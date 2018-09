Hora 25 (12/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 es la historia de siempre están los de arriba me matriculé

Voz 2 00:04 por porque el único Álvarez con pero realmente no lo usted no hizo ningún trabajo ni en ningún mérito académico para ser calificada gracias Clara Serena dice que en una acción encontraba

Voz 3 00:15 eso nadie lo subía al y luego están los de abajo esconder yo fui a todas las clases vuelvo un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase usted estaba trabajando ese momento yo estaba trabajando lo cual a un problema de compra perdido

Voz 1 00:27 esta fosa supuso un esfuerzo y así se escribe también la historia de un máster son las ocho las siete en Canarias

Voz 6 00:44 en Hora veinticinco

Voz 0194 00:57 hola buenas tardes la Cadena SER les ofrece hoy la grabación de las declaraciones ante la juez que investiga el máster de Pablo Casado de algunos de los alumnos de ese tipo

Voz 3 01:05 no recuerdo está contando casado clase E nos recuerdan absoluto al señor Pablo Casado aquello recuerdo de clase alguna recientes lo hemos vamos después de clase íbamos a tumoral o o incluso al discurso hicimos una cena yo no recuerdo Pablo Caro

Voz 0194 01:23 en Hora Veinticinco vamos a repasar las declaraciones de estos alumnos de los que no hicieron absolutamente nada y consiguieron el título íberos que le contaron a la juez que cursaron ese título con todas las de la el el Partido Socialista que hasta última hora de ayer mantenía la defensa de la continuidad de Carmen Montón como ministra pide la dimisión de Pablo Casado Adriana Lastra

Voz 7 01:41 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética e en nuestra democracia creo que sea ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra montón de la compañera Carmen Montón

Voz 0194 01:52 el debate político de estos días bascula entre títulos de Máster y de Doctorado el líder de Ciudadanos ha convertido en argumento de oposición lo que hasta ahora era un rumor que circulaba en algunos círculos las dudas sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez

Voz 8 02:04 señor presidente hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral yo les pido que para disipar cualquier duda ajuste pública su tesis en relación con mi tesis doctoral como el título de doctor de Economía lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a las diecisiete cada ente se lo que pasa es que usted como en todas otras muchas cosas no se preparadas preguntas fruto

Voz 0194 02:35 el PSC Pedro Sánchez sólo se puede consultar personalmente en la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela sin fotos sin grabaciones y la tarde nos ha dejado la detención del actor Willy Toledo Pedro Blanco

Voz 1715 02:45 si un juez había dictado una orden de arresto por su negativa a comparecer ante la justicia en dos ocasiones había obviado las citaciones del juez que le investiga por una denuncia que interpuso contra él la Asociación Española de Abogados Cristianos Willy Toledo la había escrito en su muro de Facebook expresiones como me cago en Dios o en el dogma de la santidad su abogado El abogado de Willy Toledo ha pasado por la ventana

Voz 9 03:05 si el tema es porque se pierden vigencia penales porque una persona escriba en Facebook me cago en Dios proscribir eso y que la fiscalía como una denuncia que la policía investigue toda su historial de mensajes que el jugador diligencias por delito eso es lo que llamativa

Voz 1715 03:22 hablaremos de las bombas españolas que Arabia Saudí compró y que según ha adelantado el periódico de Cataluña finalmente si va a entregar España el análisis del contrato que anunció la ministra de Defensa ha acabado pronto así con las bombas en las manos de su nuevo dueño no debería haber problemas con la construcción de las cinco corbetas contratadas a los astilleros de Navantia en Cádiz de hecho el comité de empresa esperaba hoy noticias

Voz 0656 03:42 te tiene que resolver durante el día

Voz 10 03:43 veo esa es la noticia que tenemos de hacer derribar a que fueran hay que dar un voto de confianza

Voz 1715 03:48 ya hablaremos de la historia de una moción que encierra en sí misma al estado de la política española y catalana respecto a la crisis abierta en esa comunidad de la moción que defiende el diálogo abierto de dentro de los márgenes de la legalidad la presentó el PDeCAT se sumó el PSOE también Esquerra en un primer momento que después se descolgó del ha decidido retirar la moción

Voz 0194 04:06 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 11 04:09 buenas tardes España va a presentar candidatura para organizar el Mundial de fútbol del dos mil treinta el presidente Pedro Sánchez ha recibido esta invitación por parte del presidente de la FIFA Infantino al que ha acompañado en la visita a Moncloa el presidente de la española

Voz 0019 04:22 Luis Rubiales de esa reunión también se afilió

Voz 11 04:25 dado que el Ejecutivo español se opone a que el partido Girona Barça se juegue en Miami y en la Vuelta Ciclista España ha ganado la etapa de hoy el canal

Voz 0919 04:33 se Michael Bosch sigue de líder el británico James Valverde ha recortado nueve segundos está segundo en la general ahora a Veinticinco tercero ha impuesto de Podium Se ha metido el chaval en ritmo

Voz 0978 04:44 y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes como es habitual los últimos días a esta hora tenemos que hacer un repaso de dónde están las tormentas más activas sobre todo al sur de Ciudad Real interior de Murcia Valencia norte de Castellón Menorca pero donde descargan con más intensidad y todavía lo hará durante unas cuantas horas en Cataluña tormentas con riesgo de Granada eso cerca de Mediterráneo como ya ha pasado las últimas horas fuertes rachas de viento y aguaceros pero a medida que avance la madrugada desaparecerán incluso las nubes mañana va a ser un día en general bastante tranquilo incluso las nubes del Cantábrico seguirán rompiendo pero todavía tendremos nubes a ratos pero general muchas horas de sol temperaturas más altas tanto las mínimas como las máximas durante la tarde calor también durante la tarde algunas tormentas aisladas en el interior de Andalucía Murcia y Alicante empieza

Voz 0194 05:30 a Veinticinco pedido antes de cerrar portada la luz el precio de la electricidad que conviene no perderle la pista hoy ha vuelto a marcar un nuevo máximo anual niños Goicoechea la

Voz 11 05:40 que no deja de subir este miércoles ha registrado el precio

Voz 0194 05:42 yo mayorista más alta del año con siete con cinco céntimos por kilovatio hora y mañana tampoco será un buen día porque será el segundo día más caro del año hay varios motivos para esta escalada de precios por un lado el descenso de la energía eólica también el carbón que está en máximos por contaminación del aire y el alto precio de los carburantes y atención al invierno dice el experto en energía Jorge Morales

Voz 9 06:02 según vaya habiendo más demanda de electricidad

Voz 12 06:05 dan con el frío eh vayan vayamos dejando verano notamos a ocurrir vamos a ver un récord tras otro salvo que el Gobierno intervenga en corte esta sangría

Voz 0194 06:13 la Comisión Nacional de Mercados investiga si hay algo detrás de esta espectacular subida de la luz en agosto

Voz 11 06:18 no

Voz 0011 06:23 llena hasta arte llegas tarde las veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche un precio

Voz 13 06:29 a todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 14 06:39 te gustaría dejar injerencia un futuro mejor para miles de niñas y niños que el jueves trece de septiembre en la SER que vamos a hacer muchas razones para su Marte al testamento solidario de Unicef y que tu legado se transforme en vacunas medicinas de

Voz 1 06:53 ha que informativo testamento Unicef punto estamentos Solidario Unicef vidas que Cam vida

Voz 15 07:01 Euskal más vital no más que en ese si dándome ahora ponerle no tengo lo vives por trescientos ochenta euros mensuales sin seguro mantenimiento conmigo en tu puta y cada tres años y conduces luego oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en posa sin cuento esta no

Voz 3 07:23 comienza con la ilusión de imaginarla sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebrarlo cuyo a detenerle entre las manos

Voz 16 07:33 todavía estás a tiempo Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música Premios Ondas vive cada momento en Carrefour

Voz 17 07:56 en Carrefour punto es tienes hasta el veinticuatro de septiembre la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento en pantalón de hombre chino cinco bolsillos o tejano comprando dos el segundo te sale a seis euros

Voz 1 08:08 merecemos la mejor Cadena SER

Voz 6 08:13 hora veinticinco

Voz 1715 08:17 lo blanco a Cadena en les ofrece hoy la grabación de las declaración pues ante la juez de los alumnos de algunos de los alumnos del Máster que cursó Pablo Casado unos de primera idea de segunda alumnos que no dieron palo al agua sacaron el título y otros que sólo ocurre raro para conseguirlo alumnos que nunca vieron por allí el líder del PP Roddick Madrid Laura Gutiérrez en el grupo B y Blasco

Voz 1 08:41 es serán más ventajosas no era obligatorio ir a clase sólo habían que cursar cuatro asignaturas se despachaba directamente con Al haber esconde lo montaban a la juez así las alumnas imputadas Alida Mas María Mateo Feito Dolores

Voz 2 08:52 pero usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada hace aclara sereno en un exactamente que no hizo un buen trabajo nada cómo subía al al despacho el profesor Álvarez Condé despachaba con él y olvidado

Voz 0194 09:05 dudas corregimos eso Sandra mágico

Voz 2 09:07 como los mandaba y en algún caso se que lo entregué en mano al profesor

Voz 1 09:12 Álvarez con un trato VIP que no tuvieron los alumnos que no estaban entre los predilectos

Voz 2 09:17 es un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos Juan era una cosa supuso un esfuerzo fruto la mayoría de el profesorado nos indicaban que era importante y las prácticas que realizamos en clase

Voz 1 09:28 tomaban apuntes hacían prácticas en clase eran una piña los que iban recuerda el banco

Voz 3 09:34 dado clase de tiernos recuerda absoluto al señor Pablo

Voz 1 09:38 como no eran Embid Conde les obligó a preparar la defensa del trabajo finales

Voz 3 09:42 los coincidimos el día veintinueve de junio a las cinco de la tarde asistimos luego se nos dijo es que el tribunal no se eximía de la obligación de las

Voz 1715 09:49 excita por email uno a uno el grupo Vid se libera también de esto bueno la dimisión de Carmen Montón ayer para que estas situaciones

Voz 18 09:59 le he comunicado al presidente del Gobierno Midi

Voz 1715 10:02 sea como ministro dimisión se proyecta inevitables entre sobre Pablo Casado sobre su máster sobre su título sobre las dudas que no ha conseguido todavía despejar el Partido Popular insiste en distinguir entre los dos casos aunque algunos en el PP sin micrófonos delante reconocen que su líder dentro de unos meses depende de lo que diga el Supremo puede estar en un aprieto el PSOE propuso el PSOE intenta volcar el foco hacia casado así que hoy ha pedido su dimisión Inma Carretero

Voz 1315 10:28 el PSOE cree que ya está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad tras la dimisión de la ministra montón así que hoy ha pasado al ataque y la portavoz parlamentaria hay número dos del partido ha pedido la dimisión de Pablo Casado

Voz 7 10:40 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética e en nuestra democracia creo que sea ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra montón de la compañera Carmen Montón y ese es el camino que tienen que seguir el señor Casado porque como les digo y reitero si él no fuera diputado a día de hoy estaría imputado por la

Voz 0011 11:00 dice a por sus más cero uno Master

Voz 1315 11:03 en el entorno del líder del Partido Popular aseguran que Casado no va a abandonar el cargo está dispuesto a resistir la presión incluso si es imputado por el Supremo eso aseguran en su equipo y si eso ocurre en el partido sí que hay dirigentes que reconocen que les haría mucho daño en las elecciones y por lo pronto los populares intentan desviar el foco apuntando a la tesis de Pedro Sánchez

Voz 1715 11:24 pero hoy el líder de Ciudadanos ha decidido elevar el listón de la duda hasta el presidente Sánchez Rivera convertido en argumento parlamentario las supuestas dudas sobre la tesis doctoral defendida por el presidente por Pedro Sánchez entonces no era aclaró en el año dos mil doce en la Universidad Camilo José Cela de

Voz 8 11:41 acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable porque si estamos en el caso Cifuentes el caso Moltó en el caso casado no puede haber un caso presidente del Gobierno nosotros asumimos nuestra responsabilidad política la señora montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que tanto le cuesta otros emprender pero en todo caso lidere una cosa sino primera nosotros asumimos nuestra responsabilidad política que dice con ese argumento

Voz 1715 12:04 bueno la tesis doctoral del presidente del Gobierno sólo se puede consultar en persona en papel y en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela en su día Pedro Sánchez no autorizó que es Zara hoy en esa biblioteca había más periodistas que alumnos había cola no de alumnos de periodistas para consultar esa tesis de la que no se pueden sacar ni fotografías ni hacer grabaciones Adela Molina

Voz 0011 12:27 para poder leer la tesis del presidente del Gobierno y que rellenar una solicitud justificar el motivo de la consulta sólo se puede revisar el documento de más de trescientas páginas en papel en la biblioteca de la Camilo José Cela donde esta mañana había hasta lista de espera no se pueden hacer ni fotocopias ni fotos del trabajo aunque está permitido tomar notas la tesis no está disponible como ha dicho el presidente en la paz la forma digital Teseo del Ministerio de Educación en esa base de datos lo único que hay es una ficha que incluye información básica como el título el autor que la dirigió o el Tribunal que la examinó también un breve resumen de cinco líneas pero no está el trabajo completo en la época en la que Pedro Sánchez se matriculó en el doctorado no se obligaba a las universidades a publicar las tesis en formato digital como si se hace ahora en las plataformas de los distintos campus la Camilo José Cela sólo puede facilitar la en ese formato si lo autoriza el actor ir prêt Pedro Sánchez no lo permite sí que existe una copia digital en el Ministerio de Educación pero es para archivar no para consulta

Voz 1715 13:23 les vamos a contar ahora es la historia de una marcha atrás de un partido al que parece haberle asustado acabara apareciendo un traidor a la causa los ojos de alguno sobre todo de aquellos que defienden la ruptura y la desobediencia el PDeCAT para unos lo van a contar desde Barcelona decidido retirar una moción que había presentado en el Congreso que defendía el diálogo dentro de los márgenes de la legalidad esto era muy llamativo que había pactado con el PSOE que finalmente no va a apoyar Esquerra Republicana que así se ha ido cocinando este plato fallido primero contamos la historia de la moción Congreso Adrián Prado gastar

Voz 0019 14:00 hola Pedro qué tal buenas tardes a pesar de que PDeCAT y PSOE mantienen sus posturas discrepantes

Voz 1 14:05 aspecto la independencia ambos partidos hoy han pactado de

Voz 0019 14:07 acción en la que se insta a un diálogo político sin imposiciones que aspira a acordar los cauces legales que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro y eso en el marco del ordenamiento jurídico vigente esta última frase es la que había conseguido introducir el PSOE a través de una enmienda ambos grupos se mostraban confiados en sacar el texto adelante contando con el voto favorable de Esquerra Republicana que en las últimas horas ha ido cambiando de opinión pasando del sí a la abstención Joan Tardà

Voz 0947 14:32 esto es tan complejo que requería cosió para goza hubiera venido por un bisturí fino Colón con una hacha lo acordado está por debajo de aquello que habíamos acordado con el Gobierno español es decir un diálogo sin cortapisas entendemos que no podemos hablarlo

Voz 0019 14:52 el portavoz de los republicanos atribuye el cambio de postura la precaución a la prudencia y niega cualquier fisura con el PDeCAT

Voz 1715 14:59 gracias Adrian era muy llamativo sí que el PDeCAT promoviera una moción en la que se habla de negociar dentro de los límites de la legalidad apenas unas horas después de que cientos de miles de personas celebraran otra Diada en la que se proponía seguir avanzando hacia la ruptura hacia la República bueno el PDeCAT anunciado ha decidido retirar esa moción vamos a Barcelona Paul

Voz 19 15:21 sí lo que ha hecho Miriam Nogueras el número dos de los pues convergentes en una comparecencia en la sede del partido anunciada con muy poca antelación es vincular esta decisión a la votación en el Senado que hoy ha quedado un poco de ese presidida por la cual el PSOE ha votado con Ciudadanos y PP en contra de dotar con fondos públicos un referéndum lo hacía con estos argumentos la escuchamos

Voz 20 15:40 es el SOE para nosotros hoy ha jugado con el diálogo nosotros el diálogo nos lo tomamos muy en serio y no sólo creemos que no abren vías para el diálogo sino que las están cerrando hoy el PSOE en el Senado ha votado exactamente impedir cualquier intento de referéndum de autodeterminación para nosotros esta moción de hoy era un intento para empezar a

Voz 1 16:03 dar de referéndum de autodeterminación

Voz 19 16:07 Nogueras afirma que ellos quieren hablar sin límites de la autodeterminación dicen que están convencidos que dentro del marco legal dentro de la Constitución no se puede hacer un referéndum pactado también como tú decías Pedro pues ha recordado que el millón de personas que ayer salió a la calle pedían independencia que no pedía ni diálogo ni referéndum Paco

Voz 1715 16:23 dado gracias Pau pues miren ustedes el Senado si sirve para algo sirve como excusa para romper para retirar esa moción novedad también de la tarde la detención de Willy Toledo para hagan lanzar que mañana a la tercera citación si iba a comparecer ante el juez que le investiga por una denuncia que se presentó contra él por cagarse en Dios en su Facebook Javier Torres

Voz 0867 16:45 en la calle al salir de su casa mucho antes de ir al teatro del Barrio de Madrid donde pensaba celebrar una vigilia que no se ha desconvocado Willy Toledo ha sido detenido estaba citado mañana para declarar ante el juez de Madrid que se ocupa de la denuncia de una asociación de Abogados Cristianos por unos comentarios en el facebook del actor en apoyo de la manifestación sevillana del coño insumiso su abogado Endika Zulueta aseguraba en La Ventana de la SER que le parecía correcta la detención y que no pensaba recurrir la decisión judicial sin embargo

Voz 9 17:14 va a pasar veinte horas en un calabozo toda la tarde en forma gratuita con una cuestión que tenemos que va a tener que ser archivada es una detención hubiera hecho de la libertad que tenemos después

Voz 20 17:28 la Willy Toledo para pasar a disposición judicial

Voz 0867 17:30 en el mañana jueves a las once de la mañana

Voz 1715 17:34 cínico

Voz 0011 17:36 de coña hoy de dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo llega muy tarde

Voz 13 17:41 los dos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1 17:50 sí es ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina no qué va ni de la Comunidad y al final seguro que llaman al seguro ese ese es un momento legalizadas

Voz 2 18:01 el clarísimo desde diez euros al mes siente

Voz 1 18:04 el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 21 18:11 no pude estar en cualquier sitio pero no siempre se aprecia a simple vista a veces hay que miro bajo la superficie para encontrar lo común maestro con rasca rueda de la fortuna

Voz 22 18:29 ciento cincuenta mil euros al instante y más de veintitrés millones de euros en premios nuevo rasca de la fortuna de la ONCE estés donde estés encuentra tu fortuna

Voz 0011 18:42 buenas vengo de Securitas Direct instalar la alarma gracias por venir tan rápido no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no

Voz 23 18:48 se me metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye

Voz 0011 18:51 podido recuperarlo pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 24 18:56 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 1 19:06 en el Set

Voz 6 19:07 en Hora veinticinco

Voz 1715 19:12 Pedro Blanco ha adelantado el periódico de Cataluña al Gobierno ha terminado muy rápido el análisis el contrato de venta de cuatrocientos bombas a Arabia Saudi Di y ha ordenado que se entreguen es las bombas ese armamento en el contrato figuraba expresamente se lo adelantamos en su día que esas bombas iban a ser empleadas en Yemen en la guerra de Yemen y eso fue lo que movió al Ministerio de Defensa paralizarlo marido rodeo

Voz 1 19:34 así es según el periódico de Cataluña que cita fuentes diplomáticas defensa comunicado ría ya esta misma mañana que sí ha dado luz verde al envío de cuatrocientos bombas láser con destino al país árabe el departamento de Margarita Robles no ha querido confirmar a preguntas de la SER este desbloqueo que anuncia el periódico y un portavoz oficial ha anunciado que el ministerio no va a pronunciarse sobre este asunto ni confirmamos ni desmentir nos hace dos días la ministra de Defensa aseguraba en el Senado que este contrato de venta de armas no estaba suspendido sino en fase de estudio y que la decisión final se tomaría de mutuo acuerdo con Arabia Saudi un país serio según Robles en sus relaciones comerciales la campaña más bajo control que integran Amnistía Internacional Fundi Pau Greenpeace y Oxfam considera que si el Gobierno envía cualquier armamento a Arabia Saudí sería una pésima noticia

Voz 9 20:19 no sería más que una pésima noticia no sería una enorme decepción hay haría que el Gobierno español fuese potencial cómplice de de la comisión de crímenes que estas mismas armas este tipo de armas misión se han utilizado en estos tres años y medio de conflicto indemnicen el decenas de crímenes estamos hablando de ataques contra colegios contra hospitales mercados bodas funerales fábricas todo tipo de objetivos que son no militari sofás objetivos civiles y que condena el derecho humanitario

Voz 1 20:50 mientras de momento también el Ministerio de Exteriores y La Moncloa guardan silencio

Voz 1715 20:54 de la crónica del mundo Europa contra Hungría en un choque entre los valores europeos y las derivas autoritarias del Gobierno de Orbán el Europarlamento activado por primera vez en la historia el artículo siete de los tratados de la Unión para sancionar a un Estado miembro eso es lo relevante pero la votación tiene un efecto secundario es que en las filas de la derecha Se ha provocado una muy visible división vamos a Estrasburgo Griselda Pastor buenas tal

Voz 0738 21:15 una muy buenas tardes ha afectado también a los populares españoles Ali generados con la derecha más rancia de la Eurocámara en defensa de Orban al que una parte importante de su propio partido a nivel europeo una parte liderada por la CDU de Merkel ha querido imponer está advertencia pública en un intento de desmarcarse de quiénes hoy aunque él diga que no uno de los símbolos más activos de la nueva derecha antieuropea el gesto de evidente coste en división interna especialmente porque tras

Voz 1 21:43 muchos años mirando hacia otro lado finalmente hoy

Voz 0738 21:45 los populares dan la razón a las críticas de la Europa progresista

Voz 25 21:50 a mí me preocupa ver el júbilo con que la extrema izquierda hoy celebraba ese voto favorable que esa misma extrema izquierda que con júbilo apoya a gente como maduró o como lo que está sucediendo en Nicaragua

Voz 0738 22:04 voló Gabriel Mato que ha votado y contra la apertura de este expediente tiene otros argumentos y uno muy importante también lo había expresado Gonzáles Pons es el de evitar sentar el precedente de que sea el Europarlamento el que decir a quién puede ser acusado de incumplir los derechos fundamentales europeos y es que aunque niega ninguna relación con los problemas catalán en el PP español no olvidan los debates abiertos tras las imágenes de la Guardia Civil en el referéndum del primero de octubre

Voz 1715 22:31 en Alemania la Iglesia católica cifra en tres mil seiscientos setenta y siete los casos de abusos a menores cometidos por sus sacerdotes el recuento comienza en el año mil novecientos cuarenta y seis el dato figurones informe que ha difundido la prensa alemana justo hoy se ha sabido que el Papa ha decidido convocar en un movimiento nada nada habitual convocar a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales para hablar de mayor tumor desorganización de los abusos a menores será el próximo mes de febrero vamos a dedicar la segunda hora del programa precisamente hablar de

Voz 0656 23:03 en Hungría de su temperamental el primer ministro

Voz 1715 23:05 otro de los ramalazos antidemocráticos del Gobierno y del Parlamento de ese país pero no solos árbitros sola

Voz 26 23:11 hola qué tal si vamos eh analizar además que implica esa aplicación de la que nos hablaba diseñada con Salvador Yagüe que es investigador del Real Instituto Elcano después como decías en la cara B lo escuchábamos aquí en directo hace casi veinticuatro horas la ministra de Sanidad dimitía acusada de plagiar diecinueve de las cincuenta y dos páginas del trabajo defiende Master y nos vamos a parar a preguntarnos eso que es plagiar quién regula los plagios que es inspiración que copia o que plagió eso en la cara B después hasta llegar a las diez las culturas con Javi

Voz 1715 23:41 es una tertulia los tertulianos incorporan esta temporada ya saben a las nueve de la noche hoy Eduardo Madina Gonzalo Velasco y Fernando Vallespín está son para él las claves del día

Voz 0656 23:50 lo más noticioso que yo tiré mayor envergadura es lo que se ha producido hoy en el Parlamento Europeo se ha iniciado el procedimiento sancionador a la Hungría de Orban la activación del artículo séptimo de los tratados por violación grave de los principios democráticos en dicho país llueve sobre mojado al problema Cobián refleja el informe es argentino ni que llevan nombres de la diputada holandesa encargada de defenderlo no obedece sólo al rechazo por parte Hungría recibir inmigrantes sino que incide sobre todas las prácticas de su Gobierno dirigidas a vulnerar los imperativos del Estado de derecho yo diría que es una gran noticia

Voz 20 24:20 a pesar de las divisiones dentro del grupo

Voz 0656 24:22 polar europeo la Unión Europea no está dispuesta como reiteró sus argentino ni a que se atente ningún Estado miembro de libertad de expresión la no discriminación la tolerancia la justicia y la igualdad pero me temo que es la primera de muchas escaramuzas entre unas y otras visiones de Europa que encontrara en la batalla final en las elecciones europeas de la próxima primavera muy probablemente será ahí cuando podamos establecer un balance de la salud este proyecto ahí nos jugamos mucho más desde luego que en las cualificaciones académicas de nuestros políticos

Voz 1715 24:48 bueno fue Hugo Fernández Eduardo y Gonzalo a añaden algo más estas reflexiones de Fernando Vallespín ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 28 25:07 con Madrid

Voz 29 25:14 esto

Voz 1510 25:15 el buenas tardes ya lo son escuchados son los estamos ofreciendo aquí en la Ser los audios que demuestran el trato diferente que recibirían los alumnos del Máster que cursó Pablo Casado la diferencia entre los vip como el presidente del PP y el resto de estudiantes por La Ventana de Madrid acaba de pasar un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Luis Ayala dice que la sensación que tienen en la Universidad es de profundo cabreo

Voz 16 25:35 el trabajo de mucha gente durante muchos años durante muchas décadas y dejarse el alma en docencia e investigación pues se ve absolutamente empañado por por el nefasto comportamiento de poquísimas gente nos entonces en una sensación

Voz 1715 25:48 por un lado de hartazgo

Voz 16 25:50 pero también por otro de de creciente movilización incluso hoy mismo nos planteamos dar más pasos todavía incluso se lo lo lo hemos hemos empezar a discutir incluso la posibilidad de demandar judicialmente a los que nos han llevado esta pérdida de reputación

Voz 1510 26:05 en el PP de Madrid el presidente Ángel Garrido marca la diferencia entre el caso de Pablo Casado y el de la exministra Carmen Montón

Voz 30 26:11 creo que en la dimisión de la ministra era obligada es un caso absolutamente distintos educa solo un máster finalista en otro caso era otra cuestión distinta ni siquiera Pablo Casado pedido la expedición de ese título y además sobre todo en este caso creo que hablar

Voz 11 26:25 dos de falsedad documental que creo que está

Voz 30 26:28 siendo encima de la mesa desde el primer momento por lo tanto creo que no había otra salida para para la ministra

Voz 1510 26:33 insisten en el papel de Madrid en que son casos diferentes también es diferente el de Casado al de Cifuentes que sí se marchó dicen fue por el vídeo del robo vamos ya a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT Patricia real qué tal buenas tardes

Voz 31 26:45 muy buenas tardes pues a esta hora lo que van a encontrar complicada es la salida de Madrid especialmente por la A dos a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente ya resuelto pero que aún gerente a retenciones importantes también complicada la salida por la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío la M40 lo peor a esta hora Coslada sentido tres barrio de la Fortuna en sentido cinco iba el de Marín en dirección a seis

Voz 32 27:11 viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobretodo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias tuya estás a punto para el año ahora le toca a él

Voz 1 27:30 el treinta de noviembre reiteró ayer desautorizados BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 0011 27:36 ya va camino de la cárcel

Voz 1315 27:37 a Soto del Real el hombre que asesinó a su ex pareja en Villaverde pasó el lunes este hombre de cuarenta y nueve años mató a una mujer de treinta y dos apuñaladas en una peluquería el ha reconocido los hechos ante el juez que ha ordenado su ingreso en prisión y Manuela Carmena ha cedido hoy ante la presión de los críticos y dice que sí que hará primarias desde el PP dice José Luis Martínez Almeida que es un dedazo más del alcalde

Voz 1410 27:58 por supuesto que va a haber primarias más que privadas ya que va a ver casi partes Ipad áreas porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos jamás sino se va ocurrido pensar que no iba a haber un proceso de selección de estas características

Voz 33 28:12 que es otro tongo de Manuela entonces como no haber primarias porque no la va a haber que era la participación prevista se inventa no termina dice participadas porque más que primaria participar en lo que va a haber es el dedo el dedo de Manuela Carmena que va a decir tú si tú no tú si tú no tú si tú no

Voz 1315 28:29 ya conocemos también en las tres líneas rojas que ha puesto el Gobierno de Ciudadanos para aprobar los presupuestos del año que viene gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años bonificaciones para autónomos que contraten a su primer trabajador y ampliación de las plazas en las residencias de mayores Ignacio Aguado

Voz 0771 28:44 son tres prioridades de Ciudadanos lo han sido a lo largo de toda la legislatura yo soy pero espero que el Gobierno lo entienda como tal son tres condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el Gobierno no acepta pues tenía que buscar otro partido otro aliado otro socio para sacar los presupuestos adelante tres condiciones son irrenunciables

Voz 0656 29:00 lo son hoy los eran hasta el último día de la negocios

Voz 1 29:03 y yo espero que las acepten y que podamos hablar también de otras cosas que interesan a los madrileños

Voz 1315 29:07 el Gobierno de Sánchez va a personarse en el proceso judicial abierto por la venta de miles de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión una venta que supuso el desahucio de muchas familias y la subida del precio de alquiler en otros casos Arantxa Mejías es la presidenta de la Plataforma de Afectados dice que quieren reunirse con el presidente

Voz 0738 29:24 porque a veces sólo se quedan burocracia

Voz 34 29:26 no sé si es importante para nosotros que los políticos sepan en primera mano lo que es vivir con la incertidumbre de decisión las toman ellos

Voz 1510 29:35 llegamos así a las ocho y media para mañana se espera que suban las temperaturas habrá máximas de treinta y cuatro grados a esta hora tenemos veintinueve en el centro de la capital

Voz 35 30:03 veinticinco Deportes

Voz 3 30:06 con Ángels Barceló y que sus que ayer

Voz 36 30:11 llegó buenas tardes hola les seguimos dando vueltas a ese partido que

Voz 0194 30:15 que jugar fuera

Voz 11 30:16 pues sí porque el tema está creciendo el planteamiento planteamiento sencillo de la ong planteamiento particular hay dos equipos catalanes que quiere jugar un partido fuera de España en Estados Unidos Miami los clubes españoles les apoya la Federación Española no les apoya el presidente de la Federación Española cernido y con el presidente del Gobierno español

Voz 6 30:39 se ha filtrado que al Ejecutivo de España

Voz 0194 30:44 no le parece bien que ese partido se juegue fuera por la carga política que puede tener porque son dos equipos catalanes que Barça Girona del Barça yo creo que podían haber elegido otro momento para los otros adversarios

Voz 11 30:58 no sé pero el caso es que el tema está pasando de lo económico de lo deportivo a otros ámbitos todavía más peliagudo Rubiales se ha reunido hoy en La Moncloa con Pedro Sánchez con el presidente de la FIFA Gianni Infantino aparte de regalarle una camiseta de la selección al presidente parece que Infantino le ha invitado a que España sea candidata a organizar el Mundial del año dos mil treinta y parece que él

Voz 30 31:28 Ejecutivo español lo ve con buenos ojos Ike vamos

Voz 11 31:31 presentar esa candidatura para organizar el Mundial del año dos mil treinta que ya veremos cómo está la cosa en el año dos mil treinta y seis donde está Pedro Sánchez pero como digo en esa reunión también se ha hablado del partido en Miami y ahora mismo la Liga el Girona el Barça que ya ha mandado una carta a la Federación solicitando jugar ese partido Bencomo Rubiales se apoya en el Gobierno de España para decir no al Girona Barça en vaya cuidado que el tema puede traer cola por lo demás en la Vuelta Ciclista a España hoy había montañas esperaba movimientos en la general la etapa se la llevó el canadiense Michael Bush sí Aix el británico sigue líder Valverde ha recortado nueve segundos está segundo en la general a veinticinco y tercero Se ha metido el chaval Enric más Nairo Quintana ha caído a la séptima plaza hoy tenemos fútbol en directo porque se está jugando la segunda ronda de la Copa del Rey hay algunos enfrentamientos interesantes entre equipos de la Segunda División eliminatorias a partido único luego estaremos en el Osasuna rehusó en el Alcorcón Extremadura ayer ya se clasificaron para la siguiente ronda el Mallorca y el Almería y también hablaremos por supuesto de la dulce resaca que ha dejado la goleada de España ante Croacia seis cero a los campeones a los subcampeones del mundo ayer en las selección española en el once inicial de la selección española había nueve jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia en el Mundial de Rusia hicimos el ridículo pero fijaos con nueve jugadores que estuvieron allí y ayer Le dimos un baño a los subcampeones del mundo que ha cambiado está muy clarito en el Mundial de Rusia la selección no tuvo entrenador por la razón que fuera pero fuimos a jugar sin entrenador porque a Lopetegui Le echaron día y medio antes de empezar el campeonato si como siempre en el inicio del programa Hesse de guasa

Voz 37 33:42 gallego venga de echarle la culpa Rubiales todos sabemos quién fue el que viví toda la selección española el seño color

Voz 11 33:52 Milos uno de

Voz 37 33:54 haga cargar contra rubia

Voz 1 33:56 de anda ya ha dejado vuestros mensajes

Voz 35 34:02 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras fumando

Voz 3 34:10 cuando piloto de vez en el whatsapp seis ocho no

Voz 35 34:13 vez cuarenta y nueve cuarenta

Voz 38 34:15 tú veinticinco hola chiquitín ellos os llamo porque soy muy muy liada porque ha venido una amiga mía de de Málaga haberme bueno pues eso que estoy por ahí caldeando que bueno que llamo para deciros lo del tema de Luis Enrique y de la selección me da en la nariz que la gente sabe ahora todos los parabienes lo falle para todas las esto sólo va lleva Luis Enrique hilo no porque oye ahora qué va resulta que Luis Enrique el que me todos los Hole no ya que los jugadores que vamos por lo menos un sesenta por ciento verdad porque el otro yo está muy crecido y todo

Voz 11 35:01 de Hora veinticinco Deportes

Voz 35 35:02 se hizo hacha nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:11 luego hablaremos de Luis Enrique pero antes tenemos un nuevo capítulo del culebrón de estos días el famoso partido Miami el Girona y el Barça quiere jugarlo han convencido a sus aficionados incluso a sus jugadores pero el negocio ha llegado a lo más alto al Gobierno de España Pedro Sánchez se ha reunido con Rubiales y con Infantino ya ahora la Federación podemos decir que en el tema del partido en Miami tira con pólvora del Rey

Voz 3 35:44 confusión en Miami

Voz 1704 35:49 vamos a lo mejor tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami de estar una mañana Miami otros fines ante nunca a esta

Voz 3 35:58 yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin me porque probablemente así se rompa un equilibrio natural se puedan monopolizar

Voz 40 36:08 el futbolista lo estoy de acuerdo las habitaciones laterales de de poder jugar partidos fuera de España sin unos días establecidos en de las cortedad pues tenemos que tenemos que llegar a

Voz 1704 36:29 es lo más importante no es el dinero no se dinero

Voz 3 36:33 hoy no jugamos son al Camp Nou o no jugamos sólo el Santiago Bernabéu importante vamos a todo el mundo con la beso ya he hablado pero venimos por negocios exacto Víctor creo que te la policía de Miami

Voz 11 36:49 el inspector Meana de la policía de la Cadena Ser buenas tardes Gallego buenas de Palacio de la Moncloa rubia les ha llevado a Infantino a conocer ya convencer a Pedro Sanz la foto es para verla el presidente del Gobierno se disculpas por llegar tarde Rubianes dice que lo entiende perfectamente Gianni Infantino Estepona sacar regalos como si fuera el cumpleaños de Pedro Sánchez que ha sido una camiseta con el nueve leve más de delantero que defensa que si una tarjeta amarilla una tarjeta roja que si un banderín total que se ponen a hablar de los temas marcados y aunque en esa lista no estaba el partido en Miami sale en la charla porque la actualidad manda y ninguna de las tres partes sobre todo FIFA allí el Gobierno lo ve muy claro por qué el Gobierno no quiere el Girona Barça en Miami habrá muchas razones ya te digo que lo han tocado por encima pero salvo Infantino que se ha mostrado frontalmente en contra por respeto al fútbol español el resto no ha hablado mide la AFE mide jet lag mide las peñas mide la alteración de la competición ni de nada parecido todos dicen con la boca pequeña que el tema político es el que echa para atrás al Gobierno per nadie lo quiere decir en público para no pillarse los dedos eso sí pero no tengo al gobierno de mi lado pero mejor no lo digo por si se monta lío versiones off the récord Rubiales se ha marchado precisamente a Estados Unidos sin hablar con la prensa IT Tebas llegaba a España contrariado con mucha actividad en el comité que ha celebrado hoy por la tarde en la sede de la Liga pero si el Gobierno teme que ese partido se convierta en un acto propagandístico del sector independentista catalán es lo tendría que decidir el Consejo Superior de Deportes de María José Rienda no pero el problema es que la versión oficial del CSD es que si los clubes se ponen de acuerdo ellos no lo van a parar pero la versión oficial no coincide con la oficiosa y la sensación es que se puede jugar con mucho esfuerzo y mucho dinero Un partido en Estados Unidos pero no sería un Girona ahora mismo en la Federación hay una carta que enviaron el Girona el Barça y la Liga pidiendo permiso la carta esa la leído ya Rubiales dónde estará vivido el secretario general la carta ha llegado acuse de recibo hay plazo hasta el día cinco de enero para que Rubiales tome la decisión pero el presidente que resolverlo cuanto antes me dicen que en menos de un mes yo creo gallego que si Infantino no cambia de opinión pundonor nos va a poner del lado de Tebas será poner siempre del lado de Infantino que no quiere que el partido se juegue en Miami una última pregunta inspector Meana hay alguien en todo este tema Rubiales Tebas Aganzo Infantino el ministro de deportes hola secretaria de Estado que haya hecho un máster en la Juan Carlos I a esta ahora no me con nos quedamos más tranquilos próximamente otro piso

Voz 3 39:33 adiós de confusión en maya

Voz 1 39:39 el mercado

Voz 14 39:41 te gustaría dejar en herencia un futuro mejor para miles de niñas y niños el jueves trece de septiembre en la SER que vamos a hacer muchas razones para su Marte al testamento solidario de Unicef y que tu legado se transforme en vacunas medicinas de atrás

Voz 1 39:55 Cité demostrado que piensa informa atente estamento Unicef punto de estamentos solidario vidas que dan vida

Voz 11 40:03 si bien

Voz 21 40:05 así casi en el Corte Inglés te ayuda más a cumplirlas porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas sillas propuesto renovar tu armario estrenar la última moda tienes un pantano

Voz 13 40:15 en color vaquero de is where I veinticinco con veintinueve oye dos por cuarenta y cinco euros

Voz 21 40:20 todas tus papás vistas en un solo lugar El Corte Inglés listas para tu huerta

Voz 41 40:25 sabía tu Encina estás en casa no es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización Miera para avisar de

Voz 0011 40:33 ah vale gracias mi casa no han entrado porque yo tengo alarma enorme han avisado bebían en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 3 40:39 practique lo que más importa

Voz 24 40:41 de la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 11 40:51 sí sí Luis Enrique tiene mucho mérito claro que sí hombre porque ayer en el once de España había nueve jugadores que estuvieron en el Mundial algunos en el Mundial no rascar bola Saúl no jugó un minuto Asensio intermitente Rodrigo Moreno prácticamente nada pero él les tienen chufa Illes tiene con hambre bueno como les tenía Lopetegui pero es que Lopetegui no estuvo en el Mundial hay que recordar en cualquier caso el asturiano en dos semanas ha hecho que la gente se vuelva a ilusionar y que España aunque ayer hay que reconocer que en los primeros veinte minutos lo pasó mal reacción nace con una dirección desde el banquillo muy buena ya le metiera seis a la subcampeona del mundo o está Luis Enrique hasta simpático en las ruedas de prensa

Voz 8 41:46 ha salido todo de manera maravillosa hemos sido super efectivos hemos sido brillantes en muchas fases generando mucho peligro hoy es un día espectacular que que ni hubiéramos podido imaginar cada partido siempre presenta dificultades y hoy se nivel de efectividad y con esa calidad en los metros finales muy difícil pararnos

Voz 11 42:06 dos partido de la Liga de Naciones dos victorias nos quedan los de vuelta el de Inglaterra que se jugarán España el de Croacia que se jugará en Croacia con dos en patitos estaríamos en la fase final todo va bien incluso por ejemplo la progresión de Marco Asensio que ya la está teniendo en el Real Madrid ayer con la selección se salió dos goles y tres asistencias contento por por cómo han salido las cosas

Voz 3 42:31 dos de estos partidos

Voz 1715 42:34 la cara contra rivales muy buenas que habían hecho un gran papel en el Mundial si yo creo que este es el camino que hay que seguir viaje como siempre se creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club la selección igual lo intento aprovechar de la mejor manera como partía como el de hoy

Voz 11 42:49 ya veremos qué es lo que viene pero tiene buena pinta por cierto lo hemos comentado antes en la reunión con el presidente del Gobierno infantil no le ha dicho a Pedro Sánchez que España de Un paso adelante para presentarse como candidata a organizar el Mundial de dos mil treinta sería ya con algún país vecino Pedro Fullana tiene los detalles hola Pedro

Voz 20 43:14 hola qué tal muy buenas si España quiere organizar el Mundial de dos mil treinta lo vimos contando durante todo el día en la Cadena SER es El beso de la Federación Española Luis Rubiales planteaba infantil al presidente de la FIFA de la mano del presidente el Gobierno Pedro Sánchez en la reunión de los tres hoy en Madrid hay varias opciones encima de la mesa desde una candidatura única que creen en la Federación tendrían muy poco el recorrido por los rivales que habrá en esa candidatura a una conjunta con Marruecos en la que también tendría cabida Portugal España quiero mundial Marruecos también llamas entienden que de la mano tienen muchas más opciones de ganar Portugal completaría el cartel porque le interesa también entrar en esa terna que forme la candidatura es el primer paso de un largo camino que será complicado pero que España quiere recorre con fuerza para organizar el que sería su segundo mundial en toda su historia además Gallego Rubiales ha aprovechado la ocasión y le ha pedido a Pedro Sánchez que los árbitros puedan acceder al régimen de la Seguridad Social como deportistas de élite porque tienen un sueldo de estrellas pero todavía no cotizan en la Seguridad Social

Voz 11 44:12 pero pasado el periplo de las elecciones hay que pensar ya en la Liga el sábado y el domingo tenemos

Voz 3 44:19 una nueva jornada en primera división

Voz 11 44:21 en el Barça hoy se habla de la renovación de Valverde Valverde termina contrato a final de temporada y aunque alguno quería ya ofrecerle la renovación el portavoz del club azulgrana Adriá Albets ha dicho que esto va a ir piano piano buenas

Voz 3 44:35 buenas tardes Gallego poco a poco lo ha dicho Josep Vives el portavoz del club cuando se le ha preguntado por el futuro del entrenador del

Voz 0017 44:42 Barça que es verdad que acaba contrato a final de temporada y tiene opción eso sí de prorrogarlo un año más es algo evidentemente que todavía no se ha hablado con él pero habrá que valorarlo tarde o temprano aunque el propio Valverde ya dijo hace quince días que es muy pronto para hablar de su continuidad y que al final todo lo marcarán los resultados pero de momento el club se limita a mostrarle su apoyo y su confianza públicamente dice Josep Vives eso que no se marcan ningún Time para hablar de la renovación

Voz 3 45:09 tras darle escuchamos muros con los plazos yo creo que los platos normalmente en la vida no los imponen pero no nos auto imponemos nosotros ahora nos imponemos un plazo Nos vamos a poner una presión encima absolutamente innecesaria que no hay ningún plato y ahí lo que sea hay respeto respeto por Ernesto Valverde el tiene sus Training tiene su proceso el que vamos a respetarle mucho

Voz 0017 45:29 bueno pues poco a poco lo deja el Barça de momento en manos de Valverde que deberá reflexionar sobre este asunto porque recuerda Gallego que la temporada pasada le dolió ver cómo después del desastre en Roma se filtró a la prensa que peligraba supuesto sino ganaba en este caso la Copa del Rey así que veremos qué decide vale

Voz 3 45:47 perder algunos fichajes de este año que me parece no no le han llenado el ojo como se dice

Voz 11 45:53 vamos a Valencia hoy ha tomado la palabra mató Alemany el hombre que ha ordenado las cuentas la zona noble del club para llevarle a dónde está ahora en la Champions y además creo que tiene buenas noticias en lo económico Carlos Martínez buenas tardes hola Gallego qué tal muy

Voz 0341 46:08 buenas ha hecho un repaso que hacen periódicamente a la actualidad el Valencia es esta era la primera rueda de prensa desde que se cerró el mercado y por tanto la confección de una plantilla en la que él ha tenido muchísimo que ver una plantilla de la que Mateo Alemany el director general del Valencia está tan orgulloso que le pone el listón así días

Voz 42 46:25 dos que es claro que el Valencia ha hecho un equipo para tratar de esta luchando por ser cuarto en la Liga mínimo plasmó poblaciones no está muy bien que yo lo diga pero creo que han sido

Voz 3 46:35 óptimas tanto en precios como en Euskal

Voz 42 46:40 de este canal deportivas e condición de futuro

Voz 0341 46:44 así que cuarto mínimo dice Mateo Alemán con esta plantilla Marcelino dijo que Real Madrid Barça y Atlético de Madrid son inalcanzables pero el director general confía en echarle mano alguno de ellos