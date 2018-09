Hora 25 (17/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en los próximos minutos vamos a analizar el estado de la universidad con tres rectores desde hace años hay una reforma pendiente de la que se ha hablado en la reunión convocada esta tarde con el ministro encargado de este tema El ministro Pedro Duque hablaremos de los controles de la vigilancia a la que están sometidos los distintos departamentos como se hace o quién lo hace para evitar situaciones de posibles irregularidades como las de la Rey Juan Carlos es uno de los temas de este lunes que ahora repasamos con Esther Bazán buenas noches buenas noches hora y media de reunión para computar mesas de trabajo y hablar de los másteres pero fuera de esa cita en los pasillos a pregunta de los periodistas entre ellos nuestra compañera Adela Molina

Voz 0011 01:01 buenos políticos en la reunión sin embargo no se ha hablado de los másteres ni de la calidad de las tesis doctorales sino que se ha cortado la constitución de tres mesas de trabajo en las que tratar temas pendientes desde hace años el estatuto del docente universitario la internacionalización y la ordenación de las enseñanzas oficiales sí que ha habido declaraciones sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos en los pasillos antes del encuentro a preguntas de los periodistas también en la Asamblea que han mantenido los rectores previa al Consejo de la que ha salido un comunicado consensuado en defensa del sistema universitario en España

Voz 0194 01:35 sí ha hablado de su máster Pablo Casado bueno de lo suyo exactamente no porque repite lo que ya sabemos el líder del PP mira a quién está enfrente nuestra compañera María Jesús Güemes está en un acto en Madrid con el líder del PP y nos acaba de mandar esta declaración

Voz 6 01:47 pues sinceramente lo que nosotros estamos haciendo es mi caso por lo menos dar absoluta transparencia hice me permite Santiago darle la importancia que tiene porque me da la sensación y algunos ya llevamos hablando mucho tiempo que estas cortinas de humo al final lo que pretenden ocultar solas Ben Wolfe las vergüenzas en los que verdaderamente debería estar gestionando un gobierno o en la alternativa que tendrá que está proponiendo un partido de la oposición

Voz 0194 02:15 de la Universidad hablamos enseguida y a partir de las diez en la crónica política desastre del anuncio del presidente del Gobierno sobre los afloran ha anunciado una reforma de la Constitución para su supresión en aquellos casos ajenos al ejercicio del cargo no sólo para los políticos sino que tiene intención y eso lo hemos conocido ahora hace unos minutos de precisar otros casos cuáles son Inma Carretero buenas noches

Voz 0011 02:34 buenas noches por un lado el Gobierno plantea la reforma constitucional para los políticos limitando el aforamiento a los casos en los que sean imputados en el ejercicio estricto de su cargo y ahora La Moncloa abre también la puerta a la modificación de otras leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisar el alcance del aforamiento de jueces fiscales Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas hay fuentes del Gobierno que explican a la Cadena Ser que por ejemplo en el caso de los jueces la mayoría tiene un aforamiento

Voz 8 02:59 en el ejercicio de su cargo y por ello en la Praza

Voz 0011 03:02 en apenas afectaría esta reforma no dan plazo para la modificación de las leyes orgánicas en el caso de la reforma constitucional hablan de sesenta días

Voz 0194 03:10 un acuerdo entre Rusia Turquía paraliza la anunciada ofensiva contra la provincia de Idlib en Siria Putin y Erdogan quieren crear una zona desmilitarizada que evitará la ofensiva de las tropas gubernamentales sirias y que patrullarán policía rusas turcas información para la SER desde la zona de holandés

Voz 9 03:25 zona tendrá entre quince y veinte kilómetros de ancho y entrará en vigor el quince de octubre según explicó Putin en rueda de prensa con su homólogo turco tras su reunión para esta fecha todos los combatientes radicales del Deep deberían salir de esta área situada en el límite entre la provincia rebelde y el resto del país además todas las fuerzas de oposición entregarán su armamento pesado así como tanques y sistema de cohetes desde el diez de octubre satisfaciendo así una inquietud del Gobierno del presidente sirio Bachar Al Asad por su parte Erdogan aseguró que tropas turcas y rusas llevaran a cabo patrullas coordinadas en la zona desmilitarizada según explicó el ministro de Defensa ruso con este acuerdo se evitará por el momento ningún ataque gubernamental contra la provincia rebelde una ofensiva que hasta ahora se suponía inminente y que ponía en riesgo la vida de casi tres millones de civiles que habitan

Voz 0194 04:07 en la región ahora vamos con todo pero nos queda la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buena noche

Voz 10 04:13 Iberia te propone una escapada la aerolínea te lleva a Santander desde sólo catorce euros el trayecto además de naturaleza gastronomía ahora tienes montones de opciones culturales

Voz 4 04:23 como por ejemplo visitar el centro por vive

Voz 10 04:26 día ofrece precisamente descuentos para visitar sus exposiciones entra en la sección de ferias y congresos en iberia punto com para conseguirlo

Voz 0194 07:16 el ruido no suele ayudar al sano ejercicio de pensar las luchas partidistas tampoco el lío de los másteres ha tenido mucho de todo esto con el añadido de que en muchos casos se ha preferido apuntar a la universidad como responsable final para defenderse o incluso para atacar al rival político

Voz 6 07:32 la universidad tiene una enfermedad que se llama Action

Voz 0194 07:35 el mismo que se llama amiguismo acuda

Voz 4 07:37 imputable a mí sino en todo caso la universidad y a los profesores

Voz 15 07:41 tres proponer de escolarizar por completo las universidades

Voz 16 07:44 públicas de políticos enchufados de personas que pretende

Voz 15 07:46 en aprovecharse de ella todo lo que pudiera

Voz 7 07:49 incondicionales ello no acusa a nadie haber sucedido en la universidad

Voz 8 07:54 no soy una rasposa los detalles propia universidad

Voz 17 07:58 quién los tiene que dar yo creo que la Universidad ahí tiene un reto muy importante

Voz 18 08:03 estoy credibilidad de cara también al futuro

Voz 4 08:06 no podemos pretender es que en este país tengamos a políticos que les regalan tienen privilegios entraban van a ser aquel tienen trato de favor mientras las familias y los estudiantes hacen mejor

Voz 0194 08:16 Pedro qué ministro de Ciencia Innovación y Universidades se ha reunido esta tarde por primera vez con los rectores en el Consejo de Universidades ya hemos escuchado que no han hablado del asunto de los másteres pero el ministro sí ha tenido que responder a la prensa

Voz 4 08:27 bueno el sistema hemos visto que sí que funciona sobre el sistema de certificación de de los títulos al final todo esto en unos casos puntuales dentro del Instituto un instinto muy concreto unos pocas personas de cuarenta y dos mil alumnos bastante entrada que sean más eficientes pero vamos que que no es por reaccionar algún pequeño a una a un caso que simplemente es muy mediático pero carrera dudando

Voz 0194 09:06 a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas tampoco le ha sido posible permanecer al margen y hecho público un comunicado de que cero puntos primero los rectores defienden que España tiene en este momento el mejor sistema universitario a lo largo de su historia segundo el record los rectores recuerdan los esfuerzos solidarios de la Universidad durante años de crisis profundos recortes de recursos de financiación y recursos humanos tercero sostienen los rectores que las universidades cumplen todos los requisitos que solicita el Estado respecto a sus titulaciones y que seguirán mejorando sus procedimientos internos y cuarto los rectores rechazando rotundamente que se utilice a la universidad como arma arrojadiza en la contienda política Roberto Fernández presidente de la Conferencia de Rectores

Voz 19 09:48 el hecho de que haya un caso en un instituto que además está su You dice en ningún caso se puede extrapolar al funcionamiento del conjunto de la unidad española que ha conseguido estar entre los diez sistemas de Ciencia e Investigación más importantes del mundo que ha progresado notablemente su excelencia económica es el sobrevivencia académica en su prestigio internacional en absoluto un caso puede mancillar el prestigio de una universidad que tiene hoy debería ser orgullo de todos los españoles

Voz 0194 10:20 pues hemos sentado en la mesa a Carlos Andradas que rector de la Universidad Complutense muy buenas noches muy buenas el que salvo en García rector de la Universidad de la Universitat de Barcelona muy buenas noches ya Vicente Guzmán rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla buenas noches vagando

Voz 16 10:34 antes de hablar de del pacto de Estado que recala

Voz 0194 10:36 van a los políticos para elaborar esa nueva ley de Universidades con todo lo que se ha dicho con tu lo que llevamos escuchado estos últimos días como comencemos el punto a los trece como comencemos a la sociedad que sólo estamos ante casos muy concretos localizados

Voz 18 10:51 los bueno en ese sentido los menos yo creo que tienen que ayudarnos en los números no engañan que el sistema universitario español tiene ahora mismo un millón y medio de estudiantes cien mil profesores de los casos de los que estamos hablando se cuentan con los dedos de una mano yo creo que eso debería ya de ser suficiente para ver que estamos ante una situación muy puntual y muy extraña

Voz 0194 11:19 en el área rival

Voz 16 11:20 bueno por ejemplo Universidad cada año damos el título doctora en mil a mil alumnos autónoma otros mil la Complutense algo parecido son miles y miles en el caso de doctorado no miles y miles estudiantes de chicos y chicas que obtiene el título de doctor cae una tesis cubrieron la tesis o un título de máster con problemas es una anécdota en ella dan sentido grave caso muy residual Vicente

Voz 20 11:50 yo creo que aquí lo importante es transmitir a la gente que las universidades tenemos unos filtros y unos procedimientos que garantizan que las reglas de juego para la obtención de títulos siguen que por lo tanto los casos que pueden salir que son muy mediático de que tiene una gran repercusión son pocos pero que además el sistema universitario tiene una capacidad de atracción

Voz 21 12:18 de personas

Voz 20 12:20 en un título de posgrado máster que el número de estudiantes e incrementan los últimos años y que estos egresado cuando salen subtítulos tienen un valor para las empresas tienen un valor para la distracciones tienen un valor para la sociedad no se aprecian por ha repasado por la Universidad noquear al revés pasar la Universidad de convenir Benito que se computan entonces esto es son casos puntuales de la sociedad tiene que entender que la Universidad hacer todo lo posible para que su título obtengan la máxima calidad posible

Voz 0194 12:48 y estos mecanismos son suficientes estos mecanismos de control porque he visto lo que ha pasado en la Rey Juan Carlos está claro que han fallado los mecanismos de control de una universidad Johnson estos mecanismos de control son suficientes o a raíz de lo que ha pasado las universidades pueden plantearse que a lo mejor hay que reforzar esos Mecano

Voz 16 13:05 vamos a ver los mecanismos yo creo que son suficientes de control por tanto cada universidad yo no sé exactamente de la Rey Juan Carlos y que mecanismos tiene pero estamos en continua revisión por ejemplo en minuciosidad este año ya sea en el campus virtual que es este espacio en la nube donde los alumnos los profesores interactúan donde los alumnos eh cargan los trabajos finales de grado de máster tenemos herramientas anti plagio bueno esto lo hemos empezado lo hicimos como prueba piloto años sistemático con lo cual lo que vamos haciendo adaptando las medidas de seguridad a los cambios tecnológicos y cambios sociales yo creo que hay suficientes controles en la en la universidad por eso el K los casos de lo que estamos hablando son casos muy residuales mi anecdóticos graves pero muy minoritarios

Voz 0194 14:00 de todo caros de todo lo que se ha dicho estos días en la universidad porque los políticos han señalado la universidad para exculparse además la Universidad genérico e para exculparse de de sus responsabilidades en las presuntas irregularidades de todo lo que se ha dicho que es lo que más ha molestado a los rectores

Voz 18 14:14 bueno yo creo que lo que más ha molestado es Har esa sombra de duda sobre la profesionalidad precisamente de todo el colectivo universitaria porque creemos que es injusta yo personalmente creo que es injusta la universidad a lo largo de estos cuarenta años no cuando le decía el comunicado de los rectores que estábamos en el mejor sistema universitario que hemos tenido todo pues es que se ha hecho un esfuerzo muy considerable por a pasar de un sistema que éste sí que era un sistema verdad absolutamente opaco hoy cerca de dos etcétera a una mediante sucesivas leyes aun sistema que es comparable al de la mayoría de los países europeos con una calidad muy similar y en ese sentido yo creo que lo que nos duele es que por unos casos que desde luego hay que erradicar hay que hay que cortar y que se va aprendiendo como decía Joan pues de la experiencia el que efectivamente hay que poner un sistema adicional de que te indique cuando hay casos que se desvían de la media cuando hay un determinado numero no de aprobados que supera no sé cuántos simplemente por tener un control adicional

Voz 22 15:30 pero que el que por unos casos eh

Voz 18 15:35 puntuales como decíamos y uno mira los números globales se cuestione todo un sistema yo creo que esto es un poco lo que realmente duele duele yo diría no tanto por los profesionales los profesores el personal administra cien y servicios sino por lo que se devalúa la institución no puede llegar al al Barça en la institución es una institución quien sí ha sido muy importante en el pasado yo creo que todavía lo tiene que ser más en el futuro porque la sociedad va a una sociedad basada en el conocimiento donde tener necesitamos jóvenes y ciudadanos formados en la en ciencia con conocimientos en matemáticas en conocimientos en tecnología con conocimientos en cómo crear y resolver problemas en ese sentido yo creo que no nos pongamos en duda el sistema por algo que lo que tiene que ayudaron a estar donde hay algún punto débil corregirlo y seguir

Voz 16 16:38 a ver si me permiten un ejemplo estamos de acuerdo que el sistema sanitario español es de los mejores del mundo los médicos que hacen que ese sistema sanitario sea excelente donde han salido de las universidades hospitales universitarios lo cual son egresados de las universidades que son médicos excelentes de ídem buena sanidad lo mismo ingenierías etc etc de la química a subido la Universidad muy bueno podría ser mejor proponer en la sanidad es un ejemplo Vicente

Voz 20 17:08 sí sí me permitir a mí lo que me me fastidia más profundamente de todo esto es que

Voz 21 17:14 es triste que

Voz 20 17:16 en este campo de batalla que los políticos han hecho de la Universidad Setién acordando de la universidad para estas cosas se para echar culpas hecha al culpa generalizado horas después no se acuerden de la universidad cuando hay que invertir en Imaz de maíz Nos acuerden se da cuando hay problemas de René de relevo generacional el profesorado los acuerden de será cuando hay que hacer una inversión de financiación importante para que estemos en la media de los países de la OCDE entonces la universidad no existe ya no tiene importancia o estaba oculta pero me han facturado el que a mí personalmente como recto no me duele que que seamos objeto de comentario de que tengo en boca de todo el mundo por cosas negativas tiques acuerden los políticos de nosotros cosa negativa himnos acuerden para hacer una universidad cada vez mejor son me ha fastidiado mucho

Voz 0194 18:04 ahora Araitz preguntaré por los problemas enumeraba hay algunos Vicente por los problemas de la universidad pero antes quiero que escuchen la declaración ante la juez María Dolores Cancio que es una de las discípula del catedrático Enrique Álvarez Conde responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan

Voz 8 18:18 los creen ustedes que doña Alicia habría tenido posibilidad de negarse a hacer algo que Donosti que le dijera

Voz 4 18:29 lo lo que entendíamos y lo que estaba en ese grupo de trabajo y que era nuestro jefe los jarreros amigos y otras dos navíos podría ser ese es una con mucho carácter

Voz 0194 18:44 Carles promoción a cambio de lealtad también eso es un hecho aislado o es algo que podemos encontrar en las universidades

Voz 18 18:52 bueno quizá ese fenómeno todavía todavía pueda hacer un poquito más general pero afortunadamente también cada vez menos hay cada vez menos porque esto es algo que yo creo que todos los rectores repetimos una y otra vez porque el el problema en este caso viene de entornos excesivamente cerrados donde efectivamente hay una persona que es la que parece que no tiene un otro primus inter pares y por lo tanto puede ejercer digamos una autoridad si se quiere desmedida si realmente vamos como es la tendencia ahora mismo a crear institutos amplios interdisciplinares departamentos amplios donde ese fenómeno ya de por sí no puede existir muchos de estos problemas desde luego

Voz 16 19:41 en Feria Valencia te llevadero a un reducto de lo que antes llamábamos la cátedra no es catedrático no de que todavía queda un reducto de estos yo no conozco pero pero alguno debe quedar alguno debe como como las meigas no el el esto

Voz 1 19:59 recuerdo al Cátedra la cátedra no

Voz 16 20:01 pero lo que decía Carlos tiene razón es decir departamentos muy amplios muy horizontales no iba por áreas áreas de conocimiento no eres de conocimiento donde el valor es objetivo ahí reedición internacionales es ahora hay unos cuarteles de revistas es sabe

Voz 23 20:19 muy ir yo

Voz 16 20:22 a ver no se ejerce de esta manera sino el poder o la o la categoría personal se mide en las publicaciones no a nivel internacional son sistemas de española actualmente es muy abierta sino

Voz 23 20:35 de por tanto de un nivel muy alto mi universal

Voz 16 20:39 por ejemplo el último ranking de Shanghai este agosto se quedó en el ciento cincuenta y dos del mundo en el que vivían subiremos entre las ciento cincuenta primeras de la primicia pero esto solamente eso solamente se consigue con altísima calidad sistemas abiertos a nivel internacional no con cátedras como antes no

Voz 0194 20:59 reconoce que esto de las cátedras y las capillas en la universidad

Voz 20 21:03 no yo creo que que que es existe siguen existiendo e indicar llamó más sino reconociera ambos no porque tenemos que enfrentar esos problemas que son problemas que afectan internamente de la Universidad de esconder la cabeza debajo del ala no ayuda lo que hay que hacer es eh enfrentarlo si es cierto yo coincido con lo que han dicho y donde los colegas que con el tiempo se va pareciendo que que eso nos corralito disminuye incluyen por dos razones primero porque la gente joven viene formada educada en unas maneras diferentes de las antiguas cátedras por decirlo de una manera sí general si esas nueva formación esa nueva prespectivas está diciendo esa nueva interés por publicar las garantías de calidad el currículum que tienen que hacer todo eso es una buena vacuna para esas a eso corralito esa cátedra antiguas ir segundo factor es que las universidades tienen una responsabilidad que yo creo que estamos cumpliendo todas en que a través de los protocolos que hemos aprobado de prevención del acoso laboral pues que cualquier caso que se pueda dar sí que sí ponga un desmedido y un injusto abuso por parte de un un catedrático antiguo entrecomilla sobre la gente que tiene alrededor pues que esos casos se puedan denunciar se puedan investigar y sancionar estos dos factores yo creo que poco a poco van haciendo que la Universidad vaya desapareciendo de ese concepto de cátedra antigua pero todavía hay que reconocer que algún resto queda

Voz 0194 22:38 un otra cosa porque se enfadan los rectores y con motivo hay con razón cuando dicen es que los políticos utilizan la universidad como arma política lo hemos visto estos últimos días pero está politizada la Universidad de algunas facultades lo digo pero por ejemplo de la Complutense nace podemos el germen de Podemos es un departamento de la Universidad Complutense políticas esto también es un hecho aislado o es habitual está politizada la Universidad yo creo que

Voz 18 23:03 a qué politizado en el sentido de que esté alineada con una fuerza política no yo creo que no y el fenómeno de Podemos que a mí me preguntan mucho por él yo siempre contesto de la misma manera no es bueno sin la facultad de Químicas la facultad de Química hubiera transferido a la empresa o a la sociedad a una tecnología todo el mundo estaría feliz pensaría que es lo razonable bueno pues nuestra Facultad de Ciencias Políticas ha transferido a la sociedad una formación política la formación política que ya camina independientemente otra cosa es que esa formación política quisiera usar la Universidad para en fin pero no se han independizado funcionan como un partido político y nosotros estamos en ese sentido orgullosos satisfechos de haber producido una formación política que enriquezca el panorama político español lo que sí se refiera politizado en el sentido de que digamos hay nos movemos las plazas se adjudican

Voz 16 24:03 por consignas políticas rotundamente no no no más alegando son no los profesor aniversarios como todos los ciudadanos aún mayorías tan politizado en el sentido que tienen opiniones políticas otros no como la sociedad no en la única tenemos todos los colores de extrema derecha extrema izquierda superior nacionalistas y no nacionalistas que quiera lo que quiera ateos creyentes de misa diaria eh es como sociedad con pero politizado en el sentido de que sea lo que mueve a dar plazas esto no esto no absolutamente no

Voz 0194 24:42 Vicente también ratifica esto Molina yo no creo

Voz 20 24:44 en la universidad como acaba de decir puede están todas las tendencias reflejadas y lo que sí es cierto es verdad es que hay alguna tendencia algunos profesores y estudiantes también de que son más activos que hacen notar más que tienen una mayor la capacidad de proxenetismo y eso puede llevar a alguien ha identificado una universidad como una determinada tendencia política pero que a nosotros lo que nos corresponde respetar la actividad de cada uno dentro de la universidad no no podemos frenar a nadie ni tampoco alentaran a nadie que lo haga pero sí es verdad que hay determinados día Maqueda que se nota con determinados elementos de identificación que incluso en yo diría más hacia la izquierda en general que son más activos y eso pues pues hace que que que con perdón caigan más ruido y que parece que se identifica donde se da con determinadas tendencias políticas en la universidad de hecho de momento están todos representados otra cosa es que aún no ha sean más activos que otros no pero yo como rector en los seis años y medio que llevo recibido nunca jamás ninguna presión para que una plaza o algo una o sea a favor de un candidato determinado o una filiación política determinada yo sólo digo Honda total tranquilidad de que estoy diciendo una verdad

Voz 0194 25:58 Joan reivindicaba antes Vicente no decía todo el mundo ha puesto los ojos en la universidad cuando tenemos problemas nadie pone los ojos en la universidad sobre todo la clase política cara los apuesto por un tema en concreto pero que en el día a día de la universidad los problemas que tiene la Universidad no separa cuáles son estos problemas usted hubiera decir deje de hablar de másteres en cambio hable de esto de esos

Voz 16 26:17 yo particularmente Carlos Roberto y muchos rectores hemos dicho varias veces que era universal no estaba en la agenda política ni en el Gobierno central ni la el Gobierno de Cataluña porque estoy zona cuando no estaba quiere decir que para ellos no existía tenemos problemas muy graves unos el de financiación esto es evidente pero el problema más grave no es yo creo pero también el de financiación pero el relevo generacional formar un profesor universitario senior tardamos entre diez y quince años ya estamos perdiendo el tren porque por ejemplo los números que ellos se Universidad está donde está gracias a que tenemos profesores e investigadores que están en el top uno por ciento del mundo aquí decía el noventa y nueve por ciento de sus colegas mundiales publica menos que ellos pero esos esos profesores están a punto de jubilarse cuando Dios marchen que pasará podemos caer en picado pero no saben de Barcelona todo sistema español tenemos vicerrector el relevo generacional es clave es clave decíamos gente joven la gente joven es la que la que la que cambia las ideas que siempre siempre cambia el conocimiento siempre recito que hace cien años un joven de veinticinco años llama Albert Einstein cambió radicalmente nuestra concepción del espacio el tiempo es la gente joven la que tiene ideas locas ideas frikis que son las que evolucionan el el conocimiento y esto es lo que no está entrando en la universidad estos años por culpa de la crisis etcétera Esto es lo que necesitamos que entre gente joven la mejor el mejor talento no solamente español sino también internacional Carlos

Voz 18 27:54 sí yo coincido mucho además este es un problema yo creo que tenemos voy en común y la Universidad de Barcelona sea Complutense porque tenemos similitudes en cuanto a la estructura la Historia etc quizá incluso en la Universidad Complutense va a un poquitín más adelantada en el tiempo en este fenómeno que la Universidad de Barcelona y efectivamente nosotros lo que hemos visto en estos seis últimos años es que está viviendo una cantidad de jubilaciones tremendas precisamente ha coincidido con el periodo de la crisis donde desean toda una serie de medidas que directamente han impedido han impedido el relevo en la universidad porque me por ley era imposible y todo eso es lo que está ahora mismo creando problema estructural también a la universidad que esperemos que efectivamente podamos ir desatascar ídolo progresivamente

Voz 16 28:48 tenemos un veces rector una anécdota un vicerrector que es es físico de energías hice no sea que pasa como en la en cuanto es cielo debemos estrellas que están brillando prodigio están apagadas estamos viendo la luz que está llegando ya que el sistema español no soy una estrella que está pagada pero un dulce mucha estamos viviendo de la inversión masiva de los bancos ochentas y noventas cuando eso separe ya veremos cuánto tardamos en volver lo arrancado

Voz 0194 29:17 John para que los profesores vayan para que el talento vaya a la universidad habrá que pagarlo

Voz 16 29:21 no sí claro evidentemente

Voz 0194 29:23 un problema de precariedad con nuestros asesores universidades

Voz 16 29:26 la industria hablando solamente de asociados que también plazas de catedrático de titulares es decir hay plazas de titulares y catedráticos o agregados en el sistema catalán que a veces hablando con unos colegas franceses no tenemos plazas pero vuestro sueldo no es competitivo el año que viene tendrá perdón en toda la anécdota personal pero mi hijo año que viene tendrá la plaza en un instituto de física que de entrada programas que yo ahora con el con el complemento de de Drenthe rector ya está ya lo hemos dicho todo Carlos

Voz 18 29:59 no yo iba a apuntar también en

Voz 22 30:01 esta dirección en el sentido de que

Voz 18 30:04 incluso para esto que se nos critica mucho que es la falta de movilidad entre las universidades lo bueno es que para eso hay que también poner incentivos que el téngase en cuenta que el sueldo de un profesor de universidad está fijado y es el mismo esté en Barcelona esté en Murcia esté en Madrid o esté en cualquier otra ciudad española una vez que

Voz 22 30:27 que una persona tiene su familia tiene

Voz 18 30:31 se ha encontrado trabajo su cónyuge de entonces el desplazar todo eso por nada cocinaron para mantener esa

Voz 0194 30:40 esto me ver esto lamento lo mismo que tengo aquí

Voz 18 30:44 no funciona eso a nivel de dentro no silla uno se con ahora como hacía ahora Joan con fuera hay anécdotas también yo creo que todos tenemos de haber intentado traer digamos al ninguna persona de fuera y es que al final llega la Universidad de Copenhague una oferta el doble directamente el doble de la que oye lo siento mucho la verdad que me hubiera gustado mucho pero

Voz 16 31:13 pero entiendo Vicente sí

Voz 20 31:15 es lo que están diciendo mis compañeros tienen pues tienen mucha razón y además yo veo es poner cuatro puntos en los que que es necesario invertir en este mejor retribución del profesorado en qué profesorado tenga ese relevo generacional eh en fin entre otras cosas en habla hay cuatro puntos el primero cuando en dos mil doce comenzaron los recortes algunos dijimos que el draft la falta de inversión en investigación I más D más ahí iba a suponer un retraso de entre diez quince casi veinte años respecto a otros países de nuestro entorno y financiación de la investigación no se ha recuperado la investigación universidades públicas fundamental y hace avanzar mucho a la sociedad mucho más cera que la gente normal creer incluso eh me empecé a personas que investigan en medicina la investigación tras la activa hallazgos que hacen en la universidad tienen efecto en pacientes es fundamental recuperar es lo primero segundo estamos afrontando un reto de internacionalización brutal es tal manera que la la competencia bien entendida en mi caso ya no en la Universidad de Sevilla la Universidad de Córdoba o de Huelva o o la Universidad Complutense la Universidad de Barcelona es que es cuál que universidad del mundo a través de la digitalización de los contenidos de los cursos online que pueden ser más que pueden ser grados entonces para eso tengo que estar bien preparado bien pertrechado en esa situación Anunciación necesito medios necesito recurso necesito recursos humanos materiales un segundo lugar en tercer lugar está la renovación de los de la situaciones el mercado de trabajo está cambiando está cambiando Mecado productivo está cambiando la sociedad viendo todo por la efecto de la inteligencia artificial de Adierazi digitalización todo ese impacto que brutal la Universidad de tener vamos que tener medios tranquilidad y un marco estable para poder hacer la evolución de los títulos para afrontar todas estas necesidades en cuarto y último lugar la gran asignatura pendiente de universidad española es la adecuada conexión con su entorno productivo para hacer que la economía evolucione adecuadamente seamos capaces de crear más riqueza todo esto tiene que ver con lo que han dicho ente me compañeros sin asignar

Voz 16 33:24 los recursos no podemos hacer

Voz 20 33:26 adecuadamente la Universidad un gran motor de desarrollo de un país

Voz 0194 33:30 yo agradezco muchísimo los tres rectores que se han sentado en la mesa de Hora veinticinco Carlos Andradas García Vicente Guzmán para hablar de la universidad más allá de los másteres polémicos Si de las tesis muchísimas gracias

Voz 18 33:45 no yo decía que a mí

Voz 16 33:47 yo personalmente más que los políticos

Voz 18 33:49 lo que me interesa son los ciudadanos yo lo que querría es enviar un mensaje precisamente a todos los ciudadanos que además depositan su confianza enviando a los a sus hijos a las universidades es decir que afortunadamente las universidades españolas tenemos personas por ejemplo como el que ha descubierto el CRISPR o no algo que es ha revolucionado radicalmente el las terapias en medicina que han descubierto todos los yacimientos de Atapuerca y han dado vida a la ciudad de Burgos que hacen tecnología para el Grantecan el telescopio en Canarias podría poner docenas de ejemplar

Voz 0194 34:29 todo eso sale de la universidad lo agradezco muchísimo a los tres que se hayan sentado aquí para compartir los reales problemas de la Universidad muchísimas gracias gracias

Voz 0194 34:50 a Sada que es buenas noches Ángels buenas noches después de las universidades pero una cosa en estas dos semanas que llevamos de temporada Maese llamado viejo un montón de veces por debatir si me lo ha llamado todo lo llama por lo de la cara B que mucha gente notifique que llamamos a esto carabela

Voz 7 35:05 sí es aparte que hay detrás y me decías porque eres una bien

Voz 25 35:08 a que me estas porque es titulado así la

Voz 7 35:11 la Sección pues yo lo que creo Angels y es lo que te voy a pedir antes de que sigamos hablando es que tienes que rectificar por qué pues porque hoy nos vamos a dar cuenta de que rectificar sí que está muy bien que es bueno que hay que hacerlo que además significa estar aprendiendo así de pasó ya dejaste meter conmigo así que hoy

Voz 0194 35:30 rectificar en la sala

Voz 7 35:32 en estos cien días de Pedro Sánchez como presidente desde la oposición se han criticado varias varias ocasiones rectificaciones del Gobierno en cuanto al Impuesto del diésel en cuanto a la defensa de Llarena o en cuanto al futuro del Valle de los Caídos pero él mismo el presidente ayer en una entrevista en La Sexta dijo que eso no eran rectificaciones

Voz 4 35:52 yo si me permito una una una reflexión en relación con la cuestión de las rectificaciones Lumen me niego la mayor lo siento entonces la Marilyn es que el Gobierno tiene que estaba una rectificación de lo que la mantiene luego Leao le hago una reflexión y luego dentro de lo concreto el Gobierno tiene claras cuáles son las prioridades sus objetivos la regeneración la justicia social y la convivencia en Cataluña eso eso nuestros objetivos por tanto si los tenemos claros no nos despidamos de ellos rectificaciones no hay lo que puede haber

Voz 7 36:18 ah vale pues es lo que dice no son rectificaciones lo que puede haber ruido Press para que dije algo más

Voz 4 36:23 voy a cometer una disfunción árida nada tiene que ver con una rectificación

Voz 7 36:27 una disfunción Alida que no tiene nada que ver con una rectificación bonobos ahora lo vamos a lo han vivido como el concepto eh con nuevas significado

Voz 0194 36:35 la frase rectificar es de sabios era

Voz 7 36:38 sí sí es una frase de Alexander Pope Un poeta inglés del siglo XVIII que toda ella completa dice errar es de humanos perdonar es divino y rectificar es de sabios este hombre escribió muchas otras frases de este tipo hay otra por ejemplo que dice el hombre nunca debe avergonzarse de reconocer que se ha equivocado puesto que hacerlo corresponde a decir que hoy sabemos de lo que sabía

Voz 0194 37:00 de dónde viene el término rectificar rectificar viene del latín

Voz 7 37:02 el rectificar que es REC tus de recto el sufijo eficaz de facer de hacer sigue es hacer recto poner recto sería algo así como encauzar el rumbo en la RAE la primera acepciones reducir algo a la exactitud que debe tener pero es verdad que la cuarta acepciones modificar la propia opinión que sea expuesto

Voz 0194 37:22 antes os vamos a saludar a Ana Carrasco Condés filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches

Voz 1 37:30 muy buenas noches Sara queda quedamos con que rectificar es de sabios pero en la Historia de la Filosofía también

Voz 26 37:37 por supuesto errar equivocarse extra obviarse pero también estaba a tener en cuenta el objetivo al que quieres llegar es parte de la de la propia de la naturaleza humana no hecho fíjate cuando estábamos hablando de la verdad estáis hablando de Pou no errar es humano y rectificar es de sabios todas son afirmaciones que hablan de que el ser humano se equivoca precisamente es el filósofo o el sabio no es aquel que no se equivoca

Voz 0194 38:04 ojo no lo sepa todo lo grandezas

Voz 26 38:06 Arica en lo que hace con esa equivocación en lo que hace con el error que es el que acepta reconoce limitaciones sus límites en base a límites toma esa decisión sabe que puede perder el rumbo

Voz 1 38:21 pero Ana cuál es el elemento negativo

Voz 0194 38:24 te lo digo porque por ejemplo los políticos estos días estamos hablando mucho de Pedro Sánchez de las rectificaciones y lo estamos contando o lo estamos viendo analizando como algo negativo donde está el elemento negativo

Voz 26 38:35 pero que yo creo que ese trata sobre todo del miedo a que se ponga en duda si hay una calidad objetivos no todo la pregunta es cuando hablamos a rectificar lo que es que se rectifica tipificado con hasta torcido desde el o desviado no pero sé que ha estado salió desviado en función de un proyecto que se tiene claro pero entonces qué décimos tuviésemos que hasta afecto pensemos que está recto esto es una basura es muy fácil no tenemos que estar esto una línea línea que necesita para ser trazaba necesitan punto de partida de un punto final el el reconocer el error implica que te has equivocado de la historia en el trayecto de ahí que nos desviamos del camino que intentemos corregirlo en cambio cuando no se tiene un objetivo no hay punto final que en esa línea por eso vagabundo veamos elemento negativo que puede verse en esta rectificación expresamente eso que ante la falta de un objetivo claro que se quiera encubrir vagabundo veamos no queremos reconocer nuestra equivocación

Voz 0194 39:34 entonces ahí se confunde la rectificación podíamos llamar con improvisación

Voz 26 39:40 en muchos casos si como se toman decisiones de forma de forma rápida no el sabio como te decía antes es aquel que hacerte reconoce esos límites invitaciones tomó una dirección en base a eso puede sabio sopesa y además como sopesa tiene en cuenta el margen de error sabe que se va a equivocar eso el sabio que además estamos utilizando un poco es para el trayecto el rumbo el el vagabundo llegar es aquel que dirige o gobierna algo no lo lleva lo intenta llevar a buen puerto pues cuando hubo un marinero un capitán de barco intenta llevar son vacación a buen puerto saber que se puede encontrar con tormentas cambiar el rumbo para tratar de encontrar una salida

Voz 7 40:25 claro además por ejemplo Ana los avances

Voz 27 40:27 en ciencia por ejemplo los avances serán cuando uno

Voz 7 40:30 se equivoca nueva prueba error prueba error Polán horror

Voz 0194 40:33 claro

Voz 26 40:35 lo importante es sopesar calibrar en base a un proyecto más un proyecto que implica que nos que nos espera viajamos qué hicimos extravió encontramos un conocimiento encontramos lo inesperado una cosa que es importante tener en cuenta cuando hablamos de rectificación es que rectificación esto que quede meridianamente claro no es que es hacerlo Berizzo no es volver atrás como si nada hubiera pasado no es no es no es hacer como que que la decisión que yo tomé no no era la acertada sido rehacer lo hecho hace notar el error aceptarla sin las limitaciones darse cuenta de que está cerrando

Voz 1 41:15 pero pero pero por qué cuesta tan

Voz 0194 41:17 aceptar el error reconocerlo estos días también sólo estamos diciendo mucho si salieran los políticos y dijeran min nos hemos equivocado no era esto exactamente dónde íbamos es lo que queríamos por qué cuesta tanto

Voz 26 41:30 Amer en cuestión precisamente el objetivo final que tiene el político o el o el Kicker que se presenta como especialista en algo no porque cuando tú estás seguro del objetivo al que quiere llegar aceptas como ese margen

Voz 1 41:43 hay gente que te vas a equivocar nos ha dicho

Voz 26 41:46 el el el esto rectificar o equivocarse que tiene que ver con cómo se afronta la propia vida no les al estábamos dando de esta fase de de pugnas de errar es humano porque vivir conlleva una aceptación un atrevimiento y una responsabilidad esta responsabilidad tendremos a usted que ver con los políticos no la aceptación de que Rato es una posibilidad el atrevimiento el atrevimiento de saber que errar no sólo posible sino inevitable se lo vamos a equivocarnos la responsabilidad de reconocerlo y aprender de ello así que rectificar tener en cuenta que una sabiduría de vida implica aceptar atreverse responsabilizarse

Voz 1 42:25 ojalá esta noche nos estén escuchando muchos políticos Ana muchísimas gracias

Voz 26 42:29 a vosotros

Voz 0194 42:33 ahora parece que el verbo rectificar sobrevuela Moncloa porque Pedro Sánchez que la semana pasada me pidió que varios medios de comunicación rectificar harán las informaciones que habían publicado sobre su tesis

Voz 7 42:42 seis mandó un burofax a ABC al mundo ya Okdiario para que se retractara de sus acusaciones de plagio pero los tres medios dijeron que no lo iban a hacer la ministra portavoz Isabel Celaá lo anunciaba horas antes

Voz 28 42:54 aranés otros hemos pedido rectificación aún medio o en medio que no hemos mencionado

Voz 29 42:59 aún medio

Voz 28 43:00 que ha hablado de plagios una vez

Voz 0194 43:03 demostrado que no existen tales lo que le hemos pedido rectificaciones sobre la rectificación en los medios de comunicación exista una ley orgánica que regula este derecho es la ley orgánica de derechos

Voz 7 43:13 explicación dos barra mil novecientos ochenta y cuatro de veintiséis de marzo el artículo uno dice toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le saludan que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio el caso es que como titulaba Milagros Pérez Oliva periodista y tertuliana aquí en Hora Veinticinco las rectificaciones un derecho que no se ejerce los periodistas son muy reticentes a rectificar

Voz 1587 43:42 quiérase requieren nuestro caso que se demuestre que la información es falsa en basta con invocar que el periodista no ha corroborado no ha contrastado la información con todas las partes para que se pueda admitir el derecho de réplica pero los medios son muy reticentes de

Voz 7 43:59 sólo es cuesta muchísimo reconocer que se han equivocado y cuando lo hacen se ven obligados a rectificar lo hacen de una manera que ni siquiera parece que rectifican buscan mil subterfugios para corregir sin que padezca una rectificación añade milagros que el problema es que una vez producido el error el daño ya está hecho pero que haya algo aún todavía peores cuando los medios con informaciones falsas se dedican a hacer política claro esto complica mucho más las cosas porque si además de querer intervenir en política lo haces de manera torticera con falsedades la rectificación todavía es más difícil porque no van a reconocer nunca que son actores políticos y esto creo que está produciendo un gravísimo desprestigio del periodismo y es una de las causas de la crisis de credibilidad que tenemos en nuestro país

Voz 0194 44:48 claro ejemplo es lo que pasó los últimos días de la semana pasada mañana más harán si ya no me va a llamar viejo

Voz 1762 50:03 conocer un proyecto que busca hacer frente a un problema tan serio como son los incendios hizo lo hace aplicando la tecnología o mejor dicho las tecnologías porque ese sirven del wireless de la geolocalización del Internet de las cosas de la conectividad para pelear contra el fuego Carolina Vilas Héctor Gil fundadores de Titán Fair sexta en buenas noches hola

Voz 25 50:21 las noches buenas noches muchas gracias por darnos la oportunidad este sistema bueno pues somos el primer fabricante del sistema de monitorización de elementos de extinción es un sistema que está patentada a nivel europeo y estadounidense y consta de el primer mano inteligente wireless para la protección contra incendios un ATP que sirve para hacer el mantenimiento y la instalación de dicho sistema Software e con un plano interactivo que nos permite controlar las veinticuatro horas del día estos elementos de extinción que la historia

Voz 1762 50:54 vamos de productos uno para la industria otro para el hogar otro para vehículos estos dos últimos los los los lances el año que viene ya está en marcha el de las industrias describiendo un poco cómo funciona qué es lo que hace en lo que hace es en los sectores críticos en los que actualmente la protección contraincendios es

Voz 25 51:09 hombre revisa a una vez cada tres meses una vez al año incluso obligan a revisarlo mensualmente semanalmente nosotros conseguimos

Voz 7 51:18 monitorizar notó estos sistemas logra

Voz 25 51:21 ando saber el estado de los sistemas a tiempo real de forma que funcionan saber que funcionan correctamente en caso de que haya me encendió pues es conseguir que ese fuego se logre extinguir que funcione perfecto y que al final pues los

Voz 0194 51:37 más salvar vidas no

Voz 25 51:39 la actualmente lo que tenemos es que sigan fallando estos sistemas y gracias a Titán podríamos tenerlos controlados no las veinticuatro horas del día

Voz 0194 51:48 cómo ayudó a la tecnología mejorar la seguridad contra los incendios que aporta para mejorar lo que ya existe

Voz 29 51:53 si estamos en un sector maduro en el cual llevábamos bastantes años sin ningún tipo de de innovación y para nosotros ha sido un hito El poder meter todos esos tipos de sensores hay diferentes tipos como de gas sensores de líquido de movimiento el tema de comunicaciones y trabajamos con The a Radio en todas las franjas podemos salir con wifi hacernos GPRS todas las todas las conexiones que hoy en día existe el éxito granito era reducirlo a humano metro de cuatro centímetros de diámetro en el cual una pila puede durar hasta tres años hay mucha tecnología mucha innovación muchas horas de de ingeniería dentro de este proyecto vale porque al final una cosa es lo que ponemos en esa instalación pero lo que quiere el cliente es que se saqué del bolsillo un dispositivo de la cartera y pueda haber Suu su instalación a tiempo real en cualquier parte del mundo

Voz 0194 52:44 como avisa a vuestro servicio de que hay algo que va mal