Hora 25 (05/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:19 a esta hora repasamos lo más destacado de la actualidad este miércoles y lo primero es una operación de rescate en aguas de Alborán de una embarcación en la que viajaban más de cincuenta personas Salvamento Marítimo ha encontrado una balsa semi hundida hay varios muertos y se busca otra embarcación redacción en Andalucía Ana Fernández

Voz 0134 00:35 pues Salvamento Marítimo acaba de rescatar en el mar de Alborán a cincuenta personas de esa segunda patera semihundida era la segunda que se buscaba en esa zona donde también esta tarde la embarcación por línea ha rescatado a cincuenta y un supervivientes de una embarcación semihundida fin

Voz 0194 00:51 como cadáveres entre los supervivientes hay tres

Voz 0134 00:53 menores son migrantes que se suman a los ochenta y seis rescatados de dos pateras y que llegarán a las diez y media de la noche al puerto de Almería y a los trescientos nueve que Salvamento Marítimo ha rescatado de ocho embarcaciones en aguas del Estrecho y que han sido llevados al puerto de Algeciras en total casi medio millar de personas gracias

Voz 0194 01:11 Ana más noticias Ester Bazán de este tema porque se ha celebrado una reunión de la mesa de coordinación interterritorial sobre menores no acompañados que han llegado a nuestro país Reunión de ministerios y de gobiernos autonómicos de la que ha salido un compromiso del Ejecutivo de financiar con cuarenta millones ese reparto solidario Andalucía que pidió ayuda salido satisfecha Madrid no tanto ha hablado de improvisación en la Ser en La Ventana de Madrid la consejera de políticas sociales Lola Moreno

Voz 5 01:34 estamos ante una nueva improvisación lamentablemente a una nueva ambigüedad por parte del Gobierno de España por parte del Gobierno de Santi anunciado efectivamente que se van a destinar cuarenta millones de euros para la televisión a los menores extranjeros no acompañados eh nos han fijado criterios de reparto para cada comunidad autónoma las cifras que se nos han facilitado no son las correctas al menos en lo que respecta a la Comunidad de Madrid

Voz 0194 02:00 en unos minutos ampliamos el lo que se ha dicho en esa reunión y las reacciones que ha provocado ayer a estas horas estábamos a la espera de una comparecencia en el Palacio de la Moncloa después de la conferencia del presidente Quim Torra en la que iba avanzar su hoja de ruta para el nuevo curso político compareció la portavoz del Gobierno hoy lo hecho Pedrosa ha hecho en Suecia donde se ha reunido con el primer ministro de aquel país y allí ha pedido

Voz 1722 02:19 dime un delincuente de habitantes abrir un gran debate una gran conversación entre los no nacionalistas y los nacionalistas en Cataluña porque esta es la cuestión la oferta que está haciendo el presidente Torra puede satisfacer a una mitad de catalán espero a la otra mitad de catalanes no les satisface no es su propuesta

Voz 0194 02:42 la consejera catalana de Justicia niega que se hayan planteado como escenario librará a los presos además Ester Capella ha calificado de mala idea de medida innecesaria que el ministro del Interior se plantee enviar más policías a Cataluña para reforzar la seguridad ante la próxima Diada y el aniversario del uno de octubre ayer se suspendió la salida de trescientos guardias civiles que tenían previsto abandonar esa comunidad para incorporarse a nuevos destinos a partir de las diez como cada día repasamos con Sastre la crónica política en la que hablaremos de Catalunya así pero también de la situación en Andalucía de la política a las cosas de casa de cada una de nuestras Casas hoy les estamos contando que el precio de la luz ha marcado récord Facua quiere una reunión con la ministra de transición energética en medio ambiente para tratar ese tema del recibo de la luz que se quejaba Rubén Sánchez en el informativo Hora catorce no es un problema nuevo pero las soluciones nunca llegan

Voz 6 03:26 nosotros entendemos que desde hace décadas han sido desproporcionado los precios Marlene brutal de beneficio mucho ocurrida en como fija la tarifa eso sí gobierno tras gobierno todos anuncia un plan para frenar lo que ocurre ninguno lo hace

Voz 0194 07:41 siete minutos de la noche ocho siete en Canarias vamos ya con el repaso a la actualidad y con el análisis saludamos ya a esta hora de la noche a los tertulianos que nos van a acompañar hasta el final del programa hasta el final de la noche Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches nuevo horario nuevo horario estupendo horario perfecto Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches de los viernes no te creas que no te lo quita el toro cosa lo Velasco venga pues empezamos empezamos con una reunión que se ha producido esta mañana representantes del Gobierno y las comunidades autónomas han puesto hoy sobre la mesa el problema de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España en Andalucía la cifra de menores que han llegado sus costas se ha disparado hoy es la comunidad que reclama con urgencia una solución a este problema María Manjavacas buenas noches el CES en la selección desea mientras abonado hora25 sí sí encantada y la solución la ha dado la ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social Carmen Montón si es una solución de urgencia

Voz 1444 08:33 la extraordinaria lo ha recalcado no una sino muchas veces la ministra se recurre de nuevo al decreto ley al que ya estamos acostumbrados para que para aprobar a partir de cuarenta millones de euros para atender a estos menores este dinero exactamente dónde va bueno pues va a las comunidades que ya tienen a estos menores léase el caso de Andalucía también de Ceuta y Melilla ya las comunidades que solidariamente quieran acoger a estos menores para atenderlo esto cómo se va a articular bueno pues lo va a explicar la ministra Carmen Montón

Voz 0385 09:03 esta aprobación de este real decreto que impulsa el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social implica un reparto estatal de fondos en concreto cuarenta millones de euros para la mejora de la atención para también eh la atención solidaria de los menores extranjeros no acompañados por parte de las comunidades autónomas

Voz 1444 09:27 sería solidaridad pagar la solidaridad pero creada diez

Voz 0194 09:29 lo que el resto de comunidades tienen que decir yo no acepto este de Andalucía que está colapsada vengan tanto si está

Voz 1444 09:35 exacto de hecho desde que se apruebe el decreto han dicho que en unas seis semanas desde que se apruebe las comunidades tienen quince días para inscribirse por decirlo de alguna forma en esta lista de solidaridad entoces entrar dicen que están dispuestas a acoger a inmigrantes menores que no están acompañados se fija el número de menores por cada autonomía entonces en ese momento se dispone al reparto de los fondos si tú te quedas con diez imagino que te corresponde dinero ese te quedas con cinco te corresponde otro esto por supuesto no han recalcado también que va a estar vigilado para que se cumpla los requisitos de toda la calidad en esta asistencia que se va a dar a los Mena

Voz 0194 10:14 estamos hablando de los menores y sobre todo destacamos eh Andalucía que es quién tiene un número más importantes

Voz 1444 10:19 lo de que cifras estamos hablando bueno pues una cifra la cifra ha sido una sorpresa porque nosotros hasta que ha hablado la ministra el dato que teníamos era que era siete mil menores los que estaban en España no acompañados siete mil menores extranjeros bueno pues esta cifra ha subido y ahora mismo el último balance nos dice Nos lo ha dicho la ministra son diez mil menores luego hace este balance la mayoría son marroquíes eso también os lo digo porque allí también oro decían y la mayoría ha sabido repetido eh que entran por Andalucía también por Ceuta Melilla de ahí la petición para esa solidaridad compartida pero también os debo decir que el cálculo no debe ser sencillo y hace unos minutos me encontraba con un por eso he traído a colación este tema porque la consejera de Madrid Lola Moreno bueno ha salido

Voz 0907 11:05 en la reunión ha dicho que esta medida improvisada lo decía que a los

Voz 1444 11:08 compañeros de nuestros de redacción Madrid ir decía claro además el cálculo está mal hecho porque eh vamos a escuchar la primero y ahora os digo yo el cálculo sobre el que hace pero lo que decía era que había un desfase de cifras que la cifra que contaba al Gobierno no era la Real que ellos tenían de de menores para atender la escuchamos

Voz 17 11:26 no se han fijado criterios de reparto a cada comunidad autónoma las cifras que se nos han facilitado no son las correctas al menos en lo que respecta a la Comunidad de Madrid

Voz 0194 11:36 en este caso en Madrid la diferencia es notoria por

Voz 1444 11:39 el Gobierno central dice que hay que quinientos veintidós menos tutelados ir desde la Consejería dicen que hay novecientos atendidos por la administración e casi casi casi claro claro por eso digo que esto por comunidades claro que ahora mismo de hecho del subí al subir de siete a diez mil en un momento de la mesa el preguntábamos por unas siete mil horas siete mil no según el último balance son diez mil pero claro hacer el balance Portolas comunidades imagino que al ver esto es una deducción mía al ver lo que ha pasado en Madrid imagino que se repetirá en lo que os decía ya concluir de esa reunión Gobierno con las comunidades autónomas

Voz 0194 12:12 ha salido satisfechas contentas en Andalucía en el caso de la Comunidad de Madrid pues ha salido reticencias pues vamos a ver cómo ha salido María José Sánchez Rubio que es la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía consejera muy buenas noches es

Voz 17 12:26 buenas noches hoy nos la verdad es que nosotros por primera vez creo que es importante destacarlo hubo bien no se escucha en este tema que veníamos advirtiendo al Gobierno del PP así que había que coordinar que era necesaria una política de Estado y la verdad que nunca obtuvimos respuesta hasta ahora así que creo que es importante que se marque la solidaridad entre comunidades autónomas que se apoye también económicamente de Iker coordine todo lo que es la el protocolo de atención a los a los menores no acompañados

Voz 0194 13:03 a ustedes les cuadran las cifras lo digo porque lo escuchábamos a la consejera de Madrid decidió que no son las mismas las cifras que da el Gobierno central con las que tiene la Comunidad en el caso de Andalucía coinciden las cifras

Voz 17 13:13 bueno nosotros tenemos un sistema que él sí que hemos oficial que hay que exime IPE que se aplica a todo el mundo nosotros ahora mismo no aparece a treinta y uno de agosto cuatro mil setecientos noventa y ocho menores no acompañados es decir prácticamente en cincuenta por ciento de lo de lo que hay en todo este país porque además esto va cambiando día a día mientras estaba en la Reunión estaban entrando por la costa pateras de Andalucía patera tiene y había en esas pateras que entraban ciento cincuenta y tres menores no acompañados que inmediatamente no lo han puesto a disposición con un sistema de protección que está al setenta por ciento ocupado por estos menores en estos momentos en las plazas residenciales Ike Ike ha supuesto una permanente generación de crédito vaya por cuarenta y cinco coma cinco millones de euros en solitario portal comunidad autónoma estoy era un tema que había que hacer algo porque es absolutamente urgente hacerlo

Voz 0194 14:17 esta cifra construida de cuatro mil setecientos noventa y ocho sí coincide con la queda al Gobierno en el caso de Andalucía

Voz 17 14:22 sí sí coincide con la que da el Gobierno porque nosotros es que nos morimos de la misma cifra del sistema es que hay lo que pasa que con los menores no acompañado ocurre algo que es importante en primer lugar que entran en un tramo de edad que en muchos casos tan cercano a la mayoría de edad doce una vez que se dan de baja del sistema de protección no es que desaparezcan estos chicos y esta chica no no es chico ETA aquí pues hay que intervenir con ello desde el punto de vista social porque como lo los menores de protección

Voz 0194 14:57 la comunidad de autonómica que me digan una cosa consejera ha visto voluntad porque estamos hablando de la solidaridad entre comunidades ha visto voluntad por parte del resto de comunidades para acoger algunos de estos menores y aliviar de alguna forma la presión que tiene Andalucía

Voz 17 15:10 pues yo he visto he visto solidaridad buena disposición ya de la anterior reunión en agosto también dependientes de que hubo algunas que se posicionaron en otro sentido pero yo creo que también ayuda que finalmente puede haber recursos para atender a estos menores yo creo que eso es importante pero yo he visto solidaridad porque en muchas ocasiones propias comunidades autónoma que donde nunca no son puerta de entrada no son puerta de entrada sin embargo se ofrece pero las que ya lo han sido en su momento como fue la cayuco pues la comunidad década haría no entiende porque sí Ellos lo surgieron también es un momento de decir yo creo que esa solidaridad es importante porque no se obtendría de ninguna manera que nosotros les temo pidiendo solidaridad auguró a los países europeos y seamos incapaces de tenerla en nuestra diecisiete comunidades autónomas que formamos parte de un país

Voz 18 16:06 la consejera a la ministra le hemos preguntado nosotros que se había visto esa esa solidaridad la misma pregunta que le ha trasladado Ángels Barceló y ella noticia en todo momento he visto la solidaridad pero ha sido incapaz no no no hemos podido sacar ninguna comunidad que nos diga que ha sido solidaria porque yo en un momento dado leí Aragón y bueno no ha dicho ninguna común

Voz 0194 16:25 Irak ustedes allí lo han tenido más claro

Voz 17 16:28 no han sido bastante y además lo han ido manifestando una tras otra alguna han puesto alguna te preocupa Naciones recalcó la necesidad de que esto quede suficientemente bien definido bien coordinado por el sistema de protección en un sistema que tiene que atender todos los desamparo de los niños que tienen situaciones de riesgo en nuestro país a la vez tiene que atender a estos niños que tienen situaciones de riesgo por el hecho de llegar sin acompañamiento e pero son en muchos casos menores

Voz 0194 17:02 eh

Voz 17 17:05 de edad centralidad que vienen con una perspectiva diferente a lo que puede ser un desamparo nada más verlo niño más pequeño

Voz 0194 17:12 una una última una última cuesta la consejera ha generado polémica la petición que salió del Gobierno de Andalucía de devolver a algunos de estos menores a Marruecos se puede garantizar o está activar este protocolo es algo que que se ha planteado realmente se puede garantizar la seguridad de estos menores en el caso que volvieran a Marruecos

Voz 17 17:33 bueno es que no es cierto lo que se ha ido transmitiendo la presidenta habló habló de la reagrupación familiar en aquellos casos en que una vez informada la familia que están perfecta cuando estén perfectamente identificada con todas las salvaguarda de los derechos internacionales de los niños se pueda producir pero eso no significa en absoluto que no se vayan a tener las debidas garantías Por otra parte bajo ningún concepto es que llegan los menores y vayan a devolver momento se ha planteado así en absoluto si además la presidenta adaptado siempre con la mano abierta en toda la crisis de los refugiados y de hecho hemos con Hanún tenemos hemos tenido convenios para cogerlo aquí los acogemos ahora mismo nosotros tenemos refugiado tenemos los menores inmigrantes no acompañados y estamos trabajando lo que pasa es que el sistema de protección no se pasado Un porcentaje de ocupación necesita ese reparto necesitamos esa solidaridad entre las comunidades lo necesita porque el sistema de protección no podría

Voz 0194 18:42 pues no solamente

Voz 17 18:45 a estos menores sino al resto de los menores que son necesarios atender

Voz 0194 18:48 consejera yo le agradezco que no haya atendido muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 17 18:52 gracias a ustedes yo creo que está el tema es muy importantes en primer lugar que seamos conscientes de que son niños y niñas que entendamos que viene en situación vulnerable que sepamos que hay que tener garantía absolutamente garantía de respeto de los derechos de los niños y las niñas tal como establece la Convención Internacional Iker pueblo siempre ha sido muy solidario no hablo sólo de Andalucía que es lo que este país lo demuestro

Voz 0194 19:19 así así así es con será muchísimas gracias y muy buenas noches hasta luego le preguntaba precisamente a la consejera a esta petición que que salía del del Gobierno a palabras además de la propia de la propia presidenta que ha matizado y ha explicado la consejera desde aquel momento seis de Children había manifestado la preocupación por esa posibilidad de que algunos de esos menores fueran devueltos a Marruecos Andrés Conde es el director general de esta ONG Andrés muy buenas noches respiran más tranquilos al saber que en la reunión de esta mañana ni siquiera se ha abordado la posible devolución de menores a Marruecos

Voz 17 19:53 con mucho más todo el mundo entonces Verdonk desde luego es una solución es pues que elevaba enormemente los riesgos para con estos niños y niñas no lo escuchaba consejera ahora declaraciones previas que ha hecho no pueden matizan desde luego esa esa posibilidad porque el desayuno

Voz 0194 20:10 quiere de garantizar que los porque al final es es es un protocolo que existe hay alguna manera de garantizar que los que fueran devueltos en el caso de que esto pasara volverían con sus familias

Voz 17 20:22 vamos a ver verle bueno primero de todo para nosotros a la propia terminología hablar de evolución de huertos no es casi es una simple Guaje más de mercancías que humanos que sumadas es lo primero pero en fin a veces se usar ese lenguaje Le que lo primero es que la devolución forzosa de niños y niñas lo contrario a la Convención sobre los Derechos de niños en donaciones olvidar que es un tratado internacional vigente y vinculante para el Gobierno de España y que por tanto sería una medida completamente ilegal otra cosa es la devolución voluntaria

Voz 19 20:58 cuando se cuenta con el con el acuerdo

Voz 17 21:00 el niño eso es una de las posibles soluciones duraderas se llama que ofrecer a estos menores no pero para eso es imprescindible que haya una evaluación individualizada caso a caso de cuáles serían las condiciones familiares de retorno para esos niños de en qué medida esa familia ya esa comunidad a la que se reintegró ofrece las condiciones de seguridad apropiadas

Voz 0194 21:22 no han aumentado muchísimo la llegada de de menores no acompañados

Voz 17 21:28 ha aumentado mucho sea ya desde el año dos mil dieciséis al diecisiete aumentó un sesenta por ciento números de estos menores tutelados por las comunidades autónomas no tenemos lógicamente datos de este año todavía porque está en curso pero todo apunta a que la el aumento va a ser mucho mayor si la momentos grande

Voz 0194 21:45 pues muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches

Voz 17 21:49 muchas gracias a vosotros pregunta vosotros Gonzalo

Voz 0194 21:51 problema una cuestión que está sobre la mesa María Si tienes que te el cine puedes irte que no sea que eran empieza a la señora se lo digo a las ocho y media venga venga arenga Gonzalo es un problema realmente que tiene algunas comunidades lo que está pasando en Andalucía que prácticamente acoge el cincuenta por ciento de todos estos menores no acompañados que yo cuando tengo problema que es urgente buscar una solución es evidente que la devolución aunque esta palabra esconde no es la paz no o no no es la palabra adecuada es evidente que no es la solución

Voz 13 22:22 la analogía que ha utilizado la consejera es exacta no no podemos ha pedido protestar porque la frontera del sur de Europa no pueda asumir todos la la inmigración todo el peso de la inmigración lo demandamos a los demás países europeos no puede ocurrir que el sur de España tenga que asumir la total responsabilidad de todo ello no puede pasar que el principio de subsidiariedad que cedamos soberanía a los estratos superiores funcione pero que cuando se trata de dar recursos los de arriba abajo en cambio esto no pase en ese sentido yo creo que esta reunión de esta mañana es algo que que debemos celebrar como un éxito del funcionamiento de las autonomías de suelo la Coordinación Autonómica incluso más aún que del del caso acuarios no creo que el presidente días que decía que en Andalucía hay un Aquarius pues cada mes prácticamente mean Juan más aún no

Voz 0194 23:07 esta misma noche está viendo un acuario sabríamos a las nueve en el boletín de las nueve contando las pateras que estaban llegan

Voz 13 23:12 en efecto de tal manera que no podemos decir que está coordinación autonómica aunque sea una medida de urgencia desde luego es un éxito que debemos celebrar yo no sé si es el haber sienta Díaz el Ejecutivo andaluz tenía verdaderamente la intención de que hubiese una legislación para la devolución de menores una medida de presión

Voz 1971 23:33 pero es verdad

Voz 13 23:33 que un pub declaraciones de la presidenta que que eran cuestionables no no se puede interpretar que los menores vienen engañados como dijo por las mafias bueno no digo que no pase la casuística tiene que ser muy compleja pero no debemos interpretar no debemos interpretar cuál es la intención de fondo cuál es el origen el hecho es que una vez que vienen sino hay una garantía total de que puedan ser a volver a sus países en unas condiciones dignas y tuteladas entonces eso no no pasan exterior

Voz 1971 24:03 a ver yo también me congratula del éxito de esta mañana pero yo quiero destacar aspectos bastante bastante negros cuando llegó el tema del Aquarius como era cuestión de hacerse la foto allegada el barco el interés europeo Macron el apoyo de Angela Merkel y demás hubo muchos presidentes autonómicos qué dijeron que ellos estaban dispuestos a aceptar parte de los actos en el Aquarius que está pasando con Marruecos los menores y los mayores que no tienen Publicidad que no solamente eso sino que Europa ha empezado a mirar para otro lado ciento ya se acabó la solidaridad incluso la interior la la la filial española entre Comunidad

Voz 0907 24:42 exactamente y entonces ha tenido que ser

Voz 1971 24:45 en Andalucía la que haga un llamamiento porque claro aparece como que nos hemos puesto orejeras y no no queremos enterarnos de que los centros de Motril de toda la costa andaluza no es que estén saturados es que no cabe ni un alma más ahí dentro entonces es bastante lamentable que tenga que ser una reunión en la que el Gobierno ponga por medio cuarenta millones como forma de estímulo poniendo entre comillas la palabra estímulo para que el resto de comunidades autónomas cumplan con esa solidaridad de la que alardean pero que luego no es que Kuta momento de la reunión no sale el compromiso firme de Ingla área limosna con Adidas de ninguna claro clama al cielo o ir a la consejera de Madrid diciendo que tiene novecientos niños cuando en Andalucía hay cuatro mil quinientos entonces esto es lo mismo que Macron que sus medallas pero porque ha puesto los gendarmes en la frontera de Hendaya Juan Carlos

Voz 1170 25:41 a ver yo de yo casi me niego a congratular me duele del éxito de una reunión que debería ser lo normal porque no consigo entender que las comunidades autónomas no tengan mecanismos perfectamente reglados y perfectamente establecidos de funcionamiento coordinado que imagino lo que tenemos un problema de articulación real del Estado insinuó Laure lo reconocemos creo que lo podemos aplicar a este problema lo podemos aplicar a otros pero yo creo que no podemos hacer lo congratularnos de algo que debería ser el el funcionamiento normal de de un Estado la solidaridad está muy bien pero es una palabra un poco falsa completamente yo no quiero que una comunidad autónoma por son la solidaridad echo una mano a otra no es un problema de Andalucía es un problema de España y es un problema de Europa por tanto no hay una solidaridad no hay un acto voluntario de decir que bueno soy es una obligación moral que todos tenemos y por tanto no no cabe eso de apuntar tengo una lista ver si yo quiero cinco o quiero diez hoy a usted le tocan cinco diez y hay mecanismos si hay baremos para poder rehacer la distribución yo creo que ese es el funcionamiento normal a parte de esto es un problema extraordinariamente complicado hay desde niños pequeños de mediana edad niños que están en diecisiete años pero otros muchos que no se sabe qué edad tienen es decir que es un problema realmente complicado o nos tomamos la política migratoria absolutamente en serio y con la consideramos que lo que había decir no es que debemos criminalizar la la la emigración es un problema genera problemas o asumimos eso o verdaderamente no les vamos a poder dar solución necesitamos una solución una solución nacional europea sí pero una solución que no esté basada en la solidaridad sino que esté basado en la justicia

Voz 0907 27:31 el amor yo yo que sigue pienso Juan Carlos que es una buena

Voz 0194 27:34 dice la reunión de hoy contigo sí que pienso que es una mano dice la propia consejera andaluza nos decía que bueno al menos se ha puesto sobre la mesa cuál era el problema si pienso que eso no se soluciona con parches que no tiene la sensación no que cada cada iniciativa de este tipo un parche es

Voz 13 27:49 claro yo las la solidaridad a la que tenemos que aludir Juan Carlos no es esa solidaridad moral como un impulso extraordinario para ayudar al otro es la solidaridad que llamaron los los sociólogos de diecinueve

Voz 0907 28:01 de Durkheim sobretodo de la solidaridad orgánica

Voz 13 28:04 en la medida en que vivimos todos en una sociedad en la que hay una división de las tareas una visión de trabajo una división de las competencias en la medida en que todos dependemos unos de otros nos debemos por lo tanto una reciprocidad no es un automatismo no no debe de no no depende de de una virtud moral cómo podemos interpretar esto debe ser como bien decías Juan Carlos hay algo automático es extraordinariamente complejo y además es extraordinariamente caro Tendero menor y citamos atención psicológica atención jurídica seguimiento y esto requiere un operativo que además no creo que se ponga funcionamientos de un día para otro por lo tanto desde luego la solución debe ser sistémica porque ahora las comunidades autónomas tienen quizás más fondos pero tienen un papelón para gestionar todo esto

Voz 1971 28:48 interés alza un plan de inmigración hace falta un plan hace falta que el Gobierno de este país presente al al Congreso los diputados un plan de inmigración no se tenía toros son Ángels tú no por mandar quince a Córdoba si ETA Cuenca os habrá dependiendo

Voz 0194 29:05 de la solidaridad de de Córdoba de Cuenca exacto claro

Voz 1971 29:07 no o de cuánto dinero los tés o en cuanto les claro que es más triste todavía entonces hace falta

Voz 1170 29:13 no hay inmigrantes algo no sólo es el acogimiento sino que hacemos cosas menores que es va a ser su futuro que le los los insertamos en el en el en el ámbito educativo lo lo cómo lo como los gestionamos porque la idea de traer los llevamos a un centro y ahí van a estar hasta los dieciocho años en los de esto de hecho no lo decimos iros buscaron la vida me parece que tiene el Madrid mínima seguridad entre otras cosas porque ellos no tienen la posibilidad real de inserción en los mecanismos sociales normales tienen otros mecanismos tienen una serie de obstáculos que no pueden solucionar por por propia voluntad por tanto la sociedad tiene que ofrecerle unos mecanismos de integra

Voz 13 29:50 el problema es porque el hecho es que autobús estaban saliendo están sabiendo con menores y con y con mayores de edad otras comunidades muchas veces sin previo aviso ahora por lo menos aceptan aceptan recibirles era problemas y un presupuesto yo creo que esto no es que sea una noticia buena sí misma pero debe ser celebrado como un ejemplo de algún modo si no hay un plan de inmigración europeo al menos que España presuma de lo que hace y que aunque sea por vergüenza ajena a los demás países deban también reaccionar

Voz 0194 30:17 esta cuestión más gente bastión más relacionada con menores con los menores adoptados en Rusia en Ucrania en Cataluña se ha hecho un estudio que da como resultado que más de la mitad de los niños adoptados en esos países entre mil novecientos noventa y ocho dos mil dieciséis sufren algún tras torno del espectro alcohólico fetal de ellos un veinte por ciento lo presentan en su expresión más grave qué quiere decir esto bueno pues que estos niños presentan patologías derivadas del consumo de alcohol en general pero también del consumo de alcohol de la madre por parte de la madre durante el embarazo Teresa Núñez es la madre de un niño adoptado en Ucrania en dos mil cuatro Teresa muy buenas noches hola muy buenas noches en qué se traduce co cómo está tu hijo siendo y teniendo síndrome alcohólico fetal

Voz 17 31:01 a ver ni con la actualidad tiene quince años lleva con nosotros desde los seis meses hay bueno desde que llegó hasta hoy ha sido Cortijo peregrinar de médicos tratamientos en terapeuta Annecy diferentes cosas no eh eh algunos ejes ha servido para algo y otras muchísimas no otras de pena seguimos llevada puertas equivocadas tardamos siete años al que recogía agnóstico

Voz 0194 31:26 a vosotros cuando cuando os dais cuenta de que de que hay un problema

Voz 17 31:30 nosotros en principio piensa que es adoptada cosas lógicamente cuartos llega llega con muchas carencias porque ha entrado institucionalizado un centro pues eso durante dieciséis meses no entonces el principio todos todos achaca a la falta desfiguración a la falta de de las carencias los niños las llamadas no es décimo va pasando vemos que aquello no avanza como tenía que avanzar no ahí empiezas a recurrir a diferentes tipos de especialistas y también nos recibió el diagnóstico el trastorno déficit atención y no pero enseguida ves cuando comparas con otros niños con este problema pues que no tiene nada que sea que no se a haber algo me bueno seguimos investigando y al final pues después de haber llegado

Voz 0194 32:23 no sé si tiene tiene tratamiento Teresa

Voz 17 32:26 bueno al final me de alcohólicos fetales suelen saber que es hija no tiene cura y en lo que sí que tío porque dirigido se ha dormido lógicamente están afectados eran osea es son todo el Papa directamente al feto quiero decir que no en el cerebro entonces esto no tiene solución entonces lo que sí que necesitaremos muchas terapias mucho acompañamiento mucha ayuda para palear para que no para curar de ninguna manera que ahora por ejemplo ya te digo de que quince años está haciendo el tercero de la ESO que somos todos pero no usted es un curso muy adaptado muy bueno muy impopular hoy iría no te quiero ellos van a colegios especial ahí tengo pánico a que salga de la escuela porque es que no sé qué haremos osario concretamente prefiero que suspenda eso porque prueba no habrá ningún cetro de puede ir ir adaptado como hasta ahora me entiendes entonces ahí hay un bar Laguna es claro pues que eso pueden acudir al centro y que era algún tipo de irritado bueno pues no sé no sé qué tipo de centros que podremos caminar no tienen ningún tipo disgustillo por nada eso son una espada todas las dificultades mayores no porque no tienen

Voz 19 33:40 con la ilusión de ningún tipo de la curiosidad

Voz 17 33:43 no no les mueve la curiosidad por lo tanto es muy difícil apreté registró a la porque se hacía nada sabes cuándo

Voz 0194 33:48 cuándo supisteis el problema que tenéis con con el niño entrase contactó con otros padres buscan otros padres que estuvieron en la misma situación

Voz 17 33:56 sí yo pone entre cuando tuve conocimiento de la enfermedad del niño le pregunté al médico que me lo dijo le dije bueno yo estos chavales de mayores como son no entonces él me dijo que conocía dos casos nueve años estaba en la cárcel no que yo recordé Roma con Santiago para averiguar dónde chico llego ser familias no era casualidad no es dos mil catorce

Voz 20 34:21 a los

Voz 17 34:23 Jornadas aquí Barcelona a nivel europeo no ahí entonces sobrepasar no entre puñetera casualidad entonces fuimos bueno y entramos en contacto varias familias famosas Spice en aquel momento el dos mil doce pero no nos pasamos los me Iceta alguien pero estamos entrando en contacto pues estamos a quedar para tomar un café y al final vimos la necesidad te de creer bueno pues una asociación para bueno para para para trabajar juntos en el mismo sentido no irá a las

Voz 0194 34:54 puertas quiero decir en nombre de todos los claro hacer hacer más fuerza tiene amigos tu hijo

Voz 17 35:02 pues Ribery dijo no tiene amigos mi hijo tiene compañeros de clase en Lugo tiene un chaval porque también parece esas pertenece a la Asociación no es trato se llama Asociación de Familias Afectadas alcohólico fetal hay casos pues que los padres pues tenemos buena sintonía procuramos que a pesar de que cada uno vivimos en una punta de Barcelona que quedar costo mágico posible para que ellos Cano una una un mínimo de relación con otros

Voz 0194 35:32 otros chavales

Voz 17 35:34 claro quisiera ver él es difícil que tengo amigos porque como oseznos no conoce la empatía habilidades sociales él no conocen sea el valor de las cosas y pontificar el dinero sacado rostro legal recargado que tienen miedo en tiempo entonces ha puesto él sinceramente lo que les pasa a estos chavales a los que los que la cama junto con ellos una falsos amigos no son gente que normalmente utilizar pues para bueno pues para otro tipo de cosas la mayoría de liquidan esos así porque eso porque no conocen la consecuencia de sus actos no tienen tiene la facilidad para caer en cualquier tipo de adicción pues eso a todo gas alcohol tabaco juegos máquinas etc

Voz 0194 36:23 Teresa nos parecía interesante hablar contigo a raíz de este de este informe que hemos conocido los datos informe conocido en Qatar muchísimas gracias por haber estado con nosotros

Voz 17 36:31 a vosotros muchas gracias me haría lo que importa es la asociación porque aprovechando todo es no

Voz 0194 36:39 pues dímelo dímelo

Voz 17 36:42 es WWW punto o el reciente

Voz 0194 36:45 a Fasa punto o RG muchísimas gracias

Voz 17 36:48 tiene muchas gracias hasta luego

Voz 0194 37:07 es tiempo para la cara ven hora25 Sara Ab3 buenas noches qué tal buenas Manager el ministro Marlaska ordenó la retirada del borrador que quería prohibir los tatuajes a los guardias civiles

Voz 1880 37:17 si esa va a ser nuestra excusa hoy para hablar de los tatuajes esa orden es la orden general sobre personal aspecto físico y trato con la ciudadanía con la que se regula la atuendo y el comportamiento de los guardias civiles hasta ahora se les exigía no tener tatuajes au taparse los ojos a cubrirlo superarlos no tenerlas o zonas de la cabeza restauradas y lo que ha hecho el ministro de interior es acabar con esto hombre la decisión del ministro es comprensible por muchas razones por una de ellas porque el mismo lleva en su muñeca derecha un tatuaje

Voz 0194 37:44 la visible muchas veces les obliga a estas fechas

Voz 1880 37:47 las formas en el suelo con piedra rompe así el poeta chileno Raúl Zurita que dice Ni pena ni miedo bueno el caso es que las asociaciones de la Guardia Civil ya habían amenazado con recurrir a la Justicia sino si hacía este cambio Juan Fernández es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya hemos hablado con el esta tarde

Voz 22 38:04 valoramos positivamente la intervención de otras flexible a la Guardia pero por otro lado preocuparon también por la segunda el conflicto tiene tintes CD porque la propia Guardia Civil pretendían sacar adelante una norma sin el consenso de la de los pero cortarle las asociaciones Extragón hubiera volvió un cuerpo en ciertos aspectos anacrónico que les cuesta adaptarse a los tiempos modernos fruto de esto es la polémica que ha desatado una norma que pretendía dar tres meses para eliminar del cuerpo un tatuaje obtener que es real dar una declaración jurada de un tatuaje que tú tengas que Guardia Civil tengan en una zona de su cuerpo que no están

Voz 0194 38:44 venga mojaron Juan Carlos tatuajes sí o no en las Fuerzas y Cuerpos en los cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 9 38:50 entonces me parece que el decoroso otra cosa es llevar un tatuaje Haro temores a estas alturas la verdad no me parece

Voz 0194 38:56 en este caso si el jefe de la Guardia Civil le llevas

Voz 9 38:59 pero el tatuaje imagínate que una cosa muy rara pero por lo normal es que yo me los tatuajes y estamos más que acostumbrados a ver obtuvo once tatuajes

Voz 1084 39:08 la verdad es que desconocía la existencia de de esta norma me parece una verdadera barbaridad contra derecho y sobre todo de la autonomía con el propio cuerpo

Voz 9 39:18 tú Villoro absolutamente de acuerdo con Marlaska sea qué es esto de hacerles borrar los tatuajes cada uno que se ponga en el cuerpo lo que quiera no depende de lo que se actúe a lo mejor pero así no se leve pero si no se le ve

Voz 1880 39:39 ahora se ya se queda muy evidente recurrirá a tatuar que para hablar de tatuajes pero es que es muy bonita y además refleja cómo ha evolucionado la moda de los tatuajes en el tiempo no porque antes lo llevaban los marineros como es este el de la canción de la Piquer o los presidiarios porque era algo muy minoritario no

Voz 0194 39:58 Nos vamos a atrás en la Historia antes de de la Piquer que fueron los primeros que setas

Voz 1880 40:01 Eduardo pues esto te va a gustar mira parece que el primer tatuado en la historia es un tal que es el hombre de hielo un cazador del neolítico que vivió hace cinco mil doscientos años se descubrió su cuerpo en los Alpes italianos en mil novecientos noventa y uno parece que tenía y tatuajes en la espalda en la rodilla y también en Japón se descubrieron unas figuritas del tres mil antes de Cristo que tenían dibujos de tatuaje

Voz 1971 40:24 el boom de ahora el de ahora bueno para llegar hasta aquí

Voz 1880 40:27 hay tres momentos importantes en los años sesenta y setenta es cuando se ponen de moda entre los hippies luego en los ochenta el tatuaje llega más a la cultura pasan el rock deja de convertirse en algo tan marginal para convertirse ya en un principio de arte a inicios del siglo XXI cuando cualquiera de cualquier edad y profesión y nivel social ya se hace cualquier tatuaje Alfonso Ramos lleva tatuando desde mil novecientos noventa y ocho y el pertenece a la Federación de tatuador es es el director además de la Escuela de tatuajes Campus y él nos puede contar que es el tatuaje Alfonso Ramos

Voz 0194 40:57 muy buenas noches hola buenas noches quién seta actúa hoy en dos mil dieciocho quiénes son los clientes

Voz 19 41:04 de la verdad en todos los ámbitos

Voz 0194 41:10 de cualquier persona de cualquier edad también me estoy me estoy refiriendo alguien que debuten el tatuaje por ejemplo a los sesenta y cinco

Voz 19 41:20 sí se se aunque la piel no es la idónea ya en muchos casos ha supuesto actuar desde luego no ya ya tatuaje no sobre cómo hace tiempo

Voz 0194 41:28 qué es lo que más te piden lo que más se pide ahora

Voz 19 41:31 pues hombre la verdad que para gustos los colores pero yo diría que sobre todo en España últimamente lo tenemos un es momento diría yo llamas como más de gusto ya la gente empieza a tenerlo como lo culto y sigue empiezan a pues a ver más yo creo que hoy en día el realismo

Voz 0194 41:48 un poco que se está poniendo bastante de moda es lo que más se suele Peridis y qué requisitos tiene que cumplir un tatuador

Voz 19 41:54 pues de términos legales acartonaba en el tema entre México sanitario tener vacunas al día pero sobre todo una formación académica biología ya empieza a ser bastante necesario porque él muchísima calidad de muchísimas personas que saben que los que tienen en el cuerpo

Voz 0194 42:12 y es verdad que desde la Guardia Civil se pusieron en contacto con vosotros con la federación

Voz 19 42:16 bueno hubo una comunicación son otras todo la Guardia Civil porque bueno ellos hasta que Nadal es un poco el problema sí nombre de tuvimos una una conversación bastante amplia con el departamento de comunicación un poco pues por por imponerles un poco el el número de tanto detractores como simpatizantes en España que haya a día de hoy

Voz 0194 42:40 tú has tatuador Guardia Civil miembro del Ejército aseguro que también

Voz 19 42:47 ojalá lo bastante de coco porque antes lo hacía más ya hoy te que que menos pero guardias civiles y hombres por supuesto

Voz 0194 42:56 futbolistas también seguramente sí eso sí

Voz 1880 43:00 el título es Alfonso que hoy en dos mil dieciocho en algún trabajo en alguna profesión los tatuajes siguen considerándose un estigma

Voz 17 43:07 sí sí muchísimos trabajos en que trabajo

Voz 19 43:11 bueno yo creo que en realidad a todo lo que estar al público está está obsoleto si tuviera que era un opinión pues creo que que cualquier tipo de negocio requiere de una imagen entonces bueno

Voz 17 43:24 pues en supongo que respetable

Voz 0194 43:28 bueno Alfonso muchísimas gracias por habernos atendido gracias hasta luego

Voz 9 43:33 alguno de vosotros llevan tatuajes y Gonzalo porque yo no no no soy a Victoria yo no me gustan nada no me gustan nada no me gustan pero por ejemplo el decía negocios si tú vas a un cita Tien de alguien que lleva tatuajes te no me molesta nada pero por ejemplo a mí veo las modelos que ahora están tatuando son modelos de alta costura que tienen que salir con faldas largas para taparse los tatuajes de las piernas o sea yo creo que en determinadas cosas así muy de alta costura o cocina así a verdad lo que decía este señor el tatuador que crea con problemas cara al público los Rolling Stone escuchamos ahora mi Charles lleva tatuajes

Voz 1880 44:15 no ahora hace ahora me contó la historia realmente este tema no no que no lleva cuando fue su cumpleaños cuando cumplió setenta y uno hasta dos mil catorce no llevaba vale no sé si en estos cuatro años se ha hecho alguno pero una de sus frases que todo el mundo recuerda de cuando cumplió setenta y uno es que dijo he conseguido llegar hasta los setenta y uno sin llevar ningún

Voz 9 44:34 pues tienes aquella así que debe ser difícil todavía decir

Voz 1880 44:36 a partir de los sesenta ya era complicado pero de dos maneras Ángels este tema lo ya lo había elegido porque es el más conocido del disco tuyo seda Tatuan de de de mil novecientos ochenta y uno de de los Rolling Stones es verdad que también es músicos lo que estamos diciendo ahora no hay problema pero en otro tipo de profesiones como nos decía Alfonso lo estamos viendo los tatuajes siguen sin estar del todo aceptados por una parte de la población José Antonio Alcocer es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid es el autor del texto el lenguaje del cuerpo a través del tatuaje

Voz 9 45:07 José Antonio algo va muy buenas noches

Voz 0194 45:09 hola buenas noches tú qué dirías que la sociedad española de dos mil dieciocho Le gustan los tatuajes mayoritariamente los aceptan los llevan

Voz 19 45:18 pues si tuviera que hacer una afirmación así rotunda yo diría que sí que me gustan cada vez más que los aceptan pues hasta tal punto que que la Guardia Civil estatua cuanto antes lo que hacía era detener a las personas que yo

Voz 0194 45:34 cuántas

Voz 19 45:38 pues viene a mostrar la realización del tatuaje como como producto de consumo

Voz 0194 45:45 la se podría decir que sean de alguna manera democratizado no antes era un símbolo diferenciador es decir los que llevaban los tatuajes tenían un perfil determinado ya ahora no ahora ya no puedes identificar el perfil de una persona por los tatuajes que iba porque les iba muchísima gente

Voz 19 45:58 pero es posible que todavía se viene notando una cierta perspectiva ideológica es decir mucha de la gente con la que has hablado ahí en el estudio dice no no me gustan

Voz 17 46:07 no yo creo

Voz 19 46:10 es una cuestión también generacional es decir probablemente no lo sé esa gente tiene más de cincuenta años

Voz 0194 46:16 sí pero bueno

Voz 19 46:21 bajó de cuarenta probablemente empecemos a encontrar más personas que que todas por debajo de la treintena podemos encontrar pues a porcentajes el veinticinco treinta por ciento de personas que sean tatuado y que además el tatuaje tiende a generar una cierta adicción es decir una vez que has un solo motivo

Voz 0194 46:41 hoy José Antonio sí

Voz 1880 46:43 es una cosa es curioso también porque muchos de ellos son como un símbolo de identidad no pero también está de moda hacérselos en lugares que no se vean entonces para que te lo

Voz 0194 46:51 es que estás no son tatuajes si no lo vas a lucir

Voz 19 46:54 bueno pues porque el tatuaje igual que la moda igual que la cirugía estética tiene un fuerte componente relacional es decir he usamos el cuerpo para relacionarnos con los demás para mostrar y demostrar lo que somos por eso también decía que tatuaje de alguna forma genera una cierta identidad colectiva es decir esas generaciones más jóvenes lo que hacen es compartir una cierta cultura de de uso del cuerpo asociada al consumo no por una diferenciación en el sentido en que me diferente de la gente que no está tatuada por otro lado se empieza a normalizar yo no soy muy de acuerdo con que con que haya tantas profesiones donde el tatuaje empieza a Esther mal visto yo creo que es al revés del cada vez menos profesiones donde

Voz 17 47:40 es un problema hecho en muchos casos

Voz 19 47:43 por ejemplo estoy pensando en las nuevas las redes sociales y en todos los las personas influyentes en ese sentido de los futbolistas que no son un paradigma de modernidad pero que parecen marcar cierta tendencia a la hora de de fijar estereotipos entonces el osea todos en los ocurren los típicos personajes que que muestran permanentemente Un cuerpo también muy moderado en el que el tatuaje forma parte de su cuerpo deseado en su cuerpo perfecto no

Voz 0194 48:12 pues José Antonio te te agradezco muchísimo tengo que dejarlo aquí pues no tengo más tiempo dos meses además quiero decir que me estaban riendo porque digo porque te haces no te dejes sólo pueden lucir y me están diciendo claro luces ante el Khimki en que Ginger es verdad ahí he quedado yo fatal al José Antonio muchísimas gracias hombres gracias hasta luego adiós hasta luego Sara gracias

