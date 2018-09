Hora 25 (17/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 no ha sido uno de las banderas de los nuevos partidos y ahora un salvavidas para Pedro Sánchez tras su peor semana en La Moncloa el presidente cambia el paso y apuesta por el fin de los aforamientos el cambio

Voz 1 00:11 de época debe continuar avanzando y en consecuencia quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para

Voz 2 00:20 hablar con los aforamientos son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:27 sí

Voz 4 00:28 sí

Hora veinticinco

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes el Gobierno propone una reforma limitada que afectaría a los políticos investigados en casos que no tienen que ver con su cargo público Sánchez apela a los grupos para que sea una realidad cuanto

Voz 6 00:57 antes si todos actuamos con altura de mí

Voz 7 00:59 tras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicia su tramitación

Voz 0194 01:07 sobre su sustituto Sánchez arrebata la iniciativa ciudadanos que mañana somete a votación en el Congreso una propuesta similar por eso Albert Rivera ha querido anotarse el tanto

Voz 5 01:15 mañana va a ser una votación histórica los españoles

Voz 8 01:18 en el que mañana se va a nacer algunos el harakiri judicial algunos que han tenido el trato de favor en los aforamientos en el Supremo tribunales especiales van a ver cómo pierden ese privilegio con esa votación de mañana Ciudadanos por tanto los dos toros que sigamos

Voz 0194 01:32 en el PP creen que son plagió más del presidente lo cierto es que los populares deberán retratarse mañana en una votación que puede dejar sin aforamiento a su líder Pablo Casado en el caso del máster aún así Teodoro García Egea cree que la propuesta de Sánchez es una maniobra para favorecer a sus socios independentistas

Voz 0689 01:48 está claro que Pedro Sánchez no quiere que el juez Llarena siga jugando al señor Torra al señor Puigdemont ya todos los golpistas y esto supondría que a ellos les jugaría un juzgado ordinario en Cataluña

Voz 0194 02:00 algo que no es así porque el caso de los investigados en el proceso queda fuera de los supuestos planteados por Sánchez podemos acepta la iniciativa pero no renuncia a reclamar un referéndum que respalde la reforma de la Constitución que quieren que vaya más allá Noelia Vera

Voz 9 02:13 saludamos la medida como no podía ser de otra forma con con alegría pero creo que si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigentes ir un poquito más allá

Voz 0194 02:25 esta noche tres vamos a explicar el alcance de esta propuesta recibiremos a partir de las nueve a3 rectores para analizar la situación de la universidad española tras el caso de los máster Pablo Morán

Voz 1667 02:33 actores que ya han pedido a los políticos que no utilicen a la universidad como arma política los ha recibido el ministro del ramo Pedro Duque

Voz 8 02:42 caso muy puntuales dentro del Instituto de un distrito muy concreto son cosas muy particulares que están en vías de resolución y está en absoluto fine de la universidad

Voz 10 02:51 qué pensar que la calidad es menor

Voz 1667 02:54 Mariela Rubio nos va a explicar que el Gobierno no va a tocar las ventas de armas a Arabia Saudí ni el contrato que se intentó paralizar ni ningún otro escucharemos al rapero Walton y que en la SER los jueces belgas han rechazado su entrega a España por enaltecimiento del terrorismo

Voz 11 03:08 el contexto de la que tanto la ECA como el GRAPO forman parte de la historia de España cuyos analizarlo como como cualquier otro mediante una canción una novela una película o una obra de teatro

Voz 1667 03:21 la fiscalía belga anuncia recurso hoy escucharemos a la Iglesia su contundente castigo a uno de los mayores pederastas dentro de la Iglesia española el sacerdote José Manuel Ramos Gordon el Vaticano no le va a permitir dar misa durante diez años

Voz 0194 03:34 sí a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:37 tardes deporte en directo la selección española de baloncesto está jugando partido de clasificación para el próximo Mundial al descanso partido que se juega en Madrid España gana cincuenta y uno XXXVII a Letonia recordemos que hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División a las nueve van a enfrentarse el Girona y el Celta Ike hoy es víspera del inicio de la Champions mañana el Barça estrenará nuevo horario dieciocho cincuenta y cinco para recibir al PSV en el Camp Nou ya a las nueve el Atlético de Madrid visitará en el campo del Mónaco para el miércoles queda en el partido del Valencia y del Real Madrid

Voz 0194 04:10 el tiempo el verano se va despidiendo con calor y tormentas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:14 tarde tampoco para esta semana esperemos ningún cambio significativo en la situación meteorológica básicamente seguir haciendo mucho sol calor y bochorno durante las tardes pero también tormentas preferentemente durante las tardes ahora descargan en Castilla La Mancha gran parte de la ibérica mucha atención a las tormentas que hay en la parte más oriental del Cantábrico después de máximas Bilbao o en San Lander de treinta y cinco treinta y seis grados ahora las tormentas son activas especialmente en el País Vasco poder descargar con intensidad granizo y fuertes rachas de viento la mayoría de las tormentas a medida que avance la noche irán desapareciendo mañana sol de nuevo temperaturas sin grandes cambios bajarán en el Cantábrico durante la tarde tormentas en cualquier punto de montaña de la península antes incluso durante la mañana también algunos chubascos tormentosos en cualquier punto del medita

Voz 1667 04:58 cráneo empieza hora25 Pablo su faceta más conocida desde luego es la de pista pero también es arquitecto y uno de los mayores defensores de lo que él mismo llama el arte de la España despoblada hoy ha recibido el Premio Nacional de restauración y conservación de bienes culturales premio para José María Pérez Peridis por su labor en la recuperación del románico Javier Torres

Voz 0763 05:18 el patrimonio por tener el arte de contarlo para que todos podamos disfrutar del románico que florece a nuestro lado

Voz 1109 05:24 es arquitectura escultura pintura música hay paisaje se puede diré más y lo dijimos cuando éramos niños como sociedad es la expresión de la tradición de toda Europa de unas y en toda Europa Espinar parte de la unidas europea pero también es arte de cada pueblo porque está hecho con los materiales de allí

Voz 0763 05:45 Peridis escritor humorista arquitecto conservador desde la infancia embrujado por este arte creador de la Fundación Santamaría del Real impulsor de la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica setenta tomos y por lo tanto divulgador

Voz 5 06:00 una razón más para este premio

hora veinticinco

hora veinticinco

Voz 1667 07:01 cuál es la propuesta con la que Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa tras su peor semana en La Moncloa una reforma de la Constitución para suprimir parcialmente los aforamientos Inma Carretero buenas tardes

Voz 0194 07:13 hola buenas tardes una reforma anunciada a bombo y platillo

Voz 1667 07:15 por Moncloa Ike si todos quieren ha dicho el presidente podría estar lista en apenas sesenta días desde su aprobación en el Consejo de Ministros pero debemos aclarar algunos puntos Inma por ejemplo lo que propone Sánchez es una reforma que sólo suprimiría ese privilegio en algunos casos cuáles

Voz 0806 07:31 la propuesta en la que está trabajando el Gobierno supone suprimir los aforamientos para los políticos es decir para diputados senadores y miembros del Gobierno para todos los supuestos menos para los que están relacionados estrictamente con el ejercicio de su cargo el Ejecutivo está ahora definiendo ese perímetro de hecho todavía no saben si iban a llevar este asunto al próximo con

Voz 0011 07:52 dejó de ministros al siguiente pero según está

Voz 0806 07:54 el a la Cadena Ser fuentes gubernamentales mantendrían el aforamiento quiénes sean imputados por haber firmado una decisión del Gobierno ido perderían aquellos investigados por corrupción o por temas personales como es el caso de las irregularidades del máster de Pablo Casado para que la reforma de la Constitución prospere en todos los casos se necesita al Partido Popular de hecho hasta ahora el Gobierno había renunciado a impulsar una reforma de la Carta Magna por la falta de mayorías en este caso se trataría solo de tocar los artículos setenta y uno ciento dos que afectan a los aforamientos ya aprovechando la reforma quiere el Gobierno impulsar

Voz 1441 08:30 una modificación que goza de consenso previo

Voz 0806 08:32 que es suprimir del artículo cuarenta y nueve la referencia

Voz 1441 08:36 Mo disminuidos a las personas con discapacidad

Voz 1667 08:39 en la propuesta Annecy es una jugada de Sánchez contra sus adversarios políticos contra Casado por ejemplo ya lo apuntada Inma sin aforamiento estaría más cerca de la imputación por el caso de su máster aún así dicen en el PP que el presidente propone esto ahora para ayudar a sus socios independentistas en Cataluña

Voz 0689 08:54 esta propuesta más allá de venirle bien a Pedro Sánchez porque etapa otras cuestiones de las que se estaban hablando durante esos días está claro que Pedro Sánchez no quiere que el juez Llarena siga jugando al señor Torra al señor Puigdemont ya todos los golpistas y esto supondría que a ellos les jugaría un juzgado ordinario en Catalunya

Voz 1667 09:14 lo cierto es que el caso de los líderes independentistas no entra estrictamente en los supuestos que ha planteado Sánchez para levantar el aforamiento porque los responsables del pluses si están investigados por decisiones tomadas en el ejercicio de su labor política otra cosa sería el caso de Pablo Casado Javier Álvarez

Voz 0689 09:30 el Tribunal Supremo ya vivido escenas similares si tienen sentados precedentes para decidir si se quedan con un caso o no en primer lugar si la investigación no ha llegado todavía admitirse a trámite como es el supuesto en el que se encuentra Pablo Casado el Tribunal Supremo tiene dicho que si se pierde la condición de aforado la investigación se devuelve al Juzgado de origen en este escenario Si dentro de sesenta días el Supremo no ha resuelto todavía si admite investigar al líder popular Yeste pierde la condición el expediente se devolvería Plaza de Castilla el segundo supuesto el Tribunal Supremo admite a trámite la investigación contra Casado es decir asumen la competencia Si durante la instrucción o investigación de este expediente que podría tardar meses casado perdiera el fuero parlamentario el asunto se devolvería también a los juzgados de Plaza de Castilla en último lugar si el Supremo aprueba quedarse con el caso e investiga de forma inusualmente rápida hasta acordar la apertura de juicio oral antes de que Casado perdiera el fuero parlamentario la Sala Segunda si seguiría con este proceso hasta el final hasta una sentencia en resumen el Supremo sólo se queda con los casos contra aforados que hayan perdido el fuero cuando el caso esté investigado listo para juicio

Voz 1667 10:35 la propuesta de Sánchez también arrebata la iniciativa ciudadanos que junto a Podemos ha hecho del fin de los aforamientos una de sus banderas desde el comienza desde su creación de hecho el Congreso debate mañana una moción del partido naranja con objetivos más amplios que los propuestos por el presidente vamos a conocer los con la ayuda de Mar Ruíz si le digo

Voz 1441 10:52 herencia principales que ciudadanos pide la supresión total de los aforamientos políticos de diputados senadores y miembros del Gobierno con independencia de si se aplica decisiones en el ejercicio del cargo al margen de él en la moción que llevarán mañana al Pleno del Congreso proponen una reforma constitucional en tres meses e instan al cambio de los estatutos autonómicos para eliminar el aforamiento de diputados regionales algo por ahora sólo aprobado en Murcia y en Cantabria y en trámite en Canarias Albert Rivera

Voz 8 11:18 Sánchez ha estado hoy mismo ha estado bloqueando las votaciones repartido en diferentes comunidades autónomas y la verdad que ya sea por la presión de Ciudadanos en la votación de mañana ya sea por las encuestas que parece que empieza a flojear el Gobierno de asumir ciudadanos me alegro que se vea forzado a cambiar de criterio no sé que mañana va a ser una votación histórica Se van a hacer algunos el harakiri judicial

Voz 1441 11:35 Ciudadanos ha hecho bandera política de este asunto la incluyó como condicionen los pactos de investidura con Sánchez y con Rajoy también en los acuerdos de gobierno en CCAA de hecho esgrimen que la negativa de Susana Díaz a suprimir los aforamientos en Andalucía ha sido uno de los motivos de la reciente ruptura aunque no figura en el texto de su moción la formación naranja

Voz 2 11:54 está dispuesta a hablar también sobre si debe suprimirse

Voz 1441 11:57 los aforamientos para la familia real

Voz 2 12:00 los así como decíamos cómo cómo

Voz 1667 12:02 lo ha querido cambiar el paso frente a las dos polémicas que han presionado al Gobierno en los últimos días la tesis de Pedro Sánchez la venta de armas a Arabia Saudí a lo primero no están dispuestos a renunciar PP y Ciudadanos pese a las aclaraciones del presidente pese a la publicación de su tesis el Congreso va a estudiar mañana la petición de ambos grupos para que Sánchez se explique en la Cámara el ministro de Ciencia e Innovación Universidades Pedro Duque ha presidido esta tarde una reunión con rectores una cita inicialmente convocada para abordar la reforma universitaria pero que ha finalizado con una declaración de los rectores en la que piden a los políticos que no utilicen la universidad en sus disputas en sus cuitas políticas informa Adela Molina

Voz 0011 12:40 actores piden en un comunicado que han consensuado antes de la reunión con el ministro que no se utilice la universidad como arma arrojadiza en la contienda política elevando dicen a categoría general casos puntuales lamentables condenables y que deben corregirse Roberto Fernández es el presidente de la Conferencia de Rectores

Voz 0194 12:55 en absoluto un caso puede Mansilla

Voz 17 12:58 por el prestigio de una universidad que tiene hoy debería ser orgullo de todos los españoles

Voz 0011 13:04 también el ministro Pedro Duque cree que las presuntas irregularidades en los másteres de la Rey Juan Carlos son un caso puntual aislado defiende que los controles han funcionado

Voz 8 13:12 al final todo esto se reduce creo entender que se reduce a unos casos muy puntuales dentro del Instituto un instituto muy concreto que son cosas muy particulares que bueno están en vía de resolución y demás

Voz 18 13:26 pero eso como para qué

Voz 8 13:28 pensemos que en absoluto lo tiene de la universidad

Voz 10 13:32 qué pensar que la calidad es menor

Voz 0011 13:34 declaraciones todas fuera de la reunión de esta tarde porque dentro el Ministerio rectores no han hablado de los másteres sino de la creación de tres mesas de trabajo para abordar retos como el estatuto docente la internacionalización y la ordenación de las enseñanzas oficiales

Voz 1667 13:47 en cuanto a la venta de armas y tras la sonada desautorización de Sánchez anoche la menestra Margarita Robles en La Sexta

Voz 1722 13:53 cuando la ministra toma esa decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y de una relación económico comercial con un tercer país en este caso con Arabia Saudí que afecta a la competencia de la Presidencia del Gobierno

Voz 1667 14:06 esa es la desautorización Margarita Robles no ha asistido esta mañana al acto en el que Sánchez ha celebrado sus cien primeros días de Gobierno dicen en defensa que ya tenía otro acto previsto en su agenda hoy les estamos contando en la SER que el Ejecutivo no va a suspender

Voz 2 14:18 a revocar ningún contrato de venta

Voz 1667 14:21 la de armas con Arabia Saudí ni el que quiso paralizar Robles ni el resto que son muchos hasta alcanzar los quinientos millones de euros informa Mariela Rubio

Voz 1450 14:30 sí así lo han confirmado a la SER fuentes de la Junta Interministerial de material de defensa al organismo responsable de autorizar las exportaciones de armamento español que va a reunirse el próximo miércoles no habrá confirman ni revocación de licencias concedidas ni tampoco una suspensión cautelar de las futuras ventas las

Voz 0301 14:45 bueno fintas bombas de precisión que Defensa no consiguió para

Voz 1450 14:48 el Izar suponen una mínima parte nueve millones de todo lo que España tiene previsto exportar a Ría de hecho el Gobierno autorizó el pasado año armamento para los saudíes por valor de quinientos millones el Gobierno no pretende evitar cualquier sobresalto en cuanto a las relaciones con Arabia Saudí de este modo precisan es textual no se hará nada drástico con las exportaciones de armamento a Riad nos hará mientras no haya una resolución vinculante de Naciones Unidas o en su defecto una posición común de la Unión Europea en este sentido

Voz 1667 15:18 algo que francamente es complicado que se produzca gracias Mariela y sumen a esto otros dos elementos que juegan en contra del Gobierno el primero afecta a la ministra de Justicia el Confidential cuenta desde esta mañana que la Audiencia Nacional investiga una supuesta reunión de Dolores Delgado con el ex comisario José Villarejo era cuando la actual ministra era fiscal de la Audiencia Nacional Villarejo buscaba paralizar la extradición de un empresario reclamado por la justicia de Guatemala una extradición que finalmente no se llegó a ejecutar a través de un comunicado el Ministerio de Justicia ha desmentido que Delgado se reuniera con Villarejo pero ha sido la propia ministra la que ha introducido después un matiz no menor

Voz 19 15:57 no he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el ex comisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente

Voz 1667 16:16 en una relación profesional acota por tanto la ministra el desmentido inicial de su departamento y el otro elemento que juega en contra del Gobierno es el calendario y los presupuestos Moncloa se ha comprometido con Bruselas a presentar en menos de un mes una propuesta pero podemos comienzan a estar algo inquietos porque el Ejecutivo no ha aclarado todavía de dónde va a sacar el dinero para incrementar el gasto social que han pactado con ellos informa Nieves Goicoechea

Voz 0011 16:39 aún no hay respuesta oficial a la propuesta sobre el impuesto a la banca tampoco hay cifras sobre la equiparación progresiva del diesel a la gasolina no se sabe en qué consistirá la tasa sobre transacciones financieras ni sobre si el Gobierno está dispuesto a gravar los beneficios que las grandes empresas consiguen fuera de España algunos miembros de la Comisión consideran que el Ejecutivo aún no tiene las cosas claro más sobre cómo va a conseguir más ingresos públicos para afrontar gastos sociales en cuanto a la subida de impuestos a las rentas más altas los que ganen a partir de ciento cuarenta mil o ciento cincuenta mil euros al año la ministra de Hacienda reconoce que los ingresos será muy bajos porque esta medida tan sólo afecta a un cero coma cinco por ciento de la población española Unidos Podemos y Hacienda aseguran a la SER que el diálogo va bien pero la coalición morada no respondido con concreción a preguntas básicas que están encima de la mesa sobre la reforma fiscal ni qué temas en concreto se han abordado ya han cerrado en la comisión negociadora la tramitación de las cuentas públicas de momento se presenta difícil porque el TPI ciudadanos bloquean los cambios legales necesarios para que el Parlamento apruebe los presupuestos en la próxima primavera

Voz 2 17:43 Hora Veinticinco hasta arde llegas tarde las veces que digo esto cuando me comentan que pueda tener el mejor seguro de coche a un precio increíble Tour dos lo sabe línea directa siempre

Voz 20 17:53 las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 2 18:01 ese momento en el que ves que o travesti han vuelto a cobrar demás sitúo otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto

Voz 21 18:07 pues nada otra vez que se se es un momento legalizadas de libra desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama al novecientos tiene seis seis tres

Voz 2 18:21 mira que allí instrumentos pues mi hijo ha tenido que elegir el más grande la tuba todo el día con el apartado Parry Pipe abajo digo yo treinta euritos al mes que me estoy ahorrando de gimnasios se me están poniendo unos brazos

Voz 22 18:31 cuando sales de los congresos el bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con rozar el Estrella Soleá Morente Javier Ojeda hizo muchos más adquiere Tupac disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y visita a los lugares con vinos descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible a tu reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos de

Voz 4 19:10 Bienestar punto

Voz 2 19:12 cadena SER

Voz 1667 19:21 ocho y diecinueve siete diecinueve en Canarias son años de abusos a menores que el Vaticano resuelve impidiendo dar misa a su responsable al sacerdote José Manuel Ramos Gordon este cura representa uno de los mayores casos de pederastia dentro de la Iglesia española cometido hace treinta y cinco años en un colegio de Puebla de Sanabria en Zamora la solución entonces cuando se conoció el caso fue enviarlo a otra diócesis la de Astorga ha sido su responsable el que ha informado hoy a los medios de esa suspensión al cura impuesta por la Santa Sede una suspensión que va a durar diez años León Pablo Vega buenas tardes

Voz 0689 19:52 buenas tardes diez años de reclusión en un convento fuera de la Diócesis de Astorga en la prohibición de ejercer el sacerdocio durante ese tiempo es la condena a que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha impuesto al cura leonés José Manuel Ramos Gordon por abusar de un alumno del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria entre mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y cuatro unos hechos que él no ha reconocido pero que la investigación abierta por la Iglesia considera probados esta es la segunda condena por abusos es cuál es contra Ramos Gordon que ya cumplió un año de encierra en una residencia para sacerdotes jubilados por otro caso también acaecido en los ochenta en el seminario de La Bañeza a pesar de la reincidencia no se le ha aplicado la pena máxima contemplada en el Derecho Canónico Juan Antonio Menéndez es el obispo de Astorga

Voz 23 20:36 este señor durante su última etapa pues ha vivido un sacerdocio normal y positivo o bien eso suele ser para casos que son fraganti diríamos

Voz 0689 20:47 el obispo ha pedido perdón a la víctima que ya no podrá reclamar justicia en los tribunales civiles porque los delitos han prescrito

Voz 1667 20:53 en Bélgica la Fiscalía del país va a presentar recurso la decisión de los jueces que han denegado esta mañana la extradición a España del rapero Val tonic por su condena de tres años de cárcel por apología del terrorismo en sus canciones el tribunal belga cree que no hay delito que en la creación de este rapero entra dentro de la libertad de expresión algo que el propio y ha celebrado este mediodía aquí en la antena de la SER Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 21:17 buenas tardes la sentencia no es firme porque la fiscalía belga ha confirmado que presenta recurso pero los abogados que contaban con ellos dicen que el rechazo a aceptar la demanda de extradición española debería ser un motivo para la reflexión en el Supremo también en la Audiencia Nacional algo que va el tónica traducido así hoy en sus declaraciones en Hora catorce

Voz 24 21:37 en España hay mucha gente en la cárcel sin un juicio previo o un juicio totalmente politizado oí con influencia

Voz 2 21:46 lo dudo sede de la independencia de los jueces

Voz 24 21:49 por supuesto que la Audiencia Nacional proviene del orden público que son Trinidad fascista y es obvio que en estos tribunales aunque dar los resquicios del franquismo

Voz 0738 21:58 Val Toni que ha hecho también un llamamiento para que salgan de España todos los que compartan su situación judicial quiere llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar lo que sus abogados creen que es un problema estructural de la Justicia española

Voz 1667 22:13 del exterior de nuevo y pendientes del Brexit la primera ministra británica Theresa May va a intentar convencer a los críticos de que su propuesta de acuerdo con Bruselas es la mejor algo que no creen los euroescépticos encabezados entre otros por el ex ministro y diputado conservador Boris Johnson la BBC va a emitir esta noche una entrevista con la primera ministra británica Londres Begoña Arce

Voz 1441 22:33 en la entrevista el programa Panorama de la BBC que se emite esta noche la primera ministra Theresa May trata de presionar a los diputados euroescépticos que podrían rechazan en su día el plan de Chequers cuando sea votado en el Parlamento británico Macy sin mayoría en la Cámara de los Comunes y con al menos cuarenta diputados de su propio partido abiertamente contrarios al plan ha advertido que este es el único la única solución

Voz 25 22:56 hoy eso es el tu tío

Voz 1441 22:59 creo que tenemos un buen acuerdo para contribuir a la negociación con la Unión Europea llevarlo ante el Parlamento genio que la alternativa eso es que no haya acuerdo opinó según Christine Lagarde que hoy ha estado en Londres cualquier fórmula de Brexit tendrá un coste para la economía británica pero ese coste será mayor en caso de una ruptura sin pacto de acuerdo con las previsión desde el Fondo Monetario Internacional la economía británica crecerá apenas un uno coma cinco por ciento este año y el próximo a seis meses de la salida oficial de la Unión Europea el Brexit monopoliza la vida de los británicos y el sesenta y cuatro por ciento de los consultados en un sondeo de You Gov lo considera el asunto más importante al que se enfrenta el país ir la mayor parte tanto de los que están a favor como en contra de la salida creen que el acuerdo final que se logre con Bruselas será malo

Voz 1667 23:49 lo daba Ángels hace unos minutos a las nueve de esta noche vamos a sentar en nuestra mesa a tres rectores vamos a analizar con ellos la situación de la universidad tras el caso de los másters Sara vítores buenas tardes

Voz 18 23:59 hola Pablo San Carlos Andradas lector de la Complutense de Madrid Vicente Guzmán de la Pablo de Olavide de Sevilla Ayllón Elías García de la Universidad de Barcelona después en la cara B lo dijo de varias formas ayer en una entrevista en La Sexta el presidente del Gobierno

Voz 5 24:14 no rectificaciones no hay lo que puede haber es ruido el que se pueda cometer una disfunción árida nada tiene que ver con una rectificación

Voz 18 24:21 bueno pues vamos a ver qué es exactamente una renta una rectificación saber que es rectificar y también saber si es de sabios nos va a ayudar a entender este concepto Ana Carrasco que si los sofá profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid desde las nueve también sentados en nuestra mesa

Hora veinticinco

Voz 27 25:07 cinco Madrid

Voz 4 25:12 qué tal buenas tardes ciudadanos Fire suprimirlo

Voz 18 25:14 los aforamientos también en la Comunidad de Madrid como ha propuesto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a nivel estatal el debate no es nuevo en la Comunidad la formación naranja ya planteó hacer una reforma del Estatuto de Autonomía que contemplaba entre otras cosas la supresión de los aforamientos pero PP y PSOE se opusieron porque pedían una reforma más amplia que la planteada por ciudadanos el portavoz de la formación naranja Ignacio Aguado en declaraciones a La Ventana de Madrid

Voz 28 25:36 si te permite sobre el año pasado nosotros mandamos una carta hace ahora un año tanto PP como PSOE para poner en marcha una reforma exprés del Estatuto hemos tardado semanas en ponerlo en marcha Nos dijeron que no de hecho votaron en contra en el Debate sobre el Estado a la región del año pasado tanto PP como PSOE y creo recordar que Podemos se abstuvo decir no hay voluntad voluntad no sé por qué querrán seguir protegiéndose querrán seguir manteniendo sus privilegios pero en caso no vamos a ello

Voz 18 26:01 Pablo Iglesias avisa Carmena el líder de Podemos ha recordado que la alcaldesa no habría llegado Cibeles sin el apoyo de su partido Izquierda Unida después de que Carmena haya mostrado su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales pero esta vez con control absoluto sobre su lista electoral para evitar la división interna que ha marcado su mandato inglés

Voz 29 26:19 es en Televisión Española nosotros vamos a trabajar para dos cosas para que Manuel hasta gusto es lógico que un candidato a la Alcaldía pueda elegir a su equipo pero al mismo tiempo es imprescindible que no se rompa la unidad que hizo que todos los sectores estuvieran dentro Manuela Carmena sin Podemos en Izquierda Unida sin muchas individualidades no hubiera sido alcaldesa

Voz 18 26:39 hay más noticias de este lunes diecisiete de septiembre pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 5 26:46 buenas tardes pendientes en la M cuarenta de un accidente los túneles de El Pardo que provoca ocho kilómetros de circulación intensa llegando a las tablas en dirección a la A seis además la A42 una avería en Getafe genera tráfico lento en dirección entrada la capital asimismo dificultades de salida la A3 Se aprueba a cuatro Pinto y complicaciones de entrada a uno Manoteras ya se era Rosas El Plantío

Voz 0011 27:38 Alberto Fernández ha evitado pronunciarse sobre el sistema utilizado en la Universidad Rey Juan Carlos que pagaba más a los profesores con más alumnos como les hemos contado en la SER este sistema favoreció lo ocurrido en el Instituto de Derecho Público en el que se impartieron los títulos de máster de Cifuentes de Casado de la ex ministra Montón

Voz 17 27:54 bueno el presidente de la CRUE no suele interferir en la autonomía de las universidades hay un reglamento general queda el Estado pero después hay reglamentos

Voz 31 28:05 particulares que aprueban los consejos de Gobierno

Voz 17 28:07 de cada universidad yo les confieso a usted que no conozco en detalle el reglamento de la Juan Carlos

Voz 18 28:13 los estudiantes de esta universidad de la Rey Juan Carlos I

Voz 0011 28:16 convocado una huelga el próximo veintisiete de septiembre para exigir la dimisión del actual rector de Javier Ramos al que acusan de no querer hacer una verdadera limpieza de la institución Jorge Álvarez es portavoz de la Asociación República

Voz 32 28:27 con el fin de que el rector convoque elecciones al al claustro bueno es que como Carlos dimita y después pues intentando pues que un grupo de agentes externos a la universidad es entrena evaluar todos los institutos y todas las formas de estudio que hay centros la universidad

Voz 0011 28:48 y un asunto más el Ayuntamiento de Madrid asegura que ya ha solicitado información a los juzgados para conocer cuál es la situación procesal de Ignacio González se lo venimos contando en la SER el ex presidente madrileño presunto cabecilla de la trama Lezo ha pedido la reincorporación a su plaza de alto funcionario en el Ayuntamiento de la capital la primera teniente de alcalde Marta Higueras asegura que se tratará

Voz 33 29:06 tales como un ciudadano más en la verdad es que todo eso se trata en en el área de Recursos Humanos esperamos se va a tratar con toda la normalidad como cualquier funcionario tiene un un reingresó no entramos a valorar nada más no

Voz 5 29:17 bueno es una persona que solicita el reingreso y en él

Voz 33 29:19 ese sentido posible va a igual que a cualquier otra en el partido

Voz 18 29:22 Pilar silencio no ha querido pronunciarse sobre este asunto el portavoz de los populares en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida ni tampoco el presidente de la comunidad Ángel Garrido Garrido que sí ha hablado esta mañana en un desayuno informativo para criticar las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez también para pedirle una reunión con Cuba

Voz 5 29:38 mucho algo al separatista ha tenido muchas conversaciones con la visto muchas veces ahora que hable con las personas normales

Voz 18 29:46 tenemos veintiocho grados en el centro de la capital hasta mañana

veinticinco

Voz 5 30:03 por Barceló Iker Gallego buenas buenas tardes que vuelve la Champions que vuelve la Champions y hasta además este año estrenando horarios si mañana primer partido siete menos cinco de la tarde Barça PSV tarde y noche y luego a las nueve y no a las nueve menos cuarto las nueve Mónaco Atlético de Madrid el año que viene a lo mejor hay partidos a las cinco también

Voz 35 30:28 bueno aquí Hora Veinticinco anda medio aplicaciones e Internet

Voz 0919 30:31 pues la Champions que aunque Champions ahijada partirse hay que hay que repartir bueno pues mañana vuelve la máxima competición continental enseguida repasamos la última hora del Barça ahí del Atlético que se estrena mañana pero vamos a empezar con deporte en directo y vamos a empezar con baloncesto porque está jugando la selección española de baloncesto partido de clasificación para el Mundial los de Scariolo perdieron el pasado viernes con Ucrania y juegan con Letonia nos da un poco de lástima que esta competición y sobre todo que este equipazo esté en esta competición con estas ventanas donde no puede jugador jugar los los NBA algo escondida así que nos vamos a Madrid Palacio de los Deportes Pacojo Marta Casas está jugando este pedazo de equipo España buenas tardes

Voz 6 31:15 hola muy buenas tardes Gallego saludos desde el Palacio de los Deportes en donde lo primero que hay que decir es que España está dominando el partido a Letonia Ankara los letones han recortado la desventaja han puesto a ocho puntos en el marcador siete XXXIV para llegar al final del partido España sesenta y nueve Letonia sesenta y uno es verdad que era competición está escondida pero es verdad que la viva que has sido la que será inventado irá que ha puesto esta ventana es que hay veces que uno piensa que no tiene mucho sentido porque incluso la campeona de Europa puede quedar eliminada esta noche

Voz 4 31:41 es la selección eslovena que está en el grupo de España podría quedar eliminada del Mundial

Voz 6 31:47 casi esa misma noche ahora hay triple de España triple de Joan Sastre Nos vamos Arenal Américo siete dos seis uno Marta Casas ambiente anotación y otras cosas muy buenas tardes

Voz 0277 31:55 qué tal muy buenas gallego con la selección española dominando de la mano de un gran Quino Colom catorce puntos el máximo anotador de los de Scariolo acompañado de Pierre Oriol a también con catorce puntos buenos minutos de Javi Beirán que suma ya once puntos son los más destacados en el equipo español gran ambiente finalmente en el Palacio de los Deportes que ha ido tomando color conforme ha ido avanzando el encuentro

Voz 25 32:17 nadie homenajes principalmente el de Juan que

Voz 0277 32:19 Carlos Navarro que ha recibido la insignia de oro y brillantes de la Federación Española el descanso de este par

Voz 0194 32:25 a no será matemático pero estará muy caro

Voz 6 32:27 sí lados seis cincuenta y ocho para llegara al final del partido domina España ahora mismo por ocho puntos de diferencia España setenta y dos Letonia sesenta

Voz 0919 32:35 cuatro y también tenemos fútbol de Liga recordemos que hoy se cierra la jornada en primera división con el partido que juegan a las nueve Girona y el Celta tenemos fútbol de Segunda donde por cierto ha caído el primer entrenador el Tenerife ha destituido a Joseba Etxeberria apenas cuatro jornadas suena Oltra para el banquillo tinerfeño pero digo que está en juego desde las ocho en el Carlos Belmonte el Albacete Cádiz vamos a ver cómo está ese partido Juanma Sevilla hola

Voz 1704 33:00 hola Gallego buenas tardes pues estamos en el minuto treinta y dos de la primera parte en el Carlos Belmonte de momento no hay goles pero sí ocasiones tanto para el Alba como para el Cádiz pero de momento no se mueve el marcador último día de la Feria de Albacete de momento sin goles Albacete cero Cádiz cero Feria de Albacete quedarán de que De Grandes

Voz 0919 33:17 como sois grandes vosotros dejando buen mensaje plumero Whatsapp sobre la actualidad a la jornada de liga de más

Voz 36 33:26 el objetivo es dormir dando las especificaciones de la Liga Idriedo Si lejos transmisor sexto séptimo está el octavo el Atlético de Madrid todavía queda el poderío por jugar lo sé lo sé porque yo había oído en de lo que el Atlético era el el favorito a la Liga tenía un equipazo ad personam llevas abrirá la bomba veremos a ver si se va a comer turrón este hombre Simeone me habían usados yo en fin le deseo lo mejor a este hombre pero no sé tengo mis dudas se tengo mis dudas después de haber visto al Atleti buenas tardes señor ya

Voz 0919 34:01 hombre pero el turrón vamos el Torrevelo Baco

Voz 37 34:03 comer pero seguro seguro dejado vuestros mensajes

Hora veinticinco Deportes

Voz 5 34:22 hola buenas tardes hablando de partidos de

Voz 37 34:26 esta jornada de la Champions otros clubes españoles es de suponer que

Voz 0301 34:30 en mil tanto ni el Madrid ni el ballet del Real Madrid

Hora veinticinco Deportes

Voz 38 34:47 se insta de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 39 34:54 vamos con la Champions venga

Voz 0919 35:05 mañana nuevo horario siete menos cinco en el Camp Nou el Barça empieza su grupo no es un grupo fácil ante el PSV holandés el entrenador del PSV Els Van Bommel que fuera jugador del Barcelona durante mucho tiempo y al que hoy algún compañero en la rueda de prensa previa al partido ha querido recordarle aquella final del Mundial ante Holanda donde Van Bommel que luego fue compañero de Andrés Iniesta Le Le calentó calentó porque Van Bommel de los que repartía ahí no precisamente Chrome

Voz 39 35:38 pero claro no le gustaba

Voz 0919 35:39 a la pregunta

Voz 7 35:40 para neón Ziama con Andrés Iniesta después de la final del Mundial de dos mil diez dijo que le había llevado al límite por futbolísticamente Si alguna vez llegase a hablar si hubo una reconciliación paradas patadas sí que que que le lleva hasta el límite sí

Voz 37 36:00 patadas llamen loco quieras nosotros no hablamos de un poquito de dos mil diez increíble mañana jugamos contra la primero Tomeo tiro de Champions en dos mil dieciocho dos mil diecinueve la acento Vangal a Van Gaal

Voz 0919 36:25 más de Van Bommel y sobre todo más de Valverde en esta previa de la Champions como está el Barça para mañana pero bueno

Voz 0017 36:32 hola Gallego qué tal buenas tardes pues a esta hora pendientes de la convocatoria que va a dar Valverde después del entrenamiento del Barça se espera a la vuelta de Artur podría entrar Denis Suárez que ya tiene el alta tendrá que descartar el entrenador del Barça a dos jugadores más más allá de Malcolm Samper que siguen lesionados de Carles Peña ha dicho Valverde que están con muchas ganas de Champions que el batacazo en Roma del año pasado no le añade presión vea Albets al vestuario dice muy motivado con nuevas ilusiones y uno de los que tiene más ganas de jugar es Coutinho que debutará mañana en Champions con el Barça no pudo hacerlo en la última edición porque ya había jugado con el Liverpool y mañana será titular tras descansar en Anoeta así explica el brasileño sus sensaciones antes de este partido frente al PSV Eindhoven

Voz 40 37:15 Arganda de llegan a esta competición siempre es muy muy alza o todos los equipos que participan poco podal grandiosa del torneo cuando hace poco el Yaris tiempo que que el Barça gana entonces

Voz 25 37:29 antes tenemos

Voz 40 37:32 los jugadores el club a los aficionados grandes ganas de ganar

Voz 0017 37:37 protagonista Coutinho en el Barça y en el PSV aparte de Van Bommel ha hablado también el Chucky Lozano el mexicano es la estrella del equipo holandés y ha dicho públicamente que su representante le habló de un interés del Barça en el verano y que su sueño sería jugar algún día en el Camp Nou

Voz 1667 37:54 lo ha dicho además con su entrenador con Marbán

Voz 0017 37:56 a mi lado que le ha mirado y ha sonreído y ha sido uno de los momentos curiosos de la rueda de prensa

Voz 0919 38:01 vendo recordemos que el Barça está con el PSV con el Inter Icon el tótem han es un grupo donde no puedes tener despistes y no sé si el Barça está para despiste porque en la Liga está dejando dudas a pesar de que lo ha ganado todo cómo ves el debut Jordi Martí buenas tardes

Voz 37 38:16 buenas tardes pues en efecto el Barça dejó dudas en Anoeta jugando como jugó en Anoeta no ganará la Liga el ex salvó

Voz 0985 38:24 Jesús Ter Stegen la pizarra Rulli echó una mano pero nada mejor como tú dices que la Champions para recuperar sensaciones once de gala contra Van Bommel e iniciar una andadura para acreditar tu condición de favorito con una asignatura pendiente Jesús Roma la debacle porque cree Valverde está convencido Valverde que el Barça no llegó bien físicamente a Roma de ahí la catástrofe si los nuevos fichajes son utilizados servirán para llegar con más gasolina en el tramo definitivo

Voz 0919 38:54 a ver cómo empieza mañana al Barça de haber cómo empieza mañana el Atlético de Madrid en Mónaco partido que se juega a las nueve el Atlético que no ha empezado bien la Liga ileso seguramente que se habla en la previa Pedro Fullana buenas tardes

Voz 25 39:05 qué tal muy buenas evidentemente se habla mucho de ese inicio irregular del Atlético de Madrid en la Liga con una victoria dos empates y una derrota sólo vale ganar el primer partido de la Liga de Campeones para evitar que se pueda producir lo de la pasada temporada ante el cara baje quedar eliminados en la fase de grupos de voz importante aquí en Mónaco en Montecarlo paso a paso nadie quiere pensar en la final del metropolitano y sobre todo Simeone lo tiene muy claro lo del año pasado tiene que servir para aprender

Voz 0501 39:32 el lógico que a partir de que la final de la Champions sea tu casa el periodismo se genere este tipo de situaciones pero no sabemos que para llegar a ese lugar queda un montón por competir venimos de una experiencia muy dura de la temporada pasada donde quedamos afuera y no tenemos espacio ni ni posibilidad de esa pensar más allá de del partido con el Mónaco

Voz 25 39:52 puede haber algunos cambios mañana vuelve Lucas que podrá ser titular dudar de si tomas va a entrar para reforzar la medular son baja Vitolo Arias Savic Ical y ya hay veintiún futbolistas convocados entre ellos cinco jugadores del filial muchas críticas por este arranque de temporada Coque dice que las entiende porque hay muchas expectativas depositadas en este equipo

Voz 0894 40:15 te diga pues bueno no hemos tenido por decirlo así la fortuna de de sacar sacarlo puntos que queríamos Hakkari al final por una parte entiende las críticas no

Voz 0919 40:23 pero vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho

Voz 0894 40:26 tenemos un partido de la Champions que vamos a iniciar aquí en Mónaco y queremos sacar lo mejor de cada jugador para para poder ganar el partido

Voz 0919 40:33 el Atlético de Madrid que no puede permitir que le pase lo de la pasada temporada cuando cayó eliminado en este grupo inicial sus rivales son el Mónaco de Brujas y el Borussia Dortmund hay que empezar a hacerlo bien porque la cosa empezado con dudas bobo el otro día pitos en el Metropolitano alguno para Simeone Miguel Martín Talavera se ha identificado ya esos señores que pitaron el Cholo Simeone se les ha pedido a la documentación buenas tardes

Voz 37 40:58 qué tal buenas tardes pues a esta tarde en Mónaco no no sabe nada

Voz 1576 41:02 a este respecto a lo que está claro es que es una mochila muy pesada primero la del mal arranque liguero que es indudable cinco puntos de doce gallego es muy poco va independientemente de la circunstancia del partido donde me de chistes más y sobre todo qué vienes con un peso más en la mochila que es el batacazo que te pegas de la pasada temporada donde evidentemente un auténtico fracaso sin paliativos fuera en un grupo donde estaba el Caravaca no ser capaz de ganar ninguno de los dos partidos con esa mochila más la presión de jugar la final metropolitano es a lo que se enfrenta el equipo de Simeone que es verdad que tiene ausencias que es verdad que viene con solo

Voz 0919 41:36 hasta seis jugadores de la primera plantilla

Voz 1576 41:39 pero que no le puede valer por como excusa para mañana no sacar un buen resultado que el empiece a el camino en esta fase de grupos

Voz 0919 41:46 claro que sí crecía en algunos que sí les habían detenido a los que les estaban interrogando metropolitano que nombre que no todos Gándara bueno vamos con los rivales el el Mónaco empezamos por el Mónaco Bruno Le Maire el Mónaco al que en tres años le han quitado el equipazo que tenía ahora mismo es un equipo de retales

Voz 0301 42:04 hola Gallego muy buenas pues sí seis de los once titulares que jugaban hace un par de años y que llegaron hasta las semifinales ya no están empezando por Mbappé Bernardo Silva y compañía se va a Mendi niño al al final medio medio equipo jugadores importantísimos se han ido

Voz 18 42:21 lo han renovado con cada nueva de jugadores

Voz 0301 42:24 muy muy jóvenes sólo queda de aquel equipo practicamente Falcao como referente en ataque hay jugadores jóvenes interesantes como Ronnie Lopes como Thielemann pero van a tener incluso bajas importantes para mañana no van a estar voló Bin es el fichaje estrella de este pasado verano y Llovet dice el ex del Sevilla que también por lesión se va a perder el partido

Voz 0919 42:40 pese se está paseando en Holanda esta jornada ha vuelto a golearme parece que siente cero pero en el Elkann Noble tiene que venir

Voz 0301 42:47 no sí es un rival bastante inferior al al Barcelona Irving Lozano ya le vimos eh hacerlo realmente bien con México en el Mundial jugador rapidísimo para atacar la defensa de los jugadores del Barça puede ser bastante peligroso es un equipo rocoso no tan de estilo holandés como el Ajax y que eso sí es bueno a balón parado pero el Barça es muy favorito para el partido

Voz 0919 43:05 ya te pregunto por los otros dos rivales bueno la Juventus que es el rival del Valencia horas estaremos en Valencia para preguntarle a Pedro Morata cómo está el equipo de Marcelino que no ha empezado demasiado bien la llueve viene con Cristiano enchufado y es la gran favorita este grupo un difícil rival para empezar

Voz 0301 43:19 si además viene con la Champions está entre ceja y ceja es el gran objetivo de esta temporada lo demuestran en los fichajes que ha hecho el tipo de fichajes pecho la Juventus este verano no sólo con Cristiano Ronaldo también es un jugador veterano no les firman para que sea el centrar en los próximos años sino para intentar ganar la Champions esta temporada veremos si hay novedad pero ayer jugó la Juventus con Viva la prácticamente de engancho de falso nueve con Cristiano caído al Izquierda imán Djukic algo caído a la derecha funcionó bastante bien y yo creo que podría repetir esa delantera Allegri de cara al miércoles y él

Voz 0919 43:50 vale el Madrid será la Roma ganar el pregunto Javier Herráez cómo está el equipo de Lopetegui la Roma que ha empatado este fin de semana no está como terminó el año pasado no todo

Voz 0301 43:58 mal sólo cinco punto está a siete de la Juve precisamente de lo otro rival de los españoles han perdido jugadores muy importantes como Allison el portero Struth Manning Golán que le daban carácter ahí a ese centro del campo es verdad que sigue gente importante como checo der el turco que puede hacer bastante daño por la banda de Marcelo pero es un equipo todavía en construcción que no está ni mucho menos al nivel que he leído

Voz 0919 44:21 pues el año pasado en gracias Bruno quince minutos para las nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 2 44:27 llega hasta arte llegas tarde las veces que digo esto cuando me comentan que pueda tener el mejor seguro de coche un precio

