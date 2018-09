Hora 25 (11/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 pasaba en los martes en los Masters de la Rey Juan Carlos ahora mismo es alguien que está en el Tribunal Constitucional es decir es decir que el rector que mandaba en la Rey Juan Carlos mientras se regalaban Masters forma parte ahora es miembro del Tribunal Constitucional yo no quiero despedir a los tres analistas que me han acompañado desde las nueve de la noche porque estaban aquí para hablar de la Diada sí quiero una valoración rápida luego volveré Nos a Carmen Montón entraremos más a fondo con la Diada pero si quisiera Joan Coscubiela otra vez no voy a decir la cifra mucha gente en las calles otra vez en esta ocasión la Diagonal desbordada es decir yo creo que era lo previsible ya ha pasado se ha convertido se se ha normalizado la Diada qué pasa

Voz 1 00:45 creo que no tiene sentido discutir sobre las cifras se trata de una movilización espectacular tiene siete años seguidos que quiere decir que es algo que no se puede ignorar y que por lo tanto requiere una iniciativa política para resolverlo pero desgraciadamente yo quiero que hoy estamos peor que hace un año porque no sociedad catalana ha producido no si fractura en cualquier caso evidentemente una distancia muy clara dentro a sociedad catalana y sobre todo sobre todo yo creo que el independentismo es consciente porque lo vivido durante este año que el paso de estas movilizaciones a otra cosa más

Voz 2 01:22 se dio ni se va a dar yo he visto hoy

Voz 1 01:26 las declaraciones de las intervenciones he visto dos cosas yo no la desorientación significativa en cuanto a la estrategia de independentismo dos una exigencia bastante significativa casi más a Catalá que casi a Pedro Sánchez no y eso no sé no lo sé porque posiblemente el independentismo no pueda ir más allá de lo que está yendo teniendo en cuenta que hay gente en la cárcel mientras haya gente en la cárcel va a ser imposible resolver ese conflicto lo mismo tiempo será hacer exigencias a Pedro Sánchez que parece que sean difíciles de situar también es en este escenario es evidente que el té

Voz 0194 02:04 en la cárcel lo condiciona todo abortan cualquier cosa

Voz 1150 02:07 que de ese diga es si mira ahora que sea retirado de la política Sáenz de Santamaría quizás estaría bien que algún día explique

Voz 2 02:14 a cómo organizó la la la la la transferencia

Voz 1150 02:18 política la justicia de este conflicto porque sería interesante saberlo sí es uno de los momentos

Voz 3 02:23 el decisivos de esta historia no pero mira

Voz 1150 02:26 que me parece yo no estoy tan seguro de que estemos peor estamos un momento de estancamiento

Voz 0194 02:31 es que la solución es

Voz 1150 02:34 está más lejana mano estamos un momento estancamiento pero esto obliga a cambiar de estrategia estas es mi opinión ahí sí es verdad que el independentismo a demostrar una vez más que cuando se aman las acude urnas calle lo que sea esto está claro por tanto dejemos ya de discutir esto existe está ahí pero sí que tengo la sensación por lo menos hoy me ha dado un poco más esta sensación que el el modelo populista a entorno Puigdemont que arrancó con su candidatura del veintiuno de ese agotado y que lo que está haciendo Push the money Torra además es muy muy reiterativo en la construcción de ese discurso extremista más melancólico que de futuro es elaborar unas un discurso para una resistencia corta pero sin ningún proyecto de futuro y esto es lo que a mí me obliga a pensar que el independentismo tiene que pasar del populismo a lo que yo llamaría la política progresista también

Voz 1 03:32 más importante me ha parecido son las declaraciones del presidente del PNV el Partido Nacionalista Vasco que en forma de consejo ha dicho y hecho los dirigentes independentistas negociar negociar negociar sin poner condiciones aunque la gente esté en la cárcel es muy difícil sin duda pero posiblemente no quede otro otro camino porque y se notaba es decir lo que ha sido una patada hacia adelante durante cinco años constante del independentismo planteando se ve en las consignas de de las siete manifestaciones ahora no hay qué porque desde el dos mil diecisiete dieciocho se visto una cosa la fuerza se mantiene pero el paso siguiente que puede convertir esa fuerza en en en en algo más no da bueno serio en su momento no parece que se pueda dar ahora

Voz 1150 04:20 eso te digo que hay que perder el miedo a violar el mito de la unidad ir da pasos hacia adelante en nota diré

Voz 4 04:28 señores yo agradezco muchísimo que

Voz 0194 04:30 no hayan acompañado que nos hayan ayudado con la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón a pesar de que habían sido invitados a hablar de la Diada y hablar de Cataluña mucho más gracias a otro nombre ya hombre hombre está está muy bien hablar de otra cosa Joan Coscubiela Josep Ramoneda El dietario después encontramos nos encontramos en de dietario Javier de Lucas muchísimas gracias

Voz 2 04:54 y cantados estar con vosotros hasta luego

Voz 5 04:57 hora veinticinco

Voz 6 05:00 si piensas que eres buen conductor pero que han subido el precio de Tous

Voz 0194 05:04 el de coche sigue escuchando

Voz 7 05:06 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 8 05:22 qué fue primero el huevo o la gallina no porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine a dónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta porque no tienen una V

Voz 9 05:35 el uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi Fulbright y garantía extendida encuentra lo en Audi

Voz 8 05:44 son un plus punto es Glenn de Concesionarios Oficiales Audi de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 10 05:52 hoy para ver si completa bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio Ruido silencio siguen las también en Hoy por Hoy punto es sigue las

Voz 11 06:08 Bush Cal aún más vil tan no

Voz 12 06:10 más que en ese sí dando ahora con comer remiten a compras tu perro lo vives por trescientos veintidós euros al mes tan seguro mantenimiento unido en tu cuota y cada tres años y conduces lo último oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en fosas en cuanto ésta no

Voz 5 06:29 de noche a partir de las once y media Larguero Manu Carreño

Voz 13 06:33 tu opinión cuenta todo lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta el número para grandes tus opiniones que creo recordar que si usted me dice Javi Blanco que sí que está bien el número cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 8 06:50 Manu Carreño bandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones que nos también en el Larguero punto es Cadena SER

Voz 6 06:57 sino saber es que en fuiste nunca sabrás

Voz 14 07:00 manera entre tiempos buceando en el archivo sonoro de la Cadena SER para conectar pasado y presente en la madrugada del sábado al domingo a las tres y media una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez confesó

Voz 10 07:13 con síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil Cadena SER

Voz 15 07:20 es posible que TIC de Ignatius sea un baile del Fornel consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha loco nuestra app entra en la sección a la carta selecciona últimos programas de Omaira

Voz 10 07:34 lo que quieras de las fue cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 16 07:43 tú a Londres Marcelo Lippi muy Si Celso en París eso es porque no tienes la guía de la vida de la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al en del mercado y ahora también con toda la información el tumor las claves

Voz 13 07:57 es para que puedas gana entonces ligas tu kiosco la producto recomendó

Voz 17 08:02 la Cadena SER

Voz 15 08:06 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy el Niño en mil lo vecina

Voz 3 08:12 dos setenta y cinco fue entrevistado por Francino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es y en la sección a la carta

Voz 10 08:19 de la app de la carrera se lo que quieras de las es cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 1269 08:29 Frings refuerzos y cerró el coche juez si tuviese es la nueva for trances Colette podría cerrar los desde tu móvil si además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil se queda sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 13 08:43 que tu reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto es

Voz 18 08:50 cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 09:05 caminos verano se mueve y nueve

Voz 0194 09:06 en Canarias a esta hora hay nueva ministra de Sanidad en el Gobierno de España se llaman María Luisa Carcedo y hasta ahora ocupaba el cargo de alta comisionada para la pobreza infantil es la sustituta de Carmen Montón de quién ayer se hicieron públicas las presuntas irregularidades del más que el curso en la Universidad Rey Juan Carlos ella sigue negando cualquier irregularidad quiero esta noche

Voz 0385 09:31 ha presentado su dimisión estoy orgullosa y agradecida por qué el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno he sentido en todo momento la calidad humana el apoyo y el afecto del presidente del Gobierno los españoles y las españolas tienen

Voz 11 09:59 más significado presidente del Gobierno

Voz 0385 10:03 para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social Carmen Montón

Voz 0194 10:14 deja el cargo de ministra de Sanidad la sustituye María Luisa Carcedo Inma Carretero eh estaba en el Gobierno ya como alta comisionada quién es María Luisa Carcedo con el nombre de la nueva ministra Nos encaja mejor lo que comentábamos antes Angels de los plazos tan ajustados para él

Voz 0436 10:30 el relevo porque como dices eh

Voz 0806 10:32 María Luisa Carcedo está en la estructura de la presidencia del Gobierno porque ese Alto Comisionado para la pobreza infantil cuelga directamente de la estructura de la presidencia del Gobierno dentro de la ejecutiva federal del PSOE es la responsable del área de Sanidad

Voz 0194 10:47 consumo Carcedo ha sido fiel a Pedro Sánchez

Voz 0806 10:49 siempre estaba en la ejecutiva del PSOE en la dirección socialista y del primer mandato

Voz 0436 10:55 cuando dimitieron los dirigentes Susan

Voz 0806 10:57 estas para hacer caer al secretario general ella no firmó su dimisión y ella se sumó desde el principio a la campaña de las primarias de Pedro Sánchez cuando no tenía demasiados apoyos ni ni recursos es un referente en el PSOE de Asturias es la madre política de Adriana Lastra que es la vicesecretaria general del Partido Socialista ya tenido responsabilidades en el ámbito sanitario en el Principado de Asturias exportando una persona muy cercana a Pedro Sánchez muy cercana Adriana Lastra a su número dos en el partido ignora

Voz 0436 11:28 ido demasiadas dificultades el presidente del Gobierno para convencerla esta tarde

Voz 0806 11:32 de que asuma esta esta cartera

Voz 0194 11:34 que como decíamos antes y a las cinco menos cuarto el presidente estaba apoyando explícitamente en el Senado a la todavía ministra de Sanidad Carmen Montón ya a las diez de la noche antes de las diez de la noche la Cadena Ser les ha podido avanzar el nombre de María Luisa Carcedo tenía que será alguien que al descolgar el teléfono Pedro Sánchez tuviera casi todas la seguridad de que le iba a decir que si ella es pues la nueva ministra de Sanidad voy a presentar a los analistas que me acompaña en esta tercera hora de programa y hasta el final ellos son Cristina de la Hoz muy buenas hola qué tal buenas noches Ignasi Guardans buenas noches

Voz 19 12:07 qué tal buenas noches y les presento Cuní

Voz 0194 12:10 buenas noches buenas noches que si todo va bien

Voz 2 12:12 en Hora Veinticinco hasta más

Voz 0194 12:16 hasta los días de los días hasta que nos cansamos uno de los

Voz 3 12:19 esto es un aviso de que me voy a examinar esta noche

Voz 0194 12:21 exacto pero es un máster que sí pero yo soy más estricta que la Rey Juan Carlos nos va a acompañar también la directora del diario Esther Vera Esther muy buenas noches también encantada aquí ya saben los oyentes se lo contábamos antes edición especial de cinco desde Barcelona porque el tema del día evidentemente era esas decenas de miles centenares de miles personas que han desbordado o han colapsado la Diagonal de Barcelona pero la dimisión de Carmen Montón nos ha pillado por sorpresa sobre todo insistimos porque a primera hora de la tarde el propio presidente del Gobierno la vía ratificado en el cargo Cristina no tenía otra salida no

Voz 0436 12:58 pues no la había yo lo que me sorprendía era la petición que hecho de comparecencia que alargaba por lo menos en principio su continuidad con una semana entonces bueno no veíamos

Voz 0194 13:08 ante comparecencia en el con que en el Congreso de los Diputados cara

Voz 0436 13:11 Enrique lo califica la misa que se produce la la comparecencia no podría ser antes del miércoles o jueves de la semana que viene y era muy difícil pensar en esa continuidad durante tanto tiempo yo creo que estaba sentenciada por causas internas del propio master pero también de estrategia política porque su continuidad en en cierto modo desbaratada bueno en cierto modo en muy buena medida desbarata va toda la estrategia que puede seguir del Gobierno y el PSOE contra el dirigente del PP que habéis comentado hombre la la la dimisión de monto no es buena no es buena noticia para ellos aunque es verdad que insisten en una y otra vez como ha contado María Jesús Güemes en las diferencias entre un caso y otro pero no no no yo era imposible su continuidad si debía haber sido consciente me cuesta pensar que la última revelación sobre el plagio haya sido el detonante de la dimisión de estaba más que cantada

Voz 0194 13:59 carné ahora voy con el con el resto preguntas vuestra opinión pero hay una cosa que la atención no hay decíamos Si ella sabía que tenía un máster de la Rey Juan Carlos y ella bueno pues no había ido a clase podía pensarse cuando le había llamado Pedro Sánchez para ofrecerle el Ministerio si se lo habían hablado o no se lo habían hablado sólo Vidic pero claro Valencia Ana Talent es que lo del Master era público porque a Carmen Montón se le preguntó en las Cortes valencianas

Voz 0141 14:24 sí buenas noches la ya ex ministra respondía por escrito el pasado veintidós de mayo una pregunta presentada por el ex diputado del PP ahora en el grupo de los manuscritos Miquel Domínguez respondió que en todo momento se han cumplido los requisitos establecidos por la Universidad Rey Juan Carlos I para la realización del máster de Estudios disciplina de os de género como así lo acredita el título otorgado por esa institución y que consta en el portal de transparencia de la Generalitat tiene Oberta que es el portal donde se publican todas las pues tiene referidas a los miembros de la valenciana

Voz 2 14:58 no es que unas semanas

Voz 0141 15:01 DS había publicado que el más que se lo había dirigido Enrique Álvarez Conde imputado por falsedad documental en el máster de Cifuentes y también la profesora Laura Nuño que firma había sido falsificada en el alza de trabajo sin masters de la expresidenta madrileña desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna interpelación Soma sobre este tema montón recordamos con nombraba ministra

Voz 20 15:27 mira el seis de mayo

Voz 2 15:30 además gracias de nada plácet

Voz 0194 15:32 hoy con vosotros pero quiero saludar al catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos Luis Ayala muy buenas noches

Voz 0141 15:38 hola buenas noches otro caso de más

Voz 0194 15:40 Ter con irregularidades en la Rey Juan Carlos Serres

Voz 4 15:44 pite el esquema político que

Voz 0194 15:47 qué hace un máster que no va clase que se cambian notas usted como catedrático de Economía de esa universidad claustro qué sensación tiene

Voz 0141 15:55 bueno pues la sensación es un poco peor trabajo destacó por muchas cuestiones pero sobre todo de cómo unas heridas que es pequeñas que no te voy a decir incluso que es pasado pues está afectando la reputación de de de más de dos mil profesores y a los estudios el más de cuarenta mil alumnos no es una cosa muy muy injusta

Voz 0194 16:17 cómo se lucha contra ello bueno tampoco la Universidad tampoco unos no está reaccionando bueno

Voz 0141 16:28 todo este no no conozco los detalles confió esos actos de este caso último

Voz 0194 16:33 sí pero pero está ligado

Voz 0141 16:36 parte de la Universidad de una institución que tiene que ya desaparecido que ha sido eliminado

Voz 22 16:42 y esperemos que no

Voz 0141 16:44 que no que no vuelva a aparecer en esas prácticas que reiteradas desde luego

Voz 21 16:49 sí que hubo un problema serio de control de calidad

Voz 0141 16:52 y es algo que muchos profesores ni compartimos ni deseamos es más estamos luchando contra ello

Voz 0194 16:59 el claustro exigido algún tipo de reacción al Rectorado

Voz 0141 17:03 bueno esto es un órgano muy específico dentro de la universidad donde hay un número limitado de representantes lo que Si está viendo desde que surgieron los primeros casos de cuentes poco tema Casado

Voz 21 17:15 una movilización cada vez mayor eso es un efecto

Voz 0141 17:18 positivo digamos de esta crisis de un profesor a causa de este hartazgo están movilizando por el sentimiento común que tenemos de defensa de nuestra dignidad nuestro de la de la Rey Juan Carlos sino de toda la universidad pública

Voz 0194 17:33 los alumnos les manifiestan su preocupación porque claro ahora uno tiene un máster de la Rey Juan Carlos signos que es de bajo sospecha pero bueno ya no es garantía de nada pueden

Voz 21 17:42 claro claro lo lo más doloroso de todos estos

Voz 0141 17:45 los estos casos que ya digo que son casos muy focalizados muy concentrados en una parte pequeña de la universidad no pero que son reales y que han sucedido porque ha habido en contestó que lo permitiría ya digo la consecuencia más dolorosa es la INSEE

Voz 0194 17:59 que esto produce en los alumnos

Voz 0141 18:01 pues no es injusta porque no reciben una formación peor que en otras universidades así que nadie

Voz 0194 18:08 cuando su título te digo nadie nadie sospechó que se comercia va de esta manera con con los títulos

Voz 0141 18:14 bueno a ver es que de generalizar el problema de estos problemas que que que tristemente hemos vivido y que estamos sufriendo al conjunto de títulos que que que la Universidad yo creo que es bastante injusto no pero sí es verdad es que hubo un momento en la transición de sistema universitario desde la antigua leía al tránsito de Bolonia donde se multiplicó la oferta de masters como el poco control de calidad eso no fue solo en la Universidad Rey Juan Carlos I no en la iglesia madrileña yo diría que en todas las universidades pero no me madrileña especialmente las universidades oye practicamente todos los títulos que ofertaron las universidades públicas fueron aprobados por la Comunidad de Madrid ya digo con poca escriba de calidad

Voz 0194 19:01 pues catedrático muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches

Voz 0141 19:04 gracias a vosotros y quiero saludar también otra profes

Voz 0194 19:07 es hora de la Universidad Rey Juan Carlos es Begoña Soto profesora titular de Comunicación audiovisual muy buenas noches

Voz 20 19:12 hola con esto nos decía el catedrático Luis Ayala

Voz 0194 19:15 Nos manifestaba la sensación de hartazgo que hay en la universidad entre los profesores y también entre el alumnado lo comparte usted

Voz 17 19:22 sí sí yo

Voz 20 19:24 manifiesto Marta nuevo no sólo por por la mejor no sé como miembro de la voz mejorarse sino como miembro docente en la universidad pública en general en el caso de lo es porque estamos tristemente bajo la lupa y el escrutinio público y de los medios desde hace cierto tiempo que son casos notorios pero lo que está poniendo en cuestionamiento esto existe más de enseñanza publicada Universidad entonces sino como docente de la universidad pública española Le pide reaccionan

Voz 0194 19:54 Versina

Voz 20 19:56 a mi prioridad en concreto sí sí claro que lo pido reacción hizo sobre todo le pido no ir al rebufo de la prensa

Voz 0141 20:02 no

Voz 20 20:03 me parece que ya es que tema o esta cuestión llama a a medidas profundas sano o lo que no podemos ir enseguida a ver cuál es el siguiente

Voz 0194 20:14 es decir usted usted está pidiendo que se abra una investigación y que se averigüe de una vez por todas y que salgan todos los títulos que se han concedido de manera fraudulenta

Voz 20 20:23 que es es que es ese que se examina de los procesos universitarios luso el pasado sino el presente y que no vayamos esperando a que la prensa no os haga reaccionar sino que realmente reaccionemos nosotros como comunidad universitaria no esperemos que la prensa a los jueces nos digan lo que tenemos que hacer me parece que lo estoy diciendo que tenga que ser necesariamente los que más responsabilidad tienen que supongo que es el equipo rectoral sino toda la comunidad universitaria va siendo hora que que que no miremos para otro lado en la universitaria es muy amplia es somos profesores son los alumnos son junto a personal de servicio

Voz 0194 21:02 se lo preguntaba también al catedrático lusa ya les sólo pregunto esté nadie nunca sospechó de que ese comerciaban con los títulos a ello una palabra comerciar las rachas fuertes o lo que será pues quiere que ser pero que se daban sin cumplir los requisitos llame usted como quiera pero si uno consigue un máster sin asistir a clase cuando la asistencias obliga todo haría si se cambian notas cuando ya están escritas en el acta yo no sé si llama comerciar pero me voy a decirle a regalar los sí creemos

Voz 20 21:31 sí que ha habido un uso por parte de cierto poder político de un bien público que es la universidad pública

Voz 0194 21:39 pero la universidad cero concesiones pero la universidad sólo pero Universidad y se lo ha permitido

Voz 20 21:44 en la segunda parte la universidad se lo ha permitido sola ha permitido e hice lo ha dado muchas veces encantada vale eso no no evitan responsabilidades por los dos sitios por el poder político por lo que han hecho uso de ello IFO los que han permitido eso es que nadie sospechaba y bueno a decir lo que lo que tendría que reaccionar toda la comunidad docente no sólo recordad una universidad pública Iber cómo llegamos hasta aquí cómo llegamos hasta aquí por un proceso Bolonia que nos impusieron que se hizo sin dinero que que que que dio la oportunidad que todo esto es que esa forma no favoreciera pero se hiciera vale veamos cuál es el problema hemos lo estos casos mamás que hace poner en evidencia que hay unos procesos unos protocolos que no se cumplieron y que quizás no se cumplen veamos lo que tenemos que hacer

Voz 2 22:39 pues Begoña Soto muchísimas gracias por habernos atendido muy buenas noches

Voz 20 22:43 a través muchas gracias venga recupero

Voz 4 22:46 el análisis

Voz 0194 22:48 después además de las reflexiones podemos incorporarán análisis reflexiones que se hace desde

Voz 0436 22:52 de la universidad en este caso pero

Voz 0194 22:54 pero al al momento político donde la dimisión en un país donde pasan cosas hubo hasta ahora pasaban cosas pero nunca pasaba nada dimisiones que es el segundo ministro decíamos que en ciento dos días de presenta la dimisión a Pedro Sanz

Voz 3 23:06 el uno por irregularidades con Hacienda y otro por haber falsificado supuestamente au plagiado yo preferiría utilizar el verbo plagiar sin citar la fuente esos plagió sin poner fin tan siquiera comillas de de fuentes diversas incluida Vicky de día que en fin los que hemos tenido responsabilidades docentes hemos insistido los alumnos cuidado porque sabemos detectar como pedía pero bueno parece ser que eso no sucedía en todas partes yo creo que efectivamente convencer al profesor profesora estoy de acuerdo que la universidad la Universidad en genérico tiene un problema dieron problemas de credibilidad una por supuesto porque es donde acontecen todas esas denuncias pero esos extensible a cualquier otra quién asegura que mañana no va a aparecer un ex alumno eh

Voz 2 23:57 sí

Voz 3 23:58 llamémosle notorio notorio de a trascendencia pública especialmente Siria de trascendencia pública qué ha pasado para alguno de estos másteres que no se le acusa de lo mismo de cualquier otra universidad pública o también privada porque no española hay alguien que puede poner hoy la mano en el fuego para asegurar que eso no ha sido así porque el problema de los más tres no es sólo lo que venga de Bolonia Italia anteriormente ya ya eran un un una fuente de negocio para paliar la escasez presupuestaria de las universidades porque mucho antes de Bolonia ya había másteres y las universidades ya se buscaron la vida a través de fundaciones y a través de centros de formación continuada etc etcétera etcétera no evidentemente ahí pues no hay tarifa pública aquellos tarifa estrictamente privada entonces estamos seguros que todo lo que se ha impartido bajo ese paraguas ha sido evaluado adecuadamente se han leído todos los trabajos por parte de los profesores como debería ser como si se han leído se ha sabido detectar si se había copiado no se había copiado y media o Google o Dr Google había hecho acto de presencia bueno no es sólo un día habrá que explicarlo y tendrá explique explicarlo individualmente cada uno de quiénes lo ha lo ha seguido hiló globalmente pues ya el cómputo cuando corresponda no eso por lo que respecta a la universidad por lo que respecta a la ministra de Sanidad la ex ministra de Sanidad ha cumplido con los cánones lo negó lo matizó lo explico parcialmente supo que le apoyada le apoyaban tímidamente y al final dimitiría cuando he escuchado al presidente del Gobierno hoy con su tímido apoyo me ha recordado a los presidentes de los clubes de fútbol

Voz 0194 25:42 vamos antes efectivamente no cuando

Voz 3 25:44 no no no estamos cuestionando el entrenador cuando uno oye eso el presidente de

Voz 2 25:48 por eso que le creador un partido o menos menos o ningún partido guardas

Voz 19 25:54 bueno a mí me parece interesantísimo escuchar el tono de la persona que de esta profesora que acaba de hablar no porque efectivamente por un lado dice que hay que examinarlo todo ya que abrir en canal la la la Universidad auditoría o de más no pero por otro lado ella misma en cuanto se le comenta tú misma lo has dicho se comercia asaltado ofendida en cuanto ha ido a buscar responsabilidades bueno sí pero no somos nosotros son los políticos los impuestos es decir hay una falta de autocrítica muy grave por parte de la universidad en el caso concreto de esta ministra por ejemplo yo tengo la impresión y bueno por responsabilidad con esta tertulia por interés propio de haberme leído y escuchado pues todo lo que he podido en este asunto y escuchado esta mañana la entrevista de de de la ministra de la todavía ministra con Pepa Bueno y claro yo tengo la sensación de que esta mujer acertado un regalo pero ella no lo ha buscado no la excusa la dimisión eh creo que ha hecho muy bien porque un político no debe aceptar regalos nitratos de favor pero no es lo mismo que a alguien por beneficio dio propio porque cree que va a sacar algo te ofrezcan trato de favor tú lo acepte e incluso podría podría ocurrir que te des cuenta que han hecho en trato de favor después de haberlos recibido porque es posible que antes de que hubiera esta suspicacia con los Masters veces oye te das cuenta después de Terán convalidado ir hoy dices nada pero quién buscó el trato de favor fue la universidad que esa universidad se dedicó a pescar políticos iba a la caza de políticos porque eran como bueno puntos de honor en su propio diploma mira cuántos diputados tengo ex presidentas diputados y otros cargos no por tanto lo digo en el sentido que yo sí creo que tenía que demente la ministra Osasuna sus explicaciones tenían que ser obvias que no lo eran de ese momento que se vio que las explicaciones tenían todo tipo de giros rocambolescos si no sabía ni dónde estaba los Universidad de cosas por el estilo claramente estaba claro lo he dicho voy llenar descubrí tenía que dimitir pero la universidad tiene que hacer un sentido de autocrítica mucho más fuerte no le echo en cara no en absoluto una especie de condena general yo sido profesor titular de universidad en una reencarnación anterior titular interino pero Love y varios años de necesidad pública y privada pero también la universidad pública ya algo conozco por ahí dentro ese tema no creo que bueno pues hay que atreverse mirar las cosas con más más o con menos miedo a lo que pueda salir

Voz 0194 28:24 de todas formas Guardans tú me dices bueno posteriores no se puede dar cuenta del trato de favor a ver del todo a favor uno se da cuenta al momento cuando a ti te dicen no hace falta

Voz 2 28:33 que vayas a las clases si sabes que es presencial algo puede sí

Voz 19 28:37 fíjate lo que sabes que es presencial la gente tampoco es el de los reglamentos hay gente que sale de los reglamentos de los medicamentos

Voz 0194 28:43 todos los alumnos esta mañana esta mañana Estefanía y Joaquín Estefanía en el mismo programa en el que estaba la ministra hablaba de un caso que ya el conoce de alguien que intentó hacer el mismo Master que la ministra y que eligieron es que tiene que ser presencial es decir era algo que sabían todos los alumnos pero cuando tú recibes un trato de favor si no eres conscientes porque piensas que es lo que te toca como como política no

Voz 19 29:08 no no puede puede ser pero no que sea ilegal los API sí sí sí sí sí sí de que te están adelantando en una cola pero si tú en un sitio bueno pero que dice a ti te deja una cola pues está feo y el político tiene que decir no yo hago la cola como los demás pero también es responsabilidad de quién te dice no salte es usted señor diputado señora diputada bueno pues

Voz 2 29:29 es este luego voy contigo Cristina Esther

Voz 1942 29:32 sí a mi entrada me parece que este caso no no no es tan grave que puede pasar en cualquier lugar y que se ha hecho lo que tenía que hacer es decir me parece muy lógico que si alguien comete un error desde el punto de vista su currículum se en algún momento quería dedicarse a la política de este calado lo que tiene que hacer es dimitir en cualquier país civilizado y lo que hace un político que tiene que rendir cuentas delante de los ciudadanos cuando le pillan es dimitir por lo tanto es un tema de red generación democrática si el presidente del Gobierno llega al Gobierno y quiere ganar las próximas elecciones con una política de regeneración de moco

Voz 0436 30:08 Atica hay Anticorrupción lo que tenía que hacer para empezar

Voz 1942 30:11 la es dar ejemplo por lo tanto es un tema que creo que se ha saldado bien y además el presidente del Gobierno perdía la oportunidad de erosionar a Casado permanentemente si mantenía su propia ministra o las dudas sobre su su currículum académico en la universidad yo creo que en algún en cierta manera en España Se mantiene todavía una cierta picaresca en muchos ámbitos en el ámbito universitario también todos sabemos que la universidad hay centros muy serios y catedráticos muy serios hay universidades realmente que se pueden comparar con cualquier universidad extranjera o con cualquiera de las mejores universidades del mundo pero también hay chiringuitos y creo que hemos dado con un chiringuito el chiringuito lo que hacía era ir a buscar políticos creía que ganaba en prestigio tendiendo determinados nombres y lo que hemos visto es que determinados nombres al revés han acabado con el prestigio de la propia universidad y eso lo hace mucha gente nosotros en el periódico hará publicamos también en ese caso era un es es un centro privado todo como a Iñaki Urdangarin obtuvo su máster en exámenes

Voz 0436 31:15 a ver si Bono a ver

Voz 5 31:18 Rodin lo desprendido de madera desmentir

Voz 1942 31:20 más que nada porque es verdad porque es que te perdono la carrera

Voz 2 31:24 es decir autocrítica claro es que

Voz 1942 31:26 de SL consolidó Se le con validaron asignaturas que no se convalidar nunca empezó la carrera después de que sus propios compañeros y él acabó dos años antes y entonces bueno eso es un centro privado pero en este caso estamos hablando de la universidad pública por lo tanto yo creo que la señora Soto lo que tiene que hacer realmente es no preguntarse porque tienen que ir a rebufo de los Peri de los periodistas sino realmente qué

Voz 0194 31:50 pase de cómo se toman las decisiones en la universidad

Voz 0436 31:53 no se dijo cuando estalló el caso Cifuentes dijo que bueno que comprometía el prestigio de la universidad española yo ya he en esta tertulia defendí que que que puede ser parte de los males de la universidad los chiringuitos Se esa detectado uno pero yo no descarto que haya Master inquietos en la universidad porque creo que igual que se ha exigido un proceso de regeneración y de renovación en muchas instituciones incluso en los propios partidos políticos la Universidad todavía está pendiente yo creo que la Universidad tiene que abrir ventanas tendrá que superar

Voz 0194 32:23 a Gambia que son los grandes males de la universidad

Voz 0436 32:25 el enchufismo el favoritismo tiene que poner saldría yo puedo entender que los profesores salgan en defensa de su labor pero me da la sensación de que la Universidad cuando yo la dejé cuando termine la carrera ya hace muchos años pero que la universidad en este país necesita un repaso y una reflexión profunda hemos de chiringuito como puede haber hablado Esther del caso de de de Iñaki Urdangarin como puede haber otros es mi temor sobre el caso de sobre el caso de Carmen Montón a lo mejor podríamos hacer el ejercicio de imaginar qué hubiera pasado si no hubieran estallado los escándalos de teatros más tres a lo mejor todavía su supervivencia política hubiera estado un poco garantizada no pero claro con la con los antecedentes que hay con el tema de Cifuentes y con la amenaza de la posibilidad de que el Supremo decida sobre sobre el master de de Casado evidentemente era una situación insostenible para la ministra no ya tanto por lo que haya hecho dejado de hacer yo creo que ningún en que en algún momento que te puedan de puedes tener una dispensa de acudir a clase no necesariamente tienes que interpretar que es un privilegio en la medida en que tú puede suponer que hay otros alumnos que también lo han pedido Islam dado a lo mejor no no no tienes por qué porque saber quiénes la única alumna a la que te permiten no asistir a clase el problema en las contradicciones en las que incurrió porque la primera versión que da los periodistas del diario punto es es que iba pero no recordaba que campuseros luego está el tema ha llevado a un familiar Olaizola no fue increíble se hallaban familia yo puedo entender que al mojones de Madrid y Costa no es diferenciar un campus de Vicálvaro de otro no pero pero claro es este es el problema de él

Voz 0194 34:09 buena Cristina si llevado

Voz 0436 34:12 no yo puedo entender que alguien no se que no es de aquí pues yo a veces me cuesta adaptarme en en Madrid y en los barrios periféricos mucho más no pero pero sé yo puedo entender eso de la dispensa pero el tema ha sido las contradicciones evidente lo de la nota no es un tema que a mí me recordaba mucho al de Cifuentes no pone en lo presentado en este caso a diferencial de Cifuentes hay un trabajo de fin de carrera perdón de máster que es el que finalmente la sentenciado no porque porque bueno ya ya ella no ha aludido al plagio ella ella claro

Voz 0194 34:42 ninguna referencia gran referencia ella salida

Voz 0436 34:45 como si fuese una víctima de de bueno en unas circunstancias que no he hecho nada malo pero me voy para no perjudicar con os ha dado respuesta a cuestiones como el plagio que a mí me parece muy grave

Voz 3 34:55 cuando esa mañana Pepa Bueno le preguntaba si le dejaba fotocopiar trabajo ha dicho que no que podía consultarlos pero fotocopiar lo no entonces no sé exactamente por qué

Voz 2 35:05 los descuentos plagio desde las si es que hay más informativos que permite que se lo ha contado Juan Coscubiela aquellos programas informáticos que bueno te lo detectan Olarra pues tienen copyright y yo he seguido la la comparte

Voz 1150 35:20 esencia de la ministra iraquí en fin me podéis llamar lo que queráis pero las meto tomamos nota de lo que ha dicho concretamente acerca de su dimisión ha dicho le he comunicado mi dimisión al presidente de Gobierno bueno es romper un canon

Voz 3 35:36 hasta ahora se presentaba la dimisión al presidente del Gobierno me temo que el presidente del Gobierno después de haberle dado un apoyo tímido en el Senado hoy le habrá dicho oye no me hagas pasar a mí el trago de aceptar tu dimisión así es que no me la presentes mira comunica con lo cual equivale a mi dimisión

Voz 0194 35:57 ya irrenunciable nos comentaban nuestras compañeras que en estado cubriendo toda la tarde todo lo que ha pasado en torno a Carmen Montón nos hacía lleno recuerdo será ha ido una de las dos antes de que ya hablara Llanos anunciaba que ella quería dejar muy claro que era ella la que la que pedí ahora que presentaba como ha dicho que lo dicho

Voz 2 36:17 la Suárez le comunica el comunicado mi dimisión

Voz 0194 36:20 pues que era ella la que comunicaba la dimisión al al presidente del Gobierno

Voz 2 36:24 por eso desde un punto de vista Protsyuk protocolario sería discutible porque su rangos inferiores

Voz 3 36:29 el presidente del Gobierno con lo cual no se sido uno baile

Voz 2 36:31 como tú presentas porque luego el estuvo súper

Voz 0194 36:35 el superior tiene la capacidad decir la acepto

Voz 2 36:37 no te la guardando si quería añadir algo no no no ya sobre la dimisión es irrevocable sonó eso podemos hacerlo contratado personal pues dejan de cómo ha salido y aquí la cuestión también de Cifuentes y hemos estado hablando también a lo largo de la tarde

Voz 0194 36:53 las diferencias y semejanzas entre Cifuentes entre Casado entre los casos de Cifuentes casado Carmen Montón Severino Donate buenas noches estás ahí no esto eh tú has hecho una comparación entre la división de Cifuentes y la dimisión de Mons

Voz 1900 37:06 sí un poco así es la carrera pero ya algunos son algunas de las comparaciones las habéis apuntado aquí pero bueno vamos a ello haciendo números entre la dimisión de Cristina Cifuentes y Carmen Montón han pasado ciento cuarenta días sólo cuatro meses y medio es evidente que no son iguales salvo su dedicación a la política un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I una dimisión vamos con las coincidencias Carmen Montón ha comenzado exponiendo sus logros al frente del Ministerio de Sanidad ha alabado la labor del equipo de gobierno del presidente

Voz 0385 37:38 pues para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 1900 37:47 Cristina Cifuentes también argumentó que se marchaba para no perjudicar su trabajo el trabajo que ya había realizado al frente de la Comunidad de Madrid

Voz 23 37:55 toda esa gestión no se podía pueden y yo quiero asumir la responsabilidad de poner en riesgo toda esa gestión

Voz 1900 38:03 vamos avanzando Cifuentes pese a las Iron Wole irregularidades que rodeaban a su máster y el vídeo posterior que colmó la paciencia de Mariano Rajoy se fue sin admitir su responsabilidad sin aceptar actitud punible alguna en el caso de la universal

Voz 23 38:19 me voy con la cabeza muy alta me voy con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal eso no lo voy a negar pero me voy

Voz 0194 38:27 Moltó tampoco

Voz 1900 38:29 no entra ninguna tacha es reiteró

Voz 0385 38:32 dado que no he cometido ninguna irregularidad lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila

Voz 1900 38:46 Cifuentes se despidió haciendo una lista de agradecimientos yo quiero agradecer

Voz 23 38:52 agradecer a muchísimas personas a tantas que que probablemente me olvidé alguna

Voz 0194 38:58 tanto con buena cara montón también

Voz 1900 39:00 se ha ido con agradecimientos

Voz 0385 39:03 a todos y cada uno de los compañeros y las compañeras del Partido Socialista me el Partido Socialista Obrero Español su apoyo y su cariño

Voz 10 39:15 bajas en buenas noches se cierra

Voz 0194 39:19 una historia más pues una historia que queda cerraba otra dimisión por un máster irregular en la Universidad Rey Juan Carlos Gracia se ve

Voz 1900 39:28 algo

Voz 5 39:31 hora veinticinco

Voz 13 39:35 un Botero siente la libertad del viento en su cara un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 24 39:42 le tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro

Voz 19 39:47 ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 24 39:50 cuatro ocho cinco sueros bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 13 39:57 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 11 40:03 treinta y tres mil ciento treinta y nueve

Voz 13 40:07 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti viento ilusión buenas noches que recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión

Voz 11 40:30 busca tan

Voz 12 40:32 no más Zidane ahora con compras tuvo la periodista por doscientos ochenta y cinco euros al mes tan seguro mantenimiento unido en tu puta tres años y conduces lo último oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en punto esta no

Voz 8 40:51 qué fue primero el huevo o la gallina porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine adónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta

Voz 9 41:02 por qué no que no son Aute del uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Austria

Voz 8 41:13 son plus punto es Glenn de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 18 41:18 cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 41:30 diez y cuarenta y nueve cuarenta y uno

Voz 0194 41:34 Arias vamos a hacer bueno vamos a abrir un paréntesis porque no sé si tenemos que volver a la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón en cualquier caso vamos a hablar de lo que no sabía traído aquí a Barcelona quiere la celebración de la Diada la celebración del once de septiembre acompañan en la tertulia Ignasi Guardans Cristina de la Hoz Josep Cuní y Esther Viera está también aquí conmigo Pablo Tallón buenas noches Angels qué tal vamos a hacer así como un rápido repaso de lo que ha pasado porque ha habido Parlamento sabido balance ha habido cifras por dónde empezamos pues si quieres

Voz 1673 42:03 por por casi casi el final por un elemento importante como es como lel Guber y más concretamente el presidente Torra La

Voz 2 42:10 la movilización de hoy aquí dos elementos

Voz 1673 42:12 cabe interna asegura que su ejecutivo toma nota iba a llegar hasta el final para conseguir la independencia y mirando hacia el Estado vuelva a pedir la libertad de los presos y apunta de nuevo al referéndum pactado

Voz 25 42:23 le pido al presidente Sánchez Le pido a los ciudadanos de España es que siempre va a venir la misma respuesta en Estado español es que es lo mismo que gobierne el presidente Rajoy que el presidente Sánchez por favor apliquemos la máxima inteligencia política escuchemos la voz de la gente estamos en el siglo XXI estamos en el dos mil dieciocho no puede ser no puede ser que hay presos políticos exiliados

Voz 1673 42:47 y qué es lo que ha pasado en los discursos de esta tarde pues se ha hablado de los presos sí aunque es verdad que menos de lo que algunos le hubiera gustado pero también de la necesidad de implementar lo que las entidades soberanistas definen como el mandato democrático del uno de octubre en esa línea la presidenta de la Asamblea Nacional la da Lucie exige a los partidos al guber rigor honestidad y determinación

Voz 5 43:09 Capri Brit se fresco Luck Junta Partit

Voz 0194 43:13 Pedimos que priorice el interés colectivo

Voz 1673 43:16 el partido y que desde el guber os vais a preparar para un embate democrático y que no paséis del discurso de la ley a la ley y las estructuras de estado a decir que todo se lo tiene que hacer la gente desde la calle todos debemos hacerlo apunta palos ya que también viene a decir que estaría bien dejar de insistir en un referéndum pactado que dice no llegará todo esto en una manifestación anchas como el tornillo a miles de personas a un millón según la Guardia Urbana y que ha tenido aquí su punto álgido

Voz 10 43:49 uno La sonora que ha dejado la Diagonal en silencio

Voz 1673 43:51 durante unos minutos para después iniciar como si de una hilera de fichas de dominó se tratara una cadena de gritos que ha empezado en la plaza de las Glòries y que acabado en Palau Reial donde estaba

Voz 0194 44:00 el escenario hemos escuchado lo que decía la lectura que hacía el presidente qué balance hacen los independentistas de la movilización después

Voz 1673 44:06 ahí bastante satisfacción en algunos te diría que incluso euforia escuchábamos las palabras del presidente que estaba realmente visiblemente incluso eufórico había un punto de miedo cuando preguntabas en público decían seguro que se va a llenar la Diada lo decían todos los independentistas pero en privado había algunos que te admitían que podía haber un punto de de cansancio

Voz 0194 44:24 eso de frustración quizás no

Voz 1673 44:26 Nava entonces a ver la Diagonal llena sido casi un alivio para muchos de ellos además lo venimos contando estos días el presidente y el guber en general planean este otoño como un otoño de movilizaciones constantes hasta que llegue el juicio y en ese sentido les da un punto pues de de esperanza de cara a las futuras movilizaciones a las que vendrá pues seguro el uno de octubre el veintisiete de octubre pero sin duda cuando llegue cuando llegue la la sentencia

Voz 1 44:51 es verdad que

Voz 1673 44:52 si había algún dirigente que creía que hoy se ha conseguido una movilización tan amplia no porque la gente esté movilizada ilusionada con la República sino porque querían responder a los encarcelamientos de los dirigentes independentistas lo apuntábamos en la crónica anterior hay alguno que lamenta que no hayan estado muy presentes

Voz 0194 45:09 discursos de esta tarde gracias Pablo hasta luego hasta la próxima Pere Aragones vicepresidente del gobierno catalán muy buenas noches

Voz 21 45:15 y te puedas noches escuchábamos la lectura

Voz 0194 45:18 qué hacía el president de la Generalitat que lecturas Esquerra Republicana de la movilización de hoy

Voz 3 45:23 bueno pues que ha sido la movilización

Voz 21 45:25 invasiva más centenares de miles de personas han salido a la calle para pedir la independencia de Catalunya para defender esta propuesta política y además en este año es tan bien sabido la calle para pedir la libertad de los presos políticos y de los exiliados y la situación en Cataluña debe afinado la vehicular cede a través una mesa de negociación pero evidentemente para que una mesa de negociación sobre negociación lo franca entre iguales pues todos deben participar en libertad esta negociación

Voz 0194 46:00 pero la libertad de los políticos presos no está en la mano del Gobierno está la mano de la justicia

Voz 21 46:06 el Gobierno es parte en el proceso a través de la Abogacía del Estado que está personada como parte en la Fiscalía a nivel general pues sigue en esta causa que es una causa que no son la causa particular porque es una causa general fíjense fíjense ustedes que el presidente del CGPJ hizo múltiples alusiones a este proceso aún proceso concreto en el discurso de apertura del año judicial por lo tanto no es una causa específica es la causa muy importante iría una dimensión política que merece la escapa

Voz 0194 46:43 pero insisto que que que tiene que hacer el Gobierno que puede hacer el Gobierno para conseguir la libertad de los presos o una sentencia absolutoria que debería hacer el Gobierno que debería hacer Pedro Sánchez

Voz 21 46:54 no están personados a través de la Abogacía del Estado tanto la Abogacía del Estado pues puede tener una posición diferente no alinearse con las peticiones que he ido haciendo tocó para mantener la prisión provisional en la que hasta el momento durante y a las oportunidades al Estado hasta el momento cuando voy un gobierno del Partido Popular durante todo este tiempo la Abogacía del Estado se ha alineado con las tesis de Vox pues ahora en principio y también debido la nueva orientación a las política en general se del Gobierno pues debería ser diferente

Voz 0194 47:34 decía el eslogan de la manifestación de ayer hacen República que quiere decir pública

Voz 21 47:41 pues que debemos seguir adelante con este proyecto político en Cataluña hubo un referéndum el uno de octubre este referéndum que lo fue reconocido sino que de hecho fue perseguido y desde el punto de vista policial y judicial por las instituciones del Estado pero que nosotros os compromete políticamente por lo tanto los vamos nunca renunciar a nuestro proyecto político de hecho pero yo creo que la manifestación de hoy de presidente Torra también espacio la valoración similar debería llevar a reflexionar al Gobierno del Estado de la necesidad de encauzar la situación podía en Cataluña hacia una negociación política de fondo y dejar de utilizar el Código Penal

Voz 0194 48:24 desde que nos compromete políticamente el referéndum ilegal del uno de octubre porque dice que nos compromete políticamente

Voz 21 48:32 porque evidentemente hubo dos millones de personas que participaron en esta referéndum que los partidos independentistas que además ganamos la mayoría parlamentaria en las elecciones del veintiocho de diciembre la mayoría en

Voz 0194 48:48 la mayoría en escaños la mayoría absoluta

Voz 21 48:50 escaños la mayoría relativa votos también hay más votos a favor de la independencia que votos que tienen los partidos doscientos cincuenta y cinco

Voz 2 49:01 qué es eso que sumas hace señor ahora

Voz 0194 49:04 es sencillo que

Voz 21 49:06 Núñez que República la CUP tiene más otros absolutos que Ciudadanos Partido Popular y Partido Socialista