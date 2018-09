Hora 25 (20/09/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

en la mesa de análisis Javier Aroca Carmen del Riego y saludamos que ha llegado hoy a Cayetana Álvarez de Toledo muy buenas noches muy buenas noches habíamos previsto entrevistar a esta hora a la ministra de Economía Nadia Calviño la habíamos anunciado pero lo hemos dejado para otro día además ella con toda amabilidad aceptado porque como ahora van a comprobar hoy hay muchos asuntos de actualidad y la situación económica de nuestro país necesita pensamos que les dediquemos tiempo y un poco de tranquilidad así que en unos días nos vamos a centrar en ello islamista hasta sentada aquí en el estudio de Hora Veinticinco dicho lo cual vamos a por el relato político de este veinte de septiembre el independentismo ha vuelto a concentrarse esta tarde en Barcelona frente a la Consejería de Economía que hace hoy un año fue registrada por la Guardia Civil José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:33 es noches hace exactamente un año Jordi Sanchez y Jordi Cuixart ahora en prisión por los hechos de aquellos días participaron en la concentración frente a ese aconsejaría está en pleno centro de Barcelona entre la Gran Vía la calle Diputació en la Rambla de Catalunya la Asamblea Nacional Omnium llamaron a una movilización pacífica hubo agentes que tuvieron que salir por la azotea También la secretaria judicial se concentró una multitud entonces también hoy

Voz 3 03:01 nuevo rumbo buenas noches

Voz 2 03:04 hola buenas noches crear la concentración era la entrada

Voz 0194 03:06 una demostración de la capacidad de movilización del soberanismo nueve días después de la Diada

Voz 0225 03:11 sí es un constante pulso dirigido Moncloa para decirle aquí estamos pero también en clave interna el independentismo necesita contarse saber que las calles serán siempre suyas también dejárselo bien claro el Govern a Quim Torra será recibido y despedido con cánticos detrás siempre en sí pero también con no o al ni un paso atrás los encargados de eso son normalmente los CDR si la ANC también se apunta movilización en un sitio simbólico y para el independentismo y creció como decíais el embrión de la acusación de rebelión para Sánchez Art y de hecho el lema de la manifestación

Voz 4 03:41 a razón de ser era ser contestataria

Voz 0225 03:44 tuvimos volveremos a estar no nos parece no nos pararemos ANSA el veinte de septiembre fue día qué nos dimos cuenta de que el Estado estaba dispuesto a todo para parar el referéndum de autodeterminación ha acusado el estado de crear un relato falso de violencia empezando por ese día acusado también la Guardia Civil de dejar un coche con armas dentro algo que sea ha felicitado que no provocó tal diferencia

Voz 0194 04:09 bueno lo que se ha hablado mucho en esa concentraciones de los correos que intercambiaron un grupo de jueces con mensajes muy duros contra los independentistas

Voz 5 04:19 a las ocho de la mañana a la Generalitat ha convocado una intervención de urgencia del presidente

Voz 1071 04:23 Quim Torra pedido allí la dimisión del presidente

Voz 5 04:25 perjudicial Carlos Lesmes por esos mensajes

Voz 1071 04:28 los jueces se cruzaron hace un año esos correos corporativos fichajes que han publicado hoy el món eldiario punto es en los que algunos magistrados compara la situación de Cataluña con el nazismo y escriben que con los golpistas les llaman hijos de puta no se negocia el golpe se salda con vencedores o vencidos le entre algún viva el Rey

Voz 1071 05:10 la mañana quizá recuerden que ya les contamos aquí en Hora Veinticinco el debate que se generó en Jueces para la Democracia que son Asociación Progresista hace menos tiempo cuando el Gobierno insinuó al principio que no defendería Llanera o por lo menos mostró dudas bueno entonces uno de los cofundadores de esta asociación Perfecto Andrés Ibáñez comparó con el gol

Voz 0194 05:27 de del general Pavía el caso es que por esas declaraciones de Torra que acaban de escucharán preguntaba Pedro Sánchez hoy en Salzburgo

Voz 1722 05:33 lo reconozco es que no he tenido ni tiempo de beber esos pantalla esos eh en todo caso como presidente del Gobierno m permitirá que les diga lo siguiente nosotros no no no no opinamos sobre chats privados e nosotros lo que sí que podemos garantizar tanto al presidente Torra como aquellos que se puedan ver de alguna manera a incumplidos por este tipo de informaciones es que el Gobierno de España confía en la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial en nuestro país

Voz 0194 06:02 no es cierto que las cuatro asociaciones de la judicatura han emitido una nota conjunta esta tarde Alberto Pozas buenas noches eso ya es noticia que esa conjunción exacto que se buscan entonces de acuerdo en esa nota entiende no dan a entender a la opinión de que ellos dicen es que todo

Voz 0055 06:14 las excedido sin dicen textualmente que es una reacción desproporcionada que carece de todo sentido que pidan la dimisión por ejemplo de Carlos Lesmes también dicen que es desproporcionado que pidan investigaciones penales sobre lo que han dicho y sobre quién lo ha dicho porque no se conoce la identidad de esos jueces además dicen que es exagerado pedir la dimisión del ex mes porque es es un foro privado de jueces que no está bajo el control del Consejo General del Poder Judicial destacan precisamente como el presidente Sánchez que son correos privados en un canal privado y que por tanto no comprometen a los dos grandes pilas de la justicia etnia todos los magistrados del país ni comprometen tampoco dicen la causa que instruye el Tribunal Supremo contra los líderes del pluses que tan duramente critican sus correos desvelados por el money por eldiario punto es aseguran que no compromete en esa causa que todos los jueces que participan en ella son perfectamente objetivos y que por tanto no tiene mayor trascendencia que el president de la Generalitat de Cataluña en definitiva ha sido desproporción

Voz 0259 07:06 y luego si tengo tiempo lo contigo

Voz 0055 07:08 a veces no pueden meter

Voz 0194 07:11 a ver si tengo tiempo vuelvo contigo te vayas muy lejos por si acaso venga rechazan la reacción de Torra pero por lo que hemos escuchado esta tarde en Barcelona Pau los correos centran el mensaje independentista de hoy

Voz 0225 07:22 sí dicen que una cosa va ligada a la otra estos correos según el soberanismo demuestran que los jueces no son imparciales y que por lo tanto no hay que tener ninguna esperanza de un juicio

Voz 4 07:30 Justo Marcel Mauri Omnium

Voz 6 07:33 Isaacs hasta las única Tura

Voz 0225 07:35 ADS Brown después de ver los mensajes de la judicatura nos preguntamos a alguien cree todavía en la independencia judicial en la neutralidad del sistema alguien cree que habrá

Voz 7 07:44 a un juicio justo es un juicio político exclamaba Mauri

Voz 0225 07:47 y hoy la tónica ha sido hablar de farsa para referirse al proceso que de momento mantiene encarcelados a los protagonistas de hoy que eran Sánchez escuchar pero también a medio

Voz 0194 07:55 Cover gracias Pau hasta luego hasta luego volvamos a la comparecencia del presidente del Gobierno en Salzburgo porque ha habido más pregunta

Voz 7 08:02 sobre el libro claro luego iremos vamos a ello por las

Voz 1071 08:05 Naciones que ha hecho esta mañana el conseller Ernest Maragall

Voz 7 08:08 Onda Cero más escuchar ahora la pregunta que le hacía carros

Voz 0194 08:11 sin a que además la pregunta es muy clara muy muy concreta y la respuesta que le ha dado el conseller de exteriores

Voz 8 08:17 en del Gobierno de España le dijo al gobierno de Cataluña que el Gobierno puede dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado en un asunto como este

Voz 9 08:26 yo digo que nuestros fondos el Gobierno del Estado que no Batet quemado dijo la ministra que lo dijo porque es porque su función de prestaba conjunto Gobierno en esa reunión no es su sucesión directa para definir la política criminal de mi hijo

Voz 1071 08:44 se oye decir a Maragall que ha intentado sin embargo matizar después sostiene que se le ha hecho decir algo que no ha dicho que el Gobierno puede orientar la política de la Fiscalía pero que Batet nunca le dijo que daría instrucciones que justo lo contrario de lo que él mismo ha contestado a que en todo caso el PP ha pedido ya explicaciones a la ministra de Política Territorial que ha desmentido la afirmación de Maragall con quien precisamente estaba intentando crear un clima de

Voz 10 09:07 de entendimiento de diálogo quiero desmentirlo rotunda

Voz 11 09:10 la son absolutamente falsas y lo que espero es que el señor Maragall el lo lo aclare y rectifique sus propias palabras tanto en público como en privado todos y cada uno de los miembros de este Gobierno y yo personalmente hemos hecho exactamente lo mismo máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado entre otras cosas porque es una autonomía garantizada constitucionalmente

Voz 0194 09:34 no teníamos muchas preguntas esta noche ver la ministra bate pero ha querido ponerse al teléfono no ha aceptado la invitación hubiéramos podido preguntar por ejemplo por otra de las noticias que hemos sabido hace poco que tiene ver con Ernest Maragall Pablo Tallón cuéntanos buenas noches

Voz 1673 09:46 buenas noches es que todo apunta que va a ser el candidato de Esquerra a la alcaldía de Barcelona a pesar de que hacemos ganó las primarias a principios de este mismo año según nos cuentan fuentes de Esquerra las encuestas la verdad es que no iba mal pero creían que con vos las expectativas electorales habían tocado techo y había dirigentes que desde hacía semanas apostaban por Maragai a nadie va Maragai hermano del exalcalde hermano del ex president por tanto con capacidad para atraer al votante socialista pero

Voz 4 10:12 muy especialmente al votante Mara gaullista que las

Voz 1673 10:14 el temas municipales se hizo podríamos decir con la vista y la pregunta la Estado Generalitat tiene esto algún efecto pues hombre a nadie se le escapa lo contaba ahora que Maragall preside la comisión bilateral podría ser que dejara de ser Sallés sería lógico también sería lógico que dejara la presidencia de esta comisión pero lo cierto es que las relaciones entre las dos administraciones podemos decir que son multilaterales porque también hay otros interlocutores como podría ser el sarta di operar aún es con lo cual el impacto aquí pues quedaría un poquito más amortiguado pues gracias Pablo hasta luego al cerrar el debate

Voz 1071 10:45 en una declaración más celebraba en Vitoria hoy el debate de política general con el que se inicia el curso político en Euskadi el lehendakari Iñigo Urkullu ha apostado por un nuevo Estatuto que tenga rango cuasi constitucional la palabra suya ha pedido que se asuma la voluntad histórica de autogobierno de decisión de Euskadi y además han lanzado esta propuesta

Voz 4 11:03 Europa funciona como un modelo de de

Voz 12 11:05 hacia plurinacional Euskadi también se organiza internamente en base un modelo que asume su propia diversidad y pluralidad este modelo funciona porqué no aplicarlo en el Estado

Voz 0194 11:20 hablemos de una democracia plurinacional pegados primera parada para el análisis con Cataluña con las diversas aristas que tiene la información que les mostrado contando hasta ahora y por centrarnos Carmen en la reacción del Independent el mismo al chat de de los jueces reacción que la primera sorpresa ha sido esta mañana y lo comentaba nuestro compañero Pablo Tallón aquí en el Hoy por hoy a primera hora que a las ocho de la mañana han sido convocados de urgencia al palo de Sanitat incluso para una declaración dice el president de la Generalitat para hablar de este esta conversación privada este foro privado de los jueces que hablaban en el tono que hablaban del independentismo

Voz 0378 11:55 una declaración institucional en una declaración institucional del president de la Generalitat por las frases con las que puedes estar de acuerdo o no de unos jueces en un chat privados sinceramente me parece que se han perdido la noción de de lo que debe ser de lo que debe ser la representación de una comunidad autónoma y el papel de un de un president que obviamente el secesionismo se agarra a cualquier cosa estas cosas no salen porque sí salen en momentos muy determinados en los que el independentismo necesita reafirmarse en sus posiciones otra cosa es que en en cuanto a los chats y y yo que no cada vez me gustan menos los los grupos de chat e yo lo aplicaría todo el mundo lo de que cada uno es dueño de sus silencios y no de sus palabras así que que todo el mundo tenga tenga cuidado con los chats que abre ahora que los otros no sobre actúen porque como pusieron el grito en el cielo cuando se hicieron públicos los mensajes de Puigdemont en un teléfono móvil o una denuncia ahora se están violando tanto o más

Voz 0806 13:18 el ex viendo imágenes de Telecinco en las que se veía en la conversación que mantuvieron también a través de whatsapp el ex president de la Generalitat

Voz 0378 13:27 Iker y me gustaría conocer el chat que seguro que lo tenían los consellers de la Generalitat en los días ya que estamos a veinte del veinte al tres de octubre Aroca

Voz 4 13:42 bueno yo en la misma situación demasiado con tu más Se ante una situación que yo sigo reclamando que sea política irrumpen siempre es la política cuestiones que que no los so no hoy hoy se mide se remitan lo los sucesos de hace un año y pero no se puede reinventar no puede opinar sobre ello pero irrumpe algo político político en el sentido de la palabra en el sentido aristotélico de la palabra irrumpe uno chats hay alguna gente se rasga las vestiduras que a los Chase de mucha importancia como si en este país no fueran importantes ya desde hace muchísimos años porque forman parte de nuestra vida política nuestra vida social en nuestra vida judicial en muchos casos pues constantemente incluso la instrucción en todo el tema del todo el proceso surgen constantemente chats entre políticos entre policías entre ser fue por tanto forma parte de otra vida yo no digo si la reacción del señor

Voz 0194 14:43 día el equivalente a las conversaciones a los pinchazos las conversaciones de

Voz 4 14:46 pues sí pues sí estamos habituados no hemos llegado hemos convertido este país en un gigantesco patio de vecinos en donde peligrosísimo casi asomarse a la ventana no porque te pueden poner un micrófono y hacerte una foto la dos Josa juntaría luego utilizaron contra tuya o encontraba Tom vuelven a mí no me sorprende que la reacción de señor Torras es excesiva seguramente seguramente porque seguramente también hay mucho otros motivos importante para pedir la dimisión ya de Lesmes en muchos casos yo creo que la la Justicia española ni sus órganos de gobierno me refiero en este caso el boxeo federal poder judicial no están precisamente sobrados de reputación me refiero de buena reputación no las asociaciones de jueces y fiscales tampoco luego si queréis hablamos también de del otro asunto en relación con con la Fiscalía no ir en definitiva a mí sí me parece grave el contenido de estos aunque sea en privado a mí sí me parece grave sobre todo en la medida en que es aceptemos hizo la aceptamos otra cosa cuando lo aceptemos es que haya pues una especie de derrama de la justicia que yo llamo justicia patriótica que no se rigen por los principios de esperar la la Justicia gel la inversión y la imparcialidad a la independencia la la defensa de la ley del orden constitucional la democracia y que tienen dificultades para navegar muchos jueces o la justicia española pues prácticamente no se puede asomar a los Pirineos

Voz 13 16:11 qué tal

Voz 14 16:12 para mí esto de los chats genera suscita digamos

Voz 13 16:18 cuatro idea supuestos reflexiones al escuchar sobre todo la reacción de los independentista no la primera las reacciones clásico victimismo es un excusa más un pretexto más para el viejo decir los victimismo del nacionalismo catalán no de hecho si les escuchaba Weiss hablaban de la judicatura dice no como si fuera un cuerpo único incluso oficial que estaba opinando lo que estos chats dicen no están diciendo hay jueces individuales que en privado opinan lo que opinan sino la judicatura española viene a por nosotros estos rematadamente falso no tiene justificación la reacción segunda idea los jueces tienen opiniones privadas por supuesto que la tienen como la tienen los miembro de familia real como lo tienen los militares como lo tienen miembros del gabinete de Sánchez sobre la tesis por ejemplo son privadas son opiniones privadas y cada uno de dueños opiniones privadas otra cosa es el ejercicio público de tu funciones en ejerce su público de los fines de tus funciones esa es la clave que se ejerza de manera neutral imparcial con objetividad que así debe ser la justicia hice aplicamos ese criterio exactamente al proceso separatista de la actitud de los jueces españoles sobre el proceso vemos por ejemplo el caso de Artur Mas Artur Mas fue procesado por el 9N por el referéndum ilegal hizo fue con dos años de inhabilitación muy poquito mucho menos de lo que esperaba mucha gente en España es decir esa idea de que la justicia española que tiene ganas de castigar especialmente al nacionalismo si existiera hubiera castigado sobremanera al señor Mas el señor Mas hecho hasta ahora ha salido completamente impune del segundo proceso el segundo referéndum cuando es el autor ideológico podemos decir del proceso con lo cual eso se desmorona en la idea de que haya una justicia española que castiga la última idea a mí realmente me sorprende escucharles hablar de la defensa del derecho la imparcialidad ayer mismo creo que fui hay tantísimos ejemplo sección Joan Tardá Esquerra Republicana ex compañero mío e incluso de escaño estaba mi lado y conversamos mucho distintas cosas leía mucho Chaves Nogales en el escaño que siempre me sorprendía la leía Belmonte matador de toros sí sorprendía lo libera y hablábamos

Voz 0194 18:22 para que es un libro Cayetana e hizo un maravilloso libro

Voz 13 18:25 se ha pero está siendo de su luz dice las barbaridades que dicen en la tribuna entonces vamos pero bueno él mismo ayer estado pidiendo interpelado abiertamente al Gobierno de España para que influyera sobre la Fiscalía para que quitaran los delitos de rebelión y esta misma gente que está diciendo Leo al Gobierno de España usted Trans infrinja pisotea la separación de poderes dígale a los fiscales que hagan esto y esto que no acusen por rebelión son los que luego dicen o aquí hay jueces que son no respetan la absolutas Cruz Santa pluralidad yo creo que hay una digamos un grado de hipocresía que supera todos los límites

Voz 4 18:59 no yo es que creo que a los jueces no hay que compararlo con lo político

Voz 14 19:03 los jueces son un poder distinto que tienen sus propias

Voz 13 19:08 Acebes humanos con opiniones estival

Voz 4 19:10 anómalo como Locura locura eh también hay curas de derecha izquierda sea también ellos diez eso no no lo voy a discutir lo que quiero decir que forman parte ni más ni menos que unos los poderes fundamentales dentro de cualquier democracia por tanto yo no comparó los jueces con los políticos yo comparo los malos western con lo bueno la justicia en su globalidad con la justicia tal cómo se ejerce en cualquier otra parte del mundo y la justicia española hoy por hoy no goza de la mejor de las reputación hablabas de la Fiscalía yo pude escuchar yo entonces no trabajaba en esta casa pero yo pude escuchar seguramente sentados muy cerca de donde está Carmen ahora sentada al fiscal general del Estado entonces diciendo diciendo que bueno que la acusación de de de rebelión estaba acogida entre alfileres no me acuerdo exactamente fuera

Voz 14 19:58 con esta palabra pero el sentido pues a mí me pas

Voz 4 20:01 ha sido gravísimo entonces y entonces se acusaba a la Fiscalía General del Estado de estar siendo dirigida por el poder ejecutivo por lo demás bueno nos asustamos de lo que dicen los político evidentemente el el el Gobierno no debería de dar la instrucción a la Fiscalía en materia de la descalificación de algún tipo delictivo de los que acusan a lo protagonista del proceso pero no sabemos tampoco lo lo pie de de Tiesto la el estatuto de del ministerio fiscal dice que el Gobierno y el presidente podrán interesar hará yo hago un llamado aquí a la Real Academia de la Lengua para que me expliquen mi qué significa puedan interesar porque yo lo sé imagino en este fragor de la contienda política española entre en en donde según qué palabra uno utilice lo pueden acusar hasta de ese dieciocho o de rebelde no sea que significa según el Estatuto del Ministerio Fiscal interesar a no sé que venga algún ilustre miembro de la Real Academia boda

Voz 13 21:03 no significa que si hay datos concretos

Voz 7 21:05 Jorge chivos de que hay sólo un delito de edición novios no la calificación yo no lo sé a lo mejor tú mejor que uno

Voz 4 21:14 un miembro de la Real Academia o de moda

Voz 7 21:17 ya me gustaría a lo que quiero lo que quiero

Voz 4 21:20 sí lo que quiero decir con esto es que que no que tampoco es tan grave tan grave si hubiera una manipulación gravísima quiero decir antes antes de que incluso nombraran a la actual fiscal general del Estado se decía decía en ambiente político y no en ambientes políticos edición esos nacieron en ambientes políticos sin se decía hombre igual ahora la Fiscalía habida cuenta de los antecedentes que he tenido con el caso Mena al que me he referido antes a lo mejor cambia la calificación y eso no es un delito ni es una distorsión News una manipulación es simplemente una reflexión sosegada que pueda ser el Ministerio Fiscal sobre una ahí

Voz 0194 21:59 hay que introducir un elemento que es la trampa que hacen los independentistas diciendo que el Gobierno puede hacerlo o sea los independentistas hacen una trampa con esta tesis decidiendo satén hemos escuchado a Maragall hoy mismo no es que me lo han dicho

Voz 7 22:13 mucho mucho que el Gobierno

Voz 0194 22:15 ya he dicho vamos vamos claro

Voz 4 22:18 ese otro nivel ese es otro nivel de debía baile el debate es el mismo yo no creo que sea el debate

Voz 0378 22:25 lo que sí porque dice se comentaba se decía en ámbitos

Voz 14 22:30 políticos y periodísticos periodísticos

Voz 0378 22:33 todos sabemos también se decía comentaba que si por Rajoy fuera pues Oriol Junqueras estarían en la calle porque le interesaba políticamente sin embargo no hizo nada y me parece que eso demuestra bastante en primer lugar que el la judicatura utilizar la palabra eh que que a mi me parece que está bien que la judicatura en España está al mismo nivel que todos los ingresos

Voz 4 23:03 anoche hablando de donantes hablabas hablabas en los jueces no no no después me he ido al al Ministerio Fiscal que de estas ciento bueno yo creo que están

Voz 0378 23:12 a nivel de de de los países de nuestro entorno que los jueces se pronuncian públicamente a través de sentencias que la neutralidad se ejercen las sentencias pues pueden pensar lo que les de la gana incluso pueden votar lo que quieran a pesar de tener prohibido pertenecer a un partido porque tienen derecho a tener ideología si todo muy de así un juez eh que sea anti independentista es perfectamente capaz de hacer una sentencia justa neutral por actos

Voz 4 23:51 sido un independentista no yo eso no lo Jong-un el periodista que sea de izquierdas porque si no puede ser capaz de escribir con neutralidad sobre un partido de derechas es decir no es tan difícil los jueces aceptaran siempre no no hubieran enseño la facultad una parte todos los sistemas de la de la de la carrera que son los recursos

Voz 7 24:12 hoy remedio porque no habría es que para eso son recogerlo Juan Hidalgo es decir no es verdad es que no no te quito

Voz 4 24:22 es tiempo G muy importante es muy importante

Voz 7 24:24 en insistir en algo que dicho yo lo que yo

Voz 4 24:27 quiero decir es que si un fiscal general del Estado es interesado es interesado por el presidente o por el Consejo de Ministros tal como dice el Estatuto del Ministerio Fiscal no está cometiendo ninguna irregularidad ni ningún delito lo único que digo

Voz 13 24:42 Cayetana sino pudieran tener los jueces ideología para empezar no existir en las asociaciones judiciales que son la conservadora progresista de lo la democracia que tú no sabes unos más de izquierdas otro más de derechas segundo el juez Garzón no podría haber ejercido en la vida porque se fue la política volvió de la política dada mítines donde decía cosas muy duras contra el Partido Popular que consideraba justas y luego sigo ejerciendo la magistratura la gente cree ya en fin un estado del otro lado de sus sentencias con lo cual no sé pero teóricamente podía jugar de manera imparcial sí o no no sabemos el juez Ricardo de Prada que he estado tan sonado recientemente en la sentencia de Gurtel también tendrá opiniones privadas y opiniones en sus Chad sin sus conversaciones familiares los jueces son seres humanos la cuestión básica como ejecutan su labor jurisdiccional como son jueces conjugan a las personas son una reflexión fijaros todo este debate donde en qué momento llega hoy el veinte de septiembre lo ha contado habéis contado antes se ha celebrado esta especie de concentración en Barcelona donde han dicho que no estaban celebrando el voto el uno octubre que ya lo harán estaban celebrando un acto que fue realmente un acto de violencia se la imputación de rebelión bien en parte por lo que ocurrió exactamente hace un año porque la rebelión conlleva violencia la edición no la rebelión viene por violencia porque ahí os acordáis de las escenas impresionantes Don estarán día van a los a la Guardia Civil a los coche la Guardia Civil consejero no quién fueron lo que tuvieron que salir por la puerta de atrás así que sería viajado la secretaria judicial sea el acto de violencia más concreto que se produce Socías el más visible más gráfico porque hay otras formas podemos hablar sobre qué formas de violencia como se versan fue en la Consejería de Economía hace exactamente un año que es lo que viene a justificar según los jueces la imputación de rebelión no y que estemos hablando ahora de que si hay que quitarlo y esto señoras estén relajando las vestiduras Tzipi presionando por una parte diciendo que la justicia no es independiente de verdad que es que insiste

Voz 7 26:39 aunque no superan los límites que religioso decía de ida del Imserso

Voz 4 26:42 perdona les recuerdo que estamos todavía en fase de instrucción todavía no está al lado de imputación de no todavía no está claro si al final la la la de jueces que consideran que hay motivos suficientes para intentar revela los hay jueces también que concibe late hay jueces que también consideran que no hay rebelión maravilla de nuestra

Voz 13 27:01 sistema que se va a dirimir claro sí

Voz 4 27:03 E iba a verlo luego una apertura de juicio hice va de dirimir por cierto que cuando cruzamos los Pirineos pues miembro también del Poder Judicial en el sistema judicial europeo donde estamos nosotros por voluntad propia no necesariamente estamos mejores Porcel no

Voz 7 27:18 yo no digo que da una idea de obras más listo no no no no yo no

Voz 4 27:21 lo que dirán mejores yo lo que digo que ejerce la justicia igual de independiente imparcial mente como aquí sin embargo discrepan

Voz 1071 27:29 son la información de la Comisión Europea elabora cada año una cosa que se llama marcador de la justicia mire varios parámetros pues este año mejorado la nota de la justicia española en tres parámetros eficiencia calidad independencia nos ha colocado en el nivel de la media de los Estados miembros lista han ido a esa manifestación recordando lo que hace a lo que ocurrió hace un año como ahora comentaba Cayetana solo recuerda que efectivamente la Asamblea hay Omnium han ido a reivindicar que aquella no fue una concentración violentas sino Pacific

Voz 7 27:56 recordaron que Sánchez y Cuixart llamaron a la gente

Voz 0378 27:59 que se fuera de allí bueno y les llamaron de

Voz 7 28:02 pues de haberlos como poeta gastado acumular no solamente de haberlos convocado sino de haberles mantenga ideada se viera Javier un apunte solo

Voz 0378 28:12 sabes que esos muy corta eh en en Bélgica o en Alemania han tomado decisiones uno con muchísima menos información de la que tiene en estos momentos el el Tribunal Supremo ídolos sin haber oído a una de las partes

Voz 4 28:29 de la Audiencia Nacional tienen información suficiente para negar la la extradición de Falciani a a Suiza

Voz 0194 28:36 en cualquier pie también para ponerlo todo para poner todo en su contexto hablábamos de la ideología de los jueces también hay jueces independentistas si la recordar que en el proyecto en el proyecto de reciclado en el proyecto de República como querían montar la judicatura dependiendo del Gobierno catalán pues no no es otro que de la República donde estaba quién independentistas pues estarán en Cataluña supongo no diluvio números sus lo estando su pues esto pues estarán en unos

Voz 7 29:03 otro por ejemplo tú por ejemplo fuera porque yo era esa suba forzar a opiniones Bellido antes de jueces y gente diciendo que son casos inhabilitó donde el pidió día donde están algunos jueces en inhábil

Voz 2 29:20 fue primero el huevo o la gallina antes porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine adónde vamos de dónde venimos

Voz 0194 34:44 diez y treinta y cuatro minutos no he treinta y cuatro en Canarias con Javier Aroca con Carmen del Riego con Cayetana Álvarez de Toledo la Cadena Ser y El País han organizado esta noche un debate sobre los cuarenta años de la Constitución con los dos presidentes que más tiempo han estado en La Moncloa Felipe González y José María Aznar una charla distendida en la que por sorprendente que parezca han coincidido en algunas cosas Inma Carretero buenas noches hola buenas noches desde precisamente por dentro que estábamos debatiendo antes de la pausa que es Cataluña

Voz 0806 35:09 si ambos presidentes han compartido preocupación por la fractura interna en Catalunya Felipe González ha puesto el acento especialmente en la necesidad de un diálogo responsable ha utilizado términos más duros José María Aznar que ha hablado varias veces de golpe de Estado pero ambos han terminado dándose la razón en que a este paso Cataluña corre el riesgo de retroceder en términos de autogobierno

Voz 0620 35:30 ustedes están de verdad con su actitud y lo podía desarrollar más cerca de perder autonomía que de ganar independencia Un

Voz 1091 35:41 con el dinero decir que estoy completamente de acuerdo no es Hesse

Voz 22 35:45 juego que explicado Felipe González

Voz 1091 35:48 pero de que todas las transacciones de tienen que ganar porque el fomento unos no se negocia se impone ese ojo se tiene que terminar por lo tanto hace tiempo ya dije la frase de que porque la creo que antes que romperse España deflacionaria Cataluña ir desgraciadamente eso es lo que se conseguir

Voz 0806 36:06 han insistido mucho Angels en reclamar lealtad a la a la construcción y que

Voz 0194 36:10 venga ante la reforma de la constitución de la que también hablamos tanto estos últimos

Voz 0806 36:13 ahí es donde SA ha evidenciado una divergencia más clara tanto González como Aznar están de acuerdo en que lo mejor que le ha pasado a España es la Constitución pero hay una diferencia fundamental al ex presidente del Partido Popular le parece que todas las reformas de las que se ha hablado entraña más riesgos que ventajas en cambio Felipe González apuesta por tocar la Carta Magna

Voz 30 36:33 es que yo creo en la vigencia activa como elemento de futuro construcciones para los políticos que tenemos no lo tenemos por defectos constitucionales los tenemos por defectos acción política que es

Voz 0620 36:45 esto es que no tengo ningún temor al contrario tengo deseo que enfrente ese debate reformista desde lo menor aforamiento no aforamientos lo desea hasta lo mayor título dotados nuevos desafíos de Economía compatible con la preservación B ambiente tal ningún temor a que se habrá eso

Voz 0806 37:09 Aznar Ángels esa referencia a la falta de acción política en la actualidad también compartían otro momento Felipe González que ahora la política se hace a ras de suelo

Voz 0194 37:18 con el ambiente entre ellos sonreían

Voz 0806 37:20 dos bromas y todo han estado cómodos el martes en el Congreso veíamos el tono duro más cáustico de José María Aznar hoy ha mostrado su cara más amable ha estado hasta divertido con Felipe González ávido espacio para la chanza a cuenta de de la casa que que ambos han habitado el Palacio de la Moncloa entre los dos han ocupado veintidós años

Voz 4 37:38 ha vivido más en esa casa que yo vivía

Voz 1091 37:40 pero cuántos años catorce casi no más que en ninguna otra casa en vida ya que es que tenemos hay que te gustaba mucho a la a veces

Voz 22 37:51 ese me hizo largo el y Quiroga no

Voz 31 37:55 mira que te animamos a la casa pero no había madera eh nosotros nos trasladamos a debatirán las pelotas como un partido detenidas en la esquina hasta no llega llega a nadie pero bueno ya costó la bossa pleno pero

Voz 0806 38:07 estaba abro mi club contaba esto del Palacio de la Moncloa para recordar que Felipe González vivió allí catorce años pasando por una placa en la que se mencionaba a Franco con todos sus títulos que nunca tuvo la tentación de quitar esa placa al final ha reconocido Ángels que a los dos les va la marcha a los dos resbala marcha gracias hasta luego

Voz 0194 38:25 Cayetana tú estabas ahí no si vamos les has visto

Voz 0806 38:28 no

Voz 13 38:29 bueno están muy cómodos juntos primer

Voz 7 38:32 yo creo que es una gran idea habría organizado este encuentro

Voz 13 38:34 motivo de los cuarenta años de la Constitución el segundo de alguna manera está la parte inédita de ese pues solamente se han visto realmente dos veces una un pequeño acto en defensa de Leopoldo López preso político venezolano otra vez el año pasado que estaban también con Zapatero y se notó claramente en un acto organizado por Vocento de que Felipe y Aznar se llevaron mucho mejor entre

Voz 0378 38:55 esos que con el tercero con Zapatero que está

Voz 13 38:57 tampoco como incómodo en discordia y esta vez es la primera vez que largamente si les den público y realmente cómodos porque está en cómodos suscribe parte primero por el paso de los años la biografía al fin los conflictos que han tenido tan profundos de alguna manera tiene una biografía común vivida no segundo que están de aquí todo en las cosas más importantes que están en juego en estos momentos el primero el valor de la transición política a la reivindicación de los dos llamaron el régimen del setenta y ocho sin avergonzarse de llamarlos régimen del setenta y ocho porque éste utiliza esa expresión para denigrar lo lo utiliza básicamente podemos y separatismo Ilbo para eso que la Constitución tiene valor la Constitución ha de ser defendida sobre todo sus la base de la Constitución es decir Felipe era más se presentó y más como reformistas yo creo que camino se hace al andar etcétera no hayamos reformando y vemos y Aznar más diciendo de que no se dan las condiciones objetivas para esa reforma hay que hay que reivindicar la Constitución pero los dos Diane en lo más importante que la defensa del demos es decir la soberanía del pueblo español y eso lo dijo Felipe de una manera muy clara en un momento dado habló de lo que no se puede tocar de ningún modo tiene que ver la lealtad constitucional con el demos con el pueblo español con la nación española hizo esa frase que habéis sacado obra que a mí me impactó mucho que fue dirigiéndose directamente a los separatistas diciéndoles ustedes si siguen por ese camino están mucho más cerca de perder autonomía que de ganarle sea

Voz 0378 40:23 Cuevas ha seguido también un poco no Carmen un poco no ha podido mucho pero les S

Voz 0194 40:27 sí un poco sí que debería estar sintonía que sí quizá a lo mejor el tema de la constitución de la reforma Sevilla Felipe González más abierto a la reforma

Voz 0378 40:34 ah bueno a no tener miedo a la reforma se que hay que tener miedo a la reformar pero también una reforma por consenso cuando cuando de fines esto le pones es es seguido que que sea por consenso que no sea de parte porque yo creo que es uno de los grandes valores que tiene esta Constitución que que en ella pudo caber de todo el mundo

Voz 4 41:01 o prácticamente todo el mundo

Voz 0378 41:03 eso lleva cuarenta años vigente cualquiera que sea la de una parte de otras era un fracaso para la sociedad en su conjunto entonces cuando tú supedita esa reforma a que a que sea por consenso estas limitando la tanto en las actual situación en la que no hay una altura de miras himno hay en la más mínima intención por parte de los partidos de hacer lo que se hizo entonces llegar al mínimo común denominador para que todos pudieran avanzar que me parece que es que es imposible ya me gustaría que algunas cosas algunas no todas algunas cosas es reformar en la Constitución Aroca

Voz 4 41:49 sí yo he estado siguiendo por encima y no he tenido la suerte de Cayetano de estar allí en persona me hubiera gustado porque creo que es un es un acontecimiento relevante no lo que al propio hecho de que se siente el presidente Aznar y el presidente González jazz lo importante porque digo esto porque se sienta ni más ni menos que un presidente que tuvo que luchar contra Franco en la clandestinidad como otro presidente que nunca tuvo que ser clandestino y que incluso se manifestó encontró la Constitución es el primer milagro que un combatiente por la democracia la Constitución se siente control alguno no combatiente por la democracia nipón la Constitución su momento eso lo primero después hay una parte sintomática desde el momento en el que estamos que a mí no me gusta ahí es que sigamos hablando de la Transición si seguimos hablando me la transición eje la transición no ha acabado la transición concepto dinámico el provisional si se está en una transición porque se espera que alguna vez termine y que lleguemos a otro momento todavía seguimos hablando de la transición sea luego por tanto alguna patología tenemos ya está bien que se reúnan dos presidente pero yo creo que llega el momento de hablar del futuro aunque ello habla hayan hablado de la reforma no yo no creo en una Constitución fosilizado Dani petrificada no fijaros que las constituciones que a las que les damos más valor los que somos demócrata global les llevemos la así son precisamente los más flexible cuando hablamos de la Constitución norteamericana incluso desde el punto de vista cinematográfico hablamos de sus enmiendas y cuando hablamos de otra Constitución muy importante como la prostitución la Ley Fundamental de Bonn en en en en Europa hablamos con una Constitución que llega casi al centenar de de de reforma no aquí solamente tenemos dos reforma las dos reforma nos han sido impuestas por Europa es decir no hay ningún ánimos reformando propio vividor en el sentido positivo de la Constitución se aquí vivimos una Constitución que no estamos dispuestos a cambiarla incluso reconociendo como reconocen la mayoría de los constitucionalistas los políticos y que la Constitución los aprobó en las mejores condiciones no nos no sea probó iniciara Hinault damos el paso para reformarla a mí me parece muy bien que ha la de reforma pero lo que hace falta es nuevos políticos que estén dispuestos reformarla

Voz 14 44:14 Cayetana no hagan varias cosas primero

Voz 13 44:18 me he quedado sorprendido contó expresión de que José María Aznar se había manifestado manifestaciones contra la Constitución yo conozco más uno la biografía de Aznar he leído unos libros suyos trabajó con el conozco saque no sea un hombre que defiende la Constitución me sorprende la afirmación y el monto momento un artículo

Voz 0194 44:34 en contra de la entra no hubo un debate no

Voz 13 44:37 los años setenta como sabéis donde opinaba sobre el título VIII se ofrece abierto más cerrado fin quiénes realmente estaban en contra son los de la ruptura y había alimentos el nacionalismo vasco como sabemos etcétera pero decir canario en que estado contra la Constitución Antonio parece francamente excesivo por no decir falso segundo qué pasa con la reforma la Constitución ojalá pudiéramos reformar nuestra Constitución la americana tiene lleva doscientos años en vigor la apenas cuarenta no ojalá pudiéramos reformar las cosas de la constitución de manera normal pasan dos cosas el primer problema es que mucho de los problemas que nosotros consideramos o ciudadanos consideran fundamentales los los que encabezan la lista de preocupaciones Ciudadanos el paro la corrupción Pons no se la justicia no se quiere hablar la sanidad educación la culpa de esos problemas no dice la Constitución el texto constitucional son defectos de la política y muchas veces los propios políticos les viene muy bien de decir huy son problema las leyes las leyes están mal hechas los textos legales tan mal para no asumir su propia responsabilidad la pésima ejecución de sus obligaciones yo creo que atribuimos a la cuestión son imputados a la Constitución problema que son de la acción política y segundo asunto cuando hablamos reformar hoy en día la Constitución en el fondo más allá de la hojarasca y todos estos asuntos se aforamientos todos podemos ponernos de acuerdo para de acuerdo es absurdo que haya unos cuantos mientras pero de verdad de lo que estamos hablando se vio el otro día con lanzamiento cuando se abre eso de lo que estamos hablando de la cuestión territorial más allá de la cuestión territorial de la soberanía del conjuntos españoles es decir de algo que para todos nosotros creo estamos aquí es muy importante ponnos incluso sagrado proponernos enfático que la igualdad de los españoles ante la ley es decir que todos somos titulares de la soberanía común yo tanto como tú cómo alguien nacido en Vic como Allen que viva en Gerona como él en que viva en Vallecas sumó Andalucía no iré eso estamos hablando hay unos señores que quieren reformar la Constitución para quedarse con esos derechos que son de todos

Voz 0378 46:37 que yo creo que no solamente José María Aznar sino en Coalición Democrática en aquella época no Alianza Popular como bien ha dicho Felipe González no fue precisamente la mayor defensora

Voz 0194 46:53 y contribuyen entró fue entusiasta vamos

Voz 0378 46:55 no fue entonces la constitución de la Constitución hay algún artículo de de José María Aznar eh en contra de preceptos muy importantes y de la Constitución el valor de la Constitución es precisamente que alguien que no la defendió en su momento se ahora tan defensor de la Constitución porque si lo que revela es que porque revela eso que ha sabido agrupar a los que sí yo a los que no hasta hace muy poco bien es verdad que tampoco se puede poner a mí como algo que inamovible por los siglos de los siglos pero cuarenta años tampoco son muchos tampoco son pocos pero me parece que precisamente la poca edad que tiene en la Constitución la pone a la altura por ejemplo de una de las que tú hayas nombrado que es la la de Bonn

Voz 4 47:51 no yo creo que no diría un consenso pero hay una opinión de constitucional bastante extendida de que en España actualmente estamos sin constitución territorial eso quiere decir que el Título VIII hay que repensar Se lo ideal darle otra formulación porque porque podemos avanzar poder por ejemplo un estado federal porque no sé si eso por un lado

Voz 0378 48:13 con un Estado federal setenta yo porque no se equipos

Voz 4 48:15 porque había presiones presiones

Voz 7 48:18 qué otras cosas Andalucía no estaba la verdad porque ya preciosas es luego podía presiones y algún más que otras

Voz 4 48:25 la mesa para que no se produjese un una estructura federal en España y el otro asunto es el título que corresponde a la jefatura del Estado claro ahí se contienen yo lo defino como un oxímoron político o institucional porque contienen afirmaciones que van en contra del espíritu de la propia sino como por ejemplo la la prevalencia de la mujer perdón del hombre sobre la mujer que habrá algo más inconstitucional que es su

Voz 2 49:13 buenas noches

