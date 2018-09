Hora 25 (14/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1971 00:00 prestigio

Voz 1170 00:02 sola actuaciones subida que corrió hacia ellos

Voz 1 00:05 tres años y no sabemos de circunstancias y fue ejemplar ha sido ejemplar en su Gobierno ejemplar generosa en su salida del Gobierno y desde luego siempre la recordaremos con una excelente ministra

Voz 1071 00:19 no está bien de salud porque como acaba de esta manera quizá hay que matizarlo ejercicios de comunicación sobre Cataluña después de que el PDeCAT dejara plantado al PSOE con la moción que logró pactar con los independentistas para seguro que lo recuerdan dialogar dentro de la ley dice Cela habrá otra moción

Voz 1 00:35 ahí eso es lo que tenemos que trabajar y esto que es deseable encontrar ese acuerdo que buscaba la moción esto que es deseable va a ser posible con toda seguridad será posible porque ni las movilizaciones en mi otras herramientas que puedan tratar de incorporarse

Voz 0020 00:57 son útiles las movilizaciones no son útiles el balance de la Diada pues

Voz 1071 01:02 un relato propio en fin ante los primeros cien días de Pedro Sánchez que empezaron con las mieles de la buena acogida su gabinete ya han acabado con la imagen cierta imagen de descoordinación y derruida

Voz 1 01:11 eso tenemos fortaleza somos un grupo de mujeres y hombres que configuran un equipo que se enfrenta conociendo cuáles son sus competencias en la gestión de sus competencias a una serie de tareas que curiosamente no han sido demandadas anterior Gobierno ni han sido demandadas en términos de honradez mi de altura política y que os sorpresa Se reclaman a este Gobierno

Voz 1071 01:40 una mala semana será por eso que Sánchez ha querido dar un uso distinto a sus redes sociales en Twitter anunció que se querellará contra quién les difamar en Facebook comunicó que publicaría su tesis en Instagram puesto hoy el folio que le han dejado sus hijas sobre la mesa del Consejo de Ministros te quiero y mola mucho le han escrito al presidente sus hijas el lunes el Gobierno ha convocado un acto para celebrar sus primeros cien días un acto en el que pueden decirse aunque seguro con suele unida lo que se quieren lo que mola

Voz 0194 02:06 bueno de todas formas que el ejercicio de comunicación más llamativo más polémico estaban la venta de las cuatrocientas bombas a Arabia Saudí venta que el Ministerio de Defensa aseguró que iba a paralizar pero que finalmente se han vendido lo que ha demostrado la descoordinación entre dentro del gabinete de Pedro Sánchez si ayer Borrell lo justificaba con lo precisas que eran las bombas hoy la portavoz escuchen ampliaba

Voz 1 02:29 comentó el Gobierno eh pues sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes

Voz 1071 02:44 Amnistía Internacional ha enviado una nota con una fotografía Se vio a una niña de nombre una herida y magullada el año pasado fue la única superviviente de toda su familia después de que sufriera un bombardeo con este tipo de bombas que dice son precisas con este tipo de armas asegura el comunicado de Amnistía Internacional se han cometido es textual auténticas

Voz 0194 03:04 además esos casos que la Administración de Barack Obama anuló la venta de este tipo de armas al régimen saudí corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenas

Voz 0020 03:12 hola buenas noches y no hizo porque sabía que le iba a dar a Arabia Saudí

Voz 1510 03:17 sí bueno la administración Obama ha sido en la que más armas ha vendido Arabia Saudí en la historia de Estados Unidos durante sus dos mandatos firmó unas cuarenta ventas por un valor de más de cien mil millones de dólares sin embargo en septiembre de dos mil dieciséis Un grupo de sesenta y cuatro congresistas y senadores bloqueo la venta a Arabia Saudí de ciento cincuenta y tres tanques de treinta y tres vehículos de recuperación y de armamento pesado por un valor de mil ciento cincuenta millones de dólares los congresistas pidieron al entonces presidente Obama que cancelara el acuerdo debido al bombardeo saudí contra civiles yemeníes Obama cedió el acuerdo se suspendió esa suspensión duró poco porque Donald Trump firmó a los cuatro días de asumir la presidencia el veinticuatro de enero del año pasado firmó su primera venta de armas fea varios países del Golfo entre ellos una partida de más de quinientos millones de dólares a Arabia Saudí este año en primavera firmó otra de otros setecientos millones de dólares que han respaldado las dos cámaras de mayor el republicana a pesar de las críticas de las organizaciones de derechos

Voz 0194 04:16 su manos una una pregunta que no tiene que ver con eso estábamos pendientes de la llegada del huracán Florence Estados Unidos qué ha pasado

Voz 1510 04:23 pues mira hay al menos cuatro víctimas mortales confirmadas por las autoridades entre ellos

Voz 0194 04:28 la mujer y su bebé que han muerto después de que un árbol cayera

Voz 1510 04:30 sobre su casa los servicios de rescate están recibiendo cientos de llamadas de personas atrapadas en sus viviendas aunque el huracán ya no es huracanes tormenta tropical pero las autoridades aseguran que la tormenta se ha estancado en ese punto sobre las dos Carolinas y que va a seguir ahí al menos durante veinticuatro horas más las lluvias están provocando unas inundaciones históricas y es lo que hace que las autoridades mantengan la alerta

Voz 0194 04:52 pues seguiremos pendientes de la evolución de esta tormenta tropical muchísimas gracias Marta orden abrazaban hasta luego Vitoria pone máscara de de no dar crédito cuando escuchabas a la ministra portavoz porque ayer es cierto que escuchábamos al ministro de Exteriores Josep Borrell hablando de la precisión de las bombas dedicamos incluso un tramo de este programa el decía claro yo sólo puedo explicar por qué soy ingeniero aeronáutico pero hoy a la ministra portavoz que no es ingeniera aeronáutica ha utilizado el mismo argumento incluso ampliado el asma ambas no van a matar yemení

Voz 1971 05:19 no haber la rueda de prensa de la ministra Sela hoy ha sido de esas para guardarla en la hemeroteca porque la verdad que es la sacando poquito a poco porque no tiene desperdicio en fin yo creo que la la la la portavoz del Gobierno lo primero que tenía que que haber dicho es a ver el comportamiento ejemplar peculiar denominación de lo que es ejemplar de la ex ministra Montón está reñido con el hecho de que supiera que había absolutamente piratea o suta

Voz 0194 05:48 bajo de fin de master lo sabía

Voz 1971 05:51 y aún así no dimitió en a la noticia es más lo peor es que aceptarse ministra cuando que en la en el Parlament de Valencia ya la habían llamado a pedir explicaciones esos ejemplar por favor sea la portavoz del gobierno que tenga cuidado con objetivos segundo el tema de las venta árabe a a breve se lo llevó a ver la explicación de del ministro de Exteriores que ha tenido que hacer aquí engaño veamos encaje de bolillos para no romper la complicadísima relación con Arabia Saudí e es la consecuencia de el ir por libre de Margarita Robles que hace lo que le y consultoras nadie ya solita y por último a ver la vicepresidenta Carmen Calvo Éluard tanto fundarse en general con la oposición es decir que lo verdaderamente importante era sacar al dictador de de Cuelgamuros que estoy completamente de acuerdo que era fundamental importante como hay una labor que tiene la vicepresidenta exclama con Orly nación a lo mejor hay que verdad poner hay límites ya sabe lo que dicen los demás

Voz 0194 06:53 Emilio no ha sido la mejor semana para el Gobierno yo creo que el episodio de las bombas es absolutamente reflejan escenifica perfectamente cómo cómo ha funcionado el Gobierno no sé si desde el principio pero al menos las últimas semanas Gobierno suene

Voz 0554 07:08 tipo ahora lo que se ve es que no es una institución jurídica que contempla la Constitución pero integrado por personas que en general tienden a desarrollar sus su actividad ministerial a desarrollar su competencia no dentro de un marco de cooperación sino por libre no de historia acaba de decir que Margarita Robles hace lo que le PETA hacer lo que les dejan hacer lo que les espeta eso está claro porque la vicepresidenta encargada de coordinarlo no la coordina el presidente del Gobierno que tiene como función una de sus funciones más importante coordinar el Gobierno no no no lo hace en cuanto al argumento de que esa bomba en el tienen uno láser que son muy técnicas y que por lo tanto no van a matar ahí no se van a equivocar bueno pero no nos engañemos la experiencia de dice que Sanma bombas están utilizadas por hombres que se equivocan cuantas veces hemos leído en los años anteriores que esa bomba de altísima precisión en Afganistán mataban agentes que estaban celebrando una boda porque los confundían con una reunión de guerrilla

Voz 0194 08:09 ayer hablábamos con experto que precisamente hablaba de eso

Voz 0554 08:12 eh

Voz 0194 08:12 ay si se tiene que pedir precisión a la bomba precisión al hombre que os para la bomba el hombre y después precisión en la onda expansiva de la bomba

Voz 1971 08:21 pero si se cernían que perdonó momentos sirio tenía un tan fácil decir es un contrato firmado por el Gobierno anterior y los contratos firmados por el Gobierno de España el anterior oeste hay que cumplirlos recto para otro conservan además acabó pues no eh

Voz 0554 08:36 y en fin hace unos días no muchos pues una bomba de esas que de las que no supuestamente no se equivocan mató a cincuenta y cinco niños que iban en autobús porque naturalmente el piloto lo confunde iría pues con un autobús o con o con un medio en el que iban iban terroristas iban militar esto del enemigo suyo manera que suben qué diferencia hay entre una bomba de mil kilos con láser y luego proyectiles que lanzar la fragata que está construyendo en Kati pone ninguna ser instrumento de muerte Juan Carlos

Voz 1170 09:04 yo creo que la la rueda de prensa de aporta

Voz 2 09:07 el Gobierno ha sido el digamos el colofón

Voz 1170 09:09 son de una de las semanas más horrorosas del Gobierno y fíjate que lleva pocas con lo que igual

Voz 0194 09:14 bueno tiene tantas dificultades Juan Carlos para para dar respuesta a las preguntas de los periodistas es porque no sabe realmente qué respuestas dar es decir el el el problema está detrás

Voz 1170 09:23 el problema no está en la presentación de la radio ha sido el problema burocrático que sí que verdaderamente la argumentación hay que hacer encajes de bolillos para intentar justificar lo injustificable cuando es mucho más normal justificar lo que es justificable no lo injustificable yo creo que la portavoz del Gobierno lo he tenido que aprender es que hay determinadas cosas que no merece la pena justificar las en en la exageración de arte acaba de dimitir una ministra Icex es que ha sido ejemplar que ha sido ejemplar hombre sí sí si fuera tan ejemplar no habría dimitido es que es esa cosa completamente absurda de lo que suele ejemplar

Voz 0194 09:57 no no hubiera plagiado claro que sí

Voz 1170 10:00 el cuatro por ciento de la tesis y luego claro Juan Tato Juan todas cuantas semanas hemos estado hablando de eso de esa palabra mágica que ya desaparecido del vocabulario que son los efectos colaterales que hablábamos de los efectos colaterales que eso lo inventó Bush que era el el los bombardeos quirúrgicos Peraza estos son efectos colaterales todas las bombas tienen efectos colaterales intentar justifica con una digamos un el retroceso de una de una de las medidas las Review la reversión de una medida que se que había tomado la ministra de Defensa yo no sé si bien o mal pero estaba estaba más en consonancia con el discurso del Partido Socialista eh revertir el el el el acuerdo y volver a fabricar a dar de Arabia Saudí las las bombas y claro ya sino quieres justificar sobre la base de que no mata yemeníes de verdad es mejor no dar una una rueda de prensa

Voz 0194 10:52 querido ha querido ampliar guía aumentar el la declaración de ayer de de ciudadano de otro país ir legítimo y bienvenidos no quiero uno encima

Voz 0554 11:02 bueno sí lo entiendo que falta de argumento y por decir algo se dicen cosas que tienen tan fácil replica como la que le estamos dando nosotros que tampoco

Voz 1 11:11 el otro día estuve con Bargalló decía que eso

Voz 0194 11:15 Sáenz de Santamaría había sido la mujer que después de Godoy más había mandado en este país yo creo que se refería a la capacidad atar con mano de hierro altos dolor a todos los ministros ya todos los ministerios

Voz 1071 11:27 aseguró que en Toro elogio Riazor

Voz 0194 11:30 aeropuerto acabaría así lo hemos entendido así lo hemos entendido del exterior también están reunidos en Viena a los ministros de Interior de la Unión Europea que está reunido Salvini y los ministros de los países que les siguen el juego junto con los representantes de aquellos países que tratan de contener su discurso pero tratan de contener de todas las maneras en esa reunión

Voz 1071 11:49 Austria ha llegado a proponer que la revisión de asilo los refugiados se haga

Voz 0194 11:53 incluso en los barcos en los que

Voz 1071 11:55 llegan las personas inmigrantes para que el asilo no se realice siquiera

Voz 0194 11:58 territorio europeo SS en el punto en el que las cosas vamos a Roma corresponsal Joan Solés buenas noches buenas noches Ángels si hay una escena que puede describir por sí misma la fractura que recorre Europa ahora mismo la facture su forma es la discusión que han tenido en Viena Salvini y el Ministro de Luxemburgo

Voz 3 12:15 si el vicepresidente ministro italiano del Interior Salvini ha dicho a sus homólogos europeos que la mayoría de ellos tienen una visión completamente opuesta a la suya que como sabéis es el cierre de puertos a los inmigrantes la repatriación de los que han entrado en Italia

Voz 4 12:34 militares no

Voz 0946 12:36 a ver si en Luxemburgo hay esta exigencia de acoger inmigrantes a bichos Salvini en Italia tenemos la exigencia de ayudar a nuestros hijos a que tengan otros hijos no necesitamos esclavos raro en el ministro del Interior luxemburgués le ha recriminado estas palabras Salvini las ha repetido sin luz gen Burgo necesita esclavos Italia Nole ha dicho quejándose de la interrupción la vida de Luxemburgo Creed dos señor le ha contestado el ministro luxemburgués yo trabajo a miles inmigrantes italianos para que vosotros tuviera dinero para dar de comer a vuestros hijos ya terminado con un sonoro

Voz 2 13:20 el Rally lapso

Voz 0946 13:24 el roce no ha terminado ahí posteriormente el vicepresidente italiano ha calificado de pulgares las palabras el ministro del Interior luxemburgués ha inscrito en las redes sociales que un paraíso fiscal como Luxemburgo no puede dar lecciones a Italia y se ha preguntado si en el pequeño país europeo hay alguien normal que pueda ejercer de ministro del Interior aquí sus socios han elogiado tanto el comportamiento de Salvini como críticas está recibiendo de dirigentes de la derecha la izquierda y por supuesto esta noche es el tema estrella en las tertulias

Voz 2 13:57 radio

Voz 0194 13:58 de televisión lo será en los próximos minutos en la de Hora Veinticinco Joan empiezan a reproducirse gestos de rechazo al Gobierno entre los italianos no sólo de ciudadanos crítico sino incluso entre instituciones

Voz 0946 14:09 pues sí y eso que la derecha la derechista Liga y los populistas de los cinco estrellas sólo llevan cien días en el Gobierno de Roma cien días a la búsqueda de presupuesto para ejecutar su programa en esta búsqueda han recortado mil quinientos millones que el anterior gobierno de centro izquierda había asignado a los ayuntamientos para remodelar periferias muy degradadas por ejemplo dieciséis millones al Ayuntamiento de Palermo resultado hay una revuelta hay alcaldes que han anunciado que abandonan la Liga o los cinco estrellas otros no acuden a los actos oficiales de los ministros es lo que ha ocurrido hoy en Palermo en vísperas de la visita del Papa Francisco mañana siete ni el presidente de Sicilia ni el alcalde de Palermo han recibido al primer ministro Giuseppe Conte

Voz 5 14:54 también peludos indagó diseño allí protesta del cambio legado

Voz 0194 14:58 y otra contando con que a su llegada

Voz 0946 15:00 han explicado ha explicado una periodista en señal de protesta por los recortes de los ayuntamientos

Voz 2 15:08 pero yo soy el presidente y represento el Gobierno ha protestado contexto soy el presidente de todos los alcaldes de todos los colores y te tocan la realidad es grande eso pequeñas Si el alcalde de Palermo no recibe al presidente añadido allá él si considera que este es un comportamiento correcto

Voz 0946 15:27 Angels seguro que recuerdas el hundimiento del lujoso crucero Costa con Concordia al final del mandato de Berlusconi en el imaginario colectivo italiano fue la metáfora perfecta de un naufragio del berlusconismo bien hoy se cumple un mes del hundimiento del puente Morandi de Génova es la metáfora de la ruptura de puentes entre italianos e instituciones italianas con la llegada al poder de la liga de los cinco Astre

Voz 0194 15:55 sabes muchísimas gracias buenas noches hasta luego buenas noches Juan Carlos en una escena la de protagonizada por Rosa Salvini por el ministro luxemburgués bueno que nos han dejado a todos el decía que era la estrella en las en las tertulias y en las televisiones italianas yo creo que incluso fuera de Italia problemas es que antes de lanzar el discurso sería oye hablar como querías está poniendo muy nervioso de escuchar lo que está escuchando

Voz 1170 16:21 a eso hay que repetirlo varias veces

Voz 0194 16:24 a ver es que tiene que ser complicado mantener la compostura en un foro como este que es muy diplomático no con Salvini delante

Voz 1170 16:30 la verdad es que pobre Italia hay ingrata

Voz 0194 16:33 Dida por Europa yo no sé que hemos hecho en

Voz 1170 16:36 general para tener una representación política

Voz 0194 16:39 el libro Carlos eh

Voz 1071 16:41 si el las consecuencias

Voz 1170 16:43 con estas hay muchas veces que se hace ese voto de castigo porque quieres acabar con el sistema nadie sabe lo que es muy bien el sistema pero yo voy a ir en contra del sistema y luego tienes esto estas cosas una vez que han llegado al Gobierno están del tiempo que bueno yo no sé lo que duraron pero seguramente durará y las consecuencias son estas Llanos operó mi a mi me preocupa más que el digamos la ruptura institucional en Italia en la ruptura institucional que está viviendo en Europa y la penetración cada vez más importante de unas ideas creadoras de unas ideas de de de lucha contra otro de de oposición al otro de la de la percepción de que el que no como tu enemigo que yo creo que no yo no quiero ser especialmente alarmista pero a mí me preocupa sincera

Voz 0194 17:32 pero bueno hubo hubo esto un episodio esta semana Emilio en Europa ve yo creo que un poco esperanzador aunque comentamos aquí que a efectos prácticos sería muy complicado que es el voto en contra de Orban en el pleno del otro día es decir había hubo mayoritariamente hubo excepciones incluso en el Partido Popular español pero mayoritariamente se votó por el castigo de Orban aunque luego también nos dijo experto que era era difícil el castigo bueno simbólicamente políticamente la votación del otro día daba alguno

Voz 0554 18:05 el problema el problema de fondo está en que Europa lo que hoy es la Unión Europea fue fundada en el año cincuenta y siete sobre unos valores lo valores democráticos y los valores de las políticas sociales y los partidos que encabezaron esa esa política fueron fundamentalmente los socialdemócratas y los demócrata-cristianos social cristianos socialdemócratas han sido los dos pilares en lo que se ha fundamentado la política europea durante cincuenta y tantos sesenta años y eso ahora mismo se está resquebrajado y lo que se ha producido hoy en Viena ha sido un choque entre un miembro de uno de esos dos partidos el ministro de Asuntos Exteriores de del Grand educado de Luxemburgo y a un señor que bueno pues llamaremos populista de extrema derecha neofascista desde luego claramente xenófobo que representa unas ideas que están justo en el punto en el polo opuesto de los valores en los que se construye Europa Europa se construidos sobre esos valores Isère desmontan esos valores Europa se puede destruir con ella el euro y con ella toda la estabilidad política económica que ha movido durante sesenta años no quiero ser alarmista pero las los riegos

Voz 1170 19:15 pero sólo quince segundos también es la diferencia entre los mega ricos luxemburgueses y los que están en situación mucho más complicada esos subsaharianos son pobres los del norte sobre los del sur

Voz 1971 19:28 sí pero Italia Italia es la cuna del capitalismo el norte de Chipre pero sólo Lord el norte de Italia por en sí

Voz 0554 19:35 pues habrá que preguntárselo de su que no hacen lo que hacen los dos

Voz 1971 19:37 qué haría en cualquier caso es verdad que es esperanzador lo que pasó el otro día en el Parlamento Europeo con el tema de Orban pero conviene decir que con el veto de Polonia como tiene que haber unanimidad absoluta

Voz 0194 19:49 es muy difícil si ya te he dicho que a efectos prácticos la

Voz 1971 19:52 Nos llevará en un sitio era más bien una votación romántica en la que por cierto hay que destacar que el Partido Popular español se abstuvo cuando que me precisamente el la votación está partido por dos al Grupo Popular hombre lo peligroso es que a este grupo de eurofans voz no Fobos todo acabado de no Fobos

Voz 0194 20:11 cada vez se vayan sumando más es decir Polonia Hungría Checoslovaquia y ahora también Italia y Suecia Suecia y eso es lo peligroso desde la mesa de producción Pedro Blanco está buceando en los medios de Luxemburgo porque también habla luxemburgués Pedro Blanco sí sí

Voz 2 20:26 hasta en eso por eso a pruebas de la tesis más te da pruebas de las desgracias a eso porque eso sí que que dicen sobre

Voz 0194 20:33 el comportamiento de suministrar los dos medios de referencia

Voz 1071 20:36 el Hamburgo son Luxemburgo Word y hay los periódicos fundamentales uno de ellos es este los dos tanto este como el otro periódico que es el Blat destacan una cosa de suministro oyes que le gusta salir en las fotos Le gusta llamar la atención suele tener tendencia a utilizar un lenguaje así como muy claro en los medios de comunicación pero en esos dos medios los artículos que son algo más de análisis justifican lo que ha hecho más allá insisto de que a este señor a llenas Albor le guste ser un poco altisonante ir uno de ellos

Voz 0554 21:09 me gusta este último párrafo aporta una reflexión

Voz 1071 21:11 estresante dice un círculo en esta reunión de ministros en el que todos estaban oyendo lo que decía Salvini nadie alzó la voz era conveniente fue necesario que lo hiciera el ministro de Exteriores de Luxemburgo porque ya si termina esta columna quién está en silencio frente lo que dice Salvini es cómplice es soledad hace que sea tan peligroso para la coexistencia como el propios

Voz 0194 21:34 para mí entiendo porque es este medio de referencia en los préstamos vamos manglares así pues vamos a otro periódico que nos pilla más cerca no y además hablamos el mismo idioma Julio Monreal director del diario Levante muy buenas noches

Voz 3 21:44 hola buenas noches Ángels buscamos la apuesta el diario Levante para mañana que nos encontramos

Voz 6 21:50 bueno desde luego los mejores del periódico Levante el Mercantil Valenciano encontrarán a la información sobre la euro fobia creciente la los masters de todo tipo de políticos españoles y europeos pero nuestras apuestas suelen ser más locales y regionales como corresponde a un periódico de ámbito regional como nuestro nosotros vamos a apostar mañana el aportada por la modificación que la Generalitat valenciana ha decidido introducir en la Ley de Movilidad le obligará a que todas las fincas nuevas a partir de dos mil diecinueve todas las fincas reconstruidas tengan un habitáculo para guardar las bicicletas que las bicicletas en Valencia son estaba alcanzando han alcanzado ya hace tiempo el grado de Amsterdam de Salzburgo

Voz 3 22:32 en las grandes ciudades

Voz 6 22:33 europeas en las que el transporte se ha convertido en un medio transporte demás desde luego masivo y la Generalitat ha decidido tomar cartas en el asunto y obligación las ordenanzas en la Ley de Movilidad que la modificará para para que todas las viviendas todas las viviendas nuevas que se construyan deberán tener habitáculos fletará nos ha salido una portada bastante verde

Voz 0194 22:51 el África

Voz 6 22:53 es que algunos de los de las tres especies de árboles de especial resistencia la sequía si el Ayuntamiento de Valencia ha decidido plantar en cerca de tres mil alcorques en la próxima temporada de plantación son los nombres muy raros no no podía reproducir lo porque es la tiene en cartearon nombres de nada pero pero recogemos información árboles especial resistente a la sequía porque aquí la verdad es que yo era muy poco y el consumo de agua se llevan mucha energía en Hilla digo pues además de eso recogemos la bajada de las listas de espera que ha conseguido la consejera de Sanidad gracias a las operaciones por la tarde en la sanidad pública y también una cosa bastante polémica Sanidad retiró hace años los ambulancia las ambulancias uno los vehículos oficiales con chófer que hacían los servicios de urgencias fuera de los horarios de los centros de salud después en primero retiro esos coches después pidió que los médicos hicieran las guardias recorridos en ambulancia y finalmente les recomendaron hasta que fueran de su propio coche

Voz 0194 23:53 imagínense en todo eso

Voz 6 23:56 Sanidad ha rectificado hoy las decisiones anterior irrigados

Voz 0194 24:00 sí recupera a los coches

Voz 7 24:02 a coches oficiales siempre ha sido blancos yo lo recuerdo como blanco para hacerlas lo recorre su curioso que los lectores podrán encontrar mañana Julio real

Voz 0194 24:12 muchísimas gracias ya saben los lectores del diario Levante lo que tienen mañana lo de las bicicletas me fascina

Voz 1971 24:17 todo

Voz 8 24:19 el dietario

Voz 9 24:23 la pelea de las tesis y los máster empieza cepillamos Formosa un caso y resolvió cayó la ministra de Sanidad hay otro caso pendiente el de Pablo Casado que sigue escondiendo sus papeles entrar ahora en una caza de brujas curricular culos Rivera creyó que recuperaba protagonismo con una embestida contra la tesis de Pedro Sánchez no ha servido para mucho más que para cabrear al presidente que quiere demostrar ciudadanos que la tesis es mala tendría esto algún valor político de momento Rivera sólo ha conseguido que también se hurga en su currículum París día cuando haya casus con acusaciones infundadas denuncien pero no jueguen a pelearse porque la mala fe no engrandece y en este momento el caso que está en escena con jueces de promedio es el de Pablo Casado lo demás es penoso espectáculo no es así como la política recuperará el prestigio perdido no busquen y los muertos justificación para un negocio con instrumentos quema el Gobierno ha decidido vender bombas a Arabia Saudí Siria fabrican armas es para venderlas era noble la intención de no vender bombas a un país que acababa de producir una matanza de niños en Yemen pero el Gobierno se asustó porque Arabia Saudí tiene petróleo dinero fuerzas de choque y capacidad de intimidación a vender por miedo a represalias es así de descarnado es inmoral que endulzar los ayer fue Borrell y hoy asidua ministra Cela actuando de portavoz del Gobierno las bombas son de la de alta precisión pero se van a equivocar matando yemenís primero Gemini sonó a alguien matarán segundo que sabemos sobre quién quiere matar a Arabia Saudí entiendo que es una decisión difícil de asumir pero tratar de blanquear la es pura hipocresía dice el escritor francés Eric autor del orden del día ahora los ricos ya no necesitan al pueblo y añado precisamente por esta razón el pacto democrático está en peligro las clases populares han perdido capacidad de intimidación la clase obrera hace tiempo que no tiene el poder que tuvo y el dinero no sienten la necesidad de hacer concesiones como imponer a la ciudadanía Ésta es la cuestión si queremos seguir hablando de política democrática

Voz 2 26:22 pues reconoce que vamos tarde Contreras Lafora Juan Carlos Jiménez hasta la semana que viene bueno Sastre adiós feliz fin de semana hombre veinticinco Ángels Barceló SER servicios informativos

