Hora 25 (06/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 te voy a tener en cuenta que entenderán que yo primero cosas todas estas cosas

Voz 2 00:04 el comité Pablo Casado

Voz 1 00:05 luego ya cuando tenga algo que decirles

Voz 3 00:10 María Jesús Güemes buenas noches buenas noches

Voz 1461 00:13 el buenas noches no no ha ido a primera hora

Voz 3 00:15 como nos cuenta barajadas pero ella había avisado de que no ir

Voz 1461 00:18 ya se ha dado que ha pasado esta mañana es que Santamaría como bueno lo que estaba diciendo Sastre no no ha ido a primera hora esa reunión del partido y entonces lo que ha ocurrido es que se ha aliado se ha dado en el Congreso porque muchos populares han puesto nerviosos han pensado que él estaba haciendo un fracasado otros han dicho que estaba dando un plan Tony bueno de esa manera arrancaba bastante mal lo que es el

Voz 3 00:38 curso político entonces luego resulta que

Voz 1461 00:41 ha llegado la ex vicepresidente ha aparecido en el Congreso como son poco pasadas las dos de la tarde era ya a la hora de votar los decretos del Gobierno ha acabado David Casado por cierto a Viena

Voz 4 00:52 que que tiene tiene allí mañana a renglón del Partido Popular Europeo bueno cuando no

Voz 1461 00:57 he visto a venía hacia nosotros hacia los periodistas corriendo para explicarnos la la versión Nos ha explicado que cuando dio la convocatoria del PP anoche llamó corriendo a su portavoz de los Mossos Rat

Voz 4 01:07 para decirle que que ya tenía otra cita que

Voz 1461 01:10 que coincidía en la agenda la misma hora hay que será necesario la cambiada pero bueno a la dirección nacional le dijo que no hacía falta y le dio permiso para ausentarse así que con eso es lo que hemos visto es que están zanjado un poco la polémica

Voz 3 01:21 vamos a la pregunta Güemes que va a ser Santamaría en el futuro es la pregunta en el Miñón incluso alguna pista aspira a ver si Miguel Ángel de alguna pista

Voz 5 01:30 bueno yo creo que se quita de en medio es decir a mí me parece que tener una cita que cita tenía una que va desde las nueve de la mañana

Voz 1461 01:39 el aún tardó mucho hemos pensado que llegando así

Voz 5 01:44 mira a la confirmación de que el otro ya no estaba porque sabía de una el avión ya embarcado ocupa

Voz 1461 01:50 Miguel Ángel Miguel Ángel Alves web pues buenos explicase la Miguel y hemos llegado a pensar que podía haber llevado a su hijo al colegio como el primer día de colegio Demon muros periodistas que somos muy buenos a lo mejor muy sensibles bueno de todas maneras lo que estábamos diciendo no sobre sobre su futuro pero ella ha dicho lo que habéis escuchado ahora mismo que quiere hablar tranquilamente con Casado sí lo que pasa es que en el PP pues desatar las especulaciones como siempre como ya sabes qué ocurre en estos casos así que algunos cargos del PP nos dicen como Miguel Ángel que se va a terminar yendo a la privada a que eso recordemos que lo tiene difícil porque hay que tener en cuenta la ley de incompatibilidades que la ex vicepresidenta ha tocado muchos palos es La Moncloa intervenido muchos frentes y luego están los que piensan que Santamaría lo que va a hacer es mantenerse en su escaño es esperando a ver qué pasa en los próximos meses porque como nos recuerdan casado tiene que afrontar la polémica de su máster en el Supremo Hyun sí en fin de convocatorias electorales las andaluza a las elecciones autonómicas y europeas que bueno que hay puede ir diciendo que todavía había heredado que candidatos de Rajoy pero en un momento dado pues eso le puede pasar factura Ono

Voz 3 02:59 desea sentarse a ver pasar el cadáver de su enemigo bueno

Voz 1461 03:02 la ese aguanta que tampoco

Voz 3 03:04 a lo mejor dentro de año y medio o dos ya ya veremos tú descartadas Güemes que vayan alguna lista Ayuntamiento Comunidad de Madrid

Voz 1461 03:13 la verdad es que yo no descarto nada eh lo descarnada sus colaboradores porque hemos hablado con ello y entonces lo que les choca mucho primero es que Casado insiste hoy lo ha dicho en al al irse nos ha dicho Bono Soraya ahí tiene que yo le sigo ofreciendo una plaza en el Comité Ejecutivo y presidir una comisión en el Congreso presidirá una comisión en el Congreso a ella le parece poco e están todos los ex ministros presidiendo una comisión en el Congreso pero bueno en cualquier caso los horarios les parece que eso más que integración ellos lo llaman desintegración hay les parece que además las posibilidades reales de ser candidata para dos mil diecinueve alejan por dos razones primero porque tienes que contar que tienes a Cospedal ahí presente y que ella no va a permitir no va a tolerar en ningún caso que que Soraya sea se convierta en Soraya Sáenz Santamaría el cometa en una lideresa y luego porque también hay hay otra fíjate Angels en en el el ejemplo que nos ponen no lo recuerdan Aguirre que siempre fue pues el Pepito Grillo de Rajoy el quebradero de cabeza entonces piensan que si ella es como tienes al enemigo en casa había lo tienes controlado pero si resulta que al final ella gana en los mismos a Rama y es un problema a lo mejor se puede convertir en la Aguirre de Casado

Voz 3 04:30 imagínate el cabo está si llevas toda culebrones estés sexta muy lúcido los seguiremos de cerca contigo Güemes vale buenas noches hasta luego vamos contando lo que dice el miércoles que se quite de en medio del todo ni candidato al Ayuntamiento ni candidato a la comunidad y nada hice irá a la empresa a la empresa privada y a otra cosa mariposa o esperará a pasar el cadáver y cuando el cadáver pase ella volverá

Voz 5 04:52 el veneno de la política nunca se va a ningún político ningún político se va definitivamente en todo el mundo espera que el país le va a necesitar acuérdate de Nené en con Bale en ese Gliese se quedó a disposición de su país señoras y quedará a disposición de España yo estoy a disposición cuando me necesiten esperando que la necesitan porque en quién estoy inoculado ese veneno de la política eso no se eso no se va con nada es común tatuajes indelebles ya sea para siempre esta señora siempre año ahorrará ese poder que tuvo siempre pensará que se ha ido con con extraordinaria de injusticia en que ha sido premiada con tener el terrible ingratitud y que en cualquier momento puede suceder la ocasión de que vuelva si se lo preguntaran a Esperanza Aguirre también está esperando que llegue la ocasión para volver

Voz 3 05:46 pero hay perfiles de perfiles Miguel Ángel tú crees que es el ejemplo de esta semana está esperando volver o también si es un descreído Miguel Ángel es un descreído yo sin embargo no estoy demasiado acuerdo con eso porque no

Voz 0554 06:02 que ya no tenga deseos de volver a la política yo no estoy dentro de su de su cabeza para saber cuál son sus intenciones pero una persona que ha sido derrotada en un congreso es muy difícil que vuelva no

Voz 5 06:13 no piensas todo ha sido derrotada pero por la mínima

Voz 0554 06:16 bueno me da igual pero también Nixon fue derrotado por la mínima a por Kennedy sino porque le pegan un tiro a Kennedy pues Ken Nixon no sería nadie han habría sido ahí la prodigar ella ha sido derrotada habiendo tenido más poder que nadie en España durante muchísimos años aparte del presidente que bueno que quizá tenía más por la delegación que hizo de poderes en él eso en primer lugar y en segundo lugar cuando se en una democracia hay Se conoce la historia pues hay que tener muy claro que en una democracia el poder por su propia naturaleza es efímero Un fijaros Un hace ya muchos años bueno muchos no tantos Felipe González fue alguien importantísimo que parecía que no se iba a acabar nunca pues tuvo doce o trece años que es una barbaridad en una democracia y al final pues salió tú has dicho lo de Colón Bay De Gaulle de gol en los años sesenta hasta el setenta fue la pera en Francia al final se tuvo que ir en en democracia el poder es efímero y eso es una de las claves de las virtudes de la democracia

Voz 6 07:12 no deben no perpetúa nadie en el poder

Voz 0554 07:15 cuando hay tendencia para eso las leyes lo cortan fijar lo que pasó los Estado Unidos cuando Roosevelt ganó tres elecciones seguidas el propio un cuerpo electoral y el propio cuerpo de senadores y de ideas representante dijeron esto conduce a un liderazgo que va en contra los principios de la Constitución americana entonces pusieron el límite de manera que la señora sabes no debería reflexionar en todo eso creo yo Pedro antes de de irnos a Estados Unidos

Voz 3 07:40 quiero continuar con lo de Trump que tú nos contaba ayer hay una queja de de los policías que están en Cataluña bueno una queja es que es una añoranza no echan de menos el barco del Piolín

Voz 1715 07:50 si alguno de ellos mencionado por algún medio de comunicar

Voz 7 07:53 sin llegar a decir que lo barco era una mansión comparada con la

Voz 1715 07:57 la instalación en la que van a ser alojados los cientos de policías que el Gobierno ha decidido enviar este mes de septiembre durante una parte del mes de octubre a Cataluña en la web de la Cadena SER por ejemplo pueden ver las imágenes que ha difundido a través de Twitter la Unión Federal de Policía sindicato son imágenes de literas en algunas de las habitaciones salas de de ese cuartel del Bruc hablan de hasta quince camas en habitaciones muy pequeñas el TUI dice vergonzosa situación de hacinamiento a la que Interior somete a nuestros compañeros de la UIP en fin las las imágenes describen las condiciones en las que van a vivir durante esta semana así por las que se quejan los pues

Voz 3 08:36 decías venga pues ahora sí salimos al exterior vamos con esa historia que no sorprendió anoche en directo mientras hacíamos hora25 cuando New York Times publicó un artículo anónimo de un alto cargo de la Administración Trump que se decía miembro de la resistencia así se llamaba el mismo contra el propio presidente americano y el artículos a este abierto un gran debate político y también periodístico en Estados uno

Voz 1071 08:55 mira el New York Times tiene un podcast muy además muy reproducido en Estados Unidos se llama Daily aman

Voz 2 09:02 sí estaré seré tu hoy Pajovic

Voz 1071 09:11 Soria detrás del periódico de su propio artículo que hay detrás de este de esta historia y trataba de reconstruir la de hecho cómo llegó el artículo como el periódico conocía la identidad de su autor pero decidió protegerle lo cuenta el propio director editorial la repercusión política es obvia ya no echa salió trampa reavivar sus críticas contra este periódico en particular el derrotado New York Times decía

Voz 8 09:32 a Chaves en el Navas dando no es sólo quince mil Gaggan para no ser extranjero culo cobarde

Voz 1071 09:40 de momento ya han salido el vicepresidente y el secretario de Estado hay que imaginarse esto han tenido que salir El vicepresidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado a negar que son ellos los que han escrito al artículo

Voz 3 09:51 imagínate la caza de brujas generaron estar viendo ahora mismo en la Casa Blanca corresponsal en Estados Unidos Marta de lado

Voz 9 09:57 buenas noches hola buenas noches

Voz 3 09:59 vamos primero con el debate político decíamos hay debate político y periodístico político veinticuatro horas Despres después esto daña a Trump o lo hace todavía más fuerte

Voz 1510 10:09 pues sobre todo contribuye a la polarización que es inherente ya de esta administración y que con el paso de los meses es más aguda si cabe que el mes anterior los partidarios de trampas hablan de que estas publicaciones la columna del New York Times pero también el libro de Woodward y en general lo que consideran las Fitch News forman parte de un golpe de Estado administra la Thibault están empezando a usar ya este término los críticos de Trump hablan de que esta Presidencia está llevando al país a una emergencia nacional y piden al Capitolio especialmente a los republicanos que reaccionen para evitarlo lo que sí está pasando es que la Casa Blanca lleva unas horas frenéticas una caza de brujas como decías investigando quiénes al autor de este artista sólo coautora hay quien pide incluso que utiliza un detector de mentiras para averiguar quién no forma parte de esta resistencia de esto lo ha pedido el el senador republicano Rand Paul lo cierto es que las filtraciones a Trump le traen de cabeza desde el principio de su presidencia pero esto lo considera esto considerar que puede ser incluso un delito de traición nombraba Isabel vicepresidente Spence y al secretario de Estado Mike Pompeo

Voz 10 11:14 es en iguanas de The New York Times

Voz 0554 11:17 pero es que hay cerca de una vez

Voz 1510 11:19 Antena de altos cargos que han salido en lo que va de día públicamente decir que ellos no tienen nada que ver con este artículo todo esto ocurre veinticuatro horas después además de que asesores de Trump como su jefe de gabinete en general Kelly o el secretario de Defensa yen matiz hicieron exactamente lo mismo pero negando las aseveraciones que hace en su libro Fear Miedo que se va a publicar la semana que viene

Voz 3 11:42 con dónde va el otro debate Marta el periodístico sobre el hecho de que un medio como New York Times haya publicado un artículo sin firma un artículo anónimo pues la hay

Voz 1510 11:50 discusión gira en torno así la decisión de publicar un texto así bajo anonimato es un acto cobarde de falta de agallas como ha dicho el propio Trump o si se trata realmente de un servicio público el negro Times admite que es extremadamente raro que el periódico publique una columna de opinión anónimo

Voz 1461 12:07 pero en los últimos años lo ha hecho en ocasiones con

Voz 1510 12:09 dadas cuando la publicación puede poner en riesgo la seguridad personal de la Fuente pone dos ejemplos uno Un texto de un inmigrante indocumentado a punto de ser deportado y otro un estudiante iraní perseguida en su país en este caso el director de opinión del Times James dado

Voz 10 12:27 de hecho en nuestro barrio

Voz 1510 12:30 explicaba en Daily como contaba Sastre que ha tenido comunicación directa con el autor autora de esta columna que entendía las razones para mantener el anonimato y que considera que se trata de un articulo lo suficientemente importante para el interés público como para hacer una extracción publicarlo a partir de ahí hay periodistas y analistas que han criticado al periódico aseguran que se trata de una maniobra de relaciones públicas Margaret Sullivan en el Post asegura por ejemplo que este texto es un ejercicio de hayan lista es que acusan al Times de fomentar la especulación ya que la columna informativamente en realidad no aporta grandes datos pero se publica en un momento clave muy delicado justo a dos meses de las trans del de las elecciones legislativas hay periodistas que precisamente subrayan la diferencia entre la opinión y la información en el Times está muy bien diferenciado porque de hecho son de apartamentos ir redacciones diferentes hay otros que critican al autor dicen que si realmente quiere hacer un servicio a la nación debe dar la cara Davis Froome Atlantic cree que el autor ha añadido agitación a la Administración ha inflamado aún más la paranoia del presidente reforzando la crisis constitucional que es todo lo contrario de lo que dice en el texto que quiere hacer que es proteger al país a las instituciones

Voz 9 13:45 Marta muchísimas gracias un abrazo buenas Acha

Voz 3 13:48 horas pregunto por esto sobre todo por el debate periodístico sobre si publicaría ahí sonó una una información una carta un artículo sin firma que denunciara lo que está denunciado archiconocido Times pero me pide paso Pedro Blanco desde la mesa de producción por un suceso en Brasil Pedro el apuñalamiento de un candidato a la selección

Voz 1715 14:06 sí sí sí el candidato ultra desde ahí el bolso negro que según las encuestas tiene más opciones está mejor situado estábamos en esta producción Brian yo viendo un vídeo muy cortito cinco segundos a penas que se ha difundido a través de Twitter del momento exacto en el que recibe una puñalada en el abdomen ha sido trasladado al hospital en fin nos está esperando ya afronta ahora si quieres para que nos cuente cómo estás

Voz 3 14:30 Francho Barón buenas noches

Voz 11 14:32 no me atañe es mostrar pues efectivamente si acabo de hablar con la campaña de ella ir mucho en Haro pues el tipo de campaña han dicho que afortunadamente el candidato está fuera de peligro aunque ha sido una herida y que podría haber alcanzado el hígado pero sí con una forma muy superficial y que sumida en absoluto por riesgos permiso ingresado en un hospital de esta localidad y bueno pues lo que viene a poner de manifiesto este accidente es el voltaje que ha alcanzado la pasión política de la campaña electoral de Brasil con un país dividido en torno a la candidatura a un Papa conservador ya hay sonaron tiene propuestas bastante polémicas como por ejemplo flexibilizar el estatuto de rearme en Brasil lo cual implicaría que la población civil tuviera porque fuego de una forma bastante fácil ir por lo tanto bueno pues estamos asistiendo a una situación en la que el electorado se está radicalizando de forma muy clara

Voz 3 15:33 pues seguimos pendiente de lo que pase con este candidato también de estas elecciones gracias Francho saludos y no es la única noticia internacional que no sorprende a esta hora de la noche a las once y cuarto las diez y cuarto en Canarias porque hay un terrible hallazgo Pedro en México

Voz 1715 15:47 es un dato escalofriante si estaba ahora revisando aquí el diario Sapa uno de los diarios del estado de Veracruz que cuenta que han localizado un precio un una finca una Hacienda con treinta y dos fosas clandestinas en la que momento porque llevan investigando esas fosas desde agosto han encontrado ciento sesenta y seis cadáveres ciento sesenta y seis muertos en un estado el de Veracruz este mismo dato aparece en este diario que mencionaba en el que las autoridades reconocen que cuatro mil personas desaparecidas aunque la Fiscalía tiene datos denuncias de hasta siete mil desaparecidos de los que no se sabe nada son muchos son muchísimos y es desde luego escalofriante pensar en esa gran fosa común que reúne a otras treinta y dos pequeñas fosas en las que de momento han encontrado ciento sesenta cada vez

Voz 3 16:36 terrible pues también esta noticia que llega a esta hora de la noche desde México

Voz 1715 16:40 retomó la polémica

Voz 3 16:42 ya los debates que hay abiertos en Estados Unidos por la publicación por parte el New York Times de ese artículo sin firma y de alguien que se autodenomina de la resistencia a la administración Trump María Esperanza publicar un artículo sin firma en un periódico como Aniorte ábside pareja

Voz 1452 16:58 es que yo creo que efectivamente en el periódico esta puesto sin firman pero sí tiene firma tienen una firme hecho él no se casaron quién es el periódico en fin se compromete mucho afirmando como lo ha hecho de manera clara y rotunda que tiene el nombre de la en fin todos los datos necesarios del autor o autora del artículo por lo tanto no es un artículo sin firma realmente yo creo que efectivamente esto da para mucho da para mucha polémica desde luego para vivirlo apasionadamente desde el periodismo entiendo que haya un debate importante en en Estados Unidos pero ya digo a mi me parece que es un servicio público

Voz 2 17:36 con esa hace un servicio público El Periódico eso

Voz 5 17:41 antes de acuerdo lo cual quita interés a este momento hacemos atracos no estoy bastante de acuerdo creo creo que ese tipo de servicios hay que prestar los es decir no se trata de publicar un anónimo puesto que el periódico sabe perfectamente a quién lo ha escrito de Hirokazu el periódico es eh reservarse ese nombre después de supongo que de haber hecho todas las verificaciones convenientes reservarse ese nombre porque de esa manera suceden dos cosas la primera que si no hay reserva no habría artículo porque entonces estético dice oye me van a tema propusiera al amanecer entonces no retiró el artículo segundo un efecto colateral pero importantísimo se ha creado el caos en la Casa Blanca porque al todo el mundo ya ha salido a decir que yo no he sido el primero que sale a decir que no yo no he sido se había escrito como te puedes

Voz 0554 18:42 a correr

Voz 5 18:45 ya todas la todos los que trabaja en la Casa Blanca han pasado a ser sospechar sospechas grave

Voz 0554 18:50 no estoy porque es escandaloso porque es creíble claro porque es creíble eso es artículo se publica hace una propósito

Voz 5 19:01 al menos lo cree nació en Inglaterra se poco ese puré

Voz 0554 19:03 a propósito de la señora no en España a propósito de Rajoy o de Sánchez en vez de igual lo de Macron no no se lo cree nadie porque tendrá efecto políticamente pero no no han dado nunca ninguno de ellos muestra clara de tener un claro

Voz 3 19:18 un claro inestabilidad mental en tu dilatada carrera dilatada tiempo que llevas dedicada a Store de la ex unir atada por el calor no por en tiempo de intensa perdona exacto en tu intensa carrera te has encontrado una situación como esta

Voz 5 19:34 pues sí yo creo que yo me he encontrado de un mundo irreal de que lo comentábamos cuando venimos aquí en el microbús en un momento determinado veinticinco de enero de mil novecientos ochenta publiqué en entidades dieciséis que entonces lo dirigía intentona militaba abortada en Madrid el general todo el roja el destituido del mando de las es un acorazada entonces esa información iba sin firma yo fui inmediatamente reemplazado ante un tribunal militar esa misma tarde de viernes veinticinco de enero

Voz 3 20:05 eso sí

Voz 5 20:08 recibir la citación y comparecía el sábado por la mañana

Voz 0554 20:12 que los tribunales están cerrados pero tuve el honorario de Gabriela a tal señor tal honor

Voz 1452 20:17 el rigor rigor Miguel Ángel no lo contaste un autobús y no en la comida

Voz 0554 20:22 sí sí porque a mi se me atragantó motor solomillo cuando te escuchó al que cosa recordando pero bueno lo quiero decir decides

Voz 5 20:29 el que era su ellos lo que querían era que diera la fuente yo naturalmente no no responsable eso va sin firma responsables el de entonces explicó que soy yo hice

Voz 0554 20:42 acaban como las filtraciones de los papeles del Pentágono

Voz 3 20:45 las actas así más rigor todavía ha sido en la comida pero tampoco hemos venido en microbuses validaron la furgoneta conducida por Curro Serrano guarda gritos digo explicar las cosas como son

Voz 2 20:56 muy bien acomodado vivir muy bien cómo de bien que hemos venido

Voz 3 20:59 ya saben que esta temporada estamos cerrando siempre el programa además de Ramoneda que siempre no siempre el broche con algún director de periódico que nos cuenta cuál es su apuesta para la mañana siguiente hoy ya saben los oyentes que estamos realizando este programa desde el Parador de Mérida en Extremadura así que hemos invitado a que nos cuente la puesta de mañana Antonio Cid director del periódico de Extremadura muy buenas noches buenas noches sí a todos cuál es esa puesta de mañana que encontraremos mañana en el periódico de extrema

Voz 13 21:26 para nosotros hemos confeccionado una una portada en el que le hemos dado prioridad al encuentro de esta tarde de Pedro Sánchez e Iglesias en el que han profundizado en su alianza ir el titular a cinco columnas va con Sánchez acuerdo van a bajar impuestos a los autónomos y el IVA como si incluido un también en la conferencia que ha dado el ministro de Fomento Ábalos esta mañana en Madrid en el Foro Nueva Economía ha hablado del tren

Voz 7 21:55 saber ganar poco facilitárselo les lo hemos abordado Antonio en este problema

Voz 13 22:00 no solamente es como una frase lo del tren digno no lo entiendo sé que es un tema que va a levantar muchísimas ampollas aquí en esta región luego nos hacemos eco de del acto cabida esta mañana la Asamblea de Extremadura de El encuentro de homenaje a las víctimas al terrorismo y su apuesta o anuncio de que van a ir prestando testimonio por todos los colegios de Extremadura creemos que es muy importante que ese testimonio es escuche hice las las jóvenes de los jóvenes hola generaciones venideras tengo conciencia de lo que pasó en los olvide nunca bueno a abordamos de forman también bastante intensa una movida por decirlo así Bajamar permitir el término es que es que es el el ingreso en prisión inminente de once empresarios hostelería es un juicio muy mediático de unos hechos ocurrieron pues o eso fue un ha sido un juicio que ha que ha tenido lugar este año a unos hechos ocurridos en dos mil once según el cual los vecinos agrupados un colectivo que es el colectivo contra el ruido demandaron penalmente a no solamente a la alcaldesa y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres sino también a once empresarios por ser de alguna manera responsable del ruido que provocaban la calle que no le dejaba dormir pues esto finalmente acabaron juicio y si había una sentencia muy dura en segunda instancia una condena a dos años y tres meses once empresario crearía Cáceres

Voz 7 23:18 tienen que ingresar en lo tienen claro entonces

Voz 13 23:21 Diego digamos que hay movimientos vecinales momentos culturales que de alguna manera participaron de la movida entonces sí agrupados bajo el lema yo también hice ruido en la madrileña están recogiendo firmas y provocando o intentando que se pida un indulto que estos empresarios pues son muy conocidos de la ciudad y que siguen regentado no quizás esos establecimientos pero sí otros y establecimiento de hostelería

Voz 3 23:44 pues Antonio si yo agradezco muchísimo el repaso a lo que nos podemos encontrar mañana en el diario El Periódico de Extremadura muchísimas gracias y muy buenas noches vosotros mucho con el juego el broche como sea

Voz 6 23:55 para Ramoneda el dietario

Voz 14 24:01 que el ruido no frene la iniciativa política recuperando la sanidad universal el Gobierno sigue marcando diferencias con sus antecesores que le puedan andar

Voz 5 24:09 el inmovilidad ante a un electorado cargado desconfiado

Voz 14 24:11 esa manteniendo la línea de normalización política con Cataluña hoy con la reunión de la Junta de Seguridad confirma su apuesta por que poco a poco las mesas de negociación vuelvan a ser el lugar habitual de trabajo en esta línea hay que reconocer el buen sentido de Ana Pastor que invitando a Torra al Congreso sin encomendarse a Dios ni al diablo ha querido dejar claro que en la derecha hay quién quiere dar prión vida a la palabra lo que no se intenta no se consigue el peor Research Center un prestigioso centro de investigación social americano ha trabajado los llamados populismos europeos irrumpe un tópico muy extendido la principal causa que mueve a la ciudadanía hacía estas posiciones no es ni la seguridad ni la inmigración ni las cuestiones identitarias y culturales como acostumbra a darse por supuesto que es el sentimiento de muchas personas privadas de poder hay que no se les escucha ni se les tiene en cuenta es decir la desconfianza en las instituciones gobiernos parlamentos bancos centrales y demás la seguridad e la inmigración son más bien las banderas que agita la política para disimular su impotencia y capitalizar el desencanto hoy es el aniversario del día en que el independentismo se saltó las normas parlamentarias y pretendió legislar rompiendo la legalidad española apenas nada de lo que propuso hizo efectivo pero fue sí un momento en que violento a la legalidad vigente algunos a partir de se permiten el de golpismo y acuñaron concepto abierto a la más absoluta arbitrariedad violencia sin fuerza física cuidado con las palabras porque la noche posmoderna todos los gatos son pardos es una obscenidad pretende situar en un mismo plano un golpe de Estado militar pongamos por caso que una violación de los procedimientos legales que fue muy escaso recorrido

Voz 2 25:57 cerramos ya esta edición especial de Hora veinticinco desde el Parador de Mérida dos cosas antes de despedir agradecer a un oyente que no ha podido desplazarse hasta aquí pero que me ha hecho llegar un libro escrito por él Antonio López yo sé que nos escucha todas las noches está también lástima que no haya podido estar aquí con nosotros pero está en su casa y seguro que está escuchando el programa hasta el final agradecer a los oyentes que también están aquí hasta el final y desearles a los que están aquí a los que nos escuchan desde su casa y que son de Extremadura feliz día de Extremadura muchísimas gracias María Esperanza Miguel Ángel Emilio a vosotros hasta la semana que viene ya todos los oyentes hasta mañana ya con edición habitual de Hora veinticinco desde Madrid les esperamos y noche

Voz 15 26:46 sigue absolutamente timbre en Cadena Ser punto com y en las redes sociales permitieron arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 0020 27:00 imaginemos que es la primera vez que escucha algo sobre Hablar por hablar entonces deberíamos contarle que es un programa de radio que llevan Antena veintiocho a los protagonistas de este programa de radio son los oyentes que comparten con nosotros sus historias pasando un tema otros siempre ocupación se interesa unos por otros con total empatía nos muestran que es lo que realmente le preocupa a los ciudadanos cada noche y todo esto sin guión de por medio una historia un poquito de no

Voz 3 27:30 música y la siguiente historia porque si hay algo que es importante en la vida es escuchar y ser escucha

Voz 2 27:37 para Hablar por hablar con Adriana de lunes a viernes a partir de la una y medio de la madrugada uno

Voz 9 27:45 menos en Canarias

Voz 16 27:53 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente hoy por hoy estamos en este escenario que hoy Zurro y Hoy por Hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio el presidente tirón bajo con Pepa Bueno conoció los agujeros unos por Toni Garrido

Voz 2 28:09 síganos también en Hoy por Hoy punto es escucha el Hoy por hoy Cadena Ser un baile de Forlán

Voz 17 28:19 consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona ultra

Voz 2 28:28 los programas lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 1452 28:37 salud podríamos yo vivimos a salud salud ciencia

Voz 2 28:41 yo quiero pensar que hay un punto en el universo llamaremos nada teología Dios es un constructor de tu mente tu tienes preguntas importantes P B buscando otro sitio porque aquí nadie sabe nada eso sí la comedia está asegurada este sábado a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero que en un programa sin guión que el programa no me consta que nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo en la SER

Voz 18 29:21 no quiero escuchar a la carga para escuchar a la calle