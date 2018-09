Hora 25 (19/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0259 00:00 otro día de contrastes en el Congreso resumido en dos sonidos en la calle a las puertas de la cámara los pensionistas

Voz 0194 00:13 Nos que reclaman la parte que le corresponde de la recuperación

Voz 0259 00:16 nunca vi dentro en el pleno la crispación esta vez con la excusa de la tajo del Gobierno para sortear el veto del PP en el Senado

Voz 1 00:23 señor Sánchez La Moncloa le queda grande convoque elecciones cuanto antes es otro fraude fraude en este caso de ley que se ha cometido el atropello el escándalo el señor Sánchez no tienes

Voz 2 00:34 bulos pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos cámaras

Voz 0259 00:38 las ocho a las siete en Canarias

Voz 4 00:44 sí

Voz 5 00:51 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 01:02 hola buenas tardes pero antes de todo una novedad que les avanza a esta hora la Cadena SER relacionada con los títulos de la Universidad Rey Juan Carlos un juzgado de Madrid la policía investiga aún centenares de convalidaciones de las que se beneficiaron abogados italianos marido ido buenas tardes buenas tardes Sánchez la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid el juzgado número cuatro investigan un presunto fraude de colegiación masiva en España de cientos de abogados italianos según han confirmado a la Cadena Ser fuentes judiciales y policiales licenciados en Derecho que convalidado aquí de forma poco clara sus estudios en varias universidades españolas entre ellas la Rey Juan Carlos siendo rector Fernando Suárez que siempre fue la mano derecha recordamos de González Trevijano y que tuvo que dejar el cargo por haber plagiado enseguida ampliamos justo después de pedirles el plan de choque del Gobierno para rebajar la factura de la luz cuyo precio alcanza hoy un nuevo máximo será por la vía de los impuestos para bajar un dos por ciento de lo que pagamos en la factura Teresa Ribera es la ministra de transición energética

Voz 6 02:00 la medida más adecuada más acertada para enviar una señal clara por parte del Gobierno necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en este no puede ser él quién afronte las turbulencias del campo

Voz 0194 02:14 que contempla otras iniciativas contra la pobreza energética los pensionistas en cambio tendrán que esperar pese a su protesta de esta mañana ante la Cámara los grupos siguen sin acordar la revalorización de las pensiones y el Gobierno prefiere esperar Magdalena Valerio

Voz 7 02:26 no me pida usted a este Gobierno que de manera unilateral haga una ley como hizo el anterior plan leyes unilaterales no han dado ningún resultado en el sistema público de pensiones

Voz 0194 02:40 pero ha sido el atajo del Gobierno para sortear el veto del PP en el Senado el que ha dominado el debate político de la Cámara Pablo Morán

Voz 1667 02:45 eso a pesar de que el PP ya recurrió esa herramienta cuando estaba en el Gobierno nos lo contará Mar Ruiz que también nos explicará los plazos que maneja el Ejecutivo para aprobar esas cuentas Esquerra pone una nueva condición para apoyarlas esta de Joan

Voz 8 02:57 yo estoy por ejemplo no insta al fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión cómo será posible por ejemplo pactar los presupuestos casi casi un imposible

Voz 1667 03:10 además Miguel Ángel Campos nos va explicar el alcance de la imagen la acción abierta en la Audiencia Nacional por el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia en Madrid que afecta a un miembro de la dirección del Partido Popular les detallaremos los primeros pasos del Ejecutivo para abrir las fosas del franquismo hoy estaremos en Salzburgo donde los líderes europeos hablan a esta hora del Brexit de la inmigración

Voz 0194 03:29 sí a las ocho y media empezara a Carrusel deportivo hoy también hay Champions nosotros continuaremos Hora Veinticinco a través de la onda media las aplicaciones e Internet así que nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:39 buenas tardes las tormentas cada mes afectan menos extensión del territorio ahora tenemos algunas activas en la provincia de Granada y Jaén puntos de montaña también en Cuenca los chubascos que han sido fuertes en Baleares ya han desaparecido las nubes irán desapareciendo de todo el país la próxima noche esto ayudará a que bajen las temperaturas ambiente fresco mañana primeras horas también que se formen bancos de niebla en llanos del interior pero serán poco persistentes ejercerán mañana como decíamos mucho sol y poco más de calor durante las máximas de veinticinco a treinta grados pero ya pasaremos de los treinta en la mayor parte del interior peninsular

Voz 0194 04:11 empieza hora25 Pablo y con esa

Voz 1667 04:13 horario especial que les explicaba Ángels por eso avanzamos a esta hora nuestra cita diaria con la noticia Iberia Nacho Palomo

Voz 9 04:20 Iberia quiere llevarte a Panamá un lugar que marca el paso del océano Atlántico al Pacífico que combina playas desiertas con selvas tropicales yen cuya capital concentra uno de los skyline más destacados de América Latina entra en iberia punto com descubre ofertas de vuelos a Panamá desde doscientos cincuenta y nueve euros el trayecto

Voz 10 04:42 hora veinticinco enero

Voz 11 04:45 Nos social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario prueba tuvo unos social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo ven tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 2 05:03 Bush tan

Voz 12 05:06 las Zidane ahora con compras tuvo la periodista por doscientos ocho de cinco euros al mes tan sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota y cada tres años lo cambia y conduces lo último oferte fue el me renting consulta condiciones tiempos en cuanto no

Voz 13 05:24 ahora me cuentes que hay un seguro que te of

Voz 10 05:26 es el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 13 05:29 lo sabe limpio directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo utilizas el coche en tu trabajo en línea directa te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1712 05:46 que viene directa una compañía Bankinter saber tengo veinte segundos para decirte que el programa miles de cumple veinte años y por eso el día veinte de cada mes por repostar veinte litros más de carburantes BP Ultimate con tecnología obtienes veinte puntos PP extras y además si lo haces se siete ocho de la tarde te dan veinte puntos por litro tres hasta el veinte de septiembre consulta las bases legales en BP te lleva más lejos punto com cafeína

Voz 5 06:09 SER Hora veinte

Voz 1667 06:16 lo vamos primero con la luz cuyo precio sigue en máximos ha marcado su tercer récord anual y eso que los expertos creen que seguirá subiendo en los próximos meses el Gobierno ha presentado su plan de choque basado básicamente en tres ejes una bajada impositiva facilidades para acceder al bono social y la posibilidad de que los consumidores rebajen la potencia contratada en sus hogares la ministra de transición energética ha detallado estas medidas en el Congreso Eladio Meizoso buenas tardes buenas tardes la principal apuesta del Ejecutivo es la rebaja de la factura por esa vía impositiva por la suspensión de un impuesto que por cierto aprobó el Gobierno del Partido Popular y que al final se puede traducir Eladio en una bajada media del dos por ciento de lo que pagamos los usuarios domésticos seis todos los ingresos de las empresas por generación de electricidad por producción de electricidad tienen un gravamen un impuesto estatal del siete por ciento y es ahí donde va a meter mano al Gobierno

Voz 6 07:09 actuar de manera inmediata sobre los precios a través de la suspensión del siete por cien del impuesto de la generación eléctrica

Voz 1667 07:16 la previsión es que el precio de la luz en el mercado mayorista bajará en ese porcentaje un siete por cien y eso repercutirá en una bajada del recibo de la luz pero la energía consumida es sólo una parte de ese recibo en los pequeños consumidores los domésticos por ejemplo supone apenas el veintiocho por ciento de media con lo que la rebaja del siete por cien en el mercado mayorista se quedaría un dos por ciento del recibo para ellos para los grandes consumidores grandes empresas por ejemplo el peso de la energía es del cincuenta por ciento del recibo la rebaja sería de media del tres con cinco por ciento de ese Racing esa es la propuesta general del Gobierno para en general todos los consumidores todos los hogares pero la ministra también ha planteado una serie de medidas enfocadas a los más de cuatro millones y medio de personas en nuestro país que sufren pobreza energética unas medidas Eladio que van a llegar este invierno mismo si es que la ministra Teresa Ribera ha dicho que esas personas son la prioridad su intención es mantener el bono social eléctrico impulsado por el Gobierno Rajoy que debe entrar en vigor el mes que viene en octubre pero en el que se quiere introducir mejoras en la creación también de un bono social para la calefacción de los hogares

Voz 6 08:22 en lo que respecta al bono relativo a usos térmicos a calefacción este invierno deben estar plenamente operativos y en lo que respecta a la ampliación eh a otro tipo de colectivos particularmente afectados y señalaba de modo especial a personas mayores familias mono Marín tales

Voz 1667 08:41 pero todo esto sería sólo la primera parte de una reforma Emma más global más integral del sistema eléctrico en la que España va con retraso respecto a otros países europeos ha dicho la ministra dando demasiado peso aquí al mercado eléctrico mayorista algo que también quiere corregir además de reformar el propio mercado eléctrico porque considera que en España hay un desajuste entre el coste de la energía eléctrica y el precio bastante más alto de media que cobran las eléctricas por esa energía ah gracias a la había empleamos a partir de las nueve horas antes de la comparecencia de la ministra uno de los colectivos más vulnerables esta subida de precio de la luz se volvía a concentrarse a las puertas de la cámara son los pensionistas se han contado por centenares y ávido algún momento de tensión con la policía cuando algunos de ellos han querido llegar a las puertas de la Cámara Pablo Iglesias ha salido a la calle arropar

Voz 0978 09:37 a esta gente que abrazar la gente hay que respetarlas y media había Fazio posible la moción rezar una obligación era estar aquí evitar que pudiera haber una región ha hablado con la fuerza la Comunidad medio transcurrió toda de manera tranquila pero esta gente se merece

Voz 1667 09:59 el erradicar este colectivo sigue reclamando pensiones dignas que se revaloriza conforme al IPC algo que no termina de aprobarse por la falta de consenso de los grupos de hecho este miércoles se ha vuelto a suspender la reunión del Pacto de Toledo prevista para hoy ante la falta de acuerdo de los partidos informa Rafa Bernardo

Voz 1762 10:16 la idea del IPC ha de ser el elemento medular de la revalorización de las pensiones es compartida por todos los grupos pero los matices a la hora de redactar hacen imposible el acuerdo a grandes rasgos los grupos de la izquierda quieren consagrar en el texto que las pensiones siempre suba como poco el IPC mientras que los de la derecha son partidarios de incluir otros elementos además de los precios como la evolución de los salarios la del PIB para que los Gober los puedan modular la subida este pensiones por ejemplo en caso de crisis el último desencuentro según fuentes parlamentarias ha ocurrido en las últimas horas un principio de acuerdo ayer mismo para reproducir de manera prácticamente literal el texto ya existente que data de dos mil once se ha torcido esta mañana ante la petición de un redactado más claro por parte en este caso de Esquerra la falta de entendimiento ha llevado ya a la suspensión de dos reuniones previstas la de la semana pasada y la de hoy es que de hecho los grupos están manteniendo encuentros no marcados en el calendario para tratar de avanzar sin presiones todos quieren evitar una ruptura a un texto que tenga votos particulares

Voz 1667 11:10 seguimos con las novedades en torno al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el que organizaba los másteres de Casado de Cifuentes o la exministra Carmen Montón que les estamos detallando hoy aquí en la SER el primero el que les hemos avanzado hace unos minutos en la portada de este Hora Veinticinco el presunto fraude en la convalidación de cientos de títulos de Derecho un fraude del que supuestamente se beneficiaron cientos de abogados italianos en varias universidades españolas incluida la de Madrid la Rey Juan Carlos María buenas tardes

Voz 0259 11:40 buenas tardes sea la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid solicitó en junio información a la Universidad Rey Juan Carlos sobre colegiación es masivas en España de abogados italianos dentro de una investigación dirigida por el Juzgado número cuarenta de la capital se investigan convalidaciones poco claras de las licenciaturas de derecho según han confirmado a la Cadena Ser fuentes a ese judiciales realizadas esas convalidaciones en la Universidad Rey Juan Carlos y otras universidades algunas de ellas privadas la policía ha detectado posibles falsedades documentales se centra en esos abogados italianos que sean colegiado en distintos colegios de España incumpliendo los requisitos legales a las universidades los agentes les han pedido listados de alumnos lo cierto es que en dos mil dieciséis ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid sobre un fraude en la homologación de licenciaturas en Derecho a quinientos italianos que el dieciocho de mayo se desplazaron hasta en ocho autobuses desde Atocha hasta la Universidad Rey Juan Carlos como si fueran de excursión para hacer un examen y obtener el título asilo relataba la denuncia que elevó el Observatorio contra la corrupción ante la Fiscalía y que fue archivada ahora dos años después un juzgado y la policía vuelven a investigar estas convalidaciones cosas

Voz 1667 12:55 Mariola no sólo se está investigando como saben los títulos que entregaba esa universidad sino también los fondos que se manejaban en el Instituto de Derecho Público de ese campus el instituto que subdirector Enrique Álvarez Conde pues convirtió prácticamente en un chiringuito personal no sólo se regalaban títulos no sólo en dos Saba en sus cuentas gastos personales con una tarjeta black la policía investiga también el desvío de hasta cincuenta mil euros del Instituto a familiares de Álvarez Conde que nada tenían que ver con la universidad informa Pedro Jiménez

Voz 1712 13:28 es llamativo que personas de las que no consta en la Universidad Rey Juan Carlos que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público reciban trasferencias de las cuentas no constando en ninguna de ellas ningún tipo de concepto justificativo con estas palabras la policía anuncia al juzgado que investiga Enrique Álvarez Conde por un presunto delito de malversación que va a proceder a la toma de nuevas declaraciones para averiguar el motivo de este trasiego de dinero estas transferencias suman más de veinte mil euros en el caso de su yerno Jorge Martín Jabato del hermano de éste Alberto en el caso de los hijos de Álvarez Conde Enrique Álvarez de la cal y su hermana Andrea el dinero transferido alcanza los veintisiete mil setecientos cincuenta euros son las cuatro personas que señala a la policía en el informe de los que la dirección de la institución académica ya ha informado que no consta su vinculación como personal de administración y servicios de la universidad

Voz 1667 14:16 por este capítulo algo más relacionado con los excesos en la Comunidad de Madrid hace casi diez años les contamos aquí en la Ser los primeros indicios de lo que más tarde se confirmaría como un ejemplo de despilfarro en esta comunidad el proyecto de Esperanza Aguirre para la construcción de la Ciudad de la Justicia Un proyecto que nunca llegó a realizarse pero que dejó un agujero en las arcas públicas de cien millones de euros un agujero que ahora investiga la Audiencia Nacional señalando a un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid que actualmente está integrado en la dirección de Pablo Casado en el PP informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 14:50 las primeras pesquisas advierte en un agujero patrimonial de ochenta millones de euros ausencia de control en las cuentas graves irregularidades en la contratación el juez investiga diversas operaciones entre ellas algunas dirigidas por el exconsejero y actual responsable de velar por la idoneidad de los cargos públicos en el PP de Casado Alfredo Prada la de las primeras pesquisas practicadas se deducen delitos de malversación cohecho o tráfico de influencias de momento no hay ninguna imputación formal en la Ciudad de la Justicia se contrataron obras por trescientos cincuenta y cinco millones y medio de euros pero sólo consta realizada la urbanización de solar los túneles de acceso a medias ya abandonado el Instituto de Medicina Legal fue el proyecto estrella de Aguirre con millones sepultados para que campen a sus anchas liebres y conejos

Voz 10 15:40 veinticinco ahora me cuentes que hay seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde

Voz 13 15:47 a todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once con su la condiciones en línea directa punto com Irish propietario de un vehículo comercial en línea directa te damos un quince por ciento de descuento si decides asegura con los otros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 14 16:08 oye haces tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 0194 16:16 la alarma que tengo aquí el activó todas las noches miente

Voz 14 16:18 dormimos y la de la playa la tengo para que no se meta nadie

Voz 2 16:23 protege lo que más importa Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto Es usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá va siendo hora de que sus ahorros se independiza si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierten los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llamé al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco Mutual activos la primera gestora independiente hay vides que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también a Ibiza es como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan la educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos cuente estamento Unicef punto es que apenas ser

Voz 1667 17:29 hable durante la crispación sigue instalada en la vida política de nuestro país es lo que se ha visto esta mañana en la sesión de control al Gobierno tras la maniobra del PSOE para levantar el veto del PP en el Senado y facilitar la aprobación de los presupuestos escuchen como ejemplo el tono del cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez

Voz 15 17:46 basta con leer las portadas de la fresa de hoy para ver que su Gobierno camina a lomos de la mentira

Voz 1 17:54 Hydra autoritarismo señor Sánchez La Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno el hábito no hace al monje convoque elecciones

Voz 16 18:04 cuanto antes lo que queremos es desbloquear un debate que es necesario en esta cámara que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria ustedes el grupo parlamentario de Ciudadanos están bloqueando en la Mesa del Congreso con lo cual sea usted demócrata

Voz 2 18:23 por eso los titulados qué miedo tiene el Partido Popular promete dar la batalla

Voz 1667 18:27 el Congreso incluso en el Constitucional para frenar esta maniobra que también ha servido de munición de Ciudadanos contra el presidente este es Albert Rivera

Voz 1 18:35 es otro fraude fraude en este caso de ley que se ha cometido el atropello el escándalo que ayer conocimos el señor Sánchez no tiene escrúpulos ni el señor Sánchez aprovecha ni más ni menos con una causa tan importante tan sensible tan transversal pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos cámaras del que las Cortes Generales para los presupuestos para del debate

Voz 1667 18:56 habría presupuestado lo cierto es que este atajo legal esta maniobra de colar una reforma en la tramitación de una ley que nada tiene que ver es algo a lo que también ha recurrido el Partido Popular Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1441 19:08 buenas tardes y no es una vía habitual estadísticamente pero sí hay precedentes al Gobierno socialista de hecho ha encontrado al menos una docena aplicados por anteriores Ejecutivos del Partido Popular por ejemplo se uso la ley de reutilización del sector público para cambiar una ley de Técnicas de Reproducción Asistida os echo mano de la ley de segunda oportunidad para enmendar la del juego entre otras a estos precedentes el PP responde esgrimiendo también sentencias del Constitucional y en particular una de dos mil once que estableció que las enmiendas debían tener un hilo conductor con la ley que se pretendía modificar esa sentencia se produjo además recuerdan porque el PSOE recurrió en el Senado una maniobra similar del Gobierno entonces de José María

Voz 1667 19:47 a pesar de eso de la presión de la oposición sobretodo de PP y Ciudadanos el Gobierno da por hecho que va a conseguir levantar el veto del PP en el Senado y que eso pues como decimos allanaría el camino de la negociación de los Presupuestos Mar el Ejecutivo considera que pueden estar listas esas cuentas para diciembre pero que se pueden retrasar unas semanas

Voz 1441 20:05 si el Gobierno confía en que esta pirueta le permita completar la reforma tiempo pero tampoco lo podrá hacer de la noche a la mañana De hecho fuentes del Ejecutivo relativizan un posible retraso de algunas semanas en la aprobación de los presupuestos recuerdan que Rajoy lo sacó adelante practicamente en junio el PSOE confía en poder llevar la reforma al pleno del Congreso en la segunda quincena de octubre pedir en escena dado el tramite de urgencia lo que ha cortaría veinte días el paso de la ley por la Cámara Alta deshecho el veto en el Senado se presentaría una nueva senda de déficit de a continuación se llevarían los presupuestos al Congreso algo que Pedro Sánchez quería hacer a finales de noviembre o principios de diciembre todo eso sería sin contar con las maniobras de PP y Ciudadanos que ya han anunciado que harán lo posible por ti P de Art lo que estiman un fraude de ley de hecho empezarán mañana mismo con recursos ante la Mesa de la Comisión de Justicia la Mesa del Congreso e incluso el Constitucional aducen que nunca ha ocurrido que haya dos iniciativas legislativas en trámite de forma simultánea para lograr el mismo objetivo y ese es el resquicio legal que ven ahora para que se tumbe jurídicamente la maniobra del PSOE

Voz 1667 21:05 ocho y veintiuno

Voz 10 21:07 hora veinticinco ahora en

Voz 11 21:10 Nos social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio pero la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 1712 21:31 en qué puedo ayudarle

Voz 17 21:32 las llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo robo no pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra mañana perfila recupero quiere este alarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a su

Voz 2 21:43 les protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 1712 21:55 sin saber tengo veinte segundos para decirte que el programa cumple veinte años y por eso el día veinte de cada mes por repostar veinte litros sumas de carburantes BP Ultimate con tecnología obtienes veinte puntos PP extras y además si lo haces de siete ocho de la tarde veinte puntos por litro tires hasta el veinte de septiembre consulta las bases legales en BP te lleva más lejos punto com cafeína ser

Voz 5 22:18 hora veinticinco

Voz 1667 22:22 a Pablo Morán pánico internacional Sestriere esta tarde en Salzburgo que acoge la cumbre de jefes estoy de Gobierno de la Unión ahí está Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0259 22:30 buenas tardes con el Brexit de la inmigración como tú

Voz 1667 22:33 más de la agenda de este encuentro es en ese foro en el que se ha advertido por parte de varias estancias de que el acuerdo el presi Griselda están todavía lejos queda negociación por delante

Voz 0419 22:42 bueno es que es que el presidente del Consejo Europeo ha abierto esta tarde esta sesión con una declaración en la que ha anunciado que va a pedir mañana a los gobiernos de la Unión que autorice en una nueva reunión expresa sobre el Brexit porque aquí no habrá acuerdo lo que ha explicado literalmente es que en estos momentos hay razones quizás para el optimismo pero les falta tiempo son sus palabras también en las que ha pedido que se terminen con las peleas entre gobiernos sobre la inmigración aunque seguramente el primer ministro de Austria que actúa como anfitrión no le ha huido porque al llegar a la cumbre ha empezado acusando a España a Italia ya Grecia de no querer registrar inmigrantes protestado porque estos tres países rechazan dice el despliegue europeo unas fronteras lo escuchamos

Voz 0259 23:32 en Kiev

Voz 0419 23:34 bueno España Italia y Grecia hablan de un problema de soberanía prometió que lo que no quieren es que conforman es quedarán obligados a registrar a los que entren o dice insinuando que estos tres países cierra los ojos para que los que desembarcan Se vayan hacia el norte acusación sobre la que no ha reaccionado el presidente Sánchez porque por el momento hoy ha optado por no hacer declaraciones

Voz 1667 24:01 vamos a llegar hay veinticinco Con las claves que hoy nos aporta Berna González Harbour

Voz 0283 24:06 hay millones de personas que esperan y desean el éxito de Pedro Sánchez los que le votaron y los que aplaudieron la moción de censura que terminó con el mandato de un Rajoy marcado por la inacción y la corrupción pero sí los primeros cien días han estado marcados por lo difícil acciones los siguientes cinco parecen marcados por las ocurrencias igual PSF el lunes fue la propuesta de reformar la Constitución para eliminar aforamientos una jugada que apenas pretendía retomar la iniciativa política y sorprender a los niños antes el martes fuera supuesta hazaña de colar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria camuflada en la reforma de otra ley y hoy ha sido la anulación de un impuesto eléctrico para bajar la factura de la luz bienvenido el bajón de la factura bien Benidorm presupuesto bienvenido el fin de los aforamientos pero no convence una forma de gobernar a golpe de ocurrencias y atajos que no oculta la penosa

Voz 0259 25:01 variedad del PSOE ocho y veinticinco seguimos

Voz 5 25:09 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:14 muy buenas tardes el Campus de la Justicia investigado la Audiencia Nacional ha abierto diligencias sobre el macroproyecto ideado por Esperanza Aguirre en su etapa al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid el juez De la Mata pone el foco en varias operaciones algunas de ellas lideradas por Alfredo Prada exconsejero de Aguirre y ahora hombre de confianza de Pablo Casado es miembro de la ONU la junta directiva del PP y se encarga del órgano que tiene que vigilar la limpieza de las listas de los populares podemos que llevó el proyecto ante la justicia cree que esto es sólo el principio y que las pesquisas pueden acabar salpicando a Esperanza Aguirre el diputado Eduardo Gutiérrez en La Ventana de Madrid

Voz 18 25:48 que se elecciones en las dos millones de euros eso sí como Gobierno de la Comunidad de Madrid presidio por los pueda alegar que no tenían conocimiento de tantos millones de euros que imponía el presupuesto la compra de Madrid de la al mucho a los abogados de Esperanza Aguirre de demostrar que ya siendo presidenta ahí que estaba al frente de todo el Gobierno no sabía de este tipo de

Voz 1915 26:15 y una sobrecarga en la sexta planta del edificio es la causa más probable del derrumbe ayer en el Hotel Ritz que dejó la muerte de un trabajador y otros once heridos uno de ellos en estado crítico los sindicatos se han concentrado una vez más en Cibeles para denunciar el aumento de la siniestralidad laboral en la región en La Ventana de Madrid la responsable de Salud Laboral de CCOO y UGT de Madrid Carmen manchego hoy Susana Huertas han apuntado a un aumento de los accidentes en todos los sectores no sólo en la construcción y reclaman mayor formación y un refuerzo de los inspectores

Voz 19 26:44 trabaja bajo el paraguas de la especulación y adelantó que cimiento eh rápido de determinadas empresarios no pues se lleva a Berasaluce lleva las heces con en los ritmos frenéticos la subcontratación en cadena los trabajadores que no saben eh que están haciendo en qué plazo no hay ni siquiera las medidas de seguridad a veces más básicas Esta

Voz 20 27:06 claro que todo esto no hubiera ocurrido todo estos accidentes no hubieran ocurrido si la condición en la ley de prevención regó laborales hubiera cumplido dentro de las empresas hubiera inspectores suficiente esta misma tarde hemos conocido un nuevo

Voz 1915 27:16 siente laboral un hombre de cuarenta y dos años que ha sido golpeado por un toro mecánico en una fábrica de Meco los sanitarios del Summa han conseguido revertir de una parada cardiorrespiratoria y ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz hay más noticias de este miércoles diecinueve de septiembre pero antes vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de la Comunidad de DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0978 27:36 buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de una

Voz 21 27:38 de gente que se ha producido en la M cincuenta a su paso por Majadahonda y que genera cuatro kilómetros de retenciones hacia la A cinco tenga mucho cuidado si iban a transitar por esta vía tráfico intenso además de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas de hasta Nudo de Manoteras y la seis desde Majadahonda hasta hoy en Puerta de Hierro retenciones Por último la M40 en Coslada hacia la A3 Villaverde de sentido a la A42 en balde de Madrid dirección a seis

Voz 2 28:07 el viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobre todo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias tú ya estás a punto para el año ahora le toca a él sólo hasta el treinta de noviembre reiteró ayer desautorizados BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 28:33 el Ayuntamiento excluye del barrio de Embajadores de las ayudas de rehabilitación de viviendas al constatar que varios propietarios las han usado para dedicar los inmuebles al alquiler turístico el PSOE critica que se excluya de las ayudas a una zona tan necesitada impide buscar otra solución escuchamos al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo y a la portavoz del PSOE Mercedes Gonzalo

Voz 22 28:51 tenemos que evaluar la eficacia de esas medidas antes de seguir abriendo el grifo de ayudas a la rehabilitación que en muchas ocasiones son la mayoría de las ocasiones estamos viendo que no beneficiará a los vecinos sino todo lo contrario que contribuyen

Voz 0259 29:04 pulsar los no se puede excluir al barrio de Embajadores que es uno de los más necesitados en todos los indicadores porque hay un incremento de vivienda turística como vamos a hacer eso

Voz 23 29:14 señor Calvo decía que antes que cortaban la hemorragia con tiritas y usted lo que hace es que de capita problema me parece una auténtica barbaridad