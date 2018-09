Hora 25 (14/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 viernes será que en la siguiente hora de Hora Veinticinco la dedicamos al cine a la cultura ya la gastronomía además de hablar con Carlos Cano tenemos sorpresa sí que les esperamos hasta el final para que ustedes la descubran les adelanto que no tiene que ver con la tesis de y con los másteres ni con los trabajos en clase ni con el currículo de nadie eso forma parte de la actualidad de este día que ahora recordamos con Esther Bazán buenas noches noches empezado

Voz 1454 00:39 por lo que se dijo a mediodía en el Consejo de Ministros casi al tiempo que se hacía pública la tesis del presidente la ministra portavoz Isabel Cela era contundente en su diagnóstico

Voz 3 00:48 el presidente de gobierno esta fuerte firme y además con la constancia y la consistencia y la profunda convicción de que todos su caso ha sido un caso para montar ruido para abatir al Gobierno en definitiva Ike nada tiene que ver con la verdad

Voz 1454 01:12 la reprochaba su comportamiento a PP y Ciudadanos les insta va a pedir perdón y algo más

Voz 0194 01:17 estén a la altura porque todavía no sabemos qué

Voz 3 01:19 qué va a hacer el señor Rivera e con el su currículo un poco en fin que vamos a oir ni sabemos del señor Casado lo que ustedes

Voz 1454 01:33 en la crónica política desastre en una hora les contaremos la evolución del trabajo de Casado de Guide el currículum de Rivera hizo Ángeles tampoco hay que perderse

Voz 0194 01:41 el enfrentamiento entre el ministro de Exteriores Inmigración y Asilo de Luxemburgo y el de Interior de Italia a propósito de la llegada de inmigrantes At

Voz 1454 01:49 de inmigración porque envejece Montse preguntó Salvini en la reunión que se celebraba en Viena en Italia tenemos la exigencia de ayudar a nuestros hijos a tener otros no tener esclavos para reemplazar a los hijos que no tenemos quizá en Luxemburgo tenéis necesidad de esa inmigración el luxemburgués le ha recordado que a su país fueron decenas de miles de italianos a trabajar porque en Italia no tenían dinero para sus hijos el italiano ha pedido que no le interrumpiera y ha acabado con la paciencia de su interlocutor que ha terminado así

Voz 4 02:17 domingo el líder la vida de derrota

Voz 1454 02:26 a la mierda maldita sea decía el luxemburgués tirando los cascos de la traducción encima de la mesa se ha puesto nervioso a Estados dos empiezan a notarse los efectos y las consecuencias del huracán Florence en Carolina del Norte el viento pierde fuerza aunque son rachas sostenidas de ciento veinte kilómetros por hora y los expertos advierten de que su peligrosidad está en el tamaño del ojo del huracán que avanza lentamente hay seiscientos cincuenta mil casas que no tienen electricidad mientras en Filipinas en las próximas horas está prevista la llegada de un potente tifón es el más potente de los últimos cinco años y acaba de tocar tierra en la costa nororiental Se habían anunciado rachas de viento de hasta doscientos ochenta y cinco kilómetros por hora tiene categoría cinco la máxima de UNICEF ya ha advertido que hay cinco millones de personas en riesgo la mitad son niños y Barcelona quiere multar con hasta novecientos mil euros a los propietarios de viviendas que se han convertido en ARCO pies Landis la tarde se han reunido Ayuntamiento Generalitat y jueces para abordar esta problemática y el aumento también de los robos en Oslo va a contar Monica Peinado según el Ayuntamiento de Barcelona la

Voz 1600 03:24 teoría de los pisos vacíos del barrio del Raval son propiedad de bancos de fondos de inversión en los alquilan NYSE preocupantes postrado facilitando así que sean ocupados por vendedores de droga

Voz 1454 03:35 por eso administraciones en jueces estudiarán

Voz 1600 03:37 mismos para poder sancionar a los propietarios lo ha explicado la alcaldesa Ada Colau

Voz 5 03:42 porque evidentemente el derecho a la propiedad está muy protegido por la legislación pero también recoge esa legislación que los propietarios tienen obligaciones que en este caso se estarían incumpliendo de forma reiterada entonces ahí hemos visto que hay recorrido

Voz 1600 03:54 para luchar contra los hurtos estudiarán aplicar el agravante de delito continuado a los que roban de forma reiterada

Voz 0194 06:57 mujeres mujeres valientes que abren caminos que luchan en sectores de hombres y que triunfan gracias a sus miradas hoy en Hora veinticinco hablamos de Icon mujeres directoras noveles de largometrajes que están transformando el mundo de la gran pantalla en España que abren las mínimas grietas que les deja la industria para colocarse las primeras en festivales listas de la crítica Carmen Blanco es la directora de los amores cobra

Voz 10 07:21 les reprocharon sólo nos enseña que trabajaba su hija también es cocinero algo así un trabajo pues he visto trabajar como lupus terminó el trabajo mientras que para hacerlo lleva Vilas la directora de Penélope

Voz 18 07:41 minuto a los

Voz 9 07:51 cita

Voz 0194 07:52 Carmen Blanco buenas noches hola buenas noches lleva en la que nos escuchas de Radio Barcelona muy buenas noches Eva buenas noches como hasta ahora muy bien dos películas muy diferentes de dos directoras de diferentes edades y procedencias pero más común Exxon común que es la mirada de la mujer en la dirección Carmen cómo ha sido esta primera experiencia dirigiendo largos

Voz 1481 08:14 bueno pues la verdad es que ha sido una experiencia muy muy intensa no porque yo nunca había dirigido una película había dirigido a un par de cortometrajes y sobre todo había escrito no porque yo estudié guión ir a verdades ha sido una experiencia muy intensa pero a la vez he tenido detrás un equipo no muy que me ha reconfortado muy desea arropado me más arropado oí la verdad que muy contenta con el resultado oí aquí muy bien vamos

Voz 0194 08:40 de Patti

Voz 1440 08:42 pues como dice como dice ella el equipo es crucial la gente que tienes al lado que sobre todo apoyan el principio de las películas porque hay que llegar al final pero un día hay que empezar entonces

Voz 0194 08:55 contra quién confía sentí eso eso es

Voz 1440 08:58 eso es clave totalmente clave en este mundo entonces

Voz 19 09:01 si esa esas personas y esas

Voz 1440 09:04 instituciones au espacios de referencia o colectivos porque entre nosotras nos ayudamos mucho también es es crucial es a cuentas pues

Voz 0194 09:11 Sebas se llama antes de de decir bueno ya podemos con esto venga adelante

Voz 1440 09:17 pues a a todas las que hace falta para poder para poder decir bueno vamos a levantarlo con unas mínimas condiciones no porque claro a vale que estamos una crisis profunda del sector a toca ha quedado muy tocado estamos todos muy muy muy no parece que pese muy difícil todo en todos los sectores e exacto entonces pero pero bueno yo creo que hay que seguir luchando para que las cosas se pueden seguir haciendo sino como en la época de las vacas gordas que se dice no pero pero bueno también no sé manteniendo un poco de de que muchas veces estás fuera te dice no menos es que el cine aquí lo que hacéis está muy bien no es una referencia hombre post

Voz 0194 09:57 hay que poco creámonos lo no si no cargarlo explotan creámonos lo llamen el hecho de que sea la primera película el primer largo lo preguntaba Evan llamas a puertas e a todas les cuesta más a quién está detrás de esas puertas confiar en ti hombres que es la primera vez que te das lo pareceres

Voz 1481 10:13 absolutamente no muchísimo más no a nosotros se nos Cerro muchísimas puertas no porque éramos muy jóvenes acabábamos de formar una productora no que acabamos de salir de estudiar no de hacer nuestro máster ir seguimos dar una productora no tener este este proyecto no de largometraje y y la verdad es que intentamos llamará muchísimas puertas muchos productores y muchas subvenciones muchas instituciones la verdad es que no teníamos nada detrás que nos avalase entonces sí que es fue difícil que que confiara que nosotros sí llegó un momento en el que tuvimos que decir pues vamos a crear nosotros estamos por unida que que no nos dan no por otra parte nada así nació la película has dicho que no ha pasado nada

Voz 0194 10:55 antes de ir avanzando vamos a conocer a las mujeres protagonistas de vuestras película aunque no lo parezcan también tienen muchas cosas en común en los amores cobardes base está buscando quiere dejar a un lado la cobardía mía

Voz 11 11:08 Nos dice en emisión

Voz 0194 11:18 sí siempre si ese tu opinión estancos problemas

Voz 20 11:22 fiel compañero en Podemos si salgo

Voz 21 11:25 en Penélope Encarna está tranquila espera paciente Karma Aduriz

Voz 10 11:31 eh a Durbin total sí que transmite el mar el mar pasa

Voz 0907 11:42 sus hijas Gemma

Voz 21 11:47 cómo es tu mujer protagonista luce

Voz 1440 11:51 bueno pues es es una señora de noventa y ocho años que ha sido la modista de de un pequeño pueblo en el interior de Cataluña que ha acogido toda la vida no yo creo que ahora tengo la sensación viendo un poco la reacción del público que que todos tenemos una buena modista

Voz 21 12:09 en mi caso como soy mayor una madre sí sí exacto en mi caso como yo soy mayor que ustedes alguna madre sí pero todo el mundo tiene una abuela modista es el clavo es como es como fascinantes sí pero pero pero que nunca que que son como invisibles sí

Voz 1440 12:24 todos lo todos lo tenemos pero pero son invisibles entonces es es muy bonito redescubrir todo todo eso

Voz 21 12:32 que tienes la sensación que si ellas no hubieran cosido nosotras no hubiéramos podido hacer esto no en tu familia veía una modista claro cuánto hay de esa modista de tu familia en Karma pues pues mucho muchísimo hay mucho

Voz 0194 12:48 y Carmen cual es como es la tu mujer protagonista

Voz 1481 12:52 bueno pues ceba es es un personaje que que de veintiséis años que que regresa a su ciudad natal no para para pasar allí las vacaciones de verano no después de un tiempo sin volver allí se encuentra con con el que era su mejor amigo y con el con el que perdido el contrato de alguna manera es es una forma de enfrentarse a su pasado no un pasado que aún no superado no que al día a día a día todavía a lo tiene muy presente en su vida entonces es un personaje que está muy perdido y que de alguna manera busca encontrar un lugar no porque sí que se fue de de su ciudad y

Voz 14 13:27 doctor raíces no llegó a otro sitio pero

Voz 1481 13:29 no logró echarla allí entonces está como una especie de limbo sin saber sí

Voz 0194 13:33 sí claro está como hay una especie de limbo

Voz 1481 13:36 donde no no sabe dónde asentarse ni ni cuál es su sitio no un poco nervioso

Voz 1440 13:40 yo es fruto también a las dos iba ahí y algo de reivindicación no muchos Revilla

Voz 0194 13:44 en de reivindicación feminista en la película

Voz 1440 13:48 bueno yo creo que ahora se habla mucho de la reivindicación a yo yo prefiero decir que nosotras siempre hemos estado allí las mujeres es lo que decíamos que venimos de muy lejos no que nos sentimos yo creo todas las mujeres jóvenes y las más jóvenes las que vienen nos sentimos claramente

Voz 0335 14:07 o osea ligadas a a

Voz 1440 14:10 una línea que estaba antes de nosotras granos yo no siento una que es que este que se haya roto el y lo no entonces el hecho de que antes fuera invisible y ahora lo estemos entre todos haciendo más visible no no lo creo que sea un movimiento feminista por feminismo es realmente un un derecho es una cuestión de justicia

Voz 1481 14:31 en la tuya yo creo que no no lo llamaría reivindicación yo creo que ahora no cuando hay más mujeres no estos últimos tiempo no cae más mujeres creadoras más guionista más directoras yo creo que algo importantes que hay más personajes femeninos fuertes no tuvimos un poco de del cliché no un poco entonces sí que van surgiendo películas no que donde hay muchísimos más personajes femeninos con una mujer tiene mucho pero tiene mucho papel

Voz 1440 14:55 no sobre todo más complejos no

Voz 1481 14:58 yo creo que las mujeres es tiene mucho

Voz 0194 15:02 por dónde coger no sea tiene como mucho fondo no

Voz 1481 15:04 tiene mucho mucho inferior para que esto sea así

Voz 0194 15:07 es porque las mujeres os ponéis a dirigir se ha sido necesario eso que las mujeres es dirigir para que las mujeres también tengan un poco de difusión las yo creo que en parte si no porque

Voz 1481 15:17 al final tú pones tu mirada no y al final tu mirada yo creo que tiene algo de claro de femenino no es una mujer muy sientes las cosas como una mujer lo sienten no entonces yo creo que si tienen que ver en mi caso los somos cobardes pues los personajes femeninos son importantes no la película esta de ésta a través no de la mirada de Eva que es la protagonista pero también la acompaña su madre que tiene un papel fundamental y su mejor amiga que también ahí tienes claro tres mujeres un poco que la guión poco por su vida y tiene ese contrapeso

Voz 0194 15:49 piensas eso en la mirada de la directora hace que las mujeres

Voz 1440 15:52 en el papel de las mujeres sean mujeres con papeles fuertes totalmente es que es lo que es lo que dices no sea si si nosotras somos las que miramos pues evidentemente vemos podemos hablar de estas mujeres fuertes no yo creo que en en en tu película está así lo son mujeres que que que sean bueno que las despojar totalmente de los tabús hay de índole ídolos arquetipos y de lo que se supone que una mujer tiene que hacer en caso de Penélope lo mismo justamente Penélope lo que hace es decir ese personaje que en la que en La Odisea de Homero fíjate algo comentan antiguo no solamente de la mujer que llora al señor Ulises que se ha ido por ahí no entra a descubrir el mundo pues no resulta que Penélope no es eso Penélope se quedó esperando pero espera es en una espera activa construir con que construye que trabaja que lucha que resiste es decir es una espera que tiene otro sentido completamente distinto al que llevamos cientos de años apelando no

Voz 0194 16:51 a otra cosa dos mujeres directoras que se sientan hoy aquí en Hora Veinticinco una revolución ellas estrenan hoy la película vuestras estrenado en laderas dos además dos películas que se estrenan esta noche este viernes una revolución iraní les voy a hablar de otra que ya ha hecho buena taquilla y además es de otra mujer que se atrevido en su debut con una historia de amor que tampoco es nada fácil entre dos mujeres gitanas Carmen y Lola nos lo cuenta

Voz 1463 17:16 pues Arantxa Echevarría se ha convertido este año en la primera directora española seleccionada por la Quincena

Voz 11 17:22 de realizadores del prestigioso Festival de Cannes igual

Voz 4 17:30 pero qué quieres cada niño son habita como tú y como yo

Voz 1463 17:33 el ministro de cuentos Carmen y Lola ha sido la película con la que ha debutado aunque lleven en el cine veintisiete años en todo este tiempo ha sido directora guionista y productora ha hecho cortos como yo presidenta donde una mujer llegaba a la presidencia del Gobierno documentales como Cuestión de pelotas sobre mujeres futbolistas que lugar de ser contratadas por su talento deportivo ocupaban puestos y contratos como limpiadoras clásicas

Voz 4 17:58 venga ahí juegan bien hace tantas tenemos que trabajar y luego jugar

Voz 0194 18:02 que una vez que no trabajador luego juegas no puedes tomarte un deporte como algo procesan ahora

Voz 22 18:07 era con Carmen y Lola ha demostrado que se puede hacer buena taquilla contando historias de gente que no suelen protagonizar las películas lo he pasado muy mal y lo he pasado muy bien

Voz 23 18:16 creo que me quedo con lo habían protege siempre ahí pero lo hemos pasado mal ha sido difícil un proyecto porque daba suena una mujer que te dice es una película de amor de dos chicas gitanas criminal

Voz 0907 18:27 por eso ha sido muy complejo levantado

Voz 23 18:30 lo que sí es cierto que las historias de mujeres cuentan

Voz 1463 18:32 menos que las de hombres en la industria del cine las de lesbianas menos todavía las de gitanas casi nada por eso Arantxa Echeverría hecho toda una proeza al fundar una historia con estas tres características una historia clásica que ha visto la luz había llegado al de los espectadores de muy buena manera de Zalla también

Voz 0194 18:49 ha sido complicado levantar el proyecto si hubiera estado aquí sentada hubiera sentido con la cabeza cuando Carmen que lleva decían exactamente lo mismo Joseba así también directora mujer

Voz 1440 18:59 son mujeres con papeles fuertes en la película rodeaban los equipos también de mujeres es habitual que te rodeas de mujeres bueno yo creo que como como hay mucho talento en muchas mujeres buenísimas en cada vez más poso más sitios sí sitios cada vez vamos vamos estando en más sitios y se va normalizando el hecho de que no que haya directoras por ejemplo me acuerdo hace poco no que hablábamos con con las zonas visual que es una asociación de mujeres cineastas Si de todo el sector del cine aquí que hemos hecho aquí en Cataluña luego esta cima en en Madrid bueno todas las asociaciones de mujeres que tenemos iba a decirnos que las las mujeres directoras de foto que parecía que no había no hay un montón hay un montón no pero bueno esa a base de reunirnos de encontrarnos de conocer no

Voz 0194 19:49 por qué han sido tan invisibles que habéis sido tan invisibles es decir porque en la industria del cine siempre ha habido mujeres trabajando siempre ha habido mujeres en lugares bueno yo no sé si destacados visón

Voz 1440 20:00 igualmente pero si quieren fundamentales para que la producción

Voz 0194 20:03 era adelante no porque porque han sido casi invisibles durante tanto tiempo

Voz 1440 20:08 bueno yo creo que que que es como puedo volver a decir la palabra máster sí eso es la es la flagrante ensamblar el día bueno pues sabes que yo estoy al lado del del Master en Documental de Creación de la Pompeu Fabra de donde han salido muchas mujeres hemos salido muchas mujeres de ahí no qué es ese espacio que cuando estás empezando pues justamente lo que hace es impulsar Malena entonces qué pasa cuando Mercedes Álvarez por ejemplo empezó a hacer películas pues eran muy pocas las mujeres que habían hecho películas no pero Mercedes empezó a trabajar con otras mujeres más jóvenes entonces ser mujeres jóvenes comprendimos que eso era posible porque Mercedes lo había hecho claro entonces las mujeres de después hicieron lo mismo con las siguientes y así cada vez vamos haciendo eso entonces

Voz 0194 20:56 una cree o entiende que si la otra

Voz 1440 20:58 de hecho la que estaba antes que hay que que tú lo ha hecho pues tú también puedes hacerlo y eso va haciendo que cada vez seamos más ir nos creamos más que podamos hacerlo y hacernos visibles creo que se están convencidos con esto

Voz 1481 21:10 sí sí totalmente coincido no y además es algo que tenemos que seguir en la lucha un poco no tenemos que en mi caso el equipo de de los Damon cobarde habíamos porcentaje de mujeres yo creo que de hombres uno en puestos importantes no hay al final yo creo que que tenemos que eso no

Voz 24 21:26 que que reivindicar un poco el papel eh

Voz 1481 21:29 la mujer sí

Voz 24 21:30 bueno y darle poder dentro de

Voz 0194 21:34 de los equipos tú eres muy joven los protagonistas de tu película tienen alrededor de treinta años no

Voz 1481 21:39 si veintiséis no sé si es ve dirías que es una pena

Voz 0194 21:42 Nicolas generacional yo creo que

Voz 1481 21:44 si no porque muchos jóvenes de mi generación no comparto generación con la protagonista sí que yo creo que deben min un poco de los mismos problemas no ese problema de que emigran no para buscarte un trabajo no la hablarte un futuro y tienes que dejar tu tierra no dejas todo dejas mucho allí no entonces te vas si tienes que enfrentarte un poco a a la soledad no pero sin embargo bienes regresa es no irá también está sola

Voz 0194 22:12 yo creo que hay mucha gente de esa generación que se puede sentir identificado sí sí totalmente aquellos que han tenido que marcharse buscar la vida fuera

Voz 1481 22:20 sí porque es que estás solo y al final regresar a tu casa no hay y el tiempo inevitablemente ha pasado

Voz 0194 22:25 por todo el mundo no apartar ha pasado por ciudad

Voz 1481 22:27 pasado sí ha pasado por tu gente y al final eso se nota no entonces es como un conflicto muy yo creo que hay bastante gente no de mi generación que que pueden sentirse identificada con este conflicto yo creo

Voz 0194 22:40 ha salido la historia

Voz 1481 22:42 bueno la historia nació de de dos preguntas que yo me hice que una la primera fue qué qué pasaría si si una persona un mejor amigo no de repente se va de tu vida sin sin motivo aparente no pasaría si si mucho tiempo después esta persona aparece en tu vida no como cómo hace frente a esas emociones si ese hecho con poco con el pasado no como como te te pondrías a eso

Voz 0194 23:08 y en tu caso Eva crees que las mujeres algo mayores entenderán mejor Penélope

Voz 1440 23:15 yo creo que la entienden igual las jóvenes que las mayores lo que es verdad es que los la gente joven estamos como más acostumbrados a a tener a sentirnos habernos quizás no a comprender que hoy día hay haya series cosas que nos hablan en cambio hay común se como un segmento de mujeres no se sesenta setenta ochenta años que a veces creo que no se encuentran muy reflejadas en las películas no

Voz 0194 23:40 bueno pues las películas la la industria del cine hay una determinado tipo de mujer que desaparece de la industria del cine no

Voz 1440 23:46 exacto y las actrices por es no que también cuántas veces no habrá no habrá sentido que no les por no les dan un papel pues porque ya tienen más arrugas de la cuenta bueno eso eso eso es otro debate

Voz 21 23:57 esa es otra historia te ha costado encontrar las actrices Haití iba iba a mí sí

Voz 1440 24:04 no porque porque fue fantástico podía podían como todas como todas tenemos una una mamá

Voz 21 24:12 la más vista ayudará ya ya podían ser muchas pero es que cuando la vi a ella

Voz 1440 24:18 pusimos la cámara delante supimos que era ella

Voz 0194 24:22 los actores cuando o cuando se ponen a trabajar con mujeres mujeres que dirigen por primera vez

Voz 25 24:29 cómo cómo cómo es la relación con vosotras Carmen pues en

Voz 0194 24:34 acaso la verdad es que porque tampoco no sé si eran actores con mucha trayectoria detrás signos con mucha trayectoria pueden acompañar en este lance

Voz 1481 24:40 no si en este caso sí que era no sé no eran muy conocidos pero sí que habían hecho habían trabajó en televisión tenía ya varios capítulos a sus espaldas no hay y la verdad es que estaban pues medio consolidados no en el mundo del cine en mi caso me dieron muchísima confianza no yo también les permitió también muchísima libertad no en el en el guión porque me interesaba mucho que que ellos mismo los huecos vacíos que hay en la película no

Voz 1440 25:03 que los que lo rellenaron ellos con su propia

Voz 1481 25:05 ciencia no entonces Le di mucha libertad improvisados mucho jugamos mucho entonces yo creo que al final trabajando esta manera establece un vínculo en el que te pones en la mano el otro no y al final confías IVAs como de la mano no entonces en este caso yo que si con mi con mis actores no leído muy instructores sí que hemos hecho como una especie de Familia pequeñita Hay hizo que hemos ido un poco de la mano oí y la verdad es que estamos

Voz 0194 25:30 muy contentos pues con muchísimo y Carmen Blanco que habían estado con nosotros para hablar eso de la mirada de la mujer dos mujeres que debutan en la dirección de largometrajes porque en el mundo audiovisual llevan ya tiempo una más que otra porque unas mucho más joven muchísima suerte con este proyecto hoy se estrenan las dos películas y Carmen hoy mismo ha salido la banda sonora de la película de Mc Enroe con muchísima Unicornio

Voz 11 25:52 cuestionan nos vamos muchas gracias muchas gracias

Voz 26 25:57 qué tío

Voz 1440 26:00 no

Voz 26 26:06 dónde está

Voz 31 28:16 Ana cubrirlo dudo Lescaut agua veo

Voz 0194 28:31 si nos ponemos en pie para dar la bienvenida a la voz que trae la felicidad a Hora Veinticinco porque después de un largo verano en que no sabe cuánto lo hemos echado de menos ha llegado el día del reencuentro señoras y señores media poner en plan maestra de ceremonias con ustedes Martín Berasategui

Voz 4 28:53 Martín muy buenas noches

Voz 11 28:56 ha sido mencionar tu nombre hay que ver las caras de alegría con todo el verano muy muy bien se trabajando trabajando de todas formas

Voz 1520 29:05 hombre yo siempre trabajando hasta mediados de diciembre a trabajar ha sido un verano intenso y muy divertido y de comensales de todas partes del mundo como sabéis que me gusta y además pues embarcados en las nuevas aperturas de Lisboa Madrid y Bilbao que son más o menos para final del año así que no estamos pop aburriendo para

Voz 0194 29:25 final de año las tres de golpe

Voz 1520 29:27 eh ya sabes que son los que me conocéis que cuando te pones

Voz 21 29:30 con es así si mi vida está llena de proyectos

Voz 0194 29:33 mundo es decir que a finales de año tendremos Martín en Bilbao en Madrid y en el sirvo a buena bastaba bueno porque te vamos a hacer empezar con un plato fuerte Martín hemos decidido que a la vuelta ya ya vale de cositas frescas y de cosita suaves vamos con la morcilla de Burgos Carlos Cano responsable de la sección gastó en la Cadena Ser muy buenas noches Ángels buenas noches porque sin pasar por esta noticia la morcilla

Voz 0335 29:59 pues porque después de muchos años de litigios de recursos movida judicial finalmente Se va a crear una Indicación Geográfica Protegida para la morcilla de Burgos un grupo de empresarios lo intentó hace muchos años y quiso que se creará esta marca de garantía regulada por la Unión Europea pero otros se opusieron al parecer motivados por el hecho de que si se regulaba exactamente qué ingredientes tenía que llevar y cuáles no pues algunos de esos podían aumentar de precio bueno os voy a ahorrar todo lo que es el proceso lograba el proceso legal los argumentos la burocracia seguirá burocracias es un poco rollo pero la cuestión es que Bruselas dio luz verde hace unos días aquí en Burgos fuese estaban dando ya cerebral algunos fuera no eh

Voz 0194 30:42 la Europa League bueno no claro claro claro el reconocimiento a la morcilla de Burgos que al final Carlos es un buen ejemplo de que los tabúes son culturales

Voz 0335 30:49 eh ahora mismo que se habla tanto de los insectos ese alimento consumido en en medio mundo y que a nosotros nos da cosita no nos olvidemos de que la morcilla Se hace con sangre is it lo pensamos pues igual no nos hace mucha gracia no pero es verdad que en España lo tenemos totalmente asumido de hecho hay morcilla en muchas zonas de España

Voz 0194 31:11 frentes pero se exacto

Voz 0335 31:13 E incluso morcilla de ciervo por ejemplo de la sierra de cazo

Voz 0194 31:17 yo he probado está muy buena pero hay

Voz 0335 31:19 otros otras especialidades como las Filho as en Galicia como el Astor tetas en Huesca luego en Italia por ejemplo hace el sanguinario

Voz 21 31:28 es que con piñones en en otros

Voz 0335 31:30 países europeos en Reino Unido por ejemplo hacen un Putin en Hungría hacen unas salchichas también con sangre y en el resto del mundo hay cosas realmente curiosas en Asia nosotros sobre todo utilizamos la sangre de cerdo en Asia hacen cosas con la sangre de serpiente

Voz 21 31:46 estoy en África los Masái

Voz 0335 31:49 a ese nutren de sangre de animales a los que no han matado a que les hable les sacan un poquito vuelven a cerrar así que bueno la saga está muy presente la gastronomía Isidro tenemos asumido perfecto que no

Voz 0194 32:01 pero como no lo tengas asumida te da un poco de repelús a ti te gustará morcilla

Voz 1520 32:05 pues hoy hijo de Carnicer y me encanta comer aquí mis primeros recuerdos de la niñez son el mercado donostiarra de la brecha ese olor característico de cuando los compañeros de mi padre que todo el mundo Sandro y era carnicero perlas cocía han para venderlas al día siguiente colgadas en las vitrinas luego pues me me gusta muchísimo yo tengo muchas formas de disfrutarla disfrutarla llamé me gusta sobre todo sobre todo el cocido asó fritas Si y luego las morcillas cómo estáis hablando tiene infinidad de de preparación es bueno ver las croquetas rellenas empanadillas tiene tanto tanto vinagreta todo

Voz 0194 32:39 y tú las vías conocerlas sí sí sí

Voz 1520 32:42 sí por supuesto vía las veía cocer hay además era para mí es algo que tengo que decir que son mis orígenes porque mi padre era carnicero de de oficio lo cogieron el bodegón Ícaro Mi padre era a uno más del mercado de la brecha había trabajado allí dejado a vida allí con su oficio que era carnicero Ícaro yo iba por todos los puestos y era pues como se dijo de ellos no la verdad es que que parte de lo que me pasa lo que me está pasando en la vida pues tiene mucho que ver con ellos porque porque fueron mi universidad todos esos amigos de mis padres fueron las primeras letras de la belleza no solamente de la cocina sino de la vida que es mucho más importante

Voz 0194 33:19 la mejor morcilla Martín es la de Burgos hay otras que también

Voz 1520 33:22 gusta pues yo tengo que decir que que la morcilla de Burgos es extraordinaria y que ha ganado justa fama porque cuando se tu está están rodajas y hace esa costra hacinan sientes infantiles de hecho pocos días la Unión Europea pues ha reconocido su calidad y me alegro un montón ahora también me encanta en otras morcillas por ejemplo esa morcilla Ahumada asturiana que metemos en los Cayos fabada impresionante que esas morcillas flamencas dentro

Voz 21 33:47 por qué están llenas de especias Cominos

Voz 1520 33:50 si su picante característico o tengo que decir las de cebolla puerro de mi tierra que bordan mis amigos de hola en Beasain y que ganan todos los concursos sí que me encanta comer cocidas y demás maneras

Voz 0194 34:01 en Cataluña las de cebolla también está muy ricas caros ya sé que no es de de lo que está pendiente el mundo pero ya que estamos con esto debe viene la expresión que te den morcilla que es una solución que eso sí yo que te den morcilla

Voz 0335 34:13 así que viene a decir como bueno algo malo no te ve que te ven exacto bueno pues por lo visto viene de una costumbre que dejó de hacerse en el siglo XIX más o menos pero se ponían morcilla para matar a los animales callejeros y así evitar el contagio de la rabia pues los típico unos perros gatos que tenían la rabia Se les envenenada con morcillas dentro se ponía

Voz 0194 34:37 es decir con morcillas envenenadas fue como una de las sedes fue envenenado

Voz 0335 34:39 no con morcillas la la morcilla la trampa dentro había reclamó Street Nina que es un veneno que por lo visto afecta al aparato nervioso y que genera una muerte muy dolorosa con espasmos y bueno una cosa horrible no pues cuando alguien te decía que te den morcilla estaba pensando en eso

Voz 0194 34:55 la deseando es ese tipo de muerte

Voz 0335 34:58 y quienes se salve Álvarez bueno pues es una cocinera de Burgos chef del restaurante en tiempos de Mari Castaña mucha gente lo conoce directamente como Mari Castaña antes tenía otro que se llamaba fábula que llegó a tener dos soles de la Guía Repsol allí preparaba menús temáticos le gustaba mucho por ejemplo pues un menú sobre manzana otro sobre cereza otro sobre Playmobiles cosas así no es una gran defensora de la morcilla por eso está aquí hoy en Hora Veinticinco pero siempre le gusta aportar toques creativos de hecho ella fue quien se inventó los hechos de morcilla no sé si los has visto alguna vez

Voz 21 35:30 es un plato bastante curioso de morcilla con pulpo y plata no así morcilla y abandonado borrar

Voz 0335 35:38 suena muy raro a todo el mundo les suena muy raro pero que ha conquistado los paladares de de los mejores clientes de hecho el crítico gastronómico Rafael García Santos con quién es hemos hablado hace unos meses le dijo que era la y da más rica que había probado nunca y saber Álvarez muy buenas noches vaya vaya a Elche cómo se le ocurre J

Voz 0194 35:56 a estos tres ingredientes para está cocinada tan rica

Voz 0335 35:59 fue es mira todo fue ponerlas

Voz 14 36:01 las que menor que hicimos que todas las partes se va morcilla claro yo cuando hago un menú pues las entradas los segundos carnes pescados pan acompañados del rato que quiero de la materia que quiero que vayan cada en cada plato y claro era con quién caso la morcilla que pescado lo viajera dije ostras lo vi con pulpo y lo probé y cuando lo probamos dijimos pues tras

Voz 21 36:28 sábados asustamos

Voz 14 36:30 su cuando lo digo eh no realmente cuando te lo comes te llevas sorpresas que también un poquito de jengibre en polvo una mejor pies Martínez siquiera sevillistas

Voz 0194 36:41 hemos en Cataluña del mar y montaña nosotros hacemos el pollo con concitó la eso eso sería un poco el mar y montaña morcilla con pulpo lo del plátano hija yo y ahí ya no sé yo

Voz 14 36:51 entonces me pasan muchas veces que de repente llega un cliente digo voy a hacer esto yo no tengo plata no iría dado lo con manzana es que no sabe lo que tiene que llevarlo

Voz 0194 37:03 eso sí la morcilla con la manzana sigue casa bien

Voz 14 37:05 sí estoy muy bien pero en no sé es algo del pulmón no sabría explican lo que es pero desde luego queda muchísimo mejor con plátano

Voz 0194 37:14 es para ti la morcilla Isabel

Voz 14 37:16 pues para mí la morcilla es es una parte importante de Burgos porque la representa bastante bien en yo cuando salgo cuando toca hablar de la cocina burgalesa o de la cocina que yo hago es que siempre tiene que estar acompañando a mí sí o sí porque no se identifica totalmente entonces yo creo que la labor que se ha hecho para ser reconocida me parece vamos estoy nosotros vamos dentro esto yo y todos los cocineros de

Voz 0194 37:43 The Ghost siempre lleva los mismos ingredientes lo digo porque como las cosas van cambiando su modernizan García de Burgos es la morcilla de Burgos con los mismos ingredientes en todas

Voz 14 37:51 partes lo básico siempre sangre en la cebolla Torcal y La Roda y las especias eso mínimo y siempre lo no no sale caro y luego cada uno tiene su Trujillo y cada uno de sus especias pleno básicamente es eso luego para cocinarlo cuál es la mejor manera en mi caso sería un poco más complicado que como ha dicho Martín ahí la mayoría de la gente muchas veces comen Ortiz daremos a la cita o a la plancha pero casi perfecta ya incluso hasta hay microondas sean Gortat cortadas rodajas sí muy poquito con aceite para que no empapelen más basada en un necesaria que sale a la castrista esa que que cruje y a mí me encanta con unos pimientos asados

Voz 0194 38:35 qué ventajas puede aportar una indicación geográfica como nos contaba Carlos para para la la morcilla

Voz 14 38:40 Burgos pues yo creo que las ventajas es que por lo menos soy un reconocimiento y el apellido es un apellido serio que una cosa es ser morcilla de Burgos y otra cosa es ser morcilla de Burgos porque del han declarado así es que subo es como de categoría yo

Voz 21 38:57 dijo no entender en primera división ya ahí ahí ahí

Voz 0194 39:02 Mari Castaña además de este plato que decías con pulpo completa no tienes más más platos con morcilla

Voz 14 39:06 la Juve es lo básico que tengo por supuesto porque vinimos una zona muy turística entonces sí lo tengo que tener la forma más sencilla que es con a la plancha con con los pimientos es un caramelo de de pimentón dulce que hago pero

Voz 32 39:22 y bueno luego ya se me va la cabeza hay

Voz 14 39:25 no llegan hasta hace rollitos primavera con con morcilla que ricos Ségol según el inspirada que esté

Voz 0194 39:31 tú donde la convergente la sirve a Titín se alguien de confianza

Voz 14 39:33 la morosidad son Roberto de Roberto Da sirva de Cardeña que es un es un carnicero no es es el es un es un proveedor de morcillas es es un fabricante de morcillas Roberto da Silva muy buenas noches

Voz 0194 39:48 un proveedor de morcilla de toda garantía de toda confianza que tiene la morcilla de Roberto Da Silva

Voz 1226 39:54 bueno pues qué hacemos Murci dirán que es un trabajo que llevamos haciendo por ya esta sería la tercera generación renovada es de mil novecientos veinticinco esos pueblos de alrededor de la ciudad que abastecían a las tiendas a los restaurantes restaurantes menos

Voz 1440 40:10 sí más a las casas incluso puertas

Voz 1226 40:12 puertas iban vendiendo las morcillas puerta portada estábamos a cuatro kilómetros de Burgos eran los que luego esos mercados tradicionales cada a esas plazas que se llaman las paradas pusimos una parada al mercado en año cuarenta y desde ahí que llevábamos trabajando creo que estamos intentando hacer lo mejor posible manteniendo esa tradición

Voz 0194 40:32 cuando me dices que puerta a puerta casa por casa que era como como el del butano casi y gritaba morcilla la gente bajaba a comprar como es es

Voz 1226 40:39 pues vamos a encontrar en la morcilla como bien decía Martín es una era un plato que sea un producto que se hacía estacionalmente en épocas de matanza sobre todo cuando hacía frío porque no había tanto frío como el que puede ver ahora el frío artificial de un buen una buena instalación no entonces a la hora de César García había que hacerlo puede ser una época de invierno evidentemente no voy a Murcia el resto al año caro la habilidad de algunas familias para poderlas azar sobre todo importante venderlas en caliente en el día es es nuestro secreto más importantes seguimos vendiendo a la Murcia caliente hoy en nuestro mercado

Voz 0194 41:09 es decir en caliente recién hecha recién hecha claro

Voz 1226 41:11 es como mejor sabe es un plato recién cocinado

Voz 0194 41:14 luego se regenera de cualquiera de las formas pero sí Jiri miles de platos si la si la compra recién hecha tele puedes te puedes comer tal cual o tienes que pasarle igualmente por la de no por la plancha

Voz 1226 41:23 recién hechas cuando están más exquisita porque está recién cocinadas recién cocida ese aroma que hablaba Martín ese aroma de cuando las morcillas ese aroma intenso a ese potencial que nos aporta los volátiles de la cebolla que es el ingrediente principal hace que esos volátiles expanda en el entorno cuando alguien dio sobre todo cuando traemos niños fábrica índice huelga morcillas pero a morcilla esos los cree

Voz 0194 41:49 Martín cuantas morcillas recién hecha esta habrás comido tú

Voz 1520 41:55 yo creo que que más más que granos de arena tiene la playa de La Concha de San Sebastián en un montón humor

Voz 0194 42:01 Roberto de dónde te viene lo de hacer morcillas

Voz 1226 42:04 pues a mí me viene por la familia de una relación de Familia di mi familia mi exmujer pero yo en cierto modo llevo vinculado a este jueves Mexicano el colegio que tenía diecisiete años enfrió el fin de semana antes de salir yo era gimnasta y cómo tiraba de carretilla había que descargaron cambian de leña dice puedes ayudar a mi padre yo como punto yo no me retiro a nada pues ahí va

Voz 0194 42:26 en eso les como Martín bares y darlos

Voz 1226 42:29 y es de ahí pues que para quedar bien con la chica de leña entonces ahí ya pues me vinculadas entorno ayudando de forma continuada desde Vigo la este proyecto treinta y cinco años

Voz 0194 42:42 Isabel me dicen que hace pocos tuviste cocinando Noruega imagino que en Burgos dará de comer a muchos turistas que se acercan hasta hasta esa ciudad que dice la gente que no es de Burgos que que que no es de España incluso cuando prueban la morcilla

Voz 21 42:55 si no saben lo que es les encanta en cuando se dice que masacre tienes que engañarle es un poco sin dejar de la Coma ya luego si eso se lo dice

Voz 32 43:06 no no no para que no yo le digo lo más a tonta dijo

Voz 14 43:10 qué mejor lo descubra

Voz 21 43:13 pero bueno

Voz 14 43:15 curioso si la verdad pero porque les llamaba muchísimo la atención

Voz 0194 43:19 Puerto los ingredientes varían según la zona de Burgos

Voz 1226 43:21 sí por supuesto haber influencia sobre todo altitud y las rutas del comercio de la tradición Orlando a la Carretería musulmana el camino de Santiago la Cañada Real los diferencia sobre todo abastecimiento en un elemento diferencial que son las especias luego o la altitud hacia en el cultivo principal que es la cebolla que en este GP uno de los valores más importantes que se llama cebolla Hortal o ahorcada cebolla colgada el desván puede influir hasta un sesenta por ciento la proporción de la masa entonces estamos hablando gran contenido azúcares dándoles esa esa base nutricional pirámides mucho

Voz 0335 43:52 carbohidratos fibra azúcares nada

Voz 1226 43:55 es arroz y luego menos proteína es muy poquita grasa si es posible

Voz 0194 44:01 me estás diciendo está recomendada para todas las dietas

Voz 1226 44:03 que estamos siendo dada la OMS recomienda para las dietas que lo venderemos lo venderemos de esa forma además porque cuando hablábamos antes cualquiera que se acuerde de la primera morcilla que probó de pequeño en la que más les gusta está muy vinculada al entorno familiar gusta es la primera que probamos en o sea la de Beasain sea las chirigotas en Astor desde las Fillon o la morcilla de de de Jaén

Voz 1440 44:27 que no te gustan todas yo probó todas

Voz 21 44:30 pero la que más te gusta de gorros

Voz 19 44:33 evidentemente soy en este caso

Voz 21 44:37 la mejor que voy a decir yo ya te Isabel te gustan todas las pruebas yo lo has probado todas

Voz 14 44:42 pero estoy totalmente acordábamos por qué crecido

Voz 0335 44:44 te quedas con y eso que Isabel riojana en realidad dije que claro la al principio le gustaba más la morcilla de La Rioja pero ahora lo tiene que decir bajito

Voz 0194 44:55 como es la música La Rioja como eh tiene menos

Voz 14 44:57 arroz quién tiene más yo tiene más más sangre era yo la recuerdo como negra ahora ya cuando la vi yo digo oye casi soy yo la que tengo que lleva las morcillas voy a ver a mi familia

Voz 0194 45:10 claro porque es que ahora llego yo por ejemplo en en en Cataluña las morcillas de Cataluña no llevan arroz y avance la sangre pero no no llevan a la arroces muy de del burle Burgos

Voz 0335 45:19 de todas maneras Roberto además de producir y vender las morcillas como ha quedado claro se ha preocupado mucho de divulgar la cultura de la morcilla de hecho él es uno de los impulsores de esta IGP que han conseguido poner en marcha y me comentaba un dato muy curioso y es que durante los años de la Reconquista baje quinientos años o más la morcilla era un signo de conversión porque ni los judíos y los musulmanes podían comer morcilla osea que tiene un pequeño papel en la Historia de España en la Historia gastronómica de España

Voz 0194 45:53 esto además de morcilla morcilla tradicional que otros productos elabore

Voz 1226 45:56 nuestra va a ser la morcillas trabajos morcilla es nuestra especialidad hacemos lo que pasa que versionando la morcilla desde los Lancho escribe Isabel y nosotros damos un poquito forma más a nivel de producción que podemos trabajar siempre la base siempre partiendo de la morcilla de Burgos con el de básico cebolla Rodman de sangre que podemos mezclada con manzana podemos hacer un calamar Volta bajamos luego tierras hemos hecho ahora una morcilla con bacalao al pil pil incluso estamos haciendo cosas que bueno pues permitan ser esos comodines para que estos grandes de la cocina que puedan utilizarla de una forma más atrevida en la que entrar con plátano pues complacido

Voz 1440 46:35 nosotros completamos paraíso ellos tienen

Voz 1226 46:38 lo que lo que los pidan claro claro

Voz 0194 46:40 pone la creatividad Martín vamos con tu plato ver si puedo localizar porque después de todo lo que estáis diciendo injerencia y que me gusta mucho la morcilla además de la boca agua buñuelos de morcilla necesitamos evidentemente como ingrediente principal entiendo que la morcilla harina de tempura agua bueno la lista de ingredientes y las cantidades exactas en los oyentes que las pueden encontrar en la web de La Ser no se preocupen Ayestarán bien escritas Martín venga vamos con la receta

Voz 21 47:05 primero colocamos la harina de la temporada en un bol con la ayuda de una varilla añadió el agua mineral lo mezcló bien bien bien todo y para la morcilla que utilizó

Voz 1520 47:14 de Beasain de mis amigos hola ponemos en una olla agua a hervir bajo el fuego introduzco la morcilla cuarenta minutos veinte minutos por un lado le doy la vuelta y otros veinte minutos hasta que esté cocida luego es Curro Curro el agua a toda luego retiró la piel ir reservo sólo el relleno de la morcilla luego lo dejó enfriar e hice una vez que esté frío con la ayuda de las manos hacemos unas bolitas de morcilla de unos diez gramos cada una luego cuando ya tenemos todas las bolitas hechas pasamos las bolitas por la mezcla de tempura y las freímos en aceite oliva temperatura de unos fuerte a unos ciento ochenta grados luego las escurrimos bien sobre papel Historia comer estado este buñuelos de morcilla que riquísimo

Voz 0194 47:58 me sorprende otros son las que tenga estar tanto rato cocinando Se Martín

Voz 1520 48:01 a cuarenta minutos si es que la morcilla de de Beasain nosotros hacemos cuarenta minutos a fuego o que el agua ponemos al agua luego metemos la morcilla bajamos Elf el fútbol cuarenta minutos a fuego suave Yola o veinte minutos por no lo hay veinte minutos por el otro son sabios consejos que me dieron mi madre memoria cuando ya era así

Voz 0194 48:22 pues sí pues buñuelos de morcilla para cenar este fin de semana Isabel Roberto muchísimo

Voz 11 48:27 las gracias hasta luego Martín Alberto Isabel hacer historia con amor nada que viene Carlos buenas noches

