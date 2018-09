Hora 25 (11/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 0194 00:15 y saludamos hasta ahora los oyentes de Carrusel que se incorporan ahora hora25 en el análisis Ignasi Guardans Cristina de la Hoz Josep Cuní Esther Vera sobre la mesa dos temas la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón y ahora el tema que teníamos sobre la mesa era la celebración multitudinaria otra vez por séptimo año consecutivo de la Diada de Cataluña Josep Piqué valoración hace su de siete años centenares de miles de personas en la calle

Voz 1 00:40 pues diversas una que a esos siete años le añado también la manifestación de condena la sentencia del Estatut que no se cuenta en estos siete porque fue a principios de verano del dos mil diez ya había ahí ese millón por lo menos de personas son muchas

Voz 3 00:56 salí en esa en si me permitís la cuña salina

Voz 1 00:59 lo lo lo lo digo porque es muy importante porque algunos dicen que todo empezó ahí yo no sé si empezó ahí porque eso del flashback que es muy muy muy relativo pero bueno esta esa siete estaba ocho a partir de la cuarta manifestación recuerdo que uno de los encarcelados me dijo el próximo año la quinta iba hasta porque eso no podemos intentar que se repita tanto tiempo bueno llevan siete meses sigue repitiendo porque el en la línea de lo que decía Ignasi guardando hace un momento porque nada se mueve en la base social del independentismo se mueve en la esfera política porque los independentistas pues en cuando organizan entre ellos una representación de discordias realmente lamentables pero eso no hizo piden en la base social al contrario porque esa base social que hoy la representado en sus palabras por cierto la presidenta de la en está convencida de que al final si los políticos no están a la altura lo estará a la calle lo estará la sociedad y esta cita del once de septiembre es cada año una reconversión de esa misma cita del año anterior y así llevamos siete el del Estatuto ocho

Voz 0436 02:17 Cristina yo discrepo un poco de esta visión de que esa base social en del independentismo no puede hacer más que crecer porque hombre en una vale

Voz 1 02:28 yo he dicho que se reproduce reproduce pero era

Voz 0436 02:30 el el independentismo en Cataluña no va a desaparecer evidentemente el debate sobre la dimensión de ese independentismo yo siempre ha defendido que este este movimiento tiene mucho de copular tiene mucho de élites es decir cuando Convergència pone en el año dos mil doce se envuelven esa bandera siendo como era entonces Soraya no pero siendo como era entonces el partido hegemónico muchos de aquellos votantes les siguieron sino fuera una caldera constantemente alimentada desde las instituciones catalanas como hemos visto estos días y además dejando muy claro que es una Diada sólo para los independentistas yo creo sinceramente que este movimiento es verdad ha adquirido una dinámica y las asociaciones soberanistas como la NC Omnium Cultural que no piensan lo mismo y que están también divididas como está Junts per Cataluña IRC que ha sido muy muy claro lo que lo que ha dicho Pere Aragones cuando dices siempre hemos estado a favor una salida pactada si no estuviera alentado de alimentado desde las propias instituciones yo estoy come

Voz 0194 03:36 es lo que es lo mismo decirte que estés muy es muy importante que movimiento perdería criminal perdería fuerza hay perdería vigor Joker

Voz 0436 03:43 que está está en estas ese es el inyecta cada cada a veces además con el uso de dinero público incluso es él está con el uso de los medios de comunicación públicos Se les está inyectando continuamente no a la sociedad Ése es ese grado de de de de convencimiento además de creo que tenemos que hacer es cumplir el mandato democrático del uno de octubre sinceramente si si en algún momento la diligencia independentista volver a cierta sensatez que se está echando de menos desde hace mucho tiempo yo creo que bueno esta esta ha sido una manifestación que todos coinciden en que ha sido con que en un enorme poder de movilizador pero que ha sido menos numerosa que otros años pero si de verdad Si de verdad él no estuviera alimentada artificialmente como ésta de manera continua yo creo que volvería a lo mejor no no no a los porcentajes que tenía Anteriormente el independentismo pero no a lo que estamos viendo ahora siguen las dudas

Voz 0194 04:36 Ignasi Dexter

Voz 1 04:37 sí yo no yo no creo que todo lo que se está haciendo esa contradictorio una cosa con otra cosa por supuesto que esté independentismo

Voz 3 04:43 oye esta gente de hoy en parte reciben doctrina reciben doctrina sino recibiendo doctrina pues como la fe si la fe Si el párroco cada domingo no te alimenta la fe pues es posible que la pierdas claro efectivamente párrocos y en algunos casos desde el campanario de la Plaza Mayor yo os admiro a tus hay de eh con con con con estilo de muyahidines en la en la Plaza Mayor de Vic no osa por supuesto ITB tres funciona yo he sido muy crítico tres funciona también como muy jardín televisado en algunas secciones así es yo sí lo veo ahora negra de llamarle artificial no porque eso eres efectivamente un gobierno que se vota Isère retroalimenta mientras los demás no tengan nada que ofrecer que no tienen nada

Voz 0194 05:27 no ofrecer es que no sé tampoco que se por ofrecer buenos y no se pueda frente dejará que Estatuto mira lo que es lo que es

Voz 3 05:34 que deba ofrecer algo más que eso es que no sé aún no lo que quiero decir es que efectivamente esto José va a quedar así atrincherado o va a seguir creciendo mientras no haya alguien capaz de ganar las elecciones en Cataluña y proponer otra cosa otra cosa que no tiene que ser la antítesis sino que tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que por lo menos se algún independentista decida qué va a aprobar otra cosa

Voz 0194 05:56 es no pues seguiremos donde

Voz 3 05:59 lo que estoy diciendo es verdad que desde luego

Voz 0194 06:01 yerno de Sánchez está en esa clave intentar ofrecer otra cosa Cobián después tanta recibiendo mucho mucho Amira hace lo era de Sánchez

Voz 1 06:08 con ochenta y cuatro diputados lo que proponga sobre el futuro de España no le interesa nadie este que no se lo creen

Voz 0436 06:13 por ejemplo porque no creo que esté el independentismo tapones

Voz 4 06:16 no sé la generación menos Esther nadie entiende que el Gobierno cuota de del año dos mil doce lo que hizo en realidad la élite política es sumarse a la ola de la calle en realidad no no fue no fue la la la no hubo movimiento tanto de dirección política lo que hubo es un movimiento popular al que se sumó la política hilo capitaneó

Voz 3 06:38 no es verdad perdón es históricamente falsa

Voz 4 06:41 además recuerdo perdona un momento por favor yo recuerdo perfectamente cómo se sumó el gobierno de Cataluña a la manifestación ir a manifestaciones

Voz 5 06:49 los locales buena suerte perdona que decíamos fíjate fíjate

Voz 0194 06:53 en aras Cervera deja terminales del Verona acá hace boinas

Voz 4 06:55 pues me me llamas mentirosa no

Voz 5 06:58 estoy que que viene aquí es que

Voz 4 07:01 ah y el movimiento empezó después de la sentencia del Estatuto se convirtió en un movimiento popular muy importante el Gobierno se sumó al Movimiento Popular después han convertido con han convertido si completamente los los intereses creo que es un error no valorar la la importancia del movimiento y la tenacidad el movimiento independentista y la gran mayoría del movimiento independentista considerar que esto es una masa enajenado que en realidad responde a unos medios de comunicación perversos creo que es un error político de gran calado es el error político que llevó a externalizar la solución del problema más grave que tenía el Partido Popular sobre la mesa que era la arquitectura y la arquitectura política de España a enviarlo a externalizar lo a los jueces y creo que esa especie de de desdén de no valorar de considerar que esto es una masa enajenado es lo que nos está llevando a las al punto en el que estamos hoy

Voz 1 08:00 ni la gran concentración de hoy tampoco puede desvincularse de lo que pasó el uno de octubre del año pasado si alguien creía que el independentismo había perdido fuelle yo y no llenaría la Diagonal es porque se pasaba por alto las imágenes de la represión policial del uno de octubre ya a partir de ahí podríamos hablar también de los errores de los independentistas como el señor aragonesa hace un momento de dar por bueno un referéndum que no fue que no fue homologable porque aunque sólo fuera no por los ciento cuarenta y tres colegios electorales que cerró la Guardia Civil la Policía Nacional de mala manera sino por los más de trescientos que cerraron los Mossos d'Esquadra de manera tranquila sin que nadie dijera nada evidentemente cuando en un referéndum se cierra en la jornada electoral más de cuatrocientos treinta colegios electorales nadie puede dar por bueno el resultado y cuando además se echa mano de una especie de censo universal que no está homologado ni puede ser homologable por ninguna democracia de ahí que puede haber muchas quejas internacionales de aquel día acerca de lo que hizo el Gobierno español y la policía de lo que hicieron pero ninguno de los que se queje por eso da por bueno a que el resultado como un resultado fiable legal democrático

Voz 0194 09:24 guardans ahora ahora voy contigo pero déjame que salude que nos está escuchando Inés Arrimadas C's muy buenas noches

Voz 6 09:30 hola buenas noches que trabaja muy bien

Voz 0194 09:32 cuando valoraciones a la movilización de hoy en en Barcelona otra vez señora Arrimadas decenas de miles de personas en la calle la fuerza el independentismo Se mantiene intacta al menos en cuanto número de gente manifestándose

Voz 6 09:45 hoy hemos visto una vez más una gran en Barcelona como la que se vio el año pasado como la que se dio en octubre con manifestaciones constitucionalistas yo siempre pero aportaron una idea que quizás unas excavadoras y es que dices

Voz 0194 10:00 sí

Voz 6 10:02 hablando de demostración sobre el que pueda ese cualquiera quería vámonos que ella Sapone que es la fiesta de todos los catalanes igual que hoy en día abrazaron si AVE valenciana aquí la diferencia es que el Gobierno Delgado ha apostado claramente por email ya ideología o retornen caminó que es la ruptura y qué es lo que hay por tanto lo sorprendente no es que bueno vemos a gente a la calle querido muchísima gente en la calle igual que como muchísima gente en las manifestaciones constitucionalistas la diferencia es primero que la de hoy está convocada por el propio Gobierno cosa que no ha gastado convocada ninguna manifestación constitucionalista y segundo que hoy se supone que es el día de todos los catalanes por tanto como Diada de Cataluña pues evidentemente más de media Cataluña no ha estado invitada estado absolutamente como por parte del Govern a día de hoy y es una pena porque esto no es lo normal en el resto de comunidades autónomas

Voz 0194 11:04 pues señora Arrimadas muchísimas gracias y muy buenas noches hasta luego Ignasi a ver yo no

Voz 3 11:11 llamó mentiroso a nadie cuando el debate sobre la historia sobre Napoleón murió durmiendo en un caballo pues es un debate histórico no es llamarle mentiroso a quién cree que murió a caballo resulta que no yo estaba ahí con dos te empezó o no esto estamos una tertulia hay otro día

Voz 0194 11:27 de de los que estaban de los que estaba de los estaban ahí el día que todo empezó hay unos cuantos aquí no no no no en la ejecutiva de un partido vale vale eso sí eso sí en la ejecutiva de un partido político

Voz 3 11:37 no donde se tomaban decisiones sobre cómo alentar el independentismo en los pueblos y como fomentar la NC no quiere decir eso hundía los puedo escribir con más calma pero yo he visto cómo éstos se hizo desde arriba hacia abajo si después se siguió ahora el matices eso significa que son todos aliados no en absoluto negar el valor de la publicidad es no vivir en el año en que estamos o es que alguien cree que la asimilación que sean centró un jarabe con burbujas un jarabe negro con burbujas las la chispa de la vida de la felicidad y la alegría el amor no nace de la publicidad sea uno le dan ese jarabe a secas sin más e hizo lo da en que no haya visto nunca ningún anuncio de árabe pues nunca ocurrirá la la la cantidad de virtudes que elevemos porque nos anima a nos nos acerca al amor y a la paz y hay un calzado el Deportivo que uno lo compra en lugar de otro porque supone reto personal y supone ir no es necesariamente mejor que el otro que negar en el año dos mil dieciocho que la publicidad funciona que las masas pueden escuchar mensajes que la propaganda funciona hombre es no conocer ni el silencio del siglo XXI en el siglo XX

Voz 5 12:40 pero no es una realidad

Voz 1 12:43 esa publicidad es de todos y para todos no porque

Voz 5 12:46 no porque el poder lo tiene unos ir por la televisión pública londinense pero sí pero dinero solos pero Ignasi perdona perdona un momento no

Voz 1 12:55 pero es que estamos hablando por ejemplo de la televisión pública catalana catorce por ciento de la audiencia en Cataluña el otro ochenta y seis que consume no no recibe el imputado contrario en cambio cuando se convoca ahora lo citado ahora la señora Arrimadas acude pero solo ha acudido una sola vez después de muchos intentos frustrados advertencias de que se van a convocar muchas pero no se convocaron está son muy fácilmente

Voz 3 13:20 en un lado y un mensaje lleno lo otro hay diez

Voz 1 13:23 es por tanto también son las reglas de la publicidad

Voz 3 13:25 en un lado hay un solo mensaje martilleando el otro no se sabe qué mensaje hay por tanto no cala nada de porque grandes Sage

Voz 0194 13:32 déjame alegre contigo Cristina Pérez m que salude el primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta muy buenas noches buenas con una sola pregunta allí es la valoración la lectura que hace el PSC de la movilización de hoy en Barcelona

Voz 1591 13:45 la otra gran movilización importante muy similar a la del año pasado yo siempre sin desmerecer la asistencia a las manifestaciones prefiero fijarme en los resultados electorales y hay más de dos millones cien mil catalanes que votaron a partidos independentistas que votaron a personas que en su mayoría están en en la cárcel lo están fuera de España yo creo que ese es el dato político relevante independentismo sigue convencido inmovilizado por lo tanto las cosas no han cambiado mucho a pesar de que ha pasado un año desde el dos mil diecisiete

Voz 0194 14:24 por aquello de las dos mitades se antes y lo preguntábamos a a Pere Aragones y desde Madrid desde el Gobierno no se puede cerrar los ojos a la movilización de hoy

Voz 1591 14:35 tampoco a la gente evidentemente cuando hablando de vienen de un número de gente tan importante y yo mismo sigo refiriendo a los datos de las elecciones en cuarenta y siete coma ocho por ciento obtuvieron los partidos que que reclaman la independencia es imposible cerrar los ojos ante esa realidad y por lo tanto

Voz 7 14:58 la misma manera que tampoco se puede obviar

Voz 1591 15:01 que una mayoría pues moles vio su apoyo tenemos una una sociedad dividida en dos mitades córneres unir y hay que encontrar un camino que térmica que una amplia mayoría decida seguir hacia adelante porque si no este empate infinito los ponen un pantano del que nadie sabe

Voz 0194 15:22 Miquel Iceta como siempre muchísimas gracias Diego buenas noches Christie Cristina me gusta mucho el término que habéis utilizado antes de clasificación yo creo que estamos efectivamente unificación en la que de todas maneras la sensación que he tenido hoy después de escuchar los discursos algunos total y absolutamente delirantes como lo de los abogados de Puigdemont Ponseti que han hablado el delirio de la policía paramilitar del fascismo de que Franco estaría contento del Estado corrupto de la ley de Castilla yo no sé si si están ha producido sonó pero ha sido la verdad de vergüenza

Voz 0436 15:54 Tina y que en realmente resultado emplazado no ha sido tanto lo que califica como el Gobierno de Madrid sino como el propio independentismo es decir cuando se exhorta desde desde desde la tribuna a que a que se proceda no a la culminación de esa república catalana realmente que insista exhortando a Torra esas rece esa el gobierno de la Generalitat mando dan la sensación de que no ha sido tanto una manifestación en contra del resto de España de los españoles como a favor de que de que simplemente aquél mandato Se supone darle dicen que votaron dos millones de personas que no sé dónde sacan tampoco el dato de censo decidieron quedan dos millones como hubiera podido decidir que eran veinte pero en todo caso lo que no he visto es es la voluntad por por ninguna parte de de salida del atolladero la gran diferencia entre unos y otros es que es que unos están en el incumplimiento de la ley en la desobediencia lo sarta recientemente ya la unilateralidad y los otros están en defensa del orden constitucional yo creo que que en ese sentido no se puede cargar la culpabilidad y las tintas de manera equidistante entre unos y otros ni mucho menos

Voz 0194 17:04 está aquí conmigo en Barcelona José Luis Sastre buenas noches Lee hoy de manera excepcional recuperamos una sección que si vamos a la temporada pasada que son los pasos perdidos porque vivirlo

Voz 1071 17:18 los pasos a Sastre le han llevado hasta la manifestación de la dije te iba a decir que baña tantas dianas que al final uno se pone a buscar las diferencias con otras pero sería más preciso decir que van tantas manifestaciones independentistas durante la Diada que uno puede buscar las diferencias con otras manifestaciones porque la Diada al menos en origen era otra cosa la diferencia era básicamente el color el amarillo estaba claro que estaba en lazos de chapas en rosas hasta en pendiente sería además el amarillo ya casi ha dejado de ser un color aquí es una pancarta pero también estaba el coral que es cómo han ido a llamar a ese cruce de rosa y naranja de las camisetas que se vendían a doce euros por cierto viada cromática tanto que algunos han traído hasta de Heras negra de la SER y vernos ha preguntado qué radio somos algo pensar si tendría o no te atendía al final los ha tenido tiene apenas veinte años los está contando que la bandera negra que muchos llevaban hoy la crearon los independentistas porque el negro es el contrario de la bandera blanca de rendición luego lo pusieron una cruz y una estrella ya han encontrado un nuevo estandarte por cien esto faltaban más banderas

Voz 8 18:21 la estrellada aparte

Voz 1071 18:24 podía ir buscando diferencias pero muchas cosas ya las habías visto antes la cifra del millón que su símbolo más al final los castellers las hileras de autobuses las esteladas como capas las familias enteras gritos por supuesto pero por alguna razón menos gritos que antes menos cánticos de independencia de las calles eran siempre nuestras muchos de libertad medios de comunicación por supuesto pero por alguna razón menos medios extranjeros que antes si Barcelona en septiembre en octubre pasado había veces que parecía un plato los que sí estaban los helicópteros porque silbaban ahí lo escuchan es porque era el helicóptero de la Policía Nacional eso hemos visto con uno libreto hay una grabadora y un grupo al ver la libreta y al ver la grabadora se ha puesto a señalar nos llamó rumoreaba entonces uno de ellos sean los acercado a preguntar si es que éramos policías al ver que no tampoco te ha mirado bien si ha mirado con cara de qué hace usted aquí en este momento se queda más tranquilo pero por si acaso ha preferido que no le grabamos exacto yo te lo cuento y tú lo cuentas nos ha contado que quiera la independencia que vería de un pueblo muy pequeño que reclama una rotonda Cándida mente le hemos preguntado ley dependencia crees que tratar a los rotonda sí claro habrá dinero no lo hemos podido grabar nos lo ha contado nosotros ahora lo contamos no en la primera vez además hoy en Castilla Castilla el señor no hemos hecho otra mitad de la manifestación viene de Castilla y León llevaba en la solapa un lazo amarillo ni José catalán seria independentista usted no vive a gusto en España

Voz 5 20:00 a gusto pero no tiene que ver una cosa con la otra

Voz 10 20:05 en vivo perfectamente siempre que me he movido el paquete zona geográfica de de España yo viví

Voz 1071 20:11 sí lo mismo bien después momento que antes contaba Pablo la ola de sonidos primer han hecho antes de hora así que luego ha habido que repetir un silencio y luego al final un estruendo es el silencio después han venido los gritos de libertad los aplausos en las calles bolsas amarillas como lazos así en la Diagonal como en el paseo de Gràcia en la Rambla de Catalunya que allí unas la pregunta que cambiaría o que cambiará después de cambiará ojalá ha cambiado cientos de porque se manifiesta así no va a cambiar

Voz 10 20:49 el de los politicos que también lo situación vía

Voz 1071 20:52 pero mágica la de sonido en realidad ha sido silencio y un grito y luego cada uno a su casa como si hubieran hecho la República de la que hablaban las

Voz 11 21:00 sin una pensando Sastre que más que rotondas amigo que me gustaría es sí a la independencia en lugar de tres rotondas que opinan que la gente impusiera a los intermitentes en las rotondas

Voz 0194 21:11 pero tú crees que con la lo vas a conseguir un país ni en mi país es una de las dependencias independencia Màrius Carol director de La Vanguardia muy buenas noches

Voz 1591 21:21 es placer

Voz 0194 21:22 vamos en esta nueva temporada muy bien esta temporada estamos cerrando el programa todas las noches con la puesta de algún periódico para la mañana siguiente hoy estamos en Barcelona y queríamos conocer la apuesta o la lectura o la visión que tiene la vanguardia de la manifestación de hoy

Voz 1591 21:36 o no nosotros estábamos repasando las forzados de los últimos seis años nos hemos dado cuenta digamos que en esa fecha se repite cada año con con un leitmotiv diferente pero se repite esa imagen de centenares de miles de personas que que llenó las calles no yo creo que esas dos mil doce hubo un salto cualitativo de lo que fue una jornada festiva de el pueblo catalán esos el pensemos que desde el año mil novecientos ochenta la Diada es la fiesta nacional de Cataluña es la fiestas de todos los catalanes pero yo recuerdo que en el dos mil doce se produjo un salto cualitativo si es que de alguna manera lo que los organizadores pusieron sobre la mesa es que todos los que participaban de esa manifestación es que hay gente que está a favor de la independencia a favor de

Voz 1 22:37 Katrina tuvieron estado

Voz 1591 22:39 vivo es que en el fondo es una fiesta de una parte de la sociedad catalana no de la totalidad yo creo que eso no deja de ser digamos un una una disfunción no son la es una fiesta extraña

Voz 0194 22:56 muy intensamente puede emotiva

Voz 1591 22:57 entes Pedro ahí vivo como mínimo la mitad de la sociedad catalana que lo vi digamos de una forma o sintiéndose excluida no es nosotros mañana lo que hacemos es es la portada estamos en la foto como de los últimos años una foto impresionante de la manifestación Instituo damos era por los presos yo creo que este año hay un concepto nuevo que ha servido para aglutinar todo lo que podríamos llamar entonces independentistas que es el hecho de que hay una serie de de políticos de líderes políticos que están en la cárcel yo creo que eso es un sentimiento que no sólo comparte el independentismo son aparte de la social

Voz 0194 23:41 es catalana independentista no aunque sí

Voz 1591 23:43 que en una situación donde no hay sentencias que lleven pues diez meses en la cárcel una serie de líderes políticos eso no se acaba de entender

Voz 0194 23:54 Mariscal muchísimas gracias marea por los presos titular de La Vanguardia muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 1591 23:59 muy buenas noches esto lo aprovecha Esther que estás ahí

Voz 0194 24:02 sí como título mañana ahora tiene una

Voz 4 24:04 dotó a toda portada que es una imagen de toda

Voz 0194 24:08 a la diagonal desde Paseo de Gracia

Voz 4 24:10 hasta el mar pone pacíficos y persistentes

Voz 0194 24:14 pacíficos y persistentes marea por los presos dos periódicos de Barcelona dos periódicos de Cataluña dos títulos para la manifestación de hoy en Barcelona y vuelve Ramoneda

Voz 12 24:25 el dietario

Voz 1 24:29 el tiempo pasa pero ellos siempre

Voz 1150 24:31 la ley el independentismo cada vez que se les cita acude ya sea en las urnas en la calle así ocurrir es dos mil doce los que desde entonces viene anunciando su hundimiento inminente harían bien en revisar su juicio el desconocimiento o negación de la realidad no es el mejor punto de partida para afrontar un conflicto y sin embargo es obvio que el independentismo se encuentran en un impasse de ahí las discrepancias cada día más evidentes entre sus socios por sus errores estratégicos no supo capitalizar sus éxitos para el futuro y se encontró con una derrota en el presente el populismo modelo Puigdemont les da para resistir pero no para avanzar la retórica historicista de Torra pueda alentar la movilización pero ofrece más melancolía que futuro y no consigue ocultar la impotencia el liderazgo de Puigdemont cada día que pasa divide más que no suma el independentismo necesita pasar del populismo la política progresista la izquierda tiene que ganar perfil sin miedo al tabú de la unidad algo insinuó Junquera es cuando dice que no ve atajos para alcanzar la independencia toca abrir se deja rienda suelta a la diversidad dentro del soberanismo trabar alianzas ensanchar horizonte Si en España algunos partidos lo entendieran y ayudaran todos saldríamos ganando el ministro Borrell Vico al azote de independentistas ha aportado su granito distensión sobre los presos hubiera preferido que el juez hubiera tomado otras medidas si no estuvieran en prisión incondicional esta años tiempos en que suena raro que alguien reconozca lo evidente solo cabe añadir lo que ha dicho el alcaldesa Colau mientras haya presos no habrá normalidad de

Voz 2 25:59 prohiba iba la manifestación de hoy

Voz 0194 26:09 pues ahí vamos a terminar aquí Ignasi Guardans Cristina de la Hoz Josep Cuní que ha pasado bien con nota el máster diálogo otra herencia de la nota Dexter verdad muchísimas gracias a los cuatro muy buenas noches a todos ustedes hasta mañana recordando el nombre de la nueva ministra de Sanidad además adelantado por la SER María Luisa Carcedo ocupa desde hoy la cartera de Sanidad en el Gobierno de España Felipe

