Hora 25 (07/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

dos no discuten si uno no quiere y en este caso parece que que

Voz 1 00:04 a los dos el PSOE y el Partido Socialista ha roto el acuerdo por sus incumplimientos de investidura que firmó en dos mil quince

Voz 1450 00:16 que ha sido el anuncio con menos intriga de los últimos tiempos ciudadanos rompe con Susana Díaz

Voz 0194 00:45 buenas tardes y rompe alegando que el PSOE lleva tres años incumpliendo buena parte de su acuerdo de legislatura han sido socios durante todo este tiempo Peer hoy Janis se llaman

Voz 1 00:53 Manila yo no he hablado con ella con toda la semana y voy a llamar la tarde ningún acuerdo pues porque creo que ya clarisimamente quién ha incumplido su palabra hay que tendría que dar explicaciones

Voz 0194 01:05 desde hoy todos en Andalucía empiezan a hacer cuentas y las más importantes las que haga la presidenta andaluza porque de ellas dependerá la fecha en la que convoque las elecciones hoy Susana Díaz tenía otra preocupación añadida la del futuro del contrato para construir varias fragatas para Arabia Saudí en Cádiz

Voz 1715 01:20 iremos Plasil hemos tenido el Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene que garantizar el contrato que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merece en estos momentos un elemento de bastante frustración antro para Grady

Voz 0194 01:38 tiene que encontramos el gobierno niega que atravesó día haya planteado algún tipo de queja o represalia por la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de cuatrocientas bombas que iban a ser utilizadas por ese país en Yemen y sin embargo busca la manera de dejar sin efecto esa decisión que les adelantamos el pasado lunes en la SER mire

Voz 5 01:55 en una comisión interministerial está trabajando en ello que trabajar que se va a reunir eh eh para tratar de todos eh bueno y que generalmente trata de todos estos asuntos por lo tanto esa comisión interministerial llegará a resultados que participara dentro del Consejo de Ministros tendremos la resolución

Voz 0194 02:19 Margarita Robles va a comparecer este próximo lunes en el Senado en Hora Veinticinco les contaremos los argumentos que aporta el juez para cerrar la investigación al Rey Juan Carlos Pedro and

Voz 1715 02:30 la investigación que se abrió por aquello que dijo Corinne al turbio comisario Villarejo y entre otras cosas dijo que la usó como testaferro que el Rey tenía una finca en Marruecos o cuentas en el extranjero o que cobró comisiones por el hacia La Meca el juez asegura que no hay pruebas que Corina pudo hablar por despecho porque acababa de terminar su relación sentimental con el rey Juan Carlos que en todo caso habría sido inimputable en ese momento vamos a despedir a María Dolores de Cospedal

Voz 6 03:04 ha llegado el final de una etapa en el camino para mí y que lo justo ahora antes que yo ayude a quién haya de sustituir me incida con vosotros defendiendo nuestras ideas y aquello en lo que creemos pero desde otra posición justo

Voz 1715 03:22 ya lo ha confirmado hoy que deja la secretaría general del PP de Castilla La

Voz 0194 03:25 a las ocho y media deportes en Hora Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:28 tarde es la selección española de fútbol se dispone a entrenar ahora mismo en el estadio de Wembley donde mañana debuta en la liga de las naciones ante Inglaterra Luis Enrique no ha querido confirmar cuál va a ser el equipo de su debut eso sí ha dicho que los jugadores han aceptado de buen grado las nuevas normas de comportamiento y convivencia en la Vuelta Ciclista a España ha llegado a la montaña asturiana a la etapa la ha ganado el joven Oscar Rodríguez Jesús Herrada sigue siendo el líder de la carrera pero ha perdido tiempo con los grandes favoritos Simon James o Nairo Quintana y recordemos la gran cita del día esta madrugada en el Open de los Estados Unidos Rafa Nadal juega en semifinales ante el argentino Juan Martín del Potro

Voz 0194 04:04 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:07 mientras intensa es ahora mismo y hasta primeras horas de la madrugada en la mitad oeste de Cataluña provincias como Guadalajara Teruel Cuenca también en Ourense mucha atención porque conllevan severidad con riesgo de fuertes rachas de viento y el granizo así como de lluvia torrencial tormentas que se irán repitiendo en distintos momentos del fin de semana más extensas intensas igualmente tanto el sábado como el domingo en la mayor parte del país tendremos muchos momentos de sol temperaturas sin grandes cambios durante la tarde al sol un poco de calor este calores del que ayudará que mañana y la tarde del domingo las tormentas se formen en prácticamente todo el interior peninsular también en puntos costeros del Mediterráneo

Voz 1450 04:42 estuvimos que muchas irán acompañadas de severidad

Voz 0978 04:45 el mejor tiempo en Canarias también en el Cantábrico mañana máximas de más de treinta grados empieza ahora

Voz 1715 06:17 qué tarde Ciudadanos ha roto hoy el acuerdo con el PSOE con Susana Díaz acuerdo que le ha permitido gobernar estos tres años con cierta holgura dice ciudadanos que rompe hoy por estos tres años de incumplimientos de ese acuerdo de legislatura el anuncio hecho en Málaga donde Ciudadanos ha reunido a su dirección nacional y hasta allí nos vamos informa Ignacio San Martín

Voz 1622 06:36 se ha cumplido el guión previsto y por unanimidad la Comisión Ejecutiva nacional de ciudadanos da por concluido el pacto de investidura afirmó

Voz 1450 06:42 todo en dos mil quince con Susana Díaz lo hace

Voz 1622 06:45 en aseguran por los reiterados incumplimientos del PSOE en materia de regeneración democrática suprimir aforamientos limitar cargos de libre designación evitar puertas giratorias os reformar la Ley Electoral propuestas de la formación naranja a la que los socialistas han dado reiterados portazos han mantenido desde Ciudadanos no se les puede responsabilizar de esta ruptura ha dicho el líder de la formación en Andalucía Juan Marín porque no son ellos los que han incumplido sobre un posible adelanto electoral aseguran que no hay motivo alguno más allá del miedo de Susana Díaz al calendario judicial en Andalucía señora debía elegir el bien

Voz 1 07:17 a la justicia y a la urnas justicia por los asuntos que están pendiente como ya he dicho que a la urna porque si el voto de los andaluces lo mismo probablemente acabaríamos con treinta y siete años de gobierno socialista de Andalucía

Voz 1622 07:30 Ciudadanos mantiene que los socialistas han agotado la paciencia de los andaluces en materia de regeneración democrática no han cumplido ni el doce por ciento de los compromisos en esta materia

Voz 1715 07:39 bueno no hay sorpresa por tanto tampoco hay ningún argumento nuevo en la justificación de esta ruptura podía haber anunciado hace meses o que se podía haber pospuesto algunos meses más así que lo único relevante ahora es cuando va a convocar Susana Díaz las elecciones alguna novedad por cierto un comunicado de la Junta de Andalucía signos vamos a Sevilla Mercedes Díaz buenas tardes

Voz 1541 07:58 buenas tardes la ruptura de ciudadanos todo hace indicar que le va a proporcionar a Susana Díaz la excusa para disolver el Parlament para convocar elecciones en otoño cuatro meses antes de la fecha en la que expira la legislatura ya en estos días los dirigentes del PSOE andaluz y la propia Díaz han venido abonando la idea de que si Ciudadanos confirmaba la ruptura del acuerdo de investidura Andalucía se quedará sin la estabilidad de la que ha gozado en estos tres años a pesar de que tiene presupuestos hasta que finalice este año como le ha recordado la formación naranja pero el adelanto de elecciones que podrían ser en noviembre le interesa tanto a ciudadanos como al PSOE con las encuestas a favor en un comunicado hace unos minutos el secretario de Organización del PSOE andaluz ha dicho que es una irresponsabilidad tomar decisiones despreciando los intereses de Andalucía Juan Cornejo en un comunicado señala que Ciudadanos utiliza nuestra comunidad como campo de batalla en su guerra por la derecha y como campo de pruebas para medirse con el nuevo presidente del PP con Casado en cualquier caso esta tarde en Andalucía un poquito más a elecciones

Voz 1715 08:53 gracias en Mercedes hay un y lo que hoy cose Andalucía con Arabia Saudí el Gobierno intenta dejar sin efecto la decisión del Ministerio de Defensa de suspender la venta de cuatrocientas bombas a ese país bombas que iban a ser utilizadas en Yemen a noticia adelantamos aquí en la SER el lunes después la confirmó el Ministerio de Defensa pero hoy La Moncloa intenta hacerla pasar por una mera declaración de intenciones que ni siquiera tiene porque confirmarse ese es el mensaje de fondo llega después de que varios medios de comunicación han informado hoy de del temor del Gobierno a que Arabia Saudí renuncie a las fragatas que está construyendo en España en Cádiz Inma Carretero

Voz 0806 09:30 si el Gobierno va a revisar la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de bombas a Arabia Saudí la rectificación se ha cocinado en las últimas veinticuatro horas después de que saltara a las salas más tanto en la Junta de Andalucía como en la Moncloa ha habido contactos entre ambas administraciones a todos los niveles se ha implicado el ministro Borrell para frenar la crisis diplomática y finalmente en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el Ejecutivo ha rebajado el anuncio de Margarita Robles la portavoz Isabel Celaá ha derivado la decisión a una comisión interministerial

Voz 5 10:01 que se va a reunir para tratar todos estos asuntos y por lo tanto esa comisión interministerial llegará a resultados Se refería a la portavoz a la Junta Intermo

Voz 0806 10:12 misterio sobre el material de defensa pero su presidenta Susana Méndez en paralelo estaba en el Congreso desvincularse de la operación con Arabia Saudí

Voz 1480 10:21 el contrato a mí no me compete por tanto yo me referiría a las declaraciones que en su momento oportuno de espero que sea aunque sean PCB realice el Ministerio de Defensa

Voz 0806 10:34 más allá del ámbito en el que se rectifique la voluntad del Gobierno es mantener la cooperación con Arabia ya asegurar los contratos de la Bahía de Cádiz desautorizan Asia Margarita Robles que el lunes comparece en el Senado

Voz 1715 10:46 bueno así que el Gobierno su manera niega que Arabia Saudí se haya quejado o haya amenazado con romper esos contratos en ese caso qué necesidad tendría de levantar esa suspensión de la venta de cuatrocientas bombas es más la secretaria de Estado de Comercio aseguraba esta mañana en esa comparecencia que acabamos de escuchar que Arabia Saudí de hecho ha pagado ya una parte de ese contrato

Voz 1480 11:05 en ningún caso el Gobierno va a poner en riesgo esta operación que hasta donde yo sé a día de hoy con independencia de lo que haya podido aparecer en los en los medios es un contrato que sigue vigente de hecho los primeros pagos se han producido hasta donde yo sé insisto la fabricación Si el funcionamiento y la vigencia del contrato sigue en marcha

Voz 1715 11:26 bueno esta es una de las hipótesis que más preocupa a Susana Díaz una campaña electoral con miles de personas movilizadas en la bahía de Cádiz por sus puestos de trabajo los empleados de Navantia han comenzado a movilizarse hoy mismo esta misma mañana en cuanto han oído han leído han sentido los primeros rumores de una posible ruptura de los contratos con Arabia Saudí el lunes el comité de empresa va a decidir si se cree las declaraciones pretendidamente tranquilizadoras del Gobierno si mantiene la presión a Nos vamos informa Julio Camacho buenas tardes los trabajadores de la Acera de San Fernando ha cortado una de las principales autovías de la Bahía de Cádiz la A cuarenta y ocho durante algo más de dos horas en la mañana de hoy la incertidumbre la plantilla sobre el contra todas las corbetas era patente desde que se conociera que el Gobierno iba a paralizar la venta de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí y eso unido a informaciones no oficiales que habían llegado a oídos de los miembros del comité de empresa ha desembocado en protesta de hoy que ha provocado atascos kilométricos en una escena que hace tiempo que no protagonizaban los trabajadores de esta factoría Jesús Peralta es el presidente del comité de empresa

Voz 12 12:25 seguimos una plantilla no más empeño íbamos a luchar con uñas bien hasta que no consigamos cargado de trabajo y hasta que no consigamos que se mantenga se encontraron

Voz 1715 12:36 de la Sillero de San Fernando es de los tres de la Bahía de Cádiz el que iba a soportar la mayor parte de la construcción de las corbetas la planta está actualmente en su actividad este contrato con Arabia Saudí garantizaría cinco años de faena el pleno del comité de empresa se vuelve a reunir el lunes si no hay novedades este fin de semana decidirán entonces un nuevo calendario de movilizar en este caso concreto el Gobierno tiene que decidir qué hace con los contratos de venta de armas a Arabia Saudí es un debate ya han tenido otros países en poco más de diez días se va a reunir y se va a debatir qué hacer con la munición que hacer con el armamento que se vende a un país que comete crímenes en su campaña en Yemen Maryland

Voz 1450 13:11 Medio si como fondo de toda esta polémica hoy la secretaria de Estado de Comercio que recordamos es la responsable de otorgar licencias a la mayoría de las exportaciones de armamento español aseguraba que aunque el contrato de defensa no es de su competencia en lo restante la Junta Interministerial de material de defensa y doble uso que preside ella misma planteará en su próxima reunión el próximo día diecinueve una mejora de la política de exportaciones en lo que se refiere a material letal munición destinado a zonas en conflicto especialmente a los países de la coalición contra los rebeldes de Yemen esto es Arabia Saudí Emiratos Qatar sean a Méndez

Voz 1480 13:44 cabe recordar que los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen la están sometidos a embargo alguno por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea en la exportación de armamento no obstante en la próxima reunión de la Hindu de este mes de septiembre está previsto plantear una mejora de la política de exportación aquellas zonas en conflicto de la armamento considerado más sensible como es el material letal y las municiones de todo tipo

Voz 1450 14:07 esta medida afectaría contratos por valor de noventa millones en el caso de Arabia Saudí Méndez no aclaraba si esta mejora en la política de exportaciones puede pasar por la suspensión de licencias pero planteaba en su comparecencia otras soluciones como la posibilidad de hacer controles estrictos post exportación certificados más exigentes con los países clientes una posible solución intermedia para un gobierno en plena encrucijada yo mismo

Voz 1715 14:30 que la justicia no es rápida el juez la Audiencia Nacional Diego de Egea ha tardado unas pocas horas en dar carpetazo la investigación que afectaba al Rey Juan Carlos después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción ah

Voz 13 14:40 el rey Melchor que Villamira ha sido eh

Voz 14 14:43 conjeturas

Voz 13 14:44 diciéndole oye pues a ver si ghaneses

Voz 14 14:47 a una amistad que posiblemente Recuero

Voz 1715 14:49 en esta voz es la de Corina en aquellas grabaciones que realizó el comisario Villarejo Corina hacía tres acusaciones que afectaban al Rey la propiedad de una finca en Marruecos la titularidad supuesta titularidad de algunas cuentas en el extranjero supuesto cobro de comisiones ilegales por la obra del AVE a La Meca el juez cree que o no hay pruebas que avalen las acusaciones sólo Si se hubiese cometido algún delito el Rey no sería responsable Ángel Campos

Voz 1450 15:13 el juez Diego de Egea atiende el requerimiento de la Fiscalía y da carpetazo porque no ve indicios de delito desliz además que la confesión de Corina que es imprecisa no aporta pruebas incriminatorias puede estar motivada por el resentimiento ya que cortaron su relación en dos mil nueve dice el juez Diego de Egea recalca que en la multitud de documentos incautado esa a Villarejo no hay ningún dato que corrobore o de verosimilitud al testimonio de Corina contra el Rey emérito tampoco Corina aporta prueba alguna que ampare que el Rey la usó como testaferro dice el juez en su auto además como la Fiscalía el juez subraya que los hechos tuvieron lugar antes de junio de dos mil catorce cuando el Rey era inviolable

Voz 1715 15:53 sus acciones no estaban sujetas a respeto

Voz 1450 15:55 habilidad Peral bueno Miguel Ángel porque al mismo

Voz 1715 15:58 tiempo que archiva la investigación deja la puerta abierta a que se siga investigando pero no al Rey sino a Corinna hay algunos empresarios por el supuesto pago de comisiones

Voz 1450 16:07 por ochenta millones de euros para la adjudicación del AVE a La Meca en este caso la confesión de Corina es más concreta con identificación de contrato personas posibles mordidas el juez como pretende la Fiscalía deja de esta investigación en sus manos para que ejecuten las pesquisas pertinentes según fuentes del caso si los fiscales corroboran los indicios apuntados presentarán una querella que afectaría a empresarios como Juan Miguel Villar Mir puede que a Corinna pero en ningún caso a Juan Carlos porque era imputa

Voz 1715 16:36 a esta misma semana el PP PSOE C's tumbaron el intento de Podemos de que el Congreso investigará precisamente esto las grabaciones

Voz 1450 16:44 entre como en escucharse lo dijo Cristina Cifuentes al jueves casi segura porque

Voz 15 16:49 no miré en la agenda electrónica la agenda electrónica era la fecha que costaba pero también es verdad

Voz 1715 16:54 bueno hay dudas de que cuando decía esto le estuviera diciendo la verdad hoy les estamos contando en la SER que tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio de Hacienda no han podido acceder a esa Agenda Digital de la entonces delegada en Madrid agendas el conserva dos meses así que es imposible que ya supiera que ese día en cuestión del que hablaba aparecía fijado como el día en el que defendió el dichoso trabajo fin de máster Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 1450 17:20 Versión que incluso defendió en sede judicial esto fue de hecho lo que dijo Cifuentes en julio cuando declaró como imputada ante la jueza Carmen Rodríguez

Voz 15 17:28 Medel ese que secretaria guardaban las anotaciones que había en la agenda electrónica electrónicas pues porque supongo que habrá algún tipo de registro informático de la agenda todavía eso guardará

Voz 1450 17:41 supongo que es una Thomson France pues la jueza de hecho pidió esa información ya tiene la respuesta a la cuarta de la expresidenta madrileña no se sostiene seis años después es imposible acceder a la agenda electrónica de Cifuentes de aquel dos de julio así se lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Madrid a la jueza del caso máster en un oficio incorporado ya al sumario los servidores y las copias de seguridad de la delegación se almacenan en el Ministerio de Hacienda según un informe al que hemos tenido acceso los técnicos de ese ministerio aclaran a la jueza que no es posible acceder a información básicamente porque la política el conservación de las copias de seguro

Voz 0919 18:15 Seat solo dura dos meses algo más

Voz 1715 18:17 el Gobierno que ya veremos cómo se lleva a la práctica si es que se lleva la practica que plantea un debate muy interesante que la ministra de Educación el está dando vueltas a la prohibición de los móviles en los colegios de momento es una idea inspirada en legislaciones de otros países que han tomado medidas que para intentar luchar contra la adicción digital y que aquí en España incluso simplemente planteado como debate ha planteado algunas opiniones en sentido contrario por ejemplo la del consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña que se muestra contrario a prohibir el uso de los móviles en las aulas Adela Molina

Voz 0011 18:53 Francia ha prohibido usar el móvil a partir de este curso en los colegios a los menores de quince años la prohibición incluye todo el horario escolar también el recreo aquí la ministra de Educación ha asegurado que va a estudiar esta posibilidad Isabel Celaá en declaraciones a la agencia

Voz 17 19:06 EFE tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología y el tiempo escolar está libre al menos de esa dicción es algo que la reflexionar vamos a hablar con expertos porque hemos encontrado opiniones muy encontradas valga la redundancia y vamos a ver cuál es la opinión de los expertos a este respecto lo vamos a evaluar

Voz 0011 19:32 los consejeros de Cataluña y Euskadi los primeros en pronunciarse sobre las palabras de la ministra ya han dicho que rechazan la prohibición que son partidarios de que sea cada centro como ocurre ahora el que regule el uso de los móviles dentro y fuera de las aulas no graves

Voz 1715 19:45 intenciones Hora Veinticinco escuchamos las claves de Milagros Pérez Oliva pero antes hechos de energía

Voz 1136 19:50 hechos de energía mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza energética ese es el objetivo con el que nació hace un año la escuela de energía de la función son natos Naturhouse los formadores de esta escuela recorren buena parte del país compartiendo conocimientos con trabajadores sociales voluntarios y también familias vulnerables hoy acompañamos al opina una de las encargadas de impartir los talleres

Voz 14 20:15 yo soy informadora de toda la vida eso es mi trabajo y me apasiona la formación es de lo que es lo que más me gusta de siempre estado pues te he tenido hasta mi información etcétera entonces bueno pues me atraía mucho el tema de la energía que es un mundo que es no no conocía demasiado pero siempre me ha gustado a eso lo hemos unido que me gusta la formación y es lo que me apasiona os estoy como un pez en el agua

Voz 1136 20:38 esta mañana Loynaz visita el Centro de Mayores de Valdemoro en Madrid la jornada ha comenzado a primera hora con un desplazamiento en tren que ella aprovecha para repasar los detalles de la sesión

Voz 14 20:48 el día empieza antes organizan y planificando toda la logística prepara la sesión a quién va dirigido la sesión porque no es lo mismo impartir una sesión a técnicos responsables de área todo

Voz 1136 20:59 está ya listo en el centro de mayores los usuarios se sientan en círculo en torno al opina que prepara su ordenador enciende el proyector y reparte las carpetas informativas comienza el talla

Voz 14 21:09 en primer lugar quiero darles la bienvenida a la sesión agradecerles su asistencia y sobre todo agradecerles el tiempo que vamos a compartir que iban a ser alrededor de unas dos horitas

Voz 1136 21:19 Loynaz explica los procesos de contratación los trámites para acogerse al bono social hábitos de eficiencia

Voz 14 21:25 los asistentes escucha con mucha atención

Voz 1136 21:27 en nota pregunta

Voz 14 21:30 me haré te han traído de facturas fenomenal porque así podemos mirar con cada una de las facturas saber dónde se pueden hacer algunas mejoras

Voz 1136 21:37 han pasado dos horas Loynaz dedica unos últimos minutos a conocer caso por caso la situación de estas personas

Voz 14 21:44 que que de verdad que me ha gustado muchísimo una llamada o goza que yo no la entendía entendiendo de la sarna con Irán no lo extracción de Valdemoro ha regresado al rostro para lo ignoto que acaba con la satisfacción del trabajo bien realizado ya hemos finalizado la sesión todo ha ido bien la gente parece que los participantes parece que muy contento sigue igual me aturde y también estamos hechos de energía por eso colaboramos en este espacio natural

Voz 1715 22:19 venga avance intenciones es viernes este primer viernes de la nueva temporada en la radio vamos a recuperar una vieja buena costumbre te además sana costumbre dedicamos la segunda hora del programa los viernes a la cultura también a las cosas del comer

Voz 0658 22:33 astronomía

Voz 1587 23:47 el péndulo político bascula ahora hacia el sur la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas en Andalucía ha vuelto a cambiar el guión de la política española tras la decisión de Ciudadanos de romper el pacto de gobierno que sostiene Susana Díaz todo parece abocar a un adelanto electoral pero las cosas no son exactamente lo que parecen en realidad lo que ha hecho Rivera con esta intempestiva decisión no es sino adelantarse a un anticipo electoral que Susana Díaz parecía tener ya decidido Rivera puede ahora desmarcarse del socialismo de cara a las elecciones generales iría puede culpar a ciudadanos de tener que tomar la decisión que más le convenía así son los juegos de la política

Voz 1715 24:28 bueno pues todo eso es lo que tenemos preparado aquello que surge no tenemos previsto que se lo iremos contando por ciento a las nueve les y nos vamos a ir hasta Washington también para que Marta del Vado nos cuente la última Donald Trump es que me ha dicho el fiscal general del Estado al ministro de Justicia de allí que investigue quién está detrás de ese anónimo publicado por el New York Times que es evidente ha hecho mucho daño ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 14 25:06 sin

Madrid

Voz 0867 25:09 las tardes arranca el fin de semana con tormentas en Madrid la lluvia ha regresado a la región y anuncian nuevas precipitaciones para el sábado aunque con temperaturas altas todo el fin de semana así que viernes primera cita la Dirección General de Tráfico sepamos cómo se circula ahora mismo las vías de salida en la región con especial cuidado debido a la lluvia en el asfalto DGT Patricia Arriaga qué tal muy buenas tardes

Voz 16 25:30 buenas tardes pues sí viernes eso se traducen retenciones para salir de Madrid especialmente porla uno en el circuito del Jarama la dados en Torrejón de Ardoz en la A tres en Rivas Vaciamadrid la A42 en Parla la A cuatro en Pinto y la A5 en Arroyomolinos también muy densa la salida por la A6 en El Plantío Las Rozas y especialmente complicada la M40 en Coslada sentido A tres y la M cincuenta en Las Rozas en sentido A seis

Voz 0867 25:54 ni el mundo de la cultura en Madrid lamenta este viernes la muerte de uno de los grandes de la movida el ilustrador Ce7 como Ouka Lele que compartió experiencias en aquellos años ochenta hemos charlado en La Ventana de Madrid

Voz 6 26:07 es pues es que para mí es como que tenemos en Madrid a un artista alucinante yo qué se lo podría comparar con grandes artistas con los que yo crecido de pequeña fallando con el arte no es que que que ha nacido en Madrid que ha estado en Madrid creando de Andy incansablemente porque ha sido un trabajador todos los días todos los estoy diciendo

Voz 0867 26:28 Carlos Sánchez participó en las revistas de la época y puso su firma las portadas de los discos de Kiko Veneno o de Golpes Bajos tenía sesenta años

el socio de gobierno del PSOE Móstoles sigue reclamando a la alcaldesa la documentación por la que Noelia Pussy ha decidido dar el visto bueno la celebración este próximo sábado del festival tecno amanecer casi veinte horas de música en el parque Ovejero Gabriel Ortega es el portavoz de ganar Móstoles con lo hemos hablado de La Ventana de Madrid

Voz 22 27:55 Nos consta que muchos vecinos bueno pues está huyendo literalmente

Voz 1104 27:59 Barrio

Voz 22 28:00 para no tener que soportar estas condiciones

Voz 0867 28:03 en lo avanzado la hacer la Delegación del Gobierno comunica la jueza del caso máster que no que no puede ni delegación ni tampoco haciendo aprobar que Cifuentes estuviera el día dos de julio del año dos mil doce defendiendo su trabajo final de Master en la Rey Juan Carlos la agenda está borrada aunque Cifuentes aseguró en su declaración judicial que su secretaria la había consultado y había corroborado que sí que será la fecha en la que Cifuentes había acudido a la universidad según Ciudadanos el castillo de Cifuentes se desmonta César Zafra es el portavoz adjunto

Voz 0332 28:31 confirma que el castillo de mentiras que había quedado de la sino a Cifuentes para defenderse se va cayendo poco a poco hemos visto a lo largo de estos meses como mentira transmitir ha salido desmontando nos ha dejado claro que la señora Cifuentes ni hizo el máster y sobre todo que tuvo un trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos lo único que nos estamos encontrando son trabas por parte del resto de grupos para intentar esclarecer la verdad

Voz 0867 28:55 el Partido Popular en la capital ha propuesto una policía antimateria una unidad específica para requisar los productos que venden para perseguir dice las mafias José Luis Martínez Almeida portavoz del PP

Voz 23 29:06 lo único que en estos momentos está haciendo Manuela Carmena y su equipo de gobierno es favorecer a las mafias que hable más lo que están es aprovechándose de los manteros al final la única consecuencia positiva de la permisividad de malo la Carmela la venta ambulante ilegal es favorecer que sigan proliferando las mafias porque detrás de cada mantero lo que hay

Voz 1450 29:28 la mafia hizo una de las fotos el día hoy ha comenzado el curso en Primaria

Voz 0867 29:34 la Comunidad de Madrid minimiza los problemas que se registran en los colegios de la región que no han llegado a tiempo en Getafe los padres del Cervantes mantienen un encierro toda esta noche porque las obras allí tampoco han finalizado veintisiete grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital

Voz 24 29:49 ha dejado de llover tras la tormenta en Madrid Hora veinticinco Madrid

Voz 25 30:03 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Iker

Voz 24 30:11 Gallego buenas Tarrés buenas tardes qué gran programa hiciste ayer en mi tierra ya ahí medio ahí tienes e intereses bueno no eres imparcial de dónde eres tú yo yo estoy dejara hice donde está al lado

Voz 0919 30:25 así las parada poner gasolina Trujillo pasado seis igual hemos parado poner gasolina ante el próximo programa en Extremadura lo podemos hacer en mi pueblo en la hacemos juntos proveyó que la alcaldesa es amiga mía íbamos al colegio juntos ayer pues venga el próximo las elecciones y ahora la selección que está en Londres entrenando a esta hora para jugar mañana para debutar mañana en la liga de las naciones ante el equipo de Inglaterra Luis Enrique en la previa en la rueda de prensa no ha querido confirmar el once luego lo vamos a escuchar hablar de que no tiene dudas en la portería aunque lo que más ha llamado la atención en esta rueda de prensa anterior al partido es cuando explicado sus nuevas normas de convivencia de comportamiento llevamos unos días hablando de Luis Enrique ha impuesto a rajatabla una serie de normas bueno pues él dice que va todo bien más que incluso algunas de esas normas nuevas los jugadores las han agradecido

Voz 1336 31:20 pues un poco de todo esta semana ha hecho charras individuales hechos charlas colectivas la mayoría sido colectivas pero individuales también depende del grupo I de algunos grupos con los que negocia más hay con los que como otros grupos que menos

Voz 11 31:35 tengo un método cerrado hoy

Voz 1336 31:38 eh impermeable que sólo llevó adelante sea que sea el equipo no en función de lo que veo de lo que yo creo que necesita el equipo para desarrollar en las normas de conducta y de convivencia anormales que siempre he visto y que siempre he tenido en cualquier equipo de los que haya estado desde juvenil les tenía normas de que les decía el entrenador hasta que ha sido profesional los sueños que sido nada extraño nada anormal y en función de lo que yo veo de lo que yo creo que necesita el equipo pues podemos tirar au más o menos en este sentido sólo puedo decir que el comportamiento los jugadores ha sido intachable y que incluso algunas normas como esta de los móviles que que puedas aprende tanto al revés casi los jugadores lo han aceptado antes que yo que yo era quizás un poco más reticente pero al final hablando y comunicándose es todo mucho más fácil

Voz 0919 32:26 claro que sí que le quitas a los niños el teléfono móvil en las comidas y los niños terminan agradeciéndole sí lo han hecho los jugadores de la selección pues los niños igual hombre enseguida estamos en Londres más cosas del día en la la Vuelta Ciclista España la carrera llegaba la montaña de Asturias en la campeona ha ganado un chaval de veintitrés años que se llama Óscar Rodríguez vaya etapón que sea marcado Jesús Herrada sigue siendo el líder de la general aunque ha perdido tiempo Se le han acercado Simon James Nairo Quintana ir recordemos la gran cita del día es esta próxima madrugada en Nueva York semifinales del Open USA Nadal Del Potro Vaya partidazo luego estamos allí para ver cómo está el ambiente y cómo está Rafa antes a intentar meterse en su quinta final del Open de los Estados Unidos tenemos fútbol de Segunda está en juego ya en Las Palmas Nàstic empate a cero luego nos damos una vuelta luego a las nueve se jugará el Mallorca Cádiz pero como siempre en el inicio del programa de vuestros mensajes de Whatsapp chiquititos

Voz 6 33:30 te quiero decir el tema este de Luis Enrique

Voz 26 33:34 le eh con la noche con la tarde cuando me lo preguntó a baja diez Bieber el tema estoy cómo está la selección y cómo te encuentras el ambiente no se dice pues por primera vez en mucho tiempo la veo como alicaída sabe dijo o entristecida o bueno no me acuerdo de rendir con la palabra quién preo empleo pero vaya que más o menos eso queriendo hacer de eso un internado franquista porque ya los internados son de otra manera este señor que tiene que hacer ver a todo el mundo que que les ordeno y mando y es tal y que él tiene poderío

Voz 14 34:15 no dijo no el poderío no se demuestra si tú no la tiene y no lo tendrás el lo mismo que el señor y todo el fútbol

Voz 0919 34:28 el poderío el poderío es una cosa muy difícil dejado vuestros mensajes

Voz 27 34:34 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y no adecuado

Voz 0919 34:47 en Girona Barcelona en Estados Unidos te habla te hablo de desde México y cómo veo yo desde aquí es el Girona pierde la calidad de de

Voz 28 34:58 el local es la verano estoy de acuerdo con que sea pero que sean los estoy acuerdo con el otro oyente que dice que hay que sean los Barcelona Girona y yo que soy del Real Madrid y el Real Madrid o bien o no no le quiten al Oviedo la taquilla creo que aquí se vende sacrificarse los equipos grandes saludo desde México goza de hora

Voz 27 35:16 veinticinco Deportes se hizo a cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 29 35:24 hoy está el tema del partido de Miami Caliente caliente caliente lo último es que bueno Luis Rubiales el presidente de la Federación en una entrevista en el diario inglés The Guardian les llama a Javier Tebas el presidente

Voz 1450 35:38 de la Liga de Fútbol Profesional el hombre que está intentado

Voz 0919 35:41 no llevar un partido ha

Voz 30 35:43 a Miami entre otras cosas la llama irrespetuoso y maleducado esto va a traer cola empezaba

Voz 0919 35:50 Enrique Wembley con Javier Herráez que ha estado en esa rueda de prensa previa al entrenamiento que se desarrolla ahora mismo no no ha querido dar muchas pistas Luis Enrique sobre el equipo de su debutó la Javi bueno

Voz 31 36:14 tarde hola qué tal Gallego ninguna ninguna pista la verdad que ha sido una rueda de prensa bastante anodina tanto la de Luis Enrique como la de Sergio Ramos Se han dado jabón mutuamente bueno que esperar es una nueva etapa ojalá que vaya todo bien que Sergio Ramos esté aquí muchos años de capitán también Luis Enrique el entrenador significará que la cosa va a ir muy bien España debuta aquí en este magnífico escenario que es Wembley ahora mismo está vacío trabajando los futbolistas el disparo a portería están todos los convocados por el técnico gijonés para este debut en este torneo de las Naciones vamos a escuchar lo que ha dicho por ejemplo Luis Enrique en torno a la portería bueno De Gea hizo un mal mundial como muchos futbolistas estaba ahí la duda de si va a jugar o no cuál era su portero vamos a escuchar preguntes respuesta del propio Luis Enrique en esa conferencia aquí en Wembley preguntarle por la portería

Voz 32 37:06 creo saber si usted lo tenía claro ya desde que fue nombrado seleccionador quién va a ser su portero o ha tenido

Voz 1336 37:11 dudas no sólo a suceder en el futuro pero en esa posición

Voz 31 37:19 de Gea De Gea es el efectivamente ser portero que que va a jugar mañana frente a Inglaterra y segundo nombre propio la segunda voz es la de Sergio Ramos se ha hablado mucho este verano de que bueno de hecho Luis Enrique no le llamó por teléfono al capitán algo que mucha gente vea normal y uno tanto toda vez que bueno Sergio Ramos el capitán de la sección española el futbolista con más partidos jugados en el terreno de juego en campo está todavía por delante Iker Casillas pero en campo es Sergio Ramos esto es lo que ha dicho preguntes respuesta también Luis Enrique sobre su relación con el Camero

Voz 32 37:55 yo quiero ser muy directo has tenido la sensación este verano de que habían fichado a Luis Enrique para limpiar a Sergio Ramos la verdad que no

Voz 1896 38:03 comentó no lo había pensado pero no sé

Voz 32 38:06 sí a veces ávidos cielo

Voz 1896 38:08 aparte no de la prensa que no se ha intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente porque somos dos personas muy clara que siempre hemos ido de frente de que que tengo mucho carácter pero todo lo contrario al final uno en la selección Luis Enrique para mí también es un reto porque después de todo lo que se habla Mi antes de jugar algo o a alguien me gusta conocerlo en persona a día de hoy sólo te puedo decir halagos de él como entrenador

Voz 0919 38:31 dos personajes con mucho carácter Sergio Ramos y Luis Enrique lo importante es que convivan se lleven bien Easy la selección va ganando hoy vamos jugando bien pues entonces se llevarán mejor porque es cuando vienen los malos resultados luego sale la las cosillas no luego salen las cosillas como alguno vio en Krasnodar el presidente de la Federación entre ellos Luis Rubiales algo baja

Voz 31 38:55 David bueno cuestionada la selección entrena arriba van a jugar Asensio Morata Isco en el centro del campo Busquets va a ser el pivote en defensa Sergio Ramos Nacho Carvajal Marcos Alonso yo la portería De Gea debut de España mañana aquí en un Campazzo Wembley

Voz 0919 39:11 un abrazo Javi una opinión sobrero de la selección de mañana sobre el estado de Luis Enrique de hoy lo que esperamos de este estreno de la nueva etapa del seleccionador Marcos López buenas tardes

Voz 33 39:20 bueno estar de Jesús Quique que crees que vamos a ver mañana

Voz 0919 39:22 de España porque él ha dicho presionar arriba de crear muchas más ocasiones que el rival y además pero eso cómo se va a traducir porque el último equipo al que entrenó Luis Enrique tenía a Messi a Neymar Luis Suárez y eso condicionaba todo que que España crees que va a intentar tener Luis Enrique

Voz 33 39:43 una España con energía una España con chispa una España atrevida a una España agresiva a la hora de recuperar el balón algo que ya tenía con con Lopetegui pero yo creo que va a ser una España que en el fondo que va a representar o al menos va a intentar representar Luis Enrique no lleva practicamente en una semana dirigiendo este equipo lo que es el

Voz 34 40:00 como o lo que era él como jugador uno uno

Voz 33 40:03 dos de ida y vuelta o un jugador que le encanta a pisar el área yo creo que el rasgo más importante igual me equivoco mañana pero el rasgo más importante que quiere trasladar Luis Enrique es al igual que hizo en el Barça aunque es evidente que aquel tridente Le acabó condicionando todo porque cuando tú tienes a Messi Neymar Suárez te condiciona todo

Voz 0919 40:21 bueno y lo malo pero aquel equipo se recupere

Voz 33 40:23 pero en el año del Tata es decir era un equipo alicaído sin energía sin fuerza sin alegría llegó Luis Enrique después de los seis meses en los que tuvo problemas con Messi Yves de Anoeta hasta Berlín fue un equipo alegre enérgico y que va a tener chispa luego el fútbol acabará colocando y más ante esta Inglaterra vamos a ver la respuesta que tiene España

Voz 0919 40:43 después de los seis meses que tuvo problemas con Messi una cosa es tener problemas con Messi diosa y otra tenerlo Hong Jordi Alba ha quedado claro el comportamiento de un abrazo Vargas muchas gracias hasta luego selección esperemos que se inicia ante Inglaterra con triunfo ICOM buenas sensaciones la etapa de Héroes Enrique seguimos en Hora veinticinco de

Voz 0919 42:09 el asunto del partido en Miami va a provocar ha provocado ya un enfrentamiento entre la Liga de Fútbol Profesional presidida por Javier Tebas la Federación Española presidida por Rubiales Rubiales no había hablado está hoy aunque ya se sabía que si va a poner a que se jugase un partido ese partido en Miami hoy en una entrevista que le hacen en el diario The Guardian con motivo del partido de mañana entre Inglaterra y la selección española cuando le preguntan sobre ese partido que quiere llevar la Liga Estados Unidos Leo textual lo que dice la entrevista dice Rubiales Javier Tebas habló con todos menos con las personas con las que tenía que hablar es una falta total de respeto desleal e incomprensible este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear no hemos tenido ni una sola llamada no hemos visto el contrato así que no puedo decir mucho pero el presidente de la FIFA protege la competición doméstica llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país dice añade Rubiales sobre Javier Tebas su comportamiento ha sido terrible carente de respeto dicho sin rodeos Javier Tebas es un mal educado la cosa está la cosa caliente Javier Tebas en una respuesta oficial de la Liga esa entrevista insiste en que

Voz 36 43:35 el el acuerdo que está firmado

Voz 0919 43:38 no obliga a ningún club a ir contra su voluntad que la Liga de Fútbol Profesional sabe que necesita permiso de la federación estadounidense ya añade la Liga que en su momento informó a la Federación Española de su voluntad de jugar un partido en el extranjero y que lo hizo aprovechando que la federación se llevó la Supercopa de España fuera de España será llevó a Tánger que sí está más cerca de Miami pero se la llevaron fuera de España hice la llevaron por pasta no se la llevaron por expandir el fútbol en el continente africano por pasta como se hace todo por la pasta

Voz 24 44:14 pues franca todo

Voz 0919 44:20 la liga de las naciones comenzó ayer con un empate a cero entre Alemania y Francia a la campeona del mundo ante la anterior campeona del mundo aparte del partido de la selección española mañana hay otras cosas en juego donde tenemos que fijarnos tanto hoy como mañana una merma en buenas tardes

Voz 0301 44:37 hola Gallego muy buenas pues hoy sobre todo desde el partido entre Italia y Polonia que arranca ahora justo ha empezado o está a punto de hacerlo ahora mismo en Italia esa nueva era con Mancini en el banquillo un once bastante ofensivo con Balotelli como titular va a ser parece ser una de las señas de identidad de Mancini en el banquillo se ante Polonia recordamos que es Liga a es la misma de Liga que juega la selección española se juega también un Turquía Rusia y Lituania Serbia en las ligas ve ICD respectivamente con el fin de semana

Voz 1480 45:08 sacar sobre todo el domingo el partido que se

Voz 0301 45:10 se en lo que van a enfrentarse en las selecciones de Francia y de Holanda Nueva Holanda con Koeman en el banquillo que ya jugó ayer un partido amistoso contra Francia en este caso empató a cero contra alemanes lo más destacado del fin de semana

Voz 0919 45:22 bueno mañana jugamos con Inglaterra y luego jugaremos con Croacia que ayer disputó un amistoso ante Portugal terminó también el empate no

Voz 0301 45:29 sí empate sin Rakitic sin varios de los habituales titulares en la selección de Croacia se notaba que era amistoso jugó Modric jugó también Kovacic lo hicieron como titulares pero bueno el once era bastante mezclado para que la gente es una idea muy poco que ver con lo que vimos con el once que vimos de Croacia en el tramo final de del Mundial y que alcanzó va a jugar la final en Moscú ante ante Francia seguro que el próximo martes veremos un once de gala y con jugadores bastante diferentes y más competitivos

Voz 0919 45:57 gracias uno vamos al fútbol en directo ha comenzado una nueva jornada de Segunda División desde las ocho están jugando la Unión Deportiva Las Palmas y el Nàstic de Tarragona Hay ya se ha movido el marcador Rafa León buenas tardes muy buenas

Voz 1201 46:10 su pues si el más listo de la clase el de siempre el goleador de la Unión Deportiva Las Palmas anteriormente goleador del del Rayo del Huesca de muchísimos equipos Rubén Castro aprovechaba en una pelota que estaba trazado

Voz 0919 46:20 ya da para marcar otro ser Anteriormente sabía marchó

Voz 1201 46:23 dado a Repsol defensor del conjunto catalán al vestuario con roja directa Rubén legaron carrera fue frenó propició que el jugador del equipo catalán la garra no fue mucho pero Rubén se tiró y forzó la tarjeta amarilla como decimos a punto de llegar a tiempo de descanso gana Las Palmas en el Gran Canaria uno será el Nàstic

Voz 0919 46:40 a la Unión Deportiva Las Palmas que se pondría con ocho puntos en la parte de arriba de la tabla si esto termina así ya las nueve juegan en Mallorca el Mallorca y el Cádiz un cartel mucho tiempo de primera división hay ambiente y expectación Pedro Morla buenas tardes

Voz 1104 46:56 qué tal buenas tardes pues el Real Mallorca busca esta noche su segunda victoria en su estadio y continuar en la zona alta de una clasificación tras dos historias y J ahora este encuentro no podrá jugar Matín Kirch está con la selección eslovaca Belén Dokic con el combo hizo lesionado él quiere mejorar la imagen del último partido contra el Oviedo donde está Dios dos puntos en el descuento bajas importantes celosa gitanos como son dos años que somos menos Mallorca que está como decíamos en las zonas altas de la clasificación tras tres jornadas