 03:28 salvo sorpresa sucederá el viernes Joselillo si esta tarde hoy cualquier momento sonaría rectifica dice logros pensado y vamos a cumplir el acuerdo no hay discusión hay debates acabarán hasta el último día que se convocarán elecciones pues para la fecha que toca

Voz 7 03:42 en Andalucía por cierto está satisfecha después de que el Gobierno haya comprometido una ayuda de cuarenta millones de euros para las

Voz 1715 03:47 comunidades que acepten acoger a menores inmigrantes no aquí

Voz 7 03:49 dañados

Voz 6 03:50 Carmen Montón es ministro de Bienestar Social estas cuarenta millones de euros

Voz 0385 03:54 están vinculados a la mejora de la atención

Voz 9 03:57 las comunidades autónomas que han experimentado un incremento en los últimos meses se que conocemos y a la acogida solidaria de menores de el resto de comunidades autónomas

Voz 7 04:08 lo demás esta tarde Salvamento Marítimo localizado una patera semihundida en la que había cinco cadáveres volveremos a escuchar a la ex directora de Tráfico María Seguí hoy acusado aquí en la SER al ex ministro Fernández Díaz de bloquear medidas para reforzar la seguridad vial para no perder votos

Voz 10 04:22 porque las explicaciones que yo recibí fueron todo menos lógica pasionales no se dijo por miedo a sido una política de confinamiento asociada a un despliegue masivo de radares de localización este pasionales bombardeando a los ciudadanos podrá hubiera sido quizás una protesta

y a las ocho y media deportes en Hora veinticinco

Voz 0919 04:42 los Gallego buenas tardes buenas tardes la española Carla Suárez meter intentar meterse en semifinales del Open USA de tenis va a jugar esta noche ante la norteamericana Madison Keys recordemos que ayer Rafa Nadal eliminó a Tien y se ha metido en semifinales donde jugará el próximo viernes ante el argentino Juan Martín del Potro y también noticias Sergio García el golfista español que después de un mal año por ránking no se había clasificado para jugar la Ryder Cup ha sido invitado por uno de los capitanes y acompañará al otro español Jon RAM en el equipo europeo que jugará esa Ryder Cup ante los norteamericanos

Voz 0194 05:15 si el tiempo se anuncian tormentas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 05:18 las tardes en las tormentas ahora mismo descargan con intensidad en el norte de la península mucha atención al norte de Navarra y Pirineo de Huesca también el de Cataluña aquí ha llovido ya mucho los últimos días y se acercan tormentas que dejarán cantidades importantes de agua de manera que atención cerca de cursos fluviales ante la posibilidad de la crecida repentina del caudal tormentas que hasta bien entrada la noche pueden afectar cualquier punto de la mitad norte peninsular algunas alcanzando el Mediterráneo especialmente en Cataluña y Baleares también

Voz 7 05:45 constan más oriental del Cantábrico esto

Voz 0978 05:47 no llegaran estas tormentas y mañana tiempo parecido tormentas en la mitad norte menos extensas que hoy cerca del Mediterráneo todavía riesgo de aguaceros en el centro y sur de la península también en Canarias más sol que nubes temperaturas parecidas a las de

empieza hora25

hora veinticinco

Voz 1715 07:22 el club blanco va ser uno de los hitos políticas más relevantes para las nación bilateral entre el Estado y la Generalitat es la Junta de Seguridad de mañana en Barcelona reunir al presidente Torra el ministro de Interior y al que Grande Marlaska acude con un refuerzo del despliegue policial en esa comunidad ante la Diada y ante las semanas que van a desembocar en el primer aniversario del uno de octubre vamos a Barcelona informa Anna Pons

Voz 0194 07:45 gobierno Ainara Lita tan cerrado al final un orden

Voz 0196 07:47 del día que incluye puntos que habían propuesto ambas partes recordemos que inicialmente el conseller boom decía que como los Mossos tienen competencias exclusivas en orden público no era necesario que tratarán sobre la convivencia en esta junta el ministro Grande Marlaska le respondió por carta que la seguridad pública es competencia del Estado al final han pactado un orden del día que empezará con un análisis de seguridad pública de Cataluña con un capítulo llamado convivencia en el espacio público donde sin duda van a tratar sobre los lazos amarillos lo que seguro que van a hablar es sobre el envío extraordinario de policías sobre la Diada también sobre el primer aniversario del uno de octubre el Ministerio del Interior ya ha empezado a enviar de forma escalonada varios grupos de antidisturbios de la Policía Nacional algunos ya han llegado procedentes de Galicia por cierto que también la Guardia Civil en las últimas horas ha obligado a trescientos agentes que querían cambiar de destino en Cataluña a quedarse hasta mediados de octubre

Voz 1715 08:39 la consejera de Justicia de la Generalitat se ha reunido hoy con la ministra de Justicia que el gobierno catalán y el Gobierno de España mantienen de momento una relación relativamente fluida en lo institucional a la salir desarrolla una pregunta Capella precisamente por el despliegue de esos agentes de policía de Guardia Civil en Qatar

Voz 6 08:57 es una medida es una mala idea

Voz 12 09:00 es una medida innecesaria a nadie se le escapa quién es competente y quién tiene la capacidad en materias de seguridad en Cataluña que son los Mossos d'Esquadra supongo que nadie pone en duda o las competencias las capacidades

Voz 7 09:15 en los Mossos d'Esquadra este día nos deja una de las

Voz 1715 09:17 la flexiones más sensatas que Aparicio últimamente el independentismo la firma Joan Tardà ex dirigente de Esquerra Republicana es diputado en el Congreso lo que dice es una obviedad pero precisamente por eso por su descarnado realismo nada habitual en algunas voces tiene mucho valor

Voz 8 09:34 no se puede resolver nada sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de independentistas Easy hay augura independentista ingenuo hoy estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento Cabrales que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado no hay solución sino también vamos los conceptos

Voz 1715 09:59 la intervención de ayer del presidente catalán prolongó sus ecos hasta hoy hoy quinientos ha a Bruselas a reunirse con su tutor político hoy ha mantenido esa indefinición táctica que le permite entre otras cosas aparecer ante los suyos como un valiente dispuesto a todo ante una posible condena a los políticos independentistas hoy le han preguntado una y otra vez si él está dispuesto se está planteando sacar a los presos de la cárcel en el caso de que el Supremo el esconde no estamos acostumbrados a verdad President a todas la serie de Fat News que aparecen interpretando el sentir

Voz 6 10:33 todo

Voz 1715 10:34 ah del pueblo de Catalunya en ese momento tomaremos

Voz 0194 10:36 es decisiones que se tengan que tomar en ese momento

Voz 1715 10:39 por tanto los nosotros estamos exigiendo pues ese absolución

Voz 0194 10:44 es esa libertad de los presos políticos cada

Voz 1715 10:47 había que nuestros presos políticos pasan en la cárcel es una vergüenza el presidente del Gobierno ha viajado a su ciudad desde allí le ha repetido a Torra lo que ya escuchado estos últimos días que es urgente una gran conversación entre catalanes para resolver la crisis política abierta en esa comunidad una crisis de convivencia Sánchez por cierto no prevé o no piensa en ninguna otra respuesta a una sentencia judicial que no sea la del acatamiento Adrián Prado Pedro Sánchez reclama más responsabilidad y menos gesticulación porque en Cataluña dicen no está en juego la independencia sino la convivencia el Gobierno se toma muy en serio el diálogo con la Generalitat le pida Torra que haga lo mismo y que abra un gran debate en el Parlament entre nacionalistas y no nacionalistas

Voz 1722 11:25 sí desde luego nosotros tenemos una clara vocación de resolver desde la política esta crisis política y apelamos a que en este caso el presidente de la Generalitat inicie sabrán conversación entre nacionalistas y no nacionalistas en el seno del Parlamento de Cataluña que desgraciadamente permanece en el mes de septiembre cerrado Sánchez insiste

Voz 1715 11:44 que una de las bases de la convivencia un Estado democrático y más en el caso de los responsables políticos es acatar las sentencias judiciales aunque no se compartan y hace un llamamiento para que la política se use para resolver problemas no para ocio algo más para cerrar este capítulo el Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad la recusación no los magistral dos que iban a juzgar el caso de Andalucía en Andalucía se escucha ya el rumor de las papeletas

Voz 13 12:08 sí él la voluntad del Gobierno de Andalucía es cumplir con su palabra se agotará hasta el último día el pacto hasta el día que se convoquen elecciones que por tanto no habrá ningún problema pero si lo que ha decidido el Partido Socialista es no cumplir el acuerdo no tener palabra mentir en definitiva los andaluces abandonan a los andaluces desde luego con nosotros no puede contar

Voz 1715 12:28 cuando ciudadanos adoptando la actitud del ofendido y del traicionado para preparar el terreno a una más que probable ruptura del pacto que mantiene en el poder a Susana Díaz el viernes el partido Albert Rivera reúne a su dirección nacional en Málaga y salvo sorpresa o movimiento del PSOE o alineación de los astros ese día es más que probable que sacan la tijera redacción en Andalucía Ana Fernández

Voz 0134 12:50 si no hay cambios de última hora todo apunta a que a partir del próximo viernes en Málaga en su Comité Nacional ciudadanos oficialice su ruptura con el PSOE de Susana Díaz al que ha estado apuntalando estos tres años de legislatura la formación que lidera Juan Marín en la Comunidad presentará ese día un informe a la dirección nacional sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura del qué Marine en julio se mostraba moderadamente satisfecho ahora a seis meses de que finalice la legislatura Ciudadanos ha puesto una línea roja para apoyar las cuentas del próximo año os eliminan los aforamientos o darán por finalizado el acuerdo un ultimátum que en el PSOE achacan a las prisas de Rivera por adelantar a Pablo Casado Susana Díaz presidenta de la Junta

Voz 14 13:31 es la táctica la estrategia electoral porque está nervioso y en una carrera con Pablo Casado ver quién de los dos ocupa más la derecha quién de los dos más de derecha y anda preocupado bueno pollo sabrán si le merece la pena tira por tierra lo bueno que hayan podido ayudar a construir en estos tres años y medio

Voz 0134 13:50 ningún partido de la oposición se cree el argumento de Ciudadanos para romper con el PSOE hablan de teatro osa jinete pactado con el PSOE

Voz 1715 15:10 es que eso es lo tenemos que hacer algo aparentemente sencillo miras la factura

Voz 9 15:17 ha subido sí que está alto

Voz 7 15:22 poquito bueno pues si estamos pagando más por la luz sin que haya

Voz 1715 15:27 explicaciones claras sin que nadie haga nada más allá que anunciar que están estudiando qué hacer este cinco de septiembre marca el precio máximo de la luz de este año y el más caro de la última década un mes de septiembre

Voz 1762 15:38 los dos gobernando desde dos mil ocho no se daba un verano como éste en el que los precios de la luz alcanzan como hoy los siete con cuatro céntimos el kilovatio hora los motivos que sedán son el mayor uso que está haciendo de las centrales térmicas por la escasez de viento en un momento en el que petróleo gas y los derechos de emisión de CO2 han subido pero en todo caso los reguladores de la competencia están analizando si además hay malas prácticas detrás de estos precios atípicos Rubén Sánchez es portavoz de la organización de consumidores Facua

Voz 19 16:02 nosotros entendemos que desde hace décadas han sido desproporcionado los precios margen brutal de beneficios mucha oscuridad en como fija la tarifa eso sí gobierno tras gobierno todos anuncia un plan para frenar lo que ocurre ninguno lo hace

Voz 1762 16:17 la subida de este verano ya lo están notando los consumidores con tarifa regulada el cuarenta por ciento del total con subidas en torno al diez por ciento respecto a las facturas del año pasado ya se conoce el precio de la electricidad de mañana baja respecto hoy pero sigue alto siete con un céntimos el kilo

Voz 1715 16:32 que ahora Andalucía ha conseguido avanzar en algo que venía exigiendo desde hace tiempo de forma insistente

Voz 6 16:37 este caso los menores no acompañados que están siendo atendidos en Andalucía en un cuarenta por ciento habrá que compartir esa responsabilidad entre todos los residuos

Voz 1715 16:45 Susana Díaz por ejemplo este pasado mes de agosto el Gobierno andaluz quería eso que el resto de comunidades arrimará el hombro para acoger a esos menores no acompañados que han llegado los últimos meses la reunión del pasado mes de agosto fracaso lo de hoy ha servido para concretar el presupuesto que el Gobierno va a destinar a aquellas comunidades que colaboren con el reparto de menores María Manjavacas buenas

Voz 0194 17:06 buenas tardes cuarenta millones de euros se van a aprobar por decreto ley en unas semanas una medida excepcional de urgencia con una validez de seis meses el objetivo dar dinero a las comunidades que ya tienen a los menores casado Andalucía de Ceuta o de Melilla Irak dinero a las comunidades que voluntariamente se apunten en una lista para acoger inmigrantes lo explica la ministra Carmen Montón estas

Voz 0385 17:26 cuarenta millones de euros están vinculados a la mejora de la atención a las comunidades autónomas que han experimentado un incremento en los últimos meses y que conocemos ya la acogida solidaria de menores de el resto de comunidades autónomas

Voz 0194 17:41 desde que se apruebe el decreto habrá quince días para que se pongan en esa lista voluntariamente las comunidades dispuestas a acoger inmigrantes y en función de los que acojan tendrán un presupuesto la ministra también ha dado la última cifra disponible en estos momentos en España hay diez mil menores extranjeros no acompañados

Voz 1715 17:56 gracias María hablamos de inmigración hoy Salvador eso marítimo ha localizado en el mar de Alborán una patera semihundida conseguido rescatar a cincuenta y seis personas pero también ha localizado los cadáveres de cinco personas que viajaban a bordo de esa embarcación los equipos de salvamento marítimo están intentando también localizar a una segunda embarcación a una segunda patera que se encontraría en una situación similar y uno de los testimonios del día lo hemos escuchado aquí en La Ser en Hoy por hoy la ex directora de Tráfico María Seguí ha relatado las dificultades que tuvo para aplicar políticas más restrictivas el entonces ministro de Interior Fernández Díaz debía pensar que cuanto más lentos fueran los coches más rápidos y marchaban los votos

Voz 10 18:37 porque las explicaciones que yo recibí fueron todos menos lógicas estacionales no se hizo por miedo que una política

Voz 1715 18:45 no se hizo por miedo a que Se diría de aquella política el ex director de Tráfico ha sido muy clara la política e intervino de forma penosa en la gestión de la seguridad vial

Voz 0194 18:55 María seguís lleva dos años fuera de la política y hoy ha hablado en la SER con libertad su jefe entonces el ex ministro Fernández Díaz y el Gobierno de Rajoy se negaron a asumir su

Voz 0259 19:04 propuesta de rebajar a ochenta o noventa kilómetros la velocidad en las carreteras convencionales no era el momento había elecciones a la vista

Voz 10 19:12 que afortunadamente no existe voluntad política para hacerlo

Voz 1715 19:15 usted se lo planteó a suministro Fernández Díaz y él le dijo que no por motivos electorales

Voz 10 19:21 en los motivos electorales no fueron explícitamente mencionado en sus palabras pero por supuesto que he planteado no sobran Benito sino al resto del Ministerio

Voz 0259 19:31 recibió un nuevo pese a los beneficios de la medida según los estudios de los expertos

Voz 10 19:36 estaba sonando ya de más de trescientas cincuenta vidas salvadas por año eso hacía que en estos momentos España que estaba en la quinta posición como mejor país en el mundo cosa España podría haber sido un año y el siguiente al de esta medida el país más todo el mundo

Voz 0259 19:55 tampoco Pedro encontramos ahora mismo rotundidad en el actual Ministerio de Interior hemos llamado fuentes de ese departamento dicen que no hay nada decidido y que hay que estudiar la medida

Voz 1715 20:05 es una ciudad desgracias Mario las están convirtiendo en especialmente inhóspitas para los peatones bicicletas de alquiler público y privado sobre las aceras repartidores motocicletas sobre las aceras y lo último patinetes eléctricos de alquiler que han pasado a ocupar las aceras de grandes ciudades como Madrid Barcelona o Valencia el Ayuntamiento de esta última ciudad de Valencia Asia ha cumplido hoy con su amenaza ya retirado de sus calles los monopatines de una empresa monopatines de alquiler vamos a Valencia donde jemer

Voz 20 20:31 aunque esta mañana Laín la empresa de los patinetes eléctricos había decidido retirar sus doscientos vehículos de la ciudad la compañía ha cambiado de criterio en el último momento ya paralizado su retirada por tanto tal y como se había anunciado la Policía Local de Valencia ha procedido incautar los la sanción a la que se enfrenta la compañía por ocupación de la vía pública es este setecientos cincuenta euros por cada espacio ocupado en la ciudad a los que hay que sumar otros ciento veintidós por intervención policial recogerá de transporte y poco más de un euro de depósito por día por lo que la multa que deberá abonar la empresa si quiere recuperar los cuarenta y ocho patinetes requisados hasta ahora ya alcanza los diecisiete mil

Voz 6 21:04 cuatrocientos cuarenta euros la policía además ateo

Voz 20 21:07 lo que establecer en su central un espacio para almacenar los todos desde Radio valencianos hemos puesto en contacto con la empresa Line para conocer su opinión pero no han querido hacer ningún tipo de valoración de lo ocurrido hoy

Voz 1715 21:18 este miércoles hemos conocido el llamativos resultado de un estudio elaborado por la Generalitat de Cataluña entre familias que han adoptado en los últimos años a niños en Rusia en Ucrania la mitad de esos niños padece el síndrome de alcoholismo fetal vamos a Barcelona Heymann

Voz 0196 21:34 el estudio se ha hecho con una muestra de ciento sesenta y dos niños y niñas adoptados en esos países entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil quince son niños de más de seis años Se les ha analizado física es ecológicamente y han concluido que la mitad tiene algún trastorno físico mental lo de conducta provocado porque su madre bebió alcohol durante el embarazo Joan Colom es el subdirector de drogodependencias de la Generalitat

Voz 21 21:57 al cincuenta optarse en dos nenes estudiar el cincuenta por ciento de los niños de esta muestra de ciento sesenta y dos niños y niñas tenía transtorno alcohólico fetal la mitad

Voz 0196 22:07 es la primera vez que se cuantifica esta problemática hasta ahora sólo Suecia había hecho un estudio como éste y los resultados fueron idénticos ante esta realidad la Generalitat ya ha anunciado que van a reforzar la valoración y la formación que se hace a las familias que quieren adoptar en esos países en concreto los van a preparar para adoptar a niños con necesidades especiales en Cataluña hay unos cinco mil niños adoptados procedentes de Rusia y Ucrania

Voz 7 22:36 bueno pues este que les acabamos de contar va a ser uno de los asuntos que desarrollaremos en la segunda hora del programa a partir de las nueve vítores hola

Voz 1880 22:44 la Pedro sí y el otro asunto que queremos tratar a partir de las nueve es el problema de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España Andalucía es la comunidad que reclama con mayor urgencia una solución íbamos a hablar con María José Sánchez Rubio que es la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta después en la cara B Marlaska ha decidido que no hay problema en que los lleve en los guardia civiles así que hoy tatuajes esta ha sido la reacción desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles Juan Fernández es su portavoz

Voz 22 23:11 valoramos positivamente la la intervención del ministro que sea otras sensible a la demanda pero por otro lado preocupado también por la Segunda B es algo que no había suspendido ante la segunda es la segunda ocasión con ministro tiene interceder porque la propia Guardia Civil pretendían sacar adelante una norma sin el consenso de la de los representantes de la Asociación de Aragón

Voz 23 23:35 después como siempre para llegar hasta las diez

Voz 1880 23:37 de la noche las culturas con Javier Torres

Voz 1715 23:40 esta temporada de hacemos trabajar un poquito más a nuestros tertulianos que se incorporan ya a la segunda hora del programa las nueve hoy hemos convocado Juan Carlos Jiménez editorial Lafora Yago hola Gonzalo Velasco Éstas son las claves

Voz 24 23:52 la frustración es una pasión peligroso para la política que suele llegar por la decepción de una expectativa en lo que al desempleo se refiere esa decepción nuestro produce por no alcanzar el bienestar deseado esa segunda vivienda a la que se refería Casado sino más bien por el colapso de una racionalidad ética que había prometido que si se hacían las cosas correctamente su trabajada bien un obtendría reconocimiento de resultados en Cataluña Torra evita mencionar a los partidos en cambio interpela en más de veinte ocasiones al pueblo a unas místicas entre un líder y un sujeto colectivo suelen esconder una delegación tramposa de responsabilidades que esconde su incapacidad para lograr un objetivo pero para los líderes irresponsables la frustración de su público no es un problema la culpa siempre de los otros delirios de modo que la frontera sur de Europa sea frustra por la falta solidaridad de sus vecinos europeos la frontera sur de España protesta porque el Ejecutivo no elegiste para que el resto de comunidades autónomas asuman la tutela de los inmigrantes menores no acompañados impotencia Andalucía es reflejo de que el principio de subsidiariedad funcionan muy bien cuando se trata de ceder soberanía de abajo arriba pero no tanto con el objetivo es proporcionar recursos de arriba abajo la frustración andaluza está justificada pero la solución no puede ser una devolución de menores que difícilmente podrá garantizar

Voz 1715 24:56 la protección así llegamos a las ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 25 25:03 sí

Voz 1 25:11 con Madrid buenas tardes la Comunidad de Madrid

Voz 1315 25:19 acusa una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez de improvisar está de lo hace por el anuncio que ha hecho esta tarde de destinar cuarenta millones a las comunidades autónomas para que puedan asumir la acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España la Consejería de políticas sociales Lola Moreno ha estado hace unos minutos en la Ventana de mi

Voz 26 25:37 primero está fijaron criterios de reparto a cada comunidad autónoma las cifras que se nos han facilitado no es son las correctas al menos en lo que respecta a la Comunidad de Madrid y además el Gobierno es ha pasado en la ministra ha pasado por alto una algo importante en su principal responsabilidad que es garantizar el reparto solidario entre todas las comunidades autónomas

Voz 1315 26:00 la consejera habla de ese desfase de cifras dicen que el Gobierno de Sánchez cuenta con que en Madrid hay quinientos veintidós Mena tutelados y desde la Consejería les corrigen y dicen ahora que hay novecientos que aunque no todos tutelados si están aseguran siendo atendidos por la administración bueno nos hemos ido a uno de esos centros donde los atienden al de Hortaleza que lleva años saturado hoy había ochenta y cuatro menores pero sólo hay plazas para XXXV y eso impide a los educadores como José Santos hace su trabajo

Voz 27 26:28 en nuestro proyecto educativo está basado en es el número de chavales para atender a una diversidad como él la Diosa de la infancia madrileña y es muy difícil trabajar con el doblegó con casi el doscientos por ciento los trabajadores como delegado de Salud estamos sometido a una situación de estrés constante durante dos años

Voz 1315 26:46 vamos ya con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 26:49 buenas tardes a esta hora tenemos el tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno hasta nudo Manoteras y las seis en Majadahonda y El Plantío complicaciones además de salida de la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz y A5

Voz 0919 27:02 su paso por Alcorcón la M40

Voz 28 27:05 retenciones en Coslada dirección A3 en la zona de Villaverde sentido a la A42 en el resto de la red vial madrileña de momento de esta obra se circula siempre

Voz 29 27:19 con síndrome post vacacional llega en la

Voz 31 27:35 no

Voz 32 27:38 la Comunidad de Madrid presenta Comedy las ventas dos mil dieciocho un evento gastronómico que se celebrará los días siete y ocho de septiembre en la plaza de toros de Las Ventas actividades para los más pequeños más de ochenta productores y los mejores por Tragsa degusta la extraordinaria oferta agroalimentaria de nuestra región entrada gratuita a por invitado comete las ventas Comunidad de Madrid

Voz 1315 28:00 esta tarde un conductor cuya de la policía ha provocado un accidente en San Blas ha chocado contra un coche que ha volcado después contra un árbol Tatiana Cuesta portavoz de Samur su conductor un amo

Voz 33 28:10 G de cincuenta y cuatro años ha tenido que ser rescatada por bomberos del Ayuntamiento de Madrid Samur Protección Civil la estabilizado y tras varias pruebas han comprobado que sólo ha sufrido fracturas en la mano y antebrazo derechos ha sido trasladada con pronóstico menos grave al Hospital Ramón y Cajal

Voz 1315 28:27 la Policía Municipal ha perseguido al conductor lo ha localizado después en otro barrio pero no ha podido detenerle el consejero de Educación ha visitado hoy un colegio que van a inaugurar en Getafe

Voz 34 28:43 así lo han recibido a las puertas del María Blanchard los padres y madres que van a llevar a sus hijos a este colegio van diré quién ha destacado

Voz 1315 28:50 el compromiso de la comunidad con la educación pública pero este es uno de los colegios de este municipio que no van a estar listos cuando empiece el curso hay cuatro más Isabel Galván Comisiones Obreras

Voz 6 29:00 de hecho el número de alumnos afectados directamente por las obras en los centros Cervantes El Bercial Elisa fija pero emperador Carlos Quinto alcanzan el número de quinientos setenta y cinco

Voz 1315 29:12 el alcalde de Brunete Borja Gutiérrez resta importancia a la polémica sobre la concentración motera que promociona el municipio en la que participa un grupo que venera a Franco el alcalde ha estado en La Ventana de Madrid

Voz 35 29:23 nosotros los ocho años organizando esto jamás hemos preguntado ni a qué partido votan mínimo que reeligió profesan si la profesora Nico qué cuesta hoy conquense levanta cada uno de los participantes en la concentración motera entendemos que hay un espacio

Voz 1315 29:37 llegamos así a las ocho y media para mañana se esperan temperaturas máximas que rondan

Voz 9 29:41 los veintiocho grados y mínimas de catorce y no se descarta algún chubasco hasta mañana

Hora veinticinco Deportes

con Ángels Barceló Iker

Voz 9 30:09 muy buenas tardes hablamos de Rafa Nadal que se Beckett un partidazo no has visto

Voz 0919 30:15 ha durado cinco horas ya eso quieren es madrugado igual no hubiera Notimex Lisenia insomnio tensión Fassa Rafa por la noche y cinco horas de tenis ese es un fenómeno ha perdido el primer set con el austriaco tiene seis cero y luego remontó algo ha ganado el segundo y el tercero ha perdido el cuarto ya ha ganado el quinto siete seis

Voz 1715 30:33 de eso fenómenos sacaban los califas

Voz 0919 30:35 la divos Nadal está en semifinales del Open de los Estados Unidos va a jugar el próximo viernes ante el argentino Juan Martín del Potro Del Potro que ganó a Rafa en los Juegos Olímpicos de Río pero que después ha jugado tres veces con él en esas tres ocasiones ha vuelto a ganar Rafa Nadal bueno así estaba Rafa después de meterse de nuevo en semifinales de un Grand Slam tras un partido de cinco horas

Voz 9 31:04 me lo emocional también para lo cual para muchos en mi carrera pero siempre son especiales por ser participa estos partidos por siempre la sensación en la satisfacción grande

Voz 0919 31:18 esta noche se va a intentar en semifinales Carla Suárez que va a jugar ante la norteamericana Mehdi son Case también otro gran deportista español protagonista del día Sergio García el golfista de Castellón que ha tenido un año que por ránking estaba fuera del equipo europeo de la Ryder Cup pero que hoy ha visto como el capitán del equipo le invitaba así que Sergio García estará a finales de mes disputando la Ryder Cup en París con el equipo europeo donde también estaba otro español Jon Rand en la Vuelta Ciclista a España ha ganado de nuevo otro italiano de marcha la general sigue encabezada por Simon Yates el británico Valverde sigue segundo a sólo un segundo de distancia y enseguida contamos la última hora de la Selección española que tiene hace de todo un andamio en el campo de entrenamiento o una visita a un skate Room aros contamos lo que es eso porque Luis Enrique ha tenido una idea para que los internacionales tengan una tarde entretenida

Voz 37 32:17 pero como siempre en el inicio del programa

Voz 0919 32:19 ha puesto de los mensajes de Whatsapp

Voz 37 32:22 pasa Gallego estoy por allí caminando dando un paseo por este mar de

Voz 0919 32:28 IVA en Jaén

Voz 37 32:31 esto me parece muy bien pero no hablamos de Quillo el Quillo se enfrenta mañana al Turia en las semifinales de la Copa de Diputación él Quillo un pueblo pequeñito de aquí de Jaén íter arcilla no hablamos el Madrid me parece muy bien la selección también ahí con Luis Enrique que tiene unas

Voz 0919 32:51 esa farsa de ese tío

Voz 37 32:53 a él le pega y cabreado perdía pero bueno que hay que hablar Quillo que estamos ahí en Primera Andaluza con un equipazo esta año Caño

Voz 0919 33:06 efectivamente el arcilla juega a las nueve de la no noche dentro de veintisiete minutos en el municipal de La Nava en un pueblo que se llama APA al de Becerro un pueblo de la comarca de la Sierra de Cazorla en Jaén se enfrenta al Deportivo tu gira que efectivamente también está en la primera andaluza Vaya partidazo deportivo Turquía Arkin ellos semifinal de la Copa Diputación de Jaén teníamos que hablar de la Orenga dejad vuestros mensajes

Voz 18 33:33 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él a los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 38 33:48 hola Gallego Ander cuando termines de hablar Reyal tiene una vez de Cristiano Ronaldo

Voz 6 33:53 sois unos

Voz 0919 33:56 hasta luego

Voz 18 33:58 inducir el PES seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:08 tiene usted razón pero cada vez hablamos menos ahora hablamos mucho

Voz 8 34:11 de Luis Enrique

Voz 0919 34:24 el seleccionador nacional que esta tarde para que los internacionales estén entretenidos les ha propuesto venirse al centro de Madrid desde Las Rozas bueno pues tener un rato de diversión en una skate Room para que no sepa lo que se esto es una casa donde hay una serie de pruebas que tienes que ir superando para pasar una habitación a la otra pruebas de habilidad pruebas de conocimiento pruebas difíciles según vas pasando etapa pues al final terminas y sales Si no la supera pues te tiras un rato ergo la pregunta es habrán salido ya los internacionales de la selección estarán en dificultades Uxue Caballero buenas tardes salido

Voz 39 35:04 qué tal Gallego si han salido hace una media hora Luis Enrique ha optado por hacer grupo en salir a la concentración de Las Rozas donde llevaban concentrados desde el lunes algunos de los jugadores como Isco Ramos Asensio Nacho Thiago Busquets Kepa o Íñigo Marquínez desplazadas dentro de Madrid para participar en ese escribieron como decías donde ha realizado juegos de habilidades físicas mentales consiste encerrar a un grupo de personas en una habitación y tienen que esperar pruebas y acertar pistas acertijos muchísima expectación a la salida los jugadores han estado una hora y media dentro y al salir se han dividido en cinco furgonetas el último en aparecer ha sido el seleccionador Luis Enrique que muy sonriente Gallego ha saludado a todos los aficionados

Voz 0919 35:37 la hora y media con pruebas de habilidades físicas y mentales la han superado está bien la selección porque además hoy se ha estrenado en Las Rozas el famoso andamio de Luis Enrique ese andamio que el entrenador de la selección ya utilizó en el en el Barça donde él se sube con sus gafas de sol a observar el entrenamiento que eso sí es a puerta cerrada y no lo pueden ver los periodistas casi todo es a puerta cerrada ahora Javier Herráez bueno está hola qué tal buenas

Voz 40 36:03 de si es casi todo a puerta cerrada menos lo del escritor nunca ha sido a puerta abierta en creo que todo el mundo salido de esa habitación famosa y veremos lo que pasa en los próximos días pero mañana también herramienta a puerta cerrada Pávez rueda de prensa de Isco un poquito un poquito más atractivo porque la verdad es que el ambiente en Las Rozas después del fracaso del mundial que fue para mí la peor selección lo digo porque la calidad cabía lo que se consiguió se ve poco ambiente en la selección española de fútbol en Las Rozas los capitanes no hablan Luis Enrique tampoco

Voz 0919 36:31 Luis Enrique no concede ni una sola entrevista individual solamente va a hablar con los medios en rueda de prensa correcto y bueno el que tenga que ser primer entrenador de la historia de España que no concede ni una sola entrevista fuera de las ruedas de prensa si va a ser el primero sí bueno va a conceder Torrejón que tiene derecho a hacer la entrevista ya pagado por ella pues la tiene pero el resto pues nada tan sólo la rueda de prensa previa aquí la de la Ser pues del partido los partidos efectivamente así que son las son los métodos de Luis Enrique la clave lo que decíamos ayer que consiga ganar que será el mejor el mejor síntoma pero sí que noto yo que hay un poco de tristeza en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a ver si se cambian los las tornas y España gana Inlaterra te digo rápidamente que la delantera va a ser Isco Morata Asensio en la portería De Gea está un poquito por delante de Kepa pero todavía falta saber quién va a ser el titular frente al equipo inglés

Voz 40 37:18 eso sí en el centro el campo Busquets Saúl Sergi Roberto tienen más opciones que el resto

Voz 0919 37:24 Sergi Roberto que por cierto hoy ha sido protagonista en la sala de prensa con él hasta Iván Álvarez Iván buenas tardes

Voz 41 37:30 qué tal Gallego buenas tardes y sois ha estrenado Sergi Roberto frente a los micrófonos frente a los medios de comunicación ya ha dejado tres mensajes muy claros el jugador del Fútbol Club Barcelona ha dicho que quería ir al Mundial que pensaba que iba a estar en esa concentración pero finalmente no los tuvo que las normas son cosas del Vestuario y atento a lo que dice Sergi Roberto sobre Luis Enrique le escuchamos

Voz 42 37:47 siempre he dicho que lo es hace muy importante creo que es un el entrenador adecuado para estar

Voz 34 37:52 la yo creo que el criterio de juego que tiene

Voz 42 37:54 pues ese adapta mucho a a lo que viene siendo el estilo de juego de la selección en con los últimos seleccionadores Si bueno creo que en el tema del Vestuario también es un es un grandísimo entrenador motivador y bueno creo que entre todos la verdad es que están todos muy contentos si yo también

Voz 41 38:11 hoy se han hecho oficiales Gallego los dorsales de la selección Sergi Roberto llega llevará el diecinueve Raúl Albiol heredado el número tres que llevaba Gerard Pique Íñigo Martínez el seis que llevó Iniesta Ceballos el veintiuno de David Silva

Voz 0919 38:23 el tiempo que evoluciona esos números algunos de los que nos da nuestro compañero son míticos el de Iniesta y Silva e incluso el de Gerard Piqué ocho y treinta y ocho esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 0919 39:34 noticia de esta tarde el Comité de Competición le ha quitado a Roque Mesa la segunda tarjeta amarilla que vio en el partido ante el Betis y que ya sabéis pues supuso su expulsión y que el Sevilla jugase quince minutos con uno menos y al fin al perdiera el partido dice el Comité de Competición que tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas de la prueba aportada el comité entiende que en efecto se reduce con evidencia la existencia de un error material del visionado de las imágenes se observa que el jugador amonestado Roque Mesa Si bien se desplaza en dirección del portero el rival Pau López no lo hace con tal contundencia como para interpretar que se interponen su avance más bien al contrario se concluye que es el portero adversario Pau López quién se echa encima del jugador amonestado Roque Mesa derribando le de acuerdo con lo anterior Se estima que existe un error manifiesto en lo reflejado en el acta arbitral y en consecuencia consecuencias estima las alegaciones formuladas por el Sevilla hice le deja sin efecto la segunda amonestación impuesta pero claro esto a Sevilla de que le vale ya bueno le vale para sacar un comunicado sacando pecho Santi Ortega que eso sí lo han hecho esta misma tarde buenas

Voz 44 40:48 qué tal buenas tardes si es que en esa esa información del Comité de Competición que tú reposaban ese acta lo que insinúa que hubo penalti saque le retira la cartulina amarilla Roque Mesa Ike además hay penalti la acción porque es más evidentes

Voz 1715 41:01 concluye que ser portero adversario el que sitúa encima de jugador amonestado derribando ya no sirve de nada no te puedes imaginar cómo son estos tres días viene esta ciudad con una jugada tan polémica pero Roque Mesa al menos como al menor podrá jugar el próximo partido en Sevilla con

Voz 0919 41:15 eso sí pero bueno la gente del Betis y estaba feliz habrá ya con recochineo encima claro eso es lo que tiene esta ciudad así además el el árbitro lo le da la razón en este caso el árbitro y si el Sevilla pues se ha ganado con gusto todavía el bar esto no lo va a solucionar Barcelona hoy tomaba la palabra el portavoz de Fútbol Club Barcelona después de una junta directiva no sé qué asuntos se habrán tratado en la misma ese partido en Estados Unidos demás Jordi Martí lo sabe hola Jordi

Voz 0985 41:45 buenas tardes Jesús pues sí sobre el partido en Estados Unidos ha dicho el portavoz Vives que la Liga ha hablado con el Barça para ofrecerle el encuentro y que los jugadores están en la tesitura de comprender de escuchar Hinault tienen una posición cerrada ni plenamente opuesta para un desplazamiento ha dicho Vives que el Barça juzga escucha le estratégico

Voz 6 42:07 los datos de la postulación del Barça

Voz 45 42:09 sí digamos que manifieste abiertamente su interés no pero cuando lo preguntan pues claro existe este interés cuando el club los socios y socias del Fútbol Club Barcelona entienden que la proyección internacional del Barça es muy importante es lógico que cuando se en los plantea la posibilidad de jugar un partido fuera en este caso en Estados Unidos puede ser en otro mercado estratégico el club preste a favor de poderlo celebrar lo contemple de manera abierta

Voz 0919 42:32 es decir que al club a los socios y a las socias de el Barça si les interesa solamente a los jugadores de la fe parece que es el único colectivo que se muestra ciertamente en contra de de ese partido

Voz 0985 42:49 algo más Jordi esos sí hombre sobre Piqué ha dicho que lo de Piqué es una cuestión privada y que no le va a sancionar el Fútbol Club Barcelona al tratarse insisto dice el club de una cuestión privada

Voz 0919 42:59 se refiere a la pérdida de puntos del carné a la verde exactamente conducido su vehículo sabiendo que no tenía los puntos hoy en Radio Barcelona ha estado el entrenador del Girona Eusebio que también es el otro equipo que puede jugar ese partido en Estados Unidos no

Voz 0985 43:15 exactamente lo que ha dicho Eusebio en el que te llegas es que lo aceptan pero que cuenten por favor que cuenten con los entrenadores con los jugadores escucha debió aceptar

Voz 46 43:26 es si se entiende que lo para los intereses de Girona o del Barça o de cualquier otro equipo

Voz 37 43:32 lo ideal y lo conveniente pues para para adelante

Voz 46 43:35 de todos tosco todos apoyar a partir de ahí pues a pedir que se cuente un poco con la opinión de los que formamos parte de pues de esta película

Voz 0919 43:46 el partido me parece a mí que se va a jugar y que al final todo el mundo va a estar feliz otras declaraciones del día la de Filipe Luis el lateral izquierdo del Atlético de Madrid concentrado con la selección brasileña que hoy ha explicado así como pues tú

Voz 43 44:02 su intento de salir del Atlético para irse al París Saint Germain Johan Cruyff eres mil liberara a equilibrar nunca Bianchi con esta temporada sube intentó que no era mes más estos momentos abriga manjar como a muchas ni Chirbes cero que hoy insistí mucho en las insistió ahí en Info insistía

Voz 0919 44:24 el pidió al club que le liberase como se había hecho antes con Gabi y el Atlético hoy el Cholo Miguel Martín Talavera decidieron que no era el mismo caso

Voz 1576 44:36 el alcohol como lo adelantamos en su día en Carrusel Gallego pidió salir queréis de París Anne Germaine pero evidentemente niveles Gabi porque tampoco lo ha demostrado ni mucho menos serán los tiempos de Gabi que ni siquiera había comenzado la pretemporada mientras que con Filipe quedaban muy pocos días para cerrar el mercado y ni siquiera se acercaba a unas cifra algo digna por un lateral izquierdo internacional por lo tanto se tuvo que quedar no es verdad tampoco lo dices Filipe como tampoco era verdad cuando lo dijo el otro día en Being que no insistió insistió y mucho e incluso con conversaciones

Voz 6 45:07 como y con el propio Cholo intentando forzar

Voz 1576 45:09 la máquina para que le dejaran salir rumbo a París

Voz 0919 45:12 más declaraciones del día la del capitán del Levante que ha estado con nuestros compañeros de Radio Valencia bueno ya parte dejar alguna declaración altisonante se ha vestido de comandante del Ejército de Tierra Espanyol lo habéis conseguido Chema va mano buenas tardes hola muy buena

Voz 0962 45:28 las sí lo hemos conseguido lo pueden ver en Cadena Ser punto com en Radio Valencia punto Es a nuestras redes sociales pueden ver vestido de comandante con la estrella de ocho puntas al comandante del Levante y al comandante de la Liga ya lleva tres goles en esta temporada José Luis Morales al que hay que preguntarle por la selección española por si Luis Enrique lo veo no el de momento no piensa en la selección a no ser que Luis Enrique quería encantado donde no iría tan encantado es al eterno rival y vecino al Valencia aunque juegue Champions aunque sea en teoría el equipo más grande de la ciudad Omar rico fíjate es inmoral es lo tiene claro a la pregunta de ficharía algún día por el Valencia

Voz 34 46:06 verlo valenciana ni nada yo por respeto al Levante no no podría jugar en el Valencia Poors simplemente mejor por ser el equipo de la misma ciudad pero diría lo mismo si jugaran el Atlético de Madrid me pregunta ahora por el Real Madrid on al español por el Barça quiere repetir

Voz 0962 46:22 darse en el Levante

Voz 0919 46:23 parece claro bueno en esta semana que no hay competición los equipos

Voz 1715 46:28 a primera división aprovechan para para jugar amistosos pobre

Voz 0919 46:32 ejemplo esta mañana ha jugado el Leganés y el Rayo Vallecano Leganés dos Rayo Vallecano uno el Villarreal también ha jugado contra el Villarreal B dos cero ha ganado el primer equipo y aquí está en juego Trofeo puchero de Alcorcón el mítico trofeo puchero de Alcorcón donde se enfrentan el Alcorcón de Segunda División con el Getafe es un derbi regional de la zona sur de Madrid Andoni De la Torre como estaba buenas tardes