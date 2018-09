Hora 25 (07/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 Al Gobierno le tiembla el pulso el lunes este mismo programa les avanzaba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez paralizaba la venta de cuatrocientas bombas Arabia Saudí bombas que iban a ser destinadas a los ataques contra Yemen todo un gesto cargado de simbolismo del Gobierno socialista más después de que este mes de agosto cuarenta niños murieran precisamente en un ataque sobre Yemen hubo además una reunión entre representantes de ONG's y la Secretaría de Estado de Comercio para hablar precisamente de las intenciones de este Gobierno con respecto a la venta de armas a Arabia Saudí las ONG salieron satisfechas porque parecía que la música era diferente a la escuchadas hasta ahora pero la realidad es otra hoy los trabajadores de Navantia ya se han movilizado ante la posibilidad de que Arabia Saudi responda a la ruptura del contrato con otra ruptura ir de marcha atrás a la compra de las corbetas que se están fabricando en los astilleros de Navantia en Cádiz Silvia pero no calibró la posible respuesta de Arabia Saudí es que han tendido la presión que este país puede ejercer por todas las vías posibles era ingenuo pensar que no habría respuesta los gestos que también en política algunos incluso son populares pero pocas veces salen gratis pero es que el Gobierno quizá tampoco calibró la respuesta interna la que seguramente le llegó desde Andalucía desde el primer momento seis mil puestos de trabajo están en riesgo en Cádiz Icon esto debieron decir no se juega quién tomó la decisión ya sabe ahora que no hay anuncios sin consecuencias y ahora le toca hacer frente a estas un gesto que se le puede volver en contra y tiene difícil salida

vamos ya con el resumen de todo lo que ha pasado en esta jornada de viernes y con el análisis sentados ya en la mesa de análisis una incorporación hora25 Cayetana Álvarez de Toledo muy buenas noches bienvenida muchísimas gracias una recuperación también en Hora Veinticinco Javier Aroca buenas noches buenas noches bienvenido de nuevo a la que es tu casa que alguien que está siempre pero que en este momento no podemos saludar todavía pero que se va a incorporar en los próximos minutos desde Barcelona vamos poder escuchar a Milagros Pérez vamos con la historia que yo les apuntaba en portada la historia de un contrato que el Gobierno dijo que iba Amper que ahora no se sabe si romperá uno José Luis Sastre buenas noches buenas noches quizás entienda mejor si lo explicamos a secuencia al menos pues empecemos por el lunes que era el día en el que arrancaba vamos temporada aquí hola buenas tardes empieza un nuevo curso en Hora Veinticinco y lo hace con una novedad que les cuenta a esta hora la SER el Ministerio de Defensa ha decidido rescindir un contrato de venta de armas a Arabia Saudí eran cientos de bombas que se iba a la práctica

Voz 1071 02:57 en la que con esta información que en la Cadena Ser en Hora veinticinco la decisión del Gobierno de rescindir ese contrato cuatrocientas bombas de precisión la Ser las ONGs valoraron el gesto pero pidieron más por ejemplo Amnistía Internacional

Voz 1040 03:09 consideramos que es un paso muy importante cómo funciona la satisfacción cero que creemos que complemente así como otras ayudado bien porque

Voz 3 03:19 este es el importe

Voz 1040 03:21 de ese entre ese contrato es el uno por ciento de los novecientos treinta y dos millones en los últimos tres años España sabido a Arabia Saudí

Voz 1071 03:30 las ONG se reunieron con el Gobierno mitad de la semana pidieron que no se quedará solo en Arabia Saudí hasta que hoy viernes

Voz 4 03:41 el millar de trabajadores del astillero de Navantia

Voz 0194 03:45 en San Fernando en Cádiz portaban la autovía A cuatro por el temor extendido en la plantilla muy extendido de que como represalia esa decisión del Gobierno Arabia Saudí pudiera cancelar el contrato para construir cinco corbetas

Voz 5 03:56 es simplemente algo bien no Santa

Voz 6 03:59 que no está oficiando que no tenemos

Voz 1071 04:10 pues la trabajos dependen de manera directa o indirecta de la construcción de esas corbetas también esta mañana

Voz 8 04:16 y queremos y así lo hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene garantizar el contrato que tiene que garantizar este horizonte de esperanza que la bahía mereció en estos momentos un elemento de bastante preocupación tanto para Cádiz

Voz 0806 04:46 a Díaz que decidió grabar desde París ese mensaje para que quedara muy

Voz 0194 04:51 ahora cuál será su posición en esta operación pero en privado

Voz 0806 04:53 Junta Nos dicen que desde el martes estaban advirtiendo del peligro de de esta operación toma conciencia también rápidamente el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rojo

Voz 1071 05:02 que es donde desde Elise hice empezar

Voz 0806 05:04 Ana frotar los ojos en Navantia en la Sepi que está al cargo de directivos que proceden de la Junta de Andalucía de la Consejería de Hacienda que eran conscientes de que la situación se podía complicar ya ha sido en las últimas veinticuatro horas cuando se ha desencadenado todo entre ayer y hoy es cuando se intensifican los contactos entre la Junta y el Gobierno ante la gravedad de la situación intervienen la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro Borrell a quien en la Junta Ángels le conceden un papel relevante por imponer la cordura eso nos dicen en el centro de la polémica está Margarita Robles hay compañeros del Gobierno y el PSOE que la cuestionan por no medir eso dicen y precisamente apuntar a Arabia Saudí que es una un país del que depende toda la carga de trabajo de Navantia en la bahía de Cádiz también hay quienes se preguntan cómo una decisión de este tipo se puede tomar de forma unilateral sin que

Voz 1071 05:54 coordinación pero lo cierto es que las fuentes que consultamos

Voz 0806 05:56 apuntan al Ministerio de Defensa la ministra ni el Ministerio por ahora no han dado explicaciones está prevista la comparecencia de Margarita Robles el lunes en el

Voz 0194 06:06 rectificación que nos describe y más Sastre como

Voz 1071 06:08 ha producido ambos con mucha confusión el momento en el que la portavoz abre la puerta a replantearse su decisión es este que vamos a escuchar la pregunta que precisamente la propia Imaz hasta mañana y la respuesta es importante escuchar los términos de la pregunta también cómo ha respondido la portavoz

Voz 0806 06:22 me gustaría saber si entra en los planes del Gobierno la rectificación de la decisión del Ministerio de Defensa de anular la venta de bombas a Arabia Saudí o si plantea algún tipo de dilema ético

Voz 9 06:34 mire hay una comisión interministerial que está trabajando en ello que van a trabajar que se va a reunir

Voz 10 06:41 qué hará

Voz 9 06:43 tratar de todos eh bueno y que generalmente trata de todos estos asuntos y por lo tanto esa comisión interministerial llegará a resultados que participará dentro del Consejo de Ministros

Voz 1071 06:57 bueno al acabar la rueda de prensa la Moncloa ha hecho saber en el corrillo que lo que Defensa dijo que era una decisión para rescindir el contrato en realidad era eso nos decían hoy una declaración de intenciones y por si faltara algo que desconcertar a más aún la presidenta de esa junta interministerial que es donde Cela dice que se va a decidir qué pasa con esas bombas ha negado que ellos tengan que tomar ninguna decisión sobre el lugar donde dice el Gobierno que se va a decidir dice su responsable que allí no tienen que decir nada eso decía ella en todo caso depende de la ministra de Defensa

Voz 1480 07:25 el contrato a mí no me compete entonces no es materia de de esta Secretaria de Estado por tanto yo me referiría en la situación en la que pueda encontrarse ese contrato a las declaraciones que en su momento oportuno y espero que sea aunque sean percebe realice el Ministerio de Defensa

Voz 0194 07:47 pues puede seguir esperado porque las horas que son no nos consta ninguna declaración del Ministerio de Defensa no sólo el Ministerio Defensa quién hemos pedido hemos pedido que la ministra estuvieron en Hora Veinticinco barras y daba explicaciones hasta la ministra de Defensa en este programa lo hemos intentado también con el Ministerio de Industria Comercio con la secretaria de Estado y con la propia ministra hemos fracasado también pero es que hemos fracasado también en la petición de entrevista explicaciones con la Junta de Andalucía ya hemos fracasado también incluso con el arte al de de Cádiz y también con la con la residencia con la dirección de de Navantia es decir que nadie de momento de ningún lado dé explicaciones a lo que pueda estar pasando y famoso el origen constan amenazas de Arabia Saudí es decir lo que originado las protestas en San Fernando tiene origen existe una amenaza concreta

Voz 0806 08:30 a ver en la rueda de prensa la ministra portavoz no ha admitido que que existiera esa esa amenaza pero fuentes del Gobierno de la Junta de Andalucía nos aseguran que lógicamente en sus contactos con Arabia el Ministerio de Exteriores toma conciencia de la delicada situación y por eso Pedro Sánchez esta mañana decide que después del Consejo de Ministros tiene que salir la portavoz red

Voz 11 08:50 forzando dos mensajes uno dirigido a Arabia eh

Voz 0806 08:52 diciéndole que garantizan que quieren mantener la cooperación los compromisos contraídos eso eso ha dicho la portavoz y otro mensaje a los trabajadores de la Bahía de Cádiz a los que les ha lanzado ese mensaje de tranquilidad de que los puestos de trabajo se se van a intentar Se van a defender no han intentado tranquilizar después de las protestas de de la mañana así que se da marcha atrás por tanto después de que Borrell su equipo hayan conocido la situación de primera mano contactando con con

Voz 1450 09:18 había Mariela Rubio hola hola buenas noches y embates

Voz 0194 09:21 ahora lo que pasa con esas bombas pues en realidad nadie

Voz 1450 09:23 a pesar del aparente contradicción tanto la portavoz Cela como la Secretaría de Estado de Comercio pues tienen razón ambas porque el contrato de defensa de las cuatrocientos bombas valoradas en nueve millones de euros no depende de Comercio Se trata de un acuerdo especial entre Estados un contrato que supone el uno por ciento de todo el armamento que España exporta Riad pero es comer hoy en concreto esa junta interministerial que depende de este departamento quién autoriza todo lo demás así que parece lógico que el Gobierno deja en manos de este organismo o utilice a este organismo como guía para determinar qué hacer con todo el armamento que se exporte a partir de ahora Arabia Saudí es decir sería ilógico que Defensa paralizase el envío de bombas valoradas en nueve millones y comercios siguiese exportando munición por un valor diez veces superior la línea obviamente ha de ser la misma

Voz 0194 10:08 qué podemos esperar entonces de esta Junta Interministerial María

Voz 1450 10:10 la pues bueno esa junta a la que aludía Cela va a celebrarse el día diecinueve de este mes de septiembre la secretaria de Estado de Comercio Siena Méndez en realidad revelaba hoy el orden del día se plantee era decía una mejora de la política de exportaciones en lo que se refiera a material letal munición es decir dejando fuera aeronaves buques como los de Navantia especialmente esto se aplicará a los países de la coalición contra los rebeldes de Yemen que lidera Arabia Saudí la escuchamos

Voz 1480 10:36 cabe recordar que los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen la están sometidos a embargo alguno por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial antidisturbios no obstante en la próxima reunión de la Hindu de este mes de septiembre está previsto plantear una mejora de la política de exportación aquellas zonas en conflicto del armamento considerado más sensible como es el material letal y las municiones de todo tipo

Voz 1450 11:03 Méndez no aclaraba Angels y esta mejora en la política de exportaciones Almería letal y munición a países como Arabia Saudí puede pasar por la suspensión de licencias pero planteaba en su comparecencia otras soluciones como la posibilidad de hacer controles estrictos post exportación certificados más exigentes con los países clientes una posible solución intermedia una tercera vía para un Gobierno que está en plena encrucijada que no puede permitirse perder el contrato de Navantia pero a la vez está presionado por las revisiones de otros países europeos que están haciendo de su comercio de armamento con áreas

Voz 0194 11:37 Mariela Inma gracias a las dos hasta luego en fin de semana saludamos a Jordi Calvo que es coordinador investigador del Centro de Parla Pau Jordi muy buenas noches hola buenas noches no sabemos de la existencia a ciencia cierta de la existencia de esa amenaza de Arabia Saudí con la ruptura del contrato por la venta por la compra de de las corbetas a a raíz de de romper el contrato por las bombas pero es más que posible esta esta reacción es más que previsible esta reacción

Voz 3 12:05 sí yo creo que hay una parte de verdad usar que haya habido una reacción por parte de Arabia Saudí pero se debe sobre todo porque España difícil contrato el Gobierno gobiernos para para estas transferencias de material de defensa material militar esto suponía o pues un tratamiento especial España esto pues es sólo tiene con Arabia Saudí a este nivel y es algo que era que esa hubiese seguramente estará utilizando a los otros nos habíamos comprometido a mantener en secreto lo que también es otro contrato que otro acuerdo directo que cubrió el Gobierno estas transferencias ir ahora pues las a veces yo públicas está generados este revuelo ya en hecho esta comunicación porque de hecho no se sabe nunca de qué material exacto estamos hablando salvo si se trata de grandes de programas especiales generales programas de armamento con las corbetas se que en este caso es probable que haya habido una reacción cero yo pero que todo este revuelo no se debe exclusivamente a que pueda haber dicho árabe saudí porque la quiere para sí misma y el material que ha querido comprar y probablemente lo que tendrá prácticamente todo yo creo que esto viene más por la reacción política mediática y una reacción del Gobierno que parece que han intentado hacer algo que qué es más difícil de lo que pensaba

Voz 0194 13:28 sin sin calcular las chicas calibrar las consecuencias

Voz 3 13:32 exacto porque el yo creo que este Gobierno en la parte positiva es que ha habido alguien al menos el el Ministerio de Defensa o en el Gobierno que ha pensado que se debería hacer un mejor uso de la ley de exportación de armas española que es la misma que la europea que prohíbe vender a esos que están en guerra pero el conflicto armado como es el caso para cualquiera de Arabia Saudí se ha hecho el intento B que esta cuestión ha hecho su criterio excluyente Villaseca lo para esta venta del uno Portaceli para el resto Nobel que el restante digamos que en España los lobbys de presión para que esto no pase de las empresas hasta los propios trabajadores sabemos porque lo hace él

Voz 11 14:16 claro

Voz 3 14:17 lo que se pueda tomar esta decisión es que es cumple la ley el fallo

Voz 0194 14:21 entonces si lo que estaba haciendo el Gobierno ahora o estaba intentando hacer es cumplir la ley esto quiere decir que quién firmó ese contrato para la venta de estas armas es decir el Gobierno del Partido Popular en aquel momento estaba Morenés al frente de bueno estaba incumpliendo la ley

Voz 3 14:35 sí a ver la ley el problema es que la ley dice claramente que no se armas a países que están en conflicto armado el problema es que esto es está sujeto a interpretación primero si el país está en conflicto armado yo lo decide nadie más que en este caso sería el Gobierno español que uno español considera que Arabia Saudí no está en conflicto armado territorio bueno me parece correcta y la otra cuestión es la manera digamos que el macho explícita

Voz 1040 15:06 cómo acepta de armas

Voz 3 15:08 es a través de obligar certificados de uso final de este armamento entonces el Gobierno te dice que todas las armas vendidas Arabia Saudí es fieles los certificados de institucional por el que el Gobierno saudí es asegura que no serán utilizadas en la cabeza claro venderá armas y pensar que no va a ser utilizadas en una guerra

Voz 0194 15:30 claro

Voz 3 15:33 Varias ONG para

Voz 0194 15:35 terminar Jordi varias ONG han perdido esta semana al Gobierno que renuncie a la venta de armas a Arabia Saudí también en Israel hay opciones de que algún país tome medidas como esta

Voz 3 15:45 me lo cuesta ver si tratas de de hacer algo que que está marcado por el operador internacional de Sobrequés ciudadanos que esto al Mercado Común que viene determina que la identifica su nacional española simplemente somos gobiernos que deben ser valientes y deben hacer cumplir una ley que los aparecidos desde el punto de vista ciudadano que es la mejor manera de gestionar la seguridad que es que no transferir armas a lugares donde éstas pueden ser utilizadas para hacer la guerra o para cubrir a los derechos humanos a ver esto como prioridad en la toma de decisiones no el negocio que suponer para unas empresas u otras iraquí indicó resulta que las prioridades ahora mismo pues eso incluso ascensos y Simón no sé si más seguridad hay ser coherentes con la legislación existente sino que la prioridad es pues que las empresas puedan fabricar estas armas hipotensión verlas y además está cuestión que yo creo que es tramposa que la de los puestos de trabajo yo creo que siguen Cádiz juega en Ferrol hace falta una reconversión industrial a lo invertir para que haya mejores condiciones laborales depende deliberar más aún u otros márgenes usted es la pregunta que estuviéramos hablando de vender armas a Bachar Al Asad vender corbetas cualquier tipo de armas yo creo que hasta gran parte de los trabajadores que que que que pudieran perder la parte del trabajo que hubieran suelen qué dirían que es lo que pasa

Voz 0194 17:19 sí sí

Voz 3 17:20 a ellos gentes civiles y ellos tan diferente a lo que está pasando

Voz 12 17:26 de Calvo muchísimas gracias Elena sí sí buenas noches

Voz 0194 17:31 páramos aquí para el análisis de esta primera cuestión que plantea esta noche en Hora Veinticinco saludo a Milagros Pérez Oliva que están Radio Barcelona Milán buenas noches qué tal días antes pero no podía no podía podía saludar no podía desconectar en ya que te saludo empiezo Portillo están aquí Javier Aroca Cayetana Álvarez de Toledo empiezo por ti y quiero entrar también en lo que en lo que decía Jordi Calvo de los puestos de trabajo pero por ir primero a la parte más política

Voz 13 17:58 Se bueno ese anuncio

Voz 0194 18:01 porque no es bien bien un anuncio porque pero bueno esa confirmación por parte del Gobierno de esa noticia que avanzaba la Cadena Ser el el lunes pasado de la ruptura de ese contrato no calibró Mila el Gobierno las consecuencias son gestos como éste

Voz 11 18:14 yo creo que no evidentemente las calibró no sabido mantenerlo que creo que aquí de la conversación que has tenido con Jordi creo que queda bastante claro que la decisión en principio no estaba mal tomada en el sentido de que lo que él dibuja es un escenario en el que hay una ley que obliga a no vender armas a un país que esté incurso en un conflicto bélico todos sabemos que Arabia Saudí en este momento está detrás de una parte de la conflictividad que ahí con el tema del yihadismo y con todo la situación que hay en en Oriente Próximo la otra cuestión es si una ley no se cumple y llega un Gobierno nuevo quiere hacerla cumplir pues es ésta no solamente en el derecho está en la obligación de hacerlo es decir lo que es anómalo es que antes se hubiera incumplido la ley ahora bien una vez que Thomas esta decisión de calibrar bien que la decisión que tomas no va a tener marcha atrás imagínate que cuando Zapatero llegó al Gobierno y dijo me retiro de Irak retiró las tropas a los dos días no hubiera retirado las tropas

Voz 0194 19:26 claro esto es esto es grave entonces en este caso

Voz 11 19:28 lo que ha habido quizá no ha sido un gesto político obviamente seguramente sea calibrado que que iba a ser recibido diríamos como lo que es un cumplimiento de una ley pero lo que ha complicado es la intervención de los trabajadores y la reacción por supuesto de de Arabia Saudí Cayetana a ver este asunto a mí me

Voz 13 19:52 ha suscitado varias reflexiones no la primera en línea con lo que estabais debatiendo ahora me parece un poco ingenuo decir que las armas no debe entenderse un país que esté incurso en una garra porque sino está incurso hoy lo estará mañana es decir las armas se venden para la guerra no solamente para la defensa con lo cual quizás una cláusula más útil sería no se podría dar armas a países que no son regímenes estrictamente democráticos y que cumplen escrupulosamente los cara lunes internacionales de defensa de los derechos humanos esa es una reflexión sobre el caso en concreto más allá del caso pienso varias cosas uno ya más política digamos la primera es algo que mencionabas intervención al principio no esto es gobernar y lo que está pasando y que estamos viendo todos los españoles con este gobierno ahora es un choque entre un conflicto entre digamos el discurso de la retórica previa algo a la llegada del Gobierno que es un discurso con muchos de la oposición lleno de buenas intenciones y de mucha también demagogia carga demagógica porque eso lo que permite la más dura

Voz 11 20:55 la maravilla de la de la oposición

Voz 13 20:58 con el conflicto y las realpolitik lo que la realidad de gobernar en esto estamos asistiendo a muchas rectificaciones este Gobierno esta no es la primera semana de viva se me iban ocurriendo muchas mientras mientras os escuchaba no está sería incluso la aquí la sexta o la séptima está el tema de la inmigración cuando llegue al Gobierno dice pues el Aquarius puertas abiertas España solidaria en ministro de interior habla de quitar inmediatamente las concertino hacen las vallas en Ceuta y Melilla esa ciudad de bruces con la realidad empiezan a llegar muchas pateras muchos barcos incluso violencia en la frontera en Ceuta Melilla o las vallas inmediatamente el Gobierno hace algo que muy pocos otros gobiernos habían hecho que es devoluciones en caliente aplicando vigésimo desempolvado dijo convenio con Marruecos también ejemplo rectificaciones nosotros asuntos en tema de Catalunya también ha habido rectificaciones en la actitud ante el juez Llarena ha habido rectificaciones incluso en el anuncio de convocatoria elecciones cuando llega el señor Sánchez dice en su investidura convocar elecciones cuanto antes hace unos día la vicepresidenta decía en no conviene las ciudadanos y ciudadanas es de España que convoque hemos selecciones social hay bandazos rectificaciones improvisaciones muy notables

Voz 0860 22:16 extraordinariamente complicada yo no voy a empezar por donde tú empezaste con tu intervención no que yo la puedo compartir porque describe muy bien la situación pero me temo que la mayoría de lo que podamos opinar sobre esto vamos a opinar sobre el el teatro gubernamental sea una comedia o sea una tragedia o sea una tragicomedia pero detrás de los errores del Gobierno de la su teatralidad amagó menos fallida hay una realidad obvia es que es un país como España que yo creo que le pedía ser pretender ser decente y no me refiero solamente apaños bueno la mayoría de los estado democrático de de el mundo debería de estar decente no se puede permitir el lujo vender armas gobierne quién gobierne a una monarquía que se ha destacado por su no defensas sino más bien lo contrario derecho humano está involucrada en una guerra ilegal liderando una coalición que está masacrando a civiles en en Yemen eso es lo fundamental y a mi me da igual si se trata de bombas y bajo menos evidentes eficacia o cualquier otro tipo de armamento esto es la reflexión que no tenemos que hacer todo después claro podemos decir yo lo digo sin ningún problema que el Gobierno sea bajaban los pantalones claro que se ha bajado los pantalones porque la realidad obliga a ello creo que probablemente han actuado de una manera gestual simbólica pero dar calidad a la realidad hoy mismo ayer creo que han cesado a Morenés al frente a la embajada de Estados Unido bueno fue en las actitudes y las ducha hace desde el punto de vista del comercio de armas del señor Mora en esta clave una de las claves de la indecencia de la sociedad española a la hora de actual en el mercado mundial de de armamento que además está rodeado una gran hipocresía porque si todo esto tuviera adobado con una legislación internacional que se cumpliera de contemplar a todo esto supuesto y que la gente estuviera dispuesto a aceptar Hinault hubieran dumping luego porque luego no se cumple porque vamos quién está dispuesto a asegurando que si España el Cilia rompieran el contra dato con Navantia no iba a venir mañana a Francia o cualquier otro estado iba a fabricar populosa compañía de de la de la de la hipocresía decía Pau ante hablando de de de Siria hombre Siria sufrido varios embargos ya armamentístico desde que empezó el conflicto en Siria se encuentran arma desde Estados Unidos hasta Rusia hasta Israel incluso española quién vende la sarna Sage que qué milonga nos están contando tanto se puesta el tema de los trabajadores pero bueno déjeme

Voz 0194 24:52 el tema de los trabajadores Martín que me parece importante recordar el hecho de que en este caso en el contrato se era finalista expresaba se ponía estaba por escrito que estas armas iban a ir a la campaña de Arabia Saudí contra IM es decir es esto me parece me parece importante importante destacarlo sobre sobre los trabajados pues decías tú decía antes que no era Jordi día es tramposo tramposo es decir que se van a quedar sin trabajo

Voz 0860 25:21 claro que es tramposo y de todas formas esto es como el chiste que decía árabe tu cuenta el decreto aquí tenemos un debate interesantísimo y sesudo y tranquilo pero ahora hay que ir a la comarca de la Bahía de Cádiz contarle a los trabajadores que llevan sufriendo el exterminio industrial de la comarca desde hace décadas que nunca en un momento donde tienen contrato que garantiza muchas jornadas de trabajo semana a sin trabajo eso que hay allí contárselo con la con la triste coincidencia que también forma parte de de este teatro de operaciones política de que se anuncia una inminente elecciones en Andalucía sea todo se complica pero quiero decir que independientemente de del de los del comportamiento de este Gobierno de inmediatamente e independientemente de la inoportunidad de de de de de de lo que ocurre de de de las connotaciones laborable hay una realidad que en la que tenemos que afrontar y vuelvo a insistir yo la llamo decencia es decir un país democrático se puede permitir el lujo tú lo decía antes Cayetana de venderle armas a una monarquía o una república me da igual que haya demostrado suficientemente que no está en la defensa de los derechos humanos en donde por ejemplo las mujeres tan oprimida donde hay derechos democrático eso es lo que tenemos que planteando

Voz 13 26:33 Cayetana no no sí sí en eso estoy de acuerdo contigo eso es lo que hay que plantarse pero efectivamente la gente que pasa insisto de la oposición al Gobierno pues éste sufre una transformación que es el choque con la realidad ir otro ejemplo más concreto y más sobre el terreno es el alcalde de Cádiz que ha mantenido un escrupuloso silencio sobre este particular por qué el señor este kit sí señor y queda un poco ridículo dicho

Voz 1071 26:58 en Jerusalén área María González

Voz 11 27:01 eh pues mantiene un silencio porque podemos también Casio

Voz 13 27:03 tan beligerante en otras etapas y concretamente con el señor Morenés con su motivo su falta de motivos pregón sus motivos en su campaña ahora también mantiene silencio sobre este asunto y no plantea al Gobierno del señor Sanz es un grave problema en sus alianzas políticas ha

Voz 0860 27:18 señores no sólo una cosa de los trabajadores de de Astillero

Voz 6 27:23 hay seis mil puestos de trabajo

Voz 0860 27:25 lo que no se manifiestan y los que dejaron alguna vez ya de de trabajar en astilleros y en otra industria erradicada de la Bahía de Cádiz no votan al PP

Voz 11 27:37 Mila sí bueno yo creo que la reacción de los trabajadores es la desde mi punto de vista la más previsible la que tiene menos un comentario a hacer en el sentido de que forma parte de la naturaleza humana que cuando ves peligrar el salario que llega tu casa pues te movilice Si a veces pierdas de vista que hay otros intereses por encima de los estudios particulares que también debe ser atendidos es muy lógico y yo creo que que no debemos cargar sobre los trabajadores que protestan aquí las las la cuestión principal no es esta la cuota John principal creo que es la capacidad que tiene Arabia Saudí toda su potencia económica de coacción de con la amenaza de represalias torcer decisiones que la perjudican otra cuestiones yo no carga haría tanto las cintas sobre

Voz 14 28:37 en la diríamos

Voz 11 28:40 incoherencia entre lo que se dice en la oposición y lo que se hace cuando se llega al Gobierno porque estoy segura que no encontraríamos ni uno de los sólo de los gobiernos que se han formado en España que no haya entrado alguna vez en contradicción entre lo que decía en la oposición y lo que dicen el Gobierno a mí lo que me preocupa de este caso yo es que esta realpolitik que que sea querido aplicar en el sentido de dar marcha atrás en una promesa o en una en un anuncio que sabía había hecho obedezca a la incapacidad de hacer frente a las presiones posteriores que ha recibido yo creo que una vez hecho el anuncio el Gobierno tenía que mantener la posición probablemente hubiera sido más inteligente si se hubiera calibrado bien la decisión a tomar medidas de cara al futuro en el sentido de decir hay una ley que queremos cumplir y a partir de ahora no se va a hacer ta ta ta ta ta ta no pero claro al querer hacer una medida que afecta a contratos anteriores ya compromisos anteriores eso es más complicado eso es más complicado yo creo que aquí la clave está en que quizá no han calibrado bien que cuesta más romper inercias inercias y afectar a intereses creados es tan poderosos como los que hay en estos contratos que anunciaron una nueva política a partir de momento hacer tabla rasa y empezar de nuevo

Voz 0860 30:07 introducir no nos dará tiempo seguramente hablar de ello pero me parecía importante situarlo también el tablero que es la opacidad y la oscuridad de los contratos de han armamentístico alguien está en condiciones de contarnos cómo se produjo y en que condicione el contrato que hay que recordar que es un contrato público de gobierno gobiernos nuestro una empresa privada

Voz 13 30:26 no no yo estoy en condiciones de pueblo con control

Voz 0860 30:28 Palencia con claridad en qué consiste el contrato de venta de esa bomba donde se fabrica en qué condiciones olas solamente sabemos el precio y poco más no eso sería interesante porque claro por qué el comercio de armas tiene que está sometido estos jurídica si hubiera transparencia hubiera control hubiera una cierta a su apertura porque mientra que haya ejército de armas eso es una una obviedad pero debería está todo perfectamente regulado y perfectamente transparente porque vender corbetas o vender armas incluida la de Racing la de racimo que estuvo vendiendo el Estado español de madera ilegal durante un tiempo sino que le pregunten a Morenés no vender arma no es lo mismo que vender aceite de oliva o vender tomate o aceituna negra e lamentablemente mi tierra en Andalucía no solamente te no vamos a poder fabricar barcos y que no nos deja ni vender aceituna a Estados Unido Norteamérica

Voz 1071 31:23 no están para eso los portales en principio los portales de transparencia que todos los gobiernos publicitan también lo publicitó el gobernador efectivamente esos datos no constan sólo un detalle que es si queréis y firme poco pero me parece bastante revelador lo hemos escuchado aquí la pregunta de nuestra compañera Inma Carretero el Consejo de Ministros incluía la portavoz Seal de planteaba al Gobierno algún tipo de dilema ético bueno pues es sólo portavoz lo ha dejado sin responder

Voz 0194 35:21 a diez y treinta y cinco minutos de la noche ix treinta y cinco en Canarias análisis Milagros Pérez Oliva Javier Aroca y Cayetana Álvarez de Toledo la crisis de Navantia que estábamos hablando justo antes de esta pausa planea sobre el escenario político andaluz que ya es directamente electoral

Voz 6 35:37 oye señora bien

Voz 21 35:40 el Partido Socialista Obrero Español han agotado la paciencia de los andaluces también la de ciudadana pero sobre todo la paciencia de los andaluces con los de hablar ver democratización del Partido Socialista da un portazo

Voz 1071 36:05 bueno esto por episodios está cumpliendo escrupulosamente Rivera fue el miércoles a dar a Susana Díaz veinticuatro horas de plazo

Voz 6 36:12 si la voluntad del Gobierno en Andalucía es cumplir con su palabra se agotará hasta el último día el pacto hasta

Voz 1071 36:19 ayer José Manuel Villegas disimulaba de la manera en que podría aquí en Hora Veinticinco como si no tuvieran claro lo que iban a anunciar los después

Voz 23 36:27 no vamos a a ver nada el importe se eleva Juan Marín diera quizás lo decidirá mañana mi decisión todavía esta hora de la noche bueno mañana toca para tomar esa decisión

Voz 1071 36:42 con silencio una pausa valorativa porque era evidente y hoy ha salido en efecto Juan Marín anunciar lo que en teoría han decidido esta misma tarde que como el PSOE dicen incumple lo que tenían acordado rompen el acuerdo con los socialistas a lo que atribuye toda la responsabilidad Ciudadanos es a la estrategia por tanto del PSOE de hecho Juan Marín y Susana Díaz no tienen ya parece nada de lo que hablarse aula con ella toda la semana

Voz 21 37:06 me voy a llamarla para comunicarle ningún acuerdo puesto que creo que es ella clarísimamente quién ha incumplido su palabra de que entendería que dar explicaciones del porqué

Voz 0194 37:15 Fernando Pérez Mon guión muy buenas noches

Voz 3 37:17 bueno se ha cumplido el guión previsto

Voz 0194 37:20 no esto parece que es lo que tenían acordado PSOE y Ciudadanos

Voz 1040 37:23 se está complicando aparentemente el guión que ninguno de los dos actores lo vaya a reconocer públicamente todo lo contrario se proponen escenificar una rotura perfectamente retransmitirá que resto de partidos no se trata de una detención en que estamos ante un teatrillo entre los días igual merecen una suerte de Pimpinela que después de la discusión

Voz 0194 37:43 para realizarla

Voz 1040 37:44 el actual pacto un sainete que vinieran ambas formaciones de hecho con los focos iluminando Marín ha denunciado el incumplimiento de compromisos beneficio era mucho tiempo para desarrollarlos cómo dar forma electorado la supresión de los aforamientos para dejar en bandeja Albert Rivera sucesor de medirse cuanto antes a Pablo Casado el PSOE en el paso de la formación naranja irresponsable responsable de Ciudadanos decía estoy matar de un comunicado de prensa

Voz 3 38:06 el número dos socialista Juan Cornejo al

Voz 1040 38:09 parecía crecía a Rivera y los suyos el interés de los presupuestos para dos mil diecinueve para convertir esa tierra añadían en campo de pruebas para dominar la derecha política de este país sin embargo no pocos socialistas votan ya una tímida sonrisa indisimulada

Voz 3 38:24 porque ya tienen una excusa para convocar las elecciones

Voz 1040 38:27 no aparecer como los malos de la película como dio la sensación en dos mil quince días rompió con sus entonces socios de gobierno de izquierda

Voz 0194 38:35 claro grandes aparte el guión bueno la podíamos intuir ya creíamos que iba por ahí pero a partir de ahora cuál es el guión que fecha se barajan

Voz 1040 38:43 fecha sólo evidentemente pero no hay consejeros del Gobierno de la Junta que no lo haya dicho la presidenta que debiera convocar ya de inmediato le favorecen las encuestas soufflé o no la espuma ante sí que tienen alta la oposición está debilitada ya que alejar los comicios de la municipales para evitar que posibles pactos error bendición por estrategias electorales capitales y pueblos así las cosas las quinielas apuntan

Voz 3 39:07 ah sí

Voz 1040 39:07 dos fechas domingo veinticinco de noviembre cinco veintiocho días después de que disuelva el Parlamento nada más aprobar en el pleno del veintisiete de septiembre varias normas de calado pendientes como la ley de Igualdad otra posibilidad es convocarlas en febrero entorno la fecha simbólica el veintiocho de Feria de Andalucía sea como fuera todo apunta a finales de noviembre insistimos estaríamos casi Anton adelante técnico sólo tres meses antes de que finalice la Legión las

Voz 12 39:35 ha Fernando muchísimas gracias ahora entramos en el análisis este episodio que ha vivido

Voz 0194 39:40 en Andalucía pero antes como no queremos que nos Veinticinco se quede ninguna pregunta sin contestar decía Aroca hay que responder a la pregunta queremos saber dónde dónde son esas bombas Mariela te vuelvo a saludar para Ángeles responda Sauca de dónde salen estas bombas pues son las

Voz 1450 39:54 ambas conocidas como GB u la serie diez y la serie dieciséis son bombas inteligentes guiadas por láser muy pesadas de mil kilos son de fabricación norteamericana no son de las más modernas pero se son armas de absoluta precisión son bombas que Estados Unidos ha vendido también por su lado a Arabia Saudí y que por eso son precisamente tristemente conocidas porque han causado estragos en en el territorio de Yemen porque las vende España así son americanas bueno porque son bombas que el Ejército del Aire español compró en su momento y las tiene en su arsenal no sólo el Ejército del Aire también otros tantos países aliados de la OTAN las tienen en su arsenal y plantea además un asunto interesante porque la licencia en este caso

Voz 1071 40:33 a la exportación la tiene que dar siempre el país

Voz 1450 40:35 el fabricante en este caso Estados Unidos esas otra gente las explicaciones de porque este contrato están específico y no depende íntegramente de comerse María

Voz 6 40:44 muchísimas gracias a vosotros Aroca pregunta no pero escondida ahí un poco quería llegar yo no estoy

Voz 0860 40:51 esto es con por eso yo echaba también una legislación intenta internacional serio y no y no que sea la palabra don Cherif que decide quién vende cuando se vende y iconos Se vende al final las armas son norteamericana esto qué quiere decir es que tire por donde tire te encuentre con Ramírez es decir al final quién controla todo el mercado mundial de armas son los Estados Unidos y lo demás son pues en algunos caso títeres en otra acosó representante comisionistas sea gente interesada exactamente una política atlantista cuyo objeto es mantener la industria armamentística norteamericana de camino mantenerlos interese geopolítico de fin de Estados Unidos

Voz 0194 41:29 vamos vamos con el escenario político que se abre en Andalucía Cayetana decíamos el guión previsto hoy ayer los lo contaba eh a nuestros compañeros como ahora desde desde Andalucía al final lo que necesitaba Susana Díaz era la excusa ideal ya tienen la excusa Ia bueno pues ya ya está ya se pueden convocar elección

Voz 13 41:48 bueno esto es política quizá no en estado puro pero sin estado crudo no sé donde en fin se dice una cosa en público oí está haciendo otra cosa en privado o se ejecutaron decisiones previas lo que lo que llamaba antes sainete un poco de teatro no evidentemente tanto el Partido Socialista como ciudadanos les convenía este adelanto electoral hay una suerte de pacto tácito para que esto suceda hilo que está de fondo efectivamente es una una batalla muy importante en el centro derecha español para dar quiénes va a ser el actor hegemónico o el más poderoso de los Juegos de cara a a las próximas elecciones regionales sobre todo la generales dentro de un máximo de dos años no yo como votantes de ese espacio electoral celebro que haya competencia no por primera vez nos pasan muchos votantes o explota de sus posibles votantes de Ciudadanos ex votantes del PP etcétera en esas de esa sensibilidad que Alice ocupa nosotros es decir en esa competencia salvaje hay una cierta carrera para ver quién atrae más cercana mente del voto de de de una cierta sensibilidad no lo hemos visto lo estamos viendo en algunos aspectos en el caso de Catalunya muy muy notablemente y ahora la primera batalla que se va a plantear en Andalucía claro que no pasa nada que no estuviera previsto no

Voz 0860 43:03 no pero bueno me ha gustado Fernando Pérez de fogueo ha dicho teatrillo en mi tierra también se dice pasillo de comedias teatrillo todavía menor no es un ahora ni siquiera de una opereta estaba claro yo lo más grave lo a lo que más gravedad Ledo desde el punto de vista político desde mi preceptiva como andaluz no pero tengo otras perspectivas también aparte de la mía de de nacimiento no es que las elecciones en Andalucía no se han decidido en Andalucía no es la ansiedad de un político en este caso de un partido Unión Nacional que es Albert Rivera entonces su ansiedad política la kale ha terminado con la conveniencia hay probablemente con la concertación del Partido Socialista de Andalucía ha determinado que las elecciones se produzca por qué todos los argumentos Jara o ciudadano e incluso puesta en escena de absolutamente fraudulenta o sea si alguien no quiere convencer de que Juan Marín El que ha decidido romper el pacto de gobierno de salud logré

Voz 0194 44:00 en en el que el hombre además

Voz 0860 44:02 sentó una de nacieron de los carteles estaba la foto de The river y a los rebeldes no bueno en definitiva el la ruptura se produce insisto por la ansiedad Tula definido ante Cayetana de hola y no las distintas dicha ciudad lo digo yo de de Abel Rivera por qué porque necesita además competir inmediatamente bueno eso lo ha dicho Pérez movió con inmediatamente con el PP con humor

Voz 6 44:26 casado que pareció todavía no se ha nadie no quiere que sus selecciones coincidan con una sentencia lo a es la primera interesada en la delante

Voz 0860 44:33 ante Seaman a parte de eso y otras consideraciones pero a ninguno de los argumentos que ha dado ciudadano se pueden comprar desde el punto de vista de lo que el ritmo de una legislatura si a esta hora la detiene de la legislatura de de de los aforamientos de la ley electoral que hace días que se cerró la condición técnica han previsto querían que que el Partido Socialista cumpliera innoble diéramos rica porque Álava porque el PSOE da siempre hemos regate a su socio si ya lo sabemos y ello sería lo primero que tenían los sabido contaba para atrás sino vamos a juntar para para que en qué momento el PSOE de verdad tiene que abordar el tema del aforamiento no lo hizo ese era el momento de romper si verdaderamente tenemos que creer no las intenciones políticas ciudadano no lo está haciendo luego por tanto yo no me lo creo me creo simplemente que hay un momento de conveniencia las dos partes orquestada en que se produzca porque a Susana andaría parte tú ha dicho el tema de de de los ERE hay más cosa tiene a la derecha esa dividida tiene a un a un PP en Andalucía débil que además apoyó por Soraya Sáenz de Santamaría en la Izquierda Alternativa está en construcción a decir todos los elementos son favorable a Susana Díaz Milán sí

Voz 11 45:49 a parte de lo que ha dicho Javier estoy completamente de acuerdo a las muchas paradojas que nos depara muchas veces la política no Susana Díaz se va a beneficiar ahora del tirón electoral que representa que su adversario Pedro Sánchez qué vueltas da la vida mil veinte

Voz 0806 46:07 eh esté en el poder precisamente algo

Voz 11 46:10 que contra lo que ella combatió de forma feroz durante un tiempo y que además ella sostenía que Pedro Sánchez era un candidato que nunca podría llegar al gobierno y que perjudicaría a los socialistas en el rebufo lo de la moción de censura que ha ganado Sánchez encuentra ella ahora una oportunidad de de Bono de mejorar sus expectativas o de resistir Lucía la otra paradoja es que además se va a beneficiar de la rivalidad entre Rivera y Casado es decir que lo mejor no lo puede tener porque por mucho que Casado el PP resiste en Andalucía Rivera la competencia de los dos sólo puede salir un debilitamiento de los dos que beneficia indirectamente a Susana Díaz así que tiene que estar encantada de haberse conocido es capaz de ponerle fecha de las elecciones

Voz 0860 47:08 yo en principio me me apuntaba el veinticinco de noviembre pero la medida de que sitúan Marín ha dicho esa misma fecha y conociendo a la presidenta de la Junta es decir que no a decir que no que no para que nadie

Voz 0194 47:21 piense que para que nadie piense que sí

Voz 0860 47:24 imponen

Voz 15 47:26 hora veinticinco

el edad Liga rinde Cadena Ser

Voz 0867 47:49 saludos con sólo uno pareja de centrales Rafa Alkorta Pablo Alfaro tener medio centro la mezcla perfecta de potencia africana es bueno frío pucelano Villa manifestarán dormimos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas no otra derivó hora Sara hola así que si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier Sobirà Bingen si tenemos a un delantero argentino del Valentín Alsina un arquero y con el balón del gol Luis Suárez que su paz entre narró el líder barridos

Voz 2 48:34 el edad Liga rinde Cadena Ser

