Hora 25 (07/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

no os guerra seguimos como la temporada pasada ahí tendremos cultura hoy tenemos música cine lectura tendremos también todos los viernes gastronomía también información claro que hasta ahora repasamos algunas de las noticias más destacadas con Ester Bazán vamos a empezar en Estados Unidos porque Donald Trump insta al Departamento de Justicia a investigar quién ha escrito el artículo de opinión

Voz 1313 00:36 sino que ha publicado esta semana el diario The New York

Voz 4 00:39 en ese artículo se habla entre otras cosas de la amoralidad del presidente norteamericano y de una especie de resistencia en la Casa Blanca para frenarle en formación de nuestra corresponsal Marta del Vado buenas noches buenas

Voz 1510 00:49 no es es el presidente Donald Trump alega motivos de seguridad nacional para que el Departamento de Justicia abra una investigación que determine quién escribió la columna en el New York Times en la que describía una administración de dos vías una la del presidente y otra la de esa resistencia de algunos altos cargos que trabajan para frustrar los impulsos de Trump con el objetivo de proteger a las instituciones democráticas segundo hacia el texto a bordo del Air Force One trampa ha reconocido además que está estudiando tomar medidas legales contra el New York Times el presidente ha negado también las aseveraciones que Woodward hace en su nuevo libro se titula miedo sobre asesores que quitan documentos en el Despacho Oval para evitar que Trump los firme asegura el presidente que esa historia es absolutamente falsa

Voz 4 01:32 Andalucía parece abocada a elecciones después de que Ciudadanos en aquella comunidad haya dado por roto el pacto de gobierno aunque señalando al PSOE como el responsable de esta ruptura entre otras cosas por la falta de voluntad para cumple los acuerdos en materia de regeneración democrática ciudadanos dice que lo hace sin querer pero que han sido los socialistas los que han roto el acuerdo por sus incumplimientos Juan Marín es el líder de la formación naranja en esa comunidad y hablaba tras la reunión de la Ejecutiva nacional en Málaga que ha adoptado la decisión por unanimidad

Voz 5 01:57 oye que consigue mundo que la señora haría muy muy Partido Socialista Obrero Español han agotado la paciencia de los vándalos también la de ciudadano pero sobre todo la paciencia de los andaluces cuando se trata de hablar de regeneración democrática con el Partido Socialista da un portazo

Voz 4 02:20 el gobierno dice que trabaja para garantizar la carga de trabajo en Navantia en San Fernando que tenía prevista la construcción de varias corbetas para Arabia Saudí se porque los trabajadores temen que les afecte la paralización de la venta de cuatrocientas bombas a que el país y que les contamos esta semana por eso el Gobierno ha dejado la puerta abierta ahora a dar marcha atrás a esa decisión y habla de que expresó una intención el presidente del comité de empresa Jesús Peralta avisaba en Hora catorce

Voz 6 02:42 el uno de celebraremos un nuevo pleno del Comité de Empresa decidiremos un calendario de movilizaciones chino cambian las noticias de aquí al lunes no con lo cual a la plantilla no va en el empeño íbamos a luchar con uñas que bien hasta que no consigamos cargado de trabajo

Voz 3 02:59 este contrato

Voz 6 03:01 estoy digamos que iban a revierta esa declaraciones firmes tal vez

Voz 4 03:07 la ministra de Defensa comparece el lunes en el Senado y terminamos con el adiós a que fue el gran ilustrador de la movida madrileña uno de sus personajes más carismáticos y galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año dos mil once ha fallecido hoy Carlos Sánchez Pérez conocido con el nombre artístico de CP las iniciales de su nombre y apellidos tenía sesenta años empezó a dibujar con dieciséis y fue autodidacta y polifacético su obra abarca desde exposiciones de pintura grabados carteles de discos e ilustraciones trabajó para Almodóvar Kiko Veneno Ketama golpes bajos así hablaba en el programa de Televisión Española ochenta Me otra vez pero vueltas

Voz 7 03:41 para ajustarse a las cuatro de la mañana y luego ir pinchando sino sueño creo que son cosas de la edad que ahora no no tienen ya de energía estaba todo por hacer y que lo que Croacia será muy importante sobre todo porque los turnos tenías que esperar a nadie que lo prolongó reafirmar

Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 14 05:59 nada

Voz 4 06:13 no hay mejor garantía de calidad que el mejor poeta español vivo y recién nombrado director del Instituto Cervantes esquiva esto en el libreto donde sí

Voz 1341 06:22 con Eusko al poeta Ángel González que la voz humana es sagrada y lo decía no sólo porque la voz es el instrumento más emocionante con el que cuenta la música sino también porque el relato de la historia humana consigue a veces encarnar CNI ya dejar un rastro el viento de los testimonios más remotos de la vida y la muerte del amor y del llanto esa es la emoción que siento al oir la voz madura de Arcángel una verdad fecha de tiempo que se hunde en la memoria para preguntar de al presente por nuestro destino oírlos cantar acompañado de las voces búlgaras de fuerza este sentido de lo remoto la leyenda de unos sueños y de unos ecos que nos hacen mientras los devuelve la emoción del existir humano a través de los siglos siempre me parece necesario destacar que los artistas más arriesgados los que no confunde nunca pureza con puritanismo y tradición con tradicionalismo son los que mejor pueden entablar un diálogo con sus mayores la Boccia Arcángel es la modernidad pasado que se hace hoy y que tiembla en el amanecer por eso sabe mirar sentirse heredero del legado que nos dieron voces como la de Enrique Morente o Camarón de la Isla

Voz 4 07:55 poder habla porque una cosa es leerlo y otras cosas escucharlo no

Voz 15 08:00 bueno bueno que no me lo esperaba para nada Easy ciertamente yo cuando lo leí me pareció digo en mudo la gente está persona de un cielo no

Voz 4 08:14 pero bueno escucha lo de verdad quemamos sino bastantes van a los pelos de punta no no no podio vital Félix García Montero como decía os escribo compañero amigo de este programa muchísimo colaborador hasta que se me lo ha llevado la administración pública

Voz 1313 08:27 escribió esta en el libreto del disco nosotros dijimos le no porque además lo lee maravillosamente en quiénes

Voz 4 08:33 la Camarón

Voz 1313 08:35 fue el yo creo que Camarón para mí y supongo que como para hablar

Voz 15 08:39 mayoría de la gente que que es aficionado al flamenco

Voz 1313 08:43 sin duda alguna uno de los referentes más importantes que tenemos no pero para mí significó además más que más que Enrique Morente en ese sentido significó a mi puerta de entrada al al flamenco no yo lo lo primero que cayó en mi mano que que me emociona

Voz 15 08:59 no de una manera digámoslo

Voz 1313 09:05 con una intensidad más fuerte que que que otras cosa fue Camarón

Voz 4 09:09 porque es una tradición familiar de flamenco

Voz 1313 09:11 se non Ghassan nadie sabía dedicado a esto nada ahí a decir que ahora afortunadamente nadie Se Se dedicó a eso porque bueno me ha me han proporciona también un independencia en mi decisiones que que yo cerebro bastante no porque también he visto muchas bueno pues muchas sagas de gente que vienen de familia con con pasado conocía la y con un peso importante eras que luego al final tienes más libertad yo la tenido absoluta la droga en ese caso tiene una libertad absoluta porque mi mi padre no no los que no se dedicaran sino que tampoco lo hacían mucho caso al flamenco la verdad era algo que bueno como andaluz pues que lo tenían como algo sabido pero pero que

Voz 15 09:57 de nada le ha él habían hecho nunca

Voz 1313 10:00 cuentan ni Ny va muy habían estado en contacto en

Voz 4 10:03 empató con edite cuando dices camarones la puerta de entrada al flamenco a queda tenías cuando abres esa

Voz 1313 10:08 puerta pues yo tendría como ocho nueve años ocho nueve años así registramos y hombre registro mal soy del setenta y siete nueve años pone el ochenta Isaí no pues bueno pues ya sabía Gavà La leyenda del tiempo sabe a un disco que yo adoro de cavar aunque como el agua o calle

Voz 0194 10:26 sí sí sí

Voz 1313 10:28 bueno pues Sara la la las cosas que yo que yo escuchaba mi mi padre tenía mi mi padre fueron emigrante tenía un Magneto fondo estos antiguo Grundy un acuerdo hasta de la marca Si sí que ponían a lo mejor algo como más liviano no vamos todo boliviano que puede ser Farina o o o Juan Valderrama digo liviano porque ponía la parte que ello no cantaban flamenco sino que cantaban un poco la copla comer

Voz 0194 10:55 algo así

Voz 1313 10:57 hiciera lo que yo escuchaba y de repente en mitad no de cayó un disco de un disco de Camarón que me que me lo proporcionaron porque yo era bastante pesado se ve desde pequeños Iggy en el rellano de la escalera estaba permanentemente o cantando o aporreando una guitarra todavía

Voz 0194 11:18 han pasado cuarenta cerca de treinta años

Voz 1313 11:21 el desastre no pero se ve que era bastante pesado yo me ponía canta no entonces de repente el vecino de enfrente ahora con mi padre que no llevan niño cae unos concursos de Fandango que son infantiles hasta los quince que sea veían que no cantabas mal

Voz 0194 11:36 la guitarra la aporrear vas pero vuelve a sonar

Voz 1313 11:39 yo no sé ese hombre no se va a ver si triunfa en se lo lleva de aquí yo no lo sé pues hombre no tengo conciencia no contaba una edad tan pequeña no tenía conciencia de lo que hacía pero bueno este hombre vio algo no hay Geoffrey fui a esos concurso de hecho gane o sea que que que gané con con nueve años primer premio de de de concurso de fandangos simplemente no ahí entre yo en contacto un poco más con el flamenco y cayó con mi mano de de Camaro y para mí significó la puerta la puerta de entrada que yo entendía por por por el flamenco fue Camarón no luego conoce conocía Enrique Morente para mí ya fue como me cambió toda una cosa por curiosear a vamos con el disco que llevas tus padres que dijeron cuando dices ganase el concurso y entiendo que a partir de aquí tú te puedes llegar eras muy pequeña todavía no años

Voz 0194 12:31 pero si te puedes llegar a plantear mejor puedes decir

Voz 1313 12:34 Carme a este en tu casa que te dijeron mi padre estaban temblando directamente no porque si si ya dedicarse a la música o a cualquier cualquier cuestión artística para los padre en ese yo no soy encima canta flamenco que teníamos la peor fama de todas posible pues claro los pobrecito mío mi madre bueno mi madre murió hace siete años y Mi madre ataque hasta dos años antes de morir yo ya con tres del mercado con mi familia mis hijos Iglesias hijo tu porque no estudia déjate de AT de lío que te un lío muy difíciles ya siendo Arcángel y ganándose la vida con esto imagínate ya allá profesional que llevaba quince años de profesional Inma diciéndome déjate y otro estudia chiquillo que que estos dos Javier que esto nunca se que esto no es la de la madre

Voz 0194 13:25 estas vamos a hablar de Al este del cante para empezar escuchamos el tema que les al título

Voz 16 13:29 com

Voz 17 13:42 eh

Voz 18 13:56 yo

Voz 4 14:02 al este del cante porque queda sales que Arcángel con las voces búlgaras

Voz 14 14:06 pues mirando muchas se encontraban norte porque bueno es una aventura para mí una aventura fascinante no porque bueno como bien decía nuestro ha mirado y ser mi ser pues Enrique Morente para mí es un espejo donde mirarme ciertamente no empecé a amar este sonido de la de las doce búlgara gracias a El juicio por primera vez cuando el lo incorporó a uno de eso espectáculo

Voz 1313 14:38 sí para mí ha sido esto una aventura una aventura

Voz 14 14:42 por la noche porque en un espectáculo que yo he diseñado que yo me he empeñado que salió de una manera bastante fortuita pero muy bonita porque

Voz 1313 14:53 me contrataron para un un recital en Sofía y hablando con los productores pues yo lo dije oye pues me encanta

Voz 14 15:00 a lo de las fotos a mí me me gustaría alguna pero bueno de esta conversación que quedan en la barra de un bar que nunca sabes qué va a pasar vamos normalmente no pasa no pasa nada esa que es lo mismo de luego te llamo

Voz 0194 15:12 no día de estos te llama y efectivamente

Voz 14 15:14 llamo a los cuatro meses oye pues ya tengo el cobro Jones pequeños pero en serio que sí que sí

Voz 1313 15:20 Margarita no me vaya engañar que yo con cosas hoy

Voz 14 15:23 total que yo me ilusione tremendamente con este disco porque es una es una música que amo profundamente a mí todo lo que sea la música polifónica perdón pero la voz se ha hecho con voz con con voce es algo que me atrae atraído de siempre no sé por qué

Voz 3 15:42 así el canto de de

Voz 14 15:45 el búlgaro que bueno que conveniente explicar qué es simplemente el el cantar

Voz 1313 15:51 el folclor si allí sería el equivalente

Voz 14 15:54 el flamenco aunque no tienen tenemos nada que debe presidir a pregunta qué puntos en común ahí pues mira el punto en común que yo he encontrado simplemente la auténtica

Voz 19 16:04 sí la verdad

Voz 14 16:06 porque realmente musicalmente no tienen absolutamente nada que ver su esquema son diferente el método de aprendizaje totalmente diferente porque yo incluso un usan partitura a pesar de ser una una música que proviene de lo popular

Voz 1313 16:19 hilos

Voz 14 16:21 pero hay hay hay una algo que es que

Voz 1313 16:26 ambas provienen del pueblo entonces conservan una autenticidad hay una cierta reticencia hacer bastante dúctil

Voz 14 16:33 a ser y bastante proclive a

Voz 1313 16:38 poder juntarse con con con otros género no iba bastante también tienen

Voz 14 16:47 un un una parte donde dejan una diría yo extensa espacio un extenso espacio a Ali a la improvisación no yo tampoco que que piense que la improvisación es la panacea no quiero decir improvise alguien tiene conocimiento para hacer imposible no en mi profesión pasa ahora mismo no exactamente va importante el conocimiento que la improvisación de momento no

Voz 1313 17:13 pero sí es verdad que cuando la

Voz 14 17:15 música no tienen género no tienen esa estructura tan claro pues ocurre pueden romper las costuras con más facilidad y ocurren cosas maravilloso la verdad porque eh

Voz 1313 17:27 sobre todo yo creo que lo que hemos afianzado entre nosotros la confianza mutua no teníamos que tener confianza de que ni yo iba a

Voz 14 17:37 por decirlo de alguna manera a encargar me lo que yo estaba haciendo ni yo lo mío no pero bueno también éramos un poco dos orilla observándose a ve cómo cada uno era capaz de de de da la última brazada para papa llega la otra

Voz 4 17:54 no vamos a versión qué haces de la aurora de Nueva York de Enrique Morente en forma de Lorca

Voz 13 18:00 la ONU cuatro trencilla cuatro Si que echa por

Voz 4 18:37 entonces me me decías la satisfacción que te producía este este disco ese primer disco el primero donde te sientes libre no sé si es la a ver si te sientes más tú porque era una idea tuya porque ha salido Petit porque no no no porque el producto al final sea más personal porque todos los frutos Arcángel son muy caros pero aquello como más íntima

Voz 1313 18:58 eso sí totalmente bueno la libertad es algo que yo llevada a la siempre decimos yo he sido bastante libre decisión enconado como decía

Voz 15 19:05 al principio eso a mí nunca me ha preocupado

Voz 14 19:09 pero sí es verdad que que que sí siento que digamos un producto en el que me identifico mucho eh yo puesto mucho de

Voz 1313 19:18 mi de de de mi concesión

Voz 14 19:20 de de no sólo de la música sino de las relaciones personales de la lealtad de una concepción más amplia no porque esto no es juntarse con tres músico que conoce de toda la vida y empezamos a tocar no esto

Voz 1313 19:35 iba de algo más allá no porque en realidad para las cosas hay que tener ganas y hay que tiene lógicamente las herramientas para poder hacerlo pero hay que tener una actitud positiva no ir pues bueno pues con cierta edad y concierto camino andado también de Si bueno yo que que se quedaría meterme salir de la zona de confort efectivamente no ir yo de Irma Bulgaria a ensayar durante cada vez que iba estaba semana y media ahí el ojo último

Voz 14 20:09 ocho o nueve meses antes del Dico fui como cinco BC yo decía en verdad de pensar qué necesidad tengo desde

Voz 1313 20:17 esto pero cuando sale

Voz 14 20:20 es que me estaban provocando una sensación tan tan bonito y tan placentera que que me merecía mucho

Voz 0194 20:27 baste

Voz 14 20:28 Sagra directo Sagra dirección en el disco grabamos cuatro conciertos en directo de los cuatro concierto puede elegir la la la toma quema me me gustaban Noyce Un hicimos un trabajo un trabajo previo importante no de bueno puede diseñar tema poder ensayo y tal

Voz 19 20:47 con los arreglo aún así

Voz 1313 20:50 logró en directo

Voz 13 21:04 eh

Voz 20 21:12 eh

Voz 13 21:17 vive

Voz 14 21:19 en hay critica la fusiona el flamenco sigue siendo crítica sí que siguen en la mente del a mí no me molesta a mí me molesta la crítica hombre me molesta la crítica que es respetuosa con las personas no pero yo creo que la critica es buena yo creo que cuando yo creo la persona tienen dos Estado no uno que cuando lo atacan

Voz 15 21:43 en su conocimiento oí

Voz 1313 21:45 claro responden atacando a ello y otro cuando llega eh esa autocomplacencia que tampoco nadie se que Japón nada tampoco me Good CSIT Unión consta de equilibrio no saben ni que no ven siempre gato por liebre ni tampoco que que todo todo este bien no amiga criado dándome no no no me asusta yo creo que contra eso lo que hay que hacer trabajar más y hacer las cosas mejor ser y más tolerante

Voz 14 22:13 y entender que cada uno tiene sus gustos se hizo de de lista ya están no puedes gustar a todo el mundo afortunadamente eso es imposible en caer sí sí porque además yo yo siempre pensaba así hay personas que hacen un tipo de producto que si le gustan a otras que no tienen acabe con ese producto algo no

Voz 1313 22:30 está haciendo bien claro porque es imposible en el saque

Voz 14 22:32 que una cosa partimos de de una base de de esa hipotética igualdad vi la igualdad está en otra cosa no lo justo lo justo cada uno tiene

Voz 4 22:43 el suyo déjeme que escuches a alguien que no eres tú escucha esto

Voz 21 22:48 el está viendo todo lo sabía que ser hombre y luz el descansillo que el cruzando el pasillo

Voz 4 23:12 ella Rosalía te pregunta ahora de la crítica porque hay quien no encaja muy bien que Rosalía cante lo que canta

Voz 0194 23:18 en como ella no es de donde es de otro sitio donde teóricamente cantan flamenco los que son flamencos

Voz 1313 23:24 cómo cómo es esto que parece te ella a mí me gusta a mí me gusta lo que hace la conozca además personalmente

Voz 14 23:33 según Jordi una salvedad no

Voz 1313 23:35 y y yo cada uno el libro hacer lo que quiera y cada uno que cante lo que quiera lo primero que que que de que donde hay que detenerse es si lo hace con solvencia o no a mi me parece que si donde podía el debate no en en que Si el flamenco yo creo que el debate está en que es flamenco no lo de es una evolución del flamenco es algo que adyacente al flamenco ver tienen que ver con el flamenco pues bueno yo creo en ni ella busca que sea catalogado como una cantaora flamenca Nilo eh Din y falta que el importa como decía un amigo mío sea quiere decir hacer un producto que afortunadamente tiene éxito que ha lo tú nada mente eh eh aunque levante ampollas e estoy seguro que que va a traer también a mucha gente al flamenco eso sí con la precaución de que no lo hagan de la manera equivocada sino que entiendan que ella está haciendo un producto que ha basado de lo que que que es lo lo que conoce Le gusta del flamenco Illa hasta ahí ánimas debate si aquí lo que cada uno tiene que hacer lo que lo que quiera no yo soy soy amante eso sí de no tanto de poner etiqueta las cosas pero decía entender que cada cosa están en un casillero diferente no eso no quiere decir que tú te pueda mudar de casillero pero las cosas organizó aquí estoy yo voy al supermercado y en un paquete pone que son espagueti lo que no puedo es abrir paquetes en contra el Azuqueca no yo creo que eso todo todo el mundo lo entiende ahora bien que con ese mismo envase pueda puedan vender del spaghetti a su casa porque no vamos muy gráfico muy gráfica explicación bueno yo creo que lo lo lo lo ve así casi vamos a acabar pero como las voces búlgaras no nos cabían aquí era muy complicado he pensado en los contexto algo a como a capella si yo te canto Un poquito de un poema maravilloso la la villa de de los tres río venga que te Lorca obviamente y qué hacemos en el en el disco curiosamente ese tema no iba a ir el disco eso lo utilizaba yo como vis bueno poco común guiño gracioso no después determina lo lo lo concierto porque la gente yo lo explicaba la gente se reía se creía que yo que yo voy yo soy un tío cachondo la verdad pero la gente se creía que yo estaba de de yo decía mira ustedes es que no tengo más te más allá concretamente es que ya dábamos más tiempos que ya concierto llevamos cerca de dos horas agotaba el repertorio claro digo niño café como buen bueno me inventé un medio tema ahí de de vis oye que resulta que cuando lo escuche lo trabajamos un poquito luego me hubiera puesto resulta no lo hicimos la hacemos a capella y vuelven a mí me resulta a los oyentes de Hora Veinticinco venga veía un poquito cómo sería a decir yo

Voz 3 26:26 esto no yo no te puedo ayudar en esto no hay

Voz 22 26:31 a hay lío que si tiene la barba y el río Guadalquivir mi tiene

Voz 23 26:44 la barba granate y los dos Río de Granada y uno llanto yo otro es sangre hay amor a llamo amor que se fue por ahí de allá Moore que se fue

Voz 22 27:02 que por ahí de

Voz 23 27:05 hará lo barco de era tiene sea Arilla camino dijo hay Polo ríos de grana avisó su tiro

Voz 24 27:23 por qué es el fútbol

Voz 23 27:25 mi novia sino a ya amor que se fue eso llamo porque se fue eso

Voz 4 27:34 lo cual eso fue pues llevaré con eso vida SL regalo de cumpleaños que es mi cumpleaños el regalo de cumpleaños maravilloso que acabas de tener

Voz 0194 27:42 igualando digo que me dedico esta de la radio lo hago entre otras cosas

Voz 4 27:45 momentos como este muchos de los que se han quedado con ganas de más que otra latina en Madrid Arcángel de sotavento pero bueno comenzaron el jueves en queda ahí queda eso

Voz 14 27:58 lo haremos hasta el día remake que me me gusta mucho lo del día nueve por la mañana que es una máquina

Voz 4 28:04 es exacto es muy bueno eso

Voz 1313 28:06 bueno lo hice con la intención de de que

Voz 14 28:09 eh porque Ci me preocupa también bastantes de que los niños tengan acceso a poder viajar a al teatro no quiero y que a los padres aunque se le complica un poquito el domingo que lo tenían diseñado para la cañita ahí Payá es porque yo creo que sí pues a la ahora que es maravillosa

Voz 4 28:25 tal es el teatro luego te vas a tu mano eh

Voz 14 28:27 juegan Madrid Atlético de Madrid al cinco también ya hace lo hacen completa exacto muchísimas gracias y muchísima suerte en la ciudad

Voz 25 28:35 Emilio T B

Voz 26 28:38 por granate

Voz 25 28:45 el que debe

Voz 26 29:03 ha ido sí

Voz 27 29:32 no La Hora veinticinco

Voz 28 29:35 ah

Voz 15 31:24 de nuestras premisas esta nueva temporada

Voz 4 31:27 ya saben que si hay que cambiar lo que no funciona pero no tocarlo que nos encanta por eso fieles a nuestros viernes retomamos nuestra sección de Gastronomía y además lo vamos a hacer con nuevos

Voz 0194 31:37 los sitios que siempre se hace cuando se empieza temporada Carlos Cano responsable de la sección gastó la Cadena Ser buenas noches o la anchoa el verano pues

Voz 0335 31:44 ha ido muy bien sea para mí es la única época del año en la que como sólo por placer no por trabajo peras he comido ya que has disfrutado comiendo afrutado y además hoy un poquito Gorka Holy lo reconozco y tenía ganas de volver además hoy que la acusaba de propósitos vengo con tres que creo que nos van a sacar un poco de la zona de confort pero que es zona

Voz 4 32:02 quienes venga pues vamos por orden primera propuesta para esta temporada que empieza a propósito

Voz 0335 32:07 pues mira es seguir poniendo nuestro granito de arena para apoyar el comercio local y de proximidad algo que con lo que vamos a salir ganando todos porque se apoya la economía local pero también nuestra propia cultura nuestro legado gastronómico el el lugar en el que vivimos vamos y además es es muy probable que es el productos de temporada no ha viajado mucho pues esté más claro que eso esto es así en este sentido me gustaría comentar a medida que se va se va a poner en marcha en Barcelona ya en poco en pocas semanas se llama viva es una tarjeta de fidelización al estilo de las tarjetas de fidelización de supermercado exacto de las grandes tiendas de ropa no cadena que te ofrecen descuentos con compras bueno pues lo mismo pero para los mercados de Barcelona los mercados municipales y los comercios de barrio las pequeñas tiendas de barrio

Voz 4 32:52 pues pero que Madrid sólo Coppi

Voz 0335 32:54 sólo en Madrid y del Madrid porque compra claro pero una sola tarjeta para todos esos mercados para todos los comercios

Voz 0194 33:01 ha de servir para aunque no sea el de tu barrio vayas a otro

Voz 0335 33:04 exacto vas al mercado municipal te aplican ese descuento sigue acumulando puntos del salto no sólo eso sino que esos dijeramos eso te da ventajas para ir a gimnasios eso instituciones culturales que de alguna manera estén dependan de entrenar Ayuntamiento nunca me parece la verdad una una buena iniciativa que ojalá adopte Madrid y otras atrás pero que también serviría pues yo que este grupos

Voz 1313 33:29 consumo tipo La colmena que dice que sí

Voz 0335 33:32 da hable todo eso sirve para apoyar el comercio de proximidad

Voz 1313 33:35 venga comercio de proximidad sobre todos los mercados

Voz 0194 33:37 la sin de citas un propósito que este la verdad es cuestión de voluntad éste se puede hacer un poquitín más complicado

Voz 0335 33:44 pues un poco más complicado pero muy disfrutaron muy de capricho que es comer en Portugal creo que es un propósito que deberíamos plantearnos todo sí porque es un país que tenemos al lado literalmente que está lleno de virtudes gastronómicas y que sin embargo para muchos españoles sigue siendo un gran desconocido este tema requiere algunas explicaciones más eso sí

Voz 0194 34:04 vale has estado en Portugal si está muerto

Voz 0335 34:07 ese de lo que estoy hablando venga pues vamos a buscar

Voz 0194 34:09 esas explicaciones nos vamos a Portugal con uno de sus embajadores

Voz 31 34:13 estoy en les mezclada en ídolo de frío frío

Voz 2 34:24 a tío

Voz 31 34:28 eh eh eh Venio el Betis B

Voz 4 34:34 donde dice Salvador Sobral turno de momento no te vas Carlos qué nos puedes contar de la cocina portuguesa de esa experiencia veraniega extendidos

Voz 0335 34:41 bueno no es el primer año que voy a Portugal yo estoy aficionado y además yo creo que la gente que lo descubre suele volver lo cierto es que vista con ojos españoles la cocina portuguesas muy divertida porque reconoce es la misma despensa que tenemos nosotros tres interpretada de otra somos todo esto me resulta familiar pero lo hacen diferente no esto ya de entrada pues es muy chulo hay que probar por supuesto el bacalao habrás que es quizás quizá más icónico aunque en Portugal dicen que tienen una receta de bacalao para cada día del año ese producto nuestro producto estrella su producto fetiche luego otro de los grandes iconos es la nata el pastel de Belén pero más allá de los platos de las recetas en concreto yo creo que es un país en el que hay que descubrir el producto en el que hay que disfrutar de la amabilidad de los portugueses eso es muy importante algo si queréis os recomiendo restaurantes

Voz 0194 35:28 venga eso sí antes de antes de cerrar el porno faltaran nuestras costumbres tú presentas al invitado Henriques a peso

Voz 0335 35:34 sí es el chef del restaurante Alma un restaurante de Lisboa que tiene una estrella Michelin que bueno también tiene otros otras cinco restaurantes más patitos en en Oporto Lisboa restantes de plantas creativos también alguno de hamburguesas o de tapas es el es la la tapa portuguesa éramos el abuelo de Enrique esa PSOE era catalán Él ha trabajado con Santi Santamaría he con los hermanos Roca su ex novia es del Barcelona así que bueno conoce muy bien la la cocina española sobre todo la catalana y además lleva unos años presentando su trabajo en congresos como Madrid Fusión como el Fórum Gastronómico de Coruña el gastrónomo de Valencia así que estamos nosotros también empezando a conocer

Voz 3 36:15 su trabajo en IU

Voz 1313 36:17 Nos hasta escuchan les saludo a Enrique muy buenas

Voz 0194 36:20 sí es Enrique dime una cosa

Voz 32 36:23 estar aquí a mí que estés aquí con no

Voz 0194 36:26 nosotros con a través del Skype pero se te escucha perfectamente Dimona cosa Si tuvieras que definir la cocina portuguesa como la definirías que dirías

Voz 32 36:33 la cocina Antiqua una cosilla muy muy de producto pero muy sencilla de una cocina todos todavía muy enraizada la cocina tradicional

Voz 0194 36:43 que pasa como pasa en España

Voz 33 36:44 que la cocina portuguesa no es una sola cocina que que hay más de una dependiendo de la zona de

Voz 32 36:52 como España el creo hace e Italia a la cocina varía mucho de norte centro resulta a pesar de que Portugal es un país muy pequeño pero todavía la cocina es muy distinta en el norte y era el centro

Voz 0194 37:04 su muy muy muy distinto hay un elemento común en todas las cocinas que es el bacalao o hay alguna zona de Portugal donde no se consuma bacalao

Voz 32 37:14 en todo no hay ninguna zona de Portugal que nos demostraron bacalao es es imposible

Voz 33 37:18 pero ese hace de diferente manera sí

Voz 32 37:21 es como como Carlos actitudes que la cocina y a la que hay trescientos sesenta y cinco días para hacer vaca ya oí para cada vía una receta diferente no cese a tantas pero es verdad que hay muchas formas de bacalao y que claro ahí dos o tres platos icónicos como al bacalao ahora callaba como se está son recetas que que que las ves en casi todos los esto antes pero sí es verdad que que hay muchas receptores de azul de de bacalao

Voz 0194 37:52 que tienes una estrella Michelin que entiendo que es una cocina elaborada es así no Carlos es imaginativa y creativa el bacalao está ante estos ingredientes en tu carta iba bacalao

Voz 32 38:02 sí sí tengo es platos con bacalao tengo un plato que en unas cocochas de bacalao qué hacemos con unas una saber de cilantro luego tengo habrás que llamamos causada de bacalao porque tenemos esa presentación muy crear tira ahí visualmente es como la la calle portuguesa de hacemos como un carpaccio de bacalao con con toda negra y luego tengo va Callao con con la sorda que eso con con cálculo desfilan por tanto si el bacalao estará muy presente mi mi carta

Voz 0194 38:39 entiendo que ti te gusta no tantos

Voz 32 38:42 yo creo que no hay ningún portuguesa bacalao

Voz 9 38:46 porque sino pobres tendría que exiliarse exiliarse del país que importancia Enrique tiene el hecho de que este año por primera vez se celebre allí en Portugal la presentación de la Guía Michelin de España importa

Voz 0194 38:56 lugar sí sí de son para nosotros

Voz 32 38:58 la gran victorias es el primer año y creo que como está ya hablando creo que tardó muchos años saca a celebrar en Portugal pero creo que es el momento es el mejor momento porque entramos gastronómicos y hablando de estrellas Michelin yo creo que Portugal está pasando momento muy grande una gran revolución en la cocina portuguesa moderna si no hay un movimiento de hechos que está haciendo un trabajo muy bonito creo que lo que pasó en España hace veinte años está pasando ahora en Portugal que entremos de gestar antes gastronómico sirve de la nueva Paco

Voz 0194 39:33 el portugués hoy creo que este año

Voz 32 39:35 lo muy bueno para para cerrar al aquí ICO

Voz 0194 39:38 los reciben este este boom esta revolución de actrices como las reciben los portugueses

Voz 32 39:42 los portuguesas con orgullo claro que un claro que en este momento sentimos que hay que es un momento muy positivo pero también sentimos claro que el terrorismo a este años la interés en Portugal Ali concretamente en la ciudad Porto en Porto y Lisboa la que tome a a nueve ha dado mucho en en en en que nuestros negocios van para este tipo de cocina es una cocina que es para actuación especiales claro eh tener tener tener gente en tu ciudad gente que quiere conocer la cocina portuguesa moderna Hay crear una experiencia más gastronómica pues es importante también haber está ese tipo de gastar antes

Voz 0335 40:30 lo cierto es que España y Portugal tienen trayectorias paralelas desde hace siglos la crisis económica de la última década también la hemos vivido en paralelo aunque

Voz 0194 40:42 España también me digo pero en lo que se refiere a gasto

Voz 0335 40:45 bonhomía también han aparecido en paralelo es esos negocios de esos restaurantes un poquito más asequibles no más baratos que una estrella Michelin es algo compartido España Portugal

Voz 0194 40:56 a Enrique que que sabes que no seis sabes pero sí Castelo ha contado que nosotros colabora con nosotros en esta sección Martín Berasategui que esta semana no ha podido estar pero que el viernes que viene ya se incorpora que significa para Portugal que Martín Berasategui abre restaurante allí

Voz 32 41:13 bueno para nosotros es un honor tener un monstruo como Martín abrimos estaba el deporte sólo demuestra que Portugal en este momento destino cada vez más gastronómico para Martín venir a Lisboa es porque para Martín es interesante tener gastar ante a Lisboa para las otros chefs locales pues bueno tener un Martín Berasategui que son chef con ocho salas Michel en en España minera es es un es un honor no podemos estar otra cosa es como tener un sabes como tenemos ahora Madonna quiere comprar una casa en Lisboa o tenemos lo votan con una carta a Lisboa pues ahora tenemos Martín Berasategui ante pues

Voz 0194 41:51 es muy muy positivo luego le digo con quién las comparado que estará encantado Enrique muchísimas gracias y muchísima suerte

Voz 0335 42:12 venga Carlos y un último propósito más el tercero del tercero si este en realidad tienen poco que ver con con el primero porque vale reducir el consumo

Voz 0194 42:20 plástico estoy yo estoy en plena campaña de de emprendan campaña

Voz 0335 42:25 pues entonces vamos con toda la fuerza

Voz 3 42:28 la verdad es que es algo que tiene mucho

Voz 0335 42:30 hay que ver con la sostenibilidad y con el respeto al medio ambiente algo que también se puede hacer desde la cocina de hecho hay una gran campaña internacional ha aglutinado bajo el lema break free from Plastic en la que hay cientos de organizaciones de todo el mundo incluida Greenpeace

Voz 0194 42:46 pues vamos a saludar Alba García que es la responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace Alba muy buenas noches hola buenas noches Alba porque hay que evitar el consumo de plásticos de un solo uso repita muslo porque haberse a la gente le mete en la cabeza porque hay que decir que no a los envases de plástico de un solo uso

Voz 35 43:01 bueno pues la problemática usan este tipo de envase de que realmente lo usamos durante muy poco minuto y luego tardan cientos de años en degradarse recordemos que consumo que que hacemos de estos productos es brutal es muy grande y luego no todos pueden ver reciclarse mucho acaban en en en el medio ambiente Inc hasta doce millones de toneladas todos lo años llegan al mar en el mar causa muchísimos problemas la fauna marina puede ingerir los pueden quedarse con ellos y sabemos que causa grandes mortalidad y también estos plástico que la fauna ingiere luego también pueden llegar hasta nuestros plato

Voz 0194 43:33 si el ciudadano al base puede concierto sí pero claro tú vas a una gran superficie por ejemplo si va son mercados fácil porque aunque les decía Carlos que estoy concienciada yo cuando voy al mercado y me van a poner algo en una caja siempre digo no no me lo pongan una caja no no me de la bolsa de plástico pero si vas a una gran superficie por muy concienciado que estés a veces tienes que coger la caja

Voz 0335 43:53 que no te miran mal claro cómo se lucha contra esto

Voz 35 43:56 efectivamente la campaña que nosotros lo llevamos a cabo ahora mismo se centra mucha de la grandes empresas lo supermercado sobre todo porque al fin y al cabo son ellos los que nos proporcionan acopla aquí el suelo uso así que que estamos intentando que ellos cambien ese modelo trepar tienen cada además consagran el por ahora que podemos hacer bueno pues sé que es difícil tienen la gran superficie encontré un objeto de productos de consumo a granel pero sí que puedo intentar en la mayor medida llevan nuestra propia bolsa intentar a lo mejor pues llevan no por una posible a granel

Voz 0194 44:29 en el se quedó muy difícil en Tánger

Voz 35 44:32 también hay otro tipo de establecimientos igual sí que proporciona alimento a granel como por ejemplo la portería los sitio

Voz 0194 44:41 mercados sobre todo claro efectivas

Voz 35 44:44 no miente pero esperamos que con el tiempo los supermercados y otras grandes superficies vayan también ese modelo ir vayan proporcionando cada vez menos practico

Voz 0194 44:53 tan sólo uso harán ahora mismo esta

Voz 35 44:55 a debatiéndose la propuesta de directiva en Europa para los plásticos de once luso que ya quieren incorporar prohibición en algunos objetos comenzó la pajita los cubierto no vasos de plástico entonces esperamos que el año que viene ya empieza a haber medida efectiva porque son muy necesaria dado el urgente problema que tenemos que soluciona

Voz 0335 45:14 hace unos meses se hizo viral una foto de un supermercado del Reino Unido en el que vendían plátano sin la piel y envasado en plástico o sea la el envase natural del plátano para ponerle clásico

Voz 0194 45:25 es que la gente además es muy cómoda es verdad que tienes que hacer un esfuerzo no te manchan las cosas cuando las llevas en cajitas cosas de éstas pero creo que hay un esfuerzo particular de cada uno de ellos estar pendientes cuando te van a poner a la merluza que has comprado bien puesta en una cajita que es verdad que luego tu la mente es directamente la nevera ya está no pues tenemos que hacer el esfuerzo de decir que por favor no nos la meten en en la cajita decía Salva hablabas de las pajita Eden las cucharilla es de plástico de los cubiertos de plástico se consumen muchos en España

Voz 35 45:52 realmente los dado que se consumen de todos los jefes de plástico de un solo uso no son conocidos pero en los últimos días y que hemos publicado datos de consumo de pajita idealmente son bastante alarmantes sabemos que cada día en España se consumen trece millones de paginas de plástico

Voz 0194 46:08 luego veremos si no

Voz 35 46:11 esto diez entonces realmente este problema así que podemos frenan los dejándole consumido ese clásico de un solo uso y apostando por medida por cosas reutilizable de decir podemos seguir utilizando pajita pero en vez de de plástico porque no son reutilizables como el acero de vidrio

Voz 0194 46:26 ah y por ejemplo en algunos lugares que antes daban cubiertos de plástico de esta especie de madera que que son entiendo que el envío de agradable exacta iba a hacer es obvio desagradable y una última cosa Up también para que la gente se conciencie cómo afecta esto a los animales cuál es la imagen de un animal que vive entre los plásticos

Voz 35 46:47 a ver tengamos en cuenta que los plásticos tardan entre decenas cientos de años en degradarse no tiene de plástico por ejemplo está quinientos años tren recordó a estos objeto llegan al más no se degradan sino que acaban fragmentada en pequeños trozos eso tratan muy fácil para los animales marinos confundirlo con comida entonces Biden en un ambiente en el que algunas cosas han comida y otras cosas son sustancias tóxicas en ellas decirlo Atlético llevan muchísimo la sustancia química adherida a su superficie que cuando son ingerido pueden causar otro lema lo primero físico porque al ingerir estos plástico pues como como objetos que no podemos deshacernos de él

Voz 4 47:25 no no no no aportan ninguna nutrición

Voz 35 47:28 pero sí que no llena el estómago y pensamos que no tenemos hambre

Voz 0335 47:31 no no hace inventar más

Voz 35 47:34 morir incluso pues inclemente por inanición o por falta de alimento

Voz 4 47:39 la otra cosa que TD

Voz 35 47:42 químico que llevan los plástico adheridas pueden acumularse en su tejido es mucho problema alguno causan problemas hormonales de reproducción a Podemos que todos propio químico Hay plásticos que están ingiriendo lo ves que otro animales marinos también nos pueden ganar asunto M ante las cosas que compramos o que o que consumimos

Voz 0194 48:03 venga pues hagamos todos un esfuerzo dejemos de utilizar el plástico digamos que no cuando nos lo ofrezcan no lo coja Amos cuando en la estantería tenemos la opción de cogerlo con plástico o sin plástico Alba

Voz 4 48:14 muchísimas gracias venga hasta luego Carlos la semana que viene más

Voz 0335 48:19 con Martín a ver si ha con Martín muy bien bueno

Voz 4 48:21 muchos

Voz 36 48:25 una

Voz 0194 52:47 Torres buenas noches hola buenas noches hoy este tramo como capicúa en que según Cultura entrevistando Arcángel y al cabo contigo con todas las novedades en la culturas escuchado Alcan el pues la verdad no

Voz 0698 52:57 no todo pero te voy a decir que lo que sí sí

Voz 0194 53:00 es que las voces búlgaras no estaban es que no cabía sí lo he dicho porque la cantado a capella dicho cantata que las voces búlgaras las pueden escuchar la gente en el combinado madridista en la Teatro La Latina de Madrid

Voz 0698 53:12 pero estaba solo estaba sola no no no estoy teniendo unos días muy locos luego hablamos de CP es uno de los grandes de la movida que sean muerto y no le vamos a dedicar en la canción de salida ahora voy a poner un poco clásico con Leif of A han es es que es muy difícil Agnès su una el noruego off and Ness a la americana a los medios Leif off and hablas noruego

Voz 0194 53:40 no los es el medio sobre esas técnicas que utilizamos los que trabajamos en la radio

Voz 0698 53:45 he puesto esta música de un disco maravilloso de Chopin que ahora empieza a moverse entre otras cosas porque hay disco nuevo también eh porque estos digital el piano es digital con los dedos yo soy digital de dos lo digital de mundo digital no digital de dedos no y además he recibido un libro de de la editorial Debate de Yaron John Daniels

Voz 0194 54:09 yo también he recibido exterior ya y me lo he guardado se llama Dios

Voz 0698 54:12 zona es para borrar tus redes sociales de inmediato

Voz 0194 54:14 en este libro trata sobre cómo ser un gato

Voz 1454 54:17 cómo podemos seguir siendo autónomos en un mundo en el que nos vigilan constantemente donde unos espolea en uno u otro sentido unos algoritmos manejados por algunas de las empresas más ricas de la historia que no tienen otra manera de ganar dinero más que consiguiendo que les paguen por modificar nuestro comportamiento

Voz 4 54:35 cómo podemos ser gatos a pesar de ello

Voz 1454 54:38 el título no miente este libro presenta diez razones para borrar todas nuestras cuentas en las redes sociales espero que te sea útil si bien es posible que incluso aunque estés de acuerdo con una de las diez razones decida es mantener alguna de tus cuentas como buen gato se estás

Voz 0194 54:54 tú dime leído porque en la contraportada San las diez razones luego dentro del libro evidentemente las las las amplía igual estoy empezando plantearme si dos mil cuatro es mi cumpleaños hoy es tu cumpleaños feliz entonces estoy pensando que cómo me estoy haciendo mayor a ver si llega el momento de empezar a hacer este tipo de cosas Iborra darme de las redes sociales por ejemplo bueno tú tienes ese problema nosotros en una red social de Twitter vale yo yo tengo diez razones abono para para que recupere este verano porque ha la contraseña pero sólo tengo una fotografía

Voz 0698 55:29 yo tengo diez razones para no empezar

Voz 0194 55:32 las redes sociales ya que yo no tengo tú no tienes pues yo igual este año de mil cincuenta y cinco aniversario es el monta la banda cincuenta y cinco Capi un poco más joven que no tenemos la misma edad varía ahora en estos momentos entonces una idea que quiero deslizar el miércoles relacionado con eso precisamente con el mundo