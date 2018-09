Hora 25 (05/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 es que podamos hablar con él está invitado el día que quiera sentarse aquí en el estudio de Hora Veinticinco contar los verdaderos motivos del porqué pero bueno uno puede intuir no problemas internos del partido una lucha interna importante de estar en el centro de de bruces en una posición además como la que ha mantenido Xavi Domènech que ni con unos ni con otros y eso te castiga en las redes sociales te castiga la gente la propia vida política que es incompatible con la conciliación cuando como bueno con otras pero como otras profesiones eso también hay que decirlo te impide estar presente sus hijos etcétera etcétera la política como trituradora Juan Carlos al final tú crees que es más ahora que antes

Voz 1170 00:39 no yo no yo creo que lo que nosotros somos más conscientes de eso pero vamos a personajes no no no hace falta desde la Prehistoria pero la gente de la Transición y tal acabaron muchos de ellos absolutamente quemados B treinta o cuarenta años después hay muchos que no se pueden sentar en la misma mesa juntos porque osea directamente los invita si te dicen que no porque no no siguen como odios absolutamente finitas es es una profesión extremadamente dura parece que es una cosa pomposa de estar siempre en actos de tal pero es es político veinticuatro horas al día aguantas unas presiones verdaderamente monstruosas siempre dice que tú el gran enemigo no es el adversario político es el de tu propio partido porque claro los cargos son pocos las recompensas son pocas Isère genera un marco de competitividad verdaderamente brutal el que no quiere salir el que quiere entrar es decir la la política no siempre es el es el de no está como una una profesión extremadamente dura extremadamente cainita pero bueno sino a otras profesiones a lo mejor no tendríamos que relativizar el ámbito de de de la política pero yo sinceramente la única explicación que la tengo es esa obsesión de poder que tienen los políticos y la cual seguramente nadie optaría por la política como profesión

Voz 0194 01:58 bueno comparado con otras profesiones lo que además a la política sería lo mejor la exposición pública

Voz 1170 02:04 claro que seguramente en otros sectores hay hay la digo así si nos viéramos a nuestro Gonzalo lo los lo sabe perfectamente no el periodismo porque supongo el el de es brutal absolutamente yo muchas veces digo los políticos son casi vive muchísimo mejor los procesos de universidad los odios mortales las animadversión es brutales son verdaderas ante que si se supiera en términos generales la gente verdaderamente vería la unirse de una forma sustancialmente diferente a como la de ahora no

Voz 1 02:38 estoy completamente de acuerdo con eso da para para un programa espía

Voz 1170 02:41 difícil para todo un año me está para ver

Voz 1071 02:45 qué sector el día más entre ellos sí sí

Voz 1170 02:47 sí que quizás lo específico de este tiempo que pues

Voz 1 02:50 la diferencia era pues la crudeza de la política en tiempos en los que Alfonso Guerra pues aumentaba la tensión en los pasillos del Parlamento al actual es digamos esa necesidad de generar marca personal constantemente no que es la modalidad específica de la exposición pública en el tiempo de las redes sociales en el tiempo de lo que también se puede llamar neoliberalismo que sé que es un término que se usa para todo pero que vale para esto porque porque de algún modo a lo que hace está era es que todo acto es una inversión en nosotros mismos no que uno no tiene una red social pues porque así porque quiera compartir con amigos que has pues a sus opiniones sino que cada cosa que haces una inversión de cara a los que pueden estar mirando no es una complexión casi financiera de uno mismo yo creo que eso quema muchísimo para el que tiene todavía un aspiración a una separación entre la vida pública de la vida privada el que quiere bueno pues tener una responsabilidad sobre un responsabilidad limitada responsabilidad asumida no yo creo que Xavi Domènech es un tipo que además ha sido muy elogiado en estas últimas horas a la que esto seguramente que incómoda dar ya la que seguramente le incomoda que muchas de las personas de su entorno se hayan visto abocados a ese tipo de de actividad no a esa fan a esa

Voz 0194 04:06 aforado por estar siempre de algún modo creando identidad creando mensaje hasta el punto de que muchas veces es como estar en una campaña publicitaria no se olvida de lo que hay detrás y es profesor él está acostumbrado también a unos ritmos de reflexión más lentos y seguramente esté agotado de todo

Voz 1971 04:22 a ello

Voz 0194 04:23 a ello hay que sumar que como he dicho aislado ha colado esta mañana yo no creo que sea tanto la cantidad de trabajo que tenga que eso puede pasar muchas profesiones como que es verdad que era una persona de consenso en un partido en el que hay muchas tensiones no de algún modo pues todo los habrán intentado tirar de él y al final pues corría el riesgo de quedar desmembrado no depende de tantos tirones

Voz 1 04:43 yo creo que sí que esto sería lo específico de la política

Voz 0194 04:46 la de nuestro tiempo no por la razón por la que están dura Richter a ver a mi me parece que sea Domingues así Domenech casi

Voz 1971 04:54 no

Voz 0194 04:54 especialmente elegantes sus retirara como lo ha sido muchas de las cosas de eso

Voz 1971 04:58 la política porque en este caso en concreto yo aplicaría el refranes de cuerpo a tierra que vienen los nuestros bueno pues la explica

Voz 0194 05:06 son cada o Ada Colau esta mañana sobre

Voz 1971 05:09 su salida de la política era una especie de te comprendo que estás agotado con lo que dejaba entender que era un flojo porque claro quién quién no es capaz de aguantar un siendo portavoz en el Parlament de Cataluña con el Parlamento

Voz 0194 05:24 Rao

Voz 1971 05:24 dices pues mucha actividad no tiene ir luego a la reiteración en explicar que podemos Cataluña no hay conflictos luego la soltó una última perla la ha recordado que hizo mal aceptando a encabezar la candidatura de Podemos a la Generalitat de Cataluña que se debía haber quedado en Madrid y que posiblemente ese fracaso tuvo en su número de de parlamentarios el en en la Cámara catalana era lo que le había decepcionado desanimado y eso sumado al fin a la a su situación familiar si esto no es una puñalada detrás de otra cosa que venga alguien lo vea porque claro es que ha sido un mensaje que a mi me parece que ha sido pero minuciosamente pensado por lo tanto sigo pensando que sabe Domínguez o Domenech no ha tenido es un problema personal no creo que son flojo no creo que ni de la política el router inabarcable creo que se ha encontrado que no tiene hueco como otros muchos dentro del berenjenal que es en este momento Barcelona en como eh Podemos Barcelona etc

Voz 0194 06:39 pero no sé yo yo no sé si están así yo no sé

Voz 1 06:42 hasta qué punto Ada Colau era ajena a que a esa decisión de que fuese

Voz 0194 06:47 candidatos a las elecciones otra cosa es que pero tú le ha subido como la dichos sí sí

Voz 1 06:52 pues yo creo que bueno Colau en su estilo con su énfasis en lo importante que es el cuidado que es entender que la bueno pues que detrás de los políticos hay personas Arvydas quizás haya incidido demasiado en esto pero yo creo que también tiene que haber un poco la de algún modo el agotamiento de la propuesta política yo fui el primer sorprendido con los malos resultados de esta fuerza política porque de algún modo esa idea de equidistancia pensamos la política con metáforas Si la metáfora de los espacios parece que funciona no en la medida en que un espacio muy a los extremos parecía que el intermedio quedaba libre no y que esa propuesta propiamente de izquierda catalanista que además tienen tradición en Cataluña no el de forzar el catalanismo pero con una propuesta social incidir en la idea de lado de autodeterminación pero siempre de una manera dialogada parecía que iba a tener un hueco no que eso no lo tuviera

Voz 0194 07:44 fue una recesión profunda que además no fueron creo que aparece en mal momento es decir que en cualquier otro momento los Comunes Si Xavi Domènech pero parece un momento en el que la equidistancia está penalizada además pensad con la con la con el Ayuntamiento de Barcelona con todos los diputados que bueno saque todo esto

Voz 1971 08:04 va estaba pero no solamente eso no solamente eso haber sabido había conseguido al frente su candidatura lograr que fuera en las elecciones generales la fuerza más votada en Cataluña y eso hizo albergar unas expectativas de que tenían mucho recorrido mi pregunta es cuándo sabe exámenes abandona el Parlamento de Madrid decide presentarse en la lista por Cataluña qué beneficio le hace las continuas visitas de Pablo Iglesias a Barcelona dando una de cal y otra de arena íbamos para alante pero pero no apoyamos esto qué favor le hizo Ada Colau exactamente igual con todo el tema del proceso de los colegios electorales la noche del del referéndum es decir todos han colaborado a que Xavier Domènech que esté hasta las narices pero que no digan ahora que es porque es un problema familiar

Voz 1170 08:59 autorizado el problema de cansancio es que me ha parecido intolerable lo hay hay algunos policías

Voz 1971 09:05 coordinado le ha recordado que no ha sido

Voz 1170 09:07 puede de sobrellevar los malos resultados hoy Iker cuando normalmente cuando te dedican buenas palabras cuando te vas yo tendría cierta prevención no pero hay determinados políticos que tienen una capacidad de resiliencia verdaderamente brutal y tiene una capacidad de adaptación de de cambiar los liderazgos de cambiar sus adscripciones verdaderamente sorprendentes antes Victory hablaba de de de Arenas bueno es un ejemplo típico y hay otros a este no le gusta la política no hay otros que no que no tienen esa capacidad de adaptación porque piensan yo creo que Domènech piensa eso en política y no quiero denostar a los políticos con de fuera una especie de bobos pero es complicado tener un pensamiento propio

Voz 0194 09:52 iba de esa que no que por qué se cansan de la política sobre todo aquellos que tienen sí

Voz 1170 09:57 porque al final no no encuentras esa satisfacción que otros se encuentran en el poder por el poder de encuentras

Voz 0194 10:04 E acción el poder por por la capacidad que tiene

Voz 1170 10:07 pero una cosa cuando eso ves que no no tienes la posibilidad de realmente de hacerlo pues te empiezas a pensar si es mejor irte a otro sitio y estar en en tu lugar que muchas veces hay políticos que entienden que la política de su lugar hay otros políticos que entienden que la política es un lugar de paso que hay que tu lugar no es ese es un lugar al que

Voz 1071 10:27 el regresar lo que no ha pasado ahora en por ampliar un poco el foco el ministro que ha admitido a Macron era alguien que venía de fuera también de la política luego sufre un proceso de de ese encuentro de desengaño y al final vuelven a su vida en la que no tienen por cierto problema para arriba no tiene ningún futuro

Voz 0194 10:41 que tenían vida mezcladas porque habitualmente el que llevan la política desde muy joven no tiene vida anterior yo soy profesor de

Voz 1071 10:48 el caso de Domenico es profesor vuelve a dar clases a pensando en Mariano Rajoy tantos años una publiqué te alguien tenía vida para volvemos

Voz 1 10:55 en todo caso yo creo que esto es un fallo colectivo que él les atribuyo a todos eché en falta de definición en muchos de sus actuaciones se muchos de sus discursos no la idea del referéndum tenía una dificultad intrínseca hay parecía que nunca apostaban por una solución nunca hubo una apuesta por un modelo de Estado nunca pasó de la idea de la plurinacionalidad que no era más que un brindis al sol para reconocer la diversidad identitaria se llegó a mencionar la idea de una confederación pero se lanzó de una manera de soslayo totalmente pero nunca se apostó por bueno este Estado tiene que ser así la asimetría tiene que plantearse de este modo buscamos un modelo de Federación buscamos un modelo Confederación esa esa esa indefinición yo creo que sí se puede achacar a él y a todo el grupo no y creo que ha sido uno de esos grandes fallos ahora no sé muy bien en qué situación en que expectativa electoral podrían tener no olvidemos que que la batalla por el Ayuntamiento de Barcelona también va a ser clave para unas posible

Voz 1971 11:52 pues elecciones a la Generalitat y recordar que Ada Colau dejó siempre en el aire la posibilidad de presentarse ella es decir de aspirar ella la Generalitat darle

Voz 2 12:04 hasta que hoy hoy un parapeto ella no lo ha negado rotundamente ahí está el corte es y si está el con ella ha negado Rosell a que

Voz 0194 12:13 antes de hablar de un par de cosas que que va a pasar mañana desde la mesa de producción Pedro Blanco buenas noches en que estás buceando y mirando todo lo que va pasando mientras nosotros estamos en directo hay una noticia el New York Times que está causando

Voz 3 12:27 el revuelo no la noche en general es bastante aburrida salir salvo hora25 ratificó por supuesto esto tengo las redes en Internet apenas seis

Voz 1715 12:37 siento no salgo por este artículo que publica el New York Times y que lleva este título tan sugerente soy parte de la resistencia dentro del Gobierno de Trump es un artículo anónimo el propio periódico dice que ha decidido dar este paso extraño paso por el interés de lo que cuenta quién escribe este artículo que el New York Times asegura que tiene perfectamente identificado y lo que cuenta básicamente es que dentro del Gobierno de Donald Trump hay funcionarios altos funcionarios altos cargos de su administración que están bajando para evitar que imponga su agenda y sus peores impulsos el quién escribe este artículo dice yo sé que existe ese grupo porque yo formo parte de ese grupo de esa resistencia no en el sentido de la resistencia que le daría la izquierda dice quién escribe este artículo sino la resistencia como ese movimiento de quiénes forman parte de la Administración y que quieren con su acción intentar que América permanezca segura ante los excesos de su presidente y pone un ejemplo de cómo ahora mismo es lo que dice en el artículo el Gobierno de Estados Unidos funciona en una doble fase en un doble nivel de por un lado piensen en la política exterior Donald Trump que decir te ando con algunos de los mayores sátrapas del mundo o líderes muy cuestionados como Vladimir Putin por otro su Gobierno que no deja de imponer sanciones al Gobierno ruso pesa que él por ejemplo resta importancia al caso de los espías en el Reino Unido bueno es un artículo interesantísimo por el contenido por el debate queda abierto en Twitter esto ya lo dejó para que los oyentes lo revisen sobre si el New York Times hace bien o no al publicar

Voz 0194 14:24 pero es que eso es lo que más me llama al margen de que exista esa resistencia osa llamada resistencia dentro de la propia Casa Blanca que intenta influir en la agenda de alguna manera Donald Trump no que él no le llega un artículo anónimo y lo publique deberá

Voz 1971 14:37 total credibilidad debe dar dos también

Voz 0194 14:39 es verdad que hemos explicado en más de una ocasión la campaña campaña no pero la la la unidad que hay entre la prensa norteamericana en la lucha contra la trama por decirlo de una manera llana de todas maneras este este

Voz 1971 14:52 supuesto firmante del artículo debe ser de los pocos funcionarios que no han sido pasados por la de ello porque todos los cargos de confianza del presidente Trump han desaparecido de la Casa Blanca pero no solamente han en sino que de hecho unas declaraciones incendiarias al dejar la Casa Blanca trámites ha contestado acusándoles de Gorrín nos eh malencarado los traidores etc etc ya que parece que un señor

Voz 0194 15:20 es un superviviente es curioso que ha podido ir te pediré que una buena información anónima una carta anónima sí pero volvemos a lo que comentábamos antes la importancia de los funcionarios autónomos dependientes no es fundador

Voz 1 15:32 además en un país en el que desde luego tenemos que dar las gracias a los padres fundadores no hay tantos equilibrios los Checan balanzas que se llama No equilibrios y contrapesos es decir un presente como tal no puede ejecutar su voluntad así como así porque hay muchas trabas él se quejaba de ello cuando llegó llegó llegó a su mandato de hecho lo peor que ha hecho Roper fíjate que se ha hecho cosas horribles pero casi de lo peor que puede haber hecho trampa hasta ahora es cambiar el equilibrio en el Tribunal Supremo porque eso va a durar muchos muchos años años de de tal manera que intervenir en las instituciones lo peor que se puede llegar a hacer veremos qué recorrido tiene esto desde luego da para un par de películas de gira

Voz 0020 16:13 sí

Voz 1170 16:14 sí yo yo no yo no soy muy favorable a que un un periódico publique un artículo sin firmar de eso lo comentaba a mí también me lo estaba diciendo Pedro me estaba llamando la atención que un periodo como New York Times publique

Voz 1 16:30 una claro cosa claro otra cosa es hacer un un artículo dos basándose en fuentes tal

Voz 1170 16:35 pero es que ese público la la de la carta tal cual Ander pareciera era el nombre pero él

Voz 1971 16:42 hombre porque acaba diciendo yo soy uno de esos

Voz 1170 16:45 pero le dejan atrás un argumento que para él y para el público que León J es fantástico ya estaba otra vez esta prensa terrible atacando a mí esto es una hace News uno otra vez un medio alternativo claro es el complot que hay para que la la gran América no emerge

Voz 1715 17:03 a una cosa en la presentación del artículo en torno a lo que debatir ahora el propio New York Times dice que ellos conocen la identidad de quien firma este artículo pero que la mantienen en secreto porque consideran que frascos lleve a la empresa agarre bien correría riesgo es más el propio el periódico dice que el periódico cree que publicando este artículo lo que está haciendo es aportar a sus lectores una importante perspectiva que de otra manera no conseguiría detener

Voz 1 17:32 yo yo entiendo esa esa publicación del mismo modo que entiendo lo que dice Juan Carlos lo malo de todo esto es que se ha creado la idea de que el discurso liberal de la sociedad abierta universalista un discurso

Voz 1971 17:43 de clase

Voz 1 17:45 una clase que podemos identificar con el establishment con la progresía neoyorquina de San Francisco y que por lo tanto que los treinta al trescientos periódicos estadounidenses se asocie y que defiendan la libertad de expresión o que ahora pasea esto bueno pues es una muestra más de que el establishment

Voz 0194 18:01 su arma y ahí es muy difícil salir de esa podría no antes de terminar bueno de hecho lo introdujo Pedro Blanco durante el verano queremos cerrar el programa todos los días con algún director de periódico que nos explica las apuestas de ese periódico para la mañana siguiente iremos recorriendo toda la geografía española eh pero como hoy Cataluña vuelve a ser otra vez no ha dejado de ser nunca pero vuelve a ser otra vez noticia saludamos a José Antic es el director del Nacional punt CAT muy buenas noches

Voz 4 18:30 qué tal buenas noches Angels qué tal cómo estamos muy bien y vosotros

Voz 0194 18:34 nosotros también aquí casi casi terminando árabe

Voz 3 18:36 en y por eso casi al final queríamos conocer cuál era la puesta del nacional para mañana bueno a ellos

Voz 4 18:42 de una información sobre los seis por siete de septiembre del año pasado cuando Palafrugell aprobó las leyes de desconexión y entonces nosotros aportamos las actas aquí a reuniones son unas actas a la Junta portavoces que que no se conocían Isona las obras trece peticiones de consideración de acuerdo sobre la mesa todas la romeros Coco ya está muy bien pues por copia explica hasta hasta qué punto los dos bandos tanto algún bando independentismo como el bando costes finalista pues y forzaron que te lamento cada uno para tratar de llevar a al así toda una situación de aquel momento hacia su lado claro como es sabido tienen en aquella todos los nombres consecuencias penales entre otras la presidenta de ellos se encuentra en prisión sin fianza los miembros de la amistad la mesa están investigados por desobediencia por parte atribulados apremió a ese la principal apuesta llevamos artículo pero yo aquí aunque eras de la obra cómoda a consiguiera Dolors Bassa explica todo lo pues sólo la situación que ellos tienen la prisión sino cómo se están preparando para lo que es considerado un juicio justo

Voz 3 19:56 cosa más estoy estoy estoy más grande y es importante

Voz 4 20:01 no te gente explicaba los dos temas más nuevos ponen mi pues bueno de acogemos la el viaje de presidentes Torra después de su tras la reunión que está teniendo en Catalunya no te dos días para FISA la estrategia grupo parlamentario

Voz 0194 20:16 pues José Antic que todo se había sido tertuliano esta casa no

Voz 4 20:20 dame había sido otras todavía no durante varios años fue mía aquí

Voz 3 20:24 con Iñaki Gabilondo durante además entonces estabas en La Vanguardia de que estabas en La Vanguardia

Voz 4 20:31 es catorce La Vanguardia estuve una temporada

Voz 3 20:36 pues director del Arango director de la Vangal

Voz 5 20:40 el escrito biografía de Jordi Pujol ahora dirige en la señal digital en Cataluña muchísimas gracias por habernos acompañado hoy volveremos otra vez al nacional en alguna otra ocasión gracias y buenas noches vosotros estáis otros cargos buenas noches

Voz 0194 20:53 pues me me escribe que es el jefe de informativos de la casa a raíz de aquello que estábamos hablando de de de lo que está pasando en la Casa Blanca me cuenta que el libro que publica Bob Woodward recopilando testimonios de lo que ocurre dentro de la Casa Blanca dice que recoge testimonios de gente que trabaja en la Casa Blanca y que les retiran carpetas del Despacho Oval para que no firme algunos documentos que en algún momento ha querido firma el propio Wood

Voz 1170 21:18 dice que que hay una parte

Voz 0194 21:20 de de la Casa Blanca que estaba casi absoluta

Voz 1170 21:23 en contra de la política de detrás Mike

Voz 0194 21:26 conseguido mucha documentación etc pero es un libro

Voz 1170 21:29 yo lo que digo es que no sé si si si fuera director de un periódico yo publicara una carta anónima en esas condiciones

Voz 0194 21:36 sí sí por supuesto pero en cualquier caso si conoce si conoce él no sé si yo estoy completamente convencido que es cierto la la la identidad eh

Voz 1071 21:45 yo por cierto otra aunque ese libro lo cual me parece ficción pero es que estoy temiendo

Voz 0194 21:49 cuál será el tuit cuando vea a mano ganó que todavía despierte pero sabes que él es de irse a dormir de ver la tele ya a esta hora así la Fox lo está dando esto el todavía no se ha enterado cuando amanezca

Voz 1071 22:03 pondrá en Twitter donde por cierto empiezan a jugar

Voz 0194 22:05 de tratar de averiguar la identidad de quién podría ser el firmante de este artículo que bueno avancemos un par de cosas para mañana en el Congreso debe convalidar tres de los decretos que el Gobierno ha aprobado en las últimas semanas tres mañana quedarán tres más entre ellos las

Voz 1071 22:20 más de Franco para el jueves que viene los de mañana que el Gobierno cuenta en principio con los va a poder aprobarse mayor problema son el que en la sanidad universal otro de protección de datos y un tercero sobre reforzar la atención a los refugiados para aprobar el de la sanidad los independentistas exigían que el Gobierno retirará el recurso a la ley catalana de esta materia ya ha dicho el Gobierno que en principio de problema ver contarte también que mañana en el Congreso a las diez comparecerán juntos Pedro Sánchez Ana Pastor y Pío García Escudero para presentar los actos del cuarenta aniversario de la Constitución en el contexto hombre un acto en el Congreso al presidente del Gobierno Congreso y Senado tiene importancia

Voz 0194 22:54 también mañana hay otra reunión importante a las cinco de la tarde

Voz 1071 22:56 la Moncloa está con los presupuestos y Cataluña de fondo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vio de Moncloa de aquella primera no nos contaron nada fue en secreto o discretamente esta ya es en la agenda oficial del presidente del Gobierno el secretario general de Podemos que ha regresado esta semana como sabéis a la actividad pública y política así que mañana por la tarde interesante encuentro interesante foto en La Moncloa entre Sánchez Iglesias ya veremos lo que nos quieran contar con Carlos mañana pero sí

Voz 0194 23:22 si hace puede podremos intuir la fortaleza o no de Pedro Sánchez bueno pero de esto

Voz 1170 23:27 tres primeros yo creo que no va a tener muchos problemas en los tres siguientes a lo mejor si esto

Voz 0194 23:32 por eso es ha puesto lo mejor pues ya ha puesto los tres primeros les adverso para para para para quedar bien y luego ya sin Castro hola la lucha lucha más adelante Ramoneda

Voz 6 23:43 a la comida

Voz 1150 23:47 inicia de Torras dejado en la perplejidad a una buena parte del independentismo que no entiende el inmovilismo del presidente al necesidad de cambio de estrategia es un clamor basta leer algunas columnas de la prensa catalana con peso en el soberanismo para constatarlo Joan Tardà que tiene la virtud de hablar claro lo dicho sin rodeos si algún independentista ingenuo estúpido plantea imponer la independencia está equivocado no hay solución al conflicto sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de catalanes que no son independentistas y no hay solución sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de catalanes que lo son desde Bruselas su segunda casa Torre insiste si las sentencias absolutorias el pueblo deberá decidir teniendo en cuenta que el pueblo no es un ente abstracto sino una suma de Ciudadanos sólo puede entenderse como uno enunció de elecciones para cuando los jueces se pronuncien después el fiasco de su campaña de arrancada de lazos amarillos que ni siquiera ha traído al PP Ciudadanos busca ahora desplazar la atención hacía Andalucía forzando elecciones anticipadas el activismo callejero res puede costar caro buscar la confrontación es algo que no gusta a las clases medias porque genera miedo desde la moción de censura que le piden fuera de juego a ciudadanos eleve sin rumbo ante un PP envejecido quizás parecía ser más de lo que en realidad

Voz 0194 25:00 ellos dice Colleen un

Voz 1150 25:02 Vista en La Vanguardia las clases medias pierden peso y por eso buscan más identidad se puede añadir los gobernantes cada vez más impotentes frente al poder económico buscan calmar las ansiedades de estas clases medias con autoritario soluciones imaginativas la última la portada del Gobierno de la derecha de Niza quieren obligar por ley a dar la mano para obtener la nacionalidad ridículo reciclan también lo que tienen que comer el paraíso nórdico abandona sus modales y se apunta la islamofobia para regalar chivos expiatorios al malestar de sus ciudadanos de pena

Voz 0194 25:42 vamos a terminar aquí Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez Gonzalo Velasco hasta la semana que viene esta mañana hasta bueno mañana nosotros hacemos este programa a edición especial de Hora Veinticinco con motivo del Día de Extremadura lo vamos a hacer desde mi herida desde el Parador de Mérida y además yo creo con un menú muy interesante porque se van a sentar en la mesa los tres presidentes de la democracia los expresidentes extremeños de la democracia bastar Fernández Vara va a estar Monago iba hasta Rodríguez Ibarra con ellos vamos a hablar de Extremadura pero evidentemente son tres personajes con los que podemos hablar de la actualidad de todo lo que pasa es decir que el menú es interesante mañana les esperamos desde el Parador de Mérida en Extremadura que tengan feliz

