Hora 25 (06/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:40 tres políticos que reciclaron profundamente uno de otro y que hoy son socios preferentes Pedro Sánchez ha recibido esta tarde en La Moncloa Pablo Iglesias cada uno a su manera pelos dos Se necesitan el Gobierno y Podemos llevan semanas negociando el apoyo de ese partido a los Presupuestos ya esta tarde Pablo Iglesias iba a plantear algunas medidas como condición para conseguir sus votos por mítica sobre el alquiler la luz la fiscalidad de los más ricos o la reversión de los retrocesos en políticas sociales que provocó el Partido Popular enseguida nos acercamos al Palacio de la Moncloa después les contaremos primera victoria la primera victoria parlamentaria de calado del Gobierno que tienen el valor de superar unos números que a priori siempre van a jugar en su contra el Congreso ha convalidado los tres primeros decretos del Gobierno del PSOE el más simbólico por ser la primera enmienda de peso

Voz 0385 01:24 herencia del PP es el que recupera el carácter universal de la sanidad Carmen Montón ministra defendemos el derecho fundamental a la salud de todas las personas sin exclusiones por lugar de residencia o de nacimiento porque la salud señorías no entiende de fronteras no entiende de carnés de identidad de permisos de trabajo ni de residencia

Voz 0194 01:47 el PP ha votado en contra de Ciudadanos se ha abstenido los partidos independentistas catalanes el P de caddie Esquerra han votado a favor de ese decreto una cercanía parlamentario con el Gobierno que hoy se ha sumado una cercanía política entre Moncloa y la Generalitat escenificada en la Junta de Seguridad

Voz 4 02:01 en Barcelona lo importante y lo relevante es que existe un compromiso de garantizar ese espacio público neutral para todos los ciudadanos finalmente sí

Voz 0194 02:14 habló de convivencia y espacio público como quería el Ministerio de Interior y como pretendía evitar la Consejería de Interior y entre los acuerdos la incorporación efectiva y total de los Mossos d'Esquadra al Centro de Inteligencia Antiterrorista y en Hora Veinticinco les haremos el relato del día en el que Soraya Sáenz de Santamaría reapareció volvió al Congreso dejó la puerta abierta a seguir o apartarse definitivamente

Voz 5 02:35 pero yo quiero hablar con él yo es que me gusta hacer las cosas de esta manera no hablándolo tranquilamente transmiten ustedes muy bien pero yo creo que estas cosas es para para hablar con tranquilidad libio

Voz 0194 02:51 las mayores estafas de los últimos años hasta catorce comunidades autónomas han comenzado a coordinarse por el caso y dental Pedro Blanco

Voz 6 02:57 de ahí hasta cuatrocientos mil afectados en toda España sobre todo en la Comunidad Valenciana aquí se cuenta más de la mitad personas que perdieron el dinero y a las que les destrozaron la boca y en ocasiones la vida escuchen Antonio

Voz 7 03:08 el agujero me provocaba eso que yo mejor dada la boca Meseguer y por el ojo o que no podía inflar un globo o que no podía aspirar con una pajita suyo hablaba con alguien yo no estaba como por el flujo del aire subía y bajaba

Voz 6 03:21 la luego Miguel Ángel Campos nos va a contar el resultado de la reunión de hoy entre Audiencia Nacional y representantes de esas catorce comunidades Adela Molina nos va a hacer el cálculo que aporta Comisiones Obreras casi dos mil plazas de profesor se quedaron sin cubrir en las oposiciones de este año vamos a escuchar la voz de uno de los miembros de la célula de Ripoll que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils en su declaración contó que los litros de ese grupo querían atentar contra la Sagrada Familia estos sonidos los ha publicado voz furia

Voz 8 03:49 en completamente que lo que quería hacer derrumbar la familia teníamos que estar con ellos regrese cuanto es sabéis que se narra de familia que quién derrumbarme Éramos chicos

Voz 0194 04:11 lo malo es a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:16 buenas tardes dentro de cuarenta minutos Se inicia la liga de las naciones el nuevo torneo de la UEFA con el partido que van a jugar en Alemania Alemania y Francia recordemos que la selección española viajará mañana a Londres para debutar en el torneo el sábado ante Inglaterra contaremos la última hora del equipo de Luis Enrique en la Vuelta Ciclista España Jesús Herrada es el nuevo líder de la carrera tras la etapa de hoy Lesaka tres minutos y veintidós segundos a Simon James y un segundo más a Valverde que es el tercero de la general y en el Open USA Carla Suárez ha perdido hoy en cuartos de final ante la norteamericana G del ir recordemos que mañana Rafa Nadal juega en semifinales ante Del Potro estaremos en Nueva York para ver cómo estaba

Voz 0194 04:55 y el tiempo las tormentas de ayer dejaron las habituales imágenes de calles convertidas en ríos

Voz 9 05:00 ese riesgo todavía no ha desaparecido Jordi Carbó

Voz 0194 05:02 tardes buenas tardes hasta bien entrada la madruga

Voz 0978 05:05 la chubascos en Cataluña se irán extendiendo también a gran parte de la Comunidad Valenciana este de Castilla La Mancha Baleares si mantiene el riesgo de aguaceros fuertes rachas de viento incluso de granizo y mañana durante la tarde estas tormentas se extenderán al sur de Aragón gran parte de Castilla La Mancha alcanzarán también la mayor parte de la Comunidad de Madrid hizo el resto tendrá tiempo más soleado alguna tormenta aislada temperaturas un poco más bajarse que hoy este descenso se notará sobre todo mañana con las mínimas frío en algunos puntos del interior de montaña o fin de semana se irá complicando especialmente en el centro y sur de la península también cerca del Mediterráneo las tormentas irán a más tanto en extensión como en intensidad

Voz 0194 05:44 empieza hora25 Pedro Hora Veinticinco desde Mérida

Voz 1715 05:47 este jueves a dónde vamos a regresar a partir de las nueve pero antes de cerrar portada nos echamos a la calle y lo hacemos con una ciudad que hoy se moviliza que esta tarde se moviliza para intentar evitar el cierre de una fábrica la de Vestas en León y en León esta María García buenas tardes

Voz 10 06:02 Pedro bueno a veces juego juegos Juan hasta dos mil puestos de trabajo te di esto se está se empieza a toda la calle para clamar por el mantenimiento de esta factoría el peor de los casos fácil quitar nuestro interés por Sara con la tanta para aconsejan la producción la manifestación acaba de arrasar respaldo masivo de la misma entre los asistentes político cero todos los partidos aquí están a organizaciones de todos los ámbitos quieren trasladar una imagen pública reclamar una red industrialización efectivo de la zona y obra porque durante mañana comienza a negociar el ERE de extinción para doscientos setenta empleados pijos esa recibió tres millones euros ayudas públicas para instalarse Bozzo cuando está complicado

Voz 3 06:49 hora veinticinco

Voz 1715 08:34 la tarde siete y ocho minutos en Canarias nos vamos a marchar en directo hasta el Palacio de la Moncloa ha terminado ya la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comparece ante los medios el líder de Podemos que está dando cuenta de cómo ha ido esa reunión de los resultados que queda que ofrece allí esta Mariela Rubio Mariela buenas noches

Voz 0194 08:50 buenas tardes pues hemos avanzado mucho así comenzaba su comparecencia Pablo Iglesias diciendo que se ha alcanzado un acuerdo general para los presupuestos que esperan esté concretado para octubre pero sí está dando cuenta en este momento de acuerdos que sí sean alcanzado partirán los recortes educativos bajarán las tasas subirán las becas ha dicho Iglesias también se ha acordado el impulso a la gratuidad de las escuelas infantiles y que ninguna familia sin recursos se quede sin libros de texto en materia de vivienda sabemos que podemos es apuesta por por intervenir en el mercado del alquiler ha asegurado que el Gobierno ha mostrado de momento buena disposición pero que es un asunto que se va a tratar en una nueva mesa de negociación que se va a sumar a las ya existentes sobre memoria histórica Billy el Niño perderá su medalla ha dicho Iglesias se creará una Museo Nacional de la Memoria también hemos acordado de hecho Iglesias que hay que bajar los impuestos a los productos seguir el IVA a los productos de primera necesidad Iglesias COE continúan este momento con su comparecencia en Moncloa le escuchamos en directo

Voz 1663 09:52 situación de viviendas y acabando con los abusos de las eléctricas quién fiesta en fiscalidad ya estamos de acuerdo en que que bajar los impuestos a los autónomos y que hay que bajar el IVA a los productos de primera necesidad si nuestras propuestas ya las conocen el impuesto a la banca el impuesto de transacciones financieras hay un principio de acuerdo con el Gobierno respecto que a partir de ciento cuarenta mil euros brutos anuales más de dos mil euros al mes se pueda modificar el tipo del IRPF hay acuerdo también respeto que hay que potenciar la lucha contra el fraude fiscal

Voz 1715 10:24 bueno comparece Pablo Iglesias esta parte que estamos escuchando no aporta ninguna novedad respecto a lo ya conocido acuerdos preacuerdos intenciones de acuerdos que eran perfectamente sabidos porque de eso han venido hablando en las últimas semanas en todo caso luego con Mariela Rubio haremos balance de lo que ha dado de sí esta reunión que Pablo Iglesias presentaba como un encuentro en el que se han producido avances importantes es la relación el Gobierno y Podemos para que podemos acabe apoyando los presupuestos el Gobierno afina la aritmética parlamentaria hoy por ejemplo ha conseguido convalidar sus tres primeros decretos y eso tiene valor por la fragilidad de los números en el Congreso y también por el apoyo que ha recibido en uno de esos decretos el que supone devolver el carácter de universal a la sanidad de los partidos independentistas catalanes de karate hice Esquerra Republicana marroquís sí

Voz 1461 11:16 gobierno han logrado seguir amarrado la mayoría que le apoyó en la moción de censura para desmontar hoy la polémica reforma sanitaria del PP que excluyó de la asistencia en igualdad de condiciones a los inmigrantes irregulares el texto ha contado finalmente con el apoyo de los grupos catalanes tras darse por satisfechos con el diálogo iniciado con el Gobierno para retirar el recurso que el Ejecutivo de Rajoy presentó contra la ley catalana de Sanín

Voz 1322 11:37 dad Miriam Nogueras PDK que ha hecho falta

Voz 16 11:39 era una desgasta ante presión de los partidos soberanistas para arrancar esto

Voz 0194 11:44 comprobé seguiremos presionando

Voz 16 11:47 es igual en todo lo que nos venga final

Voz 1461 11:49 no se ha abstenido y sólo el PP ha votado en contra de un decreto que la ministra de Sanidad Carmen Montón ha defendido como ejemplo de decencia política hay restitución de derechos frente a los reproches de la popular Teresa Angulo de manera

Voz 15 12:00 irresponsable a dividiendo las puertas de par en par de España al turismo sanitario

Voz 0385 12:06 para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos para el Gobierno actual es urgente recuperarlos porque la salud señorías no entiende de fronteras

Voz 1461 12:17 el Gobierno ha aceptado a petición de varios grupos tramitar el decreto como proyecto de ley lo que permitirá presentar M

Voz 1715 12:23 al margen de este jueves se refuerza más la idea del acuerdo que la de la ruptura mientras Esquerra sumaban sus votos al PSOE en Barcelona la Generalitat y el Gobierno aire Avan el clima de entendimiento que ha reinado dicen en la reunión de la Junta de Seguridad la tensión previa parecía más táctica que real hoy en esa junta se ha hablado incluso de aquello que parecía una línea roja de los riesgos para la convivencia ya veremos en qué se traduce pero la versión que se ofrece de lo que se ha acordado es que las dos partes se han comprometido a garantizar la neutralidad del espacio público vamos a Barcelona Ana Pozas

Voz 0196 12:58 es un compromiso sin más sin concreciones a la práctica simplemente con la voluntad de que los Mossos sigan trabajando para mediar en conflictos de seguridad ciudadana e intervengan si es necesario ya que está bajo su competencia pero ha ofrecido el trabajo de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional si es el caso el ministro Fernando Grande Marlaska quería tratar sobre este tema en la Junta para dejar clara su preocupación para pedir neutralidad y que no se monopoliza el espacio público

Voz 4 13:22 lo importante y lo relevante es que existe un compromiso de garantizar ese espacio público neutral

Voz 0196 13:31 todos los el conseller de Interior Miquel Buch por su parte ha dicho que los Mossos seguirán haciendo su trabajo que ha elogiado ha rebajado el nivel de conflicto y ha apuntado a ciudadanos sino

Voz 17 13:41 Carlos es una conseguiría desde la Conselleria d'Interior no consideramos que tengamos un problema de convivencia pero sí es verdad que a partir de la segunda quincena de agosto y a raíz de unos llamamientos de un partido político concreto sí es cierto que ha habido más hechos de agua

Voz 0196 13:58 los lazos han encabezado el orden del día de la junta que ha tomado una decisión fundamental en Cataluña en la lucha antiterrorista los Mossos formarán parte finalmente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo en menos de un mes

Voz 1715 14:09 aquí en la SER hemos escuchado los testimonios que describen parte de esa fractura de la sociedad catalana Sonia Ballesteros pasó unas horas con miembros de los grupos que ponen esos lazos amarillos con aquellos que lo retira y entre ellos hay un abismo argumental Sonia avión

Voz 1913 14:24 eso empieza por la forma y la hora en que se ponen los lazos

Voz 1982 14:27 los sellos a mediodía acompañados de su policía municipal ponen los grafitos con la familia hay todo una cervecita los quintos hija en la que se quitan y nosotros ya saldremos de aquí a las doce de balón se como unos desgraciados y rezando porque vea nadie

Voz 1913 14:39 el resto forma parte de una de esas brigadas y para evitar que la policía los detecte se comunican a través de un año

Voz 1982 14:44 hacían Lodosa guerra todo el país todos pues declaró también

Voz 1913 14:47 desacuerdo también sobre lo que es o no libertad de expresión

Voz 18 14:50 no no no no quitarlas libertad de expresión porque ellos y cuelgan

Voz 1913 14:56 otras cosas que nosotros qué todo rechaza la violencia aunque si hablamos de tensión o crispación los que ponen lazos no la perciben

Voz 18 15:03 yo no he tenido ningún enfrentamiento físico con nadie porque esté colgando lazos sí que lo veo por la tele no lo veo que sea la realidad del pueblo de Cataluña

Voz 0704 15:11 entre los otros sí son Poblenou de personas eso es un problema de enfrentamientos un problema

Voz 1982 15:15 la crispación diferencia también en el número

Voz 1913 15:18 los partidarios del lazo se agrupan en los Comités de Defensa de la República unos trescientos movilizan a miles de ciudadanos los que están en contra una veintena de grupos apenas movilizan a unos ciento

Voz 4 15:28 el presidente del Congreso donde estos días justificando su invitación

Voz 1715 15:31 al presidente de la Generalitat alguno se revolvió en su asiento en el PP hoy Ana Pastor aseguraba que ha informado al presidente de su partido en todo momento enmarcaba su invitación en el espíritu parlamentario y en el propio reglamento

Voz 19 15:43 el Parlamento de España está abierto siempre al diálogo están abiertos a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente esto y todo ello dentro del marco de la leído el reglamento del Congreso

Voz 1715 15:57 en el Congreso el morbo hacía hoy que parlamentarios periodistas miraran hacia la bancada del Partido Popular era la primera vez que reaparecía en el Congreso la perdedora del Congreso

Voz 5 16:08 Armindo me me preocupa mucho España Hay

Voz 1715 16:12 que reaparecía Soraya Sáenz de Santamaría que no ha acudido a la reunión de grupo pero sí al debate y a la votación en Pleno su futuro nos ha dicho depende de una conversación que todavía tiene que tener con el líder del PP que por cierto le ofrece que preside una comisión para

Voz 1461 16:27 encarga María Jesús Güemes cuando esta exenta Mariano ha acudido a la reunión de su partido se ha armado un gran revuelo muchas populares han pensado que estaba haciendo un feo a casado y que con ese plantón arrancaba mal el curso político pero luego resulta que ha ido a votar los decretos del Gobierno y entonces los ha contado que ayer habló con su portavoz cuando los Mossos Serrat para decirle que a la misma hora tenía otra cita la dirección nacional le dio permiso para no asistir a así que eso es lo que ha pasado aunque el futuro de la especie presidenta también ha generado una gran expectación Se de sotanas especulaciones por el momento el presidente de su partido sólo le ha ofrecido estos dos puestos sabes hora

Voz 20 17:01 ya sabes Santamaría que tiene una plaza reservada en el comité ejecutivo y que al igual que el resto de exministros estoy convencido de que sus compañeros de grupo cederían muy gustosamente la con la presidencia de comisión parlamentaria que ella considerará dicen

Voz 1461 17:19 la de encabezar alguna de las listas por Madrid para las elecciones de dos mil diecinueve aunque en el PP hay que la ve haciendo campaña otros sin embargo creen que terminará yéndose a la empresa privada mientras algunos opinan que se quedarán en el escaño esperando a que caiga casado desde

Voz 12 17:33 no haya por el momento no avanza esos planes ha comentado que primero tiene que hablar tranquilamente con el líder cosa

Voz 0194 17:38 el valor veinticinco

Voz 3 19:22 cadena SER

Voz 2 19:26 hora veinte

Voz 4 19:31 ocho diecinueve minutos

Voz 1715 19:32 Rafa de las clínicas y central adquiere dimensiones mareantes Pellerano el alta hubiera pastizal aparte

Voz 21 19:38 a mí me pusieron la provisional y me dijeron que entender

Voz 1715 19:40 en la FIFA hasta cuatrocientas mil personas se han visto afectadas por el cierre de esta cadena de cíclico de clínicas dentales en catorce comunidades autónomas una Audiencia Nacional ha reunido a representantes de esas catorce comunidades para intentar coordinarse para que por ejemplo compartan información sobre los afectados Miguel Ángel Campos carencia con doscientas mil personas es el territorio con más afectada

Voz 0919 20:02 dos seguida de Andalucía con unos noventa mil

Voz 1715 20:04 en Cataluña con más de cuarenta mil Canarias tiene diecisiete mil perjudicados así hasta más de cuatrocientos mil por la macro estafa de las clínicas y dental en un total de catorce comunidades autónomas el juez José de la Mata ha reunido a representantes de las consejerías de Sanidad de estas comunidades ya han alcanzado hoy un acuerdo en las autonomías crearán oficinas para los afectados de Irán tal puntos de información en los que los pacientes obtengan sus historias clínicas que sirvan para agilizar los trámites se coordinen con el juzgado con el objetivo de que obtengan soluciones los casos de particulares muchos con serios problemas físicos psicológicos se acumulan en la audiencia desde el juzgado afirman que darán respuesta a todos los dictado otra cifra que describe una realidad muy llamativa casi dos mil de las veintitrés mil plazas de profesor que se convocaron este año quedaron sin cubrir Comisiones Obreras hecho el cálculo de todos esos huecos que ha dejado un proceso de resultados presuntamente irregulares en algunas comunidades como el País Vasco Navarra Se dejó sin cubrir una de cada cuatro plazas que se convocó Adela Molina

Voz 0011 21:08 no hay una explicación clara de porque se han quedado plazas sin cubrir aunque se puede descartar la falta de aspirantes a las oposiciones a Secundaria se presentaron en junio en julio más de doscientos cincuenta mil titulados el temario es común en todo España aunque son las CCAA las que seleccionan a los tribunales y establece los criterios de evaluación además en esta convocatoria las pruebas eran eliminatorias y se suspendía el primer examen no se podía continuar el sindicato Comisiones Obreras que ha recopilado los datos avisa de que con estas cifras no va a ser posible cumplir el plan para reducir la precariedad la enseñanza y rebajar la cifra de un veintisiete

Voz 1715 21:40 por ciento de profesores interinos Francisco García es

Voz 0011 21:43 Secretario General de la Federación de Enseñanza

Voz 22 21:45 vamos a pedirle al Gobierno que tome cartas en el asunto y que corrija el rumbo porque a este ritmo no se va a llegar en dos mil veintidós a cumplir las previsiones del Acuerdo por el Empleo ya dejara número de interinos en el ocho por ciento

Voz 0011 21:58 Fuentes del Ministerio de Educación han asegurado que se va a revisar el sistema de oposiciones aunque no han concretado ni cómo ni cuándo se va a hacer

Voz 1715 22:05 esta vez ha ocurrido en Zaragoza un doble crimen y un suicidio un hombre ha matado a su mujer y a la madre de este y después se ha quitado la vida a las ocho de la tarde había convocado una concentración en repulsa por este doble asesinato y ayunos vamos Esther Orera buenas

Voz 23 22:16 pues buenas tardes una pancarta no morimos nos matan y mucha tristeza

Voz 1715 22:21 el grito nos queremos vivas los ves

Voz 23 22:23 Nos de Zaragoza han salido a la calle a la Plaza de España para condenar el asesinato que ha sobrecogido hoy a la capital aragonesa hay especialmente al barrio de de Casablanca donde el matrimonio ambos médicos jubilados será muy conocido los hechos se han producido antes de las ocho de la mañana en un piso del barrio de de este barrio de Casablanca Lola de sesenta y ocho años enferma de Alzheimer ha sido asesinada por su marido de sesenta y siete que sea arrojado después por una ventana a la calle horas antes en un céntrico piso de Zara

Voz 15 22:48 cosa había asesinado también a su madre de noventa y dos

Voz 23 22:51 años independiente tenían dos hijas en su entorno los vecinos descartan situaciones de violencia habitual tampoco constan denuncias por malos tratos con este doble crimen son ya tres mujeres las asesinadas este año en Zaragoza capital a esta hora acaba de concluir la lectura al manifiesto de condena de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza a la que se han sumado representantes de varias instituciones públicas de todos los partidos políticos

Voz 1715 23:14 gracias Esther en directo desde Zaragoza

Voz 6 23:17 hoy emitimos a partir de las nueve desde Mérida

Voz 1715 23:19 a partir de esa hora vamos a conversar de Extremadura de lo que surja árbitros hora

Voz 1322 23:24 hola a Pedro el sábado ocho de septiembre es el Día de Extremadura y nos hemos venido a Mérida al Parador a celebrar estos treinta y cinco años de vida autonómica con los tres presidentes extremeños con Rodríguez Ibarra Monago y Fernández Vara con ellos para recordar la historia para hablar también de su presente un presente que también tiene sus problemas vamos a charlar con representantes de la plataforma amilana bonita lucha por el tren de esos Gatti Guadiana por los destrozos que está creando esa planta invasora que se llama cama lote y además la música que no podía faltar con la cacereña Chloe ver con su voz y con su piano todo esto como decías a partir de las nueve Pedro

Voz 1715 23:57 sí tenemos tertulia tenemos hecho y tertulianos Miguel Ángel Aguilar María Esperanza Sánchez y Emilio Contreras Éstas son las claves

Voz 0554 24:03 la paz es muy buena es la frase que ochenta años después unía dos ancianos que siento muy jóvenes se enfrentaron en la batalla del Ebro y que hoy nos habla de un vídeo con el que comienzan los actos que conmemoran los cuarenta años de la Constitución ambos representan a millones de españoles que en mil novecientos setenta y ocho decidieron sustituir la violencia y la muerte por la palabra y el voto impactaron la convivencia con la única constitución de nuestra historia acordada entre todos y refrendada por todos entoces dejamos atrás un pasado de frustración en el que en cien años tuvimos seis conclusiones cuatro guerras civiles y un país pobre y atrasado hace cuarenta años no tratamos de un Estado con el que no han podido ni la embestida terrorista que nos azotó durante decenios mil zarpazo de la recesión económica que amenazó con derribar todo ello porque porque como afirman hoy Herman y José aprendimos hablan

Voz 10 24:57 bien escrito la palabra muchísimo

Voz 15 25:09 qué tal buenas tardes así suena al comienzo de curso Madrid

Voz 10 25:12 en de seguridad y vallas que separe lo lo que va a continuar de las obras ni los baños estaban terminados entonces como los niños de Primaria que todavía son pequeños van a ir un pabellón

Voz 0011 25:26 esta es Anna Ayala han una de las madres afectadas por las obras inacabadas del colegio temprana les de en San Sebastián de los Reyes niños de cinco y seis años que tienen sus aulas en un pabellón inacabado hemos hablado con ella en La Ventana de Madrid también con Javier Torres

Voz 1461 25:39 el portavoz del AMPA del colegio Miguel de Cervantes

Voz 15 25:42 Getafe durante mantenidas al cuarto en el

Voz 25 25:44 pues no tengo problemas con la política de precios por fases hemos sufrido lo desplazamientos a otro pero hemos tenido que convivir con clases de los pasillos tres años conviviendo con obras este cuarto año empezamos las el curso que el poso habilitando sala de profesores despachos y todo espacio disponible como aulas porque no tenía tenemos hueco para todos los niños que tenemos

Voz 0011 26:04 quejas también en el instituto rejas que ni siquiera existe aún porque no ha comenzado a construir lo otra promesa incumplida del consejero de Educación Rafael Van Gaal que Alberto arcones portavoz de la plataforma institutos rejas ya

Voz 26 26:18 el Instituto como podéis ver la parcela no tiene ni una sola grúa no tiene ni un solo ladrillo es una promesa de dos años continua aquí va a estar el Instituto para septiembre de dos mil diecisiete septiembre el dos mil dieciocho y no se ha movido absolutamente ni un solo dedo ni una sola grúa no

Voz 0011 26:32 y una buena noticia después de meses reclamando lo educación va a abrir la segunda línea que habían cerrado en el colegio República de Uruguay Marisa zorro portavoz del AMPA

Voz 27 26:41 si esto los súper contentos imagínate el triunfo que suponen para nosotros la semana que viene tenemos las

Voz 15 26:46 mucha contrastó tres colegios

Voz 0011 26:48 una segunda línea de Infantil Éstos son algunos de los más afectados hay más Comisiones Obreras ha contabilizado setenta y tres colegios que van a empezar el curso mañana en obras ochocientos alumnos afectados según la Comunidad quince mil según los sindicatos vamos ya a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0047 27:06 buenas tardes poco a poco se va restableciendo la normalidad en la red de carreteras madrileñas en este instante encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la A tres en Rivas Vaciamadrid la IV a la altura de Pinto y la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada tráfico intenso además de entrada a la capital por la A uno hasta el nudo de Manoteras en las seis desde Las Rozas hasta el Plantío en lo que respecta las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 0011 27:33 hoy tenemos que lamentar un nuevo accidente un chico de veintitrés años ha muerto al chocar su coche con un camión frigorífico la M501 el conductor del camión un hombre de cuarenta y nueve años también ha resultado herido

Voz 0011 28:29 la Comunidad de Madrid está analizando cuál sería el coste de la propuesta de Ciudadanos sobre la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de cero a tres años bueno pues prospere o no esa medida en Ciudadanos no aclaran qué harían con el cheque guardería que ayuda a las familias a irá a guarderías privadas Mayte de la Iglesia portavoz de Educación de la formación naranja en la Asamblea de Madrid ha estado hoy en La Ventana

Voz 29 28:50 si esto finalmente sale adelante seis y la Comunidad de Madrid traga

Voz 1715 28:53 supone si os innecesariamente la desazón

Voz 29 28:56 dicción del del llamado cheque guardería

Voz 30 28:58 todo hasta que no nos sentemos a negociar pues veremos cuál es la propuesta de la Consejería al respecto y si realmente está dispuesto a hacer un esfuerzo para contribuir en a la gratuidad de la del primer ciclo de Educación Infantil pensemos que este tramo para aquellos que no lo saben es uno de los más descuidados por parte de de la Consejería en los últimos años

Voz 0011 29:19 el cero diez el teléfono de información del Ayuntamiento de Madrid será gratuito el año que viene Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana de transparencia

Voz 31 29:27 esta es una reclamación histórica el Ayuntamiento recibe muchas sugerencias para la gratuidad el cero diez cuando un ciudadano ciudadana llama al cero diez lo que está haciendo es lo mejor dar un aviso de algún tipo de actuación municipal que es necesaria y luego se encuentra con la factura telefónica donde selección

Voz 0011 29:42 hablamos así a las ocho y media para mañana se esperan temperaturas máximas de treinta grados y mínimas de trece a esta hora tenemos veintiséis grados en el centro de la capital

Voz 32 30:02 el oro veinticinco Deportes

Voz 0919 30:06 es que sus hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos una de las imágenes del día y no es una imagen bonita se ha producido esta tarde en San Marino en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Motociclismo de San Marino cuando estaban los pilotos de la categoría de GP en el estrado hablando con los periodistas en el centro del estrado estaban juntos Marc Márquez y Valentino Rossi les han preguntado sobre cómo es su relación después de lo que ha sucedido entre ellos en los últimos tiempos Marc Márquez el Espanyol para intentar demostrar que se han olvidado viejas rencillas le ha tendido la mano a Valentino Valentino Rossi ha permanecido cruzado de brazos Iliada negado el saludo a Marc sí lo ha hecho con una sonrisa irónica pero el gesto demuestra que ese tema todavía está caliente luego estamos allí para escuchar cómo ha sido el momento otra imagen que no nos ha gustado la de la española Carla Suárez esta madrugada sufriendo enfadada con el público del Open USA que le ha molestado muchísimo durante el partido de cuartos de final ante la norteamericana Madison Keys en el Open USA en el último turno el público acostó

Voz 33 31:35 para estar en el bar comprando perrito

Voz 0919 31:37 cliente comprando una Coca cola no se respeta el silencio hay mucho ruido y eso ha sacado de quicio a Carla Suárez que ha terminado perdiendo ese partido de cuartos de final en dos sets recordemos que la jornada de mañana tiene como centro de atención el partido de semifinales que va a jugar Rafa Nadal ante Juan Martín del Potro luego vamos a estar allí en Nueva York a ver cómo está Rafa Nadal en la previa en la Vuelta Ciclista a la gran noticia del día es que Jesús Serrada es el nuevo líder de la carrera saca al segundo de la general tres minutos y veintidós segundos que sigue siendo el británico Simon James ir a Valverde que es el tercero de la general un segundo más dice mis compañeros de la Vuelta que su líder provisional que Jesús Herrada tiene muy difícil competir por ser el ganador final de la carrera y en fútbol dos noticias destacamos en el arranque la primera es que la Liga de Fútbol Profesional ha dado el OK a la hierba que se ha instalado en el estadio de Anoeta donde dentro de nueve días se tiene que jugar un partido de Liga entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona hoy los enviados de la Liga han supervisado las obras parece que el césped está bien ya digo que quedan todavía nueve días para que se consolide esa hierba recién plantada y la otra noticia en el mundo del fútbol es que hoy comienza la liga de las naciones es el nuevo torneo que ha organizado la UEFA va donde la selección española a debutar el próximo sábado en Londres André Inglaterra pero es que hoy se abre el torneo con un partidazo juegan las últimas dos campeonas del mundo el partido comienza dentro de doce minutos a Alemania Francia Bruno Alemany cómo salen los últimos dos campeones del mundo buenas tardes

Voz 34 33:13 hola Gallego muy buenas pues todo apuntó en el Allianz Arena para que arranque el partido 11S bastante ofensivo sobre todo en este caso el de Francia sale la selección la actual campeona del mundo con los mismos once en que se proclamaron campeones hace un par de meses en Moscú a excepción de la portería en vez de Lloris puedo Areola Lloris no está disponible para este partido estos son los mismos así que juegan de titulares Varane un Tití Lucas Hernández también Ruiz en la media punta en papel evidentemente titular sigue va con todo la selección francesa en Alemania la gran noticia es la confirmación de que el seleccionador sigue confiando en Manuel Neuer en la portería va a ser el titular Neuer en detrimento del barcelonista Ter Stegen arriba van a jugar Müller Berners Royce todo preparado para que las nueve menos cuarto arranque del Alemania Francia

Voz 0919 33:59 otra noticia del día que acaba de producirse es que Girona ha emitido un comunicado para decir que acepta la propuesta de la Liga de Fútbol Profesional para jugar ese partido el próximo mes de enero en Miami en Norteamérica en los Estados Unidos ayer el Barça dijo que estaba de acuerdo hoy está de acuerdo el Girona enseguida os cuento cuál es la propuesta de la Liga a los abonados los del Girona para compensarles el hecho de que ese partido no se dispute en su estadio tienen cuatro opciones a mí las cuatro me encanta

Voz 24 34:29 la Bella

Voz 24 34:38 buenas tardes Gallego a ver quisiera dar opinión sobre el partido este que hay que juega en Estados Unidos mira yo pienso como dice y aquí se va pero los socios de los equipos pequeño tiene un agravio sí casi todos hacen es socio por ver en su campo luego a un Atlético Madrid aún Madrid

Voz 35 35:00 el Barcelona aún Valencia hay un Sevilla

Voz 24 35:03 en fin la equipo grande entonces yo pienso debe de llevarse un Girona Un Barça un Girona Barcelona por qué no se llevan

Voz 0919 35:12 un Barcelona Girona

Voz 24 35:14 o por qué no se lleva un Real Madrid Leganés no Leganés Real Madrid porque a la afición del Madrid del Barcelona de Valencia a ellos les da lo mismo ver entre comillas sin menospreciar a nadie a un equipo pequeño de la Primera división le da exactamente igual allí en Estados Unidos que si a un Barcelona Girona o que sea un Girona Barcelona venga Gallego buenas tardes que se pueden hacer las cosas bien

Voz 0919 36:48 Luis Enrique con casco en el andamio que imagen por favor Nos encantaría verla empezamos con la selección uno de los momentos noticia hoy en la actualidad de la selección española se ha producido en la sala de prensa cuando comparecía jugador del Real Madrid Isco nuestro compañero del país Diego Torres le ha hecho una pregunta sobre su juego dentro del equipo nacional

Voz 24 37:24 ha pasado esto o laico llegó Torres del país China quería preguntarte por por esto mismo cuando se meten los rivales atrás tú como sientes que hace más daño al al rival recibiendo en entre líneas o bajando el centro del campo

Voz 0704 37:39 mira yo no te voy a contratar porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que lo que quieras entonces acción de del periódico así que te voy a dejar que te siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí Si bueno que que intente molestar lo menos posible a la selección porque porque al final de todos nosotros estamos en el campo pero necesitamos a ayuda de fuera no necesitamos a gente que que no esté pegando palos continuamente porque al final pues no hay

Voz 0919 38:15 bueno hay que decir que Isco está en su derecho a no contestar las preguntas incluso está en su derecho a decir que no está de acuerdo con las informaciones de de un periodista o decir que esas informaciones no las han contrastado con el Ike no son verdad pero justificar el hecho de no contestar a una pregunta porque la selección necesita ayuda de todos también de los periodistas no están para

Voz 37 38:45 mar

Voz 0919 38:46 luego si tú crees que uno ha informado mal pues se lo dices tú decides contestar o no contestar pero la prensa está para informar no para apoyar que nos guste queda selección gane sí pero el trabajo de los periodistas es contar lo que sucede y a veces cincuenta en lo que sucede y eso no les gusta a los protagonistas tienes que hacerlo igual porque a quién informas es a los oyentes a los lectores o a los telespectadores pero bueno viene a ser un detalle más sobre cierta tensión que hay en el ambiente en estos primeros días Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego si viene de lejos ya ya

Voz 37 39:29 qué ocurrió en Krasnodar en la concentración del Mundial antes del partido de Rusia a algunos futbolistas pensaban que la prensa no estaba ayudando al equipo español muy bueno hasta Thiago Alcántara recorre una rueda de prensa dijo que esta gente la que estaba en Krasnodar los futbolistas estaban trabajando como animales para conseguir pasar a cuartos el equipo pues cayó desgraciadamente jugando mal muy mal frente a Rusia hay de eso la culpa de la prensa es que jugaron mal una casa haciendo un pésimo papel en el Mundial ya en que hacer jugar bien evidentemente la prensa tiene que informar también bien así que ya somos todos mayorcitos educados y ha sido un momento un poco desagradable cada uno tiene sus razones pero a mí la verdad no me ha extrañado por desgracia porque se

Voz 0919 40:11 por dónde va a los tiros por lo demás en el juego va a ser fundamental para Luis Enrique gays está poniendo el foco sobre del una vez que no están Iniesta y Silva parece que la magia la construcción de juego la imaginación arriba pasa por las botas del madridista sin duda alguna

Voz 37 40:29 sí sí que está jugando muy bien está entrenando también muy bien porque en el entrenamiento no dejarlo ver a Luis Enrique el pasado lunes la verdad es que Isco junto con Rodri el futbolista de Atlético de Madrid fue los dos mejores Isco hizo dos golazos se asoció de forma maravillosa ahí demostró que está en un gran momento de forma es muy bueno el malagueño el futbolista del Real Madrid que es fundamental y que va a ser titular en el partido frente

Voz 0919 40:52 a Inglaterra el próximo sábado hoy

Voz 37 40:55 la tarde entrenamiento a puerta cerrada no ensayado gran cosa la duda es saber qué portero va a poner cuál va a ser su titular si De Gea o Kepa me cuentan que a esta hora todavía a ellos los futbolistas no lo saben quién va a jugar si De Gea o Kepa De Gea puede tener más opciones que Kepa pero yo voy a ser prudente voy a esperar a ver qué dice mañana en rueda de prensa junto con Sergio Ramos tiene morbo la rueda de prensa en Wembley y como digo Isco va a ser titular junto con Busquets Saúl en punta Morata Asensio esto ha dicho el malagueño en rueda de prensa entorno a las no

Voz 0919 41:26 normas de Luis Enrique una de las que

Voz 37 41:28 más se ha hablado del asunto del móvil en las comidas

Voz 0704 41:31 después charlar norma yo creo que que siempre es importante tener un poquito de de de disciplina respetado a los móviles también en la comida pues me parece bien porque muchas veces octavo más pendiente de la maquinita que que hablar que comunicarnos con nuestro compañero y yo creo que va a ver

Voz 0919 41:48 no sé si eso de los móviles en las comidas en mejor suprimirlo porque a veces se encuentran gente en las comidas que se están mandando el mensaje de un lado de la mesa otra en vez de decírselo cara a cara así que estamos de acuerdo todos en esa normal bueno pues mañana viaja a Inglaterra para debutar en esa liga de las naciones quién está jugando ahora mismo en la selección sub veintiuno Nos enfrentamos Albania clasificación para el Europeo en El Arcángel de Córdoba cómo está el partido José Antonio Alba buenas tardes

Voz 34 42:13 hola qué tal Jesús buenas tardes pues mire dejamos en el cuarenta y uno de la primera parte a punto de terminar el primer tiempo y está ganando España por un gol a cero el tanto a los cuatro minutos de Mikel Oyarzabal con este resultado España estaría clasificada ya directamente para el Europeo sub veintiuno

Voz 0919 43:26 después de lo sucedido en el Valladolid Barcelona con la hierba recién plantada en el estadio de Zorrilla había mucho nervio sobre si el nuevo césped instalado en Anoeta iba llegan en perfectas condiciones para el partido de dentro de nueve días ante el Fútbol Club Barcelona de la Real Sociedad Roberto Ramajo han llegado los inspectores de la Liga ahí parece que todo va bien semana cumplir los plazos buenas tardes

Voz 1825 43:52 hola qué tal Gallego buenas tardes Sí Se van a cumplir los plazos dicen los técnicos de la Liga que no hay ningún problema para que se juegue ese Real Sociedad Barça del quince de septiembre no hay ningún tipo de problema para la seguridad ni en los aledaños dos accesos ni en la grada de el nuevo estadio de Anoeta también han revisado el césped ya completamente plantado nueve días por delante para que esté bien y para que crezca bien la yerba también ha determinado que está ok sobre los plazos de las infraestructuras dice que todo va según lo previsto por la Real Sociedad así que por parte de la Liga OK a ese partido el quince de septiembre

Voz 0919 44:29 Nos alegramos partido en Estados Unidos día veintiséis de enero entre el Girona y el Barcelona ya sabes que ayer el Barça dijo que está de acuerdo

Voz 38 44:39 y que bueno pues esperan que sí

Voz 0919 44:41 pueda llegar a jugar que es bueno para la expansión internacional del Barça el Girona acaba de emitir un comunicado diciendo que también acepta la propuesta de la Liga había cierto malestar entre algunos abonados por por el hecho de que el partido no lo puedan ver en su estadio en el estadio del Girona y la Liga había prometido una compensación

Voz 38 45:02 para los abonados Si se llega a jugar ese partido de Miami

Voz 0919 45:08 la Liga comunicado estas cuatro vías de compensación a los abonados del Girona pueden escoger una de ellas la primera sería un viaje a Miami con entrada al partido en el mismo

Voz 38 45:19 día viaje de desde Barcelona

Voz 0919 45:22 a Miami y vuelta con los desplazamientos desde el estadio al aeropuerto todo el día veintiséis de enero todo gratis cero euros viaje a Miami trasladar aeropuerto entrada al partido vuelta en avión todo gratis cero estas es una de las opciones segunda opción Si los abonados del Girona prefieren quedarse el fin de semana en Miami vuelo de ida y vuelta Barcelona Miami dos noches de hotel de cuatro estrellas en Miami traslados del aeropuerto al hotel al estadio y demás por cuatrocientos cincuenta euros por persona con esas dos noches de hotel en un hotel de cuatro estrellas en Miami tercera opción los abonados de Girona podrían cambiar su abono de ese día por una entrada para el partido del Camp Nou qué sería el veintiuno de septiembre totalmente gratis la cuarta opción que le da la Liga los abonados del Girona es que se les devuelva el cuarenta por ciento del abono anual por el hecho de que el Girona Barça se juega en Miami el abono les saldría un cuarenta por ciento más barato ya digo que los dos clubes están de acuerdo no sé cómo habrá caído esta propuesta entre los abonados del Girona Si la ven con buenos ojos honor Raúl musas buenas tardes

Voz 25 46:44 qué tal buenas tardes pues con escepticismo como la primera la primera filtrada esta ha llegado por vía oficial de la Liga de Fútbol Profesional pero se ve con con cierto escepticismo cierto es que es mejor dicen que la primera sobre todo lo que costaría hacer noche en Miami porque la mataba ir y volver en el mismo día pues asustaba a mucha gente pero ya te digo con mucho escepticismo esperaban a ver qué

Voz 8 47:07 yo la vi era más detalles te comento

Voz 25 47:09 absolvía admitir los contactos pero la corriente mayoritaria gallego es que la que la gente quiere ver el partido en Muti que esto sería enorme el Mar Menor y en todo caso pues una oferta que es mejor que la primera que se había filtrado pero que de momento sigue sin acabar de convencer

Voz 33 47:25 el tema va a ser largo ya lo veréis vamos a

Voz 0919 47:28 Sevilla mala noticia para el equipo de Machín una lesión de un jugador que acababa de llegar pero estaba demostrando que era importante Manolo Aguilar buenas tardes