Hora 25 (12/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0738 00:05 no

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:19 seguimos a vueltas con los másteres a este paso nos vamos a hacer un máster en másteres hoy les estamos contando las grabaciones de las declaraciones ante la juez que investiga el de Pablo Casado de algunos alumnos y el relato demuestra que había alumnos vi y el resto de alumnos a los que les suponía un esfuerzo enorme y los que no tenían que molestarse armas está el debate político en el Congreso que repasaremos a partir de las diez con Sastre y el día después de la dimisión de Carmen Montón hablaremos de plagio en unos minutos en la cara B con Sara Vita es la otra noticia este miércoles la empezado a escribir el Parlamento Europeo Ester Bazán donde sí

Voz 1454 00:50 te ha dado el visto bueno a una propuesta para que pueda en un futuro y si así lo respaldan los gobiernos de la Unión penalizará a Hungría por sus prácticas antidemocráticas por ejemplo con la pérdida de su derecho a voto Griselda Pastor nuestra corresponsal comunitaria es va a explicar cómo han votado quién se ha alineado con quién porque Estados Unidos

Voz 0194 01:07 se prepara para el impacto de un huracán de categoría cuatro de un máximo de cinco que se ha calificado de extremadamente peligroso

Voz 1454 01:13 Gemma Florence avanza hacia el sureste del país donde podría llegar a partir de mañana jueves hay cinco estados en alerta Se habla de veinte millones de potenciales afectados corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 01:23 el Centro Nacional de Huracanes asegura que es el más fuerte del que se tiene registro en los últimos veinticinco años el huracán Florence avanza a doscientos veinticinco kilómetros por hora y se espera que toque tierra entre el jueves y el viernes hay cinco estados en alerta los más afectados van a ser Carolina del Sur Carolina del Norte Virginia además de los fuertes vientos las autoridades de emergencias alertan de las inundaciones Se prevé que Florence pierda velocidad cuando toque tierra así que permanecerá durante más tiempo sobre las Carolinas los gobernadores han no

Voz 1454 01:52 ha ordenado la evacuación obligatoria de un millón y medio de personas

Voz 1510 01:54 unas estiman que más de veinte millones se van a ver afectadas

Voz 1454 01:57 el PDeCAT retirar la moción que pedía diálogo al Gobierno con Cataluña entre reproches al PSOE por votar en contra de un referéndum pactado en el Senado la vicepresidenta del partido Miriam Nogueras ha acusado al Partido Socialista de jugar con el diálogo a pesar de su disposición a hablar Barcelona Pau Rudd

Voz 3 02:11 no ha pasado desapercibido pero hoy el PSOE ha hecho el doble juego de pactar la solución dialogada con el PDeCAT en el Congreso pero alinearse con Ciudadanos y PP en la Cámara Alta a favor de perseguir la financiación pública de un hipotético referéndum esto no ha caído nada bien en el PDeCAT Miriam Nogueras es su número dos el PSOE para vosotros

Voz 4 02:29 hoy ha jugado con el diálogo nosotros el diálogo nos lo tomamos muy en serio no sólo creemos que no abren vías para el diálogo sino que las están cerrando hoy el PSOE en el Senado ha votado exactamente impedir cualquier intento de referéndum de autodeterminación

Voz 3 02:45 aunque Nogueras ha negado la mayor algunas fuentes del PDeCAT también cargan con dureza contra Esquerra por haber anunciado su abstención a la moción del Congreso estas fuentes hablan de estupor en el seno de los convergentes y acusan a los republicanos de tacticismo

Voz 1454 02:59 el actor Willy Toledo ha sido detenido esta tarde después de que no hubiera presentado en dos ocasiones cuando le han citado por una supuesta dejación de los sentimientos religiosos a las seis de la mañana va a pasar a disposición judicial su abogado nos decía esta tarde en La Ventana que entienden el hecho pero no están de acuerdo ni en la forma ni en el contenido es Endika Zulueta

Voz 5 03:16 va a pasar veinte horas en un calabozo toda la tarde noche en forma gratuita con una cuestión que empezamos que va a tener que ser archivada es una detención era actriz

Voz 0194 03:27 el Papa ha convocado una reunión de los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para hablar de la prevención

Voz 1454 03:32 abusos a menores se trata de un encuentro sin precedentes será una cita privada y se va a realizar en dos fases Roma Joan Solés

Voz 0946 03:38 los primeros mañana mismo aquellos de los EEUU de donde surgen las mayores críticas al Papa y a la vez el mayor apoyo a su renuncia al Pontificado exigido por el que fuera nuncio en Washington el arzobispo digno y en una segunda etapa el resto de presidentes de conferencias episcopales del mundo en febrero próximo ya los obispos de los cinco continentes Goyo los envía a cursos de formación han empezado los obispos italianos esta misma semana objetivo predispone verles a escuchar a la víctima así

Voz 6 04:09 ejecutar las nuevas normas del Vaticano

Voz 0946 04:12 otros los abusos sexuales a menores y adultos vulnerables

Voz 0194 04:15 enseguida vamos con todo pero nos queda la noticia debería Nacho Paloma buenas noches buenas noches y tienes en mente

Voz 7 04:20 te viajará a China ahora es el momento de hacerlo Iberia ha lanzado la campaña eres más con la que encontrarás billetes a precios increíbles como Shanghai desde doscientos catorce euros el trayecto nunca antes la puerta de entrada al mundo oriental había estado tan cerca accede a Iberia punto com encuentra las mejores ofertas

Voz 8 04:43 Bush Gal invita en no más que en si dándome ahora no tengo como tú lo dices por trescientos ochenta euros el seguro mantenimiento cuando en tu puta cada tres años lo cambio y conduces lo último oferte fue hace un mes renting con condiciones tiempos hasta qué punto este año

Voz 9 05:04 te gustaría dejar en herencia un futuro mejor para miles de niñas y niños que el jueves trece de septiembre en la SER que vamos a hacer muchas razones para sumarse al testamento solidario de Unicef y que tu legado se transforme en vacunas y medicinas d'Educació sí le he mostrado que piensa informante un testamento Unicef punto estamentos Solidario Unicef vidas que dan vida

Voz 10 05:26 la actriz sevillana tunecina estás en casa no por el que este fin de semana han entrado a robar en varias

Voz 11 05:32 así de la organización era para avisar T

Voz 0530 05:34 vale gracias pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado bebían en la aplicación para ver cómo está mi casa

Voz 9 05:41 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 12 05:52 eh

Voz 13 05:56 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente hoy por hoy estamos en este escenario que hoy por Luigi Hoy por Hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio el presidente tirón bajo con Pepa Bueno conoció los agujeros precursor

Voz 9 06:12 Garrido se síganos también en Hoy por Hoy Punto escucha Cadena SER

Voz 0530 06:18 en Carrefour Carrefour entonces tienes hasta el veinticuatro de septiembre la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento en pantalón de hombre chino cinco bolsillos o tejano comprando dos el segundo te sale a seis euros Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 14 06:35 coming ese hombre veinti Pinto

Voz 2 06:42 Ángels Barceló

Voz 0194 06:57 el guía marcado a cincel muchos y muy importantes renglones de la historia de Europa su himno este que están escuchando compuesto en el periodo de mayor apogeo del romanticismo apela a Dios para que bendiga a los húngaros con generosidad y extienda su brazo contra el enemigo el primer ministro de Hungría Viktor Orbán ha vuelto a traer el foco sobre su país ya ha ido acumulando enemigos a lo largo de años de gobierno dominados por políticas anti migratorias enfrentamientos con líderes como Angela Merkel roces continuos con Bruselas y tics autoritarios ayer acudió al Parlamento Europeo admirado por la extrema derecha y los euroescépticos su intervención se convirtió en un desafío no cederá al chantaje dijo que condena a su país sólo quiere ser una patria sin inmigrantes y seguirá ante con sus políticas en cualquier caso y la Eurocámara ha aprobado una resolución para que se inicie el proceso de aplicación del artículo siete de los tratados contra Hungría por violar valores básicos de la Unión Europea implica por ejemplo la posibilidad de la pérdida del derecho a voto en el Consejo y por el camino la votación ha dejado muy Wall muy revuelto a balón lo van a poder dar al Partido Popular Europeo vamos a ir con ello pero presentó a los analistas que nos van a acompañar a lo largo de esta edición de Hora Veinticinco Fernando Vallespín muy buenas noches buenas noches después de las vacaciones quienes agradecieron Gonzalo Velasco buenas noches hola buenas noches Arda Madina buenas noches venga pues vamos a explicar lo que ha pasado exactamente hoy en la Cámara europea Estrasburgo Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 08:22 hola me vamos por partes para entenderlo

Voz 0194 08:25 o bien que sea votado por qué y cuál es el valor de resultado de esa votación

Voz 0738 08:30 bueno lo que ha aprobado hoy el Parlamento de una petición para pedir que se abra un expediente por vulneración de derechos fundamentales contra el Gobierno de hurgan es una petición lo que corresponde resolver a los gobiernos de la Unión sabiendo que hay a favor cuatrocientos cuarenta y ocho diputados entre estos ciento quince del Partido Popular Europeo algo sin precedentes y que bueno vamos a ver el valor que esto va a tener político es evidente que tiene un importantísimo valor político supone un giro entre los líderes del PP lo que ya lo sabemos si va a tener algún valor jurídico primero porque requiere una unanimidad de los gobiernos algo muy aplicado al margen que en Hungría hablan ya de un recurso ante los tribunales europeos porque el sistema que han empleado para esa votación no ha computado las abstenciones

Voz 0194 09:24 vamos al lío que tú decías del Partido Popular Europeo que sale tocado de la votación o quién sabe si reforzado él lo primero para hacernos una idea quiénes forman parte de esa familia del grupo más numeroso del Parlamento Europeo

Voz 0738 09:35 mira igual para entenderlo quizás ayude que este es un pulso entre la vieja democracia cristiana y los nuevos partidos de la derecha radical euroescéptica muchos igual que van en el mismo PP coinciden con la democracia histórica de Suecia con los austriacos de course que gobiernan en Austria lo hacen curiosamente con un partido de la derecha más radical más antieuropea el partido de Haider si os Acor

Voz 1454 10:01 con él se abrió digámoslo

Voz 0738 10:03 era un cinturón digamos

Voz 15 10:06 la protección contra contra

Voz 0738 10:08 la estamos contra los radicales que al final pues no ha servido de nada y sin embargo y beligerantes a tope contra Orbán digamos a pesar de este acto de coalición no hay muchos grupos del Este ya están los populares españoles que junto a Berlusconi no hay que olvidarlo fueron en los años noventa la primera derecha europea en Nueva en entrar en la democracia o dentro de la familia de la Democracia Cristiana no aunque hoy estos dos partidos curiosamente se han sumado con los grupos del Este que perdona son además de sobretodo anticomunistas por su pasado y por su historia intransigentes también contra Angela Merkel

Voz 0194 10:47 eso Griselda que ha pasado a la hora de votar

Voz 0738 10:49 bueno pues mira lo que ha pasado es que el PP se ha dividido ir hoy ha acabado dando la razón con ese voto a las críticas que desde hace mucho tiempo llegan desde la parte progresista de la Cámara diciendo que lo de Orban no se aguanta porque ha hecho de la inmigración digamos un discurso antieuropeo

Voz 0194 11:11 no hagamos un repaso por países el PP español Griselda expresado la mañana y la tarde hablando con algunos de los eurodiputados que se han abstenido como el portavoz González Pons o que no han votado y con alguno de los incluso se ha puesto del lado de Viktor Orban como gravísima toquita encontrar

Voz 0738 11:24 pero bueno e damos saber Gonzáles Pons por ejemplo ha defendido la abstención argumentando que el objetivo es impedir que el Europarlamento se convierta en tribunal juez vamos a escucharlo

Voz 16 11:38 queremos respaldó van

Voz 17 11:39 pero tampoco queremos convertir el Parlamento en un tribunal de justicia a qué otro país es la alta misión quién debe tomar este tipo de iniciativas en nuestra opinión

Voz 0738 11:51 bueno Cabriel Mato ha llegado algo más lejos ha dicho hoy se juzga a Hungría mañana a España deja abierta la pregunta y lo que queda muy claros que desde una posición más radical lo que no quiere para nada es dar la razón a los grupos de izquierdas su escuchamos

Voz 18 12:06 a mí me preocupa ver el júbilo

Voz 19 12:08 que la extrema izquierda hoy celebraba ese voto favorable que esa misma extrema izquierda que con júbilo apoya a gente como Maduro o como lo que está sucediendo en Nicaragua

Voz 0738 12:20 bueno como sabéis en el Partido Popular también hubo en su día muchos debates con el caso catalán dicen que aquí no marca pero es evidente que dejar al Europarlamento definir quién es y quién no y soy demócrata en Europa tiene tiene sus riesgos visto con esos ojos ya quise mezclar se mezcla todo y en la práctica lo que obliga es al PP no sabemos exactamente porque alinearse de manera practica directa contra Merck

Voz 0194 12:49 no te vayas que es el viernes cuando quieras en el debate que vamos a abrir en nada Berlín Carmen Viñas buenas noches jefe de filas del Partido Popular Europeo Manfred beber es alemán ayer daba libertad de voto aunque anunció que él votaría a favor de activar el artículo siete contra Hungría cuál ha sido la fotografía final

Voz 0391 13:09 bueno pues efectivamente beba ha votado a favor pero ha sido el único diputado de su partido en la CSU bávara que como sabéis es un partido hermanado con la CDU de Merkel en el pasado siempre había defendido a Orban de forma más o menos tibia pero ahora que es el principal candidato del Partido Popular Europeo en las próximas elecciones o lo que es un peldaño hacia el cargo de presidente de la Comisión Issing no es muy claro en la defensa de los valores europeos eso podría perjudicarle precisamente previamente perdona la votación ha habido en tan intensos debates en el grupo parlamentario del partido

Voz 0194 13:39 popular europeo de los diputados alemanes

Voz 0391 13:42 de la CDU que son veintinueve de los de la CSU al que le corresponden cinco diputados especialmente dentro el grupo bávaro los debates han sido muy tensos algunos como el político de la CSU Markus fea va ha defendido que no se podía dejar solo en la votación al candidato Vedder como finalmente ha sido

Voz 16 13:58 sí pero otros como Angélica niebla

Voz 0391 14:01 a la jefe del de la CSU la para en el Parlamento Europeo veía las cosas de otra manera ella habría recordado a sus compañeros las estrechas relaciones que tiene la CSU bávara con el partido de Orban y acaba en la pena recordar que durante la crisis de los refugiados Orban se convirtió en el principal apoyo de la CSU contra la canciller Angela Merkel y por ello fue cortejado tanto por la CSU en Alemanía como después por beber desde Bruselas además Baviera celebra elecciones a mediados de octubre y la cesión está jugando la mayoría absoluta

Voz 16 14:30 pero soleados los europarlamentario

Voz 0391 14:32 dos de la CSU de la CDU de Merkel no han querido seguirles la mayoría ha descartado la posibilidad de apoyar al el controvertido primer ministro húngaro de oponerse a su propio líder de fracción ver

Voz 0194 14:45 bueno pues así ha sido cómo ha actuado el partido el Partido Popular en en Alemania gracias Carmen Bueno abrazo y nos vamos a ir a Roma Joan Solés buenas noches no tenemos a Joan suele saber cómo

Voz 15 14:59 en Italia la votación de hoy

Voz 0194 15:02 eh ha dividido al Gobierno italiano pero mientras tanto saludo salvado el es que es investigador del Real Instituto Elcano muy buenas noches espetaba Griselda planteando el valor que puede tener el resultado de la votación de hoy decía valor político

Voz 16 15:15 eh mucho posibilidades reales de que llegue a término prácticamente nulas porque yo diría el procedimiento es muy farragoso

Voz 6 15:23 no sólo ahora mismo lo que se inicia ese bueno el artículo siete pero tiene el artículo siete una serie de de de de cuestiones que que llevarse a cabo una serie de procedimientos que son muy difíciles de conseguir para empezar se tiene que eh bueno ver por parte del del Consejo Bruna mayoría de cuatro quintos en el consejo es decir los países que están reunidos en consejo de ministros de la Unión Europea Ros Ros los Veintisiete en este caso no Hungría no tendría derecho a aprobar previa previo consentimiento también otra vez del Parlamento Europeo que Hungría está en riesgo de de violar sistemáticamente de Estado de derecho a partir de ahí digamos que Hungría también tendría la posibilidad de defenderse lógicamente hice Si no resulta convincente se iniciaría lo que se viene a denominar artículo siete punto dos que ya el qué

Voz 16 16:15 eh es el preludio de de esas posible sanción

Voz 6 16:18 en ese que pueden llevar incluso a la pérdida de votos en el en el Consejo no pero para eso efectivamente una además tendría que haber acuerdos grandes por parte de los estados miembros pero tan grandes que es que tendría que haber unanimidad por parte del Consejo Europeo y para que haya unanimidad ya sabemos que al menos Polonia se va a posicionar claramente en contra de que esto suceda algo como ya Hungría se ha posicionado en contra de que se le aplica a Polonia cuando se inició el dimisión

Voz 0194 16:48 la unanimidad es imposible sí sí que destacamos el valor político que supone que mensaje sale de Europa con la votación de hoy

Voz 6 16:56 un mensaje claro de que no se puede continuar de esa manera no claro ahora en lo que estamos viviendo el contexto europeos un contexto de de división evidente ya no entre izquierda derecha sino claramente entre aquellos partidarios de sociedades abiertas con aquellos partidarios de sociedades cerradas aquellos una visión más cosmopolita Aquellos una visión más nacionalista que ellos más europeístas aquellos más populista lógicamente aún que Viktor Orbán pertenezca a la familia del Partido Popular Europeo él se alinea con las tesis de aquellos que no son especialmente europeístas y el mensaje que quiere mandar el Parlamento Europeo con esta esta especie de castigo político a Viktor Orban en estos momentos es decir no mire usted tenemos elecciones dentro de nueve meses y aquí hay hay dos posibilidades o ustedes eligen a Viktor Orbán y a los suyos aunque estén dentro para el Partido Popular insisto o eligen opciones que respetan los valores fundamentales de la Unión Europea

Voz 16 17:51 en la voluntad de de

Voz 0194 17:54 Henar un plan para frenar ultranacionalistas y populistas que se están extendiendo otros parlamentos sería el objetivo el objetivo final quizá de la votación de hoy

Voz 6 18:01 efectivamente y que esa escenificación digamos consiga un resultado positivo en las elecciones de mayo al Parlamento Europeo muchas dificultades Fernando para llevarlo a la práctica como nos decía

Voz 0194 18:12 Salvador pero en cambio políticamente si puede tener

Voz 16 18:15 harto valor lo que ha pasado yo creo que tiene muchas

Voz 20 18:17 irrelevancia no porque introduce el el debate europeo algo que se había perdido hoy es que Europa es algo más que una unión entre diferentes países de Europa es también un digamos un territorio en el que la comunidad en la que creemos en determinados principios que son los propios de la democracia liberal es decir el Estado de Derecho de la tolerancia de la justicia de los derechos individuales hay dos concepciones enfrentadas respecto de que debe ser Europa que sigue afianzando a la sigue afianzada la idea de digamos de liberalismo ese sentido más progresista de los valores universales etcétera y luego la más particular que es profundamente comunitarista que además explícitamente Orban ha dicho que está a favor de ella que es lo que él llama la

Voz 16 19:06 crecía liberal no entonces en

Voz 20 19:09 el fondo son dos visiones diferentes la democracia una es la democracia asociada

Voz 16 19:14 a elementos culturalistas propios este

Voz 20 19:17 caso de la nación húngara que por otra parte es la es la tesis de Putin Putin es la que ha tratado de de por eso tienen tan buena relación también compiten luego está la otra la Cantillana no que es la más universalista que es la que la que se ha defendido desde siempre en los tratados Si yo creo que es la que ahora sale a la luz no y cuándo se les preguntan los eurodiputados si alguien incumple los presupuestos del modelo de democracia liberal frente a la y liberal por cuál se pronunciarán mayoritariamente me parece que esto es lo fantástico no

Voz 16 19:47 ha habido incluso mayoría dentro el Partido Popular Europeo

Voz 20 19:50 a favor de los principios en los que deciden los que decimos creer que luego después es su cubierta que luego después todos cara a sus electorados tienen pánico a lo que yo creo que está dividiendo Europa realmente que es el tema de la inmigración es otra cosa no pero me parece que es una manera de hacer explícito que cuál es nuestro credo en tanto que europeístas y eso hoy ha salido a la luz muy claramente que tiene en cuenta que en mayo son las elecciones al Parlamento Europeo que un mal resultado buen resultado perdón de todos estos grupos pues puede ser auténticamente auténticamente dramático porque esto sí que no cambia las vías no entramos en otro en otro otro aquí a completamente diferente

Voz 0194 20:28 Eduardo

Voz 0515 20:29 bueno yo creo que remite un poco al corazón de la tormenta el centro del debate de esta década que estaba explicando nada Fernando y también salvador en el ámbito de Europa no hay queremos una sociedad cerrada sociedades integradas las sociedades aisladas sociedades de matiz liberal herederas de una historia de cincuenta sesenta setenta años de paz un tipo de sociedades más cercanas a estas dinámicas de populismo que estamos viendo otros lugares del mundo no es sanciones a los principios fundadores a que ha habido un rato se me ocurre por ejemplo salvado ni cerrando Italia hay un carácter humanitario que está en la base fundadora de la Unión Europea a a gente que huye de una guerra en Siria por la rutas de la muerte en Mediterráneo y que muchos de ellos no encontraron posibilidad de entrar porque este señor decidió cerrar las fronteras haciendo caso omiso a los derechos humanos que también contempla artículos he tratado su vulneración Av caliente hace no mucho una frontera sur de la Unión Europea hacia Marruecos por parte de nuestro país ha habido discursos de xenofobia en Polonia en el grupo de Wiese grado básicamente que nos hemos sido escuchando es decir esto no lo hace ayer ante Salvados lo explicaba bien lleva tiempo entre nosotros que que le pasa Orban que es curiosamente icónico representa el mal dentro de la Unión Europea lo digo así no no pretendo una categorización moral pero es el vi un debate sobre el bien y el mal los valores humanistas comunes de la Ilustración los valores que funda la paz pese a los que se oponen a ellos esto que decía Fernando sociedades liberales sociedades puras identitaria mente homogéneas

Voz 16 22:07 racionalmente limpias de es contaminadas de esto

Voz 0515 22:09 en géneros el origen de la tormenta europea precisamente en el siglo XX lo que dio origen a lo que después la Unión Europea Carmelo por tanto es verdad que este procedimiento es muy confuso muy muy complejo muy largo el cuatro quintos del Consejo previsiblemente los aliados Polonia a la cabeza votarán en contra vetara la posibilidad de quitarle el voto a este señor convendría que las fuerzas políticas que tienen una tradición liberal y estoy pensando en el señor González Pons siempre fiel a la cita

Voz 16 22:39 la frase perfecta es lo hacía hoy también

Voz 0515 22:41 que han votado unos cuantos en contra de otros como bien explicaba Griselda Pastor se han abstenido decidieran en qué lado de la película quieres estar

Voz 6 22:49 sí

Voz 0515 22:50 porque tiene la Viktor Orban dentro de su grupo y yo si tuviera que convivir en mi grupo parlamentario con Viktor Orban seguramente estaría pensando en que ese no puede ser lamentaron

Voz 0738 23:00 bueno hoy hoy se han puesto en el lado malo ir lo curioso o lo que interpela es que se han puesto en el lado contra Angela Merkel porque entonces

Voz 0194 23:08 aquí estamos Candy en un elemento

Voz 0738 23:11 yo anti Merkel Orban es el que personifica aquí una batalla que no se historia pero que inició a Aznar contra la vieja Europa no

Voz 0194 23:22 y cuando intento en Estados Unidos

Voz 0738 23:25 sobre la mesa organizar un bloque contra el poder que en aquel momento representada en Francia y Alemania y que Orban ha continuado contra Merkel pero hoy curiosamente el PP español que lleva mucho tiempo haciendo alarde de la buena relación con Merkel pues ha cambiado de lado no sé si va a ser para siempre ha sido sólo un detalle porque claro ese tema va a durar mucho

Voz 16 23:47 Salvador se un par de cosas quizás por por agregar por debatir más en profundidad no por un lado

Voz 6 23:55 el el rol del Parlamento Europeo creo que el Parlamento Europeo se ha dedicado durante los últimos años a criticar sistemáticamente la degradación del Estado de derecho en Hungría pero no se había atrevido hasta ahora a dar un paso tan relevante por qué motivos estratégicos también desde luego pero pero todo hay que decirlo eso es importante esto es un paso adelante absoluto impone pone de manifiesto la importancia que puede tener el Parlamento Europeo no sólo ahora sino de cara a futuro que la posible composición del Parlamento Europeo el año que viene siestas fuerzas euros T Tica si esta fuese fuerzas nacionalista consiguen ganar tracción consiguen o tener un rol más importante dentro del mismo pues va a ver es manifiestamente debilitado para todos aquellos que creen en un futuro no futuro comunitario ese sería un elemento no quizás a tratar me parece interesante tratar el segundo elemento en en relación a a qué sucede dentro del Partido Popular Europeo

Voz 0194 24:59 Juan

Voz 6 25:00 durante muchos años se ha vendido ya debatiendo a la arena pública pero también en el espacio privado sobre la necesidad o no de mantener a Viktor Orbán dentro de ese partido dentro de ese partido no lo que Castro pedidos que hoy hoy el Parlamento Europeo se ha posicionado en contra de las medidas que ha tomado pero el Partido Popular Europeo no ha tomado ninguna iniciativa para suspender de militancia europea digamos al al partido de Orban dentro de dentro de ninguna decisión interna no ni de suspender ni excluir eso no significa que de cara al futuro inmediato no vaya a suceder incluso no significa tampoco que el propio Orban vea que a raíz de esto oye pues yo me voy de un partido donde me están haciendo eso yo creo que son elementos para

Voz 18 25:51 sí chico fijaos que en las últimas semanas durante todo este verano hemos estado viendo un viraje por parte de los líderes políticos de los partidos españoles que nos a abre en la medida en que decíamos bueno cómo es posible que Pablo Casado que Albert Rivera que tan Fele Macron había declarado parezcan estar eliminados con este eje retrógrado de europeo no es posible en algún momento tendrán que echar marcha atrás sonoro hemos visto una traslación de cómo esto está pasando en el Parlamento Europeo porque quizás lo que estemos sólo que estemos asistiendo a un cambio de las coordenadas políticas esto que hablábamos en España cuando emergió emergió Podemos a nivel europeo que todavía no tienen un reflejo en el equilibrio de fuerzas y de partidos el nuevo soberanismo globalizado y además hay teóricos Alexander Douglas un ruso que se está citando mucho que tiene una teoría del de la cuarta teoría política a su operadora de de todas las anteriores en lo que estaríamos asistiendo entonces sería una transformación desteje que no podemos categorizar dentro de criterios izquierda derecha como por ejemplo en Alemania está surgiendo un nuevo partido de izquierdas a Ostende en pie

Voz 6 26:57 reivindica ese soberanismo desde posiciones

Voz 18 26:59 que arda

Voz 16 27:00 claro lo difícil de comprender

Voz 18 27:04 es peligroso es cómo se van a alinear las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo en lo que viene porque pensemos una cosa en Europa en el paro al menos tres grupos parlamentarios euroescépticos esta de Freedom en el que está la alega el fuego Nationale el PVV de de Fielder en Holanda que se hace unos meses aquí en en árabe a su estrategia de Europa en el que está el UKIP que se va a ir momento tele Democracia sueca y los patriotas frases de Philip otra bueno parece ser que hay una aproximación lógica por otra parte para formar un grupo parlamentario único pensemos que las elecciones europeas vienen dos meses después del Brexit de la salida efectiva es decir después de que los Veinticinco los veinte diputados laboristas salgan que es la tercera fuerza los en el grupo socialista las fuerzas los los países que más aportan una Alemania fijas como está el Partido Socialista Arman Italia fijos cómo está el Partido Democrático y el propio Partido Laborista y cuando se vaya Lucky por lo que parece va a facilitar mucho esa unión entre las dos fuerzas lo que por lo que parece pretenden es atraer además a ese sector que que estamos viendo que Salvador comentaba del Partido Popular Europeo a Orban ya los fuerza conservados europeas y esto puede aproximarnos a una fuerza de bloqueo euroescéptica en el Parla

Voz 6 28:25 el pero está en lo que quería decir si es muy interesante lo que mencionas no deje soberanismo global ismos fijaos que hoy justamente se producía otra otra noticia en el Parlamento Europeo otra otra ocasión importante no era el estado de la Unión de Juncker básicamente todo lo que sucede cuando van pues la quitado el foco al pobre presidente de la Comisión bueno él hablaba

Voz 0515 28:47 su última intervenciones última interese buena nota

Voz 6 28:49 el año que viene también lo que pasa que ya estará de salida

Voz 16 28:52 y y el hablaba

Voz 6 28:54 en su en su discurso de la hora de la soberanía europea

Voz 18 28:57 la idea Europa que protege que también va por esa misma prensa

Voz 6 29:00 por esa misma lógica entonces estamos hablando de decide engloba leísmo pero estamos utilizando las herramientas discursiva de los otros porque están ganando el debate el debate narrativa

Voz 16 29:12 y por simplemente

Voz 6 29:14 era una una mención a lo que comentabas dentro de las distintas familias es interesante también ver cómo estos problemas que que tiene el Partido Popular Europeo con con Orbán específicamente pues también lo tienen otras familia tradicionales como pueden ser los socialdemócratas a nivel europeo compartidos que tienen dudosas credenciales democráticas como pueden ser los socialistas rumanos a los socialistas en cuevas tienen también dentro del Grupo dentro del grupo tres están ante una disyuntiva y han venido estando durante muchos años ante una disyuntiva de o bien pierdo estos votos y pierdo fuerza política por tanto dentro de mi grupo o bien los mantengo y aunque no sean exactamente lo que lo que yo los valores que yo quiero yo quiero lanzar que yo quiero demostrar pues al menos tengo esa fuerza para poder tener una serie de poder estar más cerca de moldear las políticas de la manera que yo quiero a nivel comunitario

Voz 20 30:07 no yo Being veo una cosa que vamos a ver hay una cosa que no se puedo olvidar es que Orban es tremendamente populares su propio país es está pateando las calles en todo el día no tiene oposición es decir que mayoritariamente diríamos unir a toda la oposición tendrían más votos que él pero realmente no han dado con un discurso que tengan la capacidad de convencer a una mayoría suficiente y eso no solamente está ocurriendo en en Hungría en casi todos los países del del Este europeo yo creo

Voz 16 30:37 que hay Europa está ciega porque bueno seguimos enfocando esto desde una perspectiva poco política hay muy moralizar da yo creo que tenemos que bajar más

Voz 20 30:48 a la realidad sociológica a ver cuál es

Voz 16 30:50 son realmente los problemas que motivan a la gente porque es todo lo enfocados a partir de la cuestión inmigratoria que

Voz 20 30:58 qué es realmente creo que es una cortina de humo porque Hungría no

Voz 16 31:01 tiene inmigrantes no tiene Islam

Voz 20 31:04 a que en el fondo yo creo que responde a otra utiliza la inmigración utiliza el discurso sí pero la gente no vota por eso estoy convencido lo vota por eso que no tienen por qué no lo tiene cerca claro

Voz 16 31:15 porque no les no lo ve enero puede volver ahora

Voz 20 31:17 de la mano en el el domingo de Marsella y allí se da cuenta de que está en el África dentro de una ciudad francesa no

Voz 16 31:24 pero allí es que no no no pedirá no

Voz 20 31:28 y lo mismo se puede decir de la República Checa el ovino se puede decir de Eslovaquia no lo que hay es una digamos hay un nacionalismo que nunca tuvo la capacidad de realizarse porque la mayoría de los estados son estados muy jóvenes que cuando fueron a disfrutar de su propia soberanía cayeron bajo el influjo soviético primero y luego después de la Unión Europea con lo cual ahí sí hay digamos te genera Se suman digamos lo que a lo que afecta a todas las extremas derechas en Europa que es el que es el tema de la inmigración se suman peculiaridades que son muy específicamente suyos no

Voz 0738 32:00 todo lo que estás diciendo me parece muy claro pero no no hay que olvidar

Voz 16 32:04 en el verano del año dos mil quince cuando

Voz 0738 32:06 Cilleros claro llegar por la ruta de los Balcanes a los inmigrantes Jordan digamos se plantó contra Merkel rechazando crear ningún campo de recepción es decir rechazando retenerlos allí rechazó el dinero que le ofrecía del comisión para poder mantenerlos por decir así ya abrió las fronteras para que siguieran andando hasta Berlín

Voz 0515 32:28 a este discurso en la Europa que protegen yo creo que la única Europa que ha protegido a los europeos de

Voz 20 32:34 en los orígenes de Europa hasta la actualidad

Voz 0515 32:36 es la que nace de las cenizas en el cuarenta y cinco de discursos llevados hasta el paroxismo muy similares a los de Viktor Orban la única que ha protegido a las sociedades europeas es la que nace de una dinámica de integraciones de soberanía que genera un espacio cohesionado de ahora veintisiete veintiocho estados miembros y en el entorno de quinientos quinientos cincuenta millones de personas que viven

Voz 16 32:58 en paz en sociedades democráticas liberales

Voz 0515 33:01 donde un setenta setenta y cinco ochenta por ciento de su población vive con unas condiciones mínimas garantizadas por

Voz 0194 33:07 en funcionamiento

Voz 0515 33:08 por un flujo de solidaridad de nuestros servicios públicos el discurso de Orbán de aislamiento cierre de fronteras en última estación en última instancia la autarquía a lo que conduce a la pobreza Inda damas de protege o nada les protege más perdón que la pobreza por tanto este es un debate donde se juega el destino no sólo de Europa Gebre de Astra poquito lógica

Voz 9 33:28 aceptó alejado de nosotros sino de nuestra propia

Voz 0515 33:30 Dida no eso da pena ver hoy a partidos como el PP dudando de cuál es su posición en este debate en esta película

Voz 6 33:38 muy interesante lo que mencionaba del Fernando de la popularidad de Orbán también es popular Kaczynski en Polonia también es popular Salvini en Italia es verdad que son por motivos distintos no Kaczynski Orban es todo están utilizando el tema de la inmigración pero por motivos diferentes esto acaba consiguiendo que tengan mayor popularidad en Italia estamos viendo que efectivamente tienen mucha inmigración ir

Voz 18 34:01 a hablar y no han tenido el sol

Voz 6 34:04 porte la ayuda realmente a nivel comunitario necesaria durante una serie de años y esto además si lo unimos a la falta de expectativas de la de la población italiana pues hace que una serie de partidos acaben de unas posiciones casi hegemónicas a fecha de hoy si lo comparamos con como dónde estaban hace hace diez quince años y en el caso de en el caso de Hungría por simplemente hacer una una mención al respecto es verdad que no tienen practicamente inmigrantes Griselda ha comentado lo de la crisis migratoria dos mil quince toda la razón pero además hay otro elemento que muchas veces no tenemos en consideración lo suficiente que es la sociedad en la que vivimos hoy en día como estamos interconectados entre todos redes sociales Bin el miedo y la soberanía que mencionó también Fernández

Voz 16 34:47 por tanto yo

Voz 18 34:48 por por cerrar un poco las argumentaciones lo que creo que es muy importante es que no debemos aplicar hombres viejos a situaciones nuevas la división entre una sociedad abierta sociedad Cantillana ID nacionalismo identitario culturalista no es lo que está operando ahora Italia es el ejemplo es el laboratorio no en esa fuerza que apoya el momento en el que apoya tratado dignidad ahí anarquistas hay socialistas hay gente de otras características que lo que está demandando porque está demandando soberanía protección es por una serie de demandas existenciales que tiene que ver con la seguridad y la sensación de desprotección esto es tenemos que comprender cómo en esa idea de soberanismo caben demandas y motivaciones muy distintas que pueden llegar a ser comprensibles aunque después no sean legítimas

Voz 0194 35:31 déjame que me vaya a Italia porque antes ha fallado la conexión con Joan suele esperarán esta escuchan

Voz 9 35:35 José Juan buenas noches buenas noches

Voz 0194 35:38 que allí la votación que se ha producido hoy en Estrasburgo ha dividido al Gobierno italiano pero torsos más ya están acostumbrados no ha esto no pasara nada

Voz 0946 35:45 sí ha dividido el Gobierno italiano sin embargo que fíjate los cinco estrellas del vicepresidente de mayo la el otro vicepresidente Salvini aplican de aquella cita evangélica que tu mano izquierda no sepa hacerlo tres y fui enviada en el caso de Salvini no que se presenta los actos públicos con un rosario en el bolsillo la mano de los cinco estrellas han votado en el Europarlamento a favor del informe la mano de la Liga contra Salvini defiende al presidente Orban porque Europa ha dicho no puede procesar los pueblos ni sus gobierno nos viene yo como decía Griselda coincide con el popular Gonzáles Pons además en esta ocasión ha conseguido arrastrar los votos de sus amigos la derecha de Berlusconi y la pues fascista Fratello a favor del presidente de Hungría en lo que ya se interpreta en un en un una reunificación no reconciliación del bloque conservador italiano los cinco estrellas han recordado que Orbán afirmó que la inmigración es un problema de Italia no de Hungría eso dijo Orbán han votado a favor del informe y se han limitado a aplicar esta cita ignorar lo que hace la mano derecha en el Gobierno y en el Parlamento Europeo hija bueno en definitiva es como si en Italia hubiera dos gobiernos en uno algo en lo que están de acuerdo en todo lo demás cada uno empiece sus ministerios como le parece o votan diferente en Europa y así llevan ya

Voz 9 37:15 muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 37:17 estaba en Salvador muchísimas gracias por habernos ayudado a entender lo que ha pasado hoy en Europa gracias a vosotros

Voz 1454 37:40 Sadam editores buenas noches queda al ayer todavía Vallespín no ha entendido que cuando esta esta sintonía es que llegaba graves pero vamos a dar la vuelta al caset de la actualidad en la cara para explicar un término esto creo que lo hemos oído todos esto ocurría ayer hace algo más de veinticuatro horas para que esta situación influyan le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social la ministra de Sanidad dimitía tardaba dos días en hacerlo no vamos a hablar

Voz 1880 38:13 de dimisiones tampoco de Sanidad sino de el plagio ella dimitió después de que sí

Voz 0194 38:18 nacerán las irregularidades de su trabajo en fin de máster acusa de plagiar diecinueve de las cincuenta y dos páginas de trabajo después hablaremos sede de la dimisión en en el aspecto político y una división por plagio que fue muy sonada que fue el ministro de Defensa alemán no si fue muy sonada

Voz 1880 38:31 porque aquí no estábamos acostumbrados a que pasaran estas cosas no

Voz 1454 38:35 el era Karl Theodor diario alemán lo acusó de plagiar parte de su tesis doctoral

Voz 1880 38:43 además sino lo que está diciendo es este es el paso más importante quedado en mi vida también el más doloroso la persecución de la prensa ha sido implacable con efectos en mi familia estaba dispuesto a luchar pero he alcanzado el límite de mis fuerzas dice el caso es que el político más valorado en Alemania en aquel momento tenía un apoyo del setenta por ciento de los electores ya años vamos a hablar con un experto en plagio pero antes de seguir Gimme si esto es o no es plagiar Marta

Voz 1454 39:20 Marta tiene un marcapasos Hombres G mil novecientos ochenta y seis y ahora escucha se desplaza plagio total mil novecientos sesenta y ocho

Voz 0194 39:33 a los dieciocho años antes esa de eso de Simon and Garfunkel venga pues Vallespín Velasco e sois profesores Madina tu clases no si ese si se detecta Gonzalo un plagio rápidamente hoy

Voz 18 39:46 a la legua muchas veces pero es verdad que algunos de hace unos escapan porque los presos vamos muy deprisa enormemente tenemos más alumnos de los que podemos atender con la precavido con la atención que merece

Voz 20 39:55 Fernando lo sabes yo creo que si detecta más fácilmente en los en los trabajos de Master por ejemplo que son menos alumnos no oí los llegas a conocer y entonces a ABC este extraña no como pues que el dinero claro efectivamente no de repente te encuentras es una buena escritura muy sofisticada que no encaja no con con el perfil pero en en los trabajos así de grados muy difícil por eso porque son tantos no oí y luego además que que ellos también se encargan de de ocultarlo que el corta pega lo hacen muy bien esta perfecciona

Voz 0194 40:27 a veces he puesto en él muchos trabajos y pedir una frase muy sofisticada metido la frase Fraser y te sale te sale perfecta en el yo creo de Software que son que simplifican y facilitan

Voz 9 40:39 la verdad que rebuscar en la verdad

Voz 0194 40:41 el de literales fácil lo vieron ese día cuando Joan Coscubiela que hay mecanismo no para para ello programa hay un programa que introduce el trabajo lo que pasa es que revise todo lo que ha pasado hay un programa existe un programa entonces cuando se producen plagios por ejemplo como en el máster de de Carmen Montón es porque no ha pasado por el programa o porque no hay voluntad de hacerlo público hay mecanismos de control en la universidad

Voz 18 41:06 bueno en realidad un responsabilidad en buena medida del profesor aunque el trabajo de fin de máster recordemos que debe pasar un tribunal en es verdad que hay dificultades cuando un trabajo final de Master llega a un tribunal normalmente ha pasado por la aceptación del tutor y es verdad que el Tribunal ABC se ve en la tesitura

Voz 0194 41:27 no no no negar lo que no es mentar al texto

Voz 18 41:30 compañero o hubo dado que se ha dado desaprobación bueno se procede a evaluar la tesis dando por supuesto que esté resto de cuestiones que sí está son correctas que no ha plagiado que la bibliografía está bien etcétera etcétera no en todo caso también algo tiene que ver un defecto muy inherente a nuestro sistema académico y es la necesidad de rellenar de información no como hay que rellenar ochenta páginas por defecto entonces pues claro

Voz 0194 41:54 corto pero bueno pues hay que meter hay de todo

Voz 18 41:56 lo que se debería hacer es buscar que se diera una tesis una reflexión un pensamiento y que eso estuviese basado en precedentes y que tuvieron cierto afán de originalidad

Voz 0194 42:04 has tenido Fernando algún caso en las manos de decir

Voz 16 42:07 es mucho pero incluso incluso trabajos enteros o sea no no Omar no párrafo sino trabajo

Voz 20 42:14 es enteros y además sacados enteros de de de la web pero muchos eh tenemos una advertencia de que si se detecta pues entonces cuáles son las consecuencias para el estudiante pero hay una cosa que no es plagio pero

Voz 16 42:27 que al final viene a ser algo parecido que es cuando uno cita incita continuamente de hecho digamos que el trabajo es una una rellenos

Voz 0194 42:38 citas sea como cita porque es decir claro si tú referencias o citas no puedes decir que has plagiado estás esta

Voz 20 42:44 efectivamente y entonces hay mucha gente que por te pone todo lo que sea no hay ninguna frase donde no te diga de dónde viene pero claro al final el trabajo Nos suyo no sea realmente desde es un compendio de citas que Sara significado plagiar cuáles

Voz 1880 42:57 pues según la RAE es copiar en lo sustancial obras ajenas dando las como propias es un término que que viene del latín plagiar entre los antiguos romanos era comprar un hombre libre sabiendo que lo era pero retenerlo para servidumbre no lo que les interesa saber claro ahora es cuál sería la definición legal

Voz 0194 43:14 déjame que le pregunta Ignacio es abogado autor de la obra el plagio en el derecho de autor trabaja en el abogados un despacho especializado en propiedad industrial e intelectual inacción muy buenas noches

Voz 9 43:23 hola muy buenas existe una definición legal del plagio

Voz 0946 43:28 pues no existe una definición tipificada porque no se trata de una figura que venga regulaban una norma legal como tal lo que sí pensión definiciones y conceptos o derivadas de la jurisprudencia que ha tenido en sus manos casos y que se ha visto obligada a definir una conducta muy habituales

Voz 0194 43:46 ir a un texto determinado tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda considerarse legalmente un plagio

Voz 0946 43:53 si se tienen que cumplir una serie requisitos el primero que tiene que cumplirse

Voz 0194 43:57 el texto que se supone

Voz 0946 44:00 la hacía dos esté protegido por los derechos autor es decir si lo que se copia por ejemplo pues es una sentencia o es una ley o una norma que no están protegidos por los derechos de autor pues no pasaría nada no habría plagios no la primera condición por lo tanto es que estamos hablando una obra o de un fragmento que debe ser protegido por la propiedad intelectual de un tercero

Voz 0194 44:21 y una vez que si esa propiedad

Voz 0946 44:23 cero eh pues lo que tiene que suceder es que fragmento la parte coincidente en la obra original y en la obra plagiar ya tengan un diciendo EPI de coincidencia cerca de grado que se pueda afirmar que se ha reproducido transformado esa obra sin permiso así que sea usurpado la paternidad ajena sin citar es que me voy para descubrir

Voz 0194 44:46 decían aquí los profesores que están sentados en la mesa hay un Software hay un programa que tú introduces el texto y te dice exactamente qué es lo que está plagiado de dónde está plagiado hay más métodos como estos

Voz 0946 44:56 hay muchos métodos detener el tipo de obras si hablamos de obras textuales

Voz 9 45:00 y son las obras donde es más fácil

Voz 0946 45:02 detectar con las nuevas tecnologías el plagio hay hay muchos programas se el más utilizábamos en el ámbito académico ese Tour mitin pero bueno hay muchos otros los hay de de además de libre que no cuestan nada y los hay de hecho acuerde pagó pero también cuando se trata de obras musicales pues ahí herramientas informáticas similares que ese ese plagio y te dan un índice de coincidencia lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta una cosa importante y es que estas herramientas haciendo una comparación entre el trabajo que se carga dentro el sistema con aquello que ahí divulgado en la red normalmente si lo que se ha copiado ha sido una obra que no está y nada o que no aparecen intermedio que está en una biblioteca profundamente escondida pues va a ser muy difícil localizar ese plagio con esa herramienta lo cual no quiere decir que que que no siga plagio un auto

Voz 1880 45:55 puede que tiene que hacer para denunciar un plagio que proceso tiene que seguir

Voz 0946 45:59 bueno existen diferentes mecanismos legales ese a nivel de académico pues siempre en todos los centros educativos y universitarios normalmente hay una serie de normativas internas estatutarias y de carácter administrativo que pretende negociar lo que los profesores pues tienen que utilizarlo quiero que como primera herramienta luego ya a nivel más legal por así decirlo en herramienta mecanismos civiles e incluso penales porque lo plagió regulada en el Código Penal como tal no aunque puede aparecer desproporcionada en algunas ocasiones es una figura que se considera un ataque tan grande a derecho de autor probablemente la la la de mayor daño empresa hacia un autor que pop si se considera que puede tener incluso represión penal

Voz 16 46:43 pues muchísimas gracias

Voz 0946 46:46 un placer

Voz 0194 46:49 las que usted trabajos en la universidad plagios en la literatura la música de hecho en cualquier tipo de creación

Voz 1880 46:54 sí en los discursos también por ejemplo a Irak

Voz 0194 46:57 órdagos del yo veo españoles de derribo

Voz 1880 46:59 era era el veinte de mayo de este año

Voz 22 47:02 este país en cada rincón yo no veo rojos y azules yo veo españoles yo no veo jóvenes o mayores yo lo españoles yo no veo trabajadores o empresarios

Voz 1880 47:15 bueno pues así continuaba bueno pues ahora escucha de dónde lo sacó convención demócrata en Estados Unidos dos mil cuatro Barack Obama

Voz 23 47:22 al ser Days Robben Sneijder probó Naked acá

Voz 16 47:28 di

Voz 23 47:30 el jueves el pues con la el exige una marca y un una seis y podrá de Si Rivera India

Voz 0194 47:43 expiración inspiró hay las bolsas exacto venían del mismo sitio ahí si miento literario que no sé quién España hace unos años que llama plagiar

Voz 1880 47:51 si los plagio aristas así se hacen llamar son cuatro treintañeros que hicieron una primera obra copiando o imitando los estilos literarios de escritores que ellos admiran es como si estuvieras leyendo a Borges Bolaño a Vila Matas y ellos defienden que toda la creación lleva implícita algo de plagio que la literatura al final se basa en la imitación

Voz 0194 48:10 bueno ahí en la música escuchábamos el plagio de Hombres G pero hay muchas

Voz 1880 48:13 Mas no si en la música es complicado también saberlo porque la norma es que si hay más de siete con pases iguales ya es plagio pero también no hay que confundirlo con usar un sampler que el sampler el archivo esté reutiliza para para otra canción vamos al que es lo mismo para todos exacto vamos a ver si podemos poner algún ejemplo el primero los Beatles como este es el Come Together de él