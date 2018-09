Hora 25 (05/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 a veces lo obvio se nos escapa enfrascados como estamos en el enfrentamiento perdemos la perspectiva y la claridad de la situación hay obviedades que son sepultadas por las mentiras y acaban por no aparecer en el discurso político obviedades que cuando las encuentras desnudas te quedas con la boca abierta dices es esto esta mañana el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso Joan Tardà ha soltado una obviedad en su intervención durante la comparecencia en comisión de la ministra socialista Meritxell Batet es muy sencillo lo que ha dicho que el Gobierno Pedro Sánchez no puede pretender solucionar el problema catalán con la propuesta de una consulta para más autogobierno porque de esta manera ignora a la mitad de los catalanes los independentistas que han superado esta pantalla del autogobierno pero atención porque la obviedad sigue ningún independentista ha dicho Tardá puede imponer la independencia sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de los catalanes que no lo son la sociedad catalana está profundamente dividida ninguna solución será posible si el que la plantea no piensa en la otra mitad no hay otra salida algo tan obvio y tan alejado del discurso independentista que habla del mandato de los catalanes como si fueran todos o habla de un solo pueblo tarda pronuncia estas palabras después el discurso de ayer de Torra dos voces independentistas una pegada a la realidad la del diputado de Esquerra otra pegada a la mentira la de Torra Torra no tienen ninguna voluntad de verlo opio no le interesa poner los pies en el suelo estropee haría la fábula con la que está y están arrastrando a Cataluña hasta el desastre da debería contárselo Ángels Barceló

Juan Carlos Jiménez que Gonzalo Velasco así que vamos con todo lo mismo que se escribió la historia de dos ciudades para explicar la situación en Cataluña podríamos escribir la historia de dos realidades por un lado la que intenta explorar el Gobierno

Voz 6 02:17 es que el Gobierno de España se toma muy en serio el diálogo y la negociación con el Gobierno tiene la Generalitat y que nosotros estamos dispuestos a abrir ese espacio lo estamos abriendo ya de dicho

Voz 0194 02:28 por otra parte la realidad en la que sigue instalado el president de la Generalitat describe a España como si fuera un país represor y mantiene su deseo

Voz 7 02:35 pues ustedes justo llegar tan lejos como alegó el presente

Voz 0194 02:38 la Mon que simplemente

Voz 7 02:40 se puso a disposición de pueblo Cataluña y a través de sus representantes legítimos

Voz 1971 02:46 democráticamente pacíficamente decidieron cuál era la decisión que tenía que tomarse al llegar tan lejos como llegó a dicho Torra al lado de Puigdemont

Voz 1071 02:55 al

Voz 8 02:58 el mismo práctico

Voz 0194 03:00 pues que los gobernantes lo que tenemos que hacer es aunque no se compartan las sentencias

Voz 8 03:06 acatar

Voz 1071 03:07 después de la conferencia de Torra al presidente del Gobierno

Voz 0194 03:09 mantiene su hoja de ruta José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 03:12 las buenas noches digamos que el Gobierno lo quiere intentar hasta en Suecia donde ha ido a hacer campaña contra la ultraderecha se vota este domingo le han preguntado al presidente del Gobierno por las bravatas de Torra que es como la llamado hoy la vicepresidenta y tenemos que hacer todos

Voz 0194 03:27 un ejercicio de mayor responsabilidad de menos gesticulación

Voz 1071 03:31 el propósito del Gobierno es que nada enturbie la sensación que es posible el deshielo que Torres Sánchez podrían volver a verse en torno a aquella fuente de Machado aunque Torra vaya endureciendo su prosa Juste abrirá las cárceles le preguntaban esta mañana en Catalunya Ràdio calle pasos capaz ni asciende de nuestra fuerza nuestra coordinación de la situación excepcional depende ha dicho depende pues miren lo que luego ha ocurrido en Bruselas

Voz 0194 04:00 entonces estarían esos esta mañana

Voz 9 04:02 hay muchos titulares que dicen que el presente

Voz 0763 04:04 Torra

Voz 9 04:06 valora la opción de abrir las cárceles y las sentencias condenatorias

Voz 7 04:10 estamos acostumbrados a verdad President a toda una serie de Fairfax News que aparecen estoy apareció antes de que hiciera la conferencia con lo cual no me sorprende que volverá a aparecer ahora

Voz 1071 04:22 no les sorprende como si fuera otro quién lo hubiera dicho

Voz 0194 04:25 exacto pero es que en esa misma comparecencia

Voz 1071 04:27 era él mismo como volvía a sugerir él insistimos el propio Torra esa posibilidad

Voz 7 04:32 interpretando el sentido del pueblo de Catalunya en ese momento tomaremos las decisiones que se tengan que tomar en ese momento donde los bolivianos las yo insisto Medievo al Parlament de Catalunya al pueblo de Cataluña

Voz 0194 04:46 es decir que no dice que no explícitamente con lo cual sigue alimentando la posibilidad de esa apertura de las cárceles de la que han hablaremos bueno esta tarde después de verse con la ministra de Justicia la consellera del ramo Capella ha negado que el guber se plantee lo que descartaba abrir las calcetín algo que por otra parte el Gobierno puede hacer y ahora explicaremos

Voz 1971 05:04 al jugar de Cataluña no está

Voz 10 05:06 en este escenario no se ha planteado este escenario

Voz 0194 05:11 pese a todo eso el Ejecutivo de Sánchez habla incluso de normalidad

Voz 1971 05:15 en las relaciones con la Genaralitat sea INI

Voz 11 05:17 creado una agenda de normalidad una agenda de actuaciones centradas en las funciones constitucionales de las instituciones y en los servicios

Voz 1071 05:26 a los ciudadanos podríamos decir de alguna manera en el Gobierno creen que Torra sólo otea tratan de contraponer cada declaración con las reuniones que el Gobierno y el guber seguirán manteniendo aún sin que esté claro que de esas reuniones vayan a salir concreciones cita la próxima con bota convocatoria de la comisión bilateral mañana hay reuniones para prepararlo

Voz 12 05:44 o también mañana estas importante la Junta

Voz 1071 05:46 de seguridad en la que finalmente sí se hablará no sólo de lazos a mal

Voz 0194 05:50 el bueno pues antes de esa junta que va a ser mañana como decía Sastre hemos conocido a uno de los datos del día interior va a enviar a seiscientos antidisturbios a Cataluña por la Diada y el aniversario del uno de octubre Javier Álvarez buenas noches

Voz 0689 06:03 buenas noches donde habló en esquí

Voz 0194 06:05 por tanto tenemos que darle a esta movilización de agentes

Voz 0689 06:08 pues todo el mundo piensa creo yo que el despliegue policial estará en Catalunya es necesario por si acaso no comparte esa opinión la consejera de justicia Esther Capell

Voz 1170 06:17 ya pero Interior considera que las tropas policiales

Voz 0689 06:19 deben estar presente fundamentalmente por dos cuestiones uno porque la convocatoria es importante y vistos los antecedentes durante el uno de octubre pasado no se debe dejar nada a la improvisación las fuentes que colas que hemos estado hablando nos explican que además no es un dispositivo extraordinario en un diez por ciento menos de lo que pasó hace un año y matizan además que esto es una obviedad si fuera muy importante o lo consideran muy importante pues hubiera mandado más efectivos efectivos con más número de agentes y en segundo lugar porque hay que estar prevenidos nos dicen para que no se puede achacar una falta de previsión o que los Mossos por ejemplo por falta de efectivos en un determinado momento pues no pudieran hacer frente a una situación concreta de cero a diez Angers en importancia pocos se atreven a situarlo en un cinco pero un siete Un siete y medio si sería la mejor definición para ese despliegue policial

Voz 0194 07:09 pues mira como la citadas tu escuchamos lo que decíamos la consellera lo que decía la consellera de Justicia Ester Capella diciendo que no hace falta el refuerzo de policías nacionales

Voz 10 07:17 dice una medida es una mala idea una medida innecesaria a nadie se le escapa quiénes son competente y quién tiene la capacidad en materias de seguridad en Cataluña que sólo los Mossos d'Esquadra supongo que nadie pone en duda o las competencias las capacidades de los Mossos d'Esquadra

Voz 0194 07:36 bueno yo decíamos Álvarez que mañana habrá reunión de la Junta de Seguridad y al final sí que se va a hablar de los lazos amarillos

Voz 0689 07:41 pues sí lo más relevante digamos de lo que van a pasar mañana es que por fin están sentados reunidos frente a un escenario mucho

Voz 12 07:49 Nos crispado que hace un año la Junta seguridad esto

Voz 0689 07:51 ahora presidida como sabéis por Quim Torra hay también estará el ministro Marlaska aunque ha habido ya cruce de ideas para ir preparando el orden del día con un buen consenso Se van a tratar los asuntos más polémicos como el primer punto del orden del día que exigía el Ministerio de Interior ese de los lazos la convivencia en el espacio público se llama en términos generales en referencia desde luego a esos espacios públicos ocupados por los lazos independentistas

Voz 1170 08:15 quién se va a hablar dentro de este primer punto

Voz 5 08:17 el índice de criminalidad el el apoyo

Voz 0689 08:20 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en fin tienen un panel de temas a tratar muy extraordinario desde luego no esperemos que salgan grandes decisiones salomónica aunque sí algunas pautas de tratamiento por ejemplo en el tema este tan controvertido de la seguridad por los lazos van a salir un dato interesante es que van a salir los dos a la vez en rueda de prensa por tanto es un dato interesante importante agrega

Voz 12 08:44 este Moran nada nada del otro eso es malo

Voz 0194 08:47 esta mañana estaremos pendientes de lo que pasa en esta reunión de la Junta de Seguridad de lo que trasciende de ella lo que nos cuentan qué qué ha pasado en ella muchísimas gracias Álvarez

Voz 12 08:55 pendientes buenas noches hasta luego vamos

Voz 0194 08:57 por partes paramos aquí el relato de la actualidad referente Catalunya porque lo que más cosas quiero volver a esas palabras de de tarda aquello hacía referencia en en la portada pero quiero para dos asuntos unos el despliegue policial pero el otro esa amenaza ayer ya en su conferencia Torra hablaba de desobediencia es decir que sólo acataría una sentencia que fuera el y que en el caso de que la sentencia en los juicios en el juicio de los presos catalanes no fuera absolutoria ya avería quería que pediría al Parlament hablaría con el Parlament pero y se ha introducido este elemento de de abrir las cárceles lo niega no lo niega dice que sí pero que no la que es más claro y más contundente es la consejera de justicia que dice que en ningún caso se ha planteado esta cuestión gozaron

Voz 12 09:41 sí sí ya las seis News de sí mismo pues la verdad es que es difícil de juzgar hasta qué punto hasta qué punto lo dice con con con algún grado de de convicción yo no creo que que esto sea una apuesta con una base real no en el discurso de ayer pero estuvo lleno de contradicciones lleno de contra esa es la primera de ellas fue sostener una vez más que el mandato sigue vigente pero que podría ser renovado si había un referéndum pactado con el Estado como había ocurrido en Escocia bueno si está vigente entonces no hace falta renovarlo y esto tiene que ver por lo que parece porque no hay posibilidad de acuerdo entre las fuerzas independentistas para unificar para unificar un discurso de tal manera que yo no tomaría en absoluto en serio esta serie de de afirmaciones yo creo que tienen que ver con bueno con la la voluntad de seguir manteniendo vivo ese poder constituyente esa idea de que es está fraguando algo nuevo no que es verdad es que hay que hay que aceptar que tienen una capacidad extraordinaria para mantener en el tiempo esos momentos calientes que normalmente siempre se dan en el en todas las democracias durante ciertos periodos de tiempo momentos en los que se renueva pues los mandatos las normas el espíritu incluso de de un acuerdo colectivo y ellos tienen una capacidad de hacer que dure mucho pero yo no le daría

Voz 1971 10:57 eh

Voz 12 10:58 más credibilidad en ese sentido de dos una densidad

Voz 0194 11:00 lo explicaremos el porqué y en cuanto se inicie el juicio de los presos catalanes serán trasladados a Madrid para ser juzgados y es decir la sentencia a ellos les va a pillar en una cárcel del entorno de Madrid porque después sí que tendrán que elegir cárcel como pasa si es que son condenados como pasa ante los condenados es decir está alimentando una posibilidad de abrir las celdas

Voz 1071 11:24 que no está en la mano de nuestra Piqueras corresponde a muchos funcionarios pero son los que al final pulsa el botón y que no ves en directamente al presidente

Voz 0194 11:32 claro claro claro otra cosa es si el intento

Voz 1071 11:35 con este discurso pues crispar o mantener una tensión ciudadana para que llegado el caso que se pudiera producir que ya habríamos que se produjera que hubiera de independentismo pues más exaltado digamos esta sensación no pero eso ya son interpretación geopolítico

Voz 0194 11:47 pero es importante aclararlo para aquellos que lo que hay que se creen todas las palabras que que dice Quim Torra hay que hacer matizaciones

Voz 1071 11:53 las las palabras que ha pronunciado quinto sobre todo porque

Voz 1971 11:55 efectivamente es decir van a estar en cárceles de Madrid como estuvieron antes ir buenos Instituciones Penitenciarias tanto en Madrid como en Cataluña la que decía Delgado para ver el grado penitenciario y por tanto sería saltarse todas las normas a la torera abrirlas cartel pero no lo va a poder hacer esto sigue siendo esta especie de in crescendo de fuegos de artificio necesarios para calentar en la calle de cara a esa movilización permanente que pretende mantener desde la Diada hasta hasta el dos de octubre entonces claro hay que decir muchas barbaridades para que la gente sienta que está al alcance de la mano el los objetivos que se proponen por lo tanto eh yo creo que lo que no debemos debemos dejarlo de momento en la la la exacerbación del verbo de momento no han roto nada ya veremos cuándo rompan y en cuanto a los guardias civiles que mandó Cataluña hombre teniendo en cuenta que el señor Torra ha alentado a los CDR a mantener la lucha por la independencia bueno pues puede que las fuerzas de los mossos sean insuficientes por tanto que mejor que no tengan un refuerzo por si acaso la violencia que los CDR no se rescatan en decir que es su forma de lucha se les va de las manos

Voz 1170 13:14 bueno lo de abrir las cárceles es que es una cosa tan disparatada que yo creo que jóvenes de ni ni comentario porque

Voz 1971 13:19 no está en su en su en su mano ni puede hacerlos es decir es le va a haber mucha gente que se lo ha creído

Voz 1170 13:25 sí pero deben entender es que yo creo que hay una cierta confusión igual que esa apelación a que el la la sentencia previsible puedo potencial del el de la audiencia del Tribunal Supremo puede y es ese puede desviar hacia alguno de los lados como mucho las al fiscal general del Estado poder dar instrucciones para calificar un delito o calificar otro pero no está en la mano delgado del Gobierno del Ejecutivo poder influir en la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo y mucho menos la decisión del presidente de la Generalitat por lo tanto yo me parece que es un fuego de artificio completamente absurdo pero me parece que es una cosa importante porque estamos hablando de una de de una conferencia que dio el presidente de la Generalitat supuestamente casi como apertura del del del año político en un teatro y el Parlamento el quién verdaderamente ha menoscabado ya Hurtado la democracia a los catalanes quién ha aceptado que el Parlamento lleva cerrado desde hace dos meses sí que vaya a estar cerrado previsiblemente hasta mediados de octubre entonces eso no es una situación de normalidad por más que el Gobierno central quiera decir que es una situación de normalidad la normalidad no es lo que puedan decir desde la Generalitat la normalidad es que Cataluña lleva con su parlamento que ha gustado mucho su recuperación democrática lo lleva cerrado ir por una decisión absolutamente arbitraria y caprichosa

Voz 1971 14:49 de unos grupos parlamentarios

Voz 12 14:51 mil deja eso cree quería recuperar el mundo de cosa que ha hecho Sastre que me parece muy relevante la importancia de los funcionarios es un Estado moderno no es de los grandes inventos de la historia pueda de las instituciones políticas por qué porque se garantizaba que hubiese un cuerpo de personas expertas que hiciesen funcionar los engranajes un Estado y que fuesen independientes del poder en cada en cada momento es el mismo motivo el hecho de que haya funcionarios con una responsabilidad de que podamos presumir que que van a saber interpretarla por el que yo defiendo que en Cataluña en los colegios no hay adoctrinamiento salvo en algunas instituciones porque los funcionarios son independientes y creo que hay que dar darles total credibilidad en cuanto lo que decía lo que decía Juan Carlos efectivamente el la soberanía popular esta arrebatada no este momento los de tardas muy significativo en esta especie de exposición selectiva del independentismo no en el que bueno esto pasa como cuando uno en Facebook sigue solo pues a sus amigos a seguidores del Atlético de Madrid que se cree que todo el mundo del Atlético de Madrid no pues es una exposición selectiva pues esto es lo que le pasa independentismo pero claro tarda que no sí es el solo o es habla en nombre de Esquerra Republicana agujereada esa pantalla no yo creo que Esquerra tiene un papel muy importante aquí es verdad que nunca podrá salirse demasiado del guión es verdad que nunca podrá separarse de la idea de que lo que está reivindica es la posibilidad auto determinarse porque entonces quedarán enmarcados del lado pues en el constitucionalismo pero sí que tienen la capacidad de empezar a desvirtuar esa especie de aislarles

Voz 1971 16:24 pero de momento están jugando mantener la unidad de

Voz 13 16:27 Jaime que retomemos

Voz 0194 19:09 diez y diecinueve minutos diecinueve en Canarias en la tertulia Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez y Gonzalo Velasco vamos con las palabras de de Joan Tardà

Voz 1071 19:16 decía esta mañana porque puestos a buscar secuencias llamativas que hemos puedan situar de verdad

Voz 0194 19:22 en cómo están las cosas resulta revelador

Voz 1071 19:25 ahora la Comisión en la que ha comparecido Sastre esta mañana la ministra Batet en el Congreso por espacio de varias horas representantes políticos que discrepan en casi todo han hablado en un tono tranquilo como si por momentos pudiera llegar pudieran llegar hasta ponerse de acuerdo se reunían en una amplia sala del Congreso que se llama Ernest look a veces en esos detalles están las claves de hecho nos han contado luego que los miembros de esa comisión han compartido hoy una comida en un ambiente agradable no encontrado en esa comisiones donde han hablado Villegas au Sánchez Camacho

Voz 20 19:53 y usted me está diciendo que frente a todos estos que hicieron ese golpe de Estado y que es es su modelo democrático usted se sienta de manera sincera a negociar con ellos porque cree que la van a respetar y que van a respetar las reglas del Estado de Derecho

Voz 21 20:08 el rectifiquen apliquen ciento cincuenta y cinco aplique la construcción en Cataluña aquí los tendrán si no son capaces de hacerlo si son demasiado débiles para actuar Kosovo como Gobierno

Voz 1071 20:19 bueno sí he hablado Campuzano incidiendo en que Pedro Sánchez debe dar instrucciones a la Fiscalía

Voz 22 20:24 desde el respeto que el Gobierno debe a la independencia judicial puede tener debería de tener criterios propios en aquello que depende de la poca hacía de la Abogacía General del

Voz 1071 20:36 el Estado y ahí ha sido donde ha hablado Joan Tardá en un arranque de franqueza que describe el escenario

Voz 0947 20:43 el cincuenta por ciento catalanes tienen todo el derecho a decidir si quiere más convenios autonomía pero qué hacemos con el otro cincuenta por ciento no es verdad no se puede resolver nada sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de independentistas si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento que no lo ONU es evidente que está absolutamente equivocado creer que no hay solución si no cambiamos los conceptos

Voz 1071 21:22 bueno por si quedaban dudas de que Quim Torra puede darse por aludido algunas expresiones de Torre de su conferencia de anoche en las que hablaba de Cataluña como un pueblo único comprometido con la independencia

Voz 23 21:33 su ruta por la catalán Parrado pladur y confianza en el pueblo de Catalunya pues los maduros Iris joe en otros formatos roto una Chuman una sociedad que ha visto cómo se han vulnerado sus derechos humanos viejo o una más Barros y sobre todo una suciedad mayoritariamente amb la causa justa una sociedad mayoritariamente comprometida con la causa justas de la independencia llegó a decir que no hablaba permitas desde este

Voz 5 22:02 no habla por mitades sino que hablaba por una unidad de todos

Voz 0194 22:06 los catalanes no ve esas dos mitades en las que hablaba Joan Tardà que Vitoria aquí piensas que representa Joan Tardà pues John tarijeño es lo que se representa asimismo

Voz 1971 22:16 es decir representa a lo que el el un sector de Esquerra Republicana porque claro Esquerra Republicana está en este momento con su principal dirigente en la cárcel ahora Pere Aragones ha tomado el relevo hice está cometiendo en el hombre fuerte entonces no quieren dejarse ganar por la verborrea depuso Money Torra entonces no quieren dar la sensación de que en el brazo a torcer la prueba más evidente es que las declaraciones que hizo al país el otro día Pere Aragones reclamaba incluso sugería que el Gobierno de España debería en fin invitar a la fiscal que lleva el caso del proceso ir a la Abogacía del Estado a rebajar sus peticiones de condena esto es tanto como decir que la Fiscalía no tiene la menor autonomía y la Abogacía del Estado tampoco es verdad que hay una dependencia jerárquica en el mes de Justicia pero claro ya si el Gobierno le dice en qué categoría de delito debe incluir a mí eso me parece una barbaridad jurídica hay de todo tipo por lo tanto hay aquí una ambigüedad por un lado querrían en fin desviarse de de la barrera las barbaridades que están diciendo de Torra pero tampoco quieren quedar como los malos de la película no quieren quedar como las personas que renunciaron a lo que votó Cataluña el día uno de octubre y estamos ahí en esos juegos de la ambigüedad recordar el Gobierno tiene muchas esperanzas pero ya lo tuvo la anterior vicepresidenta el Gobierno ya lo tuvo se hizo amiguismo Gemma

Voz 0194 23:56 de Chuck era con quién tenía que negociar

Voz 1971 23:59 a pesar que era Soraya las veíamos en Moncloa pasando el brazo por encima del hombro y demás pero al final sus objetivos no eran los mismos entonces ahora cuidado que Pedro Sánchez no vuelva a caer en el mismo error de creer que tiene Esquerra Republicana de su lado porque Esquerra Republicana tiene el corazón partío es mucho más dialogante que Torre Puigdemont Press eso prácticamente no es decir nada es Juan Carlos entonces

Voz 1170 24:23 esto es lo que ha dicho Tardá oído decir hace tiempo oí además es un discurso consolidado en Tardà con lo que a mí no me no me no me sorprende mucho yo creo que fue incluso antes de las últimas elecciones la expuso Higuero el problema es que no llega la consecuencia de su afirmación muy bien hay dos mitades una no se puede imponer sobre el otra entonces qué hacemos porque el el la solución Tardà no hacemos nada porque no hay una a una con un contribuyente

Voz 0194 24:56 tiene el convenio tiene en su mano decirle a una de estas mitades eh que sólo soy una mitad que solo somos una mitad

Voz 1170 25:01 sí él representa a una de las metáforas consideraría que es que forma parte de una de las dos mitades por tanto su mano también está proponer una solución posible luego hay otro problema Esquerra Republicana ha sido históricamente independentista eso no lo puedes renegar ya has tu partido que sea que sea establecido sobre la base de conseguir la independencia y eso genera un digamos un pozo un poso histórico y un poso ideológico importante pero siempre ha actuado de una forma moderadamente posibilita

Voz 1971 25:30 esta

Voz 1170 25:31 cuál es el problema que ahora se actúa de esa forma posibilista la otra parte que sorprendentemente era el históricamente ha sido la parte más dialogante au más insertada en el estado ha salido completamente de ese de ese camino con lo que de su ubican a a Esquerra Republicana le quitan la gran parte de su discurso histórico lo puede permitir no pero si no lo permite llegar momento donde Esquerra Republicana seguirá arrastrándose sobre la un líder un liderazgo completamente digamos banal como es el de el de él Torra mucho más el de el de pulmón perderá su realidad política por tanto yo creo que es el momento de que Esquerra Republicana tomé una decisión no puede jugar siempre a ser el el Vidic de décadas

Voz 0194 26:21 Fuentes republicanas siempre ha sido posibilista y hay un dato que hay que recordar su todo para para ver la evolución del discurso de Esquerra Republicana si no se convocaron elecciones en el momento que ése podía en Catalunya que las judías

Voz 1971 26:33 como ya lo usemos no sólo ellos pero que repartir

Voz 0194 26:36 no fueron uno de los responsables de la marcha atrás de Puigdemont cuando ya tenía decidido convocar unas elecciones y evidentemente la situación en que nos encontramos

Voz 1170 26:44 o sea que por eso digo que a lo mejor estamos valorando una parte de de de Esquerra como si tuvieran capacidad de de de de dar una a una cierta solución o una ha salido al problema y ellos mismos han metido en una tinaja que es imposible

Voz 12 26:58 seguramente la la la esperanza que estemos intentando Vero que queramos ver en algunos de los gestos de Esquerra tienen que ver con la falta de acuerdo que Se está evidenciando entre entre esquerra cat Esquerra y la criada no este invento Up

Voz 5 27:14 no el acuerdo al lobo nombre perdona la verdad es que es un hombre perdían en la idea de

Voz 12 27:19 que bueno tengo que hacer una ley que que haya una resistencia todavía su sumirse en este nuevo conjunto que desde luego porque de nuevo les vuelvo a difuminar desdibujar precisamente cuando una vez más parecían que estaban en la pole de de de las encuestas la cuestión por tanto es si hay o no hay contradicción entre reconocer que hay un disenso simétrico y fundamental en la sociedad catalana en relación a la independencia Isère un partido centenario en su defensa el independentismo lo cual porno por otro lado no es el PDK no puede que no la haya porque lo que es una anomalía es pensar que la democracia es consenso sí que hay que llegar a grandes consensos y desde luego pensar que porque uno sea mayoritario en un cincuenta por ciento ya puede hablar de unidad la voluntad popular eso eso no es democracia si se reconoce el disenso lo que se tiene que trabajar es que se sea uno mayoritario por lo tanto uno puede ser independentista bueno pero es que hasta que no tengamos el setenta por ciento Esto no va a ser posible Esquerra podría plantearse proyecto bueno estamos trabajando en un medio plazo en un largo plazo se que esto es difícil que es complejo y que vino base sociológica que dificulta esta idea pero eso sería perfectamente coherente con esas premisas clave que decía Juan Carlos

Voz 1971 28:34 tan es así tan es así que esta tarde y ha ha dicho en una entrevista a contó que el ERE independentista desde la adolescencia y que en el dos mil cuatro ya se planteó el tema de aumentar la la la autonomía pero que entonces eran un catorce por ciento los independentistas que han llegado al cincuenta que se habían planifica una estrategia de décadas para lograr llegar a ese setenta del que tú hablas que hagan lo tienen alcance las manos innovan a cesar su estrategias muy inteligente es frente al desmadre de la querida

Voz 13 29:16 la falta de de

Voz 1971 29:18 entrega al gobierno de Cataluña nosotros allí donde estamos ostentando puestos dentro de la Generalitat vamos a cumplir nuestra función de gobernar la Generalitat pero no podemos renunciar a que este movimiento que queremos auto impulsar querer cómo va a crecer va a crecer sin muchos gritos y por eso el Gobierno tiene que seguir con la estrategia de intentar la negociación porque nos estamos jugando que si efectivamente Tardà tienes razón con paciencia se llega al setenta esto será irrevocable y lo están haciendo muy bien por qué posiblemente haya muchos catalanes independentistas que en este momento estén aterrorizados contó Ray que Puigdemont pero cuidado no lo estarán con con Esquerra Republicana yo reto luego es muy inteligente

Voz 1170 30:13 pero yo retomando Tutto argumentación de dándole un poco la vuelta viendo la otra parte se supone que es el Gobierno de de España que tiene que velar y es una función constitucional básica por la unidad del Estado o sino ver prebendas escenario la verdad es que el Gobierno tiene un problema si tiene un problema de saber que está haciendo el otro qué qué argumentos en los puede contraponer porque si no vamos me da igual que la intermitencia de de Catalunya se proclame en el dos mil diecinueve o el dos mil veintitrés en el fondo si el problema real es la independencia el lo que tenemos que atajar ese ese problema real si el problema reales que lo haga uno un determinado partido aún no determinado cosas estamos en otra cosa que se puede llegar a un acuerdo parcial donde durante unos años podemos mantener una relación mínimamente estable bueno pues que se diga que nuestra aspiración es conseguir un modus vivendi que nos permita durante cuatro cinco años mantener una cierta estructura la casi de binacional o no sé qué pero sí la extra si si el deseo real es acabar con que una parte de de de España eso puedas del del resto la estrategia del Gobierno de dialogo

Voz 12 31:19 parece absolutamente para eso está el ciento cincuenta y cinco

Voz 1971 31:22 ya el horas de vertido

Voz 12 31:23 si se rompe algo se volverá implantar el problema del otro lado es que obviamente el frente que de nuevo a estos adjetivos me parece que de forma un poco la realidad constitucionalista no independentista algunos detalles si setenta y ocho y ciento cincuenta esta podría ser fíjate eso no lo había pensado pues el problema es que claro aquí está muy dividido está dividido entre dos bloques uno hay que es el que formaría Ciudadanos Partido Popular que piensa que la culpa no es que haya una voluntad independentista de siempre en Cataluña sino que la culpa es el modelo de integración lingüística que fomentó entre otros el PSC que apoyo del PSOE y que eso es lo que ha dado alas al nacionalismo y quieren dar marcha atrás en la Historia por otro lado está el PSOE que apoya ese modelo cree que ese modelo es la evidencia de que hay una posibilidad de una integración de Cataluña con su identidad y su especificidad con mejoras de autogobierno dentro del conjunto del Estado de tal manera que esas dos posiciones a su vez son reconciliar

Voz 1971 32:24 eh

Voz 12 32:25 de tal manera que no hay una oferta alternativa que pueda servir de de de rival a ese trabajo quizás si llega a pasar pausado y a largo plazo que podría o eso está por ver llegar a proponer un periodo ser

Voz 1170 32:37 los de matizar un poco una cosa porque no está tan claro quizás matizó

Voz 1971 32:42 pero bueno también es que dentro del PP es

Voz 1170 32:44 sea esa esa vía están tan rígidas una cosa es el discurso cuando gobernó la primera legislatura de Aznar ha empezado a hablar Català de la intimidad y la legislatura de la última de Rajoy ha sido bien pido al diálogo es decir el el en el PP cuando gobierna otra cosa cuando están la oposición pero cuando gobierna ya no está tan clara esa estrategia bueno seguramente si gobernara Ciudadanos no me extrañaría mucho que es es ese marco se reprodujera pero el recurso a esta tú

Voz 12 33:14 el ministro Wert con sus declaraciones sobre el Qatar en fin no lo hemos hecho del Gobierno

Voz 5 33:21 el Gobierno Jorge lo

Voz 1071 33:23 son una sesión de conocí sólo dos apuntes por lo que decía es ahora sobre la posibilidad de que crezca el independentismo a largo plazo como apuntada victoria bueno es

Voz 12 33:32 poco probable que eso suceda en los

Voz 1071 33:34 en próximos años porque las últimas elecciones catalanas recordemos es un dato relevante fuero la que mejor fotografió puede dar de la sociedad porque fue la que más gente y por tanto esta esta fotografía que hay en este momento y luego la pelea por lo que apuntaba antes Gozalo no es sólo entre partidos políticos sino dentro de los partidos políticos Esquerra Republicana que impidió que no renunciará a la unilateralidad lo forzaron sus bases sus dirigentes estaban en otro discurso por eso es importante la apelación que hace Torra a la gente porque las bases y las direcciones también discrepan aquí

Voz 0194 34:01 bueno eso es eso es importante una cosa que en Melilla

Voz 1071 34:05 creo yo con la edad que tengo ahora en que lidera otra cosa bueno pero es que diputados del P de Cate en el Congreso ahora que antes eran giran que primero en de Convergencia i Unió la emergencia democrática que no sabían eso Erekat Jones para Cataluña sí que ahora cuando les por ejemplo cuando Le asoma algún caso de corrupción que no son pocos del PDK todo Convergència sus comentarios ahora creo que somos de la actividad claros otra marcas otras

Voz 5 34:28 que cuánto educativo claro cuando cuando lo has dicho tú

Voz 0194 34:32 Vitoria actriz amante ellos la cría

Voz 13 34:34 o sea que me que me voy a la puerta

Voz 0194 34:36 Solidaritat aquel movimiento que hubo en los años ochenta eso cuando se disolvió la querida mucho años ochenta noventa pero pero sí

Voz 5 34:44 pero si no es para mí la encabezará

Voz 0194 34:48 la subida desde aquí por eso cuando escucho la querida en este contexto me quedo así como como un poco a poco eso ahora luego lo busca Sastre porque hay dos cosas

Voz 5 34:54 para para abordarlo no lo recuerdo no lo viví ya está ya está

Voz 0194 35:00 hasta para rematar la información que tiene que ver con el plus es el Tribunal Supremo que ha rechazado apartar a los cinco magistrados que juzgarán a los líderes independentistas

Voz 1071 35:08 lo ha decidido la Sala sesenta y uno del Supremo por unanimidad al fiscal se había opuesto lo contamos a la recusación con el argumento de que era absurdo que Puigdemont pidiera recusar un tribunal que no le iba a juzgar porque está decía el fiscal

Voz 0194 35:19 la día mañana por cierto y es importante recordarlo se cumplirá un año de aquellos plenos en Cataluña los del seis y el siete de septiembre que aprobaron las llamadas leyes del referéndum de la transitoriedad jurídica recordarán aquel episodio bochornoso entre recesos entre broncas gritos de diputados que no sabían lo

Voz 1071 35:39 si iba a votar

Voz 24 35:42 citas yo vaya a favor a y arrendar Duque si no vote no tendrán Themis debuta su senda Aturem nuevo Tasio perdón ni al escrito Isis plan no The man in me que porque radón donará además vota Abu Tessio sino no repetirá debuta sitio

Voz 5 36:34 el pleno los plenos más

Voz 0194 36:36 sí crispados que recuerdan la historia reciente del parlamentarismo catalán los diputados de Ciudadanos del PSC del PP se levantaron para no participar en aquella votación los del PP dejaron sobre esos escaños banderas de Cataluña y de España una diputada de Podemos recordarán también retiró las banderas españolas

Voz 13 36:51 qué había allí en el hemiciclo sí

Voz 1071 36:53 pese a que la imagen fue muy muy llamativa un año después Ciudadanos PSC y PP han convocado actos para mañana para pedir que premios como aquel no se vuelvan a repetir de hecho pidieron que se convocara por eso se reunió el lunes mientras convocaba ayer martes la Mesa y la Junta del Parlament para pedir que mañana hubiera en pleno pero la mayoría soberanista impidió que haya

Voz 0194 37:12 pero es que realmente lo que deberían pedir es que haya plenos claro que eran Pedro qué función profesional que funcione el Parlament hemos pasado de una actividad parlamentaria y aún sinvivir y un sin final a que el Parlament de Cataluña lo decía antes Juan Carlos lo lo destacábamos aquí ni siquiera fuera el escenario de la comparecencia del presidente de la Generalitat que tiene que inaugurar el el curso el curso político ahora cuando escucha desde hace un año qué pensáis

Voz 12 37:43 también no sé cómo pudimos soportar todo todo toda esa tensión

Voz 1971 37:47 que es el que se lo digan a los diputados catalanes pero fíjate que parece ha pasado un año para para en bebí yo en yo

Voz 1170 37:52 tengo la sensación de haber pasado muchísimo más tiempo

Voz 1971 37:55 no es una cosa curiosa porque sí

Voz 1170 37:58 llevamos tanto tiempo en este día de la marmota con donde todo se repite donde todo no no hay no no no se ve una salida

Voz 1971 38:05 la potenció al a nada que verdaderamente

Voz 1170 38:07 por esto me recordaba Leno de los años setenta con el tema de cata

Voz 0194 38:12 el siempre ha habido como que siempre tenían que pasar cosas que tenían que sí

Voz 1971 38:16 en el preámbulo a la solución nunca nunca nunca se ha producido no nos hemos situado

Voz 0194 38:22 un año después la víspera de una manifestación de la Diada del once de septiembre que a ver qué pasa y la amenaza de esa movilización en Cataluña y hasta los hasta el uno de octubre

Voz 12 38:34 a lo que recuerdo de esa época sobre todo es la opacidad no no realmente no sabíamos cuáles eran las verdaderas intenciones de todo ello que es está buscando Si se buscaba lo que se decía que se querían hacer O'Shea con lo que decían que querían hacer buscaban otra cosa ya mismo en Puno ha pasado el tiempo nos damos cuenta que que realmente el calculo no está bien hecho porque tampoco parecía que se preveía eran estas consecuencias penales y esta deriva política que ha habido hasta ahora no realmente entonces bueno parece que nadie jugaba con con con cartas nosotros intentábamos desentrañar lo que uno siempre presupone que bueno pues en la arena política al final son buen jugador de ajedrez están prohibiendo los tres o cuatro momento siguientes Il parece que lo que esa mostrados que que ni siquiera

Voz 1971 39:16 a un plan que bueno bueno yo ahí discrepo es decir yo te juegas todo lo contrario y tú Juan Carlos tengo la sensación de que fue antes de ayer qué fuentes de ayer yo oigo la voz de la presidenta de la Cámara impide no me acuerdo de cuando compareció en el Tribunal Supremo me acuerdo de esa sesión porque me parece que es que aún no ha cambiado nada por lo tanto fue ayer no fue ayer porque no ha cambiado nada porque es que el Parlament de Cataluña ha desaparecido de la escena política es que los pocos plenos que sean reunido han sido suspendidos es que no había forma de montar la mesa del del Parlament entonces en las votaciones que es han querido hacer se han tenido que suspender también porque el constitucional por lo tanto el parlamentarismo catalán yo la única imagen que tengo o la última es las ese pleno porque luego no ha pasado nada más absolutamente nada más entonces yo sí creo que sabían perfectamente a lo que se arriesgaban tanto lo sabían que Señor Puyi Ramón se marchó a Girona al día siguiente gravemente la independencia y al otro día se marchó a Marbella a Marsella osea que algo debía temer Icon él bastantes consellers se yo sí creo que ellos tenían un plan lo que me parece es que no se lo contaron Aurelio Junquera

Voz 0194 40:28 por cierto que la calidad Solidaritat es norma que en otro tono de acuerdo desastre porque dice que desapareció en mil novecientos ochenta y tres

Voz 0502 40:35 fíjate qué

Voz 0194 40:35 te iba a decir el noventa y tres ochenta mil yo me suena más noventa y tres ochenta y tres

Voz 1971 40:41 por qué porque hubo un distanciamiento entre CIU y la creo

Voz 0194 40:44 ya sabes que hace Art paramos unos minutos mientras la victoria se ponen de acuerdo en cuando desapareció la vuelta lo contamos nosotros Andalucía

la noche deportiva empieza así

Voz 0763 43:47 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios y la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos en las luces de colores de chiringuitos de playa en los y los sedientos que buscar sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compró la ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde puede tocar Cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 44:25 Victoria Lafora con Juan Carlos Jiménez y con Gonzalo Velasco hablábamos de Cataluña por cierto

Voz 0194 44:30 la acogida a la Solidaritat para aquellos que son vaya

Voz 5 44:33 por existe acuerdan se disolvió en el noventa y tres y ochenta y tres osea Sastre uno Victory a cero el próximo día era partido queda parte queda partido todavía porque es el tercer día de la temporada tenga el límite

Voz 0194 44:44 el curso político pivota sobre tres escenarios Cataluña lo que ocurra con los presupuestos andaluz Lucía porque hace semanas que se esperaba una escenificación que al final Sastre parece que está llegando ya

Voz 1071 44:54 en varios actos en el de hoy Alves Rivera que visitaba Córdoba ha acusado al PSOE de incumplir lo que acordó con los básicamente que acabaran los aforamientos y una reforma electoral Rivera irá este viernes a Málaga de hecho lleva allí la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y allí podría tomar la decisión definitiva de manera que ha dado estos dos días a la presidenta de la Junta Susana Díaz para que ha dicho él a rectificar si la voluntad

Voz 0040 45:17 la del Gobierno de Andalucía es cumplir con su palabra se agotará hasta el último día el pacto hasta el día que se convoquen elecciones por tanto no habrá ningún problema pero si lo que ha decidido el Partido Socialista es no cumplir el acuerdo no tener palabra mentir en definitiva los andaluces abandonan a los andaluces desde luego con nosotros no puede contar

Voz 1071 45:36 Rivera atribuye la responsabilidad en el partido socialista la presidenta Díaz atribuye precisamente a Ciudadanos la responsabilidad de esta posible ruptura bueno en concreto se atribuye particularmente a Alves

Voz 1971 45:47 hubiera si la táctica la estrategia

Voz 33 45:49 Toral porque está nervioso y echar una carrera con Pablo Casado a ver quién de los dos ocupa más a la derecha quién de los dos más de derecha y anda preocupado bueno pollo sabrán si le merece la pena tira por tierra lo bueno que hayan podido ayudar a corto

Voz 1971 46:05 fluir en estos tres años y medio el director

Voz 0194 46:07 de contenidos de la Cadena SER en Andalucía es Diego Suárez Diego muy buenas noches

Voz 0502 46:11 qué tal muy buenas noches llevo aquí quién está interesa

Voz 0194 46:14 a tanto el PSOE o Ciudadanos yo diría que

Voz 0502 46:17 los dos les interesa por eso quizá estemos asistiendo esta especie de disenso pactado Ciudadanos quiere urnas cuanto antes porque los sondeos aquí le colocan incluso por delante del Partido Popular Berry

Voz 12 46:27 ahora necesita un buen resultado en la comunidad más poblada

Voz 0502 46:30 España que de alguna forma actúe digamos de dique de contención en esa incipiente debilidad en ese incipiente debilitamiento frente al PP de Pablo Casado esta ruptura que puede anunciar Rivera el viernes en Málaga proporcionaría Susana Díaz una excusa un el relato de la inestabilidad para disolver así el Parlamento y convocar elecciones cuando los sondeos dan una victoria para la presidenta que además tendría a favor el impulso el PSOE de Pedro Sánchez en La Moncloa otro elemento más convocar ya alejaría a las urnas de la sentencia del caso de los ERE que sientas recordemos a dos expresidentes andaluces en el banquillo y que podría coincidir con el final de la legislatura en la próxima primavera este mes la Junta prevé aprobar también un importante la ley de igual dad que podría ser quizá un buen corolario para convocar antes de Navidad una fecha propicia para tapar quizá ese retroceso económico que empieza a vislumbrarse por último Angels no menos importante adelantar las elecciones andaluzas permitiría a Susana Díaz evitar la coincidencia con unas posibles elecciones generales algo que interesa y mucho al PSOE federal al propio Pedro Sánchez pero que Díaz no ve bajo ningún concepto ella dicho abiertamente que las autonómicas tendrán acento

Voz 0194 47:36 el andaluz y cuando tiene que ver si tiene que ver el escenario catalán con la posibilidad de que Andalucía anticipe estas elecciones

Voz 0502 47:43 pues tiene mucho que ver Cataluña puede ser hoy la principal razón por la que Susana Díaz a día de hoy aún no ha tomado esa decisión de adelantar las elecciones a la presidenta andaluza le preocupa y mucho que una escalada más de tensión de movilización en Cataluña con la Diada el aniversario del uno de octubre por medio intoxico en la campaña en Andalucía y le preocupa mucho que en un escenario muy polarizado con un presidente socialista de un Gobierno apoyado por fuerzas independentistas

Voz 12 48:06 vayan a votar los andaluces la volatilidad

Voz 0502 48:09 la incertidumbre por lo que pueda pasar en Cataluña pesa bastante estaría actuando como freno como contrapeso en este momento ante eso en numerosos motivos que tiene hoy Susana Díaz para adelantar tres meses la cita con las urnas aquí eran

Voz 0194 48:21 el suelo de la excusa que decías Princess está buscando decías es es la excusa perfecta lo de Ciudadanos para poder convocar nombres y lo tienen tan claro podría convocar sin necesidad de esas excusa no