Hora 25 (20/09/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0378 00:00 la última porque en sin generalmente no es que no iba a decir que cierran la universidad pero tampoco no por tampoco tampoco es eso pero hay alguna persona por Trevijano que está tardando muchos hablábamos antes en el concejal de de Torrelodones me parece que es lo de este es todavía magistrado del Tribunal Constitucional todavía peor aquí yo lo que voy a hacer es un llamamiento a todos los políticos que han hecho más teles en la el Rey Juan Carlos que salgan yo hice yo no hice

Voz 1 00:38 esta gente que lo digan que sepan que termine para dormir

Voz 0378 00:45 otros esto son

Voz 1 00:49 es que que va a ser muy difícil de de de este eje

Voz 0860 00:53 no pero evidentemente cada cada apuntaba que nos enteramos cada día es una más Iker relaciona la gente es decir esto tampoco es un caso aislado fijaron la relación que hay en si el Trevijano el otro lo otro

Voz 1 01:06 Hay entre medio bueno los beneficiarios no

Voz 0860 01:09 lo que probablemente sean mucho más político de lo que sabemos y otro no político esperemos que aparte de autobuses italiano no haya también autobús otro país sede el Espacio Europeo de la Educación porque igual resulta que hemos descubierto tenía otro tipo de otro tipo de nicho turístico fundamental aparte del turismo sanitario de pescuezo pues la la educación superior de año te da aquí bueno regañó tenor con un precio bastante importante que habría cabido también hasta qué punto me he llegado como que las universidades tengan que dejarse pagarse a través de de tipo de de excursión europea no bueno yo creo que la justicia está tardando muchísimo muchísimo muchísimo en ser más contundente yo creo que la gente sobre todo el mundo universitario también lo estudiantes los padres de los estudiantes están esperando ya una acción

Voz 1 01:58 más más contundente por parte de la justicia no puedes

Voz 0860 02:01 el que un día desaparezca una cosa que que

Voz 1 02:03 que haya ordenado es decir me llama muchísimo la haya una denuncia de la desaparición de cinco mil correos Jofre esas Gemma no están eliminados completamente nadie ha ido todavía no sé si ayuda a decir que lo

Voz 0860 02:17 o estudiante italiano el al rapero a ver si así la justicia un poquito más

Voz 2 02:21 ahí están a a ver el caso de Trevijano la verdad es que no conozco los detalles lo que he escuchado ahora lo que lío poquito

Voz 3 02:29 eh y lo único que sí

Voz 2 02:32 al deducir de que sea así un juez ha sido profesor ha dado no sé cuántas clases en una universidad está de alguna manera Concha Abbado con el rector de esa universidad o puede tener una relación de beneficio mutuo es un salto que me parece grande que habrá que investigarlo probarlo demostrarlo no respecto al

Voz 1 02:50 Conde bonito no es Cayetana que cobren de la universidad

Voz 2 02:54 el cojamos la cantidad sea sus como todo el mundo dado clases Universidad distintas de no es mi caso pero mucha gente que se dedica a la vía pública Por otra parte el invitan a dar unas clases en un máster de no sé dónde en tal Universidad o sea no sé cuál es la vinculación directa insisto pero a mí me cuesta dar el salto de deducir aquí hay connivencia entre dos personas son rector ya que da una clase eso una especie beneficio monto vale respecto Álvarez Conde lo que hemos ido sabiendo a mí me recuerda un poco el personaje de os acordáis Millet del Palau de la Música que la maravillosa operaciones a la picaresca española en su máxima expresión que es cobrarle la boda primero sacar el dinero del Palau de la Música para pagar la boda de su hija y luego cobrar la mitad a los

Voz 1 03:36 suena los suegros por lo cual hizo una operación

Voz 2 03:38 más que redonda no da la sensación de que hay un tráfico de másteres y tráfico de títulos que se está produciendo en esa universidad supongo que tú decías que nos han investigado los correos que se investigarán y ojalá se investiguen incidió al fondo de todas las personas que están implicadas en eso y lo tercero es hay una reflexión un poco más melancólica sobre el el el respeto intelectual que se tiene la gente pensando ahora en los alumnos sino tanto en los en los digamos en los que trafican sino los que los beneficiarios del tráfico de másteres y títulos y doctorados no supongo que habrá que va

Voz 0378 04:12 a hablar del tema maravilloso de lo publicado

Voz 2 04:16 por el país y ayer fue no

Voz 1 04:19 sí bueno hoy publicado en otro estado vamos a analizar

Voz 2 04:21 las obras hace vosotros hielo de anoche que es que en el libro del presidente del Gobierno el libro que se deriva de esa tesis aparecen extractos larguísimos páginas y páginas varias copiadas con erratas incluidas de El embajador en este caso de España en Australia no sea parte de la por supuesto ausencia ejemplaridad por utilizar una palabra que utiliza ese Sánchez muy a menudo digamos ahí la falta de escrúpulos también de decencia en hacer una cosa así bastante

Voz 1 04:54 vamos a este tema que abordaba Cayetana nos referimos antes a las preguntas que le han hecho a Pedro Sánchez en la cumbre europea de Salzburgo porque había interés en las respuestas que diera al presidente en de interés incluso en las preguntas porque había en ellas información sobre la situación política en la que estamos escuchen

Voz 4 05:08 ha pronunciado hoy la palabra el día cutre ha sido Pablo Iglesias es usted cutre se ha comportado ocultamente cree que este episodio puede debilitar su relación con un aparente socio en estos momentos

Voz 1071 05:24 bueno bueno vayamos al principio esta mañana en el Congreso

Voz 5 05:28 creo que es bastante cutre creo que que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados párrafos incluido sin citar adecuadamente y creo que bueno su presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1071 05:41 distancia entre los socios Pedro Sánchez tendrá que ir a comparecer en el Senado y esta tarde ha puesto voz a lo que desde anoche explicaba Moncloa ante la información de El País esa que apuntaba que en el libro de Sánchez con Ocaña había párrafos plagiados de una conferencia

Voz 1722 05:54 ya ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro ya a partir de ahí preside el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado comparecerá pero también advierto a la oposición hacer oposición no hace ruido si están empeñados en no hacer en hacer ruido perfecto el Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar

Voz 1071 06:11 la reacción del presidente del Gobierno uno de los momentos de la mañana este la portavoz socialista Adriana Lastra quitándose así las preguntas encima

Voz 6 06:20 se revelado revelado sin discurso pero claro es que sin las palabras que no llevan comillas

Voz 1071 06:30 ha entrado airada en el hemiciclo como si se sorprendían incluso de la pregunta ha sido general hundía tenso digamos en el Congreso porque el gobierno de la oposición siguen a la greña por el atajo legal que ha buscado el Ejecutivo para aprobar los presupuestos sin que el Senado los pueda Bet estos se alargará e ir a por capítulos en el de hoy la Mesa de la Comisión de Justicia ha tramitado esta polémica mientras PP y Ciudadanos para recurrir ante la Mesa del Congreso en general todos están acusando de estar a la vez retorciéndose reglamento

Voz 7 06:57 estafa fraude y engaño no sólo engaño a los trescientos cincuenta diputados sino a todos los españoles que estamos representados a través de la cámaras de pido que rectifique al PSOE no rectifica nosotros en la mesa vamos a defender que estos se tramite como una ley ordinaria

Voz 8 07:14 la Mesa de la Cámara es un órgano muy importante el Congreso de los Diputados pero la Mesa de la Comisión de Justicia también es un órgano muy importante es la como voces

Voz 1071 07:21 la socialista Isabel Rodríguez que está defendiendo que la Comisión de Justicia donde PSOE y Esquerra son mayoría es autónoma es decir no se puede meter el órgano al que van a apelar PP y Ciudadanos porque lo controlan que es la Mesa del Congreso este mismo argumento de que la Mesa del Congreso no se puede meter otras comisiones ya lo utilizó el PP sabes que utilizó en su día quién Celia haber bueno

Voz 1 07:41 por volver nada ni un minuto el libro porque no me quiero entretener que quiero ir a Salzburgo yo no sé si es cutre Aroca lo del plagio pero bueno

Voz 0860 07:50 muy edificante tampoco es no no es cutres diccionario de sinónimos veces encuentro una palabra aparecía la siguiente reflexión qué manía de escribir sea porque tiene describir todo el mundo yo a lo mejor no

Voz 1 08:04 necesidad no y es es ciudad

Voz 0860 08:06 que hubo un tiempo en en en donde solamente escribió los que sabían no disfrutábamos de la sabiduría de los grandes filósofos grandes trata dista de los grandes poetas aquí el que el que puede el que tenga que decir pero no es de extrañar en un país donde cuando Méndez libros se venden en Pascua navidad no la gente lo compra el peso no porque tiene que regalar lo que tiene el ocupar o porque tiene que ocupar un lugar en el anaquel de su casa

Voz 1 08:31 el optimismo de de Moncloa o del presidente del Gobierno diciendo que en próximas ediciones subsana

Voz 0860 08:36 bueno yo yo no hago yo desde luego no pienso aún para el libro y no solamente eso pienso que la gente cuando voto a señor Pedro Sánchez no lo votó por sus virtudes como economista ni ni como escritor lo mismo que tampoco votaron a Rajoy como por sus virtudes como registrador que nunca llegó a registrar

Voz 0378 08:59 en un poco Q3 es efectivamente pero vamos a a sin quitarle ninguna importancia hemos pasado ya de la tesis que pasa que de la tesis ya lo que se dijo ya queda ahí ya no se va a rectificar porque hay copiados unos párrafos en

Voz 1 09:20 que no va a rectificar quienes criticaron a la tesis en la es ligero aunque había estudiado

Voz 0378 09:24 en es dijeron que les había plagiado la tesis ha dicho lo cual no es edificante no es una práctica que desveló académicamente sea sea respetable aquí volvemos a lo mismo yo estoy de acuerdo con Aroca sino hay porque escribiera

Voz 2 09:42 como tampoco hay que hablar no tienes nada

Voz 1 09:44 estas si quieres salir al estadio

Voz 2 09:47 bueno es que es que yo creo que grave a mí no me parece la palabra cutre suficientes lo digo en serio si no me parece osado se pueden hacer muchas bromas y la tentación es hacer

Voz 0378 09:56 bromas no cutre lo de las nuevas ir

Voz 2 09:59 el cómico que ese libro te puede aspirar a tener alguna nueva edición ya hemos visto la calidad que tiene no pero es que esto la palabra del presidente Gobierno Se es un señor que ha mentido sobre sus libros que es una estafa intelectual y académica que ha copiado párrafos y párrafos de su libro de otras citas y de informes del Ministerio sea no es cualquier

Voz 9 10:19 estos retrata una catadura una catadura moral una catadura

Voz 2 10:24 ya no hablo Cycle intelectual porque el nivel está donde está entonces hubo moral yo creo que sí es grave y que hay que tomarse estas cosas muy en serio esto les retrata es tramposo es una cosa tramposa lo hace un tramposo esto

Voz 1 10:38 Salzburgo ahora sí porque ha terminado la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno es ese acabado peor de lo que ha empezado en la discusión sobre el Brexit lo que puede decirse es que parece que Europa se ha plantado ante el Reino Unido enviada especial Griselda Pastor buenas noches

Voz 0020 10:50 era muy buena en cómo ha sido esto no es la ruptura pero sí una advertencia que menos esperada aquí donde confiaba en salir reforzada y con algo de tiempo para poder enfrentarse a su propia

Voz 10 11:01 el congreso Intermo aunque no ha sido así y eso debió de tú a él

Voz 11 11:06 la todos coincidimos en que aunque hay elementos positivos en la propuesta es giros la propuesta DNI como único que sugiere no vale porque erosiona el mercado Guernica

Voz 0738 11:18 eso en al Tusk resumiendo la posición del resto mientras Macron pedía abiertamente un nuevo documento para octubre ya advertía que este pulso inesperado demuestra lo difícil que es irse de la Unión un mensaje claro para los euroescépticos

Voz 1 11:34 bueno muchas gracias Griselda buenas noches hasta luego que desde que hemos empezado querías hablar del Brexit si importante es lo que parece

Voz 0860 11:44 la propia negociación no hay consecuencias incluso geopolítica muy importante por ejemplo el tratamiento de de la frontera islandesa Rex por qué la paz en Irlanda viendo entre otras cosas la integración dentro de la Unión Europea y por la banalización de la frontera a nosotros nos toca también muy de cerca y lo digo no cocinaban un letrado en este caso sino como andaluz Gibraltar lo tenemos pero parece que esto Despeñaperros arriba no preocupa pero a nosotros y nos preocupa mucho después como europeísta me alegro de la firmeza de los Veintisiete la historia de Europa es una historia siempre de opt in out por parte del Reino Unido hoy Borrell recordaba una anécdota de Churchill llovía recordaba otra un tiempo que Dios ser Winston Churchill los europeos necesitan unirse un Anse es decir no se daba por enterado es decir es un padecimiento constante tanto y es importante que Europa mantenga la firmeza es importan también detectar a lo que está ocurriendo en el Reino Unido entre los partidarios no partidario del Brexit ya voy a recordar las declaraciones del alcalde de de Londres y la tibieza del Partido Laborista que no acaba de pronunciarse abiertamente sobre un segundo referéndum yo creo que lo trabajadores fundamentalmente y las clases más menesterosos se lo van a pasar mal en el Reino Unido también los inmigrantes pero vuelvo a advertir el problema irlandés puede resucitar no digo que tenga que ser necesariamente violentos pero puede resucitar porque la banalización de la frontera en en Irlanda había producido unos efecto absolutamente balsámicos porque la integración y el debate político siempre lo produce y creo que es un ejemplo para el resto de Europa

Voz 0378 13:26 yo creo que si algo bueno tiene que la posición de la Unión Europea es que es Gran Bretaña debería o no repensar lo que va a hacer ahí el segundo referéndum en el que yo pues siempre he confiado pero nunca he visto cómo podría con qué argumentos se podría convocar creo que puede puede tener un una vía cuando de verdad se vea lo que en realidad no se vio cuando se hizo el primer referéndum que es las consecuencias de la salida de la Unión Europea se engañó totalmente a los a los buenos británicos algo que se reconoció incluso al día siguiente de de referendo así que si la si la posición dura de la Unión Europea sirve para que haya posibilidades una reconsideración me parece que será bienvenida

Voz 2 14:29 si no eso que Carmen es cierto y lo decía Macron Macron acusó directamente con palabras muy duras a los capos usaron el Brexit en su día de haber mentido los llamó mentirosos no haber dicho que ustedes mintieron diciendo que la salida de la Unión Europea iba a ser fácil iba a ser con prosperidad en términos favorables para el Reino Unido y eso es falso y mentira no eso no toda la la inmensa irresponsabilidad de esta operación política basada en los sentimientos en agitación sentimental en el odio el racismo en el miedo y hay figuras que que generan verdadero perplejidad desolación no una de ellas y Johnson por eso son a su equipo inteligentísimo un tipo brillante estuve en Inglaterra que vivido muchos años ahí el protagonizó un debate público en el centro de Londres hace pocos años con pies la grandísima historiadora experta en Roma hiel haciendo de defensa de Grecia eso experto en Grecia y su histriónico eso personaje muy divertido brillante como hicieron este debate había hace pagaban bastante cara las entradas había no sé pero como tres mil personas escuchándoles en un duelo intelectual divertidísimo ocurrentes sobre Grecia uno Roma al otro Yeste personas qué tan inteligente también autor de una maravillosa biografía de hecho hecho él es ahora el líder de la gamberrada máxima que consiste en decir la gente sí señores esto tiene una solución fácil salimos de Europa y en agitar los sentimientos básicos de las personas con lo cual realmente te llegas a la conclusión de que incluso los países las democracias más consolidadas donde en fin los valores de un sistema ilustración están más asentados también corren riesgo de caer en en deriva peligrosísima

Voz 1 16:10 si tengo tiempo para ti Pozas no ya he visto que no te has ido a casa no se tenía esa esperanza de que volvería a saludarte no lo ha perdido nunca estoy santo siempre bien pues vamos con un par de cosas más que nos quedan ha sido hoy en septiembre de dos mil ocho cuando el dos mil dieciocho perdón cuando el Supremo establecido que los tocamientos no consentidos son abusos sexuales no coacciones

Voz 0055 16:30 sí había unos desajustes bastante serios antes hasta hace unos pocos años este tipo de abusos digamos exprés de tocar donde nadie ha pedido que se consideran faltas las faltas desaparecieron y empezaron a llamarse o coacciones leves o abusos sexuales hemos comprobado cómo no existía un criterio unánime y eso es lo que ha hecho Supremo esto no deja de ser un delito sexual y por tanto no puede ser considerado como una coacción leve alguna diferencia grande sobre todo a nivel tecnológico Un un delito abusos sexuales tiene bastante más pena de cárcel y bastante y multas bastante más altas que un delito leve de coacciones eso acaba de quedar solucionado con esta sentencia que aún así absuelve a un hombre acusado de abusar sexualmente de una

Voz 1 17:07 la propia sentencia la presión tensión pero

Voz 0055 17:10 aprovechan para meter esta nueva jurisprudencia porque hasta ahora

Voz 1 17:12 el juez podía fallar ante el mismo hecho de maneras distintas no

Voz 0055 17:15 de hecho no somos puesto Oscar ejemplos nos hemos encontrado con exactamente esto Audiencia Provincial de Madrid dos sentencias del mes de mayo una son los dos idénticas en una un hombre le toca el culo una mujer que va por el Paseo de Delicias de madrugada cerca de la estación de Atocha en la otra un nombre el toca el culo a una mujer que pasea por la calle General Ricardos en Carabanchel para el primero la condenas de mil ochenta euros de multa por un delito de abuso para el segundo la condena de trescientos sesenta euros de multa casi una tercera parte por un delito de coacciones leves sin ninguna explicación más sin ningún matiz más esto pasaba pasaba en secciones del mismo tribunales ir segundo ejemplo que está relacionado con este después hemos hablado con el juez de la Audiencia Provincial de Madrid les hemos comentado esto no hemos dicho sois conscientes de que esto ha pasado indirectamente el magistrado me ha hecho no tenía ni idea el magistrado que en en cuestión sino además por obviamente considerarla abuso sexual pues me ha hecho no tenía ni idea de que nuestra propia Audiencia distintas secciones estábamos llamando de distinta manera con distinto

Voz 2 18:10 se lo brindó a lo que era exactamente lo mismo

Voz 0055 18:13 son dos ejemplos lo dibujamos me fácilmente lo mismo era considerado con otro delito con penas muy diferentes en distintos en distintos despachos del mismo

Voz 1 18:21 pese a saber ya la pena que te quedará ha valido la pena venga casi para ir cerrando vamos a buscar las apuestas para mañana de un periódico en este caso del periódico subdirectores Enric Hernández muy buenas noches

Voz 12 18:33 buenas noches Angels el donde va mañana el periódico

Voz 1 18:35 Doña

Voz 13 18:37 ello ha argumentado Alberto Pozas efectivamente el jueves asentado Supremo está en la portada de hasta seis años por cualquier tocamientos es hondo con sentido de la noticia que abre el periódico por la sorpresa por la hora en que ha conocido es la elección de un Maragai no Pascual sino de su hermano como alcaldable de Esquerra

Voz 14 19:00 el Ayuntamiento de Barcelona que eso

Voz 13 19:02 en la decisión que tiene su trascendencia o no se puede explicar de la inminente irrupción de Manuel Valls como alcaldable no sabe por qué partido o cuáles porque plataformas pero eso ha removido las aguas en Barcelona y además también en las presiones que se producen dentro de independentismo para buscar una lista única en Barcelona esas presiones también otras visiones ilustran la portada con la foto de con lo que hoy ante la Consejería de Economía como es comentado la vivienda a la generación Aniversario en el primer aniversario de la famosa protesta serias consecuencias graves que tuvo ese caso planteamos que el Gobierno el jugador evoca el veinte con otros socios divididos queridos por muchas cosas hecho como sabéis en este caso hablamos de la división que genera a las pósteres tienen que dar a los requerimientos de arena para que suspendan los imputados presos y exiliados seguimos en lo mismo el Parlamento Caravan está cerrado desde hace dos meses no es poder abrir porque el acuerdo sobre se dio nombre de diputados el panorama es lo que tenía

Voz 1 20:17 el panorama Plácido de el veinte de septiembre de dos mil dieciocho esto es lo que se encontrarán los lectores del periódico de Cataluña mañana Henri

Voz 12 20:24 muchas gracias muchas gracias vale

Voz 1 20:27 no nos dejamos algunas voces si miras y lo hemos hecho bien Sastre que nos ha sobrado tiempo para poder escucharlas no dábamos un duro por ellos

Voz 1071 20:34 es que un día tenemos que explicar las discusiones que tenemos la reunión de papeles de cuantos temas es van a caber y hay que decir que no somos más optimistas que en otros empezando por la diputada de las voces que nos quedan dijo la diputada Begoña García diputada del PP en la Asamblea de Madrid

Voz 0055 20:48 criticaba al PSOE de querer dividir a los españoles

Voz 1071 20:51 lo iba diciendo en su parlamento con la exhumación de Franco y entonces

Voz 15 20:55 con la exhumación de el caudillo que ganó las

Voz 1071 21:04 bueno Martínez Maíllo que fue coordinador del PP ha puesto este tuit Franco era un dictador como Lenin no Hitler los que sufrimos en las caras de nuestras familias al dictador llamamos a las cosas por su nombre que nadie confunda nuestra posición como partido por unas declaraciones desafortunadas vamos a escuchar ahora como acabado el momento que escuchábamos en la Asamblea de Madrid

Voz 15 21:23 yo creo que deben de convocar termines el el generales

Voz 16 21:29 aplausos algunos aplausos al final

Voz 1071 21:31 de su interés

Voz 1 21:32 pero hay que impedía la convocatoria de elecciones generales

Voz 1071 21:35 la misma diputada que ha hablado dictado de Audi

Voz 1 21:37 la eso es que estos Tanner acometer que decir que estos tener

Voz 1071 21:40 comentar que envía Génova todos los impidan continuamente en cada cada vez que intervenga pidan el elecciones generales bueno el Ministerio de Defensa acaba de la investigación que abrió a los militares precisamente yo creo que la misma tertulia lo comentamos aquí la semana pasada esa investigación de metales que firmarlo ahora manifestó que ensalzaba

Voz 1 21:55 pero los lo miramos a petición de Aroca que veía franquistas en todas partes previamente

Voz 10 22:01 quien andaba muy alejado bueno está rodeado demócratas estilos tan sido una señora invocando al caudillo por favor

Voz 0860 22:11 consciente del franquismo inconsciente uno latente y otro otro excesivo

Voz 1071 22:17 bueno la primera reacción después de que de intervención a la tertulias que Defensa ya ha dicho que va a iniciar un expediente sólo ha podido proceder contra los que están en la reserva que sí están sujetos a la disciplina castrense que por tanto no pueden emitir expresión opiniones entiende el Ministerio que cometieron infracción disciplinaria y ahora los ejércitos a los que pertenecen les van a abrir expediente disciplinario del exterior habido otro tiroteo en Estados Unidos en una zona industrial de Maryland

Voz 10 22:40 estaba voto por voto

Voz 1071 22:44 tres muertos y dos heridos el presunto autor de los disparos está bajo custodia en condición crítica según ha dicho el sheriff que es el testimonio que escuchamos que quede por lo menos constancia de titular económico de la jornada es importante en el ámbito de las grandes empresas Caixa Bank ha vendido su participación en Repsol era de luego por ciento tiene un valor en el mercado de dos mil quinientos millones y es muy simbólico significativo porque Caixabank ha estado los últimos veintidós años en Repsol

Voz 7 23:09 en la campaña pero nos hemos dejado nada

Voz 1 23:11 no pues no sobra minuto increíble y qué hacemos ahora pueden podrías cantar porque no pasarela que ha sido tuya el teléfono de aludidos desde pero claro me pondré decir aprovechar que el Betis empatado vale pues ya está el Betis es el broche de Ramoneda

Voz 10 23:30 el dietario

Voz 1150 23:34 el lehendakari Urkullu reclama determinación el conflicto catalán para avanzar en la distinción y el diálogo e incluso se atreve a dibujar la arquitectura del acuerdo final una confederación de Estados demasiado racional para ser cierto en un tema entre los agravios y los sentimientos fluyen a granel como demuestran las redes sin que ni siquiera los jueces sepan tener Hut la clave del Consejo pueblo está en la palabra determinación que quiere decir dos cosas convicción de que hay que alcanzar un acuerdo cueste lo que cueste y autoridad en cada una de las partes para convencer a los suyos de que es inevitable hacer concesiones para avanzar de momento ninguna de estas dos condiciones parece estar en la mente que las aptitudes de los protagonistas este veinte de septiembre abrió el ciclo de aniversarios dos momentos icónicos del proceso independentista que tendrá su momento culminante el uno y el tres de octubre el referéndum y la huelga para unos la movilización de hace un año cuando la Guardia Civil estaba registrando la Consejería de Economía fue un tumulto que formaba parte de un plan organizado punto de partida para construir el relato de una rebelión para otros fue una manifestación improvisada que llevó a Jordi Jordi Sánchez a la cárcel a pesar de que se esforzaron en canalizar la imitar cualquier el Small me acerqué al lugar varias veces aquella tarde y desde luego lo que yo vi se parece más a lo segundo que lo primero pero estos conflictos crecen sobre la confrontación los relatos con lo cual la evaluación objetiva de los hechos se convierte en una quimera nunca tendrá el reconocimiento de todos siempre he pensado que las generaciones de posguerra fuimos mejores hijos que padres no supimos revelar contra nuestros mayores pero hemos pretendido dejar a los hijos sin espacio para la transgresión a base de sobreprotección y atenciones y mesura y tengo la sensación de que ahí siguen las nuevas generaciones parecen confirmarlo estas palabras los profesores Ramón Oviedo y Marino Pérez Álvarez no que leo en El País los padres hemos conquistado la infancia convirtiéndola en un producto de consumo híper interconectada y personalizada e hiperactiva los niños son menores necesitan pasar por todas las etapas y su desarrollo para construirse como P

Voz 7 25:32 estamos permitiendo

Voz 5 25:45 sí

Voz 1 25:46 pero vamos a terminar aquí Javier Aroca Carmen del Riego Cayetana Álvarez de Toledo muchas gracias y hasta la semana que viene muy bueno has hecho y hasta mañana viernes mañana es viernes a noticias lo dejamos para para la la verdadera noticia aunque sea viernes ya saben que estaremos aquí como siempre a partir de las ocho con toda la actualidad de análisis en hora25 les esperamos que tengan feliz noche

Voz 5 26:13 no pues exactamente

