Hora 25 (12/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 vaya catalana hace ya mucho tiempo que dejaron de hablar

Voz 0515 00:02 por tanto es verdad que hay miedo al pacto ya pero no hay una salida diferente

Voz 0194 00:08 a la al a la que nace precisamente de un pacto político y miedo al pacto por la repercusión que tengan los sectores independentistas y la prueba esta se cuando algún medio de comunicación catalán anunciado a posibilidad de ese pacto en el que en ese momento todavía está incluido Esquerra Republicana digamos que las redes sociales y híper ventilados eso es sí pero mucho

Voz 1071 00:26 indicativo que no sólo de por ejemplo la CUP casi de las primeras en tuitear y luego no hacer declaraciones en contra de este acuerdo sino de las propias bases digamos de el del PDeCAT dado de cómo se llamen efectivamente que ponían de relieve el contraste es decir el discurso Quim Torra cuando acabó la Diada era pedimos que la gente se movilice is salga a la calle justo se producía lo contrario la señal contrario desde el Congreso de los Diputados pero es toda una fotografía extraordinaria el momento en el que estamos cuando el diálogo es lo que se penaliza

Voz 1 00:56 no

Voz 0656 00:57 Fernando osado yo creo es que la que Teherán está está realmente sujeta una especie de veto por parte de los híper ventilados que insistimos que no es una palabra que nos hemos inventado no sé si no no no no sólo los más radicales se me da igual mira pero pero claro yo creo que el el el buscar el pacto sí pero sin concretar un poco más la idea de pacto no oí a mi me parece que lo de lo que se trata para salir de la situación catalán es creo yo que los catalanes tienen que votar lo que se trata de ver es sobre que no que me parece que hasta que no haya una votación en Catalunya el tema de este no se va a resolver y sobre todo hasta que no tenga en la esperanza de que van a poder votar van a tratar de poner siempre piedras en el camino no es ahí es donde realmente es necesario el pacto es decir ver cuáles son las condiciones que dentro de la ley nos permiten que la población catalana puede realmente hacer ejercicio digamos de su capacidad para poder decidir su futuro y eso es donde yo creo que nos falta bueno por los dos lados yo creo que faltan poco de agilidad yo personalmente pienso que es la forma más sencilla es es a través de la reforma del Estatuto sí pero si le pedía están en contra pues que de la consigna de que se vote que no hay una mayoría de no es ya sabes más o menos por donde va el tema con lo cual pues entonces lo que hay que hacer es negociar cómo se hace una salida no que a mi me parece que es una forma perfecta de de digamos de de tener digamos de conseguir dos dos objetivos a en un mismo acto que es primero un un texto del Estatuto renegociado con lo cual realmente si lo que queremos es el derecho a decidir qué mejor derecho a decidir que elegir entre blanco o negro sino bueno lo un tono de guiris que también sea una opción no y luego después la hora de la votación si aquellos que realmente sólo piensa en qué van a votar la independencia y nada más pues entonces tienen la opción de votar y de votar en contra hay hacer explícito no aunque luego luego pues bueno políticamente también el resto del Estado tiene que saber interiorizar cuál es

Voz 0194 03:12 a buscar una solución claro resolutivos buscaron nuestro pero es lo que dijo el ex lo que dijo el tribunal

Voz 0656 03:16 construcción Nadal y canadiense una manera muy clara vamos a ver si hay una Clio me llora una mayoría clara a favor de la independencia pues el Estado central canadiense no tiene más remedio contra negociaciones además eso es es inevitable políticamente problemas Alfaro

Voz 1 03:34 Fernando es que el bloqueo no vendría por parte de de los sectores independentistas sino por parte

Voz 0656 03:39 de todos esos que dicen que hay que poner orden en Qatar

Voz 1 03:42 Doña porque porque votar el referéndum para ellos sería caer en la trampa hay cuál es la trampa trampa de I

Voz 0656 03:48 no sería un referéndum sería del Estatuto pero

Voz 1 03:50 mira que pasar por el por las bolsas generales después votar son referéndum entiendo no sería el procedimiento y si se votase que no podía se pasaría otra a otra fase el problema es que para Ciudadanos para Partido Popular todos estos años de bueno políticas de inmersión lingüística y escolarización en ciertas maneras etcétera han supuesto una especie de lavado de cabeza para tantas generaciones TV3 etcétera etcétera que hay que revertir poniendo orden entre cientos cincuenta y cinco otra manera es decir no hay una posibilidad de que ellos voten en ese referéndum o que lo reconozcan ni siquiera legítimo ellos lo que creen es que si no hay una unión dentro de lo que se podría llamar frente constitucionalista el problema de todo esto no viene tanto porque son prurito independentistas sino porque las políticas de El PSOE PSC con los pactos con los nacionalistas han llevado han llevado al desastre y por lo tanto esa solución no se va a dar que por la vía del constitucionalismo no se va a aceptar

Voz 0656 04:51 dentro de eso y lo que tenemos que ver ahora es si en

Voz 1 04:56 frente en el que stocks curioso lo que ha pasado porque han cambiado las tornas no parece que Esquerra está más pragmático y PDeCAT bueno radios

Voz 0194 05:03 yo creo que de que dependerá de noria dependerá del día de la feria de día pero yo creo que no se aquí la clave la reacción de sus la clave para que hay una diferencia es Esquerra pero yo no sé si es

Voz 1 05:12 que tiene voluntad de pacto voluntad de impasse si yo creo que más bien lo segundo yo creo que lo que buscan es la mejor manera de encontrar un impago para que pues para seguir siéndolo que han sido desde hace muchos años más que los demás independentistas pero sin caer en la vía de de uno que no cuenta con la mitad la población catalana como dijo Tardà como ha venido a decir Rufián que hay que pinchar la burbuja independentista traía es que seguir en la vía en la que están trabajando ahora que aumentar sus apoyos es verdad que con un cincuenta por ciento no se puede llegar a independencia pero y si en unos años llegará al setenta y tres yo creo que esa es la puesta a la que en de una manera no sé si explícita e implícita en querría buscar Esquerra y para eso se busca pues no tanto un pacto no tanto una solución sino un impacto que pueda favorecer esta esta situación no es mi interpretación porque desde luego los mensajes de Esquerra son cómo interpretar el oráculo y también difíciles pero parece que esta sería la va la posibilidad de una vía frente a un intento de PDeCAT adquirida de monopolizar esa movilización popular

Voz 0515 06:16 tampoco parece que Esquerra tenga una única voz tiene varias tiene matices tiene contradicciones mira hace no mucho discutimos aquí también decíamos bueno sólo una posible reforma de la Constitución muchos de nosotros decíamos de carácter federal puede dar una solución para nueva territorial que tiene Cataluña España etcétera Se abrió una comisión para reforma constitucional Congreso alguien sabe algo de esa comisión la saca se se que se quedó donde se quedó pero que no ha producido nada más que algunos momentos estelares de alguna diputada de algún diputado esto es evidente es decir no hay materiales políticos suficientes aritméticas fáciles fortalezas de partidos para un pacto de una reforma de esa envergadura de la Constitución yo creo que pasa algo similar para un nuevo Estatuto de Autonomía

Voz 1715 07:01 es decir puede haber un acuerdo político y no jurídico

Voz 0515 07:06 entre Gobiernos que recoja las distintas sensibilidades no olvidemos que ninguno de los partidos que está logros de Catalunya es la primera fuerza en el Parlamento de Cataluña y no olvidemos que el partido que está gobernando ahora mismo España tampoco es la primera fuerza política en el Congreso y el Senado ni en el Parlamento de Cataluña por tanto las líneas de exclusión de polarización con el acuerdo político con un tema territorial yo recomendaría si alguien lo pregunta ahora una vez que ese evitaran porque esto sólo tiene un pacto un pacto que recoja sensibilidades entre diferentes no vale con que sean dos minorías débiles en dos situaciones parlamentarias determinadas el Parlamento de Cataluña

Voz 1715 07:43 congresos las diputadas pero se puede llegar a un acuerdo de carácter político no jurídico

Voz 0515 07:47 que se someta a votación en el conjunto del país en Cataluña del que deriven procesos de reforma de leyes y de leyes orgánicas hay hay variables una la reforma la Constitución otra la del Estado

Voz 1715 07:58 tú todo autonomía otra un acuerdo político y luego la del PP

Voz 0656 08:02 qué va a hacer nada o sea que no propuestas hay mucho ahí

Voz 0515 08:05 vamos a ver cuál es la vía más rápida pero pero vamos

Voz 0656 08:08 sí desde luego claro al primer hay que eliminar a los vetos eso está claro no pero no a ver yo creo que el tema el el el problema catalán por tanto el futuro de España depende de que la derecha española consiga Un líder que tengan la capacidad de convencer a sus bases de que de que si España efectivamente tan importante como ellos dicen no hay más remedio que dar la vuelta a digamos una situación que sea Caixa encallado ya que nuestra política hay que no tiene otra solución más que entrar en

Voz 0194 08:39 esa fase de negociación poniendo en cuestión

Voz 0656 08:42 digamos en muchos de los presupuestos que hoy damos por sentados dentro de la Constitución no entonces claro si la derecha española por eso yo creo que tiene que ser yo creo que llegará el pacto cuando gobierna la derecha y la derecha española piensan que va a seguir sacando rentabilidad electoral del tema catalán como piensa ahora mismo está haciendo algo hay posibilidad digamos de movernos y entonces eso es lo que va a hacer a medio plazo es favorecer indudablemente al independentismo eso está clarísimo porque claro hay un sector allí que que quiere otra como de Cataluña que no acaba de dar el salto hacia el independentismo porque todavía se siente pues en parte español como dicen las encuestas y entonces pues eso sea el modo en que diga bueno pues nada pero insisto la derecha española necesita un líder que tenga la capacidad de romper con todo este conjunto de de de bueno de tics no de de valerse digamos de un beneficio electoral por eso tenía

Voz 0515 09:37 con un máster un un derecha operación

Voz 0194 09:41 sí sí un último un último asunto Mariela Rubio buenas noches hola buenas noches con Mariela vamos a tratar de contar el episodio de hoy de la venta de las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí venta que como adelantamos en Hora veinticinco el Gobierno decido Papa decidió paralizar aunque luego puso su propia decisión en cuarentena y finalmente Mariela las bombas bueno se han enviado ya o eso parece no bueno al menos es lo que señala el periódico de Cataluña que cita fuentes diplomáticas según este periódico defensa comunicado a Rías esta misma mañana que ya ha dado luz verde al envío de otro cientas bombas láser con destino al país árabe el departamento que dirige Margarita Robles no ha querido confirmar a preguntas específicas de la Cadena SER este desbloqueo que El Periódico de Cataluña da por seguro y un portavoz oficial anunciado que el ministerio no va a pronunciarse sobre este asunto ni confirmamos ni desmentidos no hemos podido obtener la respuesta de defensa y desde luego no será porque no lo hemos intentado Jose José Manuel Jiménez compañero de los servicios informativos de la Cadena SER ha montado guardia esta noche en un acto confirmado en la agencia la agenda de la ministra un acto que venía a las diez de la noche en el hotel Orfila de Madrid Bono bestias

Voz 2 10:50 los momentos lo escuchamos señor señora ministra ha dado luz verde a alguien Duke tengo venga una cena si hace bueno pero

Voz 3 11:09 quizá sólo signo expansivo puede conducir más si hay algo o no

Voz 4 11:13 esa pregunta por favor

Voz 0194 11:19 desde luego no será porque no lo hayamos en lo hemos intentado pero vamos sin devorados intentado defensa claramente no quiere hacer declaraciones recordamos que la ministra aseguraba en el Senado este mismo lunes que ese contrato de venta de armas no estaba suspendido sino en fase de estudio que parada ministra era lo mismo que al paralizado y que la decisión final se tomaría siempre de mutuo acuerdo con Arabia Saudí un país serio según Robles en sus relaciones comerciales bueno hoy la campaña Armas Bajo Control que sí ha reaccionado recordamos está integrada por Amnistía Internacional Fundi Pau Greenpeace Greenpeace Intermón Oxfam ha considerado que si el Gobierno efectivamente envía cualquier armamento Arabia Saudí sería una pésima noticia

Voz 5 11:58 no sería más que una pésima noticia no sería una enorme decepción ahí haría que el Gobierno español fuese el potencial cómplice de de la comisión de que ver la verdad porque estas mismas armas este tipo de armas misión sean han utilizado en estos tres años y medio de conflicto indemnicen en decenas de crímenes estamos hablando de ataques contra colegios contra hospitales mercados bodas funerales fábricas todo tipo de objetivos que son no militares of objetivos civiles y que condena el derecho comunitario

Voz 0194 12:29 hablaba así Alberto Estévez Amnistía Internacional mientras de momento está el silencio de defensa pero también el del Ministerio de Exteriores y La Moncloa Hilario pues muchas gracias Mariela hasta

Voz 1071 12:40 el tropa rematara el tema de los trabajadores de los astilleros de San Fernando habían advertido con nuevas manifestaciones mañana de hecho estaba convocada otra asamblea primer ahora a la espera de que se confirme las noticias sobre esas cinco corbetas que tenía que construir Navantia

Voz 0194 12:54 yo soy un poco mayor me recuerdo de algunas de las decisiones que tomas de gobierno aquello de de delante delante y detrás llenos Gonzalo fijamos ahora en en el detrás porque claro ni confirman ni desmienten ni dicen se escabulló de nuestro compañero José la ministra de Defensa pero es que llevamos pidiendo la ministra de Defensa que hable con nosotros en Hora Veinticinco en el programa que ella quiera de la Cadena SER no lo conseguimos es decir ahora mismo no sabemos dónde están

Voz 1 13:17 sí la verdad es que vaya semanita no bueno así es una contradicción la verdad difícilmente irresoluble irresoluble más bien es que es irresoluble claro en en esta cuestión uno dice bueno que que que tiene más peso las reclamaciones de los trabajadores en una región como la Bahía de Cádiz con una porcentaje de paro tan elevado y tan por encima de la media o el respeto a los derechos humanos bueno pues ambas son cuestiones igualmente legítimas igualmente verdaderas no y esto nos lleva un poco la cuestión de Europa del principio uno no puede decirle a un trabajador de la Bahía de Cádiz mira es que vamos a dejar de construir estos armas y vender estas bombas porque los derechos humanos importan más que que tú lleve Espana a tu casa pues no o pero afortunadamente que no hay un partido proteccionista soberanista pero serían casi comprensible que se fuese

Voz 0656 14:08 a votarlo o no eso es lo que hay que hacer es reconoce

Voz 1 14:11 ser que hay hay demandas con mucho arraigo existencial que hay que tratar de dar una respuesta y al mismo tiempo ser fieles a los derechos humanos y ascendido no vender este tipo de armamento a potencias como Arabia Saudí que la están utilizando como las están utilizando

Voz 0515 14:27 bueno es verdad que la ministra de Defensa no no termina de dar el titular pero tiene pinta de que yo creo que tomen una decisión de vamos a decir suspende Hero o o frenar un contrato que venía firmado de anteriores de años atrás con Arabia Saudí de venta de armas que deba de bombas que llevan mucho tiempo guardadas aquí en España seguramente décadas la reacción de Arabia Saudí fuera de decir muy bien sino nos ven

Voz 1071 14:56 en ustedes bombas tampoco fragatas corbetas de las que hacen ustedes

Voz 0515 15:00 decir que también tienen un contrato con nosotros no sé si el Gobierno mide hoy en esa reacción uno lo hizo tres el Gobierno ve lo que sucede en Cádiz izquierda explicaba muy bien Gonzalo seguramente toma una decisión de rectificación para no perdiendo para no perder las corbetas que hacen en Cádiz terminas vendiendo el contrato en vigor y que quiso romper seguramente estamos ante eso en tenis se llama error no forzado una situación como esta te quizá a lo mejor la ministra de Defensa cambia de criterio en otro momento no pero en principio da la sensación de que es en ese punto en el que están no no ha entendido nada de lo que ha hecho el Gobierno aquí ha generado dinámicas de reacción negativa en sectores anticapitalistas en Arabia Saudí en la Bahía de Cádiz en Navantia dentro del propio PSOE los ha entendido muy bien la verdad así que veremos cómo se desarrollan los próximos acontecimientos todo es susceptible de dar una vuelta más

Voz 0194 15:56 sí tanto en K de la vida delante de todo

Voz 0656 16:00 esto es lo que pasa es que es un ejemplo de libro de

Voz 6 16:02 el la confrontación entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad desde la perspectiva ética de la convicción no no se puede vender armas a Arabia Saudita punto desde la perspectiva de la ética la responsabilidad pues bueno tienes que ponderar un poco cuáles son las voces

Voz 0656 16:16 decías derivadas no de la aplicación de ese otro principio y además de otro principio además no de otro principio de otra convicción que es que eso no impide que Arabia Saudita vaya a dejar de tener las armas que tú no vendes por ser las comprará otro es decir qué hay entonces entramos en un en un tipo de argumentación que es la argumentación difícil de la política no donde muchas veces pues cosas que están tan claras desde la perspectiva de la ética de la convicción pues bueno comenzar a matizar las desde esa otra perspectiva de evaluar cuáles son las consecuencias derivadas de eso no se puede decir que bueno que las consecuencias derivadas de que nosotros vendamos las bombas a Arabia Saudita es que van a liquidar a a yemeníes pero claro es que abran eligió a yemeníes porque a es vender armamento en todo caso y encima nuestros trabajadores hay en la zona de mayor paro de España se quedan sin empleo claro es que es que no es fácil esa vamos a ver aquí lo que lo que lo que la política y la gente clara pero hay mucha gente que piensa que es que esto esto es facilísimo no no tiene nada fácil yo comprendo en este caso concreto las dudas que ha generado dentro del propio Gobierno no porque bueno no hay una salida limpia

Voz 1 17:28 de sacrificio aquí los trabajos gaditanos desde Roma enorme pensemos el trabajador de un banco o en el inversor con el ahorrador que tiene sus su dinero en un en una entidad financiera que con ese dinero quizá es esta de utilizando pues para pagar con fondos de inversión no pues viviendas que después venden de una manera e imposible para la ciudadanía o pensemos que también están comprando armas con con esos fondos pues no les exigimos la misma responsabilidad la misma foto conciencia misma renuncia a esos trabajadores que a los trabajadores de Cádiz no

Voz 0194 18:00 Pedro desde la base de producción que a falta de confirmación por parte del Ministerio Defensa escuchábamos cómo se de la pregunta la la ministra de Defensa pero por ejemplo el país da por hecho que Moncloa le ha enmendado la plana

Voz 1715 18:11 sí sí sí es la lectura que hace este diario en esta dinámica de acción ir rectificación en la que parece inmerso en las últimas semanas el Gobierno ahora que la ministra al Ministerio de Defensa el país en su portada al abre precisamente con este asunto el enfoque es ese La Moncloa desautoriza Margarita Robles y enviar a Arabia Saudí las cuatrocientas bombas El País menciona fuentes del Palacio de la Moncloa y aporta una explicación en este caso bastante previsible es que el anuncio realizado cuando no fue un anuncio en la Ser y luego lo confirmó el Ministerio ha causado malestar claro y en el Gobierno graves

Voz 0020 18:45 subir luego estábamos pendientes de esa entrevista a Pablo Casado no sé si le han preguntado Cobo ha dicho algo sobre su máster

Voz 1715 18:52 sí sobre el máster en la línea de lo que viene asegurando en las últimas horas desde que se conoció el caso de la exministra Montón y dice el líder del Partido Popular que caso de su máster es una cosa muy pequeña muy pequeña muy pequeña comparado con los grandísimos problemas que

Voz 4 19:07 este país es una pena que con la que está cayendo que nuestros espectadores que están preocupados por las antorchas tenebrosas pluses que están preocupadas por las agresiones y las pintadas a la Policía Nacional en Barcelona que están preocupados porque el crecimiento económico haya caído hasta el tercer trimestre que están preocupados por lo que está pasando en País Vasco con el acercamiento de presos etarras este verano con la frontera de Ceuta y Melilla que estemos hablando de las cosas que sinceramente no ocuparía ni cinco minutos en una charla de café antorchas

Voz 1715 19:37 Crosas agresiones acercamiento de presos por cierto que quedaron aprobados con el gobierno del partido poco

Voz 0194 19:42 la Feli ocuparía cinco minutos en una charla de café debe ir poco por los Barber cero coma tres iba decir debe de ir poco por los bares este es Pablo Casado porque en en los cafés se habla de los máster de los plagios de las web y sobre todo que vaya a los cafés de las universidades no las carpintería a las universidades pues eso a Pablo Casado les recomendamos Un paseo por las cafeterías de las universidades vamos a buscarlas a las propuestas las apuestas para el día de mañana de un periódico como siempre vamos al País Vasco José Miguel Santamaría es el director de El Correo muy buenas noches

Voz 8 20:17 muy buenas noches Euskadi qué tal

Voz 0194 20:20 les la puesta de mañana para mañana del correo

Voz 7 20:23 bueno tenemos varias apuestas en nuestra portada la primera respondería al titular que la recaudación fiscal y es está disparando y puede alcanzar este año un récord histórico los ingresos iban viento en popa muy por encima de las previsiones de lo que va a permitir al Gobierno vasco a las diputaciones disponer de bastante más dinero del presupuestado hay un buen comportamiento de los impuestos lo que viene a reflejar la buena marcha de la economía tenemos otra apuesta en ese nuestra fotografía de portada saltamos a la espectacular etapa de la Vuelta Ciclista a España

Voz 8 20:58 no

Voz 7 21:00 corrió a las carteras una auténtica multitud de espectadores lo que nos ha vuelto a demostrar el dinero no por nada que tenemos la mejor acción vale también que el que nuestra tierra pues ha recuperado la normalidad y que los soldados acoge con con la fruta en la tiraría la Vuelta Ciclista España sino que ya las instituciones vascas la utilizan para promocionar Euskadi en el exterior y eso pensamos que es muy importante en la primera también que reflejamos la decisión del PNV ratificar su pacto con Bildu para la reforma del Estatuto Coixet ha la entregar el texto que han apartado Pérez a los expertos que tienen la complicadísima legión de intentar elaborar un texto con con esta propuesta con la el rechazo y oposición total frontal del Partido Socialista Podemos y el Partido Popular Il también incluimos a poner presentados el presidente Santos enfrentada a sospechar sobre su tesis doctoral sobre motor también recogemos del Papa de convocar una cumbre histórica por los abusos sexuales en la Iglesia italiana la decisión de imponer el copyright tras dos gigantes digitales puestos nuestra oferta formativa para mañana

Voz 0194 22:24 esto es lo que se encontrarán mañana los lectores de El Correo José Emilio Santamaría muchísimas gracias por haber estado con nosotros pero hasta la próxima antes de acabar Sastre que como tenemos temas así como tan gordos en Cataluña las armas un algo que se nos pase desapercibido y que se importante por ejemplo

Voz 1071 22:42 anuncio del presidente del Gobierno que con todo lo que ha habido efectivamente apenas se ha comentado anuncio de que va a impedir por ley el Ejecutivo o esa intención tiene que los fondos buitre se hagan con vivienda pública y que se va a personar además en los casos abiertos en la Comunidad de Madrid

Voz 9 22:55 pero sí que quería anunciarle que vamos a desarrollar una Ley de Vivienda que va a responder a la función social de la vivienda configurando la vivienda social como servicio público que vaya a garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho a la vivienda en todo el territorio nacional y lo quiero decir por los siguientes y vamos a poner fin algo que me parece importante que en esta Cámara es a la venta de la vivienda pública a los fondos muy esto es algo que vamos a hacer desde el Gobierno de España

Voz 1071 23:22 Sánchez en respuesta Pablo Iglesias el secretario general de Podemos de hecho ha recordado que en cinco años el alquiler en nuestro país ha subido un diecinueve por ciento especialmente mira en Madrid ciudad el treinta y ocho por ciento en Barcelona casi al cincuenta por cien cuando has dicho duda en cinco Adri eso es en el último lustro en el primer semestre el precio medio del alquiler en España ha subido trescientos euros de media los desahucios por impago del alquiler son ya seis de cada diez clínica pues es que locuras dijo en voz alta que no no Tennessee

Voz 4 23:49 es cierto que vamos a Ramoneda el dietario

Voz 1394 23:58 que la burbuja de los másters podía estallar algún día entraba dentro de lo previsible no en vano el mercado se hinchó hasta límites que poco tenían que ver con la lógica de la educación y mucho con el negocio educativos lo sorprendente es que el estallido haya venido por la política donde tradicionalmente los currículos universitarios pintan poco por lo visto se sobre una cultura corporativa que fomenten se políticos la idea de que suyos son los atajos el martes por la tarde corrió la sospecha un pacto partidista implícito podía salvar a Carmen Montón y a Pablo Casado pero fue en la interpretación de malpensados con la noche montón abandonaba con lo que Casado queda ahora solo ante el peligro el PP ha sobreactuado en su defensa lo cual no es un buen augurio el PSOE pasa al ataque buscando sin Detrick el el desgaste resistiera Casado el PP no puede perder un líder recién estrenado pero un partido tan marcado por la corrupción le viene un presidente que nace señalado por la sospecha que por la comparación con sus adversarios mal asunto dicen que Carmen Montón iba camino de ser una buena ministra su balance de cien días prometía ciertamente serio bueno que los ministros cayeran por su competencia no por lo chanchullos de un máster pero la democracia presupone niveles altos de exigencia a riesgo de que no siempre paguen los que más se lo merecen en Alemania cayeron dos ministros por plagios en sus tesis el mismo día que el inefable Juncker cerraba con parsimoniosa retórica su fracasado mandato en que la derecha xenófoba crecido sin parar el Parlamento Europeo probaba la puesta en marcha del procedimiento de sanción a la Hungría Orban por sus abusos en materia de Justicia de derechos civiles la derecha se ha dividido porque muchos de sus diputados están convencidos de que la derecha autoritaria es de los suyos y el PP mayoritariamente ese abstenido en una hipócrita ejercicio de indulgencia con el caudillo húngaro el procedimiento tiene todos los visos de acabar en nada porque las reglas de la unión garantizan el éxito de una alianza de existencia mutua en la extrema derecha pero si Europa no encuentra la manera de poner en su sitio a la derecha autoritaria que viola sus principios básicos quedará confirmada mi sospecha actual

Voz 10 25:54 de extrema derecha es la pasarela del neoliberalismo

Voz 1394 25:57 como hacia el autoritarismo democrático

Voz 4 26:08 los puede no vamos a dejar aquí que ya está bien Eduardo Madina Fernando Vallespín Lozano Velasco hasta la semana que viene Sastre alguien ha dicho en esta mesa que la yen que es un tema dejará he sido yo ha sido que deben estuvo y ha sido alguien más joven que yo es que eso es posible todos ustedes hasta mañana que te haga feliz noche Ángels Barceló SER servicios informativos

