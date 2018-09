Hora 25 (06/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 realidad de esta charla porque esto Barça dado los pitos de las diez PP estamos fuera senos va al tiempo de las manos pero Miguel Ángel de Miguel Ángel Aguilar que viene aquí también que luego vamos con toda la actualidad análisis Nos si quieres aportar algo más a esta charla

Voz 1551 00:13 no mucho pero hay una cosa que que me llama dos cosas una preparar la acera especie de un hábitat en Extremadura para que vengan a las empresas condiciones favorables que suele ser casi siempre fiscales y de ayudas y de paso y segundo y a la Historia desde el tren extremeños al tren que que decía un amigo mío pero claro su sistema de prioridades incidir lo que se vivía en un asunto se deja de empleaba en otro y tercero la la pedagogía social que se que se crea cuando las únicas demandas que prospera son aquellas que se acompañan de un fuerte poder de percusión cuando hay bronca sino de bronca la demanda no progresar pues aquí te he dicho que estáis

Voz 0194 01:06 a montar bronca entre no sea muy pronto

Voz 1551 01:08 curioso que se instaure esa pedagogía social

Voz 0194 01:12 señores yo agradezco muchísimo la charla que os hayan acogido que disfruten del día que lo pasen bien crees que han además muchos actos por delante todavía hasta el día hasta el día las

Voz 4 05:51 sí sí más gracias al ver proponerla me siga esta charla que nos vamos

Voz 0194 05:55 tenido con los tres presidentes sacas disco no

Voz 15 05:58 cuando el dieciocho de septiembre en en nada en nada nada nada nada de nada

Voz 0194 06:04 pues está preciosidad que han escuchado los oyentes de Cáceres Chloe Cleber saca disco dentro de poquitos días es difícil pues a a por él muchísimas gracias las vamos a hacer una pausa y a la vuelta en los estamos engañando porque viene toda la actualidad todo el análisis

Voz 18 08:45 cadena SER

Voz 2 08:49 veinticinco

Voz 0194 08:55 Diez y ocho minutos de la noche nuevo y ocho en Canarias vamos ya con todo el repaso a la actualidad en la tertulia el análisis con María Esperanza Sánchez hola buenas noches que no se había puesto Miguel Ángel hoy vamos a tener un problema porque es que el micrófono va pegado a los cascos antes tienes que ponerte los cascos vale ya está puesto buenas noches Miguel Ángel Athletic sólo antes Emilio Contreras crece el más disciplinado buenas noches vuelves puede tú sabías que el micrófono iba pegado los casi observo austeras mal empezamos el trabajo de actualidad por lo más inmediato que es la reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha dicho Iglesias que ha avanzado con Sánchez hacia un acuerdo global de presupuestos José Luis Sastre

Voz 1071 09:33 buenas noches qué tal buenas noches ha empezado con esa frase tan rotunda

Voz 20 09:37 ha dado mucho hacia un acuerdo global sobre los Presupuestos Generales del Estado como saben los presupuestos generales del Estado son el principal instrumento para hacer política en un país que para nosotros sería muy importante tener concretado ese acuerdo pronto pronto

Voz 1071 09:55 lo ha dicho en octubre y eso Ángels es importante porque hoy Sánchez ya entrevistado en Madrid con el comisario Moscovici que le ha pedido que España envíe su plan de presupuestos el quince de octubre así que eso ya es una señal para Bruselas pero después de este primer mensaje de Iglesias luego la verdad que la cosa no quedaba tan clara porque no ha habido grandes avances por ejemplo en impuestos no tenemos ninguna concreción luego habría que ver qué apoyos tiene el PSOE y Podemos apoyos en el Congreso a los que pudieran llegar de momento quedémonos por tanto con esta digamos declarase de intenciones tengo que decir que para ser un

Voz 20 10:27 la reunión de dos horas y media hemos llegado a bastantes acuerdos que es un buen comienzo nuestra voluntad de ser socios del Gobierno ICO gobernar juntos desde el Parlamento

Voz 0194 10:41 Mariela Rubio buenas noches buenas noches más allá de la voluntad o de la necesidad de entenderse que esas evidente que sale exactamente de esta reunión han tenido esta de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Voz 1450 10:52 pero entre los acuerdos principales esta bajar el IVA a los productos de primera necesidad y a los autónomos pero en materia de fiscalidad Ángels esos han sido los únicos avances nada en cuanto a impuesto de sociedades banca transacciones los avances han sido en esta materia en cuanto impuestos bastante modestos el escollo principal sigue siendo ese el de la fiscalidad así respondía Pablo Iglesias cuando se le preguntaba sobre si renuncia a su

Voz 0194 11:17 tú impuesto la banca han escuchamos nosotros no real

Voz 20 11:20 seamos con una propuesta además que el Partido Socialista compartía con nosotros pero no es menos cierto que el impuesto de sociedades afecta también a palos insisto creo que hay buena sintonía pero no quiero anunciar intenciones prefiero anunciar acuerdos como son acuerdos que implican una cierta complejidad técnica porque son acuerdos de Presupuestos Generales en esto prefiero

Voz 1450 11:45 al aire Gemma Iglesias esa pequeñísima a puerta abierta el impuesto de sociedades también afecta a la banca el Gobierno y Podemos también han acordado revertir los recortes en educación esto significa que suben por tanto las becas bajan las tasas y además lo harán ha dicho Iglesias este mismo mes de septiembre así que habrá que estar pendiente de los próximos Consejos de Ministros

Voz 0194 12:05 Marina Iglesias aunque también otros puntos que tiene en común con Sánchez en los que están de acuerdo por ejemplo Memoria Histórica reconocimiento de Palestina como Estado son puntos en los que los que coinciden

Voz 1450 12:14 sí de hecho Iglesias señalaba la especial sintonía en este en este capítulo se retirará la medalla a Billy el Niño se creará un museo de la memoria con respecto a Palestina el reconocimiento como Estado no se trata tanto de un acuerdo como de un principio de acuerdo ya que el Gobierno se ha comprometido a estudiarlo pero como decía Iglesias parece que Sánchez está

Voz 0194 12:35 la verdaderamente dispuesto a hacerlo desde Moncloa han señalado

Voz 1450 12:38 o que esa satisfacción que que escuchábamos ha manifestado Iglesias es desde luego compartida y que la reunión ha terminado con más avances de lo esperado

Voz 0194 12:46 todas estas cosas que ha explicado Iglesias con la intención además de trasladar o de vender que son acuerdos que Podemos ha logrado en su negociación con el Gobierno Sastre

Voz 1071 12:55 son cosas nuevas que habrá escuchaba que como Marian los explicaba la satisfacción de Moncloa pues buenos entiende por esto porque muchas casas son medidas en las que Moncloa ya está trabajando por ejemplo establecer tramos en la cotización de los autónomos inglesas lo ha llamado bajar impuestos a los autónomos hay dos acuerdos para subir el salario mínimo a partir de dos mil veinte el Gobierno ya trabajaba ahora vamos a escuchar como lo decía la ministra Montero en reducir el IVA a productos de primera necesidad

Voz 22 13:18 Mbeki refiriendo básicamente al llamado IVA cultural ya todo lo que ello corresponde también como usted comentaba en su intervención a los productos que tan ligado a la e higiene íntima femenina

Voz 1071 13:31 además se ha dicho revertir los recortes en educación lo dijo Cela en una conferencia sectorial y anunció también el propósito de rebajar la ratio de alumnos por aula pero lo que Iglesias anuncia como un acuerdo al que llegan quizás sea por tanto en muchos casos que está de acuerdo con lo que se está intentando y en el caso de Billy el Niño que cayó más simbólico Marlaska recordemos el ministro había pedido un informe para estudiar este caso concreto

Voz 0194 13:52 a lleven tomarán con lo que nos quedamos con la sensación de que se avanza pero no hay acuerdo es decir no se concreta nada pero sí que se ve la voluntad de iglesias de ser socio de Sánchez sí

Voz 1450 14:03 ese socio preferente vosotros visos mencionaba Isla de todas esas medidas en las que el PSOE ya estaba trabajando pero que Sánchez parece que dejado Iglesias vender triunfalmente no vender triunfalmente esa condición de socio preferente algo que después de

Voz 21 14:14 bueno no deja de ser una píldora amarga

Voz 1450 14:16 para Iglesias porque la letra pequeña de de de ese concepto de socio preferente bueno pues es la de fuerza subalterno no la pesadilla hecha realidad para para Iglesias que es perfectamente consciente así que no no lo olvidemos que tanto la cultura política como la organizativa de Podemos se han basado siempre en ser hegemónicos

Voz 21 14:37 palabra tan de Podemos somos el hegemónicos en la izquierda

Voz 1450 14:40 entonces bueno pues esta asunción de la competición virtuosa con el PSOE de la que hace meses hablaban sectores del partido que han sido apartados por Iglesias pues ya no es tanto una opción sino ya casi la única a la única salida no el mal menor que además explica en parte porque el partido se encuentra en estado de shock un momento delicado para el liderato de Iglesias delicado en lo personal para la pareja Iglesias Montaigne cuando las encuestas indican el de de la formación no sólo a nivel nacional sino también autonómico y municipal cuando hay quienes en Andalucía en Cataluña recordamos la dimisión de Xavi Domènech no dimisión que muchos en el partido algunos sectores consideran como sintomática no de la situación tan delicada y de tensión que vive el llamado cambio así que cuando Iglesias hoy decía que él desearía que se agote la legislatura en realidad es que es lo que mejor le viene Podemos o te pongo un ejemplo Ángels hoy los periodistas nos preguntábamos los unos a los otros cuando mientras esperábamos a que terminas la Reunión cuando creíamos que Iglesias prefería celebrar elecciones

Voz 0194 15:35 la respuesta ganadora ha sido unánime es la de si fuera posible nunca desde luego lo más tarde posible vivió la muchísimas gracias a vosotros pero bueno uno solo de de presupuesto si estas cuestiones que plantea ahora Mariela haya habido más cosas sobre la mesa en este encuentro entre Sánchez Iglesias han hablado de la posibilidad de aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 20 15:56 hemos hablado de Catalunya y compartimos que por suerte estamos muy lejos de un escenario como es irme congratuló o de que sea así

Voz 1071 16:05 bueno en Cataluña la noticia están la forma en que

Voz 0194 16:07 transcurrido en la reunión de la Junta de Seguridad eh

Voz 1071 16:09 en el fondo han acordado que los Mossos se integrarán en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado se llama cíclico sobre la polémica la gran polémica los lazos amarillos queda esta frase del ministro Marlaska al salir de la reunión que han encabezado el por una parte y por otra el presidente de la Generalitat

Voz 23 16:27 ante y lo relevante es que existe un compromiso de garantizar ese espacio público neutral para todos los ciudadanos

Voz 2 16:38 garantizar el espacio público neutral Radio García

Voz 24 16:42 Ana buenas noches buenas noches anchas buenas noches soltados eso qué significa

Voz 0194 16:48 pues Vegara practica no significa nada es una declaración política un voto de confianza al trabajo de los Mossos d'Esquadra que tienen recordemos las competencias para velar por la seguridad pública y la convivencia en Cataluña y el ministro ha ofrecido el apoyo también de Policía Nacional Guardia Civil si fuera necesario y poco más es un compromiso de neutralidad que no significa que ahora la policía hay a quitar los lazos de todas partes a borrar pintadas de banderas españolas decentes el ministro Fernando Grande Marlaska quería hablar de convivencia en las calles y el conseller se mostró inicialmente lo vas a recordar poco más reticentes al final se pactó que que fuera el primer punto del orden del día ministro ha mostrado su preocupación por los conatos ha dicho en el espacio público en Cataluña ha pedido que no haya un monopolio de símbolos el Kun por su parte ha acusado a ciudadanos sin nombrarlos de alimentar la confrontación

Voz 23 17:38 claro que me preocupa el de sitio quién un espacio libre de amenazas que en un espacio libre de violencias donde cada uno podamos manifestar y crecer estamos en el entendimiento de que el espacio público no deje de ser el lo que siempre y lo que esa pesa

Voz 25 17:58 desde la Conselleria de Interior no consideramos que tengamos un problema de convivencia pero sí es verdad que a partir de la segunda quincena de agosto y a raíz de unos llamamientos de un partido político concreto sí es cierto que ha habido más hechos

Voz 0194 18:13 ha estado hablando de lo que pasa en las calles Ángels pero el ministro podríamos decir ha jugado un poco con la ambigüedad cuando le han preguntado sobre los lazos amarillos en los edificios públicos como por ejemplo el que cuelga del balcón del Palau de la Generalitat donde hoy se ha hecho precisamente esta reunión ha dicho que hay dos sentencias que piden neutralidad pero no ha entrado más a fondo tampoco qué importancia tiene Ana que los Mossos en el sur con el centro contra el terrorismo pues tiene una importancia fundamental porque van a participar de todas las reuniones como miembros de pleno derecho no sólo como invitados como estaban hasta ahora tendrán acceso al sistema de coordinación de investigaciones lo que permitirá saber por ejemplo si otro cuerpo policial ya ha indagado sobre un sospechoso sobre un vehículo un domicilio que de esta manera mejorarán la cooperación en el intercambio de información es una larga reivindicación de hecho que podríamos decir que se ha hecho más urgente tras los atentados del diecisiete de agosto del año pasado los Mossos se integrarán al circo en menos de un mes es inminente participarán en la elaboración de informes en formación es importante también porque un Mosso d'Esquadra estará trabajando de forma fija de forma fija que las oficinas del Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado que tiene su sede en Madrid dicen nos quedamos con la idea de que el clima de entendimiento de rebajar tensiones pues sí yo creo que al menos hoy es la imagen que ellos han querido dar a menos de puertas para afuera todo y que en en la reunión nos dicen que ha habido mucha cordialidad ha agradecido la presencia del ministro ha marcado también que en seguridad no hay colores políticos y el ministro añadido pues quería ver esta lealtad institucional que el interés en fomentar el diálogo la reunión ha durado casi dos horas han salido con semblante relajado han comparecido durante media hora y lo más destacado lo han hecho juntos cada uno detrás de su atril lo de juntos es importante porque el año pasado hubo una Junta de Seguridad tras ocho años sin que se celebrara ninguna el ministro Zoido entonces si el conseller Jané comparecieron por separado individualmente uno detrás de otro por lo tanto hoy con mimo la foto de esta unión era él

Voz 24 20:13 cortante gracias Ana a vosotros los buenas noches

Voz 0194 20:16 luego nos lo decía de ella que lo vivido el rato del día deja señales de entendimiento o por lo menos intentarlo en lo institucional después está la situación entre quienes quitan y

Voz 1071 20:26 ponen lazos amarillos en las calles nuestra compañera Sonia Ballesteros ha estado en Catalunya estos días ha estado en las comarcas del Maresme Vallès con gente que ponía lazos

Voz 15 20:35 no no no no no quitarnos libertad de expresión porque ellos y cuelgan otras cosas hecho no son aspira a quitarlos porque creo en la libertad de expresión ellos pues la coartada enorme Ellos que cuelguen lo que quiera quedaron murales que no con símbolos de Franco vuelto y naciste pero sigue pidiendo pues la unidad de España lo que ellos crean pero yo no sólo os voy a quitar quienes ponen

Voz 1071 21:00 acompañado también agente en la otra cara no digamos de la moneda que rendir a los lazos aquello Irán cómo se organizan hablan entre ellos con aplicaciones de teléfono que funciona como si fueran walkie talkies

Voz 3 21:13 el cambio

Voz 1040 21:19 son saldremos de aquí a las doce de la noche como unos desgraciados y rezando porque no os vea nadie luego enciman dicen

Voz 2 21:25 etapa vergonzante

Voz 1040 21:28 lo que vamos a hacer va a ser coger los coger los coches tiernos aquí en la ciudad de Vilassar de Mar ayuno abaya que es la valla del tren en esta valla del tren siempre están colgados una serie de lazos que nosotros vamos sacando periódicamente que ellos dos volver a poner una copia de este programa celo nos permite que nuestro móvil se conviertan en walkie talkie entonces la gracia que tiene a parte de esto es que estela de policías

Voz 0194 21:53 sonidos de lo que pasa en Cataluña aparcamos el análisis de la cuestión de Cataluña porque lucro incorporar algunos algunos otros elementos centrémonos e primero Miguel Ángel en esa reunión entre los Sánchez y Pablo Iglesias de la que no salen concreciones incluso nos contabas Sánchez Nos osaba Sastre que alguna de las cosas que se han dicho son cosas que el Gobierno del Partido Socialista y ha puesto en marcha pero que en cambio de alguna manera es la escenificación te que Pablo Iglesias quiere seguir siendo el socio de Pedro Sánchez

Voz 1551 22:20 sí sí yo creo que eso significa que ya acepta una situación que es la que tiene interiormente debilidad ha pasado de esa reivindicación por parte del partido hegemónico de la izquierda hacer el socio preferente es decir socio subordinado es decir el socio es decir no el no el protagonista sino el socio osea que que eso es lo que hemos visto yo creo que es muy relevante como han comparecido los términos en que lo ha hecho por ejemplo como ha subrayado que ha estado dos horas y media siempre bueno que eso pasa también con las audiencias del Papa es estuvimos m cinco minutos pero solos estuvimos media hora nos dijo la misa os decir que no sé si ha dado tiempo en dos horas y media de crimen organizado

Voz 2 23:14 uno de los dos sí

Voz 1551 23:15 pero es muy importante porque él valora el tiempo no el tiempo que dedicado en sino el tiempo ha dedicado el otro eh entonces me parece que que la que presentar esos en este momento cuando el Gobierno tiene el afán de los presupuestos es es realmente darles darle un oxígeno muy valioso a han señor Saint

Voz 0554 23:41 Emilio migrar Arroyo no se ha dado tiempo

Voz 1551 23:45 sí

Voz 0554 23:45 a que digan misa Pedro en dos horas y media seguido tiempo para que pronunció es hermano de otra que se Herrero no el sermón de la montaña eh no porque la Moncloa como subía sabes estarán ya no por lo tanto es difícil que sale de la montaña eh aparte que de la montaña Se llama cuando vas allí a tierras Santos Llamas monte latitudes no de la montaña pero en fin dejemos a al margen los Evangelios vamos algo más prosaico que el encuentro entre ambos soy yo pero resonancia llamado gracias a siguió medida raros creo que tengo mejor voz eh eh yo he estado viendo en la vuelta a la SER la petición concreta que ha presentado el señor Iglesias el presidente del Gobierno es un listado de peticiones puesto de incremento del gasto donde reducción de aportaciones a ver pero lo que no he visto es la contrapartida de dónde van a recortar porque si llega a estar en una cosa en otra no se pueden estar puede tenemos un techo de gasto la otra alternativa es subir los impuestos o usted explica además de qué es lo que quiere gastar más de dónde va a recortar o qué tipo de impuesto para subir si no lo hace esa propuesta es e inconcreta y por lo tanto poco creíble si hay un aspecto positivo que yo quiero destacar hace dos años y medio el señor Iglesias pues en fin de pero no quiero ser alarmista pero con proponía poco menos que la revolución en la voladura del sistema del setenta y ocho a las ha convertido en un partido somos superior en sus peticiones en un partido de la izquierda tradicional la que lo que pide son logros avances de tipo social tal pero verdad aquello de hace dos años y medio no ha quedado nada me recuerda lo que ha ocurrido en con el señor Tsipras que se iba a comer el mundo también tomando el poder con la punta de fusiles y luego al final pues lo que ha hecho salir de doblegarse ante la Unión Europea por cierto no le ha ido nada mal a Grecia

Voz 1452 25:38 sí a ver yo en ninguna cosa así habla dedicamos te has quedado alucinado con el camarote se queda suele ser bueno por cierto Emilio de niños en el cole nos enseñaron que era lo del como la Almudena montañas y si me también programados eh que deben ser el de bueno a ver yo creo que en este momento podemos está en un momento crítico se le abren rotos por por todas partes no por cierto

Voz 1551 26:12 Cádiz

Voz 1452 26:13 incluso en Cádiz bueno en Cádiz está todo más y en fin más más a favor que en contra no pero pero hoy pero si el partido está en una circunstancia un poco difícil o muy difícil ya veremos porque hay rotos ya digo por todas partes pero en este momento lo que vemos es que efectivamente hay una evolución de el líder hay un nuevo comportamiento una manera de estar muy diferente efectivamente la primera intervención pública que vimos el fuera de mítines en a Iglesias y bueno pues parecía realmente un sermón era una cosa fin ciudadanos que tengo que convencerles de que tenemos que hacer una en fin nueva revolución con unos tintes el curiosos en fin ve no muy convencionales ni siquiera para una para una revolución porque tenía unos argumentos que eran muy curiosos no pero en este momento eh precisamente supongo por la crisis también porque lo personal a veces te pone en un lugar más moderado eres incapaz entender más y mejor al contrario porque él la vida de esto de pronto contraria en fin yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de de analizar los comportamientos no de todo el mundo pero también de un político pero en fin yo creo que lo que ha pasado esta tarde es que el Gobierno le ha presentado una propuesta a Iglesias en la práctica digo no Iglesias al Gobierno que no el Gobierno Iglesias que Iglesias la aceptarlo

Voz 0194 27:57 es decir que el Gobierno puede estar tranquilo porque sabe que los seis años de Iglesias los va a tener siempre que los necesito

Voz 1452 28:03 los va a tener siempre porque si no podemos está jugando la vida sencilla pasa esos esos con

Voz 1551 28:08 que disimula Ángels son insuficientes

Voz 2 28:11 la excelente nada claro pero eso es ya otra historia evidentemente

Voz 0554 28:15 durante porque claro no olvidemos el Partido Socialista Podemos elegir legítimamente sus diputados han sido elegidos en unas elecciones democráticas lo tanto están él pero claro hacen falta veinte diputados para aprobar los Presupuestos por una mayoría de humo y claro el Partido Nacionalista Vasco miel predicar son partido de izquierdas y por lo tanto su planteamientos económicos y sociales en principio no tiene sobre todo el PNV no tienen por qué coincidir con los de la izquierda por ejemplo en temas impositivos

Voz 2 28:49 las empresas y con las sociedades la diferencia

Voz 0554 28:51 las son muy importante muy notable por lo tanto lo que aquí se acuerde entre los dos partidos de la izquierda será difícilmente trasladable al Partido Nacionalista Vasco y probablemente también al al PC Cats que en buena parte representa a un sector de la burguesía catalana porque tienen intereses e ideología completamente distinto con lo cual pues habrá que ver en qué queda mira esto hoy

Voz 0194 29:15 dime desconocido no es que decir

Voz 1452 29:17 no vamos a ver es que el PDK efectivamente no es un partido de de izquierdas pero yo creo que los presupuestos que se Karan a llevar al al Congreso no iban a ser los los los presupuestos de Podemos iban a ser los del Gobierno y eso es otra cosa todos los gobiernos y los gobiernos de izquierda han acordado con la derecha catalana o con le en fin del centro derecha catalán nunca ha pasado nada quiere decir eran medidas progresistas en presupuestos progresista fueron progresistas que perfectamente podía asumir lo podían asumir los partidos nacionalistas tanto Pde Cat ahora así llamado antes

Voz 15 29:55 es Ud C Convergència

Voz 1452 29:58 como eran olvidado que esos muy estos mucho

Voz 2 30:00 no

Voz 1452 30:01 según el PNV no sea y han trabajado juntos ya aprobado Presupuestos juntos sin problemas no

Voz 0554 30:08 sí pero una cosa eran los presupuestos que se aprobó en la época de Felipe González incluso

Voz 1452 30:13 no para él y para el momento eran verdaderamente pero pero en fin muy importante sino un honor ni voy progresistas y de izquierdas

Voz 0554 30:21 no digo que no fuera progresista en eligió la entonces de que aquí hay una necesidad de subida de impuestos a la que en principio Potes si se cumplen las peticiones que plantea el señor iglesia a lo que en principio es difícil eso soy profeta pero es que es muy difícil que un partido que representa los intereses de la burguesía hay del empresariado catalán y vasco se vayan a unir que pueden llegar a un acuerdo pues

Voz 2 30:45 posible probable me decía mi quiere disimulo Miguel Ángel que eran

Voz 0194 30:49 insuficientes los escaños de Podemos para sacar adelante cualquier cosa en el Congreso de los Diputados hoy había una prueba Sastre y es que se valida van tres de los decretos que aprobó el Gobierno hilera de alguna manera a la primera prueba de haber cómo se sumaban las fuerzas no

Voz 1071 31:03 Mercedes los tres que han llegado hoy para que la Cámara los convalidar el más relevante el que recupera la sanidad universal esto entró en vigor cuando se aprobó el decreto ley pero si el Congreso no lo convalidado pues corría el riesgo de ser revocado bueno los grupos independentistas han votado finalmente a favor porque el Gobierno cosaco confirmado La Moncloa hace muy pocos minutos retirará en efecto el recurso a la Ley de Sanidad de Cataluña vamos a escuchar tablas sin que hacía la ministra Carmen Montón

Voz 27 31:27 una sociedad justa no deja a nadie atrás sitúa a las personas en el centro de la acción política

Voz 1450 31:35 no deja de recordar que los otros tres que falta

Voz 1071 31:37 serán en el pleno de la semana que viene entre ellos la exhumación de los restos de Franco pero como Ciudadanos han dicho ya que se abstendrán pues también saldrá adelante sin prole

Voz 0194 31:45 más nevado y tenía Miguel Ángel los votos que necesitaba para sacar estos tres decretos eh

Voz 2 31:50 es difícil y hay que salir todas las mañanas a buscar a buscar a buscar votos la subasta a las uvas homologado luego la mayoría para conseguir el ver el techo de gasto que fue tumbada que es muy importante claro

Voz 0194 32:05 desde la mesa de producción Pedro Blanco buenas noches al año es muy buenas noches has estado pendiente de bueno como como interpretan los medios eh ese encuentro de dos horas y media entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no

Voz 1715 32:16 es muy interesante diría incluso que es muy divertido porque yo después de leer titulares en las webs no se ha alcanzado un acuerdo presupuestario o del legislatura si un acuerdo

Voz 2 32:27 Juan Vicioso o es una porquería de acuerdo

Voz 1715 32:30 cegados hábitos diferentes reuniones si yo creo que hemos asistido diferente reuniones al menos a diferentes versiones sobre una misma mira un repaso rápido por titulares en los titulares de interpretación en el diario El Mundo la agua del diario El Mundo abren así Sánchez promete Iglesias un gran aumento del gasto social para cerrar los Presupuestos en octubre en el gran está la carga del titular de ABC y que también interpreta la Reunión en un sentido crítico Iglesias se jacta en La Moncloa de que gobernará España desde del Parlamento casi lo ha visto este periódico entre Pinto y Valdemoro beneficia al Confidencial dice Iglesias arrancas Sánchez acuerdos sociales pero se atascan en fiscalidad el diario El País interpreta que lo que ha surgido esta reunión va más allá de lo que vaya a ocurrir estos próximos meses con los presupuestos Sánchez e Iglesias acuerdan una batería de medidas para la legislatura género independiente vino a decir que todo lo anterior Phil Fine Moncloa rebaja las expectativas de Iglesias tras la reunión con Sánchez

Voz 0194 33:33 es decir ha habido diferentes Reuniones tantas reuniones casi como medios lo estamos contar una cosa así no va sobre mí tendremos que esperar no saber cómo va la evolución para saber quién tiene razón en en en la en la interpretación de este encuentro voy a retomar el asunto de Cataluña del que también han hablado y además hemos escuchado como el como Pablo Iglesias se refería al artículo la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y escuchamos algunos sonidos de lo que pasa en Catalunya el día a día de los que ponen lazos los que quitan lazos sonidos que siguen siguen oyendo en las calles un año después de aquellos plenos ayer lo recordábamos del seis y siete de septiembre del año pasado es que se cumple exactamente hoy un año en los que se aprobaron las leyes del referéndum de transitoriedad jurídica

Voz 1071 34:21 un año después los partidos que no participaron en aquellas votaciones han hecho varios actos cada uno el suyo para rememorar esta tarde Rivera estaba en Barcelona junto Arrimadas

Voz 2 34:29 estamos asistiendo a un atropello

Voz 1452 34:31 eh

Voz 28 34:32 el al sistema parlamentario a un atropello en nada

Voz 1071 34:35 se ha convocado un acto con Iceta al que han invitado a Joan Coscubiela que jugó aquel día un papel relevante quizá lo recuerden Coscubiela subió a la tribuna dijo que no quería que su hijo viviera en un país donde la mayoría tapara los derechos de las minorías en ese momento Ciudadanos PSC y PP le aplaudieron al aplaudirle los Independent

Voz 2 34:54 estas se rieron señalaron a Coscubiela SEM para castrati

Voz 25 35:01 no

Voz 1715 35:02 Tim Drake Up Koeman llenan compartí aplaudir Mencey posiciones AMC y Ziggy

Voz 1071 35:08 uno de los grandes momentos siempre que sea por defender la democracia no tendría vergüenza de compartir aplausos con quien sea dijo entre reproches Cayard mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos siguió diciendo

Voz 2 35:20 Coscubiela que ha dicho esto hoy un año después de que continuamos empantanar

Voz 29 35:25 aunque continuamos empantanados las aguas están más putrefacto lo que pasa es que curiosamente se han empezado a abrir pequeños agujeros y rendijas en el pantano lo que tenemos que hacer es abrir esas rendijas lo más rápido que

Voz 2 35:36 podamos habría que estas sospechas

Voz 29 35:39 qué

Voz 0194 35:41 de aquello ha pasado un año hoy en una imagen que era todo un contraste el Congreso ha presentado los actos por el cuarenta aniversario de la Constitución acto con el presidente del Gobierno y los presidentes del Congreso y del Senado

Voz 30 35:53 lo mismo está enfrentaron hace ochenta años la batalla de neto en valen en el bando nacional

Voz 0194 36:01 el coste en el republicana bueno sería

Voz 1071 36:03 este vídeo en el que dos ancianos que combatieron en la Guerra Civil conversan de manera amistosa el vídeo por cierto lo han criticado dirigentes de Podemos reprochan que el vídeo diga ahora lo escuchábamos en que uno luchó en el bando nacional y otro lo hizo en el bando republicano dirigentes de Podemos han visto en eso una falsa equidistancia de hecho lo ha llegado críticas

Voz 20 36:21 Moncloa Iglesias como no sería razonable Un vídeo de dos ancianos italianos uno oficial de Mussolini y otro miembros de los Grupos de Acción partisano por eso creo que en España equiparar a los defensores de la democracia con los defensores del fascismo no ayuda la memoria histórica

Voz 1071 36:39 el caso es que en el acto de esta mañana al conmemorar

Voz 31 36:42 los las cuatro décadas cuarenta ni

Voz 1071 36:44 salido de nuestra norma fundamental afirmamos hemos visto a Casado y Ana Pastor cerrar en el salón de los pasos perdidos ante lo más comentado la precisamente la oferta que hizo la presidenta del Congreso a Quim Torra para que fuera explicarse en el Congreso hay quién dentro del PP lamenta que Pastor hiciera este este ofrecimiento ella salido a decir que Casado estaba al corriente estaba informado y ha justificado la invitación

Voz 32 37:09 el Parlamento de España está abierto siempre al diálogo y está abierto siempre a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente hizo y todo ello dentro del marco de la ley del reglamento del Congreso

Voz 1071 37:22 en el Gobierno secundan esta propuesta de Pastor pero el PP también ciudadanos pone para una eventual visita de Torra las mismas condiciones que ya exigieron para Puigdemont es decir que si va al Congreso haya una votación que de que serviría una votación de entrada para certificar su derrota

Voz 24 37:38 tiene que venir a la sede de la soberanía nacional que solos

Voz 0554 37:42 Cortes españolas es decir en sesión plenaria

Voz 24 37:44 ya

Voz 1071 37:45 con votación ha anegado polémicas con Ana Pastor y después se ha ido a Viena donde el Partido Popular está celebrando su reunión europea Casado de hecho tenía previsto reunirse con el canciller austriaco Sebastian course tiene treinta y dos años gobierna Austria sabéis en coalición con el partido ultranacionalista y populista FP bueno casado dice que

Voz 2 38:03 el discurso del canciller austriaco Se está tergiversado Se refiere así a este dirigente

Voz 33 38:09 yo no veo obispo Fogerty Rabin la una política

Voz 2 38:12 es decir nada

Voz 1071 38:15 le en el discurso que una inmigración legal y ordenada dice Casado que no ve xenofobia ni Ángels radicalismo

Voz 0194 38:23 de retomarlo de la invitación de Ana Pastor a Quim Torra para que se explique en el Congreso José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos muy buenas noches

Voz 34 38:31 muy buenas noches

Voz 0194 38:32 a usted qué le parece esta invitación está a favor de que el presidente Torra acuda al Congreso a explicarse

Voz 34 38:38 bueno nosotros creemos que hay al Congreso pero lo normal sería que el Congreso primero en las condiciones que establece la cumbre son las que establezca el Torra pero lo que pongo cosas que negocias segundo que estaría bien que primero acudiera al Parlament de Cataluña que por cierto lo tienen cerrado y tiene a callada a la oposición en en Cataluña que les sometiera al control del Parlament de Cataluña tercero estaría bien que viniera al Congreso para conocer los errores porque proceso son impulsa en la Duma la fractura social generado la huida de empresas y a reconocer que ha sido un error rectificar singular la presidente del Congreso a azul dentro del marco de democrático conocemos todos los españoles con nuestra Constitución y así lo estas leyes pues bueno que venga pero las condiciones insisto que establezca el Congreso en las que establezca señor

Voz 0194 39:41 entre estas condiciones ciudadanos propondría una votación por ejemplo

Voz 34 39:45 bueno pues si al final viene la expresión de la soberanía popular que representamos los diputados se expresa a través de de votaciones por lo tanto creo que sería bueno que hubiera una votación para que se expresada la posición es el grupo si sirviera pues qué mayorías hay que hay que expresamos los grupos respeto a ese a ese proceso de separación que aporta el Estado para protagonizar a día de hoy es clara pero insisto Si no hay ni un ápice de rectificación sólo va a venir a reiterar en que van a seguir fuera de la ley fuera de la Constitución y hay menospreciando la soberanía nacional españoles en el precisamente en esta casa en el Congreso de los Diputados pues para eso casi una banda

Voz 0194 40:35 y todavía sobre Cataluña ha habido reunión de la Junta de Seguridad ávido esa rueda de prensa además en la que han aparecido conjuntamente y parecía que bueno un buena sintonía El ministro Marlaska y el conseller de Interior ya han hablado de preservar la neutralidad en los espacios públicos qué le parece

Voz 34 40:54 con esas palabras suenan bien claro sólo falta que el conseller de Interior estado en esta reunión

Voz 35 40:59 con el ministro de Interior pues si te el inmenso

Voz 34 41:01 o amarillo que hay en la puerta de su consejería no que Jesule edificio que su edificio público

Voz 0194 41:08 eso eso sería preservar la neutralidad yo creo

Voz 34 41:11 esos pero lógicamente eso es preservar nuestra calidad de los espacios públicos que no haya símbolos partidistas edificio que es público que es de todos los catalanes de los que no somos separatistas sino como hablamos con sus ideas también y por lo tanto creemos que si el resultado es que efectivamente es esa en León la ocupación permanente de los espacios públicos en Cataluña por parte de los separatistas pues estará bien la reunión pero nos tememos que no va a desaparecer ese lazo de es inmenso lazo de la puerta de la Conselleria de Interior ni la pancarta que hay en el Palacio de la en el Palau de la Generalitat vieron lazos amarillos es públicos en Cataluña queremos que esas palabras se van a quedar en nada

Voz 0194 41:54 el Gobierno se ha reunido ya con Casado y esta misma tarde lo ha hecho con Pablo Iglesias hay prevista reunión con Albert Rivera

Voz 34 42:01 no hay prevista ninguna no no ponerse Rivera el presidente Sánchez lo considera oportuno pues cursará la invitación

Voz 0194 42:12 pero de momento no está sobre la mesa esa invitación no hablo el llamado

Voz 34 42:15 no no no no no no ha habido llamadas no habido ningún contacto la invitación sobre la mesa

Voz 0194 42:20 de la reunión que han mantenido Pedro Sánchez de Pavese esta tarde que conclusión sacan ustedes

Voz 35 42:25 bueno por un lado porque están negociando para ser en los presupuestos

Voz 34 42:30 cuando el Gobierno no ha sido capaz de momento de sacar adelante ni siquiera el hecho de gasto que debería ser una condición previa para para que se podrían discutir unos presupuestos en el Congreso de los Diputados este Gobierno suscrito entre los diputados no pudo sacar adelante el techo de gasto perdió la votación del Congreso y ahora parece que está negociando unos presupuestos pues con Podemos no sé ya veremos que surge en estos días está desde luego a nosotros nos da bastante miedo unos presupuestos pactados con Podemos creemos que una organización de la economía española con pactada con el partido que tiene programa electoral que tiene en él no sujetos económicos pues desde luego no ese lo mejor para apuntalar la recuperación económica al revés el gasto desmesurado en no controlar el déficit las subidas de impuestos la última señores

Voz 0194 43:25 llegas mañana se rompe el pacto de gobierno en Andalucía

Voz 34 43:29 bueno vamos a a ver la cosas eleva o París decidirá mañana a la vista pero sin duda que nos diga Juan Madrid en Andalucía pues va a tener un peso determinante

Voz 2 43:45 no hay decisión todavía a esta hora de la noche

Voz 34 43:48 bueno mañana va a tomar para tomar esa decisión pero está claro que hay un balance de por un lado cosas que se han podido hacer hasta ahora ha mejorado la calidad de los andaluces pero por otro lado los incumplimientos claro caros claros que tienen que ver sobre todo en el ámbito de la de la regeneración democrática que bueno mañana cerebro precisamente la ejecutiva entre otras cosas para tomar esa decisión del pasara esto para mañana el órgano correspondiente pero insisto en que el peso de la opinión de nuestro portavoz en Andalucía con Marie muy del informe no se les pues era una a tomar esa decisión

Voz 0194 44:30 le iba a despedir señor Villegas pero Miguel Ángel Aguilar levanta la mano

Voz 1551 44:34 un como un espectador a distancia la intervención muy radical yo creo sobre este particular de presidente el partido secretarios Rivera diciendo como financiando como uno de los incumplimientos que no sea eh eh eh eliminado los unos han eliminado los aforamientos

Voz 2 44:59 la respuesta que un distante es bastante comprensible es que los aforamientos están el estatuto no se pueden eliminar sin cambiar el Estatuto está ayudó no se puede cambiar en cuarenta y ocho horas entonces este fin lanzaran alguna alguna luz sobre este particular señor Villegas

Voz 34 45:22 bueno llevamos llevamos ese fin satura casi tres años y medio y nosotros llevamos pidiendo que se cumpla con esa parte de la fuerza está firmado en ese acuerdo por lo tanto supongo que es posible cumplirlo estamos de acuerdo pero se puede hacer en cuarenta y ocho horas pero faltan siete meses de legislatura diversos creemos que en siete meses el juego para para cambiar también los los aforamientos alguno lo dan por descontado que la legislatura en Andalucía la Se va a acabar ante pero tenemos siete meses por delante si quiere cumplir con todo el acuerdo de gobierno para que se pueda cumplir y también con ese punto de la eliminación de los aforamientos territorio después de que no hay voluntad política por parte de Susana Díaz

Voz 0194 46:01 no hay tiempo en siete meses para cambiar el Estatuto

Voz 34 46:03 nosotros creemos que hay quién puede siete meses tenían haber empezado antes lógicamente hasta ahora Susana Díaz no a hacerlo pero insisto tenemos siete meses y además el partido de vista está de acuerdo debería hacer nada pues el consenso bastante amplio en el Parlamento a los demás grupos pero no tendría que haber una oposición a esta medida ha sido capaz de sacar en alguno a esta comunidad autónoma

Voz 35 46:30 como en Murcia donde se modificó el

Voz 34 46:33 el Estatuto adoptando esa eliminación también de los dos por lo tanto si hay voluntad política se puede hacer lo que falta es voluntad por parte de sus depreció Socialista Obrero Español para eliminar para eliminar a vivienda

Voz 2 46:46 José Manuel Villegas muchísimas gracias venga muchas gracias hasta luego buenas noches

Voz 0194 46:51 eh quería a Cataluña pero como os veía tanto María Esperanza como Ci U sí que es curioso no que Ciudadanos llega conviviendo eco habitando con el Partido Socialista en Andalucía sin que haya habido ninguna reclamación al menos pública yo no sé si en privado las ha habido sobre los aforamientos otras cuestiones que ahora pone sobre la mesa es curioso que ahora en este momento tenga tanta prisa

Voz 1452 47:14 sí porque verdaderamente ha sido tres años de entendimiento meramente entendimiento perfecto no ha habido absolutamente ningún problema ni desde luego en ningún momento a públicamente al menos se ha opuesto a puesto de ciudadanos encima de la mesa en fin a esa exigencia no clarísimamente en Ciudadanos han decidido que tiene que haber adelanto electoral yo Ivonne hoy rompe justamente por eso o quieren eso osea o son ellos los autores de la idea o es que la idea pero en la ideas compartida que también entra dentro de lo posible naturalmente hay una ruptura de pacto de gobierno en fin

Voz 0194 47:55 entendida Pop o delirio no se ponen de acuerdo ambas rondaban desde la redacción nos contaba Diego Suárez jefe de contenidos le de de enterradores de navegación en Andalucía nos cuenta que el partido socialista Susana Díaz también necesita esta parte del relato decir los para tener una justificación para adelantar las elecciones

Voz 1452 48:11 la mente puede ser una justificación perfecta yo creo que en Andalucía está oliendo a elecciones anticipadas sin pero vamos en género de dudas unos ya hay una puesta en escena que se está por parte de ciudadanos y otra por parte del Partido Socialista diciendo que no entienden a ciudadanos que a qué viene tal

Voz 1551 48:30 cosa que lo podían haber hecho en el Teatro de la Maestranza

Voz 2 48:33 por ejemplo o convulsión común compareció

Voz 1551 48:35 de Torra en el Teatro Nacional de Cataluña por ejemplo José Antonio Primo de Rivera en el teatro de la Comedia

Voz 0194 48:41 ya no estaba los o no hagas eso ella no estaba exacto por eso para eso he dicho que iba mezclando una serie de cuestiones

Voz 1551 48:47 no digo que es que los políticos la política tiene mucho que ver con el teatro pero la política se debería sustanciar en ámbitos políticos sobre todo cuando se tiene esa condición de ser el diputado de una cámara o presidente de una comunidad o lo que fuere entonces por qué renuncian a utilizar en espacio es que digamos que que corresponde hice van a ante actos por eso digo que luego también tienen una cosa abandonaron teatro

Voz 0194 49:15 digamos porque a Torre criticamos porque dice que hiciera ese discurso en el teatro en el parlamentario catedral

Voz 2 49:21 eso es lo que te digo yo lo estoy en el paro

Voz 0554 49:23 esto que integró a los diputados que están allí

Voz 2 49:26 los medios dicen una cosa hay que dar más desde no oyen

Voz 0194 49:28 tú te llevas tu público

Voz 2 49:31 querías ver en el teatro del gasto a los

Voz 0554 49:34 tiene lógica política el que ambos partidos estén interesados en la en la El adelanto de elecciones porque el Partido Popular Toyota en un momento débil y Podemos también están muy enfrentada por lo tanto ciudadanos ir partido socialista

Voz 2 49:48 lógicamente que les conviene a los dos sin duda

