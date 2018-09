Hora 25 (12/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:18 el nivel de exigencia los políticos aumenta en la misma proporción que aumenta la vigilancia de los ciudadanos de los medios de comunicación buena noticia para la democracia en poco más de cien días han dimitido dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez es verdad que ninguno de los dos reconoció su error así que escudándose en aquello de que hacen lo mejor para el Gobierno se han ido y lo han hecho sólo horas después de que estallaran sus respectivos escándalos no me negarán que algo está cambiando durante mucho tiempo pasaban cosas en este país pero nunca pasaba nada Mariano Rajoy dejaba pudrir los casos esperando que el tiempo los hiciera desaparecer nadie asumía responsabilidades ahora los ministros dimiten eso sí lo hagan a regañadientes aunque el presidente les manifieste su apoyo hasta cinco minutos antes por cierto que lo hará el listón está muy alto los propios partidos lo han puesto muy alto y estas son las consecuencias para ellos bueno no para todos el nivel de cinismo del Partido Popular con el caso del master de Pablo Casado adquiere dimensiones estratosféricas para despejar la presión que la dimisión de la ministra montón ejerció sobre él recurren los populares a que los casos son diferentes a que casado sí ha enseñado el trabajo de fin de máster miente porque no se ha podido leer ni fotocopiar pero surgen del cinismo es cuando critican a Sánchez por no haber actuado con más rapidez en la dimisión de la ministra como si no tuviéramos memoria como si de los tiempos que utilizaba Rajoy hiciera tanto tiempo que ya se Nos hubiera olvidado al Máster de Casado le faltan todas las explicaciones pero no se siente concernido por el caso montón a la que parece que lo costó entender lo del caso Cifuentes si se gana una moción de censura basándose en la necesidad de regeneración de la política española a Pedro Sánchez les sobraron unas cuantas horas y unas declaraciones de apoyo a la ex ministra de Sanidad pero Pablo Casado se la va a hacer largo el tiempo hasta que el Supremo diga algo y mientras tanto podría ir haciendo fotocopias de su trabajo de fin de máster porque diga lo que diga todavía no lo hemos visto Ángels Barceló siguen en la mesa de Hora veinticinco desde las nueve de la noche Fernando Vallespín Gonzalo Velasco y Eduardo Madina empezando con lo que nos queda de la actualidad porque desde que la democracia volví a España han dimitido XXXI ministros en cien días a Pedro Sánchez le han dimitido ya dos máximo cuarta y Carmen Montón y en el día después de esa renuncia que es un terremoto político en sí mismo hay otros terremoto

Voz 3 02:38 los abiertos José Luis Sastre buenas noches tal lo buenas noches que no señalan solo

Voz 1071 02:41 extra que ayer se fue señalan para empezar al jefe de la oposición Pablo Casado la pregunta le persigue allá donde va hoy Le acompañaba por ejemplo en los pasillos en los pasos quedaba por los pasillos del Congreso

Voz 4 02:52 semblante austero mítines en caso de que fuera imputado por el Supremo

Voz 5 02:56 bueno es que yo ya llevo cinco meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto

Voz 6 03:00 en mi caso eh yo sí

Voz 5 03:03 de todas formas de secretaría guarda toda la documentación yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo es muy difícil explicar aquellos alumnos que están haciendo másteres de cinco mil euros es privadas que yo paro

Voz 6 03:14 ahora seiscientos euros que lo mío fuera

Voz 5 03:16 concurso que ese superaba con cuatro asignaturas y el resto con validadas pero cualquier persona que sepa de lo que era un diploma estudios avanzados un curso de doctorado hasta Bolonia sabe perfectamente que eso es lo que se hacía

Voz 1071 03:29 poco antes de Casado ya Javier Maroto aquí en La Ser en Hoy por hoy había intentado separar una cosa de otras separar la dimisión de montón del caso Máster por el que el Supremo decidirá si imputa o no a Casado

Voz 0893 03:40 si en algún momento en este tema se judicializar el Supremo lo que se podrá comprobar es es el carácter con carácter general el criterio general de sonidos ya que lo hacía así habrá la eh Se posee verá señor Casado es una víctima como serán también otros muchos alumnos de nueve de una universidad que posiblemente es lo que deseas facturar mucho y tener muchos alumnos pidieron como digo casos completamente

Voz 1071 04:01 estarán severa que casados una víctima decía Maroto aquí en la SER sin embargo el relato de lo que pasó en el máster de Casado cambia con los audios que hoy también les estamos ofreciendo en esta casa en la SER lo que otros alumnos del Máster declararon a la juez que está investigando este caso y que han contado nuestras compañeras hoy Laura Gutiérrez y Adela Molina se observa la diferencia entre aquellos que tenían privilegios

Voz 3 04:20 no por ejemplo el grupo VIP por llamarlo así no iba a clase no hacía falta me matriculé

Voz 4 04:25 eh porque más dijo Álvarez contestó

Voz 7 04:30 usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para el calcio

Voz 4 04:34 la clase

Voz 7 04:37 trabajo negro subía al al despacho el profesor Álvarez Conde despachaba con él me resolvía dudas corregimos eso Sandra encima usted cómodos banda por correo ordinario y en algún caso se lo entregué en mano al profesor

Voz 3 04:52 el relato de las alumnas imputadas al ir a más

Voz 1071 04:55 día Mateo frito Dolores Cancio este grupo no tenía que ir a clase sólo tenía que cursar cuatro asignaturas y hemos escuchado nada más empezar del propio Casado

Voz 3 05:02 es que en esas condiciones ha sacó el el máster el grupo quiero era VIP de hecho no lo vio nunca el pelo a Pablo Casado

Voz 4 05:10 salón clase tirarnos recuerdan absoluto al señor Pablo Casado de las personas que yo recuerdo de coste de la crezca una vez incluso hemos vamos después de clase íbamos a tomar algo o incluso al final de curso hicimos una cena yo lo recuerdo Pablo Casado

Voz 3 05:27 de alguna manera en este grupo de alumnos las condiciones claro eran distintas

Voz 4 05:31 yo fui a todas las clases bueno un poco lo mismo a mí nadie me dijo que pudiéramos falta era una clase cosa supuso un esfuerzo

Voz 7 05:37 la mayoría del profesorado nos indicaban que era importante la participación

Voz 3 05:44 las tácticas que realizamos en clase iba a la clase los que tuvieron que hacer las veintidós asignaturas del Master sólo casado las tres mujeres imputadas hicieron cuatro asignaturas sólo ellos pudieron convalidar bate

Voz 0194 05:56 eso será una cosa Sastre ahora que hemos oído todas esas declaraciones que fueron hechas ante la juez vamos a volver a escuchar a Casado

Voz 1071 06:02 lo que decía esta misma mañana en ese caso

Voz 5 06:05 yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial llevaron alumno más no conocía a los colonizaban este curso de doctorado creo que esa es una diferencia también con el caso ayer en la que hubo correos electrónicos y una relación personal

Voz 0194 06:23 María Jesús Güemes buenas noches hola buenas noches han están en el PP tan tranquilos como dice Casado que está

Voz 3 06:30 queda la verdad es que están de los nervios porque temen que el Supremo impute a Casado por el máster y cuando esta mañana estábamos en el Congreso hablando con varios diputados conservadores ha reconocido que eso les haría mucho daño porque es que basta con que se habrá una investigación para que se vea resentida la credibilidad de su líder y es que da igual que luego todo se archive muchos cargos nos hablan de la pena del telediario del horrible que puede ser verle desfilar ante el Tribunal Nos comentan que no se pueden permitir que su presidente caiga porque lo han pasado muy mal los dicen que para ellos fue muy dolorosa la salida del Gobierno y que luego encima tuvieron que vivir toda esa experiencia de las primarias las primeras las pyme las primeras primarias para ellos bueno consideran que con esto Bono si pasara eso sin imputaran sea sería tremendo

Voz 0194 07:13 qué ocurrirá si le imputaran

Voz 3 07:16 ADN Génova están tratando de calmar mucho los ánimos de los suyos hoy hemos visto cómo lo hace no han salido a decir que Casado no dimite a desviar el tío hacía la tesis de Pedro Sánchez pero no pueden impedir que algunos populares vean el panorama muy negro hasta el punto de que ya hay quien valora como podría ser la salida de Casado en caso de urgencia y nos cuentan que no sería necesario un congreso que según los estatutos del PP se podría convocar una junta directiva nacional pero vamos que aquellas están poniendo bastante casta catastrofistas

Voz 8 07:43 qué bonita la dirección nacional esperan que no se tenga que llegar a a desatar

Voz 3 07:46 el caos de tal forma que puede tener efectos electoral

Voz 0194 07:49 les

Voz 3 07:51 ah es que sin imputan se convierte en un lastre para su partido el dice que está dispuesto a resistir la presión pero hay que ver si los demás también lo pueden aguantar porque el PP ha vivido muchos Calvario ya sabéis no que todos sus cargos saben muy bien lo que es qué ha pasado con Barberá conté fuentes que cuando le ocurre a uno le salpica a todos más con unas elecciones a la vista así que imaginar la preocupación de todos esos candidatos que ya venía ciudadanos frotándose las manos que auguran campañas imposibles con preguntas fotos incómodas vamos que esperan que en no verse en el caso de que Casado se convierta en esa persona de la que usted me habla

Voz 0194 08:25 los Güemes muchísimas gracias

Voz 3 08:27 buenas noches hasta luego el caso del master de Pablo

Voz 0194 08:30 pasado el que ayer se sumó el caso de montones genera algunas preguntas Adela Molina hola qué tal buenas noches cómo es posible que ocurren situaciones como la que los alumnos del Máster describieron ante la juez es decir cómo es posible que como subimos anoche con la exministra montón uno pueda presentarse un trabajo final de Master que tenga diecinueve de las cincuenta páginas plagiado pues

Voz 0011 08:50 es evidente que había falta de control que la que la Rey Juan Carlos no vigilaba que todos los alumnos que cursaban el mismo máster lo hicieran en las mismas condiciones y con el mismo nivel de exigencia porque al final conseguían todos el mismo título es bastante incompleto dile además que nadie lo detectaran ni la inspección y lo he pide rectores ni los profesores ni el rector es una de las cuestiones que tendrá que aclarar la investigación judicial que afecta al master de Cristina Cifuentes veremos si también al de Pablo Casado el de Carmen Montón está siendo investigado por la Universidad mañana están citados a declarar ante la Inspección los profesores y todo indica que el sistema se repetía en cuanto al trabajo en concreto pues no sabemos hasta qué punto fue revisado cuando lo entregó además tendría que haberlo defendido antes

Voz 3 09:32 según y no lo hizo sí que hay que decir Angels

Voz 0011 09:34 ya en ese momento en dos mil once la Rey Juan Carlos no contaba todavía con un sistema anti plagio que sí que Puig puso en marcha en dos mil dieciséis para los trabajos de los alumnos lo hizo además justo antes una semana antes de que estallara el escándalo de los plagios de la anterior rector de de Fernando Suárez

Voz 0194 09:50 ahora vuelvo contigo adelante por otras cuestiones también con más tesis pero déjeme antes que pregunte aquí a los tertulianos que me acompañan por Casado Gonzalo e insiste el Partido Popular en que son casos diferentes he escuchabas esta hacía hasta cuarenta y dos veces ha dado explicaciones Pablo Casado que ha enseñado el trabajo de que es falso porque no lo ha enseñado no no no no no ha permitido que los periodistas lo tuvieran en sus manos y lo fotocopiar pero parece como que no va con él la historia

Voz 10 10:19 adelante increíble cuando no solamente estamos hablando además de del Master recordemos que incluso el propio modo en el que obtiene su licenciatura ya es cuestionable no Casado está matriculado en ICADE que es un centro de prestigio al que solo acudió la gente que quiera acceder bueno los altos puestos de la Administración en cinco años consiguió aprobar la mitad de las asignaturas cuando todavía no tiene ningún cargo representativo en el PP se pasa Instituto Cardenal Cisneros que es una cosa rara avis de de las instituciones universitarias porque está avalado por la Universidad Complutense crear una Facultad de Derecho pero este cuesta el doble se matriculan este instituto de repente

Voz 3 10:58 cuando ya es diputado de la Asamblea de Madrid

Voz 10 11:01 la prueba en un verano una cantidad de asignaturas

Voz 9 11:04 imposible

Voz 10 11:06 todo el mundo reconoció el director de este centro que estaba cobijado por las autoridades el Partido Popular después pasa a esta institución que no tienen ningún tipo de vigilancia el rector Pedro Bastia Trevijano que Albert esconde pactaron por lo que parece autonomía CIS propio y es que no hubiese ningún tipo de inspección y ahí se genera este esta situación que obviamente además cuando estamos hablando ya de de un momento en una universidad en la que la distinción entre titulaciones presenciales semi presenciales y a distancia es clara y definida es verdad que hubo tiempo todos lo recordaremos en que bueno uno no podía no ir a clase S S presentaba el examen final que ni cómodo evaluación y lo aprobaba bueno pues así lo valía no pero esta Universidad esto no es posible de tal manera que todas las pruebas en aducen a que es una estudiante de primero que deja bastante desear como tal que ha obtenido sus titulaciones de una manera fraudulenta contratos de favor

Voz 0194 12:02 y que desde luego esta no entiendo que este sea un máster

Voz 10 12:05 el presidente de gobierno realmente jamás pero

Voz 0194 12:08 con todo esto que está diciendo narrando ahora Gonzalo Higuaín las explicaciones que por su parte del Partido Popular da la sensación que o no han entendido

Voz 9 12:16 vamos no lo quieren entender no si yo yo pensé incluso que lo hubiera entendido nada cuando lo eligieron claro ya claro procesos estaba leer y cuando se presenta esta las primarias que el PP organiza por primera vez y donde bueno aunque él casado pierden votación de afiliados frente a Soraya Sáez de Santamaría hagan compromisarios es decir el Congreso de creo que llaman compromisarios elige elige a un nuevo presidente que tienen una más qué duda razonable una enorme sombra de sospecha una potencialidad de determina el imputado en el Tribunal Supremo por por algo que bueno

Voz 3 12:50 la opinión pública

Voz 9 12:52 lo ha convertido en con justicia más justicia menos justicia en un caso muy similar al de Cristina Cifuentes que que fue Telegraph fiado milimétricamente a gran público hasta su dimisión final tras la escena triste de las cremas de Eroski etcétera etcétera no bueno yo creo que estamos viviendo un tiempo turbulento de dimisiones de falsificaciones académicas de másteres de sombras de sospecha de dudas razonables altivo Casado que por cierto esta mañana en la primera sesión de control Ida se ha debido de entrenar él porque aquí nadie se ha enterado de lo que ha dicho hoy ha perdido por completo la oposición política en el pleno del primer partido de la oposición o el grupo de la Cámara en en en esta situación aritmética parlamentaria que tiene el Parlamento porque ha sido otra pregunta la ganadora personalidad política del día no sin duda pero dicho esto sí casado termino imputado es indefendible que no dimita sobre todo desde ayer no lleva ahí si me permites diez segundos haría algo poco ortodoxo no de de un análisis como este se pararía lo político de lo personal y en lo político creo que Carmen Montón hizo lo que tenía que hacer dimitir y dejar el puesto o cargo la responsabilidad de ministra de Sanidad en lo personal me dolió porque la conozco compartir con ella mucho tiempo escaño en esa misma casa en el Congreso de los Diputados y militancia en el Partido Socialista idóneo mucho personalmente no en ese sentido no le deseo lo mejor pero creo que políticamente colocó un listón ayer que que para

Voz 3 14:16 claro pocas una vez más

Voz 0194 14:19 el listón ahí es que

Voz 9 14:21 a lo mejor los expertos a son más famosos los jefes de comunicación que los secretarios de Organización en los partidos no pero sea quién sea que mande dentro del PP aunque sean capaces de ver alguna diferencia que sepan que la sociedad española en nómina a la que es máster cargo político Universidad Rey Juan Carlos Gatos de favor punto esto es todo este es el triángulo en el que el lío está montado entonces aunque ellos vean muchas diferencias que sepan que a media distancia no se ve ninguna especialmente término aquí que nada en lo que yo no paro de pensar los estudiantes de esta universidad que están empezando curso ahora más o menos en septiembre los profesores de la Rey Juan Carlos que que están viendo cómo estos casos este tipo de casos están llevando la imagen de una universidad pública el efecto contagio que genera sobre el sistema educativo español las universidades el daño es cuantificable en cualquier caso otras lo que ayer hizo montón Si el señor Casado termine imputado su partido no puede hacer otra cosa que pidieron la dimisión hay entre

Voz 0194 15:23 drama un catedrático de una profesora de la Universidad Juan Carlos I manifestaban su hartazgo

Voz 1071 15:27 evidentemente tendrían que ya ha acabado

Voz 0194 15:30 a esto porque para ellos es un desprestigio absoluto para los alumnos para los profesores para todo el entorno University

Voz 0656 15:37 pero sí vamos a ver si yo lo he puesto última vamos a ver si digamos los casos que estamos analizando todos vienen del mismo sitio a mi me parece que está empezando a ese digamos expandirse un poco la idea esta de que todos los más un chiringuito etcétera yo debo decir que estar nuestro máster en mi propio departamento y en muchísimos otros cuesta muchísimo trabajo hay muchísimo esfuerzo los profesores tienen que cambiar el chip no explicar lo de siempre sino ajustarse a un nuevas asignaturas etcétera no pues ahí eso bueno nadie te lo reconoce no sino que todo lo contrario no sea que ya el daño que está haciendo no solamente para el Rey Juan Carlos sino por la universidad claro está en general y en particular para la universidad pública no mi me parece que es que es muy importante también el el el saber diferenciar yo creo que sea tienen muchísimos problemas pero el problema fundamental que tienen la universidad es la transmisión del conocimiento si realmente educamos a los estudiantes para los desafíos de la sociedad tecnológica etcétera que eso merecería digamos un estudio porque es una de tantas instituciones que ya no sirve igual para el como como servía tradicionalmente poco una serie de funciones no pero no en esto eh por recientes una cosa aquí además por lo menos en lo que yo conozco universidad hay un sistema de controles que son tremendas por parte de la Aneca hay un conjunto de control es muy importante es decir esto hay que traerlo a un momento en el cual hay alguien consiguió un tipo de autonomía muy específica con una serie de prácticas que no se corresponde para nada con las prácticas habituales otra cosa es que luego pues allá proliferado masters todo hizo la exministra claro con títulos así que bueno donde todavía quizá no están asentados donde no se sabe muy bien cómo evaluarlos etcétera no yo creo que la única diferencia que hay entre entre el caso de la ministra del caso de Casado es que en el que sean lo que él se apoya es que en ti once es no estaba regulado el máster como máster sino que lo que había era un una fase de transición entre lo que podíamos llamar los cursos de doctorado y los más los máster propiamente dichos por tanto él insiste mucho si os dais cuenta de que no habla de máster sino de mis cursos de doctorado no hay hay el el digamos el elemento digamos elemento de indefinición es en lo que yo creo que él sepa

Voz 0194 18:00 de apoyar y lo que él si quiere apoyar heredero pero de todas de todas formas sonando escuchando a los alumnos del mismo máster creo él claro es que hay algunas que reconoce que hicieron caso es y dos asignaturas absoluto presencial es decir absolutamente puede puede encontrar las diferencias en la que de estos ciento estás diciendo eh

Voz 0656 18:18 no eso eso me parece que había hay hay dos dos dos vías no la vía de vips es que está muy bien sino que además está en un chiringuito montado precisamente para tener esta vía VIP no eso yo creo que es una cosa evidente no pero el el el él se afianza en esto y bueno estoy con lo que he dicho antes se hizo a mí lo que me sorprendió desde el principio el de él ha pasado a a la secretaria general del Partido Popular es que iba ya con esa mancha claro claro yo cuando tenía que hablar con algún algún afiliado del partido para preguntarle le digo oye Iker dice Casado de esto porque esto está ahí y no todos lo veíamos pero parece ser que que que él tuvo la capacidad para qué vencerle es de que realmente no se trata nada claro ahora tenemos este precede sé que ahí está el tema de has

Voz 10 19:03 todas las características de nuestro tiempo en política no sabe hablamos de la democracia de las élites competitivas no sabe bueno tenemos que renunciar a que el

Voz 3 19:11 los gobernantes en representantes verdadero

Voz 10 19:14 todos los gobernados son elites que compiten a a ver qué nos hace la mejor oferta el problema es que las elites selecto además fue muy mal veamos el Partido Republicano contra vemos lo que está pasando en Europa vemos aquí las élites no saben elegir a sus líderes no y eso es algo de verdad que es un fenómeno

Voz 0656 19:27 pero si hay que ver con la universidad tiene que ver con los partidos raro con los partidos tú estás

Voz 0194 19:31 el demuestra que el Partido Popular mantiene los mismos mecanismos que antes es decir que no han entendido de la regeneración que no han entendido que perdieron el Gobierno por una moción de censura que reclama Ava esa regeneración es decir que mantiene los mismos tics y los mismos mecanismos que que tenía antes hay una una última derivada del caso que a mí me parece importante ponerle foco porque tiene nombre propio tanto en el caso del Master de de de Cristina Cifuentes de montón todos apuntan a Enrique Álvarez Conde que está imputado y que dirigía el Instituto de derecho público de la Rey Juan Carlos pero no es el único nombre relevante en este caso

Voz 1071 20:07 ha hecho hoy Izquierda Unida ha pedido que comparezca en el Congreso el rector de la Rey Juan Carlos al actual que se llama Javier Ramos pero también su antecesor Pedro García Trevijano Trevijano estaba al frente de la Rey Juan Carlos en el momento cuando se creó el polémico Instituto de Álvarez Conde y ahora ex magistrado del Tribunal Constitucional una circunstancia muy particular de su perfil de hechos pueda hablar con más

Voz 0194 20:26 calles Javier Álvarez Álvarez buenas noches cuéntanos cómo llega Trevijano al Constitucional

Voz 0689 20:31 bueno Pedro González Trevijano desde luego lo que sí es es un hombre de derechas de reconocido prestigio de toda la vida eso no cabe ningún

Voz 3 20:39 vale este es un buen apunte Álvarez

Voz 0689 20:41 conocido prestigio porque él llega al Tribunal Constitucional con la cuota que el Partido Popular le UPA de esos Macy's esos juristas de reconocido prestigio a los que tenía derecho cualquier partido político para llevar al TC

Voz 0656 20:54 bueno este señor

Voz 0689 20:55 lo de los once años previos a los que estuvo como catedrático él es catedrático de Derecho Constitucional fue determinante el impulso que dio precisamente a lo que tú estabas señalando al Instituto de derecho público creado por por Enrique Álvarez y además hay consolidó la oferta esa oferta académica que creaba una red extensa de colaboradores de profesores pero curiosamente todos ellos vinculados a la política y en concreto al Partido Popular quizá por esto les sirvió después para ir al TC alguno merecía esta tarde bueno los favores sepa

Voz 0656 21:24 además quienes le conocen bien

Voz 0689 21:26 saben que es un perfecto equilibrista ha sido una persona que ha sabido bregar bien con todo el mundo llevarse bien con las izquierdas y con las derechas de hecho como rector de la González de de Bob no ha sido una de las personas más conservadoras a la hora de dirigir una institución para beneficio también de su entorno hubo un pequeño episodio la mitad de su de su recorrido como rector implicados sin consecuencias en un presunto soborno porque él se presentó dos veces y quiso presentarse una tercera vez les salió un rival ir pues pretendió o hay una grabación que dice que hubo un intento de soborno para que él no se presentara en definitiva en esa etapa además de los nombres que ya habéis dado casado Cifuentes pues hay algunos otros que quizá suenen Isabel Ruiz Gallardón Margarita Cifuentes Isabel mayor Bastida María del Mar Alarcón cuñada de Francisco Granados es mucha gente la que ha pasado

Voz 0194 22:18 bueno pues ahora mismo es magistrado en el Tribunal Constitucional Álvarez muchísimas decías no noches foco puesto en él en Trevijano pero también el foco puesto en en esta universidad en la Rey Juan Carlos hablábamos antes del hartazgo que están manifestando ya catedráticos y profesores que ejercen ahí ahí su trabajo en la mesa de producción está Pedro Blanco

Voz 1715 22:39 se impulsa o Podemos quiere impulsar una

Voz 0194 22:41 destilación no y de lo previsto

Voz 1715 22:43 esto y así lo han anunciado esta tarde en la reunión del grupo parlamentario Podemos es que mañana mismo ese grupo pida que el Congreso habrá una comisión de investigación parlamentaria sobre la Universidad Rey Juan Carlos sobre la forma en la que ha gestionado una parte de esos estudios subí en la que ha concedido ciertos títulos porque en Podemos creen que lo que parece que despunta en a partir de los escándalos que se han ido conociendo es que existía una trama Génesis Tito que dirigía Álvarez Conde será políticamente muy interesante saber porque será políticamente comprometedor para algunos grupos qué posición adopta por ejemplo ciudadanos Si estará de acuerdo en que sea para esa comisión de investigación parece claro que el Partido Popular no le interesará que que sea Aziz por tanto a uno el morbo político estará en el trámite hasta que se apruebe Os rechace esa comisión por supuesto si se abre el morbo políticos incrementar exponencialmente por cierto que Pablo Casado tiene esta noche una entrada

Voz 3 23:40 esta de una televisión si dice algo interesante sobre sí mismo

Voz 0194 23:44 vale pues pues estemos estemos estemos pendientes ahora máster pero a la vuelta tesis

Voz 2 23:50 en Hora veinticinco

Voz 0194 26:44 ese es Eduardo Madina Fernando Vallespín y Gonzalo Velasco el día después de la dimisión de Carmen Montón no sólo señala Casado del que hemos estado hablando en los minutos anteriores señala también a Pedro Sánchez de hecho quién lo señala no es el Partido Popular quién los señala es Albert Rivera presentes

Voz 2 27:02 hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral

Voz 15 27:07 hay dudas razonables porque usted es de los pocos pocas personas que hace una tesis otra tranquila oculta si eso coincide con el veto a una ley que obliga publicarla señor presidente hay dudas razonables

Voz 1071 27:18 lo que hemos visto esta mañana en las Cortes parece el preludio del clima que esta provenir Si es que no está ya aquí lo de otoño caliente quizá no sirva sólo para referirse a Cataluña los murmullos los gritos las sesiones broncas

Voz 15 27:31 qué decirle que Paradis para mí ayer fundía en lo personal complicado difícil difícil nosotros asumimos nuestra responsabilidad política la señora montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que tanto le cuesta otros emprender yo Le pido que para disipar cualquier duda por el bien de la educación pública en España no proscenio y por el bien para disipar cualquier duda ajuste públicas su tesis acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable porque si estamos en el caso Cifuentes el caso Moltó en el caso casado no puede haber un caso Prestige ante del Gobierno lo que le tengo que decir es que la tesis esta publicada conforme a la legislación está colgada en Teseo usted ha convertido

Voz 3 28:16 ese momento Frankl se queda sin micrófono prosigue de hablando en el hemiciclo aunque nadie está escuchando señor presidente

Voz 1071 28:27 señor presidente su momento tenso la presente al Congreso les recuerda que son dos minutos y medio es lo que marca la ley que no le va a dejar más para

Voz 10 28:35 una grandes

Voz 1071 28:36 lo último que se ha escuchado mañana habrá que ver la transcripción del diario de sesiones porque las taquígrafos todo lo que se dice dentro del hemiciclo va recogiendo de hecho hay diputados de Ciudadanos el propio Albert Rivera lo difundido en su cuenta de Twitter que aseguran que Sánchez les habría dicho algo así como os vais

Voz 0194 28:51 Mar Ruíz buenas noches qué tal Ángels buenas noches más Rivera tenía que preguntar en principio por otra cosa ha cambiado la pregunta sobre la marcha y ha sido esto lo que ha provocado la bronca no

Voz 1441 29:01 sí pero otra cosa bien distinta por Catalunya sin ir más lejos pero efectivamente el líder de Ciudadanos pues aludido por completo el reglamento que obliga a formular la pregunta que sea registrado previamente por escrito ha lanzado pues como hemos escuchado atacar al presidente pues su tesis doctoral lo hecho en su primera intervención durante casi dos minutos sin que la presidenta del Congreso le cortaran ya sólo es que Pastor no le ha llamado a la cuestión después cuando ha citado el reglamento pues lo ha hecho sólo para recordar que el presidente estaba tan sólo obligado a responder a la pregunta

Voz 3 29:33 formulada por escrito a otra cosa

Voz 1441 29:35 la cuestión es que para entonces pues Rivera había haya explotado todo su argumento en la tribuna letras esos segundos de confusión sobre sí

Voz 3 29:43 en el debate el presidente pues ha optado

Voz 1441 29:45 por responder al líder de Ciudadanos esto ha irritado sobremanera al PSOE hasta el extremo de que el Gobierno ha enviado una queja formal a la presidenta del Congreso Ana Pastor la firma la vicepresidenta Carmen Calvo ahí les recuerdan que Rivera pues no había recurrido a la posibilidad que tiene cualquier diputado de reformular la pregunta hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de de la sesión de control en fin pues le reprochan abiertamente a la presidenta el haber incumplido el propio reglamento de

Voz 3 30:16 el Congreso siempre de la Ribera que señal

Voz 1441 30:18 a la cuestión y permitiendo un debate dicen que no estaba previsto en la orden del día osea que el asunto ha traído cola

Voz 0194 30:26 porque crees que que saca estoy Rivera tu explica este ahí en la SER ayer aquí en la SER llama la atención que el Gobierno de Sánchez había hecho ya algo que criticó Rajoy que es vetar una ley en el Congreso vetar la ley que en concreto obligaba a hacer públicas las tesis sí

Voz 1441 30:40 es una ley de ciudadanos Ángels que habían registrado a raíz del escándalo del Master de Cifuentes y no sólo planteaba eso que estás diciendo el pública

Voz 0194 30:48 por todas las tesis doctoral en los trabajos fin de Grado

Voz 1441 30:51 o fin de máster también por ejemplo que las universidades pues estén obligadas a implantar sistemas informáticos anti plagio o poner en marcha una inspección independiente para reforzar controles y canalizar denuncias posible les irregularidades en fin el lunes se supo que el Gobierno había vetado esa ley aduciendo lo que por otro lado tanto argumentó el PP tanto criticó el PSOE no que supone un incremento del gasto presupuestario

Voz 3 31:16 en este caso de de cinco millones de

Voz 1441 31:19 de de euros eso ya irritó bastante a Ciudadanos el mismo lunes pero la irritación subió enteros ayer cuando la Mesa del Congreso PP Ciudadanos suman a sus voz los para confirmar ese veto del Gobierno frente al rechazo de Ciudadanos también de Unidos Podemos se que que se oponía el PSOE pues salió a decir que en fin que la ley estaba mal formulada que afectaba al presupuesto vigente que no era en modo alguno un veto de tipo político y que emplazaba van a los de Rivera a reformular la para sortear ese veto pero para entonces Angels la polémica estaba servida en la circunstancia puso en bandeja Ciudadanos el mensaje que hoy ha explotado Rivera en la tribuna consciente además de la debilidad de sus rivales el PSOE y el PP no quieren investigar las corruptelas

Voz 0194 32:03 en la universidad porque algo tendrán que ocultar mar muchísimas gracias a Salt hasta luego les Adela voló contigo porque el caso es que la tesis de Sánchez puede consultarse pero no pueden sacarse copias no

Voz 0011 32:15 sí sí eso es puede consultarse en papel la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela hay que ir en persona a rellenar una solicitud que pide entre otras cosas justifica el motivo de la consulta no se puede ni fotocopiar ni fotografiar ninguna de las más de trescientas páginas que tiene se pueden tomar notas el presidente del Gobierno no permite a la universidad difundirla en formato digital así que la única forma de consultar el trabajo es ir hasta allí no es cierto como ha dicho Pedro Sánchez el escuchábamos antes que el trabajo esté colgado en la base de datos deseo donde están referenciadas todas las tesis doctorales que se presentan en España en esa base datos sólo hay una ficha con información básica el autor la directora el tribunal que la examinó un breve resumen pero no puede leerse el trabajo completo que por cierto Ángels sobre diplomacia económica canjes Adela

Voz 0194 33:02 a vosotros saludamos Echeverri ex vicerrector de Doctorado de la Universitat de Barcelona Echeverri Gemma buenas noches corramos explíquenos el procedimiento cuando alguien publica o publicaba una tesis porque la de Pedro Sánchez es del año dos mil doce no tenía obligación de hacerse pública

Voz 16 33:19 bueno es que hubo un cambio legislativo en el dos mil once justo un año antes es su obligación a partir del cual se liga a la publicación digital en todas las tesis en concreto el Ministerio en formato electrónico abierto centrados a partir de aquí hay una cuestión jurídica difícil de determinar si las tesis que se hicieron con el plan de estudios anterior deben publicarse o no pero el procedimiento en nuestro caso no Universidad zona ya hace muchos años que las tesis se publican en formato digital a través de un sistema que ya funcionaba en en Cataluña que entonces prácticamente todas las tesis se publican en formato digital desde y hace bastantes años

Voz 0194 34:05 pero han antes esta modificación un alumno podría decidir si su tesis podía ser accesible a todo el mundo o no

Voz 16 34:11 la tele si siempre ha tenido que estar depositada en un centro como es el caso que ahora estaban hablando

Voz 3 34:18 PSOE siempre ha sido

Voz 16 34:19 sí es lo que pasa es que la obligación legal existen después de dos mil nueve fue entonces a un alumno podía del CIBIR que no complicaba la tesis en la actualidad no es simple no publicar la tesis todas deben publicarse nosotros procuramos Salma creo que esto se cumpla excepto como dice la normativa en casos que puedan dar lugar a una patente como algo parecido dentro se abre un periodo de embargo que es un máximo de dos años en el cual en el rectorado puede definir la no publicación estrategia para que no entorpezca Pla la adjudicación no lo la realización de una patente pero en esto es en las cocas tesis

Voz 0194 35:06 por qué vicerrector qué qué qué interés puede tener un alumno en que no se difunda su tesis porque en principio se hace bueno que otros investigadores la consulten es algo así como un trabajo para la Comunidad una tesis

Voz 16 35:17 la tesis en el publicación incluso hoy en día muchas tesis que sea temporal artículos ya están previamente en publicados haya llegan a la tesis sobre todo en el ámbito científico publicadas uno si la publicación es básica es básica por razones porque no hacer una tesis no para sí mismos sino para la comunidad científica

Voz 0194 35:38 para que todos para ir

Voz 16 35:40 la finanzas e incremente esa investigue entre unos y otros por otra parte hay una obligación digamos en el sentido de que nosotros procuramos esto porque también así cada uno poder revisar que no haya ningún indicio de que haya sido mala evaluada humo

Voz 17 36:00 el ministro de plagio no

Voz 16 36:01 bueno nosotros hay mucho interés pero las normativas en todas las sedes no son exactamente iguales sí está claro yo no puedo saber exactamente cuál es la procedimiento en la en la universidad en este caso implicada

Voz 8 36:15 recibirlo sí vicerrector de Doctorado de la Universidad de Barcelona muchísimas gracias muchas gracias yo no sé si tu

Voz 0194 36:21 lo conoces cuál es el mecanismo la Universidad implicada la Camilo José Cela

Voz 10 36:24 no conozco cuál era el mecanismo en ese momento y con el Real Decreto que regula doctorado en en ese en ese instante en el que Pedro Sánchez defendió su tesis que creo que fue en dos mil doce sin equipo

Voz 0194 36:36 pero lo que es

Voz 10 36:37 sí se es que ahora sí que es una obligación publicarla digitalmente que pasa por

Voz 18 36:41 por

Voz 10 36:42 en todos los procesos de filtro previo es decir una tesis doctoral aparte de los requisitos previos de la actual ley de doctorado se envía un revisor externo el revisor externo dices es una te es apta para su defensa no antes de haber pasado una revisión de de un profesor de la casa después de lo cual ya se lleva a tribunal que en ese momento se está compuesto por cinco miembros dos de los cuales podrían ser de la casa tres de los de los los tres restantes tienen que ser externos a la propia institución en es han por lo que parece todo esto se cumplió adecua

Voz 0656 37:17 la mente es verdad que con independencia

Voz 10 37:19 puede que no hubiese una obligación de publicar la al resultado de la investigación es inherente a la propia idea de tesis doctoral ya la voluntad de llevar una carrera investigadora el hecho de que los resultados de un propio trabajo sean públicos ahora cuando hablamos de la sociedad abierta de la deliberación de la participación de la esfera pública bueno lo aplicamos a la política pero antes de eso fue un gran sociedad del conocimiento de la Ilustración nace como sociedad del conocimiento en el que la magia del género humano se hace a partir de compartir lo que entre todos podemos llegar a no y esto en la universidad es un principio ético es identidad en ese sentido es verdad que se comprende mal que Pedro Sánchez no no no tenga esa voluntad de hacer públicos los que deberían ser sus resultados de investigación

Voz 0194 38:03 Emma Carretero buenas noches

Voz 3 38:06 cómo ha reaccionado el Gobierno a sin insinuación

Voz 0194 38:08 de Rivera que escuchábamos cómo lo interpreta

Voz 0011 38:11 sí bueno para empezar les les ha sentado fatal como decía marque Albert Rivera sacada en el pleno este tema había miembros del Gobierno que salían indignados del hemiciclo aunque lo cierto es que estos días era un comentario generalizado se comentaba en privado que una vez que se ha situado el debate en este punto era fácil que la tesis doctoral del presidente salir a relucir porque durante un tiempo su primer mandato como secretario general del PSOE provocó cierto debate y creen en el PSOE de todos modos que este tema está agotado porque nunca ha dado más de sí a pesar de que no le han faltado enemigos a Pedro Sánchez cuando quería formar gobierno o en las primarias así que hoy los socialistas se han empleado a fondo en repetir que la tesis está en el registro

Voz 3 38:53 de la universidad y que no tiene nada que ocultar

Voz 0011 38:55 por que es pública porque de hecho ha habido eso no Sánchez esta tarde colas de periodistas para

Voz 0194 39:01 la tengo entendido que la universal incluso ampliado el horario para que se pueda para que se pueda consultar

Voz 0011 39:05 ya eso es a eso se agarran en Ferraz para decir que no es una tesis que este escondida también creen que por tanto que es un debate ficticio y eso opina también en en federaciones como la andaluza Ángels que no es

Voz 3 39:17 precisamente la más cercana a Pedro Sanz

Voz 0011 39:19 esa dicen que no les preocupa que este tema vaya a más creen que es un debate forzado por puro oportunismo piensan los socialistas que Rivera lo saca a relucir para situarse en el cero

Voz 3 39:30 pero de la escena de hecho lo ha conseguido

Voz 0011 39:33 pleno que era el estreno de Pablo Casado pero la pregunta con más repercusión en la sesión de control ha sido la la de Albert Rivera sobre la tesis

Voz 0194 39:40 pero es que además esto se produce cuando el Gobierno de Sánchez está encajando la renuncia la traumática renuncia de Carmen Montón

Voz 0656 39:49 si los ánimos hoy en el grupos

Voz 0011 39:51 socialista en el Congreso no estaban demasiado altos porque por mucho que fuera un clamor la petición del cese de la ministra hoy muchos diputados nos decían que era una de las gestoras más eficientes que en el Gobierno la apreciaban así que lo personal hoy era un día difícil para los socialistas pero la dirección del PSOE ha optado

Voz 3 40:07 por recomponerse ha pasado al ataque en todo

Voz 0011 40:10 en que su discurso se ve reforzado después de que Carmen Montón haya dimitido sin ni siquiera estar investigada

Voz 3 40:16 los tribunales así que consideran que tienen auto

Voz 0011 40:18 ciudad para dar lecciones de ejemplaridad que han sido así una palabra que han utilizado mucho hoy por eso han salido a pedir la dimisión de Pablo Casado eso sí la han pedido después de que Ciudadanos planteara el tema de la tesis doctoral de de Pedro Sánchez esta es la estrategia que ha desplegado el PSOE hoy hemos visto en las redes sociales muchos mensajes el diferenciando sobre el Partido Popular en este sentido aunque en las conversaciones privadas que daba como decimos ese mal sabor de boca de la crisis de Gobierno y en algunas federaciones como en la madrileña admiten Ángels que que todo esto se tenía que haber resuelto antes que la salida de montón tenía que haberse producido sin que el presidente hubiese salido a dar la cara

Voz 3 41:00 ayer por la tarde

Voz 1071 41:01 Inma hasta mañana hasta mañana así queda pues definido el otoño caliente que decíamos a la entrada no mira el día en tres voces Ciudadanos contra Sánchez es de esos hola

Voz 19 41:11 mención a la publicación de esa tesis doctoral

Voz 6 41:14 los Sánchez ha reaccionado con nervios con pérdida de papeles y mintiendo diciendo que

Voz 1071 41:19 Villegas segunda voz el PSOE contra el PP

Voz 20 41:23 señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigen

Voz 1071 41:27 ética

Voz 20 41:29 Gracia creo que sea ejemplificado en el día de ayer

Voz 1071 41:32 hacienda la ministra montón de aparato que pide ya la dimisión de Pablo Casado y tercera voz el PP contra el PSOE

Voz 21 41:39 hay ocho horas lo que está pasando es grave y por tanto consideramos que el presidente Sánchez tiene que salir a dar explicaciones sobre lo ocurrido en España estas cuarenta y ocho horas

Voz 1927 41:50 a últimas dos dimisiones en cien días

Voz 21 41:53 ir las informaciones de la tesis doctoral importante es darle la portavoz parlamentaria del PP

Voz 0194 42:00 en decía Fernando decía antes Duque Pablo Casado había pasado desapercibido en la sesión de control porque había otra persona que había conseguido centrar la pregunta aquí la pregunta

Voz 0656 42:09 era la de la de Albert Rivera que evidente

Voz 0194 42:11 ante haciéndose eco de un rumor lo convierte en pregunta parlamentaria a pesar de que no estaba de que no estaba previsto la presidenta se la ha dejado formular como unos como nueva explicaba antes Mar Ruíz tú crees existe el caso Sánchez

Voz 0656 42:24 y eso pero si yo la verdad es que vamos a ver el el yo lo que sí sé es que las tesis doctorales están para para ser consultadas por quien quiera no sea eso lo ha sido siempre además el término éste de él del depósito que son un poco raro no depositar la tesis que es cuando a preguntas a alguien autorizado haya depositado un que estuviera fatal pero realmente al que alude es a que tú has dejado la tesis en un sitio que es accesible para cualquier académico no para poder mirarla desde que existiera desde luego es decir que una vez desde que existiera el la red pues posibilidad de en luego luego las tesis iban a la Biblioteca entonces cualquiera podía como como ahora se puede hacer con la tesis de emergencia de Pedro sabes lo que ocurre es que claro que la sociedad de la información en la que vivimos pues lo has tesis hacernos la tesis de Rejón la puedes ver en lo puedes ver en la red no directamente muchas otras tesis se pueden ver de esa manera no hombre yo creo que hay Pedro Sánchez lo que pasa es que igual yo creo que considera que que no es una tesis de digamos de primer nivel no es en que es una tesis pues bueno como muchas otras no de cedieran

Voz 0194 43:33 Claude tengo entendido inferior

Voz 0656 43:35 pero pero vamos a ver yo creo que es cuando alguien sabe que ha hecho una gran tesis lo que quieres que esa tesis lo debe todo el mundo a mi me parece que eso es evidente con un hecho una tesis que quizá no pueden decir pues bueno pues no es una tesis que no tienen tesis que muchas veces se dice además que todo se puede criticar entonces pues bueno pues quizá pues tiende a restringir lo no pero me parece que es una digamos una tesis no y y digamos no abierta a los ojos de los demás es es una contradicción en los términos no me parece que eso no encaja no ahora extraer de ahí que hay un caso Pedro Sánchez vamos a ver yo creo que tengo nunca caso yo creo que no porque realmente primero aquí no estamos en Alemania en el sentido de que no necesitamos que los presidentes del Gobierno doctores e sino que puede ser cualquiera no de hecho además en Alemania en lo tienen y el bachillerato

Voz 10 44:27 el sur es eh

Voz 0656 44:29 es decir yo es que la verdad estoy estoy muy alucinado como ahora con con todo esta especie de fervor ha dado todo el mundo por lo que tener estudio cuando realmente siempre he estado despreciando no y de repente uno se encuentra con que de repente ahora hay que ser algo no pasar por la universidad etcétera no es sincera ante lo que pasa es que bueno el demostraron más temprano la tesis de de de Pedro Sánchez se va se va a conocer aunque seguro que llaman nueces se han distribuido la fotografía no no yo no tengo tan claro

Voz 3 45:03 los algo más bien creo que es sesión comparecerá hoy