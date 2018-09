Hora 25 (17/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:02 sí

Voz 4 00:14 la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Sánchez parece que quiere zanjar de una vez por todo

Voz 0194 00:21 las el asunto de su máster y que el debate vuelva a la política Moncloa había anunciado un anuncio sorpresa en el acto casi sorpresa convocado esta mañana para conmemorar los cien días de gobierno y el anuncio ha sido un cambio una reforma en la Constitución objetivos doble acabar con los aforamientos algo largamente reclamado por la ciudadanía hay algunos de los grupos de la oposición pero a la vez obligará a retratarse aquellos que le han estado lanzando todo tipo de acusaciones por su máster al PP porque con el máster de Pablo Casado investigador bajo sospecha le obliga a tomar partido por algo que se puede volver en su contra a ciudadanos que rompió con el PSOE en Andalucía precisamente por el incumplimiento del Gobierno de Susana Díaz acabar con los aforamientos pero que ha recibido el anuncio satisfacción y como no colgándose la medalla

Voz 4 01:05 por haberlo forzado dicen se adelanta al

Voz 0194 01:08 la moción que sobre el mismo tema llevaba Rivera mañana al Congreso y ya podemos que siempre ha condicionado una posible reforma de la Constitución a la celebración de un referéndum y tiene capacidad y escaños para forzarlo o impedir la reforma la reforma de la Constitución es siempre materia delicada pero proponer tocarla para acabar con lo que se considera uno de los privilegios de la clase política es devolver la pelota en los que la han situado en el tejado de Pedro Sánchez os devuelvo las acusaciones del máster envueltas en la reforma de la Constitución Illa veréis vosotros que hacéis buena estrategia presidente del Gobierno sobre la que suponemos habrá valora los escenarios que se abren a partir del anuncio porque a estas alturas imaginamos que Pedro Sánchez habrá entendido que no hay decisión política y anunció político sin consecuencias vamos saber hasta dónde nos lleva esta reforma de la Constitución Ángels Barceló

Voz 4 01:58 esta noche para analizar la actualidad están en la tertulia incorporan ahora a partir de las diez Neus Tomàs buenas noches buenas noches Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches y damos la bienvenida a María Elvira Roca muy buenas noches muy buenas noches bienvenida a la Cadena SER ya hora25 de hallados desde hoy venga vamos con la actualidad desde hace unos años cada día político tiene una palabra clave las

Voz 0194 02:21 semana pasada tuvimos varias se máster dimisión tesis bombas algunas incluso las comentamos con Sara en la cara B a las mueve el que logra instalar esa palabra se lleva el relato diría yo que lo conseguidos el presidente del Gobierno que había perdido esa capacidad la palabra que define el lunes es aforamientos

Voz 5 02:41 eh cuando llevar

Voz 1071 02:45 los nuevos partidos y todo sea cero Carolina Bescansa afirmó que en la política pasaban Años de perro uno valía como cuando el Gobierno ha querido y luchar

Voz 0194 02:53 tras los episodios de desgaste que han sufrido ya aunque apenas tenga cien días buenas noches Sastre tercero el lunes estaba en la conferencia del presidente del Gobierno que no ha dado por cierto en el Parlamento ha sido la casa

Voz 1071 03:04 de América un acto con escenografía muy cuidada acentuando eso que llaman perfil presidencial fondo blanco con photocall incluso

Voz 1722 03:12 y allí el anuncio si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan sólo sesenta dos días desde que se inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados por tanto la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros

Voz 1071 03:34 el presidente ha dicho lo que ha ido a decir al poco de empezar su conferencia pese a lo cual ha seguido hablando hasta que se acabaron los folios Sánchez con corbata morada igual que ayer por cierto había pensado en anuncio que sólo alimentarlo se llevara las nubes la tesis la dimisión de Montón en fin el mal tiempo que le devolviera la iniciativa y que pusiera el foco en los temas

Voz 1722 03:52 ofreceríamos una señal relevante inequívoca géneros de ejemplaridad de solidaridad de empatía que los ciudadanos vuelo común que tenemos

Voz 1071 04:05 había estudiado el paso se adelanta a la moción que Ciudadanos llevado mañana al Congreso y le arrebata de hecho una bandera Rivera que fue el que le acusó de plagiar su tesis

Voz 4 04:14 ya sea por la presión de Ciudadanos la interpelación en la moto

Voz 6 04:16 esta mañana ya sea por las encuestas que parece que empieza a flojear en el Gobierno

Voz 1071 04:20 sobre ciudadanos me alegro que se vea forzado a cambiar de criterio si Podemos fuerza un referéndum como dijo que haría ahí como dice que hará Sánchez afrontaría con seguridad esa consulta entiende que la gran mayoría de españoles está a favor de suprimir los aforamientos insiste llegar a consultar con resultado favorable acabaría siendo un respaldo a Sánchez aunque los referéndums ya sabemos que a los carga el diablo podemos sí que pediría un referéndum

Voz 7 04:42 saludamos la medida e como no podía ser de otra forma con con alegría pero creo que si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigentes ir un poquito más allá porque creo que se merece se merece este país tener ese debate ya

Voz 1071 04:57 bueno por último esta iniciativa ponía el foco sobre el PP pillado a contrapié mientras a las puertas de su sede iban repartiendo banderas de España entre los peatones en eso estaban en las banderas sin noticias de que podía peligrar el fuero ahora precisamente que el Supremo empieza a mirar si imputa o no al presidente del partido casado estaba esta noche en un acto que organizaba la razón

Voz 8 05:16 lo urgente no es reformar la Constitución lo urgente es tapar la incapacidad de un Gobierno para gestionar este país y sobretodo lo urgente es tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno de los nuestros

Voz 1071 05:30 esta mañana el PP ha llegado a decir que Sánchez promueve esto para eximir del juicio del Supremo a los independentistas no ha llegado tanto casado hace muy pocos minutos pero desde luego partidario de la medida que promueve el Gobierno

Voz 8 05:41 no no es que ahora mismo la urgencia sean los aforamientos todo te dice Podemos que va siempre convocar el referendo si eso no plantea el Partido Popular no va a estar a favor

Voz 1071 05:52 por tanto el PP estará en contra de la reforma de la Constitución aún no habían dado a las siete de la mañana en La Moncloa intentaban cerrar su anuncio han avisado los periodistas para que esperaran un anuncio al salir de la conferencia la palabra aforamientos había quedado ya instalada se había cumplido el primer objetivo del Ejecutivo que no se viera en otras palabras

Voz 0194 06:09 bueno ni otras ministras porque la defensa Robles se ve que no podía sino ha podido ir tenía otra cosa agenda Inma Carretero buenas noches un anuncio evidentemente premeditado en un acto además que convocaron el viernes a última hora para intentar cambiar el paso

Voz 0806 06:26 sí para recuperar la iniciativa política como decimos después de los avatares de la semana pasada Pedro Sánchez ha montado este acto quería tener un diálogo directo con con la sociedad civil con empresarios con el tercer sector personalidades del mundo de la cultura y ahí rodeado de casi todos sus ministros ha faltado como decimos Margarita Robles ha lanzado su anuncio estrella con el que cambia el guión previsto hasta ahora había dicho

Voz 9 06:49 dicho que no hay mayorías para una reforma

Voz 0806 06:52 accionar en esta legislatura porque se necesita en todos los casos al Partido Popular pero hoy Pedro Sánchez precisamente lo que ha hecho es señalar al Partido Popular para que se retrate Pablo Casado a quiero te digo la convocatoria del acto el viernes por la tarde sobre las siete y media

Voz 0194 07:08 ya cuando la gente se está yendo de fin de semana un acto convocado para para esta mañana sabemos que aforamientos quiere quitar porque al principio dijeron una cosa y hace poco más de una hora ha llegado un mensaje distinto de Moncloa

Voz 0806 07:18 presidente hizo un anuncio genérico nuevo Llanos han ido explicando por partes a lo largo del día por un lado pretenden reformar los artículos setenta y uno ciento dos de la Carta Magna para suprimir los aforamientos de los cargos públicos Gobierno diputados

Voz 0194 07:31 sí senadores en todos los casos salvo

Voz 0806 07:33 no tengan que ver con el ejercicio estricto de sus funciones las irregularidades del máster de Pablo Casado sería un tema personal así que perdería el aforamiento en los casos de corrupción es importante delimitar porque claro una cuenta en Suiza claramente no tiene que ver con el ejercicio del cargo pero una adjudicación de una obra pública sí que está totalmente relacionado con ese puesto en el que se esté así que ese perímetro es el que el Gobierno está definiendo jurídicamente y hay otra derivada Angels que tiene que ver con los jueces fiscales Defensor del Pueblo Tribunal de Cuentas esta mañana en el Gobierno nos explicaban que no les afectaría a

Voz 0194 08:06 ahora sí que consideran que sería necesario

Voz 0806 08:09 modificar la Ley de Orgánica del Poder Judicial para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de estas funciones públicas según fuentes gubernamentales la mayoría de los jueces son

Voz 0194 08:20 lo están aforados en el ejercicio en el ejercicio de su cargo

Voz 0806 08:22 algo así que la practica les afectaría menos ésta

Voz 0194 08:25 la reforma han como si hubieran hecho el anuncio ya ahora estuvieran cosiendo no estuvieran están trabajando en ello están trabajando me gusta Javier Álvarez buenas noches

Voz 1071 08:33 buenas noches Angels una reforma que el Gobierno vendió a Primera

Voz 0194 08:35 ahora en ese acto de por la mañana quedaban excluida la mayoría de los aforados jueces policías aunque ahora no sabemos exactamente quiénes están aforados en España Javier de quién estamos

Voz 4 08:44 todo lo que comentaba Inma desde luego es una costura no es una pincelada ni son dos

Voz 0689 08:50 dos puntadas en en España y fijaros cerca de doscientos cincuenta mil aforados pero vamos restando de esos doscientos cincuenta mil prácticamente la mayoría casi doscientos treinta mil son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la Familia Real el resto esos diecisiete mil y pico ya pertenecen a esas instituciones que mencionaba Inma el Estado y las comunidades autónomas los políticos los integrantes de la carrera judicial y fiscal sólo quedándonos con éstos hay cinco mil y pico el jueces en cuatrocientos fiscal es decir unos ocho mil luego afectaría a estos ocho mil sin duda alguna a los aforados a los que afecta el artículos treinta y uno que son pues el Congreso y el Senado fundamentalmente porque ya sabéis que lo de los asuntos autonómicos es es otro cantar se tendrían que adaptar pero también estarían posiblemente incluido

Voz 0194 09:37 en qué pasaría con Casado Álvarez

Voz 0689 09:40 de Casado tiene varios vericuetos es verdad que el Tribunal Supremo ya ha trabajado sobre esta materia y no es la primera vez que sería lo difícil crear una especie de jurisprudencia en estos casos pero están claras tres o cuatro cosas si el Tribunal Supremo no admite esta denuncia que está ahora en suman y que tiene que informar a la Fiscalía el caso directamente bueno a Plaza de Castilla y cuando Casado pierda el fuero pues la juez Le podrá interrogar imaginemos que el Tribunal Supremo admite esta investigación pero mientras está investigando lo Casado pierde el fuero de todas maneras volvería a Plaza de Castilla Plaza Castilla ya veríamos cuando le interrogan finalmente si se admite la investigación investiga en un procedimiento rapidísimos hubiera abrir juicio pues este asunto se lo quedaría el Tribunal Supremo

Voz 0194 10:28 el durante mantendría el aforamiento exacto

Voz 0689 10:30 el Supremo sólo se queda con los casos contra aforados que hayan perdido su fuero si el caso está ya investigado

Voz 0194 10:37 y qué pasaría con los independentistas presos porque el Partido Popular en su primera reacción esta noche casado no ha insistido en ello pero sí que las primeras reacciones que hemos conocido el Partido Popular al anuncio de Pedro Sánchez siete bueno esto lo hace para beneficiar les para beneficiar a los independentistas que esta empresa

Voz 0689 10:53 pues sí Casado ha callados porque le han aconsejado bien no tiene nada que ver el supuesto de los procesados que ya están en algunos en prisión otros en libertad el Tribunal Supremo va a seguir instalado en el Tribunal Supremo ya sabemos que la fecha aunque no está concretada puede ser aproximadamente a finales de año ir los plazos están señalado las partes tienen muy claro que esto se va a celebrar aquí por lo tanto no perderían a pesar de la de perder la condición de aforados no perderían en ningún caso el territorio de juzgados que es el Tribunal Supremo

Voz 0194 11:24 adiós pues muchas gracias buenos lotes hay otro asunto quién qué pasaría con los aforamientos autonómicos necesitaba de pasada ahora Javier

Voz 0806 11:31 si en la Moncloa dicen que una vez limitados los aforamientos en la Constitución no tiene sentido que se mantengan en las comunidades autónomas pero son las CCAA las que tienen que plantear este asunto impulsando sus reformas estatutarias ya lo han hecho ya han eliminado el aforamiento para sus diputados en Cantabria en Murcia y en Canarias pero la iniciativa como decimos parte de los gobiernos y de los parlamentos autonómicos iba a depender de las mayorías en cada sitio resulta especialmente interesante que haya saltado este tema justo ahora en el caso de Andalucía porque el anuncio de Pedro Sánchez debilita mucho el argumento de Ciudadanos para romper su pacto con Susana Díaz que uno de los motivos que esgrimió fue el de la

Voz 1450 12:10 sean de los aforamientos la presidenta andaluza sin

Voz 0806 12:12 se ha dicho que esa debes debería ser una decisión a nivel nacional

Voz 9 12:16 hoy ha apoyado en Twitter el anuncio de Pedrosa

Voz 0806 12:18 Sánchez de todas formas sería necesario hacer una reforma del Estatuto de Andalucía aprobarlo con dos tercios del Parlamento andaluz traerlo a las Cortes y someterlo a un referendo Isabel

Voz 0194 12:28 el Consejo de Ministros va a llevar el tema de los aforamientos Elvira

Voz 9 12:31 pues no saben si iban a llegar a tiempo lo que anuncian es que

Voz 0806 12:34 próximamente en el Consejo de Ministros se va a presentar un anteproyecto de ley de reforma constitucional antes va a tener que recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y una vez que empiece la tramitación parlamentaria Si existe aquí

Voz 0194 12:47 Pardo suficiente en pocas semanas cree

Voz 0806 12:50 que que se puede culminar la reforma Pedro Sánchez habló esta mañana de sesenta días

Voz 0194 12:54 este próximamente me recuerda traerles de las películas

Voz 1071 12:57 esa prisas han querido dar el presidente llamó mucho la atención que se haya fijado su

Voz 0194 13:02 el problema de poner de ponerle fecha

Voz 0806 13:05 a las que os ciudadanos en su moción de en su moción que ese debate mañana habla de tres meses igual

Voz 0194 13:09 porque son es un mes menos pero también recordemos que la exhumación de Franco tenía que ser antes del verano pues no lo dijo así claramente pero de las palabras que dijo Pedro Sánchez dijeron desde Moncloa se desprendía que debía ser a antes del verano tampoco fue así bueno próximamente ya veremos a esta mañana venga hasta luego saludamos al secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas muy buenas noches

Voz 1089 13:30 muy buenas noches estamos aquí dándole vueltas

Voz 0194 13:32 anuncio de Pedro Sánchez un anuncio señor Villegas que hace un día antes de la moción que ustedes presentan mañana tienen la sensación de que se les adelantado Pedro Sánchez

Voz 1089 13:42 no no lo hace se vimos la interpelación sobre este tema la semana pasada efectivamente mañana se vota nuestra moción tema que llevamos defendiendo históricamente desde Ciudadanos y proponiendo es ámbitos donde hemos tenido capacidad ahora para negociar también lo hicimos en su día con el Partido Socialista con el señor Sánchez cuando negociamos un acuerdo el Gobierno lo hicimos también con el señor Rajoy pese a haberlo firmado los dos hasta ahora los dos partidos los viejos partidos había mostrado perezosos hacer esa esa modificación y por lo tanto para nosotros estamos encantados es un triunfo que por fin se hayan decidido a la a dar ese paso sí al eliminar este privilegio de los políticos

Voz 0194 14:25 les parece la letra bueno lo lo que conocemos de la letra pequeña de la propuesta de del Gobierno levantar los aforamientos en los términos en los que parece que contempla ahora sólo para políticos pero lo que afecte a su vida es decir no no profesional la subida más personal estarían de acuerdo con esto

Voz 1089 14:41 pues no habrá que verlo pero nosotros creemos que no tendría mucho sentido levantar los aforamientos y que no afectará por ejemplo a los políticos corruptos la corrupción se hace ejerciendo la política no no sé si el caso típico de producción adjudicar obra pública a cambio de mordidas que lo hemos visto en algunos ámbitos hay sospechas en algunas comunidades autónomas de ha producido esos Amis eso es en el ejercicio de las funciones de de político y por lo tanto nosotros vamos a defender la eliminación de los aforamientos los que están en la Constitución que son para senadores diputados Gobierno en todos los ámbitos

Voz 0194 15:20 podía afectar también a los jueces

Voz 1089 15:23 nosotros lo que llevamos en nuestro programa Iker creo que en eso coincide con la propuesta de del Gobierno en este caso es eliminar ese privilegio a los políticos y por lo tanto es lo que vamos a defender bueno si alguien quiere extender la eliminación de aforamientos a otro a otros alojamientos efectivamente existen en nuestro nuestro país si hay un estudio razonado y vemos que que es razonable hacerlo pues también lo podríamos apoyar no nos cerramos

Voz 10 15:50 pero insisto nosotros creemos que lo lo

Voz 1089 15:53 hemos Dial es eliminar este privilegio para los políticos es decir en el caso de reforma constitucional los aforamientos que prevé la construcción son a diputados senadores y otros del Gobierno insisto creo que sería un poco como una broma decir que se eliminan los aforamientos pero que a los casos de corrupción política no les afecte no les afectaría esta esta eliminación no

Voz 0194 16:16 cuando dice que ahora se centran en el tema político pero que podrían a hablar y están abiertos a otro tipo de retirada aforamiento como pueden ser los jueces incluida la Casa Real también

Voz 1089 16:26 bueno pues si alguien lo propone estamos dispuestos a a muchos países en los que no hay ningún aforado solamente existe un aforado el jefe de Gobierno suele ser suele tener el aforamiento para comprar alemanes pero de jefe del Gobierno pero todo caso insisto nosotros en nuestro programa y lo que defendemos es eliminar este privilegio para la clase política a partir de ahí si alguien viene con otras propuestas pues la que tenemos pero lo importante es que se del paso que elimine hemos este este privilegio para los los políticos y obviamente que lo hagamos una forma seria es decir que aquellos políticos estén se verán envueltos en un caso de corrupción pues no puedan acogerse a este privilegio

Voz 0194 17:10 sobre la moción de mañana están negociando con los grupos no si sabe ya qué votarán a su texto PSOE Podemos y sobre todo que va a hacer el PP

Voz 1089 17:18 pues no no lo sabemos no lo sabemos a estas horas lo pongo cara a las próximas horas acaba de presentar las enmiendas que los grupos presentan enmiendas y a partir de ahí pues mañana mismo se producirá la negociación

Voz 0194 17:32 pero de momento no saben cómo respiran

Voz 1089 17:34 sabemos cuál va a ser el posicionamiento de los demás grupos insisto que tanto el Partido Socialista en su día como el Partido Popular lo filmaron con nosotros en cuanto a negociar un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista gordo de investidura con el con el Partido Popular lo que pasa es que luego se han mostrado reticentes aplicarlos se que el Partido Socialista rectifica y entra por era lo de nación democrática habrá que ver cuál es la posición de de Partido Popular efectivamente y por lo tanto y también la oposición de otro grupo no más allá de votar la moción de mañana nosotros también queremos que esto se puede hacer por una reforma constitucional que nosotros llamamos es su momento reforma exprés

Voz 0689 18:15 de la de la obstrucción que asombro

Voz 1089 18:17 planteamos como lo hemos contado siempre nosotros para eso hace falta consenso y hace falta que nadie ponga palos en las ruedas y que nadie pida que esto vaya ligado a una reforma profunda o a un referéndum les queremos que que Podemos no lo haga digamos de de poli malo si voy con te

Voz 0194 18:35 y una una última cuestión ser repensado pensarían ustedes la retirada del apoyo al Gobierno de Susana Díaz y lo digo porque uno de los argumentos que ese tímido ciudadanos es que no había puesto en marcha la retirada de los aforamientos Susana Díaz muy bueno ahora el Partido Socialista lo ponen sobre la mesa la presidenta andaluza de acuerdo con ello

Voz 1089 18:54 bueno está de acuerdo con ellos para eliminar los dos de la Constitución que son senadores diputados y Gobierno central pero para eliminar los aforamientos de los diputados todos los gobiernos autonómicos hay que cambiar cada uno de los estatutos

Voz 0194 19:07 hay que reforma del Estatuto

Voz 1089 19:10 por desgracia es que en la señal a Susana ya se negara vinos dijera que no iba a emprender esa reforma en esta en esta legislatura Si ahora se sume a una reforma que no lo acepta ni a su Gobierno mirar los diputados autonómicos de Andalucía no Susana Díaz yo creo que que es muy hábil y que de alguna forma está ha jugado con esta con esta posición por este cambio de posición de de última hora del señor del señor Sánchez intenta jugar con él pero yo creo que no se va a poder engañar a los andaluces por más tiempo si realmente quiere eliminar los aforamientos lo podemos hacer pero los dos tendremos que hacer en Andalucía lo ha tenido que ser modificando el Estatuto de Andalucía y que él decía que no había tiempo para modificar el esto cuando lucía en en en siete meses que quedan de legislatura imagínese supremo con es eficaz la constitución de sesenta días tome no vamos a poder modificar esa ancestral de autonomía de Andalucía

Voz 0194 20:04 José Manuel Villegas muchísimas gracias

Voz 1089 20:06 muchas gracias a vosotros hasta luego abro una tertulia

Voz 0194 20:09 pero la mesa de análisis con una primera valoración Neus al anuncio anunció que venía cebado como se dice en el aspecto televisivo y ya usted estén atentos periodistas que de haber un anuncio en ese acto también medio sorpresa que se convoca el viernes para hacer balance para cambiar el paso de esa semana terrible de de de los máster siguen los másteres y las tesis que te parece

Voz 9 20:32 bueno de entrada como si los periodistas no supiese distinguir una noticia dicho eso tengo la sensación que hay una evidente improvisación tampoco sé si podría ser de otra manera teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva al Gobierno venimos de una entrevista anoche que yo creo que bueno el presidente dejó evidente la debilidad de este gobierno el decidió no convocar inmediatamente las lesiones pese a que había dicho que lo haría y ahora lo que se comprueba es que bueno con la con los diputados que tiene pues es muy complicado no eso que dijo de la políticas complicada no bueno pues era un cierto lamento pero bueno lamentó previsible sabiendo lo que tenía en el Congreso dicho eso me parece bien jugado sobre todo para contraatacar a Ciudadanos porque más allá de que Ciudadanos como hemos escuchado no diga que le parece una buena decisión bueno pues se le resta protagonismo a su moción y ahora falta ver los los detalles yo la verdad que cuando lo escuchado esta mañana me he acordado de de Rajoy te acuerdas cuando decía cuando cada vez que alguien le planteaba lo de la reforma constitucional decía pero yo no me cierro pero reformarla para que su verdad

Voz 0689 21:38 tienes

Voz 11 21:38 parte de razón no porque es verdad que tú abres el melón y luego pues ahí cada uno puede poner su hay que David retención no recordáis vosotros también lo de lo de Podemos bueno al tema de del Rey la inviolabilidad

Voz 9 21:51 bueno yo no creo que pase tampoco me parece que esta cosa luego lo que dice ciudadanos él no nosotros

Voz 0194 21:56 no una reforma exprés bueno claro la reforma exprés

Voz 9 21:58 para todo eh para hacer caso a Bruselas ahora porque el presidente recogiendo yo creo que una posición muy mayoritaria en la sociedad española que es acabar con estos privilegios pero bueno esto de que cada uno venga con Suu propuesta reforma para sólo tocar una cosa pues bueno yo no soy catedrática de constitucional y por lo tanto seguramente habría voces más autorizadas porque tienen un poco la sensación de Bono con lo poco que tiene de de de de de apoyo para poder impulsar otras propuestas que seguramente más ambiciosas y tal vez más necesarias pues se acoge a una que sabe que tiene buena prédica socialmente entre derechas e izquierdas dentro tiene bueno no no me pareció un mal anuncio más allá de la sensación no lo comentaba un poco de bueno pues hoy hacemos esto que a lo mejor sale bien o no pero ya ha hecho el anuncio luego si quieres hablamos capítulo parte del tema Casado

Voz 0194 22:54 luego hablamos del tema Casado déjame que te pregunte Elvira qué les suena a qué les suena que te suena Elvira el el anuncio hecho esta mañana por por Pedro Sánchez

Voz 12 23:03 bueno pues son poco antes de decías que lo de la palabra del día no

Voz 0194 23:08 sí base aforamiento el más decía

Voz 12 23:10 lo que esta es la palabras del día durante todo el día vamos a ser todos girando alrededor de esa palabra alrededor también de la palabra apresuramiento

Voz 9 23:18 qué creo yo esto puede convertirse en el signo

Voz 12 23:22 los tiempos teniendo en cuenta que los tiempos últimamente son todos muy breve su sea estamos enfrentados a una situación política en la que todo es como como de Memoria de pez no lo lo inmediato lo que va a surgir pero parece que nos acostamos por la noche por la mañana aparece una cosa completamente diferente una cosa como una reforma constitucional no puede plantearse por una vía exprés entre otras razones porque esto es algo pese a todo todo va exprés cuando son cosas que han podido hacerse cargo de muchísimo tiempo en tocar la Constitución es una cosa seria de plantearse de una manera muy diferente por otra parte los aforamientos que está claro que se han terminado convirtiendo en una herramienta de privilegios en determinados casos tiene su razón de ser es decir hay determinadas profesiones como lo de los jueces por ejemplo que tienen que estar protegidas de alguna manera dentro de otras razones pues porque si tú le quitas el aforamiento en juez paraliza paraliza el sistema judicial en cuanto que

Voz 9 24:18 si a alguien le pongo una denuncia ese juez que está

Voz 12 24:23 en viendo un asunto que a ti no te conviene que ve entonces y paraliza es la maquinaria es decir que que todo esto es un engranaje muy complicado esto de los aforamientos y así de esta forma apresurada ir deprisa bueno a lo mejor habrá conseguido tapar la palabra master que era la de ayer y hoy es la de aforamiento a lo mejor mañana nos encontramos con una palabra tuya más sorprendente pero da la sensación como de que se ha perdido un poco la seriedad en la política y esto es alarmante amigo de ver

Voz 13 24:52 bueno en mi opinión existen dos caras de la misma noticia la primera serían poco la que han señalado Elvira Jineth la más estratégica la de los tiempos breves

Voz 14 25:00 esa queda la sensación de que ha sido

Voz 13 25:02 el asesor de turno que ha visto la oportunidad de oro para arrinconar a Casado para poner a rebufo a ciudadanos y anunciar efectivamente algo tan tan grave y tan sustancial como una reforma constitucional de un día para otro no casi de un viernes a las siete y media al lunes pero la otra podría podría obedecer a que esto en realidad no no no es una reforma que tenga un tiempo tan breve sino que viene fraguando se desde hace tiempo podría ser un buen síntoma de cómo se producen los cambios en política y me explico en un momento dado que pueden Proceedings cifrar lo más o menos alrededor de la crisis más o menos alrededor de dos mil once existen la ciudadanía un malestar y una sensación de injusticia que se manifiesta

Voz 1450 25:42 eran negativa como nació como una sensación

Voz 13 25:45 de qué principios básicos como la igualdad ante la ley no se están cumpliendo surgen fuerzas políticas nuevas que recogen esas demandas negativas y las transforman en propuestas positivas hay que acabar con los aforamientos Ciudadanos Podemos que han llevado la bandera de estas demandas y años después cuando precisamente parece que estas fuerzas empiezan a decaer las partidos tradicionales normalmente renuentes a estos cambios acaben absorbiendo los de un modo de eso sí un poquito más moderado ya se llama veces revolución pasivas no porque es como orejas y que no quieren cambiar asumen parte de las demandas del cambio sentido

Voz 0194 26:22 cuál es el acto real de estas transformaciones

Voz 13 26:24 es el PSOE Pedro Sánchez o Podemos y Ciudadanos la ciudadanía pues a lo mejor se confirmó confluyen ambas ambas cuestiones porque además en ese tiempo ha pasado ese permite que se haya madurado esa posesión haya habido una aceptación en la opinión pública bastante mayoritaria la cuestión realmente ahora sí dependa solamente de la voluntad política sino no quieren hacerlo realmente es porque no quieren porque hay un apoyo mayoritario a todo ello a veces pasa que

Voz 12 26:52 perdona si puedo intervenir claro y que ha madurado

Voz 9 26:55 por qué

Voz 12 26:56 porque para tocar los aforamientos hay que como mínimo tocar la Ley Orgánica del Poder Judicial hay que tocar varios estatuto de autonomía que están blindados pues desde que dos a la los estatutos de la nueva oleada a él la articulación de su modificaciones en más compleja que la de la reforma constitucional todo esto no es un aforamientos son muchos aforamientos distintos es decir esto requiere de un trabajo de gente experta muy de profundidad IPI pretende de sacarlo uña de caballo yo no veo que haya habido digamos un trabajo de madurez en y un sitio es decir de ciento dieciocho la gente quitamos los aforamientos si con irse si van todos los aforamientos habidos y por haber y todos los casos no son idéntico

Voz 13 27:39 pero por fortuna tiene que haber esos mecanismos de protección porque sino a los cambios de opinión pública a las encuestas se cambiarían los a los los los estatutos de autonomía ese cambiará la Constitución pero

Voz 0194 27:51 este de una posición pública que puede

Voz 13 27:53 por ejemplo la configuración de los los parlamentos autonómicos a través de elecciones y puede que hacer que esto esté pues mucho más cerca de que que hace que en otro tiempo yo creo que esto es la dinámica de la reforma política no la reforma política no ese solamente a la voluntad de líderes programas que en un momento se plantee necesitan procesos no

Voz 0194 28:12 necesitan tiempo necesitan cambios y necesita

Voz 13 28:14 aunque muchas veces sea el adversario el que asuma las reivindicaciones de otro y esto es lo que produce fríamente los consensos no

Voz 0194 28:22 ahora ahora seguimos

Voz 15 28:25 un útero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 2 28:28 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 16 28:32 tu moto toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 4 28:46 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 17 28:52 cuarenta mil setecientos sesenta

Voz 4 28:56 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido mañana han como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 18 29:16 no

Voz 14 29:23 ahora en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora veinticinco en Facebook Hora veinticinco

Voz 4 29:36 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 19 29:43 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienen mucho que decir

Voz 4 29:55 el quite unas primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación More Cape hacer

Voz 20 30:03 ha tenido una propuesta que trata de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 21 30:13 mayores Eldar no Vegas tengo ciento teníamos que ir a hablar con los bueyes y coger patata

Voz 4 30:23 cuarenta y nueve osea que Gene niña de la posguerra total casa diálogo

Voz 0194 30:28 en esta casa éramos dos

Voz 4 30:30 son viviendo gracioso por lo que han compartido ya con nosotros seis V30 once veintidós de en Hoy por hoy con Pepa Bueno hito unos rito síguenos también en Hoy por hoy y punto es Cadena SER

Voz 23 30:49 vives atarla miles de cadenas de las que no puedes desprender camisas trabaja que son cadenas que te obligan a hacer regionales en lo que es que a ruinas

Voz 4 31:03 pero hay una cadena que entraba por tu libertad las ocho en Canarias estamos

Voz 23 31:10 suena a ser la única Cabinda que libera

Voz 0530 31:27 en Carrefour y en Carrefour punto es tienes hasta el veinticuatro de septiembre la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento en pantalón de hombre chino cinco bolsillos o tejano comprando dos el segundo te sale a seis euros Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 2 31:43 una caja de música una promesa

Voz 18 31:46 acción

Voz 0194 31:48 esta musical apasionante

Voz 24 31:50 Natural directamente de este grupo y el próximo tres de octubre llega al teatro Coliseum de Madrid el estreno más esperado de la temporada contra ella tus entradas al espacio musical

Voz 4 32:04 qué fue primero el huevo o la gallina porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine a dónde vamos a algunas preguntas no

Voz 1927 32:14 no tienen respuesta porque no tienes una UTE del uno al treinta de septiembre tienes un Audi seminuevos desde que entre mil novecientos euros se creado en ciento diez puntos y con dos años de mantenimiento Audi garantía extendida encuentra lo en Audi selección plus punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 25 32:31 den buenas noches cree el sorteo de

Voz 4 32:33 siete treinta hoy la combinación ganadora

Voz 5 32:36 ha sido

Voz 26 32:37 XXXVIII quince diecisiete treinta y tres treinta y dos

Voz 4 32:43 catorce veinticuatro Reintegro dos

Voz 5 32:48 y es que él participar ellos once y con un desconsuelo Sacyr siete tinte y tuvo invitó también en puntos de venta autorizados huy fue constante punto es once nos mueve tu ilusión

Voz 25 33:00 con

Voz 4 33:02 la pena ser

Voz 0194 33:13 pero diez y treinta y tres minutos de la noche nueve XXXIII en Canarias con nos Thomas con Gonzalo Velasco y con María Elvira Roca les decía ahora seguimos porque seguimos con el tema del anuncio hecho por Pedro Sánchez esta mañana en ese acto que ha celebrado para conmemorar los cien días de gobierno y buscando reacciones a ese anuncio determinar con los aforamientos a través de una reforma de la Constitución a la que puesto fecha incluso incluso ha dicho los próximos sesenta días saludamos nueve Larra podemos muy buenas noches

Voz 10 33:40 muy buenas noches cómo estáis muy bien yo no sé

Voz 0194 33:43 qué les ha sorprendido ustedes el anuncio de Sanchis si lo atribuyen a un momento político determinado al que estamos pasando que han pensado

Voz 10 33:50 bueno lo que hemos pensado es que es una buena noticia que se eliminen los aforamientos en nuestro país porque precisamente es una excepcionalidad democrática es que somos uno de los países de Europa que tiene tan dos aforamientos nosotros tenemos frente de nadie si en muchos países ni siquiera ayer dan a uno o dos a las personas que están aforadas en un país creo que es ese sentido es una buena noticia pero desde luego una reforma constitucional no puede hacerse otra es de manera exprés como se hizo la reforma del artículo ciento treinta y cinco y creo que nuestro país se merece ya un debate constitucional porque al final la constituir esto no es otra cosa que los grandes acuerdos de país que los grandes consensos que a los que han llegado una sociedad y creo que actualmente cuarenta años después de la constitución creo que toca ya abrir ese debate darle un nuevo impulso constitucional a nuestro país y que se recojan reformas que creo que son importantes no como por ejemplo pues que se acabe de una vez por todas con los privilegios pero no sólo con los aforamientos sino también por ejemplo que se cierren las puertas giratorias que yo creo que sí

Voz 1089 34:53 es un consenso mayoritario en nuestro país

Voz 10 34:56 pero también otras cuestiones como que los derechos sociales no puede ser que una crisis estafa y de repente esos recortes en la sanidad y la educación públicas creo también que necesitamos una ley electoral que sea justa para que todos los votos valgan lo mismo

Voz 0689 35:11 y creo también que está abierto un debate sobre

Voz 10 35:13 la forma de de la jefatura del Estado no

Voz 0194 35:16 IVA es buena pero iban a ustedes y se abre el debate de la reforma de la Constitución para terminar con los aforamientos van a pedir ustedes que no sea sólo para la reforma para el fin de los aforamientos

Voz 10 35:27 creo que tiene todo el sentido del mundo atendiendo a lo que ha vivido nuestro país en los últimos años desde el 15M hasta las últimas movilizaciones como la del ocho de marzo creo que toca pensar ahora ya en una Constitución por ejemplo que fuera feminista no hay que blindar a los derechos de las mujeres y nos permitirá vivir vidas libres de violencias creo sinceramente que esos debates están ahora mismo ya presentes en la sociedad la obligación de los poderes públicos es articular son debates yo creo que no supo de abrir esta reforma de manera y además nosotros garantizamos que cualquier reforma de la Constitución mientras nosotros estamos en el Congreso se va a votar en referéndum no puede ser que de nuevo se haga una reforma de la Constitución como la del trescientos treinta y cinco de espaldas a la ciudadanía

Voz 0194 36:12 por volver a la retirada de los aforamientos y les parece suficiente y se lo digo porque hablábamos hace unos instantes con José Manuel Villegas y el decía que tenía que ampliarse a a los casos de corrupción les parece que debería ampliarse ustedes también

Voz 10 36:27 es que creo que es uno de los motivos por el que nosotros nacimos tiene que ver con la eliminación de los privilegios de una clase política que se había sonado y creo que precisamente la eliminación de los aforamientos pero también de otros privilegios como el poder acabar en un consejo de administración después de haber gestionado el sector eléctrico pues creo que eso se tiene que terminar en nuestro país también estaríamos por ejemplo a favor de que se elimine la figura de India la habilidad de la jefatura del Estado que tantos problemas no se está dando ahora porque no se puede investigación Rey emérito es sonó un defraudador estos creo que hay muchos efectivamente hay que acabar con muchos privilegios no sólo el de los aforamientos sino también con otros que hizo asociado a la clase política

Voz 0194 37:08 y una última cosa votarán mañana a favor de la moción de Ciudadanos

Voz 10 37:12 no si nos admiten las enmiendas en este mismo sentido que te digo precisamente porque creemos que son temas centrales que ha puesto encima de la mesa la gente Jean estofado

Voz 0194 37:21 pues bien el arroz muchísimas gracias por haber estado con nosotros

Voz 10 37:24 a vosotros gracias buenas noches hasta luego

Voz 0194 37:27 y decía esto antes luego hablamos de de Pablo Casado pero antes de hablar de Pablo Casado en te queda la sensación de improvisación por parte del Gobierno en el anuncio de esta mañana

Voz 9 37:38 hombre sí porque además yo creo que en sesenta días no creo que ha fijado el plazo yo creo que va a ser muy complicado porque la arquitectura jurídica no lo explica muy bien Elvira sabe mucho más esto que yo pues es es compleja y luego

Voz 0867 37:55 yo creo que estas cosas no se igual se me escapa

Voz 9 37:58 algo de información pero teniendo en cuenta a quién necesitas para para que prospere pues no lo veo fácil eso sí

Voz 0194 38:06 has al Partido Popular claro el partido

Voz 9 38:09 popular necesitas que podemos pues rebaje las pretensiones que hemos visto que no por esta entrevista que has hecho quedarse con las delegaciones que han hecho hoy pues de entrada no no no no parece que se conformen con que sea sólo tocar los aforamientos necesita estas que los grupos independentistas pues también ha suman que no no les va a beneficiar a los a los presos independentistas a mí me parece un escenario poco complejo antes comparadas con con la exhumación de Franco no que nos anunció prácticamente para el mes de junio o julio

Voz 0194 38:45 antes de irnos de vacaciones Liz Taylor Lite todavía está ahí

Voz 9 38:47 que que bueno yo creo que a ver el margen que tiene Pedro Sánchez para hacer política es muy muy pequeño y es decir la la

Voz 12 39:00 el joven de quién de poder dar la portavoz adjunto bajo exactamente la palabra en nosotros garantizamos que mientras nosotros estemos en el Parlamento no será una reforma constitucional sino un referéndum por lo tanto yo creo que ya está dicho todo ese acto tiene una trayectoria muy breve si lo único que quería decir es que yo creo que políticamente pero sí

Voz 9 39:18 les sabe que esto es lo que sería podemos decirlo de manera coloquial se vende muy bien entonces aunque no lo consiga siempre puedo decir oiga yo lo intento que tenía la mayoría que tengo que es nada no me dejaron pero que sepan que si ustedes me votan en las próximas que sea más pronto que tarde pues lo intentaré otra

Voz 0194 39:38 no no tenga más fuerza cuando tenga más bueno me imagino que sí

Voz 9 39:41 poco por aquí porque porque es verdad que la complejidad de la arquitectura jurídica que implica esto pues difícil que en que en dos meses lo tenga y luego por la debilidad parlamentaria evidente no

Voz 13 39:52 la política en estos últimos tiempos que estamos viviendo y comentando Se consiste en esto en en lanzar la pelota al otro lado de a ver quién así

Voz 1071 40:00 no me responsabilidad en este caso está claro que la presión

Voz 13 40:03 hacia el Partido Popular podemos no sé si preveía en este tipo de reacción con ese envite siempre para una mayor ambición pues parece que les deja bastante solos aunque decepciona un poco las declaraciones de de velar en el sentido de que bueno parece que de nuevo volvemos a esos aspectos que no son baladí pero que no dejan de ser aspectos éticos de la política no podemos nunca ha llegado a atreverse con una reforma que se les debería exigir en función de sus expectativas políticas que es por ejemplo una apuesta por una reforma territorial que era de lo que se supone que iba a ir la reforma constitucional y para lo que se había constituido una comisión etcétera etcétera y que ahora de nuevo ha quedado totalmente velado pero efectivamente el juego el juego es este atribuir la responsabilidad al otro lo que pasa es que cuando uno hace este tipo de anuncios como habéis dicho vosotros no se deben notar las bambalinas no y a mi me parece que en este caso se ha notado demasiado pues como esta de fondo todo un tejemaneje teatral para que produzca este efecto no y eso pues los neutralizadores realizar los efectos que busca

Voz 9 41:03 Gerarda Pablo Casado y Neus

Voz 0194 41:06 forzados retratarse

Voz 9 41:09 claro lo explicado lo explica muy bien antes Javier Álvarez no pero claro yo creo que lo que mejor lo resume es que que sí que con la reforma prevista para entendernos Casado estaría en el juzgado la Plaza Castilla yo creo que el que en el caso de Casado me parece que es un ejemplo casi de libro del privilegio que supone el el aforamiento es decir cuatro jueces que ascendieron al Supremo a propuesta del PP deberán decidir sí Casado es bueno pues imputado y si prosigue su causa ahí y finalmente sí sí es es culpable o no no es tanto una reforma constituir

Voz 12 41:49 es el importante la de la verdadera independencia del poder jugar ahora caló me la quién

Voz 9 41:54 en abre el melón claro la cuestiones yo entiendo la yo puedo entender sin ser jurista de pongo esta previa yo puedo entender que haya juristas que digan hoy el aforamiento no poco lo que lo que comentaba el verano el aforamiento sirve para preservar también pues en el caso de los jueces su labor no pues trocar el problema es que tienes una justicia en algunos casos tan politizada que el aforamiento luego ah no sirve porque al final si cuatro jueces ascendidos por el PP que no tiene por qué estar bajo sospecha pero bueno a lo mejor uno no dos o tres tampoco no lo sé cuatro son los que tienen que decidir sobre el futuro del líder del PP bueno pues es legítimo yo creo poder sospechar con lo cual bueno y también creo que Casado haciendo esta mezcla que hace no pone los políticos independentistas pese a que como el propio Javier Álvarez explica muy bien no tiene nada que ver con la reforma que plantea el PP si además es Podemos le pone la excusa del referéndum con lo cual se mira pues si es para el referéndum no sea claro él ya construye su propia su propio discurso que en eso es especialista no en construir verdad es que no lo son y ella busca una excusa para no apoyar la que es un poco la sensación que ha dado hoy también creo que hay votantes del PP que están más que de acuerdo en que estos aforamientos no existan

Voz 12 43:24 bueno yo creo que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que los aforamientos se han transformado en un sistema digamos de blindaje y para eso no estaban previstos en su origen siendo origen en el aforamiento digamos tiene que ver con que uno ejerce una actividad que requiere digamos de una serie de protecciones en en beneficio digamos de la actividad que uno está desarrollando en el sentido de del servicio

Voz 9 43:52 una actividad pública exactamente y entonces

Voz 12 43:55 en el momento en que eso se pervierte es evidente que hace falta una reforma quizás en la Constitución no está explicado como debiera o que eso se tenga que articular sonoros como yo creo que nadie lo discute que es evidente que ha habido un abuso en ese sentido y que esto se tiene que arreglar o que se le ve arregla ahora el el lo que es muy discutible es el modo en que se ha presentado el el arreglo con esta especie de parafernalia teatral habiendo como hay varios asuntos de al lado pero de verdadera profundidad que neto serio acometer el modelo territorial hay que antes o después llevar a él el el poder judicial y bueno cuya independencia está garantizada en la Constitución hace muchísimo tiempo que no tiene una independencia efectiva en hay asuntos verdaderamente importantes que hay que ir a una reforma profunda y que no hay que tenerle miedo a eso pero hay que tenerle todo el miedo del mundo a que este estas reformas se planteen en un momentazo de genialidad la noche que se le ocurrió un asesores según levantado por la mañana hice todo el café esto así no se podía hacerlo sea este país no se merece ese tipo de cosas

Voz 9 44:58 pero estando de acuerdo que la reforma territorial es evidente que en algún momento deberá plantearse yo sin ponerme en el sitio de ninguno asesor ni de ningún presidente del Gobierno también entiendo que sólo por reunirse con Torra pues ya le llaman prácticamente independentista pues el quiero decir busca algo que sabe que le va a perjudicar lo lo justo o nada no cómo sería la reforma que plantea porque si si ahora para plantear una reforma del modelo

Voz 12 45:27 lo territorial con Torres justamente con quién no hay que reunir

Voz 9 45:30 sí bueno que perdón perdón reunirse con el presidente de la Generalitat a reunirse con todos los partidos que hay en el arco parlamentario pero Ram no puede de

Voz 12 45:41 en la reforma territorial por todo el Estado

Voz 9 45:44 no no yo te ponía como ejemplo el escenario complejo políticamente que hay para plantear una reforma territorial con lo cual yo también entiendo desde la estrategia no es una cosas de puedo estar de acuerdo o no pero yo entiendo que desde el punto de vista del PSOE de Pedro Sánchez sabiendo la que está cayendo por haber intentando

Voz 0689 46:07 de calar la atención que había

Voz 9 46:10 aspecto a Cataluña que sería el conflicto más evidente yo sé que no puedo hacerlo no que es lo que ha reconocido la ministra Batet a mi me gustaría que hubiese una reforma constitucional entiendo que las las minorías mayorías parlamentarias no me lo permiten y por lo tanto va a la reforma constitucional que más le conviene estar luego puede dos este acuerdo que es un anuncio pero que hace la que más le gusta

Voz 1450 46:31 el seguro sobre el referéndum el riesgo que eso tiene porque ahora lo votaba Elvira pero sobre todo también Casado acaba de decir esta noche consigue además un referéndum seguro que no esta mañana alguien en el Gobierno nos decía es un win win es decir ganamos esa interpretación de gente del Gobierno y ganamos en cualquier caso porque por una parte se retracta los rivales después convencidos intuyendo que si esto te al criterio de la opinión pública es mayoritaria pero ya decíamos que ojo los referéndums que el último Cameron

Voz 0194 46:55 los carga el diablo Gonzalo claro habilidades