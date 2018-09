Hora 25 (14/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 no se va a decir que la legislatura dependería de una tesis de una tesis y de las decenas de interpretaciones y elucubraciones que se están haciendo sobre ella la tesis de Pedro Sánchez la puede consultar todo el mundo desde la una de la tarde y desde esa hora está siendo sometida a la prueba del algodón la prueba del plagio y la prueba de la calidad la el plagio relativamente fácil todo el mundo utiliza la misma herramienta la que utilizan las universidades para detectar los plagios en todas las tesis la de la cálida es más relativa sólo los expertos pueden juzgarle y aún así deberíamos conocer también el nivel mayoritario de las tesis que se presentan pero bueno Pedro Sánchez ha hecho pública su tesis mientras seguimos esperando Pablo Casado muestre alguno de los trabajos que les sirvieron para aprobar su máster bajo sospecha porque por mucho insisten en que ya los ha enseñado en que se encerró con decenas de periodistas a los que mostró la documentación lo cierto es que Casado no ha mostrado más que algunas portadas de trabajos que por cierto han perdido también entidad sí al principio eran trabajos de fin de máster hoy hablaba de trabajo sin importancia que le habían servido para aprobar las asignaturas todo para intentar demostrar que su caso es muy diferente al de los demás diferente al de los demás a pesar de haber cursado el máster en tiempo récord a pesar de las convalidaciones inexplicables de un montón de asignaturas a pesar de que ningún un alumno debió en clase y a pesar de que no ha mostrado ninguna prueba que desmienta todo esto porque por muchas veces que lo repita Casado no ha enseñado ninguno de sus trabajos sólo mostró las portadas de cuatro de ellos siguen sostenible la mentira ahora lo es más después de que Pedro Sánchez haya hecho público su tesis para dejar las cosas claras el máster de Casado era de los del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos igual que el máster de Cifuentes igual que el máster de Montón es Instituto encabezado por Enrique Álvarez Conde urdió toda una trama de regalo de másteres además de presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias borrado masivo de correos y teje manejes varios casado nunca enseño los trabajos casado nunca ha demostrado que todas las sospechas sobre su máster son falsas es importante repetirlo en este fin de semana los dirigentes populares siguen con el mantra de que lo de Casado es diferente de momento es diferente porque no hace públicas las pruebas que acabarían con las especulaciones

Voz 4 02:29 el Barcelona eso sí entran en la tertulia de Hora Veinticinco Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Victoria Lafora buenas noches y buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches venga pues empezamos por que la política española a veces produce extraños fenómenos por ejemplo la

Voz 0194 02:49 curiosa evolución de un trabajo que al principio era el equivalente al trabajo final de Master su documento más importante ocurrió a explicarnos aquí en Hora Veinticinco Pablo Casado la misma noche en que se publicaron las dudas sobre su título

Voz 5 03:01 la investigaciones que guarda uno menos sesenta páginas que se corresponde con el itinerario de Derecho Autonómico

Voz 1 03:09 ese trabajo lo tiene ese trabajo lo tiene

Voz 5 03:11 tengo ahí además a todos los compañeros que en Sevilla me han preguntado por él lo que les he dicho es que por supuesto podían compañeros de del país también por ahora lo que que no que no voy a hacer empiezan a circular documento de porque al final oye me acusa de nada no hay ningún pantallas porque ninguna irregularidad pero yo tengo dice que hay una investigación abierta sí vamos a dar una rueda prensa dados de un briefing pero estoy todos los que tengo además algunos de ellos El curioso porque esos derecho constitucional está muy de actualidad en cuanto al estudio del Estatuto catalán y vasco

Voz 0194 03:44 bueno esto es del nueve de abril cuando el entonces vicesecretario del PP describía el trabajo de itinerarios es decir el equivalente en la época en que hizo su máster a lo que ahora se conoce como trabajo de fin de máster el trabajo más voluminoso lo han escuchado de los cuatro con los que se sacó el título el más importante y que hoy sin embargo se ha convertido en un papel sin más casi en una pequeña anécdota

Voz 6 04:03 pero creo que es muy positivo y que estoy seguro que ustedes iban a ayudar como medios de comunicación a diferenciar las cuestiones Johnny tengo TCM ni tengo tesina ni tengo tesis tengo trabajos de asignaturas cuando los demás políticos presenten trabajos de asignaturas de su carrera de su Bachiller o de sus cursos de doctorado que es lo que es lo mío podremos hablar aun así transparencia como la mía por ahora no lo he visto ningún otro político

Voz 0194 04:29 bueno resulta muy relevante el giro en el discurso de Pablo Casado que niega ahora la importancia de aquel trabajo que él mismo señalaba y más cuando coincide con otro fenómeno nuevo

Voz 7 04:37 el increíble interés en una tesis doctoral la del presidente del Gobierno

Voz 1071 04:46 el momento más consultado desde la una del mediodía cuando la Universidad ha colgado en Internet la tesis doctoral de Pedro Sánchez Sánchez Sastre buenas noches Barcelona

Voz 0194 04:54 doscientos cuarenta y una página en el publicarlas

Voz 1071 04:56 el club entiende que se ha acabado con esta polémica que quienes piden que Sánchez vaya al Congreso a explicarse tendrían que dar ahora mismo marcha atrás

Voz 8 05:03 has el Partido Popular y Ciudadanos han trabajado en esto con una sola voz honestamente honradamente con la calidad que la política detener lo que toca ahora es que pidan perdón al Freser

Voz 1071 05:15 Ana Moncloa asegura a primera hora que el plagio estaba descartado puesto la tesis en dos aplicaciones distintas que utiliza las universidades para detectar los plagios en una salida una coincidencia del trece por ciento con otros textos algo que en el ámbito académico se considera bajo y en otra no llegaba siquiera al uno por ciento

Voz 0194 05:31 y cómo funcionan estos programas imaginemos que somos

Voz 1071 05:33 profesor universitario que tenemos que corregir tesis de los alumnos antes de leerlas las sometemos a esa revisión de una de esas aplicaciones el ordenador en todos esos avisa con barras de colores del nivel de coincidencia con otros textos Si ese nivel que tiene ese alumno supera el veinte por ciento la barra se ponen el color amarillo mayores error cuando esos dos colores amarillo rojo los profesores lo que piden a la aplicación van explicando que les señale los posibles plagios las frases podríamos sospechosas y miden Si son frases más citadas o directamente si son copias

Voz 0194 06:02 digamos que es un primer mecanismo de control un primer

Voz 1071 06:04 filtre una alerta sí qué pasa si el documento que consultamos es la tesis que hoy hemos conocido de Pedro Sánchez bueno los aparecen datos muy parecidos a los que ha contado Moncloa en concreto los han aparecido un catorce por ciento Croacia trece Nos han aparecido nosotros el catorce por ciento de coincidencias se entiende pues que esto entra dentro de ese ámbito bajo la barra no es amarilla para entendernos de dónde sale ese catorce por ciento pues de citas al propio Pedro Sánchez qué habría hecho él si de documentos de otros dos centros universitarios distintos

Voz 0194 06:32 Antón Losada buenas noches

Voz 0199 06:34 dos noches Antón tú eres profesor

Voz 0194 06:36 con muchas tesis esto darlo empiezas a dudar

Voz 0199 06:39 no no tanto experto en los medios de comunicación todos todos Daily en Heinze

Voz 0194 06:44 Andy tantos periodistas casi como profesores de tesis

Voz 0199 06:48 pero es que claro el las muchas explicaciones que estoy oyendo no se parece nada al trabajo que a la realidad en los últimos veinte años

Voz 0194 06:54 al final lo que demuestra es tontones un desconocimiento total del mundo universitario absoluta bueno te decía pero pero los hados hasta qué extremos

Voz 0199 07:01 Luis que yo estoy realmente asombrado y realmente tenemos un problema grave en la universidad que es que la gente

Voz 0194 07:07 siendo realmente cómo funciona esto bueno te decía tú eres profesor corregido muchas tesis usas estas herramientas para ver sin alumna plagiado o las herramientas falla

Voz 0199 07:18 pues te voy a dar los datos de los estudios empíricos que se han hecho en un estudio de la Universidad de Texas que dice que por ejemplo el programa ni Tim que es el que se ha puesto de moda y da un casi un cuarenta por ciento de falsos positivos casa el treinta por ciento de su de plagios que que es que es el escapa es decir de falsos negativos para entendernos es la herramienta más fiable o sea que imagínate de qué estamos hablando de una herramienta a la que se le pueden caer colar con cambios muy sencillos plagios directamente hasta un treinta por ciento insisto que detecta hasta un cuarenta por ciento de presupuestos plazos que no son tal sino que son juegan malas citas au o auto citas o citas que el programa no solamente porque estos programas contrariamente a lo que se está vendiendo son bastante tontos son bastante tontos son como estos programas que te vende no no ahora con con Facebook saben todo lo que consume cuando entras en una página web rápidamente te intentan vender lo que te interesa bando eso llevar resultados como el que me sucede a mí constantemente que cada vez que entro en una página web intentan venderme mis propios libros vamos que esto es lo que les sale no entonces claro es que yo me parece muy bien que sabe mucho de plagio y de los probamos pero esto sus siempre lo garito que lo único que haces detectar coincidencias coincidencias que muchas veces no significan nada y a los que se les puede engañar pero pero con un esfuerzo mínimo es decir yo sólo les digo a la gente lo había gente que te que le cómo engañar a olvidar absurdo mayor

Voz 0194 08:59 al porque al turno mitín alto ornitólogo a Miller que lo que lo que lo que le yo

Voz 0199 09:05 yo los utilizo muy poco decir en tren

Voz 0194 09:08 la calidad del texto Antón y en la nota que el tribunal decidió ponerle por seis

Voz 0199 09:11 eso es otro elemento es decir no he visto todavía a nadie con nombre y apellido porque yo siempre dos sentir vergüenza como miembro del del colectivo universitario no he leído tres informaciones y todo son supuestos catedráticos y profesores

Voz 0194 09:26 diversión pero nadie da la cara no lo pero aparte

Voz 0199 09:28 es es como si tuviera la clandestinidad como si estuvieran haciendo actos heroicos de resistencia o no para evitar represalias por favor que oculte Mi nombre es decir oiga cuando no está tan seguro de lo que dice que tiene tanto autoridad para decir que cinco doctores como él porque en en el Laguna galénica todos somos iguales todos los doctores somos iguales no hay no hay grados todos somos iguales en un acto de tesis cualquier doctor puede pedir la palabra está a ver si estás tan seguro de que esos cinco doctores son mediocres no que portara decir tu nombre todo apellido lo estamos no no va a venir la Gestapo programa

Voz 0194 10:03 sí ir más allá de este programa informático tú recibes bueno haré hasta hablamos directamente de la tesis de Pedro Sánchez porque la hemos visto lo hemos tenido en las manos todos imprimido tú con ese documento en la mano qué es lo primero que vas a mirar

Voz 0199 10:18 pues vamos a ver primero no voy a utilizar ninguno de estos programas porque estos programas no son para controlar el plagio en las tesis doctorales son programas diseñados para controlar

Voz 0194 10:27 el plagio en los trabajos de posgrado

Voz 0199 10:29 lo que no tiene nada que ver es que estamos hablando de dos Ligas completamente diferentes que son programas diseñados para para encontrar el plagio insisto los trabajos que presentan los estudiantes al terminar sus grados al terminar sus más tres una tesis es otra cosa es que es otra galaxia es otra la dimensión es otro mundo entonces cuando nos enfrenta a una tesis primero normalmente cuando estás en un tribunal lo estás por razón de tu especialidad con lo cual conoces perfectamente del que estaba hablando y es muy fácil de detectar cuándo lo que tienes encima la mesa es aportación propia o cuando lo que tienes llama la mesa es el fusilamiento de de otros autores porque se trata muchas veces de bibliografía especializada citas muy especializadas que claro es que no es lo mismo un trabajo de másteres para entendernos es un trabajo de clase ampliado

Voz 0194 11:19 pero pero entonces en el caso de de la tesis Antón para corregirla o Mozart para para para evaluarla para ponerle la nota que mira al profesor la bibliografía las aportaciones que hace

Voz 0199 11:30 vamos a ver una tesis estructural normalmente un marco teórico que allí es normal que aparezcan muchas citas porque eso es un marco teórico un repaso a la a la bibliografía un repaso la estado de la de la de la asignatura y también dejó desde la materia donde explicas tu también bueno que modelos que enfoques vas a utilizar porque los vas a utilizar a partir teórico se construían las hipótesis y después se desarrolla el trabajo metodológico para verificar esas hipótesis que es lo que se evalúa en una tesis doctoral la validez de las hipótesis es que esta es la clave de una tesis una tesis doctoral tiene que presentar primero unas hipótesis medianamente novedosas y segundo un trabajo sólido que permita verificar contrastar estas hipótesis no decir que son Brad porque eso no se puede hacer pero sin falsear todo lo que se lo que se lo que se puntúa fundamentalmente es la la la calidad la innovación la originalidad lo que aporta las hipótesis que se llama tesis porque intentas demostrar una tesis a la metodología y la validez de la metodología de casa empleado para demostrar para verificar para contrastar esas hipótesis

Voz 0194 12:39 sí y otra cosa es normal que no se haga pública una tesis

Voz 0199 12:42 vamos a ver hasta primero la digitalización con la universidad va despacio porque la universidad española es muy pobres pues a somos pobres no tenemos dinero para muchísimas cosas tenemos tampoco dinero que los últimos diez años por ejemplo mi facultad los hemos tenido que dar de baja de los ochenta por ciento de las revistas a las que estamos suscritos porque no las podemos pagar revistas ciento

Voz 1170 13:05 no se Lola eh son revistas científicas duros la dije

Voz 0199 13:09 está muy despacio hasta ahora publicara una tesis significaba tener la disposición en la biblioteca eso era publicaron una tesis hasta hace muy poco cuando comenzó el proceso de digitalizado y ahora que casi todas las tesis a mí por ejemplo llame viene en formato PDF y me las descargo en mi ordenador y ya es mucho más fácil la digitalización porque hasta hace muy poco es que era obligatorio depositarla en papel el archivo informático no servía para nada tutorías skate gastarte una pasta porque costaba una pasta Bernard las copias que presentar siete copias cinco para los miembros del Tribunal dos que quedaba en el depósito del departamento por cierto en el depósito en el departamento estaba un mes donde cualquier doctor podía consultar las y una vez que la tesis ha sido leída a ser defendida ha sido para entendernos aprobada se deposita en la biblioteca del del arte en la del centro es de libre acceso otra cosa es la reproducción porque hay muchas tesis esto puede que le sorprenda incluso la universidad española que tienen ideas originales que necesitan ser protegidas incluso hay tesis que llevan patentes qué tienen que ser protegidas entonces el aclaro que tesis que están protegidas por la propiedad intelectual y que reproducir las fotocopiar las dije el permiso de la autores que que

Voz 0194 14:29 déjame déjame después de haber explicado cómo funciona el funcionamiento de tres por cierto te has leído un poco en diagonal la tesis de Pedro Sánchez

Voz 0199 14:36 pues la verdad no la diplomacia es que es que el tema es que el tema no es lo mío no es una retornó porque yo me médica o la ciencia política es otro desde una perspectiva más jurídica pero bueno lo tengo mi padre madre pues

Voz 0194 14:52 déjame un poquitín de Ci te pide que te quedes un poco pero luego te quiero preguntar por Pablo Casado antes de continuar con el tema de la tesis llamen luego lo escucharemos el enfado que hay en el Gobierno por todo lo que se ha publicado en torno a la tesis de Pedro Sánchez y se había anunciado querellas de momento hay burofax no

Voz 1071 15:10 sí de momento en una primera reacción de la presidencia del Gobierno bueno en realidad el presidente no es lo mismo explicó Pedro Sánchez ha remitido un burofax a varios medios de comunicación en lo que les exige que se retracte de las informaciones publicadas esta última semana sobre su tesis los ha confirmado hace muy poco el Palacio de la Moncloa en calidad de ciudadano a título particular pues se dirige a los diarios ABC El Mundo y al medio digital OK Diario y en caso de no retractarse de estas informaciones advierte de que se reserva el derecho a emprender las acciones legales dice Pedro Sánchez que contar

Voz 0194 15:39 pero bueno conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí hasta la publicación de la tesis que Pedro Sánchez sólo dejaba consultar en la biblioteca de la universidad

Voz 1071 15:50 el origen es la acusación de Rivera en el momento más inesperado horas después de la renuncia de Carmen Montón y con una pregunta fuera del guión que le hace ganar protagonismo

Voz 10 15:58 yo le pido que para disipar cualquier duda por el bien de la educación pública en España no proscenio por mínimo nadie por el bien para disipar cualquier duda ajuste públicas su tesis acabemos con la sospecha acabemos con la duda razonable usted ha convertido su pregunta Parla

Voz 1071 16:18 Sánchez se quedó ahí de pie en su escaño atacando a Rivera aunque no se le pudiera escuchar el Gobierno hoy acusado Ana Pastor la presidenta de la Cámara de haberle dejado preguntar por lo que no tienen aviso de que iba a preguntar

Voz 8 16:28 la sorprende profundamente al Gobierno que la presidenta de la Cámara llegar a consentir que una pregunta que se refería políticamente a Cataluña fuera tornarse en otra

Voz 1071 16:46 al final el Ejecutivo anunció ayer que iba a publicar la tesis

Voz 11 16:51 Estará en su total e integral

Voz 8 16:54 that textual

Voz 11 16:56 también para que no tenga que nadie de uno en uno

Voz 8 16:59 la hasta aquí hemos llegado al mensaje político de hoy de qué estamos hablando de un presidente o de un doctorando de un doctorando que he estado ante un tribunal con un presidente del tribunal que han recibido una nota estamos hablando de un presidente que hay que abatir por el mero hecho de que la derecha eh de di con una estrategia conjunta conjunta muy atrevida saltándose los procedimientos del reglamento el Congreso quiere boicotear al Gobierno

Voz 0194 17:38 bueno para batir al Gobierno ese es el mensaje que ha salido hoy del Consejo de Ministros que ve una campaña conjunta de ciudadanos del PP y su líder Pablo Casado intenta quitarse de encima el foco que Le apunta aunque la verdad es que la luz la enfoca cada vez más

Voz 1071 17:54 pero porque su caso lo está investigando a justicia el Supremo lo contamos ayer ya lo he dicho al fiscal que informe de si hay razones o no para imputar a Casado y después porque Sánchez ha publicado la tesis de Casado no conocemos los trabajos ni por lo que dice lo apuntado gastó en portada los vamos a conocer

Voz 6 18:10 yo no tengo yo lo tengo trabajo fin de máster ni tesis ni tesina lo mío son trabajos para aprobar cuatro asignaturas de un curso el doctorado que yo no he visto que publiquen ningún otro político también podríamos pedir a lo mejor algún político que publica los trabajos de sus carreras o los trabajos de bachiller ya que políticos que sólo tienen Bachiller y que están criticando a los que tenemos varias titulaciones superiores entoces como yo esos trabajos que no son ni de fin de máster ni resinas ni tesis los presente ante sesenta periodistas durante dos horas que pudieron consultarlos de hecho si ustedes revisan bueno pues y revisen ustedes la hemeroteca porque hay algún medio de comunicación que hasta publicó el número de páginas publicó alguno autor toda la bibliografía público incluso alguna parte

Voz 0194 18:58 de su contenido juegan somos muy disciplinados vamos a ver lo que no sabemos hacer lo que nos dice Pablo Casado vamos a consultar a nuestra hemeroteca Adela Molina buenas noches buenas noches Adela tú estuviste en Génova el día en que Casado enseñó sus trabajos que os enseño que dijo que estaba enseñando pues casados no

Voz 0011 19:15 enseñó las portadas de los cuatro trabajos con los que consiguió el máster en Derecho Autonómico y Local estaban los cuatro perfectamente encuadernados con su tapa de plástico su título el nombre del alumno pero no pudimos ver más los trabajos estuvieron encima de la mesa mientras estuvimos con él en en la sede del PP pero no los repartió entre los periodistas para qué

Voz 0194 19:33 a ojear vamos tampoco dejó ni fotocopiar

Voz 0011 19:36 ni fotografiar su interior solamente la portada entre esos trabajos había uno más voluminoso de cincuenta y cinco páginas nos las dijo en las páginas que él llamó trabajo final de itinerario ese sería el equivalente al actual trabajo fin de máster es verdad que la época en la que Casado hizo el máster no se llamaba así exactamente lo mismo pero sí que era el trabajo más importante de todo el máster el quedaba más créditos doce que en su caso es más de la mitad de todo lo que cursó porque con todo lo que le con validaron sólo se matriculó de veinte créditos después de aquella reunión que se hizo sin micrófonos y sin cámaras casada bajó a la sala de prensa del PP se mostró orgulloso de sus trabajos de master en rueda de prensa

Voz 0194 20:13 Pedro trabajos de investigación yo no

Voz 12 20:15 que qué importantes que incluso algunas pues son de actualidad porque hace referencia a la distribución competencial e incluso la aplicación constitucional dentro de la lealtad de esas distribuciones auguro curiosamente hace referencia a una sentencia que no se había producido un Estatut diciendo que

Voz 3 20:30 estábamos a la espera del bueno

Voz 12 20:33 pues yo no sé ejemplo de nada lo que sí que puedo decir es que me gusta mantener el prestigio profesional ni más ni menos

Voz 0011 20:38 eso decía entonces hoy sin embargo Casado les quitaba importancia

Voz 6 20:42 en el caso en el que yo da explicaciones estamos hablando de la libertad de cátedra de cursos no habitantes de asignaturas irrelevantes para cualquier mérito académico como ejercicio profesional iba un así he dado todo clase de explicación a dar explicaciones

Voz 0011 20:59 las pero el contenido de los trabajos Angels no lo más

Voz 0194 21:02 insistimos en cada vez que oigan alguien del Partido Popular que lo van a seguir repitiendo que Pablo Casado se encerró con decenas de periodistas y les mostró los trabajos del máster no los mostró sólo mostró la portada de los trabajos de máster nadie vio ni el contenido ni pudo fotocopiar pudo fotografiarlo Antón como sede al lado de golpe el máster que que en que hizo Pablo Casado no de hacer trabajos importantísimos abonan unas trabajito irrelevantes

Voz 0199 21:31 bueno es quién está jugando a una confusión e que se produce que tiene cierta base real no que es que durante una época broma de doctorado en España ha sufrido muchísimos cambios de los últimos veinte años no y durante una época lo que llamó al Diploma de Estudios Avanzados que era los famosos cursos de doctorado y ha sustituido pues fueron sustituidos por másteres entonces habría que hacer un máster y efectivamente te daba derecho a obtener el Diploma de Estudios Avanzados y hacer la tesis pero había que hacer el máster o sea eso que dice Pablo Casado de que era un título habilitante no es cierto sí rigurosamente falso clase título la habilitaba para hacer la tesis doctoral que no hizo efectivamente pero el máster ente tenía que tenerlo

Voz 0194 22:15 que no podía no podía hacer la tesis no podría hacer el doctorado sin tener ese más que entre Selma

Voz 0199 22:20 porque durante una época insisto yo creo fue en su momento porque ha

Voz 1170 22:24 sí

Voz 0199 22:24 la prueba es la confusión en la que estamos y se exigía acusar determinados tipos de másteres para obtener el equivalente al Diploma de Estudios Avanzados admitiendo la confusión al final tiene que presentaron equivalente al TCM lo que él llamó en esa rueda de prensa el trabajo fin itinerario que fue un trabajo de cincuenta y cinco folios que es el equivalente a lo que hoy se conoce popularmente como TCN pero no es verdad que no fueron título habilitante es verdad que no que no fuera un máster de hecho lo tuvo en su currículum hasta que todo esto estalló ahí está jugando ahora confusión que ese título no le daba derecho nada no no la va derecho a poner que tiene un máster en Derecho no poco que era lo que pone a su currículum y además efectivamente la habilitaba para hacer la tesis doctoral cosa que no hizo pero el máster como título lo tenía nos parecía importar

Voz 0194 23:14 que también aclarar esto porque como el mantra en el Partido Popular está siendo son casos diferentes y además en las últimas horas hemos visto como el máster perdía peso practicamente en Navarra eran como cursillo de verano me parecía importante Antón que tú conoces el tema lo lo es muchísimas gracias

Voz 0199 23:30 pues gracias a vosotros exhibiendo pues la rapidez con la que todos tanto Pablo Casado como incluso Albert Rivera consiguió sus títulos y yo creo que el el tonto completamente marcando cinco años licenciarse en Derecho tú dos dos horas España claro dos años hacerme un máster en gestión pública el autor a Barcelona dos años a escribir mi tesis yo debo ser muy cortito

Voz 0194 23:52 tú toda España y que además es lo que más duele todos aquellos estudiantes que han hecho sus tesis que han hecho sus másters y que ahora están escuchando todo lo que están escuchando Antón muchísimas gracias gracias al borde Adela sobre el máster que cursó casado y que cursaron también Cifuentes un montón tenemos novedades hoy tenemos varias novedades primero el profesor que se ocupa de liquidar el instituto donde se daban los másteres en sus del profesor Álvarez Conde ha descrito ante la juez cómo funcionaba al sitio

Voz 0011 24:15 si el actual responsable de ese instituto el Instituto de Derecho Público el profesor Pablo Acosta contó ante la juez como el centro funcionaba por su cuenta sin ningún control ni fiscalización a preguntas del fiscal cuando declaró como testigo el tres de agosto Acosta explicó que el Instituto contaba con su propio NIF para facturar Llàcer contratos al margen de la Universidad sin rendir cuentas a nadie

Voz 13 24:35 vistos dos facturaba firmaba convenios y contratos con total autonomía de la Universidad allí a partir del año dos mil seis que se entregaron por el Instituto de las últimas cuentas a al rector funcionaba con una absoluta falta de supervisión

Voz 0011 24:51 la declaración de De Paula Costa que está incluida en el sumario del caso al que ha tenido acceso la SER durante ella dijo también que el funcionamiento del Instituto no era normal que su figura jurídica era controvertida y que nunca debió permitirse que opera por su cuenta

Voz 13 25:05 no debió tener nunca poleas

Voz 0011 25:19 de momento el Instituto fue creado en el año dos mil uno pero se puso en marcha en dos mil cinco bajo el mandato de Pedro González Trevijano que ahora es magistrado del Constitucional que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos entre dos mil dos y dos mil trece pudo empezar a funcionar además después de que la Comunidad de Madrid que entonces gobernaba Esperanza Aguirre le diera la autorización

Voz 0194 25:38 hemos sido escuchando en la SER los testimonios de de quienes admiten que eran las protegidas de Álvarez Conde Silas

Voz 0011 25:43 creaciones de una antigua becaria de Álvarez Conde una de sus discípula según su propio testimonio en el juzgado junto a las tres profesoras imputadas por la falsificación de actas clara Souto Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado

Voz 13 25:54 Erika era nuestra en IED que era en esos nuevos enemigos podría ser cantante

Voz 14 26:00 se le costó usted qué relación tenía lo Alicia López de los Mozos condona Enrique Álvarez Conde

Voz 13 26:09 pura la discípula más antigua de las cuatro no me incluya

Voz 0011 26:14 María Dolores Cancio que es como se llama reconoció también que a cambio de lealtad recibieron protección y méritos

Voz 13 26:20 pensaba montar algún congresos publicaciones para que hiciésemos carrera Nos protegía con el cual respeto a el departamento de la universidad en ese entorno

Voz 0011 26:40 los Álvarez Conde dirigió las tesis doctorales de sus tres discípula Saura imputadas Souto rosado y López de los Mozos en los tres casos además en presidió la Comisión jugadora de esa tesis fue el lector y ahora magistrado del Constitucional Pedro Gonzalo

Voz 0194 26:53 el último de la otra de las cosas más llamativas que hemos conocido en las últimas horas el borrado de miles de correos no

Voz 0011 26:59 cuatro cinco cinco mil cuatrocientos En

Voz 0194 27:02 el Instituto son email se decididos o envía

Voz 0011 27:04 todos desde la cuenta del Instituto entre dos mil ocho y dos mil catorce coincidiendo con la etapa en la que Casado Cifuentes a Montón se matricularon esos máster es el actual responsable del Instituto el profesor Paolo Acosta al que escuchábamos antes advirtió de ese borrado la policía en junio reconoció en su declaración ante la juez en agosto que sospechaba que faltaba documentación

Voz 9 27:23 yo ya advertí envía un fax

Voz 13 27:25 con la documentación que encontré va poco que encontré del curso dos mil once dos mil doce llame por teléfono oficial de esto juzgado para advertirle de que no encontraba nada más que yo pensaba que se habían llevado documentación por las ansiedad razón de que se habían publicado en la prensa documentos que no estaba nadie de instituto

Voz 0011 27:46 durante esa declaración el profesor explico que tres meses después de ser nombrado por el rector no había entrado todavía en el despacho del principal implicado el catedrático Álvarez Conde porque creía que supondría violar la Ley de Protección de Datos algo que provocó la irritación de la juez

Voz 14 28:00 nadie está planteando que ustedes entraran en el domicilio no Enrique yo me sorprendo de quién lo hayan entrado en una dependencia de la universidad a priori salvo que me digan ustedes que tienen constancia de que tenía allí estableció su domicilio por cualquier circunstancia no que que me parece difícil imaginar pero no entiendo

Voz 6 28:19 que que están protegiendo después

Voz 0011 28:22 a polvo a Costa reconoció que no sabía si Álvarez Conde guardaba documentación del Instituto en ese despacho o en su

Voz 9 28:28 Adela muchas gracias de nada buenas noches y después Sastre está Albert Rivera

Voz 1071 28:32 el baile de su currículum que dicen corregirá de la página web de su partido según han contado de ciudadanos después de que la Universitat Autònoma de Barcelona advirtiera de que no es estudiante de doctorado pero mira la tenemos aquí abierta ya hay lo puedes leer licenciado en Derecho máster en Derecho por Esade doctorando en derecho constitucional por la UAB verse que los había dicho que no

Voz 0194 28:52 Óscar García es el periodista de la SER que siga ciudadanos Óscar hola hola Ángels buenas noches qué tal ya pasado bueno pues

Voz 1645 28:59 básicamente que Ciudadanos se ha visto obligado a tener que modificar el currículum de Albert Rivera nada más y nada menos que dos veces en menos de cuarenta y ocho horas una fue ayer por la tarde lo avanzábamos aquí en la SER

Voz 0194 29:10 también se modificó el currículum del presidente de

Voz 1645 29:12 buenos de la web del Congreso de los Diputados porque en ella no aparecía un máster que sí tenía en realidad es una especie de doble titulación que ofrece la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE en coordinación con la Universidad Ramón Llull que según dicen en Ciudadanos pues combina una licenciatura con un máster en Derecho bueno pues ese máster no estaba en la web del Congreso lo pusieron ayer qué primera correción segunda hoy mismo en el currículum que tiene publicado en la web de ciudadanos Rivera dice que es doctorando en derecho constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona doctorando ojo esta palabra porque es clave y además ha sido detonante de una aclaración por parte de esta universidad que niega que Rivera sea doctorando porque implica que está matriculado y el presidente de Ciudadanos no lo está en ciudadano a reconocen el error nos dicen que es un fallo de ahí las fuentes consultadas esta tarde nos anunciaban lo decía Sastre que lo iban a modificar de la web de ciudadanos pero son las diez y media efectuada

Voz 0194 30:07 había Sierro todavía no ha sido subsanado no recordábamos antes Óscar como la polémica de la tesis surge por la pregunta de Rivera evidentemente esto forma parte de una estrategia en la que Ciudadanos logra más protagonismo en un momento en el que precisamente no tenía pero ha conseguido lo que quería cuál es el resultado donde quiere y Rivera

Voz 0199 30:25 bueno pues

Voz 1645 30:25 podemos decir que el miércoles en la sesión de control Rivera arrojó a Sánchez un dardo pero en realidad lo que lanzó fue un boomerang que es el ha vuelto prácticamente en su contra un ciudadano sean contrato con una crisis no prevista que más o menos han ido sorteando conforme se iban conociendo las novedades el partido se ha visto incluso obligado a sacar un comunicado oficial dando explicaciones de algo que en realidad comenzó en las redes sociales cuando un tuitero puso tres ejemplos de tres currículos de Rivera donde aparentemente aparecían y desaparecían titulaciones bien antes antes de todo esto pues todo estaba perfectamente calculado Angels el miércoles en Rivera consiguió dar un volantazo en esa sesión de control cambiando su pregunta sigue utilizando al esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado el día siguiente consiguió que el PP se sumará su petición de que compareciera en la Cámara Baja el presidente del Gobierno por su tesis digamos que estaba consiguiendo sacar un poco de cabeza en un momento donde sus decisiones políticas además pues están siete lo bastante drásticas hemos visto a la ruptura del pacto en Andalucía o como ha salido a la calle a quitar con sus propias manos lazos amarillos en Cataluña en fin busca su espacio perdido desde la moción de eh de censura pero ese cálculo aparentemente perfecto luego se desvanece con cosas como estas como las de hoy que son matices sí pero lo son para alguien que pide ejemplo

Voz 9 31:37 árida Oscar muchísimas gracias

Voz 1645 31:39 gracias a vosotros hasta ahora es bueno tanta cosa que

Voz 0194 31:42 mentar tanta cosa que analizar tesis máster currículums que menguan que aumentan y disminuyen que lo vamos a hacer en un instante Hora veinticinco

Voz 3 31:54 Bush cal y tan no más que se decidan ahora con claro compras tú ves por doscientos ochenta y cinco euros al mes seguro mantenimiento y tú con tu puta cada tres años y conduces luego hicimos oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en cuanto eh

Voz 15 32:13 fue en Carrefour Carrefour queremos celebrar las pintas con ofertas compatibles por eso sólo está siempre tienes un jamón kurdos y recogerle seis kilos y medio aproximadamente por veinticinco euros la pieza Carrefour patrocinador principal

Voz 4 32:32 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido veintiun mil quinientos setenta y siete cincuenta y cuatro este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión dicen que todos tenemos un alma gemela nuestro protagonista Lewis encontró la suya cuando conoció a Carlos desde ese momento todo ha ido rodado entre ellos

Voz 1663 33:25 casi siempre este domingo a partir de la una de la tarde Luis Moya el mejor copiloto español de la historia en acento Robinson el lado humano del deporte y con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto ve nacer

Voz 1 33:42 las si ésta dice cinco minutitos más las vacaciones dicen una semanita más

Voz 4 33:49 yo digo ahora mismo lleva del nuevo Seat Arona con diseño personalizado le todo el equipamiento en tecnología y seguridad y cinco años de mantenimiento asistencia y garantía por trece mil novecientos euros

Voz 3 34:02 en Leroy Merlin tocamos más de mil doscientos productos aprovecha ya nuestro stock fuera viene tu tienda antes del veinticuatro de septiembre Leroy Merlin da vida tu sube hasta ahora en los viernes tres gramos

Voz 4 34:16 de cada después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega hola a las cuatro y media de la mañana el estreno esta temporada lo llame para que José muy difícil de encontrar en Talanta con Antonio Castelo el don no síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com o los Cadena Ser

Voz 3 34:43 qué fue primero el hueco o la gallina porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine adónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta porque no tiene una del uno al treinta de septiembre tienes un Audi sin nuevo desde que entre mil novecientos euros

Voz 0194 35:00 se que en ciento diez puntos y con dos años de

Voz 3 35:02 miento Audi Fun rifi garantía extendida encuentra lo en Austria

Voz 16 35:05 su un plus punto es rehén de concesionarios oferta

Voz 3 35:08 ya les Audi

Voz 7 35:10 en Carrefour tiene hasta el diecisiete de septiembre

Voz 17 35:13 con un veinte por ciento de descuento en todos los detergentes descuenten cupón canjeable para próximas compras

Voz 18 35:20 Carrefour merecemos la mejor

Voz 19 35:24 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 35:31 pero ya en la tertulia Emilio Contreras Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez voy a empezar por este ultimo porque también es profesor universitario en tenemos tres cosas sobre la mesa que es la tesis la famosa tesis que ya conocemos que quién este fin de semana no tenga nada que hacerse la puedo

Voz 9 35:45 leer tranquilamente de Delfos ocurre

Voz 0194 35:48 tenemos las mentiras de Casado diciendo que ha mostrado lo que no ha mostrado diciendo que ha hecho lo que no lo que no ha hecho ir pues tenemos esos currículums comenta ni disminuyen por ir por orden la tesis es un país pendiente de Juan Carlos de una tesis y además lo decía Antón Losada yo creo que tiene toda la razón del mundo sorprendido con la facilidad con la ligereza con la que gente que no tiene nada que ver con el mundo universitario ha evaluado esta tesis

Voz 1170 36:18 si me permites una reflexión poco general está a mi me parece que la Universidad vive y hemos vivido durante muchos años a una torre de marfil absolutamente cerrada y la sociedad no sabe nada del funcionamiento de la universidad pero absolutamente nada igualando empezado a entrar en cómo funciona la Universidad buscar sea quedan absolutamente sorprendidos somos un mundo dentro del mundo y un mundo bastante raro y bastante extraño donde por supuesto que favores y por supuesto que hay componendas eso no lo voy a negar pero en términos generales la universidad española y es una universidad buena uno no es de calidad y los profesores por muy amigo que sea yo el director de una tesis a mí jamás me he dicho a nadie lo que le tengo que poner a eso doctorandos y lo voy a aprobar sin aprobar jamás ni una mínima insinuación ni yo lo hecho con doctorandos jamás a nadie que que que ha participado en un en un tribunal de es lo que yo hago no es nada anormal en nada anormal es lo normal esa es la norma otra cosa es que se puede hacer en unos momentos dado algunas componendas pero repito porque yo creo que todo esto lo que está es desprestigiando absolutamente de una Coma bastante injusta el trabajo de miles de profesores que hacemos lo que podemos con los medios que tenemos que no son tantos como parece

Voz 9 37:37 dicho esto la tesis

Voz 1170 37:40 doctoral yo el abogado detenido la la esta pues aunque parezca una cosa

Voz 0194 37:45 Herrera mil temas de la de la de

Voz 1170 37:47 lo me hacía pública y estas cosas me me me interesa ir ojeado bueno he ojeado la introducción he visto la la bibliografía y las conclusiones opinión claro si yo estoy un tribunal seguramente tendría muchas cosas que decir a esa tesis pero tengo muchas cosas que decir a esa tesis y a casi las cien mil que presenta de las que hemos estado de tribunal por tanto no me parece especialmente eh el peor que muchas de las tesis que se han aprobado y que se han dado el cum laude que tampoco en el dos mil doce era más normal que todas las tesis eran dos mil un lado ahora ahora no es tan normal porque votamos en secreto y nadie sabe lo que es que otorga el cum laude y por tanto no hay la presión esa cabía de ese te invitan a sostener que que a mi me parece que en realidad yo lo decido las claves creo que nos hemos vuelto total totalmente lo coso absolutamente locos que les estamos exigiendo a los políticos algo o absolutamente desproporcionado a lo que debe ser un político pero también es verdad que ellos tiene

Voz 1971 38:54 en un complejo permanente con

Voz 1170 38:57 respecto a sus actuales es decir tienen un complejo de analfabetos estructurales que yo me quedo pasmado porque para ser político y para que la gente no hace falta tener diecisiete carreras es más y no no no no sólo no es bueno sino que incluso pueden ser contraproducentes por tanto no entiendo esa obsesión permanente por acumular másteres por acumular tesis doctoral eso por acumular cualquier cualquier cosa centrándome en lo de él es Pedro Sánchez yo no que osea el plagio es una cosa bastante complicada Illes es muy difícil establecer exactamente si alguien comete plagio pero de nos queda la duda y la duda me parece bastante razonable de la autoría las ayudas que ha podido tener la realización de es un trabajo individual y específicamente individual tú no puede ser un ministerio el Ministerio que te de un informe yo no sé si ha pasado no ha pasado pero si hubiera pasado así a mi me parece que es una tesis que deberías tener sometida a un cuestionamiento importantes

Voz 0194 40:01 déjame que te haga una pregunta dices tú no puedes ir a un ministerio Pedro informes si tú haces una tesis andante además Pedro Sánchez un estudiante que ahora mismo está haciendo una tesis puede acudir a organismo federal administración Ical a pedir tiempo

Voz 1170 40:16 o sea una documentación pública y accesible a todos indudablemente yo no se puede caer en el caso de por eso

Voz 0194 40:22 deseo yo lo desconozco si es una

Voz 1170 40:24 el documentación pública no cabe nada más que el aceite punto Es un informe preparado ex profeso para la realización de oratorios estaríamos en otra cosa

Voz 0194 40:33 Víctoria

Voz 9 40:35 yo creo que aquí hay una especie de concatenación de circunstancias que que hace esta situación peculiar la primera es el desbordamiento que está quedando todo esta especie de María de másteres y demás que a mi me parece que con la ante problemas que tiene este país nos hemos vuelto locos pero también hay capítulos que llama la atención la primera es ese supone que esta generación la generación de Pedro Sánchez y Albert Rivera de Pablo Iglesias de de Pablo Casado es la generación del cambio la la que llega para renovar la la el liderazgo de la de la política en España

Voz 1971 41:10 pues vaya bagajes que traen eh se supone que es la generación mejor formada en la historia de este país y resulta que está formada a trompicones resulta que parece ser que no sean tomó los estudios muy en serio si se lo han tomado la titulación pero no el hecho de estudiar como es debido eso ya crea una cierta incomodidad luego otro aspecto también a destacar de donde ha salido esta historia que permitió Albert Rivera el día la sesión de control sabiendo como sabía que Pablo Casado estaba enmudecido porque no podía hacer acusaciones ni en fin congratularse de la dimisión de Montón sacar el SUP es pedacito de gloria de protagonismo pues sacando a relucir una historia que filtro el socialista Miguel Sebastián Miguel Sebastián en sueños especialista

Voz 9 42:08 en imprudencias es decir

Voz 1971 42:11 con seguro que todos recordáis aquel debate con el señor Gallardón en la candidatura a la Alcaldía de Madrid en la que le recordó una reelección

Voz 0194 42:21 la contamos legal exactamente

Voz 1971 42:23 que casualmente lo que es que haya Ron tuviera muchos más votos porque se consideró un tan bajo tan feo en política que no les sirvió de nada por lo tanto cuidadito esto viene de fuego amigo eh o sea que las la el primer noticia de esto viene de fuego amigo de señor Sebastián alardeando de que en su ministerio

Voz 0194 42:46 a Zapatero se le hizo el máster

Voz 1971 42:49 luego claro no puede salir del Gobierno diciendo que estos y en fin una una un ataque de las derechas un ataque quieren abatir algo que abatir al Gobierno perdón osea vamos a revisar de dónde viene

Voz 0194 43:05 atención porque es muy fuerte es la frase edita esa de cuerpo a tierra que vienen los nuestros ya que tu citabas perdona a Miguel Sebastián hace tiempo como este era un rum rum que existía yo creo que entre entre la prensa los políticos yo no sé si la opinión pública había llegado a tener conocimiento de este runrún sobre bueno las posibles irregularidades sobre

Voz 9 43:25 es la tesis de que alguien se la había hecho sí lo había hecho él le

Voz 0194 43:29 preguntaban en en La Sexta le preguntaban hundía a Miguel Sebastián precisamente por estoy en decía esto desmentido rotundo es rotundo

Voz 20 43:38 vente falso yo no he participado en la tesis de Pedro Sánchez Pedro Sánchez ha hecho la tesis con datos públicos del Ministerio otra cosa es que dos años después Pedro Sánchez a partir de la tesis Hidalgo más hizo un libro ese libro que no tiene nada que ver tiene que ver con la tesis pero no es lo mismo que la tesis posterior

Voz 3 43:59 que que participó un con la boda colaborador miro del Ministerio

Voz 0194 44:04 preguntado sobre la autoría de la tesis ésta era su respuesta un tanto

Voz 9 44:07 mirada Emilio íbamos a ver yo creo que el origen de la incertidumbre que se ha producido en un sector amplio de la opinión pública se basa en que el presidente con sus declaraciones de no hace muchos días

Voz 0194 44:22 luego

Voz 9 44:22 a una cierta Tuta sobre su tesis cuando dijo que estaba colgada en internet y no lo estaba la prueba de que no lo estaba es que la han colgado hoy no se puede no se puede colgar lo que ya está colgado Lobos y la han colgado hoy no estaba a no dijo algo que fuera que se correspondiera con la realidad soy generoso a la hora de calificarlo no después pues aunque es legal porque lo he preguntado no es muy habitual que doctorados o doctores que llega han terminado La Tessio hace seis meses hace un año que alguno de ellos la han hecho con la catedrática con la profesora que la dirigido la tesis a él formen parte de su u desluce el tribunal que ha juzgado su tesis y eso pues también añade una duda respecto a si hay plagio son hay plagio pues las máquinas sin que el catorce por ciento el catorce por ciento de de trescientas cuarenta páginas son cincuenta bueno cincuenta y no sé si tanto las copiadas pues sería una cantidad en fin yo no no no no llevo en mi cabeza un aparato de esto para detectar ningún programa para detectar plagió no eso es lo que tienen que hacer lo que lo hagan y que se decida yo voy al problema de fondo problema de fondo que lo han adelantado mis dos compañeros cuando he dicho Juan Carlos que que en que hay un cierto complejo en esta unión nuevos dirigentes que tenemos en España por apuntarse unos tantos académico que nos no son necesario ni imprescindible para llevar adelante una carrera política yo antes decía cuando estamos a micrófono cerrado Tenis Felipe gozar y Adolfo Suárez hicieron alarde de grande conocimiento de formación académica hicieron su carrera de Derecho bien hecha con nota normales y luego se dedicaron a la a la política y mantuvieron inventándose Historia porque porque no tenían ningún complejo de inferioridad tenían seguridad en ellos mismos sabían que para eso sabían y qué porque para eso servían y por lo tanto no se inventaba el segundo lugar todo esto lo que está haciendo es desviará a la opinión pública de los problemas no digo que alguien quiera hacerlo por ese sentido pero el hecho cierto concurrió a final de que estante viajando a la opinión pública de los grandes problemas que tiene el país hace poco hemos hace unos día hemos oído que la economía española como la europea se está desacelerando sabemos que el Estado español y las empresas es decir han emitido deuda por trescientos cincuenta mil millones de euros el año pasado sabemos que este año el Estado español va a pagar en intereses treinta y un mil quinientos cuarenta y siete millones de euros que es una barbaridad esos son los pros o algunos de los problemas reales del país por un problema de justicia social

Voz 0194 46:55 y es que el Banco de España dijo

Voz 9 46:57 desde el año de este año que con esto termino que los beneficios empresariales habían crecido en el primer trimestre de este año en relación con el anterior

Voz 0194 47:06 el treinta y nueve coma tres por ciento y los salarios

Voz 9 47:09 el uno por ciento señor vamos a la cosa que el interesarnos pues

Voz 0194 47:12 dejadme que terminan y otras cosas que interesan al país porque estábamos hablando de la tesis de lo que nos parecía la tesis pero sí quiero preguntar por a Pablo Casado el insiste que su caso no es el mismo ha estado también muy claro yo creo Antón Losada cuando nos ha contado cuál es el proceso cuál ha sido el cambio Él insiste en que su caso no es el mismo