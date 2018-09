Hora 25 (18/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 por tanto precisamente porque va a exigir una reforma de la Constitución es muy importante que que tratemos de de sumar voluntades non porque claro y no tiene sentido que sea una mayoría cualificada que importante tiene que estar muy seguros de que lo que vamos a hacer es para mejor eh no para enturbiar digamos la la situación y Miguel Ángel

Voz 2 00:24 sí esclusas que de dicho Fernando esta este asunto de la acción popular que que su poco no iba a frenar una expresión pero estamos en horario infantil no no no sabía caerían

Voz 1 00:38 ahora mismo no iba a decidir o no

Voz 3 00:40 no lo digo entonces pero los niños después del partido esa pues te escucha lógicamente por su hijo en qué queda Miguel Ángel grupo de ser vivir daría

Voz 2 00:50 te permanente para todas las cosas lo que usaba la mosca cojonera entonces este asume la acción popular pues está bien pero claro el abuso de la acción popular que es un poco la situación en la que estamos viviendo eso traducido al tema este de los diputados sino no se quiere sin aforamiento pues puede efectivamente multiplicar esto ha de infinito

Voz 0554 01:14 qué es lo que ocurre entonces

Voz 1 01:16 entonces si después al fin

Voz 2 01:19 en al eso que se exhibe ocre se denuncia como un privilegio en realidad no lo es no recuerdo a alguno de los aforados esos alguno en la defensa de alguno de estos sea dicho que están pero justificados porque no hay no hay una segunda hay no hay más que una segunda instancia en cualquier otro ciudadano procesado tiene tres tiene tienes oportunidades

Voz 1 01:47 las ideas de cuidar al Supremo y en eso

Voz 0554 01:50 no operarios esperemos entiende que es la máxima si además hay una cosa muy importante es cierto todos los jueces capaces y preparados las series ya sala misma también es cierto que es lo mismo un juez que lleva seis siete ocho años central ha dicho sea con todo el peso tengo amigos a ello que un juez que ha hecho una larga carrera hay que están en el Supremo y que tiene una experiencia y unos conocimiento muy cualificados muy específico la prueba es que su opinión traducida en sentencia prima prevalece sobre la de los jueces que tan por debajo de manera que se entiende que ellos tienen una cualificación no una capacidad pero sí una coalición una cualificación superior basada en su experiencia y el sistema de selección para llegar al Tribunal Supremo en los Tribunales Superiores de Justicia que no tienen los otros y por lo tanto es ofrece un punto más de garantía vía el mal porque se trata de proteger a los señores que legislan imaginar lo que es una oleada de demandas espurias para hostigar a la gente tal como tú has dicho con la acusación popular se podría ser tampoco supo escribe el futuro podría ser un sinvivir que no dejará que no produjera estabilidad

Voz 1 02:54 sí claro lo que quiero decir es que él lo sabe los aforamientos lo que hacen es poner más obstáculos a que sea fácil en no el recurrir al juez sin ton ni son puede entendernos los actores aquí entonces claro el el lo que hemos percibido es que a medida que se ha judicializado la la política se va politizando la Justicia no entonces y eso es casi automático no entonces claro eh sí sí facilitamos el acceso al poder judicial para resolver conflictos políticos indudablemente pues pues se va a hacer más no con lo cual entramos dentro de esta dinámica que bueno todo el tema catalán ahora mismo no se sobre el políticamente porque está absolutamente judicializado por poner un un ejemplo pero es que también el el

Voz 4 03:36 hombre tiene una parte buena no quiere por ejemplo que de Casado ya hubiera podido ser procesado no en este

Voz 1 03:42 que no sea sino hubiera es claro

Voz 0554 03:46 de un mes quiero decir que

Voz 1 03:49 que el problema es más abajo no me es decir es más abajo sí que si un determinado momento uno ve que la única solución que tiene para oponerse algo eso recurriendo a una creía como el creo que puede cosa por ejemplo eh Aznar que estaba amenazando permanentemente con querellas por aquí no se lo puedo decir pero la calle usted me dice qué tal entonces nos vemos en los tribunales no lo acabamos de escuchar bueno pues es que no estaría haciendo continuamente no monto final la la política tiene que estar esperando a todas las tramitación judicial hay un incentivo a los jueces para cobrar protagonismo porque todo se convierten de repente en el fondo el foco de los central de la información y a Mick que ejerce que os diga diga a mí eso no me gusta y eso no ocurre en otros países no existiendo los aforamientos pues porque tienen otra cultura política también diferente no por eso digo que hay que estudiarlo no oí me parece que lo que no se pueda es decir venga sesenta días no se siente días esto lo devolvió

Voz 2 04:48 no es tan generalizado mostrará el hecho de otra manera todo el asunto de la

Voz 1 04:54 la acusación popular no hay no solamente por eso sino también porque la gente dimite sin necesidad de tener que pasar

Voz 4 05:00 el juez los asesores a lo de los sesenta días en boca una imprudencia suena a ponerle ponerle ponerle fecha por lo que sí estarán solos

Voz 1071 05:09 a recordar una cosa lo que dice parlamentario en la tribuna esos tienen ya está protegido por la Constitución tenso el parlamentario inviolable el Fueros para los demás pero para lo que él declaró en la tribuna del Congreso

Voz 0554 05:20 a lo largo eso tiene su razón porque como yo son los depositarios de las de la representación de la soberanía popular son lo únicos que pueden redactar leyes tienen que tener mientras que están eso ejercicio una cierta protección para evitar haya un boicoteo utilizando argucias procesales

Voz 2 05:36 pero esto fíjate que el otro día es que ya no me acuerdo quién fue organizó una cosa tremenda yo creo que era alguno de estos amigos catalanes que dijo que el Parlamento era una Phil Fine porque los diputados no tenían mandato no estaban sometidos a mandato imperativo alguno pero digo bueno es si eso es lo que les libera la pues eso lo consideraba el una condena

Voz 0554 05:59 eso es el gran invento de la revolución

Voz 2 06:02 la FIA que como no tenían mandato imperativo alguno pues que no estaban vinculados a sus electores es decir la que cualquier cosa se puede dar la vuelta de convertirla en lo contrario de lo que proclama no

Voz 4 06:16 ya que estamos en el Congreso hoy ha habido una real

Voz 2 06:18 acción y no tablilla esperada no habló las

Voz 1071 06:21 semana pasada cuando ambos aquí que su ministerio frenaba la venta de cuatrocientos bombas Arabia Saudí no hablo luego cuando el Gobierno se lo pensó ni habló al final cuando el presidente del Gobierno confirmó la venta de las armas de suministro de esta manera que vamos a escuchar en La Sexta

Voz 1722 06:35 cuando la ministra toma esa decisión lo que no ve es el impacto que puede tener en una serie de contratos y de una relación económico comercial con un tercer país en este caso con Arabia Saudí que afecta a la competencia de la Presidencia del Gobierno

Voz 1071 06:48 bueno pues esta tarde al fin en los pasillos del Congreso la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 5 06:53 me siento perfectamente animada contenta creo en este proyecto y aunque algunos no les guste vamos a seguir trabajando y eso siempre respaldada me siento a las armas absoluta ante respaldada por el presidente del Gobierno por el proyecto que definen la actuación del Gobierno y por supuesto creo que hay que seguir trabajando lo vamos a hacer en el Ministerio de Defensa estamos trabajando estamos trabajando por la paz en el mundo te has sentido cómo va a ir el yo me siento muy cómoda en el Ministerio de Defensa me siento muy cómoda en lo que hacen las Fuerzas Armadas trabajando por la paz y en cuanto otras cuestiones para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado

Voz 1071 07:33 caso cerrado después ha tenido un breve corrillo con los periodistas ha dicho en esa conversación informal que hay gente que siempre la ha querido poner en duda y que ella no vive de esto que está aquí porque cree en el proyecto en el Gobierno de Sánchez que el día que deje de hacerlo no estará Miguel Ángel caso cerrado pero un poco tocada no queda la ministra

Voz 2 07:50 bueno yo creo que cada uno puede digamos sacar sus conclusiones con el ejercicio que has hecho aquí de presentar lo que dijo en mi el presidente en la sexta lo que echa y lo que ha dicho ella pero claro no lo sea frente a eso no hay argumento si si te están diciendo que has metido la pata es me siento completamente respaldado y ahora más que nunca hay además las Fuerzas Armadas trabajan por la paz y además estoy muy orgullosa de no sé qué bueno pues pues enhorabuena pero en fin que la han desautorizado eso es evidente que usted todo eso lo vivió estoy con el proyecto viva al proyecto bueno pues adelante muy bien pero pero eso canta bastante bueno no ella está contenta pues el presidente del Gobierno no creo que esté para hacer más cambios después del poco tiempo que lleva el cien días que lleva el Gobierno ha enviado las ministras hágame lo deseen hacer más cambios y yo creo que eso pues consolida la ministra

Voz 3 08:59 pero qué es lo que el PSOE bueno es una evidencia que no que el presidente del Gobierno Le dijo a la ministra de Defensa

Voz 0554 09:03 que su decisión no había contado con él lo ha dicho claramente usted no contó conmigo no contar con la opinión con la autorización del presidente del Gobierno por una decisión de esta envergadura que es dar marcha atrás a un contrato del Estado español lo firme el PSOE lo firme el PP lo firme que sea el Estado española firmó un contrato para dar marcha atrás ese contrato por lo menos hay que consultar al presidente de Gobierno ofrezca además la consecuencia que eso hay que tenerlo siempre en cuenta lo que se llama el efecto culata hizo la consecuencia eran demoledoras en Andalucía por las a las cinco fragatas y los mil ochocientos millones de euros que empiezan a frotarse en cualquier caso yo no entendí nunca que la ministra hiciera una lista una diferenciación entre las bombas esa que no matan yemeníes y la fragata qué pasa que la fragata tienen Matas

Voz 1 09:51 suegras en el lugar de cañones no son barcos de recreo como ha dicho hijos

Voz 4 09:54 María Aznar sí bueno claro pero es eso cuando quien firmó el contrato de la fragata pareció Partido Popular aquí ya digo pues sí

Voz 1 10:05 bueno la verdad es que convoca añadir yo creo que hay el vamos a ver yo aparte de decir fue ha sido desautorizado o no que evidentemente sí lo ha sido no el el tema yo creo que es el de el de atreverse adoptar una decisión de esa de esa naturaleza sobre todo en un momento en el que en que Arabia Saudí

Voz 2 10:27 acababa de enseñar los dientes a Canadá por una cosa bastante banal no es contener la ladera mente verdaderamente tremendas no sea que ahí eso

Voz 1 10:37 exige un poco de cautela no pero por otra parte también lo bueno es que yo creo que que los políticos en ejercicio tienen que ser conscientes de que sus actos tienen consecuencias no hay cosas que se dicen en la oposición como en qué es eso de mandar armas o lo que sea y tal una vez que uno está en un cargo no puede encontrarlo no tiene que ponderar lo porque los efectos son evidentes no entonces claro en la oposición se puede decir no pero cuando tú eres el responsable sí luego cargo imagino que ya se dejó llevar un poco con cierto entusiasmo de que bueno voy a hacer un digamos un va a tener un tipo de actitudes diferentes de otros ministerios de Defensa coronado con temas humano de

Voz 2 11:21 decir otra cosa todo tiene un principio creo firmemente todo lo que ayuda a ganar las elecciones una vez que las armas ganado es un inconveniente porque seguramente para ganar para ganadas

Voz 1 11:33 selección el viene muy bien decir que qué es esto de bomba así que no se le y luego llega si dices oiga

Voz 2 11:40 de bombas pues no hay seis mil puestos de trabajo en Navantia ya casi mejor vamos a cambiar la conversación pasa todo el rato por eres ayudó a ganar las elecciones lo de OTAN de entrada no mucho después que fue pues una cosa se denunciaba como fuera

Voz 0554 11:55 ah perdón a ir uno de los máximos reposa

Voz 2 11:58 el PSOE secretario general de la OTAN que te para

Voz 3 12:00 a mí me pareció bonito me parecía por

Voz 0554 12:04 sí sí que bote sí porque si España entraba en en en el mundo occidental tiene hay que entrar en la Unión Europea tenía que entrar en la OTAN que lo que hace el defenderla los regímenes democrático y mucho más entonces cuando al otro lado del telón de acero lo que habían una dictadura implacable la la OTAN fue una organización militar para defender la democracia occidentales

Voz 1071 12:24 qué recuerdos te acuerdas tú dando una yo Stone no

Voz 4 12:26 por qué no había ni yo incluso vote que lo dicho yo creo que no había nacido me acuerdo cuando fue el referente había nacido una última cuestión de las declaraciones que ha hecho hoy el líder del PP hay al menos dos en las que nos gustaría detenernos un momento

Voz 1071 12:43 por si da juego yo creo que si quedara juego en su entrevista en la Cope dos testimonios de Casado el primero eso reacción a la decisión de Bélgica de no extraditar al rapero Walton Toni condenado en España

Voz 0554 12:52 que venga a decir al Reino de España que una sentencia firme no se puede cumplir los corrijan a los otros como si fueran tumoral o de casación a mí me preocupa muchísimo porque es que yo a lo mejor me replanteo lo que es la euroorden o el espacio Schengen el espacio Schengen es practicamente creemos que todas las fronteras porque lo seamos un estado de otro es como si un vecindario tú dejas la puerta de casa abierta y la del vecino porque si se te escapan los niños sabes que el vecino va a devolver pues esto es lo mismo

Voz 1071 13:24 en después ser más hoy publicaba el diario punto es que la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Casado mientras estudiaba la licenciatura de Derecho primero parecía suspendida la asignatura de derecho natural que en la siguiente convocatoria figuraba como no presentado bueno al final hubo un cambio de actas y esa materia constaba como aprobada es la hora declaró que fue ella la que cambió la nota que se siguió el trámite dijo la universidad no ve caso aquí en todo caso a esa hora de la mañana preguntaban por esta información ha casado en la Cope y entonces

Voz 0554 13:54 pues yo creo que ya esto insisto no sé si llegaremos a la EGB sinceramente yo creo que es un despropósito que pregunta a la Complutense que pregunta Carlos que pregunta quién quiera que nos dejen en paz es que llega un momento en el cual ya vigas y la Universidad lo que se lo pregunten a ellos ya se siente víctima ahora voy a tener yo la culpa de la alguien del acta que pongo ha dado de sí lo hubo lo dejó de borrar

Voz 1071 14:17 ha seguido así el razonamiento

Voz 0554 14:20 yo ya estoy harto ya estoy harto y sinceramente yo parece que a mí me han buscado pues oye no así tengo patrimonio si tengo problemas de dinero problemas de juergas problemas de de de pareja como dar encontrar nada lo currículo ya cinco meses haciendo en currículos que sinceramente que es que no da para tanto yo tengo dos carreras como tantísima gente en España tengo cursos de especialización en ustedes americanas como tantísima gente en España hoy voy de catedrático de Metafísica ni de registrador de la propiedad pero ya

Voz 4 14:52 Miguel Ángel Martín no es ni catedrático de Metafísica Annie registrador de la propiedad pone bajo sospecha a los registradores de la propia

Voz 2 14:59 la que sabes que nunca ha habido sospechas que sabes que eso sí que está un número absolutamente tasado tú sabes que hay un artículo de la ley hipotecaria por el cual aunque cayeron nuclear máximo número de de lo que se puede convocar de de para hacer unas cien plazas perdona es cuarenta hacer lo que pasase lo que pase sea de conseguir que una España grande vuelva a resurgir vas que esa posibilidad

Voz 0554 15:31 pero las tropas aparte filos alto cuerpo los ocho bien alto cuerpo de la Administración del Estado se puede criticar y siempre nadie puede dudar dudar de la extraordinaria preparación que tienen porque quién haya vivido cerca de una persona que haya prepara oposiciones a notarías Registro abogado del Estado judicatura técnico comercial del Estado a diplomático a inspector de Hacienda sabe que eso es un vía crucis durante mínimo tres cuatro años salen muy preparados y luego ya se discrepa lo que Duque Aino Carlson son un poco el espinazo en Estado no digo jurídica pero si hubiera también claro es que te digo una cosa te digo mucho más caro claro es que si no hubiera habido registraba el si si no se aprueba la ley hipotecaria del del Notariado hacia mil ochocientos entre el año pasado no habría habido sistema financiero de España hasta ese momento estaban los españoles en mano de los usureros y a cinco un principio de seguridad jurídica tan poca gente

Voz 2 16:26 pero yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de los grupos del Estado pero te digo hay dos dos cuerpos el mencionado que son distintos PSOE porque es que son los registros y los notarios porque son funcionarios criticó cobran programando

Voz 3 16:42 el tiene que les ofrece el secretario judicial y también lo cobraban y lo agente de también en los corredores de comercio habrá sólo una teleconferencia

Voz 2 16:50 que el registrador tienen una clientela cautiva y tú lo que pueden ser miles notar que vi con otra diferido

Voz 1 16:58 ciudad que es que este asunto es uno de los realizadores nos convierte en un como lo franceses con la cultura a la excepción cultural todos somos una excepción registral es el único país del mundo donde existe es existir

Voz 0554 17:12 si el garantías seguridad jurídica extraer hermano

Voz 1 17:15 eh vamos a ver si ahora ahora que está tan de moda esto de la educación de los políticos no yo creo que debería bien un sistema parecido al al francés este de Lena y tal no sé que a pie de Laureano López Rodó lo intentó una especie de MIR para entrar en en cargos en la Administración pública no

Voz 4 17:35 como bien medicina en lo que sí

Voz 1 17:38 tú dependiendo de la nota que saques pues puedes acceder a tenemos cuerpos sonó con pasando hay algún tipo de

Voz 0554 17:44 de

Voz 1 17:44 de de cualificación ulterior etcétera ir y hacerlo pues de una manera diríamos es bueno pues como se hace medicina que hace estupendamente

Voz 2 17:53 pues que para ese diplomático para jugar a la oposición luego el caso de los cursos de las escuela

Voz 3 18:00 pero yo digo lo máximo dice puedes hacer un curso para la oposición

Voz 1 18:06 después la especialización claro es eso funciona muy bien en parte porque claro acaban teniendo sus élites dentro de todo este sector y al final pues eso entra Macron como entró inmediatamente tiene ya a su disposición a un número ilimitado de personas que puede colocar en en cantidad de cargos públicos porque están perfectamente cualificados no claro aquí esto todavía yo creo que hemos que y yo creo fetiche que se ha hecho también de los de los abonos el estado de los Registradores etcétera porque efectivamente Emilio cuesta muchísimo no acceder a esos cargos pero bueno que lo que se trata no es de lo que cuesta fiel a esos cargos sino si el tipo de conocimientos que aprende sirven para la política que es lo que aquí nos impone

Voz 4 18:51 el no de la Administración del Estado yo sabía que estas declaraciones de Casado terminaban con esta con la con las dos palabras registrador de la propia para eso lo sabía que era un anzuelo en el que alguno de esta tertulia iba a picar tramo final día de hora25 es siempre hasta ahora nos ponemos en contacto con el director de algún periódico algo medio de comunicación que nos cuenta sus apuestas para el día de mañana está al otro lado de teléfono Paco Marhuenda director de La Razón muy buenas noches

Voz 6 19:17 muy buenas noches Ángels que gracias por llamarme nos traerá razón mañana pues mira llevamos de foto de portada el abrazo que se dan Pablo Casado José María Aznar Aznar vuelve se desvincule de la corrupción y hará campaña con Casado y luego el otro tema grande Sánchez sí tendrá que explicar su tesis en el Senado es decir el Partido Popular pues lógicamente va a forzar utilizando su mayoría que sea el Senado y luego acabamos con la tragedia de las desgracias en el Ritz

Voz 2 19:47 al menos un muerto y once heridos es decir

Voz 4 19:49 lo que no habrá comparecencia en el Congreso evidentemente pero que en el Senado se va a haber forzado para él

Voz 6 19:53 sí al final pues es la base de la democracia no uno juega con las cámaras de acuerdo pues a lo que considera más conveniente para el bien común entonces pues es lógico que al igual que en el Congreso el presidente del Gobierno no quiere ir pues en el Senado hay una mayoría legítima que sí que quiere que vaya

Voz 4 20:11 si Aznar haciendo campaña con Casado quiere decir que bajara a la arena es decir que

Voz 6 20:15 sí sí sí sí yo creo que sí hombre se siente muy cómodo ten en cuenta además que que Casado pues en cierta forma es un hijo suyo trabajó mucho tiempo fue su ayudante a su asistente subjefe de gabinete de tiene una gran simpatía bueno obtuvimos ayer a Pablo Casado si me permites en la razón hizo un discurso sin papeles sin leer papeles no cosa que yo animo a todos los políticos que lo hagan porque pueden hacerlo Paco Maruenda muchísimas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 0554 20:43 deben dices Emilio discursos sin papeles bueno cuatro notas sigan notas guión sí

Voz 4 20:49 el bueno siempre te llamó mucho la atención Miguel Ángel cuando hay debates en el Congreso como ya llevan la réplica de K

Voz 0554 20:54 casa será llevan llevan de casa sin saber lo que va a decir el el primero que hable

Voz 2 20:59 propuso una reforma de Reglamento por cuando sale uno con un montón de folios el presidente es decir por facilite los folios mujer ahora copias para todos a parte de esto que será repartido a todos los diputados tiene usted algo más que decir pues adelante

Voz 1071 21:15 Sacramento el senador que impide aunque luego cada uno hace de el caso que quiere pero el reglamento del Senado ese que dice que no pueden subir con papeles recordaba que uno de los caso no les no momento del Senado le hacen pero tú te acordarás Miguel Ángel que lo hemos visto muchas veces en la tribuna es Montoro quien siempre Subías en ningún papel y luego y lava el Margarita Robles también en papel papeles cuando era cuando era

Voz 4 21:36 la etapa que ha sido portavoz del partido socialista en otras cosas que hayan pasado

Voz 1071 21:41 vamos a empezar en Alemania que en las últimas semanas ha tenido que combatir a la extrema derecha que salió a la calle en varias protestas en la ciudad de que en el este del país el jefe del espionaje alemán dudó del vídeo en el que se veía grupos ultras como persiguen a extranjeros bueno la noticia de hoy es que el Gobierno alemán ha decidido destituirle al destituido ya se le había atribuido cierta cercanía al tiro ultra Alternativa para Alemania por cierto sobre la inmigración por queda migración va a ser objeto fundamental de esa elección pues ya ha habido alguna varias conferencias Dell'Atte ministro Exteriores Borrell según recogen varias agencias en uno de esos desayunos ha dicho Borrell que Trump les sugirió construir un muro en el Sáhara para frenar la inmigración algo a lo que el ministro trans en lo serio a favor lo conversación en una de sus últimas visitas a Estados

Voz 2 22:27 el hecho es que una ha sido acompañando a los Reyes también cada vez gastado no en el Despacho Oval y efectivamente he escuchado decir eso dices en uno de los muchos desayunos no es que a veces conferencias desayunado no en una cosa de no seguir y luego ha comido en el siglo XXI

Voz 4 22:48 ABC y lo ha hecho doblete las riendas del exministro suele ser no sabemos dónde hacen algo con el lava con los alcaldes de la línea de todas así como sabes tú tanto al ministro

Voz 2 23:01 porque he estado así porque voy por todos los todos los actores

Voz 3 23:05 a ver si te lo encuentras

Voz 1071 23:07 hay más de hoy la Audiencia Nacional ha decidido rechazar la extradición a Suiza al del ex informático Hervé Falciani que fue condenado a más de cuatro años de prisión por espionaje económico por sustraer información de miles de defraudadores del HSBC suites han tenido la audiencia que su conducta aquí no es delito hilo comentabais en Madrid la noticia es el derrumbe en las sombras para restaurar paras en las obras de restauración del hotel Ritz

Voz 7 23:30 estábamos trabajando y de repente ha salido

Voz 2 23:34 vamos a escuchar unas seis plantas el edificio

Voz 1071 23:36 derrumbando muerto un trabajador otros once han resultado heridos dos de gravedad que era la abierto la embestida

Voz 4 23:41 la alcaldesa de Madrid ha salido del hospital esta misma tarde

Voz 1071 23:43 pasado el anoche en el hospital lo contamos ayer aquí pero ha salido ya recupera pues el broche lo pone como cada noche Ramoneda

Voz 8 23:51 el dietario

Voz 1394 23:54 se lo pasó en grande Aznar volvió al Congreso para responder ante la comisión sólo la corrupción del PP repartió contra los toldos con mención especial para los golpistas catalanes y el peligro para la democracia llamado Pablo Iglesias negó todo deseo de existencia la caja oculta y opaca del PP hasta que conociera al el inefable Correa a pesar de que fue padrino de boda de su hija y por supuesto no asumió una sola responsabilidad sobre lo que pasó en el PP los catorce años en que lo dirigió de su comparecencia se dos cosas se confirma una vez más que un partido tan jerárquico con el PP sus jefes máximos nunca se sienten responsables de nada es lo que ocurre en su casa llámense Aznar o Rajoy segunda que las comisiones parlamentarias sobre casos de corrupción pueden tener éxito como show mediático pero no sirven de nada desde el punto de vista de esclarecer hechos Aznar disfrutó pero fue de vergüenza ajena el ex conselleiro ahora preso Jokin publica su diario de cárcel leo un apunte del veintidós de enero algunos errores que hemos cometido en el pasado se habrían podido evitar si todos hubiésemos hablado claro sino si hemos explicado las cosas tal como son evitando creernos o hacerlo ver ante los otros cosas absolutamente fuera de la realidad a buenas horas mangas verdes Zidane algunos pero no deja de ser una precisa definición de una aventura que entró en una dinámica en que las palabras arrasaron con el sentido de las cosas hasta el choque final conversando en Radio Barcelona con la periodista Lola García me reafirma en que sin acudir a Flight hay quinientos políticos que no se comprenden del todo es el caso de dos hechos estelares en el proceso catalán la conversión de Arturo Mas al independentismo en dos mil doce que les llevó en tres años de una mayoría absoluta a la salida de la política pero el chantaje de back up y la decisión unilateral de Felipe VI el famoso tres de octubre de arengar a los españoles sin encomendarse a Rajoy ambos casos y sólo se explican desde la necesidad de los protagonistas de matar simbólicamente a los respectivos padres

Voz 8 25:47 Jordi Pujol y el Rey Juan Carlos

Voz 9 25:58 terminamos allí Emilio Contreras Miguel Angel Aguilar Fernando Vallespín hasta la semana que viene Sastre hasta mañana en las que estamos mañana estaremos aunque haya fútbol por algún sitio pareceríamos ya lo saben feliz noche

