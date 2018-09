Hora 25 (18/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:14 hola

Voz 0194 00:15 Ángels Barceló hola buenas noches el Congreso como lugar de debate durante el pleno de esta tarde se ha hablado de la senda de déficit de vivienda de pobreza energética de fraude fiscal de aforamientos el Congreso también como lugar de enfrentamiento que ha mantenido Aznar con el diputado Gabriel Rufián o con el líder de Podemos Pablo Iglesias

Voz 2 00:32 así que me parece un peligro para las libertades

Voz 4 00:35 Naciones frente tiro demuestra todos los días a mi señor Iglesias esquiva usted todo lo que quiera no me mire verdad porque a lo mejor selección poquito a la cara de vergüenza a mí su populismo y usted no me importan en primer impresiona ni poco ni mucho es que no hay nada usted es que no me impresiona nada Esther Bazán buenas noches bares

Voz 1454 00:53 sí buenas noches en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular de su partido que él en su habitual tono ha anegado todavía nadie ha demostrado la existencia de una caja B ha llegado a decir a pesar de que la sentencia sobre la primera etapa de la Gürtel lo considera acreditado a las diez en la crónica política desastre escucharemos lo más destacado y lo explicaremos con la ayuda de Miguel Ángel Campos que ha estado esta mañana en la Cámara Baja esto ocurría por la mañana en comisión pero en el Congreso hay actividad todavía estas si hay pleno y se espera la votación de los distintos asuntos para los próximos minutos estamos pendientes sobre todo de la moción sobre los aforamientos que había presentado ciudadanos Mar Ruíz buenas noches buenas no

Voz 1441 01:28 sí en breve lo que se va a votar es estrictamente esa moción de la formación naranja pide suprimir los aforamientos para diputados senadores y miembros del Gobierno porque Ciudadanos no ha aceptado ninguna de las enmiendas que ha presentado el resto de grupos ha sido Albert Rivera quién defendía su iniciativa arremetiendo así contra la propuesta de Pedro Sanz

Voz 0040 01:47 si ustedes quieren subirse a este carro que siempre han intentado frenar el de la supresión de aforamientos Swansea bienvenidos pero no defraudan a los españoles no jueguen con su ilusión y con la esperanza cambiar las cosas porque lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión aforamientos hay que suprimir los aforamientos sobre todos los casos de corrupción política que es donde se produce el problema

Voz 1441 02:09 pendientes de que PP y PSOE confirma en el sentido de su voto en tribuna Unidos Podemos PNV Esquerra y PDeCAT ya han anunciado que no van a apoyar la moción entre otras cosas porque la propuesta de Rivera no plantea eliminar también la inviolabilidad

Voz 1454 02:23 la ministra de Defensa dice sentirse respaldada por el PSOE

Voz 0194 02:26 se da por cerrado el polémico caso de la venta de las cuatro

Voz 1454 02:28 cientas bombas a Arabia Saudi sigo creyendo profundamente en el proyecto de Pedro Sánchez ha dicho Margarita Robles con el que mantiene ha añadido unas magníficas relaciones era la primera vez que se pronunciaba sobre el tema y sobre todo después de que Sánchez dijera a La Sexta que no vio las posibles repercusiones de la paralización

Voz 1441 02:45 las armas absoluta demente respaldada

Voz 5 02:47 por el presidente del Gobierno por el proyecto que definen la actuación del Gobierno

Voz 1441 02:53 yo me siento muy cómoda en el Ministerio de Defensa me siento muy cómoda en lo que hace las Fuerzas Armadas trabajando por la paz y en cuanto otras cuestiones para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado tenemos muchos casos abiertos en los que hay que trabajar

Voz 0194 03:07 cunde Rome en las obras que se están realizando en el hotel Ritz de Madrid dejan un muerto y once trabajadores atendidos

Voz 1454 03:12 de ellos tienen heridas de gravedad Se va a abrir una investigación para saber por qué se ha caído parte de un forjado desde la sexta planta del famoso hotel madrileño Alfonso Ojea estado toda la tarde allí Alfonso buenas noches buenas noches una tras otra las seis plantas del edificio han ido derrumbándose hasta que una masa de forjado y también de ladrillos estampado contra el suelo del patio interior el fallecido nacido en Costa de Marfil quedaba atrapado entre los escombros sin poder escapar como sí lo han logrado sus compañeros de tajo Eugenio Amores es el jefe de los bomberos de Madrid

Voz 0617 03:41 Nos autorizaba esa hemos lleva una zona segura y el juez ha venido hace un momentito ya sale de procedido a levantar el cadáver ahora vamos a acompañar a todos los trabajadores a que puedan recuperar de las zonas de taquillas todos sus enseres

Voz 1454 03:56 ya ha quedado abierta la investigación judicial en la que colabora directamente de la policía municipal madrileña otro suceso que hemos conocido hace unos minutos en Navarra en Se da tres personas han muerto en un tiroteo son un padre y sus dos hijos de veintinueve diecisiete años otras tres personas han huido en un coche y después han sido interceptadas por una patrulla tras una persecución según la policía se trata de una disputa entre dos familias pues ahora vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 6 04:23 es Iberia tiene algo que contarte la aerolínea está contratando pilotos y tripulación de cabina de pasajeros Si estás interesado no lo piensas más entra en grupo punto iberia punto es donde encontrarás toda la información

Voz 3 04:38 hora veinticinco alguien tiene ese catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor un precio increíble

Voz 7 04:45 así todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 2 04:56 nuestra historia reciente sólo se entiende gracias al diálogo

Voz 8 05:00 huy de prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes cualquiera que sea su número de escaños

Voz 2 05:08 es hora de nuevos día alabados

Voz 9 05:11 en el cuarenta aniversario de la Constitución el País y la SER reúnen a los dos presidentes del Gobierno que más tiempo han ejercido como tal en la actual etapa democrática Felipe González y José María Aznar modera Soledad Gallego Díaz directora de El País

Voz 2 05:29 el veinte de septiembre a las siete y media de la tarde y podrá seguir el encuentro en directo en Cadena Ser punto com patrocina Toyota Hi T con doce coma piensas

Voz 1441 05:40 colabora Colegio de Arquitectos de Madrid

Voz 10 05:44 en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 11 05:49 un robo no pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero quiere esta alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva sí

Voz 12 05:56 tener protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 13 06:08 Bush Gal más vil tan no más Broken necesidad ahora con compras tuvo la periodista por doscientos ochenta y cinco euros al mes tan seguros mantenimiento debido en tu cuota cada tres años y conduces lo último oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en postración punto esta

Voz 14 06:29 este curso imprime gratis con HP Instant in el servicio de red

Voz 0194 06:32 así de tinta que entrega directamente en la puerta

Voz 14 06:35 la de tu casa antes de que se agote con total comodidad y sin coste adicional prueba con una impresora multifunción HP Embid foto de setenta y nueve euros exclusiva en El Corte Inglés e imprime cien páginas son fotos al mes durante doce meses gratis listos para tu vuelta en El Corte Inglés

Voz 0194 06:51 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted pretende aunque todo

Voz 1441 06:55 esos nervios es pérdida de papeles o que el futbolista dispuesto a hacer política además de

Voz 0194 07:02 es inmoral y aunque no siempre nos lo pongan fácil Olic quién te ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no

Voz 13 07:10 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser

Voz 4 07:24 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 15 07:35 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 16 07:45 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 2 08:08 coming ese veinticinco

Voz 0194 08:18 esta historia comienza con unas siglas F L primera anomalía la víctimas esconde F L siguiendo los pasos de otras víctimas de abusos sexuales envió una carta al Papa Francisco en la carta daba detalles de cómo el sacerdote don José Manuel Ramos Gordón abusó de él de su hermano de otros dos compañeros cuando estudiaban en el seminario menor de La Bañeza los niños informaron a rector de lo que ocurría era el año mil novecientos ochenta y nueve no eran los años de posguerra y seguro que adivinan lo que ocurrió el sacerdote Ramón Gordon fue trasladado a otro lugar a otra parroquia no era la primera vez a principios de los ochenta había ejercido como profesor en el colegio Juan XXIII de La Puebla de Sanabria en Zamora hizo salir de ese colegio fue repentina ya ahora después de treinta y cinco años y una avalancha de denuncias por abusos en aquellos años el Vaticano tres de la Congregación de la Doctrina de la Fe le envía a un monasterio Món convento fuera de la Diócesis de Astorga y le prohíbe celebrar la eucaristía durante diez años al obispo de Astorga Juan Antonio Menéndez esto escuchen le parece una pena muy dura

Voz 1046 09:20 en este caso es una pena muy dura muy grave porque prácticamente es expulsión del estado clerical no puede celebrar Ecos y puede ejercer ningún sacramento en público si queda restringido a lo pide algo a lo privado y además en un lugar concreto que el monasterio hongo

Voz 0194 09:39 hombre muerto fuera de la Diócesis de Astorga bueno pues Volvamos a Efe el lo llamaremos Javier Javier me buenas noches Javier por los abusos cometidos contra contra usted contra su hermano la Iglesia también envió un año al sacerdote Ramos Gordón a una residencia de sacerdotes de mayores y hará estaba escucha industrial obispo dice habla de una condena dura sentencia dura usted qué piensa

Voz 17 10:03 si se lo llega claramente que le aplicó una sentencia dura son una condena dura y nuestra condena otra condena de años y años es a qué le parece energía lo ha visto

Voz 0194 10:20 qué edad tenía cuando cuando fue estudiará seminario menor de La Bañeza

Voz 17 10:25 bueno yo entré con diez años

Voz 18 10:27 cuando ocurrieron los hechos ser sacerdote Ramos Bordón era su profesor eran las obras que estaría si desde desde el principio

Voz 17 10:41 no ese año sólo sabía

Voz 0194 10:45 algo de él sabía los antecedentes habían que venían del colegio Juan XXIII de La Puebla de Sanabria

Voz 17 10:52 sí sabían ya ya que ha quedado demostrado que todo el mundo lo sabía lo que ocurría eso de diez años antes ocurría lo sabía en San Adriano en el colegio en el pueblo los alumnos los formadores esto no sabía lo que ocurría y lo llevaron a La Bañeza para destruir unos la vida a mi hermano y a mí ya ya más gente claro

Voz 18 11:16 no eran los únicos su hermano usted

Voz 17 11:19 no oficialmente y reconocido por el sondeo no yo desde lo que pueda hablarse ahora toda hablar oficialmente de este chico de Zamora

Voz 0194 11:28 ah sí

Voz 17 11:29 pero si hay más niños o puedo decir nombres ni apellidos más niñas cero

Voz 0194 11:35 cuando comenzaron los abusos de me decía que tenía catorce años y cómo cómo fue como fue su como como cómo se intentaba relacionar con ustedes Ramos Gordon

Voz 17 11:48 bueno durante el día era normal se relacionaba con todo su bueno pero por la noche tenía a lo mejor especial que versión con nosotros Fos es el detallar los lo que ocurría para mí es duro me costaba de realizarlo bueno pues tampoco tampoco pueden imaginar

Voz 0194 12:14 tampoco se lo pido Javier tampoco tampoco se lo pida usted lo hablaba con su hermano

Voz 17 12:21 sí a mi hermano le ocurrían estos hechos y luego mi hermano me lo contó luego al poco tiempo a los pocos días empezó Homero luego hablábamos el tema claro bueno mi hermana y yo nos entendíamos con los gestos

Voz 18 12:40 tenemos un verdadero infierno gracias estaban hablarse entre ustedes

Voz 17 12:44 hombre si hablábamos pero nos entendíamos perfectamente con las miradas como gesto

Voz 0194 12:52 Javier quisieron a quien se lo contaron usted lo hablaba con su hermano los dos estaban ahí viviendo su infierno a quién se lo contaron

Voz 17 13:02 bueno pues pensamos contárselo informador nos daba bastante miedo porque estábamos hablando de sacerdotes de la años gente como él

Voz 18 13:12 siempre dentro no ambiciosos

Voz 17 13:15 era complicado era complicado plantearles son sacerdotes pero al final Mi hermano se armó de valor hicimos saber si esos restos allí bueno yo no tú ves balón donde más se pero en Mans hace lo contó

Voz 0194 13:34 dije hizo sí

Voz 17 13:36 perdón el rector cuando esté cuando los

Voz 0194 13:38 se lo contó su hermano

Voz 17 13:40 bueno nada pues voy yo no estarán Unión pero bueno el que rector le preguntó que qué os toca y que bueno aunque que lo dejará si no se hizo nada de cocos

Voz 0194 13:55 es decir que no hiciera no hicieron nada su hermano lo denuncia se arma de valor y no hicieron nada

Voz 17 14:00 Nada mi hermano luego a los pocos meses lo dijo otro tutor bueno igual lo mismo no eso siguió hasta final de curso igual

Voz 0194 14:10 y al entorno familiar Javier se lo contaron a su familia más directa

Voz 17 14:15 no en cuando ocurrieron los hechos no porque bueno estábamos internos no tampoco haría móvil ni nada no no estamos internos estábamos vino que denunció a hasta plantearnos contárselo a mis padres pasta poco podríamos pero tampoco queríamos invitar a anunciar no que vivíamos

Voz 0194 14:38 prefirieron pasarlo solos

Voz 17 14:41 sí sólo solos lo pasamos muy buenos solos con el me he tenido a mi yo creo que

Voz 18 14:49 le ayudó mucho me voy yo a él y no creo que lo de la historia Javier cómo salieron de ese infierno

Voz 17 14:59 pues es Infierno o no no seas mi hermano falleció como ha salido los que estamos aquí seguimos con denunciarlo

Voz 0194 15:11 usted escrito varias cartas al Papa a los obispos españoles ha recibido algún tipo de respuesta

Voz 17 15:19 no recibí mi primera carta una respuesta pero bueno fuimos respuesta ha ganado aún más la investigación pregone la la Diócesis de Astorga no le pillo de ser presa los Roma ordenara investigación partió nadie se silla eran conocedores del asunto pero bueno se vieron obligados a esa investigación hice abrió un proceso penal que para mí ha sido devastador y horroroso se han burlado de mí en todo el proceso

Voz 0194 15:53 dos T

Voz 17 15:55 bueno pues sobre la diócesis los miembros que han llevado el procedimiento me han mentido desde principio sí sí bueno pues me dijeron muchas cosas que no han hecho y que no han cumplido me dijeron que bueno lo primero que me dijeron es que el señor era culpable eso es lo primero que me dijeron ya de entrada hemos hecho la investigación sin y claro la industria una hicieron cien contar conmigo informaron de que era culpable que había reconocido los hechos y que le acusa Arrigo no vas perdón perdón oí pues que ahora se abrirá un procedimiento para castigar asesinó sea ya un procedimiento para los que supieron y callaron mismo un procedimiento también habían procedimientos de reparación a a la víctima pero bueno no no hicieron nada no

Voz 0194 16:50 no hay nada de lo que dijeron y en algún momento Javier Le pidieron no le dijeron que no que no lo airear a que no lo contara

Voz 17 16:58 bueno si me lo hizo no nueva yo creo que yo cuando iba esas uniones Cossio ha contado la adecuación del mundo con toda mi intención creo que ellos aprovecharon se aprovecharon de mi ponen atención porque en una ocasión me ofrecieron cincuenta mil euros que ahí está el señor notario en todo caso que también lo yo te lo digo que no pretendían comprar mi silencio con eso yo no entren ya designó dice sí ni que no las vigilancias silenciados por nada yo en ese momento había decidido no hablar porque está en un en un proceso que mi mayor interés era que la verdad saliera entonces yo nunca pensé que es verdad que nunca pensé en denunciar eso no sucedió porque mi objetivo principal era sacarla la verdad la verdad que mi hermano no necesitó nunca tuvo con el era mi oportunidad de sacar la verdad entonces estuve cayó otro todo el procedimiento pero luego cómo fue como fue una burla absoluta pues los medios porque porque con las medidas que toma mi hijo en lo que hacen pues los niños estuvimos en riesgo y siguen estando en riesgo con esas medidas

Voz 0194 18:33 se arrepiente Javier de claro que tenía catorce años y unas circunstancias determinadas pero se arrepiente de no sé si de haber sido más valiente en ese momento de quitado más fuerte de haber hablado incluso de haberlo comentado con otra gente se arrepiente de de no haberlo hecho de no haber batallado entonces

Voz 17 18:56 bueno creo que hayamos creo que bastante teníamos con soportar es sobrevivir con lo que estamos pasando y creó un cualquier alumno de esa época del año ochenta y nueve sabe perfectamente que ir a contarle algo así al rector ya era gritar las que más podíamos hacer despedimos Pel Si yo se pidió auxilio en varias ocasiones qué más podíamos hacer feliz no sé

Voz 0554 19:34 se pidieron auxilio

Voz 0194 19:36 en y nadie les escucha usted me dice la condena es la mía El infierno es el que el que yo vivo o el que vivió mi hermano antes de morir le escucho y pienso que usted tiene la sensación que nunca saldrá de este infierno o que nunca se liberará de esta condena

Voz 17 19:54 cómo hacen las cosas la burla hace mucho daño porque ha salido ha salido una condena de diez años porque dice que esto dicen que es por reiteración pero la condena que pusieron en mi caso por mi hermano él por lo que pasa que mi hermano no éramos dos no es no es reiteración es que no entiendo es que no no no no entiendo cómo son capaces de decir esas cosas

Voz 18 20:27 no entiendo es que yo creo que mi hija se entiende

Voz 0194 20:30 Javier se tiene tiene un hijo de catorce años la edad que tenía usted en ese momento

Voz 17 20:35 se ha contado

Voz 0194 20:37 lo que pasó si le he contado sobre todo

Voz 17 20:40 madre le ha explicado pero bueno tiene catorce años y con quién es pues como con catorce

Voz 19 20:47 Javier muchísimas gracias por haber estado con nosotros por la valentía

Voz 17 20:53 gracias hasta luego

Voz 0194 20:56 sí sentados en la mesa de análisis escuchando el testimonio de Javier Miguel Ángel Aguilar buenas noches Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Fernando Vallespín buenas noches pido esta sensación buena impresión al escuchar esta conversación que manteníamos con Javier víctima de abusos que había denunciado desde los catorce años que siguió denunciando sin que nadie le diera respuesta y que además es sintió ha burlado durante todo el proceso esto al lado de esa condena esta condena de diez años de destierro a un monasterio a un convento con la imposibilidad de de de

Voz 20 21:28 la misa a la persona autora de

Voz 0194 21:31 los abusos Fernando

Voz 20 21:33 sí bueno vamos a ver yo creo que este es un caso más entre decenas de miles no que que de los que tiene constancia el Vaticano a mí lo que más me ha impresionado con la sensación del sufrimiento o la forma en la que narra el sufrimiento que pudieran haber tenido sumo su hermano hiel sino con digamos la reacción es decir la ausencia de reacción porque realmente de lo que se trató fue fue de eso parece que todo el mundo estaba al cabo de la calle de que efectivamente ahí se estaban produciendo toda una serie de abusos por parte además de de la persona y bueno pues estuvo años reaccionar no eso eso me parece que es muy relevante también me parece muy relevante y que bueno que él dice bueno al año un nueve instantes antes desde ayer saques que no

Voz 0194 22:21 estamos hablando del año cuarenta fiel el mismo día no es la por ahora no estamos hablando de la posguerra

Voz 20 22:26 entonces esa que la Iglesia en el año ochenta y nueve no no hubiera sido capaz bueno en hubiera querido tomar medidas para atajar este tipo de escándalos a mí no me extraña que él esté pasando lo que está pasando pues yo creo que la reflexión de fondo que tenemos que hacer es bueno qué va a hacer la Iglesia con tiene que solamente con con con estos casos sino en general con el celibato y con lo que es la función no de que compete en su actividad educativa sobre todo en cuenta las consecuencias que tiene muchos casos

Voz 0194 22:55 en el año ochenta y nueve la Iglesia hiciera nada Emilio años milicias ocho El obispo de Astorga diga que las ciencias o la condena a diez años de destierro han convento o monasterio y la imposibilidad de impartir misa es durísima

Voz 0554 23:09 esa afirmación no se compadece con lo que dijo Jesucristo en el Evangelio cuando dijo de él que escandalizar a un niño más le valiera atarse una piedra de molino Alcoy y lanzarse al mar yo no digo que ahora ya que lanzarlos al mar perfil digo en primer lugar que en el año Sentinel o en cualquier año cuando un pederasta que se puede producir en cualquier medio y en cualquier institución es denunciado sus superiores en este caso la Iglesia tira jerarquía eclesiástica tenían el deber ir dentro de la de la iglesia un Depor un deber Mas ha agudizado haber actúa con una contundencia que en un actuado en este caso

Voz 21 23:48 ni en en en

Voz 0554 23:51 Europa y en los Estados Unidos donde como ha recordado Fernando

Voz 0194 23:54 son decenas de miles de casos

Voz 0554 23:56 por qué porque los que practicaban esa pederastia es aprovechaban de esa autoridad eran conscientes de que no iban a ser castigados y que lo más que podía ocurrir era que los trasladaran de destino para ejercer su conducta pecaminosa y hablo del punto de vista eclesiástico en otro sitio pero no para que no la cumpliera y ojo con la suspensión no ha sido una suspensión adivináis es decir hay que aplicar el Derecho Canónico y nadie tiene en el Papa siquiera la autoridad retirarle a un sacerdote en su condición de sacerdote y por lo tanto de poder impartir los sacramentos pero sí se puede retirar el la poesía de serlo no aquí no se le ha retirado lo que ha dicho es que en público no puede ser pero puede seguir oficiando misa consagrando en fin dentro de no sé qué es lo que dice el Código Derecho Canónico porque yo hice un estudio muy superficial segundo de Derecho ya no me acuerdo pero en fin lo que está claro es que esto es es en la Iglesia la la Iglesia no la

Voz 0194 25:00 era de aquí eclesiástica recoge las cosas

Voz 0554 25:02 ciencia de una actitud encubridora y tolerante incompatible con el mensaje

Voz 0194 25:07 Miguel Ángel

Voz 0554 25:09 pues yo lo que pienso es que estoy confusos buque estoy confuso porque no se esto se ha visto en un tribunal civil o no no es que es que está está prescrito el delito por lo tanto solamente

Voz 0194 25:23 en un tribunales claro es decir la legislación

Voz 0554 25:25 en la jurisdicción penal en este caso que no civil del Estado no puede actuar porque está ya diríamos caducado no puede ha prescrito y por lo tanto no solamente en la jurisdicción eclesiástica aplicando el derecho el Código de Derecho Canónico

Voz 1551 25:42 venía que no no entendía como si hubiera sido en la jurisdicción

Voz 0194 25:48 por el contrario como era que la pena era el destino del destierro

Voz 1551 25:52 concreto otra cosa es no es posible porque no te ha reabierto en el Código Penal es apoyar esos bueno pero de ahí venía mi confusión perdona porque ya estaba ignorante de que este asunto había prescrito en fin en términos de la jurisdicción ordinaria hizo lo que estaba viendo era la reacción en ese

Voz 0194 26:11 otro ámbito canónica espera que Pablo Morán desde la mesa de producciones aclara de dónde sale la sentencia

Voz 0554 26:16 esto viene directamente de la Congregación de la Doctrina de la Fe es el organismo que ha destinado el Papa Francisco para abordar todos estos casos de Derecho Canónico

Voz 0194 26:27 déjame que salude Gil Sáez que es Cano Mista investigador de la pederastia dentro de la Iglesia católica muy buenas noches

Voz 22 26:33 buenas noches antes hemos escuchado antes al obispo

Voz 0194 26:35 el Astorga hablar de una condena muy dura el destierro a diez años a un convento a al al cura condenado por por abusar de menores es una condena muy dura piensa usted

Voz 22 26:51 desconozco si los conozco las actas del proceso canónico es una sí mismo pero son apenas si habitual

Voz 18 27:04 es una pena habitual no no me la califican y de dura mi de blandas no

Voz 22 27:12 no he tenido acceso ese procedimiento juristas no tengo acceso al procedimiento no puedo pronunciarme me parece una de las penas habituales suelen ser cinco si se seguirán puesto diez Si le hacen una pensión digamos para no celebrar en público sí luego lógicamente a volver a la Casa Sacerdotal que ver cuando se indica la sacerdotales porque la Casa Sacerdotal los sacerdotes bacalao da relevancia son mayores si así se evita el contacto con menores es el Racing al que finalmente residir en la casa sacerdotal y también la finalidad de residir en el en el convento haya escuchado llama la atención la pena pero en el Código Penal aunque los hay expertos que me corregirán seguro pero hay sentencias donde es el impone por ejemplo la víctima perdona al agresor al condenado

Voz 0194 28:10 sí

Voz 22 28:11 dar cuatro cinco años sin poder estar en el en la misma ciudad

Voz 18 28:17 sí es el que él se la lejanía

Voz 0194 28:22 dígame una cosa porque la Conferencia Episcopal tiene un protocolo el primer punto de las consideraciones generales dice que cuando llegue a un obispo o institución eclesiástica una acusación de abusos la prudencia jurídica aconseja no ceder al clima de sospecha de acusaciones con frecuencia infundadas de denuncias muy tardías con sabor a montaje de aprovechamiento de objetivos económicos de la confusión y el nerviosismo que con frecuencia aquí dañan estas oleadas escándalos públicos uno cuando de este señor Gil la sensación que lo primero que se hace es desconfiar de las presuntas víctimas

Voz 22 28:54 sí lo que lo que ya leído totalmente correcto han manifestado varios artículos de investigación y también en público el protocolo es del año dos mil diez es un protocolo qué sí Leo uno de el protocolo único digamos que es está un protocolo que está bien y este es el protocolo de cómo actuar frente a la legislación del Estado está redactado de tal manera que han no sólo se pone en duda la denuncia de la víctima sino que se prótesis más se protege más al agresor que a la víctima y en segundo lugar se protege a las está redactado de tal forma que se protege más a la institución

Voz 0194 29:46 y una cosa y supongo que conoce el caso de de Ramos Bordón cómo es posible que el Obispado de Astorga permitiera sacerdote el contacto continuo con menores es decir hay una primera denuncia lo que hace es trasladarle pero vuelve a mantener contacto con menores cómo es posible esto

Voz 22 30:06 si no se ve que es esa primera denuncias desde el año dos mil cinco en la Iglesia española hasta el año dos mil cinco Se mantuvo una política de que llamar experto de la Santa Sede zona políticas el maquillaje que era trasladada a la persona a otro sitio así que si ir a sin ningún sin ningún tipo de

Voz 0194 30:33 a otro sitio a otros sitios incluso con en contacto suele ser atrasado a otro sitio donde no tuviera contacto con menores pero no no lo especifica es decir se traslada a otro sitio donde le sigue dando clases estando en este caso un seminario no

Voz 22 30:47 es así en toda la y toda la y es universal pues durará durante todo el siglo XX por cierto anteriormente en los siglos XIX dieciocho eh se castigaba duramente estos comportamientos

Voz 0194 31:04 dígame una última cosa está la Iglesia española cumpliendo las recomendaciones del Vaticano para abordar los casos de pederastia

Voz 22 31:12 bienvenido a la derecha española está dando una respuesta y que todavía a mi juicio es insuficiente

Voz 17 31:21 suficiente pues

Voz 22 31:23 que por qué en dos mil once sale una carta circular pidiendo a todas las viniendo no indicando a todas las conferencias episcopales que tenían que hacer un protocolo integral para toda para víctimas y agresores ese protocolo integrar pues han pasado siete años nosotros no lo tenemos tengan en cuenta que cuando la Conferencia Episcopal hace un protocolo un documento sino lleva la reconstitución de la Santa Sede no es obvia no es es obligatorio para la diócesis es decir si la Conferencia Episcopal le pongo un ejemplo eh hace un directorio de Sacramentos sellos soy el obispo de medios oportunos lo aplicó sino no qué es lo que genera esto genera por ejemplo cuando se hizo público el fue en dos mil catorce eh había obispos que sí tenían los protocolos otro reconocían no sabían absolutamente nada entonces hace falta pues un protocolo integral es de obligado cumplimiento a la aprobación de la Santa Sede a aplicar el Derecho Canónico y las normas que tenemos mucho con sí estoy mucho ya insiste hizo dieciséis el Papa Francisco la cooperación absoluta con la jurisdicción civil cuando dos organismos dos ordenamiento diferentes están diciendo pues son mismo delito

Voz 0194 32:54 bueno señor Gil Sáez agradecemos muchísimo que no haya atendido la llamada gracias y muy buenas noches

Voz 22 32:59 este lo cierto es que las denuncias

Voz 0194 33:01 sexuales cometidos dentro de la Iglesia está marcando el papado de Francisco en los últimos meses los vamos a Roma Joan Solés buenas noches las acusa tienes Joan llegan desde todas partes ya está desde dentro de la misma Iglesia aunque quizá con objetivos distintos a los de las víctimas Francisco y ha fijado fecha en febrero para debatir con los presidentes de todas las conferencias del mundo en qué momento estamos ahora Joanne

Voz 0946 33:24 hicieron antes si me permites Ángels hasta hace una década el Vaticano practicamente no tomaba en consideración las seis cientas denuncias de media que recibía cada año de abusos sexuales no los investigaba no había estadísticas oficiales sólo adoptaba medidas en situaciones muy graves esto ha cambiado en los últimos diez años las denuncias se han multiplicado por seis porque se acumulan las de los años sesenta setenta ochenta y noventa de ahí que muchos de estos crímenes de religiosos han prescrito ya es el caso del cura leonés apartado ahora de la Diócesis de Astorga en el último Medio siglo hubo al menos veinte mil religiosos que abusaron de menores de edad que es una cifra monstruosa de un total de cuatrocientos mil religiosos en todo el mundo esto equivale a un cinco por ciento de delincuentes sexuales el número de denuncia recientes contra religiosos es cada vez menor de la media de seiscientas anuales de décadas pasadas a menos de un centenar actualmente esto es así porque el Papa Francisco ordenó que se denunciara todo abuso sexual ante los tribunales penales de Justicia de cada país desde entonces hay este descenso de abusos sexuales al menos de abusos sexuales denunciados en los últimos diez años el Vaticano ha devuelto al estado clerical millar de religiosos casi tres mil han sido apartados de los hábitos de las ceremonias o han sido recluidos en monasterios por su avanzada edad o porque están enfermos cierto la situación es muy grave los expedientes se acumulan en la Congregación para la Doctrina de la Fe el Ministerio del Interior del Vaticano para entendernos y aparecerán todavía muchas más de décadas pasadas por ello Francisco ha pedido perdón ha dicho sentir vergüenza Ci ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo porque son las Conferencias Episcopales de cada país las que deben recibir las denuncias situarlas ante los juzgados de guardia y atender a las víctimas es que Malouda de las Nenuco

Voz 20 35:28 ya sonando fíjate no pero has visto cómo como realmente en cuanto te toma medidas pasa es que no querían tomar medidas es el tema de la impunidad favorece la la practica el delito cuando Sitel

Voz 0554 35:42 Mora ser castigado pues naturalmente la gente

Voz 21 35:45 no deja de dejar de delinquir en problemas

Voz 0194 35:47 sólo un porcentaje mayor Joan cuáles son los países que más preocupan al Vaticano en este momento

Voz 0946 35:53 como sabéis hay miles de víctimas en todo el mundo desde Australia con ciento siete religiosos ya procesados en Italia son ciento veinte los ya condenados en Francia en los Países Bajos en Chile en Argentina en Estados Unidos en Estados Estados Unidos preocupa especialmente en el Vaticano porque el informe del gran jurado de Pensilvania va más allá de Del Cura imbécil viejo verde que se cree enamorado de una adolescente no allí son numerosos los crímenes sexuales con violencia sádica verdaderas aberraciones difíciles de explicar por otro lado Ángels después de desvelarse los abusos que durante décadas escondieron se negaron con miles de religiosos cómplices ahora el Vaticano ha dejado claro cómo proceder ahora que el Vaticano ha dejado claro cómo proceder por la vía penal Francisco se enfrenta además a otro escándalo monumental también escondido muchas veces negado innecesariamente con muchos cómplices el de la corrupción económica en el seno de la Iglesia católica algunos despilfarros han denunciado ya pero en los próximos meses la Gendarmería Vaticana creo que deberá crear una verdadera Unidad de Delincuencia Económica en el Estado es posible que la reunión de las Conferencias Episcopales en Roma en febrero próximo

Voz 0194 37:14 sí sí el Papa decisión

Voz 0946 37:16 que se denuncie en los juzgados de guardia de cada país todo delito monetario de la jerarquía eclesiástica

Voz 19 37:24 durante muchísimas gracias a vosotros buenas noches

Voz 0194 37:50 sangre de asuntos radicalmente llega el tiempo para la cara B en Hora Veinticinco Sada vítores buenas noches Angels van a eso sí que creo que la aves ventas al menos nuestros oyentes los que sí recuerdan que es la cara B de una cinta de caset también van a recordar al personaje del que hoy queremos Salas

Voz 1880 38:06 sí era cada vez además es sobretodo una reivindicación de que lo mejor de la vida está por llegar en cualquier momento ese es el mensaje que nos lanza a Betty White igual si directamente no caemos pero sí te digo que hablamos de Rose una de las mujeres de Las chicas de oro eran Rose Blas Dorothy la madre de Dorothy ya hallará la cándida la viuda del pueblo la que tenían los recuerdos de Sonora bueno pues esta noche Betty White ha recibido un Emmy como reconocimiento a su trayectoria y esto es lo que ha dicho

Voz 25 38:34 voy a parar ahora que voy en cada

Voz 5 38:36 ahí está

Voz 25 38:40 dicen los de los cielos

Voz 5 38:41 esto es muy emocionante yo pensaba que la noche más importante y más emocionante había sido aquella en la que Laure Michaels metió un honorífico pero esta noche sí que te ha superado Johnny soñaba en estar aquí es increíble seguir en este negocio y que vosotros me aguanté is now yo os lo agradezco a vosotros seguir en una carrera tanto tiempo y que aún te soporten ojalá fuera así en casa

Voz 0194 39:05 claro

Voz 1880 39:14 voy a parar ahora que voy en cabeza decía tiene noventa y seis años llevo ochenta en Industria sólo escuchar la sintonía está dado Las chicas de oro le pone una sonrisa verdad

Voz 0194 39:22 el tú veías Las chicas de oro

Voz 2 39:24 no no pero

Voz 0194 39:27 a vosotros yo sí es verdad que si lo veías yo mío pero era muy divertido muy divertido bueno sea decías representa la idea de que la vida está por llegar en cualquier

Voz 1880 39:38 si por un lado su papel en Las chicas de oro porque en esa serie ya se reivindicaba la libertad de la mujer desde la soltería la Dau el divorcio desde una edad madura no es la serie que nos deja claro que una mujer de cincuenta sesenta años puede ser perfectamente feliz sin pareja y sin hijos viviendo pues así con sus amigas no y por otro lado Betty White que en su vida real no ha parado de trabajar desde el año cuarenta y nueve cuando empezó la serie Hollywood con televisión y sólo tres años más tarde ganó su primer Emmy por el papel el with Elisa

Voz 0194 40:08 en seguir en este negocio y que sigáis ahí decía Betty White al recoger el premio tendríamos que empezar a darnos cuenta de que ser mujer Isère mayor bueno pues puede llegar a ser envidiable pues sí

Voz 1880 40:20 oye de su estado hablando con Alejandro chuletón que es

Voz 0194 40:22 la psicóloga y experta en mayores queremos que

Voz 1480 40:25 pensar que es una generación que ha pasado la generación de mujeres que ha pasado por muchas con muchos traumas de esta generación pasó por una guerra mundial tuvo que salir adelante en España por una guerra civil es una cojera entonces bueno eso son mujeres muy valientes muy fuerte a que han pasado por esta vicisitudes y ahora siguen luchando en su día a día tenemos el ejemplo de Betty White que proporciona Ali es actriz pero de entre en nuestra familia en nuestro entorno también tenemos Jerez mayores que sigan luchando siguen cuidando de su casa de su familia de sus nietos y siguen sacando a la familia adelante

Voz 1880 41:07 le preguntaba también Alejandra porque no queremos envejecer no porque no nos imaginamos felices siendo mayores

Voz 1480 41:12 tendríamos que aprender a disfrutar de nuestro envejecimiento disfrutar de él y aprender de de que ese envejecimiento es que significa que hemos tenido en la larga trayectoria y podemos seguir disfrutando de del tiempo que tenemos por delante con todo lo aprendido que es lo importante de la vejez que hay un aprendizaje previo que que saliera adelante y que se pueden hacer cosas raras

Voz 0194 41:38 yo

Voz 1880 41:42 estos escuchamos ahora Ángels es la banda sonora de la serie Hot Beltrán que se estrenó en dos mil diez Estos son tres mujeres de alrededor de cincuenta años que tiene que compartir piso con una mujer mayor de unos ochenta que es Betty White fue la serie que volvió a poner en el punto de mira a Betty White en los últimos personaje de Betty

Voz 0194 41:58 chicas de oro era como el de la menos lista no la que no Center

Voz 1880 42:01 bueno sí pero también era curiosa porque si lo recordáis su marido había muerto mientras hacían el amor y es sólo contaba por si pudiera ser una viuda negra is su ingenuidad era de lo que más hacía reír en la serie vamos a escuchar algunos

Voz 14 42:14 un día reuní el valor suficiente y fui a ver a la malvada vieja Gil copero y le pregunté por qué siempre frunció el ceño resulta que la pobre había nacido sin busco los delata

Voz 0194 42:26 Concepción Cascajos es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid Concepción muy buenas noches yo no sé si es muy atrevido decir que a lo mejor lo más interesante de Betty White es que teniendo en noventa y seis años a lo mejor está en el mejor momento de su vida

Voz 1480 42:41 bueno yo creo que es el ejemplo de que para las mujeres a lo mejor siempre está por llegar no sin duda

Voz 0194 42:48 que que que nos encantada del papel que hacía porque fue siempre como una secundaria que estaba la sombra por el perfil de los papeles

Voz 1480 42:56 bueno yo creo que ella el interesante su su primer trabajo en televisión de los años me novecientos cuarenta y ocho es decir es historia viva de la región se puede contar toda la historia de la televisión y por eso quizá el homenaje ya Nacho han merecido yo creo que ya han caminaba muy bien pues ese personaje no de que que también era muy característico de la de la televisión pues de la mujer un poquito pasiva no y en otra serie clásica la chica de la tele yacía un personaje televisivo

Voz 17 43:22 que su personaje en el programa

Voz 1480 43:25 televisión era precisamente es una un ama de casa muy muy pasiva pero sin embargo su vida privada pues era como una alegoría hombres no y en este sentido yo creo que encarna muy bien y también su trayectoria toda esa relación problemática que ha tenido la la televisión a la hora de representarlo personajes femeninos

Voz 1880 43:40 también en este año la maravillosa señora Michael que ha sido la serie triunfadora de los Emmys en comedia también es una mujer que decide hacer comedia a finales de los años cincuenta en Estados Unidos yo no sé si es también una reivindicación del valor de las mujeres maduras

Voz 1480 43:52 sin duda eh sobre todo de del de la mujer es que precisamente se encuentra en a sí mismas en este caso en el en el caso de de desde la servicios me dice cuando la abandona su marido no yo creo que por eso quizá las chicas de Las chicas de oro proclama también está mujeres encontraban a sí mismas eran felices encontrar su propia identidad cuando con vivían juntas y cuando habían dejado su vida de pareja tras también la propia crianza de los hijos que eso me parecía también un un elemento bastante bastante interesante

Voz 0194 44:19 idea es una concesión a una cosa que la reivindicación esta de las mujeres maduras que decía Sara es más de las series que del cine yo creo que sí

Voz 1480 44:27 Duran no creo de hecho muchas mujeres maduras están pasando a series de televisión en tenemos el caso de por ejemplo Lies con con Nicole Kidman y con Reese Witherspoon precisamente porque están cansadas de de sólo recibir guiones en la que interpretan a mujeres eh a madres de o a mujeres de un arte que que cumple cuarenta años yo siendo da la televisión está haciendo unas oportunidades para las mujeres de de cuarenta años maravillosas sobre todo a partir de Mujeres desesperadas que quizá fue uno de las series y tiene sentido

Voz 0194 44:57 pues sí mucho pues Concepción Cascajos a muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 13 45:03 luego esta es otra de ellas no años seguiremos escuchando ahora mente Tina Turner energía estas pues nos vamos por Simply the best

Voz 7 45:48 el único conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo asegura la iría directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 10 46:15 y en qué puedo ayudarle buenas llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 11 46:21 el robo no pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero quiere instalar la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva sí

Voz 12 46:29 nos protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 16 46:41 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario prueba turno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicitarlo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 24 47:06 que ahora hincapié en la SER punto

Voz 2 47:09 como en las redes sociales suscita

Voz 24 47:11 la rumba Hora Veinticinco quien en Facebook Hora

Voz 2 47:18 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes sabemos que el Larguero es mucho más

Voz 5 47:27 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 2 47:34 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias el larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 24 47:45 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser

Voz 13 47:56 imaginemos que es la primera vez que escucha algo sobre Hablar por hablar

Voz 0020 48:00 entonces deberíamos contarle que es un programa de radio que llevan Antena veintiocho años los protagonistas de este programa de radio son los oyentes que comparten con nosotros sus historias pasando un tema otros siempre ocupación se interesa unos por otros con total empatía los muestran que es lo que realmente le preocupa a los ciudadanos cada noche y todo esto sin guión de por medio una historia

Voz 0194 48:26 poquito de música y la siguiente historia porque si hay algo que es importante en la vida es escuchar Isère escucha

Voz 2 48:33 para hablar por hablar con Adriana Mourelos de lunes a viernes a partir de la una y media de la madrugada una

Voz 13 48:41 minutos en Canarias cadenas

Voz 2 48:45 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte por ahí con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio Ruido silenció signos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 14 49:04 quieres escuchar de nuevo el testimonio de un madrileño torturado por el policía Billy El Niño en mil novecientos setenta y cinco fue entrevistado por Frantino en La Ventana lo tienes en La Ventana punto es en la sección a la

Voz 13 49:16 harta de la app de lo que quieras de la Ser nuestra aplicación

Voz 26 49:26 oyentes que me meto humano reclamaran otras Lima no acaricio

Voz 20 49:33 el pelo

Voz 26 49:36 estas nota toda la cara pero no lo notas más que contaría

Voz 27 49:41 no no no no no no no

Voz 0194 49:44 en plan simbólico

Voz 1480 49:46 que me lo que veranea que entendamos

Voz 26 49:49 Carlos era ya esperado no somos tontos

Voz 0194 49:53 a nosotros no nos gusta que nuestros

Voz 28 49:58 ya no se dejen engañar ya llevamos unas cuantas

Voz 26 50:01 por Alex Ryan

Voz 2 50:10 SER Hora veinticinco

Voz 29 50:19 sí

Voz 30 50:25 eh

Voz 13 50:34 Torres buenas noches buenas noches qué tal

Voz 0194 50:37 bien aquí con Buffalo de Zarautz ajá que creadores verás es exactamente tres cerquita de tu casa

Voz 31 50:42 bueno no porque han trabajado con Benito Lertxundi porque eso también tiene mañana concierto en Madrid están presentando este disco que han llamado Outlook Ivonne porque me gusta y otra cosa te voy a decir en Planeta bestia

Voz 0194 50:55 según le teoría Editorial Planeta podía cualquier cosa planeta como concepto planetaria exactamente dicen que

Voz 31 51:05 no es un libro de autoayuda ni una biografía que pretende ser un viaje compartido que podría ser una canción unas memorias una novela es un viaje a los infiernos de uno mismo el título es el hambre invisible el autores Santi Balmes que es el compositor el cantante de la banda Love os le of

Voz 32 51:21 bien está lloviendo y sabes que Dios te mira es el mes de mayo y tienes nueve años el partido de fútbol se ha interrumpido por una lluvia cálida y brusca

Voz 0194 51:33 en cuestión de segundos el para contar hoy tengo muchísimas esto no es el primer libro de Santi Balmes sea ya había escrito

Voz 31 51:39 mira hay un programa para ampliar el Prado tras la reunión de la comisión delegada de Cultura presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo aunque de dinero concreto nada de nada

Voz 0194 51:48 también se el otro día leí que puedes participar en la compra de un cuadro para el Prado cinco euros cinco euros pero pero en mi pregunta era que te daba derecho seguido y cinco euros si ayudo a que el Prado compró un cuadro que está muy bien abrirlo lo vi pero no sabe no sea que pone dar derecho a ser mecenas de micro mece micro mecenas para poder ponerlo en tu tarjeta de visita a ver si mañana sabemos a qué te da derecho se va tradicional

Voz 31 52:11 vale la editorial valenciana Media Vaca logrado el Nacional a la Mejor Labor Editorial veinte años haciendo libros exquisitos en Valencia no he visto el primer capítulo del Continental da un poco Idi lo ponen

Voz 0194 52:22 aunque ayer cuando llegue a casa vi que estaba en el momento que puse la tele estaba ahí pero me han dicho que fue que el larguísimo aburrido eso es lo la critica que le

Voz 31 52:31 sí bueno han puesto búfalo y Pablo y Pablo bueno el domingo que viene va a San Sebastián dos días después del comienzo del Festival de Cine a la Carta por la paridad la inclusión de las mujeres en el cine impulsada por cima

Voz 13 52:43 en fin eh

Voz 31 52:45 hoy Marta ha estado con Carmen Maura que muestra los escenarios españoles con la golondrina un texto que produce la zona da la vida a una profesora de canto que tiene un alumno marcados por un atentado terrorista islamista ocurrido un año antes

Voz 0384 52:59 qué le ha dicho Carmen Maura que seguro que te va a gustar en como actriz estoy un poquito vaga quiero decir que llevo unos años en que hecho una película tras otra y encima además con viajes y entonces mi momento de actriz es tomarme luego más tranquilidad océano Kioto bajar todos los días todos los días Si además ya ya me siento como que tengo todo lo que se puede tener con mis condiciones osea a nivel de número de fans número de premio en nombre de un homenaje al preso como me siento completamente que ya tengo el cupo

Voz 31 53:26 mira yo te voy a decir pues eso mira yo te voy a decir una cosa Carmen Maura no es bajo

Voz 0194 53:30 la es sabido claro pero no perdieron punto diecisiete así lo he hecho todo en esta vida pues voy a tomarme un poquitín más de calma deberíamos de tomadas pues me gusta gusto la reinversión tengan

Voz 31 53:39 mira un dato que que me impresiona el veintidós por ciento