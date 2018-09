Hora 25 (18/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:05 sí

Voz 4 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 Aznar ha reaparecido hoy en el Congreso de los Diputados es fiel al personaje que se ha forjado durante los últimos años arrogante y altivo desafiante compareció en la comisión que investiga la financiación irregular del PP es cierto que su comparecencia llega cuando la comisión ya carece de sentido el propio Congreso a través de una moción de censura echó al PP del poder precisamente a causa de la corrupción a raíz de la sentencia que condenaba al partido pero en cualquier caso era una comparecencia en sede parlamentaria para responder a las preguntas de los diputados responder respondido más bien poco a pesar incluso de la concreción de algunas preguntas mentir ha mentido mucho no hay condena al PP ha dicho son no conocía Correa ha insistido no existe la caja b del PP en resumen afirmaciones fieles al argumentario de los populares que se desmontan con la simple lectura de la sentencia judicial de la primera etapa de la Gürtel o repasando algunas imágenes que certifican la cercanía de Correa a la familia Aznar y hacer además ha debido para todos al representante de Bildu le ha llamado etarra el de Esquerra golpista Pablo Iglesias un peligro para la democracia en sede parlamentaria Aznar ha decidido batirse en duelo y saldar las cuentas que él cree que tiene pendientes nunca se ha visto tan claro Aznar como el pasado de este país o mejor dicho como en los peores momentos del pasado de este país ha utilizado el Congreso de los Diputados para su propio espectáculo para su monólogo soberbio y triunfalista ni una autocrítica y una petición de perdón aunque fuera con la boca pequeña nada de nada para él los diputados que me interpela van son algo así como el Efes que ponen en peligro el futuro de España por suerte Aznar es el pasado aunque hoy se ha gustado tanto que puede tener la tentación de volver Easy no vuelve le ha enseñado el camino nuevo PP al de Pablo Casado que no podía disimular su satisfacción por la actuación de aquí

Ángels Barceló

le siguen en la mesa de análisis de hora25 Emilio Contreras Miguel Angel Aguilar y Fernando Vallespín

Voz 0194 02:13 vamos con todo lo que ha pasado esta mañana porque como les decía Voltaire Aznar aunque fuera por un rato la vuelta ha sido como se esperaba tensa y crispada

Voz 1091 02:20 que yo en esas circunstancias quite Villa esas circunstancias por esas responsabilidades permisos responsabilidades no tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón usted hubiera precisamente esperan lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena por financiación ilegal

Voz 7 02:40 José Luis Sastre buenas noches buenas noches

Voz 8 02:43 yo no tengo que probar ninguna inocencia y por eso no tengo que pedir perdón de nada quien me acuse de algo que diga de qué de qué pero que sepa bien de qué acusa lo puede hacer aquí o lo puede hacer fuera de aquí lo hace aquí efectivamente

Voz 1071 03:05 está sujeto a las reglas que afectan a los parlamentarios ya la inviabilidad parlamentaria si lo hace fuera de aquí pues que también se lo piense que otras veces había asentado en la altanería en esa comisión de Comisiones iguales a esa eso no era nuevo en el Congreso donde se ha visto ya todo y sin embargo pocas cosas han visto como las de hoy tampoco era nuevas las medias verdades ni las verdades a medias pero Aznar que es un género en sí mismo ha ido a combinar todas esas cosas

Voz 1091 03:29 sobre la supuesta cazaba mientras usted lo demuestre su existencia no está demostrada su existencia ya digo que no existe ninguna caja B del PP

Voz 1071 03:38 Aznar ha ido a explicar a los diputados y a la opinión pública que ser Aznar es una manera de ser en la que puede desafiar Se a los demás ya está a la verdad puede decir que Francisco Correa al que se vio la boda de su hija era para él un desconocido esa persona de la que usted me habla

Voz 8 03:52 aspectos usted quiere saber si yo tenía relación con el señor Correa la respuesta es no si usted me dice sino tener amistad con el señor Correa las puestas no si usted me dices yo contraté al señor Correa la respuesta es no

Voz 1071 04:03 en cada respuesta avión comentario porque Aznar ya lo escuchan no responde a las preguntas sólo con un sí o con uno siempre añade algo más que añade Vázquez Montalbán lo llamó de una manera lo llamó la Navidad

Voz 1091 04:17 en tanto que presidente del Gobierno en los años a los que se refiere esa sentencia me alejan completamente de entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una urbanización como es el caso del Partido Popular

Voz 0194 04:31 bueno si hubiera que resumir la comparecencia de Aznar en unas pocas frases Miguel Ángel Campos que frases serían que idea ha dejado buenas noches

Voz 1552 04:38 buenas noches tal vez que mejor ya descrito la intervención de Aznar haya sido el diputado del PNV Mikel de Garda esto ha sido un partido de pelota y usted el frontón añadido que ya demostró ser es un alumno avanzado en la verdad con el 11M o las armas de destrucción masiva en Irak y hoy lo ha corroborado con su visión sobre la financiación ilegal del Partido Popular José María Aznar ha estado bueno pues parecía estar por encima el bien y el mal ha sido aceite sin mezclarse en momento alguno con el mar de corrupción que

Voz 0194 05:07 por ello su partido la bronca parlamentaria Se ha dado desde el primer momento durante el cara carente de Aznar el socialista Rafael Simancas aparecido incluso el tamayazo

Voz 1091 05:17 estoy aquí efectivamente en cumplimiento de una obligación ciudad

Voz 9 05:20 ahora sí lo hago gustosamente

Voz 1091 05:22 no voy a pedir perdón poco usted a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena por financiación ilegal señor Aznar no tenían ustedes derecho claro que su partido es un partido que se ha beneficiado de donaciones muy importantes decenas de millones de donaciones en más de cincuenta millones de euros de deudas con donadas por los bancos como ha dicho alguien de su partido es que ustedes negocia muy bien debe ser por eso hablemos del ventilador señor Aznar le recuerdo uno además que en mi partido no ha sido condenado el suyo si lo que el PP es un partido corrupto es exactamente lo que dijo su presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista durante la moción de censura por cuatro veces dijo el PP no es un partido corrupto ustedes cambian de opinión cada día es decir ustedes no venden bombas a Arabia Saudí venden proyectiles de alta precisión no están dedicados a caer sólo algunas personas no parados yemeníes solamente proyectada de alguna precisión eso sí a cambio de fragatas corbetas que como todos no lo sabe

Voz 8 06:26 son llamémosle su jerga como eh

Voz 1091 06:28 embarcaciones de recreo especialmente

Voz 8 06:30 todas para para para la defensa

Voz 10 06:34 te en tono de chanza nuevamente de bombas siendo usted el ex presidente del Gobierno que nos llevó a una guerra ilegal e inmoral crean los que es absolutamente inaceptable

Voz 0194 06:51 bueno pues digamos que los enfrentamientos agrio Sastre han ido de menos a más y han seguido tres Rufián de Esquerra y el ex presidente Aznar

Voz 8 06:58 usted ha dicho que no tiene que pedir perdón a nadie me la camiseta que llevó tiene algo que decir a los padres de José Couso estoy preguntando Musée d'Art entienda por su cara que no la pregunta como siempre tiene usted vergüenza

Voz 1091 07:13 me permitirá el consejo de un diputado gastado más años en esta casa de que no creo que sepa sabes el parlamentarismo por vía del histrionismo yo sea que venir ustedes aquí supongo que no ha venido a aclarar la verdad que usted es el representante de un partido golpista que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión le pido que no sea tan duro con su propio partido

Voz 8 07:36 los solamente que ver su sola mención lujoso que golpistas

Voz 1071 07:41 no se ha detenido también con el portavoz de Lu Oskar Matute partidos

Voz 8 07:47 es verdad que antes se llamaba Amaiur no os Sortu Batasuna Batasuna lo sean una parte de ETA vamos a darnos

Voz 1071 07:55 lo más tenso cedería por la actitud de Aznar que era el que él esperaba con más ganas seguramente el que había preparado más ha sido con Pablo Iglesias líder de Unidos Podemos que no ha perdido el tono a pesar de estas embestidas

Voz 8 08:08 sí

Voz 1091 08:09 que ustedes han recibido financiación de democracias tan relevantes como como la de Maduro que el régimen de los ayatolás dirán

Voz 8 08:18 dar Aznar le preguntaba por empresarios vinculados su investigados por la Gürtel conoce usted Ramón Blanco Balín conozca el señor Blanco harían si conozco lo conozco

Voz 1091 08:28 usted es la primera vez que Nos vemos no no sé lo que yo creo que nos hemos visto alguna vez que nos hemos cruzado por algún sitio saben que yo simplemente

Voz 8 08:36 por curiosidad mire brevedad y les recuerdo que tiene usted obligación de no mentir en esta comisión no conocía usted al señor Correa

Voz 1091 08:44 este la responsabilidad respetar la verdad Steely digo que yo no conocían de tener relación con Stoner correas que no conocía nos tenían relación con el señor Correa usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España es que esto que usted familiarmente ha pasado por unos momentos muy difíciles en en las últimas semanas en los últimos meses y le deseo y le deseo todo lo mejor que tengo que decir que sobre los

Voz 8 09:09 regalos de boda de mis hijas o lo de la boda de mi hija no voy a hacer ningún comentario no era mi boda yo les deseo usted en el terreno familiares las dificultades que tengan lo mejor pero si tiene usted alguna insinuación Familiar que realizar no la convierta en estimación si quiere hacer respetar convierta lo el señor sino Aznar hay algo me triste usted es el expresidente de mi país la imagen patética que acabo de de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país de aseguro que trabajaré para que mi patria nadie se tenga que avergonzar detener expresidentes como usted escribe usted todo lo que quiera y no me mire verdad porque a lo mejor suele caer un poquito la cara de vergüenza a mí su populismo y usted no me importan en mí me impresiona ni poco ni mucho es que no no me impresiona nada de esquí no me impresionan

Voz 0194 10:00 bueno cómo ven el expresidente ha intentado llevar su comparecencia a la política a la crispación política pero el motivo de su comparecencia Campos no era ése era la presunta financiación ilegal del Partido Popular en eso qué diferencias hay entre la versión que ha ido dando Aznar a lo largo de la comparecencia lo que ha demostrado la justicia que ha mentido

Voz 1552 10:18 Aznar ha comenzado afirmando rotundo que no existe caja b en el PP

Voz 1091 10:22 sobre la supuesta caja b del PP mientras usted lo demuestre su existencia no está demostrada su existencia ya digo que no existe ninguna caja b del tercer ciclo afirman

Voz 1552 10:31 sí esto es falso la sentencia del caso Gürtel considera acreditada la existencia de esa contabilidad paralela además de los tres jueces del tribunal así lo han manifestado ya otros cinco jueces de instrucción y sala tres fiscales Anticorrupción numerosos testigos de su partido ante el tribunal y las propias cuentas oficiales del partido que registran entradas procedentes de la caja negra incuestionables como dijo la fiscal Concepción Sabadell la caja b del PP esta plena ya abrumadoramente acreditada segunda aseveración de Aznar mi partido siempre se ha financiado de forma legal

Voz 8 11:04 la partidos ha financiado cómo se financiaba cómo cómo

Voz 1091 11:08 con arreglo a las normas de la ley de financiación de partidos políticos por las donaciones legalmente establecida las donaciones públicas las donaciones anónimas por las cuotas de los afiliados no que no salen beneficiados de esa otras actividades misa beneficiario de actividades de gobiernos extranjeros anexa beneficiado cuando Naciones de rebeldes

Voz 1552 11:26 también falso considera acreditado el tribunal que el PP se nutría de fondos en negro pagados por empresarios contratistas con la Administración dinero abonado para campañas electorales sobre el pago de sobresueldos ilícitos financiación en negro que no sólo se daba en la sede nacional sino que hay indicios de que tenía lugar en todas aquellas comunidades objeto de investigación ya hay otra financiación ilegal probada en sentencia la del PP de Francisco Camps tercera afirmación de Aznar la Gürtel eran dos cuestiones puntuales de dos municipios de Madrid igual

Voz 8 11:59 como les digo hace dos cuestiones puntuales en una sentencia en dos municipios de Madrid es distinto que trescientos setenta imputado en el ochenta y cinco millones de euros ochocientos cincuenta sin obviar el de oro sólamente en sí

Voz 1552 12:11 caso de nuevo falso la sentencia es clara es el PP nacional el que se beneficia de la financiación ilegal a cuenta de la trama en ambas localidades el fallo judicial para nada habla de situación puntual sino de estrategia general del partido para financiarse en negro Aznar no se ha quedado ahí ha ido más lejos tirando del viejo argumentario del partido la Gürtel eran personas pero su actividad no involucró al Partido Popular

Voz 1091 12:36 que esas personas hay que distinguir hace actos o comete actos luego que están tipificados son héroes que esa es otra cuestión completamente pero ni me afecta a ni me afecta afecta como organización en el partido

Voz 1552 12:49 como otra vez falso los investigadores lo tiene muy claro el PP y la Gürtel actuaron de forma simbiótica y la actuación de la trama afectó tanto al PP que ha sido condenado por lucrarse con ella el quinto misterio de Aznar es de nota nunca ordené pagos ilegales

Voz 1091 13:03 yo puedo haber ayudado a personas perseguidas haber ayudado a personas que sufrían los embates del terrorismo haber sufrido haber ayudado a personas que están pasando malos muy penosos momentos pero de ahí a decir que ordenado pagos irregulares esos señoría es ir demasiado lejos incluso para usted

Voz 1552 13:25 pero el tribunal Angels ha dado absoluta credibilidad al testimonio del ex diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo quién afirmó como testigo que fue Aznar quien aprobó el pago de sobresueldos al parlamentario navarro Calixto Ayesa sobresueldos anotados en la caja b pagados en negro y en sobres cada mes al diputado pagos ilegales y nunca declarados hacienda Ibra ya que Aznar ha concedido que si alguna vez ayudó lo hizo a perseguidos a víctimas de los embates del terrorismo a Calixto Ayesa Se le pagó el sobresueldo porque amenazó con marcharse debido que cobraba más en la empresa privada que en el Parlamento navarro muy perseguido o víctima del terror el señor Ayesa no parece hay alguna verá más como por ejemplo cuando afirmo que no conocía nunca a Correa

Voz 1091 14:13 con muchos señoría John he conocido señor Correa que contrate al señor Correa no se produce frustración conteste elegantes

Voz 1552 14:22 Aznar viajó en la agencia Pasadena Viajes desde principios de los años noventa agencia que no es el de otro sino que del señor Correa el señor Correa fue el que organizó todas las campañas electorales del señor Aznar desde principios de los noventa hasta el año dos mil cuatro fue el y bueno pues el testigo en la novia

Voz 0194 14:42 la boda de de su hija

Voz 1552 14:44 además bueno pues hay otras manifestaciones rafia Correa decía que entraba por Génova por su clase entraba el y su coche y que tenía el pase VIP Eli el propio Álvaro Pérez El Bigotes que entraban siempre que querían en la sede nacional del Partido Popular da detenían allí su casa árido más manifestaciones que faltan a la verdad como cuando ha asegurado que el Partido Socialista es el único condenado por la financiación ilegal no es cierto el Partido Socialista no fue condenado por Filesa como tal porque en aquel momento además no se podían hacer muy grande eran las personas jurídicas

Voz 11 15:17 Campos muchísimas gracias haciendo del forro ponernos negro sobre blanco las es decir las medias verdades no las

Voz 0194 15:25 en tiras de José María Aznar hay todavía otra derivada política Sastre que es la reconciliación entre Aznar y el Partido Popular

Voz 1071 15:30 parece lejano aquel tiempo en que Aznar se sentía UEFA

Voz 12 15:33 mi compromiso es con spa

Voz 1091 15:35 tenemos españoles dicho de otra manera no tengo ningún compromiso partidario ni me considero militantes de nada ni me siento representado por nadie

Voz 1 15:51 de junio del frío de aquella prosa a la calidez de hoy si hacía falta hasta inverso

Voz 1091 15:58 el final de soneto de un poeta que se llama Alejandro Guillermo runners vivir es mi pasión y mi aventura de nada cuanto dice me arrepiento estoy muy orgulloso de haber pertenecido de haber sido presidente del Partido Popular presidente del Gobierno de España yo estoy muy orgulloso hoy tener condición de simple afiliado del Partido Popular muchas gracias

Voz 0194 16:23 la sustancial entre Aznar y el segundo Rajoy que ella no está Gemma son decadente con tres meses de diferencias simplemente María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 16:31 hola buenas noches Ángels recita poemas y parece

Voz 0194 16:33 qué ha vuelto el amor con el Partido Popular

Voz 1461 16:36 sí eso es hoy desde luego ha sido todo muy romántico porque hemos visto a Casado ahí plantado

Voz 0194 16:41 primera hora en el Congreso abrazando a su mentor

Voz 1461 16:44 ha ido a acompañar a la entrada esa comisión y la verdad es que esa foto de la cúpula del PP arropando a la ex presidente contrasta mucho con la situación anterior porque os recuerdo que en la etapa de Rajoy Se hablaba de la deslealtad de Aznar si os acordáis que se echaba la culpa de todo siempre nos decían aquello de que los casos de corrupción siempre los habían heredado de él todo era de de su época pero bueno eso ahora ha cambiado con el nuevo equipo Se ha producido un giro total en años que ahora se ha convertido en un referente L defiendo

Voz 1441 17:12 bastante dicen que es una persona honesta

Voz 0194 17:15 intuyes estado dentro Güemes en la en la comparecencia en la Comisión has vivido la tensión entre la gente de Aznar sobre todo en un momento determinado de cuando Rufián Se ha referido a la asesinato de José Couso que además llevaba una camiseta para bien visible con el nombre de José

Voz 1461 17:30 sea como ha comentado Sastre también ha enfrentado Iglesias pero a mí lo que me impresiona de me impresionó mucho ha sido su trifulca con Rufián porque creo que es la primera vez que he visto a Aznar quedarse callado la historias que el portavoz de Esquerra sabéis que ha presentado con una camiseta en la que lleva a la flota de la foto de Couso el cámara de Telecinco asesinado en la guerra de Irak y en un momento dado hemos escuchado la puesto Sastre bueno pues en un momento dado el ha dicho Aznar que si tenía algo que decir a sus padres y entonces el ex presidente se ha quedado helado que él que responde a todo ha guardado silencio ha sido brutal había que ver a sus colaboradores todos en vilo Si después de unos segundos que nos han parecido minutos la verdad se han enzarzado con otros temas bueno ya hemos salido y hemos descubierto otra cosa es que el PP llevaba escuderos y me explico ahí estaban sentados Fernando Martínez Maíllo Teodoro García Egea iba a medir la que Rufián iba increpando Aznar ellos iban respondiendo picando también un poco no nos han reconocido al final que esto es una estrategia que ellos tienen preparada que es la de armar revuelo pues para evitar que el cara a cara no para que al final todo se concentren en Caracas

Voz 0194 18:33 es decir que estaban en la sala sólo para interrumpir y para

Voz 1461 18:36 la si males sentados allí en primera fila entraban y salían sabes muy enfadados pero todo el rato muy activos y sobretodo con Rufián

Voz 0194 18:46 en el PP que han dicho a la salida de de Aznar

Voz 1461 18:48 pues de haberlas han dicho que andar es un crack que es un fuera de serie ya ya os digo ya que hace han vuelto todos de nuevo aznarista a tope y que no se habla de la caja del PP aquí lo que nos comentan es que la han visto salir bien airoso y aunque los populares la verdad es que preferirían evitar estos sous a nadie ha gustado bastante porque se ha ido y al de al al marcharse no nos ha comentado que es lo ha pasado muy bien que eso haya pasado pipa que hasta le daban ganas de volver

Voz 1441 19:16 en fin lo ha dicho en tono de amenaza no lo ha hecho muy sonriente dije bueno pues lo no lo tomamos no lo queremos interpretar pero bueno

Voz 1461 19:24 Arias que ahora en el PP esperan una cosa bastante delicada que no llamen a Rajoy no quieren que llamen a Rajoy y amenazan e anchas y con qué es eso ocurre pedirán la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ida Susana Díaz en el Senado un sitio donde podemos ver al final comparecerán Sánchez también porque el PP no descarta utilizar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para forzar al presidente quieren que vaya a dar explicaciones por Suter

Voz 11 19:48 seis meses muchísimas gracias buenas noches a todos hasta luego bueno hacemos para va para él

Voz 6 19:53 análisis porque en diferentes perspectivas

Voz 0194 19:56 de las que analizar lo que ha pasado hoy primero la actitud de Aznar y el enfrentamiento que ha mantenido con diversos diputados que le formulaban las preguntas el propio papel de la comisión y de esos disputa a dos también se iban preparados son habían preparado su también buscan algunos de ellos el espectáculo y una tercera pata que es la relación que se abre de nuevo entre el Partido Popular y Aznar por empezar por el principio Miguel Ángel la actitud de Aznar en esta comisión el Aznar que que todos conocíamos pasa que no sé cómo se dosifica un poco Nos sorprende siempre pero ayer en sede parlamentaria en una comisión respondiendo a los diputados

Voz 13 20:31 pero has definido muy bien en la entradilla que has hecho estoy a este momento del programa arrogante altivo desafiante es uno estoy a Luca mantenido pero no esperaba otra cosa del a esta llevábamos está absolutamente en su línea yo creo que ha oscilado entre la canción de Sabina de erróneo todo el el y tú más eso sí un poco los dos la horquilla en la que se ha movido no a mi me parece que además de todas las que se han subrayado lo que me ha parecido peor para Aznar sea más agresivo para nada la intervención de Lois Suárez me parece que hoy diputado por por si fan por Zaragoza del Partido Popular que es el que ha hablado en representación del partido ha sido el último porcinas en fin el el partido más importante de la oposición pues hablado del último entonces qué ha dicho pues ha dicho que estamos ante un PP renovado que ha expulsado a los indecentes entonces claro lo que queda ahí es usted expulsar a los indecentes pero quién reclutó a los indecentes una pregunta siguiente eso sí indecentes quién los puso ahí quién les dio la llave de la caja quiénes sido tesoreros pero no A uno A dos A tres A cuatro porque toda la saga de los tesoros está toda proceso nada ir luego te diría otra nueva fin allí es que los los portavoces incluidos los más descarados y tal no preparan sus intervenciones no no van digamos con la precisión con la que hemos escuchado en nuestro amigo Miguel Ángel Campos no no sé no saben el que ha sido condenado que solamente ha sido imputado y el que solamente ha sido citado no no saben distinguir una persona aquí está en prisión provisional porque así lo decidió el juez una estar en prisión pero ya porque ha sido condenado hizo todo eso eso más el afán este es desorbitado de hacerle a una persona doce preguntas seguidas que es la manera de facilitarle que no conteste a nueve de las mismas que elige

Voz 0194 22:59 del Ibiza que quizá quien lo llevaba más preparado yo creo que era Pablo Iglesias porque le hacía preguntas muy concretas algunas de las cuales sólo se pueden formular si conoces el sumario conoces la sentencia

Voz 13 23:10 por ejemplo Pablo ha dicho eso de que el señor Zaplana estaba condenada el señor Zaplana está acusado pero no pero no consiguieron un un

Voz 0194 23:19 desliz en la no

Voz 13 23:22 lo más eh

Voz 12 23:23 Fernando si iba a empezar al revés va a empezar a empezar buena parte de esta de como por el reconocimiento que ha hecho el Nuevo Partido Popular de de

Voz 14 23:34 de todas no la figura de Aznar claro todos sabíamos que que en en la de la disputa era

Voz 12 23:41 el récord recordáis a Soraya es la de Rajoy casado ese leal a Nano Caro pero ya no sabíamos qué significaba realmente cada una de las cosas no sabemos muy bien lo de Rajoy pero de repente nos ha recordado lo de Aznar claro si el nuevo Partido Popular quiere remitirse a esta figura y yo creo que va a tener un enorme un enorme problema porque esta figura es indisociable de del personaje no es decir que que el Partido Popular de Aznar no es reproducir no porque no tienen una figura una figura similar y lo además es una persona

Voz 14 24:17 que que yo creo que está

Voz 12 24:18 en las antípodas de lo de lo que podríamos llamar la la política hoy en día no que es una política donde tienes que estar cambiando continuamente de actitud donde periódica muy rápida no muy acelerada mientras que Aznar es una persona que yo creo que no ha cambiado ni un ápice desde el momento en que en el que entró en en la oposición que fue quién quién introdujo la crispación en la política española ojo llegan ya haciendo oposición a a Felipe González que es hablando ha estado Efes

Voz 13 24:47 viendo la transición el consenso de la transición y que es mentira este llegó rompiendo todo eso

Voz 14 24:56 no hay algo que llevo diciendo que que

Voz 13 25:01 qué iba a hacer la segunda transición porque la primera no lograría gastado

Voz 15 25:04 es no tener que ir de todo eso

Voz 13 25:08 todas estos portavoces no tienen memoria absolutamente de nada no sean preparan el asunto

Voz 12 25:14 Iban iban como Pablo muertos sí pero dónde quiero llegar es vamos a ver Aznar no puede ser referente de nada hoy

Voz 13 25:21 claro que ni es es una derecha bien

Voz 12 25:24 es una derecha que realmente digamos ha provocado es decir por qué está estaba ahí sentado Pablo Iglesias e como llamaba como decía un antisistema por qué estaba ahí un personaje como el de Esquerra Republicana Rufián oiga porque usted digamos por la gestión que éste hizo eh que provocó sobre todo el que provocó esas tensiones sí que son Beto lo tenemos el problema catalán entre comillas comenzó en la segunda legislatura de a acordar los no cuando empezó a dar ese giro mucho más centralista es decir que que yo creo que el Partido Popular tiene que ser y tiene que ser muy cauto y saber qué es lo que quiere heredar yo la verdad es que no he podido seguir directamente lo visto después por la prensa hay visto algún vídeo porque estaba en clase y me coincidió justo con con la con la intervención no pero volví a sentir otra vez esa especie como de de sensación poco recordáis esos momentos álgidos no cuando el 11M no sigue afirmando lo de Hair es que cuando dices pues no era pues sí

Voz 6 26:24 Fernando afgano pues ser referente de nada es que Aznar es el de la mentira no no la verdad como tú dices es el de la mentira

Voz 0194 26:31 CEM Aznar es el de la guerra de Irak

Voz 6 26:34 que los máximos dirigentes que estaban con en la que ya fue

Voz 0194 26:36 de las Azores han pedido perdón casi todos excepto José María Aznar que siente que no tiene que pedir perdón por nada

Voz 12 26:43 está establecido desde como nos excita narra las vida del famoso ya se sabía con exactitud quién había puesto al bombas el tipo todavía el lunes instruya la ministra de Exteriores para que diga a todas las embajadas que sigan sosteniendo la mentira

Voz 0194 27:02 a ver déjame déjame Emilio se como tú eres el más ordenado

Voz 12 27:05 quiere de todos los que estamos y raro si te lo van a tener si no es si te lo vas notando todo déjame que haga una pausa y luego lo retoma contigo

Voz 0194 33:03 diez y treinta y tres minutos de la noche nueve XXXIII en Canal ellas en la tertulia Emilio Contreras Miguel Angel Aguilar y Fernando Vallespín estábamos en el análisis de la comparecencia de hoy del ex presidente del Gobierno José María Aznar en la comisión del Congreso que investiga la financiación la presunta financiación irregular del Partido Popular en ese tono altivo ese tono desafiante que ha mantenido a lo largo de de la comparecencia en sus enfrentamiento dos con algunos van casi con todos los diputados que les formulaban las preguntas si después Bono las mentiras que ha dicho en muchas de de las respuestas mentiras que además ha desmontado hace un ratito aquí con nosotros Miguel Ángel Campos tenías la palabra tú Emilio que como sabía que estabas anotando

Voz 0554 33:42 pues para que no se olvide olvidar yo he tenido que hacer un tengo que reconocer que tiene que hacer un grandísimo esfuerzo de imaginación para creer que estaba ante una comisión de investigación de una posible financiación irregular del Partido Popular porque yo lo que he visto ha sido una serie de de acusaciones de descalificaciones buscando el titular buscando la diría incluso la agresión personal pero con poca voluntad en la mayoría de los asistentes en todo de ir al fondo de la cuestión que es averiguar si ha habido o no financiación irregular lo cual me hace ir a la reflexión una vez más de que yo soy bastante escéptico en materia de comisiones de investigación todas son así los los diputados no buscar tanto ir a la verdad cómo atacar al al presuntamente en fin infractor al investigado y el otro en defenderse pues acusando de manera que afortunadamente existen los jueces que son los que no dan la seguridad de que al final el que lo hace mal generalmente paga ahí la prueba que hay mucha gente en la cárcel por haberlo hecho y esa es mi tranquilidad pero yo soy escéptico en materia de comisiones de investigación basado en la experiencia no solamente en ETA sino en otra en otras muchas no por lo que se refiere a Aznar yo creo que el partido colarse en fin ellos sabrán solo que sabe poco o no pero pero claro es que sin sin sin sin un mensaje de moderación también dirigido a los que se consideran votante centro que según los los encuestas un cuarenta por ciento Sin eso no se ganan las elecciones y con un mensaje has pero duro excluyente el Partido Popular no gana unas elecciones ellos verán qué es lo que hacen y respecto a la defensa del sistema del setenta y de la Constitución aunque yo pertenezco a una generación alguno de lo que están aquí también la mayoría en la que no le preguntamos a la gente de dónde venía sin adónde quería ir

Voz 15 35:39 bueno

Voz 0554 35:40 pues tambor también hay que recordar cosa que no ha sabido ninguno de los que han participado en este debate acusación que inteligentemente hecho Miguel Ángel Aguilar pues es que el señor Aznar en el año setenta y nueve cuando estaba destinado en La Rioja escribió un artículo que en el año mil novecientos setenta y nueve contra la siete claro bien es verdad que la gente tiene derecho a cerrar eficaz cambiar y que han pasado pues fíjate cuarenta años de entonces no en cuarenta años pues es una persona inteligente tiene derecho a cambiar

Voz 13 36:12 pero pero sí señor al mar se presentó a ver al señor ministro de Interior que entonces era Corcuera para antes de las elecciones del noventa y tres para decirle que también iba a utilizar el terrorismo en la campaña electoral se es el señor andar cara fina a dar ejemplo por ejemplo de que sea pero estoy pero qué broma es esta pero todo esto no ha querido Emilio

Voz 15 36:38 todo esto mucho fuegos de artificio pero todo esto no se lo ha dicho nadie pues eso es lo eso es lo preocupante de pizarras como como Ángel reflejó como reflexión última como reflexión última

Voz 0554 36:52 me preocupa que en la cabeza de las alternativa política haya persona que al final dicho sea con todo el respeto a ellos pues demuestren tener tampoco sustento y tampoco fuste político porque es bastante preocupante la endeblez de los argumentos que se han utilizado ha sido chispeantes pero han sido todos

Voz 0194 37:10 pero sobre superficie a un poco tan pobres dentro apuntaba semiene también da un poco la sensación de que al final la no y también es un poco lucimiento de cada uno de ellos es a todos los que participan unos más que otros eh el lucimiento personal una prueba de ello es que Pablo Iglesias no asiste habitualmente a esta comisión hizo hoy ha querido ser el que le formulará las preguntas a José María Aznar porque sabía evidentemente en otros anoche lo decíamos de comprarnos palomitas para verlo porque sabían el morbo el mismo sabía el morbo que podía generar no queje podría no que generaba su su enfrentamiento con con con Aznar pero luego hay otra cosa de qué sirve una comisión que sigue viva que se mantiene cuando el Partido Popular ya no gobierna no gobierna porque ha habido una sentencia que le ha condenado a pesar de lo que diga que ha habido una moción de censura a raíz de esa condena que ha echado el Partido Popular de del poder del Gobierno qué sentido tiene esta comisión

Voz 15 38:05 la exhibición pues sí

Voz 0554 38:08 que Montmartre El espectáculo es eso ver si quieren a mí como ciudadano me tranquiliza el hecho de que haya jueces a lo que criticamos mucha vence por su lentitud exasperante buen no porque las cosas se prolongan indefinidamente pero al final ellos es lo que dicta sentencia sino hubiera habido hubiera sido perdón porque ha habido jueces hoy estaríamos todavía en el chip del enfrentamiento entre uno en otro sin saber de verdad lo que ha perseguido lo que ha ocurrido y la verdad oficial está en una sentencia guste o no guste esa es la verdad furia entonces

Voz 12 38:39 en el el a mí lo que es lo que sí sabe lo que para muchas cosas que me han llamado la atención pero quizá lo que me me desanima más no aparte de bueno es alta es altanería que tiene el personaje es que sea trasladado a las comisiones de investigación el típico el el por de o la naturaleza del debate político tradicional que se hacen en el Parlamento desde foro que antes se llamaba con el Tour el tú más no es decir el señor Aznar no es verdad que usted hizo no sé qué no sé cuánto no no es verdad y además usted es imbécil no es un poco tipo de es decir que no sea no responde a la pregunta sino que descalifica al a quién le interroga no hay eso que es vamos a veces estamos entre parlamentarios aquí un parlamentario tiene todo el derecho del mundo a interrogarle it tiene el derecho también a no ser insultado por parte del interrogado no ha habido nadie a quién le dejara aquel de dejar a vivo no sea tenía que ir al ver una función de la yo creo que hemos estamos adulterado con Pérez

Voz 6 39:42 de los lo más Hernando yo creo que el el caso de el caso de Aznar es el el límite

Voz 0194 39:48 pero cuando compareció rato que pasó por ejemplo hombre es decir todos los que han ido desfilando por esa comisión han tratado a los diputados que al señor Gabo

Voz 12 39:55 a su nombre a un desprecio total no

Voz 0194 39:58 la gran claro

Voz 13 40:01 que una vez hace mucho tiempo que pasaba eso cada vez que el poco unos pocos meses que estuvo de líder de la oposición Joaquín Almunia cada vez que hacía una pregunta en la sesión de control yo iba siempre o está de de Aznar era invariable siempre a la misma era señor Almunia ustedes que nombraron a a a Roldán ustedes que hemos nombraron a Mariano Rubio ustedes que nombraron a Carmen Sara nueva directora del Boletín Oficial del Estado ustedes me preguntan y donde ya les dije oye Joaquín Almunia tienes que hacer una cosa sino tomando el pelo el próximo día cuando vas a hacer una pregunta empieza a decir los otros los que nombramos

Voz 32 40:42 que uno

Voz 13 40:44 nosotros que nombramos a la nueva ir hoy quiero

Voz 32 40:47 noto algo a tomar nosotros le preguntamos

Voz 15 40:49 es que te tomó la palabra sí

Voz 5 40:54 dice vino en el hemiciclo abajo

Voz 6 41:00 el otro gran asunto no sólo del día sino desde ayer no ayer fue lunes exacto desde ayer

Voz 0194 41:07 nos vamos al Congreso porque estábamos esta noche atentos al debate sobre la palabra de moda los aforamientos

Voz 1071 41:12 el día después de que el presidente anunciara que tiene la intención de acabar él no dijo regular Nico acabar y esto es importante con el foro para

Voz 27 41:19 comentario que hizo ayer

Voz 0194 41:23 plantarse a la moción que esta noche ha votado la cámara

Voz 1071 41:26 todos han estado todo el día negociando haya ahí una pista importante porque es verdad que se estaba negociando qué es lo que se ha votado una moción que tiene el valor que tiene básicamente testimonial pero se había acuerdos hoy pues los ponían de alguna manera sobre la pista de las opciones que tiene que puede tener el Gobierno para impulsar como quiere esta reforma de la Constitución para suprimir aforamientos más aún nos podría dar pistas sobre las alianzas que pueda hacer el Ejecutivo de Pedro

Voz 0194 41:50 coches Ciudadanos no ha aceptado ninguna de las enmiendas de los otros grupos y lo que sea votado era la propuesta que llevaba ese partido y que ha defendido en la tribuna su liderar vez

Voz 0040 41:59 si ustedes quieren subirse a este carro que siempre han intentado frenar de la supresión de aforamientos Swansea bienvenidos necesitamos mayoría en esta Cámara de hecho tres quintas partes pero les pido una cosa no defraude no defraudan a los españoles no jueguen con su ilusión y con la esperanza cambiar las cosas porque lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión aforamientos hay que suprimir los aforamientos sobre todos los casos de corrupción política que es donde se produce el problema

Voz 1071 42:28 llamativo muy llamativo que PSOE y PP han sido ahora lo ves escuchar muy críticos con Rivera

Voz 33 42:33 serán coherente ustedes se viene situando cada vez más en la derecha y eso les lleva a sostener y proclamar un regeneracionismo de cuño tono más populista y electoralista que sincero

Voz 34 42:46 si eficaz señor Rivera usted no quiere ser igual que los españoles usted sólo quiere quitar una prerrogativa de tres hay aforamiento inviolabilidad inmunidad porque eso lo quiere ser un trocito igual que los españoles porqué junto con el aforamiento no pide la eliminación de la inviolabilidad pide la inmunidad

Voz 0194 43:01 estos serán los portavoces del PP y PSOE muy duros con Rivera pero a pesar de eso más Ruíz buenas noches qué tal buenas noches al final PP PSOE han votado a favor de la moción de Rivera

Voz 1441 43:10 la política tiene estas cosas Bona han puesto a caldo a Rivera pero después pues han pulsado el botón verde del sí y eso a pesar de que Ciudadanos como estabais comentando no ha aceptado ninguna de sus enmiendas en fin ninguno quería bajarse de un carro de la regeneración en el que todos compiten y ninguno parecía querer dar bazas a Ciudadanos para que a volver a adoptar una actitud victimista reprochando bipartidismo eso de votar en contra de su iniciativa sí admiten que un voto negativo no habría entendido y les podría haber vuelto en contra incluso en términos de opinión pública al PSOE tras el anuncio sorpresa de Sánchez dio al PP con esa incómoda situación que arrastra de Pablo Casado aforado y pendiente de ese Supremo le imputa o no por su máster así que los dos partidos mayoritarios han votado una moción recuerdan que no sé es vinculante en ningún caso aunque para ello pues hayan acabado apoyando una determinada reforma que no es exactamente la que

Voz 0194 44:05 estábamos hablando más de de la moción de hoy pero una cosa es la moción que sea votado además hace muy poco y otra el proyecto de ley o sea lo que quiere impulsar el Gobierno y los nervios y las llamadas de hoy el tono tan duro nos permite pensar que Sánchez lo va a tener difícil para impulsar esa reforma de la Constitución que pretende que anunció ayer

Voz 1441 44:23 si el Gobierno digamos que ha abierto la caja de Pandora y los partidos pues se han lanzado alegremente a superar a derecha izquierda el perímetro de la reforma que que planteó ayer Pedro Sánchez diez debate de esta noche pues la verdad es que no ha ido dando bastantes pistas marcando digamos las piedras en el camino que que se va a encontrar ahora el Gobierno por la derecha Rivera lo dejaba claro esta noche Ciudadanos no renuncia a que la supresión de los aforamientos sea total para diputados senadores y miembros del Gobierno es decir que se elimine cualquier blindaje procesal relacionado o no con el ejercicio de su cargo y ahí chocan con la propuesta del PSOE por su parte el P pero lo que pide tiempo lo que también choca con una reforma exprés que quiere hacer Pedro Sánchez hoy a la portavoz popular Dolors Montserrat determinó les servía para hacer un chascarrillo en bautizar al Gobierno como el Gobierno detergente por aquello de de las exhumaciones Express los discretos exprés y ahora la reforma constitucional exprés decía los populares agencias lo que van a hacer es una estrategia de solicitud de informes a organismos oficiales e incluso una ponencia parlamentaria para asegurar que todos hace con garantías legales y bueno teniendo en cuenta que su apoyo es imprescindible L por esa mayoría cualificada que se exige pues pueden dilatar bastante la reforma y por la izquierda pues por la izquierda también el PSOE va a tener que apagar otro fuego en este caso relacionado con la Corona

Voz 8 45:45 me resulta que el Rey no se puede llevar ante los tribunales bueno es esto verdaderamente lo que corresponde un Estado democrático es verdaderamente esto es lo que quería el legislador yo creo que no y además si el propio tanto el el Rey Emérito como El Rey actual dijeron todos los españoles son iguales ante la ley pues supongo que tampoco desde la Casa Real tendré ningún problema en fin

Voz 1441 46:06 planteaba Aitor Esteban del PNV pero también Unidos Podemos Esquerra PDeCAT o Compromís piden han pedido hoy abiertamente que se acabe ya con la inviolabilidad del Rey los aforamientos a la Familia Real una cuestión que el PSOE tampoco contempla al igual que PP y Ciudadanos

Voz 0194 46:23 por si quedaran cosas todavía pendiente

Voz 1441 46:25 desde el Gobierno va a tener que lidiar con la petición de sus socios de eliminar todos los aforamientos no sólo los políticos eso también lo hemos escuchado hoy en el Congreso Illa demandan de Unidos Podemos de someter cualquier reforma

Voz 28 46:37 a un referéndum así que camino

Voz 0194 46:40 los me parece fácil no lo tiene y todo esto tomar mañana miércoles sesión de control en la última tuvimos esa sorpresa de Rivera con la pregunta sobre la tesis de Sánchez no sé yo mañana

Voz 1441 46:49 bueno dejemos para empezar si los oradores se ciñen a uno al guión escrito y César se se rebajan ya un poquito o no la la tensión aunque la verdad es que estaba pensando que esto puede que sea un la cuestión bastante ingenua por mi parte si Nos a tener hemos a la pregunta que eleva a hacer Pablo Casado la tengo la tengo aquí impreso Leo qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país Rice que Master final

Voz 23 47:18 dejé pasar pensar he podido decir más cero uno has hecho más tiene prefiera que cuando asas X que aprobó nos hemos mirado así todos cómo le va a preguntar ya ya ya

Voz 5 47:31 cualquier cualquier cosa preguntarán también Aitor Esteban y Joan Tardá Rivera mañana no tiene precio

Voz 0194 47:37 bueno pues veremos qué pasa mañana los seguiremos mar muchísimas gracias hasta luego buenas noches

Voz 1071 47:41 por cierto cuenta el país nos han confirmado ya en el Gobierno que el PSOE ha encontrado una fórmula para que la Mesa del Congreso que no controla como sabéis no pueda vetar un cambio en la ley para que el Senado no tumbe los presupuestos sabes que el Gobierno quiere aprobar las cuentas con el margen de déficit más amplia que permitió a Bruselas el PP ya dijo que lo iba a vetar bueno al final a última hora el grupo socialista ha registrado una enmienda a la Ley contra la violencia de género es muy extraño pero es así y ahí ha metido una enmienda exprés para reformar la ley de estabilidad presupuestaria una fórmula polémica muy rara mañana traerá polémica dice el Gobierno que es legal

Voz 0194 48:12 qué pasa mañana hará enseguida vamos con análisis con el tema de los a

Voz 15 48:15 Hora veinticinco Si piensas que debería intentar pagar menos por alguno de tus seguros sigue escuchando