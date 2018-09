Hora 25 (20/09/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena Ser

hora veinticinco

Voz 0194 00:19 demasiadas cifras demasiadas voces demasiadas sospechas demasiadas irregularidades la Universidad Rey Juan Carlos la púnica hoy Torrelodones y las grabaciones que les está ofreciendo la Ser desde primera hora todo esto merece una digestión lenta así que en los próximos minutos vamos a explicarlo lo haremos después de repasar otras noticias de este jueves con Esther Bazán buenas noches noches empezamos con las novedades sobre el futuro del Brexit que han salido de la cumbre de Salzburgo que ha terminado esta tarde por primera vez los Veintisiete le han dicho la primera ministra británica que su propuesta de negociación no vale de hecho le han exigido otra para el mes que viene corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches o el AVE las noches exactamente

Voz 0738 00:56 que si es la primera vez que la Unión se cuadra friend que a mí para decirle en Hoy exigirle una propuesta nueva si no le gusta la de la comisión escuchamos a Emmanuel Macron volví Starlux ante la hora de la verdad y no podemos esperar lo que sí o para octubre una negociación basada en nuevas propuestas británicas especialmente sobre las condiciones de salir ahí el problema de Irlanda no es ultimátum pero suele parece porque sin documento nuevo de Theresa May la opción de ampliar plazos con otra cumbre en noviembre también se cae amenaza que menos esperaba antes de la reunión de su partido a la que puede llegar debilitada

Voz 0194 01:34 veinte de septiembre el independentismo vuelve a la calle miles de personas secundan la concentración convocada por las entidades soberanistas para recordar las protestas de hace un año contra el registro a la Conselleria de Economía ahí sigue Pau rumbo adelante

Voz 5 01:47 siga Sebastián las calles ahora quedan pocos centenares de personas que se van dispersando el mínimo es el mismo cruce entre la Rambla Cataluña y la Gran Via de Barcelona ante la Conselleria de Economía que ha visto otra demostración de fuerza en la calle del independentismo es un sitio simbólico y ha sido una concentración con recuerdo especial para Jordi Sanchez y Jordi cursar porque aquí sucedieron hace un año los hechos que fraguaron la acusación de rebelión que les mantiene en prisión preventiva en la tarima los políticos y las asociaciones tal en dado a la movilización permanente que han asegurado que no habrá un juicio justo y prueba de ello dicen son los correos que hoy ha publicado el diario punto es entre jueces criticando el independentismo y la película políticamente del guber mensajes también dirigidos a Pedro Sánchez como el de Marcel Mauri de hombre escuchamos

Voz 2 02:28 basta Lass Eva operación hasta atascaba marcha bien caradura mineros el de Estado

Voz 5 02:37 que todavía dura y que no venga el Gobierno de Pedro Sánchez diciendo que apuesta por el diálogo mientras mantiene estas acusaciones que retiren todos los cargos Marcel Mauri mensajes a Moncloa también al Govern en pleno porque estaba presente a quinto Russell a recibir de despedido con cánticos de presidente president pero también ningún pasa entre ni un paso atrás

Voz 0194 02:55 precisamente las asociaciones de la judicatura han respondido a Quim Torra hubieran dicho en un comunicado conjunto creen exagerada la reacción del president de la Generalitat que ha exigido dimisiones por los comentarios contra el independentismo publicados en un chat en las lo cuenta Alberto Pozas las cuatro estaciones coinciden en calificar como desproporcionada la reacción de Torra dicen sobre todo al pedir la dimisión del presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes de pedir investigaciones penales por unos emails que califican de privados privados en un foro privado y que por tanto no afectan en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que critican con dureza en estos emails carece de todo sentido dicen pedir la dimisión de Lesmes por unos correos que ni siquiera están bajo su jurisdicción desde las asociaciones conservadoras estarás más progresistas se han puesto de acuerdo para criticar las peticiones de Torra recordando que los jueces españoles se deben a la construcción referencias a Cataluña hay muchas en un acto en Madrid en el que participan hasta ahora Felipe González y José María Aznar un acto para conmemorar los cuarenta años de la Constitución un acto que organizamos nosotros la Cadena SER y el diario El País poder moderado por su directora están sentados junto a ella uno a un lado y otro a otro la Constitución

Voz 2 03:57 les flexible pero no es de plastilina tampoco son granítica requiere un cierto margen de flexibilidad del que conviene no abusar para que no

Voz 6 04:13 lo que no tiene gran cosa lo que no comprende es romper la regla es inventarse una reglas pues quedarse al él da lo que no es tuyo o un golpe de Estado en eso consiste la deslealtad constitucional

Voz 0194 04:28 las diez en la crónica política desastre los resumimos todo ir recogemos el resto de las voces de los protagonistas de este día y el precio de la vivienda nuestro país volvió a subir entre abril y mayo de este lo hizo casi un cuatro por ciento interanual según los datos de Fomento ya llevamos muchos meses de subida a Brian

cabina SER Hora veinticinco

Voz 0194 04:45 a su vida en el segundo trimestre de este año

Voz 7 04:48 es una variación trimestral del uno coma cuatro por ciento no es novedad es el décimo tercer trimestre consecutivo con el precio medio del metro cuadrado en su vida desde el segundo trimestre desde dos mil quince los veintiséis meses anteriores fueron a la baja por CCAA subidas en doce las máscaras Madrid y Cataluña las más bajas Castilla La Mancha y Castilla León

Voz 0194 05:08 en esta hora de Hora veinticinco en la cara B de Sara vítores hablaremos de vivienda intentaremos definir el concepto de vivienda vacía ahora vamos con todo pero antes la noche se Nacho Palomo buenas noches

Voz 1050 05:17 buenas noches la ciudad madrileña de Getafe es considerada cuna de la aviación en España por esta razón Iberia bautizado con ese nombre al avión Airbus A320 Neo una nave recién incorporada a su flota este modelo equipado con motores que les permiten ser más silenciosos y reducir el consumo de combustible un quince por ciento ya realiza alguna de las rutas que la aerolínea opera en España Europa norte de África

hora veinticinco

Voz 10 07:22 todo comienza con la ilusión de imaginarlo para sentir la emoción de conseguirlo la alegría a celebrarlo llega cuyo de entre las sombras para todavía estás a tiempo premios Ondas

Voz 11 07:36 los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música Premios Ondas vive cada momento

Voz 0194 08:30 hay días en que hemos de esforzarnos mucho para no creer que estamos rodeados de aprovechados y cínicos algunos ejemplos David Marjaliza uno de los cabecillas confeso de la trama Púnica

Voz 15 08:41 si la otra otra

Voz 10 08:44 eh

Voz 0194 08:49 hoy hemos sabido que según declaró ante el juez uno de los pagos que aparece en la agenda de Francisco Granados por la cantidad de sesenta mil euros provenía del presidente de Acciona José Manuel Entrecanales dinero que supuestamente iba destinado a financiar irregularmente al Partido Popular Marjaliza entregó a Granados y a su entorno más de doce millones de euros otro ejemplo las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 16 09:10 en esta reunión yo pregunte en concreto quién llevaba la contabilidad del Instituto quitarme me dijo que que bueno que no sabía lo que era una contabilidad

Voz 0194 09:22 durante el mandato del rector Pedro González Trevijano cuando se creó y se desarrolló el Instituto de Derecho Público que ahora se intenta liquidar hoy les estamos contando que el juez que permitió a González Trevijano presentarse por tercera vez al cargo de rector pese a ir en contra de los estatutos cobraba dinero de la Universidad Rey Juan Carlos durante la instrucción y la resolución de la demanda al ex rector es ahora recordemos magistrado del Tribunal Constitucional y el juez sigue siendo juez y un tercer ejemplo Ángel Viñas concejal del PP en Torrelodones en Madrid

Voz 16 09:53 que tire adelante con esto el daño político que no tiene ningún sentido sin los presentas el daño personal

Voz 10 10:03 venir aquí para resolver eso

Voz 16 10:06 os máis con los Bucks a presentar si no os vais a presentar

Voz 0194 10:12 el concejal intenta chantajear a la alcaldesa de Torrelodones para forzar que la agrupación Vecinos por Torrelodones no se presente a las próximas elecciones municipales y así el PP pueda hacerse con el Ayuntamiento bueno durante la siguiente hora vamos a la informa acción sobre la púnica las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos pero nos vamos a detener en lo que parece un chantaje de libros pregunta que es chantaje chantajes esto Javier qué tal buenas voces qué tal buenas noches el jefe de contenidos de la Ser en Madrid y veo que llega cargado de grabaciones pero antes quiero presentar también a la mesa de análisis de esta noche Carmen del Riego buenas noches Javier Aroca buenas noches noche llena unos minutos incorporará también a esta mesa Cayetana Álvarez de Toledo Casal vamos un relato de los hechos y al contenido de esa oferta y lo pongo entre comillas lo de oferta que hace el concejal del PP en Torrelodones Ángel Viñas a la alcaldesa primero donde se produjo el encuentro y quiénes estaban en delincuente

Voz 0867 11:02 el encuentro tuvo lugar el pasado martes en una cafetería además del concejal Viñas al que hemos escuchado durante todo el día y la alcaldesa Biurrun estaban presentes el concejal de Urbanismo de Vecinos por Torrelodones Santiago Fernández que es además el marido de la alcaldesa hizo el ex portavoz del PP en Torrelodones Jorge García la conversación completa Ángels que obra en poder de la Cadena SER y esto lo remarcó

Voz 0194 11:22 dura unos veinticinco minutos produce es decir exacta

Voz 0867 11:25 ante para que no haya dudas cuarenta y cinco minutos cuando según

Voz 0194 11:27 los grabación entera que están en poder de la Cadena SER esos cuarenta y cinco minutos y pico en ese contexto el concejal Ángel Viñas comunica la alcaldesa que quiere su silla así se lo dice textualmente Si el partido que representa la alcaldesa Vecinos por Torrelodones no se presenta a las próximas elecciones el PP guardara en un cajón un escrito que si llegar al Tribunal de Cuentas tendría consecuencias políticas y personal

Voz 0867 11:49 el y aquí no hay que leer entre líneas el intento de chantaje es claro desde el segundo uno

Voz 16 11:54 si os vais a presentar todos los equipos vuestra guerra en Bilbao pasa nada librería aquí para eso sí os máis con los Baixa Presentat siglos Weiss en presentar lo vosotros nos presenta entre ciudadanos y nosotros iba a a partir de los otros

Voz 0867 12:16 yo lo paro asegura Ángel Viñas que da un paso más habla de las consecuencias que puede tener todo esto para el actual equipo de gobierno consecuencias políticas cuidado consecuencias personales

Voz 16 12:27 lo que os voy a obra próspera yo creo que además de consecuencias de carácter político que sólo así que deseo

Voz 0867 12:41 está muy Abaunza concejal llega a decir que confía plenamente en la honestidad de la alcaldesa que todo esto se hace básicamente para obtener un rédito electoral confiesa que de haber alguna irregularidad en los pagos de la obra del túnel se deben a la inexperiencia de los concejales independientes una mano de fuego no Banon el fuego que no pone en el caso de los suyos seguro

Voz 0194 13:00 los

Voz 0867 13:15 pocos se Angels la guinda la coloca esta reflexión este fragmento que hemos avanzado esta tarde sobre la división interna del Partido Popular en Torrelodones y el control que ejercen allí sobre el mismo sobre ese partido los promotores inmobiliarios de siempre

Voz 16 13:29 dos tengo adversarios en mi partido tengo enemigos lo tenemos auténticos hijos de puta

Voz 2 13:38 Nos consta mucho conmigo crecen los hijos de puta como surtidores

Voz 0194 13:45 bueno empecé abierto expediente a su concejal Casal pero el concejal a esta hora sigue

Voz 0867 13:50 pues bueno siguen supuesto Hirokazu es casi peor no es que está desaparecido Nole localizan ni en el propio Partido Popular el órgano que debe decidir si este señor si yo no siendo concejal del PP en principio no se reúne hasta la semana que viene aunque no se descarta que todo esto se acelere y que viñas salga por la puerta en cuestión de horas claro que para eso Ángels primero el tienen que localizar mañana en cualquier caso se reúne la dirección del Partido Popular de Madrid un encuentro por este asunto feo feo en el que aviso muchos diputados populares no comparten unos consta la línea de defensa emprendida por el partido que ha atacado recordemos inculpado sin pruebas a la alcaldesa a quien acusa de hacer la grabación este medio La SER de no ofrecerlas integramente en la SER tenemos insisto la grabación completa de ese encuentro

Voz 0194 14:33 eso es importante las tenemos al detalle todas ellas Elena Biurrun es alcaldesa de Torrelodones muy buenas noches hola buenas noches Agnès usted cuando le llama el concejal del PP para concertar una cita que pensó bueno

Voz 0101 14:46 no tengo que decir mi móvil está abierto para todos los concejales de la Corporación

Voz 0194 14:50 no es la primera vez que yo me citó con este concejal

Voz 0101 14:53 tal como me citó con me he citado con otros compañeros suyos del Partido Popular sí que es cierto que recibo una llamada el lunes en la que quiere verme quiere hablarme como responsable y portavoz de Urbanismo del Partido Popular me quiere hablar de un tema relacionado con el paso inferior pero es verdad que no me quiere ver en Torrelodones bueno pues ya llevo muchos años a la espalda lidiando con ellos íbamos pues bien no me sonó lógica

Voz 0194 15:16 ante sospecho en el momento en el que dice que no es en el Ayuntamiento las demente cuando dice lo de paso inferior contárselo a los oyentes

Voz 0101 15:22 los inferiores una obra que construimos hace ahora dos años es una conexión entre dos zonas del municipio un paso prueba por las seis paso inferior que tenía que haber estado construido hace quince años obligados al pago los promotores que se embolsaron todo el pelotazo urbanístico de esos años dorados que el PP no reclamo cuando llegamos nosotros reclamamos la construcción del paso los promotores y los obligados al pago entregaron ese dinero por tanto es una construcción que no ha costado un euro a los vecinos del municipio eso estás cociendo mucho

Voz 0194 15:53 a él le dice el Partido Popular va adelante con una demanda con este tema en nosotros retiraría la demanda el Partido Popular retira la demanda si usted no vuelve a presentarse

Voz 0101 16:03 el día bueno saben perfectamente que yo y mi equipo actual parte del equipo no nos presentamos porque tenemos un compromiso además lo tenemos en el programa electoral de dos legislaturas ocho años lo que quiere es garantizar que yo les garantice como presidenta de Vecinos por Torrelodones que la marca se queda en el cajón que no aparece la marca en las elecciones de mayo es lo que él quiere él ya sabe que no me presento

Voz 0194 16:26 pero lo que me insiste lo que quiere saber es que

Voz 0101 16:28 la marca Vecinos por Torrelodones se queda en el cajón porque él quiere las sillas que estamos

Voz 0194 16:33 cuando nosotros en el chantaje y la amenaza llama mucho la atención porque hay una parte profesional pero luego una parte personal la amenaza personalmente estos habitual

Voz 17 16:41 bueno yo en mi mundo no es mi mundo

Voz 0101 16:44 mal de gente normal en la que yo me muevo y creo que no movemos casi todos no esto no me pasa normalmente no y además hay un tema que yo es que niego la mayor es que no no no les no formo parte submundo donde separan lo personal de lo político pero en qué mundo vive esta gente

Voz 0194 17:01 eh yo no sé paro lo personal de lo político

Voz 0101 17:04 yo tengo una vida política y una vida familiar está todo muy vinculado antes donde separa esta gente no tiene escrúpulos

Voz 0194 17:11 cuál es su reacción cuando escucha cuando le va diciendo todo lo que hemos podido escuchar los oyentes de la SER a lo largo del día cuál es su reacción

Voz 0101 17:19 no ha habido varias reacciones a lo largo estos tres días por a pesar de que a lo largo de estos años esta gente me ha enseñado a defenderme porque yo he aprendido a defenderme incluso a tener malos pensamientos estando tan cerca de ellos llevó doce años viviendo sus sus tretas sus ataques sus amenazas

Voz 0194 17:40 muchas esta no sería la será la séptima vez que van

Voz 0101 17:43 por mi judicialmente no me imponen nada cuál es mi mi impresión a mí me impresiones de total indignación porque yo tengo claro porque estoy porque la política local sin todas esta este barrio esta gente es maravillosa por qué estoy harta de que se cuestione permanentemente Se cuestiona mi trabajo están cuestionando el trabajo de un montón de profesionales funcionarios del Ayuntamiento de Torrelodones que antes de parque para que yo firmé ellos han tenido que dedicarle muchas horas y mucha dedicación por los que se que la mano fue entonces mucha indignación y luego también pues yo pienso mucho en mi familia pienso mucho de mis hijos de los hijos de mi marido son son situaciones que no tienen por qué vivir no me da la gana y Ángel Viñas

Voz 0194 18:25 en nombre de quién habla el nombre del Partido Popular en nombre del nombre de vamos a ver

Voz 0101 18:32 Ángel Viñas es el portavoz de Urbanismo y Medio Ambiente del Partido Popular de Torrelodones por tanto niego la mayor de la versión de esta tarde el PP de Madrid que dicen que este hombre va por libre no es el portavoz de Urbanismo y Medio Ambiente del PP local invito a todo el mundo a entrar en la web del Ayuntamiento de Torrelodones sección plenos que vayan viendo quién interviene en los plenos por parte del Partido Popular vamos es que no hace falta más que entran por tanto en qué plan vienen plan de quién habla pues mira él me habla permanentemente de que él se acerca a Madrid que él habla con Madrid que no os preocupéis que Madrid no os preocupéis que yo tengo el puente con Madrid pues yo qué

Voz 0194 19:08 es que te digan con Madrid Partido Popular de Madrid se

Voz 0101 19:10 es sacado el dinero de la cuenta del Partido Popular para pagar esta peritación que voy a llevar al Tribunal de Cuentas eso no lo dice tal cual

Voz 0194 19:17 pero en cambio critica al Partido Popular porque habla de ello los hijos de puta que tiene a su alrededor a ver yo esa parte me duele mucho porque no es que no no me entra en la cabeza tanta

Voz 0101 19:28 las Hinault me entra en la cabeza que alguien forme parte de un equipo de un grupo pensando de esas cosas pero esto no es nuevo que esta guerra sucia internas histórica yo no le voy a dedicar ni un minuto

Voz 0194 19:40 me dedico a vecinos por Torrelodones que el Partido Popular dice que usted quién grabó las conversaciones no sospechan del lugar elegido para la cita así también tienen la sospecha el noveno puesto ostentan más información de la que tengo yo

Voz 0101 19:51 sabían ya donde iba yo con el ajuste no grabó

Voz 0194 19:53 inversión no usted allí con un éramos otro cuatro personas

Voz 0101 19:58 cuatro

Voz 0194 19:59 que pregunten al gesto usted no la grabó una sanción y a quién está detrás del Partido Popular de Torrelodones

Voz 18 20:09 no lo saben ni ellos creo

Voz 0194 20:12 al margen de que es del Partido Popular eh bueno

Voz 0101 20:15 que yo lo que sí digo ir reiteró yo llevo voy a hacer doce años en dentro del Ayuntamiento ocho años como alcaldesa cuatro como concejala en la oposición ir me voy a marchar teniendo en el Partido Popular local la misma gente los mismos intereses que había cuando yo entré José Vecinos por Torrelodones entra en el dos mil siete después de unos años de auténtico desmadre en Torrelodones y doce años después están las mismas caras algunas más escondidas pero en la ejecutiva del PP local siguen estando los que estaban

Voz 0194 20:47 en esas épocas en esos años cuando se produjo su encuentro hace tres días este martes martes esta misma semana estamos a jueves y si el martes martes porque no ha ido a los tribunales

Voz 0101 20:57 porque desde el minuto uno me abogado está con el tema YSL que está estudiando el caso y es el que está valorando que se va a hacer qué tipo de acción se va a hacer y sólo valor a él no lo decido yo

Voz 0194 21:08 va a llevarlo de llevarlo los tribuna

Voz 0101 21:10 sí sí en qué formato eso lo va a decidir el abogado repito un abogado que ya tengo de cabecera gracias a que esta gente ya me ha puesto tantas querellas y me han hecho tantas pifias que ya tengo una boa cabecera aquella cada vez que le cojo el teléfono me dice qué pasa ahora

Voz 18 21:24 saque es si usted dice que usted

Voz 0194 21:27 ya no se iba a presentar a las próximas elecciones porque así lo marcan los estatutos dos legislaturas la marca si va a presentarse se Vecinos por Torrelodones va a seguir luchando por el Ayuntamiento sí sí

Voz 0101 21:36 tenemos un equipo de renovación y un equipo con muchas ganas con mucho entusiasmo y con muchas ganas de seguir transformando el municipio como estamos haciéndonos fotos

Voz 0194 21:44 ahora dejaré de que los compañeros de mesa de tertulia intervengan pero si le pregunto a usted lo va a dejar en nada le quedan meses cuando lo deje a ganar reflexiona hasta haciendo ahora habrá valido la pena

Voz 0101 21:56 por supuesto vale la pena ver la transformación vale la pena que tus hijos antes de venirme para acá me den un beso niega el orgullosa de mí y que quieren que si Hamás no eso vale la pena sufrimiento mucho hemos pasado muy malos momentos en familia en familia en mi familia que también conmigo claro que merece la pena que la política local sin esta gente son estos lodos merece muchísimo la es maravilloso es la política en la proximidad de la inmediatez no conociendo cosas maravillosas

Voz 0194 22:24 de hecho vecinos Petronas sale para luchar contra estos lodos

Voz 0101 22:28 sí seguiremos por eso me me alucina que no es estén sube estimando tanto después de doce años si alguien se cree que Elena Biurrun alguien venir con una amenaza de presentar un escrito en el Tribunal de Cuentas

Voz 18 22:40 no han aprendido nada

Voz 0860 22:44 ah bueno realmente a mí lo que me sorprende que ante la presión que ustedes están sufriendo y no me refiero a la judicial no porque bueno no no es infrecuente que se utilice la vía judicial como presión política pero lo que me sorprende si si ustedes tienen convivir en un mundo tan hostil usted lo ha dicho todo este señor es portavoz de Urbanismo no no no subrayó portavoz en urbanismo no entonces ahí están probablemente las clave de muchas de las cosas que están pasando a mí me sorprende muchísimo por ejemplo está sufriendo su equipo presione de esta naturaleza que no sea de conocido ante sí sobre todo sobre todo y sobre todo que no se ponga sobre el tapete sobre el tapete político me sorprende muchísimo también que el PP acaba de inventar no la inventó otra vez pero ahora la puesto de manifiesto la figura del lobo solitario en materia de corrupción los lobos solitarios corrupción no existes siempre como se está viendo en todo lo que es esta contando siempre hay una red de interrelación en lo último espero que los ciudadanos y las ciudadanas tomando notado como pretenden derribar a una opción política democrática porque esa es la principal enseñanza de todo esto es decir en política el chantaje y la amenaza deberían de estar absolutamente poco frito espero que su abogado sus abogados se ahora tome las medidas necesarias para que esto tenga al fin adecuado que esto muy grave lo que está pasando

Voz 0101 24:09 cuando tengo un abogado no luego permitir más no estamos en esa vamos a ver el histórico depresiones a Vecinos por Torrelodones es conocido en el municipio ya tengo dos querellas ganadas

Voz 0194 24:20 a dos promotores en diferentes momentos vecino

Voz 0101 24:23 es por Torrelodones con La Esfera de los Libros publicó un libro Hollande en en año dos mil catorce que me sirvió me vale una querella por calumnias a unos promotores por supuesto gane recurrió volvió a ganarla Vecinos por Torrelodones empezó con cuatro concejales la siguiente legislatura nueve actualmente doce los vecinos del municipio y saben lo que está pasando las presiones son conocidas vamos a ver estos son episodios esporádicos luego nuestra vida no están gris evidentemente esto merece la pena senos llegó aquí a tenemos un componente somos muy hobbit pero tampoco somos tontos

Voz 0194 24:56 es decir doce dos veces a los promotores para entender todo esto también hay que entender el papel de los promotores de la construcción en Torrelodones no

Voz 0101 25:05 bueno es como un ejemplo más de lo que ha sido la y el Desarrollo Económico destape de este país en los últimos veinte años en pleno boom inmobiliario quién manejaba los hilos en los ayuntamientos pues que el que tenían interés en el suelo y en los desarrollos urbanísticos yo puedo hablar de de Torrelodones luego tengo más casos pues esta gente aún a unos en concreto les hicimos perder muchísimo dinero o Vecinos por Torrelodones paró una reclasificación urbanística llegamos a Bruselas el año dos mil el año dos mil seis en año dos mil nueve Bruselas les frenó el PP de Esperanza Aguirre les frenó claro eso es mucho dinero que les hicimos perder a ser dos

Voz 0378 25:42 pues ése sea usted merece la pena porque merece la pena pero otra cosa los otros concejales que no son de Vecinos por Torrelodones y de del PP sea el los otros tres concejales le ayudan le han ayudado algo en esta ahí en los anteriores su problemas que ha tenido

Voz 0101 26:01 hoy tengo que decir lo he dicho públicamente yo agradezco infinitamente el apoyo y las palabras si la y la presencia de de lo de del de la concejala del Partido Socialista del personal que trabaja con ellos porque desde el minuto uno han estado apoyando y es verdad que en este tipo de actitudes siempre han estado apoyando yo a estas horas no no he recibido ni

Voz 17 26:21 a un mensaje de nadie más a más ciudadanos

Voz 0194 26:25 de hecho en las grabaciones hace referencia Ciudadanos Ángel Viñas

Voz 0101 26:29 sí sí hace referencia será nuestra

Voz 0194 26:31 habrá que preguntarles a ciudadanos ya al PP yo ahí ya me de les ponen el mismo paquete Ángel Viñas en el mismo de que el Partido Popular lo que nos dice es que si la marca de vecinos los se presenta pues entre ellos se van a repartir los votos

Voz 0378 26:42 de de vecinos ante la segunda cosa era porque merece la pena después de tanto sufrimiento que en que sigue mereciendo la pena

Voz 0101 26:50 pues mira merece la pena saber que estas dedicando tu tiempo tu trabajo y tu esfuerzo y sacrificando el tiempo tu familia a transformar y hacer del pueblo en el que estás un lugar mejor para vivir yo por lo menos me quedo con eso yo el día de mañana que es ya porque mis hijos ya son más mayores el ya mañana cuando mis hijos me eh qué hicisteis vosotros en esa época tan gris bueno pues yo tengo que decir pues mira hice lo que pude por lo menos en nuestro entorno para hacerlo más amigable y para hacerlo Un lugar bueno para vivir yo creo que además es una responsabilidad ciudadana dedicarle un tiempo y luego ya marcharte pues en los vamos no tenemos ningún interés de traernos ya

Voz 0378 27:26 en la política o piensas

Voz 0101 27:28 no en algún otro pues a día de hoy no tengo

Voz 0194 27:31 yo no tengo pensado seguir en política hoy no tengo nada claro fue hablamos de Torrelodones Aroca escuchas las grabaciones y yo decía al principio no serán se pregunta que es chantaje chantajes esto no es corrupción corrupciones estos esto lo vemos en un guión de una película grasos exacto sobre un guión de una película decimos bueno esto es una película Nuestros la realidad de pasa en Torrelodones y quizá no es un caso aislado no volvió eso

Voz 0860 27:58 yo ya alguna ve alguno hemos dicho que tanto caso aislado al final llega a constituir una especie de micro necia no es un continente inmenso de islas que al final se pasa andando de una y la otra no sea por eso también la figura del lobo solitario esto ya no se lo cree nadie y sobre todos los se cree nadie tiene nada a mí me ha sorprendido mucho la comparecencia al otro día el señor Aznar cuando decía que bueno que él no sabía nada de nada que hará cosa que pasaba en cuatro pueblo en dos pueblo esto es muy gordo para que la gente ya sabemos lo que cuesta trabajo ver un Jaguar pero hombre esto es más grande que un Jaguar esto es mucho más grande aquí no hay un problema de miopía aquí hay un problema de problemas de de no querer ver o de o dejar un hábito que como he dicho ante en política de debería ser proscritos no no no puede ser que nadie no yo solamente amenace personalmente o chantaje sino que diga que quiero tu silla y la quiero para mí para otra gente

Voz 0378 28:55 bueno pues esa gente a la que quiere la silla

Voz 0860 28:58 en la que deberían de ser juzgada severamente desde el punto de vista democrático desde el punto de vista judicial político por la ciudadanía oí por los jueces en nombre del pueblo creo yo porque claro tantas cosas tanta contumacia en este tipo de actitudes

Voz 18 29:12 ya no sobra bien ya todo un éxito fue un caso aislado que armamento que mientras casos aislados a Microsoft

Voz 0378 29:20 yo siempre he querido creer que son casos aislados pero son tantos casos aislados aislados que ya parece plaga no yo de todas formas sabéis que siempre queridos era muy ingenua o muy o pensar que la gente no es tan malvada como es y entonces espero que todavía sea posible regenerar este tipo de situaciones y de partidos Javi

Voz 0194 29:48 el Partido Popular sigue localizando intentando localizar Ángel Viñas no tenemos noticias de del Partido Popular de Madrid sabemos que mañana insisto en Arroyomolinos se va a reunir su dirección regional

Voz 0867 29:58 entendemos que algo tienen que decir Había que ver la cara hoy de Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid entrando al hemiciclo de de la Asamblea porque precisamente había pleno y además hay un pleno muy importante Ángels porque era un monográfico sobre educación en Madrid sobre la situación de la universidad

Voz 19 30:12 el inicio del curso escolar en Madrid

Voz 0867 30:15 pues todo eso quedó eclipsado por este asunto por el caso de las declaraciones que esta mañana ha destapado las

Voz 18 30:20 de Nasarre alcaldesa muchísimas gracias y muchísima suerte gracias

Voz 21 30:42 no a habituales buenas noches dañan senos

Voz 0194 30:57 la es hoy en la cara veo pues hoy le vamos a hacer caso aún minis primero

Voz 22 31:01 que acotar el concepto de vivienda vacía para saber a qué nos estamos refiriendo antes de plantear cualquier tramitación porque a ver si no tiene un piso mezquitas están pensando en penalizado hay que hay que acotar bien al término de de vivienda vacía antes de plantearse cualquier cambio

Voz 1880 31:19 Gasol de bueno pues dice en José Luis Ábalos ministro de Fomento que hay que definir el término que hay COC acotar lo antes de nada así que hoy nos preguntamos eso que es una casa vacía a ver si encontramos respuesta

Voz 0194 31:31 decía Ábalos el ministro Ábalos decía eso porque la idea del Gobierno es regular el mercado de la vivienda

Voz 18 31:37 de forma que se priorice su función social

Voz 1880 31:39 esa es la idea que no es nueva pero que ha vuelto a aparecer según el Gobierno Se trataría de buscar que las viviendas vacías tendrán un uso o facilitando de algún modo que los dueños las saquen al mercado de alquiler o imponiendo algún tipo de sanción a propietarios que no las muevan no se limitarían a viviendas de bancos de promotoras sino también de particulares otra idea que también avanzan es que pretenden conseguir una normativa igual para todas las comunidades osea que sea una ley estatal

Voz 0194 32:05 ayer mismo el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una medida sobre viviendas sociales

Voz 1880 32:09 sí ese es otro de los problemas en España que cada comunidad cada ciudad regula de una forma diferente Barcelona va a ser la primera ciudad que reserve el treinta por ciento de los pisos a vivienda de precio asequible ayer lo aprobaba el Ayuntamiento pero falta el visto bueno

Voz 0273 32:24 la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona consigue un cambio de normativa urbanística que es histórica la vivienda es un derecho no es una mercancía hay por lo tanto no puede ser que la especulación pase por los delante de los derechos fundamentales de todos

Voz 0194 32:38 decía Sara que están los un problema nuevo ni siquiera lo es desde la llegada de la burbuja inmobiliaria

Voz 1880 32:42 no que va a quedan por ejemplo nos vamos a ir a mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 5 32:46 usted ha dicho que Doña Martina Rodríguez que Dios no lo quiera sepa Amaury comprenda usted que me interesa que se muere porque si yo les meto a ustedes en el piso El yo mejunje gerente pero en entredicho no comprendan a nosotros son doce años me relacione

Voz 2 33:05 Gere golpismo MANES la película El

Voz 1880 33:08 pisito de de Ferreri basada en una novela de Azcona con José Luis López Vázquez y con Mari Carrillo bueno pues ellos son una pareja de novios que llevan doce años juntos para casarse necesitan un piso deciden que él se case con la casera para poder L darlo pero hay más ejemplos se por ejemplo venta por pisos

Voz 23 33:29 sí sí estoy

Voz 21 33:37 John P

Voz 1880 33:38 a esto que estamos escuchando una canción que pertenece a la película venta por pisos de mil novecientos setenta y dos una película de Mariano Ozores que habla de aquel otro boom inmobiliario de finales de los sesenta así que si Ángels hay ejemplos de que los problemas en el mercado de la vivienda no son para nada nuevos en España

Voz 0194 33:56 no dará Julio Vinuesa que es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona catedrático de Geografía Humana muy buenas noches

Voz 24 34:03 hola muy buenas noches Pepa admite sí que tiene estricto de la Universidad Autónoma de Madrid

Voz 0194 34:09 el universo yo que dicho Garcetti haya dicho de Barcelona pues he sido yo porque tengo escrito la Universidad Autónoma de Madrid he sido yo que me he ido a Barcelona que creíamos era cosa para para centrar qué es una vivienda vacía existe una definición

Voz 24 34:24 bueno una vivienda vacía

Voz 25 34:26 si nos atenemos a lo que dice el y me lo menciona porque es el que produce las estadísticas que normalmente se utilizan una vivienda vacía es una vivienda no principal que permanece muy mentalmente desocupada es decir que no es una vivienda secundaria que se utilizar temporalmente realmente y tampoco pertenece a otro tipo de viviendas que serían aquellas que sí aquí está que están destinadas a alquiler sucesivo de corta duración se viene llamando viviendas así en definitiva la definición no añade mucho más es una vivienda que está permanentemente desocupada cuál es el pero lo cual

Voz 0194 35:11 el problema para aplicar una normativa para regular las

Voz 25 35:15 sí ha habido intentos hay intentos de primero por ejemplo la Ley Reguladora de Haciendas Locales en dos mil cuatro y decía que se podría aplicar recargos Libby aquellos inmuebles de uso residencial que piensa desocupados con carácter permanente pero claro para poder determinar que la vivienda estaba desocupada con carácter permanente al guía que no cumplir una serie de condiciones que se iban a determinar mediante un reglamento reglamento que nunca se sabrá

Voz 24 35:52 como en Catalunya en el País Vasco

Voz 25 35:58 en otras comunidades algunas otras comunidades se han ido aprobando normas legales que tratan precisamente en determinar qué es una vivienda vacía para aplicar después medidas en algunos casos de de apoyo ha dado a la utilización en alquiler también medidas sancionadoras en algún triple en algún caso no

Voz 0194 36:21 claro y ante ante el ante el problema de poder y definir el concepto también entiendo que debe ser muy complicado hacer un censo de las viviendas vacías no si la definición es tan laxa debe ser complicado contar cuántas hay

Voz 25 36:35 claro también es es complicado en el País Vasco se intentó hay una cuesta cada dos años de viviendas vacías al modo en muchos países europeos no que me es complicado sin duda ninguna es complicado porque entre otras cosas porque la vivienda vacía no es una vivienda que esté vacía siempre indefinidamente no que hay viviendas que están ocupadas pasan a estar vacías vuelven a estar ocupadas y en definitiva que estamos hablando de flujos flujo de ocupación y la ocupación de viviendas en lo que sí que más que no hacer el el recuento de las de las viviendas vacías lo que efectivamente había que hacer hay que tener los ayuntamientos tenía que tener en ese registro del que usted hablaba y el uso que se está haciendo de las viviendas y su municipio lo que pasa es que los ayuntamientos carecen de competencias al respecto carecen de medios y de competencias al respecto no

Voz 0194 37:41 creo que escuchó esta frase de ayer del líder del Partido Popular Pablo Casado

Voz 26 37:45 el Ministerio de Fomento que ahora dice que hay que penalizar bien

Voz 5 37:48 los vacías qué será lo próximo expropiar

Voz 26 37:50 les aparcados

Voz 24 37:51 qué le parece bueno pues entre los es una frase que no

Voz 25 37:59 con la que no estoy de acuerdo porque no se trata yo creo que no se trata de expropiar viviendas vacías en algún caso en otros países de nuestro entorno europeo pues se llega a expropiar el uso de la vivienda

Voz 24 38:12 que está vacía en un está vacía

Voz 25 38:15 que ninguna en una zona donde hay una especial necesidad de vivienda no es propia el uso de esa vivienda

Voz 9 38:24 sí estamos hablando Kroll sí sí si estamos hablando de un derecho social por qué no el responsable es

Voz 1880 38:34 Ministerio de servicios sociales en el Ministerio de Fomento porque es el Ministerio de Fomento quién se ocupa de esto

Voz 25 38:41 sí en repetidas veces hemos precisamente el denunciado esta situación que es histórica porque y en España el Ministerio de la Vivienda es un ministerio que surge en el año cincuenta y seis durante mucho tiempo el problema de la vivienda en España no programadas absoluta es decir habían menos viviendas que hogares y y tampoco el país tenía capacidad para construir esas viviendas pero ya desde hace varios detenidos hay más viviendas de las necesarias según el censo de dos mil once a que me refería antes pues ahí en España veinticinco millones de viviendas dieciocho millones de hogares es decir hay siete millones de viviendas que no son viviendas principales el problema no es un problema de construcción de viviendas problemas es con problema social de inadecuación de esas viviendas o la dificultad de acceso de gran parte de los solares a esas viviendas no se trata de una que Asset absoluta de viviendas sino que se trataba de que es un las a los solares resulta excesivamente complicado poder acceder a una vivienda poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada como dice la Constitución

Voz 0194 39:57 el artículo de la Constitución Julio al que usted les gustaría darle la vuelta no

Voz 25 40:02 bueno si es una cuestión didáctica es que el artículo con el que como todo el mundo sabe comienza diciendo todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y si lo sigue diciendo algo también muy interesante sé que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y a continuación habla también de la recuperación de las plusvalías para la la comunidad claros y las dos condiciones evitando especulación así sin recuperar las plusvalías es prácticamente imposible

Voz 24 40:44 atender al derecho a todos los ciudadanos a la vivienda adecuada Julio Vinuesa en definitiva poner el acento más en el urbanismo Page estaban hablando en un momento precisamente este tema no tengamos de los desarrollo urbano en España

Voz 0194 41:00 estaba estaba estaba muy ligado con el caso de Torrelodones

Voz 24 41:05 Julio Vinuesa muchísimas gracias

Voz 9 41:08 hasta luego

Voz 0194 41:18 ahora si existiera un conceptos estuvieran definido qué es una vivienda vacía sería más fácil tener una normativa legal

Voz 1880 41:26 claro eso es lo que ocurre en muchos países de Europa además de que ellos tienen un concepto muy distinto al nuestro de lo público de lo que son las viviendas sociales pues en estos países sí que existe regulación de este tipo de viviendas he preguntado los corresponsales de la SER a tres de ellas por tres países de nuestro entorno Begoña Arce en el Reino Unido hay más de doscientas mil casas vacías es según los datos de principios de este año en Inglaterra y Gales desde el dos mil seis una legisla

Voz 0273 41:53 acción que fue muy polémica cuando se promulgó permite la incautación de propiedades residenciales que han estado vacías durante más de seis meses las autoridades locales tienen el poder para aplicar esa normativa si bien hasta ahora sólo una de cada trece lo ha hecho también existe una agencia de casas vacías es una organización sin ánimo de lucro que publica cada año estadísticas de esas propiedades y colabora en la tarea de rehabilitar los y transformarlas en nuevos hogares

Voz 0391 42:19 Carmen Viñas en Alemania cada región decide qué hacer con los pisos vacíos un problema que afecta sobre todo al este del país menos próspero y donde desde la reunificación han perdido un diez por ciento de sus habitantes si los propietarios dejan sus casas en alquilar a pesar de la tensión del mercado inmobiliario puede ser obligados alquilarlas a rehabilitar las sino lo hacen recibirán una multa o incluso se procede a la expropiación o alquiler forzoso como es el caso de Hamburgo cuyo reglamento está estudiando aplicar en otras ciudades como por ejemplo en Berlín

Voz 0390 42:49 Carmen Vela en Francia la ley prevé penalizar con el doce coma cinco por ciento del precio del mercado de alquiler a los propietarios que mantengan los alojamientos vacíos en localidades críticas pero hay muchas excepciones quedan fuera de esa multa las llamadas residencias secundarias de las que sólo en París habría más de cien mil que alcanzarían hasta el veinticinco por ciento el inmobiliario en ciertos barrios de la capital en casos extremos se requisar una vivienda o local pero se trata un procedimiento administrativo y judicial muy lento y complejo apenas ciento veinte mil alojamientos incautaron en toda Francia en los últimos setenta años

Voz 0194 43:23 el Gobierno quiere regular el mercado de la vivienda pero el Gobierno tiene un problema ya pero lo hemos detectado aquí lo hemos comprobado hablando con con el catedrático cuando se le pregunta por la definición de vivienda vacía una definición tan laxa Carmen que es difícil

Voz 19 43:39 legislar sobre ella es decir sobre él

Voz 0194 43:41 papel está muy bien pero no porque el mismo concepto que no es decir el catedrático

Voz 0378 43:48 que era no principal que este vacío que esté permanentemente desocupada que es permanentemente por cuánto tiempo tiene que estar desocupada es una vivienda de todas esas viviendas que se consideran desocupadas tres millones y medio próximamente según eh en line cuántas están ya a la venta o en alquiler que no se consigue en que siguen vacías endiablada hizo otra pregunta que me hago

Voz 0194 44:19 pues

Voz 0378 44:20 todas esas viviendas vacías son viviendas alquila les es decir al final eh bajaría el precio del alquiler si se obligara a los malos

Voz 0194 44:34 sancionar a los es subieran los impuestos sobre que se obligara de la manera que fuera los propietarios a poner la señal

Voz 0378 44:39 leer serían al que les porque también muchas de ellas también según el INE el quince por ciento no es no son pocas no estarían en condiciones de ser habitables así que me parece que requiere mucho estudio y que es bastante es difícil poner en marcha una medida de este tipo claro que yo

Voz 0860 45:02 yo no quiero creer que debe ser tan difícil porque parece que casi todo el mundo recurre a problema censales no cuando precisamente la elaboración descensos está en el nacimiento del propio Estado sea los Estados empiezan con su capacidad sensato su capacidad de contar cosas y decir que tiene cara

Voz 17 45:22 pero otra para contarlas tienes que definir primero lo que cuenta

Voz 0860 45:24 bueno pero lo mismo que se definió hace muchísimos siglos lo que era una finca rústica o lo que era una finca urbana no creo que debería de haber con las nuevas tecnologías y las la de meterse en nuestra vida que en el Estado de descubrir verdaderamente y elaborar un censo adecuado a los fines que se quieran en llevarnos el problema sólo fines de el problema ante hablabas tú no hablaba también catedrático de de la expropiación de uso eso se intentó en Andalucía la expropiación de uso practicamente que se acusó a Andalucía de de dar un golpe bolivariano porque aquí el problema es que están pretendiendo aquí conviven dos Derecho hice pretende que los derechos tenga la misma al mismo nivel y no es cierto porque el derecho a la vivienda es un derecho constitucional no derecho a tener un piso sin derecho a tener una vivienda es un derecho constitucional no se puede poner al mismo nivel el derecho a tener una vivienda que el derecho a especular con la vivienda como si fuera una mercancía a los que se refería ante la señora Colau creo que era efectivamente una mercancía pero también es un derecho constitucional por tanto hay que los dos derecho pero primando en mi en mi opinión el derecho a una vivienda que no tiene porque ser impropiedad eso no lo dice la Constitución ahí ahí y trabajemos política socialmente según ya que estamos conmemorando el cuarenta aniversario del Estatuto de la Constitución respetemos el espíritu constitucional que no solamente se respeta reclamando la unidad territorial sino también la ejercicio de otros derechos constitucionales como el derecho a la vivienda trabaje desde el Estado aclare en sede la competencia elaboren se los eso los los censos pertinentes prevalezca el derecho a la vivienda sobre otros derecho creo yo menos importante para las pero ahora ni del derecho a la propiedad privada también sí que esto es que yo no he precisamente discriminado he dicho no tiene por qué ser el derecho a la a la prueba la propiedad la propiedad otra cosa que también eh no digo una persona debe tener una vivienda yo lo digo lo que deba ser titular de una vibrante de tienen una tienda de comprar claro no tiene por qué tener la sino tiene inminente no no digo eso es el derecho a la vivienda debe prevalecer sobre el derecho a la especulación claro pero el derecho de alguien a tener en en propia para esta tener en propiedad una vivienda Carmen

Voz 0194 47:47 aunque la tenga vacía aunque la tenga que lo hago porque a lo mejor estoy esperando que tengo un hijo que tiene quince años y estoy esperando a que te

Voz 0860 47:54 por eso he para todo eso hay que regularlo pero incluso tiene otra cosa mala dificultad nuevos que la Constitución clara el tema que algunos lo hacen oscura por ejemplo cuando lo digo cuando ponen de manifiesto el derecho constitucional a la propiedad la propiedad la Constitución española tiene que tener un fin social hasta la propiedad léase la Constitución invito de nuevo leerse la Constitución bueno pues ya sabes entonces modelos los que lo hemos leído porque como hemos salido las mentiras una embustero dos pero la propiedad la probidad tiene que ser la propiedad

Voz 0194 48:27 la votamos seguramente es el alegre bueno dificulta si no hay definición clara de de vivienda hacía dificultad para esa regulación que también está en la Constitución hasta mañana hasta mañana

