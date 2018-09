Hora 25 (20/09/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 eso es sonido del día digno

Voz 2 00:02 es de un guión de película es la secuencia sonora de un chantaje que hoy les ofrece en exclusiva a la SER el chantaje que sufrió la alcaldesa de Torrelodones por parte de un concejal del PP que tenía un objetivo claro

Voz 3 00:14 lo que queremos es un asiduo que está buenas tardes Si es así ya que queremos en lugar de pelearme contigo parece que mide no se llame iba

Voz 4 00:22 y me voy a gol lo sé para conseguir la silla este concejal que se llama Ángel Viñas recurrió a las amenazas incluso personales suyos Sillero

Voz 3 00:31 la próspera yo creo que además de consecuencias de carácter político que Solbes y que deseo

Voz 0259 00:42 a esta hora el concejal sigue en el cargo son las ocho las siete en Canarias

Voz 5 00:49 y sí

Voz 6 00:54 eh

Voz 3 00:58 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 01:09 hola buenas tardes al Partido Popular de Madrid se desmarca del chantaje y se inclina por forzar la dimisión del concejal aunque hasta ahora no le localizan no obstante los populares tratan de extender la sombra de sospecha sobre la alcaldesa como supuesta autora de la grabación Alfonso Serrano ex vicesecretario del PP madrileño lo deja sorprender la actitud

Voz 0861 01:26 este concejal que desde luego no era conocida

Voz 4 01:29 el grupo municipal de la dirección local regional del partido me sorprende sinceramente la alcaldesa se reuna con un concejal de El Pardo de la oposición que no es el portavoz la alcaldesa Elena Biurrun que pertenece a un partido independiente niega la autoría de la grabación ya advierte de que no cederá al chantaje acaba de hablar con Javier Casal en La Ventana de Madrid gracias también al Partido Popular ya tengo un abogado penalista de cabecera este abogado lleva desde el martes estudiando y prepara uno queda abierto la puerta a emprender acciones legales absolutamente lo van a hacer absolutamente el abogado que les dice que estamos Tardón a partir de las nueve hablaremos con ella

Voz 0978 02:06 veinticinco hoy hay que sumar a este sonido del chantaje la voz de David Marjaliza el empresario de cabecera de la trama Púnica que reconoció ante el juez la cantidad de dinero que entregó al popular Francisco Granados y su entorno en comisiones eh no la han escuchado bien Marjaliza habla de más de doce millones de euros

Voz 4 02:32 ya está ahora hora25 tamiles detallaremos todas las novedades que avanzado hoy la SER sobre la trama de la Universidad Rey Juan Carlos y escucharemos la primera explicación de Pedro Sánchez al plagio detectado en el libro de su tesis Pablo Morán

Voz 1667 02:44 el presidente acepta comparecer en el Senado para dar explicaciones pero considera que este capítulo es ruido de la oposición audio Iglesias no parece estar de acuerdo

Voz 3 02:53 creo que es bastante cutre creo que

Voz 7 02:56 el presidente tendrá que dar explicaciones ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición de para hacer oposición no hace ruido si están empeñados en hacer en hacer ruido perfecto del Gobierno de España lo que va a hacer el gobernar

Voz 1667 03:08 daremos en Cataluña está en marcha la concentración que conmemora el cerco de hace justo un año a la Conselleria de Economía aniversario cargado de tensión entre otras cosas por los comentarios de los jueces contra el independentismo publicados en un chat privado de los magistrados quintos rapidez explicaciones

Voz 4 03:23 mandato exigimos la dimisión inmediata del presidente del consejo que se abra inmediatamente una investigación para determinar los autores de los mensajes que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes misa hechas

Voz 1667 03:39 bien estaremos en el cierre de la cumbre europea de Salzburgo la Unión se marca octubre como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit

Voz 4 03:46 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 8 03:49 las tardes hoy se abre la Europa League primera jornada de la fase de grupos y juegan los tres equipos españoles dos de ellos lo están haciendo ya vamos a ver cómo le va al Sevilla que recibe en el Pizjuán al Standard de Lieja Fran Rondilla buenas tardes

Voz 9 04:00 hola Gallego buenas tardes está ganando tres minutos transcurren ya de la segunda mitad gana el Sevilla dos a uno con goles de Banega golazo de falta y también del Mudo Vázquez dos a uno ante el estándar de Lieja a acaba de marcar el Sevilla gorda hola marcó Benger llegó el tercero tres uno gana

Voz 8 04:20 el Sevilla como el Villarreal que recibe al Glasgow Rangers Xavi Isidro

Voz 10 04:24 qué tal Gallego muy buenas pues estamos camino del ocho de la segunda parte también gana en este caso el Villarreal por un gol a cero gracias a un tanto seguramente el más madrugador de la Europa League a los cuarenta y tres segundos de Carlos Bacca tenido opciones para marcar el segundo claras el Villarreal de momento gana por la mínima siete de la segunda Villarreal uno Rangers

Voz 8 04:41 las nueve debuta el Betis en la competición juega en Atenas frente al Olympiacos

Voz 4 04:45 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:47 tormentas ahora mismo en Extremadura sobre todo en Castilla La Mancha y la ibérica más aisladas en la Comunidad de Madrid tormentas que son intensas pero afectan muy pocas poblaciones que además son las últimas de esta semana a partir de mañana se abre un nuevo escenario meteorológico caracterizado porque va a ser mucho sol tanto el viernes como durante el fin de semana y calor calor plenamente veraniego durante las tardes esta noche podrá refrescar un poco pero mañana con el son que lucirá en todo el país máximas de momento parecidas a las de hoy sólo bajarán un poco en el Cantábrico donde veremos nubes alternando con ratos de sol y alguna lluvia débil el fin de semana especialmente el domingo es cuando más subirán las máximas en gran parte en interior de treinta y cinco a cuarenta grados empieza Hora Veinticinco Pablo

Voz 1667 05:29 cerramos portada con un sonido más una declaración más porque resulta sorprendente la ligereza con la que algunos siguen tomándose el drama de la guerra civil y la memoria histórica incluso sus simpatías van a escuchar a la diputada popular Begoña García de la Asamblea de Madrid que esta mañana trataba de atacar a la oposición a propósito de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos lo hacía así

Voz 11 05:50 si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de el Caudillo que ganó la

Voz 12 06:04 mi de la guerra y todo esto entre risas quizás fuera un comentario

Voz 1667 06:09 desafortunado pero es que esta misma diputada aseguró también en sede parlamentaria que ella se quedaba con la Europa fascista

Voz 4 06:15 no con la Venezuela de Maduro ocho y seis

Voz 5 06:22 eh

Voz 13 06:26 el volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá va siendo hora de que sus ahorros se independiza si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierten los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de experto los invierta con Mutua activos llamé al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco Mutual activos la primera gestora independiente

Voz 14 06:55 ver tengo veinte segundos para decirte que el programa miles de cumple veinte años y por eso el día veinte de cada mes por repostar veinte litros más de carburantes BP Ultimate con tecnología obtienes veinte puntos PP extras y además lo hace siete ocho de la tarde te dan veinte puntos por litro tires hasta el veinte de septiembre consulta las bases legales en bpd lleva más lejos punto com

Voz 15 07:16 Cal aún más vital no más Bauke Endesa si dándome ahora ponerle no tengo como tú lo dices por trescientos ochenta euros al tan seguro mantenimiento en tu puerta y cada tres años y conduces lo último oferte fue el espacio me renting consulta condiciones en postración punto esta en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 0259 07:39 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras

Voz 15 07:44 joder esta bueno sino uno más claro agua en este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Tony Carreira síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 16 08:01 Colita el diez en qué puedo ayudarle

Voz 17 08:04 llamada porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo honra

Voz 0259 08:08 bueno pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero quiere instalar la alarma porque es la mejor manera de que no a

Voz 13 08:15 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 3 08:27 es hora25

Voz 1667 08:35 hace ya doce horas que la SER emitió las grabaciones de Elche ataje y de momento el Partido Popular mantiene en el puesto a su concejal de Torrelodones a Ángel Viñas el mismo que el pasado martes se reunió con la alcaldesa de esa localidad madrileña para transmitirle un mensaje claro que merece la pena que volvamos a escucharlo

Voz 3 08:52 pero lo que queremos eso ha sido lo que estás buenas tardes si es así lo que queremos es lugar de pelearme contigo para que no siga me iba

Voz 4 09:02 Islam Egoi querían

Voz 1667 09:03 la alcaldía quieren la alcaldía para conseguirlo el concejal amenaza con denunciar al Ayuntamiento por la construcción de un paseo subterráneo en esa localidad fundan anuncia que según este concejal puede tener consecuencias más allá de la política

Voz 3 09:17 lo que os voy a Siguero obra próspera yo creo que además de consecuencias de carácter político que Solbes así que deseo

Voz 1667 09:33 frente a lo que acaban de escuchar Viñas defiende que no hay chantaje que valga que esas reunió con la alcaldesa para saberse su partido un par el independiente Vecinos por Torrelodones se va a presentar a la reelección y por tanto si merece la pena o no dar la batalla hay denunciar al Ayuntamiento por esa obra bueno de momento esa decisión le ha costado la apertura de un expediente el Partido Popular ha tratado esta tarde de extender la sombra de sospecha sobre el alcaldesa sobre Elena Biurrun como supuesta autora de la grabación casi como si el contenido no importara Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 10:01 sí que da buenas tardes sin aportar prueba alguna más allá de la intuición hubiera sospechas en el Partido Popular de Madrid acusan directamente a la alcaldesa de Torrelodones de haber

Voz 0962 10:09 ha grabado esa conversación en el PP lo dan

Voz 0861 10:12 por hecho aunque obvian que en ese encuentro había cuatro personas presentes una de ellas el concejal Ángel Viñas que está desaparecido está ilocalizable a esta hora de la tarde en el PP de Madrid no van con él en su teléfono salta el buzón en Génova están algo tensos no esperaban la repercusión que ha tenido esas grabaciones que acrediten el intento de chantaje de uno de sus concejales en este municipio en Génova nadie sabe de Física hasta ahora el concejal va a dimitir pero en el partido nadie esconde que para el Partido Popular es el mejor de los escenarios porque su acta de concejal no recuerdan es personal y no pueden cesarle sólo dejarle caer y eso es precisamente lo que van a intentar en el PP de Madrid reprueba su actitud que las nuevas grabaciones a durante esta tarde por hacer dicen demuestran que Ángel Viñas ha ido por libre Ike su sintonía con el Partido Popular

Voz 0962 10:59 era nula por el momento han optado por Ávila como decías suele

Voz 0861 11:02 en de informativo aunque no descarta medidas más drásticas como la expulsión del partido pero esa decisión deberá pasar por el Comité de Garantías que podría reunirse de urgencia en las próximas horas

Voz 1667 11:13 aparte de las nueve de esta noche nos va a acompañar la alcaldesa de Torrelodones ya en una carta abierta publicada esta mañana Elena Biurrun rechazaba ceder ante ese chantaje denunciaba que lleva tiempo recibiendo pues ataques de este tipo como los que acaban de escuchar siempre por parte de los mismos decía esta tarde la hemos escuchado en La Ventana de Madrid

Voz 4 11:30 bueno nosotros estamos con nuestro abogado de cabecera pues que gracias también al Partido Popular ya tengo un abogado penalista de cabecera este abogado lleva desde el martes estudiando y preparan no lo que se vaya a presentar es decir que queda abierta la puerta a emprender acciones legales absolutamente lo van a hacer absolutamente el abogado que les dice que estamos tardando

Voz 1667 11:50 preguntaba Javier Casal que nos acompaña en este estudio Javier hola qué tal buenas tardes estas grabaciones a las que ha tenido acceso a ser dan para más por ejemplo para evidenciar el clima de desconfianza que se respira dentro del PP de Madrid basta con seguir escuchando a este concejal no más allá de del chantaje sí Ángel Viñas describe un Partido Popular dividido enfrentado por los intereses particulares y controlado por promotores inmobiliarios en el que no parece el al menos sentirse muy cómodo Viñas enmarca en este ambiente la salida del anterior portavoz Jorge García que también estaba presente en el encuentro que destapado en la SER el concejal del Partido Popular asegura en referencia a su propio partido que tiene una gran capacidad de hacer juego sucio es muy explícito al referirse a algunos de sus compañeros

Voz 3 12:31 los tengo adversarios inmovilistas

Voz 15 12:36 sabiendo amigos yo temo tendré que sus hijos de puta

Voz 3 12:43 vale coño crecen los hijos de puta como champiñones

Voz 1667 12:47 muñones Viñas asegura que existen poderes muy fuertes que controlan al Partido Popular de Torrelodones y que estos hechos han sido ya denunciados en Madrid ha bajado mucho a partir de las nueve ampliamos ya hablamos con la alcaldesa pero la crónica del día rescata a un viejo conocido de la corrupción en Madrid hablamos de David Marjaliza empresario de cabecera de la trama Púnica hoy están escuchando aquí en la SER la grabación de la declaración de Marjaliza ante el juez declaración en la que señala por ejemplo al empresario José Manuel Entrecanales como uno de los donantes a Génova pero no sólo eso como hemos escuchado en portada Marjaliza reconoce ante el juez el monto total de las comisiones que entregó a Francisco Granados como saben uno de los hombres fuertes por entonces del PP de Madrid no sólo sino también a su entorno Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 13:36 buenas tardes el conseguidor Marjaliza dice que ha recuperado numerosa documentación que acredita parte de las comisiones pagadas a Granados y su entorno a cambio de obra pública ante la sorpresa lo escucharán de la fiscal y el juez Marjaliza admite que ha pagado a Granados mordidas por encima de los doce millones de euros

Voz 3 13:54 quiero decir a usar hablarlo la fungible

Voz 1552 14:12 los algo más de doce millones de euros Marjaliza también se incrimina en el pago de comisiones al PP dice que las siglas del donante J F se corresponden con el presidente de Acciona José Manuel Entrecanales afirma que el partido incluso consideraba actos de campaña a las cabalgatas de Reyes Magos que pagó entre dos mil tres y dos mil ocho en Valdemoro Marjaliza revela además que incluso Esperanza Aguirre se benefició de una fiesta privada pagada por dos empresarios imputados en la punta

Voz 1667 14:38 gracias Campos este recorrido por los temas tan poco edificantes en la Comunidad de Madrid nos deja también hoy muy cerca de de Torrejón

Voz 8 14:44 Dones Si de esa trama Púnica al K

Voz 1667 14:47 Bush de la Universidad Rey Juan Carlos a su Instituto de Derecho Público responsable como saben de los másteres de Cifuentes Casado o de Carmen Montón el instituto que su director Enrique Álvarez Conde convirtió en un chiringuito particular el sumario del caso deja las cuentas de ese instituto al descubierto movimientos lo de dinero durante tres años movimientos de hasta doscientos mil euros sin justificar y que iban a parar directamente a Álvarez Conde también a su número dos a Laura Nuño puede que haya más porque el propio personal de la Rey Juan Carlos advierte de que nadie está revisando los más de cinco mil correos borrados de los ordenadores de Instituto Público de Derecho borrados pero no eliminados con lo que se pueden recuperar fácilmente al oído ANPE

Voz 0259 15:31 pasado tres meses desde que el pasado veinte de junio la Universidad alertó de ese borrado masivo de cinco mil cuatrocientos correos de la cuenta del Instituto de Derecho Público y ahí siguen dos ordenadores fijos en un despacho bajo llave esperando a que alguien vaya a revisar los ni la policía ni el juzgado XXXIV que instruye la causa de la malversación contra el catedrático Álvarez Conde han dado instrucciones al respecto sorprendente porque según han asegurado a la Cadena Ser fuentes universitarias esos emails como bien dices Pablo están borrados de la bandeja de entrada pero no eliminados por lo que las mismas fuentes aseguran que se pueden recuperar Iber sí contienen información relevante para la investigación del escándalo son correos fechados entre dos mil ocho y dos mil catorce la época de los másteres de Casado Cifuentes y Montón

Voz 1667 16:19 la Policía reconoce la Ser que no se han inspeccionado con la excusa de que las pesquisas continua Hora veinticinco

Voz 0866 16:29 conocer a los socios con los que se trabaja es una de las principales cuestiones que toda empresa debe tener en cuenta los listados de sanciones alertan sobre aquellas personas entidades que como recuerda Marcó Postigo director de cumplimiento normativo de informar pueden suponer una amenaza

Voz 18 16:46 suyo es poder consultarlos todos para para prevenir el riesgo reputacional y regulatorio en el que te puedes ver involucrado hay muchas listas ahí como cuatrocientas cincuenta listas sanciones oficiales

Voz 0866 16:55 el volumen de información es tal que son necesarias herramientas para manejarlo

Voz 18 17:00 en vi con botas que nos permite conocer los árboles de familia e ir directamente al Datu de quién es el beneficiario último de las empresas

Voz 0866 17:06 a plataformas que monitorizan avisan ante cualquier cambio o incidente legal todo para verificar que clientes y proveedores son realmente dicen ser

Voz 15 17:16 el espacio ofrecido por informar líder estén información de empresas conoce nos en informa punto es ese momento en el que ves que otra vez que han vuelto a cobrar de más Itu otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto pues nada otra vez ese ese es un momento legalizadas

Voz 12 17:36 de liebre desde diez euros al mes

Voz 15 17:39 siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres Manus diez llegó a ser la santería más grande del barrio tal vez fue por la corriente de gana o por los malabares con fines lo que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa en el catorce cuarenta impreso en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 19 18:05 con tres tenedores tienes un restaurante contra estire más Un trilingüe con tres versos un terceto con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay

Voz 13 18:22 los sorteos diarios triples de la once tres cifras que da mucho juego Capel

Voz 3 18:27 descenso hora25

Voz 1667 18:33 durante ocho dieciocho siete dieciocho en Canarias así sonaba a Barcelona hace justo un año momento de mayor tensión en la crisis catalana hablamos de los incidentes que se produjeron en Barcelona durante las movilizaciones de protesta por el registro en la Conselleria de Economía a pocos días de él es del uno de octubre movilizaciones que los jueces utilizaron para enviar a prisión a los líderes de las entidades soberanistas a los Jordi Jordi Sanchez y Jordi Cuixart una nueva fecha un nuevo aniversario que el independentismo quiere aprovechar dentro de su otoño caliente en Cataluña a esta hora está en marcha una concentración organizada por las dos entidades independentistas en ese mismo punto que era noticia hace justo un año haya estado Pau rumbo buenas tardes

Voz 21 19:23 pero

Voz 16 19:24 buenas tardes miles de personas y el Gobierno en pleno forman parte de la manifestación está ocupando el cruce de la Gran Vía ganando a Cataluña que seguido como contabas lo que sufragó la puso fin de rebelión contra Jordi Sanchez y Jordi Cuixart y aquí ha vuelto el independentismo en una manifestación convocada por la ANC por Omnium para pedir su puesta en libertad y la del resto de presos políticos han vaticinado que no habrá a un juicio busto de algo ha servido como toma de pulso de la calle cuando ha llegado Quim Torra no han recibido con cánticos de Biden presiden pero también con ningún pasan el ningún paso atrás y manifestaciones demostrar que el independentismo no piensa rebajar su apuesta a pie de asfalto el título es es tuvimos volveremos a estar no nos pararemos el acto en sí ahora que ha empezado con un los audios que Jordi si los discursos en los que de momento en la presidenta de la vivienda sigue afirmando que hace un año empezó en la provocación del Estado para construir un relato de violencia y ha acusado a la Guardia Civil de Defar ejercía un coche el famoso coche sobre el que estuvieron los manifestantes con arma armas centro pero se ha congratulado de que no hubo violencia ninguna día

Voz 1667 20:25 pero no sólo el calendario el que marca la tensión en Cataluña hoy la alimentado los propios jueces después de publicarse en varios medios digitales el contenido de un chat en el que los magistrados suelen comentar temas profesionales aunque no siempre porque en esta ocasión los mensajes publicados reflejan descalificaciones al Gobierno catalán comparaciones del independentismo con el nazismo bueno algo que no ha gustado nada a Quim Torra que ha pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo Barcelona Pablo Tallón en una declaración institucional el president ha dicho que es de una gravedad extrema el contenido de estas conversaciones en las que los magistrados califican a los independentistas y a sus líderes como nazis extremistas golpistas o hijos de puta y por ello ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y que la fiscalía abre una investigación

Voz 8 21:10 la poca confianza afirma que la

Voz 1667 21:12 la poca confianza que había en la justicia española hoy se ha roto que no existe la independencia judicial y que los ciudadanos están indefensos ante el sistema judicial español respondía así al presidente Sánchez

Voz 22 21:23 el Gobierno de España confía en la independencia

Voz 8 21:25 parcialidad del Poder Judicial en nuestro país

Voz 1667 21:28 en lo que no ha entrado Sánchez es la otra polémica del día resulta que el conseller Maragall ha afirmado en Onda Cero que Batet la ministra Batet le comunicó el la bilateral que el Gobierno central podría dar instrucciones a la Fiscalía sobre los encausados del proceso pues bien esta tarde el conseller ha matizado desde el Ministerio dan por buena esta rectificación las asociaciones judiciales acaban de publicar un comunicado conjunto a raíz de esa polémica por el chat de los magistrados los comentarios vertidos en ese chat Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 21:57 sí buenas tardes Pablo las cuatro asociaciones coinciden en calificar de desproporcionada esta reacción del president de la Generalitat de Cataluña Quim Torra al tratar de impulsar iniciativas que no son ponderadas también dicen que estos correos electrónicos desvelados por varios medios son correos electrónicos privados son opiniones personales no afectan en nada al proceso que se sigue contra los líderes independentistas en el Supremo terminan diciendo que carece de todo sentido pedir la dimisión del presidente del Poder Judicial

Voz 1667 22:22 las pozas muy probablemente la crisis catalana aparezca también en un coloquio inédito el que protagonizan hasta ahora los dos ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución un acto organizado por la Cadena SER y el diario El País en el que se encuentra María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 0055 22:39 es

Voz 1461 22:41 hola buenas tardes encuentro entre los dos expresidentes en el que toca hablar de cuarenta años de la Constitución tanto González como andar han querido recordar que en el setenta y ocho las circunstancias eran de una extraordinaria complejidad y sin embargo todos lograron ponerse de acuerdo González ha destacado que la Constitución ha servido para que gobernara el de Aznar lo que a su juicio prueba su vigencia y andará ha elogiado los políticos de aquella época diciendo que fue una generación que lo hizo muy bien sigue el acto y las escuchamos

Voz 1667 23:10 en ese Coloquio lo pueden seguir en directo en streaming en Cadena Ser punto com ya les hemos avanzado que a las nueve entraremos de lleno en el caso del chantaje de Torrelodones pero habrá tiempo para más Sara vítores buenas tardes

Voz 1880 23:22 buenas tardes después de la entrevista con Elena Biurrun en la cara B hoy nuestra intención es encontrar una respuesta a la pregunta del ministro Ábalos

Voz 23 23:32 hay que acotar viene el término de de vivienda vacía antes de plantearse cuál

Voz 1880 23:38 bueno pues qué es eso que es una casa vacía desde cuando tenemos problemas con la vivienda en España o cómo se regulan las viviendas vacías fuera de aquí todo esto en la cara B después para llegar hasta las diez las culturas con Javier Torres y también desde los hombres sentados en nuestro

Voz 15 23:52 tú Julia Carmen del Riego Cayetana Álvarez de Toledo Javier Aroca que nos avanza ya sus claves de este jueves

Voz 8 23:58 que hubiese un índice de indigencia de pobres

Voz 24 24:01 esa política España ocuparía uno de los primeros lugares de Europa estamos en la Champion League de los plagios la licenciatura falsa los másteres inexistente estamos en el barro barro que por cierto le llega a las cejas al mismísimo CGPJ las filtraciones de correo de algunos jueces sobre Cataluña son inquietante no nos hacen falta Jueces patrióticos sin los jueces que impartan justicia con independencia defienda la Constitución y la democracia hice puedan al menos asomar a los Pirineos el Gobierno ha encontrado una troche alegar para llegar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado no es el mejor camino pero quizá el único que permite una derecha filibuster atrincherada en el Senado desde donde pretende gobernar

Voz 1667 24:48 más a partir de las nueve ahora hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 25 24:55 eh

Voz 3 25:02 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:07 buenas tardes lo acaban de escuchar el sonido que les venimos ofreciendo desde primera hora en la Cadena Ser

Voz 3 25:12 pero bueno lo que queremos eso ha sido lo que estas buenas tardes si es Assignia aquí queremos mujer de pelearme contigo Madrid iba descosido

Voz 4 25:20 su Game Boy Elliot

Voz 1915 25:23 concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas tratando de chantajear a la alcaldesa de la localidad Elena Biurrun para que no se presente a las elecciones a cambio de no tramitar una denuncia contra el gobierno con la alcaldesa hemos hablado hace sólo unos minutos en La Ventana de Madrid dice que no tiene miedo que ella ya tenía previsto abandonar la política antes de las próximas elecciones municipales porque está asqueada y anuncia acciones legales

Voz 4 25:43 pero gracias también al Partido Popular ya tengo un abogado penalista de cabecera este abogado lleva desde el martes estudiando y preparando lo que se vaya a presentar queda abierto la puerta a emprender acciones legales absolutamente lo van a hacer absolutamente lo abogado que les dice que estamos tardando

Voz 1915 25:59 no hasta ahora el Partido Popular dice que no localiza a su concejal que no coge el teléfono dicen fuentes del partido que éstas no es grabaciones confirman que el edil actuó por libre que es lo que han dicho desde el momento en el que se han conocido los audios y apuestan por dejarle caer los populares han abierto un expediente informativo y barajan la posibilidad de adelantar el Comité de Derechos y Garantías previsto para la semana que viene en Hora catorce hemos hablado con el vicesecretario del PP de Madrid Alfonso Serrano

Voz 0861 26:24 el instructor desde que se decide podrá incluso convertir este expediente informativo en un de ese expediente disciplinario que evidentemente sus consecuencias son mucho más serias que transmite un expediente un expediente informativo pero el peor de pero repito mal el concejal desde luego muy mal pero a mí también me gustaría saber porque la alcaldesa ser lo único que no es interlocutor ir desde luego no da cuentas de El PP

Voz 1915 26:48 no ha tenido un buen día esos evidente porque a estas grabaciones ha tenido que sumar este otro sonido es la diputada Begoña García en el pino de cada jueves en la Asamblea de Madrid durante una respuesta al PSOE García dicho esto de

Voz 11 26:59 si todo lo que se le ocurre en materia de seguridad es dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de el caudillo que ganó era yo creo que deben de convocar termines el el general Franco caudillo

Voz 1915 27:20 lo que ganó la guerra hace ochenta y dos años el PP ha calificado estos hechos como anécdota hay más noticias de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 26 27:32 buenas tardes hasta ahora en encontramos las mayores complicaciones en la A tres en Rivas Vaciamadrid como Bono como consecuencia de un alcance que se ha producido esta tarde y que genera un retenciones en dirección Valencia tenga mucho cuidado si iban a circular por esta vía además van a encontrar también densidad circulatoria en la M50 en este mismo punto en Rivas Vaciamadrid sentido a la sobre tres también como consecuencia del alcance de la A3 entre Vaciamadrid enseguida les vamos a pedir precaución se iban a transitar por alguna de estas dos vías más dificultades de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras y las seis en El Plantío Majadahonda tráfico lento además de salida de Madrid por la A uno en Alcobendas cinco a su paso por Alcorcón por último densidad circulatoria en la M40 en Coslada Vicálvaro hace la A3 en Villaverde en ambos sentidos

Voz 13 28:22 viaje de ida y de vuelta autopistas peajes y sobre todo kilómetros después de este verano asegurate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones para eso en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias tuya estás a punto para el año ahora le toca a él

Voz 27 28:41 hasta el treinta de noviembre reiteró ayer desautorizados BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 28:46 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el Plan Madrid nuevo norte el desarrollo urbanístico en el entorno de la estación de Chamartín Se prevé la construcción de diez mil quinientas viviendas y un espacio de oficinas José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano

Voz 28 28:58 Cani el Plan E lo que viene es a superar lo que tradicionalmente se ha conocido como la Operación Chamartín en base a por ejemplo el cambio en el modelo de ciudad nosotros hemos apostado por un modelo de ciudad sostenible basado en el transporte público donde los usos terciarios se concentran en el entorno de la estación

Voz 1915 29:18 a sarampión desde vecinos del entorno de las hacen de Chamartín han protestado contra el proyecto porque consideran que va a expulsar a las familias de los barrios Ana Iglesias de la plataforma Zona Norte María Ángeles Nieto de Ecologistas

Voz 0978 29:28 hay personas que hablan de que esto es Urbanismo hucha se invierte en ahora en oficinas porque hay mucho dinero flotando en algo hay que invertirlo es una actuación simple y llanamente al servicio de los intereses financieros del BBVA y tenemos veintiocho grados en el centro de Madrid

Voz 29 30:02 hombre veinticinco Deportes

Voz 3 30:03 el con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 4 30:11 buenas tardes que yo pensaba que el tema está resuelto cuál es mi sorpresa cuando me dices que ha habido una reunión para todavía el partido en Miami entre el Barça y el Girona

Voz 8 30:18 claro claro el partido en Miami se han reunido el sindicato de fue

Voz 23 30:21 colistas y la Liga otra vez conclusión han llegado el tema está muy confuso muy confuso bueno el tema está tan confuso quiere tenemos un nuevo capítulo de confusión en Miami pero que días ese partido a finales de enero finales de enero todavía tiene tiempo para seguir con cumbre pero amorosa el culebrón de del otoño y del invierno

Voz 8 30:40 enseguida la última hora sobre el partido en Miami pero antes hoy comienza la Europa League juegan tres equipos españoles dos de ellos están ya en la segunda parte de su primer partido luego jugará el Betis vamos primero al Pizjuán porque el Sevilla se está pegando un atracón ante el estándar de Lieja Fran rojillo buenas tardes

Voz 9 30:58 hola Gallego buenas tardes camino de la media hora ya de la segunda parte cinco a uno gana el Sevilla el último lo acaba de marcar Banega de penalti un penalti que le han hecho al mudo el mudo acaba de ser retirado en medio de una enorme ovación de los treinta mil sevillistas que están hoy en el Sánchez Pizjuán repasamos el uno a cero golazo de falta de Banega a lo Isco empató para el Standard Lieja golazo del mudo baje que se ha llevado la ovación hizo dos goles seguidos uno en el tres de la segunda parte deben ceder otra en el veinticuatro del mismo huy San Benger picando la pelota por encima del Memo Ochoa el quinto penalti sobre el mudo que

Voz 8 31:35 se formó Banega gana el Sevilla cinco a uno quedan quince de partido bien bien esta victoria del equipo de Machín y el Villarreal está iniciando su aventura en la Europa League ante el Glasgow Rangers con dificultad de Xavi Isidro Villarreal buenas tardes

Voz 10 31:50 qué tal Gallego muy buenas así es el nos las prometía muy felices después de que Carlos Bacca marcaron el segundo cuarenta y tres de partido el uno cero a partir de ahí dominio absoluto del Villarreal hasta cuatro ocasiones clarísimas para matar el partido en la primera que tuvo el Rangers empató en el sesenta y seis de encuentro a continuación Gerar Moreno puso la tranquilidad con el dos a uno pero en el setenta y cinco en la segunda llegada del Rangers segundo gol del equipo escocés estamos a nueve más el descanso para acabar el partido de momento no pasa del empate en casa al Villarreal Villarreal dos Rangers dos luego

Voz 8 32:23 dentro de media hora aproximadamente en Atenas va a debutar el Betis en su vuelta a Europa visitando el siempre ruidoso cambio del Olympiacos ya sabes que el gran protagonista de la jornada de Champions fue ayer Cristiano Ronaldo enseguida vamos a estar en Italia a ver si será pasado el descubrimiento que tenía ayer después de la expulsión en Mestalla pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp como este

Voz 30 32:52 hola aquí pasan por nombrar a Cristiano todos los días todos los días en la Cadena Ser alguien a Mourinho Oxfam verdad es que no se lo dudo no sé no podéis nombrar a otros futbolistas españoles lo el Alcoyano alguno del Alcoyano así porque es que todos los días este señor aparte que ya no juega aquí en España aparte con España tiene una deuda grande de varios emitidos en una hombre por cierto que el Madrid es el Madrid con Cristiano ella como si como si él fuera únicamente el Madrid

Voz 0919 33:27 eso sí que es cierto el Madrid sin Cristiano está muy muy bi

Voz 3 33:32 bien dejad vuestros mensajes queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 31 33:50 hola chicos que bien todo tipo cinco himno verdad que qué me encanta que Guardiola haya perdido me encanta me encanta me encanta no lo puedo remediar es que me encanta pero que siempre no puede ser de otra manera vuelve y hasta aquí lo otro es pues eso que el Badri por lo visto ha hecho un partidazo y ha jugado estupendamente y que da gusto verlo total que ya aquí de vuelta a él

Voz 32 34:20 adiós corazón Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:33 qué bueno es ser feliz hoy

Voz 0962 34:35 ha habido reunión entre la Liga Il ha

Voz 0919 34:38 hace para tratar sobre el partido Girona Barça de Miami a finales de enero Javier Tebas sigue pensando que el partido se va a jugar y ni la Federación ni la UEFA ni la Concacaf ni la Federación Americana ni la FIFA se lo van a impedir ni la FIFA el capítulo de hoy se titula la FIFA no pinta nada en la serie de moda claro

Voz 3 35:07 confusión en maya

Voz 12 35:11 vamos a lo mejor tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami de un fin de semana acojonado ante nunca

Voz 0866 35:20 yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin mí porque probablemente así se rompa un equilibrio natural se puedan monopolizar

Voz 35 35:31 para mí como fin de la fiesta no parece imposible es algo

Voz 3 35:39 perdemos liar los a tiros liquidar

Voz 12 35:46 pero lo más importante no es el dinero no serviría

Voz 36 35:51 no jugamos son el Camp Nou o no jugamos sólo el Santiago Bernabéu por la tarde un estadio importante no vamos con todo el mundo

Voz 3 36:00 hablado ya lo ha plegado a

Voz 35 36:03 pues pues negocios es claramente como fija que la fiesta no parece imposible

Voz 23 36:12 Giovanni Vince eso Infantino por cierto nos viene al pelo el nombrecito Giovanni Vincenzo que reminiscencias cinematográficas verdad

Voz 8 36:23 bueno pues Giovanni Vincent su Infantino es el presidente de la FIFA es abogado suizo vamos que de pasta controla y es el gran apoyo de Rubiales en su lucha contra Tebas se pronunció en contra de que se juega un partido de la Liga española en Miami esta semana por cierto Javier Tebas le mandó un mensaje a través de Twitter a Infantino recordándole que por ejemplo la liga norteamericana hay tres equipos de Canadá Infantino no le ha contestado puede ser por dos razones una que Infantino no tiene Twitter o que tiene silenciado a Tebas como a un toro el más cualquiera sabe el caso es que hoy después de la reunión con el sindicato de futbolistas Tebas ha dicho que la FIFA no tiene nada que decidir en este

Voz 15 37:02 junto que si acaso lo tendrían que decirlo

Voz 8 37:05 la Federación Española la americana la UEFA ahí con Kaká pero FIFA no

Voz 3 37:11 causó para generar no se podía sacudidos de la Federación de la UEFA americana porque fijada no tienen nada que decir en este asunto

Voz 8 37:22 jefa no tiene nada que decir en este asunto dice Tebas en cambio la Federación Española a Federación de Rubiales cree que Infantino les va a apoyar hasta el final como hacía con Villar recordáis cuando Villar presumía de que si no se les respetaba la FIFA iba a expulsar a España del Mundial de Rusia el presidente era Infantino saldrá Rubiales con la misma amenaza yo no creo que se atreva pero bueno con Rubiales cualquier cosa puede pasar porque Rubiales actúa

Voz 12 37:51 y luego dice pero obviamente como se ha producido todo esto pues es algo

Voz 8 37:57 todo para nos obliga a tomar esta decisión y después que se buje en responsabilidad la Federación a día de hoy tiene en su poder una carta en la que Tebas el Barça y el Girona le piden una reunión cara a cara verse cara a cara para discutir el partido de Miami Rubiales y la Federación siguen sin contestar y mientras tanto el presidente de la Fed que fue lugarteniente de Rubiales en el sindicato después de reunirse con Tebas sigue diciendo que aunque Tebas ha pedido perdón al loro da igual no sólo vale con pedir perdón no cejó

Voz 12 38:37 ahora en Miami dijo que desde cedería porque hemos oído que es usted un hombre esté ligado al que hay que respetar contestar que no letra mis azul

Voz 23 38:50 evidentemente éste no era David Aganzo ya le gustaría a David ahora así Aganzo sobre lo de Tebas que les ha pedido perdón

Voz 38 38:59 todos por estas formas eh ya no es el tema de pedir perdón yo creo que es un tema de mi hacerlas pues el conjunto hacía parte de la valoraremos qué podemos hacer ahora mismo que realmente con la información que tenemos futbolistas lo pueden ir a Estados Unidos

Voz 8 39:11 pero a diferencia con el otro eh no te quiero ni contar el caso es que a día de hoy la Liga dice que hay un noventa por ciento de posibilidades de que se juegue el partido de Miami la Fed dice que hay un veinte por ciento y la Federación la Federación no dice nada Rubiales guarda silencio habrá reunión cara a cara Federación Liga con representantes del Barça el Girona vendrá Infantino a la Reunión lo mismo se trae Rubiales a Obama y otra gran pregunta se retransmitirá en directo la Reunión quién va a poner en el Lario de la reunión la Liga o la Federación la reunión será en territorio neutral que selló en Tánger Ciudad Internacional que tanto les gusta Rubiales lo contaremos en un próximo capítulo de confusión en Miami

Voz 15 40:04 sí conozco el seguro de coche que te ofrecen mejor precio llegas tarde tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio Gara

Voz 13 40:14 picado nueve cero dos dos tres cero once

Voz 27 40:17 consulta condiciones anime directa punto com Iris propietario de un vehículo comercial en línea directa te damos un quince por ciento de descuento si decides asegura eso con los otros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 40 40:29 oye eres tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa qué tal estoy pensando

Voz 0866 40:35 en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 40 40:37 el arma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se meta nadie

Voz 13 40:44 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendable llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 8 41:02 enseguida preguntamos aunque ya os digo yo que no se ha movido los marcadores ni en Sevilla ni en Villarreal y enseguida estamos también en Atenas a ver cómo sale el Betis pero antes resaca de la Champions que está el mundo preocupado de si se le ha pasado el berrinche a Cristiano Ronaldo tras su expulsión en Mestalla no pudo marcar ayer seguramente con uno o dos o tres partidos de sanción que le pueden caer Baxter unos cuantos partidos sin marcar en la Champions que ese dicen Italia Alberto Cerruti buenas tardes

Voz 21 41:30 bueno esta vez en Italia en esperan dos cornadas de suspensión pero la Juve acabaré curso y espera que sea solamente una cornada porque en este caso podría jugar en Old Trafford frente a su antiguo Manchester United esperamos el jueves pero que está muy preocupada y se ha entrenado bien y la verdad es que ha sido un debut muy amargo para el buenísimo para la Juventus

Voz 8 41:57 ese ha sido casi tan amargo como una cornada gracias Alberto y en Valencia bueno pues en Valencia se las prometía muy felices después de quedarse la Juve con diez pero al final el equipo juventino sin Cristiano demostró la altura competitiva que tiene el Valencia ha empezado tan mal en la Champions como en la Liga como es el día después

Voz 0962 42:16 no mano hola hola qué tal Gallego pues continúa la decepción en Valencia que va creciendo partido tras partido porque ya son cinco partidos oficiales cuatro en Liga uno en Champions League con las ganas que había de The Wall de volver a la Champions y además jugar ante la Juve e intentar que fuera un punto de inflexión son a lo grande ganándole al equipo juventino pero no la realidad palmaria fue otra como bien resumió después Marcelino dijo que su equipo no estaba preparado su plantilla no está preparado para afrontar partidos así muchos nombres propios momento de forma bastante bajo de algunos futbolistas el domingo espera un derbi autonómico en Villarreal para intentar levantar cabeza el que ha empezado muy bien es el campeón el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo ayer un partido muy completo ante la Roma juego colectivo

Voz 0919 43:04 presión arriba un equipo coral un equipo donde todo el mundo corre un equipo donde el entrenador puede cambiar a los dos delanteros del equipo

Voz 8 43:11 sin que ninguno se enfade y ponga caritas que eso hace años que no pasaba en el Real Madrid Lopetegui está gestionando muy bien el equipo que tiene

Voz 12 43:23 partido complicado difícil que yo creo que lo hemos jugado bien y hemos sido justos acreedores desde los tres puntos en generando muchas ocasiones Si

Voz 8 43:32 contento sí parece que también está gestionando bien lo de la portería ayer titular Keylor Navas quién será titular en Liga volverá a Courtois son dos partidos para cada uno Lopetegui no da pistas pero Javier Herráez este es un tema de

Voz 0962 43:46 picado buenas qué tal Gallego muy delicado si eh frente al Espanyol el próximo sábado va a jugar seguro Thibaut Courtois la decisión está tomada culpó a será el portero en en la Liga en la verdad es que Keylor Navas gallego es un gran competidor sabe perfectamente ya Courtois que tiene al lado suyo un futbolista un portero que se va a poner muy complicado y que además tiene el apoyo de los capitanes especialmente de Sergio Ramos el lío de la portería que lo tiene que gestionar Lopetegui no es seguro que la Liga sea para Courtois la Champions sea para Keylor Navas pero evidentemente ayer dio un paso un paso importante ante la Roma jugó el tico el costarricense que Luiz además muy bien

Voz 12 44:25 bueno creo contestó lo que siempre he dicho que es una decisión que tomemos tenemos siempre una una magnífica solución todos mucho más natural de lo contrario es decir las cosas entre profesionales pues más normal animar natural y con normalidad con honestidad se dice otras cosas y nada más no hay ningún problema lo ánimo

Voz 0962 44:42 el la ese es el discurso público pero privadamente Lopetegui reconoce que tiene un lío Julio sano pero un lío

Voz 8 44:49 el fin de semana dice Javier Herráez que juega Courtois son las nueve menos cuarto esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0812 44:57 el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario prueba tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 4 45:15 tipo duro veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino deleite al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo Chevy dorado emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio hacer que crezca

Voz 8 45:50 está sentenciado el paseo del Sevilla en su debut en la Europa League ante el Standard de Lieja Fran rojillo si dos minutos se van a añadir acabamos de cumplir el noventa y cinco a uno gana el Sevilla a punto ha estado de marcar el sexto Nolito sentenciado frente al Standard de Lieja ya terminado el partido en Villarreal Xavi

Voz 10 46:09 así es tropezón del submarino empate a dos ante el Rangers aunque el equipo escocés la ha tenido en el tramo final para marcar el tercero también vaca para dar la victoria al Villarreal al final empate a dos tablas en la cerámica

Voz 8 46:21 ya las nueve dentro de catorce minutos juega en Atenas el Betis en su vuelta a Europa visita al Olympiacos como sale el equipo de Setién qué ambiente hay Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 10 46:32 hola qué tal Gallego buenas tardes del Giorgi Óscar Haika que es el estadio de Olympiacos mucha animación en la grada acaban de retirarse los equipos al Vestuario ya hasta ocho cambios introduce Quique Setién el alineación del Betis respecto al partido de Mestalla debutar en competición oficial el portero Joel Robles primera alineación también como titular de Giovanni lo Celso el último fichaje del internacional argentino jugarán los suba aquí Tello Barragán no habitual en los primeros partidos sale el Betis con dos delanteros Sergio León Lore para intentar llevarse un buen resultado para Sevilla en el debut europeo como entrenador de Kick ese día

Voz 8 47:08 el Sevilla ha ganado el Villarreal ha empatado esperemos que el Betis traiga los tres puntos de esa visita Atenas del resto de la Europa League hay equipos importantes destacamos en esta primer

Voz 1667 47:20 jornada que iban a Álvarez hola hola Gallego queda al en el grupo el Sevilla en el descuento achicar cero Krasnodar uno partido ya finalizado en el grupo del Villarreal Rapid de Viena dos Spartak de Moscú cero interesante el grupo H donde el Olympique de Marsella Kay uno dos centralitas de Frankfurt en el descuento Hilal H gana dos uno a la Polonia el Chelsea que está ganando también el descuento cero uno al PAU a partir de las nueve juega el Milán frente al delante de Luxemburgo el Arsenal de Unai Emery que se enfrenta al vodka Sporting de Portugal y cara Black y el partido más curioso el día en que enfrenta a los dos Red Bull en Salzburgo

Voz 8 47:50 desde que mañana comience la jornada de liga que mañana empieza a ver fútbol de Liga una noticia la rueda de prensa de confirmación de la renovación del entrenador del Valladolid Carlos Raúl Martínez hola

Voz 41 48:02 hola Gallego buenas tardes y en efecto Sergio González llegó en un momento muy difícil a Valladolid superó con creces todas las expectativas y ahora con el equipo cogiendo el aire a la primera división y con el presupuesto más bajo de toda la categoría el entrenador recibe una inyección de confianza en forma de renovación esta mañana agradecía el gesto y sobre todo el momento en el que se ha producido también

Voz 0866 48:19 valorar enormemente yo esa puesta en un momento quizás o la semana no la menú plasmaran en el algo para darle ese doble efecto o cuando realmente estamos viendo que otras entidades por el fútbol actual

Voz 8 48:30 confianza de Ronaldo Nazario a su entrenador y mañana recuerdo comienza la Liga la jornada de liga con el Huesca Real Sociedad que se juega a las nueve seguimos