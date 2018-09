Hora 25 (07/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0860 00:00 claro es a las once las ganancias no porque yo no quiero decir no no me gusta el efectismo porque el efectismo independientemente de la posición que uno tenga sobre el ponerlo sobre el quitar y me remito en cualquier caso a la fiscal general del Estado pero hay otros casos de efectismo vuelvo a insistir también hubo una polémica sobreponer y quitar bandera en el hemiciclo de del Parlamento de Cataluña hay otros muchos no pueden venir a la imaginación el problema es que es más cómodo al llegar al efecto político aumentar en democracia a las instituciones yo creo que hay que exigir hay que exigir que las televisiones públicas todas dejen de Esther colonizada por los poderes públicos y hay que regirse por las instituciones democrática de participación y también las de control por ejemplo echo de menos una mayor actuación mayor poder en los consejos audiovisuales en Cataluña existe por ejemplo si hay un problema en la televisión catalana que seguramente lo hay yo no lo sé con rigor porque no veo la televisión catalana pero sigue he visto mucho a la televisión española si veo la de mí la admitiera la decana los hay que hacer es profundizar en los controles democrático profundizar en las no los iniciación política de los medios

Voz 0194 01:10 Cayetana las Cayetana

Voz 1 01:12 o a esto de de lo de quitar y poner que yo comprendo que es una posición muy cómoda puedo decir colocarse si el pues no me gusta una cosa no me gusta la otra no todo está mal y aquí hay dos bandos enfrentados pero es que no es así qué que poner lazos poner símbolos que son insisto de un proyecto político o de un himno ideología en un espacio que debe ser neutral porque en ese espacio deben convivir todos no es lo mismo que quitara hizo para que podamos convivir todos centro la neutralidad no es lo mismo no solamente no es lo mismo sino que aquí está pasando algo incluso más grave que es que se está castigando la policía autonómica esta pidiendo identificaciones a quienes quitan lazos sin embargo protegiendo amparando permitiendo que se coloquen lazos que eso ya me parece el colmo digamos del mundo al revés cómo es posible que se pueda identificar y pedir en insisto como si fuera una policía política los Mossos d'Esquadra persona que quitan lazos que es el expiran sus nombres y sus datos como si fueran potenciales delincuentes cuando lo que están pidiendo es limpiar el espacio para que podamos convivir todos cada uno con sus símbolos interiores en sus Fazio privado

Voz 2 02:23 es más el de los republicanos

Voz 1 02:26 de aquellas que van de la República estar refiriendo la estelada

Voz 2 02:30 no hace vamos a la abanderada en la Segunda República los problemas no te lo digo que llegan a judíos no pero trabajo no será problema

Voz 0860 02:41 la dirigente política de Madrid que mandó a la policía a balcones a quitar la bandera republicana es Carlos referirse a Durant durante la policía la policía identificaba a aquellos que portaba la bandera republicana en las calles de Telemadrid en este más mezclando dos cosas viviendo una gran Televisió ya había acaba hablando de los lazos para poner en contexto los oyentes muy vinculado

Voz 1 03:11 lazos con la televisión porque estamos hablando

Voz 0860 03:14 mil están

Voz 1 03:16 de lo que es común de lo que es como una

Voz 3 03:20 en medio ocupa pues a mí lo que me preocupa a la tergiversación permanente de los hechos que podemos ver incluso porque están filmados y que es muy fácil comprobar qué es lo que ocurre lo que no ocurre no estoy para nada de acuerdo en que el espacio público salía de garantizar a alguna neutralidad en el espacio público que se entiende por naturalidad y qué se entiende por las instituciones públicas de la citada de donde también tienen pero los lazos están en las carreteras esas calles es hice donde se quitan esos lazos son de las carreteras en las calles y lo puede no tiene que ser identificado efectivamente sobre dejas de explicaré lo que ocurre lo que ocurre es que que hay serie de gente que es la gente que considera que el juicio que se sigue contra los dirigentes catalanes encarceló a dos es un juicio político etcétera etcétera Se puede estar o no de acuerdo con esa posición pero en cualquier caso expresan una protesta política expresan su ejercen su derecho a la libertad de expresión cuando cuelgan estos cual estos lazos yo le preguntaría Cayetana no te lo pregunto qué me contesta si no me dejes Henar yo preguntaría no no yo te preguntaría qué tantear cuando me dejes consideraría que si los lazos en lugar de ser amarillos fuera todo a Barcelona ahí toda Madrid llena de lazos morados de las feministas que queremos que siga habiendo violencia machista lo consideraría hemos una ocupación ilegítima del espacio público verdad que no

Voz 4 04:50 verdad que no entonces estás M que la voz no estoy me estoy hablando lanzarme deja meter que termina termina mira voy con caída la terminan

Voz 3 04:59 la terminal porque si o no termina Mila una cosa es poner lazos y otra cosa es quitarlos y lo voy a argumentar poner lazos la gente que los pone expresa una protesta con la que puedes estar acuerdo de acuerdo o no pero tiene derecho a expresarse libremente en el espacio público quiénes quitar lazos también ejercen su libertad de expresión y su libertad de manifestar la oposición a esos que cuelgan los lazos pero hacen alguna cosa más ellos quitando lazos están tratando de impedir que otros ejerzan su libertad de expresión eso es deslizarse peligrosamente si a eso añadimos además que hemos de garantizar no sé qué neutralidad es como si tuviéramos que dar certificados de que se puede hacer en la calle me parece deslizarse peligrosamente por un argumentario que nos puede llevar muy fácilmente al autoritarismo y que de hecho acaba en la ley mordaza Cayetana

Voz 1 05:52 por eso te digo que está mezclando dos cosas porque estás mezclando los espacios públicos en el sentido de instituciones públicas municipios los balcones los incluso edificios de las consejerías

Voz 3 06:06 los sería de unos

Voz 1 06:08 eso para nada para nada dudoso eso lo pagan entre todos los catalanes lo pagamos entre todos los españoles y son espacios comunes donde tienen que convivir en un espacio de neutralidad y eso es inaceptable desde cualquier punto de vista y luego está lo que llamamos las plazas digamos las verjas los jardines los parques la cara

Voz 3 06:26 los particulares y las vallas muy bien

Voz 1 06:29 ahí efectivamente cada uno tiene derecho a colgar lo que le dé la gana un lazo amarillo pero exactamente el mismo derecho tiene las personas que quieren quitarlos de quitarlos en su libre uso de del abierta después pues lo que es lo que está pasando si es lo mismo no solamente es lo mismo que es lo que está pasando en Cataluña que se está castigando los que quitan ese está protegiendo

Voz 3 06:47 por eso Mencía gratamente no es mentira

Voz 4 06:50 no no a la conveniente hijo Mila de escasos al hablar que tanto si consigue cabe

Voz 1 06:57 casos concretos de la policía autonómica identificando personas te diré que lograban ahora mismo te lo explico explicar si quiere se puede hablar uno uno de esos casos y eso no es aceptable cómo es posible que la policía autonómica esté al servicio de un proyecto político particular castigando pidieron identificación a esa persona que quitan lazos y sin embargo insisto protegiendo de parando quién lo ponen en cuanto a las a eso vuelvo a lo más importante porque eso sí creo que es creo que deberíamos estar de acuerdo realmente creo que en una democracia deberíamos estar de acuerdo en lo fundamental que es en eso no es posible que desde los desde los balcones de los ayuntamientos de la propia Generalitat cuelguen lazos primero que dicen que España no es un Estado de Derecho no es una democracia en fin eso ya en sí mismo es bastante ofensivo pero mucho más ofensivo incluso que eso es decir mi proyecto político personal partidista sólo impongo desde un edificio que es común esos una profunda agregó

Voz 0194 07:54 dos mil antes de que de que respondan desastre

Voz 5 07:57 ha sido una novedad vinculada con eso el Juzgado de Falset ha archivado la denuncia que presentaron los Mossos contra catorce personas identificadas en Móra d'Ebre en otras localidades por quitar esos lazos amarillos de noche y con el rostro malo una juez que no cometidos los delitos de daños al mobiliario urbano hurtó como planteaba la policía Camila poder responder de pidió brevedad que quiero cambiar de asumía una cosa es que

Voz 3 08:18 el juez dice que no hay delito que no lo hay desde luego yo otra cosa es que esté justificado que la policía identifique a unas personas que van con la cara tapada y que están actuando de manera intimidatoria en el espacio público y eso lo harían con cualquiera

Voz 0194 08:31 mayor lo tiene dicho manera intimidatoria que lo has visto las imágenes has visto las supuestas he visto la tensión cierro cierro capítulo que abriremos seguramente el lunes y el martes en medios cierra capítulo porque como al final hemos llegado a los lazos Partiendo de esa entrevista Albert Rivera en la televisión en la Televisión de Cataluña desde la mesa

Voz 1715 08:51 producción Pedro si por volver al origen de la conversación mencionaba antes Javier Aroca la necesidad de reforzar los órganos de control y contrapeso respecto a los medios públicos simplemente añadir lo que hoy han dicho tanto el comité de empresa como el Comité Profesional de la radiotelevisión pública de Cataluña por lo sucedido mañana la entrevista con Albert Rivera el comité de empresa precisamente pone el acento en eso y les recordaba el líder de Ciudadanos que existe una comisión de control parlamentario y de los medios públicos en el Parlamento catalán es verdad que el Parlamento catalán está cerrado hasta el mes de octubre pero existe esa comisión de control parlamentario en la que se pueden plantear las críticas las quejas y las dudas sobre el comportamiento de los medios públicos ese comité de empresa pide además a los políticos a los partidos que frenen el discurso agitador contar a los trabajadores de los medios el Comité Profesional de TV3 defiende lo que considera que es una crítica imprescindible y necesaria a los medios de comunicación pero ha calificado como intolerable la calumnia constante a sus profesionales

Voz 0194 09:52 venga pues vamos a cambiar de asunto vamos con el caso de las grabaciones a Corinna la ex amante del rey Juan Carlos durante una conversación con el ex comisario Villarejo cortar al seguro aquellas conversaciones Tales aquellas conversaciones de Corinna con presencia del empresario Juan Villalonga en las que decía muchas cosas por ejemplo que fue utilizada como testaferro o que el Rey Emérito había puesto propiedades a su nombre sin su consentimiento en Marruecos a horas en las hasta harían reclamando pero ella decía que no podía devolverlas sin incurrir haciéndolo en un delito

Voz 6 10:24 yo soy una pesadilla enorme normal porque lo han versos cuando sus tres cosas están cuando no muchísima presión que que de fuerza manda

Voz 0194 10:38 claro eso es blanqueo de cero o Corina envió un comunicado lo publicó la revista Hola en el que negó que su voz fuera su voz se decía víctima de una campaña de descrédito decía por razones políticas Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 10:50 buenas noches después de recordar este episodio como

Voz 0194 10:53 ha recordado a Sastre la noticia hoy está en que el juez ha archivado la investigación

Voz 1552 10:57 si Diego de Egea da carpetazo porque no ve indicios de delito desliza que la confesión de Corinna que es imprecisa y no aporta pruebas incriminatorias puede estar motivada por el resentimiento que cortaron su relación en dos mil nueve Diego de Egea recalca que la multitud de documentos incautados a Villarejo no hay ningún dato que corrobore o de verosimilitud al testimonio de Corinna contra el Rey Emérito tampoco Corina aporta prueba alguna que ampare que el Rey la usó como testaferro dice el juez en su auto además como la Fiscalía el juez subraya que los hechos tuvieron lugar cuando el rey era inviolable antes de su abdicación en junio de dos mil catorce y sus acciones por tanto no estaban sujetas a responsabilidad

Voz 0194 11:39 lo que pasa es que Corinna dijo muchas cosas singularmente que el Rey Emérito la utilizó como testaferro y trató a través de Villar Mir de cobraron una comisión de ochenta millones de euros por el AVE a La Meca procedente de Arabia Saudí

Voz 6 11:50 en el rímel y Mel que vivía Miera sido en su oficina diciéndole oye pues a ver si Sangan y te pague una mitad de su comisión puesto ahí me llama inmediatamente bien vieneses que nunca que me esté esta conversación esto es de en España no puedo como máquinas

Voz 2 12:11 Naciones ella es ilegal

Voz 0194 12:13 a ti te paga el Gobierno para representar la industria española no puede escoger ese dieron entre otras muchísimas cosas aparte el menos campos sí que se puede investigar no

Voz 1552 12:21 de haber eran tres declaraciones de Corinna que aparecían susceptibles de investigación penal la primera fue que el Rey pudo utilizar a su amante como testaferro para un terrenos de Marruecos al respecto el juez hace suya la afirmación de que la Fiscalía de la Fiscalía quien sostiene que nada indica que la adquisición de existir fuera ilícita la segunda es que el Rey tenía cuentas en Suiza pues bien aquí en la investigación más rápida que se recuerda puede haber

Voz 0860 12:45 a esta hora la Cadena Ser que la oficina antifraude

Voz 1552 12:48 la Agencia Tributaria ha contestado que Juan Carlos I no tiene cuentas digo lo de rápida Ángels porque la pieza del caso Corina Se abrió el pasado veinte de julio se pidió Hacienda que averiguó a ese Juan Carlos I disponía de cuentas tan rápido como el cuatro de septiembre con un es como agosto de por medio se produce

Voz 0194 13:06 ya hay respuesta vuestra exculpatoria

Voz 1552 13:09 puesto de la Agencia Tributaria y en cuanto a la tercera revelación de Corinna las supuestas comisiones de ochenta millones por el AVE a La Meca

Voz 1715 13:15 como dice el juez deja la puerta abierta que se investigue

Voz 1552 13:18 que traslada esa parte de la causa a la Fiscalía que abrirá una investigación interna en forma de diligencias informativas de confirmarse los indicios según fuentes del caso la Fiscalía presentará una querella que tampoco podría diría

Voz 0860 13:31 Circe contra Juan Carlos las mismas fuentes ven

Voz 1552 13:33 indicios de un delito de corrupción en transacciones económicas internacionales que puede afectar a empresarios que participaron en las mordidas como Juan Miguel Villar Mir está por ver si puede afectar a Corinna pero jamás

Voz 0194 13:47 a Juan Carlos I por tenerlo claro campos esto se archiva porque al Rey Emérito no se puede tocar

Voz 1552 13:52 si no hay algo los indicios son muy débiles de delito y además Juan Carlos I era inviolable en el momento en el que sucedieron los hechos a priori por tanto no se puede perseguir penalmente por estos hechos a Juan Carlos I de Borbón pero atención si en esa investigación que abre la Fiscalía de es mucho aventurar una investigación que abre la fiscalía y de repente en el transcurso de la investigación de la querella tuvieran lugar o se produjeran hechos de trascendencia penal que afectaran a Juan Carlos I en el periodo posterior a dos mil catorce cosa que se antoja de momento harto difícil porque todo esto Mundial año dos mil once pero si sucediera entonces sí que podría acusarse a Juan Carlos I cabría la interposición de o la petición de que se investigue al Rey Emérito ante el tribunal

Voz 3 14:44 pues campos muchas gracias

Voz 0194 14:47 sobra algún minuto volver esta cuestión para conocer vuestra opinión pero déjame que me vaya a Estados Unidos porque Donald Trump ha pedido hoy al Departamento de Justicia que investigue quién escribió el famoso artículo anónimo del New York Times corresponsal Marta del Vado buenas noches hola buenas noches un anuncio que ha hecho Trump en el avión no en el Air Force One

Voz 1510 15:04 sí estaba en el avión presidencial y por eso el sonido no es muy bueno pero vamos a escucharlo porque está explicando esta decisión dice que cree que Jeff Sessions el fiscal general debe investigar quién escribió la columna anónima The New York Times por motivos de seguridad nacional dice el presidente que no quiere que nadie que dice que trabaja para frenar sus decisiones esté presente en las reuniones de los servicios de inteligencia además trampa ha reconocido que está estudiando tomar medidas legales contra New York Times el presidente ha negado también las aseveraciones que Woodward que hacen su nuevo libro que se titula Fear Miedo sobre asesor los que roban documentos en el Despacho Oval para evitar que Trump los firme asegura que esta historia es absolutamente falsa

Voz 0194 15:48 ni mientras arrecia la polémica ha irrumpido Barack Obama Marta en esta campaña de las legislativas que Estados Unidos va a celebrar en noviembre

Voz 1510 15:55 sí justo dos meses antes de las legislativas y lo ha hecho alertando del riesgo que supone para la democracia estadounidense de gobernar desde el miedo desde el resentimiento y la división por primera vez desde que dejó la Casa Blanca Barack Obama se ha dirigido directamente al actual presidente nos han dicho dice que esta situación de paranoia en la que estamos no ha empezado con Donald Trump él es el síntoma no es la causa el está capitalizando los resentimientos los miedos los enfado y que algunos han estado cultivando durante durante años Obama ha criticado la falta de transparencia la nula rendición de cuentas de este Gobierno ha asegurado que el sistema de pesos y contrapesos que garantizan la independencia de la democracia estadounidense está dañado y apunta directamente al Partido Republicano abren los republicanos lo muy bien están ahí en el Congreso reconocen que todo esto es una locura en vez de actuar para proteger a nuestras instituciones democráticas ahora dicen que esto va a salir bien porque hay gente en la Casa Blanca que incumple el secreto las órdenes del presidente pero esto no es un tropiezo Obama así no funciona nuestra democracia

Voz 9 17:12 Obama hablaba en una universidad

Voz 1510 17:15 en Illinois que estaba a rebosar y acabado su discurso pidiendo el voto a los jóvenes

Voz 8 17:20 que nace en muy

Voz 1510 17:23 muy nos podéis sentar y esperarán Salvador dice aún mesías en este país tenemos personas honestas indecentes y estarán ahí nos gobernarán no serán mejores y tienen el apoyo unas elecciones no van a arreglar todo hice pero es un comienzo y el comienzo empieza por vosotros vosotros sois el antídoto que puede arreglar nuestra democracia Obama ha elegido esta audiencia Ángels en las anteriores en las de dos mil catorce sólo votó uno de cada cinco jóvenes y los demócratas si consiguen movilizar los y consiguen que participen pueden hacer que estos jóvenes sean la llave para cambiar la mayoría en las calles

Voz 0194 18:03 lleno última cuestión de una información que ha salido hace muy pocos minutos esa condena Marta un ex asesor de la campaña electoral de Donald Trump

Voz 1510 18:09 sí la acabamos de conocer es George Papadopoulos es el primer miembro del equipo de campaña de Donald Trump en ser condenado en el marco de la trama rusa ha sido condenado a dos semanas de prisión por haber mentido al FBI sobre sus contactos con el Kremlin es una pena bastante leve Papadopoulos había alcanzado un acuerdo con el fiscal especial con Robert Mueller por el que se declaró culpable y aceptó cooperar con la investigación que recordamos indaga la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso para perjudicar a Hillary Clint

Voz 1 18:39 pues muchísimas gracias Marta

Voz 0194 18:41 bueno hasta luego buenas noches Pedro y también hay algo interesante que contar sobre Italia

Voz 1715 18:46 en Italia si el titulares llamativo la fiscalía de Palermo ha confirmado que investiga por un delito agravado de secuestro de personas a Matteo Salvini al ministro de Interior porque quizás recordaréis en agosto mantuvo a ciento setenta y siete inmigrantes abordo de un barco durante diez días no les dio permiso para desembarcar en el puerto de Catania pero tan sí es muy llamativa la manera en la que hoy Italia se ha enterado de esa investigación a través de Facebook estas que Dios dice procura de la República es la Fiscalía lo que está haciendo un Facebook Life en una retransmisión en directo en su cuenta de Facebook es afín sobre en el que recibe la notificación de la investigación por ese delito agravado abierto esa notificación la enseñado y a partir de ahí ha dedicado una buena parte de esas retransmisión a atacar a los jueces

Voz 2 19:34 un órgano

Voz 1715 19:38 de los tato dice un órgano del Estado investiga a otro órgano del Estado eso es normal dice en este fragmento de vídeo para acabar poniendo en duda legitimidad de los jueces porque dice les dice a los italianos la diferencia entre un órgano y otro entre Fillon ministro y ellos jueces es que a ellos nadie les ha elegido ya nosotros nos habéis elegido vosotros los votantes bueno en fin una Salvi

Voz 0194 20:02 era la más eh hablando antes del teatro de la del teatro de la política como es de esperar Oca que no era ni teatro como las dicho que decíais vosotros en Andalucía

Voz 0860 20:10 el pasillo de comedias pasillo de comedias el pasiva comenta

Voz 0194 20:12 horas sino que ustedes se pasillo de traje exacto pero hubiera oído

Voz 3 20:19 esto Police que fue uno de los momentos Historia

Voz 0194 20:22 en el que precisamente es la Liga emerge en en el año noventa euros noventa y tres osea que aquel discurso es Salvini en fin no hay por dónde cogerlo dejadme que salude a Ignacio Escolar director del diario punto Es muy buenas noches muy bien estamos terminando esta temporada todos los días con el director de periódico qué nos cuenta las apuestas para la mañana siguiente antes que nada déjame que te felicite por ese premio García Márquez a la excelencia periodística enhorabuena

Voz 10 20:47 mi madre como como periodista sabes que poco a pocos nos puede hacer más ilusión comprime así

Voz 11 20:53 Banderas Márquez

Voz 10 20:55 así es y siendo como es uno de los más importantes en Latinoamérica estamos todos que un mucho y en todo el punto es

Voz 11 21:03 muy orgulloso este premio pues claro que sí ruidoso con periodistas español se lleve dime las apuestas para mañana

Voz 10 21:09 pues mañana abrimos con el tema de las de las armas con una noticia que además de otros hace unos días en la Cadena SER Erika generó bastante polémica la apertura de mañana es el titular de apertura es la paralización de la venta de armas árabe saudí abre una crisis política Pedro Sánchez filóloga rectificar si contamos segundo tema aparte de otra información relacionada con esta sobre que el alcalde de la producción de corbetas para David saudí ante el dilema entre fabricar armas Comet el segundo tema de la sentencia buena la sentencia la decisión judicial conocida hoy de archivar la investigación sobre el Rey Emérito Juan Carlos I como hablamos de que la inviolabilidad a Juan Carlos I de que el Parlamento y la Justicia investiga las

Voz 11 21:51 pues muchísimas gracias hasta luego hoy celebra lo que seguro estás de celebración esta noche has dado a Nacho

Voz 0194 21:58 Dana sobre esta última noticia que nosotros apuntábamos ha sorprendido la el archivo de de la investigación con el tema

Voz 1 22:05 de Corina y y me ha sorprendido quizás no tanto quizás no tanto o no pero es un es estable siendo la las informaciones que hacen los los colegas de tribunales entonces apuntan hay dos argumentos que utiliza el juez uno es el estricta asunto temporal es decir esto es año dos mil nueve dos mil doce por tanto el Rey de inviolable por tanto no se puede tocar para intentar que ese argumento que es muy difícil de entre comillas vender a la opinión pública porque esto de la inviolabilidad alguien podría decir pero que se olvida de porqué pues entonces habla de la ausencia digamos de contenido penal no ahí donde evidentemente es más frágil donde se produce el conflicto en trozos entre los dos conceptos Aroca

Voz 0860 22:51 pues yo creo que la figura del Rey del jefe del Estado estaba sobreprotegidos incluso más allá de la propia idea de inviolabilidad creo que es la propia inviolabilidad constitucional la mayoría de los perdón quería no la totalidad de todos los acuerdos internacionales europeo y la jurisprudencia se refieren a la inviolabilidad en los términos que debe de interpretarse en la en el ejercicio de sus funciones constitucionales y que yo sepa ser comisionista llevarse dinero a Suiza o blanquear no entra dentro de las preceptos contenidos en el Título II de la Constitución española

Voz 0194 23:27 la treinta segundos

Voz 1 23:29 bueno yo creo que que que estaba bastante cantado también hay que tener en cuenta el origen de esta causa que es también una operación de chantaje al Estado eh que que tiene otras motivaciones

Voz 3 23:44 caso lo que dice es que no hay indicios pero que si los hubiera como era inviolable tampoco sale

Voz 0194 23:50 de de puede imputar vamos con el broche de todas las noches Juan Ramón era

Voz 2 23:55 el dietario

Voz 1150 23:59 quién abrirá al intenso ciclo electoral que nos espera en este curso político va respuesta salvo imprevisto en Cataluña parece más cerca serán Andalucía Ciudadanos le hace un favor al PSOE dando por liquidada la legislatura Susana Díez centra lo que buscaba elecciones anticipadas antes de que el PSOE empiece a quemarse sin necesidad de ser ella quien tome la decisión me parece que Rivera en la misma trampa que cuando lo moción de censura contra las joyas las prisas que le impiden ver la profundidad del Bosque Israel los movimientos tácticos poco a poco soy podemos parecen de ajustando Borrell es ambos han entendido que están condenados a entenderse el giro a la derecha de Ciudadanos deja al PSOE sin socio potencial por este lado podemos necesita demostrar que es capaz de arrancar mejoras concretas si son capaces de convencer a la ciudadanía de que las cosas se pueden hacer de otra manera ambos pueden contribuir a la tarea de devolver cierta confianza a la izquierda si es que todavía es posible mientras en Cataluña una parte de la derecha contra el soberanismo ven una oportunidad de lograr lo imposible gobernar Barcelona una contra el independentismo en Francia las cosas se ven de otra manera es la búsqueda desesperada de una última oportunidad en política dicen no en vano en las impuestas francesas vais figura como uno de los políticos más impopulares ahora le toca a él decidir si se presenta a un reto para el que de momento no les sonríen los sondeos de opinión renuncia la redes sociales es la mejor manera de sucumbir a los locura de nuestro tiempo lo dice en su último libro desearon la guerra gurús la realidad virtual socavan la verdad destruyen tu capacidad de empatizar te hacen inferirse te dejan sin libre albedrío ahí es nada

Voz 4 25:43 y por esta semana terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Javier Aroca Cayetana Álvarez de Toledo gracias y hasta la semana que viene adiós buenas noches Sastre también era la sintonía sí sí sí sí para los viernes por la noche terminamos esta semana de estreno que afronta vamos como fue un gran reto ya hasta hemos empezado hemos empezado les sacamos el de Juana la botella y a partir de ahora

Voz 12 26:07 a todos los puede ir solo mejor les espero la semana que viene feliz fin de semana no creo veinticinco Ángels Barceló

