Hora 25 (14/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 ahora que todos los medios y los partidos de este país hemos podido leer y revisar la tesis de Pedro Sánchez ahora que ha quedado claro que la tesis no fue un plagio volveremos a hablar de la gente

Voz 0194 00:33 hola buenas tardes los análisis realizados a la tesis de Pedro Sánchez con los medios de verificación académica más utilizados descartan que ese trabajo fue

Voz 1715 00:41 era un plagio La Moncloa lo ha difundido a mediodía

Voz 5 00:50 Lippi estamos hablando de un presidente o de un doctorando Yu doctorando que he estado ante un tribunal con un presidente de tribunal que ha recibido una nota pues estamos hablando de un presidente que hay que abatir por el mero hecho de que la derecha e de cumplir con una estrategia conjunta conjunta muy atrevida saltándose los procedimientos del reglamento el Congreso

Voz 0194 01:19 quiere boicotear al Gobierno el Gobierno no cree que esté justificado que Pedro Sánchez tenga que comparecer en el Congreso el líder de Ciudadanos sigue esparciendo sospechas sobre esa tesis hoy se preguntaba en Twitter que negro se la hizo o qué conexión política o personal tenía Sánchez con los miembros del tribunal que valoraron su trabajo y el líder del PP pretende mantener la zona de sombra los trabajos con los que aprobó las asignaturas de su máster tengo TF

Voz 6 01:43 en y tengo tesina ni tengo tesis tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío podremos hablar aun así transparencia como la mía por ahora no lo he visto en ningún otro policía

en Hora veinticinco vamos a escuchar al profesor al que la Universidad Rey Juan Carlos encargó la liquidación del Instituto de Derecho Público se llama Pablo Acosta a la juez del caso le contó que el funcionamiento de instituto estaba plagado de irregularidades

Voz 0194 02:29 la Rey Juan Carlos por cierto ha detectado el borrado de miles de correos de los cursos de Cifuentes Montón y Casado y el Gobierno insiste en el argumento las bombas precisas no matan inocentes Pedro Holanda

Voz 1715 02:41 por vino es decir el ministro Borrell pero ni lo endeble del argumento ni los reproches recibidos han llevado al Gobierno a modificar ese argumentario Isabel de la portavoz

Voz 5 02:49 el Gobierno eh sabe que lo que está defendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto eh si son de alta precisión no se van a equivocar matando a lloramos les contaremos

Voz 1715 03:05 investigación abierta por la Fiscalía por los mensajes independentistas que se difunden por las tardes por los altavoces de la plaza de Vic también la bronca que se ha organizado una reunión de ministros de Interior europeos y africanos en Viena

Voz 1715 03:19 periodista italiano Salvini estaba defendiendo su posición

yo generó una Italia para los italianos decía allá vosotros en Luxemburgo sin necesitáis inmigrantes justo en ese momento un airado ministro de Exteriores de Luxemburgo le ha recordado que su país acogió a miles de emigrantes italianos

Voz 1715 03:43 el ministro de Luxemburgo ha mandado a la mierda y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:49 las tardes malas noticias en la semifinal de Copa Davis que enfrenta a España con Francia porque Roberto Bautista acaba de perder el segundo partido de la eliminatoria entre Lucas cuál en cinco set es la segunda derrota porque Pablo Carreño había perdido el primer punto así que España pierde dos cero al borde de quedar eliminada en esta semifinal mañana recordemos el doble lo juegan Feliciano López y Granollers también malas noticias en el partido de baloncesto que ha jugado la selección española masculina en Ucrania clasificación para el Mundial Ucrania setenta y seis España sesenta y cinco eso no preocupa a la clasificación por qué era el séptimo partido y España llevaba ya seis victorias y en la Vuelta Ciclista a España el británico Simon James está mucho más cerca de ganar hoy ha sido segundo en la etapa Valverde ha perdido tiempo y está en la general a uno XXXVIII mañana última etapa de montaña

Voz 0978 04:37 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta bien entrada la noche las tormentas irán generando en Andalucía especialmente cerca de puntos de montaña Extremadura así como Castilla La Mancha y el Sistema Central llegarán de manera más aislada como pasa ahora mismo hasta la Comunidad de Madrid localmente chubascos muy intensos pero muchos casos tormentas con mucho aparato eléctrico y fuertes rachas de viento pero poca agua y el fin de semana seguirá luciendo el sol en gran parte del país con temperaturas sin grandes cambios sobre todo en el norte de la península pero también tendremos tormentas en muchos casos aparatosas en gran parte de la mitad sur de la península y el Mediterráneo mañana será el día con más tormentas el domingo poco a poco irá mejorando pero no descarta

Voz 1715 05:14 serán del todo empieza Jara veinticinco pero un poco más tarde en el vamos a hacer que ahora Estados Unidos Éste es el sonido que más se repiten los vídeos que llegan desde Carolina del Norte allí ha tocado tierra el huracán Florence las imágenes de los daños causados por el viento sí por las inundaciones son suficientemente elocuentes cierto no queremos olvidar que Filipinas también está en alerta

Voz 6 05:35 el tifón de fuerza cinco

Voz 8 05:41 Cal más tan

Voz 10 06:01 cadena SER

Voz 11 06:08 Pedro Blanco y seis minutos y seis

Voz 0806 06:40 pero el Gobierno está convencido de que todas las informaciones relacionadas con la tesis doctoral de Pedro Sánchez forman parte de una estrategia común

Voz 0231 06:49 Junta de la derecha para boicotearle

Voz 0806 06:51 profunda convicción de que todo

Voz 12 06:54 en su caso ha sido para montar ruido para abatir al Gobierno en definitiva Ike nada tiene que ver con la verdad

Voz 5 07:27 este es un Gobierno lleno de energía que se ha encontrado mesas vacías que se ha encontrado cajones con documentos retrasados Ike Ike resiste cualquier comparación con cualquier otro Gobierno en los cien días

Voz 0806 07:45 satisfechos por tanto del balance del Gobierno en La Moncloa no ven razones para sopesar un adelanto electoral

Voz 6 08:18 Johnny tengo te FM ni tengo tesina ni tengo tesis tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío podremos hablar aún así transparencia como la mía por ahora no lo he visto en ningún otro político

Voz 1715 08:37 claro la duda de si los trabajos de Pablo Casado pasarían la prueba del Tour mitin mira que tiene un nombre feo eh ese sistema de verificación del contenido de un trabajo el estado en el que puede dar la universidad después de esta acumulación de casos Idescat anda los es calamitoso de la investigación de los másteres del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos ha destapado el funcionamiento absolutamente irregular de ese organismo universitario ha destapado también el borrado de miles de correos de los años que se están investigando y en los que cursaron por ejemplo sus másteres o Cristina hacia Fuentes o Pablo Casado o la ex ministra Montón Adela Molina incógnitas

Voz 0011 09:16 tantos correos electrónicos han sido borrados de la cuenta del Instituto de Derecho Público son emails recibidos o enviados entre dos mil ocho y dos mil catorce coincidiendo con la etapa en la que Casado Cifuentes a Montón se matricularon en sus másteres el actual responsable del Instituto el profesor Pablo Acosta nombrado por el rector para liquidar el centro advirtió de ese borrado la policía en junio reconoció en su declaración ante la juez en agosto que sospechaba que faltaba documentación en esa misma declaración que hizo como testigo y a preguntas del fiscal a explicó cómo el Instituto funcionaba de forma absolutamente controvertida según sus palabras con un NIF propio para hacer contratos y facturar por su cuenta

Voz 7 09:54 entre de la de la Universidad sin embargo operaba como si la tuviera el el Instituto facturaba firmaba convenios y contratos con total autonomía de la Universidad allí a partir del año dos mil seis que se entregaron por el Instituto las últimas cuentas a al el rector funcionaba con una absoluta falta de supervisión

Voz 0011 10:15 el instituto se creó en dos mil uno pero fue puesto en marcha en dos mil cinco bajo el mandato del magistrado Pedro González Trevijano que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos hasta el año dos mil trece

Voz 1715 10:23 hoy en la SER les estamos ofreciendo además otra parte de la declaración ante la juez de una de las discípula de Álvarez Conde del director de ese instituto está siendo investigada por la justicia a la juez Le contó entre otras cosas el sistema de fidelidad de si premios que Conde había instaurado en ese Instituto de Derecho Público Radio Madrid Enrique García lo ha explicado sede judicial la ex becaria de Álvarez Conde María Dolores Cancio ella y las tres profesoras imputadas por las falsificaciones de actas Cecilia Rosado Alicia López de los Mozos y clara Souto eran sus discípula hicieron carrera académica bajo su protección a cambio de lealtad

Voz 5 11:01 te daba montar eh congresos hacia jubilaciones para que hiciésemos Falguera trato opte que nos protegía cuadros con respecto a estoy del departamento de la universidad en ese entorno

Voz 1715 11:20 lo hicieron méritos hasta el punto de que Conde dirigió las tesis doctorales de esos discípula Souto rosado y López de los Mozos las tres imputadas en los tres casos además quién presidió la comisión que evaluaba esa tesis fue el rector y ahora magistrado del Constitucional Pedro González Trevijano como él mismo recoge en su currículum vitae que aparece en la web del Tribunal bueno algo más para cerrar este capítulo amplio capítulo Ciudadanos lo va a intentar una segunda vez ese partido quiere levantar el veto forzado forzado por el Gobierno contra el proyecto de ley con el que pretende ampliar la transparencia o garantizar la transparencia de la universidad el Gobierno del Partido Socialista aplicó el veto por motivos presupuestarios ese veto tan descastado a manos del Partido Popular que tanto escándalo provocado al Partido Socialista que ahora en el Gobierno no tiene ningún reparo en utilizar Omar ciudadanos presiona Asia

Voz 1715 13:23 el Gobierno insiste en el argumento hemos enviado las bombas a Arabia Saudí porque las bombas que hemos enviado son inteligentes Hinault matan yemeníes tal cual lo ha dicho hoy tras el Consejo de Ministros la portavoz

Voz 5 13:38 el Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto no se van a equivocar matando a yemeníes

Voz 1715 13:49 yemeníes de los buenos tenía que haber dicho la ministra portavoz porque los yemeníes contra los que lanzara las bombas a Arabia Saudí también son yemeníes pero de los malos para Arabia Saudí Jarvis Día Internacional cree que el literal que el Gobierno no está vendiendo la moto sobre la no Cuidad de un armamento que es tan letal puede serlo como cualquier otro Álvaro Zamarreño

Voz 0116 14:12 en una breve comunicación Amnistía invita al ministro a viajar a Yemen para ver por sí mismo lo que se hace con bombas de precisión como las que van a mandar a las Fuerzas Armadas saudíes y que se han utilizado contra civiles en esta guerra imitan al ministro a conocer abusó reina una niña de cinco años su foto acompaña al comunicado jugando con unas muñecas pero con signos evidentes de las secuelas de algún tipo de ataque que Amnistía nos cuenta hace un año Buzai una vio morir a su padre a su madre y a todos sus hermanos en un ataque con una de esas bombas de precisión su familia de la que sólo ella queda viva es una de esas víctimas colaterales que el ministro dice que estas bombas no producen

Voz 13 14:49 la luna

Voz 14 14:55 sus canciones

Voz 8 15:00 yo soberbios escucha

Voz 11 15:04 buenas tardes por la megafonía de la plaza de Vic recordemos que hay presos políticos dice no normalizar

Voz 1715 15:12 esta situación de excepcionalidad bueno pues la Fiscalía va a investigar esta práctica adoctrinar adora del ayuntamiento de esa localidad que como les digo por las tardes difunde este mensaje a través de la megafonía municipal hubo una denuncia a la fiscalía pidiera a los Mossos que investigue quién dio la orden de emitir esos mensajes o con qué dinero se ha pagado la infraestructura necesaria para hacerlo o si es que fuera sí que funcionarios han podido participar en la elaboración de esos mensajes una instalación de ese de esa infraestructura vamos a Barcelona informa Albert Pla la alcaldesa de guerra dice a la cadena

Voz 15 15:49 lo que no ve necesario llevar al Pleno municipal una iniciativa de estas características con la utilización de los altavoces del propio Ayuntamiento

Voz 16 15:56 no es una cosa es un acuerdo verbal a nosotros nos pareció bien esta iniciativa por eso la echamos adelante no pasó por ningún pleno del Ayuntamiento y otra de las cosas que les preocupa ni dinero ni funcionarios ni ningún tipo de gasto económico porque ella está dentro del Ayuntamiento no lo hemos montado expresamente para esto que no Vermont metas

Voz 15 16:16 recordemos que la Fiscalía de Cataluña investiga si se utilizó dinero de las arcas públicas algo que ha negado la misma alcaldesa el escrito del Ministerio Público parte de un informe policial a raíz de la denuncia de un particular sobre esta acción que hace tres meses impulsaron conjuntamente el Ayuntamiento de Vic y las entidades independentistas el mensajes emitió cada día hasta el once de septiembre por los altavoces de la plaza recordando que hay políticos encarcelados y en el extranjero y pidiendo la independencia de Cataluña

Voz 17 16:43 hora veinticinco

Voz 0806 16:45 buenas vengo de Securitas Direct instalar la alarma gracias por venir tan rápido no se preocupen ha sufrido algún robo un robo

Voz 18 16:51 me he metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses porque

Voz 6 16:54 yo he podido recuperar

Voz 0806 16:55 pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 4 17:12 hora veinticinco

Voz 11 17:16 Pedro Blanco ejemplaridad no está de moda

Voz 1715 17:19 desde luego hoy hemos conocido la dimisión del hasta ahora prestigioso científico español Josep Baselga como director de un reconocido centro contra el cáncer de Estados Unidos de Nueva York este verano hace unas semanas se supo que durante años este científico cobró millones de dólares de empresas farmacéuticas y que lo ocultó nunca lo reconoció en los artículos científicos que fue publicando y ahora que se han destapado las vergüenzas no pues ahora algunos científicos aseguran que ir a algo más que un rumor Madrid Rovio

Voz 0259 17:48 el investigador emérito del Instituto Catalán de Oncología de la Generalitat Carlos Alberto González no está sorprendido por el conflicto de intereses que ha provocado la caída del prestigioso doctor Baselga una de las referencias mundiales en las terapias contra el cáncer en declaraciones a la Cadena SER dice que en el instituto era vox populi las relaciones privilegiadas de Baselga con las farmacéuticas

Voz 19 18:08 sí comentaba entre los oncólogos que conocía en todo en las relaciones profundas que tenía acceso a una niña relación privilegiada si quieren una relación

Voz 0259 18:32 como el Instituto Catalán de Oncología no se va a pronunciar oficialmente según ha dicho un portavoz a esta Redacción sobre el caso Baselga que dimitió ayer como director médico del centro de Nueva York por no informar del cobro de millones de dólares de los laboratorios

Voz 1715 18:46 en bien a los ministros de Interior de la Unión Europea se han reunido hoy con sus colegas de varios países africanos para bazar o al menos intentarlo en las políticas conjuntas frente a la inmigración lo más llamativo no tiene que ver tanto con el contenido de los acuerdos o del debate sino con

Voz 0978 19:03 algo que hemos visto porque alguien agravó

Voz 1715 19:06 dado una reunión que habitualmente se agrava ni se ve el enfrentamiento entre el ministro italiano de Interior el ministro de Exteriores de Luxemburgo que en un momento dado de esa discusión enviado a la mierda es literal al ministro Salvini no va a contar Griselda Pastor buenas

Voz 0738 19:22 buenas tardes pasa muy pocas veces que el equipo de un ministro europeo filmó una reunión interna sin avisar a nadie pero estas imágenes sirven para entender la impotencia de muchos anti el discurso populista de Salvini y es que el luxemburgués que había defendido que Europa necesita inmigración legal ha perdido los nervios llegando a recordar al italiano que no hace tantos años son muchos los que dejaron su país buscando su trabajo

Voz 4 19:51 Marta Cortese mentes definiera seguidita ya Randy lapso

Voz 6 20:05 me enfrentamientos la complicar la reunión de jefes de

Voz 0738 20:10 bueno de este próximo jueves a la que Austria llevará una propuesta para exigir que se identifique a quiénes tienen

Voz 0231 20:16 el derecho al asilo sin bajar de los barcos

Voz 1715 20:18 la página web de la Cadena Ser en Cadena Ser punto com que por cierto ha estrenado diseña esta semana por si no lo han visto pasearse por ahí dijo que en la web de la Cadena Ser en Cadena Ser punto com pueden ver el vídeo de ese enfrentamiento y merece la pena ir Estados Unidos la imagen de la destrucción que deja huracán

Voz 1245 20:36 sonido de los vientos huracanados el huracán ha tocado tierra en Carolina del Norte continúa su avance hacia el interior de ese estado Nos vamos a Washington informa Marta del Vado

Voz 0806 20:46 buenas tardes el huracán lleva siete horas sobre la costa de Cannes

Voz 20 20:49 Molina del Norte y Carolina del Sur es está débil

Voz 0806 20:51 dando gradualmente ahora está en categoría uno pero avanza muy despacio a unos cinco kilómetros por hora y esto está manteniendo la alerta ante las inundaciones que ya está provocando los meteorólogos calculan que la tormenta que va a dejar Florence equivale a a cubrir toda la isla de Manhattan con un kilómetro de agua o a cubrir todo el estado de Texas con diez centímetros de agua los servicios de emergencias han rescatado a doscientas personas cuyas casas han de Ruth

Voz 0194 21:14 bado tras una riada y otras ciento cincuenta están

Voz 0806 21:17 esperando a ser evacuadas daría albergues es portavoz de FIMA la Agencia Federal de mal

Voz 21 21:21 Agencias eh apoyándolo rescatistas en las áreas afectadas en Carolina del Norte y el Sur tenemos equipos de búsqueda rescate y nuestra prioridad es salvar vidas

Voz 0806 21:31 los cortes de electricidad están afectando a medio millón de personas tres mil presos han tenido que ser reubicados y doce mil personas han pasado la noche en diferentes albergues y las autoridades advierten de que esto es sólo el principio de Florence porque seguirá estacionado en ese punto durante las próximas veinticuatro treinta y seis horas

Voz 1715 21:47 ya saben que si pasa lo mismo con los mismos efectos más o menos destructivos en otro país que no sea Estados Unidos pues igual no le prestamos atención porque este fin de semana va a ver que estar también atentos a Filipinas porque no sólo el primer mundo es azotado por la naturaleza desbocada Filipinas está en alerta por la llegada de un tifón de fuerza cinco que podría tocar tierra mañana sábado UNICEF está también preparada para atender a los niños en el caso de que sea necesario

Voz 22 22:15 esperamos que toque tierra mañana por la mañana estamos preparándonos para responder en caso de que el Gobierno de que el impacto sea grande y el Gobierno hagan llamamiento de emergencia el el número de personas afectadas lo hacemos pensando en las personas que viven en las zona en las que se estima que va a pasar el tifón lo que esperamos en realidad es que lleguemos a necesitar utilizar los recursos que estamos desplegados

Voz 1715 22:45 y a las nueve en la segunda hora del programa la gastronomía habitual de los viernes a la que hoy además vamos a sumar algo de cine es árbitros

Voz 23 22:53 hola Pedro un diálogo una mesa con dos mujeres que se estrenan en la dirección de películas de ficción con nosotros van a estar Eva Vila que es la directora de Penélope y Carmen Blanco con la directora de los amores cobardes son

Voz 24 23:06 ah

Voz 25 23:13 quién que yo

Voz 23 23:18 esto que hoy hemos es Mc Enroe precisamente hoy estrena el disco de la banda sonora de los amores cobardes ya lo decías después gastronomía con Martín Berasategui hoy un producto la morcilla para llegar hasta las diez las culturas con Javier Torres

Voz 1715 23:35 y tenemos tertulia claro que para eso somos hora25 este viernes seguir en la radio esperemos que cumplan Emilio Contreras Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez Éstas son para Juan Carlos las claves del día

Voz 7 23:47 demente me parece que lo estamos volviendo un poco locos con esto de exigirle una radical pureza de sangre a los políticos pero cuando sacude a todos estos temas de tesis másteres etcétera se pone en marcha un efecto boomerang que comienza hace ya a la estabilidad institucional muy precaria con un gobierno muy débil parlamentariamente yo no sé si ha habido plagio no oficial tesis las Sánchez o la dicho grupo lo que existe es que aunque pasen momentáneamente el tema el ya legal al verse ellos sienten criterios de la universidad cerrada siempre en su aséptica torre de marfil y que está perdiendo prestigio a marchas forzadas seguramente lo merecen algunos pero no todos en modo alguno la universidad española en su conjunto merece este descrédito pero la CRUE sea incapaz de articular un discurso fuerte de defensa de la universidad es simplemente vergonzosa

Voz 1715 24:41 sí es es uno de los extremos más llamativos de todas estas historias acumuladas la CRUE que la Universidad representaciones anciano de la universidad parece que no tiene nada que decir ocho XXV siete y veinticinco en Canarias

Hora veinticinco

Voz 23 25:11 qué tal buenas tardes es viernes así que lo primero vamos a ver si se nota en las carreteras DGT Patricio Herrera buenas tardes

Voz 28 25:17 muy buenas tardes pues complicada la salida de Madrid por la A uno en circuito del Jarama la A dos en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid la A cuatro en Butarque la A42 en Torrejón de la Calzada la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Las Rozas especialmente pendientes por proximidad la de la provincia de Toledo donde un accidente en la A genera retenciones entre Santa Olalla Lucía Hoyos sentido Badajoz

Voz 23 25:40 Prades Patricio hayan subido un poco las temperaturas hasta ahora hay veintinueve grados en el centro de la capital para mañana se esperan cielos algo nubosos y no se descarta algún chubasco aislado enseguida vamos con lo que ha dado de sí la segunda y última jornada del Debate sobre el estado de la región

Voz 29 25:57 viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobretodo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias ya estás a punto para el año ahora le toca a él

Voz 1315 26:22 hoy ha sido el turno de los portavoces parlamentarios el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado ha aprovechado su discurso para hacer campaña electoral la etapa del PP dice está acabada

Voz 0771 26:31 hemos Veintitrés años montados en el Real cinco señorías que ustedes nos quieren convencer de que vamos diez para aguantar otros cuatro años más pues yo creo que ya no te su proyecto está agotado que el R cinco ya no sirve que ha hecho su labor seguramente sí pero que ya no está en condiciones de garantizar otros cuatro años más también se lo aseguro

Voz 1315 26:50 para el presidente Ángel Garrido responde jugando con las siglas del partido

Voz 30 26:54 lo sé de verdad como una vez en ustedes Olesa siglas Irene es la fe irá ese dejan de llamarse algo hombre que no deja ser menor que es ciudadanos vayan algo mucho más elevado sabiendo hacer todo como hacen llámese unamos en lo que de verdad yo creo que les vendría al pelo

Voz 1315 27:15 a y desde el PSOE Ángel Gabilondo atacaba por la política fiscal del PP decía Gabilondo que la Comunidad de Madrid está estancada resignada desorientada Il echaba en cara a Garrido que no hubiera hecho referencia a la

Voz 1715 27:28 propician de su partido el Gobierno

Voz 30 27:30 todo distraída amén de ocupado entre expresar las reiteradas constataciones del modo de proceder irregular en no pocos casos corruptos que ha afectado al corazón mismo de las instituciones alcanzando la presidencia de la Comunidad creo que al respecto no es hacer de nuevo listado y un relato pero es elocuente su silencio

Voz 1315 27:50 y entre las réplicas ha colado también un anuncio el del cheque bachillerato un cheque para los centros privados

Voz 30 27:56 mi obligación es pensar en todas las familias madrileñas pero muy especialmente en aquellas que tienen una dificultad económica porque ocurre a muchos padres Secrero todos lo sabemos que cuando llega el momento de pasar de un colegio donde está concertada todas las señales que recibió su hijo pero quiere permanecer en el bachillerato le cuesta mucho y creo que es de justicia que aquellos que nos lo puedan pagar sigamos dándole libertad de elección irá poseen

Voz 31 28:21 sí que es demasiado y la portavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruíz Huerta le respondió pero oculta que detrás de esta medida está su propósito deliberado de seguir de trayendo dinero público para dárselo a las escuelas privadas de ese de cheques señor Garrido

Voz 32 28:35 aquí la inversión en educación pública iguala a la del resto

Voz 1315 28:40 de esta autónomas al margen del debate hoy además dos nuevos accidentes laborales el último un hombre de treinta y cinco años y que ha resultado herido grave descargando un camión le ha caído encima un toro mecánico y el más grave esta mañana un hombre ha muerto al caerle encima una carga de cemento de casi dos toneladas de peso Gema Martín portavoz de San

Voz 1715 28:57 por el obrero estaba subido en el remolque

Voz 33 28:59 un camión cuando le ha caído de una altura de unos veinte metros una carga de sacos de cemento que sujetaba una grúa una psicóloga es Samur ha tenido que atender además a los compañeros de la víctima muy afectados lógicamente con locura

Voz 23 29:15 la imagen del día un cachalote en el Manzanares en Madrid Río un poco sorprendente no pleno monzón

Voz 8 29:24 la verdad que es curioso no Jones esculturas ves

Voz 23 29:29 esto es una escultura que ha colocado el Ayuntamiento para denunciar la degradación de los océanos llegamos así a las ocho y media se quedan con Hora Veinticinco que tengan buen fin de semana adiós

Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 30:06 Marcelo que sus calles

Voz 4 30:10 buenas tardes Agnes no son para el deporte español vino un buen día

Voz 25 30:14 viendo que que otra vez la pérdida de pedirle levantado de leerla para venir a Aralar

Voz 0194 30:18 contigo pero vuelvo eh

Voz 25 30:19 de otra vez me voy a continuar el día no quiere bien

Voz 0919 30:22 baloncesto clasificación para el Mundial la selección masculina perdido en Ucrania setenta y seis a sesenta y cinco no es una victoria muy preocupante porque los seis partidos anteriores de clasificación los había ganado España pero hoy duro correctivo para el equipo de Scariolo pero más duro todavía en la Davis semifinal ante Francia perdió por la mañana Pablo Carreño su partido ante Benoit ver esta tarde ha perdido Roberto Bautista en un partido larguísimo duro lo ha peleado hasta el final ante Lucas pues pero ha perdido en cinco sedes decir que España pierde dos puntos a cero habría que ganar los tres restantes el primero mañana en el doble que van a jugar Feliciano López Granollers pero tiene muy mala pinta para el equipo español de Copa Davis en la Vuelta a España la verdad se escapan las esperanzas de que un español Anne porque en la etapa de hoy ha ganado el francés Thibaut Pinot pero el líder Simon James ha sido segundo en la etapa Valverde ha perdido tiempo está ahora en la general a uno XXXVIII del líder que la mañana una etapa durísima con cinco puertos pero con esa desventaja un minuto XXXVIII segundos va a tener Valverde muy complicado complicadísimo el ganar el maillot rojo pero bueno confiemos lo importante es que mañana vuelve la Liga con muchos partidos y que volverá la emoción vuelos sobre los partidos de mañana para alegrar y endulzar poco este inicio os voy a poner un chiste de Julen Lopetegui que sí si Lopetegui tiene gracia

Voz 6 31:57 no se opone

Voz 0919 31:59 pero esta mañana cuando un periodista le ha preguntado

Voz 1245 32:02 sobre él o ella

Voz 0919 32:05 engaño entre comillas a Borja Mayoral sabes que Borja Mayoral ha reconocido que Lopetegui había dicho que era te en el Madrid cuento contigo vas a tener minutos de pronto salió la opción de Mariano y aquellos esfumó entonces le han preguntado Lopetegui ese engaño a Borja Mayoral

Voz 1715 32:22 sin querer y Lopetegui ha dicho

Voz 1245 32:25 leído es que el que unas semanas antes el entendía que iba a quedar como aquí era pero luego apareció la opción de de Mariano diferente pero la palabra engañada no la dicho otra cosa bien diferente a lo has dicho sea claro claro es que pero ya sabes que no lo mismo un guardameta que te la verdad

Voz 0919 32:47 no es lo mismo un guardameta que la un guardia cobijó uno existe pero bueno verle sonreír a Lopetegui lo que ha dejado vuestros mensajes de Whatsapp como siempre en el inicio del programa

Voz 11 33:05 ya tocaba como juega el Sevilla que se llame como van a jugar Baiano sea puede vaya a hacer algo que no te pues nada a que lo Burton y abrazos

Voz 36 34:01 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se el juez de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 35 34:12 no sé si era muy viejo muy moderno pero yo no lo he entendido empezamos

Voz 0919 34:26 Huesca es una ciudad de la provincia de Huesca la capital de la provincia de Huesca de la Comunidad Autónoma de Aragón aún viven unas cincuenta y cinco mil personas y hoy va a tener por primera vez en su historia un partido de Primera División porque hoy en El Alcoraz juega el Huesca su primer partido en su estadio de Primera ante el Rayo Vallecano tiene que ser un día importante en la ciudad y por supuesto un día importantísimo en el Alcoraz en la historia del Huesca hasta allí nos vamos a vivir el ambiente previo porque ese partido comienza dentro de veinticinco minutos Luis Sabah Díaz cuéntanos buenas tardes

Voz 0995 35:04 qué tal Jesús buenas tardes pues como decías ambiente de gala en torno a ocho mil espectadores con la ampliación que ha llevado a cabo en tiempo récord durante tres meses el Huesca recibo ya al Rayo Vallecano cero puntos para los madrileños cuatro para los azulgrana el partido ha levantado muchísima expectación no podía ser de otra manera como decimos las obras han realizado entorno así

Voz 1715 35:23 millones de euros de inversión cara avisado el club porque

Voz 0995 35:26 de campo es propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca y la verdad es que es un auténtico lujo lo que estamos viendo y aquí vamos a ver qué es lo que sucede porque los tres necesitan los puntos en el equipo de Míchel Raúl de Tomasín bula dos de los últimos fichajes son novedades en el once en el Huesca en trance Burlesque cemento Ichi Ávila también en ese once inicial que hasta ahora Leo Franco había utilizado los mismos jugadores en los tres partidos anteriores a las nueve arranca el partido histórico en El Alcoraz ese llenará no sí sí siete mil seiscientos treinta y seis

Voz 0919 35:57 el siete mil seiscientos XXXVIII asiento

Voz 0995 36:00 es lo que hay y está todo vendido

Voz 0919 36:02 bueno pues a disfrutarlo y que gane el mejor ocho y treinta y seis acaba de comenzar Hora veinticinco Deportes en la SER vamos con la jornada de mañana

Voz 0919 37:25 en la jornada de mañana es buenísima partidazos por ejemplo en San Sebastián Real Sociedad Barcelona la Real Sociedad que ha estado más pendiente quizá los últimos días de cómo van las obras de Anoeta de cómo está la hierba de Anoeta Roberto Ramajo el equipo donostiarra entre Nolla la nueva superficie ir todo ha ido bien no no habrá problemas mañana buenas tardes

Voz 1825 37:51 hola qué tal Gallego muy buena sesión esta mañana a puerta cerrada la primera y única que va a realizar el equipo realista en su nueva casa sobre el nuevo césped de Anoeta sin ningún problema no se ha levantado está en condiciones para recibir ese pedazo de partido frente al Fútbol Club Barcelona sesión en la que sea aprobado Sandro Ramírez también Willian José para a ver si podrían llegar al partido de mañana frente al Barça ninguno de los dos está en condiciones bajas para jugar frente al equipo de Valverde une en una Real Sociedad en la que el técnico Asier Garitano tendrá que recomponer el equipo no es descartable que juegue solamente arriba con Juan Villar Zavala y el resto mediocampistas y una línea defensiva para tratar de defenderse bien ante el conjunto del equipo de Valverde decíamos que el semestre está bien lo ha confirmado el propio Asier Garitano

Voz 41 38:36 he estado en nada la verdad es que está francamente bien mañana me imagino los últimos preparativos para poder

Voz 6 38:45 cortar

Voz 0919 38:46 Nos alegramos de que esté bien la hierba de San Sebastián la Real Sociedad que ha ganado un partido ha perdido otro y ha empatado otro llega el líder el Barcelona tres partidos tres victorias llega con Leo Messi que lleva dos semanas sin jugar al fútbol en mitad de una temporada fuera de un periodo vacacional yo creo que Messi bueno sí abrasado alguna vez cuando se lesionó a aquella vez en el Calderón con la entrada de

Voz 6 39:11 de conseguir pero dos semanas sin jugar un partido debe estar insoportable Adrián B buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas pues si llega enchufado Leo Messi tiene ganas de jugar este partido en Anoeta y también tienen ganas de participar Gerard Piqué Jordi Alba que son otros jugadores que esta semana han podido entrenar con normalidad no se han ido con sus selecciones así que Valverde los tiene a los tres a tope pero mañana habrá roto

Voz 0017 39:37 acciones en el once del Barça no serán rotaciones masivas pero sí habrá algún cambio porque al Barça le esperan ahora siete partidos en veintitrés días Valverde tiene que examinar el el equipo que debuta en Champions el próximo martes en el Camp Nou es verdad que Anoeta es un campo donde el Barça suele sufrir solo ha ganado una vez en sus últimas ocho visitas fue la temporada pasada pero Valverde reconoce que mañana hará algún cambio pensando en lo que leemos

Voz 2 39:59 no

Voz 6 40:00 tengo cincuenta porque tenemos un partido en tres días porque hay jugadores que vienen de lejos porque jugadores juegos los partidos porque ese tipo de cosas las delanteras posibilitaría alguno también para nosotros es un partido difícil históricamente difícil son fijos ese maleficio de tanto tiempo sin ganar pero nos costó mucho el Barça que está volando ahora mismo rumbo a San Sebastián con los dieciocho jugadores que ha convocado Valverde la novedad es que ha dejado en Barcelona Artur que viene de jugar con Brasil aunque sí ha viajado Coutinho tampoco viajan los lesionados Malcolm Denis Suárez y Samper además de leña vuelven Rafinha y Vermaelen para jugar mañana a las cuatro y cuarto en Anoeta partidazo en Anoeta yp partidazo en San Mamés

Voz 0919 40:42 básico de nuestro fútbol Athletic Real Madrid

Voz 6 40:45 edades en el Athletic Club le tiene buenas noticias el equipo de Berizzo Diego González hola hola qué tal Gallego si efectivamente porque recupera adolecía Íñigo Martínez aunque los dos llegan de superar problemas musculares los que no sabemos siglos utilizará desde el principio de un choque que tiene que ser casi perfecto para que se quede servil

Voz 42 41:02 os escucharé Berizzo enfrentamos un gran equipo que va a aprobar nuestra fuerza debemos creer en lo que hacemos cuando tú dominas al al Real Madrid casi que es el momento más peligroso para ti mismo porque cuando la pierdes disparan hacia adelante con mucha velocidad

Voz 0231 41:17 con siguiera siendo el dueño de la portería revela unos

Voz 6 41:20 está totalmente recuperado imagínate gallego las ganas que hay en Bilbao después de diecinueve días para que se retome la competición y hacerlo más aún con el Real Madrid

Voz 0919 41:27 no me extraña tienen que te nerd muchísimas ganas los leones en el Real Madrid más allá del chascarrillo de Julen Lopetegui Antón Meana muchas dudas y pocas certezas sobre si habrá rotaciones quién juega aquí quien jugó allí en el Real Madrid

Voz 0231 41:41 correcto qué tal Gallego buenas tardes porque todos están disponibles mañana conoceremos la convocatoria por ejemplo si mete a Vinicius que yo creo que no tendría que dejar fuera a cuatro o cinco de la primera plantilla porque están todos ok va a jugar arriba Karim Benzema el portero va a ser Thibaut Courtois la duda aparece en el centro del campo a ver quién descansa del trío intocable Casemiro Kroos Modric y en principio va a jugar Bale porque está perfecto el futbolista galés

Voz 1245 42:07 todo fenomenal sino un problema ha tenido tiempo para pagar recuperar y él está bien y el respeto a todos los premios ya sabes que no me no me gustan demasiado yo sinceramente el premio de un gol es poder celebrarlo

Voz 0231 42:21 compañeros hemos preguntado a Lopetegui por el Premio Puskas porque Gareth Bale que se ha quedado fuera de los premios de la UEFA de la FIFA que no está en el once cifró está bastante ilusionado con volver a la élite de los premios individuales con ese premio Puskas que van a entregar el día veinticuatro el es favorito junto a Cristiano la chilena de Turín contra la chilena de Kiev mañana va a jugar de inicio el expreso de Cardiff de Cristiano que mejor está intentando Bale que gane la suya que como no deja de ser un voto on line a ver si la gente se mete en la FIFA y Motta bueno Bale que va

Voz 0919 42:52 San Mamés donde todavía por cierto no ha marcado ya la una de la tarde el más madrugador de los partidos del sábado en el Wanda Metropolitano ya vaya un año siendo el estadio del Atlético de Madrid Atlético Eibar el Atlético que recordemos perdió la última jornada en Vigo con el Celta lleva una victoria y un empate a cinco puntos de los líderes no se puede despistar novedades en el equipo del Cholo Simeone

Voz 1576 43:17 Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego efectivamente no se puede despistar no se puede dejar escapar ni un solo punto más por eso va a poner todo lo que tiene Diego Pablo Simeone que no es demasiado la única novedad importante es que va a dejar fuera del once a Diego Godín que viene partidos internacionales y que el martes es seguramente estará en el once en el Luis II de Mónaco en el arranque de las sí pero como te digo sólo tiene dieciséis jugadores de la primera plantilla Solano y el chaval Borja Garcés van tendrá que completar la lista de dieciocho lo sabía Diego Pablo Simeone se conocieron los topes salariales no se pudo fichar a un sustituto de Gabi sólo tiene veinte jugadores en la primera plantilla pero es un desafío que le pone al Cholo

Voz 4 43:59 el club está frío y dificulta que podíamos tener en cuanto

Voz 0919 44:12 sí sí evidentemente la entidad del Atleti MJ que otros años pero ha subido en calidad muchísimo el Eibar de Mendilibar cómo llega mañana el metropolitano Jorge Beristain buenas tardes

Voz 0995 44:24 buenas tardes Gallego el Eibar viaja a Madrid con diecinueve jugadores debido a los problemas que ha tenido durante la semana perdió con un golpe en la rodilla la convocatoria vuelven Kike García Iván Ramis entrenan los dos últimos fichajes Marco ocurrir ley Pablo De Blas y se quedan fuera los lesionados Fabián Orellana Pedro Bigas Jordi calavera y Pedro León Mendilíbar puede introducir cambios en el once titular con el reto de volver a puntuar en el Wanda Metropolitano como ya lo hiciera en la última jornada la pasada temporada en un buen partido con empate a dos goles

Voz 0919 44:52 ir mañana a las seis y media se juega en Mestalla un Valencia Betis buen partido el Valencia que tiene que espabilar un punto en tres jornadas llega al Betis de la ilusión el Betis Joaquín Joaquín jugó algún tiempo en el Valencia seguramente que mañana en algún momento se corea su nombre Mestalla el de julio julio que es el nombre real ya de Joaquín Sánchez ya pasa a llamarse Julio novedades en los locales como está Marcelino el día antes Ximo más mano buenas tardes

Voz 0231 45:20 hola muy buenas cinco años jugó aquí Joaquín que durante muchísimo tiempo fue el fichaje más caro de la historia del Valencia veintisiete millones de euros hasta que llegó Peter Lim su chequera Rodrigo Negredo y compañía seguro que se acuerdan de Joaquín que es muy querido aquí pero eso sí en los últimos años le

Voz 43 45:36 ha marcado goles al Valencia lo que no quiere Marcelino es que le haga ningún gol más de ningún rival después de un mal comienzo de Liga sólo ha sumado dos de nueve así que el primer objetivo es cerrar la portería pocas rotaciones está acabando de preparar ahora el partido de mañana está acabando en el entrenamiento todavía no hay convocatoria aseguro que no entrarán Mikko que leen ni pocas rotaciones como mucho en la portería Jaume veremos si entra vas fijos Rodrigo Arribas y lo ve bien en el último entrenamiento como digo

Voz 0231 46:04 a pocos pocas rotaciones y poco pensar en la Juve solo queda ganar al Betis lo hizo Marcelino

Voz 44 46:10 toda nuestra atención va a ser fijada en este partido en la situación en la que estamos necesitamos ganar venimos además el tres partidos de Liga sin ganar por eso tenemos que centrar toda nuestra atención en el Betis a medida que se vayan acumulando partidos tengamos tres por semana

Voz 0995 46:26 no cabe ninguna duda más urgencia en el Valencia

Voz 0919 46:28 que en el Betis que tiene cuatro puntos y que viene de haber ganado el derbi de la ciudad aunque Fran rojillo a Quique Setién ya no le preguntes más porque según hasta no no eso es asunto zanjado buenas tardes Gallego hablamos ya del partido y anda el hombre con la moral por las nubes de hecho Si tuviera que hacer la quiniela lo lo tiene muy claro Setién

Voz 6 46:49 nosotros somos un equipo diferente con respecto al año pasado hemos mejorado muchas cosas que les vamos a comprometer más de lo que lo hicimos el año pasado

Voz 0919 47:02 entra Lo Celso es la novedad sale Carvalho lesionado muy bien pues estos son los partidos de mañana pero también queremos repasar la jornada de fútbol internacional que viene muy interesante y que tiene ya partidos hoy en juego José Palacio buenas tardes qué tal muy buenas gallego acaba de comer

Voz 1038 47:18 estar en Francia treinta segundos Paris Saint Germaine cero san Etienne cero sin Aimar los reserva Tusell para la Champions para el partido ante el Liverpool tampoco está el papel

Voz 0919 47:27 claro que ya empiezan los equipos

Voz 1038 47:30 que el Liverpool París Saint Germaine es uno de los partidazos de la jornada Champions tampoco está en papel que cumple el primer partido de los tres de sanción y sí que es titular Juan Bernat del español en el lateral zurdo también Areola el meta francés en lugar de Buffon en la portería también está jugando en Alemania quilla llevamos diecisiete minutos de la primera parte con un cero Eintracht Frankfurt cero el dos que rival del Atlético de Madrid en su grupo de Champions en el que es suplente Paco Alcácer todavía no entra en los planes de Lucien Favre mañana tenemos una muy buena jornada en la Premier League la quinta que se abre con un partidazo tótem al Liverpool una y media de la tarde con las bajas de Lloris ideal para los de Pochettino lo buscará seguir invicto premio al igual que el Chelsea que juega la cuadro ante el Cardiff Manchester Chile Fulham será el mismo horario a las seis y media la tarde tenemos el Watford Manchester United sorprende de Beaufort Javi Gracia contra el discutir Ximo Mourinho que hoy también la atizado de nuevo a la prensa en la sería el domingo los grandes partidos de la cuarta jornada doce y media Roma Kibo el rival del Madrid en Champions esta tarde Juve Inter

Voz 0919 48:32 hemos sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey de fútbol que partidos destacamos José Antonio Duro

Voz 45 48:37 los emparejamientos un equipo exento es el Mallorca de segunda Zaragoza Cádiz Lugo Alcorcón Majadahonda Sporting Almería Reus y Elche Córdoba además uno destaca en la Segunda División B es el enfrentamiento entre el Racing y el Logroñés evacuar en un mes el diecisiete de octubre seguimos en Hora veinticinco Deportes en las eh

Voz 34 49:55 Hora Veinticinco

Voz 7 49:56 deporte

Voz 47 49:59 Jesús Gallego

Voz 0919 50:08 se ha puesto bastante mal la eliminatoria la semifinal de Copa Davis entre Francia y España está jugando el Lille sabes que no está Rafa Nadal Lloyd Pablo Carreño perdió el primer partido ante Benoit Espert Roberto Bautista perdió esta tarde un partido es durísimo muy largo cinco set pero al final Lucas ha ganado España está dos cero abajo Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes la cosa pinta regular no mal