Hora 25 (17/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1552 00:00 lo que no pudo influir en el proceso seguido en la Audiencia Nacional Anticorrupción no le consta reunión alguna ir existir dicen carecería de trascendencia penal según estas fuentes porque no tuvo que ver en el procedimiento también la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desmentido que participara de forma total lo puntual Dolores Delgado en ese proceso de extradición por lo tanto sino participó en el proceso de extradición hubiera existido esa reunión pues no podría haber influir

Voz 0194 00:26 la Audiencia en dice que no se está investigando pero es curioso cómo cómo ha hablado hoy la ministra porque han negado haber tenido relación con Villarejo pero ha dado dos versiones bueno una primera versión y un matiz que secuela en la segunda versión que bueno puede puede llevar a interpretaciones

Voz 1552 00:46 a primera hora de la mañana justicia negaba en un comunicado que la ministra hubiera mantenido reunión alguna con Villarejo y poco después una hora después la propia Dolores Delgado matizaba que nunca tuvo un encuentro profesional con el excomisario vamos a escucharla

Voz 1 01:01 no he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el ex comisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente

Voz 1552 01:19 Fuentes de Justicia Angers afirman que Delgado han introducido ese matiz al no recordar si pudo coincidir con Villarejo en algún acto social y una eventual futura fotografía pudiera padecer dejará en evidencia

Voz 0194 01:41 Seth la ministra María Robles le hemos perdido la pista completamente es más no estaba en el acto de esta mañana nosotros la semana pasada intentamos hablar con ella a lo largo de toda la semana y lo conseguimos pero también la oposición pone el foco en otra ministra Dolores Delgado

Voz 2 01:54 sí desde luego que no lo ha sido y respecto a lo primero caso con la ministra de Defensa es grave y es paradójico en la medida en que este Gobierno ha tenido la voluntad de elevar el país a un horizonte moral comprometido internacionalmente que es exigencia amoral no sede con el caso de Arabia Saudí cuando en la entrevista de este fin de semana además el presidente parece aludir a que ha habido una amenaza directa pues da la sensación de que somos que son nuestros amos practicamente nuestra entidad como país que juega un papel internacional se diluye la contradicción es más grave cuando claro existe una ley la ley cincuenta y tres dos mil siete apropiada propongo darnos socialista que dice cosas como que un Gobierno que hay que denegar la exportación de armamento cuando existen indicios racionales de que las armas pueden ser empleadas en acciones que perturben la paz la estabilidad la seguridad etcétera etcétera no voy a seguir porque esta muchos medios de comunicación pero parece que se puede aplicar claramente es decir la reacción inicial de Margarita Robles claramente sin comunicárselo los demás en realidad el Gobierno aparece que estaba defendiendo la ley hay una falta de coordinación del Gobierno y eso que la falta de coordinación se preveía por la parte económica no conoce a Presidencia económica pero aquí habría que achacar la vicepresidenta a lo mejor no

Voz 0194 03:08 no solo en el área económica clara lo mejor unos

Voz 2 03:11 en el área económica que estando después hay una falta de análisis en relación a la contradicción que se ha dejado Se ha dejado que se hable de ello creo que erróneamente entre derechos humanos y los derechos de los trabajadores de esto y esto es muy grave creo que lo que tendría que haber hecho el presidente es decir bueno en este contrato está en vigor viene de otro ejecutivo vamos a idear planificar o diseñar un plan de sustitución industrial para que no dependa de esta sede cuestiones no respecto al Nuestra de Justicia veremos si se ratifican o no desde luego desaniman no desanima la sensación de que las cloacas del Estado puedan llegar hasta este punto desaniman la información confidencial que da a entender que hay una guerra interna entre un sector de Margarita Robles y el de la ministra Delgado vinculado a Baltasar Garzón son de momento y bueno interpretaciones que deberemos Sí Se corroborar o no pero desde luego generan una sensación de que nadie es inmune no dice que la desconfianza es generalizada contra todo aquel que haya ocupado algún alto cargo no y esto es muy peligroso para la confianza de la ciudadanía en nuestros en nuestros político

Voz 0194 04:16 Elvira por ir por partes sobre el episodio de la venta de armas y cómo cómo ha terminado que es decir dejando las cosas tal y como estaban además con una desautorización pública del presidente del Gobierno a su ministra de Defensa desaparecida porque ella fue quien tomó la iniciativa o consultando pero en cualquier caso no midiendo las consecuencias

Voz 1482 04:37 yo es que estoy fascinada con la frase que le acabo de anotar aquí lo de armas que puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz conozco por completo que haya armas que puedan servir para otra cosa pero dejando a un lado digamos el comentario literarios de una cosa a la que le tengo es dieta afición es un poco desairada la posición de la ministra Robles francamente no sería muy de agradecer por parte del Gobierno una cierta coordinación en pase caro cuesta muy poco digamos cuando ves los toros desde la barrera a Marte es razones morales Si colocar te en la toga digamos de de los grandes moralistas así como al estilo del dieciocho y luego te encuentras con la muy crudo

Voz 0194 05:20 la realidad de que son seis mil pues

Voz 1482 05:23 todo ese trabajo en los que podrían depender de un desear de un desaire a Arabia Saudita y entonces las cosas empiezan a poner un poco más difíciles y un poquito más feas no claro es muy bonito que el mundo o sea Rosa ahí maravilloso pero no lo es la responsabilidad está en reconocer que no lo es en saber afrontar esos hechos y simplemente en el caso este que se ha visto de una manera muy evidente lo de no tener mucha idea los unos con los otros lo que cada uno tiene un poco que decir no hay entonces da todo esto sumado al a lo que hablábamos antes de los apresuramiento aforamientos e del espectáculo del día es todo como que va saliendo una obra de teatro en la que los personajes aparecen en las escenas sin haberse terminado de aprender el papel que les corresponde ir ir Mata a la pata que meten viene otro que tampoco se ha aprendido muy bien lo que se tiene que decir pero pero suma y sigue no quiere decir que en tan tampoco por una parte hay un hecho perder ente lamentable que se esta especie como de pánico total a cualquier cosa que pueda haber hecho uno del tipo tirar un paquete de pipas Hinault en la papelera mientras paseaba por el parque no no no podemos someter la vida a estos extremos extenuantes de de fiscalización porque verdaderamente osea estaba escuchando en lo que decía sino el tono con que Dolores Delgado ha hablado adquiere un tono de de verdadero pánico no bueno no no no podemos realmente de sacar adelante ni el país ni la vida ni merece la pena vivir fijados a estos extremos pero es decir no todos debemos son todos deberían digamos au aflojar un poco en las todos los tornillos en ese sentido ah claro lo que te terminas planteando es bueno pues usted los apretó en un momento determinado pues ahora se los aprietan a usted y entonces el próximo que venga pueblos apretará todavía más y entonces eh el verdaderamente esto no es forma de hacer política ni se puede sacar adelante a los problemas graves de un país con estos cortoplacismo si histerias constantes

Voz 5 07:34 pues a ver sobre la reunión con Villarejo la verdad

Voz 4 07:38 ese es que a mí sinceramente me me cuesta opinar porque creo que nos falta información es cierto que bueno el matices estén tres la reunión era profesional sí hubo una reunión no era profesional y a lo mejor fue un encuentro personal pues pues pues no lo sé no lo sé yo lo único que sé es que Villarejo es sinónimo de problemas en el en el norte

Voz 0194 08:00 a lo mejor que te puede pasar de que sea un problema ya a partir de ahí su nombre sale relacionado con Villarejo decía antes Elvira el pánico que se nota en la voz en la voz de la fuego cuando tu nombre Pérez relaciona con Villarejo puede pasar cualquier cosa puede aparecer cualquier caso cualquiera que somos periodistas sabemos no de los tentáculos determinados compañeros nuestros que no es tu caso ni el mi oponente

Voz 4 08:25 por lo tanto no lo sé no puedo opinar porque yo creo que me falta información hoy nos falta un poco a todos y por lo tanto sería pues pues gratuito en el caso gratuito pero ya estamos hablando de yo aquí no bueno porque quiero que decir fíjate con qué facilidad no sea bueno pues en el actual aplicaciones de la ministra tampoco han sido claras no dicho no me reunido o si me he reunido pero no fue para hablar de eso

Voz 0194 08:49 eso sí porque porque si hay uno si hay un caso en el que hay una información a la ministra o el Ministerio Moncloa considera que es suficientemente grande como para tener que sacar un comunicado y luego tener que hacer declaraciones es verdad que a preguntas de los periodistas hombre pues se convierte sitúa hace que situemos el foco sobre eso al menos durante durante unas horas

Voz 4 09:10 claro porque si la reunión se sí es fortuita pues no lo sé pero si hay una reunión como tal

Voz 5 09:16 es noticia

Voz 4 09:18 luego ya veremos el contenido pero en sí una reunión esta señora con con Villarejo como prácticamente todas las reuniones de Villarejo son noticia por lo tanto yo entiendo que no interesa informativo pero nos falta información para valorarlo sobre él de defensa yo ni ni quiero dar lecciones de moral ni Ny casi diría que aceptó las justas pero sí que es una cuestión de moral aquí que sería el Gobierno lo ha explicado muy mal no y más allá de las incoherencias Si la ministra desaparecida y la desautorización que ayer reiteró el presidente en la entrevista en La Sexta tampoco lo que explica Gonzalo no pues es que hay que salvar puestos de trabajo bueno sí pero lo has explicado muy mal quiero decir no me digas que son de una precisión que no matarán que no matan yemeníes claro porque nació sobre todo anómala es para nosotros no pasa nada porque Naciones Unidas el Parlamento Europeo Amnistía Internacional y otras ONGs han pedido a los Estados que no envíen armas a Arabia Saudí porque está comprobado que violan el derecho internacional humanitario en Yemen vale entonces que hizo el anterior Gobierno con Morenés y Cospedal dijeron a pues no les hemos puesto una cláusula es que lo que dices que se comprometen a no utilizarlas contra civiles para o para cometer crímenes de guerra no cosa que la legislación española pues pues evidentemente es rechaza que puede haber una exportación de armamento para esto claro el problema y nosotros por ejemplo en enmedio preguntamos a la gente de de equipo de Morenés y Cospedal Hinault reconocieron que claro es imposible para el Gobierno tener una constancia de que las armas que les les han vendido que las armas españolas se emplean de forma distinta lo que es bueno decía ONGs y no sólo porque Naciones Unidas ha dicho a la pila está utilizando Arabia Saudí votado no ve mienta no me diga que no matan digamos otra cosa pero no me diga que no mata porque sí que matan

Voz 2 11:20 totalmente os han no no no puedes negar que que que se elevan a dar el uso para que están destinados responsabilidad es otra cosa responsabilidad no es como a los niños pequeños ocultar les la imagen triste de la película es aceptar que la realidad es esa que el mercado de armas esta incorporado en todos los países y que si no gusta o que atenta contra una ley español alguna convención por los derechos humanos que este país que además quiere llevar en gala que defiende pues entonces que se va a iniciar un plan de transformación Un plan transparencia y eso se va a modificar

Voz 0194 11:53 yo plaza yo creo que eso es asumir la responsabilidad

Voz 2 11:56 pagar la realidad existente no

Voz 10 12:43 su un plus punto es rehén de concesionarios Lafita

Voz 11 12:47 no pude estar en cualquier sitio pero no siempre se aprecia un simple vista a veces hay que miro bajo la superficie para encontrar lo común maestro Oscar con La Morenita borrasca rueda de la fortuna once rasca y gana hasta ciento cincuenta mil euros al instante y más de veintitrés millones de euros en premios nuevo borrasca rueda de la fortuna de la ONCE estés donde estés encuentra tufo

Voz 0137 13:22 todos inmensas tuneladoras han llegado a Oslo la capital de Noruega para construir los túneles ferroviarios más largos de Escandinavia tendrá más de veinte kilómetros de longitud y un diámetro interior de nueve metros cada uno que unirán la ciudad nórdica con esquí detrás de este proyecto está la constructora Acciona que ha logrado en consorcio con la Tatiana Anquela todo un reto de ingeniería tras dos años de trabajo la obra no sólo impresiona por sus dimensiones sino por las condiciones geológicas y climatológicas de la zona en realidad el consorcio está utilizando cuatro tuneladoras de doble escudo que partieron desde un mismo punto la localidad noruega de Asland para excavar dos de ellas en dirección sur hacia esquí y otras dos en dirección norte hacia Oslo una vez completado serán los túneles más largos de la región sobre este proyecto cuyo presupuesto superior a los mil millones de euros habla Antonio Muñoz director de la unidad de negocio especializada de ferrocarriles y túneles de Acciona

Voz 12 14:18 este proyecto líder Acciona es todo un reto de ingeniería tanto por condiciones geológicas climatológicas como por su propias dimensiones hay por eso muy importante combinan las innovaciones tecnológicas de última generación la toma de datos y monitorización de los mismos con la experiencia que líneas ferroviarias de alta velocidad que atesoran las constructoras españolas en particular Acciona que ha tomado parte en la construcción de más de mil doscientos kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad

Voz 0137 14:45 el final de la excavación está programado para la primavera de dos mil diecinueve cuando estas dos últimas máquinas salgan a la superficie en esquí actualmente se ha completado aproximadamente el sesenta y cinco por ciento del proyecto cuya finalización se prevé para diciembre de dos mil veintiuno

Voz 0194 15:11 dos días y cuarto en Canarias con Neus Tomàs con Gonzalo Velasco y con María Elvira Roca ha antes de continuar hoy en la mesa de producción está Pablo

Voz 3 15:17 Morán que ha vuelto de sus vacaciones hola Pablo con noticias desde Estados Unidos

Voz 1667 15:21 es un paso más de Donald Trump dentro de su guerra comercial con China que ya dan por hecho tanto la prensa norteamericana como las agencias de información internacional y el presidente norteamericano ya no había puesto sobre la pista a lo largo de la tarde anunciando que hoy al cierre de los mercados

Voz 2 15:37 Iván algo que según el valle

Voz 1667 15:39 con mucho dinero a las arcas de Estados Unidos y ese anuncio es la imposición de nueves de nuevos aranceles a China aranceles por valor de doscientos mil millones de dólares y son cifras importante Ángels porque hasta ahora el valor de las tarifas impuestas por trampa a los productos chinos en julio las pronunció se quedaban en los cincuenta mil millones de dólares ahora estamos hablando de doscientos mil es decir cuatro veces más lo que supone un salto importante en esa guerra comercial emprendida por Trump inquilino de la Casa Blanca contra China veremos ahora con que otra medida responde china que ha amenazado con respuestas con medidas proporcionales esa decisión

Voz 0194 16:18 anuncio de íbamos a China como Pablo quedamos pendientes también de la situación de de Manuela Carmena que ha ingresado ya ingresado en el hospital

Voz 1667 16:26 en los últimos una comparecencia de la teniente de alcalde de su número dos de Marta Higueras para ofrecer a los medios todas las explicaciones

Voz 0194 16:32 venga vamos a ver si podemos contar algo antes de terminar hora25 porque quiero saludar al Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de este año que es ni más ni menos que José María Pérez conocido por todos como Peridis muy buenas noches

Voz 13 16:44 es buenas noches enhorabuena antes que nada pues sí eso es para dar la enhorabuena a recibirlo Deco con gratitud a vosotros sí ha jurado hoy admisible cultura que convoca el premio sí la verdad es que me ha hecho mucho por qué qué tiene de especial tiene este premio sur es lo different esta adjudicación yo creo que reconocen el trabajo de Navidad quién para ni tienen especial que pone el foco sobre el patrimonio patrimonio es la herencia mejor que hemos recibido de nuestros antepasados los bienes culturales pues es lo que flota de una sociedad la cultura es lo que nos trasciende sabemos de los riesgos por Homero y sabemos por la Venus de Milo venido por el por el Partenón por las cerámicas griegas por lo que sabemos y me dio pues las iglesias románicas de la Prehistoria porque mira sí de cómo vivía la gente en Castilla por ejemplo por Forlán y por la música no entonces eso es lo mejor de lo mejor de lo que queda de lo que ha sido la humanidad y dejen le disfrutas algo pues no sólo son placer sino que también es un deber que tenemos podemos estuvieran pues sabemos proceso muy hermosa

Voz 4 18:12 sí yo he tenido suerte comiendo mucho ruido

Voz 13 18:14 pues sí de poder divulgar esas otra suerte también por fortuna

Voz 0194 18:19 ya iban llegando reconocimientos a a este trabajo como este premio Peridis esta temporada estamos llamando casi al cierre del programa a directores de periódicos para que nos cuenten cómo ven ellos la actualidad en su portada de de del día de mañana hoy aprovecho que estás tú aquí para que los escribas cómo ves tú la actualidad en la viñeta de mañana del país

Voz 13 18:37 pues eso una viñeta de cuando no hacen nada más dice el Batet que es una ministra del Gobierno actual administraciones públicas catalanas no tengo la suerte de conocerla personalmente Oliver ya veo todos los preciosos ir medio vecina del barrio bueno fue todo rumano es que Torra entonces en la misma mierda aparecieron dos ella les llevó una flor les hablaré de algo les ha metido en un laberinto muy laberinto con la piedra todo según todos los mitos Sísifo si el laberinto de discreta no como ellos la situación en Cataluña actualmente porque una situación absolutamente bloqueaba que ella quiere tener bloquear afloran regaló dentro de sus posibilidades son de Torra espera un poco a ver si encuentra una salida no está perdido en el laberinto aterrizan laberinto con la piedra desistió como soy

Voz 14 19:47 me por unas escaleras muchísimas ganas

Voz 13 19:50 Ángeles a vosotros y suerte

Voz 0194 19:52 un beso bien grande antes antes de ir cerrando Sastre porque hemos quedado en el tintero que yo creo que ahí que destaque

Voz 1071 19:58 bueno para empezar la historia del sacerdote de León al que el Vaticano encerrada en un monasterio diez años en este tiempo le prohibe ejercer el sacerdocio es la pena por abusar sexualmente de un niño en un colegio de Zamora en los años ochenta fue ya condenado por un caso similar en León este sacerdote y entonces lo resolvieron encerrando le en un convento y enviándole a otra parroquia decía hoy al obispo de Astorga que esto y ahora es la mayor condena que le podrían imponer

Voz 15 20:23 muy dura prácticamente es expulsión del estado clerical no puede celebrar públicos ni puede ejercer el sacramento en público y además en un lugar concreto que en un monasterio ong convento fuera de la diócesis así como es el castigo

Voz 3 20:39 es que lo puede darme que no puede dar misa gran naranjas

Voz 1071 20:42 fin del presidente del Gobierno por ir a cosas de esta noche ser ruido hoy con el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit Michel Barnier según ha explicado el Ejecutivo de Sánchez el acuerdo del Brexit tendrá un protocolo específico que recogerá los aspectos que afectan a Gibraltar ha hablado esta tarde

Voz 1667 20:57 el ministro Josep Borrell presidente de Gobierno existido mucho que no quiere que Gibraltar sea el último escollo en el camino hacia el acuerdo sería puede que la cuestión de Gibraltar quede resuelta cuanto antes entre otras cosas porque así podrá participar con más libertad las negociaciones sobre el Brexit

Voz 1071 21:21 antes del congreso de los conservadores británicos ha dicho

Voz 1667 21:23 Borrell uno de los nombres propios del día es el del Rey

Voz 1071 21:26 pero al Toni ya lo saben al que el juez belga ha dejado en libertad ha rechazado la euroorden de extradición por lo que se llama falta de doble incriminación es decir los delitos por los que se le condene España enaltecimiento del terrorismo injurias a la Corona ya amenazas se consideran allí conductas atípicas hablábamos con él en Hora catorce decía que las injurias había que encajar las en un contexto determinado

Voz 14 21:48 el contexto la creación de tanto la Grapo forman parte de la historia de España yo no tengo nada que ver con ese contexto histórico yo fui a analizarlo como como cualquier otro mediante una canción una novela una película o una obra de teatro

Voz 1071 22:05 además ha contado hoy nuestra compañera Ana Terradillos que el ex presidente de Madrid Ignacio González ha pedido volver a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid dicho lo pidió antes del verano y ahora está esperando González que le asignen un destino lo que está mirando el consistorio es si hay inconvenientes o incluso si hubiera alguna hay combate

Voz 3 22:23 debilidad y atención a la previsión de de mañana porque es para verlo sentado en el sofá

Voz 1071 22:28 con palomitas de morbo desde luego esto sí que es una previsión el ex presidente José María Aznar ex presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso de los diputados en la comisión que está investigando ya saben la presunta financiación ilegal del Partido Popular que había paralizados actividad por las vacaciones la retoma mañana hay con este plato fuerte iba a tener que responder a las preguntas de los diputados hasta que no hay novedad ha dicho ya a Pablo Iglesias que por su partido por Podemos va a preguntar él tres que tienen diferentes portavoces pero luego se pueden ir turnando y de hecho ya en la portavoz aquí

Voz 3 22:58 hemos hecho descalza pero ha preguntado otras veces por ejemplo Errejón bueno pues mañana Podemos Pablo Iglesias contra al dólar que también será sometido a las preguntas de los demás por esta comisión han desfilado ya Cospedal Ana Mato Javier Arenas no te digo comprar palomitas porque eso hay que verlo Iggy antes de Ramoneda Pablo alguna novedad suele estado de salud de la alcaldesa de Madrid sí sabemos lo que tiene ya porque Javier Casal unos ha ampliado vía Whatsapp

Voz 1667 23:20 la información sobre la caída de de Manuela Carmena en su casa nos contra nuestro compañero que esa caída en la ha provocado una brecha en la cara que está bien aunque como contábamos hace unos minutos se la han llevado al hospital al hospital de La Princesa eh por precaución está en observación alcaldesa un incidente que ha obligado a suspender eso sí el pleno de mañana en el que iba a comenzar el debate sobre el estado de la ciudad seguimos hasta ahora a la espera de la información extra que pueda ofrecer su número dos al número dos de de Carmen

Voz 3 23:47 pues vamos Juan Ramón

Voz 6 23:50 el dietario

Voz 1150 23:54 política de robos de balón y contraataque después de una semana de agobio varios el presidente responde al fallido desafió de ciudadanos con su tesis proponiendo una reforma urgente de la Constitución para eliminar aforamientos en sesenta días y lo presenta como un reto que los ciudadanos vuelvan a la política se aprecia la dimensión táctica de la asunto Sánchez busca compromete a ciudadanos sembrar la inquietud de Pablo Casado incomodar al PP pero es este el momento de abrir el debate sobre la Constitución cuando se habla de una reforma en el contexto del conflicto catalán no es una cierta frivolidad salir ahora con una reforma de detalle por importante que sea ahí esté la confianza se gana atendiendo los Ciudadanos solucionando problemas ir regenerando a fondo la vida política la pequeña cosmética ya no basta y en este sentido tan urgente o más debería ser acabar con las leyes restrictivas de la libertad de expresión que están vigentes y que han chocado una vez más en Europa otra vez Bélgica rechaza una extradición ahora por la condena del rapero oval tonic ya antes de que los diga al Tribunal de Estrasburgo sería bueno abusos como la ley mordaza que nos pone en primera línea del autoritarismo rampante dice el presidente Sánchez que lo más ricos no pagan impuesto si para compensarlo en vez de buscar la manera de hacerles pagar propone subir el tramo alto de R P G es decir que los que tienen las regiones altas paguen por los más ricos más que una reforma fiscal es una declaración de impotencia se siente incapaz de hacer pagar a la cúspide de la pirámide del dinero y busca recaudar en el segundo nivel más claro el agua cursa la calle te encuentro uno la frase el presidente Macron a un agricultor en paro invitándole buscar empleo donde lo hay por ejemplo en la hostelería dos pasos del palacio presidencial confirma a unos modales que vienen deteriorando seriamente la imagen del presidente francés que el sociólogo Nicolas Thibault a lo ha resumido así en Le Monde en Macron se encuentra la tendencia pedir mucho a aquellos que tienen poco

Voz 3 25:53 terminamos aquí Neus Tomàs Gonzalo Velasco debiera muchísimas gracias y hasta la semana que viene en las bases ya todos ustedes hasta mañana mañana vuelve la Champions pero aunque haya Champions ayer a veinticinco años podrán encontrar a partir de las nueve en la onda media en las aplicaciones en dispositivos móviles en Internet lo que les digo siempre busquen Nos porque nosotros vamos a estar para contárselo todo hizo de todo esa comparecencia Sastre de Aznar en el Congreso lo perdérselo como para cobra verdes hora25 bañera Tucker es compartido echándonos a las siete sí los haremos a esos eh no nombrar esta pero bueno con nosotros tenemos que hacer hora25 Poyet Gual escucharnos hasta mañana feliz noche

Voz 0194 29:48 dicho esto que acabamos de grabar me me barrunta