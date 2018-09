Hora 25 (11/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias sí

Voz 0194 00:23 hola buenas noches a las nueve menos cuarto de la noche había convocado la ministra de Sanidad Carmen Montón a la prensa para presentar su dimisión comparecencia que hasta ahora todavía no se ha producido esta mañana la mini extra daba o intentaba dar explicaciones sobre las irregularidades de su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos aquí en la Cadena Ser explicaciones algunas no muy convincentes aún así el presidente del Gobierno ha mantenido su apoyo

Voz 2 00:48 yo a lo largo del todo el día y además lo ha hecho explícito

Voz 0194 00:51 en su intervención en el Senado pero ha habido un giro de última hora La Sexta ha conseguido el trabajo de fin de máster que la ministra solo había mostrado pero que no había dejado ver completamente a los periodistas este máster tiene buena parte este trabajo de fin de Pasteur tiene buena parte de copiado de plagio de textos de otros autores y además sin citar así que quizás sea esto lo que ha provocado lo que ha desencadenado esa dimisión que con toda seguridad se va a producir en los próximos minutos porque nos vamos a ir antes que nada al Ministerio de Sanidad ha ido todavía no ha compra ha sido la ministra fuera

Voz 0259 01:28 los Angeles la ministra va a dimitir estamos esperándola para escuchar eh que presenta su renuncia estamos en la Sala Polivalente del Ministerio de Sanidad todavía

Voz 0194 01:39 vivimos a que ayer mismo están llegando

Voz 0259 01:42 a la carrera todos los compañeros y compañeras porque la rueda de prensa se convocó hace menos de una hora o una hora prácticamente se va retrasado ya nos lo dicen está todo el mundo preparándose la ministra va a presentar su dimisión por las presuntas irregularidades por las irregularidades en el máster de género de la Universidad Rey Juan Carlos una situación que era insostenible que sea grabó como estabas comentando pues con las últimas informaciones primero con lo público dado por el diario punto es sobre la manipulación de las notas de No presentado al aprobado Easy agravó todavía más por esa última noticia publicada por La Sexta han eh que ha podido comprobar que el trabajo fin de máster de la ministra pues esta copiado hay muchos párrafos copiados en sus cincuenta y dos páginas párrafos copiados de otros autores sin citar Isidro referenciar montón eh esta misma mañana eh ya no se mostraba tan contundente en el tema de la dimisión como como ayer no que era muy categórica y ha sido una tarde pues de contradicciones porque escuchábamos precisamente el apoyo ese apoyo de Pedro Sánchez a ella aunque decía que estaba haciendo un extraordinario trabajo y va a seguir haciéndolo pero no decía como ministra así que el apoyo del Gobierno había sido tibio hasta este mediodía digamos no pues había sido salió Ábalos salió Adriana Lastra alguna ministra que se le escapó por cierto eh si habrá Jericho

Voz 0194 03:18 la ministra han repasado bueno exacto ha sido la ministra de Economía nave Galdeano

Voz 0259 03:22 comentar exactamente y aquí estamos esperando pues tú que no había todo todos los preparativos técnicos no porque esto ha sido muy

Voz 0194 03:29 personada en la rueda de prensa sea convocado como a las

Voz 0259 03:32 ocho y veinte para las nueve menos cuarto pero ni de broma

Voz 0194 03:36 decías tú decías que esta mañana no se había mostrado tan contundente como ayer cuando fuera de micrófono se le preguntaba por la habilidad de que dimitiera ella decía tajantemente que no esta mañana ha estado que en la Cadena Ser en los estudios de la Cadena SER iba Pepa Bueno empezado la entrevista si preguntándole si pensaba dimitir y esto es lo contestaba la ministra

Voz 0385 03:55 la dimitir ministra yo no he cometido ninguna irregularidad cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir es injusto para dimitir ya les digo que me lo considero injusto se preguntaba si quiere que es justo o injusto le preguntaba si iba a dimitir ministra a decirle lo mismo considero que dimitir por algo que no he hecho no es una decisión correcta

Voz 0194 04:24 hasta tres veces le preguntaba Pepa Bueno a la ministra de Sanidad Carmen Montón si pensaba dimitir ella no contestaba ni sin y no decía que no es justo pero lo cierto es que a lo largo de todo el día ella lo decía ya hemos percibido el apoyo de Pedro Sánchez a la ministra ha hecho explícito esta tarde en el Senado Inma Carretero el presidente ha mantenido el apoyo a Carmen Montón hasta el último momento

Voz 0806 04:47 si la intención del presidente era salvar la gestión de Carmen Montón salvar la también personalmente en esta encrucijada en la que se encontraba hizo estas declaraciones después de comparecer en el pleno del Senado lo escuchamos

Voz 3 05:00 es un trabajo como ministra de Sanidad

Voz 4 05:04 y menos de cien días se ha recuperado la universalidad de la única el pasado viernes incluso puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno como es la Ley gurús contra en infantil en definitiva lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que Ximo

Voz 0806 05:45 si respaldaba el presidente a la ministra montón después de haber dado la orden al Gobierno y a Ferraz de cerrar filas forzó esta mañana la comparecencia de sus dos pesos pesados del partido de Adriana Lastra hay de José Luis Ábalos Ellos en sus declaraciones no descartaron la la dimisión pero él cuando le preguntábamos insistentemente en los pasillos del Senado daba por zanjada la crisis como cundió con esas declaraciones el desconcierto y la perplejidad en las filas socialistas pero en ese momento La Moncloa y Ferraz salieron a la vez a intentar cerrar el asunto había ministros que ayer nos decían que montón tenía que dimitir tras oír al presidente nos comentaban que Sánchez la iba a mantener interpretaban que el presidente no quería una nueva crisis después de la de Maxine Huerta han caído dos ministros en ciento dos días de de el Gobierno lo cierto Ángels es que la dimisión alivia a muchos dirigentes del PSOE miembros de la ejecutiva federal que durante todo el día de ayer presionaron al presidente para que la dejara caer hoy algunos de esos integrantes de la dirección del PSOE consideraban inexplicable que se hubiese llegado a esta situación esta mañana en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso la opinión generalizada de los diputados en privado porque la reunión nadie levantó la mano para para hablar de este asunto pero en privado los decían que cuanto antes montón tenía que salir del Gobierno así que después desde las palabras de Pedro Sánchez hubo confusión desconcierto mensajes cruzados y finalmente tras la información sobre el plagio de parte del trabajo fin de máster es cuando se ha producido ese mensaje de la Moncloa en el que nos decían que la ministra comparece a las nueve menos cuarto ya teníamos la la confirmación después de su dimisión

Voz 0194 07:25 en malas las explicaciones las declaraciones de Pedro Sánchez en el Senado eh apoyando a Carmen Montón aquí reproducían más o menos

Voz 0806 07:34 que se han producido a las cinco menos diez aproximadamente de la tarde justo después de su tú de su intervención en el en el pleno del Senado ha habido un momento de confusión porque primero tenía previsto hacer las declaraciones a la llegada al Senado le habían preparado un set para que compareciera allí luego nos dijeron que no que quería un formato más informal en un corrillo finalmente tuvo que ser después del pleno porque se le hizo tarde todo ha sido un poco improvisado también esta mañana Angels ha sido muy curioso que estábamos en el Congreso que el ministro Ábalos no tenía por qué estar allí no agenda de repente apareció en el patio nadie sabía por qué no los habían convocado empezaron a llegar por los grupos de Whatsapp estaban los diésel patio claramente está buscando en contra

Voz 0194 08:17 a pero esta vez para hablar

Voz 0806 08:19 para no a ese mensaje que que que Pedro Sánchez quería que saliera también de las filas de Ferraz ha sido ayer en cambio nadie se pronunció públicamente sobre la ministra nadie del Gobierno ni del partido y la estrategia de de la Moncloa esta mañana cambió quisieron salir a respaldarla como decimos ellos ni Ábalos ni Adriana descartaron en sus declaraciones la la dimisión de Pedro Sánchez quien por la tarde vino a a respaldarle le preguntábamos insistentemente si descartaba totalmente que salía del Gobierno él dijo que lo habían hecho muy claro que la ministra iba a seguir en el Consejo de Ministros

Voz 0194 08:59 haremos sea estos ministros estos representantes el Partido Socialista que cerraban filas por orden de Moncloa con la ministra de Sanidad Carmen Montón pero antes como final que lo que ha desencadenado la dimisión seguramente ha sido que se ha hecho público el trabajo de fin de máster porel le preguntaba esta mañana también Pepa Bueno en el programa en Trabajo de Fin de Máster que ella decía que había mostrado a algunos periodistas que incluso los previstas el diario punto es cuando acudieron a su despacho explicarle que iban a publicar la información sobre las presuntas irregulares del Master se lo dejaron ver pero cuando Pepa le ha preguntado nos dejaría el trabajo para fotocopiar los escuchen

Voz 0385 09:36 nos deja la fotocopia del FM foto copiarlo no lo voy a dejar de voy a dejar que lo lea que lo mire tomamos anotaciones les pico

Voz 5 09:46 lo que sea necesario

Voz 0194 09:48 pues lo que sea necesario se lo explico evidentemente no lo dejaba fotocopiar porque después hemos sabido que de cincuenta páginas que contenía este trabajo de fin de máster diecinueve son artículos publicados en Internet por otros autores incluso de la Wikipedia y además no se referencian no se cita de Pedro Blanco buenas noches todo el año es muy buenas noches decía decía Inma como desde Moncloa había llegado la orden de ese cierre de filas si ella decía incluso Ábalos unos buscaba a los periodistas para hacer declaraciones ha sido muy gráfico comparar lo ocurrido

Voz 1715 10:19 con lo que no ocurrió ayer ahí estaba la gran diferencia lo mencionaba Inma ayer ningún compañero de partido de gobierno salió a defender públicamente a la ministra de Sanidad UCI el primero uno de los primeros en hacerlo era precisamente el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento José Luis Ábalos esta mañana expresaba el apoyo de unos y otros de partido de gobierno

Voz 4 10:39 tanto la dirección del partido socialista como el propio Gobierno pues en esto en está manteniendo su apoyo a la ministra porque cree en las explicaciones que está dando ni cree que aunque sea un máster más esto es lo único que tiene en común con los esos antecedentes que hablamos de Masters creo que cada situación pues es distinta

Voz 1715 11:01 hay que decir Ángels que en las voces que se han ido escuchando a lo largo del día de compañeros de gobierno no había uno

Voz 0194 11:06 especial fue rumor en la defensa

Voz 1715 11:09 la ministra antes menciona vais a Nadia Calviño la ministra de Economía que por error por un desliz hizo por cosas de la mente a cambio de los tiempos

Voz 1845 11:17 es la ministra está precisamente en estos momentos dando explicaciones una vez más lo que ha sido muy rápida en en en salir a dar explicaciones yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar si puedo decir que desde la perspectiva de su

Voz 0259 11:29 labor como ministra ha sido

Voz 1845 11:32 siendo absolutamente extraordinaria si veo menos

Voz 1715 11:36 sí mira otro que otro ministro el ministro de Exteriores que a su manera se ponía hoy un poco de perfil cuando le preguntaban por las explicaciones de Carmen Montón

Voz 6 11:44 bueno este es un tema de no tiene que ver con la visita que estoy haciendo al sesenta pero del Consejo de Europa en todos los países todos los días ocurren

Voz 0873 11:56 casos particulares que llama la atención de los medios de comunicación como es lógico doctor define luego Borrell

Voz 1715 12:02 decía después del aquí no toca hoy no toca tampoco ha escuchado con detalle las explicaciones que vamos a escuchar una voz más la de la ministra de Justicia Dolores Delgado que ha sido algo más simpática con la ministra

Voz 7 12:14 pero con la comparecencia que he tenido aquí en el Congreso no

Voz 8 12:17 escuchar explicaciones pero lo que quiero decir es que tiene toda mi solidaridad y ayer en las que sí pude escuchar lo ha explicado detallada y minuciosamente y es todo lo que les puedo decir gracias

Voz 1715 12:28 bueno pues este es un resumen de las voces que desde el Gobierno y el PSOE se han ido escuchando

Voz 0194 12:33 cierre de filas ordenado desde Moncloa que disciplinadamente han cumplido muchos de los ministros pero lo cierto es que la dimisión Se va a producir en los próximos en los próximos minutos Mariola porque yo creo veo los gráficos levantados así que está a punto de empezar es

Voz 0259 12:48 pues no sé estamos a la expectativa estamos aquí ya todos preparados in incluso algunas compañeras han venido de casa corriendo en chándal así que te puedes imaginar cómo ha sido la tarde lo que va a decir la ministra pues va a decir he presentado mi dimisión al presidente del Gobierno es el mensaje que iba a dar según han confirmado a la SER según han adelantado a la SER fuentes cercanas a Carmen Montón es decir va a decir que se va que Pedro Sánchez no la tiene que cesar que no lo tiene que pedir que que se vaya que no la tiene que destituir a pesar de que recordaba es la entrevista hoy en Hoy por hoy con Pepa Bueno decía que su caso no erosiona va al Gobierno porque ella consideraba que no había hecho nada malo que no había ninguna irregularidad lo repito dio por activa y por pasiva aunque bien es cierto no supo explicar no tenía una respuesta decía al hecho de que se hacen las notas no del no presentado al aprobado en dice hombre por qué había ese cambio esa modificación de notas en el en el acta in lo que hacía era pues un poco responsabilizar a la Universidad de las irregularidades porque ella considera que no ha hecho nada malo que no hay ninguna irregularidad ni ilegalidad

Voz 0194 14:10 pues seguimos a la espera de que ella presente su dimisión como ha querido dejar claro la dimisión la presento yo he detrás de todo esto hay un hombre que seguro que les suena no que es la Universidad Rey Juan Carlos el máster de Cristina Cifuentes el máster de Casa do Javier Casal buenas noches qué tal buenas noches la universidad dice algo no

Voz 0867 14:30 en esto no cambia mucho las cosas respecto al Inter de Cifuentes ni al caso de Casado silencio el Universidad Rey Juan Carlos que se remite al comunicado emitido esta mañana la decisión como hemos contado delante antena de la Ser de investigar y revisar el expediente de la ex ministra asignatura por asignatura porque también avanzábamos este este detalle esta mañana se produjeron más cambios no sólo en una asignatura cambios de notas la SER ha sabido además que la universidad está llamando ya a los profesores implicados uno a uno como parte de esa investigación interna para que expliquen qué tipo de instrucciones recibían de la número dos de Álvarez Conde de Laura Nuño también en qué circunstancias se produjeron digamos la modificación de esas calificaciones de esas notas pero te decía que parece que la universidad no aprenden porque todos los procesos son muy lentos no seguimos moviendo en el ámbito administrativo pero en ningún momento en la Universidad Rey Juan Carlos ha decidido elevar este asunto ante los tribunales están siendo muy cautos no quieren llegar dicen a conclusiones apresuradas pero bueno no es que hayan modificado las notas y otra cosa en efecto es que exista una ilegalidad en estos cambios es donde ellos se manejan no digamos con cierta prudencia insisten en las de Juan Carlos en que se van a depurar todas las responsabilidades que se está analizando la situación de la exministra también ojo la del resto de alumnas sur Sara un este máster

Voz 0194 15:50 y una cosa porque desde que ha estallado el caso desde ayer que conocimos las presuntas irregularidades hemos sabido que Moncloa hay PSOE no tenían la misma estrategia que el PSOE apretaba a Moncloa para que Pedro Sánchez tomaron a Grecia a la Federación Madrileña del Partido Socialista

Voz 0867 16:05 hemos hablado con con la gente de de de la dirección regional del PSOE Madrid diurnos admiten fuera de micrófonos que la situación de de montón era insostenible que lo era ya ayer mismo que debería haber adoptado medidas de inmediato pero que después evidentemente de la noticia del plagio que ha difundido la sexta es mejor que de emitirse hoy que dimitiese mañana sin duda

Voz 0194 16:25 Inma porque la estrategia Wright también de lo que dice ahora Javier Casal la estrategia de de montón de la ministra ha sido simples de la mano de Moncloa no

Voz 0806 16:32 sí sí de hecho eh La Moncloa conocía la información que iba a publicar el lunes eldiario punto es en la rueda de prensa que ofreció esta mañana la ministra montón un esa mañana ayer que parece que fue hace mucho tiempo en esa en rueda de prensa de de la ministra estaba el secretario de Comunicación con ella lo vemos en las imágenes en la sala de prensa Schweinsteiger en televisión está con ella preparó con ella los mensajes de de la entrevista de esta mañana en Hoy por hoy la propia ministra esta mañana en la entrevista decía que sentía el apoyo cercano del presidente del Gobierno vive la vicepresidenta Carmen Calvo todos los mensajes y toda la las respuestas qué ha ido dando la ministra ha ido o coordinando las co con la Moncloa a pesar de esa soledad que hemos visto en este en en esto en estas horas de incertidumbre que veíamos que los dirigentes del PSOE no la apoyaban que nadie salía a respaldarla ayer a pesar de que en privado y en todas las voces coincidían en que tenía que irse no tenía decíamos ningún padrino del partido que que estuviera diciendo que tenía que quedarse una persona de su trayectoria orgánica política a pesar de eso la Moncloa ha estado con ella en todo momento en la gestión de de esta crisis y en la comunicación de los mensajes que ha ido lanzando desde el principio

Voz 0194 17:50 también desde el principio cuando sellado este caso del Master de de Carmen Montón llamaba mucho la atención bueno la la suavidad vamos a decir con que el Partido Popular con la que Pablo Casado hablaba de la cuestión de Carmen Montón claro él tiene su propio máster tiene su propio problema y él debía pensar bueno mientras montón no dimita no van a poder exigir me a mí la dimisión María Jesús Güemes casado se lo ponen un poquitín más difícil con la dimisión de montón

Voz 1461 18:16 sí la verdad es que estamos ahora mismo esperando a que comparezca Teodoro García que es el secretario general de los populares para contar con una valoración oficial pero esta mañana hemos estado en el Senado con la dirección nacional del PP ya se temían este desenlace se veía bastante preocupados por si el foco de atención gira ahora hacia Casado y será reclama que hagan lo mismo no que sea ejemplar y ha va al mismo paso por eso nos decían que él no se da por aludido en este tema y que la dimisión de montón no le iba a afectar el PP

Voz 0194 18:43 además se ha iniciado una operación que empieza creo que empieza la comparecencia de la ministra de Sanidad la escuchamos Gil preparado en la sala de prensa del Ministerio de Sanidad con todos los gracias haciéndoles va fotografías ya a punto de hablar de presentar su dimisión después de un largo día mi verdad

Voz 0385 19:05 Le a ella

Voz 5 19:13 la escuchamos a punto de los bosques comparecencia que no va a haber pregunta pasado tome posesión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0385 19:34 con la ilusión de formar parte de un Gobierno para cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas desde el primer momento durante estos cien días desde el Ministerio hemos trabajado con el objetivo de recuperar derechos por el bien común en este breve periodo de tiempo

Voz 2 19:58 hemos conseguido importantes obras

Voz 0385 20:02 hemos recuperado la asistencia sanitaria universal hemos sentado las bases de medidas fundamentales en la recuperación de derechos como la eliminación de los copagos farmacéuticos el acceso a los tratamientos de la reproducción asistida en la sanidad pública para las mujeres solas y lesbianas o la recuperación de derechos también para las personas en situación de dependencia las bases de la recuperación de la cotización en la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales dentro de la Ley de Dependencia también hemos dado los primeros pasos en el camino de la aprobación de una Ley de Protección Integral contra la violencia en la infancia así como la elaboración de un Real Decreto

Voz 0194 21:06 la ministra enumerando todas las ciencia divas puestas en marcha han estado área Alfredo el Ministerio de Sanidad no acompañados creo que es un buen balance para los

Voz 0385 21:18 primeros cien días frente del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social para hacer pero estoy convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo va hacer en los años dos mil diez dos mil once recién licenciada en Medicina que siendo diputada y portavoz de Igualdad de mi grupo decía máster para mejorar los conocimientos aquí hacer mejor mi trabajo en el caso de los diputados lo hice como muchas personas con esfuerzo y con ilusión poniendo mi empeño en sacar lo mejor posible mis obligaciones aquí sin desatender mi labor parlamentaria en las últimas cuarenta y ocho horas sea puesto en cuestión mi trabajo en ese máster me asistencia a las clases y la superación de las diferentes asignaturas desde el primer minuto dado explicaciones he dado toda la información de la que dispongo me he puesto a disposición de los medios he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad he sido transparente y honesta es reiterado no he cometido ninguna irregularidad lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila estoy orgullosa y agradecer ya por qué el presidente Pedro Sanz haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno he sentido en todo momento la calidad humana el apoyo y el afecto del presidente del Gobierno los españoles y las españolas tienen un magnífico si del Gobierno para que esta situación no influya Le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social también quiero agradecer el sincero afecto al compañeros ministros y ministras también agradecer a mi equipo al equipo del Ministerio el magnífico trabajo y el enorme esfuerzo que han realizado a lo largo de estos

Voz 5 24:23 en años desde gen años no cien días de trabajo

Voz 0385 24:28 puesto quiero agradecer a todos y cada uno de los compañeros y las compañeras del Partido Socialista y el Partido Socialista Obrero Español

Voz 5 24:40 su apoyo y su cariño muchas gracias y buenas noches así finaliza

Voz 0194 24:49 la comparecencia de la ministra de Sanidad que insiste no he cometido ninguna irregularidad pero Mariola presenta su dimisión si presenta su misión para que no influya

Voz 0259 25:03 eh digamos para que no condicione para que no perjudique al presidente del Gobierno al que ha tenido palabras de agradecimiento dice que está orgullosa y agradecida que haya contado con ella para su Gobierno qué has sentido su calidad humana su apoyo su afecto que los españoles dice tienen un magnífico presidente del Gobierno y que para que no influya de ha presentado ha comunicado su división como comentábamos ha dicho que las últimas cuarenta y ocho horas eh bueno pues se ha puesto en cuestión ese máster que realizado de estudios de género en la Rey Juan Carlos ella dice que ha superado todas las asignaturas que desde el primer momento pues ha dado la cara que ha dado explicaciones que ha dado que se ha puesto a disposición de los medios que lo ha intentado aclarar que aclarado todo lo que dependía de su responsabilidad y que ha intentados a y que ha salido transparente y honesta dice que para que no influirá para que no perjudique digamos no al presidente de de Gobierno el caso y las presuntas irregularidades de su master se va ir ha comunicado su dimisión al presidente Pedro Sánchez pues eh gracias María horas según

Voz 0194 26:21 como ministro que dimite en cien días de Gobierno de Pedro Sánchez lo hizo primero por un problema con Hacienda el ministro de Cultura máximo Huerta y ahora por las irregularidades en un máster lo hace la ministra de Sanidad Carmen Montón por si están los oyentes un poquitín despistados porque a esta hora había fútbol porque Astra juega la selección española que los oyentes de la SER pueden escuchar a través de la onda media los dispositivos e Internet para aquellos que se pregunten cómo es que no está el fútbol y estamos nosotros nosotros teníamos que contar darles a través de la onda media en los dispositivos todo lo que había pasado en la manifestación del once de septiembre en Barcelona pero la dimisión de Carmen Montón no ha hecho cambiar de planes pero no de invitados no de tertulianos no de colaboradores porque están sentados aquí conmigo en Radio Barcelona Los que teníamos citados para hacer el análisis de lo que ha pasado en Barcelona es Josep Ramoneda muy buenas noches buenas noches el ex político Joan Coscubiela como se presenta ahora Joan Coscubiela autor de empanada la dos autor del libro El autor de empantanados Joan Coscubiela Il hemos pedido al ciudadano Joan Coscubiela Illes Stonianos les hemos pedido inmediatamente que se conectara a nuestro analista Damien habitual Javier de Lucas desde Valencia Javier muy buenas noches

Voz 0873 27:40 hola buenas noches a todos

Voz 0194 27:43 os voy a pedir una primera valoración no de Cataluña luego si tenemos tiempo iremos a ello pero sí de la dimisión de de Carmen Montón acelerada entendemos por esta información que ha hecho pública esta tarde noche laSexta cuando sí ha podido ver ese trabajo de Master que ya no dejaba fotocopiar a petición de Pepa Bueno esta mañana en la Cadena Ser ella ha insistido en la rueda de prensa que no había cometido ninguna irregularidad y evidentemente como no ha habido posibilidad de preguntarle no se le ha podido preguntar por el plagio por presunto plagio de este trabajo de Master y ella tampoco ha hecho ninguna referencia a ello Josep no tenía otra

Voz 7 28:17 salida no pues yo tengo la impresión de que no aunque de la forma que lo precisen pues tendríamos que decir entonces que se va sido muy elegante pero sin reconocimiento de irregularidad alguna y todas han curso

Voz 0194 28:31 la tienen la universidad porque no

Voz 7 28:33 pero en fin a mi me parece que se compuse puede comprender hay compensar por el buen tono de su despedida esta contradicción sería muy mal asunto que los gobiernos se pudiese pudiera tener que dimitir sin haber hecho nada sirve simplemente para salvar la imagen del jefe no pero sí que es verdad que es la segunda en cien To dos días esto quiere decir pues probablemente que el listón está muy alto porque hemos visto a mucha gente no dimitir durante muchos años por cosas bastante más graves que estas bueno esto es un exigente que está muy bien que el presidente del Gobierno se haya puesto y esperemos que tarde a ver un tercero o no pero también una exigencia que puede salpicar a los demás no yo no creo que esta noche sea una noche cómoda para para Casado

Voz 0194 29:25 ahora ahora hablaremos de de Pablo Casado y lo que supone para él la dimisión de de de Carmen Montón Joan tú que además ha pasado por la política

Voz 9 29:34 conozco a acaban compartí con ella en el Congreso diputados creo que una persona muy válida creo que totalmente tenía por delante una posibilidad de de desarrollarse como ministra de Sanidad significativa en un ámbito donde había mucha cosa que hacer que es una pena pero coincido plenamente con Josep afortunadamente está empezando a elevarse el nivel de exigencia democrática de la ciudadanía de la ciudadanía con la vida de los medios de comunicación en este caso que sobrepasan poco aquella situación que hemos vivido en algún momento y en España no de que pasara algo que pasara nada no pasa nada si existía ya estaba yo creo que está subiendo el listón yo suele su punto de vista democrático es muy importante de cárnicos digo un acoso cuando terminemos de analizar el impacto político habrá que empezar a analizar el fenómeno Masters creo que hay una situación complicada yo lo sé en mi condición también de de profesor hoy había una persona Joaquín Trías que es poco derecho constitucional ex al tribunal social que decía en Twitter nos cosas que me parecen de lo más sensato y Enric clases en cinco Masters asignaturas presenciales cada cada año hay alumnos que no pueden asistir si les busco no solución trabajo examen eso no se irregular no se irregular pero a continuación añadía dicho eso en España para

Voz 0194 30:54 a nadie suspende un máster

Voz 9 30:57 estamos ante una situación complicada y yo no desconozco la filtración de la Sexta no detalle pero como persona profesor que he tenido que corregir exámenes se unas primeras tareas de cualquier profesor consiste en intentar detectar esas partes plagiar las ahora es muy fácil porque a través de Google es muy fan el hay gente que no me comentó no hay gente que tiene la habilidad de cambiar de lengua o de recortar los párrafos para que no sea posible pero desgraciadamente es una realidad que se produce

Voz 0194 31:27 ahora se pregunta qué es hablar de derechos de esto de los máster pero quiero pedir opinión a Javier de Lucas que en su condición de valenciano también conoce bien a Carmen Montón

Voz 0873 31:36 a Carmen Montón y a su equipo debo decir AMS es porque coincido con Joan en eso yo tengo un una buena valoración de de Carmen Montón como conseller en Sanidad primero oí como ministra ahí tengo una magnífica opinión de su equipo creo que tiene un equipo es en buena medida desde la Consejería de Valencia hasta el Gobierno hoy es un equipo de excelentes profesionales dicho eso pues coincido también lo que decía antes Josep Ramoneda de Joan y desde ayer yo creo que ya era inevitable que la ministra dimitiera la dimisión me ha parecido elegante pero pero un poco falsa decir bueno no se dimite simplemente por salvar al jefe sí1 todo lo que ha hecho es intachable decir Joan Se refería eso también hace un momento nosotros en la Universidad de Valencia tenemos desde hace años un programa anti plagio yo nací en las tesis doctorales y el los TCM y es habitual someter los textos ese programa que detecta enseguida pues por ejemplo los más groseros de Segovia de Vic y previa por ejemplo que es que eso se detecta en seis solo por la información de las la intuición de que lo han plagiado pero no hay manera de confirmarlo el pues en los sondeos en Valencia y creo que no somos la única universidad tenemos ese programa ir yo he visto la información de la de las este claro es que de las cincuenta y dos páginas en diecinueve hay citas que son manifiestamente de

Voz 0806 33:18 copiadas de de trabajos que

Voz 0873 33:20 como mentón se citan necesitas déjame déjame que era de ha logrado

Voz 0194 33:24 ahora ahora continuamos con esto pero bueno va a ser beber sucesión exprés en el en el Ministerio de Sanidad Inma Carretero porque Moncloa anuncia que dentro de media hora aproximadamente va a decir el nombre del nuevo ministro o ministra de Sanidad

Voz 0806 33:38 así es eso es lo que nos dicen a las diez de la noche van a comunicar el nombre de la persona que ocupará la cartera de Sanidad esta tarde oíamos a Pedro Sánchez decir que iba a continuar con su responsabilidad sí pero han tardado bastante poco en tener a un relevo para esa cartera también han querido Ángels lanzar un mensaje a avalando la la gestión de Carmen Montón no se puede permitir Pedro Sánchez que la dimisión de la ministra pueda interpretarse como una enmienda a las políticas que ha desarrollado el Ministerio de Sanidad en estos cien días es una de las carteras más importantes del Gobierno sí que han trasladado una valoración oficial diciendo que ha sacado adelante Carmen Montón aspectos importantes para la recuperación de los derechos de los ciudadanos es es una declaración en la línea de las palabras de Pedro Sánchez en el Senado ir recuerdan que hoy mismo el presidente del Gobierno ha querido valorar especialmente la labor de Carmen Montón al frente del Ministerio de Sanidad una labor que ha calificado de extraordinaria

Voz 0194 34:33 tengo mucha curiosidad por saber quién va a ser el nombre de la mujer hombre porque claro tiene que haber aceptado en un tiempo récord porque si a las cinco menos cuarto el presidente del Gobierno estaba avalando defendiendo públicamente a su ministra de Sanidad

Voz 0806 34:49 el tenía igual tenían más claro de lo que pensamos que la ministra iba a dar este paso atrás

Voz 0194 34:54 hay quién es tiene hay quién decía esta tarde que esto pasa mucho con los entrenadores de fútbol es ir cuando salió el entrenador insiste este jugador va a seguir o cuando sale el presidente dice este entrenador va a seguir en el club y el entrenador entrena un partido vas Joseba

Voz 0806 35:09 era un clamor en el partido socialista todos los dirigentes que consultaba decían que tenía que dimitir en las palabras de Pedro Sánchez concertaron pero por el relevo tan rápido que planean parece que que tenía que que son estaba totalmente descartado

Voz 0194 35:23 venga pues seguimos enseguida Hora veinticinco

Voz 2 40:13 cafeína SER Hora veinticinco

Voz 0194 40:26 en cuarenta minutos de la noche ocho cuarenta en Canarias estamos en Barcelona porque desde aquí les vamos a contar vamos a analizar también a lo largo de esta edición de Hora Veinticinco toque ha dado de sí la celebración la manifestación la concentración de la Diada pero nos ha sorprendido la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón la segunda ministra que le dimite al presidente Pedro Sánchez en ciento dos días no has dicho tú Ramoneda quien decía cien pero que son ciento ciento dos días según la ministra que dimite a pesar de que esta mañana les sí aquí en la SER a Pepa Bueno que no le parecía justo que no era justo que ya tuviera que presentar la dimisión pero a las nueve y veinte minutos de la noche aproximadamente había cambiado de opinión y decía esto

Voz 0385 41:08 estoy orgullosa y agradecida por qué el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno he sentido en todo momento la calidad humana el apoyo y el afecto del presidente del Gobierno los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno para que esta situación no influya le ha comunicado el presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0194 41:49 lo vuelvo contigo por recapitular lo que ha dado de sí esta comparecencia los argumentos que ella ha esgrimido para presentar esta dimisión

Voz 0259 41:56 se va muy tocada anímicamente pero con voz serena en una intervención muy breve Carmen Montón anuncia anunció hace unos minutos que presenta que ha presentado la dimisión al presidente del Gobierno para que el caso de las irreal e irreal claridad ellos de su máster no le perjudique no afecte al Gobierno no le haga daño a Pedro Sánchez tras cuarenta y ocho horas muy cuestionada Montón se ha ido otras de las últimas noticias las de hoy la de la manipulación de las notas IS plagio del trabajo fin de máster en Montón dice que se va pues con la conciencia muy tranquila ir repitiendo que no ha cometido ninguna irregular árida y confiando en que el Gobierno de Pedro Sánchez siga trabajando en la recuperación de los derechos la reversión de los recortes en materia sanitaria ya aquí el Ministerio de Sanidad pues estamos esperando a ver que la de

Voz 0194 42:51 qué han dicho además que va a ser en breve una cosa mientras se va sin reconocer ninguna irregularidad sin hablar evidentemente puedo hacer preguntas sin hablar de plagio

Voz 0259 43:00 sin hablar de pajes si no no ha habido ocasión de preguntas ha sido una intervención muy breve donde ha hecho un repaso un balance a esas cuestiones que ya ha puesto en marcha la verdad es que paradójicamente se eleva a de su gabinete a Pedro Sánchez fue una de las ministras que mejor funcionaba o más activas y productivas porque recordemos pues ya aprobó el decreto de la Sanidad universal para a devolver la sanidad y la cobertura a los inmigrantes anunció también que se iban a suprimir los copagos a los pensionistas sí sí el acceso de los los reparos son asistida a las lesbianas pero efectivamente hizo un repaso de su de su gestión en estos cien días y dijo que no que que que estaba muy cuestionada pero que ya había dado la cara que aún poco recordando a lo de ayer no todos somos iguales pero ni una pregunta hemos podido hacer sobre esa última noticia publicada por horas sexta en torno al

Voz 0194 43:57 Geo en el trabajo fin de máster de la ministra según esta información cincuenta gracias Mariola cincuenta páginas de trabajo en diecinueve de ellas se detectaba plagio esto pasaba a las nueve y veinte aproximadamente a las cinco menos cuatro de la tarde el presidente Pedro Sánchez insistía en que Carmen Montón seguiría siendo ministra

Voz 4 44:16 está haciendo durante estos últimos meses precisamente

Voz 0194 44:34 lo va a seguir haciendo pues va a ser que no porque ya no es ministra de Sanidad Inma cuando se ha producido el cambio de opinión el cambio de criterio

Voz 0806 44:41 el el cambio de criterio en la Moncloa claramente esta mañana dan dan la orden de de cambiar de estrategia de respaldarla en público a la ministra montón porque ayer todo fue silencio después de la de la entrevista en Hoy por hoy es cuando se da la orden de que empiecen a salir a protegerla y luego por la tarde a raíz de la de de de la última información de La Sexta esconde hemos visto en la otra el otro cambio el otro giro en el guión porque como te decía antes Ángels hablábamos con Fuentes de Ferraz y de la Moncloa que nos decían que estaban dando por zanjada la crisis que Pedro Sánchez quería que este asunto se terminará definitivamente que la ministra seguía adelante llegaron a decirnos en algún momento que no contaban con que hubiera un goteo de información que era una de las advertencias que hacían dirigentes socialistas al presidente les decían que no podía estar aguantando un día tras otro informaciones sobre el master de de la ministra como ocurrió con el de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se ha producido ese goteo esta misma tarde con el tema de plagio así que ha habido dos momentos a lo largo del día en el que en el que se han cambiado el paso al menos públicamente

Voz 0194 45:52 primero para apoyarla después para pensar que debía dejarlo pendientes porque dicen en Moncloa que nada las diez dentro de un cuarto de hora aproximadamente conoceremos el nombre de quién va a ocupar la cartera de Sanidad

Voz 0806 46:04 estamos se seguimos seguimos esperando que hay en las quinielas están en funcionamiento Ángels pero cómo conducen a la melancolía

Voz 0194 46:10 la mejor que mejor que no mejor y tenemos

Voz 0806 46:13 los experiencia reciente porque el Gobierno sólo tiene ciento dos días así que queda poco para que para que lo hagan público hay quien dice que va a ser una mujer porque es una cartera que quieren que sea mujer porque quiere mantener la mayoría

Voz 0385 46:25 Nina en el Gobierno recuperan no

Voz 0806 46:27 hombre es que en su día se quedaron ahí en el camino de las quinielas de la formación de gobierno de de junio pasado pero por el momento no tenemos confirma

Voz 0194 46:36 no bueno pues esperaremos a las diez no hace falta hacer quinielas en cualquier caso sí que tiene que haber sido alguien que ha tenido que aceptar el puesto con una rapidez impresionante decíamos también que quedaban una posición delicada era era Pablo Casado porque claro el también tiene problemas presuntas irregularidades en su máster el de ayer fue muy tibio cuando habló de Carmen Montón y de su problema en en Génova está Nieves Goicoechea Nieves yo no sé si hay pronunciamiento oficial

Voz 0385 47:05 cuando están preguntándoles si tiene es el mismo caso

Voz 0194 47:09 de Pablo Casado y el y estampitas

Voz 20 47:12 nada dijo claramente que en el caso de Pablo Casado es un caso anterior a Bolonia en el que no regía en la realización trabajo fin de máster y todas las dudas que algunos intentaron sembrar contra Pablo Casado conforme avance el tiempo la propia justicia no digo ya ni siquiera los rivales políticos la propia Justicia dijo que Pablo Casado había convalidado adecuadamente sus asignaturas que Pablo Casado había realizado correctamente su trabajo fin de máster y además el propio Pablo Casado desde el primer momento enseñó toda la documentación a sesenta periodista durante tres horas cosa que quién no ha podido hacer parece ser que no ha podido convencer ni siquiera al presidente del Gobierno con lo cual es el presidente del noveno el que tiene que aplicar esta cuantía

Voz 1468 47:50 eso no se plantea dimitir señor Casado rociar a dimitir estamos en directo

Voz 20 47:54 los inocente nunca deben dimitir y al señor Casado es la esperanza que tiene este país para recuperar el rumbo porque estamos viendo que es un Gobierno sin rumbo en cien días dos ministros han dimitido no sabemos si vamos a llegar a verano con todos los ministros en su escaño

Voz 1468 48:09 pues es el las declaraciones de Teodoro García que ha hablado de un gobierno débil habéis escuchado no se plantea dimitir es inocente los dos casos son diferentes el hizo un mal el anterior al plan de Bolonia en el que cumplía todos los requisitos y Carmen Montón además que no lo ha dicho pero en sus declaraciones escritas a través de los medios para los periodistas han dicho que además en este caso Carmen Montón había plagiado el master

Voz 0194 48:35 bueno tampoco salvas no sabemos si no Sergio paralizado Pablo Casado porque nunca ha dejado es verdad que si lo puso a disposición de los periodistas pero lo mismo año exacto lo mismo que había hecho a Carmen Montón con la con los compañeros en la tarántula es exacto no dejarlo crear pero claro para detectar las para detectarla a las copias los plagios uno tiene que tener el documento en sus manos durante un rato venta suficientes para para reconocerlo

Voz 7 49:00 pero es curioso que sea por la vía de la política que haya estallado lo que podíamos llamarlo burbuja de los más cierres no que es algo que se podía ver a venir no hay porque realmente ha habido en este país desde desde la aparición de los martes que por otra parte es uno de los masters que por otra parte es una fuente de ingresos importante amparadas universidades una especie de título Cities en la que tener un máster se había convertido en tan importante que que todo valía para conseguirlo no es curioso que también un lujo por esta vía no por la vía política de título

Voz 0194 49:33 a estudiantes amigos si además voy contigo Javier ver

Voz 9 49:36 sí porque es que sorprende que además se haga desde el ámbito de la política porque da a entender que si no tienes muchos títulos no puede ejercer porque te iba con dirigentes políticos en todo el mundo que sencillamente que es pues han sido buenos en su trabajo

Voz 7 49:52 meros gente mismo deporte dijo socialdemócrata alemán misma lista si el Gobierno no se distingue pues que es la Universitat pero

Voz 9 50:00 yo creo que eso tiene mucho que ver con con el proceso que vive este país las dificultades para la búsqueda de empleo ha situado el tema en máster como un plus que la gente invierte digo que se compren ni mucho menos porque seguro que hay gente que hace Masters y que son con unos niveles de esfuerzo muy muy importantes desde el punto de vista pero hay una manera de distinguir el que sólo es licenciado y doctor que tiene máster y eso desgraciadamente es una cosa que habrá que abordar porque de lo contrario por la vía de subir el listón de la exigencia a las personas que tienen después expansiva política lo que está haciendo al mismo tiempo es poner encima es un problema que es un

Voz 7 50:43 eh así como una llamado la burbuja de los másteres no

Voz 9 50:45 la burbuja si Javier

Voz 0873 50:49 bueno hay dos aspectos que tienen que justamente con las dos cosas que recordaban Noray llevaban la la la el primero en mi opinión no es tanto un problema de titulares sino cubano sino la necesidad que tienen personas que no han trabajado en absoluto y que han pasado directamente de de sus ex

Voz 1715 51:11 estudios universitarios pero no

Voz 0873 51:13 terminan los estudios universitarios e ya dentro de un proyecto político y por tanto carecen de de experiencia profesional y carecen de en ese sentido un currículum problema es quizá más complicado de de explicar no y entonces esa la necesidad de señor Casado de de de otras personas las las tres que han salido hasta ahora de poder decir no no yo es que tenía un máster no bueno es que no he trabajado nunca fuera de de de la política el partido político pero tenía un máster no el otro aspecto es señalaba Joan es un aspecto que la universidad no suele haber Universidad debiéramos reflexionar porque claro esto viene yo creo de un defectuoso sistema arbitrado por la si no recuerdo mal quizá me equivoco por la ministra Mercedes Cabrera un sistema que tiene la excusa de Bolonia mediante el cual lo que antes se ofrecía en la universidad pública con un coste el reducido igual para todos que era una licenciatura se pervierte porque se da un título intermedio que no sirvió para nada aquí el que quiere en un título que sigue sirva peina el mercado profesional tiene que hacer es otro que en cambio cuesta exponencialmente porque los master cuestan unos cuestan realmente un aval

Voz 0194 52:36 están mucho algo eso

Voz 0873 52:39 eso es un elemento de desigualdad social introducida en un sistema universitario que había querido unas características de igualdad y accesibilidad universal pero extraordinariamente más abierto que lo que había sido la universidad en en el franquismo te dejan dejando eso sí según también a perdón termino seguida perdona se une también

Voz 21 53:02 en a alguna mercantilización a la baja porque que haya atención a las necesidades del mercado de trabajo en las empresas no me parece malo pero a una mercantilización a la baja de la Universidad como

Voz 0873 53:15 una especie de contenedor de de de mano de obra barata a disposición de genio que sobre eso tenemos todos que reflex